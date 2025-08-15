A 10 legjobb AI portfólió-generátor lenyűgöző digitális portfóliók készítéséhez

Lehet, hogy van egy fájlja, amely tele van díjnyertes kreatív munkákkal, de ha senki sem veszi észre, akkor van-e értelme?

Annak tudása, hogyan lehet olyan portfóliót készíteni, amely tartós benyomást kelt, ugyanolyan fontos, mint maga a portfólió elkészítése. Lehet, hogy Ön lesz a következő nagy sztár, de ha a portfóliója egy véletlenszerű Word-dokumentumnak tűnik, azok az emberek, akik megkaphatják Önnek az álmai munkáját, egyszerűen tovább görgetnek.

Mi lenne, ha létezne egy intelligens eszköz, amely megkönnyítené a portfólió formázását és tervezését? Az AI portfólió generátorok segítenek összeállítani munkáit úgy, hogy azok világosan és hatékonyan mutassák be képességeit.

Összegyűjtöttük a legjobb AI portfólió-generátorokat, amelyek segítségével személyre szabott digitális portfóliókat hozhat létre anélkül, hogy órákat kellene kódokkal vagy drága sablonokkal küszködnie. Vessünk rá egy pillantást!

👀 Tudta? A jól megtervezett online jelenlét jelentősen befolyásolja a felvételi döntéseket. Valójában körülbelül minden második munkáltató nem hívja meg interjúra azokat a jelölteket, akiket nem talál meg az interneten.

A legjobb AI portfólió-generátorok áttekintése

Vessünk egy gyors pillantást a legjobb AI portfólió-generátorokra és azok legfontosabb funkcióira:

Eszköz A legjobb A legjobb funkciók Árak* ClickUp Bármilyen méretű csapatok projektmenedzsmenthez és együttműködési portfóliókhoz Feladatkezelés, projektnézetek (Gantt, táblázat, lista), együttműködési eszközök, időkövetés, integrációk Ingyenes csomag, további funkciókkal rendelkező fizetős csomagok és testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre a vállalkozások számára. Tartós Kisvállalkozások és szabadúszók számára, gyors online portfólió megjelenéshez AI-alapú weboldal-készítő, automatikus tartalomgenerálás, könnyen használható felület, beépített számlázás Ingyenes csomag tartós márkajelzéssel; fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron WIX ADI Magánszemélyek és kis- és középvállalkozások változatos portfóliókkal AI-vezérelt tervezési folyamat, drag-and-drop szerkesztő, széles sablonválaszték és integrált üzleti eszközök. Ingyenes csomag Wix márkajelzéssel és korlátozott tárhellyel; prémium csomagok 17 USD/hó/felhasználó áron 10Web WordPress-felhasználók, akik AI-alapú weboldal-fejlesztést keresnek WordPress alapú AI weboldal-készítő, automatizált weboldal-optimalizálás (sebesség, alapvető webes mutatók), menedzselt tárhely Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónaptól kezdődik. PortfolioBox Kreatív szakemberek, például fotósok és művészek Összpontosítson a vizuális portfóliókra, a különböző galériaelrendezésekre, az ügyfelek általi ellenőrzésre és az e-kereskedelem integrációjára. Ingyenes csomag korlátozott funkciókkal; a pro csomagok ára 10,9 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Framer AI A kódmentes, vizuálisan gazdag weboldalakat előnyben részesítő tervezők AI-alapú weboldal-készítés promptokból, hatékony vizuális szerkesztő, beépített animációk, komponenskönyvtár Ingyenes csomag Framer aldomainnel; fizetős csomagok 10 dollár/hó/webhely áron Webflow AI Tervezők és fejlesztők, akik fejlett vizuális ellenőrzést szeretnének AI-alapú tartalomgenerálás, hatékony vizuális építő teljes CSS-vezérléssel, egyedi interakciókkal és animációkkal. Ingyenes csomag Webflow aldomainnel; fizetős csomagok 18 USD/hó/felhasználó áron Canva Egyének és kis csapatok számára, vizuálisan vonzó, egyszerű portfóliókhoz Felhasználóbarát drag-and-drop felület, hatalmas könyvtár testreszabható sablonokkal és tervezési elemekkel, együttműködési funkciók Ingyenes csomag számos funkcióval; fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron Decktopus Egyének és csapatok prezentációs stílusú portfóliókhoz AI-alapú diákgenerálás, professzionálisan tervezett sablonok, egyszerű tartalomintegrálás és elemzés Ingyenes csomag Decktopus márkajelzéssel; fizetős csomagok 24,99 USD/hó/felhasználó áron. Hostinger Magánszemélyek és kis- és középvállalkozások, akiknek hostingra van szükségük Weboldal-készítő (Zyro), megfizethető webtárhely, különféle sablonok, e-kereskedelmi funkciók Az árak a tárhelycsomagtól és a kiegészítőktől függően jelentősen eltérhetnek; a weboldal-készítő hozzáférése gyakran része a tárhelycsomagoknak.

Mit kell keresnie az AI portfólió-generátorokban?

Egy kiemelkedő portfólió elkészítése időt és szakértelmet igényel. Az AI portfólióeszközök azonban perceken belül professzionális bemutatót hozhatnak létre. A portfólió weboldal-készítő kiválasztásakor az alábbiakat érdemes szem előtt tartani:

Automatizált portfólió-készítés: Az AI segítségével automatikusan formázhatja munkáit, készségeit és eredményeit kifinomult elrendezésű portfóliókká.

