11 ingyenes felújítási projektterv-sablon a felújítás megszervezéséhez

Felújítási szabály #1: Semmi sem megy a terv szerint. Felújítási szabály #2: Mégis szükség van tervre, mert nem éppen ideális helyzet, ha egy csempe mintával a kezében és egy ordító vállalkozóval a telefonban kell improvizálni.

A háztulajdonosok álmatlan éjszakákat töltenek a konyhai hátfal burkolatának kiválasztásával. A belsőépítészek hajnali 3-kor kapnak üzeneteket az ügyfeleiktől. A kivitelezők csoportos csevegésekben élnek. Az ingatlankezelők kutyákhoz hasonlóan öregszenek. A felújítások világa őrült.

Ezért van szüksége egy világos, otthonfelújítási projekttervre, amely valóban működik anélkül, hogy teljes munkaidős projektmenedzserré vagy részmunkaidős gondolatolvasóvá kellene válnia. De legyünk őszinték: senki sem akar órákat tölteni azzal, hogy egy ilyen tervet a semmiből felépítsen.

Mi megcsináltuk Önnek. Íme a legjobb ingyenes felújítási projektterv-sablonok, amelyek segítenek megszervezni a munkát, megőrizni a józan eszét, és talán még átaludni a felújítást is.

Kezdjük hozzá, mielőtt valami más is elmarad a tervtől!

Mik azok a felújítási projektterv-sablonok?

A felújítási projektterv-sablonok strukturált dokumentumok vagy digitális eszközök, amelyek a felújítási feladatok, ütemtervek, költségvetések és felelősségek szervezésére, kezelésére és nyomon követésére szolgálnak.

Ezek szabványos formátumot biztosítanak a felújítási folyamat minden szakaszának megfelelő tervezéséhez és nyomon követéséhez, a kezdeti értékelésektől és az engedélyek megszerzésétől a bontásig, az építési projekt menedzsmentig és a végső ellenőrzésig.

Ezek a sablonok általában tartalmaznak szakaszokat a projekt hatóköréről, az anyaglistákról, a vállalkozók feladatairól, a határidőkről és a haladás nyomon követéséről.

🧠 Érdekesség: 2020-ban, mivel több szabad idejük volt, az Egyesült Államokban a legtöbb ember a kertjével foglalkozott. Európában más volt a helyzet: Franciaországban az emberek a lakásuk díszítésére koncentráltak, míg az Egyesült Királyságban sokan úgy döntöttek, hogy bővítik vagy felújítják a fürdőszobájukat.

11 ingyenes felújítási projektterv-sablon

Fedezze fel a ClickUp által kínált legjobb felújítási sablonokat, amelyek mindegyike úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse az építési projekt menedzsmentjét és befejezését, így megkaphatja az álmai terét.

1. ClickUp otthoni felújítási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp otthoni felújítási sablonjával vizualizálhatja otthoni felújításának minden lépését – nyomon követheti a költségvetést, az ütemtervet és a feladatokat egy helyen.

A ClickUp otthoni felújítási sablonja áttekintést nyújt az egész felújítási folyamatról. A bontási dátumok nyomon követésétől a vállalkozók ütemtervének kezeléséig, testreszabható feladatállapotokkal, ellenőrzőlistákkal és prioritásokkal lehetővé teszi az egész folyamat vizualizálását.

Egyetlen irányítópulton figyelemmel kísérheti a költségvetést, az anyagrendeléseket és az előrehaladást, így soha nem veszíti szem elől, ki mit csinál és mikor.

Az alapvető funkciókon túlmenően a sablon a következő tulajdonságokkal tűnik ki:

Rendezze a felújítási feladatokat szobák, területek vagy prioritási zónák szerint.

Kössön össze feladatokat függőségekkel, hogy elkerülje az ütemterv-ütközéseket.

A táblázatos nézet segítségével figyelemmel kísérheti a feladatok állapotát.

Automatizálja a frissítéseket és a figyelmeztetéseket a ClickUp Automations előre elkészített sablonjaival.

