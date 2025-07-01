20 Notion utazási sablon a következő kalandjának megtervezéséhez

Az utazás tervezése izgalmasnak tűnik, amíg el nem jutsz az ötödik lapig a repülési lehetőségek között, a csomagolási listádat tucatszor nem frissíted, és az Airbnb-megerősítésed valahol a beérkező levelek között nem veszik el. 🫠

Az utazási sablonok megmentik a napot (és az utazást).

Ebben a blogbejegyzésben 20 Notion utazási sablont gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek megszervezni, megtervezni és valóban élvezni az utazás izgalmát, ahelyett, hogy a káosz miatt stresszelne.

Ha pedig úgy érzi, hogy a Notion nem elég hatékony a nehezebb feladatokhoz, mint például a megosztott ütemtervek, automatizálások vagy ügyfélutazások, akkor a ClickUp lehet a következő utazási partnere. 🧳

Íme egy gyors módszer, amellyel az AI elvégzi az utazási kutatást helyetted... Kérdezd meg a ClickUp Brain-t! Az összes népszerű LLM-hez egy helyen hozzáférve a ClickUp munkaterületén belül minden eszköz legjobb tulajdonságait kihasználhatja. Íme egy példa a Gemini ClickUp-on belüli használatára.

20 Notion utazási sablon a következő utazásához

Íme néhány olyan utazási sablon, amely illeszkedik a Notion projektmenedzsment munkafolyamatába! 💁

1. Utazási központ sablon

via Notion

Ez a Notion utazási sablon azoknak készült, akik szeretnék, ha minden utazással kapcsolatos információ egy rendezett irányító központban lenne. A szétszórt dokumentumokkal és lapokkal ellentétben ez a sablon központosítja az útvonalakat, a repülő- és szállásinformációkat, a jegyeket és még a felszereléslistákat is.

Útvonaltervet szeretne készíteni? A sablon automatikusan létrehoz egy utazási ütemtervet, naptár nézetet és PDF-formátumban exportálható útvonaltervet offline hozzáféréshez.

Ezenkívül a sablon beépített teret kínál az utazási ötletek megvitatásához, a közelgő tervek megszervezéséhez és a múltbeli kalandok archiválásához. A pénzügyi nyomon követés is beépítve van (költségvetés vs. tényleges kiadások), így a kiadások már nem rejtélyesek.

📌 Ideális: Gyakori utazók, utazási bloggerek vagy távoli szakemberek számára, akiknek központi, mindig elérhető központra van szükségük a részletes útvonalak megszervezéséhez.

2. Csoportos utazási bakancslista sablon

via Notion

Ha barátaival csoportos utazást tervez, vagy csak közös utazási álmokat szervez, ez a Notion utazási tervező minden vizuális, strukturált és készen áll a megvalósításra.

A legfontosabb funkció? A galéria stílusú „Következő látogatás” tábla, ahol a célállomásokat prioritás szerint, például magas, közepes, alacsony kategóriákba sorolhatja, és helyszíni fotókat csatolhat hozzájuk azonnali inspirációként.

Ha konkrétabb részletekre van szükség, váltson táblázatos nézetre. Itt rögzítheti a kávézókat, természeti látnivalókat, múzeumokat vagy az útvonal bármely állomását, Google Maps linkekkel és csoporttagok feladataival együtt.

A sablon digitális emlékalbumként és utazási kívánságlistaként is funkcionál, így lehetőséget nyújt a múltbeli választások átgondolására vagy újbóli megtekintésére.

📌 Ideális: Barátcsoportok vagy párok számára, akik közös utazásokat terveznek, különösen azok számára, akik szeretik a vizuális együttműködést.

🤝 Barátos emlékeztető: Állítson be napi kiadási limitet, és tartsa be azt. Legyen szó fizikai borítékokról vagy digitális nyomkövetőről, ez lesz az Ön impulzusvásárlások elleni segédeszköze.

3. Éves utazási terv sablon

via Notion

Ha Ön olyan ember, aki szeret átlátni a nagy képet, akkor ez a Notion utazási sablon az éves tervezéshez készült, anélkül, hogy zavaros lenne. A tetején megadhatja éves utazási céljait, így minden alkalommal, amikor megnyitja az oldalt, eszébe jut, miért is tervez.

Az utazások hónap, prioritás és állapot (közelgő, befejezett, kívánságlista) szerint vannak rendezve, egy áttekinthető táblázatban, amely nyomon követi az országokat, az ideális utazási időszakokat és a személyes prioritási címkéket, például „Szeretnék hamarosan meglátogatni”.

A legjobb rész? Ez egy folyamatos tervező, így minden évben használhatja a napi tervező alkalmazásban anélkül, hogy törölné a tavalyi emlékeket.

