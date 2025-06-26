A 11 legjobb Figma AI alternatíva tervezők számára 2025-ben

A Figma egyesek számára megfelelő lehet, de nem minden kreatív munkafolyamat illeszkedik tökéletesen az AI ökoszisztémájába.

Talán olyan Figma AI alternatívát keres, amely megkönnyíti az interaktív prototípusok készítését, anélkül, hogy bonyolult folyamatokon kellene átesnie. Vagy olyan platformra van szüksége, amely támogatja csapata teljes munkafolyamatát, a korai koncepcióktól a végső átadásig.

Bármi is legyen az oka, nem vagy egyedül. A tervezők, termékmenedzserek és gyorsan változó csapatok olyan okosabb, rugalmasabb eszközöket keresnek, amelyek ötvözik az automatizálást a teljes testreszabhatósággal.

Ebben az útmutatóban összegyűjtöttük a legjobb alternatívákat, amelyeket érdemes kipróbálni. Akár a sebességet, a jobb együttműködést, vagy egyszerűen csak egy olyan eszközt keres, amely jobban illeszkedik a folyamatához, itt biztosan megtalálja a megfelelőt.

A legjobb Figma AI alternatívák áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a lista legjobb eszközeiről:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Tervezze meg a feladatok munkafolyamatait és az AI-alapú együttműködést AI-alapú táblák, többfelhasználós szerkesztés, fájlexport, tervezési sablonok, feladatkezelés, Figma-beágyazások, Docs, több mint 1000 zökkenőmentes integráció, vektorszerkesztés, Gantt-diagramok Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Framer Interaktív weboldal-tervezés és valós idejű prototípus-készítés Automatikus elrendezések, interaktív komponensek létrehozása, valós idejű kódolás nélküli szerkesztő, CMS, animációk, beépített tárhely A fizetős csomagok ára 10 dollár/hónaptól kezdődik. Uizard Gyors, AI-alapú makettek és prototípusok Autodesigner, témagenerátor, AI hőtérképek, screenshot-to-design, többfelhasználós szerkesztés Ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól/hónap Penpot Nyílt forráskódú, fejlesztőbarát prototípus-készítés CSS Flex/Grid elrendezés, SVG-alapú tervezés, kóddal ellátott ellenőrzési mód, valós idejű szerkesztés, saját tárhely Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/szerkesztő/hónap áron kezdődnek. Mockplus Gyors web/alkalmazás prototípus-készítés együttműködéssel Drag-and-drop wireframing, Auto-Specs, csapat szerkesztés, export specifikációk/kód, tervezési verziók összehasonlítása Ingyenes; fizetős csomagok 6,20 USD/felhasználó/hónap áron kezdődnek. Sketch UI/UX tervezés macOS natív munkafolyamatban Egyedi formák, bővítmények, vektorgrafikus szerkesztés, CSS-export, iOS-előnézet, hotspot-összekapcsolás A fizetős csomagok ára szerkesztőnként havi 12 dollártól kezdődik. Adobe XD Platformok közötti tervezés Creative Cloud integrációval Komponensállapotok, mozgásátmenetek, reszponzív átméretezés, fejlesztői átadási eszközök, Creative Cloud szinkronizálás A Creative Cloud csomagokban benne van (változó) Canva Vizuális tervezés és marketingtartalom Drag-and-drop, Magic AI eszközök, automatikus méretváltoztatás, sablonok, prezentációs mód, márkakészletek, képszerkesztés Ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap Moqups Könnyű vázlatkészítés és diagramkészítés UI-komponensek, sablonkönyvtárak, folyamatábrák, valós idejű együttműködés, mesteroldalak Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hó UXPin Interaktív tervezés valódi kódkomponensekkel Logikán alapuló interakciók, dinamikus állapotok, egyesítés React komponensekkel, változók, feltételes folyamatok Egyedi árazás Lunacy Offline-képes UI/UX tervezés platformok között Drag-and-drop, Magic AI eszközök, automatikus méretváltoztatás, sablonok, prezentációs mód, márkakészletek, képszerkesztés Ingyenes; fizetős csomagok 14,98 USD/felhasználó/hónap áron kezdődnek.

A legjobb Figma AI alternatívák

A tapasztalt tervezők számára, akiknek szűkös határidőket és változó ügyféligényeket kell összehangolniuk, a megfelelő eszközök döntő fontosságúak a munkafolyamatuk szempontjából. Ezek a Figma AI alternatívák nemcsak a gyors iterációt és a felhasználói tesztelést támogatják, hanem segítenek a csapatoknak a komplex tervezési rendszerek, prototípusok és átadások konzisztenciájának fenntartásában is.

