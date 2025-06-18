ClickUp és Connecteam: melyik eszköz a legjobb a csapatmenedzsmenthez?

A csapata valóban halad előre, vagy csak elfoglalt a felesleges munkával? Amikor a végtelen feladatok, a változó ütemtervek és a folyamatos pingelések túl soknak tűnnek, érdemes megnézni azokat az eszközöket, amelyek valóban megkönnyítik a dolgokat.

A ClickUp és a Connecteam két kiemelkedő név a csapatmenedzsment világában, de nagyon különböző megközelítést alkalmaznak. A ClickUp a testreszabásra és a részletes projektirányításra helyezi a hangsúlyt, míg a Connecteam elsősorban mobil eszközöket használó, irodán kívüli csapatok számára készült.

Hogyan tudja meg, melyik felel meg a mindennapi igényeinek? Ez a Connecteam és a ClickUp összehasonlítása segíthet. Áttekintjük a funkciókat, az erősségeket, a kompromisszumokat és minden mást, ami segíthet eldönteni, melyik platform hozhat rendet a káoszba.

Lássunk hozzá!

A Connecteam és a ClickUp egy pillantásra Íme a Connecteam és a ClickUp összehasonlítása, valamint az általuk kínált csapatkezelési élmények: A ClickUp a legjobb A Connecteam a legjobb Csapatok, amelyeknek all-in-one projekt- és feladatkezelésre van szükségük Irodán kívüli és ügyfélszolgálati alkalmazottakat irányító vállalkozások Távoli és hibrid csapatok valós idejű együttműködése A munkavállalói kommunikációra és elkötelezettségre összpontosító vállalatok Egyedi munkafolyamatok, automatizálás és termelékenység-nyomon követés Időkövetés , alkalmazottak ütemezése és munkaerő-menedzsment Skalálható, mélyreható testreszabási lehetőségeket kereső vállalkozások Kis- és középvállalkozások, amelyeknek mobilbarát működésre van szükségük Komplex projekteket kezelő vállalatok, amelyek függőségekkel és mérföldkövekkel rendelkeznek Szervezetek, amelyeknek megfelelési nyomon követési és HR eszközökre van szükségük Csapatok, amelyek részletes jelentésekre, irányítópultokra és munkaterhelés-kezelésre támaszkodnak Olyan vállalkozások, amelyek könnyen használható alkalmazást keresnek a napi feladatok kezeléséhez.

Mi az a ClickUp?

Kezelje és aktiválja bármely csapatot korlátlan testreszabási lehetőségekkel, amelyek pontosan az Ön igényeihez igazodnak.

A mai munkavégzés nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk szétszórtan, egymástól független eszközökön található, ami lassítja munkánkat. A ClickUp ezt egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazással oldja meg, amely projekteket, tudást és csevegést egyesít egy helyen, mindezt AI segítségével, ami gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Mi teszi a ClickUp-ot kiemelkedővé? A rugalmasság. Automatizálhatja napi munkáját, létrehozhat olyan irányítópultokat, amelyek tájékoztatják a folyamatokról, és mindent szervezetten tarthat anélkül, hogy különféle eszközöket kellene összekapcsolnia.

Akár távoli csapatot vezet, műveleteket irányít, vagy csak próbálja tartani a lépést a teendőlistájával, a ClickUp egy helyen biztosítja a munka nyomon követését, az ütemterv betartását és a haladás tényleges láthatóságát.

🧠 Érdekesség: A hatékony csapatmenedzsment nem csak a feladatok szervezéséről szól – szó szerint megmentheti az egész projektet. Amikor a Pixar a Toy Story 2-n dolgozott, a csapat egy parancs hiba miatt majdnem elvesztette az egész filmet. De a világos kommunikációnak és az intelligens biztonsági mentési szokásoknak köszönhetően egy távoli munkavégzésű technikai igazgató teljes másolatot mentett el. A katasztrófa szélére sodródott helyzet legendává vált – mindezt azért, mert a megfelelő rendszerek működtek.

