A 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftver 2025-ben

A kézi utazási és költségtérítés unalmas feladat. Spreadsheeteket kell vezetni, összegyűjteni az alkalmazottak összes utazási költségét igazoló bizonylatokat, ellenőrizni azokat, rögzíteni az adatokat és jóváhagyni a térítést. Ez pedig hibalehetőségeket is magában rejt.

Miért kell végigcsinálnia ezt a költségadatokkal kapcsolatos macera, amikor automatizálhatja ezt a folyamatot utazási és költségkezelő szoftverrel?

Ahelyett, hogy több száz fizikai bizonylatot és hosszú sorokba rendezett alkalmazotti költségeket kellene nyilvántartania, egyszerűen beolvashatja a bizonylatokat a költségek rögzítéséhez, és automatizálhatja a jóváhagyási folyamatokat meghatározott munkafolyamatok segítségével, így a vállalati utazáskezelés soha nem volt ilyen egyszerű.

Fedezze fel a 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftvert, amelyek támogatják üzleti utazási igényeit, azok legfontosabb funkcióit és árait.

Mit kell keresnie az utazási és költségkezelő szoftverekben?

Az utazási és költségkezelő szoftvereknek egyszerűsíteniük kell a foglalásokat, a számlázást és a költségtérítéseket. Íme néhány funkció, amely lehetővé teszi a költségtérítési folyamat egyszerűsítését:

Intuitív irányítópult : Az intuitív irányítópult segítségével könnyedén nyomon követheti az egyes alkalmazottak utazási költségeit, amikor digitális költségjelentéseket nyújtanak be. Keressen testreszabható nézeteket, alkalmazásintegrációkat és valós idejű nyomon követést.

Automatizálás : A szoftvernek automatikusan ki kell töltenie a vállalati kártyák tranzakciós adatait, és ki kell számolnia a költségtérítéseket.

Digitális bizonylatok rögzítése : Képesnek kell lennie a digitális bizonylatokból származó adatok kivonására és a költségmezők kitöltésére, így nincs szükség manuális adatbevitelre.

Fejlett elemzés: A legjobb költségkezelő platformok részletes jelentési és elemzési funkciókat kínálnak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az utazási költségek elemzésében és kezelésében.

Költséghatékonyság: A szoftvernek az üzleti igényeinek megfelelő, testreszabott és ésszerű árazást kell kínálnia.

A 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftver

Íme a 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftver, amelyekkel teljes körűen kezelheti üzleti utazási igényeit – az utazásfoglalástól a költségkezelésen és a költségvetés nyomon követésén át a bizonylatok kezeléséig.

1. TravelPerk

A TravelPerk egy olyan platform, amely zökkenőmentes utazási és költségjelentés-kezelést kínál. Többféle felhasználási esetet támogat, például csoportos utazási foglalásokat külső helyszínekre, utazáskezelést, költségkezelést és központosított számlázást.

A beépített utazáskövető funkcióval a HR-vezetők valós időben figyelemmel kísérhetik az alkalmazottak utazásait, és ellenőrizhetik, hogy betartják-e az utazási költségekre vonatkozó szabályokat és előírásokat.

A TravelPerk legjobb funkciói

Irányítsa utazási költségvetését az interaktív TravelPerk irányítópult valós idejű információival.

Egy kattintással hatékony integrációkat adhat hozzá, hogy minden költségét egy helyen kezelhesse.

A Flexi Perk segítségével bármikor módosíthatja foglalásait: ez egy egyérintéses megoldás, amellyel bármilyen áron repülőjegyet és szállodát foglalhat, és bármikor lemondhatja azokat.

Interaktív térképen valós időben követheti nyomon az utazás állapotát.

Szerezzen be a legjobb információkat az utazások szén-dioxid-lábnyomáról, hogy fenntartható utazási megoldásokat vezethessen be.

A TravelPerk korlátai

Korlátozott utazásfoglalási lehetőségekkel rendelkezik.

Az utazási foglalásokhoz potenciális felhasználói felület-fejlesztésekre van szükség. Például nem lehet közvetlenül szállodákat keresni, hanem az egész listát végig kell görgetni.

