Ingyenes otthoni leltár sablonok a személyes tárgyak rendezéséhez és védelméhez

Uma Kelath
2025. július 27.

Próbáljon meg felsorolni minden töltőt, kávéscsészét és fényképezőgépet miután betörtek, elrepedt egy cső vagy nagy költözés volt – a stressz nem is elégséges kifejezés erre.

A biztosítótársaságok nem téríthetik meg azt, amit nem tudsz bizonyítani, és az összes lakástulajdonosok biztosítási igényének körülbelül 5-6%-át teljes mértékben elutasítják, gyakran a megfelelő dokumentáció hiánya miatt.

Egy megbízható otthoni leltár sablon segítségével minden részletet rögzíthet, még mielőtt bekövetkezne a katasztrófa. Ez azt jelenti, hogy egy kifinomult leltárlista perceken belül elkészülhet, hónapok helyett. Akár stúdióban, akár hat hálószobás házban él, a megfelelő leltárlista sablon – Google Sheets, PDF vagy alkalmazás – jelentősen megkönnyíti a személyes tulajdon nyomon követését.

Ez az útmutató bemutatja, miért fontos a háztartási leltár készítése, mit érdemes belevenni, és hol találhatók ingyenes sablonok, például a ClickUp (és mások) sablonjai, amelyekkel megvédheti tárgyait és lelki békéjét.

👀 Tudta? Az Egyesült Államokban a biztosítási kárigények közel egynegyede tűzkárokra vezethető vissza, ami a teljes kifizetések 23%-át teszi ki.

Mik azok a háztartási leltár sablonok?

A háztartási leltár sablonok plug-and-play ellenőrzőlisták vagy táblázatok, amelyek minden lámpát, laptopot és emléktárgyat egy szervezett fájlba gyűjtenek össze. Előre elkészített oszlopok találhatók bennük a szoba, a tárgy neve, a sorozatszám, a vásárlás dátuma, az ár, a garancia és a fotók számára.

De először is, mi is az a háztartási leltár sablon? Ez egy testreszabható keretrendszer, amelyet megnyithat a Google Sheetsben, az Excelben, mobil leltáralkalmazásokban vagy kitölthető PDF-ként. Szkennelje be a vonalkódot, adjon hozzá részleteket és illesszen be képeket, míg a beépített képletek elvégzik a számításokat.

Nincs többé ragadós jegyzetlap, szétszórt fotók vagy félig kitöltött jegyzetfüzetek.

Ha háztartási leltár sablont használ, akkor:

  • Egyszerűsítse az összes tárgy rögzítését és értékelését egy helyen
  • Rendezze, szűrje vagy keresse meg listáját másodpercek alatt a gyors válaszokért.
  • Ossza meg egyetlen fájlt családtagjaival, költöztetőivel vagy biztosítóival
  • Indítson el egy átfogó rendszert egy olyan leltárrendszer létrehozásával, amely szinkronizálja a nyugtákat és a jótállásokat.
  • Építse be a háztartásvezetési szokásaiba a folyamatos áttekinthetőség érdekében.

A háztartási leltár sablon ideális háztulajdonosok, bérlők és biztosításra figyelő személyek számára, akik nyomon követik a vagyontárgyakat, kárigényeket vagy költözéseket.

Mi jellemzi egy jó otthoni leltár sablont?

Egy jó háztartási leltár sablon nem csak felsorolja a tárgyait, hanem segít rendezettnek, felkészültnek és gyors kárigény-bejelentésre készen maradni. Keresse meg ezeket a nélkülözhetetlen elemeket:

