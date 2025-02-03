A 10 legjobb belsőépítészeti projektmenedzser szoftver 2025-ben

A belsőépítészeti cégek speciális igényei meghaladják az általános projektmenedzsmentet. Ahhoz, hogy sikeresen teljesítse belsőépítészeti projektje határidőit és lenyűgözze ügyfeleit, elengedhetetlen, hogy a folyamat során végig szervezett maradjon.
Ez olyan feladatokat foglal magában, mint az ügyfelek jóváhagyásának beszerzése az otthoni vagy irodai tervezési javaslatához, valamint a több beszállítótól érkező számlák és szállítások hatékony kezelése.
A belsőépítészeti projektmenedzser szoftver segíthet az összes mozgó alkatrész kezelésében. Íme, mire kell figyelni a belsőépítészeti projektmenedzsment eszközök összehasonlításakor, valamint a 10 legjobb lehetőség belsőépítészek és belsőépítészeti csapatok számára 2024-ben.
Mi az a belsőépítészeti projektmenedzser szoftver?
A belsőépítészeti projektmenedzser szoftver egy projektmenedzsment eszköz belsőépítészek számára. Tartalmazza az alapvető projektmenedzsment szoftver funkciókat, valamint olyan eszközöket, amelyek kifejezetten a belsőépítészeti projektmenedzsmentben nyújtanak segítséget.
A szoftver segít több tervezési projekt kezelésében, így az ügynökség vagy cég minden belsőépítészeti csapata ugyanazon az oldalon marad. A legjobb belsőépítészeti projektmenedzsment platformok madártávlatból áttekintést nyújtanak az egész projektről, miközben lehetővé teszik a legfontosabb eredmények nagyítását is, hogy biztosíthassa, hogy a dolgok időben és a megfelelő sorrendben történjenek.
A 2024-ben legjobban értékelt eszközök között találhatók a használatra kész sablonok és projektnézetek is, amelyek a belsőépítészet legfontosabb mérföldköveire és követelményeire irányulnak, beleértve a tervezési hangulat táblákat, az ajánlatok készítését és a külső beszállítók munkáját. Ha a legjobb projektmenedzsment szoftvert szeretné, akkor egy komplex belsőépítészeti projektekhez szükséges, mindent egy helyen kínáló megoldást keres.
Mit kell keresnie egy belsőépítészeti projektmenedzser szoftverben?
A megfelelő belsőépítészeti projektmenedzsment szoftver kiválasztása javítja tervezési projektje eredményét. Az alapvető feladatok kezelésén túl ezeknek az eszközöknek integrálódniuk kell az egész vállalkozásába, ami nemcsak az ügyfelekkel kapcsolatos tervezési szempontok, hanem a belső csapatmunka, a nyomon követés és a határidők tekintetében is előnyös:
- Felhasználóbarát felület: Keressen olyan platformot, amelyet csapata könnyen elsajátíthat, így a tagjai a tervezési munkára koncentrálhatnak, ahelyett, hogy egy új szoftverrendszer megismerésével küszködnének.
- Felhőalapú platform: A felhőben tárolt adatoknak köszönhetően akár az ügyfél otthonában vagy irodájában tett helyszíni látogatások során is hozzáférhet tervezési eredményeihez, projektütemterveihez és egyebekhez.
- Integráció számviteli szoftverrel: A zökkenőmentes számviteli integrációk lehetővé teszik a költségek nyomon követését anélkül, hogy több eszközt kellene használnia, így minden ügyfél- és beszállítói számlát és szerződést egy helyen tárolhat.
- Külső felhasználók támogatása: A külső felhasználók, például a tervezési ügyfelei és külső beszállítói meghívásának lehetősége biztosítja, hogy mindenki szinkronban maradjon.
- Rugalmas árazás: Különböző árazási csomagok, beleértve az egyedi árazást és az ingyenes csomagot, rugalmasságot kínálnak a növekvő belsőépítészeti cégek és ügynökségek számára.
