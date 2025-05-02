Fedezze fel a 10 legjobb AI sajtóközlemény-generáló eszközt 2025-ben

🧠 Érdekes tény! Az újságírók 74%-a szeretne több minőségi sajtóközleményt kapni a PR-szakemberektől.

De a legtöbb PR-csapatnak nehézséget okoz a feladat teljesítése. Miért? Mert a tökéletes sajtóközlemény elkészítése időt, erőfeszítést és némi történetmesélési varázslatot igényel.

Szerencsére az AI segít ebben. Ezek az intelligens AI sajtóközlemény-generáló eszközök megkönnyítik a munkáját. Ma a piacon elérhető 10 legjobb eszközt mutatjuk be!

Mit kell keresnie egy AI sajtóközlemény-generátorban?

Az újságírók havonta több száz sajtóközleményt kapnak. Ha a sajtóközleménye úgy hangzik, mintha egy túlbuzgó AI írta volna, aki épp most fedezte fel a mellékneveket, akkor esélye sincs!

De itt van, hogyan fordíthatja ezt a saját javára.

Tartalom minősége: Válasszon olyan sajtóközlemény-írót, aki jól megírt, nyelvtanilag helyes szövegeket készít, amelyek természetesek és professzionálisak.

Testreszabás: Keressen olyan Keressen olyan bekezdésgenerátorokat , amelyek alkalmazkodnak márkájának hangjához és az iparágra jellemző terminológiához.

Szerkesztési funkciók: Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi az AI-tartalom igényeinek megfelelő szerkesztését.

Média terjesztés: Ellenőrizze, hogy az eszköz kapcsolatot biztosít-e a PR Newswire vagy a Business Wire szolgáltatásokkal.

Felhasználói felület: Keressen olyan platformot, amely intuitív vezérlőelemekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a legfontosabb üzenetek és a vállalati információk bevitelét.

Integráció: Gondolja át, hogy az eszköz kompatibilis-e a meglévő marketingeszközeivel.

Ezek a tényezők teszik megbízhatóvá az AI szövegíró eszközt a sajtóközlemények generálásához.

💡Profi tipp: Ne elégedjen meg az első AI sajtóközlemény-generátorral, amelyet talál. Futtassa le ugyanazt a sajtóközlemény-tartalmat különböző platformokon, hogy megtalálja azt, amelyik leginkább illeszkedik márkájához és a legkevesebb szerkesztést igényli.

