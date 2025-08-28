16 ingyenes anyagjegyzék-sablon gyártáshoz és készletgazdálkodáshoz

Az összes megrendelése egy táblázatban található.

A számlák nyomon követése? Azok valakinek a beérkező levelei között vannak, és tucatnyi utánkövetés nélkül nem lehet megnézni, hogy mit rendeltek, teljesítettek vagy fizettek ki.

Igen, ez káosz. És amikor ez a káosz lassítja a műveleteket és a működést, befolyásolja a cash flow-t vagy megterheli a beszállítói kapcsolatokat, akkor költségessé válik.

Ahhoz, hogy egyszer és mindenkorra megszabaduljon ettől a stressztől, készen használható sablonokra van szüksége.

Ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdené a megrendelések feldolgozását vagy a beszállítók értékelését, ezek az előre elkészített sablonok segítenek a struktúra létrehozásában, a haladás nyomon követésében és a valós idejű együttműködésben.

Ebben a blogbejegyzésben áttekintjük a beszerzés és készletgazdálkodás legpraktikusabb sablonjainak válogatott listáját, és bemutatjuk, hogy ezek pontosan hogyan segítenek a zökkenőmentesebb működésben és a fejfájások csökkentésében.

Induljunk! 🏃

Mik azok az anyagjegyzék-sablonok?

Az alkatrészlista sablon egy szabványosított dokumentum vagy táblázat, amely felsorolja az adott termék gyártásához vagy előállításához szükséges összes alkatrészt, nyersanyagot, alkatrészt és alkatrészcsoportot.

Ez a gyártástervezés és beszerzési folyamat kritikus referenciapontja, amely segít a csapatoknak megérteni, hogy mit kell beszerezni, milyen mennyiségben és mely beszállítóktól.

Egy tipikus alkatrészlista-sablon a következő mezőket tartalmazza 👇

Mező Leírás Alkatrészszám Egyedi azonosító minden alkatrészhez Alkatrész neve Az alkatrész vagy anyag leíró neve Mennyiség A végtermékhez szükséges egységek száma Mértékegység Például darabok, méterek, kilogrammok Leírás További részletek az alkatrészről Szállító Az alkatrész szállítója vagy gyártója Egységköltség Költségvetés és beszerzés Teljes költség Mennyiség × egységköltség Referencia jelölő (Elektronika területén) megmutatja, hogy az alkatrész hol használatos a kapcsolási rajzon. Szint Többszintű anyagjegyzék esetén megjeleníti a hierarchiát. Megjegyzések További információk

A legjobb anyagjegyzék-sablonok áttekintése

Mi jellemzi egy jó anyagjegyzék-sablont?

Mi különbözteti meg a közepes minőségű anyagjegyzéket a kiváló minőségűtől? Íme azok a kulcsfontosságú elemek, amelyek az anyagjegyzék-sablont hatékonnyá teszik a csapatok számára:

Világos szerkezet és hierarchia : A jó alkatrészlista-sablon logikusan és áttekinthetően rendezi az adatokat. Támogatnia kell a többszintű alkatrészlistákat, és világosan kell mutatnia az összeállítások és alkatrészek közötti kapcsolatokat.

Beszerzésre kész mezők : Ide tartoznak a beszállítók nevei, alkatrészszámok, átfutási idők és egységköltségek. Ez biztosítja, hogy a beszerzési csapat rendelkezzen minden szükséges információval az anyagok beszerzéséhez, anélkül, hogy további részleteket kellene keresnie.

Verziókezelés és nyomonkövethetőség : Az alkatrészlista minden változását verziószámok, dátumok és szerkesztői információk segítségével nyomon kell követni. Ezzel elkerülhetők a tervezés vagy gyártás során bekövetkező költséges hibák.

Eszközkompatibilitás : Egy megbízható anyagjegyzék minimális átdolgozással beilleszthető ERP, PLM vagy : Egy megbízható anyagjegyzék minimális átdolgozással beilleszthető ERP, PLM vagy készletnyilvántartási rendszerekbe . Könnyen exportálható CSV vagy XML formátumban, hogy integrálható legyen komplexebb munkafolyamatokba.

Csapatok közötti használhatóság: A különböző csapatok – mérnöki, gyártási, beszerzési, sőt pénzügyi is – különböző módon használják az alkatrészlistát. A jó alkatrészlista-sablon egyensúlyt teremt a részletesség és az áttekinthetőség között, így mindenki megkapja, amire szüksége van.

