10 toborzási adatbázis-szoftver a jelöltek szervezéséhez és kezeléséhez

Egyes csapatoknál a toborzás a memórián alapul.

A múlt heti gyors telefonhívás. Az interjú közben feljegyzett jegyzet. Az önéletrajz, amit valaki esküszöm, hogy elküldött.

A részletek gyorsan elszóródnak, és közben a jó jelöltek elmennek.

A toborzási adatbázis szoftver ezt a problémát hivatott megoldani. Összegyűjti a keresési eredményeket – neveket, beszélgetéseket, idővonalakat – mindent egy helyen, így könnyen megtalálható és könnyebben felhasználható.

Eszköz neve Használati eset Legalkalmasabb Árak* ClickUp Egységes felvételi rendszert hoz létre testreszabható munkafolyamatokkal, címkékkel és irányítópultokkal. Több szerepkör és toborzó kezelése egy munkaterületen Örökre ingyenes csomag; fizetős csomagok is elérhetők Workable Segít a toborzóknak a strukturált folyamatok végigkövetésében audit-kész megfelelőségi eszközökkel. A toborzás egyszerűsítése a jogi előírások betartása mellett A fizetős csomagok ára 360 dollártól kezdődik havonta. Greenhouse Értékelési keretrendszerekkel és sokszínűségi elemzésekkel látja el a csapatokat. A torzítások csökkentése és a jelöltek értékelésének következetességének javítása Egyedi árazás Zoho Recruit Könnyen alkalmazkodik az automatizálás, a konfigurálható mezők és a többcsatornás források révén. A folyamatok testreszabása jelentős többletköltségek nélkül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 30 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik. Recruit CRM Egyensúlyt teremt a tehetségek nyomon követése, a márkás ügyfél-pályázatok és a fehér címkés portálok között. Ügyfélélményre összpontosító munkaerő-közvetítő ügynökségek A fizetős csomagok ára 100 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Manatal AI-alapú profilok és intelligens ajánlások segítségével illeszti a pozíciókat a jelöltekhez. Technológiaorientált toborzás különböző helyszíneken A fizetős csomagok ára 19 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fetcher Automatizálja a kapcsolatfelvételt és a forráskeresést e-mail kampányok és elkötelezettségi adatok segítségével. Proaktív toborzók, akik kiterjesztik a kimenő erőfeszítéseket A fizetős csomagok ára 499 dollártól kezdődik havonta. SeekOut A booli logika, a kutatási adatok és a gazdagított profilok segítségével feltárja a nehezen megtalálható jelölteket. Niche vagy alulreprezentált tehetségpoolok kiaknázása Egyedi árazás JobAdder Sablonok, tömeges műveletek és zökkenőmentes eszközszinkronizálás segítségével egyszerűsíti a napi feladatokat. A toborzók napi munkafolyamatainak és mobilitásának optimalizálása Egyedi árazás Gem Hosszú távú kampányokkal és elemzésekkel tartja fenn a passzív jelöltek érdeklődését. Kapcsolatok alapú toborzás és tehetségállomány bővítése A fizetős csomagok ára 300 dollártól kezdődik havonta.

Mit kell keresnie egy toborzási adatbázis szoftverben?

A megfelelő toborzási adatbázis-szoftver rendszerezi a jelöltek adatait, automatizálja az unalmas feladatokat, és illeszkedik a csapat toborzási technológiai eszközeihez. A nyertes kiválasztásához összpontosítson ezekre a kötelező elemekre:

Felhasználóbarát felület: Intuitív kialakításával egyszerűsíti Intuitív kialakításával egyszerűsíti a HR-tervezést , így csapata nem kell hosszú tanulási folyamaton átesnie.

Fejlett keresési funkciók: Pontos szűrők, kulcsszavak és készségalapú lekérdezések segítségével gyorsan megtalálja az ideális jelölteket.

AI-vezérelt illesztés: intelligens algoritmusok segítségével összehangolja a jelöltek profilját az álláskövetelményekkel, növelve ezzel a pontosságot.

Zökkenőmentes integráció: Szinkronizálható állásportálokkal, a LinkedIn-nel és e-mail platformokkal, hogy egyszerűbbé tegye a források felkutatását és a kommunikációt.

