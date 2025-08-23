A 10 legjobb projektköltség-követő szoftver 2025-ben

A negyedév felénél a számok nem stimmeltek. A költségvetés egy dolgot mutatott, a táblázat egy másikat, a pénzügyi csapat pedig egy harmadik verziót. Senki sem tévedett, de senki sem látta a teljes képet.

Ha már volt dolga szétszórt költségadatokkal vagy késői költségvetési meglepetésekkel, akkor tudja, milyen gyorsan romlik a helyzet megfelelő felkészülés nélkül. A megoldás? A projekt előrehaladásával a költségeket nyomon követő eszközök.

Íme a legjobb projektköltség-követő szoftverek, amelyek átláthatóságot hoznak a költségvetésekbe és az előrejelzésekbe. Kezdjük! 💰

A legjobb projektköltség-nyomkövető szoftverek áttekintése

Mielőtt belevágna, itt van egy gyors összehasonlítás a legjobb projektmenedzsment szoftverekről a költségkövetés terén. 💸

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Központosított költségkövetés élő projektmunkafolyamatokon belül egyének, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok számára. Feladat szintű költségkövetés egyéni mezőkkel, költségvetés és tényleges adatok elemzése a műszerfalakon, automatikus költségriasztások, időkövetés, mesterséges intelligencia és automatizálás. Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára Termelékeny Ügynökségek jövedelmezőségének nyomon követése az árajánlattól a számlázásig közepes méretű csapatok és növekvő ügynökségek számára Valós idejű költségvetés- és jövedelmezőség-követés, egyedi számlázási díjak, részletes pénzügyi jelentések, AI-támogatás Ingyenes próba elérhető; a csomagok ára 11 dollártól kezdődik havonta. Screendragon Kampányköltség-kezelés kreatív marketing munkafolyamatokban marketingosztályok és házon belüli kreatív csapatok számára Többcsatornás kiadáskövetés, ROI-alapú jelentések, automatizált költségvetés-jóváhagyások, AI-támogatás Egyedi árazás Wrike Komplex, több részlegre kiterjedő költségfelügyelet vállalati projektcsapatok és tanácsadók számára Projektköltségvetési sablonok, automatizált időkövetés, fázis szintű jövedelmezőségi jelentések, AI-támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Smartsheet Táblázatalapú költségvetés valós idejű együttműködéssel kis csapatok és pénzügyekre összpontosító felhasználók számára Kiadási riasztások, összesített jelentések, ellenőrzési nyomvonalak, közös költségtervezési táblázatok, AI-támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Toggl Track Egyszerű, időalapú költségvetés-tervezés, egyszerű beállítással szabadúszók és kis létszámú projektcsapatok számára. Projektidő-követés költségvetési riasztásokkal, termelékenységi elemzési jelentésekkel Ingyenes csomag elérhető (legfeljebb 5 felhasználó számára); a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik. Harvest A konzultánsok és ügyfélszolgálati csapatok számára a számlázáshoz és bevételekhez közvetlenül kapcsolódó időkövetés Időnaplók, jövedelmezőségi jelentések ügyfél/projekt szerint, burn-rate előrejelzés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,75 USD/hó/felhasználó. Hubstaff Idő- és költségkezelés, valamint monitoring elosztott csapatok és elsősorban távoli munkavégzéssel foglalkozó vállalatok számára Alkalmazottak termelékenységének nyomon követése, projektalapú költségkövetés, bérszámfejtés integrációja Ingyenes próba elérhető; a csomagok ára 7 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Sage Intacct Költségkövetés integrálása nagyvállalatok pénzügyi csapatai számára A főkönyvhöz kapcsolódó projektköltségvetések, valós idejű költségkezelés, többdimenziós jövedelmezőségi jelentések, AI-támogatás Egyedi árazás Procore Teljes körű projektköltség-ellenőrzés nagy építőipari cégek és fővállalkozók számára Építkezés-specifikus költségkódok, terepi és pénzügyi adatok szinkronizálása, automatizált módosítási megrendelések kezelése, részletes jelentések, AI-támogatás Egyedi árazás

Hogyan válasszuk ki a projektköltség-követő szoftvert?

A projektköltség-követő szoftver kiválasztásakor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek egyszerűsítik a pénzügyi menedzsmentet és támogatják a projekt sikerét. Vegye figyelembe ezeket a képességeket a preferált költségkezelő eszközei esetében:

Valós idejű költségvetés-kezelés: Azonnal ellenőrizze a kiadásokat a költségvetéshez képest, hogy mindig kézben tartsa a költségeket.

Részletes jelentések és elemzések: Szerezzen betekintést a költségtrendekbe és eltérésekbe Szerezzen betekintést a költségtrendekbe és eltérésekbe a megbízható időkövetési jelentések segítségével.

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon számviteli szoftverekhez vagy vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerekhez, hogy csökkentse a kézi adatbevitelt.

Erős biztonsági funkciók: Védje projektköltség-adatait titkosítással és szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.

