A 10 legjobb belsőépítészeti projektmenedzser szoftver 2025-ben

A belsőépítészeti cégek speciális igényei meghaladják az általános projektmenedzsmentet. Ahhoz, hogy sikeresen teljesítse belsőépítészeti projektje határidőit és lenyűgözze ügyfeleit, elengedhetetlen, hogy a folyamat során végig szervezett maradjon.

Ez olyan feladatokat foglal magában, mint az ügyfelek jóváhagyásának beszerzése az otthoni vagy irodai tervezési javaslatához, valamint a több beszállítótól érkező számlák és szállítások hatékony kezelése.

A belsőépítészeti projektmenedzser szoftver segíthet az összes mozgó alkatrész kezelésében. Íme, mire kell figyelni a belsőépítészeti projektmenedzsment eszközök összehasonlításakor, valamint a 10 legjobb lehetőség belsőépítészek és belsőépítészeti csapatok számára 2024-ben.

Mi az a belsőépítészeti projektmenedzser szoftver?

A belsőépítészeti projektmenedzser szoftver egy projektmenedzsment eszköz belsőépítészek számára. Tartalmazza az alapvető projektmenedzsment szoftver funkciókat, valamint olyan eszközöket, amelyek kifejezetten a belsőépítészeti projektmenedzsmentben nyújtanak segítséget.

A szoftver segít több tervezési projekt kezelésében, így az ügynökség vagy cég minden belsőépítészeti csapata ugyanazon az oldalon marad. A legjobb belsőépítészeti projektmenedzsment platformok madártávlatból áttekintést nyújtanak az egész projektről, miközben lehetővé teszik a legfontosabb eredmények nagyítását is, hogy biztosíthassa, hogy a dolgok időben és a megfelelő sorrendben történjenek.

A 2024-ben legjobban értékelt eszközök között találhatók a használatra kész sablonok és projektnézetek is, amelyek a belsőépítészet legfontosabb mérföldköveire és követelményeire irányulnak, beleértve a tervezési hangulat táblákat, az ajánlatok készítését és a külső beszállítók munkáját. Ha a legjobb projektmenedzsment szoftvert szeretné, akkor egy komplex belsőépítészeti projektekhez szükséges, mindent egy helyen kínáló megoldást keres.

Mit kell keresnie egy belsőépítészeti projektmenedzser szoftverben?

A megfelelő belsőépítészeti projektmenedzsment szoftver kiválasztása javítja tervezési projektje eredményét. Az alapvető feladatok kezelésén túl ezeknek az eszközöknek integrálódniuk kell az egész vállalkozásába, ami nemcsak az ügyfelekkel kapcsolatos tervezési szempontok, hanem a belső csapatmunka, a nyomon követés és a határidők tekintetében is előnyös:

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan platformot, amelyet csapata könnyen elsajátíthat, így a tagjai a tervezési munkára koncentrálhatnak, ahelyett, hogy egy új szoftverrendszer megismerésével küszködnének.

Felhőalapú platform: A felhőben tárolt adatoknak köszönhetően akár az ügyfél otthonában vagy irodájában tett helyszíni látogatások során is hozzáférhet tervezési eredményeihez, projektütemterveihez és egyebekhez.

Integráció számviteli szoftverrel: A zökkenőmentes számviteli integrációk lehetővé teszik a költségek nyomon követését anélkül, hogy több eszközt kellene használnia, így minden ügyfél- és beszállítói számlát és szerződést egy helyen tárolhat.

Külső felhasználók támogatása: A külső felhasználók, például a tervezési ügyfelei és külső beszállítói meghívásának lehetősége biztosítja, hogy mindenki szinkronban maradjon.

Rugalmas árazás: Különböző árazási csomagok, beleértve az egyedi árazást és az ingyenes csomagot, rugalmasságot kínálnak a növekvő belsőépítészeti cégek és ügynökségek számára.