A ClickUp funkciói

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik a munka kezdetétől a befejezéséig történő kezeléséhez. Rendkívül rugalmas, nagymértékben testreszabható, és úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést – függetlenül attól, hogy kétfős csapatról vagy növekvő vállalatról van szó.

1. funkció: ClickUp munkaidő-nyilvántartás és időkövetés

Szervezze meg számlázási folyamatát a jóváhagyott órával, biztosítva a pontos számlák és az egyszerű fizetések ClickUp Timesheets segítségével.

A ClickUp Timesheets segítségével kristálytisztán láthatja csapata napi, heti vagy havi óráit. Jóváhagyások? Gyerekjáték. Jelentések? Kész. Szeretné nyomon követni a számlázható órákat vagy a projektköltségeket? A személyre szabott jelentések segítenek ebben, a bérszámfejtés integrációja pedig nagyon boldoggá teszi a HR-eseket és az operatív munkatársakat.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a csapat termelékenységét könnyedén a ClickUp Timesheet Template segítségével.

A folyamatok további felgyorsítása érdekében a ClickUp Services Timesheet Template segítségével a csapatok néhány kattintással rögzíthetik az órákat, nyomon követhetik az időt és szinkronizálhatják az összes adatot a bérszámfejtéssel. A beépített struktúra megkönnyíti a termelékenység figyelemmel kísérését és a munkarendek optimalizálását – nincs szükség táblázatokkal való ügyeskedésre.

Meg kell terveznie a következő lépéseket? A ClickUp Calendar segít a csapatoknak a feladatok ütemezésében, a határidők vizualizálásában és a projekt ütemtervének megtervezésében. A drag-and-drop ütemezés, a nap/hét/hónap nézetek, valamint a Google vagy Outlook szinkronizálás segítségével minden a terv szerint halad.

A ClickUp Calendar segítségével a nem ütemezett feladatokat egyszerűen áthúzhatja, így gyors és rugalmas tervezést biztosít egy világos, vizuális elrendezésben.

A komplex projekteket kezelő csapatok számára a ClickUp projektmenedzsment ütemezési sablon egy másik hasznos eszköz. Segít a feladatok ütemezésében, a határidők koordinálásában és a munkafolyamatok zavartalan fenntartásában.

Párosítsa a ClickUp ütemezési funkcióit a ClickUp Project Time Trackinggel, és egy teljes értékű termelékenységi erőművet kap. Indítsa el és állítsa le a időzítőket manuálisan a feladatokon belül, jelölje meg az órákat számlázhatóként vagy nem számlázhatóként, és futtasson jelentéseket, amelyek pontosan megmutatják, hova megy az idő.

Kövesse nyomon a csapat termelékenységét egy pillanat alatt egy részletes munkaidő-nyilvántartással, amely rögzíti a munkavégzés tendenciáit és az elkötelezettséget a ClickUp Time Tracking segítségével.

Akár távoli csapatot irányít, akár több projektet kezel, ezek a funkciók segítenek abban, hogy a találgatások nélkül is a termelékenység élvonalában maradjon. Egyszerű ütemezés, pontos nyomon követés és hatékonyabb csapat.

💡 Profi tipp: Nevezzen ki „feladatmentorokat” a csapatokon belül, hogy segítsék a kevésbé tapasztalt felhasználókat. Ez belső szakértelmet épít és felgyorsíthatja az új felhasználók beilleszkedését, miközben támogató rendszert hoz létre számukra.

2. funkció: ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozzárendelése, a haladás nyomon követése és a beszélgetések szervezése.

Intelligens erőforrás-elosztás nélkül gyorsan bekövetkezhet a kiégés és a káosz. Itt jön be a ClickUp Tasks. Ezzel a csapat munkafolyamatától függetlenül egyszerűvé válik a feladatok létrehozása, kiosztása és szervezése.

Prioritásokat állíthat be, határidőket rendelhet hozzá, és mindent valós időben nyomon követhet. Adjon hozzá egyéni nézeteket, automatizálást és beépített együttműködési eszközöket, és csapata minden szükséges eszközzel rendelkezni fog ahhoz, hogy összehangoltan és a feladatokra koncentrálva dolgozzon.

