10 bleisure utazási tipp a munka és a szabadidő összehangolásához

400 millió. Ez az az szám, ahány hosszú távú üzleti utat tesznek meg egy évben az Egyesült Államokból induló üzleti utazók. Nyilvánvaló, hogy az üzleti utazások teljesen felépültek a pandémiával járó visszaesés után!

Azonban van valami, amit talán nem tudsz: közel 60% -ában ezeknek az utazásoknak a munkavállalók szabadságot vagy nyaralást vettek ki, hogy a munkával kapcsolatos utazás előtt vagy után egy kis pihenőidőt biztosítsanak maguknak. A régi mondás, miszerint a munkát és a szórakozást nem szabad összekeverni, itt nem igazán érvényes, mert a bleisure utazás világszerte egyre népszerűbb trend.

A bleisure, szó szerint a „business” (üzlet) és a „leisure” (szabadidő) kombinációja, egy kevert utazási trend, amelyre a globális vállalatok és utazási irodák is felfigyeltek. Ha még nem tervezett magának bleisure utazást, olvassa el a cikket, hogy többet tudjon meg erről a trendről. Emellett megosztunk néhány tippet is, hogy hogyan hozhatja ki a legtöbbet a vegyes utazásból, és hogyan kerülheti el a tipikus buktatókat, amelyekkel ez a fajta utazás járhat. 🧳

Mi az a bleisure utazás?

A „bleisure utazás” kifejezés minden olyan utazásra utal, amely során az üzleti utazók összehangolják üzleti és szabadidős utazásaikat. A bleisure utazások lehetnek akár egy szomszédos városba tett üzleti utazáshoz kapcsolódó hétvégi kirándulások, akár néhány napos nyaralás, amelyet egy hosszú távú üzleti utazásba építenek be. A helytől függetlenül dolgozók számára ez akár egy hosszabb tartózkodás is lehet valahol, külső találkozók és szabadidő kombinációjával.

Utazott már valaha üzleti konferenciára, és hosszabbította meg tartózkodását egy-két nappal szabadidős célból? Vagy csatlakozott hozzá a partnere a hétvégén, hogy együtt fedezzék fel a várost? Akkor Ön is bleisure utazó volt!

És nem vagy egyedül. Az üzleti és szabadidős utazások egyre inkább keverednek, az üzleti utazások 35%-a ma már magában foglal egy hétvégét is.

Miért olyan népszerű a bleisure utazás?

A világjárvány óta eltelt években a munka és a magánélet közötti határok jelentősen elmosódtak, különösen azok számára, akik távmunkában dolgoznak. A bárhonnan való munkavégzés trendje megmutatta az embereknek, hogy lehetséges a munka és a szabadidős utazások sikeres ötvözése. A munka-magánélet egyensúly fogalmát felváltja a munka-magánélet integráció fogalma. A munkaerőpiacra belépő fiatalok különösen hangoztatják ezzel kapcsolatos elvárásaikat a munkahelyükkel szemben.

A munkáltatók is kezdenek ráébredni erre. A bleisure utazások elősegítése segít a vállalatoknak kielégíteni az alkalmazottak igényeit, és jelzi a munkavállalók jólétének fontosságát a munkakultúrájukban. Ezenkívül előnyös számukra, hogy boldogabb, elkötelezettebb alkalmazottakkal rendelkeznek. Másrészt az alkalmazottak teljesebbé tehetik üzleti utazásaikat azzal, hogy szabadidős elemeket is beépítenek azokba.

Ez mindenki számára előnyös helyzet. ✨

Vessünk egy pillantást a bleisure utazás néhány konkrét előnyére üzleti utazók számára:

A munka és a szabadidő kombinálása – anélkül, hogy annyit költenének, mint egy külön nyaralásra – boldoggá teszi az alkalmazottakat és növeli a munkával való elégedettségüket.

A munkahelyi utazásokba beiktatott pihenőidők csökkentik a stresszt és javítják a termelékenységet.

Az utazás és a különböző kultúrákkal és helyekkel való ismerkedés elősegíti személyes fejlődési céljaik elérését.

Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy jobban egyensúlyba hozzák munkájukat és személyes elkötelezettségeiket.

A bleisure utazás bevezetése a vállalati politikába egyértelmű előnyökkel jár a szervezetek számára:

A munkahelyi rugalmasságot lehetővé tevő és támogató politikák segítik a tehetségek (különösen a Z generáció) vonzását.

A bleisure utazás csökkentheti a munkavállalók kiégését és a betegszabadságok számát, valamint javíthatja a személyzet általános jólétét .

Ha az emberek boldogok a munkahelyükön, a vállalatok jobb munkavállalói megtartási arányt érnek el.

A magasabb termelékenység és a munkavállalói elégedettség javítja az eredményeket az egész vállalat számára.

Rendben, akkor osszunk meg néhány bleisure utazási trükköt, amelyek segíthetnek a következő repülésed alkalmával egy tökéletes vegyes utazás megtervezésében.

10 bleisure utazási tipp, hogy a lehető legtöbbet hozza ki következő utazásából

Így kombinálhatja a munkával kapcsolatos utazásait a személyes idővel a leghatékonyabb módon:

1. Tervezze meg utazását stratégiailag

A gondos tervezés és felkészülés segít a legtöbbet kihozni az utazásból.

Próbáljon meg hétvégét is beiktatni az utazási dátumok közé. Alternatív megoldásként adjon hozzá egy vagy két éjszakát az üzleti útja előtt a szabadidős utazásához.

Ellenőrizze, hogy szabadidejét csúcsidőn kívüli napokra tudja-e ütemezni, így csökkentheti a kiadásait.

Foglaljon előre olyan különleges programokat vagy túrákat, amelyekre korlátozott számú hely áll rendelkezésre, például koncertjegyeket.

Keresse meg a szálláshelye környékén található helyi látnivalókat ; még ha nem is tudja meghosszabbítani tartózkodását, lehet, hogy van egy szabad délutánja vagy estéje, amikor felfedezheti a környéket.

Fedezze fel a lehetőséget, hogy kollégáival együtt étkezés közben kipróbálja a híres helyi éttermeket, vagy akár üzleti partnereivel is találkozhat.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp utazástervező sablon segítségével egy helyen láthatja az utazását, a költségvetési tervét, a foglalásait és minden egyéb részletet.

Tudta, hogy a ClickUp számos utazástervezési és útvonaltervezési sablont kínál? Például a ClickUp utazástervező sablonjával megszervezheti utazását, tájékoztathatja barátait és családtagjait, és egy helyen gyűjtheti össze az összes fontos információt. Az utazási naptár nézet vizuálisan ábrázolja utazását, így megtervezheti napjait, míg az utazási útmutató nézet segítségével teljes útmutatót készíthet utazásához, a közlekedéstől a szállásig.

2. Előre tájékozódjon az úti céljáról

Mivel az üzleti utak általában rövidek, ne várjon az utazásig a szabadidős tevékenységek kutatásával. Készüljön fel előre, és tartsa szem előtt ezeket a kutatási tippeket:

Kérjen utazási tanácsokat helyi partnerektől vagy gyakran utazó kollégáktól.

Keressen utazási fórumokat és Facebook-csoportokat, ahol kérdéseket tehet fel az úticéljával kapcsolatban.

Kövesse az utazásához kapcsolódó alkotókat, blogokat, podcastokat vagy hashtageket.

Ismerkedjen meg a helyi szokásokkal és illemtanokkal

Ellenőrizze, hogy az utazás időtartama alatt vannak-e helyi rendezvények, kulturális programok vagy fesztiválok.

3. Keressen átszállási lehetőségeket

Üzleti útra repül? Sok légitársaság lehetővé teszi, hogy átszálljon a központi városukban, ha átutazóban van. Például az Emirates járatain lehetőség van átszállni Dubaiban, az Iberia járatain néhány napra megállhat Madridban, az Air France és a KLM járatain pedig Párizsban, illetve Amszterdamban.

A közbenső megállások remek lehetőséget kínálnak egy gyors városi kiruccanásra az üzleti út előtt vagy után. Néha a légitársaságok is kínálnak remek közbenső megállási csomagokat, ezért érdemes utánanézni.