Automatizált munkafolyamatok: Gyorsítja a felvételi folyamatot azáltal, hogy elvégzi az ismétlődő feladatokat, mint például a státuszfrissítések és az interjúk ütemezése.

Robusztus jelentéskészítő eszközök: Részletes mutatókat biztosít a stratégiák finomításához és a toborzási teljesítmény hatékony nyomon követéséhez.

Mobil hozzáférés: Lehetővé teszi a jelöltek és feladatok mozgás közbeni kezelését bármilyen eszközről.

Skálázható architektúra: A növekvő toborzási igényekhez alkalmazkodik, anélkül, hogy a sebesség vagy a funkcionalitás romlana.

A legjobb toborzási adatbázis-szoftverek

A kiváló toborzáshoz nem elég csak egy hely, ahol az önéletrajzokat tárolhatja. Szüksége van olyan toborzási eszközökre, amelyek segítenek mindent rendszerezni, nyomon követni a folyamatot és gyors döntéseket hozni.

Íme a legjobb lehetőségek, amelyek pontosan ebben segítenek. 👇

1. ClickUp (A legjobb a teljes toborzási folyamat nyomon követéséhez és az együttműködéshez)

17 böngészőfület váltogatva próbálja összerakni, hogy melyik UI-tervező jelölt jutott be a végső fordulóba. Az volt, akinek lenyűgöző portfóliója volt, de akinek a videókapcsolata akadozott, vagy az, akiről a vezető fejlesztője olyan lelkesen írt abban az e-mailben, amit nem talál?

Holnapra vár a vezetői értekezlet, és Önnek csak töredékes adatok állnak rendelkezésére. 📊

Ismerje meg a ClickUp-ot: a toborzási irányító központját.

A ClickUp HR Solution ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy minden szerepkört nyomon követhető, végrehajtható lépésekre bontson.

Kezdje azzal, hogy létrehozza a toborzási munkafolyamatot a ClickUp Tasks alkalmazásban. Gondoljon minden pozícióra úgy, mint egy feladatra, például „Ügyfélkapcsolati menedzser – Keleti part”, és hozzon létre alfeladatokat minden toborzási lépéshez.

Rendeljen hozzá toborzókat, állítson be határidőket, csatoljon önéletrajzokat vagy portfóliókat, és tegyen megjegyzéseket a kontextushoz.

Ezután használja a ClickUp egyéni mezőket, hogy ezt a munkafolyamatot valódi adatbázissá alakítsa. Adjon hozzá olyan mezőket, mint „Vízumszponzorálás szükséges”, „Időzóna átfedés” vagy „Előnyös felmondási idő”. Ha egyszerre öt pozíciót kell betöltenie, és ki kell választania az összes olyan jelöltet, aki nyitott a szerződéses munkára és két héten belül rendelkezésre áll, akkor nem kell sokáig keresgélnie.

Hogy minden egy pillanat alatt érthető legyen, váltson a ClickUp nézetek között. 👇🏼

A ClickUp Table View segítségével nagy mennyiségű jelöltadatot vizsgálhat meg és hasonlíthat össze.

A ClickUp táblázatos nézet tökéletes, ha a jelölteket különböző szakaszok között szeretné áthelyezni: forrásból származó, interjúztatott és előválogatott. A ClickUp táblázatos nézet pedig akkor segít, ha olyan dolgokat szeretne összehasonlítani, mint a várható fizetés, a toborzók jegyzetei vagy a különböző pozíciók toborzási szakasza.

Ha eljön az ideje, hogy mélyebbre ásson, a ClickUp Docs minden további információt pontosan ott tárol, ahol szüksége van rá. Hozzon létre egy dokumentumot, amelyben írásbeli értékeléseket, interjújegyzeteket vagy visszajelzések összefoglalását gyűjti, majd közvetlenül egy feladathoz kapcsolja.

Tegyük fel, hogy a felvételi vezető részletes visszajelzést ad a panelkör után. Ezeket a visszajelzéseket központosíthatja, és megjelölheti a toborzókat vagy az érdekelt feleket, hogy bevonja őket a folyamatba, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

Ezek mellett ott van még a ClickUp Automation és az AI Autopilot Agents, amelyek csendben elvégzik azokat a feladatokat, amelyeket Ön inkább nem végezne el.