Különösen hasznos azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek nagy projekteket kell kezelhető részekre bontaniuk, és a haladást átfogóan figyelemmel kell kísérniük.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés kérdésére is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül is nyomon követhessük és mérhessük. A ClickUp natív időkövetési funkciója zökkenőmentesen működik mobil, tablet és asztali számítógépeken egyaránt.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés kérdésére is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül is nyomon követhessük és mérhessük. A ClickUp natív időkövetési funkciója zökkenőmentesen működik mobil, tablet és asztali számítógépeken egyaránt.

Optimalizálja a munkafolyamatot egy strukturált ClickUp feladatkezelési sablonnal, amely segít a csapatnak szervezett és produktív maradni

Rövidítést szeretne? A ClickUp feladatkezelési sablon előnyt biztosít Önnek. Teljesen testreszabható, így a munkát úgy szervezheti, ahogy az a csapatának leginkább megfelel.

Automatizálja a munkafolyamatokat és növelje a csapat termelékenységét a ClickUp Brain segítségével.

Az intelligens feladatkezeléshez használja a ClickUp Brain szolgáltatást. Ez az AI asszisztens összefoglalásokat készít, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és kitölti a feladat részleteit, így Önnek nem kell ismétlődő adminisztratív munkát végeznie. Segít a feladatok egyenletes elosztásában és a munkaterhelés kiegyensúlyozottságában a csapaton belül.

A ClickUp Brain és az előre elkészített AI-ügynökök a belső tudásbázisban és a csatlakoztatott alkalmazásokban is kereshetnek, hogy megtalálják az Önnek szükséges információkat. Nincs többé szálak átkutatására vagy frissítések keresésére. Minden, amire szüksége van, ott marad, ahol lennie kell.

👀 Tudta? A VMware 8-szorosára növelte hatékonyságát, miután áttért a ClickUp-ra – több mint 5 eszközt konszolidált, 95%-kal csökkentette a QBR-eszközök létrehozására fordított időt, és egyértelmű, egységes információforrást hozott létre a csapatok számára.

3. funkció: ClickUp Chat

Javítsa a csapatmunkát valós idejű csevegéssel, feladatkiosztással és egyszerű együttműködéssel a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp megszünteti a több üzenetküldő alkalmazás közötti váltogatás okozta nyomást azzal, hogy a kommunikációt közvetlenül a munkafolyamatba integrálja. A ClickUp Chat segítségével a csapatok valós időben üzeneteket küldhetnek, a beszélgetéseket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatják, és a platformot elhagyása nélkül együttműködhetnek.

Üzeneteket ütemezhet, nyilvános és privát csatornákat hozhat létre, megjegyzéseket rendelhet hozzá cselekvési tételként, hang- vagy videoklipeket adhat hozzá, és szabályalapú automatikus ismétlődő üzeneteket állíthat be.

A csevegés szorosan együttműködik a ClickUp egyéb funkcióival, mint például a Feladatok, Naptár és Dokumentumok, így minden összekapcsolódik. A beépített mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig utolérheti a lemaradt csevegéseket, és azonnal előhívhatja a munkaterületén található releváns részleteket – nem kell szünetet tartania és keresnie a csevegés közben.

Ez egy intelligens módszer a késések csökkentésére, a beszélgetések fókuszált tartására és a gyorsabb döntéshozatalra anélkül, hogy lapot kellene váltani.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás bevezetésére, de még nem tett lépéseket ennek irányába. Az időhiány, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatja az embereket attól, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést. ⚒️ A ClickUp könnyen létrehozható AI-ügynökökkel és természetes nyelvű parancsokkal megkönnyíti az automatizálás bevezetését. A feladatok automatikus kiosztásától az AI által generált projektösszefoglalókig, perceken belül hatékony automatizálási funkciókat vehet igénybe, és akár egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – tanulási görbe nélkül. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

A ClickUp árai

A ClickUp azoknak a vállalatoknak a legjobb, amelyek több ügyfélnek nyújtanak szolgáltatásokat. Ez a tökéletes eszköz ahhoz, hogy kezdő vállalatként tökéletesítse folyamatát, és azt a vállalat növekedésével együtt fokozatosan bővítse.