4. Keressen költségmegtakarítási lehetőségeket

Mivel az utazás személyes részét magad fizeted, biztosan örülsz majd néhány pénzt megtakarító tippnek. Íme:

Ha szabadidős utazása repülőutat is tartalmaz, fontolja meg, hogy egy alternatív repülőtérről induljon. Ezzel repülőjegy- és repülőtéri transzferköltségeket takaríthat meg, ráadásul kevésbé lesz stresszes, mint egy zsúfolt nagy repülőtér.

Iratkozzon fel olyan utazási weboldalakra, amelyek utazási ajánlatokat kínálnak, keressen szezonális ajánlatokat a szállodaláncoknál, és kérdezze meg vállalati szállodáját, hogy kedvezményes árat kínálnak-e utazása szabadidős részére.

Használja ki az elérhető hűségprogramokat és hitelkártya-jutalmakat, amelyekkel rendelkezik.

Ha lehetséges, használja a tömegközlekedést . Olcsóbb, mint a taxi, környezetbarátabb, és remek módja annak, hogy belemerüljön a helyi hangulatba. Sok városban kaphat többnapos bérletet, amellyel pénzt takaríthat meg a metrón, a helyi buszokon stb.

Fontolja meg olcsóbb szálláslehetőségeket, például Airbnb-t vagy apartmanokat az utazás szabadidős részéhez.

Minden város kínál ingyenes programokat és élményeket, például ingyenes városnéző túrákat és múzeumi nyílt napokat. Keress rá, és találd meg azt, ami neked tetszik!

Az utazási alkalmazások és különböző eszközök nemcsak pénzt takarítanak meg, hanem jobban megtervezhetik és megszervezhetik utazását is. Íme néhány, amelyet különösen hasznosnak találtunk:

Az utazáskezelő alkalmazások , mint például a TripIt, automatikusan összeállítják az útvonalat a beérkező e-mailekből, amelyekben az utazás visszaigazolása szerepel.

Az utazástervező weboldalak , mint például az Expedia, a Booking.com és mások, segíthetnek az utazási ajánlatok keresésében és az árak összehasonlításában.

Az Expensifyhez hasonló eszközökkel beolvashatja utazási számláit és bejelentheti utazási költségeit .

A Pocket és hasonló alkalmazások segítségével utazási cikkeket , videókat és weboldalakat menthet későbbi felhasználásra.

Az autómegosztó alkalmazások , mint például a Lyft, Uber, BlaBlaCar stb. kényelmes alternatívát kínálnak a taxik helyett.

Vélemények Az olyan alkalmazások, mint a TripAdvisor, a Yelp stb. éttermek, szállodák és látnivalók értékeléseit mutatják meg.

A termelékenységet és a munka menedzsmentet segítő eszközök , mint például a ClickUp, segíthetnek a munka és a magánélet zökkenőmentes összehangolásában.

6. Csomagolj hatékonyan

Ez kissé bonyolult lehet, ha még nem csináltad korábban. Alapvetően két különböző típusú utazásra kell csomagolnod, de természetesen nem akarsz túl sok poggyásszal utazni. Íme, hogyan csináld ezt profi módjára:

Csomagoljon sokoldalú ruhadarabokat , amelyek üzleti és szabadidős helyzetekben egyaránt jól használhatók. Például egy elegáns nadrág jól illik egy gombos inghez a munkában, és egy pólóhoz a szabadidőben.

Ha külön ruhákat viszel magaddal a munka és a szabadidő utazásaira, csomagold őket külön , hogy szükség szerint kinyithasd a táskád megfelelő részét.

Használj csomagolókockákat , hogy maximálisan kihasználd a poggyászod helyét, és egyben rendezett is maradj.

Ahelyett, hogy minden eszközéhez külön töltőt vinne magával, próbáljon ki egy többfunkciós töltőt USB-portokkal.