Az AI-alapú beszerzési mezők jelentősen javíthatják a jó anyagjegyzék-sablonokat:

💡 Profi tipp: Dolgozzon ki egy együttműködésen alapuló megjegyzésrendszert a BOM-ban, ahol a csapat tagjai kontextushoz kapcsolódó megjegyzéseket, a korábbi változtatások okait és a tervezés indokait közvetlenül a dokumentumban adhatják hozzá.

16 anyagjegyzék-sablon

Ha gyártással, mérnöki munkával, terméktervezéssel vagy beszerzéssel foglalkozik, akkor tudja, hogy egy világos rendszer nélkül milyen gyorsan összeomolhatnak a dolgok.

Egy elmulasztott megrendelés, egy elavult árajánlat vagy egy nyomonkövetési hiba az egész gyártási ütemtervet felboríthatja.

Ha csapata szeretné csökkenteni a manuális nyomon követést és növelni a műveletek átláthatóságát, ezek a sablonok pontosan ezt segítik elő.

Vessünk rá egy pillantást 👇

1. ClickUp beszerzési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp beszerzési sablonjával egyetlen, áttekinthető irányítópulton tekintheti meg az összes beszerzési igényt, beszállítót és szerződést.

A kezdőknek is könnyen használható ClickUp beszerzési sablon egy azonnal használható munkaterület, amely a beszerzési folyamat minden részét racionalizálja. Előre definiált nézetekkel rendelkezik a szabványos működési eljárásokhoz (SOP), a beszállítói címjegyzékekhez és a kockázatkezeléshez.

Intuitív táblázatokban találja meg a beszállítókat szint és kockázati szint szerint kategorizálva, amelyek segítségével gyorsan azonosíthatja a kritikus fontosságú partnereket vagy a potenciális sebezhetőségeket.

Ezenkívül olyan speciális listák, mint az Intake Requests (Bejelentett igények) és a Contract Negotiations (Szerződéses tárgyalások) segítenek nyomon követni az igényeket, az RFx válaszokat és a szerződési feltételeket egy helyen. Az automatizált útválasztási és sorbaállítási szabályok időt takarítanak meg és csökkentik a manuális nyomon követést, míg a vizuális áttekintések segítségével az operációs csapat minden beszerzési érintkezési pontot kézben tarthat.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A beszerzési kérelmeket, a beszállítói adatokat és a szerződéseket egy könnyen kezelhető irányítópulton központosítja.

Automatizálja az útvonaltervezést és a nyomon követést, ezzel időt takarít meg és csökkenti a kézi hibák számát.

Világos áttekintést nyújt a beszállítói szintekről és a kockázati szintekről, így intelligens döntéseket hozhat.

✅ Ideális: beszerzési vezetők, operatív csapatok vagy induló vállalkozások számára, akik első hivatalos beszállítói folyamatukat építik ki.

📚 Olvasd el: Termelési ütemterv sablonok a termelés tervezéséhez

2. ClickUp gyártási projektterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon gyártási tervének szakaszról szakaszra történő előrehaladását a ClickUp gyártási projektterv sablonjában.

A ClickUp gyártási projektterv-sablon az ideális sablon nagy, többszintű projektek kaotikus helyzetek nélküli kezeléséhez.

Az egyszerű listanézettel kezdődik, ahol felvázolhatja a teljes projekttervet, amely szakaszokra, részlegekre és prioritásokra van felosztva. Minden feladathoz tartoznak egyéni mezők a munkaterhelés szintjének, a hatások mértékének és a felelős csapatnak a megadásához.

Hozzá kell csatolnia egy forrást vagy referencia dokumentumot? Csak helyezze be a Fájlok mezőbe, így minden egy helyen marad.

Ez a beállítás különösen hasznos, ha több csapat is közreműködik egy adott késztermék elkészítésében, mivel mindenki számára átláthatóvá teszi a függőségeket, a felelősségi köröket és az ütemtervet.

Innen átválthat a Tervezési előrehaladás táblázatra, ahol minden tevékenység egy kártyává válik egy drag-and-drop Kanban táblán. Sőt, a sablon nem merev. Egy kattintással szerkesztheti a szakaszok felépítését, módosíthatja a munkaterhelés értékelését vagy megváltoztathatja az osztályok hozzárendelését.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A komplex gyártási projekteket kezelhető szakaszokra és prioritásokra bontja.

A testreszabható mezők és a Kanban nézetek biztosítják a csapatok összehangolt munkáját és a munkafolyamatok rugalmasságát.

Megkönnyíti a függőségek, a felelősségek és az ütemtervek nyomon követését a különböző részlegek között.

✅ Ideális: gyártási csapatok, üzemeltetési vezetők vagy bárki, aki több szakaszos projekteket koordinál a különböző részlegek között.