A ClickUp azoknak a vállalatoknak a legjobb, amelyek több ügyfélnek nyújtanak szolgáltatásokat. Ez a tökéletes eszköz ahhoz, hogy kezdő vállalatként tökéletesítse folyamatát, és azt a vállalat növekedésével együtt fokozatosan bővítse.

📖 Olvassa el még: Ingyenes személyzeti terv sablonok toborzóknak

Mi az a Connecteam?

A Connecteam egy irodai munkát nem végző csapatok számára kifejlesztett munkaerő-menedzsment alkalmazás. A kiskereskedelemtől és az építőipartól az egészségügyig és a helyszíni szolgáltatásokig segít a vállalkozásoknak a mobilitás mellett is szervezettségüket megőrizni.

A mobilra optimalizált platform segítségével mindent egy helyen kezelhet, a munkavállalók ütemezésétől és időkövetésétől a csapatkommunikációig és a napi feladatok kezeléséig.

A vezetők könnyedén delegálhatják a feladatokat, nyomon követhetik az órákat, valós idejű frissítéseket küldhetnek, és gondoskodhatnak a menetrendek zökkenőmentes működéséről, függetlenül attól, hogy csapataik hol dolgoznak.

A Connecteam funkciói

Ha egyszerű, felhasználóbarát munkaerő-menedzsment megoldást keres mobil csapatok számára, a Connecteam a legjobb választás. Fedezzük fel azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek miatt ez a megoldás a legjobb választás a terepen dolgozó csapatok számára.

1. funkció: Connecteam alkalmazottak munkaidő-nyilvántartó és kioszk alkalmazás

A Connecteam Time Clock egyszerűsíti a munkavállalók munkaidő-nyomon követését, jelenléti ívét és bérszámfejtését. A munkavállalók mobiltelefonjukról, táblagépükről (a Kiosk alkalmazáson keresztül) vagy asztali számítógépükről jelentkezhetnek be és ki, ami rugalmasságot biztosít a különböző munkakörnyezetekben.

A Connecteam GPS és geofencing funkciójával biztosíthatja, hogy az alkalmazottak a jóváhagyott helyszíneken jelentkezzenek be. Ez segít megelőzni az időlopást és biztosítja a pontosságot. A valós idejű helymeghatározás csökkenti az állandó bejelentkezés szükségességét, különösen a terepen dolgozó csapatok esetében.

Az automatikus kijelentkezés funkció megakadályozza a felesleges túlórázást azáltal, hogy a munkavállalók műszakja után automatikusan kijelentkezik őket.

A Time Clock automatizált munkaidő-nyilvántartással is rendelkezik, amely nyomon követi a munkaidő-bejegyzéseket, a szüneteket és a túlórákat, így a bérszámfejtés zökkenőmentes és pontos.

A Kiosk App jó megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek nem használnak személyes eszközöket. Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy PIN-kódokkal vagy biometrikus azonosítással jelentkezzenek be és ki a megosztott eszközökön, ami tökéletes megoldás központi helyszínek, például raktárak vagy kiskereskedelmi üzletek számára.

Az alkalmazás intuitív felülete biztosítja a könnyű használatot, anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség.

2. funkció: Connecteam feladatkezelés és csapatcsevegés

Egyszerű feladatkezelő platformjával a vezetők feladatok meghatározására, határidők kijelölésére és a projekt előrehaladásának nyomon követésére képesek. Az alkalmazottak valós idejű értesítéseket kapnak, amikor feladatot kapnak, és az alkalmazáson belül nyomon követhetik a frissítéseket.

Az eszköz lehetővé teszi a konkrét feladatok delegálását, a feladatok függőségének kezelését és a munkafolyamatok automatizálását.

