A 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftver 2025-ben

A kézi utazási és költségtérítés unalmas feladat. Spreadsheeteket kell vezetni, összegyűjteni az alkalmazottak összes utazási költségét igazoló bizonylatokat, ellenőrizni azokat, rögzíteni az adatokat és jóváhagyni a térítést. Ez pedig hibalehetőségeket is magában rejt.
Miért kell végigcsinálnia ezt a költségadatokkal kapcsolatos macera, amikor automatizálhatja ezt a folyamatot utazási és költségkezelő szoftverrel?
Ahelyett, hogy több száz fizikai bizonylatot és hosszú sorokba rendezett alkalmazotti költségeket kellene nyilvántartania, egyszerűen beolvashatja a bizonylatokat a költségek rögzítéséhez, és automatizálhatja a jóváhagyási folyamatokat meghatározott munkafolyamatok segítségével, így a vállalati utazáskezelés soha nem volt ilyen egyszerű.
Fedezze fel a 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftvert, amelyek támogatják üzleti utazási igényeit, azok legfontosabb funkcióit és árait.
Mit kell keresnie az utazási és költségkezelő szoftverekben?
Az utazási és költségkezelő szoftvereknek egyszerűsíteniük kell a foglalásokat, a számlázást és a költségtérítéseket. Íme néhány funkció, amely lehetővé teszi a költségtérítési folyamat egyszerűsítését:
- Intuitív irányítópult: Az intuitív irányítópult segítségével könnyedén nyomon követheti az egyes alkalmazottak utazási költségeit, amikor digitális költségjelentéseket nyújtanak be. Keressen testreszabható nézeteket, alkalmazásintegrációkat és valós idejű nyomon követést.
- Automatizálás: A szoftvernek automatikusan ki kell töltenie a vállalati kártyák tranzakciós adatait, és ki kell számolnia a költségtérítéseket.
- Digitális bizonylatok rögzítése: Képesnek kell lennie a digitális bizonylatokból származó adatok kivonására és a költségmezők kitöltésére, így nincs szükség manuális adatbevitelre.
- Fejlett elemzés: A legjobb költségkezelő platformok részletes jelentési és elemzési funkciókat kínálnak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az utazási költségek elemzésében és kezelésében.
- Költséghatékonyság: A szoftvernek az üzleti igényeinek megfelelő, testreszabott és ésszerű árazást kell kínálnia.
A 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftver
Íme a 10 legjobb utazási és költségkezelő szoftver, amelyekkel teljes körűen kezelheti üzleti utazási igényeit – az utazásfoglalástól a költségkezelésen és a költségvetés nyomon követésén át a bizonylatok kezeléséig.
1. TravelPerk
A TravelPerk egy olyan platform, amely zökkenőmentes utazási és költségjelentés-kezelést kínál. Többféle felhasználási esetet támogat, például csoportos utazási foglalásokat külső helyszínekre, utazáskezelést, költségkezelést és központosított számlázást.
A beépített utazáskövető funkcióval a HR-vezetők valós időben figyelemmel kísérhetik az alkalmazottak utazásait, és ellenőrizhetik, hogy betartják-e az utazási költségekre vonatkozó szabályokat és előírásokat.
A TravelPerk legjobb funkciói
- Irányítsa utazási költségvetését az interaktív TravelPerk irányítópult valós idejű információival.
- Egy kattintással hatékony integrációkat adhat hozzá, hogy minden költségét egy helyen kezelhesse.
- A Flexi Perk segítségével bármikor módosíthatja foglalásait: ez egy egyérintéses megoldás, amellyel bármilyen áron repülőjegyet és szállodát foglalhat, és bármikor lemondhatja azokat.
- Interaktív térképen valós időben követheti nyomon az utazás állapotát.
- Szerezzen be a legjobb információkat az utazások szén-dioxid-lábnyomáról, hogy fenntartható utazási megoldásokat vezethessen be.
A TravelPerk korlátai
- Korlátozott utazásfoglalási lehetőségekkel rendelkezik.