Hozzon létre mappákat a külső, belső és tervezésspecifikus munkák elkülönítésére.

📌 Ideális: Lakástulajdonosok vagy projektmenedzserek számára, akik több helyiséget és idővonalat érintő házfelújítás során szeretnének szervezettek maradni.

2. ClickUp fürdőszoba-felújítási projektterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp fürdőszoba-felújítási projektterv-sablonjával szervezze meg a vízvezeték-szerelést, az engedélyeket és a szerelvényeket, hogy fürdőszobája felújítása a tervek szerint haladjon.

Ha valaha is alábecsülte, milyen bonyolult lehet egy fürdőszoba felújítása, akkor ez az Ön számára készült. A ClickUp fürdőszoba felújítási projektterv sablonja különálló szakaszokra bontja a projektet, beleértve a vízvezetéket, a szerelvényeket, a csempézés, az elektromos hálózatot és egyebeket.

Emellett helyet talál az engedélyek, a költségvetések és a vállalkozók ütemterveinek kezelésére is, anélkül, hogy az utolsó pillanatban kellene összeállítania őket.

A sablon az alapvető elemek mellett a következőket is segít:

Csoportosítsa az átalakítási munkákat szakmák szerint, hogy elkerülje az átfedéseket.

Csatoljon fontos projektterv- dokumentumokat, például tervezési specifikációkat vagy vízvezeték-ábrákat.

Kövesse nyomon a vizsgálati dátumokat és jóváhagyásokat közvetlenül a feladatlapokon belül.

Állítson be ismétlődő feladatokat a nyomon követéshez és a vállalkozói megbeszélésekhez.

Használjon alfeladatokat, hogy a komplex telepítéseket kezelhető lépésekre ossza fel.

📌 Ideális: Tervezők, kivitelezők vagy háztulajdonosok számára, akik több szakmát igénylő kis- és közepes méretű fürdőszoba-felújítást terveznek.

👀 Tudta? Míg a fürdőszoba és a konyha felújításai a világjárvány idején is népszerűek maradtak, a high-tech fejlesztések, mint például a nagy sebességű internet és a biztonsági kamerák is jelentős növekedést mutattak. Az Egyesült Államokban ezeket az intelligens otthoni funkciókat szinte ugyanolyan gyakran telepítették, mint a kerttervezést és a beltéri festést, ami egyértelműen az intelligens lakóterek felé történő elmozdulást jelzi.

3. ClickUp otthoni felújítási projektmenedzsment

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp otthoni felújítási projektmenedzsment sablonjával könnyedén koordinálhatja a csapatokat, a jóváhagyásokat és az ütemterveket.

A felújítás nem csak a feladatokról szól, hanem a csapatok, jóváhagyások és eredmények összehangolásáról is. A ClickUp otthoni felújítási projektmenedzsment sablon rendet teremt a káoszban.

A beépített feladatfüggőségek, idővonal-nézetek és feladatkövetés segítségével úgy működik, mint egy virtuális építésvezető, aki soha nem áll le.

Értékelni fogja azt is, hogy a program:

Állítson be mérföldköveket a legfontosabb felújítási szakaszokhoz, mint például a bontás, a vázszerkezet felállítása és az ellenőrzések.

Ossza ki a csapat tagjainak szerepeit és feladatait a munkaterhelés nyomon követésével.

Tekintse meg a projekt állapotát az ingatlanprojekt-menedzsment irányítópultokon keresztül.

Kövesse nyomon a több ingatlanon végzett munkálatok előrehaladását mappák és színkódolt címkék segítségével.

Egyszerűsítse a kommunikációt kommentek és feladatmegjelölések segítségével.