TravelPerk árak

Starter : Ingyenes

Prémium : 99 USD/hó + 3% foglalási díj

Pro : 299 USD/hó + 3% foglalási díj

Vállalati: Egyedi árazás

TravelPerk értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (404 értékelés)

2. Fyle

A Fyle egy költségkezelési megoldás, amely automatizálja a költség- és visszatérítési folyamatot, beleértve a vállalati kártyás kiadások egyeztetését és a munkavállalók költségtérítésének feldolgozását. Csatlakoztassa könyvelési szoftveréhez, hogy nyomon követhesse a beszállítók, projektek és részlegek kiadásait.

A Fyle integrálható a NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR és QuickBooks szoftverekkel. Noha nem kínál utazáskezelési funkciókat, integrálható a TravelPerk szoftverrel az alkalmazottak utazási költségeinek elemzéséhez és jelentéséhez.

A Fyle legjobb funkciói

Használja ki a beszélgető AI-t a digitális költségjelentések összegyűjtéséhez és azok hitelkártya-tranzakciókhoz való illesztéséhez.

Automatizálja a költségjelentések kitöltését, a jelentések benyújtását, és szinkronizálja a költségeket olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Quickbooks, a Sage és a Xero.

A hatékony és fejlett elemzői irányítópulton keresztül valós időben kaphat hasznos információkat kiadási adatairól.

A Fyle korlátai

A Fyle korlátozott költségkategóriái megnehezítik az összes költségtípus pontos rögzítését.

A tanulási görbe meredek.

Fyle árak

Standard : 6,99 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Üzleti : 11,99 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Fyle értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (146 értékelés)

3. WeGoPro (korábban Travelstop)

A WeGoPro egy utazásfoglalási és -kezelési, valamint költségkövetési szoftver. Több mint 800 légitársaságot és 600 000 szállodát tartalmaz, hogy megkönnyítse az utazásfoglalást és -ellenőrzést a vállalkozások számára.

A WeGoPro segítségével egyetlen irányítópulton követheti nyomon valós időben a vállalat egészének kiadásait. Emellett lehetővé teszi a gyakori utazási szabályok és a szabályszegők nyilvántartását is.

A WeGoPro legjobb funkciói

Órákkal csökkenti a kézi papírmunkát és felgyorsítja a visszatérítést az automatizált költségjelentéssel.

Kezelje több pénznemben felmerülő kiadásait azonnali árfolyamokkal, hogy globális üzleti kiadásait késedelem nélkül kezelhesse.

Szerezzen adat alapú betekintést a kiadásainak konszolidált áttekintésével, akár kiadási kategória, akár osztály szerint, egyetlen helyen.

Kövesse nyomon az üzleti utazók adatait valós időben, és biztosítsa a biztonságot és az azonnali támogatást interaktív térképek segítségével.

A WeGoPro korlátai

Más utazáskezelő platformokhoz képest korlátozott szálláslehetőségeket kínál.

A foglalásonkénti magasabb árak hatással lehetnek az utazási költségvetésre, különösen a kisvállalkozások esetében.

WeGoPro árak

Standard : 10 USD/foglalás

Prémium : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Költségek: 5 USD/hó felhasználónként

WeGoPro értékelések és vélemények

G2 : 4,4 /5 (12 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (18 értékelés)

4. Expensify

Az Expensify egy költségkezelő alkalmazás, amely korlátlan számú bizonylat nyomon követését teszi lehetővé. SmartScan funkciója egyetlen kattintással beolvassa az összes bizonylatot, és automatikusan feltölti azokat a kezelőfelületre.

Az Expensify szoftvert szinkronizálhatja az üzleti könyvelési, HR és utazási szoftverekkel, hogy összesítse az összes adatot, megkönnyítve ezzel a pénzügyi ellenőrzési folyamatokat.

Az Expensify legjobb funkciói

A SmartScan segítségével egyetlen kattintással rögzítheti az összes bizonylatot, és automatikusan importálhatja kiadásait a gyors visszatérítés érdekében.

Akár 2% cashback is elérhető az Expensify kártyákkal 250 000 dollár feletti tranzakciók esetén.

Hozzon létre költségszabályokat az ismétlődő kifizetések automatikus kategorizálásához.

Az Expensify korlátai

A személyes és üzleti kártyákra vonatkozó külön költségjelentések benyújtása túlterhelő lehet az alkalmazottak számára.

A nyugta-beolvasási folyamat gyakori hibái miatt a költségszámlák benyújtása manuális munkát igényel.

