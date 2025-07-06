ClickUp és Todoist: melyik termelékenységi eszköz a jobb?

Minden termelékenységet kedvelő ember szembesült már ezzel. A kedvenc feladatkezelő eszközei közötti végső leszámolás. Olyan, mint a palacsinta és a gofri közötti választás. Mindkettő remek, de az egyik egyszerűen jobban ízlik.

Ezúttal a ClickUp és a Todoist állnak egymással szemben. Mindkét eszköz segít a feladatok kezelésében, az együttműködés egyszerűsítésében, a munkafolyamatok testreszabásában és az összes feladat egy helyen történő tárolásában.

De ennyi lehetőség közül, amelyek strukturált feladatokat, emlékeztetőket és irányítópultokat kínálnak, könnyű döntésképtelenségbe esni.

De ne aggódjon!

Mi elvégeztük a kattintást, a nyomon követést és a színkódolást az Ön számára. Akár önállóan dolgozó szabadúszó, akár távoli csapat tagja, aki igyekszik lépést tartani a többiekkel, ez a cikk segít kiválasztani a megfelelő eszközt.

Spoiler: Lehet, hogy nem is kell tovább keresnie, mint a ClickUp !

ClickUp és Todoist összehasonlítása egy pillantásra

Funkció ClickUp Todoist Testreszabható feladatkezelés Feladatok, alfeladatok, ellenőrzőlisták, prioritások, egyéni mezők, egyéni állapotok, sablonok Feladatok, alfeladatok, prioritások, címkék, egyszerű sablonok Együttműködés Beépített csevegés, megjegyzések, táblák, dokumentumok és még sok más Feladatkommentek és alapvető csapatmunka Többféle megtekintési lehetőség Több mint 15 testreszabható nézet, például lista, Kanban, Gantt és még sok más Csak lista, tábla és naptár nézet Naptárintegráció Beépített naptár, szinkronizálható az Outlookkal és a Google Naptárral, lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást a hívásokhoz. Naptár elérhető, integrálható külső naptárakkal AI-támogatás ClickUp Brain, egy kontextusérzékeny mesterséges intelligencia dokumentumok, feladatok, összefoglalók és kérdések kezelésére. Todoist Assist, egy mesterséges intelligencia alfeladatokhoz, szűrőkhöz és javaslatokhoz Harmadik féltől származó integrációk Több mint 1000 integráció (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook stb.) Zapier és IFTTT segítségével integrálható a főbb alkalmazásokkal. Árak Ingyenes csomag elérhető; vállalatok számára egyedi árak állnak rendelkezésre. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,5 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy all-in-one feladatkezelő és AI projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy felváltsa a legtöbb csapat által használt alkalmazások patchworkjét.

👀 Tudta? A szakemberek naponta körülbelül 1200-szor váltanak alkalmazások és weboldalak között, és minden alkalommal több mint két másodpercet veszítenek. Ez hetente közel négy óra, vagyis évente öt munkanap, amit csak a figyelem újra összpontosítására fordítanak.

Ahelyett, hogy a teendőlista-alkalmazás, a Slack, a Google Docs és még egy táblázatkezelő program között kellene váltogatnia, a ClickUp mindent egy helyen tart. Ezzel elkerüli a figyelemelterelést és növeli a csapat termelékenységét.

A ClickUp leginkább a rendkívül testreszabható funkcióiról, intuitív felületéről, egyedi irányítópultjairól és legértékesebb funkciójáról, az AI-alapú asszisztensről ismert. Kiterjedt funkciókészlete rendkívül rugalmassá teszi.

Akár egyedül dolgozik, akár egy csapatot vezet, a ClickUp alkalmazkodik a munkafolyamatához, és segít koncentrálni, miközben mindent automatizál az Ön számára. Ezért is nevezik a munka mindenre kiterjedő alkalmazásának!

A ClickUp funkciói

A ClickUp több, mint egy egyszerű feladatkezelő. Képes optimalizálni az egész munkafolyamatot a hatékonyság és az automatizálás érdekében. Számos beépített funkcióval rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti projektjeit és rendszerezheti feladatait.

Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely a ClickUp-ot ellenállhatatlanná teszi.

1. funkció: Testreszabható feladatkezelés

A ClickUp Tasks segítségével egy helyen rendelhet, szervezhet és nyomon követhet feladatokat a különböző részlegek között.

A ClickUp használata során a ClickUp feladatok képezik a munkafolyamat alapjait. A nagy célokat kisebb feladatokra bonthatja, és mindegyikhez leírásokat, mellékleteket, határidőket és több felelőst is hozzáadhat.

Szeretne jelölni valamit sürgősnek? Csak adjon hozzá prioritásokat, például „Sürgős” vagy „Alacsony”. Az egyéni feladatállapotokkal pedig túlléphet az unalmas „Tennivaló – Folyamatban – Kész” folyamaton.

Ehelyett nyomon követheti a feladatokat olyan állapotokkal, mint „Felülvizsgálat folyamatban”, „Ügyfél visszajelzés”, „Várakozás a tervezésre” vagy bármilyen más, az Ön stílusához illő állapot.

Bontsa komplex feladatait megvalósítható lépésekre, és soha többé ne hagyjon ki egyetlen részletet sem a ClickUp feladatlistákkal.

Előre szeretne tervezni? Helyezze el az alfeladatokat a feladatokban, majd bontsa őket ClickUp feladatellenőrző listákra. Így Ön és csapata hozzáférhet mindenhez, amire szükségük van a feladat elvégzéséhez, pontosan ott, ahol azt kiosztották.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp kiterjedt sablonkönyvtárát, és válasszon egy feladatkezelési sablont. Ezzel időt takaríthat meg a beállítás során, és biztosíthatja a hasonló kezdeményezések közötti konzisztenciát.

2. funkció: Beépített csapatmunkát támogató opciók

A ClickUp Chat segítségével tartsa a munkával kapcsolatos beszélgetéseket ott, ahol a munka folyik.

Emlékszik arra a fontos frissítésre, amelyet elfelejtett átadni csapattársának, mert egy másik szoftveren dolgozott? Azt gondolta, hogy később átvált a lapok között és elmondja nekik, de végül elfelejtette. A ClickUp gondoskodik arról, hogy ez ne fordulhasson elő újra.

A ClickUp Chat közvetlenül a munkaterületébe van integrálva. Ez azt jelenti, hogy minden csapat, projekt vagy téma számára külön csevegőcsatornákat hozhat létre, és valós idejű beszélgetéseket folytathat anélkül, hogy el kellene hagynia az alkalmazást. És természetesen ezeket a csevegéseket feladatokká is alakíthatja, amíg ott van.

Hangsegédet is használhat üzenetküldéshez, és azt is feladattá alakíthatja. Hát nem praktikus? És ez még nem minden.

A ClickUp Comments segítségével közvetlenül a feladatokra hagyhat visszajelzést, @megemlítheti csapattársait, feladatokat rendelhet hozzá, és akár dokumentumokhoz vagy irányítópultokhoz is linkelhet. Mindez úgy történik, hogy minden szálban marad és könnyen követhető.

Brainstorming, tervezés és végrehajtás valós időben, együttműködve a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha szereti a vizuális tervezést, a ClickUp Whiteboards segítségével brainstormingot végezhet, ötleteket térképezhet fel és valós időben, együttműködve építheti fel a munkafolyamatokat.

Ha készen áll az ötletek megvalósítására, felragaszthat jegyzeteket, kapcsolatokat rajzolhat, és bármit feladattá alakíthat.

Mindezek a feladatokhoz kapcsolódó kapcsolatok segítenek elkerülni a kínos beszélgetéseket, mint például: „Jaj, ne! Elfelejtettem hozzád rendelni a feladatot.”

3. funkció: Feladatok megtekintése és naptárintegráció

A ClickUp Calendar rugalmas drag-and-drop funkciójával vizualizálhatja a feladatokat, a határidőket és az ütemterveket.

Vannak, akik imádják a Kanban táblákat. Mások a naptárakra esküsznek. A ClickUp megérti ezt, ezért több mint 15 nézetet kínál, hogy minden munkafolyamathoz illeszkedjen.