- Az utazási foglalásokhoz potenciális felhasználói felület-fejlesztésekre van szükség. Például nem lehet közvetlenül szállodákat keresni, hanem az egész listát végig kell görgetni.
TravelPerk árak
- Starter: Ingyenes
- Prémium: 99 USD/hó + 3% foglalási díj
- Pro: 299 USD/hó + 3% foglalási díj
- Vállalati: Egyedi árazás
TravelPerk értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (404 értékelés)
2. Fyle
A Fyle egy költségkezelési megoldás, amely automatizálja a költség- és visszatérítési folyamatot, beleértve a vállalati kártyás kiadások egyeztetését és a munkavállalók költségtérítésének feldolgozását. Csatlakoztassa könyvelési szoftveréhez, hogy nyomon követhesse a beszállítók, projektek és részlegek kiadásait.
A Fyle integrálható a NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR és QuickBooks szoftverekkel. Noha nem kínál utazáskezelési funkciókat, integrálható a TravelPerk szoftverrel az alkalmazottak utazási költségeinek elemzéséhez és jelentéséhez.
A Fyle legjobb funkciói
- Használja ki a beszélgető AI-t a digitális költségjelentések összegyűjtéséhez és azok hitelkártya-tranzakciókhoz való illesztéséhez.
- Automatizálja a költségjelentések kitöltését, a jelentések benyújtását, és szinkronizálja a költségeket olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Quickbooks, a Sage és a Xero.
- A hatékony és fejlett elemzői irányítópulton keresztül valós időben kaphat hasznos információkat kiadási adatairól.
A Fyle korlátai
- A Fyle korlátozott költségkategóriái megnehezítik az összes költségtípus pontos rögzítését.
- A tanulási görbe meredek.
Fyle árak
- Standard: 6,99 USD/hó/felhasználó, éves számlázással
- Üzleti: 11,99 USD/hó/felhasználó, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
Fyle értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (146 értékelés)
3. WeGoPro (korábban Travelstop)
A WeGoPro egy utazásfoglalási és -kezelési, valamint költségkövetési szoftver. Több mint 800 légitársaságot és 600 000 szállodát tartalmaz, hogy megkönnyítse az utazásfoglalást és -ellenőrzést a vállalkozások számára.
A WeGoPro segítségével egyetlen irányítópulton követheti nyomon valós időben a vállalat egészének kiadásait. Emellett lehetővé teszi a gyakori utazási szabályok és a szabályszegők nyilvántartását is.
A WeGoPro legjobb funkciói
- Órákkal csökkenti a kézi papírmunkát és felgyorsítja a visszatérítést az automatizált költségjelentéssel.
- Kezelje több pénznemben felmerülő kiadásait azonnali árfolyamokkal, hogy globális üzleti kiadásait késedelem nélkül kezelhesse.
- Szerezzen adat alapú betekintést a kiadásainak konszolidált áttekintésével, akár kiadási kategória, akár osztály szerint, egyetlen helyen.
- Kövesse nyomon az üzleti utazók adatait valós időben, és biztosítsa a biztonságot és az azonnali támogatást interaktív térképek segítségével.
A WeGoPro korlátai
- Más utazáskezelő platformokhoz képest korlátozott szálláslehetőségeket kínál.
- A foglalásonkénti magasabb árak hatással lehetnek az utazási költségvetésre, különösen a kisvállalkozások esetében.
WeGoPro árak
- Standard: 10 USD/foglalás
- Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Költségek: 5 USD/hó felhasználónként
WeGoPro értékelések és vélemények
- G2: 4,4 /5 (12 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (18 értékelés)
4. Expensify
Az Expensify egy költségkezelő alkalmazás, amely korlátlan számú bizonylat nyomon követését teszi lehetővé. SmartScan funkciója egyetlen kattintással beolvassa az összes bizonylatot, és automatikusan feltölti azokat a kezelőfelületre.
Az Expensify szoftvert szinkronizálhatja az üzleti könyvelési, HR és utazási szoftverekkel, hogy összesítse az összes adatot, megkönnyítve ezzel a pénzügyi ellenőrzési folyamatokat.