Vessünk egy pillantást rá 👇

1. ClickUp (A legjobb tervezési feladatok munkafolyamataihoz és AI-alapú kreatív együttműködéshez)

Készítsen tervezési munkafolyamatokat és makett terveket a ClickUp segítségével.

A tervezőcsapatok gyakran tucatnyi eszközt kezelnek – egyet a briefekhez, egy másikat a vázlatokhoz, egy harmadikat pedig a visszajelzésekhez. Az eredmény? Összefüggéstelen munkafolyamatok, verziókáosz és sok időveszteség a lapok közötti váltás miatt.

A ClickUp for Design Teams ezt megváltoztatja azzal, hogy mindent egy munkaterületbe hoz. Ugyanazon a platformon tervezhet kampányokat, kezelheti a kreatív produkciót és készíthet vizuális elemeket.

Kezelje a tervezési kampányokat, a kreatív munkafolyamatokat és a vizuális eszközöket egy helyen a ClickUp for Design Teams segítségével.

A komplex tervezési projekteket könnyen kezelhető feladatokra bonthatja, kijelölve a felelősöket, a prioritásokat és a határidőket.

Szüksége van a márkafrissítés, a felhasználói felület átalakítása és a bevezetési kampány közötti függőségek feltérképezésére? Ez könnyen megoldható a ClickUp Gantt Charts segítségével vagy a csapata folyamatához igazított listastruktúrával.

Onnan váltson át a ClickUp Whiteboards-ra, hogy vázlatokat készítsen, tervezési rendszereket, interaktív bemutatókat vagy nagy pontosságú prototípusokat térképezzen fel.

Nézze meg ezt a videót👇, hogy többet tudjon meg a ClickUp Whiteboardsról.

A táblák teljesen interaktívak, így feladatok húzásával, visszajelzések összekapcsolásával, vagy akár élő munkafolyamatok létrehozásával is együttműködhet csapatával valós időben.

Vázlatokat készíthet, tervezési rendszereket tervezhet és interaktív prototípusokat építhet valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.

👀 Tudta? A ClickUp Whiteboardot közvetlenül a ClickUp Chatből hozhatja létre – csak kattintson az Új Whiteboard gombra, adjon nevet neki, és nyomja meg az Enter billentyűt. Azonnali együttműködés, extra kattintások nélkül!

Az AI-t akár a ClickUp munkaterületén is használhatja! A ClickUp Brain, a legjobb AI-partner a szobában, közvetlenül a Whiteboards-ba van beágyazva. Tehát ha egy üres vászonra bámul, csak kérje meg az AI-motort, hogy generáljon elrendezési ötleteket, tartalomblokkokat vagy akár hangulatlap-vizuális elemeket.

A Whiteboards-ba beépített ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat elrendezési ötleteket, tartalomblokkokat vagy hangulatlapokat.

A ClickUp Creative and Design Template még gyorsabbá teszi a munkát. Kreatív igénylőlapokkal, eszközkönyvtárakkal, projekt táblákkal és Gantt-nézetekkel előre feltöltve érkezik, mindez több csatornán kampányokat lebonyolító tervezőcsapatok számára készült.

Ingyenes sablon letöltése Gyorsítsa fel a kreatív munkafolyamatokat a ClickUp kreatív és tervezési sablonjával.

⚡ Sablonarchívum: Egyértelműbb módszert keres kreatív projektek elindításához? A ClickUp Design Brief Whiteboard Template segít egy helyen összefoglalni az ügyfelek igényeit, a célközönségre vonatkozó információkat, a tervezési célokat és a legfontosabb eredményeket. Kiválóan alkalmas kreatív csapatok számára, hogy a szétszórt információkat gyorsan strukturált kiindulási ponttá alakítsák!

A ClickUp legjobb funkciói

Tervezési specifikációk : Dokumentálja a tervezési irányelveket, kutatási jegyzeteket és márkarendszereket : Dokumentálja a tervezési irányelveket, kutatási jegyzeteket és márkarendszereket a ClickUp Docs segítségével. Ossza meg az érdekelt felekkel, vagy alakítson bármely dokumentumot együttműködési összefoglalótá.

AI-val ellátott táblák : Vázolja fel a felhasználói folyamatokat, ötleteljen elrendezéseket, és használja a ClickUp Brain alkalmazást képek létrehozásához, ötletek elnevezéséhez vagy kreatív jegyzetek összefoglalásához az intuitív felületén.

Integrált feladatkezelés : Kezelje az összes tervezési feladatot : Kezelje az összes tervezési feladatot a ClickUp Tasks alkalmazásban. Állítsa be a határidőket, rendelje hozzá a csapattagokat, és kövesse nyomon az előrehaladást egyedi állapotokkal, alfeladatokkal és függőségekkel.