📌 Ideális: Nagyképű gondolkodók és célkitűzők számára, akik szeretik az utazásokat évszakok, prioritások és ismétlődő ütemtervek szerint megtervezni.

4. Utazási alapvető kellékek – All-in-One tervező sablon

via Notion

Ez a Notion sablon nyugodtabb, átgondoltabb megközelítést kínál az utazások előkészítéséhez. Először egy világos „használati útmutató” található, majd egy Utazás áttekintése szakasz, ahol megadhatja az úticélt, az időpontokat, sőt még az utazási hangulatot is.

Az összes alapvető eszközt tartalmazza: napi ütemtervet, csomagolási ellenőrzőlistát és kiadáskövetőt, hogy tervei és kiadásai összhangban legyenek.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a reflexióra szánt hely: egy napi napló, fotónapló és a legszebb pillanatok archívuma, amelyek segítenek megörökíteni, hová utazott és milyen érzés volt.

📌 Ideális: Azok számára, akik a logisztika és a reflexió számára egyaránt teret biztosító, átgondolt, átfogó tervezési élményt preferálnak.

5. 14 napos japán utazási útmutató sablon

via Notion

Japán gyorsan a világ egyik legnépszerűbb utazási célpontjává válik, és erre jó oka van. Ez a Notion utazási sablon teljesen kidolgozott, két hetes útvonaltervet kínál Japánban, amely közel 100 gondosan összeválogatott ajánlást tartalmaz, beleértve szálláshelyeket, rejtett kincsekkel teli egynapos kirándulásokat, ikonikus anime-helyszíneket és népszerű éttermeket.

Az útvonalon túlmenően Japánra jellemző alapvető információkkal is tele van: illemtan tippekkel, nyelvi kifejezésekkel, elengedhetetlen alkalmazásokkal és QR-kódokkal ellátott vámkezelési előkészületekkel.

A beépített repüléskezelő, szállodakereső, utazási ellenőrzőlista és költségvetés-tervező segít Önnek a logisztika zökkenőmentes lebonyolításában.

📌 Ideális: Azok számára, akik először látogatnak Japánba, és előre megtervezett élményre vágynak.

6. Utazási napló sablon

via Notion

Ez a Notion utazási sablon személyes utazási archívumként működik, amely egy világos idővonalat, naptárat, térképnézeteket és egy kontinenskövetőt tartalmazó adatbázist biztosít, amely megmutatja, hogy milyen messzire jutottál el régiónként.

Van egy speciális útvonaltervező is, amely dátumalapú ütemezéssel és gyorsgombokkal rendelkezik, hogy azonnal nyomon követhesse a kiadásokat vagy a naplóbejegyzéseket.

A beépített utazási és költségkövető funkcióval nyomon követheti az utazásonkénti kiadásait, míg a Látnivalók szakasz segít meghatározni a kötelező látnivalókat és vizuálisan nyomon követni a látogatásokat.

📌 Ideális: Gyakori utazóknak, akik nyomon szeretnék követni, hol jártak és mennyit költöttek.

7. Utazási és csomagolási lista sablon

via Notion

Ha unod már, hogy minden utazás előtt újra össze kell állítanod a csomagolási listát vagy másolnod kell az utazási jegyzeteket, ez a Notion utazási sablon leegyszerűsíti a folyamatot. Ez egy kompakt, egyszerű beállítás, amely segít megszervezni az utazás logisztikáját, miközben minimalizálja az ismétlődéseket.

A legkiemelkedőbb funkció a szerkeszthető csomagolási lista, amelyet több utazás során is újra felhasználhat, vagy adott úti célhoz igazíthat anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Nyomon kell követnie a repülőjegy-visszaigazolásokat, foglalásokat vagy programjegyeket? Az összes fontos mellékletet egy helyen tárolhatja, így nem kell az utolsó pillanatban az e-mailjeit átkutatnia.

📌 Ideális: minimalista tervezőknek vagy gyakori utazóknak, akiknek gyors, megismételhető csomagolásra és utazás előkészítésre van szükségük, felesleges sallangok nélkül.

8. Több utazásos utazástervező sablon

via Notion

Egyszerre több utazást is tervez? Ez a Notion utazási sablon segít kezelni a káoszt.

Az egyes utazásokhoz külön területek állnak rendelkezésre, így egyetlen központi irányítópultról nyomon követheti az úti célokat, megszervezheti a logisztikát és összehangolhatja az utitársait. Néhány kiemelkedő funkció a beépített csoportos döntésekhez szükséges szavazás, a ruhák alapján automatikusan összeállított csomagolási listák és a könnyű navigációt biztosító interaktív Google Maps linkek.

Bár az ár néhányak számára kissé magas lehet, a funkciók sokszínűsége (például 230 előre kitöltött országsablon és 367 város) ideálisvá teszi a gyakori vagy hosszú távú tervezők számára.