Az Expensify legjobb funkciói
- A SmartScan segítségével egyetlen kattintással rögzítheti az összes bizonylatot, és automatikusan importálhatja kiadásait a gyors visszatérítés érdekében.
- Akár 2% cashback is elérhető az Expensify kártyákkal 250 000 dollár feletti tranzakciók esetén.
- Hozzon létre költségszabályokat az ismétlődő kifizetések automatikus kategorizálásához.
Az Expensify korlátai
- A személyes és üzleti kártyákra vonatkozó külön költségjelentések benyújtása túlterhelő lehet az alkalmazottak számára.
- A nyugta-beolvasási folyamat gyakori hibái miatt a költségszámlák benyújtása manuális munkát igényel.
Expensify árak
- Collect: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Control: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Expensify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (5100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
5. Navan
A Navan egy költségkezelési automatizáló szoftver, amely az alkalmazottak nyugtáiból és üzleti kártyás kiadásaiból gyűjti össze az üzleti kiadások részleteit. A vállalkozások korlátozhatják a kártyák használatát, hogy elkerüljék az alkalmazottak túlzott kiadásait.
A Navan segítségével 45 országban és 25 pénznemben térítheti meg az üzleti utazók zsebpénzköltségeit. Ezenkívül a Navan Rewards lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy utazásaik során jutalmakat szerezzenek.
A Navan legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az alkalmazottak utazási költségeit fejlett költségjelentési és elemzési funkciókkal.
- Szerezzen be valós idejű szén-dioxid-kibocsátási adatokat, hogy nyomon követhesse fenntartható utazási céljait.
Navan korlátozások
- Az ügyfélszolgálati csapatnak a szokásosnál több időbe telhet a támogatási jegyek megválaszolása.
- Az offline GPS-támogatás hiánya megnehezíti az utazások rögzítését, amikor az alkalmazottak nemzetközi SIM-kártya nélkül utaznak egy másik országba.
Navan árak
- Növekedés: Ingyenes
- Professzionális: Egyedi árazás
Navan értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (7500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (176 értékelés)
6. Happay
A Happay egy átfogó platform utazási és költségkezeléshez. Különböző felhasználási esetekhez különböző költségkezelési megoldásokat kínál, például egy önfoglalási eszközt (SBT) üzleti célú utazási jegyek és szállodák foglalásához, valamint az Xpendite-et, amely automatikusan nyomon követi a több mint hat forrásból származó költségeket.
Az intelligens audit megoldás segít a vezetőknek azonosítani és jelölni az alkalmazottak utazási szabályzatának megsértéseit. A Happay intelligens elemzései értékes betekintést nyújtanak az alkalmazottak kiadási szokásaiba, lehetővé téve az üzleti kiadások jobb ellenőrzését.
Ráadásul a könyvelési rendszerekkel való zökkenőmentes integrációja miatt ez a szoftver a hatékony pénzügyi menedzsment végső megoldása.
A Happay legjobb funkciói
- A Happay Xpendite segítségével 100%-osan pontos költségjelentést készíthet 6 vagy több forrásból.
- A SmartAudit segítségével felismerheti az ismétlődő bizonylatokat és a szabályszegéseket, így biztosítva a szabályok betartását.
- Kezelje utazásait és kiadásait bárhonnan a Happay mobilalkalmazással, amely az összes webes funkcióval rendelkezik.
- A DeepAnalyze segítségével valós idejű utazási és költségadatokat kaphat, amelyek alapján megalapozott döntéseket hozhat.
A Happay korlátai
- Időigényes lehet és hibás jelentésekhez vezethet.
- Nehéz lehet kezelni azokat a költségeket, amelyek több költségkategóriát, projektet és pénznemet érintnek.
Happay árak
- Egyedi árazás
Happay értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (305 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (829 értékelés)
7. Emburse Certify
Az Emburse egy másik népszerű költségkezelő szoftver a költségek létrehozásához, benyújtásához és jóváhagyásához. Emellett utazási és költségkezelő rendszert is biztosít, amely egyszerűsíti az utazás tervezését, a szabályzatok betartását, a költségek rögzítését, valamint az utazók vízum- és egészségügyi adatainak gyűjtését.
