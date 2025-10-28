Hogyan használhatja a ChatGPT-t gondolattérkép-generátorként (utasításokkal és eszközökkel)

Valószínűleg már használta a ChatGPT-t mindennapi feladatokhoz.

Talán megkérte, hogy foglaljon össze egy kutatási cikket, vagy ötleteljen közösségi média kampányokhoz. Esetleg a ChatGPT segítségével készített egy teljes óravázlatot az osztályának.

De itt van, amit a legtöbb ember nem vesz észre: ahelyett, hogy egy hosszú szövegfalat kapna eredményül, megkérheti a ChatGPT-t, hogy ugyanazokat az információkat vizuálisan (azaz gondolattérképek formájában) szervezze meg!

Ebben a blogban megmutatjuk, hogyan használhatja a ChatGPT-t AI gondolattérkép-generátorként. Maradjon velünk, hogy részletes útmutatásokat kapjon, és felfedezzen néhány megbízható ChatGPT-alternatívát.

Mi az a gondolattérkép és miért érdemes használni?

A gondolattérkép egy vizuális gondolkodási eszköz, amely az információkat listák vagy sima szövegek helyett hálószerű formátumban jeleníti meg. Ez az egyik legegyszerűbb brainstorming technika.

Helyezzen el egy központi ötletet a közepén, és vonalak vagy görbék segítségével építse ki a hálót kifelé, hogy lefedje a kapcsolódó témákat.

Például, ha marketingkampányt tervez, a „Launch” (Indítás) lehet a térkép középpontja. Innen elágazhat a „Content” (Tartalom), „Budget” (Költségvetés), „Channels” (Csatornák) és „Timeline” (Ütemezés) témákra. Ezeket az alpontokat tovább lehet bontani kisebb elemekre, például a „Tartalom” pont alatt lehetnek „Közösségi média bejegyzések”, „Blogok” és „Hírlevelek”.

🧠 Érdekesség: A „gondolattérkép” kifejezést először Tony Buzan brit pszichológus és író alkotta meg és népszerűsítette az 1970-es években. Az emberek azonban már évszázadok óta használják ezt a vizuális gondolkodási formát! A történelmi feljegyzések szerint a 3. századi filozófusok, például Porphyry of Tyros, az agytérképeket brainstorming technikaként használták.

A gondolattérképek valóban hasznosak?

A rövid válasz: igen, és itt van néhány ok, miért érdemes használni:

Gyorsítsa fel a brainstormingot: Számolt már 20 percig egy üres dokumentumot, és nem tudta, hol kezdje? A gondolattérképek megszüntetik ezt a megrekedést, mert világos kiindulási pontot és logikus lépéseket adnak az agyának. Minden hozzáadott ág további gondolatokat vált ki, így fenntartva a kreatív lendületet.

Fokozza a tanulást és a memóriát: Agyunk vizuális alapú. Színek, vonalak és térbeli elrendezés segítségével a gondolattérképek „kapcsolódási pontokat” adnak az agynak. Így ahelyett, hogy információkat tömne a fejébe, valójában mentális rövidítéseket hoz létre, amelyek hosszú távon megmaradnak.

Egyszerűsítse a komplex témákat: A gondolattérképek a bonyolult témákat könnyen emészthető részekre bontják, így könnyebb megérteni, hogy az egyes részek hogyan kapcsolódnak az egészhez.

Jobb döntéshozatal: Ha nehéz döntés előtt áll, a gondolattérkép segítségével vizuálisan ábrázolhatja az összes előnyt, hátrányt és lehetséges kimenetelt. Ez a teljes áttekintés segít logikusan mérlegelni a lehetőségeket és magabiztosabb döntést hozni.

⚡ Sablonarchívum: Ha nehezen megy a produktív brainstorming, ezek az ingyenes brainstorming sablonok segítenek a kezdeti lépésekben. Lehetővé teszik, hogy minden gondolatot rögzítsen, a betekintéseket csoportosítsa, és biztosítsa, hogy a legjobb ötletei ne vesszenek kárba.

A ChatGPT képes képekkel ellátott gondolattérképeket létrehozni?

A ChatGPT (beleértve az egyéni GPT-ket is) kiválóan alkalmas szövegalapú struktúrák és tartalmak létrehozására gondolattérképekhez. Azonban falba ütközik, amikor interaktív, testreszabható képek létrehozásáról van szó.

Ezért a ChatGPT gondolattérkép-generátor használatának nyertes megközelítése egy kétlépcsős folyamat:

Használja a ChatGPT-t a gondolattérkép tartalmának és szerkezetének létrehozásához.

