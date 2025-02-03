ClickUp blog
A 10 legjobb belsőépítészeti projektmenedzser szoftver 2025-ben

Engineering Team
2025. február 3.

A belsőépítészeti cégek speciális igényei meghaladják az általános projektmenedzsmentet. Ahhoz, hogy sikeresen teljesítse belsőépítészeti projektje határidőit és lenyűgözze ügyfeleit, elengedhetetlen, hogy a folyamat során végig szervezett maradjon.

Ez olyan feladatokat foglal magában, mint az ügyfelek jóváhagyásának beszerzése az otthoni vagy irodai tervezési javaslatához, valamint a több beszállítótól érkező számlák és szállítások hatékony kezelése.

A belsőépítészeti projektmenedzser szoftver segíthet az összes mozgó alkatrész kezelésében. Íme, mire kell figyelni a belsőépítészeti projektmenedzsment eszközök összehasonlításakor, valamint a 10 legjobb lehetőség belsőépítészek és belsőépítészeti csapatok számára 2024-ben.

Mi az a belsőépítészeti projektmenedzser szoftver?

A belsőépítészeti projektmenedzser szoftver egy projektmenedzsment eszköz belsőépítészek számára. Tartalmazza az alapvető projektmenedzsment szoftver funkciókat, valamint olyan eszközöket, amelyek kifejezetten a belsőépítészeti projektmenedzsmentben nyújtanak segítséget.

A szoftver segít több tervezési projekt kezelésében, így az ügynökség vagy cég minden belsőépítészeti csapata ugyanazon az oldalon marad. A legjobb belsőépítészeti projektmenedzsment platformok madártávlatból áttekintést nyújtanak az egész projektről, miközben lehetővé teszik a legfontosabb eredmények nagyítását is, hogy biztosíthassa, hogy a dolgok időben és a megfelelő sorrendben történjenek.

A 2024-ben legjobban értékelt eszközök között találhatók a használatra kész sablonok és projektnézetek is, amelyek a belsőépítészet legfontosabb mérföldköveire és követelményeire irányulnak, beleértve a tervezési hangulat táblákat, az ajánlatok készítését és a külső beszállítók munkáját. Ha a legjobb projektmenedzsment szoftvert szeretné, akkor egy komplex belsőépítészeti projektekhez szükséges, mindent egy helyen kínáló megoldást keres.

Mit kell keresnie egy belsőépítészeti projektmenedzser szoftverben?

A megfelelő belsőépítészeti projektmenedzsment szoftver kiválasztása javítja tervezési projektje eredményét. Az alapvető feladatok kezelésén túl ezeknek az eszközöknek integrálódniuk kell az egész vállalkozásába, ami nemcsak az ügyfelekkel kapcsolatos tervezési szempontok, hanem a belső csapatmunka, a nyomon követés és a határidők tekintetében is előnyös:

  • Felhasználóbarát felület: Keressen olyan platformot, amelyet csapata könnyen elsajátíthat, így a tagjai a tervezési munkára koncentrálhatnak, ahelyett, hogy egy új szoftverrendszer megismerésével küszködnének.
  • Felhőalapú platform: A felhőben tárolt adatoknak köszönhetően akár az ügyfél otthonában vagy irodájában tett helyszíni látogatások során is hozzáférhet tervezési eredményeihez, projektütemterveihez és egyebekhez.
  • Integráció számviteli szoftverrel: A zökkenőmentes számviteli integrációk lehetővé teszik a költségek nyomon követését anélkül, hogy több eszközt kellene használnia, így minden ügyfél- és beszállítói számlát és szerződést egy helyen tárolhat.
  • Külső felhasználók támogatása: A külső felhasználók, például a tervezési ügyfelei és külső beszállítói meghívásának lehetősége biztosítja, hogy mindenki szinkronban maradjon.
  • Rugalmas árazás: Különböző árazási csomagok, beleértve az egyedi árazást és az ingyenes csomagot, rugalmasságot kínálnak a növekvő belsőépítészeti cégek és ügynökségek számára.
  • Projekt sablonok: Ezek a sablonok, például az új ügyfelek bevonására szolgáló sablonok és a számlasablonok, felgyorsítják az új projektek indítását és biztosítják a több projekt közötti konzisztenciát.
  • Moodboardok és ajánlatok készítése: Ezek az eszközök segítenek az ötletek vizualizálásában és bemutatásában az ügyfeleknek.

