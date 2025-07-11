A 8 legjobb Baserow alternatíva testreszabható adatbázisokhoz 2025-ben

Érezte már valaha, hogy a kódolás nélküli adatbázis-eszköz nem segít előrehaladni, hanem visszatartja? A Baserow tiszta felületet és egyszerű beállítást kínál. Azonban az adatok növekedésével megmutatkoznak a hiányosságok: lassú együttműködés, korlátozott automatizálás és túl sok manuális munka.

Akár belső eszközöket fejleszt, több csapat munkamenetét kezeli, vagy nagy mennyiségű adatot követ nyomon, több kell egy alapvető fejlesztőprogramnál. Szüksége van skálázhatóságra, intelligens automatizálásra és beépített valós idejű együttműködésre.

Ezért gyűjtöttük össze a legjobb Baserow alternatívákat. Mindegyikük komplex projektek kezelésére, az unalmas feladatok automatizálására és a csapat szinkronban tartására lett kialakítva (anélkül, hogy az őrületbe kergetné). Segítünk Önnek a munkafolyamatok fejlesztésében, egy feladat (és táblázat) után a másik után.

Miért érdemes a Baserow alternatíváit választani?

A Baserow jó választás, ha belekóstol a kódolás nélküli világba. De a helyzet a következő: a modern csapatoknak több kell, mint egy felújított táblázatsablon.

Íme, miért választják sokan a Baserow helyett a jobb feladat- és projektadatbázis-szoftvereket:

Feladatok és projektek hatékonyabb kezelése: Használja a fejlett eszközöket a feladatok kiosztásához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a komplex projektek egyszerű szervezéséhez.

Valós idejű együttműködés: Valós idejű együttműködési funkciók segítségével azonnali frissítéseket és koordinációt kaphat több csapat között.

Adatbázisainak magabiztos méretezése: Kezelje a növekvő adatigényeket olyan platformokkal, amelyek nagyobb, jobban méretezhető adatbázisokat támogatnak.

A munkafolyamatok egyszerű automatizálása: A munkafolyamat-automatizálási funkciók segítségével egyszerűsítheti a műveleteket és kiküszöbölheti a manuális munkát.

A munkaterületek teljes testreszabása: A nézeteket, adatbázisokat és űrlapokat a csapat igényeihez igazíthatja a részletesebb testreszabási lehetőségek segítségével.

Zökkenőmentes kommunikáció: Használja a beépített csevegést, megjegyzéseket, riasztásokat és integrációkat a csapat kommunikációjának és termelékenységének erősítéséhez.

Zökkenőmentes integráció a technológiai környezetével: Csatlakozzon kedvenc eszközeihez és alkalmazásaihoz egy szélesebb integrációs ökoszisztéma segítségével.

👀 Tudta? Edgar F. „Ted” Codd, angol informatikus és matematikus, a modern adatbázis-kezelés alapvető elméletének, konkrétan a relációs modellnek a kidolgozásával érdemelte ki elismertségét.

A legjobb Baserow alternatívák egy pillantásra

A rövidített változatot szeretné? Itt van egy kis összefoglaló, mielőtt belemennénk a részletekbe. Ezek az eszközök új módszereket kínálnak a projektek kezeléséhez, a valós idejű együttműködéshez és az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyvállalatok, amelyeknek all-in-one projekt- és adatkezelésre van szükségük. Egyéni mezők, táblázatos és listás nézetek, automatizálás Ingyenes csomagok és vállalatok számára elérhető testreszabási lehetőségek Airtable Kis- és közepes méretű csapatok és projektmenedzserek, akik egyszerű felhasználói felülettel rendelkező vizuális adatbázisokra van szükségük. Rácsnézet, blokkok, automatizálás Ingyenes; fizetős csomagok 24 USD/felhasználótól Quickbase Vállalatok és nagy csapatok, amelyek komplex munkafolyamatokat és vállalati szintű alkalmazásokat kezelnek Alacsony kódszintű fejlesztő, automatizálás, jelentések 30 napos ingyenes próba, 35 USD/felhasználó áron Coda Többfunkciós csapatok és részlegek, amelyeknek dokumentumok és adatbázisok hibridjére van szükségük. Oldalak, táblázatok, csomagok Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/felhasználótól Tadabase Kisvállalkozások és operációs csapatok, akik egyedi üzleti alkalmazásokat fejlesztenek Drag-and-drop építő, szerepkörökön alapuló hozzáférés 50 USD/felhasználó áron Knack Kisvállalkozások és nonprofit szervezetek, amelyek egyszerű online adatbázisokra és munkafolyamat-automatizálásra szorulnak. Online adatbázisok, munkafolyamat-automatizálás 59 USD/felhasználó áron NocoDB Fejlesztők és technikai csapatok, akik nyílt forráskódú Airtable alternatívát keresnek a kollaboratív adatbázisokhoz. Táblázatszerű felhasználói felület, API-integráció Ingyenes; fizetős csomagok 15 USD/felhasználótól Caspio Vállalatok és szabályozott iparágak, amelyek kódolás nélküli alkalmazásfejlesztésre és fejlett biztonsági megoldásokra szorulnak. Point-and-click építő, integrációk 100 USD/felhasználó áron