A ClickUp Kanban táblája tökéletes a feladatok szakaszok közötti áthúzásához (kiválóan alkalmas agilis csapatok számára), míg a ClickUp Gantt-diagram nézet segít nyomon követni a feladatok függőségeit.

A feladatok nyomon követését még egyszerűbbé teszi a ClickUp Naptár, amely madártávlatból mutatja be az ütemtervét. Állítsa be úgy, hogy napi, heti és havi feladatokat jelenítsen meg, és kövesse nyomon az összes feladatot és megbeszélést (innen közvetlenül csatlakozhat a hívásokhoz!).

Emellett közvetlenül szinkronizálható a Google és az Outlook naptáraival, így soha nem lesznek párhuzamos időpontok, és nem fog elmulasztani egyetlen határidőt sem.

4. funkció: Munkafolyamat-automatizálás

Automatizálja a rutinmunkákat, és szabadítson fel hetente több órát a ClickUp Automations segítségével.

Nem azért regisztráltál a termelékenységi eszközre, hogy a napodat feladatok kiosztásával és állapotok frissítésével töltsd, igaz? Erre való a ClickUp Automations.

Több száz beépített automatizálási sablon segítségével olyan szabályokat állíthat be, mint például: „Ha egy feladat „Felülvizsgálat alatt” állapotba kerül, rendelje hozzá Alexhez, és tegyen hozzá megjegyzést.” Vagy: „Ha a határidő megváltozik, értesítse a projektmenedzsert.”

Az automatizálások frissíthetik a mezőket, áthelyezhetik a feladatokat, hozzáadhatnak megfigyelőket, és akár külső eszközökkel is integrálhatók. Ez biztosítja, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesek és következetesek maradjanak, miközben nincs szükség mikromanagementre.

Segít elérni az intelligens munkafolyamatot, így Ön a valódi értékteremtésre koncentrálhat.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokra fordítják. További 20% szerint az ismétlődő feladatok legalább a napjuk 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például a nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI ügynökök segítenek megszüntetni ezt a fáradságot. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, találkozói jegyzetekre, e-mailek megfogalmazására, sőt, akár teljes munkafolyamatok létrehozására is! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazásával. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

5. funkció: AI-alapú segítség

A ClickUp Brain segítségével azonnal hozzáférhet a tudáshoz, dokumentumokat hozhat létre és AI-alapú betekintést nyerhet anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Itt jön a futurisztikus rész. A ClickUp Brain a beépített AI asszisztensed, és nem csak blogbevezetőket generál vagy szövegeket szerkeszt (bár ezt is teljesen meg tudja csinálni).

A Brain segít dokumentációt írni, feladatfolyamokat összefoglalni, és még a megbeszéléseket is pontosan leírni. A ChatGPT, Claude és más eszközökkel való integrációnak köszönhetően megkapja a kívánt minőséget és pontosságot.

De tudja, mi teszi ezt olyan fontosnak a munkafolyamatában? Be tudja szkennelni a beszélgetéseit, feladatait, sőt még a ClickUp Docs dokumentumokat is, hogy válaszoljon a projektspecifikus kérdésekre.

Kíváncsi vagy, mi késik, vagy min dolgozik a csapattársad? Csak kérdezd meg. A munkaterületed kontextusát megérti, és gyors, pontos válaszokat ad.

6. funkció: Harmadik féltől származó integrációk

Csatlakoztassa kedvenc eszközeit, és hozzon létre egységes munkafolyamatot a ClickUp integrációkkal.

Már használ más eszközöket a munkafolyamatában? Semmi gond. A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, többek között a Slackkel, a Zoommal, a GitHubbal, az Outlookkal, a Dropboxszal és még sok mással.

Frissítéseket küldhet a csapata Slack-csatornájára, szinkronizálhatja a találkozókat a Google Naptárral, vagy közvetlenül a GitHubról követheti nyomon a fejlesztés előrehaladását.