  • Szoba szerinti felépítés: Osztja fel a nappali, a konyha, a hálószobák, a garázs és akár a pince sarkai szerint is.
  • Részletes tételmezők: Adja meg minden tétel márkáját, modelljét, sorozatszámát, vásárlási dátumát, árát és állapotát.
  • Fotók vagy videók: Adjon hozzá képeket vagy videókat, hogy a biztosítóknak vizuális bizonyítékot nyújtson személyes vagyonáról.
  • Egyszerű frissítések: Használjon felhőalapú leltár táblázatot vagy olyan rugalmas formátumot, mint a Google Sheets, amelyet idővel szerkeszthet.
  • Rugalmas elrendezés: Válasszon olyan sablont, amely alkalmas elektronikai eszközök, bútorok, gyűjtemények és egyéb tárgyak nyilvántartására, mert nem minden háztartás egyforma.
  • Biztonsági másolatot készítő tárolás: Mentse el az egyik verziót online, és tartson egy nyomtatott példányt a helyszínen kívül, tűz, lopás vagy technikai meghibásodás esetére.

12 háztartási leltár sablon

A házban található minden apróság nyomon követése lehetetlennek tűnhet. De ezek a háztartási leltár sablonok igazán egyszerű, stresszmentes módszert kínálnak a holmijainak katalogizálására és védelmére.

1. ClickUp leltár sablon

ClickUp leltár sablon
Ingyenes sablon
Kövesse nyomon a készleteket, a szállításokat és az újrarendelési pontokat a ClickUp leltár sablonjával.

A ClickUp Inventory Template összesíti az összes holmidat egy élő munkaterületen, így mindig nyomon követheted őket. Emellett tickerként is funkcionál, amely nyomon követi a készletek szintjét, a megrendeléseket és a háztartási gépek vagy otthoni irodai berendezések szállítási dátumait.

Az egyéni mezők segítségével rögzítheti a szállítók adatait, az újrarendelési pontokat és az egységárakot. A hat beépített nézet segítségével az adatokat tételek, helyek vagy rendelési állapotok szerint szűrheti.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Részletes nyilvántartást vezethet a vásárlási adatokról, a beszállítók elérhetőségeiről és a költségekről, mindezt egy helyen.
  • Állítsa be a ClickUp Automations alkalmazást, hogy emlékeztesse Önt az alacsony készletekről és az utánpótlás szükségességéről.
  • Könnyedén együttműködhet az integrált ClickUp Docs segítségével, amelyen keresztül élőben oszthatja meg a leltár frissítéseit.
  • Egyszerűsítse a háztartási gépek, irodai felszerelések és egyéb tárgyak kezelését anélkül, hogy több fájlt kellene kezelnie.

🎯 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai, raktárvezetők és otthoni irodák felhasználói, akik egyszerű, de hatékony módszert keresnek a leltárkövetési hibák csökkentésére.

2. ClickUp leltárkezelési sablon

ClickUp leltárkezelési sablon
Ingyenes sablon
Kövesse nyomon a készletmozgásokat, a rendelkezésre állást és a költségváltozásokat a ClickUp készletkezelési sablon segítségével.

Akár költözésre készül, biztosítási papírokat tölt ki, vagy csak szeretné átlátni, mi az Ön tulajdonában van, a ClickUp leltárkezelési sablon rendet teremt a holmijai között, anélkül, hogy iratgyűjtő mappákra vagy szétszórt táblázatokra lenne szüksége.

A sablonok egyetlen mappába rendezik a tárgyait, ahol az egyéni állapotok jelölhetik a tárgyakat, hogy raktáron vannak, kivonták őket a forgalomból, vagy felülvizsgálatra várnak. A beépített automatizálások alacsony raktárkészletre figyelmeztető üzeneteket küldenek, így soha nem fogyhatnak el a legfontosabb tárgyak, és a rekordokat asztali számítógépről vagy mobilról is frissítheti. Párosítsa a „Érték” nézetet a ClickUp útmutatójával az okosabb készlettervezéshez, hogy pontosan eldöntse, mikor kell újratölteni a készletet.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

  • A pontos biztosítási értékeléshez rögzítse a költségváltozásokat és a feltételeket az egyéni mezők segítségével.
  • Táblázat, lista, idővonal és érték nézetben jelenítheti meg leltárát, hogy gyorsan azonosíthassa a hiányosságokat.
  • Automatizálja az utánpótlási emlékeztetőket és a trendelemzéseket a jövőbeli igények előrejelzéséhez.
  • Dolgozzon együtt a frissítésekkel asztali számítógépről vagy mobilról a zökkenőmentes háztartáskezelés érdekében.