A költségek jobb ellenőrzése érdekében előzetes jóváhagyásokat állíthat be az utazási költségekre vonatkozóan. Ezzel elkerülhetővé válnak a manuális feladatok, mint például a költségjelentés vagy a papíralapú bizonylatok benyújtása.
Az Emburse Certify legjobb funkciói
- A ReportExecutive segítségével automatikus költségjelentés-készítést ütemezhet, így elkerülheti a manuális jelentéskészítés unalmas munkáját.
- Az Embrace Audit segítségével felismerheti a szabályszegéseket és az ismétlődéseket, így átláthatóvá válik a visszatérítési és költségkezelési folyamat.
- Előzetes jóváhagyást biztosít az utazási programokhoz, így kiküszöböli a cash flow szűk keresztmetszeteit.
- Javítsa pénzügyi döntéshozatalát a kiadások és a kiadási minták elemzésével.
Az Emburse Certify korlátai
- Komplex felhasználói felülete megnehezíti a felhasználók számára az alkalmazáson belüli navigációt.
- Korlátozott integrációs funkciókat kínál.
Emburse Certify árak
- Certify Now: 12 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: Egyedi árazás
Ismerje meg a Certify értékeléseit és véleményeit
- G2: 4,5/5 (2035 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1279 értékelés)
8. SAP Concur
Az SAP Concur csomagban kínál megoldást a költség-, utazási és számlázási menedzsmenthez. Az alkalmazottak utazási költségeit és számláit egyetlen rendszerbe köti össze, hogy jobb áttekinthetőséget biztosítson a tranzakciókról és garantálja a szabályoknak való megfelelést.
Az SAP Concur legjobb funkciói
- Automatizálja a kiadáskezelő rendszert a Concur kiadáskezelővel, és gyorsítsa fel a visszatérítések feldolgozását!
- Elemezze az üzleti kiadásokból és a számlák rendezésének idővonalából származó adatokat és betekintéseket átfogó irányítópultok segítségével.
- Egyszerűsítse az üzleti utazások részleteit azáltal, hogy az utazásokat, az utasokat és az útvonalakat egy helyen összekapcsolja a Concur Travel segítségével.
- Automatizálja a számlák feldolgozását a potenciális csalások és a megfelelési kockázatok csökkentése érdekében.
Az SAP Concur korlátai
- 90 napnál régebbi költségjelentések nem jeleníthetők meg
- A támogatási jegyek feldolgozási ideje hosszú.
SAP Concur árak
- Egyedi árazás
SAP Concur értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (2030 értékelés)
9. TravelBank
A TravelBank egy másik átfogó megoldás a kártyakezelés, a költségnyilvántartás és az utazáskezelés területén. A TravelBank segítségével digitális költségjelentéseket nyújthat be, automatizálhatja a jóváhagyásokat, optimalizálhatja az utazási kiadásokat, egyeztetheti a vállalati kártya tranzakciókat, és jobb áttekinthetőséget kaphat az adatokról.
A TravelBank legjobb funkciói
- Figyelje a pénzeszközök elosztását és felhasználását az üzleti kiadások ellenőrzése érdekében.
- Jósolja meg a jövőbeli kiadásokat, és ennek megfelelően tervezze meg az utazási költségvetést.
- Integrálja az összes virtuális vállalati utazási kártyát, és automatikusan szinkronizálja a tranzakciókat a TravelBank költségkezelési platformjával.
A TravelBank korlátai
- A foglalások módosítása nehéz lehet.
- A szkennelő eszköz néha hibás információkat rögzít a feltöltött nyugtákból.
TravelBank árak
- Utazás: 25 USD/hó felhasználónként
- Költség: 10 USD/hó felhasználónként
- Utazás és költségek: Egyedi árazás
TravelBank értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (333 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (226 értékelés)
10. Zoho Expense
A Zoho Expense egy utazási és költségkezelő eszköz vállalkozások számára, amely automatizálja a költségjelentést és egyszerűsíti az üzleti utazások foglalását. Emellett automatikusan beolvassa a hitelkártyás és vállalati kártyás tranzakciókat a nyugtákkal együtt, hogy könnyebb legyen az egyeztetés. Beállíthatja a különböző régiókban dolgozó alkalmazottak napidíját is.