Másolja be vagy importálja azt a struktúrát egy erre a célra szolgáló AI gondolattérkép-készítő eszközbe , hogy létrehozza a vizuális ábrát.

Most pedig lássunk hozzá a folyamat első lépéséhez, azaz a ChatGPT utasítások megadásához az elme térkép vázlatok elkészítéséhez.

Hogyan lehet gondolattérképeket generálni a ChatGPT segítségével (+ utasítások)

Az alábbiakban egy lépésről lépésre bemutatott útmutató található a gondolattérkép vázlatok létrehozásához a ChatGPT-ben:

*Megjegyzés: Az 1. és 2. lépéshez a ChatGPT gondolattérkép-generátorát használtuk.

1. Határozza meg központi gondolatát

Ha a kiindulási pontja homályos, akkor egy csomó véletlenszerű ötlettel fogja végezni, és a térkép nem lesz elég hasznos.

Mielőtt megnyitná a ChatGPT-t, szánjon egy percet arra, hogy jobban megértse a gondolattérkép mögötti alapgondolatot.

Kérdezze meg magától: Milyen problémát próbálok megoldani, vagy milyen eredményt szeretnék elérni ezzel a gondolattérképpel? Minél élesebb a központi ötlete, annál jobb.

Íme például egy gondolattérkép-ötlet a ChatGPT-ben elkészített ügyfélút-térképhez.

A ChatGPT gondolattérkép-generátorának használata gondolattérképek létrehozásához

2. Válassza ki a létrehozni kívánt gondolattérkép típusát

Ugye nem próbálna meg egy apró csavart egy hatalmas lapos fejű csavarhúzóval meghúzni? Ahogyan különböző célokra különböző eszközök léteznek, úgy a gondolattérképeknek is különböző típusai vannak.

Az Ön által választott típus attól függ, hogy mit szeretne elérni. Íme a leggyakoribb típusok, amelyeket érdemes figyelembe venni:

Pókháló-térképek: A klasszikus gondolattérképek, amelyekkel valószínűleg már ismerős. Középen egy központi ötlettel kezdődnek, amelyből fő témák ágaznak ki, majd azokból al-témák. Leginkább új ötletek kidolgozásához vagy nagy mennyiségű információ rendszerezéséhez használhatók.

Folyamatábrák: A nem lineáris pókábrákkal ellentétben a folyamatábráknak egyértelmű kezdete, közepe és vége van. Kiválóan alkalmasak sorozatok ábrázolására és folyamatok vizualizálására.

Többáramú térképek: Központi eseményt vagy témát ábrázolnak, amelynek okai a bal oldalon, hatásai pedig a jobb oldalon szerepelnek. A többáramú térképek ideálisak történelmi események elemzéséhez, üzleti eredmények megértéséhez vagy egy probléma kiváltó okának azonosításához.

Buborék térképek: A buborék térképeken a fő téma a közepén helyezkedik el, körülötte pedig egy sor „buborék” található, amelyek leíró szavakat és kifejezéseket tartalmaznak. Használja őket, ha egy személyt, terméket vagy bármilyen fogalmat szeretne leírni.

Brace térképek: Egyetlen elemmel kezdődnek a bal oldalon, és zárójeleket használnak a fő gondolat összetevőire bontásához. Gyakran használják a teljes-rész kapcsolatok ábrázolására és komplex témák dekonstruálására.

Például így néz ki a fent generált gondolattérkép áramlási térképe:

A ChatGPT segítségével létrehozott ügyfélút térkép áramlási diagramja

👀 Tudta-e: 2002-ben 50 orvostanhallgató vett részt a Londoni Egyetem tanulmányában, amelynek célja az elme térképek hatékonyságának tesztelése volt. A hallgatóknak egy 600 szavas szöveget kellett tanulmányozniuk, majd két csoportra osztották őket: az egyik csoport a szokásos tanulási módszereit alkalmazta, a másik (kísérleti) csoportnak pedig elme térképek készítésének technikáját tanították meg. Bár mindkét csoport javított eredményeket ért el a teszt után, a gondolattérkép-csoport egy héttel később, az újrateszteléskor körülbelül 10%-kal magasabb pontszámot ért el. A kutatók megjegyezték, hogy azonos motivációs szint mellett az előny valószínűleg közelebb állt volna a 15%-hoz. Mit jelent ez? A gondolattérképek nem csak az azonnali tanuláshoz hatékonyak, hanem a hosszú távú emlékezethez is.