🌼 Tudta-e: Az 1950-es évek elején a gyártók lyukkártyákkal vagy papír alapú módszerekkel kezelték a BOM-okat, ami unalmas és hibalehetőségekkel teli feladat volt. Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején az IBM BOMP (Bill of Materials Processor) rendszere – amely 1965-ben DBOMP (Database Bill of Materials Processor) néven továbbfejlődött – lehetővé tette a BOM-ok fejlettebb, lemezalapú, hierarchikus adattárolását, ezzel új korszakot nyitva az automatizálás terén.

3. ClickUp készletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp készletkezelési sablon segítségével rendezheti és nyomon követheti a készleteket állapotuk szerint.

Egyszerű, strukturált munkafolyamatával a ClickUp készletkezelési sablon segít nyomon követni a készletszinteket, nyomon követni az újrarendelési igényeket és csökkenteni a készletekkel kapcsolatos hatékonysági problémákat. Akár fizikai árukat, hardverkomponenseket vagy irodai kellékeket kezel, ez a sablon teljes áttekintést nyújt arról, hogy mi áll rendelkezésre, mi kell újrarendelni és mi került kivonásra.

A sablonban elérhető a Raktáron, Nincs raktáron és Már nem használatos kategóriák szerint rendezett táblázat, amelyben azonnal láthatja az egyes tételek állapotát. Minden feladat egy-egy készletelemet képvisel, így felelősséget rendelhet hozzájuk, csatolhat releváns fájlokat, és megadhatja a legfontosabb termékinformációkat, például a mennyiséget, a beszállítót vagy az újrarendelés időpontját.

Az olyan további nézetek, mint a táblázat, az idővonal, a lista és a megrendelések frissítései segítségével a csapat igényeinek megfelelően válthat az operatív áttekintések és a részletesebb tervezési elrendezések között.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A készletállapotot azonnal láthatja a készleten lévő, készleten kívüli és kivont termékek vizuális táblázata segítségével.

Rendeljen felelősségeket és csatoljon fájlokat közvetlenül az egyes készletelemekhez a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.

Többféle nézet (táblázat, idővonal, lista) segítségével válthat az átfogó és a részletes tervezés között.

✅ Ideális: Üzemeltetési vezetők, teljesítési csapatok vagy ellátási lánc vezetői számára, akiknek központi helyre van szükségük a készletek valós idejű nyomon követéséhez.

4. ClickUp készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a készletelemeket, a beszállítói adatokat és a fizetési státuszokat a ClickUp készlet sablonjával.

A ClickUp készlet sablon segít az anyagkészletek kezelésében, a beszerzés racionalizálásában és a teljes körű projektmenedzsment zökkenőmentes lebonyolításában. Akár több külső beszállítóval dolgozik, akár több csapat között kezeli a készleteket, ez a sablon egyértelművé teszi a készletadatokat és segít elkerülni a beszerzéssel kapcsolatos kihívásokat.

Kezdje az Inventory List View (Készletlista nézet) funkcióval, amely megmutatja az összes készletelemet és a fontos részleteket, mint például a mennyiséget, az újrarendelési pontokat, az egységárat és a beszállítói információkat. Akár képleteket is beállíthat, hogy az adatok automatikusan frissüljenek.

Ahhoz, hogy az adatait különböző szempontokból megérthesse, váltson át olyan nézetekre, mint a Fizetési állapot szerint vagy Szállító szerint. A legjobb rész? Ebben a készlet sablonban hozzáférhet a Szállító helyszín térkép nézethez, amelyen láthatja a beszállítók földrajzi elhelyezkedését, így könnyebben felügyelheti a teljes beszállítói kapcsolatkezelési munkafolyamatot.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Az összes készletadatot, beszállítói információt és fizetési státuszt egy helyen rendszerezi.

A beépített képletek és térképnézetek segítségével vizualizálhatja a beszállítók helyszíneit és automatizálhatja a számításokat.

Könnyedén szűrje és elemezze a készleteket fizetési státusz, beszállító vagy más kulcsfontosságú mezők szerint.

✅ Ideális: beszerzési csapatok, készletgazdálkodók vagy bárki, aki külső beszállítók készleteit kezeli

5. ClickUp üzleti készletnyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Business készletnyilvántartási sablonját az árucikkek részleteinek rögzítéséhez, a készletszintek figyelemmel kíséréséhez és az újrarendelési igények nyomon követéséhez űrlap, lista és összefoglaló nézetek segítségével.

A ClickUp üzleti készletnyilvántartási sablonja a kisvállalkozások és a növekvő csapatok számára egyszerű, megbízható módszert kínál a készletszintek nyomon követésére, a hiányok elkerülésére és az újrarendelésre való felkészülésre.