A 10 legjobb belsőépítészeti szoftver

Annak érdekében, hogy megtalálja a belsőépítészeti vállalkozásához legmegfelelőbb projektmenedzsment eszközt, összeállítottuk a belsőépítészek számára 2024-ben használható legjobb szoftverek listáját.

1. ClickUp

Példák a ClickUp több mint 15 nézetében megjelenő feladatokra
A belsőépítészek a ClickUp több mint 15 nézetével nyomon követhetik kapcsolataikat, projektjeiket és ötleteiket.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely egy helyen csoportosítja vállalatának munkafolyamatait. A ClickUp projektmenedzsment megoldásai segítenek a csapatoknak bármely projekt megtervezésében, nyomon követésében és az együttműködésben. Olyan funkciókkal, mint a feladat sablonok, a gondolattérképek és a műszerfalak, a ClickUp átfogó képet nyújt a projekt állapotáról, és több mint 200 eszközzel integrálható, biztosítva, hogy a belsőépítészeti csapatok rendelkezzenek a szükséges digitális erőforrásokkal.

A szoftver egyéni tervezők és megalapozott tervezőirodák számára is előnyös lehet, a ClickUp belsőépítészeti sablon pedig gyorsan működésbe hozza csapatait.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Készítsen vázlatokat, dokumentumtervezeteket, összefoglalja a találkozók jegyzetét és még sok mást a szakértők által kidolgozott mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel.
  • Kezelje belsőépítészeti munkáit listán, Gantt-diagramon, táblán és más formátumokban a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével.
  • Dolgozzon együtt és alakítson ki összhangot tervezési projektjén egy átfogó együttműködési szoftver segítségével.
  • A testreszabható irányítópultok segítségével mindent egy pillanat alatt áttekinthet és könnyedén nyomon követheti a haladást.
  • Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, beleértve a Slacket, a Figmát és a felhőalapú tárolóalkalmazásokat.

A ClickUp korlátai

  • A felület a kiterjedt funkciókészlet miatt túlterhelő lehet.
  • Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió egyes funkciói.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Monday. com

Példa tervezési feladatok létrehozására és kiosztására a monday.com oldalon
Forrás: monday.com

A Monday.com egy sokoldalú projektmenedzsment szoftver, amely belsőépítészek számára is alkalmas funkciókkal rendelkezik. Akár egyszerű, akár összetett projektekről van szó, a Monday.com segítségével hatékonyan megtervezheti, végrehajthatja és nyomon követheti azokat.

A belsőépítészek könnyedén kioszthatják a feladatokat, beállíthatják a projekt ütemtervét és nyomon követhetik csapatuk előrehaladását, a platform pedig hangsúlyt fektet az együttműködésre, biztosítva, hogy a belsőépítészeti csapat tagjai jól működjenek együtt. A kommunikációs segédeszközök, mint például az e-mailes emlékeztetők és a projektjóváhagyási kérések, értékes időt takarítanak meg csapatának.

Monday.com legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon csapata előrehaladását, állítson be projektütemterveket, és irányítsa csapata munkáját egy helyen.
  • Zökkenőmentesen együttműködhet a csapatok és osztályok között, hogy áttekintést nyerjen a tervezési projektek előrehaladásáról.
  • Használjon testreszabható és rugalmas opciókat bármilyen tervezési projekthez, folyamathoz, részleghez vagy ügyfélhez.
  • Automatizálja a rutin feladatokat korlátlan automatizálási receptjeivel, beleértve az e-mailes emlékeztetőket és a projektjóváhagyási kérelmeket.
  • A folyamatban lévő feladatok és projektek áttekinthető megjelenítése biztosítja a hatékony projektmenedzsmentet.

Monday.com korlátai

  • Az árak kis csapatok és egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.
  • Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire megszokják az összes funkciót.
  • Bár a szoftver testreszabható, a belsőépítészeti igényekhez való igazításához további beállításokra van szükség.