3. Készítse el a promptját

A ChatGPT gondolattérképe csak annyira jó, amennyire a szöveges utasítások, amelyeket megad neki. Íme néhány tipp, hogy jól csinálja:

Az eredményekre összpontosítson : A célok (lead generálás, megtartás, ismertség) köré építse a promptokat, hogy a térképek megvalósíthatók legyenek.

Állítsa be a mélységszinteket : kérjen 3–4 réteget (fő ágak → alágak → példák/eszközök) a részletesebb információkért.

Kontextualizálja a saját szegmenséhez : Adja meg az iparágat, a célközönséget és a költségkeretet, hogy az eredmények megfeleljenek a valóságnak.

Ismételje meg ágonként: csak azokat a területeket bontsa ki, amelyekről több részletre van szüksége, ahelyett, hogy mindent újrarajzolna.

4. Szerkessze az elme térkép szerkezetét az igényeinek megfelelően

Miután a ChatGPT megadta az első eredményt, így finomíthatja azt profi módon:

Szűkítse le a zajt: A ChatGPT néha felesleges ágakat adhat hozzá. Megkérheti az AI-t, hogy távolítson el mindent, ami irrelevánsnak vagy ismétlődőnek tűnik. Például két különálló és hasonló ágat egyesíthet egybe.

Átszervezze a struktúrát: Kérje meg az AI-t, hogy változtassa meg a meglévő hierarchiát vagy folyamatot, ha az nem felel meg az elvárásainak. Például előfordulhat, hogy egy al-téma annyira fontos, hogy valójában fő ágnak kellene lennie.

Hiányzó részletek hozzáadása: Bár a ChatGPT kiválóan alkalmas alapvető struktúrák létrehozására, mégis előfordulhat, hogy kihagy olyan fontos részleteket, amelyek csak a fejében vannak. Át kell nézni a struktúrát, és meg kell határozni, mely konkrétumok tehetik informatívabbá a gondolattérképét.

ChatGPT részletes gondolattérképek létrehozására szolgáló parancsok

Az alábbiakban összeállítottuk az öt legjobb ChatGPT-parancsot, amelyekkel részletes gondolattérképeket hozhat létre:

1. Marketingkampány-stratégia

„Marketingstratégaként készítsen gondolattérkép-vázlatot egy új, környezetbarát termék bevezetésére irányuló, negyedik negyedévi közösségi média kampányhoz. A gondolattérképnek a tartalmi témákra, a célközönségre, a legfontosabb mutatókra és a promóciós ütemtervre kell összpontosítania. A kimenetet pontokba szedett listaként strukturálja, behúzásokkal az alpontokhoz.”

2. Felvétel és beilleszkedés

„Készítsen gondolattérkép-struktúrát az új szoftvermérnökök felvételének és beilleszkedésének teljes folyamatára. Tartalmazza a munkaköri leírás, az interjú szakaszai, az ajánlat és az első 30 nap főbb ágait. Az „interjú szakaszai” ághoz tartalmazzon alpontokat a technikai értékelés és a kulturális illeszkedés interjújához.”

3. Csapatértekezlet napirendje

„Készítsen gondolattérképet egy 60 perces heti csapatértekezlet napirendjének strukturálására. A központi téma a „Heti szinkronizálás”, amelynek ágai a projektfrissítések, az akadályok és a teendők. A „projektfrissítések” ághoz minden csapattag számára hozzon létre egy alágat.”

4. Vizsgára való felkészülés

Készítsen gondolattérkép-struktúrát egy sejtbiológia vizsgára készülő diák számára. A gondolattérképnek a legfontosabb sejtszervecskékre, azok funkcióira, valamint a növényi és állati sejtek közötti különbségekre kell összpontosítania. Adjon meg rövid, könnyen érthető meghatározásokat minden kulcsszóhoz, mintha egy diáknak magyarázná, és formázza a kimenetet tiszta, behúzott listaként. ”

5. Interjú előkészítése

Készítsen gondolattérképet egy állásinterjúra. A központi téma a vállalat, a fő ágak pedig a vállalat története, legfontosabb termékei, legfrissebb hírei és az interjún feltenni kívánt kérdések legyenek. ”

A ChatGPT kimeneteinek vizuális gondolattérképekké alakítása

A ChatGPT egy kezdőbarát eszköz, ha kedveli a gondolattérképes jegyzetelési módszert. Mivel azonban nem képes megfelelő vizuális diagramot generálni, a következő módszereket alkalmazhatja:

1. Másolás + beillesztés egy gondolattérkép-készítő eszközbe

Gyorsan, másodpercek alatt kell vizuális anyagot készítenie? Az olyan eszközök, mint a MindMeister, az XMind és a Lucidchart elég intelligensek ahhoz, hogy elolvassák a ChatGPT vázlatát, és azonnal gondolattérképpé alakítsák.