A legjobb Baserow alternatívák

Rendben, akkor tűrjük fel az ingujjainkat, és vessünk egy pillantást a legnépszerűbb eszközökre. Ezek nem csak Excel adatbázis-klónok, hanem Baserow alternatívák, amelyek biztosan a következő kedvenc eszközeid lesznek, függetlenül attól, hogy egyszerűséget vagy vállalati szintű teljesítményt keresel.

1. ClickUp (All-in-one projekt- és adatkezelés)

Ha valaha is vágyott egy olyan mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön, akkor a ClickUp hamarosan az új legjobb barátja lesz.

Ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. A feladatokon túl a ClickUp átalakítja az egész munkafolyamatot, és egy átfogó csomagba foglalja a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat, az adatbázisokat és a valós idejű együttműködést.

ClickUp nézetek

Az egyik leghatékonyabb (és legnépszerűbb) funkciója a Custom Views. Ezzel a saját elképzelései szerint tekintheti meg feladatait és jelentéseit – nincs szükség kódolásra.

A ClickUp Table View például minden feladatot sorban, a mezőket pedig oszlopokban jeleníti meg. Képzelje el, hogy projektje feladatai és adatai táblázatkezelő programban jelennek meg, de okosabbak: teljes mértékben interaktívak, testreszabhatók és közvetlenül kapcsolódnak a munkafolyamataihoz.

Hozzon létre több mint 15 típusú egyéni mezőt a ClickUp táblázatos nézet segítségével.

Különböző nézetek között válthat: táblázat és lista nézetek – táblázat a nagy adatmennyiségű munkákhoz, lista az egyszerű feladatkövetéshez. Ezek a nézetek lehetővé teszik a tömeges műveletek egyszerűsítését és a billentyűparancsok használatát az ismétlődő frissítések felgyorsításához.

A Baserow ugyan kínál adatbázis-táblázatokat, de a ClickUp táblázatos nézetének zökkenőmentes kapcsolata van a projekt- és feladatkezeléssel, így feladatok hozzárendelése, a haladás nyomon követése és a projektadatok frissítése is elvégezhető anélkül, hogy az eszközök között kellene váltani.

ClickUp egyéni mezők

A ClickUp egyéni mezők szorosan integrálva vannak a feladatokkal és a projektmenedzsment funkciókkal, így egy helyen kezelheti mind a strukturált adatokat, mind a végrehajtható munkatételeket.

Adjon hozzá egyéni adatmezőket feladataidhoz és projektjeidhez, hogy testre szabhasd a munkafolyamatodat.

Egyéni mezőket adhat hozzá listákhoz, mappákhoz, terekhez vagy az egész munkaterülethez, és nyomon követheti a csapat számára releváns adatokat, például az ügyfelek adatait, a projekt szakaszait vagy a költségvetési adatokat.

Ez kontextust ad a feladatokhoz, így a jelentések informatívabbá válnak. Emellett ellenőrizheti a mezők láthatóságát és jogosultságait, biztosítva az érzékeny adatok védelmét.

Ezenkívül képletmezőket is használhat automatikus számításokhoz kódolás nélkül, így csökkentve a kézi hibák számát.

ClickUp automatizálások

Nem csak a számokat szeretné automatizálni? Próbálja ki a ClickUp Automations szolgáltatást, amely automatikusan elvégzi az összes ismétlődő feladatot. Gondoljon csak bele: feladatok kiosztása a csapat tagjainak, állapotok frissítése vagy emlékeztetők küldése.

Legyen proaktív: állítsa be a ClickUp Automations funkciót, hogy csökkentsék a manuális feladatok szükségességét.

