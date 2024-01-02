Canva és Figma: melyik alkalmazás a legjobb a tervezők számára?

Lehetetlen megkezdeni egy beszélgetést a tervezőeszközökről anélkül, hogy megemlítenénk a Canva és a Figma összehasonlítását. A közösségi média bejegyzéseitől a fotószerkesztésig és bármilyen vizuális digitális marketingig, ez a két grafikai tervezőeszköz okkal népszerű.

Annyira népszerűek, hogy ha egyik grafikai tervező eszköz sem felel meg az Ön igényeinek, akkor egész listák állnak rendelkezésre a Canva és a Figma alternatíváiról.

Hogy egyértelmű legyen: a kettő nem ugyanaz. Az egyik egy egyszerű grafikákhoz optimalizált tervezőeszköz, míg a másik inkább egy prototípus-készítő eszköz weboldalak és más komplex tervek tervezéséhez. De mégis elég sok hasonlóság van közöttük ahhoz, hogy a Canva és a Figma összehasonlítása releváns és érdemes legyen.

Tehát, a tervezési folyamatot segítő fejlett eszközökért folyó küzdelemben melyik nyer? Hogyan lehet megkülönböztetni a Canva és a Figma alkalmazásokat, és végül melyiket érdemes választani?

Mi az a Canva?

Via Canva

A Canva egy vizuális együttműködési szoftver, amely segít a tervezőknek és a nem tervezőknek nyomtatott és digitális projektek létrehozásában.

A Photoshophoz hasonló fejlett fotószerkesztő eszközökkel ellentétben nem szükséges, hogy a professzionális tervezők minden új projektet a nulláról kezdjenek. Ehelyett a beépített sablonok kiterjedt könyvtára megkönnyíti a tiszta és vonzó designelemek létrehozását közösségi média platformokhoz, weboldalakhoz, nyomtatott anyagokhoz és egyebekhez.

A Canva emellett felhasználóbarát felületével is nyer, amely megakadályozza a meredek tanulási görbét, valamint olyan együttműködési funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatának, hogy közösen dolgozzon komplex tervek létrehozásán. További funkciók közé tartozik a valós idejű együttműködéshez szükséges whiteboard eszköz, alapvető képszerkesztési funkciók, valamint egy ingyenes verzió, amelynek segítségével saját maga is kipróbálhatja a program remek funkcióit.

A Canva jellemzői

Via Canva

A Canva egy kifinomult eszköz, amely olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a vektoros szerkesztési lehetőségek, és intuitív felülettel rendelkezik, amelynek célja, hogy még a nem tervezők számára is megkönnyítse a kreatív folyamatot. Ezen összehasonlítás céljából különösen az együttműködési eszközökre, a táblás funkciókra és az előre megtervezett sablonokra fogunk összpontosítani.

1. Együttműködési funkciók

A legtöbb modern csapat, legyen szó professzionális tervezőkről vagy másokról, elosztott környezetben működik. Ehhez olyan együttműködési eszközökre van szükség, különösen grafikai tervező szoftverekre, amelyek lehetővé teszik számukra a gyors és hatékony közös munkát.

A Canva itt teljesít, professzionális szintű eszközöket kínálva az együttműködéshez. Több felhasználót is meghívhat az együttműködésre a drag-and-drop szerkesztőbe, ahol a felhasználói szerepkörök, mint például szerkesztő, néző és kommentátor, biztosítják a tervezési hierarchiát. Ez megkönnyíti a lenyűgöző vizuális elemek közös létrehozását anélkül, hogy aggódnia kellene a minőség romlása miatt a „túl sok szakács” jelenség miatt.

De ez még nem minden. Kombinálja saját tervezési elemeit előre megtervezett sablonokba, amelyeket az egész csapat használhat. Mentse el a betűtípusokat, képeket és színeket egy márkakészletbe, hogy kialakítsa saját tervezőeszközét. Készítsen csapatmappákat a korlátlan személyes fájlok mellett.