Gazdag sablonválaszték: Válasszon a különböző stílusokhoz és iparágakhoz igazított sablonok széles választékából.

Intelligens személyre szabás: Testreszabhatja a betűtípusokat, színeket és elrendezéseket, hogy azok tükrözzék személyes márkáját.

Platformkapcsolatok: Kapcsolja portfólióját a LinkedInhez, a GitHubhoz és más szakmai platformokhoz az egyszerű megosztás érdekében.

Kiadási rugalmasság: Ossza meg portfólióját PDF formátumban, egyéni domainen vagy beágyazott linkeken keresztül.

Mobilra optimalizált kialakítás: Optimalizálja webhelyét a telefonokon és táblagépeken való kiváló megjelenés érdekében.

Elemzési és SEO eszközök: kövesse nyomon a teljesítményt a beépített elemzési eszközökkel, és növelje a láthatóságot a SEO funkciókkal.

Adatbiztonság: Védje adatait erős titkosítással és átlátható adatvédelmi irányelvekkel.

🧠 Érdekesség: A digitális portfóliók koncepciója 1989-re nyúlik vissza, amikor az oktatók a korai számítógépek és szkennerek segítségével elektronikus formában kezdték összeállítani a diákok munkáit archiválási célokra. Ma már az AI-alapú eszközök segítségével ötleteit perceken belül elegáns, interaktív portfóliókká alakíthatja.

📖 Olvassa el még: A legjobb marketing portfólió példák inspirációként

A legjobb AI portfólió-generátorok

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme a legjobb AI portfólió-generátorok, amelyek méltó módon mutatják be munkáidat, és kiemelik kreatív képességeidet!

1. ClickUp (A legjobb projektalapú portfólió bemutatáshoz és együttműködéshez)

Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen A ClickUp Portfolios segítségével egy helyen figyelemmel kísérheti az összes portfólió munkáját.

Órákat töltöttél munkád tökéletesítésével – ne hagyd, hogy régi mappákban vagy szétszórt linkekben vesszen el. A ClickUp mindenre kiterjedő munkaalkalmazásával elegáns, kereshető portfóliót hozhatsz létre, amely nemcsak remekül néz ki, hanem a háttérben is keményen dolgozik, hogy projektjeid szervezettek, naprakészek és bemutatásra készek legyenek.

Kezdje a ClickUp Portfolios alkalmazással, amely lehetővé teszi, hogy több projektet, ügyfelet és kreatív folyamatot egyesítsen egy áttekinthető, vizuális irányítópulton. Minden portfólió tartalmazza a projekt részleteit, például az állapotot, a határidőket és az előrehaladást, így a potenciális ügyfelek nemcsak azt láthatják, mit végzett el, hanem azt is, hogy pontosan hogyan dolgozik. Profi módon nyomon követheti, módosíthatja és bemutathatja az előrehaladását.

Ami ezt a digitális portfólió-készítőt olyan hatékonnyá teszi, az az, hogy valós idejű frissítéseket nyújt. Pontosan testreszabhatja, hogy mi jelenjen meg – például a haladási sávok, a határidők, a csapattagok és egyebek –, így a nézet pontosan úgy működik, ahogyan Ön szeretné.

Használja a ClickUp Views alkalmazást a különböző kategóriákba tartozó feladatok vizualizálásához és a kívánt módon történő kommunikáláshoz.

Könnyen szűrhet és rendezhet projekt, állapot vagy prioritás szerint, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Szeretné másokat is tájékoztatni? Csak ossza meg portfólióját egy link segítségével az érdekelt felekkel, hogy mindenki naprakész legyen. Akár jegyzetekkel, címkékkel és mellékletekkel is kiegészítheti a portfóliót – mindezt egyetlen, egyszerűsített projektportfólió-irányítópulton.

Ha gyors beállítást szeretne, a ClickUp portfóliókezelési sablon segítségével könnyedén nyomon követheti az aktív és a befejezett projekteket egy helyen. Segít központosítani a projektadatokat, így könnyedén frissítheti és megoszthatja digitális portfólióját online.

Ingyenes sablon Kezelje munkáit, de mutassa be azokat hatékonyan is, így könnyebben tájékoztathatja potenciális munkáltatóit, együttműködőit vagy ügyfeleit bármikor a ClickUp portfóliókezelési sablon segítségével.

A korábbi munkáidat ügyfél, projekt típus vagy kampány szerint rendezheted. Ez különösen hasznos, ha portfóliódat ügyfélbarát módon szeretnéd tartani, és átláthatóvá tenni az előrehaladásodat.

Említettük már, hogy a ClickUp összes portfóliósablonja teljes mértékben testreszabható? Ehhez 16 egyéni állapotot kap, amelyek segítségével nyomon követheti munkája minden szakaszát. Hat egyéni mezővel – például kiadások, előrehaladás és egyenleg – még több mélységet adhat projektjeinek, így semmi sem maradhat ki.