Expensify árak

Collect : 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Control: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Expensify értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (5100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

5. Navan

A Navan egy költségkezelési automatizáló szoftver, amely az alkalmazottak nyugtáiból és üzleti kártyás kiadásaiból gyűjti össze az üzleti kiadások részleteit. A vállalkozások korlátozhatják a kártyák használatát, hogy elkerüljék az alkalmazottak túlzott kiadásait.

A Navan segítségével 45 országban és 25 pénznemben térítheti meg az üzleti utazók zsebpénzköltségeit. Ezenkívül a Navan Rewards lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy utazásaik során jutalmakat szerezzenek.

A Navan legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak utazási költségeit fejlett költségjelentési és elemzési funkciókkal.

Szerezzen be valós idejű szén-dioxid-kibocsátási adatokat, hogy nyomon követhesse fenntartható utazási céljait.

Navan korlátozások

Az ügyfélszolgálati csapatnak a szokásosnál több időbe telhet a támogatási jegyek megválaszolása.

Az offline GPS-támogatás hiánya megnehezíti az utazások rögzítését, amikor az alkalmazottak nemzetközi SIM-kártya nélkül utaznak egy másik országba.

Navan árak

Növekedés : Ingyenes

Professzionális: Egyedi árazás

Navan értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (7500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (176 értékelés)

6. Happay

A Happay egy átfogó platform utazási és költségkezeléshez. Különböző felhasználási esetekhez különböző költségkezelési megoldásokat kínál, például egy önfoglalási eszközt (SBT) üzleti célú utazási jegyek és szállodák foglalásához, valamint az Xpendite-et, amely automatikusan nyomon követi a több mint hat forrásból származó költségeket.

Az intelligens audit megoldás segít a vezetőknek azonosítani és jelölni az alkalmazottak utazási szabályzatának megsértéseit. A Happay intelligens elemzései értékes betekintést nyújtanak az alkalmazottak kiadási szokásaiba, lehetővé téve az üzleti kiadások jobb ellenőrzését.

Ráadásul a könyvelési rendszerekkel való zökkenőmentes integrációja miatt ez a szoftver a hatékony pénzügyi menedzsment végső megoldása.

A Happay legjobb funkciói

A Happay Xpendite segítségével 100%-osan pontos költségjelentést készíthet 6 vagy több forrásból.

A SmartAudit segítségével felismerheti az ismétlődő bizonylatokat és a szabályszegéseket, így biztosítva a szabályok betartását.

Kezelje utazásait és kiadásait bárhonnan a Happay mobilalkalmazással, amely az összes webes funkcióval rendelkezik.

A DeepAnalyze segítségével valós idejű utazási és költségadatokat kaphat, amelyek alapján megalapozott döntéseket hozhat.

A Happay korlátai

Időigényes lehet és hibás jelentésekhez vezethet.

Nehéz lehet kezelni azokat a költségeket, amelyek több költségkategóriát, projektet és pénznemet érintnek.

Happay árak

Egyedi árazás

Happay értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (305 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (829 értékelés)

7. Emburse Certify

Az Emburse egy másik népszerű költségkezelő szoftver a költségek létrehozásához, benyújtásához és jóváhagyásához. Emellett utazási és költségkezelő rendszert is biztosít, amely egyszerűsíti az utazás tervezését, a szabályzatok betartását, a költségek rögzítését, valamint az utazók vízum- és egészségügyi adatainak gyűjtését.

A költségek jobb ellenőrzése érdekében előzetes jóváhagyásokat állíthat be az utazási költségekre vonatkozóan. Ezzel elkerülhetővé válnak a manuális feladatok, mint például a költségjelentés vagy a papíralapú bizonylatok benyújtása.

Az Emburse Certify legjobb funkciói

A ReportExecutive segítségével automatikus költségjelentés-készítést ütemezhet, így elkerülheti a manuális jelentéskészítés unalmas munkáját.

Az Embrace Audit segítségével felismerheti a szabályszegéseket és az ismétlődéseket, így átláthatóvá válik a visszatérítési és költségkezelési folyamat.

Előzetes jóváhagyást biztosít az utazási programokhoz, így kiküszöböli a cash flow szűk keresztmetszeteit.

Javítsa pénzügyi döntéshozatalát a kiadások és a kiadási minták elemzésével.