Valós idejű együttműködés : közvetlenül kommentálhatja a feladatokat, megjelölheti az érdekelt feleket, és nyomon követheti a tervezési iterációkat a sprintek során. Egy helyen együttműködhet a marketing-, termék- és fejlesztőcsapatokkal.

Figma beágyazások és több mint 1000 integráció: Ágyazza be a Figma prototípusokat közvetlenül a feladatokba, táblákba vagy dokumentumokba. Ezenkívül csatlakozzon a Slackhez, a Google Drive-hoz, a Notionhoz és más eszközökhöz, hogy központosítsa a kreatív munkafolyamatokat.

ClickUp korlátozás

Kis tanulási görbe azok számára, akik most kezdenek

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp a legjobb dolog, ami valaha történt velem. A Kredo Inc. művészeti igazgatója vagyok, amely 3 leányvállalat anyavállalata. Tervezői csapatot vezetek, így a ClickUp segít a projektmenedzsmentben, az időgazdálkodásban, a munkák delegálásában és még sok másban!

A ClickUp a legjobb dolog, ami valaha történt velem. A Kredo Inc. művészeti igazgatója vagyok, amely 3 leányvállalat anyavállalata. Tervezői csapatot vezetek, így a ClickUp segít a projektmenedzsmentben, az időgazdálkodásban, a munkák delegálásában és még sok másban!

2. Framer (A legjobb interaktív weboldal-tervezéshez és valós idejű prototípus-készítéshez)

via Framer

A Framer ötvözi a tervezőeszközök pontosságát a gyártásra kész webhelyek teljesítményével. Kiemelkedő jellemzője, hogy a vászonról élő webhelyre léphet egy valós idejű, kódolás nélküli szerkesztő segítségével, amely React komponensekkel működik.

A tervezők automatikus elrendezéseket, interaktív elemeket és beépített animációkat használhatnak olyan reszponzív webes tervek készítéséhez, amelyek úgy viselkednek, mint a termékek, anélkül, hogy a tervezési folyamatban fejlesztőkre lenne szükség. A több eszközön történő előnézetek, a beépített CMS és a natív tárhely segítségével a prototípusok közvetlenül a platformon belül kifinomult eredményekké válnak.

A Framer legjobb funkciói

Adjon hozzá komplex animációkat, például görgetési effektusokat, parallaxot és hurokátmenetet kód nélkül a Framer Motion segítségével.

Kezelje a dinamikus tartalmakat vizuális CMS-sel, például gyűjteményekkel, drag-and-drop szerkesztéssel és valós idejű webhelyfrissítésekkel.

Azonnali közzététel staging, rollback, beépített elemzés, GDPR-kompatibilis A/B tesztelés, automatizált SEO, SSL és globális hosting segítségével.

A Framer korlátai

A felület nem elég egyértelmű a kezdők számára, az ikonok nem egyértelműek és a navigáció gyenge, ami még az egyszerű feladatok elvégzését is frusztrálóvá teszi, még irányított tantermi környezetben is.

Framer árak

Személyes csomagok

Mini : 10 USD/hó

Alap : 20 USD/hó

Pro: 30 USD/hó

Üzleti tervek

Indítás : 75 USD/hó (éves számlázás)

Ár : 200 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Framer értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Framerről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Figma már előre tudja, mit keres, mielőtt Ön rájönne. A koncepciótól a teljes értékű tervekig, a vázlatoktól a végleges renderelésig és a weboldalakhoz és marketing célokra szánt digitális exportokig. A Figma 100%-ban integrálva van üzleti tevékenységünk számos munkafolyamatába.

A Figma már előre tudja, mit keres, mielőtt Ön rájönne. A koncepciótól a teljes értékű tervekig, a vázlatoktól a végleges renderelésig és a weboldalakhoz és marketing célokra szánt digitális exportokig. A Figma 100%-ban integrálva van üzleti tevékenységünk számos munkafolyamatába.

3. Uizard (A legjobb gyors AI-alapú makettek és prototípusok készítéséhez)

via Uizard

Az Uizard egy AI-alapú tervezőeszköz és Figma-alternatíva, amely másodpercek alatt szöveges utasításokat, képernyőképeket vagy kézzel rajzolt vázlatokat szerkeszthető prototípusokká alakít. Autodesigner funkciója egyszerű szövegbevitelből többképernyős maketteket generál.

Lehetővé teszi továbbá a vázlatok vagy képernyőképek beolvasását is, hogy gyorsan elindíthassa terveit. Az Uizard segítségével az ötlettől a prototípusig vezető út sima, intuitív folyamattá válik, még a nem tervezők számára is.