A legjobb AI sajtóközlemény-generátorok áttekintése

Íme egy rövid összehasonlító összefoglaló, amely segít az indulásban:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Átfogó sajtóközlemény-készítés és munkafolyamat-kezelés AI-alapú írás, valós idejű együttműködés, több mint 1000 integráció, feladatkövetés és automatizálás Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára változó. Originality. ai Személyre szabott és többnyelvű sajtóközlemények Márka hangjának testreszabása, többnyelvű támogatás, hangnem beállítása és finomhangolás Pay-as-you-go: 30 USD/2 év, Pro: 14,95 USD/hó, Enterprise: 179 USD/hó Hypotenuse AI SEO-optimalizált sajtóközlemények Több vázlat, természetes kulcsszó-integráció és SEO-optimalizálás Alap: 150 USD/hó, egyedi árak a Pro és Enterprise csomagokhoz Easy-Peasy. AI Kezdőknek is könnyen kezelhető sajtóközlemény-készítő eszközök GPT-4 és Claude 3 Opus, többnyelvű támogatás, testreszabható hangnem és több mint 90 sablon. Starter: 16 USD/hó, Unlimited 50: 24 USD/hó, Unlimited: 32 USD/hó Copy. ai Kreatív bevezetők sajtóközleményekhez Egyedi bevezetések, hangnem-beállítás, SEO-optimalizálás és „Hasonló cikkek” funkció. Örökre ingyenes, Starter: 49 USD/hó, Advanced: 249 USD/hó, Enterprise: egyedi árazás Notion AI Közös sajtóközlemény-írás és munkafolyamat-integráció AI-alapú szövegszerkesztés, hangnem finomítás, valós idejű megosztás és PR-követőkhöz való kapcsolódás. Örökre ingyenes, Plus: 10 USD/hó/felhasználó, Business: 15 USD/hó/felhasználó, Enterprise: egyedi árazás LogicBalls Brainstorming és átfogó sajtóközlemény-készítés Több mint 200 tartalomszerkesztő eszköz, hangnem/stílus beállítás, vezető idézetek és CRM/PR eszköz integráció. Örökre ingyenes, Pro: 9,99 USD/hó, Premium: 19,99 USD/hó, Business: egyedi árazás EIN Presswire A sajtóközlemények terjesztésének maximalizálása Kulcsszóoptimalizálás, többnyelvű támogatás és terjesztés több ezer újságírónak és platformnak. Ingyenes: 25 sajtóközlemény/nap, Alap: 149 USD/közlemény, Pro+: 499 USD/7 közlemény, Vállalati: 999 USD/20 közlemény MarketersMEDIA Részletes sajtóközlemény-készítés terjesztéssel Médiabarát sajtóközlemények, terjesztés több mint 580 médiumnak, kontextusalapú generálás és több mint 400 000 sajtóközleményen edzett AI. Professzionális: 189 USD/sajtóközlemény, Vezető: 389 USD/sajtóközlemény, Igazgató: 899 USD/sajtóközlemény, Ügynökség: Egyedi árazás Article Forge SEO-optimalizált, hosszú formátumú sajtóközlemények Hosszú formátumú tartalom generálás, valós idejű kutatás, tömeges generálás, valamint plágium- és nyelvtani ellenőrzés. Fizetős: 27 USD/hó-tól, Üzleti: egyedi árazás

A 10 legjobb AI sajtóközlemény-generátor

Most pedig térjünk rá az izgalmas részre, és fedezzük fel a legjobb sajtóközlemény-generátorokat.

1. ClickUp (A legjobb átfogó sajtóközlemény-készítéshez és munkafolyamat-kezeléshez)

Próbálja ki ingyen Használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét a sajtóközlemények megírásához és finomításához.

A ClickUp*, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, elsősorban projektmenedzsment szoftver. De ha AI szöveggenerátorokkal kell versenyeznie, akkor verhetetlen.

A professzionális sajtóközlemény elkészítése nem csak az írásról szól – hanem az együttműködésről, az időzítésről és arról, hogy az üzenete eljusson a megfelelő médiumokhoz. A ClickUp for Media Teams egyszerűsíti és stresszmentessé teszi a sajtóközlemény-készítési folyamatot.

De hogyan működik pontosan? A ClickUp Brain másodpercek alatt átalakítja a szétszórt ötleteket egy jól megírt sajtóközleménygé.

Csak adja meg a legfontosabb részleteket – esemény, célközönség és kívánt hangnem –, és hagyja, hogy az AI kiváló minőségű sajtóközleményeket készítsen, amelyek optimalizáltak a médiában való megjelenéshez és a keresőmotorokhoz. Nincs többé minden mondat átgondolása!

Miután elkészült a vázlat, a ClickUp Docs segítségével a csapatmunka is könnyedén megy. Több érdekelt fél is együttműködhet valós időben, megjegyzéseket fűzhet, és @mentions segítségével megjelölheti egymást.

Valós időben együttműködve készítsen professzionális sajtóközleményeket a ClickUp Docs segítségével.

Ne aggódjon a különböző verziók létrehozása vagy a végleges dokumentum módosítóinak keresése miatt. A ClickUp verziótörténet-vezérlőjével teljes ellenőrzést kap a dokumentumban történtek felett.

Szüksége van a szerkesztő vagy a jogi csapat visszajelzésére? Semmi gond. Egyszerűen ossza meg velük a dokumentumot, így minden egy helyen marad. Búcsút inthet a végtelen e-mail láncoknak!