Különböző nézetek között is válthat, beleértve a Portfólió fő listáját és a részletes Projekt SOP-nézetet, hogy mindenről tisztább képet kapjon. Ráadásul a beépített ClickUp időkövetés, a praktikus címkék és a függőségi riasztások segítségével sokkal könnyebb lesz a szervezettség és a határidők betartása.

💡 Profi tipp: A tervezők még egy lépéssel tovább mehetnek a ClickUp Design Portfolio Task Template segítségével, amely vizuális miniatűröket, állapotcímkéket, határidőket és ügyféljegyzeteket tartalmaz – mindezt egy helyen.

Szüksége van a portfólió tartalmának központosítására egy rugalmas, együttműködésen alapuló környezetben? Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy minden tervét, előrehaladását, esettanulmányát és ügyfélajánlását egy helyen tárolhassa.

Beágyazhat gazdag médiatartalmakat – képeket, videókat, sőt feladatlistákat is –, hogy vizuálisan bemutassa munkáit, így portfóliója vonzóbbá és informatívabbá válik. A tartalom strukturálása is egyszerű, mivel támogatja a beágyazott oldalakat és aloldalakat, amelyek segítségével portfólióját projektek, készségek vagy kategóriák szerint rendezheti, így a nézők könnyen megtalálhatják a releváns példákat. Így hozzáadhat szakaszokat ajánlásokhoz, mutatókhoz vagy a kulisszák mögötti munkafolyamatokhoz, hogy a teljes történetet elmesélje, ne csak a végterméket mutassa be.

Tegye portfólióját árnyaltabbá és vizuálisan vonzóbbá színkódolt bannerekkel, fejlett stílusbeállítási lehetőségekkel és a ClickUp Docs élő szerkesztési funkciójával.

A dokumentumok különösen hasznosak az együttműködéshez. A csapatok valós időben közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk és változtatásokat javasolhatnak – ideális megoldás projektleírások közös megírásához vagy a tartalom finomításához a közzététel előtt. A dokumentumok bejelentkezés nélkül is nyilvánosan megoszthatók, így portfólióját zökkenőmentesen elküldheti ügyfelek vagy együttműködők toborzása céljából.

A dokumentumokat közvetlenül összekapcsolhatja a ClickUp-on belüli konkrét ClickUp-feladatokkal vagy projektekkel, így minden összekapcsolva és könnyen elérhető marad. A beépített visszajelzési eszközök és a verziókezelés biztosítják, hogy portfóliója mindig naprakész legyen és összhangban álljon a folyamatban lévő munkával.

📌 Például egy tervező a ClickUp Docs segítségével írhat projektösszefoglalót, beágyazhat vizuális tervezési iterációkat és linkelhet a végleges eredményekhez. A csapat ezután áttekintheti és megjegyzéseket fűzhet hozzá, és miután véglegesítették, a dokumentum megosztható egy nyilvános portfólió részeként, vagy integrálható egy szélesebb körű projektkövetési sablonba.

Azok a szakemberek, akik egy projekt hátterét szeretnék bemutatni, vagy projektáttekintéseket vagy személyes életrajzokat szeretnének írni, próbálják ki a ClickUp Brain-t – a világ legteljesebb és legkontextusosabb munkahelyi AI-jét. Beépül a Clickup Workspace-be, ismeri a munkáját, és AI írási asszisztensként is funkcionál. Ez a legjobb módszer a portfólió tartalmának kontextusba helyezésére, generálására, finomítására és lokalizálására.

Használja a ClickUp Brain AI írási segítségét a portfólió tartalmának létrehozásához, szerkesztéséhez, lektorálásához és összefoglalásához.

Csak írjon be egy parancsot, és a program segít megfogalmazni olyan portfóliószakaszokat, amelyek valóban Önre jellemzőek, miközben a tartalom éles, magabiztos és hibátlan marad.

A ClickUp AI Knowledge Manager azonnali választ adhat bármely projektjével, dokumentumával és csapata tudásával kapcsolatos kérdésekre. A portfólió-készítők számára ez azt jelenti, hogy gyorsan előhívhatják a releváns esettanulmányokat, projekt eredményeket vagy ügyfél visszajelzéseket a munkaterületükről, így egyszerűsítve a portfólió tartalmának bemutatását és frissítését.

Tegyen fel kérdéseket a ClickUp AI-nak a munkaterület adatai alapján, és kapjon azonnali betekintést és javaslatokat portfóliójának fejlesztéséhez.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók több mint fele nehezen találja meg a munkájához szükséges információkat. Míg csak 27% mondja, hogy ez könnyű, a többiek valamilyen nehézségekkel szembesülnek, 23% pedig nagyon nehéznek tartja. Amikor a tudás e-mailek, csevegések és eszközök között szétszórtan található, a vesztegetett idő gyorsan összeadódik. A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket feladatokhoz kapcsolhat, válaszokat kaphat az AI-tól és még sok mást tehet. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente egy plusz hétnyi termelékenységgel!

Mit jelentenek ezek a ClickUp funkciók az Ön számára?

Többet kap, mint egy helyet a kész munkák bemutatására – a ClickUp lehetővé teszi, hogy intelligens termékportfólió-kezeléssel kiemelje a folyamatot, az együttműködést és a stratégiát. Ossza meg a frissítéseket valós időben, kérjen visszajelzéseket, és tartson mindent rendezett állapotban az AI segítségével.