7. Találkozzon a helyiekkel egy autentikus élményért

Javasoljuk, hogy tervezzen be néhány igazi helyi élményt, hogy jobban megismerhesse új úti célját. Íme néhány egyszerű módszer, amellyel megismerkedhet a helyiekkel és többet megtudhat a helyről:

Iratkozzon fel egy tanfolyamra – főzés, művészet, jóga, bármi, ami érdekli

Vegyen részt a helyi coworking terek, éttermek stb. által szervezett eseményeken .

Próbálja ki az utazóknak szóló közösségi hálózati alkalmazásokat , mint például a Meetup, a Couchsurfing stb.

Lógj coworking helyeken vagy érdekes kávézókban

Fedezze fel azokat az alkalmazásokat, amelyek kapcsolatot teremtenek a helyiekkel, mint például az Airbnb Experiences, a WithLocals, az EatWith stb.

8. Gondosan tervezze meg és foglalja le szállását

Hacsak nem utazik sokat repülővel, a szállás általában a legnagyobb kiadást jelenti az utazás személyes részében. Íme néhány módszer, amellyel a lehető legtöbbet hozhatja ki a pénzéből:

Ne mondjon le arról a szállodáról, ahol az üzleti útja során megszáll. Ha jó helyen található, kérdezze meg, hogy hajlandóak-e kedvezményes árat adni a tartózkodás meghosszabbításáért.

A szállodai árak gyakran olcsóbbak a hétvégén az üzleti negyedekben, ezért ha szabadidős utazása hétvégére esik, ellenőrizze az üzleti negyed árait.

Ha költséghatékony szállást keres, amelynek köszönhetően kapcsolatba kerülhet a helyiekkel, fontolja meg az Airbnb lehetőségét.

9. Hagyja el a szokásos edzésprogramját

Felejtse el az unalmas szállodai edzőtermet! Keressen inkább más szórakoztató tevékenységeket , amelyekkel formában maradhat, miközben megismeri a környéket:

Keressen egy helyi futó-, túra- vagy hegymászó klubot, és csatlakozzon hozzájuk a tartózkodása idejére.

Vegyen részt gyalogos túrákon , amelyek segítenek megtenni a napi lépésszámot, miközben érdekes dolgokat tudhat meg a városról.

Nézze meg a helyi fitneszközpontokat vagy a szabadtéri tevékenységeket – ez is remek módja annak, hogy új embereket ismerjen meg.

10. Tanulja meg a nyelvet és ismerje meg a kultúrát

Nem, nem kell mindkettőt folyékonyan beszélnie, de néhány kifejezés és a kulturális normák alapvető megértése segít gazdagabbá tenni utazási élményét. Íme néhány dolog, amit kipróbálhat, attól függően, hogy mennyi ideje van és mennyi ideig utazik.

Tanulj meg néhány alapvető kifejezést a helyi nyelven (ehhez olyan alkalmazások lehetnek hasznosak, mint a Duolingo és a Babbel).

Töltsön le egy fordítóalkalmazást , amelyet akkor használhat, ha nem találja a megfelelő szavakat.

Nézze meg a népszerű helyi zenét, filmeket vagy akár tévéműsorokat, hogy betekintést nyerjen a helyi popkultúrába .

Olvass utána a pénznemnek, a borravaló szokásainak, a fontos helyi szokásoknak stb.

A bleisure utazás kihívásai és azok megoldása

Mint minden más érdemes dolog, a bleisure utazásnak is megvannak a maga kihívásai. Nézzük meg néhányat ezek közül, és hogyan lehet velük megbirkózni.

Az utazás előtt

Íme néhány lehetséges probléma, amellyel bleisure utazás tervezése során szembesülhet, és javaslataink azok megoldására:

Kihívás: A munkáltató jóváhagyásának megszerzése

Nem minden vállalat rendelkezik olyan irányelvekkel, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a bleisure utazást. Ha a tiéd nem rendelkezik ilyennel, akkor talán több erőfeszítést kell tenned, hogy meggyőzd a vezetőséget.