De honnan tudja, hogy a sajtóközlemények időben elkészülnek? Egyszerűen hozzon létre ClickUp feladatokat, és kövesse nyomon azokat az egyéni állapotok segítségével, hogy megtudja, mely sajtóközlemények készültek el, melyek vannak folyamatban, és melyek még nem kezdődtek el.

Ha még egy lépéssel tovább szeretné fejleszteni munkafolyamat-kezelését, párosítsa a ClickUp Automations szolgáltatással, és máris rendelkezésére áll egy kézmentes sajtóközlemény-generátor, amely elvégzi a szükséges feladatokat, kijelöli a követendő lépéseket, beállítja az emlékeztetőket, vagy akár e-maileket is küld a médiának és az érdekelt feleknek, pont akkor, amikor arra szükség van.

Tegyük még könnyebbé az Ön számára! A használatra kész ClickUp sajtóközlemény-sablon segít hatékonyan létrehozni, kezelni és nyomon követni a sajtóközleményeket. Egyszerűsíti a hatékony sajtóközlemények elkészítésének folyamatát, és biztosítja, hogy a formázás, a stílus és az üzenet pontosan megmaradjon.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse sajtóközlemény-készítési folyamatát, és biztosítsa a hatékony üzenetátadást a ClickUp sajtóközlemény-sablonjával.

Az AI által generált vázlatoktól az egyszerű terjesztésig a ClickUp minden PR-szakember számára értékes eszköz.

A ClickUp legjobb funkciói

Írjon kiváló minőségű sajtóközleményeket másodpercek alatt az AI-alapú írás és érzelemelemzés segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Hozzon létre egy központi ClickUp Docs dokumentumot, ahol valamennyi sajtóközleményét tárolhatja, és valós időben együttműködhet másokkal.

Válasszon több mint 1000 integráció közül, például a Google Naptár és a Gmail közül, hogy az egész munkafolyamatot egy helyen összpontosítsa.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a haladás nyomon követéséhez és a PR- és kommunikációs stratégiájának áttekintéséhez.

Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a ClickUp-on belül az E-mail projektmenedzsment segítségével.

A ClickUp korlátai

Kezdetben egy kis tanulási görbe szükséges.

Nincs beépített terjesztési hálózat

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti kézi állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

2. Originality. ai (A legjobb személyre szabott és többnyelvű sajtóközleményekhez)

Ha egyedülálló, magas színvonalú sajtóközleményeket szeretne készíteni, az Originality.ai a legjobb választás. A tartalmat a márka hangjához igazítja, így minden bejelentés kifinomult, professzionális és a márkához illeszkedő lesz.

Ez az AI-alapú tartalomgenerátor tökéletes megoldás a globális piacokra terjeszkedő vállalkozások számára, vagy azok számára, akiknek hatékonyan és pontosan kell kommunikálniuk üzeneteiket.

Originality. ai legjobb funkciói

Adja meg a legfontosabb adatokat, például a vállalati információkat és a bejelentés részleteit, hogy egy jól megírt, egyedi szemszögből megfogalmazott sajtóközleményt hozzon létre.

Készítsen sajtóközleményeket több nyelven, hogy világszerte elérje a különböző célközönségeket.

Állítsa be a hangnemet úgy, hogy az illeszkedjen márkájának kommunikációjához – legyen az formális, informális vagy bármi a kettő között.

Használja a Finetune funkciót, és finomítsa az írási utasításokat , amíg meg nem elégedett az eredménnyel.

Originality. ai korlátai

Nincs keresőmotor-kulcsszó-optimalizálási funkció

Nincs terjesztési hálózat

Originality. ai árak

Fizessen használat szerint: 30 dollár egyszeri fizetés 2 évre

Pro: 14,95 USD/hó

Vállalati: 179 USD/hó

Originality. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Hypotenuse AI (A legjobb SEO-optimalizált sajtóközleményekhez)

via Hypotenuse AI

Ha unja, hogy minden sajtóközlemény írásakor egy üres oldalra kell bámulnia, a Hypotenuse AI segíthet Önnek. Ez az AI sajtóközlemény-generátor felveszi a sajtóközlemény részleteit, elemzi a legfontosabb információkat, és perceken belül több kifinomult vázlatot készít.