A Zoho Expense legjobb funkciói
- Azonnali elemzések és intuitív irányítópultok segítségével átfogó képet kaphat alkalmazottai utazási kérelmeiről.
- Automatizálja a megtett kilométerek nyomon követését az adatbiztonság veszélyeztetése nélkül.
- Javítsa a költségellenőrzést és a csalás elleni védelmet, hogy ne kelljen minden tranzakciót manuálisan ellenőriznie.
- Egyszerűsítse az üzleti bizonylatok nyomon követését a fejlett automatikus szkennelés segítségével, több mint 14 nyelven.
A Zoho Expense korlátai
- A nyugtafelismerő funkció kisebb eltérései hatástalan költségjelentéshez vezetnek.
- Korlátozott integrációs lehetőségekkel rendelkezik.
A Zoho Expense árai
- Ingyenes
- Standard: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Prémium: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Egyedi: Egyedi árazás
A Zoho Expense értékelései és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)
Egyéb utazáskezelő eszközök
Az utazási és költségkezelő szoftverek segíthetnek nyomon követni az utazási túllépéseket és a szabályszegéseket. A túllépések elkerüléséhez azonban stratégiai utazástervezésre van szükség. Próbálja ki a ClickUp-ot, egy all-in-one platformot, amellyel intelligens utazási terveket készíthet.
ClickUp
A ClickUp segítségével alacsony költségekkel részletes személyes vagy üzleti utazási terveket készíthet. Ez egy all-in-one utazási eszköz utazási menedzserek és magánszemélyek számára. Kezdje a költségvetés tervezésével. Ehhez nincs szüksége AI-alapú könyvelési eszközre. Használja a ClickUp Docs alkalmazást az utazási csapattal való együttműködéshez, a költségvetések megbeszéléséhez és az útvonalak elkészítéséhez.
A ClickUp for Finance segítségével Ön és pénzügyi csapata nyomon követheti a szervezet pénzügyi céljait, és ennek megfelelően állapíthatja meg az utazási költségkeretet.
Ezután útvonalterv-sablonokra lesz szüksége a zökkenőmentes üzleti utazás megtervezéséhez.
A ClickUp számos útvonalterv-sablont kínál, amelyek megfelelnek különböző utazási igényeinek. Ezek a sablonok segítenek a hatékonyabb tervezésben és a terv utolsó pillanatban bekövetkező változásainak kezelésében.
A ClickUp utazástervező sablonjával egyszerűsítheti üzleti vagy személyes utazásainak tervezését . A sablon segítségével nyomon követheti repülőjáratokat és szállodai foglalásokat, valamint megoszthatja utazási terveit barátaival, családtagjaival vagy kollégáival.
Miután megtervezte utazását és a költségvetést, itt az ideje, hogy a ClickUp Naptár nézetével elkészítse utazási programjának ütemtervét. Megtervezheti az utazás összes tevékenységét, beleértve a pihenőnapokat és az utazási időt is.
Könnyítse meg az utazás tervezését és kezelését a ClickUp segítségével
A megfelelő utazási és költségkezelő szoftver kiválasztása elengedhetetlen a szabályoknak való megfelelés, a pénzforgalom fenntartása és a visszatérítések gyors feldolgozása érdekében.
Utazási tervezési funkciók azonban gyakran hiányoznak belőlük, és drága foglalási lehetőségeket kínálnak.
A ClickUp a legjobb megoldás ennek a hiányosságnak a pótlására. Kombinálja utazási és költségkezelési folyamatait a ClickUp segítségével, hogy egyszerűsítse az üzleti utazások tervezését és végrehajtását, ami jobb költségkezelést eredményez.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy könnyedén szervezhesse utazási terveit és nyomon követhesse üzleti utazási költségeit!