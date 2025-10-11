A 13 legjobb Timetap alternatíva az egyszerű időpontfoglaláshoz

Nem is olyan régen a találkozók ütemezése végtelen e-mailek, elfoglalt telefonvonalak és post-it cetlikre firkált jegyzetek jelentette. Ez a rendszer időigényes volt és sok zavart okozott.

Ezután megjelentek olyan eszközök, mint a TimeTap, amelyek automatizálással és egyszerű online foglalással egyszerűsítették a tervezési folyamatot. Sok kisvállalkozás és szolgáltató számára ez a káoszt átláthatósággal váltotta fel.

De ahogy az ügyfelek elvárásai fejlődtek, úgy nőtt az igény a rugalmasabb, több funkcióval rendelkező megoldások iránt is. Bár a TimeTap továbbra is megbízható, vannak korlátai, például korlátozott testreszabási lehetőségek és fejlett munkamenedzsment funkciók hiánya.

Ha simább, okosabb ütemezési élményt keres, ez a TimeTap alternatívák listája segít megtalálni az üzleti munkafolyamatához tökéletesen illeszkedő platformot.

13 TimeTap alternatíva egy pillantásra

Vessünk egy gyors pillantást az egyes eszközökre, hogy megnézzük, miért érdemes őket figyelembe venni.

Eszköz neve Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp Automatizált munkafolyamatok, integrált feladat- és projektmenedzsment, valós idejű együttműködés, emlékeztetők, megosztott naptárak Minden méretű csapatok számára, akik egy AI-ügynökökkel és automatizálással rendelkező, all-in-one munkamenedzsment és ütemezési alkalmazást keresnek. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Calendly Automatizált ütemezés, naptárintegrációk, találkozótípusok (egyéni, csoportos, kollektív, körbejárásos) Freelancerek és kis csapatok, akik egyszerűsíteni szeretnék a találkozók ütemezését Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta. Acuity Scheduling Egyedi foglalási oldalak, automatikus emlékeztetők és nyomon követések, felvételi űrlapok, ügyfélkezelés Ügyfélbarát foglalási alkalmazást kereső szolgáltató vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta. Setmore Online foglalási oldal, osztály- és csoportütemezés, automatikus visszaigazolások, személyzeti naptárkezelés, integráció a Zoommal Kisvállalkozások és startupok, amelyek egyszerű, ingyenes ütemezési megoldást igénylő tanfolyamokat vagy szolgáltatásokat kínálnak. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta. SimplyBook. me Egyedi foglalási weboldal, tagság- és csomagkezelés, online fizetés, SMS/e-mail emlékeztetők Vállalkozások, amelyek egyedi beállítási lehetőségekkel rendelkező, márkás, ügyfélorientált foglalási rendszert szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,90 dollár/hónap-tól kezdődik. TidyCal Egyszerű találkozó linkek, naptárszinkronizálás, egyszeri és ismétlődő foglalások, integrált fizetések Egyéni vállalkozók és kis csapatok, akik hatékony naptárszervező eszközt keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik. Doodle Csoportos ütemezés, szavazások, egyéni foglalási oldalak, naptárintegrációk Csapatok és szakemberek, akiknek hatékonyan kell koordinálniuk a találkozókat vagy eseményeket Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,95 dollár/hó-tól kezdődik. Square Appointments Integrált POS-rendszer, online foglalás, automatikus emlékeztetők, személyzet ütemezése Szépségszalonok, wellnessközpontok és szolgáltatók, akiknek beépített fizetési funkcióval rendelkező ütemezési funkciókra van szükségük. Ingyenes csomagok elérhetők; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. vCita Időpontfoglalás, ügyfél-CRM, számlázás és fizetések, automatikus emlékeztetők Kisvállalkozások és tanácsadók, akik a foglaláskezelést ügyfélkezelő eszközökkel szeretnék kombinálni. A fizetős csomagok ára 35 dollár/hónaptól kezdődik. Vagaro Időpontfoglalás, POS és fizetésfeldolgozás, marketingeszközök, ügyfélkezelés Szalonok, fürdők, fitnesztermek és wellness szakemberek, akik foglalási platformot keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 23,99 dollár/hó-tól kezdődik. Mindbody Online foglalás, ügyfélkezelés, órarend-tervezés, tagságok, marketing automatizálás Egészségügyi, fitnesz és wellness vállalkozások, amelyek órákat, tagságokat és ismétlődő időpontokat kezelnek. Egyedi árak Bejelentkezés Ütemezés Automatikus SMS/e-mail emlékeztetők, online foglalási oldal, ügyfélkezelés, csapat ütemezés Csapatok és szervezetek, amelyeknek megbízható ütemezésre, hatékony kommunikációra és jelenléti menedzsmentre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 600 USD/webhely (éves számlázás) YouCanBookMe Egyedi foglalási oldalak, naptárszinkronizálás, időzóna-felismerés, automatikus értesítések Szakemberek és távoli csapatok, akik időzónákon átívelő találkozókat szerveznek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollár/hónaptól kezdődik.

Miért érdemes a TimeTap alternatíváit választani?

Kíváncsi arra, hogy ideje-e túllépni a TimeTap által kínált lehetőségeken? Íme néhány őszinte, valós ok, amiért érdemes fontolóra venni a váltást, hogy gyorsan azonosíthassa, hol befolyásolhatják a korlátozások a munkafolyamatát.

Beállítása több időt és erőfeszítést igényel, mivel erőforrás-igényesebb .

Lehetővé teszi az űrlapok, munkafolyamatok és ütemezési szabályok részletes testreszabását, de ez a rugalmasság meredek tanulási görbét jelenthet.

