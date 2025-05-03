A 11 legjobb Zoho Forms alternatíva az intelligens adatgyűjtéshez

A Zoho Forms egy népszerű eszköz testreszabott űrlapok létrehozásához adatgyűjtés, ügyfél-visszajelzések és projektmenedzsment céljából.

Ha azonban fejlettebb automatizálást, zökkenőmentes integrációt és nagyobb testreszabási lehetőségeket keres, akkor több Zoho Forms alternatíva is jobban megfelelhet az Ön igényeinek.

Akár vállalkozás tulajdonosa, marketinges, projektmenedzser vagy HR-csapat tagja, a megfelelő űrlapkészítő eszközzel hatékonyabbá és szervezettebbé teheti adatgyűjtési folyamatait.

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk a Zoho Forms legjobb alternatíváit, amelyek sokféle funkcióval és szolgáltatásokkal rendelkeznek.

A Zoho Forms hiányosságai: 6 korlátozás, amit tudnia kell

A Zoho Forms akkor működik jól, ha még csak most kezded az adatgyűjtést. Könnyen használható, jól integrálható más Zoho termékekkel, és lefedi az online űrlapok létrehozásának alapjait. De ahogy nőnek az igényeid, megmutatkoznak a hiányosságok.

Itt kezdődik a csapatok visszatartása:

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A színeket és betűtípusokat megváltoztathatja, de ha teljesen testreszabott űrlapokat szeretne, amelyek összhangban vannak a márka irányelveivel vagy a kampány esztétikájával, akkor ez az eszköz korlátozónak tűnhet.

Fejlett sablonok hiánya: A sablonválaszték minimális, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy minden alkalommal a nulláról kezdjék el az űrlapok elkészítését.

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk: A Zoho ökoszisztémán kívül nem működik jól más alkalmazásokkal, különösen a niche eszközökkel, amelyekre a marketingesek és a szabadúszók gyakran támaszkodnak.

Lassul a nagy űrlapok esetén: Ha több szakaszban próbál részletes információkat gyűjteni, az űrlap teljesítménye észrevehetően csökken.

A tanulás időbe telik: azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik alaposan a Zoho átfogó csomagját, a felépítés és a logika nem intuitív, és lassíthatja a munkafolyamatot.

Nincs valódi drag and drop funkció: Az űrlapszerkesztő létezik, de hiányzik belőle a rugalmasság és a sebesség, amit mások modern drag and drop szerkesztői kínálnak.

A legjobb Zoho Forms alternatívák egy pillantásra

Íme néhány Zoho Forms alternatíva, amelyek nem csak az alapvető funkciókat kínálják, hanem több lehetőséget, jobb testreszabhatóságot és kevesebb fejfájást is:

Eszköz A legjobb Használati eset ClickUp Munkafolyamat-automatizálás és feladatintegráció Konvertálja az űrlapválaszokat végrehajtható feladatokká, és azonnal indítsa el a munkafolyamatokat. Jotform Dinamikus űrlapok logikával és fizetési lehetőséggel Készítsen fejlett űrlapokat fizetési lehetőségekkel, feltételes logikával és automatizálással. Microsoft Forms Microsoft 365-öt használó csapatok Belső felmérések, bevezetés és gyors adatgyűjtés az MS ökoszisztémán belül. Wufoo Gyors űrlapok beépített fizetési lehetőségekkel Gyorsan gyűjtsön be fizetéseket, készítsen felméréseket és indítson el egyszerű űrlapokat! Paperform Rugalmas logikával rendelkező márkás űrlapok Készítsen interaktív űrlapokat árazási szabályokkal, ütemezéssel és egyedi dizájnnal! Typeform Beszélgetésszerű űrlapok és márkás élmények Készítsen egy kérdéses űrlapokat a jobb elkötelezettség érdekében. Google Forms Gyors, ingyenes űrlapkészítés valós idejű adatszinkronizálással Végezzen belső szavazásokat, felméréseket és kvízeket automatikus szinkronizálással a Google Táblázatokkal. Formstack Biztonságos űrlapok és fejlett munkafolyamat-automatizálás Automatizálja az egészségügyi, pénzügyi és megfelelési követelményekkel terhelt munkafolyamatokat. Cognito Forms Komplex munkafolyamatok és feladat alapú automatizálás Használja a logikát, az e-aláírásokat és a fizetéseket a többlépcsős űrlapok létrehozásához. 123FormBuilder Vállalati használatra készült, megfelelőségi követelményeknek megfelelő űrlapok Készítsen HIPAA/GDPR-kompatibilis űrlapokat a Salesforce mély integrációjával. Formsite Alapvető űrlapok dokumentumgenerálással Hozzon létre biztonságos űrlapokat, amelyek PDF-fájlokat generálnak és automatizálják a munkafolyamatokat.