A Uizard legjobb funkciói

Néhány mondat beírásával teljes felhasználói felületeket és többképernyős folyamatokat hozhat létre – az AI kezeli az elrendezést, a komponenseket és az alapvető navigációt.

Készítsen koherens UI témákat képekből vagy URL-ekből, és szerezzen figyelem-hő térképeket, amelyek előre jelzik, hogy a felhasználók mire fognak összpontosítani.

A tervezési folyamatban több csapattag is egyszerre kommentálhat és szerkeszthet, majd exportálhat kattintható prototípusokat vagy fejlesztőbarát CSS/React kódrészleteket.

Uizard korlátozás

Az Uizard Autodesigner gyakran használja újra hasonló elrendezéseket, ami miatt a végeredmény általánosnak tűnik. Kiválóan alkalmas ötletek kitalálására, de utána valószínűleg sokat kell finomítania a terveken.

Uizard árak

Örökre ingyenes

Pro : 19 USD/hó

Üzleti : 39 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás; nagy csapatok (15+ fő) számára készült, éves számlázással.

Uizard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (45 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak az Uizardról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az Uizardnak köszönhetően most már nem kell a fejemben elképzelnem az ötletemet, hanem gyorsan le is rajzolhatom. Ezzel sokkal gyorsabbá válik a tervezés folyamata.

Az Uizardnak köszönhetően most már nem kell a fejemben elképzelnem az ötletemet, hanem gyorsan le is rajzolhatom. Ezzel sokkal gyorsabbá válik a tervezés folyamata.

🧠 Érdekesség: A jövőbe tett hatalmas ugrásként a kínai tudósok bemutatták az AlphaDogot, egy 5G-vel működő robotkutyát, amely nemcsak hozza a labdát, hanem csomagokat is kézbesít, éttermekben asztalokat takarít el, és önállóan vezeti a látássérülteket!

4. Penpot (A legjobb nyílt forráskódú, fejlesztőbarát felhasználói felület-tervezéshez és prototípus-készítéshez)

via Penpot

A Penpot egy ingyenes, webalapú, nyílt forráskódú prototípus-készítő eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik teljes ellenőrzést és rugalmasságot szeretnének. Gyakran tartják az egyik legjobb Figma alternatívának, mivel olyan funkciók révén teszi lehetővé a tervezők és fejlesztők zökkenőmentes együttműködését, mint a CSS Flex/Grid elrendezés, a szerkeszthető SVG-alapú tervek és a kódellenőrzési mód.

A valós idejű többjátékos szerkesztéssel, a platformok közötti támogatással (beleértve az önálló tárhelyszolgáltatást) és a használati korlátozások hiányával a Penpot eltávolítja az előfizetési korlátokat, miközben elősegíti a tervezés és fejlesztés közötti szinergiát.

A Penpot legjobb funkciói

Készítsen reszponzív elrendezéseket, amelyek tükrözik a termelési kódot (CSS Flexbox/Grid), lehetővé téve a fejlesztőknek, hogy pontosan azt használják, ami a tervezésben szerepel.

Az Inspect mód segítségével automatikusan generálhat CSS, HTML/SVG jelöléseket a tervekből, így biztosítva a fejlesztők számára a zökkenőmentesebb átadást.

Gyorsan megtalálhatja és kezelheti a rétegeket/szűrő típusokat, használhatja a boole-i műveleteket, a színátmenetes kitöltéseket, a szabadkézi útvonalakat, a beágyazott kereteket és a fókusz módot.

Penpot korlátozás

A Penpot lassúnak és hibásnak tűnhet nagy vagy hosszú távú projektek kezelése során, és a teljesítmény nehéz prototípusok esetén akadozhat.

Penpot árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/szerkesztő/hónap

Vállalati: 950 USD/szervezet/hónap

Penpot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Penpotról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Csapatomnak sikerült a nyílt forráskódú platform segítségével zökkenőmentesen prototípusokat készítenie a tervezők és a mérnökök között.

Csapatomnak sikerült a nyílt forráskódú platform segítségével zökkenőmentesen prototípusokat készítenie a tervezők és a mérnökök között.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez szükséged van egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

5. Mockplus (A legjobb gyors web/alkalmazás prototípus-készítéshez valós idejű együttműködéssel)

via Mockplus

A Mockplus egy böngésző- és asztali prototípus-készítő eszköz és tervezési együttműködési szoftver, amelyet a gyorsaság és az egyszerűség jegyében fejlesztettek ki. Támogatja a drag-and-drop wireframinget, az interaktív elemeket és a beépített UI-készleteket, valamint a megosztott eszközkönyvtárakat és az élő csapatmunkát.