- Projekt sablonok: Ezek a sablonok, például az új ügyfelek bevonására szolgáló sablonok és a számlasablonok, felgyorsítják az új projektek indítását és biztosítják a több projekt közötti konzisztenciát.
- Moodboardok és ajánlatok készítése: Ezek az eszközök segítenek az ötletek vizualizálásában és bemutatásában az ügyfeleknek.
A 10 legjobb belsőépítészeti szoftver
Annak érdekében, hogy megtalálja a belsőépítészeti vállalkozásához legmegfelelőbb projektmenedzsment eszközt, összeállítottuk a belsőépítészek számára 2024-ben használható legjobb szoftverek listáját.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely egy helyen csoportosítja vállalatának munkafolyamatait. A ClickUp projektmenedzsment megoldásai segítenek a csapatoknak bármely projekt megtervezésében, nyomon követésében és az együttműködésben. Olyan funkciókkal, mint a feladat sablonok, a gondolattérképek és a műszerfalak, a ClickUp átfogó képet nyújt a projekt állapotáról, és több mint 200 eszközzel integrálható, biztosítva, hogy a belsőépítészeti csapatok rendelkezzenek a szükséges digitális erőforrásokkal.
A szoftver egyéni tervezők és megalapozott tervezőirodák számára is előnyös lehet, a ClickUp belsőépítészeti sablon pedig gyorsan működésbe hozza csapatait.
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen vázlatokat, dokumentumtervezeteket, összefoglalja a találkozók jegyzetét és még sok mást a szakértők által kidolgozott mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel.
- Kezelje belsőépítészeti munkáit listán, Gantt-diagramon, táblán és más formátumokban a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével.
- Dolgozzon együtt és alakítson ki összhangot tervezési projektjén egy átfogó együttműködési szoftver segítségével.
- A testreszabható irányítópultok segítségével mindent egy pillanat alatt áttekinthet és könnyedén nyomon követheti a haladást.
- Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, beleértve a Slacket, a Figmát és a felhőalapú tárolóalkalmazásokat.
A ClickUp korlátai
- A felület a kiterjedt funkciókészlet miatt túlterhelő lehet.
- Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió egyes funkciói.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Monday. com
A Monday.com egy sokoldalú projektmenedzsment szoftver, amely belsőépítészek számára is alkalmas funkciókkal rendelkezik. Akár egyszerű, akár összetett projektekről van szó, a Monday.com segítségével hatékonyan megtervezheti, végrehajthatja és nyomon követheti azokat.
A belsőépítészek könnyedén kioszthatják a feladatokat, beállíthatják a projekt ütemtervét és nyomon követhetik csapatuk előrehaladását, a platform pedig hangsúlyt fektet az együttműködésre, biztosítva, hogy a belsőépítészeti csapat tagjai jól működjenek együtt. A kommunikációs segédeszközök, mint például az e-mailes emlékeztetők és a projektjóváhagyási kérések, értékes időt takarítanak meg csapatának.
Monday.com legjobb funkciói
- Kövesse nyomon csapata előrehaladását, állítson be projektütemterveket, és irányítsa csapata munkáját egy helyen.
- Zökkenőmentesen együttműködhet a csapatok és osztályok között, hogy áttekintést nyerjen a tervezési projektek előrehaladásáról.
- Használjon testreszabható és rugalmas opciókat bármilyen tervezési projekthez, folyamathoz, részleghez vagy ügyfélhez.
- Automatizálja a rutin feladatokat korlátlan automatizálási receptjeivel, beleértve az e-mailes emlékeztetőket és a projektjóváhagyási kérelmeket.
- A folyamatban lévő feladatok és projektek áttekinthető megjelenítése biztosítja a hatékony projektmenedzsmentet.
Monday.com korlátai
- Az árak kis csapatok és egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.
- Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire megszokják az összes funkciót.
- Bár a szoftver testreszabható, a belsőépítészeti igényekhez való igazításához további beállításokra van szükség.