Alkalmas PR-szakemberek és marketingesek számára, akiknek gyorsan szükségük van kiváló minőségű sajtóközleményekre, anélkül, hogy a pontosságot vagy a hatást feláldoznák.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Több változatot generál a sajtóközleményéből, így kiválaszthatja a célközönségének leginkább megfelelőt.

Integrálja a kulcsszavakat természetesen, hogy javítsa a keresőmotorok láthatóságát.

Több generált sajtóközlemény létrehozása

A Hypotenuse AI korlátai

Egyes fejlett funkciók csak a fizetős csomagban érhetők el.

Van tanulási görbe

Hypotenuse AI árak

Alap: 150 USD/hó

Ecommerce Pro: Egyedi árazás

E-kereskedelmi vállalkozás: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Easy-Peasy. AI (A legjobb kezdőknek szóló sajtóközlemény-készítő eszköz)

Ha kezdőbarát eszközt keres, amely segít sikeresen írni AI segítségével, akkor ez a megoldás megfelelő lehet Önnek.

A PR-szakemberek, marketingesek és startupok számára tervezett Easy-Peasy.AI több mint 90 előre elkészített sablonnal és fejlett AI-generált tartalommal teszi a sajtóközlemények készítését gyerekjátékká.

Akár termékbevezetéseket, vállalati mérföldköveket vagy iparági híreket jelent be, a többnyelvű támogatás és a testreszabható hangnem biztosítja, hogy sajtóközleménye hatékonyan elérje a megfelelő célközönséget.

Könnyű, mint az egyszeregy. Az AI legjobb funkciói

Készítsen másodpercek alatt kiváló minőségű sajtóközleményeket a GPT-4 és a Claude 3 Opus segítségével.

Érje el a globális közönséget több mint 40 nyelv támogatásával.

A hangnemet a márka hangjához és legfontosabb üzeneteihez igazíthatja.

Hozzáférés a 90 előre elkészített sablonhoz, hogy megkapja a kívánt eredményeket.

Könnyű, mint az egyszeregy. Az AI korlátai

Az ingyenes csomag csak 1 generálást engedélyez naponta.

Ehhez külső média terjesztő eszközökre van szükség.

Könnyű, mint az egyszeregy. AI árak

Kezdő csomag: 16 USD/hó

Unlimited 50: 24 USD/hó

Korlátlan: 32 USD/hó

Könnyű, mint az egyszeregy. AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Copy. ai (A legjobb kreatív bevezető szövegek létrehozásához sajtóközleményekhez)

Nehézséget okoz a tökéletes sajtóközlemény bevezetőjének megírása? A Copy.ai megoldja ezt a problémát. Az AI-alapú kreativitásáról ismert eszköz forradalmi változást hoz a PR-szakemberek, marketingesek és márkák számára, akik figyelemfelkeltő sajtóközleményeket szeretnének készíteni.

Ha már az elejétől fogva meg akarja fogni az újságírók figyelmét, a Copy. ai segít új szemszögeket találni és néhány perc alatt lenyűgöző, SEO-optimalizált tartalmat generálni.

A Copy.ai legjobb funkciói

Egyszerűen adja meg cégének nevét és bejelentését, és több egyedi bevezetőt generálhat.

A hangnemet a márkájához igazítsa – legyen formális, barátságos vagy izgalmas.

Finomítsa bevezetőjét azáltal, hogy a „Hasonlóak” funkcióval hasonló változatokat generál azokból, amelyek tetszenek Önnek.