A Zoho Forms legjobb alternatívái

Nem minden csapat maradhat – vagy maradhat – a Zoho ökoszisztémában. Ha olyan Zoho Forms alternatívákat keres, amelyek rugalmasabb űrlapkészítést, jobb munkafolyamat-automatizálást és zökkenőmentes integrációt kínálnak a projektmenedzsment eszközével, akkor mi segítünk Önnek.

Íme a legfontosabb alternatívák, amelyeket érdemes megfontolni:

1. ClickUp (a legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és feladatintegrációhoz)

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, túlmutat az alapvető feladatkezelésen. Dokumentumokat, csevegéseket, táblákat, célokat, irányítópultokat, időkövetést és még sok mást egyesít egyetlen platformon, segítve a vállalkozásokat a munka központosításában és az eszközök közötti váltás kiküszöbölésében.

A ClickUp Forms segítségével az űrlapok válaszai azonnal feladatokká alakíthatók

A ClickUp Forms szorosan integrálódik a munkafolyamatokba. Amikor valaki kitölti az űrlapot, az azonnal kiválthatja a feladat létrehozását, a csapattagok kijelölését és a frissítések megjelenítését a műszerfalon. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell manuálisan ellenőrizni a beküldött űrlapokat. Így minden azonnal végrehajthatóvá válik.

Ezenkívül minden űrlapot logikai alapú mezőkkel, vizuális elemekkel, márka színekkel és háttérképekkel testreszabhat a csapata igényeinek megfelelően.

A ClickUp Dashboards segítségével gyorsan áttekintheti az űrlapok beküldési adatait. Konvertálja az űrlapok beküldéseit egyedi irányítópultokká, hogy mindig frissített vizualizációt kapjon, amelyre hivatkozhat!

A műszerfalak segítségével kezelheti az űrlapokkal kapcsolatos adatokat, például a beküldési arányokat, az állapotban töltött időt stb., és részletesen megvizsgálhatja az egyes feladatokat is.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások körülbelül 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntéseket veszít el a szétszórt dokumentáció miatt, és csak 8% használ projektmenedzsment eszközöket a teendők nyomon követésére. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Ingyenes sablon A ClickUp plug-and-play visszajelzési űrlap sablonjával rögzítheti, rendszerezheti és feldolgozhatja a visszajelzéseket.

A ClickUp emellett előre megtervezett mezőkkel és testreszabható opciókkal ellátott visszajelzési űrlap-sablonokat is kínál, amelyek segítségével könnyedén gyűjtheti az értékes információkat, akár ügyfelektől, alkalmazottaktól, akár érdekelt felektől.

A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja előre konfigurált egyéni mezőkkel, nézetekkel és állapotokkal rendelkezik. Segít nyomon követni a válaszokat, értékelni a szolgáltatókat és felismerni az ismétlődő problémákat – mindezt egy helyen.

A regisztrációs űrlap sablonokat felhasználhatja rendezvények regisztrációjának kezelésére, kapcsolattartási adatok gyűjtésére vagy álláspályázatok bekérésére is. A ClickUp rendelkezik felvételi űrlap sablonokkal is, amelyek segítségével kezelheti az ügyfelek elvárásait, és azonnal létrehozhat komplex űrlapokat, irányítópultokat és munkafolyamatokat.

Automatizálja az ismétlődő munkákat szabályalapú triggerekkel, amelyek a ClickUp Automation segítségével futtatják a munkafolyamatokat

Az űrlapok válaszai alapján a ClickUp Automation segít szabályokat beállítani a feladatok automatikus kiosztásához, a prioritások megváltoztatásához, az állapotok frissítéséhez, e-mailek küldéséhez és még sok máshoz – anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. Azok számára készült, akik szeretnék kiküszöbölni az ismétlődő adminisztratív munkákat.