📌 Ideális: Gyakori utazóknak, akik több utazást is egyszerre szerveznek, vagy hosszú távú tervezőknek, akik komplex utazási naptárakat állítanak össze.

🧠 Érdekesség: Az olümpiai Zeusz-szobor körülbelül 12 méter magas volt, ami hat átlagos magasságú ember egymásra állításának felel meg! Képzelje el, milyen félelmetes lehetett ez az ókori olimpiai játékok idején.

9. Utazási társ sablon

via Notion

Ha tervei jegyzetek és lapok között vannak szétszórva, ez a Notion utazási sablon segít megtervezni, nyomon követni és dokumentálni utazásait anélkül, hogy túlbonyolítaná a folyamatot. Más sablonokhoz hasonlóan strukturált útvonaltervet, költségvetés-nyomkövetőt a túlköltekezés elkerüléséhez, valamint egy részt a szállások rögzítéséhez kap.

Ezek alatt található az Összes utazás galéria nézet, ahol minden úti cél vizuálisan megjelenik, valamint a Naptár, Közelgő és Tervezés alatt nézetek gyors váltókapcsolói, amelyek segítségével utazásának szakaszai áttekinthetők és könnyen elérhetők maradnak. Minden mobil használatra van optimalizálva, így mobil eszközön is ugyanolyan jól működik, mint laptopon.

📌 Ideális: Egyedül utazóknak vagy kevésbé igényes tervezőknek, akik megbízható és mobilbarát megoldást keresnek.

10. Tartalomalkotó utazási tervező sablon

via Notion

Ez a tartalomkészítő Notion utazási sablon zökkenőmentesen integrálja az utazás logisztikáját egy átfogó tartalom-munkafolyamattal. Ahelyett, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia, egyetlen irányítópultot kap az utazási terveihez és a gyártási ütemtervhez.

A tartalomnaptár nézet segít összehangolni kreatív munkamenetét az utazási napjaival, így semmi sem fedi egymást, és semmi sem marad ki. A dedikált márka-követő egyszerűvé teszi a szponzorok, rövid részletek, kapcsolatok és teljesítések kezelését egy lapon, ami különösen hasznos, ha több kampányt kell összehangolni különböző utazások során.

📌 Ideális: Alkotók, influencerek vagy márkákkal együttműködők számára, akik a tartalomgyártást és az utazási logisztikát egyensúlyba hozzák.

11. USA utazási tervező sablon

via Notion

Az Egyesült Államokat szeretné felfedezni? Ez a tervező segít egyszerűsíteni utazásának minden szakaszát, előre betöltött példa útvonalakkal olyan népszerű helyszínekre, mint New York City és Boston, így könnyebb elindulni, ha nem tudja, hol kezdje.

Az inspiráción túlmenően teljes mértékben testreszabható bármely úti célhoz, így napi tevékenységi ütemtervet készíthet, repülőjáratokat rögzíthet, autóbérlést kezelhet és szállodai foglalásokat nyomon követhet.

Ez a Notion utazási sablon intelligens csomagolási listát és helyet is tartalmaz a helyi érdekességek vagy tippek számára, amelyeket érdemes megjegyezni.

📌 Ideális: Autós utazók, az Egyesült Államokat több városban megállva vagy országszerte bejárva felfedező utazók számára.

12. AI utazási tervező sablon

via Notion

Ne küzdjön az üres oldalakkal, hanem használja ezt a sablont, amely személyes asszisztensként működik, tevékenységeket javasol, optimalizálja az ütemtervet, és még a bevitt adatok alapján a költségvetést is ellenőrzi.

Ez az AI utazási tervező intelligens utasításokkal segít gyorsabban elkészíteni a részletes utazási terveket, valamint testreszabható szakaszokat tartalmaz a közlekedés, a szállás és a napi programok számára. Emellett automatikusan létrehozhat csomagolási listákat és tevékenységi ötleteket az Ön tartózkodási helyéhez és utazási stílusához.

📌 Ideális: Egyedül utazók, határozatlan utazásszervezők vagy azok számára, akik last minute utazásokat keresnek.

13. Kalandtervezési sablon

via Notion

A nagy értékű álomutazások és spontán hétvégi kirándulások szervezésére alkalmas Notion utazási sablon egyszerűsíti az utazási ötletek tárolását, rendezését és megvalósítását.

Gondoljon rá úgy, mint egy személyes kalandnaplóra, amelyben helyet kapnak az álomúticélok, a programok kutatása, a csomagolási listák és a költségvetés.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a rugalmassága. Feljegyezhet alkalmi ötleteket, kidolgozhat teljes útvonalterveket, vagy vezethet egy listát a következő úti célokról. Ez egy nagyobb „Családi tervező” ökoszisztéma része, de önálló utazástervező eszközként is jól működik.