Javítsa sajtóközleménye rangsorolását SEO-optimalizálással

A Copy.ai korlátai

Mivel az eszköz a bevezetésekre összpontosít, előfordulhat, hogy kiterjedt kézi szerkesztésre lesz szükség.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 49 USD/hó

Haladó: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

6. Notion AI (A legjobb közös sajtóközlemény-íráshoz és munkafolyamat-integrációhoz)

via Notion

Ha szereti a Notion projektmenedzsment szoftvert, akkor a Notion AI sajtóközlemény-írási szoftvert is imádni fogja. Ez az intelligens AI-asszisztens segít ötleteket gyűjteni, vázlatot készíteni, szerkeszteni és finomítani a sajtóközleményeket, miközben a dokumentumokat is rendezett formában tartja.

Bármilyen célra is használja, a Notion AI gyors, intuitív és könnyedén együttműködésen alapuló írási folyamatot biztosít.

A Notion AI legjobb funkciói

Adja meg a legfontosabb részleteket, és másodpercek alatt készítsen kifinomult sajtóközleményt.

Finomítsa a hangnemet, javítsa ki a hibákat és javítsa az érthetőséget a beépített AI eszközökkel.

Kössön össze sajtóközleményeket PR-követőkkel, médiaszereplők listájával és rendezvénytervezési eszközökkel.

Ossza meg a vázlatokat valós időben a csapattagokkal, hogy megjegyzésekkel könnyen módosíthassák őket.

A Notion AI korlátai

Nincs SEO optimalizálás

Tanulási görbével együtt jár

Notion AI árak

Örökre ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

7. LogicBalls (A legjobb brainstorminghoz és átfogó sajtóközlemények létrehozásához)

via LogicBalls

Ha új sajtóközlemény-ötletek kitalálása kreatív blokkot okoz, a LogicBalls a megoldás. Ez az AI-alapú tartalomkészítő eszköz több mint 200 tartalomkészítő eszközt kínál, így kiváló választás brainstorminghoz, vázlatok készítéséhez és a márkád hangvételéhez illő sajtóközlemények finomításához.

Ideális PR-szakemberek, marketingesek vagy startupok számára, akik hírértékű szögeket szeretnének generálni és biztosítani szeretnék, hogy a bejelentések a megfelelő hangot üssék meg.

A LogicBalls legjobb funkciói

Legyen kreatív, és válasszon az iparágához igazodó, adatokkal alátámasztott sajtóközlemény-témákat!

A hangnemet, stílust és nyelvet a márka üzenetéhez igazíthatja.

Adjon hozzá vezető idézeteket sajtóközleményéhez, hogy javítsa annak minőségét.

Dolgozzon zökkenőmentesen a CRM és PR eszközökkel, és tartsa fenn a munkafolyamatot.

A LogicBalls korlátai

Több mint 200 eszköz közül a megfelelő funkciók kiválasztása időbe telhet.

Nincs SEO optimalizálás

LogicBalls árak

Örökre ingyenes

Pro: 9,99 USD/hó

Prémium: 19,99 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

LogicBalls értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. EIN Presswire (A legjobb a sajtóközlemények terjesztésének maximalizálásához)

via EIN Presswire

Ha sajtóközleménye hatókörét szeretné bővíteni, az EIN Presswire egy hatékony terjesztési platform, amely hatalmas médiahálózattal rendelkezik. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, és híreit a Google News, a Bloomberg Terminals, a CBS leányvállalatai, valamint több ezer újságíró és blogger számára terjeszti. Ráadásul az eszköz mindezt költséghatékony áron teszi.

Az EIN Presswire legjobb funkciói

Növelje a keresőmotorok láthatóságát stratégiai kulcsszavak elhelyezésével és metaadatokkal.

Írjon sajtóközleményeket hat nyelven, hogy globális közönséget érjen el.

Növelje ismertségét azzal, hogy sajtóközleményét több ezer újságírónak és online platformnak eljuttatja.

Az EIN Presswire korlátai

A fejlett célzás és elemzés fizetős csomagot igényel.

EIN Presswire árak

Ingyenes: Naponta akár 25 sajtóközleményt is létrehozhat.