Megoldás: Készítsen egy egyértelmű tervet és mutassa be azt a vezetőjének, amelyben bemutatja, hogyan szándékozik teljesíteni az összes munkakövetelményt és célt a távoli együttműködési eszközök segítségével. A vezetőnek biztosnak kell lennie abban, hogy a személyes utazása nem fogja befolyásolni a munkát. A bemutató során ne felejtse el kiemelni a vegyes utazás potenciális előnyeit, például a magasabb termelékenységet.

Határozzon meg konkrét célokat, és kövesse nyomon azok elérését a ClickUp Goals segítségével.

Kihívás: A munka és a szabadidő programjainak összehangolása

Egy utazás megszervezése is elég nehéz lehet, ez pedig két utazás keveréke. Kétféle útvonaltervet, foglalást és teendőt kell megoldania.

Megoldás: Szervezze meg üzleti és személyes utazását egy tervezőalkalmazás vagy eszköz segítségével. Sorolja fel az összes teendőjét, és rangsorolja a kötelező munkatevékenységeket és a kihagyhatatlan szabadidős programokat.

Kövesse nyomon a munkahelyi megbeszéléseket és feladatokat, valamint a személyes teendőket egy ClickUp naptárban.

Kihívás: A személyes kiadások költségvetésének megtervezése

Míg a munkáltatója fedezi az üzleti utazás költségeinek nagy részét, a szabadidős rész költségeit Önnek kell állnia, és ezekre a kiadásokra külön költségvetést kell fenntartania. Az egyensúly megteremtése és a fontos bizonylatok és számlák megőrzése meglehetősen körülményes lehet.

Megoldás: Az előző részben bemutatott pénzmegtakarítási tippeken kívül érdemes megfontolni a szállodák csomagajánlatainak keresését is, így kedvező áron meghosszabbíthatja ott-tartózkodását személyes utazása céljából. Emellett határozzon meg egy egyértelmű költségkeretet a személyes napokra, és naponta kövesse nyomon a kiadásait.

Az utazás során

A munka és a szabadidő ötvözése kihívást jelenthet, különösen, ha még nem próbáltad ki korábban. Íme néhány módszer, amellyel sikeresen megvalósíthatod ezt az utazásod során.

Kihívás: A munkatermelékenység fenntartása

A munka vagy az üzleti tevékenység a bleisure utazás fő mozgatórugója, ezért gondoskodnia kell arról, hogy a munka és a szabadidő között megfelelő egyensúlyt teremtsen, hogy mindkettőnek igazságot tegyen.

Megoldás: Határozzon meg egyértelmű határokat a munka és a szabadidő között, és használjon termelékenységi alkalmazásokat, hogy munkaidőben koncentrált maradjon. Próbáljon ki olyan termelékenységi technikákat, mint az időblokkolás és a Pomodoro-technika, hogy hatékonyan végezze el a munkáját. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy ne vállaljon túl sokat – építsen be pihenőidőt a naptárába.

A ClickUp for Remote Teams segít Önnek és csapatának, hogy mindenről naprakészek legyenek, függetlenül attól, hogy honnan jelentkeznek be.

Íme egy rövid áttekintés arról, mit tehetsz a ClickUp segítségével, amikor nem vagy az irodában:

Kihívás: Átállás az üzleti és a szabadidős gondolkodásmód között

Ha távoli munkát végez, akkor valószínűleg már rájött erre. Mindenki másnak meg kell küzdenie a munka utáni fáradtsággal a szabadidejében, és fordítva.

Megoldás: Hozzon létre határt az üzleti és a szabadidős tevékenységek között egy átmeneti rituálé segítségével. Ez lehet valami egyszerű, mint például elhagyni az íróasztalt és átöltözni, meditálni, sétálni stb.

Kihívás: Munkahelyi vészhelyzetek kezelése szabadidőben

Bármikor előfordulhat, hogy egy vészhelyzet vagy kritikus probléma a munkahelyen miatt túlterhelt lesz, vagy elérhetetlen.

Megoldás: Készítsen vészhelyzeti tervet sürgős munkaügyek esetére. Ugyanakkor tisztázza munkatársaival, hogy mikor áll rendelkezésre. Tájékoztassa a szükséges személyeket munkájáról azáltal, hogy megosztja velük naptárát vagy útitervét. Ha néhány hétköznap nem dolgozik, állítson be automatikusan válaszoló üzenetet is.