A csevegési funkció segítségével csapata kérdéseket tehet fel, frissítéseket oszthat meg vagy fájlokat küldhet anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Az alkalmazottak egyéni csevegések, csapatcsevegések vagy vállalati szintű frissítéseket közvetítő csatornák segítségével kommunikálhatnak egymással.

A csevegéseket hely, projekt, osztály vagy más kritériumok szerint lehet szegmentálni a célzott megbeszélések érdekében, így biztosítva, hogy a megfelelő emberek gyorsan megkapják az információkat.

Az üzenetek elküldését munkaidőben vagy a munkavállaló következő bejelentkezésekor/műszakában is be lehet ütemezni, így elkerülhetőek a munkaidőn kívüli zavarások.

3. funkció: Connecteam alkalmazottak ütemezése

A Connecteam alkalmazás munkavállalói ütemezési funkciója megkönnyíti a műszakok kezelését. A drag-and-drop funkcióval a vezetők gyorsan és egyszerűen hozhatnak létre és oszthatnak ki műszakokat.

A munkavállalók értesítést kapnak a beosztásukról, és az ismétlődő műszakok könnyen beállíthatók. Az eszköz nyomon követi a jelenléteket is, hogy megelőzze az ütemterv-ütközéseket, és minden zökkenőmentesen működjön.

A Connecteam árai

Ingyenes

Alapcsomag: 29 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Haladó: 49 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Szakértő: 99 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp és Connecteam: funkciók összehasonlítása

Miután áttekintettük az alapokat, itt az ideje, hogy megvizsgáljuk a Connecteam és a ClickUp közötti különbségeket, és összehasonlítsuk teljesítményüket.

Funkció ClickUp Connecteam Időkövetés Fejlett időkövetés időzítőkkel, kézi naplókkal, számlázható órákkal és részletes jelentésekkel Egyszerű időmérő GPS-követéssel és automatizált munkavállalói munkaidő-nyilvántartással a terepen dolgozó csapatok számára Ütemezés Vizuális naptár drag-and-drop feladatokkal, külső naptárszinkronizálással és egyéni nézetekkel Munkavállalók műszakalapú ütemezése jelenléti nyomon követéssel és ismétlődő műszakopciókkal Feladatkezelés Teljesen testreszabható feladatok AI-vel, automatizálással, függőségekkel és több projektnézettel. Alapvető feladat létrehozás feladatokkal, határidőkkel és a projekt előrehaladásának frissítéseivel Csapatkommunikáció Valós idejű csevegés, feladaton belüli megjegyzések, dokumentummegosztás és AI-támogatás a ClickUp Brain segítségével. Beépített csoportos csevegés és közvetlen üzenetküldés, valamint fájlmegosztás AI funkciók A ClickUp Brain tartalmi segítségnyújtással, összefoglalásokkal és munkafolyamat-automatizálással növeli a termelékenységet. Nem elérhető GPS és geofencing Nem natív, de szükség esetén integrálható GPS-helymeghatározó eszközökkel. Beépített GPS és geofencing a pontos, helyalapú időkövetéshez Legalkalmasabb Olyan csapatok számára, amelyeknek rugalmasságra, szoros együttműködésre és fejlett projekt- és feladatkezelésre van szükségük. Olyan csapatok, amelyeknek mobiltelefonos támogatásra van szükségük, vagy olyan terepi munkatársakra, akik az alapvető időkövetésre és ütemezésre koncentrálnak.

Connecteam és ClickUp összehasonlítása #1: Időkövetés és ütemezés

A ClickUp fejlett időkövetést kínál részletes munkaidő-nyilvántartással, számlázható órák követésével és egyedi jelentésekkel. Kézzel rögzítheti az időt, beállíthat időzítőket és kategorizálhatja az időbejegyzéseket.

A ClickUp Calendar megkönnyíti az ütemezést a drag-and-drop tervezéssel, a külső naptárakkal való szinkronizálással és az egyértelmű vizuális elrendezéssel.