Projekt sablonok: Ezek a sablonok, például az új ügyfelek bevonására szolgáló sablonok és a számlasablonok, felgyorsítják az új projektek indítását és biztosítják a több projekt közötti konzisztenciát.

Moodboardok és ajánlatok készítése: Ezek az eszközök segítenek az ötletek vizualizálásában és bemutatásában az ügyfeleknek.

A 10 legjobb belsőépítészeti szoftver

Annak érdekében, hogy megtalálja a belsőépítészeti vállalkozásához legmegfelelőbb projektmenedzsment eszközt, összeállítottuk a belsőépítészek számára 2024-ben használható legjobb szoftverek listáját.

A belsőépítészek a ClickUp több mint 15 nézetével nyomon követhetik kapcsolataikat, projektjeiket és ötleteiket.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely egy helyen csoportosítja vállalatának munkafolyamatait. A ClickUp projektmenedzsment megoldásai segítenek a csapatoknak bármely projekt megtervezésében, nyomon követésében és az együttműködésben. Olyan funkciókkal, mint a feladat sablonok, a gondolattérképek és a műszerfalak, a ClickUp átfogó képet nyújt a projekt állapotáról, és több mint 200 eszközzel integrálható, biztosítva, hogy a belsőépítészeti csapatok rendelkezzenek a szükséges digitális erőforrásokkal.

A szoftver egyéni tervezők és megalapozott tervezőirodák számára is előnyös lehet, a ClickUp belsőépítészeti sablon pedig gyorsan működésbe hozza csapatait.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen vázlatokat, dokumentumtervezeteket, összefoglalja a találkozók jegyzetét és még sok mást a szakértők által kidolgozott mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel

Kezelje belsőépítészeti munkáit listán, Gantt-diagramon, táblán és más formátumokban a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével.

Dolgozzon együtt és alakítson ki összhangot tervezési projektjén egy átfogó együttműködési szoftver segítségével.

A testreszabható irányítópultok segítségével mindent egy pillanat alatt áttekinthet és könnyedén nyomon követheti a haladást.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, beleértve a Slacket, a Figmát és a felhőalapú tárolóalkalmazásokat.

A ClickUp korlátai

A felület a kiterjedt funkciókészlet miatt túlterhelő lehet.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió egyes funkciói.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Monday. com

A Monday.com egy sokoldalú projektmenedzsment szoftver, amely belsőépítészek számára is alkalmas funkciókkal rendelkezik. Akár egyszerű, akár összetett projektekről van szó, a Monday.com segítségével hatékonyan megtervezheti, végrehajthatja és nyomon követheti azokat.

A belsőépítészek könnyedén kioszthatják a feladatokat, beállíthatják a projekt ütemtervét és nyomon követhetik csapatuk előrehaladását, a platform pedig hangsúlyt fektet az együttműködésre, biztosítva, hogy a belsőépítészeti csapat tagjai jól működjenek együtt. A kommunikációs segédeszközök, mint például az e-mailes emlékeztetők és a projektjóváhagyási kérések, értékes időt takarítanak meg csapatának.

Monday.com legjobb funkciói

Kövesse nyomon csapata előrehaladását, állítson be projektütemterveket, és irányítsa csapata munkáját egy helyen.

Zökkenőmentesen együttműködhet a csapatok és osztályok között, hogy áttekintést nyerjen a tervezési projektek előrehaladásáról.

Használjon testreszabható és rugalmas opciókat bármilyen tervezési projekthez, folyamathoz, részleghez vagy ügyfélhez.

Automatizálja a rutin feladatokat korlátlan automatizálási receptjeivel, beleértve az e-mailes emlékeztetőket és a projektjóváhagyási kérelmeket.

A folyamatban lévő feladatok és projektek áttekinthető megjelenítése biztosítja a hatékony projektmenedzsmentet.

Monday.com korlátai

Az árak kis csapatok és egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.

Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire megszokják az összes funkciót.

Bár a szoftver testreszabható, a belsőépítészeti igényekhez való igazításához további beállításokra van szükség.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 8 USD/hó 4 felhasználói helyért

Standard: 10 USD/hó 3 felhasználói helyért

Pro: 16 USD/hó 3 felhasználói helyért

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Ivy

Via Ivy

Az Ivy az első olyan speciális üzleti menedzsment szoftver a listánkon, amely kifejezetten tervezőknek készült. A szoftver a belsőépítészeti cégek igényeire összpontosít, és egy sor projektmenedzsment megoldást kínál az adminisztratív feladatok egyszerűsítésére, lehetővé téve a professzionális belsőépítészek számára a projektek, dokumentumok, kifizetések és ügyfélkapcsolatok könnyed kezelését. Az Ivy megkönnyíti a termékbeszerzést, a márkás ajánlatok és számlák elkészítését, valamint a szobatáblák létrehozását.

Az Ivy legjobb funkciói

Szerezzen be termékeket kedvenc beszállítóitól, és hozzon létre egy egyedi termékkatalógust az Ivy Product Clipper segítségével.

Készítsen professzionális, márkás ajánlatokat és számlákat belsőépítészeti projektjeihez!

Használja a szobatáblákat, hogy megvalósítsa belsőépítészeti ötleteit: hozza létre őket, ossza meg elképzeléseit, és építsen ki kapcsolatokat ügyfeleivel.

Források, számlák, beszerzések és nyomon követés egy helyen, egyszerűsítve a belsőépítészek projektmenedzsment folyamatát.

Használja ki a kiterjedt testreszabási funkciókat, hogy az belsőépítészeti vállalkozások egyedi igényeinek megfeleljen.

Ivy korlátai

A felhasználók panaszkodnak a más eszközökkel való korlátozott integrációra.

Egyes felhasználók szerint a szoftver drágább, mint más alternatívák.

A felhasználói felület egyes felhasználók számára nem elég intuitív.

Ivy árak

Starter: 65 USD/hó

Essential: 99 USD/hó

Pro: 149 USD/hó

Ivy értékelések és vélemények

Capterra: 3,7/5 (20 értékelés)

4. Bináris menedzsment

Via Binary Management

A Binary Management (BM) egy másik projektmenedzsment eszköz a belsőépítészeti ipar számára, amely a belsőépítészeti projektmenedzsment négy alapvető elemét egyesíti: tervezés, költségszámítás, nyomon követés és jelentéskészítés. A BM segíti a belsőépítészeket a termékek beszerzésében, professzionális ajánlatok készítésében és a projekt eredményeinek nyomon követésében, valamint teljes körű megoldást kínál a belsőépítészeti üzleti menedzsmenthez.

A Binary Management legjobb funkciói

A funkciókban gazdag költségszámítási funkcióval könnyedén és pontosan állapíthatja meg a projekt tervezési díját.

Készítsen részletes projektprogramot és fizetési ütemtervet, biztosítva a belsőépítészeti projekt hatékony menedzsmentjét a tervező eszközzel.

Kövesse nyomon a projekt eredményeinek előrehaladását, és használja ki az eredményenkénti időkövetés előnyeit a nyomkövető eszközzel.

A kiterjedt jelentéskészítési funkcióknak köszönhetően áttekinthető képet kaphat a projektről, annak előrehaladásáról és a csapat tagjainak teljesítményéről.

Biztosítsa a hatékony projektmenedzsmentet az belsőépítészeti vállalkozások egyedi igényeinek megfelelő funkciókkal.

Bináris menedzsment korlátai

A szoftver nem rendelkezik dedikált mobilalkalmazással.

A tanulási görbe meredek lehet a kezdő felhasználók számára.