Lehetővé teszi olyan szabályok létrehozását, amelyek a feladat állapotától, a kijelölt személy változásától és a határidőtől függően műveleteket indítanak el. Ezeket a Space, a Folder vagy a List szinten lehet beállítani.

A Baserow az adatbázis-kezelésre összpontosít, és nem rendelkezik natív munkafolyamat-automatizálással a feladatok és projektek feldolgozásához. A ClickUp automatizálási funkciói viszont kifejezetten a projektmenedzsmenthez lettek kifejlesztve, így megkönnyítik a munkafolyamatok végrehajtását és segítik a csapatokat a feladatok nyomon követésében.

ClickUp Docs

Ezenkívül a ClickUp Docs központosítja az összes projektadatot, feladatot és dokumentumot, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Több csapat között is együttműködhet a ClickUp Docs segítségével.

A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek, kollégákat jelölhetnek meg, fájlokat csatolhatnak, sőt, a Feladatokon belül együttműködésen alapuló dokumentumokat is létrehozhatnak. A részletes jogosultságok révén több csapat is dolgozhat komplex projektekben.

A Docs dokumentumokat is profi módon szervezheti, ha oldalak és aloldalak segítségével világos tartalmi hierarchiát hoz létre. Drag-and-drop funkcióval könnyedén átrendezheti őket, és a kapcsolódó oldalakat egymásba ágyazhatja a jobb szerkezet érdekében.

ClickUp műszerfalak

A jobb áttekinthetőség érdekében próbálja ki a ClickUp Dashboards alkalmazást. Ezzel gyorsan megtekintheti és mérheti a személyes előrehaladást, a csapata által nyomon követett időt és a projekt teljesítményét.

Kövesse nyomon és elemezze céljait részletesen vagy áttekinthetően a ClickUp Dashboards segítségével.

A műszerfalak összesítik az összes projektadatot – feladatokat, ütemterveket, előrehaladást és teljesítménymutatókat – egyetlen, testreszabható felületen, így nem kell több eszköz vagy táblázat között váltogatni.

A műszerfalakat számos widget segítségével testreszabhatja, például diagramokkal, feladatlistákkal, naptárakkal, időkövetéssel és célkövetőkkel, hogy pontosan azokat az információkat jelenítsen meg, amelyekre csapatának szüksége van.

A Baserow-val ellentétben, amely elsősorban adatbázis-eszköz, a ClickUp egyesíti az adatok vizualizálását, a megvalósítható projekt- és feladatkezelést, valamint az együttműködést, miközben egy platformon mélyebb testreszabási lehetőségeket és munkafolyamat-automatizálást kínál.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre feladatfüggőségeket és kritikus útvonalakat a komplex projekt ütemtervek kezeléséhez.

Használja a ClickUp Mind Maps és a ClickUp Whiteboards alkalmazásokat ötleteléshez és az ötletek vizuális összekapcsolásához.

Használja ki a beépített időkövetési és munkaterhelési nézeteket az erőforrások elosztásának optimalizálásához.

A ClickUp sablonokkal elkerülhető a struktúrák nulláról történő felépítése, és csökkenthető a bevezetési idő.

Csökkentse az eszközök számát és növelje a termelékenységet az adatok és a munkafolyamatok kezelésével foglalkozó csapatok számára valós idejű együttműködés, megjegyzések és @említések segítségével.

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe az első használatkor

Alkalmi teljesítménycsökkenés nagyon nagy munkaterületek esetén

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkáját, rangsoroljam a sürgős ügyeket és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a képessége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkáját, rangsoroljam a sürgős ügyeket és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a képessége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.

az Airtable-en keresztül

Ha a Baserow kissé túl egyszerűnek tűnik, az Airtable lehet a megfelelő választás. Elegáns, felhasználóbarát felületét a tapasztalt felhasználók számára szükséges rugalmassággal ötvözi.

Vizuális elemekre van szüksége? Az Airtable Blocks funkciója segítségével kódolási ismeretek nélkül is létrehozhat egyedi irányítópultokat, diagramokat és egyéb vizuális elemeket.

Az Airtable új dimenziót ad az automatizálásnak. Beállíthat olyan munkafolyamatokat, amelyek ismétlődő feladatokat végeznek, például rekordok frissítését vagy e-mailek küldését. Az Airtable rengeteg integrációval biztosítja az alkalmazások és adatok szinkronizálását, így kódolás ismerete nélkül is hatékonyabban dolgozhat.