Akár továbbra is kedvenc alkalmazásait szeretné használni, akár fokozatosan mindent át szeretne vinni a ClickUp ökoszisztémájába, az integráció erős és rugalmas. Nem kell mindent kidobnia. Csak egy okosabb módszert kap, amellyel mindent egybe gyűjthet.

ClickUp árak

Mi az a Todoist?

A Todoist egy egyszerűségre tervezett teendőlista-alkalmazás és feladatkezelő. Olyan egyének és kis csapatok használják, akik tiszta, könnyen használható felületet szeretnének. A Todoistban projekteket hozhat létre a feladatok csoportosításához, majd hozzáadhatja a feladatokat a határidővel, címkékkel és prioritási jelölésekkel együtt.

A Todoist a legfontosabb feladatkezelési funkciókra koncentrál, anélkül, hogy túlterhelné a felhasználót felesleges extrákkal. Ez a minimalizmus azt jelenti, hogy azonnal elkezdheti a feladatok szervezését, anélkül, hogy bonyolult beállításokkal kellene bajlódnia.

🧠 Érdekes tény! Az átlagos munkanap ma 36 perccel rövidebb, mint 2022-ben, mégis a produktív idő valójában 2%-kal nőtt. Ez bizonyítja, hogy az okosabb eszközökkel kevesebb idő alatt többet lehet elvégezni .

A Todoist funkciói

A Todoist jó okkal az egyik kedvenc a termelékenység iránt érdeklődők körében. Tiszta felülete, intuitív funkciói és hatékony képességei miatt a feladatok kezelése kevésbé tűnik házimunkának, inkább egy szervezett folyamatnak.

Vessünk egy pillantást néhány alapvető funkciójára.

1. funkció: Gyors hozzáadás és természetes nyelv

via Todoist

A Todoistban nagyon egyszerű feladatot hozzáadni. A Gyors hozzáadás funkcióval egyszerű billentyűparancsokkal (a „Q” gomb megnyomásával) adhat hozzá feladatokat. De ami igazán kiemeli a többi közül, az a természetes nyelvfeldolgozási képessége.

Írhat például valamit, mint „Jelentés benyújtása minden pénteken 15 órakor #Work p1”, és a Todoist automatikusan beállítja az ismétlődő határidőket, hozzárendeli a „Work” projekthez, és legfontosabb prioritásként jelöli meg.

Ez az intuitív bevitel módszer csökkenti a feladatbevitel nehézségeit, lehetővé téve, hogy a feladatok rögtön rögzítésre kerüljenek, amint eszébe jutnak.

Ezeket a feladatokat listaként, naptárként vagy táblaként tekintheti meg, preferenciáitól függően. Például a „Közelgő” nézet megmutatja, hogy hogyan néz ki a következő hét vagy hónap ütemezése.

2. funkció: Ismétlődő feladatok és emlékeztetők

via Todoist

A Todoist ismétlődő feladatok funkciójával könnyedén kézben tarthatja az ismétlődő feladatokat. Legyen szó „minden szombaton öntözni a növényeket” vagy „minden hónap első napján átnézni a költségvetést” feladatról, beállíthatja, hogy a feladatok az Ön ütemtervéhez illeszkedő időközönként ismétlődjenek.

Ezenkívül emlékeztetőket is beállíthat, hogy azok meghatározott időpontokban vagy akár a tartózkodási helye alapján értesítsék Önt, így biztosan nem marad le semmiről. Például beállíthat egy emlékeztetőt, hogy „Hívd fel Ryant” 10 órakor, és a Todoist ennek megfelelően értesíti Önt.

3. funkció: Projekt szervezés

via Todoist

A Todoist segít a feladatok szervezésében projektek, szakaszok és címkék segítségével. Különböző életterületeihez, például „Munka”, „Személyes” vagy „Fitness” projektek létrehozhat, és azokat tovább oszthatja szakaszokra, például „Sürgős”, „Várakozó” vagy „Befejezett”.

A címkék lehetővé teszik a feladatok projektök közötti megjelölését, így szűrheted és megtekintheted a feladatokat olyan kontextusok alapján, mint például „@email” vagy „@calls”. Ez a hierarchikus struktúra biztosítja, hogy a teendőlistád rendezett és kezelhető maradjon.

