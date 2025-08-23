ClickUp blog

A 10 legjobb projektköltség-követő szoftver 2025-ben

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. augusztus 23.

A negyedév felénél a számok nem stimmeltek. A költségvetés egy dolgot mutatott, a táblázat egy másikat, a pénzügyi csapat pedig egy harmadik verziót. Senki sem tévedett, de senki sem látta a teljes képet.

Ha már volt dolga szétszórt költségadatokkal vagy késői költségvetési meglepetésekkel, akkor tudja, milyen gyorsan romlik a helyzet megfelelő felkészülés nélkül. A megoldás? A projekt előrehaladásával a költségeket nyomon követő eszközök.

Íme a legjobb projektköltség-követő szoftverek, amelyek átláthatóságot hoznak a költségvetésekbe és az előrejelzésekbe. Kezdjük! 💰

A legjobb projektköltség-nyomkövető szoftverek áttekintése

Mielőtt belevágna, itt van egy gyors összehasonlítás a legjobb projektmenedzsment szoftverekről a költségkövetés terén. 💸

EszközLegalkalmasabbLegjobb funkciókÁrak*
ClickUp Központosított költségkövetés élő projektmunkafolyamatokon belül egyének, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok számára.Feladat szintű költségkövetés egyéni mezőkkel, költségvetés és tényleges adatok elemzése a műszerfalakon, automatikus költségriasztások, időkövetés, mesterséges intelligencia és automatizálás.Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára
TermelékenyÜgynökségek jövedelmezőségének nyomon követése az árajánlattól a számlázásig közepes méretű csapatok és növekvő ügynökségek számáraValós idejű költségvetés- és jövedelmezőség-követés, egyedi számlázási díjak, részletes pénzügyi jelentések, AI-támogatásIngyenes próba elérhető; a csomagok ára 11 dollártól kezdődik havonta.
ScreendragonKampányköltség-kezelés kreatív marketing munkafolyamatokban marketingosztályok és házon belüli kreatív csapatok számáraTöbbcsatornás kiadáskövetés, ROI-alapú jelentések, automatizált költségvetés-jóváhagyások, AI-támogatásEgyedi árazás
WrikeKomplex, több részlegre kiterjedő költségfelügyelet vállalati projektcsapatok és tanácsadók számáraProjektköltségvetési sablonok, automatizált időkövetés, fázis szintű jövedelmezőségi jelentések, AI-támogatásIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
SmartsheetTáblázatalapú költségvetés valós idejű együttműködéssel kis csapatok és pénzügyekre összpontosító felhasználók számáraKiadási riasztások, összesített jelentések, ellenőrzési nyomvonalak, közös költségtervezési táblázatok, AI-támogatásIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
Toggl TrackEgyszerű, időalapú költségvetés-tervezés, egyszerű beállítással szabadúszók és kis létszámú projektcsapatok számára.Projektidő-követés költségvetési riasztásokkal, termelékenységi elemzési jelentésekkelIngyenes csomag elérhető (legfeljebb 5 felhasználó számára); a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik.
HarvestA konzultánsok és ügyfélszolgálati csapatok számára a számlázáshoz és bevételekhez közvetlenül kapcsolódó időkövetésIdőnaplók, jövedelmezőségi jelentések ügyfél/projekt szerint, burn-rate előrejelzésIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,75 USD/hó/felhasználó.
HubstaffIdő- és költségkezelés, valamint monitoring elosztott csapatok és elsősorban távoli munkavégzéssel foglalkozó vállalatok számáraAlkalmazottak termelékenységének nyomon követése, projektalapú költségkövetés, bérszámfejtés integrációjaIngyenes próba elérhető; a csomagok ára 7 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
Sage IntacctKöltségkövetés integrálása nagyvállalatok pénzügyi csapatai számáraA főkönyvhöz kapcsolódó projektköltségvetések, valós idejű költségkezelés, többdimenziós jövedelmezőségi jelentések, AI-támogatásEgyedi árazás
ProcoreTeljes körű projektköltség-ellenőrzés nagy építőipari cégek és fővállalkozók számáraÉpítkezés-specifikus költségkódok, terepi és pénzügyi adatok szinkronizálása, automatizált módosítási megrendelések kezelése, részletes jelentések, AI-támogatásEgyedi árazás

Hogyan válasszuk ki a projektköltség-követő szoftvert?

A projektköltség-követő szoftver kiválasztásakor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek egyszerűsítik a pénzügyi menedzsmentet és támogatják a projekt sikerét. Vegye figyelembe ezeket a képességeket a preferált költségkezelő eszközei esetében:

  • Valós idejű költségvetés-kezelés: Azonnal ellenőrizze a kiadásokat a költségvetéshez képest, hogy mindig kézben tartsa a költségeket.
  • Részletes jelentések és elemzések: Szerezzen betekintést a költségtrendekbe és eltérésekbe a megbízható időkövetési jelentések segítségével.
  • Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon számviteli szoftverekhez vagy vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerekhez, hogy csökkentse a kézi adatbevitelt.
  • Erős biztonsági funkciók: Védje projektköltség-adatait titkosítással és szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.
  • Skálázhatóság: Könnyedén alkalmazkodjon a növekvő projekt- vagy szervezeti igényekhez
  • Mobil hozzáférés: Engedélyezze a távoli és asztal nélküli csapat tagok számára a mozgás közbeni frissítéseket, megkönnyítve ezzel a projekt zökkenőmentes végrehajtását.
  • Automatikus riasztások: Kapjon értesítést a költségtúllépésekről, hogy elkerülje a meglepetéseket a projekt életciklusa során.
  • Több pénznem támogatása: Könnyítse meg a globális projekteket különböző pénznem opciókkal a hatékony projektköltség-kezelés érdekében.