Az első lépés egy készletelem-űrlap, amely segít csapatának a készlet új elemeinek egységes módon történő rögzítésében. Az olyan mezők, mint az elem neve, SKU, beszállító, minimális rendelési mennyiség és átfutási idő biztosítják, hogy előre rögzítse a megfelelő adatokat. Mi több, csak meg kell osztania az űrlapot a Link másolása gombbal, és a csapat tagjai közvetlenül beküldhetik a frissítéseket.

A beküldés után az elemek a Készletlista nézetben jelennek meg, kategóriák szerint csoportosítva a könnyebb navigáció érdekében. A mezőket közvetlenül szerkesztheti, a mennyiségeket frissítheti vagy címkéket adhat hozzá a gyors hivatkozáshoz. Ez megkönnyíti a növekvő termékek listájának kezelését anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Az egyszerű űrlapok segítségével bárki könnyedén rögzítheti az új készleteket és frissítheti a készletszinteket.

A csoportosított listanézetek és a szerkeszthető mezők egyszerűsítik a termékkezelést, ahogy vállalkozása növekszik.

Könnyű, mégis hatékony – tökéletes kis csapatok számára, akiknek hatékonyságra van szükségük, de nem szeretnék a bonyolultságot.

✅ Ideális: Kisvállalkozások, kiskereskedők vagy bármely csapat számára, amely könnyű, de hatékony módszert keres a készletek kezelésére.

Töltsön fel bármilyen adatfájlt a ClickUp Brain-be, és kérje meg, hogy bontsa le az Ön számára a tartalmát!

6. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp megrendelési és készlet sablonját a megrendelések nyomon követéséhez testreszabható állapotok segítségével.

A ClickUp megrendelési és készlet sablon egy több nézetű munkaterület, amelynek célja a megrendelések egyszerűsítése, a készletszintek nyomon követése és a csapat összehangolása a beérkező és a már raktáron lévő áruk tekintetében.

Állapot szerint csoportosított táblázati nézetet használ, így egyszerűen láthatóvá válik az egyes tételek útja – a Megrendelés, Függőben, Felülvizsgálatra kész, és további állapotok között. Minden megrendeléshez feladatok hozhatók létre, amelyek hozzárendelhetők a csapat tagjaihoz, fájlok csatolhatók hozzájuk, és 14 testreszabható állapot között mozgathatók, amelyek tükrözik a munkafolyamatot.

A sablon kiemelkedő tulajdonsága, hogy kiválóan egyensúlyozza a struktúrát és a rugalmasságot. Figyelemmel kísérheti a készletmozgásokat, naplózhatja a beszállítói interakciókat, és biztosíthatja, hogy minden tétel áttekintésre, benyújtásra és kiszállításra kerüljön, mindenféle találgatás nélkül.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Minden megrendelés útját láthatóvá teszi a testreszabható állapotjelző táblákkal.

Nyomon követi a készletmozgásokat és a beszállítói interakciókat a folyamat teljes átláthatósága érdekében.

Egyensúlyt teremt a struktúra és a rugalmasság között, alkalmazkodva az Ön egyedi beszerzési munkafolyamatához.

✅ Ideális: beszerzési vezetők, raktári csapatok és üzemeltetési vezetők számára, akiknek egyértelmű, együttműködésen alapuló folyamatra van szükségük a megrendelések és a készletfrissítések kezeléséhez.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta 0-10 üzenetet küld. Bár ez inkább a célzottabb, átgondoltabb beszélgetéseket sugallja, ugyanakkor a zökkenőmentes együttműködés hiányát is jelezheti, mivel a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szükséged van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít hatékonyabban dolgozni.

7. ClickUp termékrendelési űrlap sablon

Szerezzen be ingyenes sablont Használja a ClickUp termékrendelési űrlap sablonját az ügyfelektől érkező megrendelések összegyűjtéséhez, a teljesítés nyomon követéséhez és a szállítási problémák kezeléséhez automatikus frissítésekkel és élő rendelési irányítópulttal.

A ClickUp termékrendelési űrlap sablon egy ügyfélnek szóló űrlap és háttérrendszer egyben. Segít a vállalkozásoknak a megrendelések összegyűjtésében, a teljesítés kezelésében és a megrendelésekkel kapcsolatos problémák nyomon követésében anélkül, hogy e-mailekkel, táblázatokkal vagy egymástól független eszközökkel kellene bajlódniuk.

Először is megosztja a Termékrendelési űrlapot közvetlenül ügyfeleivel a weboldalon, az online áruházban vagy egy egyszerű link segítségével.