Kihívás: Az üzleti és a személyes kiadások nyomon követése

Ez az egyik leggyakoribb probléma a vegyes utazásokkal kapcsolatban. Különösen a készpénzköltések lehetnek zavarosak, mivel utólag nem biztos, hogy emlékszik az egyes kifizetések jellegére.

Megoldás: Ha lehetséges, használjon külön hitelkártyákat az üzleti és a személyes kiadásokhoz, így nem lehet összekeverni a személyes kiadásokat a munkahelyi költségekkel (és fordítva). Ha ez nem lehetséges, akkor naponta vezessen részletes nyilvántartást és őrizze meg a nyugtákat, hogy visszatérése után helyesen tudja benyújtani a költségjelentéseket.

Töltse le ezt a sablont Sorolja fel az összes kiadását és a hozzájuk tartozó információkat a ClickUp kiadási jelentés sablon dokumentum típusú dokumentumában.

A ClickUp költségjelentés-sablonja segít nyomon követni az összes kiadását. A jelentés elkészítésének megkönnyítése érdekében rögzítse és kategorizálja kiadásait „munka” és „személyes” kategóriákba. Ez csökkenti a kézi nyilvántartás hibalehetőségét, segít elemezni a kiadásokat, és pontos költségjelentéseket nyújt be a munkahelyén.

Az utazás után

Igen, valóban, bizonyos kihívásokkal is szembesülhet, miután visszatért a bleisure utazásáról. Íme néhány lehetséges forgatókönyv.

Kihívás: A jet lag hatása a normál munkába való visszatérésre

Még a tapasztalt utazóknak is nehézséget okozhat ez, és ha nem kezelik megfelelően, a jet lag az utazás után még napokig hatással lehet Önre. Ez befolyásolja a koncentrációs képességét és a produktív munkavégzését.

Megoldás: Javasoljuk, hogy építsen be egy pihenőnapot a tervébe, hogy visszatérése után egy napig pihenhessen. Kipróbálhatja a jet lag kezelési technikákat is (fényterápia, étkezési időpontok rögzítése, melatonin szedése az alvási idő szabályozására).

Kihívás: A szabadidő után elégedetlennek érzi magát a munkájával

Megértjük Önt. Különösen, ha irodai környezetben dolgozik, a blended travel által nyújtott szabadság és a környezetváltozás vonzereje nehezen hárítható el.

Megoldás: Emlékeztesse magát arra, hogy hálás legyen a tapasztalatért. Keressen továbbá módszereket arra, hogy meghosszabbítsa az élvezetes élményt, például úgy, hogy valamilyen formában beépíti azt a mindennapi életébe. Például főzzen meg egy ételt, amelyet az utazás során tanult meg, vagy kövesse azt a fitneszprogramot, amelyet az utazás során választott és élvezett.

A ClickUp ingyenes online jegyzetfüzetével egy helyen szervezheti meg jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat.

Kihívás: A kollégák véleményének kezelése

Bármennyit is dolgozzon az utazás során, biztosan lesznek olyan kollégák, akik azt gondolják, hogy lustálkodik.

Megoldás: Legyen őszinte az utazás jellegéről. Ossza meg a csapat vagy a vállalat számára hasznos információkat.

Kihívás: Nehézség a rutinhoz való visszaálláskor

A nyaralás utáni depresszió egy valódi jelenség, amelyre számítani lehet a szabadidős utazás vége után, és amelyre fel kell készülni.

Megoldás: Emlékeztesse magát a szokásos napirendjére, és fokozatosan térjen vissza ahhoz. Gondolkodjon el az utazás során megszerzett pozitív szokásokon és tapasztalatokon, és alkalmazza azokat a mindennapi életében.

💡Profi tipp: Készíts előre feladatokat a ClickUp-ban az utazás utáni teendőkhöz, például a költségjelentés benyújtásához vagy a köszönőlevelek megírásához, így nem kell ezekkel foglalkoznod, miután visszatértél.