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok, bérlők és biztosításra figyelő személyek számára, akik valós idejű áttekinthetőséget és proaktív leltárkezelést szeretnének.

Addig is nézze meg ezt a videót, amely bemutatja, hogyan lehet egyéni állapotokat létrehozni és kezelni:

3. ClickUp leltárjelentés-sablon

ClickUp leltárjelentés-sablon
Ingyenes sablon
Készítsen élő leltári betekintést automatikus számítású táblázatok, diagramok és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével a ClickUp leltári jelentés sablonjával.

A ClickUp leltárjelentés-sablon segítségével a háztulajdonosok és bérlők könnyedén professzionális jelentéseket készíthetnek otthoni tárgyaik adataiból biztosítási kárigényekhez vagy költözési ellenőrzőlistákhoz.

A kód nélküli mezők segítségével frissítheti a számokat, és minden jelentést végigvezethet a vázlat, a felülvizsgálat és a közzététel szakaszain anélkül, hogy különálló alkalmazásokkal kellene bajlódnia. Ez a sablon dokumentálja és megoszthatóvá teszi a vagyontárgyait, így azok mindig kéznél vannak, ha bizonyítékra vagy egyértelműségre van szüksége.

Emellett könnyedén nyomon követheti a legfontosabb leltári mutatókat, így egyszerűen figyelemmel kísérheti a trendeket és felismerheti a problémákat, mielőtt azok komolyabbá válnának.

Szerezze be ezt a sablont:

  • Készítsen értékelési jelentéseket valós idejű számításokkal – nincs szükség kézi képletekre.
  • Kövesse nyomon a leltárban bekövetkező változásokat, hogy felkészülhessen a biztosításra vagy a jövőbeli költözésre.
  • Csatoljon nyugtákat vagy fényképeket közvetlenül a jelentéshez azonnali bizonyítékként.
  • Ossza meg a biztosítókkal vagy családtagjaival a kidolgozott, érdekelt felek számára készített összefoglalókat.
  • Ismétlődő ellenőrzéseket ütemezzen, hogy naprakész leltárral rendelkezzen.

🎯 Ideális: Biztosításra figyelő háztulajdonosok és bérlők számára, akiknek professzionális, könnyen megosztható jelentésekre van szükségük kárigények és költözések esetén.

🧠 Érdekesség: Az ókori mezopotámiaiak (kb. 3000 BCE) agyagjelölőket használtak a javak és az állatállomány nyomon követésére, ami az egyik legkorábbi formája a leltárkezelésnek.

4. ClickUp költözési ellenőrzőlista sablon

ClickUp költözési ellenőrzőlista sablon
Ingyenes sablon
Szervezze meg minden költözési feladatot fázisok szerinti ellenőrzőlisták, táblázatok és idővonalak, valamint intelligens emlékeztetők segítségével a ClickUp költözési ellenőrzőlista sablonjával.

A ClickUp költözési ellenőrzőlista sablonja a költözés káoszát egy világos, lépésről lépésre haladó tervvé alakítja a háztulajdonosok és bérlők számára. Segít a csomagolásban, a közüzemi szolgáltatások átírásában és a végső átadásban.

Egy élő munkaterületen előre elkészített fázisokat talál, a költözés előtti előkészületektől a beköltözésig, mindegyikhez gyakorlati feladatokkal és határidőkkel. Csatoljon fényképeket a törékeny tárgyakról, ossza ki a feladatokat a családtagok vagy a költöztetők között, és állítson be emlékeztetőket a címváltozásokra.