💡 Profi tipp: Használjon „kiadási árnyék” naplót az informális költségek, például a csapat ebédei vagy az ad hoc eszközök nyomon követéséhez, így láthatja, hogyan halmozódnak fel ezek a kis kiadások, és beállíthat egy felső határt.

📊 Költségvetési baklövés: A montreali olimpiai stadion költségvetése eredetileg 134 millió kanadai dollár volt, de végül több mint 1,6 milliárd kanadai dollárba került. A rossz pénzügyi felügyelet és a politikai beavatkozás miatt 30 évre szóló adósságterhet jelentett.

A legjobb projektköltség-tervező és -követő szoftver

Íme néhány a legjobb projektköltség-nyomkövető szoftverek közül, amelyek valódi csapatmunka-folyamatok kezelésére lettek kifejlesztve. 📑

1. ClickUp (A legjobb a projektmunkafolyamatokon belüli központosított költségkövetéshez)

ClickUp Tasks: A legjobb projektköltség-nyomkövető szoftver
Hozza létre első ClickUp feladatát
Kövesse nyomon a feladat szintű kiadásokat a ClickUp Tasks segítségével

A projektköltségek elkülönített nyomon követése gyakran késésekhez, túlköltekezéshez vagy elmulasztott jóváhagyásokhoz vezet. A csapatok táblázatok, e-mail láncok és időkövető alkalmazások között váltanak, amelyek közül egyik sem kapcsolódik vissza a tényleges munkához.

A ClickUp mindent egy helyre gyűjt, így a költségkövetés a projekt részévé válik, és nem utólagos gondolat.

💵 Építsd be a pénzügyi részleteket a feladatokba

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén nyomon követheti a pénzügyi frissítéseket a feladatok szintjén.

Tegyük fel, hogy egy rendezvényügynökség egy nagy konferenciát szervez. Minden feladat – helyszínfoglalás, előadók koordinálása, beszállítók kezelése – tartalmazhat költségjegyzeteket, beszállítói számlákat és valós idejű állapotfrissítéseket. A pénzügyi és a projektcsapatok egymást megjelölhetik, megjegyzéseket hagyhatnak és a kapcsolóadó nélkül is megerősíthetik a kifizetéseket.

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy a feladatokat költségkövetőkké alakítsa azáltal, hogy olyan adatokat ad hozzá, mint a „Becsült költség”, „Tényleges költség” és „Költségtípus”.

💵 Kövesse nyomon az időt és az eredményeket munka közben

ClickUp projektidő-követés: egyszerűsített erőforrás-kezelés
Pontosan rögzítse a munkát a ClickUp Project Time Tracking segítségével

A ClickUp Project Time Tracking bevonja a munkaerőköltségeket is a képbe. A csapat tagjai nyomon követik az egyes feladatokra fordított órákat, a projektmenedzserek pedig valós idejű adatokat láthatnak, így a határidőket módosíthatják, vagy a túllépéseket jelölhetik.

A csapatok a ClickUp Dashboards segítségével hozhatják felszínre a projektadatokat, több mint 50 widget közül válogathatnak, hogy testreszabják azokat.

ClickUp irányítópultok: A projekt teljesítményének és a költségek kezelésének áttekintése egy pillanat alatt
A ClickUp Dashboards segítségével valós időben ellenőrizheti a költségeket

Például egy jelentős funkció bevezetését irányító termékcsapat létrehozhat egy irányítópultot, amelyen látható a csapattagok által rögzített óraszám, a költségvetés és a tényleges költségek sprintenkénti bontásban, valamint a költségek feladattípusok szerinti bontása. Ezzel a projektvezetők és a vezetők egyaránt közös képet kapnak a pénzügyi előrehaladásról, anélkül, hogy további jelentéseket kellene készíteniük.

💵 Takarítson meg időt a sablonokkal

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges kiadásokat a feladatok között a ClickUp projektköltség-elemzési sablon segítségével.
Ingyenes sablon letöltése
Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges kiadásokat a feladatok között a ClickUp projektköltség-elemzési sablon segítségével.

A ClickUp projektköltség-elemzési sablonja a csapatoknak kész struktúrát biztosít a költségvetések becsléséhez és nyomon követéséhez a mérföldkövek között. Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek fix hatókörű projekteket vagy támogatásalapú finanszírozást működtetnek, amelyek pontos eltéréskövetést igényelnek.

Műveleti költségvetési sablonok: ClickUp projektköltség-kezelési sablon
Ingyenes sablon letöltése
Használja a ClickUp projektköltség-kezelési sablont strukturált felülvizsgálatok elvégzéséhez.

Ugyanakkor a ClickUp projektköltség-kezelési sablonja további áttekinthetőséget biztosít. A több ügyfelet kezelő digitális ügynökségek ezzel a sablonnal ismétlődő költségvetési felülvizsgálatokat rendelhetnek hozzá, rögzíthetik az ügyfelek jóváhagyásait, és összehasonlíthatják a költségteljesítményt több teljesítmény között.