💡 Profi tipp: Állítson be egy egyéni ClickUp Autopilot ügynököt, amely átvizsgálja a „Ügyfél által jóváhagyott” jelöléssel ellátott befejezett feladatokat, és egyéni mező értékelési rendszert – például „Hatás”, „Kreativitás” vagy „Ügyfél elégedettség” – használ az egyes projektek értékeléséhez. Csak azok a feladatok, amelyek megfelelnek a minőségi küszöbértékének (pl. 4 csillag vagy annál magasabb), késztetik az ügynököt arra, hogy automatikusan létrehozzon egy ClickUp Doc vázlatot a portfóliójához, AI által generált összefoglalásokkal és vizuális elemekkel kiegészítve. Így a portfóliója rendezett marad, és nem lesz túlzsúfolt.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon az egyes projektek előrehaladását valós időben, adjon hozzá mérföldköveket, állítson be határidőket, és vizualizálja a munkafolyamatot, hogy bemutassa projektmenedzsment készségeit a potenciális ügyfeleknek.

Rögzítsen gyors magyarázó videókat a ClickUp Clips segítségével, hogy bemutassa a projektek áttekintését vagy a tervezési döntéseket.

Készítsen wikiket a ClickUp Docs segítségével, hogy megosztható formátumban dokumentálja folyamatát, inspirációit vagy esettanulmányait.

A ClickUp Chat segítségével azonnal együttműködhet csapattársaival vagy ügyfeleivel, anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Automatizálja a rutin projektmenedzsment feladatokat, például valós idejű feladatösszefoglalók, haladásjelentések és teendők generálását az AI-alapú projektmenedzsment segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Jósolja meg a projekt határidőit, azonosítsa a lehetséges akadályokat, és javasoljon optimális feladatkiosztást a ClickUp AI Agents segítségével.

Gyűjts visszajelzéseket vagy új kreatív briefeket a feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó, testreszabható ClickUp űrlapok segítségével.

A ClickUp korlátai

A nehezebb portfólió dokumentumok és sablonok betöltése hosszabb időt vehet igénybe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így szól:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

💡 Profi tipp: Készítsen tervezési portfóliót a ClickUp Whiteboards segítségével! Az AI-alapú képalkotástól az ügyfelek megjegyzéseinek közvetlenül a táblára történő felviteléig a Whiteboards minimális erőfeszítéssel használható portfólió-webhelyként, ahol megmutathatja kreativitását. A Whiteboardot azonnal megoszthatja, beágyazhatja a Tasks alkalmazásba, PDF formátumban exportálhatja, vagy akár közvetlenül cseveghet rajta. Olyan, mint egy élő, vizuális önéletrajz, amely visszajelzést ad, és mindenkit naprakészen tart.

2. Durable (A legjobb azonnali AI-alapú portfólió-készítéshez)

via Durable

A Durable egy portfólió-weboldal-készítő, amely AI-t használ, hogy néhány kattintással személyre szabott online portfóliókat hozzon létre. Összefoglalja az üzleti alapvetéseket, mint a számlázás, az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és még az alapvető marketing automatizálás is – mindezt egy tiszta, nem kaotikus irányítópultról.

A platform számos portfólió sablont kínál. Támogatja a több formátumban történő zökkenőmentes exportálást és közzétételt, így alkalmas szabadúszók és kreatív szakemberek számára, akik gyors, rugalmas megoldást keresnek online portfóliójuk létrehozásához és frissítéséhez.

Tartós legjobb funkciók

Kattintásokkal hozhat létre portfólió weboldalt – az AI gondoskodik a tervezésről, az elrendezésről és a kezdő tartalomról.

Optimalizálja a keresést a beépített SEO eszközökkel, nincs szükség manuális beállításra.

Védje webhelyét SSL-lel, DDoS-védelemmel és globális tartalomszolgáltatással.

Adjon hozzá egyedi funkciókat, például ütemezési eszközöket és ajánlásokat, hogy növelje az érdeklődést.

Tartós korlátozások

Az AI által generált dizájnok kevesebb testreszabási lehetőséget kínálnak, mint a hagyományos weboldal-készítők. Ez korlátozhatja a kreatív ellenőrzést a layoutok felett.

Tartós árazás

Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Tartós értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Durable-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Mindössze öt perc alatt létrehoz egy weboldalt. Ha frissíteni szeretné a weboldalt, akkor nem szerkesztheti a meglévő verziót, hanem új projektet kell létrehoznia, majd újra meg kell dolgoznia rajta.

Mindössze öt perc alatt létrehoz egy weboldalt. Ha frissíteni szeretné a weboldalt, akkor nem szerkesztheti a meglévő verziót, hanem új projektet kell létrehoznia, majd újra meg kell dolgoznia rajta.

📖 Olvassa el még: Stílusútiasítás-sablonok a márka népszerűsítéséhez

3. WIX ADI (A legjobb AI-vezérelt tervezés a könnyű portfólióépítéshez)

via WIX ADI

Szeretne olyan portfóliót készíteni, amely tükrözi kreatív, mégis professzionális munkastílusát, anélkül, hogy fejlesztőt kellene alkalmaznia? A Wix egy felhasználóbarát portfólió-weboldal-készítő, amely készen publikálható digitális portfóliókat hoz létre, ötvözve a tervezési szabadságot az intelligens automatizálással.