📌 Ideális: Általános kivitelezőknek, akik több ingatlant vagy komplex projektet felügyelnek, és csapatokat és alvállalkozókat irányítanak.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 53%-a a múltbeli sikerekre hivatkozva határozza meg a projekt sikerét. Ez egy ismerős lépés – visszatekintünk, és lemásoljuk, ami bevált. De itt van a bökkenő: a tegnapi siker nem mindig felel meg a mai céloknak, a csapat dinamikájának vagy az üzleti prioritásoknak. Ha a siker nincs egyértelműen meghatározva, a csapatok feltételezésekre támaszkodnak. Ez pedig összehangolatlansághoz, következetlen eredményekhez és sok „várjunk csak... mi is volt a célunk?” típusú kérdéshez vezet. A ClickUp Goals and Milestones segítségével a siker nem a értelmezésen múlik. Együtt határozzák meg. Határozzon meg egyértelmű, nyomon követhető célokat, bontsa azokat feladatokra és ellenőrzőlistákra, rendeljen hozzájuk reális költségvetést, és adjon a csapatának egy közös célt, amelyet láthatnak.

4. ClickUp építési projektmenedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a helyszíni tevékenységeket, kezelje a biztonsági ellenőrzőlistákat, és figyelje a fázisok szerinti munkát a ClickUp építési projektmenedzsment sablon segítségével.

A ClickUp építési projektmenedzsment sablonja azoknak a felújítási szakembereknek készült, akik inkább építők módjára gondolkodnak, és minden szükséges funkcióval rendelkezik, a munkák költségszámításától a helyszíni naplózásig. Fázisonkénti nyomon követés, biztonsági ellenőrzőlisták és valós idejű frissítések állnak rendelkezésre, ami ideális mind lakóépületek, mind kisebb kereskedelmi épületek felújításának kezeléséhez.

Íme, mi ad extra kontrollt és szervezettséget:

Kövesse nyomon a munkaórákat és a munkaköltségeket előre formázott mezők segítségével.

Naponta rögzítsen helyszíni jelentéseket közvetlenül a munkaterületen.

Állítson be ismétlődő biztonsági értekezlet-emlékeztetőket és megfelelőségi feladatokat

Vizualizálja az építési fázisokat egy Gantt-diagramban, drag-and-drop módosításokkal.

Szervezze meg az építési ajánlatokat , a beszállítói árajánlatokat, a számlákat és az RFI-ket a dedikált feladatterületeken.

📌 Ideális: Építésvezetők vagy felújítási cégek számára, akik egyszerre több nagy költségvetésű felújítást kezelnek egy közös munkaterületen.

5. ClickUp otthoni felújítási projektterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg az ellenőrzéseket, a tervjóváhagyásokat és az átalakítás minden fontosabb lépését a ClickUp otthoni átalakítási projektterv-sablonjával.

A ClickUp otthoni felújítási projektterv-sablonja felújítási tervként szolgál, és előre elkészített munkafolyamatokat biztosít a bontáshoz, az engedélyekhez, a vizsgálatokhoz és a tervjóváhagyásokhoz.

Még egyéni állapotok is szerepelnek benne, amelyek a felújítás általános szakaszait tükrözik, például a vázszerkezet, a befejező munkák és a végső átadás.

Emellett strukturálja a komplex felújításokat azáltal, hogy lehetővé teszi a következőket:

Készítsen jóváhagyási munkafolyamatokat a városi engedélyekhez vagy az ügyfelek jóváhagyásához.

Dolgozzon együtt vállalkozókkal , tervezők kel és háztulajdonosokkal megjegyzések és feladatmegjelölések segítségével.

Figyelje a projekt kockázati tényezőit és késedelmeket vizuális ütemtervek segítségével.

Kövesse nyomon a párhuzamos munkameneteket, például a vízvezeték-szerelést és a szekrények beszerelését külön nézetekben.

Csatoljon előtte/utána képeket, hogy dokumentálja az átalakítás előrehaladását.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek teljes körű felújításon vagy nagyobb otthoni átalakításon dolgoznak, és ehhez többfunkciós koordinációra van szükségük.

👀 Tudta? Egyes lakásfelújítási projektek hatalmas megtérülést kínálnak: A garázskapu cseréje 194%-kal növelheti az ingatlan értékét.