Hatékony űrlapautomatizálási eszközként használható, amely segít optimalizálni az adatgyűjtést, az űrlapválaszok alapján műveleteket indítani és a munkafolyamatokat automatizálni, mindezt egy helyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott űrlapokat, és ossza meg vagy ágyazza be őket bárhol!

A marketing automatizálási triggerek és a megbízottakra vonatkozó szabályok segítségével alakítsa az űrlapok benyújtását végrehajtható feladatokká.

Csökkentse a manuális jelentések számát az AI-alapú összefoglalók és a ClickUp Brain projektfrissítések segítségével.

Készítsen gazdag, valós időben frissülő irányítópultokat az űrlapok és feladatok adatainak felhasználásával.

Találja meg az összes űrlapját központilag szervezve a ClickUp kereshető Forms Hubjában.

Bővítse űrlapja funkcionalitását a ClickUp több mint 1000 integrációjával olyan eszközökkel, mint a Slack, a HubSpot és még sok más.

A ClickUp korlátai

Az űrlapszerkesztő nem elérhető a mobilalkalmazásban.

Az első használatkor a műszerfalok teljes testreszabása némi időt igényel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Philip Storry, vezető rendszergazda, így nyilatkozott:

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok szabványosításához. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk feladatok automatikus generálására, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

2. Jotform (A legjobb beépített fizetési és logikai funkciókkal rendelkező hatékony űrlapokhoz)

via Jotform

A Jotform arra összpontosít, hogy az űrlapkészítés ne csak egyszerű legyen, hanem dinamikus és funkcionális is a komoly munkafolyamatokhoz.

Ezzel hozzáférhet intelligens feltételes logikához, fizetési integrációkhoz és automatizált munkafolyamatokhoz anélkül, hogy egyetlen sor kódot is meg kellene érintenie. Ami kiemelkedő, az a sebesség – perceken belül készíthet egy kifinomult, többfunkciós űrlapot, és bárhová beágyazhatja.

Azok számára készült, akik el akarják kerülni a technikai problémákat, és olyan űrlapokat szeretnének létrehozni, amelyek jól néznek ki, jól működnek és több mint 150 üzleti eszközzel összekapcsolhatók. A felhasználói visszajelzések kéréseitől a belső jóváhagyásokig és regisztrációkig minden feladatot egyszerűen és hatékonyan kezel.

A Jotform legjobb funkciói

Indítson munkafolyamatokat és értesítéseket a felhasználói válaszok alapján feltételes logikával.

Fogadjon online fizetéseket közvetlenül űrlapokon keresztül a Stripe, PayPal és más szolgáltatások segítségével.

Több mint 10 000 sablon segítségével bármit létrehozhat, a felmérésektől a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtésére szolgáló űrlapokig.

Csatlakozzon több mint 150 alkalmazáshoz, például a Google Sheetshez, a Mailchimphez, a Salesforce-hoz és a Slackhez.

A Jotform korlátai

A mobil eszközökkel való kompatibilitás egyes eszközökön nem egyenletes.

Egyes funkciók rejtve maradnak, ha még nem ismeri a platformot.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó felhasználónként

Silver: 49 USD/hó felhasználónként

Gold: 129 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 2400 értékelés)

3. Microsoft Forms (legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Microsoft 365-öt)

a Microsofton keresztül

Ha csapata már a Microsoft 365 környezetben dolgozik, a Microsoft Forms egy egyszerű, de hatékony lehetőség alkalmazotti felmérések, közvélemény-kutatások és kvízek készítésére anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

Könnyen szinkronizálható az Excel programmal az adatok elemzéséhez, integrálható a Teams programmal a közös válaszokhoz, és AI-alapú javaslatokat használ az űrlapok létrehozásának felgyorsításához.

Tiszta, intuitív és nem igényel semmilyen beállítást, ha már Microsoft eszközöket használ. Belső felhasználási esetekhez – alkalmazotti visszajelzések, új munkatársak beillesztése vagy gyors pulzusfelmérések – tökéletesen illeszkedik a többi Microsoft-termékhez.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Készítsen gyors felméréseket és kvízeket intelligens javaslatok és sablonok segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható az Excel, a SharePoint és a Teams programokkal a valós idejű együttműködés érdekében.