Monday.com árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 8 USD/hó 4 felhasználói helyért
- Standard: 10 USD/hó 3 felhasználói helyért
- Pro: 16 USD/hó 3 felhasználói helyért
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Monday. com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
3. Ivy
Az Ivy az első olyan speciális üzleti menedzsment szoftver a listánkon, amely kifejezetten tervezőknek készült. A szoftver a belsőépítészeti cégek igényeire összpontosít, és egy sor projektmenedzsment megoldást kínál az adminisztratív feladatok egyszerűsítésére, lehetővé téve a professzionális belsőépítészek számára a projektek, dokumentumok, kifizetések és ügyfélkapcsolatok könnyed kezelését. Az Ivy megkönnyíti a termékbeszerzést, a márkás ajánlatok és számlák elkészítését, valamint a szobatáblák létrehozását.
Az Ivy legjobb funkciói
- Szerezzen be termékeket kedvenc beszállítóitól, és hozzon létre egy egyedi termékkatalógust az Ivy Product Clipper segítségével.
- Készítsen professzionális, márkás ajánlatokat és számlákat belsőépítészeti projektjeihez!
- Használja a szobatáblákat, hogy megvalósítsa belsőépítészeti ötleteit: hozza létre őket, ossza meg elképzeléseit, és építsen ki kapcsolatokat ügyfeleivel.
- Források, számlák, beszerzések és nyomon követés egy helyen, egyszerűsítve a belsőépítészek projektmenedzsment folyamatát.
- Használja ki a kiterjedt testreszabási funkciókat, hogy az belsőépítészeti vállalkozások egyedi igényeinek megfeleljen.
Ivy korlátai
- A felhasználók panaszkodnak a más eszközökkel való korlátozott integrációra.
- Egyes felhasználók szerint a szoftver drágább, mint más alternatívák.
- A felhasználói felület egyes felhasználók számára nem elég intuitív.
Ivy árak
- Starter: 65 USD/hó
- Essential: 99 USD/hó
- Pro: 149 USD/hó
Ivy értékelések és vélemények
- Capterra: 3,7/5 (20 értékelés)
4. Bináris menedzsment
A Binary Management (BM) egy másik projektmenedzsment eszköz a belsőépítészeti ipar számára, amely a belsőépítészeti projektmenedzsment négy alapvető elemét egyesíti: tervezés, költségszámítás, nyomon követés és jelentéskészítés. A BM segíti a belsőépítészeket a termékek beszerzésében, professzionális ajánlatok készítésében és a projekt eredményeinek nyomon követésében, valamint teljes körű megoldást kínál a belsőépítészeti üzleti menedzsmenthez.
A Binary Management legjobb funkciói
- A funkciókban gazdag költségszámítási funkcióval könnyedén és pontosan állapíthatja meg a projekt tervezési díját.
- Készítsen részletes projektprogramot és fizetési ütemtervet, biztosítva a belsőépítészeti projekt hatékony menedzsmentjét a tervező eszközzel.
- Kövesse nyomon a projekt eredményeinek előrehaladását, és használja ki az eredményenkénti időkövetés előnyeit a nyomkövető eszközzel.
- A kiterjedt jelentéskészítési funkcióknak köszönhetően áttekinthető képet kaphat a projektről, annak előrehaladásáról és a csapat tagjainak teljesítményéről.
- Biztosítsa a hatékony projektmenedzsmentet az belsőépítészeti vállalkozások egyedi igényeinek megfelelő funkciókkal.
Bináris menedzsment korlátai
- A szoftver nem rendelkezik dedikált mobilalkalmazással.
- A tanulási görbe meredek lehet a kezdő felhasználók számára.