A csapatok a vázlatból kattintható prototípussá alakíthatják a tervet, fejlesztői specifikációkkal láthatják el, majd PDF-be vagy offline formátumba exportálhatják. A Figma alternatívájaként a Mockplus az Auto-Specs funkciót is tartalmazza, amely manuális javítások nélkül automatikusan generálja a fejlesztők számára szükséges részleteket.

A Mockplus legjobb funkciói

Gyorsan összehasonlíthatja a tervezési iterációkat osztással, elhalványítással, csúszkával vagy kiemeléssel.

Automatikusan generáljon specifikációkat a Figma, Adobe XD, Photoshop vagy Axure programokból, majd egészítse ki őket kézi jelölésekkel (szöveg, terek, színek, koordinátaeszközök).

Exportáljon platformra szabott eszközöket és CSS kódrészleteket közvetlenül a tervezési specifikáció nézetéből, beépített tömörítéssel a fejlesztés átadásának egyszerűsítése érdekében.

A Mockplus korlátai

A tervek feltöltése plugin-integrációkra vagy ZIP-fájlok drag-and-drop módszerrel történő feltöltésére korlátozódik, ami kényelmetlen azoknak a felhasználóknak, akik a gyorsabb projektbeállítás érdekében a közvetlen böngészőn keresztüli feltöltést részesítik előnyben.

Mockplus árak

Örökre ingyenes (Legfeljebb 10 felhasználó, időkorlát nélkül)

Premier : 6,20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Mockplus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mockplusról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Kiváló eszköz UX-tervezők, hi-fi prototípusok, eszközkezelés és kódolás számára, mindez egy felhőalapú alkalmazásban. A bővítmények kiválóan alkalmasak a csapat többi tagjának és a Mockplusban dolgozóknak történő átadásra is.

Kiváló eszköz UX-tervezők, hi-fi prototípusok, eszközkezelés és kódolás számára, mindez egy felhőalapú alkalmazásban. A bővítmények kiválóan alkalmasak a csapat többi tagjának és a Mockplusban dolgozóknak történő átadásra is.

👀 Tudta? A legendás Nike Swoosh logót 1971-ben egy Carolyn Davidson nevű egyetemista tervezte, és mindössze 35 dollárt kapott érte! Ez az egyik legikonikusabb logó a történelemben, amelynek ára ma egy tank benzin árával egyezik meg.

6. Sketch (A legjobb UI/UX tervezéshez macOS natív munkafolyamatban)

via Sketch

A Sketch egy macOS-exkluzív, vektor alapú grafikai tervező eszköz, amelyet felhasználói felületek és interaktív prototípusok készítésére fejlesztettek ki. Tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületet kínál, amely az intuitív tervezési munkafolyamatokra összpontosít.

Ez a Figma alternatíva alkalmas reszponzív képernyők, ikonok és interaktív folyamatok tervezésére. A Sketch CSS-exporttal és széles körű plugin-ökoszisztémával egyszerűsíti az átadást a fejlesztőknek.

A Sketch legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi alakzatokat, boole-i műveleteket, állítható sarokstílusokat és útvonalmanipulációkat a Toll eszköz segítségével.

Használja ki a számtalan közösségi bővítményt olyan feladatokhoz, mint a mérés (Sketch Measure), az automatizálás, az eszközök exportálása és a felhasználói felület fejlesztése.

Kössön össze művészeti táblákat hotspotokkal, és tekintse meg az előnézeteket közvetlenül iOS-eszközökön, továbbfejlesztett hotspot-kiválasztással és testreszabható prototípus-láthatósággal.

A Sketch korlátai

Csak macOS rendszeren érhető el, és nagy fájlok vagy régebbi hardverek esetén lassulást okozhat, ezért kevésbé ideális platformok közötti csapatok vagy komplex projektkövetés esetén.

Sketch árak

Normál előfizetés : 12 USD/hó szerkesztőnként (havi számlázás)

Üzleti előfizetés : 22 USD/hó szerkesztőnként (csak éves számlázással)

Csak Mac-re érvényes licenc: 120 USD/licenc; 1 év frissítéseket tartalmaz

Sketch értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (800+ értékelés)

Mit mondanak a Sketch-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

2014 óta használom a Sketch programot iPhone felhasználói felületek, ikonok és promóciós anyagok készítéséhez. Nagyon egyszerű vele képeket és vektorokat létrehozni, megosztani és terjeszteni.

2014 óta használom a Sketch programot iPhone felhasználói felületek, ikonok és promóciós anyagok készítéséhez. Nagyon egyszerű vele képeket és vektorokat létrehozni, megosztani és terjeszteni.