Skálázhatóság: Könnyedén alkalmazkodjon a növekvő projekt- vagy szervezeti igényekhez

Mobil hozzáférés: Engedélyezze a távoli és asztal nélküli csapat tagok számára a mozgás közbeni frissítéseket, megkönnyítve ezzel a projekt zökkenőmentes végrehajtását.

Automatikus riasztások: Kapjon értesítést a költségtúllépésekről, hogy elkerülje a meglepetéseket a projekt életciklusa során.

Több pénznem támogatása: Könnyítse meg a globális projekteket különböző pénznem opciókkal a hatékony projektköltség-kezelés érdekében.

💡 Profi tipp: Használjon „kiadási árnyék” naplót az informális költségek, például a csapat ebédei vagy az ad hoc eszközök nyomon követéséhez, így láthatja, hogyan halmozódnak fel ezek a kis kiadások, és beállíthat egy felső határt.

📊 Költségvetési baklövés: A montreali olimpiai stadion költségvetése eredetileg 134 millió kanadai dollár volt, de végül több mint 1,6 milliárd kanadai dollárba került. A rossz pénzügyi felügyelet és a politikai beavatkozás miatt 30 évre szóló adósságterhet jelentett.

A legjobb projektköltség-tervező és -követő szoftver

Íme néhány a legjobb projektköltség-nyomkövető szoftverek közül, amelyek valódi csapatmunka-folyamatok kezelésére lettek kifejlesztve. 📑

1. ClickUp (A legjobb a projektmunkafolyamatokon belüli központosított költségkövetéshez)

Hozza létre első ClickUp feladatát Kövesse nyomon a feladat szintű kiadásokat a ClickUp Tasks segítségével

A projektköltségek elkülönített nyomon követése gyakran késésekhez, túlköltekezéshez vagy elmulasztott jóváhagyásokhoz vezet. A csapatok táblázatok, e-mail láncok és időkövető alkalmazások között váltanak, amelyek közül egyik sem kapcsolódik vissza a tényleges munkához.

A ClickUp mindent egy helyre gyűjt, így a költségkövetés a projekt részévé válik, és nem utólagos gondolat.

💵 Építsd be a pénzügyi részleteket a feladatokba

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén nyomon követheti a pénzügyi frissítéseket a feladatok szintjén.

Tegyük fel, hogy egy rendezvényügynökség egy nagy konferenciát szervez. Minden feladat – helyszínfoglalás, előadók koordinálása, beszállítók kezelése – tartalmazhat költségjegyzeteket, beszállítói számlákat és valós idejű állapotfrissítéseket. A pénzügyi és a projektcsapatok egymást megjelölhetik, megjegyzéseket hagyhatnak és a kapcsolóadó nélkül is megerősíthetik a kifizetéseket.

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy a feladatokat költségkövetőkké alakítsa azáltal, hogy olyan adatokat ad hozzá, mint a „Becsült költség”, „Tényleges költség” és „Költségtípus”.

💵 Kövesse nyomon az időt és az eredményeket munka közben

Pontosan rögzítse a munkát a ClickUp Project Time Tracking segítségével

A ClickUp Project Time Tracking bevonja a munkaerőköltségeket is a képbe. A csapat tagjai nyomon követik az egyes feladatokra fordított órákat, a projektmenedzserek pedig valós idejű adatokat láthatnak, így a határidőket módosíthatják, vagy a túllépéseket jelölhetik.

A csapatok a ClickUp Dashboards segítségével hozhatják felszínre a projektadatokat, több mint 50 widget közül válogathatnak, hogy testreszabják azokat.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben ellenőrizheti a költségeket

Például egy jelentős funkció bevezetését irányító termékcsapat létrehozhat egy irányítópultot, amelyen látható a csapattagok által rögzített óraszám, a költségvetés és a tényleges költségek sprintenkénti bontásban, valamint a költségek feladattípusok szerinti bontása. Ezzel a projektvezetők és a vezetők egyaránt közös képet kapnak a pénzügyi előrehaladásról, anélkül, hogy további jelentéseket kellene készíteniük.

💵 Takarítson meg időt a sablonokkal

Ingyenes sablon letöltése Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges kiadásokat a feladatok között a ClickUp projektköltség-elemzési sablon segítségével.

A ClickUp projektköltség-elemzési sablonja a csapatoknak kész struktúrát biztosít a költségvetések becsléséhez és nyomon követéséhez a mérföldkövek között. Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek fix hatókörű projekteket vagy támogatásalapú finanszírozást működtetnek, amelyek pontos eltéréskövetést igényelnek.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp projektköltség-kezelési sablont strukturált felülvizsgálatok elvégzéséhez.

Ugyanakkor a ClickUp projektköltség-kezelési sablonja további áttekinthetőséget biztosít. A több ügyfelet kezelő digitális ügynökségek ezzel a sablonnal ismétlődő költségvetési felülvizsgálatokat rendelhetnek hozzá, rögzíthetik az ügyfelek jóváhagyásait, és összehasonlíthatják a költségteljesítményt több teljesítmény között.