A bejárati ajtó acél ajtóra cserélése körülbelül 188%-os költségnövekedéssel jár.

A kisebb konyhaátalakítások körülbelül 96%-os megtérülést hoznak.

A fürdőszoba felújítások körülbelül 74%-os megtérülést hoznak.

6. ClickUp otthoni felújítási projekttervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a gyors felújításokat, mint például a festés vagy a világítás, a rugalmas és könnyen használható ClickUp otthoni felújítási projekttervező sablon segítségével.

Nem minden felújításhoz szükséges teljes lebontás. Kisebb felújítási projektekhez – például szekrények cseréjéhez, világítás korszerűsítéséhez vagy belső terek festéséhez – a ClickUp otthoni felújítási projekttervező sablonja segít a dolgok strukturáltan tartásában anélkül, hogy túl sok részletbe menne bele. Könnyű, de testreszabható, így tökéletes a projektek gyorsabb megvalósításához.

Még kisebb munkák esetén is a következőket teheti:

A egyszerűsített projektirányító panel segítségével helyezze előtérbe a gyors eredményeket.

Tervezze meg az egyes szobák felújítását a Szoba nézet segítségével.

Használja újra a mentett sablonstruktúrákkal ellátott felújítási feladatlistákat

Állítson be időbecsléseket és emlékeztetőket a hétvégi vagy rövid távú feladatokhoz.

Címkézze a feladatokat a szükséges anyagokkal vagy eszközökkel a jobb előkészítés érdekében.

Adjon hozzá mobil ellenőrzőlistákat a helyszíni feladatok elvégzéséhez.

📌 Ideális: Lakástulajdonosok és kézügyes szakemberek számára, akik gyors felújítási feladatokat vagy kisebb felújításokat végeznek.

7. ClickUp belsőépítészeti sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a tervezési feladatokat, keresse meg a beszállítókat, és kezelje az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp belsőépítészeti sablonjával.

A belsőépítészek sok mindent kell egyszerre kezelniük: hangulat táblákat, beszállítókat, ügyfelek jóváhagyásait és beszerzéseket. A ClickUp belsőépítészeti sablon segít megszervezni mindent – az ötletektől a telepítés napjáig.

Tartalmaz tervezési feladatlistákat, ügyfél-felülvizsgálati ciklusokat és vizuális beágyazásokat, így kreatív és operatív folyamatai szinkronban maradnak.

A kreatív elképzelések és a projekt megvalósítása közötti összhang fenntartása érdekében ez a belsőépítészeti projektekhez készült megoldás a következőket is lehetővé teszi:

Ágyazzon be Pinterest táblákat, 3D maketteket vagy Google Docs dokumentumokat valós idejű inspirációért.

Kövesse nyomon a beszállítók szállításait és a lead time-okat szobánként

Kezelje a visszajelzések visszacsatolási ciklusait a beépített jóváhagyási állapotokkal.

Tájékoztassa ügyfeleit a folyamat előrehaladásáról a Client Review View és a 3D Planner View segítségével.

Hozzon létre egy központi helyet a színminták, minták és inspiráló linkek számára.

📌 Ideális: Belsőépítészek és dekoratőrök számára, akik nagy léptékű ügyfélprojekteket irányítanak a koncepciótól a megvalósításig.

💡 Profi tipp: Szeretne több vevőt vonzani és bővíteni kínálatát? Használjon egy speciális ingatlanmarketing eszközt, amellyel mindent kezelhet, az ingatlanfotóktól és az ügyfelek nyomon követésétől a közösségi média kampányokig és az e-mailes elérhetőségig.

8. ClickUp Otthoni felújítás munkálatok köre

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg, mi tartozik a feladatkörbe és mi nem a ClickUp otthoni felújítási munkaterv-sablon segítségével, amely tökéletes a világos elvárások meghatározásához.