7. Adobe XD (A legjobb platformok közötti tervezéshez, natív Creative Cloud integrációval)

az Adobe XD-n keresztül

Az Adobe XD egy vektor alapú UI tervező eszköz, amelyet webes, mobil és hangfelületeken dolgozó tervezők számára fejlesztettek ki. Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek már beágyazódtak az Adobe ökoszisztémájába, és szorosan integrálódtak olyan eszközökbe, mint a Photoshop és az Illustrator.

Bár ez a Figma alternatíva nehezebb megtanulni, az XD mégis átfogó funkciókat kínál interaktív prototípusok és tervezési rendszerek készítéséhez. A legutóbbi frissítések AI-alapú funkciókat is bevezettek, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat, például a tartalomérzékeny elrendezést és az automatikus átméretezést, hogy felgyorsítsák az ismétlődő feladatokat.

Az Adobe XD legjobb funkciói

Hozzon létre dinamikus UI elemeket (például kapcsolókat vagy legördülő menüket) több állapotban egyetlen komponensben.

Adjon hozzá mozgást és mikrointerakciókat a rajztáblák között anélkül, hogy idővonalat kellene szerkesztenie.

Gyorsan másolja a tervezési elemeket, és töltse ki őket automatikusan adatokkal a gyors elrendezés létrehozásához.

Az Adobe XD korlátai

A generatív AI eszközök nem elég kifinomultak és használhatók, különösen akkor, ha Photoshop integrációval érhetők el, és korlátozott a gyors útmutatás.

Adobe XD árak

Az Adobe Creative Cloud All Apps előfizetés részeként elérhető.

Adobe XD értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe XD-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az XD segítségével csapatunk gyorsabban tudta bemutatni ötleteit, legyen szó üzletek márkanevéről, kioszkok jelzéseiről vagy irányjelző rendszerekről.

Az XD segítségével csapatunk gyorsabban tudta bemutatni ötleteit, legyen szó üzletek márkanevéről, kioszkok jelzéseiről vagy irányjelző rendszerekről.

8. Canva (A legjobb vizuális tervezéshez és marketingtartalmakhoz)

via Canva

A Figma alternatívája, a Canva egy felhőalapú tervezőplatform tervezők, marketingesek és olyan csapat tagok számára, akik nem rendelkeznek programozási ismeretekkel. Drag-and-drop felületet, hatalmas sablonkönyvtárat és beépített együttműködési eszközöket kínál.

A csapatok a valós idejű megjegyzések, a megosztott mappák és az egyszerű márkaeszköz-kezelésnek köszönhetően perceken belül készíthetnek közösségi média grafikákat, prezentációkat, posztereket és akár GIF-eket is.

A Canva legjobb funkciói

Egy kattintással méretezhető formátumok (Instagram, LinkedIn, nyomtatás), valamint átlátszó PNG, PDF és MP4 fájlok többcsatornás használatra.

Beépített prezentációs mód, egyszerű idővonal-animáció és automatikus feliratozás funkciók.

Automatikusan generáljon elrendezéseket, képeket és szövegeket a Canva AI eszközkészletével, beleértve a Magic Write és a Magic Media funkciókat.

Canva korlátozás

Bár a Canva hatalmas tervezési könyvtárat kínál, nem elég precíz az egyedi vagy professzionális minőségű eredményekhez, ezért a felhasználók gyakran kénytelenek speciálisabb tervezőeszközökre váltani.

Canva árak

Örökre ingyenes

Canva Pro : 15 USD/hó egy felhasználó számára

Canva Teams : 10 USD/hó felhasználónként; minimum 3 felhasználó szükséges (30 USD/hó)

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Canva az a titkos fegyver, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy néhány gombnyomással azonnal professzionális minőségű tartalmat hozzon létre. Én egyedül a Canva segítségével hoztam létre egy egész vállalkozást.

A Canva az a titkos fegyver, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy néhány gombnyomással azonnal professzionális minőségű tartalmat hozzon létre. Én egyedül a Canva segítségével hoztam létre egy egész vállalkozást.

9. Moqups (A legjobb könnyű vázlatkészítéshez, diagramok készítéséhez és interaktív prototípus-készítéshez)

via Moqups

A Moqups egy webalapú vizuális együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy teljes egészében a böngészőből tervezzenek vázlatokat, diagramokat és interaktív prototípusokat. A makettek mellett támogatja a folyamatábrákat, a webhelytérképeket, az UML-t és a diagramokat is, így sokoldalú központtá teszi a korai szakaszban történő vizuális tervezéshez.

Bőséges sablonkönyvtárakkal és valós idejű szerkesztési funkciókkal rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy a többfunkciós csapatok online együtt brainstormingozhassanak, tervezhessenek és iterálhassanak.