A Tábla, Lista és Idővonal nézetek segítségével minden határidőt egy pillanat alatt áttekinthet, és elkerülheti a figyelmen kívül hagyott dobozokat vagy elfelejtett feladatokat.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

  • A feladatok fázisokba sorolhatók, például költözés előtti feladatok, költözés napja és beköltözés, így minden időzítés tökéletes lesz.
  • Ossza ki a csomagolási zónákat és a felelősségi köröket a csapattagok vagy a családtagok között.
  • Csatoljon tárgyakról készült fotókat és különleges kezelési utasításokat a törékeny tárgyakhoz.
  • Automatizálja a közüzemi átírások, a postai továbbítások és a biztonsági letétek emlékeztetőit.

🎯 Ideális: bérlők és háztulajdonosok számára, akiknek megbízható, mobilbarát útitervre van szükségük minden költözési lépés megszervezéséhez.

5. ClickUp otthoni felújítási sablon

ClickUp otthoni felújítási sablon
Ingyenes sablon
A ClickUp otthoni felújítási sablonjával egyetlen megosztott munkaterületen koordinálhatja az összes felújítási részletet.

A ClickUp otthoni felújítási sablonja a felújítás minden aspektusát egy élő munkaterületen egyesíti, így egyszerűvé teszi a tervezést, a költségvetés elkészítését és a haladás valós idejű nyomon követését.

Meghatározhatja a projekt céljait, feladatokra bontva, költségbecslésekkel, és felelősségeket rendelhet hozzá vállalkozókhoz vagy családtagokhoz. Az interaktív idővonal és feladatnézetek lehetővé teszik, hogy átváltson az áttekintés és a részletes listák között, így semmi sem maradhat ki.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Vázolja fel a bontás, a vázszerkezet és a befejezés fázisait világos ütemtervekkel és függőségekkel.
  • A testreszabható mezők segítségével feladatok hozzárendelése, valamint a munkaerő- és anyagköltségek nyomon követése
  • Váltson a Gantt-, a Tábla- és a Lista nézetek között, hogy egyensúlyt teremtsen a nagy képet mutató ütemtervek és a napi feladatok között.
  • Az integrált Docs segítségével együttműködhet a vállalkozókkal a jegyzetek, fotók és jóváhagyások terén.
  • Kövesse nyomon a költségvetést és a tényleges kiadásokat, hogy elkerülje a váratlan túllépéseket.

🎯 Ideális: nagy átalakításokat végző barkácsoló háztulajdonosok és olyan kivitelezők számára, akiknek központosított, átlátható felújítási munkafolyamatra van szükségük.

6. ClickUp megrendelési és leltár sablon

ClickUp megrendelési és leltár sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp beszerzési megrendelés és leltár sablon segítségével megrendeléseket adhat le, nyomon követheti a szállításokat, és automatizálhatja az alacsony készletről szóló riasztásokat a nagy értékű háztartási cikkek esetében.

A nagy értékű tárgyakat kezelő háztulajdonosok és bérlők számára a ClickUp megrendelési és leltár sablonja a vásárlástól a szállításig rendezi a háztartási gépeket, kütyüket és felszereléseket.

Tartsa kézben minden megrendelést azáltal, hogy a beszerzési igényeket és a jelenlegi készletet egy élő mappában kezeli. Adjon le új megrendeléseket, rögzítse a beszállítói adatokat és kövesse nyomon a szállítási dátumokat – mindezt a valós idejű készletszintek mellett. Az automatikus riasztások jelzik az alacsony készletű tételeket, míg az egyéni állapotok minden megrendelést a „Leküldve” állapotból a „Szállítás alatt” állapotba, majd a „Kiszállítva” állapotba helyeznek át, anélkül, hogy találgatni kellene.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

  • Rögzítse és rangsorolja a drága háztartási cikkek megrendeléseit
  • Hasonlítsa össze a függőben lévő megrendeléseket a rendelkezésre álló készlettel, hogy elkerülje a túlzott vásárlást.
  • Kövesse nyomon a szállítók adatait, a várható szállítási dátumokat és a fizetési státuszt.
  • Automatizálja a háztartási gépek és irodai eszközök alacsony készletállományáról szóló riasztásokat

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok, bérlők és bérbeadók számára, akiknek pontosan nyomon kell követniük a nagy értékű háztartási gépeket, elektronikai eszközöket és otthoni irodai berendezéseket.