A mobil élmény lassú és nehézkes , ami kevésbé hatékonnyá teszi a menet közbeni időpontkezelést.

Az integrációs lefedettség nem megfelelő , ha a beállítása niche platformoktól vagy fejlett automatizálási munkafolyamatoktól függ.

Korlátozza az átütemezést ; kevés lehetőség van olyan árnyalt szabályok alkalmazására, amelyek alkalmazkodnak az egyes ügyfelek vagy üzleti igényekhez.

Nehézségek a személyzet munkaterhelésének, a találkozók típusainak teljesítményének vagy a bevételi mintáknak a nyomon követésében

Óránkénti biztonsági mentéseket futtat, de ezek nem mindig állnak a felhasználók rendelkezésére. Megbízható kézi biztonsági mentési folyamat nélkül kockázatot jelent az adatok helyreállítása .

Nincs elég mélység a komplex ütemezési igényekhez, mint például a többszintű ügyfélhierarchiák, a fejlett címkézés vagy a CRM-ekkel való integráció.

A legjobb TimeTap alternatívák

Most nézzük meg közelebbről az egyes eszközök funkcióit, korlátait és a felhasználói értékeléseket.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legalkalmasabb a nagymértékben testreszabható időpont-munkafolyamatokhoz)

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, csökkenti a munka terhelését azáltal, hogy az adatfelvételi űrlapokat, foglalásokat, csapatnaptárakat, munkaterhelés-kezelést és automatikus emlékeztetőket egyetlen, könnyen használható felületen egyesíti.

Személyre szabhatja a felvételi folyamatot a ClickUp Forms robusztus funkcióival.

A ClickUp Forms segítségével olyan részleteket szerezhet, mint a név, az elérhetőségek, a kívánt dátum és időpont, a szolgáltatás típusa, a fiók helye stb. Az űrlap elrendezése, színei, témái, mezői és gombjai teljes mértékben testreszabhatók, hogy megfeleljenek professzionális szolgáltatásainak igényeinek.

Ezenkívül az űrlapválaszok átalakíthatók egyedi feladatokká a ClickUp Tasks alkalmazásban, így minden információ manuális beírás nélkül tárolható a rendszerben.

Tervezze meg a tökéletes ütemtervet a foglalások és a csapat rendelkezésre állása alapján a ClickUp naptár segítségével.

A ClickUp Calendar segítségével csapata napi, heti és havi színekkel jelölt nézetekben tekintheti meg a foglalásokat. Az egyes tagok ütemtervének egymás melletti megjelenítésével könnyű egyenletesen elosztani a találkozókat és gyorsan azonosítani az új találkozók számára rendelkezésre álló időpontokat.

Beállíthatja a rendelkezésre állási időket és blokkolhatja a nem munkaidőt, majd megoszthatja a naptár linkjét az ügyfelekkel, hogy segítsen nekik megtalálni a megfelelő időpontot.

A ClickUp Brain, amely teljes mértékben integrálva van a Naptárral, optimális időintervallumokat javasol, automatizálja az időblokkolást, kiosztja a foglalásokat a csapat tagjainak, és biztosítja, hogy az ütemterve kiegyensúlyozott maradjon – nincs többé kettős foglalás vagy elmulasztott időpont.

A nem megjelenések minimalizálása érdekében a ClickUp Reminders a foglalás előtt meghatározott időpontokban értesíti az ügyfeleket és a csapat tagjait.

Használja a ClickUp Reminders alkalmazást, hogy soha ne maradjon le egyetlen időpontról vagy csapatértekezletről sem.

Például beállíthat egy emlékeztetőt 30 perccel a konzultáció előtt vagy 1 órával a csapatértekezlet előtt. Ezek az emlékeztetők testreszabhatók, hogy tartalmazhassanak konkrét üzeneteket, mellékleteket vagy linkeket, így biztosítva, hogy minden időponttal kapcsolatos információ átadásra kerüljön.

Gyors válaszokra van szüksége a naptárával kapcsolatban, anélkül, hogy ellenőriznie kellene a naptárát? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t vagy az előre elkészített Answers Agent-et.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Új felhasználók számára a beállítás és a bevezetés időbe telhet, mire minden zökkenőmentesen működik.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyire testreszabható és rugalmas. Pontosan úgy állíthatom be, ahogy akarom, legyen szó egyszerű feladatlistákról vagy automatizálásokkal, függőségekkel és irányítópultokkal ellátott részletes munkafolyamatokról. Minden egy helyen található – projektek, dokumentumok, kommunikáció, sőt időkövetés is –, így nem kell több eszköz között ugrálnom. Nagyon értékelem az intuitív felületet és a folyamatos frissítéseket is, amelyek új funkciókat adnak hozzá anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat. Elég hatékony a komplex projektekhez, de a csapatomnak mégis könnyű megtanulnia.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyire testreszabható és rugalmas. Pontosan úgy állíthatom be, ahogy akarom, legyen szó egyszerű feladatlistákról vagy automatizálásokkal, függőségekkel és irányítópultokkal ellátott részletes munkafolyamatokról. Minden egy helyen található – projektek, dokumentumok, kommunikáció, sőt időkövetés is –, így nem kell több eszköz között ugrálnom. Nagyon értékelem az intuitív felületet és a folyamatos frissítéseket is, amelyek új funkciókat adnak hozzá anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat. Elég hatékony a komplex projektekhez, de a csapatomnak mégis könnyű megtanulnia.