A benyújtás után az új megrendelések azonnal megjelennek az Új megrendelések listája nézetben. Ez a nézet csak az új bejegyzéseket jeleníti meg. Hozzáadhat javasolt képleteket is, például Teljes ár (egységár × mennyiség) és A megrendelés óta eltelt napok, hogy azonnal láthatóvá váljon a megrendelés értéke és időzítése – tökéletes a prioritások meghatározásához vagy a nyomon követéshez.

A még zökkenőmentesebb működés érdekében a beépített ClickUp Automations kezeli az Ön számára a frissítéseket. Például, amikor a nyomon követési szám hozzáadódik, az állapot Szállítás alatt -ra frissül.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Megosztható űrlap segítségével gyűjti össze a vevői megrendeléseket, és valós időben követi nyomon azok teljesítését.

Automatizálja az állapotfrissítéseket és a megrendelések nyomon követését, csökkentve ezzel a kézi munkát.

Az élő irányítópultok és a javasolt képletek azonnali betekintést nyújtanak a megrendelések értékébe és időzítésébe.

✅ Ideális: Online áruházak, termékalapú vállalkozások vagy teljesítési csapatok számára, akik megbízható, skálázható módszert keresnek a beérkező megrendelések kezelésére és nyomon követésére a folyamat minden lépésében.

8. ClickUp számlasablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen professzionális számlákat a ClickUp számlasablonjával

A ClickUp számlasablon egy tiszta, professzionális elrendezésű sablon, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a számlázható szolgáltatások nyomon követésében, a fizetési feltételek kezelésében és a projektköltségek egyértelmű bemutatásában.

Ez a Doc-stílusú sablon egyértelmű vállalati és ügyféladatokkal, számlákkal és esedékességi dátumokkal, valamint egy jól szervezett táblázattal kezdődik, amelyben a díjakat bontják le. A költségeket projekt szerint csoportosíthatja, megjelenítheti az egyes szakaszok részösszegét, és díjakat vagy kedvezményeket adhat hozzá. Még a módosítási megrendeléseket is kezeli, így tökéletes megoldás folyamatos vagy többfázisú munkákhoz.

A sablon különösen hasznos tulajdonsága a rugalmassága. Minden szakasz feladatszinten részletezett, és a szolgáltatás típusától függően mennyiség, óra vagy ár alapján számlázhat. A futó részösszeg és a teljes fizetendő összeg átlátható képet ad az ügyfeleknek a tartozásukról.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Professzionális, áttekinthető elrendezés az ügyfeleknek szóló tételes számlák bemutatásához.

Rugalmas számlázási lehetőségek – mennyiség, óra vagy ár alapján – bármilyen szolgáltatáshoz vagy projekthez

A beépített szakaszok a módosítási megrendelésekhez és a futó részösszegekhez minden átláthatóvá tesznek.

✅ Ideális: Szabadúszók, ügynökségek és szolgáltató csapatok számára, akik professzionális számlákat szeretnének kiállítani, tételes projektbontással.

9. ClickUp számlaszámlázási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a számlákat állapot és esedékesség szerint a ClickUp számlaszámlázási sablonjával.

A ClickUp számlák nyomon követési sablonja egyszerű, de hatékony módszert kínál a vállalkozásoknak a beérkező fizetések nyomon követésére. Akár ügyfélszámlázást, szabadúszó projekteket vagy a szállítási láncban felmerülő számlákat kezel, ez a lista szintű sablon segít mindent, a határidőktől az árakig, egy áttekinthető irányítópulton rendszerezni.

Minden feladat fontos részleteket rögzít, mint például az ügyfél neve, elérhetőségei, fizetési módja és ár a testreszabható mezők segítségével. Ahelyett, hogy táblázatokkal vagy e-mailekkel bajlódna, minden számláját strukturált mezőkkel kezelheti, amelyeket könnyen szűrhet, rendezhet és frissíthet.

A Lista nézet segítségével egyetlen helyen követheti nyomon az összes számlát, beleértve a Kifizetett bevételek nézetet is. Ha inkább a vizuális munkafolyamatot részesíti előnyben, váltson át a Tábla nézetre, ahol a számlákat Kifizetetlen, Késedelmes és Kifizetett állapotok között húzhatja át. Ezzel gyorsan áttekintheti a fizetések aktuális állapotát.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Az összes számlát állapot, esedékesség és ügyfél szerint rendezi egyetlen irányítópulton.

Az egyéni mezők minden részletet rögzítenek, így a rendezés és a szűrés egyszerűen elvégezhető.

A vizuális táblázatnézet lehetővé teszi a számlák állapotok közötti húzását és elhelyezését a gyors frissítés érdekében.