Binary Management árak
- Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Binary Management értékelések és vélemények
- Capterra: 5/5 (2 értékelés)
5. Gyűjtés
Ez a robusztus belsőépítészeti projektmenedzsment szoftver közepes és nagy méretű belsőépítészeti csapatok számára készült, és a kommunikáció, az ügyfelek jóváhagyásainak, a nyomon követésnek és a dokumentációnak a központosítására összpontosít. A Gather segítségével a belsőépítészek inspirációkat gyűjthetnek webes forrásokból, megbeszélhetik ötleteiket másokkal, és megtervezhetik a szobák kialakítását. Számos professzionális tervezőcsapat használja a Gather szoftvert a projektek hatékonyabb kezelése érdekében.
Gyűjtse össze a legjobb funkciókat
- Központosítsa a kommunikációt, a specifikációkat, az ügyfelek jóváhagyásait, a nyomon követést és a dokumentációt.
- Kezelje a költségeket és a költségvetéseket belsőépítészeti projektek, helyiségek és választások szerint
- Ossza meg és vitassa meg ötleteit, berendezési tárgyait, anyagait és projektjeit a csapattal és az ügyfelekkel, valós idejű megjegyzéseket hagyva.
- Jelölje meg az objektumokat javasolt, megrendelt, kiszállított, telepített stb. státusszal, hogy könnyen nyomon követhesse a projekt teljes életciklusát.
- Azonnali dokumentum- és jelentéskészítés és mentés, hogy azokat megoszthassa ügyfeleivel, csapataival és alvállalkozóival.
Gyűjtse össze a korlátozásokat
- Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire megértik és használni tudják az összes funkciót.
- A szoftver egyes ügyfelek számára drága.
Árak összegyűjtése
- Örökre ingyenes
- Előfizetés: 70 USD/hó 10 felhasználó számára
Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket
- G2: 4,8/5 (47 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (27 értékelés)
6. Indema
Számos sikeres tervezőiroda használja az Indema szoftvert olyan kihívások kezelésére, mint a szétszórt erőforrások és a kommunikációs zavarok. Az egységes platform olyan eszközöket kínál, amelyekkel a belsőépítészek szervezettek, produktívak és összehangoltak maradhatnak, többek között feladatkezelést, e-mail automatizálást, termékbeszerzést és korszerű vizuális táblákat. A felhőalapú hozzáférésnek köszönhetően a belsőépítészeti cégek bárhonnan irányíthatják vállalkozásukat.
Az Indema legjobb funkciói
- Tegye tervezőirodáját produktívabbá, szervezettebbé és összehangoltabbá egy egységes platform segítségével.
- A műszerfal segítségével teljes áttekintést kaphat vállalkozásáról, beleértve a feladatokat, a folyamatban lévő tervezési projekteket, a pénzügyi áttekintéseket és a számlákat.
- Készítsen olyan árajánlatokat, amelyek automatikusan számlákká és megrendelésekké alakulnak át, így gyorsabbá téve a munkafolyamatokat.
- Importáljon bármilyen terméket az internetről az Indema szoftverbe, hogy a szoftver böngészőalapú clipperével még hatékonyabban használhassa azt.
- Használja ki az automatizált e-mail munkafolyamatok hatékony lead generálási és ügyfél-bevonási előnyeit!
Indema korlátai
- Az egyéb népszerű eszközökkel való integrációs lehetőségek korlátozottak.
- Néhány felhasználó jelezte, hogy jobb mobil hozzáférést szeretne.
- A konkrét projektigényekhez igazítható testreszabási lehetőségek korlátozottak.
Indema árak
- Solo: 19 USD/hó
- Pro: 39 USD/hó
- VIP: 49 USD/hó
Indema értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (5 értékelés)
7. Mydoma Studio
Ez a belsőépítészeti projektmenedzser szoftver célja, hogy egyszerűsítse a belsőépítészek munkáját olyan eszközökkel, amelyek segítenek a felhasználóknak a projektek szervezésében és a feladatok kezelésében. A hangulat táblák létrehozása és a számviteli folyamatok automatizálása segít a tervezési folyamat racionalizálásában. A Mydoma Visualizer lehetővé teszi a tervezőknek, hogy gyorsan elkészítsék a terveket és lenyűgözzék az ügyfeleket 3D-s vizualizációkkal, a mobilalkalmazás pedig kényelmes a mozgásban lévő belsőépítészek számára.