4. funkció: Együttműködés és megosztás

via Todoist

A Todoist egy hatékony személyes feladatkezelő, de együttműködési környezetben is kiválóan teljesít. Megoszthatja projektjeit kollégáival, barátaival vagy családtagjaival. Az együttműködők feladatokkal láthatják el egymást, és megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz (ez kiváló visszajelzésként).

Ez megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a közös célok koordinálását, például egy utazás megtervezését vagy egy csapatprojekt irányítását. Az a lehetőség, hogy feladatokat delegálhat és a haladást nyomon követheti ugyanazon a platformon, növeli a csapat termelékenységét.

5. funkció: Intelligens AI termelékenység

via Todoist

A Todoist saját AI asszisztenssel is rendelkezik, a Todoist Assisttel. Ez a feladatkezelést okosabbá és gyorsabbá teszi. Összetett feladatokat alfeladatokra bont, hosszú e-mailekből kiemeli a teendőket, szűrőket javasol, sőt válaszokat is megfogalmaz.

Csak írjon természetesen, és az Assist kitalálja. Elérhető a weben, macOS-en és iOS-en, és az adatok bizalmasak maradnak. Akár a napját szervezi, akár egy projektet tervez, a Todoist Assist intelligens réteget ad a termelékenységéhez.

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Előny: 2,5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

ClickUp és Todoist: funkciók összehasonlítása

Miután megismerkedt a ClickUp és a Todoist funkcióival, egyértelművé vált, hogy mindkét projektmenedzsment eszköznek megvannak a maga erősségei.

De mielőtt funkciókat hasonlítanánk össze, íme egy áttekintés arról, mi teszi mindkettőt kiemelkedővé.

Kategória ClickUp Todoist Projektmenedzsment Átfogó feladatkezelés és nyomon követés mellékletekkel és többféle nézettel Intuitív feladatkezelés tiszta, felhasználóbarát felülettel Testreszabás Fejlett testreszabási lehetőségek egyéni mezőkkel, állapotokkal és munkafolyamatokkal Minimális testreszabási lehetőségek, de egyszerűségre optimalizált Ütemezés Fejlett ütemezés kezdő/befejezési dátumokkal, függőségekkel és naptárintegrációkkal Az ismétlődő feladatok és emlékeztetők könnyen beállíthatók. Együttműködés Valós idejű csapatmunka csevegés, megjegyzések, táblák és dokumentumok segítségével Könnyű megosztás és kommentelés kis csapatok számára AI funkciók ClickUp Brain az AI-vezérelt feladatkezeléshez és a munkafolyamatok automatizálásához AI-javaslatok alfeladatokhoz, szűrőkhöz és termelékenységi tippekhez Vásárlói értékelések G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés) G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

1. Projektmenedzsment hatékonyság

Ebben a sarokban a ClickUp egy sor olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a projektek kezdetétől a befejezéséig történő kezelésére szolgálnak. A másik sarokban a Todoist egyszerűbb feladatkövetést kínál. Lássuk, ki viszi el a pálmát!

A ClickUp komoly projektkezelési funkciókkal rendelkezik. Lehetővé teszi a célok kitűzését, a szükséges projektmenedzsment sablonok elérését, a haladás nyomon követését a ClickUp Dashboards segítségével, valamint az ismétlődő feladatok automatizálását az időmegtakarítás érdekében. A napi feladatoktól a több lépésből álló projektekig mindent egy helyen kezelhet, ami ideális a komplex feladatokkal foglalkozó csapatok számára.

A Todoist egyszerű és gyors. A feladatokat projektekbe szervezheti, határidőket állíthat be, és drag-and-drop ütemezést használhat. Minimalista, könnyen használható, és alkalmas arra, hogy zavartalanul nyomon kövesse személyes vagy kis csapat céljait.

🏆 Győztes: ClickUp. A Todoist kiválóan alkalmas kis projektekhez és egyszerű feladatkövetéshez, de nem kínál olyan mélyreható tervezési eszközöket, amelyekre a professzionális csapatoknak szükségük van. Ha olyan eszközre van szüksége, amely egyaránt alkalmas egyének és komplex csapatok számára, a ClickUp rugalmassága előnyt jelent.