2. Calendly (A legjobb a könnyű, linkalapú ütemezéshez)

via Calendly

A Calendly egy ütemezési platform, amely lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározza, mikor és hogyan foglalhatnak időpontot az emberek Önnel. Ön kiválasztja az órákat, meghatározza az egyes találkozók hosszát, és akár puffert is beépíthet. Mielőtt megjelenítené a rendelkezésre állást, ellenőrzi az összes csatlakoztatott naptárát – Google, Outlook, iCloud és Exchange.

Beállíthat különböző típusú időpontokat, például egy gyors 15 perces bejelentkezést, egy 45 perces ügyfélbeszélgetést vagy egy csapatstratégiai megbeszélést. Csoportos rendezvényt tervez? A Calendly kezeli a regisztrációkat és korlátozza a résztvevők számát.

Az eszköz segítségével különböző típusú eseményekhez különböző ütemterveket hozhat létre, például hétköznapokon ügyfélhívásokhoz, reggelenként pedig csapatmegbeszélésekhez. A beépített automatizálásnak köszönhetően emlékeztetőket (e-mailben vagy SMS-ben) küldhet a megbeszélés előtt, valamint köszönőleveleket vagy visszajelzéseket kérhet utána.

A Calendly legjobb funkciói

Használja a „Meeting Polls” funkciót, hogy a résztvevők szavazhassanak a preferált időpontokra, mielőtt megerősítik a foglalást.

Integrálja a „Calendly Routing” funkciót, hogy a látogatókat az űrlapon megadott válaszok vagy a forráslinkek alapján meghatározott oldalakra irányítsa.

A Calendly böngészőbővítmény segítségével bárhonnan hozzáférhet az eszközhöz.

Összevonja csapata rendelkezésre állását, hogy több foglalási lehetőséget kínálhasson.

Kezelje ütemtervét és módosítsa elérhetőségét útközben egy mobil eszközökre készült speciális alkalmazással.

A Calendly korlátai

A tényleges találkozóhoz külső eszközre van szükség, mivel nincs beépített konferenciafunkciója.

Calendly árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Mit mondanak a Calendly-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Hihetetlenül felhasználóbarát, így egyszerűen beállíthatja és kezelheti a naptárát. Testreszabhatja a rendelkezésre állását, a találkozók típusait, és akár puffertidőt is hozzáadhat a találkozók közé.

Hihetetlenül felhasználóbarát, így egyszerűen beállíthatja és kezelheti a naptárát. Testreszabhatja a rendelkezésre állását, a találkozók típusait, és akár puffertidőt is hozzáadhat a találkozók közé.

3. Acuity Scheduling (A legjobb komplex foglalási igényekkel rendelkező szolgáltató vállalkozások számára)

az Acuity Scheduling segítségével

A foglalások kezelése terén az Acuity Scheduling lehetővé teszi a rendelkezésre állás nagyon részletes szintű finomhangolását az időzónák beállításával, a munkamenetek konkrét munkatársakhoz való hozzárendelésével vagy bizonyos típusú időpontok számára időtartamok lefoglalásával.

A rendelkezésre állás típusonkénti hozzáadása mellett beállíthatja azt is, hogy az ügyfelek mennyivel előre foglalhatnak, illetve mennyivel előre mondhatják le vagy módosíthatják a foglalást.

A wellness- vagy egészségügyi ágazatban működő vállalkozások számára a HIPAA-nak megfelelő ütemezés biztosítja az érzékeny információk biztonságos kezelését. A testreszabható ügyfél-felvételi űrlapok segítségével pontosan rögzítheti a szükséges információkat, az orvosi előzményektől a kérdésekig, még a kezelés megkezdése előtt.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy fizetési folyamat során több időpontot is lefoglaljanak.

Helyezzen el egy foglalási widgetet közvetlenül a weboldalára vagy Facebook-oldalára.

Fogadjon el fizetéseket a foglaláskor a Stripe, Square vagy PayPal integrációk segítségével.

Részletes bevételi és ütemezési jelentéseket készíthet a teljesítmény nyomon követéséhez.

Kezelje ügyfeleit, kövesse nyomon naptárát és fogadjon fizetéseket egy mobilalkalmazással.

Az Acuity Scheduling korlátai

Bár léteznek standard foglalási folyamatok és bevételi jelentések, hiányoznak a fejlett elemzések, mint például a kohortkövetés vagy a mélyreható konverziós mutatók.

Acuity Scheduling árak

Ingyenes próbaverzió

Starter: 20 USD/hó

Standard: 34 USD/hó

Prémium: 61 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5700 értékelés)

Mit mondanak az Acuity Schedulingról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Az ügyfelek számára könnyen használható felületen maguk választhatják ki a számukra megfelelő időpontot. Tetszik, hogy az Acuity megpróbálja csoportosítani a találkozókat. Lehetőség van arra is, hogy beállítsuk, hogy egy adott héten csak bizonyos számú találkozót szeretnénk (például legfeljebb 4 új ügyfélkonzultációt).

Az ügyfelek számára könnyen használható felületen maguk választhatják ki a számukra megfelelő időpontot. Tetszik, hogy az Acuity megpróbálja csoportosítani a találkozókat. Lehetőség van arra is, hogy beállítsuk, hogy egy adott héten csak bizonyos számú találkozót szeretnénk (például legfeljebb 4 új ügyfélkonzultációt).

4. Setmore (A legjobb beépített fizetési feldolgozást igénylő kisvállalkozások számára)

via Setmore

A Setmore drag-and-drop felületet kínál, amelyen elrendezheti üléseit, csoportosíthatja őket áttekinthető kategóriákba, és átrendezheti őket, ha valami változik. Minden csapattag saját naptárat és foglalási linket kap, ahol felsorolhatja összes szolgáltatását, az időtartammal, az árral és egyéb részletekkel együtt.