✅ Ideális: szabadúszók, pénzügyi csapatok és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba álló vállalkozások számára, amelyeknek több kapcsolattartó, projekt vagy osztály között kell kezelniük a számlákat.

10. ClickUp megrendelés-teljesítési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a megrendeléseket és a nyersanyagokat a ClickUp megrendelés-teljesítési sablonjával, amely élő irányítópultokkal és a folyamat nyomon követésével rendelkezik.

A ClickUp rendeléskezelési sablon egy azonnal használható munkaterület, amely segít a teljes rendelési ciklus kezelésében, a nyersanyagok és megrendelések nyomon követésétől a haladás és a határidők figyelemmel kíséréséig.

A sablon két alapvető lista köré épül: Megrendelések és Nyersanyagok. Ezen listák minden egyes feladata egy megrendelést vagy anyagot képvisel, és testreszabható mezőkkel rendelkezik, mint például a fizetési mód, az ügyfél neve, az ár és a határidő. Ismétlődő vásárlásokhoz ismétlődő feladatokat is létrehozhat, így nem kell minden hónapban elölről kezdenie.

Az Áttekintés műszerfal mindent egy helyen összefog. Valós idejű pillanatképet ad a teljesítési folyamatáról, haladási sávokkal, prioritási címkékkel és kezdő/záró dátumokkal az összes listán. Emellett megtalálhatók a könyvjelzővel ellátott dokumentumok, a legutóbbi tevékenységek és a feladatok tulajdonosai is.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Egyetlen munkaterületen kezeli a teljes rendelési ciklust, a nyersanyagoktól a megrendelésekig.

A testreszabható mezők és az ismétlődő feladatok egyszerűsítik az ismételt vásárlásokat és a nyomon követést.

Az élő áttekintő műszerfalak azonnali rálátást nyújtanak a teljesítés előrehaladására és a szűk keresztmetszetekre.

✅ Ideális: ellátási lánc csapatok, raktárvezetők vagy műveleti vezetők számára, akik javítani szeretnék a megrendelések átláthatóságát, csökkenteni szeretnék a szűk keresztmetszeteket és nyomon követni szeretnék a teljesítési teljesítményt.

11. ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon segít értékelni, szervezni és javítani a beszállítói kapcsolatokat.

A ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon segít értékelni, szervezni és javítani a beszállítói kapcsolatokat.

Kezdje a beépített beszállítóértékelő űrlapmal. Az űrlapon a beszállítók alapvető adatait gyűjti össze, mint például a vállalati struktúra, az elérhetőségek és a működési minőség. Az értékelők több kritérium alapján egységes pontozási rendszert (a nem megfelelőtől a várható felettig) alkalmaznak, így biztosítva a következetes, adatokon alapuló értékelési folyamatot.

A űrlap elküldése után a szállító felkerül a Szállítói értékelések listára, VIZSGÁLATRA státusszal. Innen áthelyezheti a feladatot VIZSGÁLAT ALATT státuszra, majd egy előre elkészített képletmező segítségével kiszámíthatja a szállító összesített pontszámát.

Az ERP ( vállalati erőforrás-tervező ) eszközöket használó vállalatok számára ez a sablon hidat képez a beszállítók értékelése és a rendszerezett beszerzési munkafolyamatok között.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Beépített űrlapokkal és pontozási rendszerekkel egységesíti a beszállítók értékelését.

Nyomon követi a beszállítók állapotát és teljesítményét a jobb beszerzési döntések érdekében.

Áthidalja a szakadékot a beszállítói értékelés és a vállalati erőforrás-tervezési munkafolyamatok között.

✅ Ideális: Beszerzési csapatok, beszállító menedzserek és operációs vezetők számára, akik javítani szeretnék a beszállítók kiválasztását, csökkenteni szeretnék a szállítási lánc kockázatait és fenntartani szeretnék a minőségi szabványokat.

12. ClickUp árajánlatkérési sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp árajánlatkérési sablonját, hogy részletes árajánlatkéréseket küldjön az árakkal, szállítási és fizetési feltételekkel együtt.

A ClickUp árajánlatkérési sablon segít egységesíteni és egyszerűsíteni a beszállítóktól árajánlatok kérése folyamatát (így gyorsan összehasonlíthatja az azonos termékeket). Akár anyagokat, berendezéseket vagy szolgáltatásokat szerel be, ez az árajánlatkérési sablon biztosítja a részletek következetességét, rendezettségét és professzionális megjelenését.

Ez a sablon világos, dokumentumszerű formátumban készült, és tartalmazza az összes fontos elemet, amely egy jól felépített ajánlatkérésben szerepel: a vállalat adatait, az ajánlat érvényességi idejét, a megrendelés számát, a szállítási módot és a fizetési feltételeket.