7. ClickUp irodai kellékek leltár sablon

ClickUp irodai kellékek leltár sablon
Ingyenes sablon
A ClickUp irodai kellékek leltár sablonjával rögzítheti a készletek számát, automatikus újratöltési emlékeztetőket állíthat be, és osztályok vagy projektek szerint kategorizálhat.

Képzelje el, hogy ki kell nyomtatnia egy fontos űrlapot... és rájön, hogy ismét kifogyott a papír. A ClickUp irodai kellékek leltár sablonja segít abban, hogy otthoni irodái és családi tanulószobái mindig felszereltek legyenek, anélkül, hogy az utolsó pillanatban rohannia kellene a boltba.

Egyetlen listában rögzítheti a nyomtatópapír, jegyzetfüzetek és tollak mennyiségét, és beállíthatja az alacsony készletküszöböt, amely automatikus emlékeztetőket indít el. Az egyéni mezők segítségével megjegyezheti, ki kérte az egyes kellékeket és azok helyét, míg a többféle nézet megkönnyíti annak megtekintését, melyik szobában vagy asztalon kell újratölteni a készletet.

Emellett biztosítja, hogy soha ne fogyjon el a toll, a nyomtatópapír vagy a iratgyűjtő, amelyek elengedhetetlenek az otthoni munkavégzéshez, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Kövesse nyomon a készletek szintjét, és kapjon automatikus riasztásokat az alacsony készletekről, hogy elkerülje a munka vagy a tanulás megszakítását.
  • Osztályozza a tárgyakat otthoni iroda, tanterem vagy projekt szerint a gyorsabb keresés és rendezés érdekében.
  • Váltson a Táblázat, Tábla és Naptár nézetek között, hogy a vásárlásokat az ütemtervéhez igazítsa.
  • A ClickUp Docs segítségével rendeljen hozzá újratöltési feladatokat és ossza meg az élő frissítéseket a csapat számára, hogy mindenki láthassa azokat.

🎯 Ideális: Családok és távoli munkavállalók számára, akiknek proaktív rendszerre van szükségük, hogy az otthoni irodai és iskolai kellékek mindig rendelkezésre álljanak, és ne kelljen az utolsó pillanatban kapkodni.

👀 Tudta? A háztulajdonosok csupán 47%-a készít háztartási leltárt, mielőtt kárigényt nyújt be.

8. Excel otthoni leltár sablon a Vertex42-től

Excel háztartási leltár sablon
via Vertex42

Hatékony, egyszerű Excel-sablonra van szüksége háztartási tárgyainak katalogizálásához? A Vertex42 Excel háztartási leltár sablonja egy egyszerű sablon, amelybe egy fájlban mindenre vonatkozó információt felvehet, a bútoroktól az elektronikai eszközökig.

Ez a sablon előre formázott oszlopokat tartalmaz a leírások, sorozatszámok, vásárlási dátumok és költségek megadásához, valamint mintakategóriákat, hogy gyorsan el tudjon kezdeni. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

  • Rögzítse a tárgyak adatait és értékét egy megszokott táblázatkezelő formátumban, hogy könnyedén bevihesse az adatokat.
  • Rendezze és szűrje a tárgyakat szoba vagy kategória szerint, hogy azonnal megtalálja a kívánt elemeket.
  • A bejegyzések mellé illessz be fényképeket, hogy egyértelműen igazold a tulajdonjogot.
  • A garanciaidő vagy a csereköltség oszlopokat a nyomon követési igényeinek megfelelően testreszabhatja.