Az online foglalás megkönnyítése érdekében hozzáadhat egy „Foglaljon most” gombot a közösségi oldalakhoz, vagy QR-kódokat generálhat szórólapokhoz, poszterekhez vagy nyugtákhoz.

Az eszköz számos üzleti környezetben használható: képzési intézmények csoportos órákat és workshopokat szervezhetnek, míg magánkonzultánsok egyéni online vagy személyes foglalkozásokat foglalhatnak.

A Setmore legjobb funkciói

Azonnali videotalálkozók szervezése a Zoom, a Teleport vagy a Google Meet segítségével.

Több résztvevő számára csoportos foglalási támogatással online tanfolyamokat és workshopokat értékesíthet.

Több helyszínen történő támogatás franchise-vállalkozások vagy több fiókkal rendelkező cégek számára.

Fogadjon online fizetéseket a Square, Stripe és PayPal integrációk segítségével.

Szinkronizálja a Google Naptárral, hogy valós idejű frissítéseket kapjon mobil eszközén.

A Setmore korlátai

A személyzet és az erőforrások konkrét fiókokhoz való hozzárendelése időigényes lehet nagyobb szervezetek esetében.

Setmore árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Setmore értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)

Mit mondanak a Setmore-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény:

Szeretem, hogy egyszerű linket küldhetek ügyfeleimnek a foglaláshoz, ez megőrzi az összes adataikat, és emlékeztetőket küld nekem és ügyfeleimnek a foglalásokról. A Setmore árai kisvállalkozás tulajdonosok számára nagyon kedvezőek.

Szeretem, hogy egyszerű linket küldhetek ügyfeleimnek a foglaláshoz, ez megőrzi az összes adataikat, és emlékeztetőket küld nekem és ügyfeleimnek a foglalásokról. A Setmore árai kisvállalkozás tulajdonosok számára nagyon kedvezőek.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 45%-a előre lefoglalja az időt a koncentrációra. Ez azt mutatja, hogy egyre inkább tudatosul, hogy a mély munkát be kell ütemezni, és nem csak akkor kell elvégezni, amikor éppen alkalmas. Az AI eszközök segíthetnek kiválasztani a naptárában az optimális időpontokat, amikor zavartalanul elmélyülhet a munkában. Csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglaljon le időt; az automatikusan elemzi a napját, és beilleszti a koncentrációs munkamenetet. 📆

a SimplyBook.me oldalon keresztül

A SimplyBook.me segítségével saját, mobilra optimalizált foglalási weboldalt hozhat létre, vagy foglalási widgeteket ágyazhat be meglévő weboldalába.

Beépített marketingeszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek megtartani az ügyfeleket és növelni a bevételt a egyszerű időpontfoglaláson túl, kuponokkal, ajándékkártyákkal, tagságokkal és hűségprogramokkal.

Emellett egy praktikus „Foglalás jóváhagyása” funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a foglalások kézi ellenőrzését és jóváhagyását a megerősítés előtt. Ha egy szolgáltatáshoz felszerelés, személyzet és helyiségek szükségesek, akkor a foglalások csak akkor kerülnek megerősítésre, ha az összes szükséges erőforrás rendelkezésre áll.

SimplyBook. me legjobb funkciói

Automatizálja az e-maileket, SMS-emlékeztetőket, lemondásokat és átütemezéseket, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.

Fogadjon el online fizetéseket és előlegeket a foglalások biztosításához.

Szerezzen natív integrációt olyan könyvelési eszközökkel, mint a QuickBooks, a FreshBooks és a Xero, a tranzakciók szinkronizálása érdekében.

Engedélyezze a csoportos foglalásokat (órák vagy események), ahol több ügyfél is lefoglalhatja ugyanazt az időpontot, kapacitás-ellenőrzéssel.

A SimplyBook.me korlátai

Nincs natív integrációja online konferenciaeszközökkel, ami hátrány lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek virtuális értekezletek lebonyolítására alkalmas eszközöket igényelnek.

SimplyBook. me árak

Ingyenes

Alap: 11,5 USD/hó felhasználónként

Standard: 34,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 69,6 USD/hó felhasználónként

(Az árak euróról USD-re átszámítva)

SimplyBook. me értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Mit mondanak a SimplyBook.me-ről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény:

Nagyon elégedett vagyok a Simplybook.me szolgáltatással. Ez egy egyszerű foglalási platform, pontosan olyan, amilyet kerestem. Emellett a legtöbb funkcióval rendelkezik, amit szerettem volna.

Nagyon elégedett vagyok a Simplybook.me szolgáltatással. Ez egy egyszerű foglalási platform, pontosan olyan, amilyet kerestem. Emellett a legtöbb funkcióval rendelkezik, amit szerettem volna.

🌟 Bónusz: A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával közvetlenül a ClickUp Naptárába, Feladatokba és Dokumentumokba diktálhatja a találkozók részleteit. Csak hangbevitellel az AI automatikusan átütemezi a találkozókat, emlékeztetőket állít be, módosítja a prioritásokat és feladatokat rendel hozzá. Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg és a dolgokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

6. TidyCal (A legjobb költséghatékony, életre szóló hozzáférésű ütemezéshez)

via TidyCal

Ha olyan online ütemezési szoftvert keres, amely felhasználóbarát kialakítású, egyszerűen kezelhető és nem terheli felesleges funkciókkal, akkor a TidyCal jó választás lehet.