Az AI-alapú weboldal-készítő először néhány kérdést tesz fel – milyen kreatív munkát végez és milyen esztétikai preferenciái vannak –, majd egyedi weboldal-elrendezést generál. Nem kell egy sablonhoz ragaszkodnia; a Wix teljes ellenőrzést biztosít az online tér finomhangolásához, teszteléséhez és bővítéséhez.

Emellett olyan fejlett funkciókat is kínál, mint ügyfélfoglalási eszközök, e-kereskedelem, videó tárolás és SEO testreszabás.

A WIX ADI legjobb funkciói

Válasszon több mint 900 kész sablon közül, hogy olyan portfóliót készítsen, amely illeszkedik a márkájához.

Testreszabhat minden tervezési elemet egy intuitív felületen, amely teljes ellenőrzést biztosít Önnek.

Alkalmazz lenyűgöző betűtípusokat és színsémákat, hogy webhelyed vizuálisan vonzó legyen.

Adjon hozzá bevezető animációkat és képszűrőket, hogy felkeltse a látogatók figyelmét.

A WIX ADI korlátai

Egyes harmadik féltől származó alkalmazások integrálásához további beállítási lépésekre van szükség.

WIX ADI árak

Light : 17 USD/hó felhasználónként

Core : 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 36 USD/hó felhasználónként

Business Elite: 159 USD/hó felhasználónként

WIX ADI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1690+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10 360+ értékelés)

Mit mondanak a WIX ADI-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése a következőket írja:

Összességében a Wix-szel kapcsolatos tapasztalataim 8/10-esek voltak. Kezdőknek tökéletes weboldal volt, könnyen megtanulható és önállóan is könnyen elkészíthető.

Összességében a Wix-szel kapcsolatos tapasztalataim 8/10-esek voltak. Kezdőknek tökéletes weboldal volt, könnyen megtanulható és önállóan is könnyen elkészíthető.

💡 Profi tipp: Saját weboldalának megléte jelentősen növelheti online láthatóságát és segíthet több ügyfelet vonzani. A kizárólag a közösségi média platformokra támaszkodással ellentétben egy személyre szabott weboldal lehetővé teszi, hogy munkáit strukturált és professzionális módon mutassa be, megkönnyítve az ügyfelek számára a navigációt és az Ön által kínált szolgáltatások megértését. Ez a központosított megközelítés nemcsak elkötelezettségét mutatja a szakmája iránt, hanem zökkenőmentes élményt is biztosít azoknak a látogatóknak, akik többet szeretnének megtudni szolgáltatásairól.

4. 10Web (A legjobb AI-támogatott portfólió-készítő WordPresshez)

via 10Web

A 10Web az eredménye annak, amikor a WordPress találkozik az automatizálással és hatékonyságra törekszik. A WordPress rugalmasságát kínálja egy kódolás nélküli tervezőstúdióval, amely lehetővé teszi, hogy leírja elképzeléseit, és az AI elvégezze a munkát helyette.

Miután elkészült az egyedi portfólió webhelye, a WordPress eszközök segítségével teljes mértékben testreszabhatja azt. Ráadásul a Google Cloudon van tárolva, ami azt jelenti, hogy gyors, biztonságos és megbízható. Az Elementor alapú drag-and-drop szerkesztő segítségével Ön irányíthatja a webhelye kiválasztott témájának minden aspektusát.

A 10Web legjobb funkciói

Finomítsa a szöveget, a vizuális elemeket és az elrendezést az AI Co-Pilot segítségével.

Élvezze a mobilra optimalizált, reszponzív dizájnt és a fejlett biztonsági funkciókat.

Készítsen keresőmotorok számára optimalizált tartalmat, amely jó helyezést ér el a keresési eredmények között.

Kezelje webhelyét automatikus frissítésekkel, professzionális szintű tárhelyszolgáltatással és a Google Cloud által biztosított támogatással.

A 10Web korlátai

Az AI által generált kezdeti tervek további finomításra szorulhatnak, hogy pontosan megfeleljenek elképzeléseinek.

10Web árak

AI Starter: 20 USD/hó

AI Premium: 30 USD/hó

AI Ultimate: 45 USD/hó

10Web értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 3,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a 10Webről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése kiemeli mind az előnyöket, mind a hátrányokat:

Minden egyszerű, nincs szükség kódolásra, és a munkádat ugyanolyan zökkenőmentesen végezheted, mint korábban. A könnyű megvalósítás és a remek funkciók lehetővé teszik, hogy a weboldaladat a saját igényeid szerint alakítsd […] a műszerfal néha nehezen nyitható meg

Minden egyszerű, nincs szükség kódolásra, és a munkádat ugyanolyan zökkenőmentesen végezheted, mint korábban. A könnyű megvalósítás és a remek funkciók lehetővé teszik, hogy a weboldaladat a saját igényeid szerint alakítsd […] a műszerfal néha nehezen nyitható meg

5. PortfolioBox (A legjobb vizuálisan lenyűgöző, galériára fókuszáló portfóliókhoz)

via Portfoliobox

Unod már a portfóliónak számító unalmas miniatűrök rácsát? A Portfoliobox kifejezetten kreatív szakemberek – fotósok, tervezők, illusztrátorok és sminkesek – számára készült, és platformjának középpontjában a vizuális történetmesélés áll. Sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy munkáid lélegezzenek, olyan elrendezési lehetőségekkel, amelyek inkább kurált galériákra emlékeztetnek, mint sablonos weboldalakra.