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok számára, akik egyszerű, táblázatalapú megoldást keresnek vagyonuk védelmére és a biztosítási kárigények egyszerűsítésére.

A ClickUp rendkívül rugalmas. A „feladatokat" vagy elemeket számtalan dologra használhatom: cselekvési tételek, projektek, teljes események (alfeladatokkal, mint cselekvési tételek), kapcsolatok, dokumentumok és források, fizikai tárgyak/leltár, cikkek, webes kivágások és bármi más, amire szükségem van. A feladatok nemcsak bármi lehetnek, amire szükséged van, hanem tetszés szerint meg is jelenítheted őket. Az a lehetőség, hogy a feladatok/elemek listaként, táblaként vagy naptárként is megtekinthetők, növeli a rendszer sokoldalúságát, mint projekt- és erőforrás-kezelési platform.

9. Excel háztartási leltár sablon a Spreadsheet123-tól

Excel háztartási leltár sablon
via Spreadsheet123

Nem minden otthonban van szükség bonyolult szoftverre – néha egy egyszerű táblázat is elegendő. Például a Spreadsheet123 otthoni leltár táblázata praktikus választás azok számára, akik csak egy rendezett Excel fájlban szeretnék nyilvántartani a tárgyaikat.

Adjon hozzá sorozatszámokat, vásárlási dátumokat, állapotokat és akár fényképeket is. Akár költözésre készül, akár csak megpróbálja felidézni, honnan származik az a turmixgép, ez a sablon kevés erőfeszítéssel meglepően hasznos.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Adja meg, tárolja és frissítse a tételek adatait egy Excel-táblázatban.
  • Rendezze és szűrje a tárgyakat szoba, kategória vagy érték szerint a gyors keresés érdekében.
  • Helyezzen el fotókat a bejegyzések mellé, hogy vizuális bizonyítékot nyújtson a tulajdonjogról.
  • Testreszabhatja az oszlopokat a garanciák, a csereköltségek vagy a sorozatszámok számára.

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok, bérbeadók és kis ingatlankezelők számára, akiknek egyszerű, offline eszközre van szükségük a biztosítási célokra vagy költözés előkészítéséhez szükséges tárgyak katalogizálásához.

10. Spreadsheet Home Inventory Template by Coefficient

Táblázatkezelő háztartási leltár sablon
via Coefficient

A Coefficient háztartási leltár sablonja egy felhőalapú táblázatot kínál, amely a kaotikus vagyonlistákat szervezett erőforrás-kezelési rendszerré alakítja.

Excel és Google Sheets formátumban egyaránt elérhető, és adatmezőket tartalmaz a tárgyak nevéhez, modelljéhez, sorozatszámához, vásárlási adataihoz és becsült értékéhez. Az automatikus számítások és a beépített diagramok segítségével világos képet kaphat arról, hogy mi az Ön tulajdonában van és mennyit ér.

Szerezze be ezt a sablont:

  • Számítsa ki azonnal a tárgyak értékét és a lakás teljes értékét!
  • A frissítések zökkenőmentesen szinkronizálhatók az Excel és a Google Sheets letöltések között.
  • Ábrázolja az eszközök eloszlását szobánként vagy kategóriánként diagramokban.
  • Kövesse nyomon a sorozatszámokat, a vásárlás dátumát és a garancia lejáratát.
  • Ossza meg az élő táblázatokat a biztosítókkal vagy családtagjaival a gyors kárigény-támogatás érdekében.

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok, bérlők és biztosításra figyelő személyek számára, akiknek pontos, felhőalapú leltárkövetésre van szükségük a kárigények és költözések egyszerűsítése érdekében.

11. PDF otthoni leltár ellenőrzőlista sablon a Budget Insurance-tól

PDF háztartási leltár ellenőrzőlista sablon
via Budget Insurance

Szüksége van egy kinyomtatható, szobánkénti útmutatóra, hogy nyilvántartsa minden tulajdonát? A Budget Insurance PDF otthoni leltár ellenőrzőlistája pontosan az lehet, amire szüksége van.