Mielőtt felvenné a kalapácsot, tisztán kell látnia a dolgokat – és ez a munkaterülettel kezdődik. A ClickUp otthoni felújítási munkaterület-sablon segítségével meghatározhatja a felújítás „mit”, „miért” és „hogyan” kérdéseit.

Segít meghatározni az ügyfelek elvárásait, elkerülni a projekt közepén bekövetkező hatókör-bővülést, és biztosítani, hogy minden érdekelt fél ugyanazon az állásponton legyen.

Ha szilárd tervezési alapokra van szüksége, ez a sablon a következőket is lehetővé teszi:

Vázolja fel a részletes projektterv eredményeit a projekt szakasza vagy a beszállító szerint.

Dokumentálja egyértelműen a korlátozásokat és a költségvetési feltételezéseket

Kössön össze közvetlenül a projekt feladatait a hatókör elemeivel a jobb összehangolás érdekében, még az otthoni irodák berendezése esetén is.

Adjon hozzá idővonalakat a komponensekhez, hogy javítsa a felelősségre vonhatóságot.

Használja az állapotmezőket, hogy nyomon kövesse, melyik tételek véglegesek, felülvizsgálat alatt állnak vagy függőben vannak.

📌 Ideális: Vállalkozók és tanácsadók számára, akiknek a projekt kezdete vagy az ügyfél jóváhagyása előtt formalizálniuk kell a projekt hatókörét.

9. ClickUp otthoni felújítási projektterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp otthoni felújítási projektterv-sablonjával az első naptól kezdve összehangolhatja csapatát a célok, az ütemtervek és a korlátok tekintetében.

Nagy felújítás előtt áll? Ez a ClickUp otthoni felújítási projektterv sablon megteremti az alapokat. Lehetővé teszi, hogy összehangolja a víziót, a korlátokat, a célokat, az érdekelt feleket és a kockázatokat, így csapata egy útmutató dokumentummal rendelkezik, amelyre a projekt teljes életciklusa alatt hivatkozhat.

Ezzel a sablonnal a következőkre is képes lesz:

Határozza meg a projekt elképzeléséhez igazodó sikermérőket és KPI-ket.

A kezdetektől fogva határozza meg az érdekelt felek szerepét és elkötelezettségi szintjét.

Adjon hozzá kockázatcsökkentési terveket proaktív tulajdonosi feladatokkal.

Állítsa be és kövesse nyomon a költségvetést, hogy megalapozott döntéseket hozhasson a projekttel kapcsolatban.

A beépített verziókövetés segítségével nyomon követheti a változtatások történetét.

📌 Ideális: Projektmenedzserek vagy cégek számára, akik stratégiai irányvonalat szeretnének meghatározni és a kezdetektől fogva csökkenteni szeretnék a félreértéseket.

🧠 Érdekesség: Egy vállalat Google-keresési elemzése és felmérése kimutatta , hogy 10 háztulajdonosból 9 vállal felújítást, a költségvetésük pedig néhány száz dollártól több mint 50 000 dollárig terjed.

10. ClickUp projektterv-sablon konyha felújításhoz

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp konyhaátalakítási projektterv-sablonjával mindent kezelhet, a bontástól a berendezések szállításáig.

A konyha felújításai gyorsan spirálba kerülhetnek. A ClickUp konyha felújítási projektterv-sablonja mindent strukturálisan rendez – a bontástól a berendezések szállításán át a szekrények felszereléséig.

Tartalmaz ütemezési eszközöket, beszállítói kapcsolattartási mezőket és engedélyezési emlékeztetőket, hogy semmi ne maradjon ki.

Emellett néhány extra eszközt is kínál, amelyek segítenek a dolgok nyomon követésében:

Ossza fel a konyha zónáit (például a munkalapokat vagy a vízvezetéket) különálló feladatcsoportokra.

Kövesse nyomon a készülékek telepítésének és szállításának ütemezését egy képernyőn

Tárolja a beszállítói árajánlatokat és elérhetőségeket a vonatkozó feladatokon belül.

Figyelje az anyagok rendelkezésre állását és a szállítási határidőket az egyéni mezők segítségével.