Az online portfólió-készítő meglepően sokoldalú eszköz: ugyanazon a kezelőfelületen kezelheti az ügyfelek foglalásait, nyomtatványokat vagy termékeket értékesíthet, sőt blogot is vezethet. Az e-kereskedelmi és ütemezési funkciók is beépítettek, így nem lesz szüksége plug-inekre vagy extra eszközökre vállalkozása működtetéséhez.

A PortfolioBox legjobb funkciói

Értékesítsen digitális vagy fizikai termékeket a beépített áruházfunkciók és többféle fizetési lehetőség segítségével.

Kezelje az események, órák vagy szolgáltatások foglalásait valós idejű rendelkezésre állás-követéssel.

Válasszon a projektportfólió-sablonok közül, és adjon hozzá tartalmakat, például galériákat, önéletrajzokat vagy zenét – nincs szükség kódolásra.

Növelje láthatóságát az automatikus SEO segítségével, hogy ügyfelei könnyebben megtalálják munkáit az interneten.

A PortfolioBox korlátai

A portfólió-weboldal-készítő leginkább egyéni művészek és kisvállalkozások számára alkalmas, de nagyobb vállalkozások számára nem feltétlenül megfelelő.

PortfolioBox árak

Ingyenes

Személyes : 10,9 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 19,9 USD/hó felhasználónként

PortfolioBox értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PortfolioBoxról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy hatalmas választék áll rendelkezésre a galéria stílusok és elrendezések terén, így nem csak a műveid stílusához, hanem minden egyes gyűjteményhez vagy projekthez is kiválaszthatod a legmegfelelőbbet... Az automatikus mentés különböző eszközökön néha akadozik, de asztali böngészőn mindenképpen stabilan működik.

Imádom, hogy hatalmas választék áll rendelkezésre a galéria stílusok és elrendezések terén, így nem csak a műalkotásod stílusához, hanem minden egyes gyűjteményhez vagy projekthez is kiválaszthatod a legmegfelelőbbet... Az automatikus mentés különböző eszközökön kissé akadozhat, de asztali böngészőn mindenképpen stabilan működik.

6. Framer AI (A legjobb interaktív portfóliók létrehozásához szöveges utasítások alapján)

via Framer AI

Ez azoknak a kreatív szakembereknek szól, akik globális szintre szeretnének lépni anélkül, hogy elveszítenék saját hangjukat. A Framer segítségével egyszerű szöveges utasításokból könnyedén létrehozhat többnyelvű, interaktív portfóliókat. Az AI teljes szakaszokat, elrendezéseket és interakciókat generál, amelyek úgy néznek ki, mintha egy rendkívül produktív tervező kézzel kódolta volna őket.

Kiemelkedő tulajdonsága a lokalizáció kezelése. A Framer nem nehézkes fordításokkal vagy robotos kifejezésekkel, hanem az eredeti tartalom hangvételének és árnyalatainak megőrzésével segít Önnek a webhelyének régió-specifikus verzióinak elkészítésében.

A Framer AI legjobb funkciói

Fordítsa le webhelyét azonnal AI segítségével, amely megőrzi márkájának hangját és a regionális stílust.

Finomítsd szövegeidet egy kattintással új vagy meglévő tartalmakhoz.

Testreszabhatja az AI kimenetét a hangnem, a kontextus és a szópreferenciák beállításával.

Irányítsa a elrendezést, az animációt és az interaktivitást a legapróbb részletekig.

A Framer AI korlátai

A fejlett funkciók, mint például az egyedi AI-komponensek, elsajátításához némi időre van szükség.

Framer AI árak

Mini: 10 USD/hó webhelyenként

Alap: 20 USD/hó webhelyenként

Pro: 40 USD/hó webhelyenként

Startup : 75 USD/hó webhelyenként

Scaleup : 200 USD/hó webhelyenként

Üzleti: Egyedi árazás

Framer AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Framer AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Framer tökéletes ötvözete a tervezési szabadságnak és a fejlesztési lehetőségeknek. Teljesen reszponzív, interaktív weboldalakat hozhatok létre anélkül, hogy egyetlen sor backend kódot is megérintenék.

A Framer tökéletes ötvözete a tervezési szabadságnak és a fejlesztési lehetőségeknek. Teljesen reszponzív, interaktív weboldalakat hozhatok létre anélkül, hogy egyetlen sor backend kódot is megérintenék.

7. Webflow (A legjobb a portfóliótervezés hatékony, kódolás nélküli vizuális ellenőrzéséhez)

via Webflow

A Webflow AI a vizuális fejlesztés elvén alapul. A kreatív szakembereknek közvetlen hozzáférést biztosít a web alapvető építőelemeihez – HTML, CSS és JavaScript –, de egy olyan felületen keresztül, amely inkább hasonlít egy tervezési projektmenedzsment szoftverre, mint egy hagyományos weboldal-készítőre.