A csúcskategóriás elektronikai eszközöktől a kerti szerszámokig minden egy könnyen használható dokumentumban található. Az automatikusan kiszámított oszlopok kezelik a tételek számát és teljes értékét, míg a beépített mezők lehetővé teszik a beszerzési források rögzítését a szállítói lista sablonok segítségével. A nyugtákat és fényképeket is közvetlenül csatolhatja, így leltára teljes és biztosítási szempontból is megfelelő lesz.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

  • Rögzítse a tárgyakat darabszámmal, és automatikusan számolja ki az összértéket!
  • Csatoljon nyugtákat és képeket a tulajdonjog egyértelmű bizonyításához.
  • Rögzítse a beszerzési forrásokat az integrált szállítói lista sablonok segítségével.
  • Tartson fenn egy strukturált, szobánkénti ellenőrzőlistát a gyors dokumentálás érdekében.
  • Készítsen digitális eszközök nélkül igénylésre kész leltárt

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok és bérlők számára, akik egyszerű, offline, kinyomtatható ellenőrzőlistát preferálnak a teljes, kárigényre kész leltár elkészítéséhez.

👀 Tudta? A biztosítási szakemberek szerint a kárigény-elbírálási folyamat akár 100%-kal gyorsabb, ha az ügyfelek már rendelkeznek teljes leltárral.

12. Spreadsheet Home Inventory Template (Háztartási leltár sablon) a Superjoin-tól

Táblázatkezelő háztartási leltár sablon
via Superjoin

A Superjoin Spreadsheet Home Inventory Template mesterséges intelligenciával működő alapértelmezett beállításokat használ, hogy egyszerűbbé tegye a nyomon követést. Bármely táblázatot hatékony, otthoni használatra szánt leltár-optimalizáló szoftverré alakít.

Ahogy rögzíti a tárgyakat, a program kategóriákat, értékeket és állapotokat javasol, így elkerülheti a kézi becsléseket. A fotóbeágyazás és az egyéni mezők segítségével sorozatszámokat, vásárlási dátumokat és garancia lejárati dátumokat rögzíthet egy felhasználóbarát felületen, amely minden eszközön működik, anélkül, hogy terjedelmes telepítéseket kellene végrehajtania.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Használja ki az AI javaslatait a tárgyak pontos kategorizálásához és értékeléséhez.
  • Fényképeket és jegyzeteket is beilleszthet, hogy azonnal igazolhassa tulajdonjogát.
  • Könnyedén nyomon követheti a sorozatszámokat, a vásárlás dátumát és a garancia adatait.
  • Szinkronizálja a frissítéseket az eszközök között, hogy valós időben hozzáférhessen a leltárhoz.

🎯 Ideális: Lakástulajdonosok, bérlők és biztosításra figyelő személyek számára, akik intelligens, AI-alapú táblázatot szeretnének értékes tárgyaik védelmére.

Védje otthonát és nyugalmát a ClickUp segítségével

A leltár kezelése nem feltétlenül jár gondokkal vagy táblázatok és cetlik halmazával. A ClickUp segítségével könnyedén összehangolhat mindent – leltárszinteket, megrendeléseket, újratöltési figyelmeztetéseket és kapcsolódó feladatokat – egy helyen.

Nincs többé váltogatás az alkalmazások között, és nem kell aggódnia, hogy valami fontosat kihagy. A testreszabható nézetek és automatizálások segítségével mindig tisztában lesz azzal, hogy mi van raktáron és mire kell figyelni.

Természetesen rengeteg sablon létezik. De a ClickUp sokkal többet kínál, mint egy egyszerű listát – egy komplett rendszert, amely racionalizálja a leltárát és a kapcsolódó munkafolyamatokat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni!