Ez egy egyszerű, három lépésből álló folyamat:

Másolja át a ChatGPT által adott szöveget. Győződjön meg arról, hogy tiszta, behúzott vázlatot kért (pontok és alpontok használatával).

Illessze be a gondolattérkép-készítő eszközébe

Voila! Az eszköz automatikusan konvertálja a behúzásokat gondolattérkép ágakká és alágakká.

2. Használjon markdown vagy OPML exportot

A komplex gondolattérképek esetében, ahol a pontosság kulcsfontosságú, nem elég a egyszerű másolás-beillesztés.

Megkérheti a ChatGPT-t, hogy a kimenetet Markdown vagy OPML formátumban generálja. Számos eszköz, többek között a MindNode és a FreeMind, lehetővé teszi ezeknek a formátumoknak a közvetlen importálását.

Így kell eljárni:

Kérje meg a ChatGPT-t, hogy használjon Markdown fejlécet vagy OPML formátumot (amelyiket jobban szeret).

Mentse a szöveget .md vagy .opml fájlként.

Nyissa meg egy olyan eszközt, mint az XMind, és importálja a mentett fájlt, hogy azonnal megkapja a vizuális gondolattérképet.

👀 Tudta? A kutatók olyan modelleket hoztak létre, amelyek képesek egyszerű szöveget (például hosszú dokumentumokat vagy cikkeket) strukturált gondolattérképekké alakítani. Az egyik modell ehhez egy szekvencia-grafikon + megerősített grafikonfinomítási módszert használ, hogy ezt hatékonyan végezze.

📚 További információ: AI eszközök gondolattérképek készítéséhez

Számos gondolattérkép-készítő eszköz közvetlenül integrálható a ChatGPT-vel, így elkerülhető a platformok közötti váltás zavaros közbenső lépése.

Ezekkel az eszközökkel AI segítségével megtervezheti gondolattérképeinek szerkezetét, valamint egyetlen ujját sem mozdítva vizuális elemeket hozhat létre.

Íme a három legfontosabb ajánlatunk:

1. ClickUp

A szerkezet, a rugalmasság és az egyértelműség minden hatékony gondolattérkép alapja.

A ClickUp, egy AI-alapú projektmenedzsment szoftver, mindhárom funkciót egyetlen zökkenőmentes munkaterületen egyesíti.

A ClickUp Mind Maps segítségével, amelybe AI van integrálva, a következőket teheti:

Ábrázolja komplex témákat egyszerű drag-and-drop funkcióval

Használjon színkódokat és állapotjelzőket az azonnali áttekinthetőség érdekében.

Dolgozzon együtt valós időben, biztosítva, hogy mindenki ötletei rögzítésre kerüljenek és összekapcsolódjanak.

Összekapcsolhatja, hivatkozhat rájuk és testreszabhatja a gondolattérkép minden elemét, ahogyan csak szeretné.

Generáljon ötleteket és bővítse az ágakat automatikusan AI segítségével

Összefoglalja a komplex gondolattérképeket és beszélgetéseket másodpercek alatt

ClickUp gondolattérképek

Az alapvető gondolattérkép-generátorokkal ellentétben a Mind Maps szorosan integrálva van a ClickUp egyéb kulcsfontosságú funkcióival, többek között a feladatokkal, a táblákkal, a dokumentumokkal, az AI-vel és egyebekkel. Így ötleteit azonnal megvalósítható feladatokká vagy alfeladatokká alakíthatja, közvetlenül a gondolattérképéből.

Mint látható, a ClickUp egy sokoldalú ChatGPT alternatíva az AI gondolattérképekhez. Akár gondolattérképeket használ brainstorminghoz, projekttervezéshez vagy kutatások szervezéséhez, a ClickUp segítségével a munkaterületén az ötletektől a megvalósításig juthat el.

⭐ Bónusz: A ClickUp előre elkészített Autopilot ügynökeivel alapvető (de hasznos) automatizálásokat állíthat be a gondolattérképein belül. Például, amikor valaki hozzáad valamit a projekt gondolattérképéhez, ezek az ügynökök automatikusan létrehozhatnak releváns feladatokat, kijelölhetnek csapattagokat, és akár időszerű frissítéseket is közzétehetnek, hogy a gondolattérképet használók mind ugyanazon az oldalon legyenek. Az egyéni ügynökök ezt az automatizálást egy új szintre emelik, lehetővé téve bizonyos munkafolyamatok automatizálását. Például a marketingcsapatok olyan egyéni ügynököket konfigurálhatnak, amelyek azonnal cselekvésbe lépnek, és írókat rendelnek a kampány gondolattérképéhez, amint új blogtémák kerülnek hozzáadásra. Az első ügynök beállításához nézze meg ezt a videót.