A sablon mindent láthatóvá és rendezetté tesz, még akkor is, ha több csapat is részt vesz a munkában.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bár a feladatok mobil eszközön is frissíthetők, a részletes költségadatok bevitelére vagy ellenőrzésére kisebb képernyőkön nem olyan egyszerű és hatékony.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4470+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul a ClickUp projektköltség-követő szoftverről:

A ClickUp projekt- és programkezelési képességei valóban kivételesek, új mércét állítva a piacon. Hatékony eszközkészletet kínál, amely nemcsak a hatékony feladatkövetést, hanem a különböző projektek és programok átfogó kezelését is megkönnyíti. […] Ezenkívül a ClickUp jól megtervezett sablonjainak széles választéka egyszerűsíti a projektbeállítási folyamatot, jelentősen növelve a termelékenységet és a projekttervezés hatékonyságát.

A ClickUp projekt- és programkezelési képességei valóban kivételesek, új mércét állítva a piacon. Hatékony eszközkészletet kínál, amely nemcsak a hatékony feladatkövetést, hanem a különböző projektek és programok átfogó kezelését is megkönnyíti. […] Ezenkívül a ClickUp jól megtervezett sablonjainak széles választéka egyszerűsíti a projektbeállítási folyamatot, jelentősen növelve a termelékenységet és a projekttervezés hatékonyságát.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszközről érkező frissítéseket egyetlen koherens nézetbe integráljon. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb idő jut a vezetésre. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, kihagyott információk és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és előtérbe helyezve a legfontosabb információkat, pont akkor, amikor szükség van rájuk. 💫 Valós eredmények: Hívjon össze 200 szakembert egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse az általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

2. Productive (a legjobb kreatív ügynökségek számára a jövedelmezőség nyomon követéséhez)

via Productive

A kreatív ügynökségek gyakran nehezen tudják megállapítani, mely projektek hoznak valóban pénzt. A Productive ezt valós idejű nyereségesség-követéssel oldja meg, amely megmutatja, hogy az ügynöksége pénzügyileg hol áll minden egyes projektben.

A platform közvetlenül összekapcsolja az időkövetést a költségvetéssel, így a munka előrehaladtával nyomon követheti a haszonkulcsot. Ami ezt az eszközt megkülönbözteti a általános projektmenedzserektől, az az ügynökségi munkafolyamatok mélyreható ismerete, az ügyfelek bevonásától a végső számlázásig.

A leghatékonyabb funkciók

Kövesse nyomon a számlázható órákat a projekt költségvetéséhez viszonyítva valós időben, és kapjon azonnali értesítést, ha közeledik a kiadási limithez vagy a jövedelmezőségi küszöbhöz.

Készítsen átfogó pénzügyi jelentéseket, amelyek lebontják a költségeket a különböző projektfázisok, csapattagok és ügyfélszegmensek szerint.

Töltse ki automatikusan a költségjelentéseket, készítsen jelentéseket és foglalja össze a feladatokat a Productive AI segítségével.

Hozzon létre egyedi számlázási díjakat a különböző csapattagok, projekttípusok és ügyfélszintek számára.

Figyelje a csapat kapacitását és az erőforrások elosztását több projektben, hogy elkerülje a túlzott elkötelezettséget.

Termelékenységi korlátozások

Az integrációs ökoszisztéma kisebb, mint a ClickUp-hoz hasonló vállalati szintű versenytársaké.

Az egyedi jelentések hatékony beállítása technikai ismereteket igényel, ami kisebb csapatok számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-támogatással, kihívást jelenthet.

Termelékeny árazás

Ingyenes próba

Alapvető: 11 USD/hó

Professzionális: 28 USD/hó

Ultimate: 39 USD/hó

Termelékenységi értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Productive-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelő véleménye a Productive projektköltség-kezelő eszközeiről:

Ügynökségként számunkra a leghasznosabb az, hogy átláthatjuk az üzletágban zajló összes folyamatot. A kezdeti árajánlattól/költségvetéstől a projekt teljes időtartama alatt egészen a számlázásig, a releváns adatok szoros integrációja jelentősen csökkenti a hibák valószínűségét. Nagyon hasznos, hogy egyetlen irányítópulton láthatjuk az összes erőforrásunkat és azok kihasználtságát (említettem már, hogy szinte bármiről lehet jelentést készíteni?).

Ügynökségként számunkra a leghasznosabb az, hogy átláthatjuk az üzletágban zajló összes folyamatot. A kezdeti árajánlattól/költségvetéstől a projekt teljes időtartama alatt egészen a számlázásig, a releváns adatok szoros integrációja jelentősen csökkenti a hibák valószínűségét. Nagyon hasznos, hogy egyetlen irányítópulton láthatjuk az összes erőforrásunkat és azok kihasználtságát (említettem már, hogy szinte bármiről lehet jelentést készíteni?).