A Mydoma Studio legjobb funkciói
- Kezelje hatékonyan a tervezési projekteket egy belsőépítészek számára készült, időtakarékos eszközökből álló teljes csomaggal.
- Renderelje belsőépítészeti projektjeit perceken belül, és mutassa be terveit 3D-ben!
- Központosítsa az összes projektadatot, hogy az ügyfelek és a tervezők hozzáférhessenek az összes projektrészlethez.
- Lehetővé teszi a belsőépítészek számára, hogy iOS és Android eszközökön, mobilalkalmazáson keresztül kezeljék vállalkozásukat.
- Az intuitív feladatkezelő eszköz segítségével bontsa fel a projekteket feladatokra, és egyszerűsítse a tervezési projektmenedzsment folyamatot.
A Mydoma Studio korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület elavult.
- Az árstruktúra nem minden vállalkozás számára megfelelő.
- A funkciókészlet nem olyan robusztus, mint egyes ügyfelek szeretnék.
Mydoma Studio árak
- Kezdő csomag: 49 USD/hó
- Professzionális: 69 USD/hó
- Professzionális csapat: 99 USD/hó
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
- Minden csomaghoz további felhasználók is hozzáadhatók, fejenként 20 dollár felár ellenében.
Mydoma Studio értékelések és vélemények
- Capterra: 4,2/5 (79 értékelés)
8. Studio Designer
A Studio Designer egy másik, kifejezetten a belsőépítészeti ipar számára kifejlesztett digitális platform. A szoftver teljes funkciókészlete lehetővé teszi a belsőépítészek számára, hogy a projekteket a kezdetektől a befejezésig kezeljék. A projektmenedzsment eszközök segítségével a tervezők javaslatokat tehetnek, megrendeléseket adhatnak le és számlákat állíthatnak ki az összes projektelemre, a Studio Capture pedig digitális beszerzési lehetőségeket kínál különböző beszállítóktól. A platform időalapú számlázási és speciális könyvelési eszközöket kínál a belsőépítészek számára.
A Studio Designer legjobb funkciói
- Javasoljon, rendeljen és számlázzon minden projektelemet; kövesse nyomon a csapat tevékenységét; és kezelje a belsőépítészeti projekteket a kezdetektől a befejezésig.
- Digitálisan szerezzen be termékeket különböző beszállítóktól, és egyszerűsítse a tervezési projektmenedzsment folyamatot.
- Hatékonyan nyomon követheti és számlázhatja az ügyfeleknek a tervezési projektekre fordított időt.
- Használja az ügyfélportált az együttműködéshez és a belsőépítészeti ügyfelektől érkező fizetések elfogadásához.
- Kezelje pénzügyeit a belsőépítészek számára kifejlesztett integrált könyvelési eszközökkel.
- Készítsen korlátlan számú jelentést a pénzügyekről és a projektekről, amelyek betekintést nyújtanak a belsőépítészeti projektmenedzsment folyamatába.
A Studio Designer korlátai
- Az új felhasználók számára a tanulási görbe bonyolult lehet.
- Egyes felhasználók túl drágának tartják a platformot.
- Egyes ügyfelek panaszkodtak, hogy a felület nehézkes vagy elavult.
Studio Designer árak
- Alap: 54 USD/hó
- Professzionális: 72 USD/hó
Studio Designer értékelések és vélemények
- Capterra: 3/5 (2 értékelés)
9. Design Manager
A Design Manager egy kifinomult belsőépítészeti szoftver egyéni belsőépítészek és nagy belsőépítészeti cégek számára.