A sablon mindent láthatóvá és rendezetté tesz, még akkor is, ha több csapat is részt vesz a munkában.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A költségek bevételének egységesítése: Gyűjtse össze a költségvetési igényeket a ClickUp Forms segítségével, hogy egységesítse a beszállítók és csapatok által benyújtott igényeket.
  • Központosítsa a pénzügyi dokumentációt: Dokumentálja a költségvetés jóváhagyási folyamatait a ClickUp Docs- ban, hogy a pénzügyi irányelvek hozzáférhetők és naprakészek legyenek.
  • Azonnali költségvetési áttekintés: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a projektköltségvetések, a kiadások bontása vagy a függőben lévő jóváhagyások megjelenítéséhez anélkül, hogy át kellene kutatnia a feladatokat.
  • Ismétlődő kiadások nyomon követése: Állítsa be a ClickUp ismétlődő feladatait, hogy havi költségvetési ellenőrzéseket vagy ismétlődő szállítói kifizetéseket ütemezzen.
  • Költségriasztások automatizálása: Hozzon létre ClickUp automatizálásokat, amelyek riasztást indítanak, ha egy feladat meghaladja a becsült költségeket, vagy új kiadás kerül hozzáadásra.

A ClickUp korlátai

  • Bár a feladatok mobil eszközön is frissíthetők, a részletes költségadatok bevitelére vagy ellenőrzésére kisebb képernyőkön nem olyan egyszerű és hatékony.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (4470+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul a ClickUp projektköltség-követő szoftverről:

A ClickUp projekt- és programkezelési képességei valóban kivételesek, új mércét állítva a piacon. Hatékony eszközkészletet kínál, amely nemcsak a hatékony feladatkövetést, hanem a különböző projektek és programok átfogó kezelését is megkönnyíti. […] Ezenkívül a ClickUp jól megtervezett sablonjainak széles választéka egyszerűsíti a projektbeállítási folyamatot, jelentősen növelve a termelékenységet és a projekttervezés hatékonyságát.

A ClickUp projekt- és programkezelési képességei valóban kivételesek, új mércét állítva a piacon. Hatékony eszközkészletet kínál, amely nemcsak a hatékony feladatkövetést, hanem a különböző projektek és programok átfogó kezelését is megkönnyíti. […] Ezenkívül a ClickUp jól megtervezett sablonjainak széles választéka egyszerűsíti a projektbeállítási folyamatot, jelentősen növelve a termelékenységet és a projekttervezés hatékonyságát.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszközről érkező frissítéseket egyetlen koherens nézetbe integráljon. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb idő jut a vezetésre.

Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, kihagyott információk és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és előtérbe helyezve a legfontosabb információkat, pont akkor, amikor szükség van rájuk.

💫 Valós eredmények: Hívjon össze 200 szakembert egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse az általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

2. Productive (a legjobb kreatív ügynökségek számára a jövedelmezőség nyomon követéséhez)

Termelékeny: Projektköltség-kezelő szoftver ügynökségek számára
via Productive

A kreatív ügynökségek gyakran nehezen tudják megállapítani, mely projektek hoznak valóban pénzt. A Productive ezt valós idejű nyereségesség-követéssel oldja meg, amely megmutatja, hogy az ügynöksége pénzügyileg hol áll minden egyes projektben.

A platform közvetlenül összekapcsolja az időkövetést a költségvetéssel, így a munka előrehaladtával nyomon követheti a haszonkulcsot. Ami ezt az eszközt megkülönbözteti a általános projektmenedzserektől, az az ügynökségi munkafolyamatok mélyreható ismerete, az ügyfelek bevonásától a végső számlázásig.

A leghatékonyabb funkciók

  • Kövesse nyomon a számlázható órákat a projekt költségvetéséhez viszonyítva valós időben, és kapjon azonnali értesítést, ha közeledik a kiadási limithez vagy a jövedelmezőségi küszöbhöz.
  • Készítsen átfogó pénzügyi jelentéseket, amelyek lebontják a költségeket a különböző projektfázisok, csapattagok és ügyfélszegmensek szerint.
  • Töltse ki automatikusan a költségjelentéseket, készítsen jelentéseket és foglalja össze a feladatokat a Productive AI segítségével.
  • Hozzon létre egyedi számlázási díjakat a különböző csapattagok, projekttípusok és ügyfélszintek számára.
  • Figyelje a csapat kapacitását és az erőforrások elosztását több projektben, hogy elkerülje a túlzott elkötelezettséget.

Termelékenységi korlátozások

  • Az integrációs ökoszisztéma kisebb, mint a ClickUp-hoz hasonló vállalati szintű versenytársaké.
  • Az egyedi jelentések hatékony beállítása technikai ismereteket igényel, ami kisebb csapatok számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-támogatással, kihívást jelenthet.

Termelékeny árazás

  • Ingyenes próba
  • Alapvető: 11 USD/hó
  • Professzionális: 28 USD/hó
  • Ultimate: 39 USD/hó

Termelékenységi értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (60+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Productive-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelő véleménye a Productive projektköltség-kezelő eszközeiről:

Ügynökségként számunkra a leghasznosabb az, hogy átláthatjuk az üzletágban zajló összes folyamatot. A kezdeti árajánlattól/költségvetéstől a projekt teljes időtartama alatt egészen a számlázásig, a releváns adatok szoros integrációja jelentősen csökkenti a hibák valószínűségét. Nagyon hasznos, hogy egyetlen irányítópulton láthatjuk az összes erőforrásunkat és azok kihasználtságát (említettem már, hogy szinte bármiről lehet jelentést készíteni?).