Testreszabhatja az űrlapokat témákkal és médiával, hogy még vonzóbbá tegye őket.

A Microsoft 365 fiókjával hozzáférhet és kezelheti a válaszokat különböző eszközökön.

A Microsoft Forms korlátai

A dedikált űrlapkészítőkhöz képest korlátozott vizuális testreszabási lehetőségekkel rendelkezik.

A mobil eszközökkel való kompatibilitás egyes eszközökön nem egyenletes.

A Microsoft Forms árai

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Copilot: Business csomagok kiegészítőjeként elérhető (ár nem elérhető)

Microsoft Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 200 értékelés)

Íme, mit mondott egy G2-felhasználó:

Az igazság az, hogy ez az eszköz jelentősen leegyszerűsítette számomra az űrlapok elkészítésének folyamatát. Sok időt vesztegettünk el azzal, hogy professzionális megjelenésű űrlapokat terveztünk, különösen azért, mert nem rendelkezünk fejlett tervezési vagy programozási ismeretekkel. Most azonban a drag-and-drop komponensek segítségével olyan űrlapokat hozhatok létre, amelyek nemcsak funkcionálisak, hanem kifinomult és vonzó megjelenésűek is.

4. Wufoo (A legjobb gyors űrlapkészítéshez beépített fizetési lehetőségekkel)

via Wufoo

A Wufoo egy veterán a űrlapkészítő területén, amely könnyű használatáról és egyszerű beállításáról ismert. Ha gyorsan kell létrehoznia fizetési funkcióval ellátott űrlapokat, felméréseket vagy alkalmazásokat, a Wufoo előre megtervezett sablonokkal, drag-and-drop elemekkel és felhasználóbarát felülettel áll rendelkezésre.

Különösen vonzó azoknak a felhasználóknak, akik könnyű, kódolás nélküli és gyorsan telepíthető megoldást keresnek. Támogatja a PayPal, Stripe és Square fizetési rendszereket is, így ideális adományozási űrlapok, rendezvények fizetései vagy regisztrációkhoz.

A Wufoo legjobb funkciói

Készítsen és indítson el űrlapokat több mint 400 sablon és egy felhasználóbarát drag-and-drop építő segítségével.

Fizetéseket gyűjtsön a Stripe, PayPal, Square vagy Authorize. Net segítségével.

Testreszabhatja az űrlapok témáit saját márkájával CSS vagy beépített tervező segítségével.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Salesforce, Mailchimp, WordPress és Asana.

A Wufoo korlátai

CAPTCHA-támogatással nem rendelkezik, ezért nagyon sebezhető a spamekkel és a botokkal szemben.

A fizetési integrációval rendelkező űrlapok esetében a biztonsági funkciók korlátozottak.

Wufoo árak

Örökre ingyenes

Starter: 22 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 249 USD/hó felhasználónként

Wufoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5,0 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 200 értékelés)

🔎 Tudta? A logikán alapuló feltételes folyamatokat tartalmazó űrlapok akár 160%-kal is növelhetik a konverziókat – különösen felmérések, árajánlatok vagy foglalások esetében.

5. Paperform (A legjobb márkás űrlapokhoz, fizetésekhez és rugalmas logikához)

via Paperform

A Paperform ötvözi az űrlapkészítést a céloldal-szerkesztő tervezési szabadságával. Úgy lett kialakítva, hogy inkább dokumentumíráshoz hasonlítson, mint dobozok húzogatásához – és ez az, ami megkülönbözteti a többitől.

Akár szolgáltatásokat értékesít, foglalásokat fogad, ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, vagy dinamikus árképzési szabályokkal rendelkező testreszabott űrlapokat készít, a Paperform mindezt egyetlen tiszta, minimalista felületen kezeli.

Az űrlapot a márkájához igazíthatja, automatizálhatja a munkafolyamatokat, számításokat adhat hozzá, sőt, az űrlapot fizetési támogatással ellátott mini webáruházzá is alakíthatja.

A Paperform legjobb funkciói

Készítsen interaktív űrlapokat, amelyek egy helyen támogatják a logikán alapuló árazást, ütemezést és fizetéseket.

Adjon hozzá számításokat, feltételes folyamatokat és dinamikus sikeroldalakat kódírás nélkül.