📌 Ideális: Spontán felfedezőknek és bakancslistát követőknek, akiknek szükségük van egy helyre, ahol utazási ötleteiket tárolhatják, amint azok felmerülnek.

14. Fejlett utazási sablon

via Notion

Azok számára készült, akik nagyobb kontrollt szeretnének gyakorolni a munkavacsorák tervezése felett. Ez a strukturált utazási irányítópult túlmutat az alapvető funkciókon. Tartalmaz egy galériát a közelgő utazásokról, így könnyen kezelhetővé teszi az utazási részleteket egy központi irányítópulton.

Ez a Notion utazási sablon egyszerű, de funkcionális elrendezést kínál, amely egy utazási kívánságlistával kezdődik, amely kiválóan alkalmas álomúticélok feljegyzésére. Kap egy külön részt az inspirációk számára, ahol ötleteket gyűjthet, miközben a közösségi médiát böngészi vagy blogokat olvas.

📌 Ideális: Részletekre figyelő tervezőknek, akik áttekintést szeretnének kapni az időről, a költségekről és a logisztikáról.

15. Utazási terv űrlapküldési sablonnal

via Notion

Csoportosan tervez? Ez a sablon az együttműködésre lett kialakítva, lehetővé téve, hogy megosztott űrlapok segítségével együttműködjön utazási csoportjával. Egyszerűen küldjön el egy linket, és bárki, akit meghív, hozzájárulhat ötletekkel, például úti célokkal, programokkal vagy preferált időpontokkal.

A beküldés után minden adat közvetlenül egy szinkronizált adatbázisba és naptárnézetbe kerül, így könnyen láthatóvá válik, mikor mi történik. Van egy Kanban-stílusú táblázat is, amelyen nyomon követhető, ahogy az egyes javaslatok ötletből megerősített tervvé válnak, így semmi sem vész el ezzel a távoli együttműködési eszközzel.

📌 Ideális: Családok, csapatok vagy távoli barátok csoportjai számára, akik különböző időzónákban és időbeosztásokban élnek, és valós idejű együttműködésre van szükségük.

16. A legjobb utazási tervező sablon

via Notion

Ez a sablonkeretrendszer tíz moduláris adatbázist egyesít, amelyek mindegyike az utazás egy-egy kulcsfontosságú aspektusára összpontosít. A bal oldali navigációs sáv témájú emojikkal és szakaszlinkekkel van tele – például foglalások, dokumentumok, költségvetés és úti célok –, amelyek segítségével könnyedén eljuthat a tervezés legfontosabb elemeihez.

Ráadásul a naplózás és az élmények nyomon követése részben lehetőséged van reflektálni vagy rögzíteni a legfontosabb eseményeket az utazás során.

📌 Ideális: Haladó felhasználók vagy gyakori utazók számára, akik teljes ellenőrzést akarnak az utazás minden aspektusa felett.

17. All-in-One utazási tervező sablon

via Notion

Ez a sablon ötvözi a struktúrát és a rugalmasságot. Kiemelkedő tulajdonsága a gondosan szegmentált Utazási ellenőrzőlista, Csomagolási lista és Látogatásra tervezett helyek szakaszok. Minden elem dátum és előrehaladási állapot szerint van kategorizálva.

A sablon képekkel gazdag és intuitív, külön kártyákkal a közelgő utazások (például Velence, Madrid és Rabat) számára, valamint egy áttekinthető állapotkövetővel, amely megmutatja, hogy hol tart a tervezés.

Van egy bucket list funkció is, amellyel rögzítheti azokat a kötelező élményeket, valamint egy jegyzetek rész, ahol feljegyezheti az útközben felmerülő további ötleteket.

📌 Ideális: Alkalmi utazók számára, akik rugalmas, sokoldalú utazástervezőt keresnek.

18. Utazási vlogger sablon

via Notion

Ez a sablon részletes útvonaltervezőt, alapvető ellenőrzőlistát és utazási naplót tartalmaz, amelybe minden emlékezetes pillanatot feljegyezhet.

A értesítési központ egy pillanat alatt megmutatja az utazási statisztikáit, így ideális megoldás, ha útközben is naprakész információkat szeretne kapni.

A részletes index hozzáférést biztosít mindenhez, beleértve a csomagolási listát, a repülési adatokat, a szállásokat és olyan speciális funkciókat, mint a gasztronómiai turisztikai nyomkövető, a bevásárlólista és az utazási kívánságlista.

📌 Ideális: Utazási vloggereknek vagy emlékekre fókuszáló alkotóknak, akik szeretnék megtervezni, dokumentálni és nyomon követni utazásaikat.

19. Bangkok utazási tervező sablon

via Notion

Ha Bangkok energiája kissé nyomasztónak tűnik, ez a Bangkok Notion utazási sablon segít eligazodni a városban.