Hogyan segíthet a bleisure a kiégés ellen?

A bleisure utazás lehetőséget ad arra, hogy egyensúlyt teremtsen a munkával kapcsolatos felelősségei és a személyes pihenés, valamint a feltöltődés között, így segít megelőzni a kiégést. Íme néhány konkrét módszer, amellyel ez megvalósítható:

Környezetváltozás: Ha új helyen dolgozik, új helyeket és embereket ismer meg, az fokozhatja kreativitását és felfrissítheti elméjét.

Munkahelyi elégedettség: A munka és a szabadidő ötvözésének lehetősége javítja a hangulatot és segít abban, hogy pozitívabban lássa a munkáját. A legtöbb bleisure utazó ezt a munkája egyik fontos előnyének tartja.

Jobb egészség: A vegyes utazás lehetővé teszi, hogy megtörje az ülő irodai rutinját, és kimozduljon a szabadba. Ráadásul a szokásos munkával járó nyomás alól való kiszakadás és az új dolgok kipróbálása csökkenti a stressz szintjét. És ez még nem minden: az utazás meghosszabbítása csökkenti a hektikus üzleti utazások nyomását.

Magasabb termelékenység: A bleisure utazás során szerzett új tapasztalatok nemcsak kreativitását és problémamegoldó képességeit javítják, hanem motiváltabbá és energikusabbá is teszik, amikor visszatér a munkába.

Jobb munka-magánélet egyensúly: A munka és a szabadidő kombinálása segít javítani az életed általános egyensúlyát.

Személyes fejlődés: A bleisure utazás új élményekkel ismertet meg, és időt ad arra, hogy felfedezze érdeklődési körét vagy újraélessze régi hobbijait. Ráadásul a tapasztalat által biztosított nyugodt környezet javíthat kollégáival és ügyfeleivel való kapcsolatait.

A rendszeres bleisure utazás segít elkerülni a kiégést, mivel szünetet ad a rutinból, lehetőséget nyújt arra, hogy olyan dolgokkal töltsd az idődet, amiket élvez, és várható pillanatokat kínál.

Érdekes tény 👀 2022-ben egy felmérésből kiderült, hogy a résztvevők 89%-a szeretne egy kis szabadságot is beiktatni a következő üzleti útjába

A ClickUp segítségével könnyedén megszervezheti bleisure utazását

A bleisure vagy vegyes utazás egy módja annak, hogy a elfoglalt alkalmazottak jobban összehangolják a munkát és a magánéletet. Segít csökkenteni a stresszt és a kiégést, valamint javítja az általános termelékenységet és a munkával való elégedettséget. Azok a vállalatok, amelyek tehetséges munkatársakat szeretnének vonzani és megtartani, egyre inkább felismerik a politikájuk megváltoztatásának előnyeit, hogy ezt lehetővé tegyék alkalmazottaik számára.

Mivel azonban az utazás a munkára koncentrál, a bleisure utazónak sokkal szervezettebbnek kell lennie az idejével és prioritásaival, mint a hagyományos szabadidős utazónak. A bleisure utazások pontos tervezést és szervezést igényelnek, hogy a munkarend ne sérüljön, és Ön is a lehető legjobban kihasználhassa az idejét. Ez azt jelenti, hogy előre meg kell tervezni az utazásokat, korán le kell foglalni a különleges programokat, és gondosan meg kell tervezni és nyomon kell követni a kiadásokat és az időt.

Nem meglepő, hogy a bleisure utazók nagyban támaszkodnak a technológiára, hogy ezt biztosítsák. A ClickUphoz hasonló termelékenységi szoftverek segíthetnek abban, hogy az utazás üzleti és szabadidős részeit jól megszervezze, a csomagolási listáktól és a kiadások nyomon követésétől a dokumentumok tárolásáig és a távoli munkavégzéshez szükséges eszközökig.

Hagyja, hogy a ClickUp kezelje a bleisure utazással kapcsolatos szervezési kihívásokat, így élvezheti az élményt, miközben teljesíti munkaköri kötelezettségeit is.

Próbáld ki még ma a ClickUp-ot!