Beágyazhat e-aláírásokat, foglalásokat gyűjthet és automatizálhat feladatokat több mint 2000 integráció segítségével.

Teljesen testreszabhatja a vizuális elemeket, a tipográfiát, az elrendezést és a hátteret, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

A Paperform korlátai

Korlátozott keresési vagy szűrési lehetőségek többválasztós kérdések esetén, nagy válaszhalmazokkal

A részleges beküldések nem mindig állíthatók vissza, ha a felhasználó félúton abbahagyja a munkát.

A Paperform árai

Essentials: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 129 USD/hó felhasználónként

Enterprise: Egyedi árazás

Paperform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (100+ értékelés)

Egy G2 felhasználótól:

A Paperform felfedezése előtt több más megoldást is kipróbáltam, de eddig a Paperform volt az egyetlen, amely minden igényemet kielégítő funkciókat és integrációkat kínált. Általában nagyon hosszú és összetett űrlapokkal dolgozom, és a Paperform egyszerű felülete ezt sokkal könnyebbé teszi. Emellett a Paperform nagyon jól kommunikál a Zapierrel, ami az egyik fő problémám volt, mielőtt elkezdtem használni.

6. Typeform (A legjobb beszélgetésszerű űrlapokhoz és márkás élményekhez)

via Typeform

A Typeform kiemelkedik a különböző Zoho Forms alternatívák közül azzal a tervezési filozófiájával, amelynek középpontjában a közönséggel való párbeszéd áll, nem pedig az egyoldalú kommunikáció. Az egy kérdésenkénti felület inkább beszélgetésnek tűnik, mint űrlapnak, ami növeli az elkötelezettséget és a kitöltési arányt.

Beágyazhat videókat, logikán alapuló nyomon követéseket adhat hozzá, és teljes mértékben személyre szabhatja űrlapjait, így azok ideálisak lesznek potenciális ügyfelek megszerzéséhez, felmérésekhez és olyan bevezetési folyamatokhoz, amelyek nem tűnnek tranzakciós jellegűnek.

A Typeform intelligens betekintést, beépített elemzéseket és AI-alapú válaszanalízist is kínál, segítve a csapatokat abban, hogy valódi értelmet nyerjenek az összegyűjtött adatokból.

A Typeform legjobb funkciói

Készítsen sokoldalú űrlapokat felmérésekhez, közvélemény-kutatásokhoz, kvízekhez, értékelésekhez és egyebekhez.

Videókat, egyedi változókat, logikai ugrásokat és feltételes nyomon követéseket adhat hozzá kód írása nélkül.

Hozzáférés részletes űrlapteljesítmény-elemzésekhez és kérdésszintű betekintéshez

Exportálja az űrlapválaszokat Excel- vagy CSV-fájlokba

Integrálja több mint 500 eszközzel, például a Google Sheets, a HubSpot, a Salesforce, a Slack és a Calendly alkalmazásokkal.

A Typeform korlátai

Az alapcsomagban nincsenek csak megtekintésre szolgáló felhasználói helyek, ami kényszerű megoldásokat eredményez azoknak a csapatoknak, amelyek csak olvasási hozzáférésre szorulnak.

A válaszok korlátozása gyorsan felhalmozódhat, ami költségessé teszi a nagy volumenű felhasználók számára.

Typeform árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Growth Essentials: 199 USD/hó felhasználónként

Growth Pro: 349 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (900+ értékelés)

Egy G2 felhasználótól:

Tetszik, hogy sok szabadságot kapsz a különböző felmérési útvonalakhoz. Ha negatív visszajelzést kapsz, egy sor kérdéssel többet is megtudhatsz, míg ha pozitív visszajelzést kapsz, engedélyt kérhetsz, hogy ezt egy másik kérdéssorban értékelésként felhasználhasd.

7. Google Forms (A legjobb gyors, egyszerű felmérésekhez, valós idejű együttműködéssel)

a Google Forms segítségével

A Google Forms a legjobb választás azok számára, akik már beágyazódtak a Google ökoszisztémájába. Egyszerű, gyors és zökkenőmentes együttműködésre lett kialakítva. Közvetlenül kapcsolódik a Google Sheetshez az azonnali adatszinkronizálás és elemzés érdekében.