Ügynökségként számunkra a leghasznosabb az, hogy átláthatjuk az üzletágban zajló összes folyamatot. A kezdeti árajánlattól/költségvetéstől a projekt teljes időtartama alatt egészen a számlázásig, a releváns adatok szoros integrációja jelentősen csökkenti a hibák valószínűségét. Nagyon hasznos, hogy egyetlen irányítópulton láthatjuk az összes erőforrásunkat és azok kihasználtságát (említettem már, hogy szinte bármiről lehet jelentést készíteni?).

📚 Olvassa el még: A legjobb Productive.io alternatívák

3. Screendragon (A legjobb marketingcsapatok számára, akik kampányköltségvetéseket kezelnek)

Screendragon: Költségvetés-kezelő eszközök a teljes projekt életciklushoz
via Screendragon

Próbált már valaha komplex marketingkampányt irányítani úgy, hogy közben minden elköltött dollárt nyomon követett? A Screendragon ezt a kihívást egy kifejezetten marketingcsapatok számára tervezett munkafolyamat-automatizálási rendszerrel oldja meg. Zökkenőmentesen kezeli a kreatív jóváhagyási folyamatokat, amelyek általában szűk keresztmetszeteket okoznak a kampányok végrehajtásában.

A csapatok automatizált útvonaltervezést állíthatnak be, amely biztosítja a projektek előrehaladását, miközben teljes átláthatóságot biztosít a költségvetésről. Így pontosan láthatja, hogy a kampány fejlesztésének egyes szakaszai mennyibe kerülnek, és ennek megfelelően optimalizálhatja azokat.

A Screendragon legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a kampány kiadásait több csatornán, beszállítón és médiatípuson keresztül egy egységes irányítópulton.
  • Állítson be egyedi költségvetési kategóriákat, amelyek tökéletesen illeszkednek a marketingkampányok struktúrájához.
  • Készítsen részletes ROI-jelentéseket, amelyek összekapcsolják a kampánykiadásokat a teljesítménymutatókkal, így könnyebben azonosíthatja, mely befektetések hoznak a legnagyobb hozamot.
  • Használja ki az AI segítségét, hogy operatív és erőforrás-információkat szerezzen, márkájához illeszkedő tartalmakat hozzon létre és ügynöki munkafolyamatokat építsen ki.
  • Szerezzen teljes áttekintést az erőforrások kapacitásáról a hatékony erőforrás-kezelés érdekében.

A Screendragon korlátai

  • A felület kialakítása elavultnak tűnik az újabb marketingprojekt-kezelő eszközökhöz képest.
  • A testreszabások és a fejlett funkciók gyakran igénylik a Screendragon támogató csapatának segítségét, ami lassíthatja a megvalósítást.

Screendragon árak

  • Egyedi árazás

Screendragon értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „kiadási sebesség” mutatószámot, hogy mérni tudja, milyen gyorsan meríti ki az egyes csapatok a költségvetésüket. Ez kiválóan alkalmas a hatékonysági hiányosságok felismerésére, például ha egy csapat túlzottan igénybe veszi a vállalkozók óráit.

4. Wrike (A legjobb komplex projektekhez, amelyek részletes felügyeletet igényelnek)

Wrike: Projektköltség-követő szoftver projektmenedzsment funkcióval
via Wrike

A komplex projektek könnyen kicsúszhatnak az irányítás alól, különösen akkor, ha több részlegnek kell együttműködnie a teljesítésekben. A Wrike ezt testreszabható munkafolyamatokkal oldja meg, amelyek gyakorlatilag bármilyen projektstruktúrához alkalmazkodnak, miközben végig részletes költségkövetést biztosítanak.

A csapatok különösen értékelik a platform azon képességét, hogy vállalati szintű komplexitást kezel, anélkül, hogy csorbítaná a projektköltségek és az erőforrás-kihasználás átláthatóságát.

A Wrike legjobb funkciói

  • Készítsen részletes projektköltségvetési sablonokat, amelyek előre meghatározott kategóriákat, jóváhagyási folyamatokat és költségkövetési paramétereket tartalmaznak.
  • A költségvetés funkcióval valós időben becsülheti, allokálhatja és nyomon követheti az összes projekt pénzügyeit egy helyen.
  • Készítsen átfogó jelentéseket, amelyek különböző dimenziókban elemzik a projekt jövedelmezőségét.
  • Állítson be automatizált időkövetést és költségjelentést, amely közvetlenül integrálódik a projekt költségvetésébe.
  • Gyors válaszokat kaphat a projekttel kapcsolatos kérdéseire, és Wrike AI segítségével projektfrissítéseket generálhat.

A Wrike korlátai

  • Nincs beépített képernyőmegosztás, üzenetküldés vagy videokonferencia funkciója, ezért a valós idejű együttműködéshez külső eszközökre kell támaszkodni.
  • A felhasználók lassú betöltési időkről vagy hibákról számolnak be, például arról, hogy az oldalak nem töltődnek be, miután egy ideig nem használták őket.
  • A fejlett pénzügyi menedzsment, például a számlázás vagy a kiadások nyomon követése, gyakran más szoftverekkel való integrációt igényel.

Wrike árak

  • Ingyenes
  • Csapat: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (2810+ értékelés)

📊 Költségvetési baklövés: A Berlin Brandenburg repülőtér 2011-ben nyílt volna meg, 2,5 milliárd eurós költségvetéssel. Végül 2020-ban nyílt meg, miután a költségek 7 milliárd euróra emelkedtek. A vizsgálatok a rossz projektmenedzsment költségkontrollt és a központosított nyomon követés hiányát emelték ki.