Az Airtable legjobb funkciói

Intuitív rácsnézettel könnyedén szervezheti feladatait és projektjeit.

Bővítse a funkcionalitást moduláris blokkokkal diagramok, térképek és idővonalak számára.

Automatizálja a munkafolyamatokat, és zökkenőmentesen csatlakozzon népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokhoz.

Hozzáférés egy hatalmas Airtable sablonkönyvtárhoz , hogy gyorsabban elindulhasson

Valós időben együttműködhet megjegyzések, mellékletek és emlékeztetők segítségével.

Az Airtable korlátai

A csapat méretének növekedésével ez drágává válhat.

Korlátozott jelentéskészítő eszközök néhány vállalati platformhoz képest

Airtable árak

Ingyenes

Csapat : 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Airtables kiválóan alkalmas adatok nyomon követésére, rögzítésére, és fantasztikus felhasználói felülettel rendelkezik. Egyszerű és könnyen megtanulható, automatizálási funkciói hatékonyak és sokoldalúak. Legjobban a táblák összekapcsolási funkcióját kedvelem, mert lehetővé teszi a keresőmezők használatát, ami nagyon segít az adatok szegmentálásában.

Az Airtables kiválóan alkalmas adatok nyomon követésére, rögzítésére, és fantasztikus felhasználói felülettel rendelkezik. Egyszerű és könnyen megtanulható, automatizálási funkciói hatékonyak és sokoldalúak. Legjobban a táblák összekapcsolási funkcióját kedvelem, mert lehetővé teszi a keresési mezők használatát, ami nagyon segít az adatok szegmentálásában.

💡 Profi tipp: Mielőtt a nulláról kezdene, fedezze fel a beépített sablonokat. Sok ilyen eszköz kész beállításokat kínál például projektkövetéshez vagy CRM-hez, így időt takaríthat meg és elkerülheti a kerék újbóli feltalálását.

3. Quickbase (A legjobb komplex munkafolyamatokhoz és vállalati szintű alkalmazásokhoz)

via Quickbase

A Quickbase egy kódolás nélküli platform, amelyet összetettebb munkafolyamatokhoz fejlesztettek ki – gondoljon például a jóváhagyásokra, a megfelelőségre és a szoros koordinációt igénylő, több lépésből álló folyamatokra. Gyakran használják nagyobb csapatok, amelyek egyedi alkalmazásokat szeretnének készíteni, ismétlődő feladatokat automatizálni és az adatok áramlását biztosítani a részlegek között.

A Baserow-hoz képest ez inkább a „nagy teljesítményű” megoldások felé hajlik. Szilárd jelentéskészítő eszközöket és erős biztonsági funkciókat is kap, ami alkalmassá teszi szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező iparágak számára.

A Quickbase legjobb funkciói

Készítsen testreszabott alkalmazásokat egy alacsony kódszintű vizuális építővel

Hozzon létre több lépésből álló jóváhagyási láncokat feltételes logikával komplex munkafolyamatokhoz.

Készítsen valós idejű jelentéseket és elemzéseket a jobb döntéshozatal érdekében.

Zökkenőmentesen csatlakozzon a meglévő rendszerekhez és harmadik féltől származó eszközökhöz.

Biztosítsa a robusztus biztonságot és a szabályoknak való megfelelést az összes projektjében.

A Quickbase korlátai

A magasabb ár miatt inkább vállalati költségvetésekhez alkalmas.

A fejlett testreszabások tanulási görbéje

Quickbase árak

30 napos ingyenes próba

Csapat : 35 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással)

Üzleti : 55 USD/hó/felhasználó áron kezdődik (éves számlázással)

Vállalati: Egyedi árazás

Quickbase értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Quickbase-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Quick Base testreszabható adatbázis-alkalmazásokat, gyors fejlesztést, felhőalapú hozzáférhetőséget, skálázhatóságot, integrációs képességeket, biztonságot és automatizálást kínál, javítva ezzel a szervezeti hatékonyságot. .

A Quick Base testreszabható adatbázis-alkalmazásokat, gyors fejlesztést, felhőalapú hozzáférhetőséget, skálázhatóságot, integrációs képességeket, biztonságot és automatizálást kínál, javítva ezzel a szervezeti hatékonyságot. .