Az ötlet egyszerű: állítsa be a rendelkezésre állását, ossza meg a linket, és hagyja, hogy az ügyfelek vagy kollégák válasszanak időpontot. Ez a platform akár 10 naptárat is összekapcsolhat (Google, Outlook, Apple). Rugalmassága lehetővé teszi különböző típusú találkozók létrehozását, például gyors bejelentkezéseket vagy hosszabb konzultációkat, és egyedi időtartamok hozzárendelését.

Emellett létrehozhat találkozó linkeket a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokhoz. Ha globális ügyfelekkel dolgozik, a TidyCal intelligens időzóna-felismerő funkciója nagyon hasznos lehet.

A TidyCal legjobb funkciói

Adjon hozzá puffereket a találkozók közé, és állítson be napi foglalási limiteket, hogy elkerülje a túlterhelést.

Használja a körbeosztási módszert a beérkező találkozók automatikus elosztásához az értékesítési képviselők vagy ügyfélszolgálati ügynökök között.

Hozzon létre különálló eseménytípusokat (15 perces konzultáció, 1 órás stratégiai megbeszélés), mindegyiknek saját időtartammal, pufferidővel, korlátozásokkal stb.

Különböző találkozási helyszínek kínálata foglalási típusonként

Exportálja a foglalási adatokat CSV fájlokba, hogy más eszközeiben is felhasználhassa őket.

A TidyCal korlátai

Egyes felhasználók naptárszinkronizálási problémákról számolnak be, különösen akkor, ha az események átfedik egymást.

TidyCal árak

Ingyenes

Egyéni csomag: 29 USD (egyszeri fizetés)

Ügynökségi csomag: 79 USD (egyszeri fizetés)

TidyCal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a TidyCal-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény:

A TidyCal könnyen beállítható. Emellett nagyon egyszerű integrálni egy fizetési processzort, hogy fizetett találkozókat is lehessen fogadni. Összességében remek eszköz.

A TidyCal könnyen beállítható. Emellett nagyon egyszerű integrálni egy fizetési processzort, hogy fizetett találkozókat is lehessen fogadni. Összességében remek eszköz.

7. Doodle (A legjobb csoportos találkozók koordinálásához és szavazásokhoz)

via Doodle

A Doodle segít a találkozók koordinálásában, a gyors egyéni hívásoktól a nagyobb csoportos ülésekig. A platform lehetővé teszi, hogy beállítsa a rendelkezésre állását, és megosszon egy egyszerű linket, hogy a meghívottak kiválaszthassák a számukra megfelelő időpontot.

Ez az online találkozószervező eszköz szinkronban tartja a naptárát, így amint egy időpontot lefoglalnak, a rendelkezésre állása automatikusan frissül. Segít elkerülni az ütközéseket és a zavart még ismétlődő találkozók vagy különböző időzónákban működő, elfoglalt szervezetek esetében is.

Van egy „Foglalás más nevében” funkció is, amely lehetővé teszi az asszisztenseknek és toborzóknak, hogy mások nevében foglaljanak időpontot anélkül, hogy megvárnák azok visszaigazolását.

A Doodle legjobb funkciói

Automatikusan igazítsa az időket a különböző időzónákban élő résztvevőkhöz, így elkerülve a kézi átváltásból adódó hibákat.

Adjon hozzá egyedi márkajelzéseket, például logót, háttérképet, színeket stb. a foglalási oldalakhoz és a szavazásokhoz.

Szinkronizálja a Google Naptárral, a Microsoft Outlook / Office 365-tel, az iClouddal stb., hogy pontos legyen a rendelkezésre állás és elkerülje a kettős foglalásokat.

Egyszerűsítse a csoportos ütemezést azzal, hogy a résztvevők szavazhatnak a kívánt találkozási időpontokra.

A Doodle korlátai

Nincs beépített CRM vagy mélyreható munkafolyamat-automatizálás, ellentétben a Doodle egyes alternatíváival

Doodle árak

Ingyenes

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Tetszik, hogy a Doodle lehetővé teszi sok ember számára, hogy együttműködjenek és összejöjjenek, függetlenül a különböző időbeosztásuktól.

Tetszik, hogy a Doodle lehetővé teszi sok ember számára, hogy együttműködjenek és összejöjjenek, függetlenül a különböző időbeosztásuktól.

💡 Profi tipp: A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökei javíthatják a találkozók ütemezését és az ügyfélkezelési folyamatokat. Automatizált ütemezés és emlékeztetők: Az egyéni ügynökök figyelemmel kísérik a találkozókérelmeket, és automatikusan megerősítéseket, emlékeztetőket vagy nyomon követéseket küldenek az ügyfeleknek, csökkentve ezzel a manuális munkát és minimalizálva a meg nem jelenéseket.

Napi/heti összefoglalók: Az előre elkészített ügynökök napi vagy heti jelentéseket tesznek közzé a csapat csatornáján vagy listáján, összefoglalva a közelgő időpontokat, a befejezett munkameneteket és a függőben lévő nyomon követéseket.

Azonnali válaszok az ügyfelek és a csapatok számára: Az ügynökök a csevegőcsatornákon azonnali válaszokat adnak a gyakori kérdésekre, a munkaterület feladatait, dokumentumait és csevegéseit átkutatva.

Egyedi munkafolyamat-automatizálás : Az egyedi ügynökök meghatározott feltételek alapján indítanak el műveleteket, például sürgős kérések továbbítását, feladatok kiosztását vagy a találkozók állapotának automatikus frissítését.

AI-alapú feladatkiosztás és prioritásmeghatározás: Az Autopilot Agents automatikusan kiosztja az új időpontokat a rendelkezésre álló csapattagoknak, és prioritást ad a sürgős foglalásoknak.