📚 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat

5. Smartsheet (A legjobb azoknak, akik szeretik a táblázatkezelő programokat és projektpénzügyeket kezelnek)

Smartsheet: Kezelje a projektköltségvetéseket egy táblázatszerű felületen
via Smartsheet

Ha csapata a táblázatokra épül, de kifinomultabb projektkövetési funkciókra van szüksége, a Smartsheet tökéletesen áthidalja ezt a hiányosságot. Ötvözi a mindenki számára ismerős rácsos felületet, amelyet mindenki tud használni, és a költségeket hatékonyan nyomon követő, erőteljes projektmenedzsment funkciókat.

A csapatok komplex projektköltségvetéseket készíthetnek táblázatkezelő programok képleteinek segítségével, miközben olyan fejlett funkciókhoz férnek hozzá, mint az automatizált munkafolyamatok és a valós idejű együttműködés.

Használhatja költségek nyomon követésére, erőforrás-költségek figyelemmel kísérésére és összesítő jelentések készítésére, amelyek több projekt pénzügyi adatait összesítik.

A Smartsheet legjobb funkciói

  • Készítsen vezetői szintű pénzügyi jelentéseket, amelyek megjelenésükben és kezelésükben hasonlítanak a hagyományos táblázatokhoz, de az adatokat élő projektkövetésből nyerik.
  • Használja az AI-t a táblázatok elemzéséhez, betekintés nyeréséhez és a projektkiadások trendjeinek előrejelzéséhez.
  • Allokálja az erőforrásokat, kövesse nyomon azok kihasználtságát, és számítsa ki a munkaerőköltségeket a kiosztott feladatok és az óradíjak alapján.
  • Állítson be feltételes formázást és automatikus riasztásokat, amelyek kiemelik a költségvetési eltéréseket, túllépéseket és erőforrás-elosztási problémákat.
  • Dolgozzon együtt a projektköltségvetésen és a pénzügyi tervezésen megosztott táblázatokon keresztül, ahol több csapattag is bevihet adatokat, miközben teljes körű ellenőrzési nyomvonalat tartanak fenn.

A Smartsheet korlátai

  • A változások nem mindig frissülnek valós időben, és nincs automatikus mentés.
  • A jelentések maximális mérete 500 sor/oldal, és a nagy jelentésekben való navigálás unalmas lehet.
  • Egyes felhasználók nem megfelelő biztonsági funkciókról számolnak be, például nem egyértelmű adattárolási helyekről vagy a teljes táblához való hozzáféréshez szükséges „szuperadminisztrátori” szerepkör hiányáról.

Smartsheet árak

  • Ingyenes próba
  • Pro: 12 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (19 680+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3450+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valós felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény erről a projektköltség-követő szoftverről egy G2-es értékelésből:

Tetszik, hogy a Smartsheet sokoldalú és sokféle alkalmazáshoz használható. Néha csak egy fejlettebb és interaktívabb Excel-verzióként használom, máskor pedig kihasználom a műszerfal és az automatizálási funkciók előnyeit, hogy nagyon hatékony eszközöket hozzak létre, amelyekkel a munka sokkal könnyebbé és szervezettebbé válik.

Tetszik, hogy a Smartsheet sokoldalú és sokféle alkalmazáshoz használható. Néha csak egy fejlettebb és interaktívabb Excel-verzióként használom, máskor pedig kihasználom a műszerfal és az automatizálási funkciók előnyeit, hogy nagyon hatékony eszközöket hozzak létre, amelyekkel a munka sokkal könnyebbé és szervezettebbé válik.

📚 Olvassa el még: A legjobb Smartsheet alternatívák

6. Toggl Track (A legjobb egyszerű időkövetéshez a projektekben)

Toggl Track: Az időkövetés megkönnyíti az üzleti műveleteket és a projekt számlázását
via Toggl Track

Néha csak azt kell tudnia, hogy hova megy az ideje, anélkül, hogy bonyolult projektmenedzsment feladatokkal kellene foglalkoznia. A Toggl Track ezt rendkívül egyszerű időkövetéssel biztosítja, amely bármilyen eszközön vagy platformon működik.

Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy ne zavarja Önt a munkában – indítsa el az időzítőt, rendelje hozzá egy projekthez, és állítsa le, amikor elkészült. Nincsenek bonyolult munkafolyamatok vagy kötelező mezők, amelyek lassítják a tényleges munkát. A csapatok imádják, hogy a részletes jelentések feltárják az időfelhasználás mintáit, amelyek közvetlenül befolyásolják a projekt jövedelmezőségét.

A Toggl Track legjobb funkciói

  • Állítson be projektköltségvetéseket az időbecslések alapján, és kapjon értesítést, amikor a nyomon követett idő megközelíti vagy meghaladja a kiosztott órákat.
  • Kövesse nyomon az időt offline módban, és szinkronizálja automatikusan, amikor újra csatlakozik, így biztosítva, hogy soha ne veszítsen el számlázható órákat.
  • Elemezze a csapat termelékenységi mintáit olyan jelentések segítségével, amelyek megmutatják a csúcsteljesítmény óráit, a projekt hatékonysági arányait és az egyes közreműködők mintáit.