A szoftver átfogó eszközkészletet kínál a projektmenedzsmenthez, beszerzéshez, könyveléshez és egyebekhez. Az ügyfélportál lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitálisan küldjenek ajánlatokat és számlákat. A fejlett funkciók segítenek a nagyvállalatoknak a projektek előrehaladásában, beleértve a készletgazdálkodási, adatgyűjtési és bemutatótermi modulokat.
A Design Manager legjobb funkciói
- Szervezze meg tervezési projektjeit az iparágban vezető specifikációs eszközökkel, és tartsa be a pontos időszámítást.
- Könnyítse meg az ügyfelektől származó betétek, előlegek és kifizetések beszedését, és integrálja azokat zökkenőmentesen a cég szintű könyvelésbe.
- Adjon ki megrendeléseket, kövesse nyomon azok állapotát, és kezelje a komplex, több lépésből álló munkamegbízásokat az egyedi feladatokhoz.
- Személyre szabott jelentéseket készíthet, hogy betekintést nyerjen a tervezési projektekbe és a cég mutatóiba.
- Küldjön ajánlatokat és számlákat digitálisan az ügyfeleknek, és azonnal szedje be a fizetéseket, biztosítva ezzel a zökkenőmentes projektmenedzsmentet.
- Használja ki a fejlett funkciókat, beleértve a készletkezelés, adatgyűjtés, értékesítési pontok és bemutatótermek moduljait.
A Design Manager korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület elavult.
- A szoftver beállítása és megértése kihívást jelenthet.
- Egyes felhasználók a szoftvert drágábbnak tartják, mint a hasonló lehetőségeket.
Design Manager árak
- Előfizetés: 65 USD/hó felhasználónként
Design Manager értékelések és vélemények
- G2: 2,8/5 (5 értékelés)
10. Plaky
A Plaky egy egyszerű vizuális projekttervezéshez használható feladatkezelő szoftver. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással kezeljék a projekteket, együttműködjenek a csapattagokkal és állapotjelentéseket kapjanak. A korlátlan számú projekt kezelési lehetőségével a Plaky kiváló projektkezelő eszköz nagyvállalatok számára is.
A Plaky legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a teendőket, ossza ki a feladatokat a csapattagok között, és adjon hozzá egyedi információkat a feladatokhoz a projektmenedzsment funkciók segítségével.
- Hívja meg csapattársait az együttműködésre, beszéljék meg a feladatokon belüli munkát, és kapjanak értesítéseket a frissítésekről és említésekről.
- Tekintse át egy pillanat alatt az összes feladat állapotát, és szűrje a feladatokat különböző kritériumok alapján többféle megjelenítési lehetőség segítségével.
- A Plaky mobilalkalmazással bárhol biztosíthatja a folyamatos projektmenedzsment funkciókat.
Plaky korlátai
- Egyes felhasználók túl alapszintűnek tartják az együttműködési funkciókat.
- A korlátozott integrációs lehetőségek és automatizálási funkciók visszatartottak néhány ügyfelet.
- A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió egyes funkciói.
Plaky árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 8,99 USD/hó felhasználónként
Plaky értékelések és vélemények
- Capterra: 5/5 (1 értékelés)
Kezelje összes projektjét a ClickUp segítségével
A legjobb belsőépítészeti projektmenedzser szoftver segítségével könnyedén kezelheti a tervezési projekt összes mozgó elemét. Akár lakó-, akár kereskedelmi célú tervezéssel foglalkozik, ezek a platformok megszüntetik a több tucat mérföldkő és teljesítendő feladat nyomon követésének stresszét, és mindent, a hangulat tábláktól az ügyfelek jóváhagyásának megszerzéséig, gyerekjátékká tesznek.
Ha olyan belsőépítészeti projektmenedzsmentet keres, amely beilleszthető az egész üzleti tevékenységébe, próbálja ki még ma a ClickUp-ot. Átfogó funkciói egyszerűsítik vállalkozásának minden aspektusát, beleértve a belső kommunikációt és együttműködést, és egyetlen, könnyen használható platformon optimalizálják a szervezet egészének munkafolyamatait és folyamatait.