8. Square Appointments (Legalkalmasabb olyan vállalkozások számára, amelyek POS-integrációra is szükségük van)

a Square Appointments segítségével

A Square Appointments egy olyan ütemezési szoftver, amelyet azoknak a vállalkozásoknak terveztek, amelyek egyszerű, megbízható eszközt keresnek a működésük irányításához. A platform szinkronban tartja a naptárakat, a személyzet ütemtervét és az ügyféladatokat. Minden alkalmazott kap egy naptárat, de minden automatikusan szinkronban marad.

Emellett áttekinthető képet kap ügyfeleiről, így mindig tudja, kik érkeznek és milyen szolgáltatásokat vettek igénybe, ami megkönnyíti a személyzet, az árak és a promóciók tervezését.

Ha valaki lemondja vagy elmulasztja a találkozót, várólistákat állíthat be, hogy gyorsan betöltse a helyet.

A Square Appointments legjobb funkciói

Kombinálja az ütemezést a fizetésfeldolgozással, hogy egy helyen kezelhesse a találkozókat és a tranzakciókat.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy közvetlenül a weboldaláról foglaljanak egy foglalási widget segítségével.

Automatizálja az e-mailes és SMS-es emlékeztetőket, hogy csökkentsék a meg nem jelenéseket és javítsák a találkozók betartását.

Állítson be konkrét jogosultságokat a munkatársak számára, hogy engedélyezze/korlátozza a platformon belüli funkciókhoz és információkhoz való hozzáférést.

Kezelje a több helyszínen, naptárban és időzónában lévő ütemterveket

A Square Appointments korlátai

Bár a Square Appointments jól integrálható más Square szolgáltatásokkal, a Square ökoszisztémán kívüli harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja korlátozott lehet.

Square Appointments árak

Ingyenes

Plusz: 49 USD/hó helyszínenként

Prémium: 149 USD/hó helyszínenként

Pro: Egyedi árazás

Square Appointments értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)

Mit mondanak a Square Appointments-ről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény:

Összességében nagyon jó tapasztalataim voltak a Square Appointments szolgáltatással, mert ügyfeleim könnyedén tudtak közvetlenül a Google-on keresztül időpontot foglalni nálam. Ha új vállalkozás tulajdonosa, használja a Square Appointments szolgáltatást, hogy megkönnyítse az életét.

Összességében nagyon jó tapasztalataim voltak a Square Appointments szolgáltatással, mert ügyfeleim könnyedén tudtak közvetlenül a Google-on keresztül időpontot foglalni nálam. Ha új vállalkozás tulajdonosa, használja a Square Appointments szolgáltatást, hogy megkönnyítse az életét.

9. vCita (A legjobb a ütemezés és az ügyfélkezelés kombinálásához)

via vcita

Ha rendszeresen kommunikál ügyfeleivel, a vcita segít központosítani az ügyfélkommunikációt, a találkozókat, a dokumentumokat és a fizetési előzményeket.

Ez a kisvállalkozásoknak szánt szoftver automatizálja a találkozók visszaigazolását, az emlékeztetőket, a nyomon követést, valamint a ki nem fizetett számlákra vonatkozó fizetési emlékeztetőket. Emellett könnyen beállíthatók trigger-alapú automatizálások (pl. születésnapi ajánlatok) az ügyfelek elkötelezésére és a visszatérő vásárlások ösztönzésére.

A beépített elemzési funkciók többet nyújtanak, mint az alapvető ütemezési jelentések. Láthatja, mely szolgáltatásokat foglalják le leggyakrabban, mely ügyfelek térnek vissza, és hogyan alakul a bevétel az idő függvényében.

A szabályozott iparágakban működő vállalkozások számára az eszköz HIPAA-megfelelést és üzleti társult megállapodásokat (BAA) kínál, amelyek elengedhetetlenek az adatvédelem és a jogi megfelelés szempontjából.

A vcita legjobb funkciói

Hozzon létre várólistákat a teltházas időpontokhoz, és használja az RSVP funkciókat a nagy érdeklődésű eseményekhez.

Adja hozzá az online ütemező widgetet webhelyéhez az egyszerű időpontfoglalás és fizetés érdekében.

Töltsön fel és osszon meg fájlokat, szerződéseket, kérdőíveket vagy dokumentumokat az ügyfelekkel az ügyfélportálon keresztül.

Hozzon létre több alkalmazotti fiókot, mindegyiknek saját ütemtervvel, időpontokkal, üzenetekkel és jogosultságokkal.

Szerezzen potenciális ügyfeleket közvetlenül a Facebook Messengerből, és integrálja őket CRM-jébe.

A vcita korlátai

Nincs fejlett naptárkezelési funkció komplex ütemtervekhez

vcita árak

Alap: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Platinum: 110 USD/hó felhasználónként

vcita értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 270 értékelés)

Mit mondanak a vcita-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Mivel vállalkozásom vezetése során sokféle feladatot látok el, rendkívül hasznos, hogy az ütemezés, az ügyfélkezelés, a számlázás és a marketing eszközök egy helyen találhatók. Az új AI funkciók őszintén megleptek azzal, hogy milyen intuitívak, imádom, ahogy válaszokat javasolnak és segítenek gyorsan vonzó marketing tartalmakat írni.

Mivel vállalkozásom vezetése során sokféle feladatot látok el, rendkívül hasznos, hogy az ütemezés, az ügyfélkezelés, a számlázás és a marketing eszközök egy helyen találhatók. Az új AI funkciók őszintén megleptek azzal, hogy milyen intuitívak, imádom, ahogy válaszokat javasolnak és segítenek gyorsan vonzó marketing tartalmakat írni.