Drag-and-drop felülete, valós idejű szerkesztési lehetőségei és megbízható megosztási opciói ideálisak az adatgyűjtés optimalizálásához. A legjobb az egészben, hogy Google-fiókkal teljesen ingyenes – ha már használja a Workspace-t, nem kell új eszközöket megtanulnia.

A Google Forms legjobb funkciói

A megszokott Google Docs-stílusú szerkesztővel valós időben együttműködhet csapatával korlátlan számú űrlapon.

Állítson be űrlapokat weboldalakra, vagy ossza meg őket e-mailben, közösségi oldalakon vagy egyedi linkeken keresztül néhány másodperc alatt.

A válaszokat automatikusan rendszerezze a Google Táblázatokban, hogy könnyen hozzáférhetőek és jelenthetőek legyenek.

Használjon sablonokat a gyors létrehozáshoz, vagy készítsen egyedi kvízeket, felméréseket és regisztrációkat.

A Google Forms korlátai

Korlátozott vizuális testreszabási lehetőségekkel és fejlett logikai elágazások hiányával rendelkezik.

Túl egyszerűnek tűnhet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erőteljesebb munkafolyamatokra vagy integrációkra van szükségük.

A Google Forms árai

Örökre ingyenes

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Forms értékelések és vélemények

G2: 4,6/5,0 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 11 000 értékelés)

Egy G2 felhasználótól:

Egyszerűen használható és összekapcsolható a Google táblázatokkal. A Google felméréseinek másik nagy előnye, hogy az űrlapok beküldése Google-fiókhoz kapcsolódik, így a felhasználók ellenőrizhetik azokat.

8. Formstack (A legjobb biztonságos űrlapok készítéséhez és munkafolyamatok automatizálásához)

A Formstack azoknak a csapatoknak készült, akiknek a Zoho Forms alternatíváira nemcsak űrlapok készítéséhez van szükségük. Ez egy teljes munkafolyamat-automatizálási platform, amely űrlapokat, e-aláírásokat, dokumentumokat és integrációkat egyesít egy eszközkészletben.

A felület kezdőbarát, de a háttérben komoly teljesítmény rejlik – különösen, ha olyan, a szabályozásoknak alávetett iparágakkal foglalkozik, mint az egészségügy, a kormányzati szektor vagy a pénzügyek. Funkciói, mint például az űrlapok előre kitöltése, a feladatok kiosztása és a logikán alapuló munkafolyamatok, segítenek bármilyen űrlapot teljes értékű folyamatokká alakítani. Nem feltűnő, de megbízható és vállalati szintű.

A Formstack legjobb funkciói

Automatizálja a teljes munkafolyamatot olyan űrlapokkal, amelyek dokumentumok létrehozását, feladatok továbbítását és elektronikus aláírásokat indítanak el.

Használja a Formstack for Salesforce alkalmazást űrlapok létrehozásához és kezeléséhez közvetlenül a Salesforce szervezetén belül.

Ellenőrizze a jogosultságokat, rendeljen hozzá felülvizsgálókat, és kövesse nyomon az űrlapok és dokumentumok jóváhagyásait.

Hozzáférés munkafolyamat-irányítópultokhoz, dinamikus feladatkiosztásokhoz és fejlett útválasztási logikához egyetlen sor kód írása nélkül.

A Formstack korlátai

Az űrlapkészítő panel szűkösnek és nehezebben kezelhetőnek tűnik, ha összetett űrlapokat készítünk.

A mezők átnevezése vagy törlése figyelmeztetés nélkül megszakíthatja az automatizált logikát vagy értesítéseket.

Formstack árak

Űrlapok: 99 USD/hó felhasználónként

Csomag: 299 USD/hó öt felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 (450+ értékelés)

Capterra: 4,0/5,0 (100+ értékelés)

9. Cognito Forms (A legjobb hatékony munkafolyamatokhoz és feladatok automatizálásához)

A Cognito Forms egyensúlyt teremt a testreszabás és az automatizálás között. Nem csak adatokat gyűjt, hanem azokat felhasználja munkafolyamatok elindítására, feladatok kiosztására, dokumentumok létrehozására, sőt, akár fizetések beszedésére is a Square vagy a PayPal segítségével.

Kiemelkedő funkciója a Workflow Tasks, amely lehetővé teszi különböző felhasználók bevonását a folyamat különböző szakaszaiba – gondoljon például jóváhagyásokra, nyomon követésekre és dinamikus állapotváltozásokra.