Készítsen ellenőrzési ütemtervet, hogy elkerülje a átadás késedelmét.

📌 Ideális: Vállalkozók vagy háztulajdonosok számára, akik szűk határidővel és több beszállítóval dolgoznak konyhaspecifikus felújítási terveken.

📚 Olvassa el még: Ingyenes vészhelyzeti terv sablonok Wordben és a ClickUp-ban

11. ClickUp felújítók célkitűzési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Állítson negyedéves célokat, kövesse nyomon a teljesítményt, és növelje felújítási vállalkozásának eredményességét a ClickUp Remodelers Goal Setting Template segítségével.

A növekedésre törekvő felújítóknak nem csak feladatlistákra van szükségük. A ClickUp Remodelers Goal Setting Template segít meghatározni a negyedéves célokat, nyomon követni a KPI-ket és értékelni a projekt folyamatát. Használja az üzleti növekedés elősegítésére és okosabb projektbenchmarkok meghatározására.

Mi különbözteti meg az alapvető nyomkövetőtől:

Állítsa be és kövesse nyomon a negyedéves bevételi vagy projektcélokat

Bontsa le a célokat kezelhető feladatokra, amelyek elérését jelző eseményekkel.

A Goal Effort View segítségével oszthatja el az erőforrásokat és nyomon követheti az egyes célok eléréséhez szükséges erőfeszítéseket.

A ClickUp Goals irányítópultjával vizualizálhatja a célok elérésének előrehaladását.

Összehangolja a csapat tagjainak mérhető céljait és felelősségi körét

📌 Ideális: felújítási vállalkozások tulajdonosai, egyéni felújítók és csapatvezetők, akik a célokat a teljesítménnyel szeretnék összehangolni.

Mi jellemzi egy jó felújítási projektterv-sablont?

Mielőtt az első fal lekerülne, egy szilárd felújítási projektterv-sablon ezekkel a funkciókkal megteremti a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen menjen:

Világos projektáttekintés: Felsorolja a célokat, a hatókört, a költségvetést, az ütemtervet és a legfontosabb érdekelt feleket, hogy mindenki az első naptól kezdve tisztában legyen a feladatokkal.

Részletes feladatbontás: Minden fázist – a bontástól és az ingatlankezeléstől a dekorációig – függőségekkel és prioritásokkal ellátott, végrehajtható feladatokra bontja.

Testreszabható ütemterv mérföldkövekkel: Gantt-diagramok vagy vizuális tervezők segítségével nyomon követi a kritikus határidőket, hogy megőrizze a lendületet és elkerülje a meglepetéseket.

Költségvetés-nyomkövető és költségbecslések: Tartalmazza az anyagköltségeket, a munkaerőt, az engedélyeket és Tartalmazza az anyagköltségeket, a munkaerőt, az engedélyeket és a vészhelyzeti terveket , hogy elkerülje a túlköltekezést.

Erőforrás-elosztás és kapcsolattartók: Felsorolja, ki mit csinál, beleértve a vállalkozókat, beszállítókat és a belső csapat tagjait.

Engedélyezési és megfelelőségi ellenőrzőlista: Foglalkozik a területrendezési szabályokkal, biztonsági előírásokkal és jogi dokumentumokkal, hogy a projekt ne ütközzön bürokratikus akadályokba.

Kockázatkezelési szakasz: Jelzi a lehetséges késedelmeket vagy költségtúllépéseket, és kidolgozza a kezelésükre szolgáló tartalék terveket.

Haladás nyomon követése és állapotfrissítések: Lehetővé teszi a haladás valós idejű nyomon követését és szükség szerint módosítását megjegyzésekkel vagy állapotcímkékkel.

Előtte-utána dokumentáció: Referenciafotókat, vázlatokat és végleges látványterveket tartalmaz, hogy bemutassa az átalakulást.

Kommunikációs és jóváhagyási napló: Nyilvántartást vezet az ügyfelek észrevételeiről, a tervek jóváhagyásáról és a döntési határidőkről.