A Connecteam Time Clock GPS-t és geofencinget tartalmaz, így biztosítva, hogy az alkalmazottak csak jóváhagyott helyszíneken tudjanak bejelentkezni. A munkaidő-nyilvántartás automatikusan rögzíti a szüneteket és a túlórákat.

Az ütemezés egyszerű a drag-and-drop funkcióval, az ismétlődő műszakokkal és a valós idejű jelenléti nyomon követéssel.

🏆Győztes: A ClickUp vezet a rugalmasabb ütemezés, a robusztus jelentéskészítés és a hibátlan naptárintegráció révén – kiválóan alkalmas irodai csapatok és ügynökségek számára.

Connecteam és ClickUp összehasonlítás #2: Feladatkezelés és csapatmunka

A ClickUp feladatkezelési funkciói megkönnyítik a feladatok kiosztását, a prioritások meghatározását és a projekt előrehaladásának nyomon követését valós idejű frissítésekkel. Feladatfüggőségeket, egyéni nézeteket és automatizálást kínál.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával generált összefoglalók, intelligens javaslatok és erőforrás-kezelés segítségével optimalizálja a termelékenységet.

A Connecteam egy feladatkezelő platformot kínál, ahol a vezetők feladatok kiosztására és a frissítések nyomon követésére van lehetőségük. A valós idejű értesítések és a munkafolyamatok automatizálása biztosítja a folyamatok zavartalan működését.

🏆Győztes: A ClickUp mélységével nyerte el a győzelmet. AI-alapú betekintése, testreszabható nézetek és erőforrás-elosztása miatt jobban megfelel komplex munkafolyamatokhoz.

📖 Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti beosztási szoftver

Connecteam és ClickUp összehasonlítás #3: Alkalmazáson belüli kommunikáció

A ClickUp integrált csevegő funkciója támogatja a feladatokhoz kapcsolódó beszélgetéseket, a valós idejű frissítéseket és a csapatmunkát – mindezt anélkül, hogy eszközöket kellene váltani. @megemlítheti csapattársait, beszélgetéseket szervezhet és fájlokat oszthat meg.

A ClickUp Brain még a csevegés közben is lekérdezi a feladatok vagy dokumentumok adatait, hogy a beszélgetések hatékonyak és a témánál maradjanak.

A Connecteam beépített csevegő funkciója egyszerű, de hatékony. Lehetővé teszi a csapaton belüli üzenetküldést, fájlmegosztást és csoportos beszélgetéseket. Kiváló választás a gyors kommunikációhoz, különösen a mobil eszközöket előnyben részesítő vagy távoli csapatok számára.

🏆Győztes: A ClickUp ismét nyert, köszönhetően a mélyebb integrációnak és az AI-val támogatott csevegéseknek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a dokumentumokhoz – ideális azoknak a csapatoknak, amelyek kontextusgazdag kommunikációra szorulnak.

Connecteam és ClickUp összehasonlítás #4: Távoli hozzáférés és eszközök rugalmassága

A ClickUp egy felhőalapú alkalmazás, amely asztali és mobil eszközökön egyaránt működik. Támogatja a személyre szabott irányítópultokat és a hozzáférés-vezérlést, így rugalmasságot és ellenőrzést biztosít a csapatoknak.

A Connecteam elsősorban asztali számítógéppel nem rendelkező munkavállalók számára készült. A Kiosk App alkalmazás lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy biztonságos PIN-kódok vagy arcfelismerés segítségével bejelentkezzenek egy megosztott eszközről. Kiválóan alkalmas olyan munkahelyekre vagy csapatokra, ahol nincs személyes eszköz.

🏆Győztes: A Connecteam nyerte ezt a kört speciális mobil funkcióival és megosztott eszköz funkciójával, amely ideális a terepen dolgozó és helyszíni csapatok számára.

📖 Olvassa el még: Hogyan segít a munkaerő-előrejelzés a jövőbeli tehetségigények tervezésében?