Kódírás nélkül is létrehozhat komplex űrlapokat ismétlődő szakaszokkal, számításokkal és fejlett logikával. Ez egy remek választás, ha az űrlapjának többet kell tudnia, mint egyszerű adatgyűjtés.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Automatizálja a több lépésből álló munkafolyamatokat szerepkörökön alapuló állapotváltozásokkal és alkalmazáson belüli feladatkiosztásokkal.

Használja az adatkeresést, a számításokat és a logikát, hogy valós időben alkalmazkodó űrlapokat készítsen.

Gyűjtsen jogilag kötelező erejű elektronikus aláírásokat, és készítsen dokumentumokat közvetlenül a benyújtott űrlapadatokból.

Fogadjon el fizetéseket Stripe, Square vagy PayPal segítségével, és alkalmazzon szabályokat, például mennyiségi korlátozásokat vagy kedvezményeket.

A Cognito Forms korlátai

Kevesebb testreszabási lehetőség az űrlapok stílusának kialakításához CSS hozzáadása nélkül

A beágyazás alapértelmezés szerint egyszerűnek tűnik, hacsak nem alakítja ki manuálisan a stílust.

Cognito Forms árak

Örökre ingyenes

Pro: 19 USD/hó, maximum 2 felhasználó számára

Csapat: 39 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Vállalati: 129 USD/hó, maximum 20 felhasználó számára

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 130 értékelés)

Egy G2 felhasználótól:

Az űrlapok a cégem kapuja. Általában több cég szolgáltatásait is igénybe veszem, hogy kihasználjam mindegyikük erősségeit. A Cognito-t alapvető felvételi űrlapként kezdtük használni, de az idő múlásával, az e-kereskedelem lehetőségének köszönhetően, a Cognito űrlapjaink az események jegyvásárlási és előlegfizetési munkafolyamatává váltak. A kialakítás egyszerű és áramvonalas volt.

10. 123FormBuilder (A legjobb a szabályozási követelményeknek megfelelő űrlapok és vállalati munkafolyamatokhoz)

via 123FormBuilder

A 123FormBuilder a legtöbb más platformnál nagyobb hangsúlyt fektet a biztonságra és a szabályoknak való megfelelésre. Ha munkafolyamataid érzékeny adatokat tartalmaznak – például az egészségügy, a kormányzati szektor vagy a pénzügyek területén –, ez a platform megkönnyíti az összes követelmény teljesítését. A GDPR-től és a HIPAA-tól kezdve a fejlett titkosításig és az adatrezidenciára vonatkozó opciókig mindent lefed.

Kiemelkedő tulajdonságai a szoros Salesforce integráció, a több mint 45 natív alkalmazás támogatása, valamint az a lehetőség, hogy PDF-fájlokat vagy egyedi jelentéseket hozhat létre közvetlenül az űrlapok beküldéséből. Akár adományozásról, betegfelvételről vagy regisztrációról van szó, ez a megoldás azoknak a csapatoknak készült, amelyeknek mind kontrollra, mind rugalmasságra szükségük van.

A 123FormBuilder legjobb funkciói

Készítsen biztonságos űrlapokat adat titkosítással, GDPR és HIPAA megfelelőséggel.

Az adatokat valós időben közvetlenül a Salesforce-ba, a Google Sheets-be vagy a CRM-be továbbíthatja.

PDF-dokumentumok létrehozása és e-mail munkafolyamatok elindítása a beküldés után

Hozzáférés több mint 3000 előre elkészített sablonhoz, a hozzájárulási nyilatkozatoktól az értékelésekig.

A 123FormBuilder korlátai

Frissítések során előforduló alkalmi hibák, különösen az átirányítási URL-ek körül

Az űrlapok készítése során az felhasználói felület nem mindig egységes.

123FormBuilder árak

Örökre ingyenes

Gold : 37 USD/hó felhasználónként

Platinum: 49 USD/hó felhasználónként

Diamond: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 225 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

123FormBuilder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (170+ értékelés)

11. Formsite (A legjobb alapvető űrlapokhoz és a régi iskola megbízhatóságához)

Formsite -on keresztül

A Formsite a 90-es évek vége óta létezik, és ez meg is látszik rajta. Bár nem nyer díjakat a modern felhasználói élmény vagy a gyors innováció terén, a feladatát elvégzi. Megbízható, biztonságos és olyan alapvető funkciókkal rendelkezik, mint a fizetésfeldolgozás, a PDF-exportálás, a többoldalas logika és a robusztus integrációk.