Binary Management árak

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Binary Management értékelések és vélemények

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

5. Gyűjtés

Via Gather

Ez a robusztus belsőépítészeti projektmenedzsment szoftver közepes és nagy méretű belsőépítészeti csapatok számára készült, és a kommunikáció, az ügyfelek jóváhagyásainak, a nyomon követésnek és a dokumentációnak a központosítására összpontosít. A Gather segítségével a belsőépítészek inspirációkat gyűjthetnek webes forrásokból, megbeszélhetik ötleteiket másokkal, és megtervezhetik a szobák kialakítását. Számos professzionális tervezőcsapat használja a Gather szoftvert a projektek hatékonyabb kezelése érdekében.

Gyűjtse össze a legjobb funkciókat

Központosítsa a kommunikációt, a specifikációkat, az ügyfelek jóváhagyásait, a nyomon követést és a dokumentációt.

Kezelje a költségeket és a költségvetéseket belsőépítészeti projektek, helyiségek és választások szerint

Ossza meg és vitassa meg ötleteit, berendezési tárgyait, anyagait és projektjeit a csapattal és az ügyfelekkel, valós idejű megjegyzéseket hagyva.

Jelölje meg az objektumokat javasolt, megrendelt, kiszállított, telepített stb. státusszal, hogy könnyen nyomon követhesse a projekt teljes életciklusát.

Azonnali dokumentum- és jelentéskészítés és mentés, hogy azokat megoszthassa ügyfeleivel, csapataival és alvállalkozóival.

Gyűjtse össze a korlátozásokat

Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire megértik és használni tudják az összes funkciót.

A szoftver egyes ügyfelek számára drága.

Árak összegyűjtése

Örökre ingyenes

Előfizetés: 70 USD/hó 10 felhasználó számára

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

G2: 4,8/5 (47 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (27 értékelés)

6. Indema

Via Indema

Számos sikeres tervezőiroda használja az Indema szoftvert olyan kihívások kezelésére, mint a szétszórt erőforrások és a kommunikációs zavarok. Az egységes platform olyan eszközöket kínál, amelyekkel a belsőépítészek szervezettek, produktívak és összehangoltak maradhatnak, többek között feladatkezelést, e-mail automatizálást, termékbeszerzést és korszerű vizuális táblákat. A felhőalapú hozzáférésnek köszönhetően a belsőépítészeti cégek bárhonnan irányíthatják vállalkozásukat.

Az Indema legjobb funkciói

Tegye tervezőirodáját produktívabbá, szervezettebbé és összehangoltabbá egy egységes platform segítségével.

A műszerfal segítségével teljes áttekintést kaphat vállalkozásáról, beleértve a feladatokat, a folyamatban lévő tervezési projekteket, a pénzügyi áttekintéseket és a számlákat.

Készítsen olyan árajánlatokat, amelyek automatikusan számlákká és megrendelésekké alakulnak át, így gyorsabbá téve a munkafolyamatokat.

Importáljon bármilyen terméket az internetről az Indema szoftverbe, hogy a szoftver böngészőalapú clipperével még hatékonyabban használhassa azt.

Használja ki az automatizált e-mail munkafolyamatok hatékony lead generálási és ügyfél-bevonási előnyeit!

Indema korlátai

Az egyéb népszerű eszközökkel való integrációs lehetőségek korlátozottak.

Néhány felhasználó jelezte, hogy jobb mobil hozzáférést szeretne.

A konkrét projektigényekhez igazítható testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Indema árak

Solo: 19 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

VIP: 49 USD/hó

Indema értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (5 értékelés)

7. Mydoma Studio

Via Mydoma Studio

Ez a belsőépítészeti projektmenedzser szoftver célja, hogy egyszerűsítse a belsőépítészek munkáját olyan eszközökkel, amelyek segítenek a felhasználóknak a projektek szervezésében és a feladatok kezelésében. A hangulat táblák létrehozása és a számviteli folyamatok automatizálása segít a tervezési folyamat racionalizálásában. A Mydoma Visualizer lehetővé teszi a tervezőknek, hogy gyorsan elkészítsék a terveket és lenyűgözzék az ügyfeleket 3D-s vizualizációkkal, a mobilalkalmazás pedig kényelmes a mozgásban lévő belsőépítészek számára.