A 30 napos teljes útvonalterv szerinti felépítésű sablon az utazást kezelhető napi szakaszokra bontja, például templomok látogatására, csatorna menti sétákra, helyi főzőtanfolyamokra és akár utcai ételek kóstolására is.

A sablon praktikus eszközöket is tartalmaz, például helyi közlekedési útmutatót, templomlátogatásokhoz kapcsolódó illemtan tippeket és egy részt a legfontosabb thai kifejezésekkel, hogy segítsen Önnek a turisztikai útvonalakon túl is kapcsolatokat építeni.

📌 Ideális: Első alkalommal Bangkokba látogatók és visszatérő turisták számára, akik rugalmas, de strukturált utazást szeretnének.

20. Utazási és kirándulási tervező sablon

via Notion

Ez a Notion utazási sablon a világosságot szem előtt tartva készült, különösen azoknak a neurodivergens utazóknak, akik a strukturált, mégis rugalmas rendszereket részesítik előnyben. ADHD-barát elrendezése minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket, így minden, a ruhák tervezésétől a szállásfoglalásig, nyomon követhető anélkül, hogy túlterheltté válna.

Mi különbözteti meg a többitől? Egy utazás előtti teendőlista, amely segít előre elintézni a legfontosabb teendőket indulás előtt, valamint beépített szakaszok éttermekről, csomagolásról és akár az utazási bakancslistádról is.

📌 Ideális: Neurodivergens utazóknak vagy bárkinek, aki a tiszta, zavaró tényezőktől mentes tervezést részesíti előnyben.

Mi jellemzi egy jó Notion utazási sablont?

A jól megtervezett Notion sablon időt takarít meg, csökkenti a tervezés stresszét, és minden részletet elérhetővé tesz, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. Íme, mi jellemzi a jó sablonokat:

Központosított struktúra: Az útvonaltervet, a foglalásokat, a csomagolási listákat és a költségvetést egy helyen egyesíti, hogy csökkentsék a szétszórt tervezést.

Szabadon szerkeszthető elrendezések: Lehetővé teszi a különböző utazási típusok, például rövid tartózkodások, hosszú utazások vagy ismétlődő utazási formátumok testreszabását.

Offline hozzáférés: Támogatja a PDF-exportálást vagy a mobilbarát nézeteket, ha az internet nem garantált.

Előre elkészített keretrendszerek: Ellenőrzőlistákkal, naptárakkal és összekapcsolt adatbázisokkal rendelkezik, hogy ne kelljen mindent nulláról kezdeni.

Vizuális szervezés: Táblák, galériák vagy idővonalak segítségével intuitív, nyomon követhető formátumban jeleníti meg a terveket.

Logisztikai egyensúly: Tartalmazza a foglaláshoz és ütemezéshez szükséges eszközöket, valamint naplózáshoz és emlékek rögzítéséhez szükséges szakaszokat.

Intelligens automatizálás: Előre kitöltött sablonok, űrlapok és AI-utasítások integrálásával egyszerűsíti a döntéshozatalt.

Utazásspecifikus funkciók: csomagolási listák, költségvetés-nyomkövetők, több utazásra vonatkozó irányítópultok, sőt, az úticélokhoz igazított nyelvi és kulturális tippek is.

🔍 Tudta? Az ókori világ hét csodája közül a gízai nagy piramis az egyetlen, amely még ma is érintetlenül áll! Igen, körülbelül 2560-ban épült, és a 4. századi Khufu (Cheops) fáraó sírjaként szolgált.

A Notion korlátai

Bár a Notion nagy rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál az utazástervezéshez, hasonlóan más digitális tervezőalkalmazásokhoz, vannak bizonyos korlátai, amelyek befolyásolhatják a felhasználói élményt.

Íme néhány közülük. 👀

Terhelés alatt gyenge teljesítmény: Nagy vagy összetett utazási tervek esetén lelassul, ami befolyásolja a zökkenőmentes navigációt és a frissítéseket.

Automatizálási korlátozások: Kézi feladatok és állapotfrissítések szükségesek, ami növeli a tervezéssel töltött időt.

A munkafolyamat bonyolultsága: Megköveteli a platform és a beágyazott oldalak ismeretét, ami nehézkessé teszi a részletes vagy több utazást tartalmazó útvonalak navigálását.

Költségek nyomon követése: Nincs beépített pénzügyi eszköz, ezért külön alkalmazásokra vagy manuális költségkövetésre van szükség a költségvetéshez.

10 alternatív Notion-sablon

A Notion kiválóan alkalmas egyszerű utazási jegyzetekhez, de ha tervei több helyszínt, megosztott ellenőrzőlistákat, foglalási határidőket vagy ügynökségi szintű koordinációt is magukban foglalnak, akkor gyorsan határait éri el.