📚 Olvassa el még: A legjobb Productive.io alternatívák

3. Screendragon (A legjobb marketingcsapatok számára, akik kampányköltségvetéseket kezelnek)

via Screendragon

Próbált már valaha komplex marketingkampányt irányítani úgy, hogy közben minden elköltött dollárt nyomon követett? A Screendragon ezt a kihívást egy kifejezetten marketingcsapatok számára tervezett munkafolyamat-automatizálási rendszerrel oldja meg. Zökkenőmentesen kezeli a kreatív jóváhagyási folyamatokat, amelyek általában szűk keresztmetszeteket okoznak a kampányok végrehajtásában.

A csapatok automatizált útvonaltervezést állíthatnak be, amely biztosítja a projektek előrehaladását, miközben teljes átláthatóságot biztosít a költségvetésről. Így pontosan láthatja, hogy a kampány fejlesztésének egyes szakaszai mennyibe kerülnek, és ennek megfelelően optimalizálhatja azokat.

A Screendragon legjobb funkciói

Kövesse nyomon a kampány kiadásait több csatornán, beszállítón és médiatípuson keresztül egy egységes irányítópulton.

Állítson be egyedi költségvetési kategóriákat, amelyek tökéletesen illeszkednek a marketingkampányok struktúrájához.

Készítsen részletes ROI-jelentéseket, amelyek összekapcsolják a kampánykiadásokat a teljesítménymutatókkal, így könnyebben azonosíthatja, mely befektetések hoznak a legnagyobb hozamot.

Használja ki az AI segítségét , hogy operatív és erőforrás-információkat szerezzen, márkájához illeszkedő tartalmakat hozzon létre és ügynöki munkafolyamatokat építsen ki.

Szerezzen teljes áttekintést az erőforrások kapacitásáról a hatékony erőforrás-kezelés érdekében.

A Screendragon korlátai

A felület kialakítása elavultnak tűnik az újabb marketingprojekt-kezelő eszközökhöz képest.

A testreszabások és a fejlett funkciók gyakran igénylik a Screendragon támogató csapatának segítségét, ami lassíthatja a megvalósítást.

Screendragon árak

Egyedi árazás

Screendragon értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „kiadási sebesség” mutatószámot, hogy mérni tudja, milyen gyorsan meríti ki az egyes csapatok a költségvetésüket. Ez kiválóan alkalmas a hatékonysági hiányosságok felismerésére, például ha egy csapat túlzottan igénybe veszi a vállalkozók óráit.

4. Wrike (A legjobb komplex projektekhez, amelyek részletes felügyeletet igényelnek)

via Wrike

A komplex projektek könnyen kicsúszhatnak az irányítás alól, különösen akkor, ha több részlegnek kell együttműködnie a teljesítésekben. A Wrike ezt testreszabható munkafolyamatokkal oldja meg, amelyek gyakorlatilag bármilyen projektstruktúrához alkalmazkodnak, miközben végig részletes költségkövetést biztosítanak.

A csapatok különösen értékelik a platform azon képességét, hogy vállalati szintű komplexitást kezel, anélkül, hogy csorbítaná a projektköltségek és az erőforrás-kihasználás átláthatóságát.

A Wrike legjobb funkciói

Készítsen részletes projektköltségvetési sablonokat , amelyek előre meghatározott kategóriákat, jóváhagyási folyamatokat és költségkövetési paramétereket tartalmaznak.

A költségvetés funkcióval valós időben becsülheti, allokálhatja és nyomon követheti az összes projekt pénzügyeit egy helyen.

Készítsen átfogó jelentéseket, amelyek különböző dimenziókban elemzik a projekt jövedelmezőségét.

Állítson be automatizált időkövetést és költségjelentést, amely közvetlenül integrálódik a projekt költségvetésébe.

Gyors válaszokat kaphat a projekttel kapcsolatos kérdéseire, és Wrike AI segítségével projektfrissítéseket generálhat.

A Wrike korlátai

Nincs beépített képernyőmegosztás, üzenetküldés vagy videokonferencia funkciója, ezért a valós idejű együttműködéshez külső eszközökre kell támaszkodni.

A felhasználók lassú betöltési időkről vagy hibákról számolnak be, például arról, hogy az oldalak nem töltődnek be, miután egy ideig nem használták őket.

A fejlett pénzügyi menedzsment, például a számlázás vagy a kiadások nyomon követése, gyakran más szoftverekkel való integrációt igényel.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2810+ értékelés)

📊 Költségvetési baklövés: A Berlin Brandenburg repülőtér 2011-ben nyílt volna meg, 2,5 milliárd eurós költségvetéssel. Végül 2020-ban nyílt meg, miután a költségek 7 milliárd euróra emelkedtek. A vizsgálatok a rossz projektmenedzsment költségkontrollt és a központosított nyomon követés hiányát emelték ki.

📚 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat

5. Smartsheet (A legjobb azoknak, akik szeretik a táblázatkezelő programokat és projektpénzügyeket kezelnek)

via Smartsheet

Ha csapata a táblázatokra épül, de kifinomultabb projektkövetési funkciókra van szüksége, a Smartsheet tökéletesen áthidalja ezt a hiányosságot. Ötvözi a mindenki számára ismerős rácsos felületet, amelyet mindenki tud használni, és a költségeket hatékonyan nyomon követő, erőteljes projektmenedzsment funkciókat.