2. Fehér tábla funkciók

A Canva esetében az együttműködés nem ér véget a közösségi média grafikáinak elkészítésével. A platformot a csapatod közös tervezéséhez is felhasználhatod, köszönhetően a fehér tábla eszköznek, amely lehetővé teszi, hogy bármit elkészíts, a weboldal makettjeitől kezdve a felhasználói utazásokig az UX tervezéshez.

Dolgozzon együtt csapatával, hogy ötletei szabadon áramolhassanak. A kiterjedt rajzeszközök és a fejlett rácsozási rendszer segít a csapatnak a pályán maradni. Dolgozza ki ötleteit a lehető legjobb tervezési elvek szerint, majd vizualizálja őket AI és importált grafikák és képek segítségével.

3. Professzionális sablonok

Végül, a Canva a kiterjedt, előre definiált sablonokból álló könyvtárának köszönhetően tett szert hírnévre. A közösségi média bejegyzésektől a PowerPoint prezentációkig, a képeslapoktól a többoldalas brosúrákig terjedő sablonok miatt a Canva a marketinganyagok tervezéséhez legkedveltebb szoftver a kis csapatok körében, amelyek nem rendelkeznek kiterjedt szakértelemmel.

A Canva azzal is kiemelkedik, hogy csapata könnyedén személyre szabott anyagokat tervezhet ezekből a sablonokból. A stock fotókhoz való ingyenes hozzáférés, a videótervekkel való integráció és a fotószerkesztő funkciók lehetővé teszik csapatának, hogy elegendő grafikai elemet adjon hozzá a tervhez, hogy az az Ön sajátja legyen.

Ha ehhez hozzátesszük a saját, személyre szabott sablonok létrehozásának lehetőségét, könnyen belátható, miért ez az egyik legnépszerűbb grafikai tervező eszköz a piacon.

Canva árak

Ingyenes csomag

Canva Pro: 14,99 USD/hó egy felhasználó számára

Canva for Teams: 29,99 USD/hó az első öt felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Figma?

Via Figma

A Canva és a Figma a legnépszerűbb rajzeszközök közé tartoznak. A Figma azonban abban különbözik, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a rendszerre és az alapokra, amelyek végső soron a grafikai tervezést irányítják.

Igen, ez továbbra is vizuális együttműködési szoftver. De gyakran a legjobb whiteboard szoftverek között is szerepel, mivel képes vektoros grafikákat és prototípusokat létrehozni, amelyek túlmutatnak az egyszerű képeken.

Hogy egyértelmű legyek, ez természeténél fogva még mindig egy grafikai tervező eszköz. De ez egy olyan tervező eszköz, amelyet inkább brainstormingra, mint végleges eredményre és korai együttműködésre terveztek. Az Unsplash integrációja lehetővé teszi, hogy stock fotókat adjon hozzá terveihez és tábláihoz, és a fotószerkesztő eszközök továbbra is rendelkezésre állnak, hogy finomítsa prototípusait és bemutathatóvá tegye őket.

A Figma funkciói

Via Figma

A Figma két alapvető termékcsaládot kínál: a natív, all-in-one tervezőplatformot és a FigJam integrált whiteboard megoldást. Együtt egy felhőalapú eszközt alkotnak, amelynek UX-orientált funkciói felbecsülhetetlen értékűek lehetnek a csapatod számára.

1. Valós idejű együttműködés

A Canva és a Figma abban hasonlítanak, hogy mindkettő az együttműködésre lett kialakítva. A Figma esetében ez abban nyilvánul meg, hogy valós időben lehet velük együtt dolgozni. A tervezőprogram egy tolleszközt kínál, amely megmutatja a szoftverben az összes felhasználó kurzorát egy adott pillanatban, így minden csapattag pontosan láthatja, min dolgoznak.