10. Vagaro (A legjobb szépségápolási, wellness és fitnesz vállalkozások számára)

via Vagaro

A Vagaro egy üzleti menedzsment platform, amely egyetlen felületen egyesíti a találkozók foglalását, a naptárkezelést, az ügyféladatbázisokat, a fizetéseket, a készletnyilvántartást és a marketinget.

Több üzlettel rendelkező vállalkozások esetében az ügyféladatok, tagságok, ajándékkártyák és csomagok megoszthatók a különböző helyszínek között, így az ügyfelek zökkenőmentes élményben részesülhetnek. A tulajdonosok emellett könnyedén nyomon követhetik a személyzet teljesítményét, jutalékait és beosztását az egyes fiókokban.

Az eszköz beépített POS-rendszerrel is rendelkezik a fizetések elfogadásához, valamint olyan fizetési infrastruktúrával, amely támogatja a részletfizetést és a „most vásárolj, később fizess” opciókat.

A Vagaro legjobb funkciói

Hozzáférés marketingeszközökhöz, mint például automatizált e-mail és SMS kampányok, egyedi promóciók, napi ajánlatok, kedvezménykódok stb.

Helyezzen be foglalási widgeteket közvetlenül webhelyeire vagy közösségi oldalakra az online ütemezéshez.

Integrálja a QuickBooks, Xero és Gusto programokkal a könyvelés és a bérszámfejtés zökkenőmentes kezelése érdekében.

Küldjön emlékeztetőket csapatának és ügyfeleinek, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.

A Vagaro korlátai

Az eszköz nem kínál többnyelvű támogatást, és a felhasználói felület kezdők számára meglehetősen zavaros lehet.

Vagaro árak

Ingyenes

Egy helyszín: 23,99 USD/hó felhasználónként

Több helyszín: Egyedi árak

Vagaro értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3400+ értékelés)

Mit mondanak a Vagaro-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Imádom, ahogy a Vagaro ötvözi a funkcionalitást és a folyamatosságot – az ütemezést, a SOAP-jegyzeteket és az ügyféladatokat egy helyen tárolja, anélkül, hogy nehézkesnek tűnne.

Imádom, ahogy a Vagaro ötvözi a funkcionalitást és a folyamatosságot – az ütemezést, a SOAP-jegyzeteket és az ügyféladatokat egy helyen tárolja, anélkül, hogy nehézkesnek tűnne.

11. Mindbody (A legjobb osztályok és tagságok kezeléséhez)

via Mindbody

A wellness, fitnesz és szépségápolási szolgáltatások számára kifejlesztett Mindbody mindent kezel, a nagy mennyiségű időpontfoglalástól a komplex órarendekig, tagságokig, workshopokig és eseményekig.

Emellett segít vállalkozásának felfedezésében a Mindbody alkalmazás, a weboldal widgetek, a ClassPass és a Google-hoz hasonló partnerhálózatok, valamint a közösségi média révén, így az új ügyfelek könnyen megtalálhatják Önt.

Az eszköz mesterséges intelligenciával működő asszisztense a nap 24 órájában kezeli a nem fogadott hívásokat, időpontfoglalási kéréseket és ügyfélérdeklődéseket. Ez biztosítja, hogy üzleti órákn kívül sem veszítsen el egyetlen potenciális foglalást vagy ügyfelet sem.

A Mindbody legjobb funkciói

Töltsön fel biztonságos, előre rögzített wellness-foglalkozásokat, és ossza meg azokat közvetlenül az ügyfelekkel a Mindbody Virtual Wellness eszközeinek segítségével.

A Pick-a-Spot segítségével elsőként érkező, elsőként szolgáltatott osztályfoglalást tehet lehetővé, amelynek keretében az ügyfelek kiválaszthatják kedvenc helyüket a csoportos fitneszórák során.

Automatizálja marketingjét szöveges üzenetekkel és tömeges e-mailekkel

Szerezzen franchise-szerű ellenőrzési lehetőségeket több helyszínen működő vállalkozások számára.

Átfogó jelentések és elemzések segítségével nyerjen betekintést vállalkozásába.

A Mindbody korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ügyfelek számára elérhető foglalásoknál, fejlett fejlesztői támogatás nélkül.

Mindbody árak

Egyedi árak

Mindbody értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4/5 (2900+ értékelés)

Mit mondanak a Mindbody-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Minden rendezett, és nagyon könnyű gyorsan és hatékonyan frissítéseket végrehajtani. Könnyű új ügyfeleket hozzáadni és szükség szerint frissíteni a menetrendjüket. Számomra és ügyfeleim igényeinek nagyon hatékony eszköz.

Minden rendezett, és nagyon könnyű gyorsan és hatékonyan frissítéseket végrehajtani. Könnyű új ügyfeleket hozzáadni és szükség szerint frissíteni a menetrendjüket. Számomra és ügyfeleim igényeinek nagyon hatékony eszköz.

12. Sign In App (a legjobb megoldás az automatikus emlékeztetőkkel a meg nem jelenések számának csökkentésére)

a Sign In App segítségével

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó időpontfoglalási szoftvert keresnek a foglalások automatizálása és az ügyfélkommunikáció javítása érdekében, a Sign In App jó választás.

A ChatGPT-stílusú AI-alapú intelligens üzenetküldő funkció automatikusan válaszol az ügyfelek kérdéseire, újrafoglalási linkeket küld, és akár a lemondásokat is kezeli.

A platform kiemelten fontosnak tartja az akadálymentességet; a foglalási oldalak megfelelnek a WCAG szabványoknak, támogatják a képernyőolvasókat, és automatizált hangos foglalási rendszert tartalmaznak, így minden ügyfél könnyedén lefoglalhatja időpontját.