Itt kell elkezdenie keresni a Notion alternatíváit.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, utazásszervező szoftverként is funkcionál, és speciálisan erre a célra készült sablonokat kínál az összes utazási tervének kezeléséhez.

Íme, mit mondott a ClickUp-ról egy valódi felhasználó:

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különféle nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különféle nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

Íme néhány, amit megnézhet! 🗺️

1. ClickUp üzleti utazási útvonal sablon

Ingyenes sablon letöltése Csökkentse az utazással járó nehézségeket a ClickUp üzleti utazási útvonal-sablonjával.

A ClickUp üzleti utazási útvonal sablonja a ClickUp Docs-ban kialakított strukturált elrendezést kínál, amely kifejezetten a gyors tempójú üzleti utazásokhoz lett kialakítva.

A Hotel Check-in (Bejelentkezés a szállodába) részben könnyedén rögzítheti a bejelentkezés idejét, a szobaszámot és a szálloda címét. A Returning Flight (Visszaút repülőjárat) blokk még részletesebb, mint a legtöbb sablon, olyan mezőkkel, mint Gate (Kapu), Confirm Code (Megerősítő kód) és Estimated Time of Arrival (Becsült érkezési idő).

Ezenkívül az Útvonalterv táblázat egy áttekinthető rácsot biztosít a találkozók, vacsorák, helyszíni látogatások és akár a pihenőidők szervezéséhez is, így az egész utazás egy pillanat alatt áttekinthetővé válik.

📌 Ideális: Tanácsadók és szakemberek számára, akik gyakran utaznak munkájuk miatt, és strukturált útvonaltervre van szükségük.

💡 Profi tipp: Ha digitális nomád vagy, olyan városokban, mint Lisszabon, Bali vagy Medellín, remek, munkavégzésre alkalmas kávézók találhatók, gyors Wi-Fi-vel és közösségi hangulattal.

2. ClickUp nyaralástervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja utazási költségvetését a ClickUp nyaralástervező sablonjával.

A ClickUp nyaralástervező sablon egy mappát tartalmaz, amely az elemeket Szállás, Események, Éttermek és Csomagolási lista kategóriákba sorolja.

Minden feladat egyedi mezőkkel rendelkezik, például Foglalva, Weboldal és Tartalom pontszám, amelyekkel nyomon követheti a foglalásokat, felfedezheti a legjobban értékelt helyeket, és megjelölheti a még függőben lévőket.

Az egyes elemekbe beágyazott linkek, címek és névjegyek segítségével pedig többé nem kell időt pazarolnia a visszaigazoló e-mailek keresésével.

📌 Ideális: Családok és csoportok számára, akik szabadidős utazásokat terveznek, és szeretnék egy központi tervben összehangolni a tevékenységeket, a foglalásokat és az utazás részleteit.

3. ClickUp utazási tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen be egy mini CRM-et utazásaihoz a ClickUp utazási tervező sablonjával!

A ClickUp utazási tervező sablonja egy központi utazási irányítópultot biztosít, amelyet kifejezetten azoknak terveztek, akik gyakran utaznak.

Az egymás mellett elrendezett sablon lehetővé teszi, hogy egyszerre több repülési szakaszt is rögzítsen és összehasonlítson olyan mezők segítségével, mint a Indulás ideje, Érkezés ideje és Légitársaság elérhetősége.

A sablon egy nézetben követi nyomon a különböző légitársaságokat és repülési menetrendeket, így a több szakaszból álló utazások sem vesznek el a kavarodásban. A beépített Szállítási részletek szakasz segít pontosan megtervezni a transzfer módjait, a felvételi időpontokat és a kiindulási/érkezési helyeket.

📌 Ideális: Egyedül utazók és digitális nomádok számára, akik átfogó eszközt keresnek úti célok, költségvetés és napi tevékenységek szervezéséhez.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Foglaljon „bleisure” szállást mosógéppel, különösen hosszabb utazások esetén. Csomagoljon könnyű ruhákat, és frissítse fel magát az utazás felénél.

4. ClickUp utazástervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp utazástervező sablonjával utazási tervei mindig láthatóak és szerkeszthetőek maradnak.

Az utazási útvonal összehangolása bonyolulttá válhat, ha figyelembe veszi az étkezési megállókat, a programötleteket, az autóbérlést és a szállodaváltásokat.

A ClickUp utazástervező sablonja felvázolja az egész utazás menetét. A többi sablontól eltérően ez a sablon elsősorban az élményközpontú tervezésre helyezi a hangsúlyt, Kötelező vásárlások, Étkezési lehetőségek és Tevékenységtípus mezőkkel, így ideális személyes utazásokhoz.

A sablon öt különböző nézetet tartalmaz, például az Utazási útmutatót és az Aktivitási táblát, amelyek segítségével válthat az útvonalterv és a minden napra összeállított tervek között.