Connecteam és ClickUp összehasonlítás #5: Sablonok és testreszabás

A ClickUp számos sablont kínál feladatkezeléshez, munkaidő-nyilvántartáshoz, ütemezéshez és egyebekhez. A munkafolyamatok, állapotok, nézetek és automatizálások teljes mértékben testreszabhatók. Ez a rugalmasság támogatja a sokszínű csapatokat és a komplex projektigényeket.

A Connecteam egyszerű és szabványosított felhasználói élményt kínál, kevesebb testreszabási lehetőséggel. Könnyen beállítható, de összetettebb munkafolyamatok vagy speciális iparágak esetében nem biztos, hogy elegendő.

🏆Győztes: A ClickUp könnyedén nyeri ezt a kategóriát. Testreszabható sablonjai és részletes konfigurációs lehetőségei miatt jobban megfelel azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmasságra és skálázhatóságra van szükségük.

Connecteam és ClickUp összehasonlítás #6: Árak

A ClickUp költséghatékony és skálázható megoldást kínál. Felhasználónkénti fizetési modellje rugalmasságot biztosít, így költséghatékony. Csak az aktív felhasználók után kell fizetnie, így a költségek kézben tarthatók.

A Connecteam ingyenes csomagot kínál legfeljebb 10 felhasználó számára, a fizetős csomagok ára pedig havi 29 dollártól kezdődik, legfeljebb 30 felhasználó számára. Ez gyorsan megdrágíthatja a növekvő csapatok számára, így kevésbé költséghatékony.

🏆Győztes: ClickUp a kedvezőbb, skálázhatóbb és rugalmasabb árstruktúra miatt.

👀 Tudta? A projektmenedzsment mint formális tudományág elsősorban az 1950-es években alakult ki az amerikai haditengerészetnél, különösen a Polaris rakétaprogram keretében. A projekt összetettsége formális projektmenedzsment módszereket tett szükségessé, és ez a kezdeményezés elősegítette a modern projektmenedzsment módszertanok kialakulását.

ClickUp és Connecteam összehasonlítása a Redditen

A ClickUp és a Connecteam összehasonlításában a Reddit-en megfogalmazott vélemény valóban attól függ, hogy mit vár el egy csapat- és munkaterhelés-kezelő eszköztől.

A ClickUp régóta használója, maction-9, az r/clickup oldalon dicsérte a platformot, mert elég rugalmas ahhoz, hogy szinte minden felhasználási esetet lefedjen:

100% igen. Pontosan ezt csinálja a csapatom. PM, QA táblák, ügyfél táblák, időkövetés, jelentések. Minden apró részletet rögzít, ami a vállalkozásban történik. Egy ideig tartott, amíg a mi igényeinkhez igazítottuk, de kétségkívül jobb, mint bármi más a piacon, beleértve az Asana és a Trello alkalmazásokat is.

100% igen. Pontosan ezt csinálja a csapatom. PM, QA táblák, ügyfél táblák, időkövetés, jelentések. Minden apró részletet rögzít, ami a vállalkozásban történik. Egy ideig tartott, amíg a mi igényeinkhez igazítottuk, de kétségkívül jobb, mint bármi más a piacon, beleértve az Asana és a Trello alkalmazásokat is.

Egy másik Reddit-felhasználó, junoalej, kiemelte a ClickUp jelentős értékét és funkciókészletét:

Már legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Az Asana, a Monday.com és a Trello programokat is kipróbáltuk, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a ClickUp minden várakozásomat felülmúlta. A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkról.

Már legalább 4 éve használjuk a Clickup-ot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Az Asana, a Monday.com és a Trello programokat is kipróbáltuk, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzióval egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a ClickUp minden várakozásomat felülmúlta.

A Clickup hatékony használatának elsajátítása után határozottan új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkról.

Egy másik felhasználó, bryceman1, hasonló véleményt fogalmazott meg:

Mi is szinte pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk. Mindet kipróbáltuk, és messze a ClickUp nyújtotta a legjobb értéket a számunkra fontos funkciók tekintetében. Fejlesztési ütemük is lenyűgöző.