2. Testreszabás

Most, a második körben, nézzük meg, melyik alkalmazkodik jobban a munkafolyamat igényeihez.

A ClickUp szinte korlátlan beállítási lehetőségeket kínál, beleértve az egyéni állapotokat, többféle feladat típust és részletes munkafolyamatokat. A Spaces, Lists és Dashboards funkciókat bármilyen projektstílushoz igazíthatja, így tökéletes megoldás egyedi folyamatokkal rendelkező csapatok számára.

A Todoist a prioritási szintek, címkék és szűrők segítségével minimalista megoldást kínál. Könnyen beállítható, de nem kínál mélyreható testreszabási lehetőségeket, amit egyes felhasználók egyszerűségének köszönhetően nagyon kedvelnek.

🏆 Győztes: Döntetlen. Ha a testreszabás fontos, akkor a ClickUp nyer. A nagy csapatok vagy projektek, amelyek speciális mezőket és irányítópultokat igényelnek, értékelni fogják a ClickUp rugalmasságát. A Todoist azonban azoknak szerez pontokat, akik gyors beállítást szeretnének, extra funkciók nélkül.

3. Feladatütemezés és ismétlődő feladatok

Az ütemezés és az ismétlődő feladatok a mindennapi munkád elengedhetetlen részei. Ki képes rendben tartani a naptáradat?

A ClickUp komplex ismétlődéseket kezel, és kezdési és befejezési dátumokat kínál. Gantt-diagramokkal és Google Naptár szinkronizálással vizuális, integrált ütemtervet biztosít bármilyen méretű projekthez.

A Todoist gyors, természetes nyelvű feladat- és emlékeztető-bevitellel tűnik ki. Az ismétlődő feladatok könnyen beállíthatók, bár nincs idővonal-nézetük és részletes naptárintegrációjuk.

🏆 Győztes: Döntetlen. Mindkét eszköz kezeli az ismétlődő feladatokat, de különböző módon. A Todoist gyors, természetes feladatbevitellel és emlékeztetővel pontokat szerez, ami kiválóan alkalmas személyes használatra. A ClickUp a fejlett, vizuális ütemezés és a platformok közötti szinkronizálás terén nyeri el a címet.

4. Csapatmunka

A kommunikáció döntő jelentőségű lehet egy projekt sikere szempontjából. Ki az igazi csapatjátékos?

A ClickUp egy helyen integrálja a csevegést, a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, a táblákat és a dokumentumokat, így a beszélgetések közvetlenül a munkához kapcsolódnak. A feladatok létrehozása a közös munkavégzés közben is lehetséges, így semmi sem maradhat ki.

A Todoist feladatokhoz megjegyzéseket és alapvető megosztási funkciókat kínál, de nincs benne csevegő vagy fejlett együttműködési eszköz. A csapatoknak gyakran külön alkalmazásokra van szükségük a valós idejű kommunikációhoz.

🏆 Győztes: ClickUp egyértelműen nyer all-in-one kommunikációs központjával. Integrált csevegő- és kommentrendszere lehetővé teszi, hogy a beszélgetés és a munka egyszerre történjen.

5. AI automatizálás

Nézzük meg, melyik eszköz nyújtja a legokosabb asszisztenst.

A ClickUp Brain többet nyújt, mint egyszerű szövegírás. Összefoglalja a feladatokat, leírja a megbeszéléseket és válaszol a projekthez kapcsolódó kérdésekre az egész munkaterület átvizsgálásával, olyan integrációknak köszönhetően, mint a ChatGPT. Ez egy intelligens AI asszisztens, amely valóban ismeri a projektjeit.

A Todoist AI asszisztense alfeladatokat javasol, segít az e-mailekből származó műveletek kiválasztásában, valamint szűrőket is javasol. Ez hasznos a feladatok gyorsabb beviteléhez, de hiányoznak belőle a mélyebb automatizálási funkciók.