Backend kód írása nélkül is létrehozhat egyedi tartalomstruktúrákat (például egyedi elrendezésű esettanulmányokat, dinamikus képgalériákat vagy szűrhető projektkönyvtárakat). Az animációk idővonal alapúak, így a mozgásdesignerek és a vizuális történetmesélők a fejlesztői csapat segítségére szorulás nélkül is létrehozhatnak folyékony interakciókat.

A Webflow legjobb funkciói

Automatikusan generáljon tiszta, szemantikus kódot, és tárolja azt egy globálisan elosztott infrastruktúrán.

Az AI segítségével hozzon létre olyan címsorokat, CTA-kat és blogszerkezeteket, amelyek illeszkednek márkájához.

Gyorsítsa fel munkafolyamatát az automatizált SEO és az intelligens tartalomszervezés segítségével.

Elemezze a látogatók elkötelezettségét AI-elemzések segítségével, hogy növelje webhelye hatását.

Skálázza portfólióját az egyszerűtől a fejlettig, teljes ellenőrzést gyakorolva a tervezés és a funkciók felett.

A Webflow korlátai

Szükséged lesz egy kis időre, hogy megismerkedj az AI funkciókkal és megtanuld, hogyan használd őket hatékonyan.

Az AI kimeneti minősége nagyban függ attól, hogy mennyire jól írja le, mit szeretne.

Webflow árak

Ingyenes

Alap: 18 USD/hó felhasználónként

CMS: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a Webflow-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Összességében pozitív és nagyszerű tapasztalataim vannak a Webflow-val! Imádom, hogy a Webflow olyan sokoldalú, és különböző szinteken képes teljesíteni. Nagyon elégedett vagyok a Webflow-val, és úgy érzem, hogy ez a terület sztárja. Kezdőknek ez nem a legkönnyebben megtanulható tervezőeszköz, ha nincs tapasztalatuk vele.

Összességében pozitív és nagyszerű tapasztalataim vannak a Webflow-val! Imádom, hogy a Webflow olyan sokoldalú, és különböző szinteken képes teljesíteni. Nagyon elégedett vagyok a Webflow-val, és úgy érzem, hogy ez a terület sztárja. Kezdőknek ez nem a legkönnyebben megtanulható tervezőeszköz, ha nincs tapasztalatuk vele.

8. Canva (A legjobb gyors és egyszerű vizuális portfóliótervezéshez sablonokkal)

via Canva

A Canva ingyenes portfólió-weboldal-készítője AI-eszközöket (Magic Studio™) használ az egyszerű drag-and-drop tervezéshez, és több száz testreszabható portfólió-sablont kínál. Gyorsan összeállíthat egy digitális portfóliót integrált stock fotókkal, videókkal és grafikákkal, és ingyenes Canva-domainnel vagy egyéni domainnel online közzéteheti.

Válasszon több mint 50 000 grafikai sablon közül, és testreszabhatja őket a Canva hatalmas eszközkönyvtárának segítségével. Ez az online portfólió-készítő eltávolítja a technikai akadályokat, miközben a kreatív irányítást a kezedben tartja.

A Canva legjobb funkciói

Alkalmazzon egyedi márkajelzést a logók, színek és betűtípusok szerkesztésére szolgáló eszközökkel a Brand Kit segítségével.

A fotókat azonnal szerkesztheti olyan AI-eszközökkel, mint a Háttér eltávolító és a Fotójavító.

Valós időben együttműködhet a megosztott portfóliókon a csapattagokkal bárhol

Több millió stock fotó, ikon és design elem elérhető közvetlenül a platformon.

A Canva korlátai

A fejlett vektoros szerkesztési és rétegkezelési funkciók korlátozottak a professzionális tervezőszoftverekhez képest.

Egyes sablonelemek testreszabási lehetőségei még a fizetős csomagok esetében is korlátozottak.

Canva árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó/fő

Csapatok : 10 USD/hó/fő (minimum 3 fő)

Vállalati : Egyedi árazás

Oktatás: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (12 730+ értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Canva legnagyobb előnye a sablonok széles választéka és a testreszabási lehetőségek sokasága. Lehetővé teszi, hogy bármilyen kívánt dizájnt létrehozzon és testreszabjon, függetlenül attól, hogy egyszerű dizájnt szeretne készíteni a közösségi médiára, vagy önéletrajzot szeretne létrehozni.

A Canva legnagyobb előnye a sablonok széles választéka és a testreszabási lehetőségek sokasága. Lehetővé teszi, hogy bármilyen kívánt dizájnt létrehozzon és testreszabjon, függetlenül attól, hogy egyszerű dizájnt szeretne készíteni a közösségi médiára, vagy önéletrajzot szeretne létrehozni.

9. Decktopus (A legjobb AI-alapú, prezentációszerű portfóliókhoz)

via Decktopus

A Decktopus azzal tűnik ki, hogy az AI-t helyezi a prezentációtervezés középpontjába. Míg más eszközök a sablonokra koncentrálnak, a Decktopus intelligens algoritmusokat használ a tervezési döntések nehéz feladatait elvégezni.

Ez azt jelenti, hogy energiáját a lenyűgöző tartalom elkészítésére összpontosíthatja, míg az AI kezeli a vizuális elemeket, az elrendezést és a formázást.