Az oldal alján található egy egyszerű táblázat, amelyben rögzítheti az áruk mennyiségét, leírását, egységárát és a teljes költséget. Ezzel percek alatt könnyedén elkészítheti az ügyfeleknek szánt árajánlatokat.

Az ajánlatot még vonzóbbá teheti azzal, hogy egyedi vásárlásokhoz vagy folyamatos beszállítói kapcsolatokhoz igazíthatja, adó- vagy díjszámításokat is beépíthet, sőt, beágyazhatja a ClickUp szélesebb körű beszerzési vagy beszállítói menedzsment munkafolyamatába is.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Egyszerűsíti az ajánlatkérés létrehozását egy világos, professzionális formátummal, amely tartalmazza az összes fontos részletet.

Leegyszerűsíti a beszállítói árajánlatok egymás melletti összehasonlítását, így gyorsabb döntések hozhatók.

Egyszeri vagy folyamatos beszerzésekhez is alkalmazható, beépített táblázatokkal a költségek lebontásához.

✅ Ideális: beszerzési csapatok, ellátási lánc menedzserek és pénzügyi osztályok számára, akik gyakran kérnek árajánlatot külső beszállítóktól.

13. Excel anyagjegyzék-sablonok projektmenedzser számára

a Project Manager segítségével

A Project Manager Excel alkatrészlista-sablonja segítségével könnyedén kezelheti a gyártási folyamatban szereplő alkatrészeket, komponenseket és anyagokat. A sablon a valós gyártási munkafolyamatokat tükrözi, és a mennyiség és a költségeken túlmutató mezőket is tartalmaz.

Az alkatrészlista minden eleme tartalmazza az alkatrész nevét, számát, leírását, egységárát és teljes költségét. Van egy alkatrészlista szint mező is, amely segít nyomon követni, hogy az egyes tételek hol helyezkednek el a hierarchiában.

Mivel a sablon tartalmazza a nyersanyagokat, az összeszerelési információkat és a költségbontást, a készlet- és erőforrás-gazdálkodási csapatok számára is jól használható. Nyomon követheti az egyes tételek mennyiségét és teljes költségét, ami megkönnyíti a gyártási folyamatok tervezését anélkül, hogy túlzott készleteket vagy kiadásokat okozna.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Minden alkatrészt, komponenst és anyagot nyomon követ részletes mezőkkel a valós munkafolyamatokhoz.

Tartalmazza az alkatrészlisták szintjeit és a költségek bontását a pontos gyártástervezéshez.

Excelben egyaránt jól használható készletgazdálkodáshoz és erőforrás-elosztáshoz.

✅ Ideális: mérnökök, gyártási projekttervezők és ERP-felhasználók számára, akik Excelben kezelik az összeszereléseket, alkatrészeket vagy nyersanyagokat.

📌 Gyors tipp: Egyszerűsítse vállalati erőforrás-tervezését azáltal, hogy ugyanazt a sablont használja az összes fizikai alkatrész nyomon követésére, függetlenül attól, hogy moduláris BOM-struktúrát kezel, vagy Excel University-stílusú munkafolyamatok segítségével tanul.

14. Excel alkatrészlista-sablon a Katana-tól

via Katana

A Katana Excel alkatrészlista-sablonja hasznos lehet azoknak a gyártóknak, akik a gyártási alkatrészeket, alkatrészcsoportokat, költségeket és a teljes gyártási folyamatot egy helyen szeretnék szervezni.

Ha több termékváltozatot kezel, vagy egyszerűen csak tisztább módszert keres az alkatrészek feltérképezéséhez, ez az Excel-sablon egyszerű, de strukturált megközelítést kínál.

Ha gyártási Excel-sablonokat keres, ez a sablon tiszta és azonnal használatra kész. Akár teljes anyagjegyzéket állít össze, akár csak most kezd el Excel-ben nyomon követni az anyagokat, ez a sablon szilárd alapot biztosít.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A gyártási alkatrészeket, alkatrészcsoportokat és költségeket áttekinthető, azonnal használható táblázatban rendezi.

Több termékváltozatot és strukturált anyagjegyzék-leképezést támogat.

Elég egyszerű a kezdők számára, mégis robusztus a komplex gyártási igényekhez.

✅ Ideális: Gyártási csapatok, mérnökök és terméktervezők számára, akik több szerelvényt és anyagköltséget kezelnek Excelben.

15. Excel/Google Sheets anyagjegyzék-sablon a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 anyagjegyzék-sablonja egy rugalmas táblázatkezelő program, amelyet egyszerű alkatrész-nyomon követés, vizuális hivatkozások és verziókezelés céljára fejlesztettek ki.