2. Whimsical AI

A Whimsical AI segítségével

A Whimsical AI egy minimalista diagramkészítő eszköz, amely azonnal életre kelti ötleteit. Fő jellemzője, hogy képes egy teljes gondolattérképet létrehozni közvetlenül egy szöveges promptból.

Egyszerűen beírhatja központi ötletének leírását, és a platform automatikusan elkészíti a részletes gondolattérképet.

Mi több: a Whimsical AI a ChatGPT-n alapul. Valójában egy egyedi GPT-t is kínálnak, amely másodpercek alatt képes komplex gondolattérképeket generálni képekkel.

3. XMind

Via XMind

Az XMind egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely számos professzionális gondolattérkép-sablont kínál. Robusztus import/export opciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a Markdown és OPML fájlok közvetlen importálását, így gondolattérképei sértetlenek maradnak, amikor a ChatGPT és az XMind között vált.

A közelmúltban az XMind is bevezette az AI-alapú brainstormingot. Ezzel a funkcióval egyszerűen beírhatja központi ötletét, és megkérheti az AI-t, hogy adjon hozzá releváns ágakat/alágakat. Továbbá kiválaszthat bármely témát/al témát, és kibővítheti azt, vagy az AI segítségével átalakíthatja a gondolattérképet.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órányi időt takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órányi időt szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: csupán két óra heti időmegtakarítás több mint 100 óra éves időmegtakarítást jelent – időt, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI Agents és ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba – így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

A ChatGPT használatának korlátai gondolattérképek létrehozásához

Bár a ChatGPT jó eszköz gondolattérképek létrehozásához (szemben a manuális eljárással), nem jelent teljes megoldást.

Íme egy valóságos áttekintés arról, hogy mit nem tud a ChatGPT a gondolattérképek terén:

Gyenge vizuális eredmény: Bár a ChatGPT strukturált vázlatot vagy akár markdown kódot is adhat, vizuális térképek létrehozásához nem megbízható. További munkát kell végeznie, hogy a vázlatot másolja-be illessze egy Bár a ChatGPT strukturált vázlatot vagy akár markdown kódot is adhat, vizuális térképek létrehozásához nem megbízható. További munkát kell végeznie, hogy a vázlatot másolja-be illessze egy gondolattérkép-készítő eszközbe , vagy nagyon jó egyéni GPT-ket használjon, mint például a Whimsical AI (a hátránya: csak egy ingyenes próbaverziót kínálnak felhasználónként).

Nulla interaktivitás: A ChatGPT által generált gondolattérkép szerkezete statikus. Nem lehet rákattintani egy témára vagy al-témára annak kibontásához, és nem lehet szakaszokat áthúzni azok átrendezéséhez. Bármilyen változtatáshoz új, konkrét parancsot kell beírni, ami időigényes és hatástalan folyamat.

Nincs valós idejű együttműködés: A ChatGPT-ben több felhasználó nem tud együtt dolgozni ugyanazon a gondolattérképen. Tehát, ha Ön egy csapatvezető, aki brainstorming ülést próbál lebonyolítani, akkor egyetlen csevegést kell kezelnie. Ez ellentmond a A ChatGPT-ben több felhasználó nem tud együtt dolgozni ugyanazon a gondolattérképen. Tehát, ha Ön egy csapatvezető, aki brainstorming ülést próbál lebonyolítani, akkor egyetlen csevegést kell kezelnie. Ez ellentmond a közös ötletelés céljának.

👀 Tudta? A laterális gondolkodás koncepciója egy kreatív megközelítés a problémamegoldáshoz. Kilép a kitaposott ösvényről, hogy olyan szokatlan ötleteket fedezzen fel, amelyek a hagyományos gondolkodás határain túlmutatnak. Edward de Bono 1967-ben mutatta be könyvében, A laterális gondolkodás használata címmel, és ma már olyan cégek használják, mint az Apple, a Netflix és az Uber.

A ClickUp használata gondolattérképek létrehozásához és egyéb célokra

Ha olyan eszközt keres, amely ötvözi a gondolattérképeket és az AI-t, akkor a ClickUp az Ön számára ideális.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, az a hely, ahol ötleteit feltérképezheti és megvalósíthatja.