🏆 Győztes: ClickUp vezeti a rangsort hatékony AI Brain funkciójával, amely megérti az egész munkaterületét és munkafolyamatát. A Todoist asszisztense hasznos a feladatkezeléshez, de közel sem olyan átfogó és kontextusérzékeny.

📮ClickUp betekintés: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban mesterséges intelligenciára a feladatkezelés és a szervezés terén. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök csak bizonyos alkalmazásokra, például naptárakra, teendőlistákra vagy e-mail alkalmazásokra korlátozódnak. A ClickUp segítségével ugyanaz az AI támogatja az e-maileket vagy más kommunikációs munkafolyamatokat, naptárat, feladatokat és dokumentációt. Egyszerűen csak kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?”. A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és a sürgősség és fontosság alapján pontosan megmondja, mi a teendője. A ClickUp így több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásban!

6. Árak

Lássuk be: a költségek fontosak! A ClickUp és a Todoist is különböző árazási modelleket kínál, így melyik nyújtja a legjobb ár-érték arányt?

A ClickUp ingyenes csomagot kínál, amely bőséges funkciókkal rendelkezik, és tökéletes egyének vagy kis csapatok számára. A fizetős csomagok megfizethető áron indulnak, és fejlettebb funkciókkal és tárhellyel bővíthetők.

A Todoist szintén rendelkezik ingyenes verzióval, amely kiválóan alkalmas alapvető feladatkezelésre. Prémium csomagja olyan funkciókat kínál, mint az AI-segítség és a címkék, és mindez megfizethető havi díjért.

🏆 Győztes: Döntetlen. Ha olyan kiterjedt funkciókat szeretne, mint az AI-támogatás és a fejlődési lehetőségek, akkor a ClickUp többszintű árazása és ingyenes csomagja több értéket kínál. Ha azonban a minimális és egyértelmű frissítési utat részesíti előnyben, akkor a Todoist árazása könnyen érthető és költségkímélő.

💡 Profi tipp: Mielőtt bármelyik eszközre átállna, próbálja ki azok ingyenes projektmenedzsment szoftver funkcióit. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg az eszközök áthelyezésével kapcsolatban. Ha úgy dönt, hogy átáll, kezdje lassan, és fedezze fel a funkciókat egyenként, hogy elkerülje a túlterheltséget.

ClickUp és Todoist összehasonlítása a Redditen

Szeretne hallani azokról a valódi felhasználókról, akik első kézből tapasztalták meg ezeket az eszközöket? Mi segítünk. Átnéztük a Redditet, hogy megtudjuk, melyik platformot preferálják igazán a felhasználók.

Először is, íme, amit actuallifethings, egy Reddit-felhasználó osztott meg a ClickUp-ról az r/clickup oldalon :

…A ClickUp lehetővé teszi a szervezet különböző csapatainak, hogy a számukra legmegfelelőbb munkafolyamat szerint működjenek, de egy központi információs struktúrából. Megfelelően felépítve megszünteti az információszigeteket a részlegek között. Így amikor az információk frissülnek vagy változnak egy részlegen, mivel az összes többi részleg ugyanabból a forrásból szivattyúzza az információkat, az adatok egyidejűleg frissülnek, még akkor is, ha teljesen más módon tekintenek az adatokra. A ClickUp egy abszolút fantasztikus rendszer. Ár-érték arány és könnyű használat tekintetében még soha nem láttam ehhez foghatót.

…A ClickUp lehetővé teszi a szervezet különböző csapatainak, hogy a számukra legmegfelelőbb munkafolyamat szerint működjenek, de egy központi információs struktúrából. Megfelelően felépítve megszünteti az információszigeteket a részlegek között. Így amikor az információk frissülnek vagy változnak egy részlegen, mivel az összes többi részleg ugyanabból a forrásból szivattyúzza az információkat, az adatok egyidejűleg frissülnek, még akkor is, ha teljesen más módon tekintenek az adatokra. A ClickUp egy abszolút fantasztikus rendszer. Ár-érték arány és könnyű használat tekintetében még soha nem láttam ehhez foghatót.

Most pedig nézzük meg, mit gondol a 822825-ös felhasználó a Todoistról az r/todoist oldalon.