A Mydoma Studio legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan a tervezési projekteket egy belsőépítészek számára készült, időtakarékos eszközökből álló teljes csomaggal.

Renderelje belsőépítészeti projektjeit perceken belül, és mutassa be terveit 3D-ben!

Központosítsa az összes projektadatot, hogy az ügyfelek és a tervezők hozzáférhessenek az összes projektrészlethez.

Lehetővé teszi a belsőépítészek számára, hogy iOS és Android eszközökön, mobilalkalmazáson keresztül kezeljék vállalkozásukat.

Az intuitív feladatkezelő eszköz segítségével bontsa fel a projekteket feladatokra, és egyszerűsítse a tervezési projektmenedzsment folyamatot.

A Mydoma Studio korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület elavult.

Az árstruktúra nem minden vállalkozás számára megfelelő.

A funkciókészlet nem olyan robusztus, mint egyes ügyfelek szeretnék.

Mydoma Studio árak

Kezdő csomag: 49 USD/hó

Professzionális: 69 USD/hó

Professzionális csapat: 99 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Minden csomaghoz további felhasználók is hozzáadhatók, fejenként 20 dollár felár ellenében.

Mydoma Studio értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (79 értékelés)

8. Studio Designer

Via Studio Designer

A Studio Designer egy másik, kifejezetten a belsőépítészeti ipar számára kifejlesztett digitális platform. A szoftver teljes funkciókészlete lehetővé teszi a belsőépítészek számára, hogy a projekteket a kezdetektől a befejezésig kezeljék. A projektmenedzsment eszközök segítségével a tervezők javaslatokat tehetnek, megrendeléseket adhatnak le és számlákat állíthatnak ki az összes projektelemre, a Studio Capture pedig digitális beszerzési lehetőségeket kínál különböző beszállítóktól. A platform időalapú számlázási és speciális könyvelési eszközöket kínál a belsőépítészek számára.

A Studio Designer legjobb funkciói

Javasoljon, rendeljen és számlázzon minden projektelemet; kövesse nyomon a csapat tevékenységét; és kezelje a belsőépítészeti projekteket a kezdetektől a befejezésig.

Digitálisan szerezzen be termékeket különböző beszállítóktól, és egyszerűsítse a tervezési projektmenedzsment folyamatot.

Hatékonyan nyomon követheti és számlázhatja az ügyfeleknek a tervezési projektekre fordított időt.

Használja az ügyfélportált az együttműködéshez és a belsőépítészeti ügyfelektől érkező fizetések elfogadásához.

Kezelje pénzügyeit a belsőépítészek számára kifejlesztett integrált könyvelési eszközökkel.

Készítsen korlátlan számú jelentést a pénzügyekről és a projektekről, amelyek betekintést nyújtanak a belsőépítészeti projektmenedzsment folyamatába.

A Studio Designer korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe bonyolult lehet.

Egyes felhasználók túl drágának tartják a platformot.

Egyes ügyfelek panaszkodtak, hogy a felület nehézkes vagy elavult.

Studio Designer árak

Alap: 54 USD/hó

Professzionális: 72 USD/hó

Studio Designer értékelések és vélemények

Capterra: 3/5 (2 értékelés)

9. Design Manager

Via Design Manager

A Design Manager egy kifinomult belsőépítészeti szoftver egyéni belsőépítészek és nagy belsőépítészeti cégek számára.

A szoftver átfogó eszközkészletet kínál a projektmenedzsmenthez, beszerzéshez, könyveléshez és egyebekhez. Az ügyfélportál lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitálisan küldjenek ajánlatokat és számlákat. A fejlett funkciók segítenek a nagyvállalatoknak a projektek előrehaladásában, beleértve a készletgazdálkodási, adatgyűjtési és bemutatótermi modulokat.