Az Emburse Certify korlátai

Komplex felhasználói felülete megnehezíti a felhasználók számára az alkalmazáson belüli navigációt.

Korlátozott integrációs funkciókat kínál.

Emburse Certify árak

Certify Now: 12 USD/hó felhasználónként

Professzionális: Egyedi árazás

Ismerje meg a Certify értékeléseit és véleményeit

G2 : 4,5/5 (2035 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1279 értékelés)

8. SAP Concur

Az SAP Concur csomagban kínál megoldást a költség-, utazási és számlázási menedzsmenthez. Az alkalmazottak utazási költségeit és számláit egyetlen rendszerbe köti össze, hogy jobb áttekinthetőséget biztosítson a tranzakciókról és garantálja a szabályoknak való megfelelést.

Az SAP Concur legjobb funkciói

Automatizálja a kiadáskezelő rendszert a Concur kiadáskezelővel, és gyorsítsa fel a visszatérítések feldolgozását!

Elemezze az üzleti kiadásokból és a számlák rendezésének idővonalából származó adatokat és betekintéseket átfogó irányítópultok segítségével.

Egyszerűsítse az üzleti utazások részleteit azáltal, hogy az utazásokat, az utasokat és az útvonalakat egy helyen összekapcsolja a Concur Travel segítségével.

Automatizálja a számlák feldolgozását a potenciális csalások és a megfelelési kockázatok csökkentése érdekében.

Az SAP Concur korlátai

90 napnál régebbi költségjelentések nem jeleníthetők meg

A támogatási jegyek feldolgozási ideje hosszú.

SAP Concur árak

Egyedi árazás

SAP Concur értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2030 értékelés)

9. TravelBank

A TravelBank egy másik átfogó megoldás a kártyakezelés, a költségnyilvántartás és az utazáskezelés területén. A TravelBank segítségével digitális költségjelentéseket nyújthat be, automatizálhatja a jóváhagyásokat, optimalizálhatja az utazási kiadásokat, egyeztetheti a vállalati kártya tranzakciókat, és jobb áttekinthetőséget kaphat az adatokról.

A TravelBank legjobb funkciói

Figyelje a pénzeszközök elosztását és felhasználását az üzleti kiadások ellenőrzése érdekében.

Jósolja meg a jövőbeli kiadásokat, és ennek megfelelően tervezze meg az utazási költségvetést.

Integrálja az összes virtuális vállalati utazási kártyát, és automatikusan szinkronizálja a tranzakciókat a TravelBank költségkezelési platformjával.

A TravelBank korlátai

A foglalások módosítása nehéz lehet.

A szkennelő eszköz néha hibás információkat rögzít a feltöltött nyugtákból.

TravelBank árak

Utazás : 25 USD/hó felhasználónként

Költség : 10 USD/hó felhasználónként

Utazás és költségek: Egyedi árazás

TravelBank értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (333 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (226 értékelés)

10. Zoho Expense

A Zoho Expense egy utazási és költségkezelő eszköz vállalkozások számára, amely automatizálja a költségjelentést és egyszerűsíti az üzleti utazások foglalását. Emellett automatikusan beolvassa a hitelkártyás és vállalati kártyás tranzakciókat a nyugtákkal együtt, hogy könnyebb legyen az egyeztetés. Beállíthatja a különböző régiókban dolgozó alkalmazottak napidíját is.

A Zoho Expense legjobb funkciói

Azonnali elemzések és intuitív irányítópultok segítségével átfogó képet kaphat alkalmazottai utazási kérelmeiről.

Automatizálja a megtett kilométerek nyomon követését az adatbiztonság veszélyeztetése nélkül.

Javítsa a költségellenőrzést és a csalás elleni védelmet, hogy ne kelljen minden tranzakciót manuálisan ellenőriznie.

Egyszerűsítse az üzleti bizonylatok nyomon követését a fejlett automatikus szkennelés segítségével, több mint 14 nyelven.

A Zoho Expense korlátai

A nyugtafelismerő funkció kisebb eltérései hatástalan költségjelentéshez vezetnek.

Korlátozott integrációs lehetőségekkel rendelkezik.

A Zoho Expense árai

Ingyenes

Standard : 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Egyedi: Egyedi árazás

A Zoho Expense értékelései és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