Az eszköz kiválóan alkalmas értékesítési csapatok és rendezvénytervezők számára, akiknek gyorsan kell látványos prezentációkat készíteniük. Az AI-rendszer tanul a bevitelekből és preferenciákból, és olyan elrendezéseket és tervezési elemeket javasol, amelyek illeszkednek az Ön személyes márkájához és stílusához.

A Decktopus legjobb funkciói

Készítsen dinamikus portfóliókat több mint 100 professzionális portfólió példával, amelyek inspirációt nyújtanak.

Válasszon a márkájához illő témákat és stílusokat, intelligens betűtípus- és színjavaslatokkal.

Kapjon valós idejű visszajelzést a prezentáció előadásáról, a tempótól a testbeszédig.

Interaktív űrlapokat ágyazhat be a diákba, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és potenciális ügyfeleket szerezzen.

A Decktopus korlátai

Az első használatkor egy kis időbe telhet, amíg megismerkedsz az AI testreszabási lehetőségeivel.

Decktopus árak

Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Decktopus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Decktopusról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A sablonok testreszabása a PowerPoint-hoz képest rendkívül egyszerű. Miután kiválasztotta a stílust és a színt, máris készen áll. A sablonok testreszabására kevesebb mint 10 percet fordítok. A stock fotók választéka korlátozott. De mivel az interneten rengeteg ingyenes kép és illusztráció elérhető, ez nem jelent nagy problémát.

A sablonok testreszabása a PowerPoint-hoz képest rendkívül egyszerű. Miután kiválasztotta a stílust és a színt, máris készen áll. A sablonok testreszabására kevesebb mint 10 percet fordítok. A stock fotók választéka korlátozott. De mivel az interneten rengeteg ingyenes kép és illusztráció elérhető, ez nem jelent nagy problémát.

10. Hostinger (A legjobb megfizethető, all-in-one tárhely és portfólióépítéshez)

via Hostinger

A Hostinger egy egyszerű webplatform, amely pontosan azt kínálja a kreatív szakembereknek, amire szükségük van egy szilárd, professzionális portfólió létrehozásához, anélkül, hogy ez teljes munkaidős feladattá válna. Gyors, megfizethető és üdítően egyszerű.

Valódi struktúrát biztosít anélkül, hogy elárasztaná a művészeket, szabadúszókat és tervezőket, akik inkább az alkotással töltenék az idejüket, mint a háttérbeli káosszal való bajlódással. Az all-in-one beállítással hostingot, tiszta és intuitív weboldal-készítőt, alapvető SEO eszközöket és elengedhetetlen biztonsági funkciókat kapsz – rögtön az induláskor.

A Hostinger legjobb funkciói

Kezelje webhelyét egyszerűen egy egyedi hPanel vezérlőpanellel.

Igényeljen ingyenes domaint, és válasszon ki egy csomagot a zökkenőmentes webhely-migrációhoz.

Biztosítsa webhelyét SSL-lel, DDoS-védelemmel és 24/7 felügyelettel.

Gyors teljesítményt biztosít globálisan, több kontinensen elhelyezkedő szerverinfrastruktúrával.

A Hostinger korlátai

Nincs telefonos ügyfélszolgálat, és a fizetés során néhány felár kissé túlzónak tűnhet.

Hostinger árak

Prémium weboldal-készítő: 11,99 USD/hó

Üzleti weboldal-készítő: 13,99 USD/hó

Hostinger értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (708+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (302+ értékelés)

Mit mondanak a Hostingerről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Alacsony árú, egy helyen elérhető szolgáltatás domainvásárláshoz, tárhelyhez, e-mailhez és weboldal-készítőhöz. Egyszerű domainátvitel. Jó ügyfélszolgálat. Intuitív felület. Komplex weboldal-elemzés. A sablonok választéka lehetne jobb. Az e-mail beállítása bonyolult. Lehetne több integráció, különösen az e-kereskedelem területén.

Alacsony árú, egy helyen elérhető szolgáltatás domainvásárláshoz, tárhelyhez, e-mailhez és weboldal-készítőhöz. Egyszerű domainátvitel. Jó ügyfélszolgálat. Intuitív felület. Komplex weboldal-elemzés. A sablonok választéka lehetne jobb. Az e-mail beállítása bonyolult. Lehetne több integráció, különösen az e-kereskedelem területén.

Mutassa meg legjobb munkáit a ClickUp segítségével

Egy lenyűgöző digitális portfólió létrehozásához nem elég csak a legjobb munkáidat összegyűjteni. Szükséged van a megfelelő eszközökre is, hogy hatékonyan rendszerezd, bemutasd és megoszd kreatív projektjeidet.

A ClickUp egységes munkaterületet kínál, ahol Ön és csapata lenyűgöző portfóliókat készíthetnek, amelyek összhangban állnak céljaikkal, miközben valós időben követhetik a haladást.

A testreszabható funkciók segítségével portfóliójának szerkezetét és megjelenését saját igényeihez igazíthatja, függetlenül attól, hogy projektportfóliókat, termékgyűjteményeket vagy kreatív munkákat kezel. A hatékony együttműködési eszközökkel visszajelzéseket gyűjthet, prioritásokat állíthat be, és mindenki számára biztosíthatja a portfólió létrehozásának folyamatában való összhangot.

Készen állsz egy szemet gyönyörködtető portfólió létrehozására, amely valóban tükrözi munkádat? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el építeni professzionális bemutatóidat!