A csapatok komplex projektköltségvetéseket készíthetnek táblázatkezelő programok képleteinek segítségével, miközben olyan fejlett funkciókhoz férnek hozzá, mint az automatizált munkafolyamatok és a valós idejű együttműködés.

Használhatja költségek nyomon követésére, erőforrás-költségek figyelemmel kísérésére és összesítő jelentések készítésére, amelyek több projekt pénzügyi adatait összesítik.

A Smartsheet legjobb funkciói

Készítsen vezetői szintű pénzügyi jelentéseket, amelyek megjelenésükben és kezelésükben hasonlítanak a hagyományos táblázatokhoz, de az adatokat élő projektkövetésből nyerik.

Használja az AI-t a táblázatok elemzéséhez, betekintés nyeréséhez és a projektkiadások trendjeinek előrejelzéséhez.

Allokálja az erőforrásokat, kövesse nyomon azok kihasználtságát, és számítsa ki a munkaerőköltségeket a kiosztott feladatok és az óradíjak alapján.

Állítson be feltételes formázást és automatikus riasztásokat, amelyek kiemelik a költségvetési eltéréseket, túllépéseket és erőforrás-elosztási problémákat.

Dolgozzon együtt a projektköltségvetésen és a pénzügyi tervezésen megosztott táblázatokon keresztül, ahol több csapattag is bevihet adatokat, miközben teljes körű ellenőrzési nyomvonalat tartanak fenn.

A Smartsheet korlátai

A változások nem mindig frissülnek valós időben, és nincs automatikus mentés.

A jelentések maximális mérete 500 sor/oldal, és a nagy jelentésekben való navigálás unalmas lehet.

Egyes felhasználók nem megfelelő biztonsági funkciókról számolnak be, például nem egyértelmű adattárolási helyekről vagy a teljes táblához való hozzáféréshez szükséges „szuperadminisztrátori” szerepkör hiányáról.

Smartsheet árak

Ingyenes próba

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (19 680+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3450+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valós felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény erről a projektköltség-követő szoftverről egy G2-es értékelésből:

Tetszik, hogy a Smartsheet sokoldalú és sokféle alkalmazáshoz használható. Néha csak egy fejlettebb és interaktívabb Excel-verzióként használom, máskor pedig kihasználom a műszerfal és az automatizálási funkciók előnyeit, hogy nagyon hatékony eszközöket hozzak létre, amelyekkel a munka sokkal könnyebbé és szervezettebbé válik.

Tetszik, hogy a Smartsheet sokoldalú és sokféle alkalmazáshoz használható. Néha csak egy fejlettebb és interaktívabb Excel-verzióként használom, máskor pedig kihasználom a műszerfal és az automatizálási funkciók előnyeit, hogy nagyon hatékony eszközöket hozzak létre, amelyekkel a munka sokkal könnyebbé és szervezettebbé válik.

📚 Olvassa el még: A legjobb Smartsheet alternatívák

6. Toggl Track (A legjobb egyszerű időkövetéshez a projektekben)

via Toggl Track

Néha csak azt kell tudnia, hogy hova megy az ideje, anélkül, hogy bonyolult projektmenedzsment feladatokkal kellene foglalkoznia. A Toggl Track ezt rendkívül egyszerű időkövetéssel biztosítja, amely bármilyen eszközön vagy platformon működik.

Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy ne zavarja Önt a munkában – indítsa el az időzítőt, rendelje hozzá egy projekthez, és állítsa le, amikor elkészült. Nincsenek bonyolult munkafolyamatok vagy kötelező mezők, amelyek lassítják a tényleges munkát. A csapatok imádják, hogy a részletes jelentések feltárják az időfelhasználás mintáit, amelyek közvetlenül befolyásolják a projekt jövedelmezőségét.

A Toggl Track legjobb funkciói

Állítson be projektköltségvetéseket az időbecslések alapján, és kapjon értesítést, amikor a nyomon követett idő megközelíti vagy meghaladja a kiosztott órákat.

Kövesse nyomon az időt offline módban, és szinkronizálja automatikusan, amikor újra csatlakozik, így biztosítva, hogy soha ne veszítsen el számlázható órákat.

Elemezze a csapat termelékenységi mintáit olyan jelentések segítségével, amelyek megmutatják a csúcsteljesítmény óráit, a projekt hatékonysági arányait és az egyes közreműködők mintáit.

Toggl Track korlátai

A csapatkezelési funkciók alapszintűek a teljes projektkezelési platformokhoz képest.

Nincs beépített számlázási és szünetnaplózási, GPS-követési, bérszámfejtési vagy ütemezési funkciója.

Az időbejegyzések szerkesztése nehézkes és hibalehetőségekkel járhat.

Az időzítőket nem lehet szüneteltetni; le kell állítani és újra kell indítani, ami töredezett bejegyzésekhez vezet (pl. több 5 másodperces munkamenet).