Toggl Track korlátai

  • A csapatkezelési funkciók alapszintűek a teljes projektkezelési platformokhoz képest.
  • Nincs beépített számlázási és szünetnaplózási, GPS-követési, bérszámfejtési vagy ütemezési funkciója.
  • Az időbejegyzések szerkesztése nehézkes és hibalehetőségekkel járhat.
  • Az időzítőket nem lehet szüneteltetni; le kell állítani és újra kell indítani, ami töredezett bejegyzésekhez vezet (pl. több 5 másodperces munkamenet).

Toggl Track árak

  • Ingyenes (legfeljebb öt felhasználó számára)
  • Starter: 10 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (1570+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2575+ értékelés)

Mit mondanak a Toggl Trackről a valós felhasználók?

Ez a Capterra-áttekintés egy érdekes szempontot vet fel:

A Toggl Track nagyon felhasználóbarát. Egyszerűen kezelhető. Tetszik, hogy milyen könnyű folytatni egy korábbi projektet vagy újat hozzáadni. A színkódolás is segít felosztani azokat a területeket, amelyekkel a legtöbb időt töltöm. Nagyon tetszik a jelentések fül is – jó látni, hogy hány órát dolgoztam és az egyes projektekre fordított időm százalékos arányát.

A Toggl Track nagyon felhasználóbarát. Egyszerűen kezelhető. Tetszik, hogy milyen könnyű folytatni egy korábbi projektet vagy újat hozzáadni. A színkódolás is segít felosztani azokat a területeket, amelyekkel a legtöbb időt töltöm. Nagyon tetszik a jelentések fül is – jó látni, hogy hány órát dolgoztam és az egyes projektekre fordított időm százalékos arányát.

📚 Olvassa el még: A legjobb Toggl alternatívák az időkövetéshez

🔍 Tudta? A szervezetek mindössze 41%-a teljesíti a projekteket többnyire vagy mindig a költségvetés keretein belül. Ez egy jelentős hiányosságot jelez, amelyet a költségkövetés segíthet pótolni.

7. Harvest (A legjobb integrált időkövetéshez és számlázáshoz)

Harvest: Projektköltségek kezelése a költségvetés ellenőrzése érdekében
via Harvest

Azok a projektmenedzserek, akiknek szükségük van a költségkövetés és az ügyfelek számlázása közötti zökkenőmentes integrációra, különösen értékesnek tartják a Harvest szoftvert. A projektköltség-szoftver közvetlenül összekapcsolja az időkövetést a számlázási folyamatokkal, biztosítva, hogy minden számlázható óra rögzítésre kerüljön és hatékonyan bevételre konvertálódjon.

A pénzügyi csapatok értékelik, hogy a Harvest egy rendszerben kezeli mind a belső költségkövetést, mind a külső ügyfelek számlázását, csökkentve ezzel a különböző platformok közötti egyeztetési munkát. A részletes jelentésekből kiderül, mely projektek és ügyfelek generálják a legnagyobb hasznot.

A Harvest legjobb funkciói

  • Állítson be automatikus időkövetési emlékeztetőket és heti összefoglalókat, amelyek segítenek fenntartani a következetes követési szokásokat.
  • Elemezze üzleti teljesítményét átfogó jelentések segítségével, amelyek megmutatják, mely ügyfelek, projektek és munkatípusok biztosítják a legnagyobb jövedelmezőséget.
  • Készítsen pontos projektelőrejelzéseket a jelenlegi felhasználási arányok és a fennmaradó költségvetési allokációk alapján, hogy megjósolhassa a projekt végső jövedelmezőségét.
  • Automatikusan készítsen számlákat a nyomon követett idő és költségek alapján, és küldje el azokat az ügyfeleknek közvetlenül a platformról.

A Harvest korlátai

  • Nincs beépített bérszámfejtési vagy automatizált forgalmi adó funkció, ezért manuális munkára vagy harmadik féltől származó integrációkra van szükség.
  • Nincs központi értesítési központ a frissítésekhez, például a munkaidő-nyilvántartások benyújtásához vagy a számlákra vonatkozó emlékeztetőkhöz.
  • A feladatok vagy időbejegyzések szűrési lehetőségei alapszintűek, ami megnehezíti a jelentésekben szereplő konkrét kategóriák vagy csoportok elemzését.

Harvest árak

  • Ingyenes
  • Pro: 13,75 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 17,50 USD/hó felhasználónként

Harvest értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (815+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (630+ értékelés)

📚 Olvassa el még: Harvest vs Toggl összehasonlítás (funkciók, árak)

📊 Költségvetési baklövés: A 2000-es évek elején egy brit kormányzati projekt, amelynek célja az egészségügyi nyilvántartások modernizálása volt, 2 milliárd fontr ól 12 milliárd fontra duzzadt, mielőtt végül törölték.

8. Hubstaff (A legjobb megoldás távoli csapatok számára, amelyek részletes tevékenységfigyelésre szorulnak)

Hubstaff: Jövőbeli költségek előrejelzése és erőforrások elosztása ezzel a projektköltség-követő szoftverrel
via Hubstaff

Az elosztott csapatokat irányító operatív vezetőknek részletes áttekintésre van szükségük arról, hogy a távoli munkavállalók hogyan töltik az idejüket, és ez hogyan hat a projektköltségekre. A Hubstaff átfogó tevékenységfigyeléssel biztosítja ezt az áttekintést.