Ezenkívül a Figma intuitív elágazási funkciót kínál, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egy nagyobb koncepcióhoz kapcsolódó saját ötleteiken dolgozzanak anélkül, hogy meredek tanulási görbét kellene leküzdeniük. Ez egy egyszerű eszköz különböző gondolatmenetek feltárásához, miközben lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy több ötletet egyesítsenek, amikor készen állnak rá. Ez a rugalmasság felbecsülhetetlen értékűvé válik, ha összetettebb terveken és prototípusokon dolgozik.

Végül, a Figma más, ebben a területen meglehetősen egyedülálló együttműködési eszközöket is kínál. Például ez a grafikai tervező platform audio megjegyzéseket és beszélgetéseket integrál, így a csapat tagjai könnyen egyeztethetik egymással a véleményüket.

2. Fehér tábla funkciók

A Canva és a Figma is kínál fehér táblákat, de a Figma kibővítette fehér tábla megoldását, hogy megkapja a neki járó figyelmet. A több előre elkészített sablonnak köszönhetően ez a funkció könnyen használható mindenre, a folyamatábráktól a csapatértekezletek napirendjéig, az ütemtervekig, az idővonalakig és még sok másig.

A Figma az AI-t is integrálja a tábláiba, egyszerű utasításokkal, amelyek segítségével csapata könnyedén létrehozhat új vásznakat bármilyen célra. Másodpercek alatt egy szöveges utasítás Gantt-diagramot, vizuális idővonalat, az Ön iparágának elemzését és még sok mást eredményezhet.

Végül, a Figma együttműködési lehetőségei kiterjednek a whiteboard megoldásokra is. Alig van tanulási görbe, így csapata whiteboardokon dolgozhat, audio- és szövegalapú élő csevegést használhat véleményének kifejezésére, és egyszerű emojikkal reagálhat az ötletekre és lehetőségekre. A Spotlight mód a csapattagokat azokhoz a területekhez irányítja, amelyeket leginkább meg akarnak vitatni, így maximálisra növelve a termelékenységet.

3. Sablon adatbázis

Végül, a Figma sablonokat kínál fehér táblákhoz és sablonokat egy több mint 300 fájlból álló könyvtárban – nem számolva az AI eszköz korlátlan prompt opcióit. Ezek a sablonok mind a fehér táblákra, mind a prototípusokra kiterjednek, így kevésbé valószínű, hogy egy új projekt vagy koncepció esetén a nulláról kell kezdenie.

A Figma árai

Ingyenes csomag

Figma Professional: 12 USD/hó felhasználónként

Figma szervezet: 45 USD/hó felhasználónként

Figma Enterprise: 75 USD/hó felhasználónként

FigJam Starter: Ingyenes csomag

FigJam Professional: 3 USD/hó felhasználónként

FigJam Organization: 5 USD/hó felhasználónként

FigJam Enterprise: 5 USD/hó felhasználónként

Figma és Canva: funkciók összehasonlítása

A Canva és a Figma számos közös funkcióval rendelkezik. Ha azonban összehasonlítja a kettőt, akkor érdemes megérteni, hogy ezek a közös funkciók is miben különböznek egymástól. Ha a Canva és a Figma között vacillál, vegye figyelembe a következő különbségeket:

1. funkció: Együttműködés

Mind a Canva, mind a Figma erős együttműködési funkciókat kínál. A kettő közül melyik a nyertes, az attól függ, hogy Ön mit keres:

A Figma nyer, ha webdesignnal vagy más komplex prototípusokkal foglalkozó professzionális tervezői csapata van, köszönhetően a fókusz módjának, valamint az audio- és élő csevegési funkcióinak.

A Canva akkor nyer, ha azt szeretné, hogy csapata egyszerűbb projektekhez márkájához illő dizájnokat használjon, köszönhetően a testreszabható sablonoknak és a betűtípusok, színek és képszerkesztés korlátozásának.

Via Canva

2. funkció: Fehér tábla

A Canva és a Figma közötti vita részben azért érdekes, mert funkcióik hasonlóak. Ez különösen igaz, ha a whiteboard funkciókat vesszük figyelembe.