Készítsen könnyedén lenyűgöző gondolattérképeket

A ClickUp Mind Maps funkcióval már nem korlátozódhat lineáris listákra vagy statikus jegyzetekre. Ehelyett vizuálisan rendezheti gondolatait, és egy pillanat alatt áttekintheti a kapcsolatokat és a hierarchiákat.

Címkézze a csomópontokat, összekötőket és más gondolattérkép-elemeket egyedi színkódokkal.

A ClickUp Mind Maps segítségével a következőket kapja:

Üres mód: szabad formájú ötleteléshez és ötletek feltérképezéséhez kínál vásznat. Ha kreatív szabadságot szeretne, hogy a gondolattérképét a semmiből építhesse fel (de egyszerű és felhasználóbarát módon), próbálja ki szabad formájú ötleteléshez és ötletek feltérképezéséhez kínál vásznat. Ha kreatív szabadságot szeretne, hogy a gondolattérképét a semmiből építhesse fel (de egyszerű és felhasználóbarát módon), próbálja ki a ClickUp üres gondolattérkép-táblasablonját.

Feladat mód: Vizualizálja a projektmenedzsmentet a ClickUp-ban gondolattérképek segítségével. Át tudja húzni az ágakat a munkafolyamat átszervezéséhez, feladatokat hozzáadhat vagy törölhet közvetlenül a térképről stb.

Állapot és színkódolás: A térkép minden ága és csomópontja a hozzá tartozó A térkép minden ága és csomópontja a hozzá tartozó ClickUp feladat állapotát tükrözi. Így egy pillantással áttekintheti az egész projektet, és azonnal megláthatja, mi halad előre, és mi igényel figyelmet. Egyedi színkódokat is hozzáadhat a legfontosabb ágak vagy ötletek kiemeléséhez.

Automatikus újrarendezés: egyetlen kattintással rendezheti el a gondolattérképét! A ClickUp automatikusan újrarendezi a térképet, megfelelő távolságokkal és elrendezéssel.

Egyetlen kattintással automatikusan átrendezheti gondolattérképének elrendezését.

Legyen az AI a brainstorming partnere!

A brainstorming legnehezebb része néha a kezdés.

De ne aggódjon! A ClickUp Brain, az AI-alapú asszisztensünk, többszörösen felgyorsíthatja gondolkodási folyamatát:

Ötletek generálása: Elakadt egy csomóponton? Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy bővítse ki bármelyik ágat. Részletes lebontásokat, alfeladatokat és alternatív megközelítéseket javasolhat, hogy minden ötletet a lehető legteljesebb mértékben ki tudjon fejleszteni.

Azonnali összefoglalás: Most fejezte be a brainstorming gondolattérkép-ülést a csapatával? Kérje meg az AI-t, hogy foglalja össze a térképet áttekintésekkel és legfontosabb tanulságokkal, amelyeket megoszthat a csapattal.

AI-vezérelt teendők: Az AI beolvashatja a gondolattérképét, és automatikusan létrehozhat egy listát a teendőkről, a következő lépésekről vagy a további kérdésekről.

Találkozói jegyzetek integrálása: A ClickUp AI Notetaker segítségével nemcsak rögzítheti a találkozói megbeszéléseket, hanem a találkozói jegyzeteket gondolattérképekké is alakíthatja a gyors elemzés érdekében.

Mélyreható keresés és tudásvisszakeresés: A Brain’s Deep Search képes információkat gyűjteni a munkaterületéről, és azokat közvetlenül beépíteni a gondolattérképébe. A gondolattérképet beágyazhatja A Brain’s Deep Search képes információkat gyűjteni a munkaterületéről, és azokat közvetlenül beépíteni a gondolattérképébe. A gondolattérképet beágyazhatja a ClickUp Docs- ba, ahol a csapattagjai együttműködhetnek és javaslatokat tehetnek.

Használjon táblákat a közös ötleteléshez

A ClickUp Whiteboards interaktív digitális vásznak a vizuális együttműködéshez és ötleteléshez. Lehetővé teszik Önnek és csapatának, hogy szabadon adjanak hozzá alakzatokat, jegyzeteket, szöveget, képeket, összekötőket, sőt beágyazott feladatokat vagy dokumentumokat is – mindezt valós időben.

A ClickUp Whiteboards egy végtelen vászon, ahol öntapadós jegyzetekkel és folyamatábrákkal ábrázolhatja ötleteit.