Szeretem:Természetes nyelvfeldolgozásGyönyörű dizájnIdőblokkolás támogatásaMegbízhatóságNem szeretem:Lassú frissítések (gondolom, ez a megbízhatóság árán megy, de a főbb versenytársakhoz képest még mindig lassú)Korlátozott funkciók, különösen a naptár nézetben (mivel ez egy újonnan hozzáadott funkció)Korlátozott testreszabhatóság (ha kipróbálja a TickTick-et, megérti, mire gondolok)Kipróbáltam a Todoist-ot és a TickTick-et, és végül a Todoist-ot választottam a fent felsorolt előnyök miatt.

Szeretem:Természetes nyelvfeldolgozásGyönyörű dizájnIdőblokkolás támogatásaMegbízhatóságNem szeretem:Lassú frissítések (gondolom, ez a megbízhatóság árán megy, de a főbb versenytársakhoz képest még mindig lassú)Korlátozott funkciók, különösen a naptár nézetben (mivel ez egy újonnan hozzáadott funkció)Korlátozott testreszabhatóság (ha kipróbálja a TickTick-et, megérti, mire gondolok)Kipróbáltam a Todoist-ot és a TickTick-et, és végül a Todoist-ot választottam a fent felsorolt előnyök miatt.

Szeretne hallani valakitől, aki eszközöket váltott? Íme, mit mond egy Reddit-felhasználó, jthansen5072, a ClickUp Todoist alternatívaként való választásáról:

Nemrég váltottam a Todoistról a ClickUp-ra, és nagyon örülök, hogy megléptem... A ClickUp ingyenes csomagjával mindent megkapok, amire szükségem van, és még sok más funkciót is, mint a Todoist fizetős csomagjában (kivéve 2 funkciót, amelyek valószínűleg hamarosan megjelennek a ClickUp-ban, és amelyek nélkül egyébként is meg tudok élni). A ClickUp használatának megtanulása egy kis időt igényel, de ha egyszer elsajátította, a program (tapasztalatom szerint) nagyon egyszerű, gyors és intuitív lesz. Nagyon elégedett ClickUp-felhasználó vagyok, és személyes feladatkezeléshez nagyon ajánlom...

Nemrég váltottam a Todoistról a ClickUp-ra, és nagyon örülök, hogy megléptem... A ClickUp ingyenes csomagjával mindent megkapok, amire szükségem van, és még sok más funkciót is, mint a Todoist fizetős csomagjában (kivéve 2 funkciót, amelyek valószínűleg hamarosan megjelennek a ClickUp-ban, és amelyek nélkül egyébként is meg tudok élni). A ClickUp használatának megtanulása egy kis időt igényel, de ha egyszer elsajátította, a program (tapasztalatom szerint) nagyon egyszerű, gyors és intuitív lesz. Nagyon elégedett ClickUp-felhasználó vagyok, és személyes feladatkezeléshez nagyon ajánlom...

Íme, itt van. Valódi felhasználók őszinte tapasztalataival, amelyek segítenek megérteni, melyik feladatkezelő szoftver felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Melyik feladatkezelő eszköz a legjobb?

Egy epikus összecsapás után melyik feladatkezelő szoftver győzedelmeskedett?

Nos, a ClickUp egyértelműen elnyeri a bajnoki övet.

Miért? Mert fejlett feladatkezelési funkciókat, automatizálást, munkaterhelés-kezelést, időkövetést, kompetens AI-támogatást és rugalmas árazást kínál, mindezt egy helyen. Akár csapatot vezet, akár személyes célokat tűz ki maga elé, a ClickUp sokoldalúsága és mélyreható funkciói előnyt biztosítanak.

Ez nem azt jelenti, hogy a Todoist nem lenne méltó versenytárs. Tiszta kialakításával és természetes nyelvi bevitelével tűnik ki, és azoknak ajánlott, akik egyszerű, túlterhelésmentes termelékenységet szeretnének.

De azok számára, akik egy teljes funkcionalitású, az igényeikkel együtt növekvő eszközt keresnek, a ClickUp minden alkalommal kiütéssel nyer. Szeretnéd kipróbálni? Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!