Monday.com árak

  • Örökre ingyenes
  • Alap: 8 USD/hó 4 felhasználói helyért
  • Standard: 10 USD/hó 3 felhasználói helyért
  • Pro: 16 USD/hó 3 felhasználói helyért
  • Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Monday. com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Ivy

Ivy belsőépítészeknek készült irányítópultja
Via Ivy

Az Ivy az első olyan speciális üzleti menedzsment szoftver a listánkon, amely kifejezetten tervezőknek készült. A szoftver a belsőépítészeti cégek igényeire összpontosít, és egy sor projektmenedzsment megoldást kínál az adminisztratív feladatok egyszerűsítésére, lehetővé téve a professzionális belsőépítészek számára a projektek, dokumentumok, kifizetések és ügyfélkapcsolatok könnyed kezelését. Az Ivy megkönnyíti a termékbeszerzést, a márkás ajánlatok és számlák elkészítését, valamint a szobatáblák létrehozását.

Az Ivy legjobb funkciói

  • Szerezzen be termékeket kedvenc beszállítóitól, és hozzon létre egy egyedi termékkatalógust az Ivy Product Clipper segítségével.
  • Készítsen professzionális, márkás ajánlatokat és számlákat belsőépítészeti projektjeihez!
  • Használja a szobatáblákat, hogy megvalósítsa belsőépítészeti ötleteit: hozza létre őket, ossza meg elképzeléseit, és építsen ki kapcsolatokat ügyfeleivel.
  • Források, számlák, beszerzések és nyomon követés egy helyen, egyszerűsítve a belsőépítészek projektmenedzsment folyamatát.
  • Használja ki a kiterjedt testreszabási funkciókat, hogy az belsőépítészeti vállalkozások egyedi igényeinek megfeleljen.

Ivy korlátai

  • A felhasználók panaszkodnak a más eszközökkel való korlátozott integrációra.
  • Egyes felhasználók szerint a szoftver drágább, mint más alternatívák.
  • A felhasználói felület egyes felhasználók számára nem elég intuitív.

Ivy árak

  • Starter: 65 USD/hó
  • Essential: 99 USD/hó
  • Pro: 149 USD/hó

Ivy értékelések és vélemények

  • Capterra: 3,7/5 (20 értékelés)

4. Bináris menedzsment

Példa egy tervezési projekt naptárra a Binary Managementben
Via Binary Management

A Binary Management (BM) egy másik projektmenedzsment eszköz a belsőépítészeti ipar számára, amely a belsőépítészeti projektmenedzsment négy alapvető elemét egyesíti: tervezés, költségszámítás, nyomon követés és jelentéskészítés. A BM segíti a belsőépítészeket a termékek beszerzésében, professzionális ajánlatok készítésében és a projekt eredményeinek nyomon követésében, valamint teljes körű megoldást kínál a belsőépítészeti üzleti menedzsmenthez.

A Binary Management legjobb funkciói

  • A funkciókban gazdag költségszámítási funkcióval könnyedén és pontosan állapíthatja meg a projekt tervezési díját.
  • Készítsen részletes projektprogramot és fizetési ütemtervet, biztosítva a belsőépítészeti projekt hatékony menedzsmentjét a tervező eszközzel.
  • Kövesse nyomon a projekt eredményeinek előrehaladását, és használja ki az eredményenkénti időkövetés előnyeit a nyomkövető eszközzel.
  • A kiterjedt jelentéskészítési funkcióknak köszönhetően áttekinthető képet kaphat a projektről, annak előrehaladásáról és a csapat tagjainak teljesítményéről.
  • Biztosítsa a hatékony projektmenedzsmentet az belsőépítészeti vállalkozások egyedi igényeinek megfelelő funkciókkal.

Bináris menedzsment korlátai

  • A szoftver nem rendelkezik dedikált mobilalkalmazással.
  • A tanulási görbe meredek lehet a kezdő felhasználók számára.