A szoftver felelősségre vonhatóságot biztosít anélkül, hogy túlságosan beavatkozna – a csapat tagjai láthatják saját termelékenységi mintáikat, míg a vezetők megkapják a pontos projektköltség-számításhoz szükséges áttekintést. A részletes jelentések segítenek azonosítani, mely távoli munkaminták vezetnek a leghatékonyabb projekt megvalósításához.

A Hubstaff legjobb funkciói

  • Figyelje a csapat termelékenységét automatikus képernyőképek készítésével és az alkalmazások használatának nyomon követésével.
  • Kövesse nyomon a projektköltségeket valós időben, miközben a csapat tagjai dolgoznak, az egyéni óradíjak és a tényleges időráfordítás alapján automatikusan kiszámított munkaerőköltségekkel.
  • Állítson be heti költségvetéseket vagy rögzített költséghatárokat a projektek és a csapat tagjai számára, hogy megakadályozza a túlköltekezést.
  • Állítson be automatizált bérszámfejtést a nyomon követett órák és a projektfeladatok alapján, így egyszerűsítve a fizetési folyamatokat.
  • Tekintse meg a projektköltségekről, a csapat tagjainak kiadásairól és a költségvetés előzményeiről szóló részletes jelentéseket.

A Hubstaff korlátai

  • Az alkalmazottak nyomon követési funkciói tolakodónak tűnhetnek, és ha nem gondosan alkalmazzák őket, ronthatják a csapat morálját, ráadásul nem alkalmasak kreatív vagy stratégiai munkák nyomon követésére.
  • Az adatvédelmi aggályok korlátozhatják a szigorú adatvédelmi követelményekkel rendelkező szervezetekben való bevezetését.
  • Erőssége elsősorban a munkaerő-költségek kezelésében rejlik; kevésbé alkalmas anyagköltségek vagy egyéb, nem munkaerővel kapcsolatos projektköltségek kezelésére.

Hubstaff árak

  • Ingyenes próba
  • Starter: 7 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)
  • Grow: 9 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)
  • Csapat: 12 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)
  • Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Hubstaff értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (1440+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (1570+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

A Hubstaff zökkenőmentes módszert kínál az idő nyomon követésére és a csapat termelékenységének figyelemmel kísérésére. Az időszakos képernyőképek készítésének, a tevékenységi szintek nyomon követésének és a Trello és Asana projektmenedzsment eszközökkel való integrációjának lehetősége rendkívül értékessé teszi a távoli csapatok számára. […] Néha a tevékenység nyomon követése túlságosan tolakodónak tűnhet, különösen a gyakori képernyőképek miatt. A mobilalkalmazás is hajlamos néha lemaradni vagy összeomlani, ami megszakíthatja a termelékenységet útközben.

A Hubstaff zökkenőmentes módszert kínál az idő nyomon követésére és a csapat termelékenységének figyelemmel kísérésére. Az időszakos képernyőképek készítésének, a tevékenységi szintek nyomon követésének és a Trello és Asana projektmenedzsment eszközökkel való integrációjának lehetősége rendkívül értékessé teszi a távoli csapatok számára. […] Néha a tevékenység nyomon követése túlságosan tolakodónak tűnhet, különösen a gyakori képernyőképek miatt. A mobilalkalmazás is hajlamos néha lemaradni vagy összeomlani, ami megszakíthatja a termelékenységet útközben.

📚 Olvassa el még: A legjobb Hubstaff alternatívák és versenytársak

9. Sage Intacct (A legjobb vállalati pénzügyi menedzsment integrációhoz)

Sage Intacct: Projektköltség-követő szoftver kockázatkezeléshez és pénzügyi adatok nyomon követéséhez
a Sage Intacct segítségével

A nagyvállalatoknak olyan projektköltség-követő rendszerre van szükségük, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő pénzügyi rendszerekbe és jelentési struktúrákba. A Sage Intacct ezt átfogó pénzügyi menedzsment funkciókkal biztosítja.

Kiválóan alkalmas projektelszámolásra, lehetővé téve az egyes projektek költségeinek, számláinak és bevételeinek nagy pontosságú nyomon követését és kezelését. Eloszthatja a közvetlen és közvetett költségeket, kezelheti a komplex számlázási ütemterveket, és elszámolhatja a bevételeket a számviteli standardok szerint.

A pénzügyi csapatok végre pontos projekt jövedelmezőségi adatokat kaphatnak, amelyek közvetlenül bekerülnek a vállalati pénzügyi kimutatásokba és a vezetői jelentésekbe, manuális adatkezelés nélkül.

A Sage Intacct legjobb funkciói

  • Készítsen kifinomult projektköltségvetéseket, amelyek kapcsolódnak a főkönyvi számlákhoz, és automatikusan frissítik a pénzügyi kimutatásokat.
  • Címkézze a tranzakciókat projektekkel, osztályokkal, helyszínekkel és egyéb dimenziókkal a részletes pénzügyi elemzés és jelentéskészítés érdekében.
  • Állítson be automatizált pénzügyi ellenőrzéseket, amelyek jóváhagyást igényelnek minden olyan projektköltség esetében, amely meghaladja az előre meghatározott küszöbértékeket.
  • Kövesse nyomon a projektköltségeket, miközben teljes körű ellenőrzési nyomvonalakat tart fenn, amelyek megfelelnek a vállalatirányítási követelményeknek és a pénzügyi beszámolási szabványoknak.
  • Javítsa az adatok minőségét és automatizálja a komplex pénzügyi munkafolyamatokat az integrált AI segítségével.