A sablon tartalmaz egy testreszabható alkatrészlistát, amelybe alkatrésznevek, azonosítók, árak és akár képek is felvehetők. Miután kiválasztott egy alkatrész azonosítót a fő alkatrészlista lapon, a többi információ automatikusan kitöltődik a VLOOKUP képletek segítségével.

A Google Sheets verzióban a Kép a cellában funkcióval képeket ágyazhat be közvetlenül a cellákba.

A különálló revíziós előzmények munkalap segít nyomon követni a termékek változásait. Bár ez nem egy teljes MRP-megoldás, a revíziók nyomon követése hasznos funkció azoknak a kis csapatoknak, amelyek a verziók közötti zűrzavar nélkül szeretnék kezelni a frissítéseket.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Testreszabható alkatrészlista automatikus kitöltéssel és képekkel, az alkatrészek könnyű nyomon követése érdekében.

A beépített revíziós előzmények segítenek a termékfrissítések és a verziókezelés kezelésében.

Rugalmasan használható Excelben és Google Sheetsben egyaránt, tökéletes kis csapatok számára.

✅ Ideális: Terméktervezők, mérnökök vagy kis gyártók számára, akik könnyű BOM-okat készítenek Excelben vagy Google Sheetsben.

🧠 Érdekesség: A 17. század végétől a brit királyi haditengerészet az úgynevezett „Establishments of Dimensions” (méretek meghatározása) révén kezdte formalizálni a hajóépítés szabványait. Ezek meghatározták a hajók kötelező paramétereit – például a fegyverdok hossza, a gerinc, a szélesség és még a deszka vastagsága is – és idővel frissültek (különösen 1706-ban, 1719-ben, 1733-ban, 1741-ben és 1745-ben).

16. Excel alkatrészlista-sablon a TemplateLAB-tól

via TemplateLAB

A TemplateLAB Excel alkatrészlista-sablonja olyan csapatok számára készült, amelyek részletes elektronikai vagy hardvereszereléssel foglalkoznak. Átfogó bontást kínál a projektben használt minden alkatrészről, beleértve a mennyiséget, a helyigényt, az alkatrészszámot és a beszállító adatait.

Minden tétel a jelölőjével szerepel, amelyet részletes leírás, alkatrészszám és több beszállítótól származó beszerzési információk követnek. Van még egy oszlop is, amelyben meg lehet jelölni, hogy az alkatrész már szerepel-e a táblán, ami segít az összeszerelés és az ellenőrzés során.

A legkiemelkedőbb jellemzője, hogy több beszállítós beszerzésre összpontosít. Minden sorban legfeljebb három beszállító szerepel aktív alkatrészlinkekkel, így könnyen összehasonlíthatja a rendelkezésre állást és az árakat.

Ez a sablon tartalmaz egy „Töltés” állapotot és egy „Elhelyezés” megjegyzés részt is, ami megkönnyíti a tervező, beszerző és összeszerelő csapatok közötti koordinációt.

💫 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Az elektronikai termékek gyártásához szükséges alkatrészek, beszállítók és beszerzési információk átfogó lebontása.

A több beszállítót tartalmazó oszlopok és az aktív alkatrészlinkek megkönnyítik az árak és a rendelkezésre állás összehasonlítását.

Tartalmazza a kitöltési állapotot és az elhelyezési megjegyzéseket a zökkenőmentes összeszerelés és ellenőrzés érdekében.

✅ Ideális: Elektronikai mérnökök, PCB-tervezők és gyártási csapatok számára, akik alkatrészek beszerzésével, prototípusok építésével és áramköri lapok összeszerelésével foglalkoznak.

Tegye átláthatóbbá munkafolyamatát a ClickUp segítségével

A beszerzés, a gyártás és a készletek kezelése elég bonyolult feladat.

A megfelelő sablonok azonban jelentősen csökkenthetik a terhelést, mivel struktúrát és átláthatóságot biztosítanak, és kevesebb dolog maradhat figyelmen kívül.

Ha unod már a különálló táblázatok és frissítések kezelését a csapatok között, a ClickUp mindent egy helyen összegyűjt. A BOM-októl és a készletellenőrzéstől a megrendelések nyomon követéséig és a teljesítési munkafolyamatokig, a ClickUp testreszabható sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy a csapatod munkájához igazodjanak.

Párosítsa tovább a Brain, Chat és Automation alkalmazásokkal, hogy minden munkafolyamatát a lehető legátláthatóbbá tegye.

✅ Regisztráljon még ma a ClickUp-on!