Emellett egy 14 napos ingyenes próbaidőt is kínál, amelyhez nem szükséges hitelkártya, ami ritkaságszámba megy. Ha valami sziklaszilárd megoldást keres, de nem érdekli a felesleges sallang vagy a csillogó felhasználói felület, akkor a Formsite továbbra is versenyképes alternatíva a Zoho Forms alternatívái között.

A Formsite legjobb funkciói

Készítsen űrlapokat könnyedén a drag-and-drop szerkesztővel, kép- és adatfeltöltéssel, valamint több mint 40 kérdés típusával.

Fizetéseket zökkenőmentesen gyűjthetsz a Stripe, PayPal, Braintree és Authorize.net segítségével.

Biztonságos beküldés CAPTCHA védelemmel és SSL titkosítással.

Automatizálja a munkafolyamatokat PDF-kimenettel, mentési és visszatérési opciókkal, valamint fejlett logikával.

A Formsite korlátai

A felhasználói felület elavultnak és nehézkesnek tűnik az újabb eszközökhöz képest.

Az ára emelkedett, míg a funkciók nagyrészt változatlanok maradtak.

Formsite árak

Személyes: 24,95 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 69,95 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 99,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 249,95 USD/hó felhasználónként

Formsite értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (40+ értékelés)

Egy G2 felhasználótól:

A Formsite egy hatékony eszköz, amelynek alkalmazási lehetőségei az értékesítési környezetben korlátlanok. Szinte minden szempontból testreszabható. Az űrlapok készítése egyszerűvé vált a többféle sablon és a drag-and-drop funkció révén. A Formsite számos más hatékony szoftverrel, például a Salesforce-szal is integrálható. Az előfizetés szintjétől függően akár API-opció is rendelkezésre áll. A munkafolyamatok automatizálása értesítésekkel és jóváhagyásokkal teszi ezt a választást ideális megoldássá a több részleget érintő komplex folyamatokhoz.

Íme néhány további űrlapkészítő eszköz, amelyek egyedi funkciókat és képességeket kínálnak, és Zoho Forms alternatíváiként tekinthetők:

FormKeep: Könnyűsúlyú űrlap-háttérrendszert biztosít azoknak a fejlesztőknek, akiknek frontend rugalmasságra van szükségük, anélkül, hogy bonyolult integrációkat kellene végrehajtaniuk.

SurveySparrow: Beszélgetésszerű felméréseket, ismétlődő felmérések automatizálását és több eszközön való reagálóképességet kínál.

FormAssembly: A vállalati adatgyűjtésre és a Salesforce natív integrációjára összpontosít a biztonságos munkafolyamatok érdekében.

Frissítse űrlapjait és munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Az űrlapok egyszerűsítik az adatgyűjtést, és kritikus szerepet játszanak a haladás nyomon követésében és a munkafolyamatok automatizálásában.

A Zoho Forms egy megfelelő eszköz alapvető űrlapkészítéshez és adatgyűjtéshez, de vannak korlátai – különösen, ha csapatának nagyobb automatizáltságra, rugalmasságra és más eszközökkel való zökkenőmentes integrációra van szüksége.

Akár ügyfélkezeléssel, visszajelzések gyűjtésével, projektkérelmek kezelésével vagy jóváhagyások automatizálásával foglalkozik, biztosan talál egy okosabb eszközt a csapatának.

A megfelelő űrlapkészítőnek nem csak az adatok rögzítésére kell képesnek lennie, hanem azoknak a munkafolyamatokhoz, CRM-hez és döntésekhez való kapcsolására is.

Ebben a tekintetben a ClickUp kiemelkedik a többi Zoho Forms alternatíva közül, mivel hatékony automatizálást, mély integrációkat és egy olyan projektmenedzsment csomagot kínál, amelynek célja, hogy az űrlapok benyújtását valódi, megvalósítható munkává alakítsa. Segít megszabadulni a manuális munkától, és átállni egy olyan eszközre, amely megfelel a csapat hatékonyságának és növekedésének.