Mi is szinte pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk. Mindet kipróbáltuk, és messze a ClickUp nyújtotta a legjobb értéket a számunkra fontos funkciók tekintetében. Fejlesztési ütemük is lenyűgöző.

A Connecteam esetében a felhasználók értékelik, hogy támogatja a munkavállalók elkötelezettségét, és segít a vállalkozásoknak információkat gyűjteni, a munkahelyi problémákat megoldani és a munkavállalók megtartását elősegíteni.

Egyesek azonban rámutatnak, hogy a vezetőknek gyakrabban kell manuálisan kiosztaniuk a műszakokat, ami lelassíthatja a folyamatokat. Ahogy tdmod99 megjegyezte az r/TheDigitalMerchant oldalon:

A [Connecteam] nem csak időkövetést és ütemezést kínál, hanem munkavállalói visszajelzési eszközöket, felméréseket és egyéb kapcsolódási pontokat is a munkavállalói megtartás és a problémák azonosítása érdekében. Korlátozott automatikus ütemezési funkciók a hasonló termékekhez képest... Az árazás bonyolultabbá válik, ha több „alapvető” részt, például HR-t és készségeket próbál integrálni az alapvető Operations csomaggal.

A [Connecteam] nem csak időkövetést és ütemezést kínál, hanem munkavállalói visszajelzési eszközöket, felméréseket és egyéb kapcsolódási pontokat is a munkavállalói megtartás és a problémák azonosítása érdekében. Korlátozott automatikus ütemezési funkciók a hasonló termékekhez képest... Az árazás bonyolultabbá válik, ha több „alapvető” részt, például HR-t és készségeket próbál integrálni az alapvető Operations csomaggal.

A Reddit szerint a ClickUp all-in-one felépítése azoknak a csapatoknak a nyertese, amelyeknek hatékony automatizálási, nyomon követési és együttműködési funkciókra van szükségük. A Connecteam az alkalmazottaknak szánt eszközök terén tűnik ki, de több gyakorlati ütemezési munkát igényelhet.

💡Profi tipp: Válasszon olyan eszközt, amely illeszkedik a csapata tényleges munkamódszereihez, és ne csak a papíron néz ki jól. Hosszú távon a rugalmasság, a könnyű használat és az erős együttműködési funkciók sokkal fontosabbak lesznek, mint egy hosszú lista olyan funkciókkal, amelyeket soha nem fog használni. Annak érdekében, hogy biztosan a legjobb választást hozza meg, próbáljon ki pilot projekteket konkrét csapatokkal, mielőtt teljes mértékben elkötelezi magát – ez segít tesztelni a funkcionalitást és felmérni, hogy az eszköz mennyire illeszkedik a munkafolyamatához.

Melyik csapatkezelő eszköz a legjobb?

Az ítélet? A ClickUp a legjobb munkaerő-menedzsment megoldásnak bizonyult.

A Connecteamnek megvannak a maga előnyei – különösen, ha mobil csapatokat irányít vagy műszakalapú munkát koordinál. De ha tágabb perspektívából nézzük a rugalmasságot, a funkciókat és a hosszú távú hatást az üzleti sikerre, akkor a ClickUp kerül előnybe.

Az időkövetés, a kommunikáció, a feladatkezelés és egyéb funkciókhoz szükséges eszközökkel a ClickUp központi helyet biztosít a csapatoknak a munkavégzéshez, anélkül, hogy többfelé kellene osztaniuk figyelmüket. Testreszabhatósága és részletes jelentéskészítési funkciói miatt okos választás a növekvő csapatok számára, akiknek olyan skálázható felépítésre van szükségük, amely velük együtt fejlődik.

Ha hatékony, de rugalmas platformot keres, a ClickUp minden követelménynek megfelel. Itt a tervezés, a végrehajtás és az együttműködés valóban összekapcsolódik.

Készen áll arra, hogy javítsa az egész csapat munkáját? Regisztráljon most a ClickUp-ra, és dolgozzon azokkal az all-in-one megoldásokkal, amelyekre eddig várt.