A Moqups legjobb funkciói

Hozzáférhet kész UI-komponensekhez (iOS, Android, Bootstrap) és ikoncsomagokhoz (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) a kifinomult tervezéshez.

Használjon jegyzeteket, kiemeléseket és élő megjegyzéseket a visszajelzések gyűjtéséhez és a tervezési megbeszélések irányításához.

A drag-and-drop oldalszervezés, a mappatámogatás és a Master Pages segít fenntartani a tervezés konzisztenciáját komplex folyamatok során.

A Moqups korlátai

A folyamatábra-csatlakozók kezelése nem intuitív és frusztráló lehet, különösen azoknak a felhasználóknak, akik részletes folyamatábrákat hoznak létre.

Moqups árak

Örökre ingyenes

Solo : 12 USD/hó

Csapat : 24 USD/hó

Korlátlan: 65 USD/hó

Moqups értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Moqupsról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Moqups könnyen és rendkívül gyorsan használható, különösen akkor, ha kis felbontású vázlatokat tervez, amelyek tartalmaznak szinte mindent, amire szüksége van. Ezenkívül lehetővé teszi klaszterek létrehozását, hogy alacsony felbontású prototípust készítsen a végfelhasználók számára. Ezen kívül kényelmesen feltöltheti az egyes elemeket/képeket a projektek között, és sablonokat hozhat létre, hogy még gyorsabban haladjon. Emellett az új táblázat elem sokkal jobb, mint a régi táblázat, és nagyobb rugalmasságot biztosít.

A Moqups könnyen és rendkívül gyorsan használható, különösen akkor, ha kis felbontású vázlatokat tervez, amelyek tartalmaznak szinte mindent, amire szüksége van. Ezenkívül lehetővé teszi klaszterek létrehozását, hogy alacsony felbontású prototípust készítsen a végfelhasználók számára. Ezen kívül kényelmesen feltöltheti az egyes elemeket/képeket a projektek között, és sablonokat hozhat létre, hogy még gyorsabban haladjon. Emellett az új táblázat elem sokkal jobb, mint a régi táblázat, és nagyobb rugalmasságot biztosít.

10. UXPin (A legjobb interaktív prototípus-készítéshez valódi kódkomponensekkel)

via UXPin

Az UXPin segít a tervezőcsapatoknak olyan komplex prototípusok készítésében, amelyek valódi alkalmazásokként viselkednek, anélkül, hogy el kellene hagyniuk a szerkesztőt. Az interaktív állapotok, változók, automatikus elrendezés és feltételes logika segítségével fejlett felhasználói folyamatokat szimulálhat és reális forgatókönyveket tesztelhet.

Merge funkciója áthidalja a tervezés és a fejlesztés közötti szakadékot a Git vagy a Storybook valódi kódolt komponenseinek segítségével. Az UXPin új AI-képességekkel is javítja a tervezési folyamatot, egyszerűsítve a tervezés konzisztenciáját. Az UXPin egy hatékony eszköz az UI-tervezéshez, kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek zökkenőmentes átadást igényelnek.

A UXPin legjobb funkciói

Szimulálja a valós felhasználói élményeket logikaalapú interakciókkal és dinamikus állapotokkal – amelyek sokkal fejlettebbek, mint a statikus link prototípusok.

Használja a beépített változókat, feltételes állapotokat, kifejezéseket és több interakciós kiváltót.

Összevonhatja a kódolt React komponenseket közvetlenül a prototípusaiba, így a fejlesztők és a tervezők ugyanabból a forrásból dolgozhatnak.

UXPin korlátozás

A tervezési rendszer komponensei nem frissülnek következetesen a projektek között, ezért nehéz bízni abban, hogy a változások a várt módon tükröződnek majd.

UXPin árak

Egyedi árazás

UXPin értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az UXPinről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Nagyszerű élmény volt kattintható prototípusokat készíteni és azokat remekül kinézni. Eddig elégedett vagyok az általam létrehozott munkákkal.

Nagyszerű élmény volt kattintható prototípusokat készíteni és azokat remekül kinézni. Eddig elégedett vagyok az általam létrehozott munkákkal.

11. Lunacy (A legjobb offline-képes UI/UX tervezéshez különböző platformokon)

via Lunacy

A Lunacy egy ingyenes, teljes funkcionalitású tervezőszoftver, amelyet az Icons8 fejlesztett ki, és amely az UI/UX tervezőknek hatékony alternatívát kínál a Figma helyett. Ez a platform natívan működik Windows, macOS és Linux rendszereken, és nem igényel stabil internetkapcsolatot az alapvető funkciók eléréséhez.