Binary Management árak

  • Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Binary Management értékelések és vélemények

  • Capterra: 5/5 (2 értékelés)

5. Gyűjtés

Példa projektoldal bútorok és kiegészítők kiválasztásához a Gatherben
Via Gather

Ez a robusztus belsőépítészeti projektmenedzsment szoftver közepes és nagy méretű belsőépítészeti csapatok számára készült, és a kommunikáció, az ügyfelek jóváhagyásainak, a nyomon követésnek és a dokumentációnak a központosítására összpontosít. A Gather segítségével a belsőépítészek inspirációkat gyűjthetnek webes forrásokból, megbeszélhetik ötleteiket másokkal, és megtervezhetik a szobák kialakítását. Számos professzionális tervezőcsapat használja a Gather szoftvert a projektek hatékonyabb kezelése érdekében.

Gyűjtse össze a legjobb funkciókat

  • Központosítsa a kommunikációt, a specifikációkat, az ügyfelek jóváhagyásait, a nyomon követést és a dokumentációt.
  • Kezelje a költségeket és a költségvetéseket belsőépítészeti projektek, helyiségek és választások szerint
  • Ossza meg és vitassa meg ötleteit, berendezési tárgyait, anyagait és projektjeit a csapattal és az ügyfelekkel, valós idejű megjegyzéseket hagyva.
  • Jelölje meg az objektumokat javasolt, megrendelt, kiszállított, telepített stb. státusszal, hogy könnyen nyomon követhesse a projekt teljes életciklusát.
  • Azonnali dokumentum- és jelentéskészítés és mentés, hogy azokat megoszthassa ügyfeleivel, csapataival és alvállalkozóival.

Gyűjtse össze a korlátozásokat

  • Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire megértik és használni tudják az összes funkciót.
  • A szoftver egyes ügyfelek számára drága.

Árak összegyűjtése

  • Örökre ingyenes
  • Előfizetés: 70 USD/hó 10 felhasználó számára

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

  • G2: 4,8/5 (47 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (27 értékelés)

6. Indema

Példa belsőépítészek feladatlistájára az Indema projektmenedzsment szoftverében
Via Indema

Számos sikeres tervezőiroda használja az Indema szoftvert olyan kihívások kezelésére, mint a szétszórt erőforrások és a kommunikációs zavarok. Az egységes platform olyan eszközöket kínál, amelyekkel a belsőépítészek szervezettek, produktívak és összehangoltak maradhatnak, többek között feladatkezelést, e-mail automatizálást, termékbeszerzést és korszerű vizuális táblákat. A felhőalapú hozzáférésnek köszönhetően a belsőépítészeti cégek bárhonnan irányíthatják vállalkozásukat.

Az Indema legjobb funkciói

  • Tegye tervezőirodáját produktívabbá, szervezettebbé és összehangoltabbá egy egységes platform segítségével.
  • A műszerfal segítségével teljes áttekintést kaphat vállalkozásáról, beleértve a feladatokat, a folyamatban lévő tervezési projekteket, a pénzügyi áttekintéseket és a számlákat.
  • Készítsen olyan árajánlatokat, amelyek automatikusan számlákká és megrendelésekké alakulnak át, így gyorsabbá téve a munkafolyamatokat.
  • Importáljon bármilyen terméket az internetről az Indema szoftverbe, hogy a szoftver böngészőalapú clipperével még hatékonyabban használhassa azt.
  • Használja ki az automatizált e-mail munkafolyamatok hatékony lead generálási és ügyfél-bevonási előnyeit!

Indema korlátai

  • Az egyéb népszerű eszközökkel való integrációs lehetőségek korlátozottak.
  • Néhány felhasználó jelezte, hogy jobb mobil hozzáférést szeretne.
  • A konkrét projektigényekhez igazítható testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Indema árak

  • Solo: 19 USD/hó
  • Pro: 39 USD/hó
  • VIP: 49 USD/hó

Indema értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,4/5 (5 értékelés)

7. Mydoma Studio

Irodai projekt sablon létrehozása a Mydoma Studio programban
Via Mydoma Studio

Ez a belsőépítészeti projektmenedzser szoftver célja, hogy egyszerűsítse a belsőépítészek munkáját olyan eszközökkel, amelyek segítenek a felhasználóknak a projektek szervezésében és a feladatok kezelésében. A hangulat táblák létrehozása és a számviteli folyamatok automatizálása segít a tervezési folyamat racionalizálásában. A Mydoma Visualizer lehetővé teszi a tervezőknek, hogy gyorsan elkészítsék a terveket és lenyűgözzék az ügyfeleket 3D-s vizualizációkkal, a mobilalkalmazás pedig kényelmes a mozgásban lévő belsőépítészek számára.