4. Coda (a legjobb dokumentumok + adatbázisok hibridje)

via Coda

A Coda ötvözi a dokumentumok érzetét az adatbázisok erejével, így a csapatok rugalmas teret kapnak az egyedi munkafolyamatok kialakításához, anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk. Egy helyen egyesíti a szöveget, a táblázatokat és az alkalmazásszerű funkciókat, így az oldal elhagyása nélkül írhat, szervezhet és automatizálhat.

A Coda a Baserow-nál abban tűnik ki, hogy sokoldalú. Ahelyett, hogy külön eszközöket használna a dokumentumok, feladatok és táblázatok kezeléséhez, mindent egyetlen dinamikus dokumentumba szőhet össze. Az oldalak és táblázatok kéz a kézben működnek, így interaktív adatbázisokat hozhat létre írásos tervek vagy értekezletek jegyzetek mellett.

A csomagok és gombok segítségével csatlakozhat olyan együttműködési eszközökhöz, mint a Slack, a Jira vagy a Google Naptár, és műveleteket indíthat el anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot. Ha az Airtable alternatíváit keresi, de valami átfogóbbat szeretne, akkor érdemes megfontolni a Coda használatát.

A Coda legjobb funkciói

Kombinálja a dokumentumokat, adatbázisokat és alkalmazásokat egy közös munkaterületen

Készítsen interaktív táblázatokat relációs adatokkal és képletekkel

Automatizálja a munkafolyamatokat gombok, csomagok és integrációk segítségével.

Testreszabhatja az oldalakat, hogy azok pontosan illeszkedjenek az Ön folyamataihoz és stílusához.

Ossza meg a valós idejű frissítéseket a csapat oldalakon a szinkronizált dokumentumváltozásokkal.

A Coda korlátai

Elsőre ez a rugalmasság miatt nyomasztónak tűnhet.

A fejlett funkciók használatához némi tanulási időre van szükség.

Coda árak

Ingyenes csomag elérhető

Pro : 12 USD/hó Doc Makerenként

Csapat : 36 USD/hó Doc Makerenként

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Coda-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Rengeteg lehetőséget kínál. Dokumentációt írhat, (összetett) táblázatokat hozhat létre, oldalakon belül oldalakat hozhat létre, embereket és oldalakat említhet, integrálhatja a Miroval, a Google Sheets/Docs/stb. programokkal, képeket, linkeket illeszthet be... Úgy gondolom, ez a legteljesebb eszköz, amit valaha használtam. [De] egyes funkciók és lehetőségek nem túl egyértelműek és intuitívak. Bár a felület nagyon felhasználóbarát, ki kell találni, hogyan kell használni bizonyos funkciókat.

Rengeteg lehetőséget kínál. Dokumentációt írhat, (összetett) táblázatokat hozhat létre, oldalakon belül oldalakat hozhat létre, embereket és oldalakat említhet, integrálhatja a Miroval, a Google Sheets/Docs/stb. programokkal, képeket, linkeket illeszthet be... Úgy gondolom, ez a legteljesebb eszköz, amit valaha használtam. [De] egyes funkciók és lehetőségek nem túl egyértelműek és intuitívak. Bár a felület nagyon felhasználóbarát, ki kell találni, hogyan kell használni bizonyos funkciókat.

5. Tadabase (a legjobb egyedi üzleti alkalmazásokhoz)

via Tadabase

A Tadabase olyan, mint egy kódolás nélküli játszótér azoknak az üzleti fejlesztőknek, akik gyorsan megvalósítani szeretnék alkalmazásötleteiket. A komplexitást intuitív drag-and-drop felületre cseréli, így egyszerűen, kódolás nélkül hozhat létre bármit, az ügyfélportáloktól a belső nyomonkövetési rendszerekig.

A Tadabase mélyreható testreszabási lehetőségeivel és vezérlési funkcióival felülmúlja a Baserow-t. A szerepkörökön alapuló hozzáféréssel pontosan beállíthatja, hogy az egyes felhasználók mit láthatnak, elegáns űrlapokat és jelentéseket készíthet, valamint minden eszközön jól megjelenő alkalmazásokat tervezhet. Azok számára készült, akik egy teljesen funkcionális alkalmazást szeretnének, amely a legapróbb részletekig tükrözi a munkafolyamatukat.

Automatizálási funkciói révén kevesebb manuális munkát kell végezni, így több idő jut azokra a feladatokra, amelyek valóban előreviszik az üzletet.