Több száz felújítási sablon létezik, de a legtöbb inkább zavart kelt, mint egyértelműséget. Néhány túl egyszerű, mások pedig túlságosan bonyolultak.

Az igazi különbség abban rejlik, hogy olyan sablont találjon, amely úgy működik, ahogy Ön, és ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

Ez a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához – a bontási ütemtervektől és a kivitelezők időterveitől kezdve az engedélyekig, beszerzésekig és a befejezési listákig. Az ingyenes felújítási sablonokkal nem kell a nulláról kezdenie, és nem kell időt pazarolnia általános táblázatok testreszabására.

Kira Kieffer, a Renewal By Andersen marketing menedzsere így fogalmaz:

A ClickUp testreszabható feladatkezeléssel, intuitív felülettel, időkövetéssel, együttműködési funkciókkal, automatizálással, testreszabható irányítópultokkal, vendéghozzáféréssel, mobil hozzáféréssel és folyamatos frissítésekkel rendelkezik.

A ClickUp testreszabható feladatkezeléssel, intuitív felülettel, időkövetéssel, együttműködési funkciókkal, automatizálással, testreszabható irányítópultokkal, vendéghozzáféréssel, mobil hozzáféréssel és folyamatos frissítésekkel rendelkezik.

A CEMEX, az egyik világszerte vezető építőanyag-gyártó vállalat, a ClickUp használatra kész sablonjait használta, hogy minden tervezési feladatot egy helyen összpontosítson. A csapatok valós időben követhették nyomon az előrehaladást, az ütemtervet és a jóváhagyásokat – nem kellett többé e-maileket küldözgetni, vagy találgatni, hogy ki mit csinál.

Az eredmény? 15%-kal rövidebb piacra jutási idő és sokkal kevesebb oda-vissza utazás.

💡 Profi tipp: Ne csak a legszebb sablont válassza ki, hanem tesztelje is. Mielőtt elkötelezi magát, adjon meg egy fiktív projektet, amelyben átfedő feladatok, késleltetett projektütemterv és félúton változáskérés szerepel. Ha a sablon nem képes kezelni ezt a fajta káoszt anélkül, hogy szétesne (vagy Ön szétesne), akkor dobja ki.

Tartsa kézben az irányítást a bontási naptól az utolsó simításokig

A felújítások ritkán mennek egyenes úton. A költségvetés változik, az anyagok késnek, a kivitelezők átütemezik a munkát, és hirtelen az egyszerű felújítás teljes munkaidős munkának tűnik. Ilyenkor egy szilárd, azonnal használható projektterv órákat spórolhat meg Önnek a stressztől (és talán néhány vitától).

A ClickUp sablonok, amelyeket ebben a listában bemutattunk, nem csupán ellenőrzőlisták. Teljesen kiépített felújításkezelő rendszerek, amelyeket a felújítások valós káoszára terveztek.

A feladatok kiosztásától és az ütemtervek nyomon követésétől a beszállítói adatok, a módosítási megrendelések, a helyszíni fotók és az anyagszállítások kezeléséig minden sablon egy központi helyet biztosít az egész felújítás irányításához.

A ClickUp rugalmassága azt jelenti, hogy ezeket a sablonokat a saját munkafolyamatához igazíthatja. A háztulajdonosok szorosan figyelemmel kísérhetik a költségeket és a szállításokat, a tervezők kezelhetik a választásokat és az ügyfelek visszajelzéseit, a vállalkozók koordinálhatják az ütemterveket és az alvállalkozókat, az ingatlankezelők pedig nyomon követhetik a különböző helyszíneken zajló több projektet.

És igen, mindegyik teljesen ingyenes.

Készen áll arra, hogy megszabaduljon a táblázatoktól, a post-it cetliktől és a végtelen nyomon követésektől? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el még ma használni ezeket a felújítási projekt sablonokat. A jövőbeli önmaga (és az ép elméje) hálás lesz érte.