Toggl Track árak

Ingyenes (legfeljebb öt felhasználó számára)

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1570+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2575+ értékelés)

Mit mondanak a Toggl Trackről a valós felhasználók?

Ez a Capterra-áttekintés egy érdekes szempontot vet fel:

A Toggl Track nagyon felhasználóbarát. Egyszerűen kezelhető. Tetszik, hogy milyen könnyű folytatni egy korábbi projektet vagy újat hozzáadni. A színkódolás is segít felosztani azokat a területeket, amelyekkel a legtöbb időt töltöm. Nagyon tetszik a jelentések fül is – jó látni, hogy hány órát dolgoztam és az egyes projektekre fordított időm százalékos arányát.

A Toggl Track nagyon felhasználóbarát. Egyszerűen kezelhető. Tetszik, hogy milyen könnyű folytatni egy korábbi projektet vagy újat hozzáadni. A színkódolás is segít felosztani azokat a területeket, amelyekkel a legtöbb időt töltöm. Nagyon tetszik a jelentések fül is – jó látni, hogy hány órát dolgoztam és az egyes projektekre fordított időm százalékos arányát.

📚 Olvassa el még: A legjobb Toggl alternatívák az időkövetéshez

🔍 Tudta? A szervezetek mindössze 41%-a teljesíti a projekteket többnyire vagy mindig a költségvetés keretein belül. Ez egy jelentős hiányosságot jelez, amelyet a költségkövetés segíthet pótolni.

7. Harvest (A legjobb integrált időkövetéshez és számlázáshoz)

via Harvest

Azok a projektmenedzserek, akiknek szükségük van a költségkövetés és az ügyfelek számlázása közötti zökkenőmentes integrációra, különösen értékesnek tartják a Harvest szoftvert. A projektköltség-szoftver közvetlenül összekapcsolja az időkövetést a számlázási folyamatokkal, biztosítva, hogy minden számlázható óra rögzítésre kerüljön és hatékonyan bevételre konvertálódjon.

A pénzügyi csapatok értékelik, hogy a Harvest egy rendszerben kezeli mind a belső költségkövetést, mind a külső ügyfelek számlázását, csökkentve ezzel a különböző platformok közötti egyeztetési munkát. A részletes jelentésekből kiderül, mely projektek és ügyfelek generálják a legnagyobb hasznot.

A Harvest legjobb funkciói

Állítson be automatikus időkövetési emlékeztetőket és heti összefoglalókat, amelyek segítenek fenntartani a következetes követési szokásokat.

Elemezze üzleti teljesítményét átfogó jelentések segítségével, amelyek megmutatják, mely ügyfelek, projektek és munkatípusok biztosítják a legnagyobb jövedelmezőséget.

Készítsen pontos projektelőrejelzéseket a jelenlegi felhasználási arányok és a fennmaradó költségvetési allokációk alapján, hogy megjósolhassa a projekt végső jövedelmezőségét.

Automatikusan készítsen számlákat a nyomon követett idő és költségek alapján, és küldje el azokat az ügyfeleknek közvetlenül a platformról.

A Harvest korlátai

Nincs beépített bérszámfejtési vagy automatizált forgalmi adó funkció, ezért manuális munkára vagy harmadik féltől származó integrációkra van szükség.

Nincs központi értesítési központ a frissítésekhez, például a munkaidő-nyilvántartások benyújtásához vagy a számlákra vonatkozó emlékeztetőkhöz.

A feladatok vagy időbejegyzések szűrési lehetőségei alapszintűek, ami megnehezíti a jelentésekben szereplő konkrét kategóriák vagy csoportok elemzését.

Harvest árak

Ingyenes

Pro: 13,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17,50 USD/hó felhasználónként

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (815+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (630+ értékelés)

📊 Költségvetési baklövés: A 2000-es évek elején egy brit kormányzati projekt, amelynek célja az egészségügyi nyilvántartások modernizálása volt, 2 milliárd fontr ól 12 milliárd fontra duzzadt, mielőtt végül törölték.

8. Hubstaff (A legjobb megoldás távoli csapatok számára, amelyek részletes tevékenységfigyelésre szorulnak)

via Hubstaff

Az elosztott csapatokat irányító operatív vezetőknek részletes áttekintésre van szükségük arról, hogy a távoli munkavállalók hogyan töltik az idejüket, és ez hogyan hat a projektköltségekre. A Hubstaff átfogó tevékenységfigyeléssel biztosítja ezt az áttekintést.

A szoftver felelősségre vonhatóságot biztosít anélkül, hogy túlságosan beavatkozna – a csapat tagjai láthatják saját termelékenységi mintáikat, míg a vezetők megkapják a pontos projektköltség-számításhoz szükséges áttekintést. A részletes jelentések segítenek azonosítani, mely távoli munkaminták vezetnek a leghatékonyabb projekt megvalósításához.

A Hubstaff legjobb funkciói

Figyelje a csapat termelékenységét automatikus képernyőképek készítésével és az alkalmazások használatának nyomon követésével.