A Tadabase legjobb funkciói

Állítson be fejlett felhasználói jogosultság-vezérlőket a hozzáférés biztonságos testreszabásához.

Készítsen kifinomult, mobilra optimalizált alkalmazásokat űrlapokkal, diagramokkal és jelentésekkel.

Automatizálja a munkafolyamatokat és a riasztásokat, hogy a háttérben minden zökkenőmentesen működjön.

Készítsen ügyfélorientált portálokat márkás bejelentkezéssel és reszponzív felhasználói felülettel.

A Tadabase korlátai

A fejlett funkciók elsajátítása időbe telik

Az integrációs lehetőségek korlátozottabbak, mint egyes versenytársaknál.

Tadabase árak

Csapatok és egyének számára

Starter : 50 USD/hó

Növekedés : 125 USD/hó

Professzionális : 250 USD/hó

Elite: 450 USD/hó

Ügynökségek és viszonteladók számára

Essentials : 500 USD/hó

Haladó : 750 USD/hó

Elite: 1000 USD/hó

Tadabase értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (25+ értékelés)

6. Knack (A legjobb kisvállalkozások és nonprofit szervezetek számára)

via Knack

A Knack frissítően egyszerű, miközben komoly teljesítményt nyújt. Kisvállalkozások és nonprofit szervezetek számára készült, amelyeknek egyszerű módszerre van szükségük online adatbázisok létrehozásához és a munkafolyamatok racionalizálásához, technikai gondok nélkül.

A Knackot a Baserow-tól az különbözteti meg, hogy elsősorban a használhatóságra összpontosít, és széles sablonválasztékot kínál, így könnyen el lehet kezdeni a munkát.

A Knack segítségével kódolási ismeretek nélkül hozhat létre mindent, a könyvtáraktól és leltárrendszerektől az eseményregisztrációkig és CRM-ekig. A munkafolyamat-automatizálása biztosítja, hogy az ismétlődő feladatok, mint például a jóváhagyások vagy értesítések, a háttérben történjenek, míg a testreszabható felhasználói szerepkörökkel pontosan szabályozhatja, hogy ki mit láthat.

A Knack legjobb funkciói

Hozzon létre online adatbázisokat egy intuitív építővel

Automatizálja a feladatokat és egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatokat

Testreszabhatja a felhasználói szerepköröket és jogosultságokat a biztonságos hozzáférés érdekében.

Indítson CRM-eket, könyvtárakat vagy leltárkezelő eszközöket az iparág-specifikus kezdőcsomagokból.

Élvezze a mobilra optimalizált elrendezéseket a zökkenőmentes élmény érdekében.

A Knack korlátai

Korlátozott fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközök

A fejlett kiegészítő funkciók miatt költségessé válhat.

Knack árak

Starter : 59 USD/hó

Pro : 119 USD/hó

Vállalati : 269 USD/hó

Plusz: Egyedi árazás

Knack értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Knackről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Knack elég egyszerű ahhoz, hogy bárki nagyon hasznos adatbázis-alkalmazásokat készíthessen. Ugyanakkor rendkívül robusztus, így a kissé tapasztaltabb felhasználók számára nagyon magas szintű funkcionalitást kínál. A részletes jelentések és űrlapok formázása és oldalelrendezése kissé korlátozott.

A Knack elég egyszerű ahhoz, hogy bárki nagyon hasznos adatbázis-alkalmazásokat készíthessen. Ugyanakkor rendkívül robusztus, így a kissé tapasztaltabb felhasználók számára nagyon magas szintű funkcionalitást kínál. A részletes jelentések és űrlapok formázása és oldalelrendezése kissé korlátozott.

🧠 Érdekesség: Az „adatbázis” szó valójában 1964 körül a katonai világban jelent meg. Akkoriban nem alkalmazásokra vagy weboldalakra vonatkozott, hanem a védelmi célokra használt időmegosztásos számítógépek közös adatrendszereire!

7. NocoDB (a legjobb nyílt forráskódú Airtable alternatíva)

via NocoDB

A NocoDB jó választás, ha az Airtable rugalmasságát, de az open source eszközök szabadságát szeretné. Bármely SQL adatbázist intelligens, együttműködésen alapuló táblázatkezelő felhasználói felületté alakít, amely lehetővé teszi az adatok vizuális kezelését anélkül, hogy feladná a háttérrendszer feletti ellenőrzést.