A Design Manager legjobb funkciói

Szervezze meg tervezési projektjeit az iparágban vezető specifikációs eszközökkel, és tartsa be a pontos időszámítást.

Könnyítse meg az ügyfelektől származó betétek, előlegek és kifizetések beszedését, és integrálja azokat zökkenőmentesen a cég szintű könyvelésbe.

Adjon ki megrendeléseket, kövesse nyomon azok állapotát, és kezelje a komplex, több lépésből álló munkamegbízásokat az egyedi feladatokhoz.

Személyre szabott jelentéseket készíthet, hogy betekintést nyerjen a tervezési projektekbe és a cég mutatóiba.

Küldjön ajánlatokat és számlákat digitálisan az ügyfeleknek, és azonnal szedje be a fizetéseket, biztosítva ezzel a zökkenőmentes projektmenedzsmentet.

Használja ki a fejlett funkciókat, beleértve a készletkezelés, adatgyűjtés, értékesítési pontok és bemutatótermek moduljait.

A Design Manager korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület elavult.

A szoftver beállítása és megértése kihívást jelenthet.

Egyes felhasználók a szoftvert drágábbnak tartják, mint a hasonló lehetőségeket.

Design Manager árak

Előfizetés: 65 USD/hó felhasználónként

Design Manager értékelések és vélemények

G2: 2,8/5 (5 értékelés)

10. Plaky

Via Plaky

A Plaky egy egyszerű vizuális projekttervezéshez használható feladatkezelő szoftver. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással kezeljék a projekteket, együttműködjenek a csapattagokkal és állapotjelentéseket kapjanak. A korlátlan számú projekt kezelési lehetőségével a Plaky kiváló projektkezelő eszköz nagyvállalatok számára is.

A Plaky legjobb funkciói

Kövesse nyomon a teendőket, ossza ki a feladatokat a csapattagok között, és adjon hozzá egyedi információkat a feladatokhoz a projektmenedzsment funkciók segítségével.

Hívja meg csapattársait az együttműködésre, beszéljék meg a feladatokon belüli munkát, és kapjanak értesítéseket a frissítésekről és említésekről.

Tekintse át egy pillanat alatt az összes feladat állapotát, és szűrje a feladatokat különböző kritériumok alapján többféle megjelenítési lehetőség segítségével.

A Plaky mobilalkalmazással bárhol biztosíthatja a folyamatos projektmenedzsment funkciókat.

Plaky korlátai

Egyes felhasználók túl alapszintűnek tartják az együttműködési funkciókat.

A korlátozott integrációs lehetőségek és automatizálási funkciók visszatartottak néhány ügyfelet.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzió egyes funkciói.

Plaky árak

Örökre ingyenes

Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 8,99 USD/hó felhasználónként

Plaky értékelések és vélemények

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Kezelje összes projektjét a ClickUp segítségével

A legjobb belsőépítészeti projektmenedzser szoftver segítségével könnyedén kezelheti a tervezési projekt összes mozgó elemét. Akár lakó-, akár kereskedelmi célú tervezéssel foglalkozik, ezek a platformok megszüntetik a több tucat mérföldkő és teljesítendő feladat nyomon követésének stresszét, és mindent, a hangulat tábláktól az ügyfelek jóváhagyásának megszerzéséig, gyerekjátékká tesznek.

Ha olyan belsőépítészeti projektmenedzsmentet keres, amely beilleszthető az egész üzleti tevékenységébe, próbálja ki még ma a ClickUp-ot. Átfogó funkciói egyszerűsítik vállalkozásának minden aspektusát, beleértve a belső kommunikációt és együttműködést, és egyetlen, könnyen használható platformon optimalizálják a szervezet egészének munkafolyamatait és folyamatait.