Az alábbiakban négy módszert mutatunk be, amelyekkel whiteboard szoftverünk új szintre emeli az elme térképek készítését:

Végtelen vászon korlátlan ötletekhez: Használjon annyi helyet, amennyit csak akar, hogy minden ötletet, ágat és kapcsolatot rögzítsen. Nem számít, milyen nagy lesz az elme térképe, mert soha nem fog kifogyni a vászonból.

Valós idejű együttműködés: Hívja meg csapattársait a táblájára, és figyelje, ahogy mindenki egyszerre járul hozzá az elme térképhez. Láthatják egymás kurzorát, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, és közösen alakíthatják ki ötleteiket.

Több felhasználó egyszerre szerkesztheti a ClickUp Whiteboards táblákat a maximális termelékenység érdekében.

Vizuális szervezés drag-and-drop funkcióval: Könnyedén mozgathatja, csoportosíthatja és összekapcsolhatja az alakzatokat, a jegyzeteket és a szöveget, hogy olyan gondolattérképet készítsen, amely a gondolataival együtt fejlődik. Az ötletek átrendezése olyan egyszerű, mint azok húzása a vásznon.

AI képalkotás: Egyszerű szövegalapú utasításokkal képeket hozhat létre a táblán.

Rajzoljon alakzatokat, adjon hozzá szöveget, húzzon el elemeket, hozzon létre képeket és még sok mást a kódolás nélküli ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

Azonnali feladat- és dokumentumkészítés: Bármilyen alakzatot, jegyzetet vagy szöveget egyetlen kattintással ClickUp feladattá vagy dokumentummá alakíthat! Brainstorming, tervezés és végrehajtás anélkül, hogy el kellene hagynia a tábláját.

Érintéses támogatás: Intuitív gesztusokkal vázolhat, rajzolhat és építheti fel elképzeléseit egy ujjmozdulattal.

A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa át gondolattérkép-ötleteit feladatokká, címsorokká, formákká, dokumentumokká stb.

⚡ Sablonarchívum: Alakítsa át virtuális találkozóit ezekkel az ingyenes interaktív tábla sablonokkal. Akár a Zoom és a ClickUp alkalmazásokkal is integrálhatja őket, hogy csapattagjai mindig ugyanazon az oldalon álljanak, és a munka hatékonyabbá váljon.

Kezdje gyorsan a ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonjával!

A ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonja mindenki számára elérhetővé teszi az AI gondolattérképeket. Egyszerűen csak be kell illesztenie az adatait ebbe a sablonba. Nincs szükség arra, hogy a semmiből hozzon létre egy működő sablont.

Ez egy tiszta, intuitív struktúrát biztosít, amelynek segítségével több csapattaggal együttműködve vizuálisan lebontja a komplex témákat/folyamatokat.

Ingyenes sablon letöltése Fedezze fel az ötleteket a ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonjával, és alakítsa őket végrehajtásra kész stratégiákká.

Főbb jellemzők:

Gyorsan hozhat létre központi témákat, hozzáadhat ágakat az al témákhoz, és összekapcsolhatja a kapcsolódó ötleteket.

A drag-and-drop funkcióval könnyedén átrendezheti a csomópontokat, ahogy ötletei fejlődnek.

Számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, például színkódolás, ikonok és címkék.

Integráció a ClickUp szélesebb körű projektmenedzsment eszközeivel

Támogatja mind a feladat, mind az üres módot.

Ha vizuális útmutatót szeretne, nézze meg ezt a lépésről lépésre bemutató videót, amelyben megmutatjuk, hogyan lehet gondolattérképeket létrehozni és testreszabni a ClickUp alkalmazásban.

Hol használhatja az AI gondolattérképeket a munkafolyamatában?

Íme néhány a leggyakoribb munkafolyamatok és folyamatok közül, amelyek igazán jól érvényesülnek, ha gondolattérképekkel vizuálisan ábrázoljuk őket.

🧠 Tervezés és stratégia

Amikor célokat tűz ki vagy egy nagy kezdeményezést szervez, az elme térképek segítenek lebontani az egyes részeket, miközben a nagy képet is szem előtt tartja.

Projekttervezés: Kezdje a projekt céljával, majd ágazjon el a mérföldkövek, a teljesítések és a függőségek felé.

Üzleti stratégia kidolgozása: Térképezze fel piaci ismereteit, lehetőségeit és legfontosabb kezdeményezéseit egy helyen.

OKR-térkép: Kapcsolja össze a vállalat egészére vonatkozó célokat a csapat és az egyéni kulcsfontosságú eredményekkel, hogy biztosítsa az összhangot.