A Mydoma Studio legjobb funkciói

  • Kezelje hatékonyan a tervezési projekteket egy belsőépítészek számára készült, időtakarékos eszközökből álló teljes csomaggal.
  • Renderelje belsőépítészeti projektjeit perceken belül, és mutassa be terveit 3D-ben!
  • Központosítsa az összes projektadatot, hogy az ügyfelek és a tervezők hozzáférhessenek az összes projektrészlethez.
  • Lehetővé teszi a belsőépítészek számára, hogy iOS és Android eszközökön, mobilalkalmazáson keresztül kezeljék vállalkozásukat.
  • Az intuitív feladatkezelő eszköz segítségével bontsa fel a projekteket feladatokra, és egyszerűsítse a tervezési projektmenedzsment folyamatot.

A Mydoma Studio korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felület elavult.
  • Az árstruktúra nem minden vállalkozás számára megfelelő.
  • A funkciókészlet nem olyan robusztus, mint egyes ügyfelek szeretnék.

Mydoma Studio árak

  • Kezdő csomag: 49 USD/hó
  • Professzionális: 69 USD/hó
  • Professzionális csapat: 99 USD/hó
  • Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
  • Minden csomaghoz további felhasználók is hozzáadhatók, fejenként 20 dollár felár ellenében.

Mydoma Studio értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,2/5 (79 értékelés)

8. Studio Designer

Példa egy ügyfélnek szóló portálra a Studio Designerben
Via Studio Designer

A Studio Designer egy másik, kifejezetten a belsőépítészeti ipar számára kifejlesztett digitális platform. A szoftver teljes funkciókészlete lehetővé teszi a belsőépítészek számára, hogy a projekteket a kezdetektől a befejezésig kezeljék. A projektmenedzsment eszközök segítségével a tervezők javaslatokat tehetnek, megrendeléseket adhatnak le és számlákat állíthatnak ki az összes projektelemre, a Studio Capture pedig digitális beszerzési lehetőségeket kínál különböző beszállítóktól. A platform időalapú számlázási és speciális könyvelési eszközöket kínál a belsőépítészek számára.

A Studio Designer legjobb funkciói

  • Javasoljon, rendeljen és számlázzon minden projektelemet; kövesse nyomon a csapat tevékenységét; és kezelje a belsőépítészeti projekteket a kezdetektől a befejezésig.
  • Digitálisan szerezzen be termékeket különböző beszállítóktól, és egyszerűsítse a tervezési projektmenedzsment folyamatot.
  • Hatékonyan nyomon követheti és számlázhatja az ügyfeleknek a tervezési projektekre fordított időt.
  • Használja az ügyfélportált az együttműködéshez és a belsőépítészeti ügyfelektől érkező fizetések elfogadásához.
  • Kezelje pénzügyeit a belsőépítészek számára kifejlesztett integrált könyvelési eszközökkel.
  • Készítsen korlátlan számú jelentést a pénzügyekről és a projektekről, amelyek betekintést nyújtanak a belsőépítészeti projektmenedzsment folyamatába.

A Studio Designer korlátai

  • Az új felhasználók számára a tanulási görbe bonyolult lehet.
  • Egyes felhasználók túl drágának tartják a platformot.
  • Egyes ügyfelek panaszkodtak, hogy a felület nehézkes vagy elavult.

Studio Designer árak

  • Alap: 54 USD/hó
  • Professzionális: 72 USD/hó

Studio Designer értékelések és vélemények

  • Capterra: 3/5 (2 értékelés)

9. Design Manager

A Design Manager klipszerkesztő eszközének használata bútorötletek mentéséhez
Via Design Manager

A Design Manager egy kifinomult belsőépítészeti szoftver egyéni belsőépítészek és nagy belsőépítészeti cégek számára.