Kövesse nyomon a projektköltségeket valós időben, miközben a csapat tagjai dolgoznak, az egyéni óradíjak és a tényleges időráfordítás alapján automatikusan kiszámított munkaerőköltségekkel.

Állítson be heti költségvetéseket vagy rögzített költséghatárokat a projektek és a csapat tagjai számára, hogy megakadályozza a túlköltekezést .

Állítson be automatizált bérszámfejtést a nyomon követett órák és a projektfeladatok alapján, így egyszerűsítve a fizetési folyamatokat.

Tekintse meg a projektköltségekről, a csapat tagjainak kiadásairól és a költségvetés előzményeiről szóló részletes jelentéseket.

A Hubstaff korlátai

Az alkalmazottak nyomon követési funkciói tolakodónak tűnhetnek, és ha nem gondosan alkalmazzák őket, ronthatják a csapat morálját, ráadásul nem alkalmasak kreatív vagy stratégiai munkák nyomon követésére.

Az adatvédelmi aggályok korlátozhatják a szigorú adatvédelmi követelményekkel rendelkező szervezetekben való bevezetését.

Erőssége elsősorban a munkaerő-költségek kezelésében rejlik; kevésbé alkalmas anyagköltségek vagy egyéb, nem munkaerővel kapcsolatos projektköltségek kezelésére.

Hubstaff árak

Ingyenes próba

Starter: 7 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)

Grow: 9 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1440+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1570+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

A Hubstaff zökkenőmentes módszert kínál az idő nyomon követésére és a csapat termelékenységének figyelemmel kísérésére. Az időszakos képernyőképek készítésének, a tevékenységi szintek nyomon követésének és a Trello és Asana projektmenedzsment eszközökkel való integrációjának lehetősége rendkívül értékessé teszi a távoli csapatok számára. […] Néha a tevékenység nyomon követése túlságosan tolakodónak tűnhet, különösen a gyakori képernyőképek miatt. A mobilalkalmazás is hajlamos néha lemaradni vagy összeomlani, ami megszakíthatja a termelékenységet útközben.

A Hubstaff zökkenőmentes módszert kínál az idő nyomon követésére és a csapat termelékenységének figyelemmel kísérésére. Az időszakos képernyőképek készítésének, a tevékenységi szintek nyomon követésének és a Trello és Asana projektmenedzsment eszközökkel való integrációjának lehetősége rendkívül értékessé teszi a távoli csapatok számára. […] Néha a tevékenység nyomon követése túlságosan tolakodónak tűnhet, különösen a gyakori képernyőképek miatt. A mobilalkalmazás is hajlamos néha lemaradni vagy összeomlani, ami megszakíthatja a termelékenységet útközben.

📚 Olvassa el még: A legjobb Hubstaff alternatívák és versenytársak

9. Sage Intacct (A legjobb vállalati pénzügyi menedzsment integrációhoz)

a Sage Intacct segítségével

A nagyvállalatoknak olyan projektköltség-követő rendszerre van szükségük, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő pénzügyi rendszerekbe és jelentési struktúrákba. A Sage Intacct ezt átfogó pénzügyi menedzsment funkciókkal biztosítja.

Kiválóan alkalmas projektelszámolásra, lehetővé téve az egyes projektek költségeinek, számláinak és bevételeinek nagy pontosságú nyomon követését és kezelését. Eloszthatja a közvetlen és közvetett költségeket, kezelheti a komplex számlázási ütemterveket, és elszámolhatja a bevételeket a számviteli standardok szerint.

A pénzügyi csapatok végre pontos projekt jövedelmezőségi adatokat kaphatnak, amelyek közvetlenül bekerülnek a vállalati pénzügyi kimutatásokba és a vezetői jelentésekbe, manuális adatkezelés nélkül.

A Sage Intacct legjobb funkciói

Készítsen kifinomult projektköltségvetéseket, amelyek kapcsolódnak a főkönyvi számlákhoz, és automatikusan frissítik a pénzügyi kimutatásokat.

Címkézze a tranzakciókat projektekkel, osztályokkal, helyszínekkel és egyéb dimenziókkal a részletes pénzügyi elemzés és jelentéskészítés érdekében.

Állítson be automatizált pénzügyi ellenőrzéseket, amelyek jóváhagyást igényelnek minden olyan projektköltség esetében, amely meghaladja az előre meghatározott küszöbértékeket.

Kövesse nyomon a projektköltségeket, miközben teljes körű ellenőrzési nyomvonalakat tart fenn, amelyek megfelelnek a vállalatirányítási követelményeknek és a pénzügyi beszámolási szabványoknak.

Javítsa az adatok minőségét és automatizálja a komplex pénzügyi munkafolyamatokat az integrált AI segítségével.

A Sage Intacct korlátai

A megvalósítás összetettsége jelentős informatikai erőforrásokat és pénzügyi szakértelmet igényel a megfelelő konfiguráláshoz.

Az ára lényegesen magasabb, mint az egyszerűbb projektmenedzsment eszközöké, ezért kisebb szervezetek számára nem praktikus.