💡 Profi tipp: Előfordul, hogy a „központi ötlet” még nem teljesen kristályosodott ki a fejében, csak töredékek formájában lebeg a gondolataiban. Ahelyett, hogy megpróbálná leírni az egészet, használja a Talk to Text in ClickUp Brain MAX funkciót, hogy azonnal rögzítse ezeket a nyers gondolatokat. Csak mondja ki hangosan az ötletét, és a ClickUp leírja azt strukturált jegyzetek formájában. A Brain ezeket csomópontokba rendezi, amelyeket később vizuális térképpé bővíthet. A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójának használatakor alkalmazza a „3–5 másodperces szabályt”. Egyszerre 3–5 másodperces rövid mondatokban beszéljen, és közben tartson rövid szüneteket. Adjon időt a beszéd-szöveg motorjának, hogy pontosabban feldolgozza a bevitt adatokat.

✍🏼 Kreatív és ötletelési munkafolyamatok

A gondolattérképek a kreativitás elősegítésére szolgálnak. Lehetővé teszik, hogy szabadon rögzítsd az ötleteidet, mielőtt azokat egy folyamatba strukturálnád.

Tartalomkészítés: Vázolja fel a fő témákat, a kapcsolódó al témákat, a tartalom formátumokat és a terjesztési csatornákat.

Termékötletelés: Kezdje a fő termékkel, majd terjedjen ki a funkciókra, előnyökre és felhasználói visszajelzésekre.

Kampánytervezés: Vizualizálja a kampány céljait, a közönségszegmenseket, az üzeneteket és a siker mutatóit.

A ClickUp Brain segítségével tovább fejlesztheti ezt az AI gondolattérképet úgy, hogy hivatkozásokat, jegyzeteket vagy akár rövid összefoglalókat csatol közvetlenül az egyes ágak alá. Ami kezdetben egy durva gondolattérkép, gyorsan egy tartalmi útitervvé válik, amely összekapcsolódik a munkaterületén található feladatokkal és eredményekkel.

📚 Tanulás és kutatás

Akár új fogalmakat tanul, akár kutatást végez, a gondolattérképek segítenek a komplex információkat világos és összefüggő formába rendezni.

Kutatási folyamat: Központosítsa témáját, forrásait, betekintéseit és hipotéziseit

Tanulás és jegyzetelés: Összekapcsolja az ötleteket, példákat és alfejezeteket a jobb emlékezés érdekében.

Tudás térkép: Készítsen átfogó áttekintést egy általa kutatott területről vagy projektről.

⚙️ Műveletek és munkafolyamatok

A gondolattérkép segítségével könnyen vizualizálhatók a több mozgó alkatrészből álló folyamatok átadásai, felelősségei és eredményei.

Alkalmazottak beillesztése: Térképezze fel az egyes fázisokat a dokumentációtól a képzésig és az értékelésig.

Ügyfélút térkép: Kövesse nyomon, hogyan jutnak el az ügyfelek a tudatosságtól az ajánlásig.

Incidenskezelés: Vizualizálja az észlelés, a triázs, a megoldás és a megelőzés lépéseit.

🧭 Döntéshozatal és problémamegoldás

Döntéshozatal vagy problémák elemzése során a gondolattérképek segítenek minden szempontot világosan látni.

A kiváltó okok elemzése: Használja az Használja az 5 miért technikát , hogy visszanyomozza a probléma forrását.

Döntési fák: Hasonlítsa össze a lehetőségeket, eredményeket és kritériumokat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Folyamatfejlesztés: térképezze fel jelenlegi munkafolyamatát, jelölje meg a szűk keresztmetszeteket, és tervezzen meg egy jobb jövőbeli állapotot.

💡 Profi tipp: Kérje meg a Brain-t, hogy feladatokat vagy alfeladatokat generáljon közvetlenül a gondolattérkép csomópontjaiból. Ez összeköti az ötletelést és a végrehajtást.

Tervezze meg és valósítsa meg a ClickUp segítségével

Bár a ChatGPT kiváló brainstorming partner, az ötletek megvalósításában már nem olyan hatékony.

A ClickUp integrált AI-je segítségével zökkenőmentesen juthat el az ötlettől a kivitelezésig és az eredményekig. Dolgozzon a ClickUp Brain-nel, hogy ötleteket generáljon, azokat gondolattérképekké és folyamatábrákká alakítsa táblákon, majd az AI segítségével egy kattintással dokumentumokká és feladatokká alakítsa a szakaszokat.

A ClickUp konvergált AI munkaterülete mindenre kiterjed, amire szüksége lehet: feladatok, táblák, dokumentumok, csapatcsevegés és betekintés egy helyen.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és készítse el első AI gondolattérképét.