Emellett hatékony AI funkciókkal is rendelkezik, amelyekkel a gyors iterációk még gyorsabbá válnak. Ráadásul a Lunacy hozzáférést biztosít egy hatalmas beépített eszközkönyvtárhoz (ikonok, illusztrációk, fotók, UI-készletek), és olyan egyedi funkciókat kínál, mint az automatikus Z-indexelés, a rétegválasztás és a Linked Design funkció, amely a vászon elemeit közvetlenül a termelési kódhoz szinkronizálja.

A Lunacy legjobb funkciói

Használja az automatikus betűszín- és rétegbeállításokat (automatikus Z-index), az intelligens rétegkiválasztást és az azonnali képcsere eszközöket.

Együttműködjön élőben a csapattagokkal , mivel a felhő mód valós idejű szerkesztést, megjegyzéseket, matricákat és hangjegyzeteket, valamint offline asztali támogatást kínál.

AI-alapú eszközök, amelyek támogatják a háttér eltávolítását, a képek felbontásának növelését, az avatarok és helyőrző szövegek generálását a rutin feladatok felgyorsítása érdekében.

Lunacy korlátozás

A nagy méretű tervezési fájlok kezelése gyakran teljesítményproblémákhoz vezet, beleértve a rendszer összeomlását és az interfész hibáit, mint például az ablakok villódzása vagy az interfész elemeinek eltűnése.

Lunacy árak

Örökre ingyenes

Pro : 14,98 USD felhasználónként/hónap, havi számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Lunacy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Lunacy-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez egy fantasztikus ingyenes eszköz, amelyet akkor használok, amikor vázlatfájlokat kell megnyitnom a PC-n. Lehet, hogy nem a legjobb UX prototípus-készítő eszköz a piacon, de ingyenes, és nagyon hasznos lehet sürgős munkákhoz vagy ha a Mac számítógépe meghibásodott.

Ez egy fantasztikus ingyenes eszköz, amelyet akkor használok, amikor vázlatfájlokat kell megnyitnom a PC-n. Lehet, hogy nem a legjobb UX prototípus-készítő eszköz a piacon, de ingyenes, és nagyon hasznos lehet sürgős munkákhoz vagy ha a Mac számítógépe meghibásodott.

Miért érdemes a Figma AI alternatíváit választani?

A Figma elegáns, népszerű és tele van AI-vel, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki számára megfelelő.

Itt találhatók azok a pontok, ahol egyes felhasználók akadályokba ütköznek, és miért lehet értelmesebb egy Figma AI alternatívát keresni:

Korlátozott testreszabási lehetőségek: Bár egyszerűsítheti az alapvető prototípus-készítést, a Figma AI-alapú prototípus-készítése korlátozott lehet a rendkívül interaktív vagy speciális prototípusok létrehozása tekintetében, mivel a fejlett interakciókhoz gyakran manuális beállításokra van szükség.

Bonyolult munkafolyamatokhoz nem alkalmas: A Figma kiválóan alkalmas vázlatok és felhasználói felületek készítéséhez, de az interaktív prototípusok nagy léptékű kezelése vagy szélesebb körű projektrendszerekkel való integrálása kihívást jelenthet.

Együttműködési hiányosságok a tervezésen kívül: A Figma együttműködési eszközei tervezők számára készültek. Ha azonban szorosan együttműködik fejlesztőkkel, marketingesekkel vagy projektmenedzserekkel, akkor a tervezési fájlokon túlmutató eszközökre is szüksége lehet, például integrált dokumentumokra, visszacsatolási ciklusokra vagy feladatkezelésre.

Fájlterhelés és teljesítményproblémák: A tervezési rendszerek és a megosztott könyvtárak növekedésével a csapatok gyakran panaszkodnak a lassú teljesítményre. Az optimalizáltabb platformra való átállás jelentősen javíthatja a betöltési sebességet és a munkafolyamatok gördülékenységét.

Okosabb tervezés, jobb együttműködés és gyorsabb fejlesztés a ClickUp segítségével

A Figma AI hozzáadott értéket jelent a tervezési folyamatban, különösen a korai ötletelés és prototípus-készítés során. De nagyrészt a tervezés határain belül marad.

A ClickUp még tovább megy.

A ClickUp Whiteboards-ba beépített ClickUp Brain segítségével AI-alapú javaslatokat, tartalomgenerálást, brainstormingot és valós idejű együttműködést kap. Összeköti a folyamat minden részét: feladatokat, ütemterveket, dokumentumokat, tervezési visszajelzéseket és csapatkommunikációt.

Miért állna meg a jobb tervezésnél, amikor a ClickUp segítségével jobb terveket készíthet, jobb ötleteket gondolhat ki és jobb eredményeket érhet el?

A kezdéshez regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.