Túlzott megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyeknek nincs szükségük átfogó pénzügyi menedzsment integrációra a projektkövetés mellett.

A GAAP-nak való megfelelés miatt a konfigurációk a bevezetés után merevek, így a változtatásokhoz fejlesztői vagy viszonteladói segítségre van szükség.

Sage Intacct árak

Egyedi árazás

Sage Intacct értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (3730+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (525+ értékelés)

💡 Profi tipp: Vezessen be egy gyors kiadási vétó folyamatot, amelynek keretében minden, a meghatározott küszöbértéket meghaladó, nem kritikus kiadáshoz második jóváhagyás szükséges, hogy megelőzze az impulzusvásárlásokat. A ClickUp-ban létrehozhat egy AI ügynököt, amely automatizálja ezt a folyamatot.

📊 Költségvetési baklövés: A kaliforniai nagysebességű vasútprojekt költségét 2008-ban 33 milliárd dollárra becsülték. 2023-ra a becsült költségek elérték a 128 milliárd dollárt, és a befejezés dátuma sem volt egyértelmű. Ezt elsősorban az inkonzisztens költségmonitoringnak és a projekt hatókörének változásainak tulajdonították.

10. Procore (A legjobb építési projektköltség-kezeléshez)

via Procore

Az építkezés egyedi projektköltség-kezelési kihívásokkal jár, amelyeket az általános eszközök egyszerűen nem tudnak hatékonyan kezelni. A Procore ezeket a speciális igényeket az építési projektek pénzügyi kezelésére kifejlesztett funkciókkal elégíti ki.

Megérti az építési költségek áramlását, és minden szakaszban átláthatóságot biztosít, a fejlesztés előtti fázistól a lezárásig. A csapatok nyomon követhetik a munkaerő-, anyag-, berendezés- és alvállalkozói költségeket, miközben betartják az építési számviteli elveket és a jelentési követelményeket.

A Procore legjobb funkciói

Kezelje a módosítási megrendeléseket és a költségvetés-módosításokat automatizált jóváhagyási munkafolyamatok segítségével, amelyek teljes ellenőrzési nyomvonalat biztosítanak.

Hozzáférés a költségvetésekhez, szerződésekhez, módosítási megrendelésekhez, beszerzési megrendelésekhez és számlákhoz egy egyetlen, összekapcsolt rendszerben, beépített AI-támogatással .

Készítsen részletes költségjelentéseket, amelyek a projekt kiadásait szakma, fázis, költségkód és egyéb építkezés-specifikus kategóriák szerint bontják le.

Csatlakoztassa a terepi műveleteket közvetlenül a pénzügyi nyomon követéshez olyan mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek lehetővé teszik a munkások számára, hogy naplózzák az időt, az anyagokat és a berendezések használatát a munkaterületeken.

A Procore korlátai

A kivitelezés előtti ajánlattételi eszközt hatékonytalanságáért és problémás működéséért kritizálják, olyan problémák miatt, mint a rossz használhatóság és a fejlesztőcsapat részéről a frissítések időszerűségének hiánya.

A bevezetés jelentős beállítási időt igényel a költségkódok, a jóváhagyási munkafolyamatok és a meglévő könyvelési rendszerekkel való integráció konfigurálásához.

Egyes felhasználók nem elégedettek az ügyfélszolgálattal, mert lassú a válaszidő, nincsenek dedikált ügyfélmenedzserek, vagy a problémák nem kerülnek megoldásra.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (3450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2770+ értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így foglalta össze:

A Procore egy jól szervezett, hatékony platform, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség lehet a nagyszabású ipari projektek megvalósításához, egészen az egyszerű lakóépületek építéséig.

A Procore egy jól szervezett, hatékony platform, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség lehet a nagyszabású ipari projektek megvalósításához, egészen az egyszerű lakóépületek építéséig.

💡 Profi tipp: A szoftverköltségek csökkentésének egyszerűsítése érdekében kövesse nyomon külön a funkciók bővítésével járó kiadásokat. Próbálja meg rögzíteni az eredeti tervhez képest felmerülő kiegészítő igényeket, hogy azokról tárgyaljon vagy elhalaszthassa őket, és így a költségvetésen belül maradjon.

Tekintse meg a teljes költségképet a ClickUp-ban

A költségvetés nyomon követése gyakran szigetelt módon történik. A csapatok frissítik a táblázatokat, a számok körbejárnak, és a projekt átláthatósága romlik.

A ClickUp pótolja ezt a hiányosságot. Ez a projektköltség-követő szoftver segít a csapatoknak a projektköltségvetés nyomon követésében anélkül, hogy a feladatok vagy az ütemtervek lendülete csökkenne.

A feladatkezelés, a jelentések, a dokumentumok és a kommunikáció egyetlen összekapcsolt platformon történik, így a költségvetés mindig kapcsolódik a munkához. Természetesen a döntések gyorsabban születnek, és a projektek is a terv szerint haladnak.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