A Sage Intacct korlátai

  • A megvalósítás összetettsége jelentős informatikai erőforrásokat és pénzügyi szakértelmet igényel a megfelelő konfiguráláshoz.
  • Az ára lényegesen magasabb, mint az egyszerűbb projektmenedzsment eszközöké, ezért kisebb szervezetek számára nem praktikus.
  • Túlzott megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyeknek nincs szükségük átfogó pénzügyi menedzsment integrációra a projektkövetés mellett.
  • A GAAP-nak való megfelelés miatt a konfigurációk a bevezetés után merevek, így a változtatásokhoz fejlesztői vagy viszonteladói segítségre van szükség.

Sage Intacct árak

  • Egyedi árazás

Sage Intacct értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (3730+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (525+ értékelés)

💡 Profi tipp: Vezessen be egy gyors kiadási vétó folyamatot, amelynek keretében minden, a meghatározott küszöbértéket meghaladó, nem kritikus kiadáshoz második jóváhagyás szükséges, hogy megelőzze az impulzusvásárlásokat. A ClickUp-ban létrehozhat egy AI ügynököt, amely automatizálja ezt a folyamatot.

📊 Költségvetési baklövés: A kaliforniai nagysebességű vasútprojekt költségét 2008-ban 33 milliárd dollárra becsülték. 2023-ra a becsült költségek elérték a 128 milliárd dollárt, és a befejezés dátuma sem volt egyértelmű. Ezt elsősorban az inkonzisztens költségmonitoringnak és a projekt hatókörének változásainak tulajdonították.

10. Procore (A legjobb építési projektköltség-kezeléshez)

Procore: Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, és készüljön fel a jövőbeli projektekre a korábbi adatok alapján.
via Procore

Az építkezés egyedi projektköltség-kezelési kihívásokkal jár, amelyeket az általános eszközök egyszerűen nem tudnak hatékonyan kezelni. A Procore ezeket a speciális igényeket az építési projektek pénzügyi kezelésére kifejlesztett funkciókkal elégíti ki.

Megérti az építési költségek áramlását, és minden szakaszban átláthatóságot biztosít, a fejlesztés előtti fázistól a lezárásig. A csapatok nyomon követhetik a munkaerő-, anyag-, berendezés- és alvállalkozói költségeket, miközben betartják az építési számviteli elveket és a jelentési követelményeket.

A Procore legjobb funkciói

  • Kezelje a módosítási megrendeléseket és a költségvetés-módosításokat automatizált jóváhagyási munkafolyamatok segítségével, amelyek teljes ellenőrzési nyomvonalat biztosítanak.
  • Hozzáférés a költségvetésekhez, szerződésekhez, módosítási megrendelésekhez, beszerzési megrendelésekhez és számlákhoz egy egyetlen, összekapcsolt rendszerben, beépített AI-támogatással.
  • Készítsen részletes költségjelentéseket, amelyek a projekt kiadásait szakma, fázis, költségkód és egyéb építkezés-specifikus kategóriák szerint bontják le.
  • Csatlakoztassa a terepi műveleteket közvetlenül a pénzügyi nyomon követéshez olyan mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek lehetővé teszik a munkások számára, hogy naplózzák az időt, az anyagokat és a berendezések használatát a munkaterületeken.

A Procore korlátai

  • A kivitelezés előtti ajánlattételi eszközt hatékonytalanságáért és problémás működéséért kritizálják, olyan problémák miatt, mint a rossz használhatóság és a fejlesztőcsapat részéről a frissítések időszerűségének hiánya.
  • A bevezetés jelentős beállítási időt igényel a költségkódok, a jóváhagyási munkafolyamatok és a meglévő könyvelési rendszerekkel való integráció konfigurálásához.
  • Egyes felhasználók nem elégedettek az ügyfélszolgálattal, mert lassú a válaszidő, nincsenek dedikált ügyfélmenedzserek, vagy a problémák nem kerülnek megoldásra.

Procore árak

  • Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (3450+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (2770+ értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így foglalta össze:

A Procore egy jól szervezett, hatékony platform, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség lehet a nagyszabású ipari projektek megvalósításához, egészen az egyszerű lakóépületek építéséig.

A Procore egy jól szervezett, hatékony platform, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség lehet a nagyszabású ipari projektek megvalósításához, egészen az egyszerű lakóépületek építéséig.

💡 Profi tipp: A szoftverköltségek csökkentésének egyszerűsítése érdekében kövesse nyomon külön a funkciók bővítésével járó kiadásokat. Próbálja meg rögzíteni az eredeti tervhez képest felmerülő kiegészítő igényeket, hogy azokról tárgyaljon vagy elhalaszthassa őket, és így a költségvetésen belül maradjon.

Tekintse meg a teljes költségképet a ClickUp-ban

A költségvetés nyomon követése gyakran szigetelt módon történik. A csapatok frissítik a táblázatokat, a számok körbejárnak, és a projekt átláthatósága romlik.

A ClickUp pótolja ezt a hiányosságot. Ez a projektköltség-követő szoftver segít a csapatoknak a projektköltségvetés nyomon követésében anélkül, hogy a feladatok vagy az ütemtervek lendülete csökkenne.

A feladatkezelés, a jelentések, a dokumentumok és a kommunikáció egyetlen összekapcsolt platformon történik, így a költségvetés mindig kapcsolódik a munkához. Természetesen a döntések gyorsabban születnek, és a projektek is a terv szerint haladnak.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