Útközben változtatni szeretne? Csak húzza át a táblára, vagy frissítse az egyéni státuszát (Befejezve, Lemondva, Nem kezdődött el), hogy azonnal módosítsa az utazást.

📌 Ideális: Első alkalommal utazóknak vagy rövid kirándulásokat tervezőknek, akiknek egyszerű sablonra van szükségük az utazás alapvető elemeinek összeállításához.

📖 Olvassa el még: Professzionális távollétről szóló üzenetek példái

5. ClickUp rendezvénytervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje nagy és kis léptékű eseményeket a ClickUp eseménytervező sablonjával.

A ClickUp rendezvénytervezési sablonja az eseménykezelés minden aspektusát egy helyen egyesíti, beleértve a helyszínfoglalásokat, a programokat és a rendezvény előtti logisztikát.

Kiemelkedő tulajdonsága a rendezvény előtti feladatokra, számlázásra, tevékenységekre és létesítményekre szánt dedikált listák, amelyek mindegyike előre elkészített mezőkkel rendelkezik a költségvetés állapotára, a fizetési állapotra, sőt a haladásra vonatkozó sávokra vonatkozóan.

Ez az eseménytervezési sablon lehetővé teszi, hogy a ClickUp táblázatos nézetében az elemeket drag-and-drop módszerrel áthelyezze, így vizuálisan rangsorolhatja a beállítási feladatokat, miközben a valós idejű naptárnézetben minden határidő rögzítve van.

📌 Ideális: Többnapos rendezvényeket szervező és koordináló rendezvénykoordinátorok és szervezők számára, akiknek ülések, előadók és logisztika ütemezésére van szükségük.

6. ClickUp konferencia napirend sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp konferencia-napirend sablonjával áttekinthetővé teheti az üléseket és a megbeszéléseket.

Konferencia tervezésekor egy szilárd tervvel indul, de hamarosan utolsó pillanatban előadók cseréjével, egymást átfedő ülésekkel és zavaros résztvevőkkel kell megbirkóznia. A ClickUp konferencia napirend sablonja ezeket a változásokat kezeli anélkül, hogy az egész ütemtervet újra kellene építenie.

Találsz egy Sessions View (Munkamenetek nézet) funkciót, amely vizuálisan csoportosítja a feladatokat reggeli, szünet, délutáni és esti munkamenetekbe, ami tökéletes többfázisú eseményekhez.

Használja a Szoba helye és a Szekció típusa mezőket egyéni mezőként, hogy elkerülje a kettős foglalásokat vagy az ütemtervek ütközését. Kombinálja ezt az Ütemezés nézettel az időzítés pontosságához és a Tevékenységek listájával a működési részletekhez, és perceken belül elkészül a konferencia teljes ütemterve.

📌 Ideális: Konferencia-szervezők és résztvevők számára, akiknek részletes napirendre van szükségük a szekciók, előadók és networking lehetőségek között való eligazodáshoz.

7. ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablonjával könnyedén és vizuálisan készítheti elő utazását.

A csomagolási pánik mindig akkor tör ránk, amikor éppen pihenni szeretnénk. A ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon véget vet ennek a káosznak, és világos áttekintést ad arról, hogy mi van még hátra, és hány tárgyra van szükségünk az egyes utazásokhoz. Használja az Vásárolni, Csomagolni és Csomagolva egyéni állapotokat, hogy nyomon követhesse, mi maradt még hátra, vagy mit kell még a bőröndbe pakolni.

Különböző felszerelésre van szüksége a strandra, az autós utazásra és a kempingezésre? A Nyaralási utak mező pontosan megmutatja, melyik tárgy hova kerül. A Mennyiség mező gondoskodik arról, hogy ne maradjon csak egy zoknival vagy öt felesleges kabáttal. Még az összes tárgyat Típus (pl. viselhető) szerint is csoportosítja, így okosabban csomagolhat.

📌 Ideális: Utazóknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy minden szükséges dolgot bepakoltak és elvégezték az utazás előtti teendőket, minimalizálva ezzel a last minute stresszt.

📮 ClickUp Insight: Legutóbbi felmérésünkben a válaszadók kevesebb mint 5%-a dolgozik aktívan nagy életcélok elérése érdekében, mint például házvásárlás, világutazás vagy vállalkozás indítása. Miért? Mert ezek a nagy álmok gyakran túl nyomasztóak vagy távoliak ahhoz, hogy elkezdenénk tervezni őket. 🔭 A ClickUp életterv-sablonjával vagy éves célok sablonjával azonban ezeket a hosszú távú álmokat megvalósítható lépésekre bontja. Ossza fel céljait mérföldkövekre, vizualizálja az előrehaladását hónapok vagy akár évek alatt az idővonal nézet segítségével, és tartsa be a határidőket. Alakítsa át azt a „valamikor” egy cselekvési tervvé!