Valójában a két eszköz szinte megkülönböztethetetlen ezen a területen. A táblák kissé eltérnek egymástól, például a Figma képes támogatni a CSS-t azáltal, hogy CSS-változókat importál és exportál a prototípusaiból. De bár ez a Figma-t jobb webtervező eszközzé teszi, ez nem elég ahhoz, hogy kiemelkedőbb, átfogóbb táblás szoftvercsomagként tűnjön ki.

3. funkció: Sablonkönyvtár

A Canva és a Figma is sablonkönyvtárat kínál, de ebben a tekintetben a Canva a nyertes. Több ezer előre elkészített sablont kínál minden típusú biztosítékhoz és minden iparághoz. De lehetőséget kínál saját sablonok egyszerű létrehozására is, így könnyebb márkájához illő grafikákat készíteni marketingcsatornáihoz.

A Figma természetesen ebben a tekintetben sem kap rossz osztályzatot. De nehéz versenyezni azzal a szoftverrel, amely kifejezetten a nem tervezőknek kínált számos tervezési lehetőségével tett szert hírnévre.

Canva és Figma a Redditen

Ennyit a funkciók összehasonlításáról. Látogassunk el a Redditre, hogy megnézzük, mit mondanak a valódi felhasználók a Canva és a Figma összehasonlításáról.

Az általános vélemény az, hogy a Canva felhasználóbarátabb funkciókkal rendelkezik, míg a Figma fejlettebb funkciókkal, haladóbb szakemberek számára készült:

„Ez a grafikai tervezés és az interfésztervezés közötti különbség. Az egyik statikus, és gyökerei a nyomtatásban vannak. A másik interaktív, és gyökerei a szoftverekben vannak. A Figma sokkal inkább alkalmas az UI-tervezésre.”

Más felhasználók is egyetértenek ezzel, és a Figma-t tartják a Photoshop és a professzionális grafikai tervezés életképesebb alternatívájának, amely kézzel készített webdesign-integrációkat is tartalmaz. A Canva-t pedig azok a funkciói miatt dicsérik, amelyek egyszerűvé és gyorssá teszik a grafikai tervezést:

„Közel 20 éve vagyok hivatásos tervező, és tetszik, hogy a Canva egyszerűsítette azokat a dolgokat, amelyeknek, őszintén szólva, egyszerűsítésre volt szükségük. Emellett ez egy jól átgondolt program, ami a márkaeszközök kezelését, a betűtípusok, médiatípusok stb. egyszerű beillesztését illeti. Még a legerősebb alkalmazásokkal megegyező billentyűkombinációkat és elveket is átveszi. Kiválóan alkalmas a közösségi média, egyszerű nyomtatványok stb. építőelemeinek kezelésére és átadására a kollaborátoroknak.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Canva és a Figma legjobb alternatíváját

Kommunikáljon a tervezési projektekről és azok között a ClickUp tervezési, projektmenedzsment és feladatorientált eszközeivel.

Végül is mindkét eszköz jobban működhet, attól függően, hogy milyenek az Ön igényei és preferenciái. De csak a Canva és a Figma közül választani szintén téves dichotómia. Nem lenne helyes, ha nem említenénk meg egy harmadik lehetőséget is, amelyet érdemes megfontolni.

Ismerje meg a ClickUp-ot.

Ez több, mint egy egyszerű grafikai tervező eszköz. Ez egy olyan eszköz, amellyel az egész tervezőcsapatot szervezheti, beleértve a fejlett projektmenedzsment funkciókat és még a tervezők számára készült AI eszközöket is, amelyek egyszerűsítik a munkát és stratégiaibbá teszik azt.

Más szavakkal, a ClickUp tovább megy, mint a Figma vagy a Canva. A rugalmas funkciók és a valós idejű együttműködés felbecsülhetetlen értékűvé válhat a tervező és kreatív csapatok mindennapi stresszhelyzeteiben. A beépített átfogó whiteboard-megoldásnak köszönhetően továbbra is ötletelhet és egy hullámhosszon maradhat, miközben csapatát elküldi, hogy kiváló munkát végezzen.