Az egyedi jelentések segítségével nyomon követheti a népszerű szolgáltatásokat, a személyzet rendelkezésre állását és a helyszínek teljesítményét, így megalapozott döntéseket hozhat az ütemezés és a személyzet beosztása tekintetében.

Bejelentkezés Az alkalmazás legjobb funkciói

Hozzon létre az igényeinek megfelelő, márkás foglalási oldalakat!

Szerezzen értékes betekintést a találkozók trendjeibe, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Vezessen be feltételes logikával működő időpont-munkafolyamatokat, például különböző figyelmeztetések küldését az időpont típusa vagy az ügyfél státusza alapján.

API-hozzáférést kínál a fejlesztőknek, hogy egyedi integrációkat építsenek vagy a standard opciókon túlmutató folyamatokat automatizáljanak.

Bejelentkezés Az alkalmazás korlátai

Virtuális időpontokhoz harmadik féltől származó integrációk szükségesek, mivel nincs beépített videokonferencia-eszköz.

Bejelentkezés Az alkalmazás ára

Ingyenes

Alap: 600 USD/webhely (éves számlázás)

Továbbfejlesztett: 1200 USD/webhely (éves számlázás)

Pro: 1800 USD/webhely (éves számlázás)

Bejelentkezés Alkalmazás értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Sign In App-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Imádom használni a rendszert, mert nagyon egyszerű és könnyűvé és élvezetessé teszi az üzleti tevékenységet. Tudom, hogy az időbeosztásommal és a találkozóimmal minden alkalommal pontosan gondoskodnak, így más fontos feladatokra koncentrálhatok!

Imádom használni a rendszert, mert nagyon egyszerű és könnyűvé és élvezetessé teszi az üzleti tevékenységet. Tudom, hogy az időbeosztásommal és a találkozóimmal minden alkalommal pontosan gondoskodnak, így más fontos feladatokra koncentrálhatok!

13. YouCanBookMe (A legjobb Google és Microsoft naptárakkal való integrációhoz)

via YouCanBookMe

Felhasználóbarát felületével és fejlett funkcióival a YouCanBookMe biztosítja a szükséges áttekinthetőséget ahhoz, hogy okos döntéseket hozhasson idő- és erőforrás-felhasználásával kapcsolatban.

A platform Dynamic Availability funkciója lehetővé teszi, hogy minden szolgáltatástípushoz különböző időpontokat állítson be, így az ügyfelek mindig pontos információkat látnak. A továbbfejlesztett elemzési műszerfal betekintést nyújt a foglalásokba, lehetővé téve a trendek nyomon követését és a munkamenetek időbeli teljesítményének mérését.

Az ügyfélélmény testreszabható az egyéni offline és végdátum üzenetekkel, így mindenki, aki meglátogatja a foglalási oldalát, tudja, miért nem elérhető egy időpont.

YouCanBookMe legjobb funkciói

Állítsa be a minimális és maximális értesítési időtartamokat, hogy szabályozza, mikor foglalhatnak időpontot az ügyfelek.

A beágyazott beágyazási opcióval közvetlenül beágyazhatja foglalási oldalát a webhelyébe.

Hozzon létre rugalmas ütemterveket és foglalásokat egy drag-and-drop felület segítségével.

Adjon hozzá egy lebegő „Időpontfoglalás” gombot, amely látható marad, miközben az ügyfelek böngészik a webhelyét.

Integrálja több ezer eszközzel a Zapier segítségével, hogy automatizálja munkafolyamatait.

YouCanBookMe korlátozások

Nincs lehetőség a találkozók különböző címkézésére, például „Második találkozó” vagy „Személyes találkozó”, ami megnehezíti a pontos adatelemzést.

YouCanBookMe árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 13 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 18 USD/hó felhasználónként

YouCanBookMe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a YouCanBookMe-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

A foglalási oldal nagymértékben testreszabható, és könnyen használható felülettel rendelkezik a rendelkezésre álló időpontok módosításához. Az új találkozókról szóló e-mailes értesítés is nagyon praktikus.

A foglalási oldal nagymértékben testreszabható, és könnyen használható felülettel rendelkezik a rendelkezésre álló időpontok módosításához. Az új találkozókról szóló e-mailes értesítés is nagyon praktikus.

💡 Profi tipp: A „Ellenőrzés sikeres, megerősítésre vár” állapot hozzáadásával ügyfelei tudni fogják, hogy foglalásuk sikeres volt és hamarosan megerősítést kapnak, ami növeli a folyamat iránti bizalmukat.

Egyszerűsítse az ütemezést a ClickUp segítségével

Az ütemezési eszköz kiválasztása valójában egy olyan munkafolyamat kialakításáról szól, amely megkönnyíti a találkozók kezelését. Szüksége van egy olyan eszközre, amely csökkenti a oda-vissza kommunikációt, és segít abban, hogy az adminisztratív feladatok helyett az ügyfelek munkájára koncentrálhasson. Ha azonban a találkozók ütemezése nincs összekapcsolva a többi munkaeszközzel, könnyen elveszítheti a feladatok és az ütemtervek nyomon követését.

A ClickUp nem csak egy időpontfoglalási rendszer, hanem egy komplett munkamenedzsment platform. A testreszabható űrlapoktól és az AI-alapú ütemezésen át az automatizált munkafolyamatokig és a mélyreható naptárintegrációkig a ClickUp lehetővé teszi, hogy egy konvergens AI munkaterületen kezelje időpontjait, ügyfeleit és projektjeit.

A foglalástól a nyomon követésig és a dokumentálásig minden részlet rendezett és hozzáférhető marad.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen egyszerű lehet a tervezés.