A NocoDB előnye a Baserow-val szemben az open source jellege és az API-first kialakítás. Teljes átláthatóságot, önálló hosztolási lehetőséget és egy olyan platformot kap, amelyet a fejlesztők az alkalmazkodóképessége miatt kedvelnek. A táblázatszerű felület ismerős és felhasználóbarát, de úgy lett kialakítva, hogy méretezhető legyen és zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekbe.

A NocoDB legjobb funkciói

Csatlakozzon azonnal a meglévő relációs adatbázisokhoz, és alakítsa azokat intelligens táblázatkezelő felületté.

Dolgozzon együtt a csapatokkal egy ismerős, intuitív rács, galéria, kanban és űrlap nézetek segítségével.

Hozzon létre kapcsolatokat a táblák között a relációs adatmodellezéshez szükséges hatékony linkmezők segítségével.

Automatizálja a folyamatokat a beépített alkalmazásáruházon keresztül olyan munkafolyamat-kezelő szoftverekkel való integrációval, mint a Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-mail és más harmadik féltől származó API-k.

Ossza meg adatbázisait vagy nézetét nyilvánosan vagy magánjelleggel, jelszóval védett opciókkal.

A NocoDB korlátai

Teljes kihasználásához technikai ismeretek szükségesek.

A fizetős platformokhoz képest kevésbé kifinomult felhasználói élmény

NocoDB árak

Felhő

Ingyenes

Csapat : 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Saját szerveren tárolt

Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

NocoDB értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. Caspio (A legjobb vállalati kód nélküli alkalmazásfejlesztéshez)

via Caspio

A Caspio vállalkozások számára készült. Teljes értékű alkalmazásfejlesztési környezetet biztosít, ahol egyetlen sor kód írása nélkül is tervezhet, telepíthet és kezelhet egyedi üzleti alkalmazásokat. Ha érzékeny adatokkal vagy komplex munkafolyamatokkal dolgozik, a Caspio erre is készen áll – és még sok másra is.

A Caspio a Baserow-t felülmúlja vállalati szintű biztonságával, skálázhatóságával és robusztus integrációs lehetőségeivel. Point-and-click felületével könnyen létrehozhat olyan alkalmazásokat, amelyek pontosan megfelelnek az Ön igényeinek, míg a beépített megfelelőségi funkciók (például a HIPAA és a GDPR támogatás) megbízható választássá teszik a szigorú adatvédelmi előírásokkal rendelkező iparágak számára.

A Caspio legjobb funkciói

Gyorsabban telepítheti a vállalati alkalmazásokat a segítő sablonok és az adatimportáló eszközök segítségével.

Beépített megfelelőségi eszközök a szabályozott iparágak számára

Skálázható infrastruktúra a növekvő adatigények támogatásához

Széles körű integrációs lehetőségek népszerű üzleti eszközökkel

Vállalati szintű biztonsági és irányítási ellenőrzések

A Caspio korlátai

Az árak a magasabb kategóriába tartoznak.

A felület elavultnak tűnhet az újabb platformokhoz képest.

Caspio árak

Lite : 100 USD/hó

Plus : 300 USD/hó

Üzleti : 600 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (200+ értékelés)

A tökéletes adatbázis várja Önt a ClickUp-on

Akár az egyszerűséget, az open source szabadságot, akár a vállalati szintű teljesítményt keresi, ezeket a Baserow alternatívákat érdemes kipróbálni.

Az itt bemutatott eszközök mindegyike a Baserow által hagyott hiányosságok pótlására lett kifejlesztve, így jobb automatizálást, mélyebb testreszabást és erősebb valós idejű együttműködést biztosítanak a technikai és nem technikai csapatok között.

A legfontosabb, hogy olyan egyedi adatbázis-eszközt válasszon, amely a legjobban illeszkedik az Ön egyedi munkafolyamatához és csapata méretéhez.

A ClickUp egy kiváló Baserow alternatíva azoknak a csapatoknak, akik egy rugalmas, all-in-one platformot keresnek, amely testreszabható adatbázisokat ötvöz hatékony projektmenedzsmenttel, munkafolyamat-automatizálással és valós idejű együttműködéssel.

Funkciói úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek komplex projektek kezelésében, ismétlődő feladatok automatizálásában és több csapat összehangolt munkájának biztosításában – mindezt egyetlen, intuitív munkaterületen belül.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg csapatának együttműködési módját és a skálázható adatbázisok kezelését.