A szoftver átfogó eszközkészletet kínál a projektmenedzsmenthez, beszerzéshez, könyveléshez és egyebekhez. Az ügyfélportál lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitálisan küldjenek ajánlatokat és számlákat. A fejlett funkciók segítenek a nagyvállalatoknak a projektek előrehaladásában, beleértve a készletgazdálkodási, adatgyűjtési és bemutatótermi modulokat.

A Design Manager legjobb funkciói

  • Szervezze meg tervezési projektjeit az iparágban vezető specifikációs eszközökkel, és tartsa be a pontos időszámítást.
  • Könnyítse meg az ügyfelektől származó betétek, előlegek és kifizetések beszedését, és integrálja azokat zökkenőmentesen a cég szintű könyvelésbe.
  • Adjon ki megrendeléseket, kövesse nyomon azok állapotát, és kezelje a komplex, több lépésből álló munkamegbízásokat az egyedi feladatokhoz.
  • Személyre szabott jelentéseket készíthet, hogy betekintést nyerjen a tervezési projektekbe és a cég mutatóiba.
  • Küldjön ajánlatokat és számlákat digitálisan az ügyfeleknek, és azonnal szedje be a fizetéseket, biztosítva ezzel a zökkenőmentes projektmenedzsmentet.
  • Használja ki a fejlett funkciókat, beleértve a készletkezelés, adatgyűjtés, értékesítési pontok és bemutatótermek moduljait.

A Design Manager korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felület elavult.
  • A szoftver beállítása és megértése kihívást jelenthet.
  • Egyes felhasználók a szoftvert drágábbnak tartják, mint a hasonló lehetőségeket.

Design Manager árak

  • Előfizetés: 65 USD/hó felhasználónként

Design Manager értékelések és vélemények

  • G2: 2,8/5 (5 értékelés)

10. Plaky

Példa a Plaky feladatáttekintő oldalára
Via Plaky

A Plaky egy egyszerű vizuális projekttervezéshez használható feladatkezelő szoftver. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással kezeljék a projekteket, együttműködjenek a csapattagokkal és állapotjelentéseket kapjanak. A korlátlan számú projekt kezelési lehetőségével a Plaky kiváló projektkezelő eszköz nagyvállalatok számára is.

A Plaky legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a teendőket, ossza ki a feladatokat a csapattagok között, és adjon hozzá egyedi információkat a feladatokhoz a projektmenedzsment funkciók segítségével.
  • Hívja meg csapattársait az együttműködésre, beszéljék meg a feladatokon belüli munkát, és kapjanak értesítéseket a frissítésekről és említésekről.
  • Tekintse át egy pillanat alatt az összes feladat állapotát, és szűrje a feladatokat különböző kritériumok alapján többféle megjelenítési lehetőség segítségével.
  • A Plaky mobilalkalmazással bárhol biztosíthatja a folyamatos projektmenedzsment funkciókat.

Plaky korlátai

  • Egyes felhasználók túl alapszintűnek tartják az együttműködési funkciókat.
  • A korlátozott integrációs lehetőségek és automatizálási funkciók visszatartottak néhány ügyfelet.
  • A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió egyes funkciói.

Plaky árak

  • Örökre ingyenes
  • Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 8,99 USD/hó felhasználónként

Plaky értékelések és vélemények

  • Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Kezelje összes projektjét a ClickUp segítségével

A legjobb belsőépítészeti projektmenedzser szoftver segítségével könnyedén kezelheti a tervezési projekt összes mozgó elemét. Akár lakó-, akár kereskedelmi célú tervezéssel foglalkozik, ezek a platformok megszüntetik a több tucat mérföldkő és teljesítendő feladat nyomon követésének stresszét, és mindent, a hangulat tábláktól az ügyfelek jóváhagyásának megszerzéséig, gyerekjátékká tesznek.

Ha olyan belsőépítészeti projektmenedzsmentet keres, amely beilleszthető az egész üzleti tevékenységébe, próbálja ki még ma a ClickUp-ot. Átfogó funkciói egyszerűsítik vállalkozásának minden aspektusát, beleértve a belső kommunikációt és együttműködést, és egyetlen, könnyen használható platformon optimalizálják a szervezet egészének munkafolyamatait és folyamatait.