A tervezőcsapatok együttműködése

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a ClickUp Docs-ban, hogy testreszabhassa a betűtípusokat, hozzáadjon feladatkapcsolatokat, vagy közvetlenül a dokumentumban linkeljen feladatokhoz – a tervezési megbeszélések előtt, alatt és után.

Gyorsítsa fel grafikai tervezési termelékenységét a ClickUp tervezőcsapatok számára. A projektekben megtervezheti a projekt ütemtervét és kioszthatja az egyes feladatokat. Eközben az integrált csevegőablak segít mindenkinek kapcsolatban maradni.

Ez csak a kezdet. A ClickUp Docs és Whiteboards segítségével (erről bővebben alább) biztosíthatja, hogy az egész csapata ugyanazokkal az információkkal dolgozzon, amikor egy adott projekt tervezésébe belevágnak. A természetes és automatizált munkafolyamatok megkönnyítik a prototípusok áthelyezését a folyamat során és a visszajelzések fogadását.

A ClickUp Figma integrációjával továbbra is kihasználhatja egy olyan alkalmazás, mint a Figma tiszta tervezési funkcióit. Ez összekapcsolja a termelékenységet a kreativitással, és előreviszi csapatát a remek tervezés felé.

Whiteboard funkciók

Több ötletet generálhat tervezési projektjeihez a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboardban a csapat bármely tagja hozzáadhat jegyzeteket és valós időben megoszthatja saját gondolatait. A folyamatábrák beágyazása ugyanolyan egyszerű, mint a képek vagy linkek hozzáadása. És ha ez még nem lenne elég, az objektumok összekapcsolásának lehetősége lehetővé teszi a csapatok számára, hogy térbeli vizuális koncepciókat hozzanak létre, amelyek végső soron jobb projektekhez vezetnek.

Természetesen a ClickUp fehér tábla megoldása közvetlenül kapcsolódik a projektekhez. Ez azt jelenti, hogy a feladatok kiosztása és a brainstormingtól a végrehajtásig vezető út gyerekjáték, ami segít az egész tervezőcsapatnak javítani a folyamat hatékonyságát.

Kiterjedt tervezési sablonok

Fedezze fel sablonközpontunkat, és találja meg az összes első lépést, amelyre tervezőcsapatának szüksége van.

Végül ne becsülje alá a ClickUp grafikai tervezési sablonjainak erejét. Valójában az eszköz számos sablont kínál, amelyeket kifejezetten azért terveztek, hogy kreatív csapata jobban tudjon együtt dolgozni.

Hogy egyértelmű legyen: ezek nem ugyanazok a sablonok, mint amiket a Canva-ban találhat. A ClickUp Creative & Design Template példája is mutatja, hogy ezek olyan feladat- és projektsablonok, amelyek célja a kreatív munkafolyamatok javítása. Használja őket design portfóliók készítéséhez, az egyes feladatok megfelelő sorrendjének és időzítésének meghatározásához és még sok máshoz.

Végül is nehéz lehet dönteni a Canva és a Figma között, különösen akkor, ha van olyan eszköz, amely még jobban megfelel a kreatív csapatának. Ha hatékonyabb tervezési projektmenedzsmentet keres, akkor a ClickUp-ot kell az első helyre tenni a prioritási listáján.

Használja a ClickUp alkalmazást a hatékony táblázatos tervezéshez és a tervezési együttműködéshez. A Canva és a Figma alkalmazásokhoz hasonlóan a sablonok segítségével elkerülheti, hogy minden alkalommal a nulláról kelljen kezdenie. De ami a legfontosabb: a ClickUp alkalmazás szélesebb körű feladat- és projektmenedzsment folyamatokban nyújtott segítségének értéke felbecsülhetetlen lehet, ha több projektet, partnert és határidőt kell egyszerre kezelnie.

Hozzon létre ingyenes ClickUp fiókot, és kezdje el használni!