8. ClickUp nyaralástervező lista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp nyaralástervező sablonjával jobban megtervezheti a csapat szabadidejét és nyaralását.

A bleisure utazások nyomon követéséhez nem kell bonyolult táblázatokkal vagy oda-vissza üzenetekkel bajlódnia. A ClickUp nyaralástervezési sablonja az egyénekre összpontosít, nyomon követve, hogy ki van távol és mikor a különböző részlegekben.

Az Alkalmazottak fő listája nézetben mindenki szabadságterve egyetlen, görgethető listában jelenik meg. Meg szeretné tekinteni a nyári szabadságok mintáit? A hónapokról elnevezett egyéni mezők (pl. APR, JUL, DEC) segítségével megjelölheti az egyes alkalmazottak szabadságait, így azonnal kiszűrheti, ki mikor vesz ki szabadságot.

Ha több csapatot kell koordinálnia, a Részleg táblázatos nézet kategóriákba sorolt bontást nyújt, amely szinte lehetetlenné teszi a túlfoglalást.

📌 Ideális: HR-osztályok és csapatvezetők számára, akik nyomon követik a munkavállalók szabadságkérelmeit és ütemterveit a működési egyensúly fenntartása érdekében.

9. ClickUp üdülési tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje könnyedén az ünnepi logisztikát a ClickUp Ünnepi tervező sablonjával.

A ClickUp üdülési tervező sablon egy speciálisan erre a célra kifejlesztett eszköz, amely kristálytisztán megmutatja, ki, mikor és miért van szabadságon. Minden kérést Üdülési kategória (hivatalos ünnepnapok vs. szabadság) és Üdülési típus (fizetett vagy fizetés nélküli) szerint kategorizál, így azonnal láthatja, hogy milyen típusú szabadságokat rögzítettek.

Az igazi előny a Felülvizsgálat, Elutasítás vagy Törlés egyéni állapotokban rejlik, amelyek nyomon követik az egyes kérések állapotát.

Több részlegre kiterjedő tervezés? A Részleg és Hónap mezők segítségével elkerülheti az átfedéseket, mielőtt azok problémát okoznának. A Szabadságkérelem-nézet és a Szabadságok listája nézetek segítségével minden részlet áttekinthető, rendezhető listákban jelenik meg.

📌 Ideális: Egyének és családok számára, akik ünnepi tevékenységeket, étkezéseket és eseményeket szerveznek, és egy ünnepi hangulatú, jól összehangolt szezont szeretnének.

📖 Olvassa el még: Barcelona digitális nomádok számára

10. ClickUp utazási iroda sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze és kezelje ügyfelei foglalásait a ClickUp utazási iroda sablonjával.

A ClickUp utazási iroda sablonja egy kiterjedt, 21 lépésből álló egyedi státuszú munkafolyamatot (pl. Lehetséges, Folyamatban, Felülvizsgálat, Zárt) használ az egyes ügyfelek utazásának nyomon követésére, az érdeklődéstől az utazás utáni utánkövetésig. Ez a részletességi szint tökéletes a magas szintű tervezéshez, különösen akkor, ha több úti célt vagy szolgáltatót kezel minden egyes foglaláshoz.

A Hely mező fontos utazási információkat ad hozzá a munkafolyamatához, így könnyedén kezelheti távoli munkáját és utazásait. Mindent a munkastílusához illeszkedő formátumokban tekinthet meg, beleértve az Térkép nézetet az utazási útvonalak megjelenítéséhez és az Idővonal nézetet az átfedések vagy késések azonnali észleléséhez.

📌 Ideális: Utazási irodák és ügynökségek számára, amelyek több ügyfél útvonalát, foglalását és kommunikációját kezelik egy szervezett munkaterületen.

💡 Profi tipp: Töltse le a Google Maps alkalmazást offline módban, mielőtt elhagyja a Wi-Fi hálózatot. Ne felejtse el jelölni a fontos helyszíneket, például a szállást, a metróállomásokat és a kedvenc kávézókat.

Tegyen többet az útvonalterveknél a ClickUp segítségével

A Notion utazási sablonjai kiváló eszközök az utazás tervezésének gyors megkezdéséhez. Egyszerűek, rugalmasak és tökéletesen alkalmasak az ötletek és útvonalak egy helyen történő rögzítésére.

De ha tervei bonyolultabbá válnak, akkor a ClickUp-ra lesz szüksége, hogy megkönnyítse az életét. Teljesen testreszabható utazási sablonjai segítik a tervek szervezését és kezelik a bonyolult részleteket. Ráadásul az automatizálás és az integrációknak köszönhetően kevesebb időt kell fordítania a szervezésre, és több időt tölthet az utazás előtti várakozás élvezetével.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✈️