Alap: 149 USD/sajtóközlemény

Pro+: 499 dollár 7 sajtóközleményért

Vállalati: 999 dollár 20 sajtóközleményért

EIN Presswire értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. MarketersMEDIA (A legjobb részletes sajtóközlemények létrehozásához beépített terjesztési funkcióval)

via MarketersMEDIA

A MarketersMEDIA egy újabb eszköz, amely az AI által generált sajtóközleményeket zökkenőmentes médiaterjesztéssel ötvözi több mint 500 vezető médiumhoz, például a Google News-hoz, a Yahoo-hoz és a Bloomberg Terminals-hez.

Mint az első, hírügynökség által létrehozott AI sajtóközlemény-generátor, garantálja, hogy a média számára kész tartalom készüljön, amely felkelti a figyelmet. Ami ezt a szoftvert kiemeli a többi közül, az a kontextusra fókuszáló generálás, amelynek segítségével további részleteket adhat hozzá bejelentéseihez, például a bevezetés dátumát, a célközönséget és egyebeket.

A MarketersMEDIA legjobb funkciói

Biztosítson kiváló minőségű, médiabarát sajtóközleményeket ezzel az exkluzív PR-tartalom-készítő eszközzel.

Sajtóközleményeket generálhat és terjeszthet egyetlen platformról, több mint 580 médiumot elérve.

A kontextusalapú modell segítségével részletes, személyre szabott eredményeket érhet el.

Használja ki a több mint 400 000 közzétett sajtóközlemény alapján képzett AI-t, hogy optimalizált, magas rangú tartalmat hozzon létre.

MarketersMEDIA korlátai

Az ingyenes csomaggal naponta legfeljebb három sajtóközleményt hozhat létre.

MarketersMEDIA árak

Professzionális: 189 USD/sajtóközlemény

Vezető: 389 USD/sajtóközlemény

Director: 899 USD/sajtóközlemény

Ügynökségi megoldások: Egyedi árazás

MarketersMEDIA értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Article Forge (A legjobb SEO-optimalizált, hosszú formátumú sajtóközlemények létrehozásához)

via Article Forge

Ha hosszú formátumú sajtóközlemény-generátort keres, amely megkíméli Önt az órákig tartó írási munkától, akkor az Article Forge lehet a megfelelő választás. Nincs külön sajtóközlemény-generátora, de így is percek alatt strukturált tartalmat hozhat létre.

Egyszerűen adja meg az utasításokat, válassza ki a szószámot, és hagyja, hogy a többit az eszköz elvégezze. Az Article Forge segít Önnek olyan hatékony tartalmakat létrehozni, amelyek SEO-optimalizáltak a maximális láthatóság érdekében.

Az Article Forge legjobb funkciói

Hosszú sajtóközleményeket generálhat azonnal strukturált szakaszokkal.

Hozzáférés az AI valós idejű kutatásához, hogy releváns és időszerű tartalmakat hozzon létre.

Készítsen egyszerre több sajtóközleményt a tömeges generátor segítségével.

A beépített plágium- és nyelvtani ellenőrző eszközökkel biztosíthatja a pontosságot.

Az Article Forge korlátai

Az eredmények nem biztos, hogy olyan jók lesznek, mint egy speciális sajtóközlemény-generátoré.

Article Forge árak

Fizetős: 27 dollár/hó egy felhasználó számára

Üzleti: Egyedi árazás

Article Forge értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Fokozza PR-tevékenységét a ClickUp segítségével

A sajtóközlemény-generátor értékes időt takaríthat meg, biztosítja a tömör információkat és növeli a médiában való megjelenését. Ha azonban olyan AI sajtóközlemény-generátort keres, amely mindent elvégez – írás, szervezés és feladatok kezelése –, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának, a ClickUp Docs együttműködési központjának és a használatra kész sablonoknak köszönhetően soha többé nem kell megküzdenie a sajtóközlemények elkészítésével. Emellett nyomon követheti a sajtóközlemények megjelenését, és emlékeztetőket állíthat be!

A ClickUp segít hatékonyan közölni fő üzenetét, miközben mindent rendezett állapotban tart. Kipróbálná? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!