Tegyen többet a ClickUp AI ügynökeivel

Állítson be szabályokat, például: amikor egy feladat „Végső interjú” állapotba kerül, értesítse a toborzót, és adjon hozzá egy ellenőrző listát a következő lépésekhez. Vagy amikor egy jelölt „Elutasítva” jelölést kap, automatikusan rendeljen hozzá egy nyomon követési e-mail feladatot, és állítsa vissza a pozíciót „Nyitott” állapotba. Ezek azok a dolgok, amelyek általában elsikkadnak, de mostantól nem.

Ha pedig nem szeretne mindent nulláról felépíteni, használja a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonját. Ez már tartalmazza a toborzási szakaszokat, a feladat sablonokat és a toborzáshoz igazított nézeteket.

A ClickUp legjobb funkciói

Irányítsa az átadásokat a toborzási szakaszok során: Állítsa be Állítsa be a ClickUp feladatfüggőségeket , hogy senki ne ugorjon át a soron, például blokkolja az ajánlatok jóváhagyását, amíg az összes interjú visszajelzés be nem érkezik.

Jelölje meg és csoportosítsa gyorsan a jelölteket: A ClickUp címkék segítségével a profilokat készségek, pozíciótípusok vagy sürgősség szerint rendezheti. Az olyan címkék, mint „frontend dev” vagy „referral” segítenek gyorsabban megtalálni a megfelelő jelölteket. A ClickUp címkék segítségével a profilokat készségek, pozíciótípusok vagy sürgősség szerint rendezheti. Az olyan címkék, mint „frontend dev” vagy „referral” segítenek gyorsabban megtalálni a megfelelő jelölteket.

Szinkronizálja CRM-jét a jelöltek kontextusához: Csatlakoztassa CRM-jét a platformhoz Csatlakoztassa CRM-jét a platformhoz a ClickUp Integrations segítségével , hogy beolvassa az üzeneteket, a korábbi interakciókat és a forrás adatait.

Szűrje a folyamatot a fontos szempontok szerint: Szűrők alkalmazásával szűkítheti az adatbázis nézetét. Csak a „New York-i nyitott pozíciókat” vagy a „végső fordulóban lévő jelölteket” jelenítheti meg, így nem kell végtelenül görgetnie.

A toborzási mutatók egy pillanat alatt nyomon követhetők: Készítsen Készítsen ClickUp Dashboardokat a jelöltek előrehaladásának, a toborzók kapacitásának és a pozíciókhoz tartozó határidők nyomon követéséhez.

Összegezze a jelöltek profilját: Hagyja, hogy Hagyja, hogy a ClickUp Brain beolvassa a hosszú jelentkezési űrlapokat vagy interjú-jegyzőkönyveket, és kivonja a legfontosabb információkat, mint például a tapasztalat, a készségek és a figyelmeztető jelek.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlethez némi időre lehet szükség a megszokáshoz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4440+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme, mit írt a ClickUp-ról egy G2-es értékelő:

Mint minden projektmenedzsment rendszer, ez is némi tervezést és beállítást igényel (hogy biztosítsa, hogy csapata mindenhol ugyanúgy használja), de miután meghatározták az alapvető igényeket, nagyon könnyű használni és testreszabni. Valójában az egyik kedvenc tulajdonságunk a ClickUp-ban az, hogy mennyire testreszabható. Egyéni mezők funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy olyan releváns mezőket hozzon létre, amelyek a legjobban megfelelnek csapata igényeinek. Ezenkívül rendelkeznek olyan irányítópultokkal, amelyek lehetővé teszik az egyéni mezők szerint szűrt jelentések létrehozását. Ez igazán remek!

Mint minden projektmenedzsment rendszer, ez is némi tervezést és beállítást igényel (hogy biztosítsa, hogy csapata mindenhol ugyanúgy használja), de miután meghatározták az alapvető igényeket, nagyon könnyű használni és testreszabni. Valójában az egyik kedvenc tulajdonságunk a ClickUp-ban az, hogy mennyire testreszabható. Egyéni mezők funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy olyan releváns mezőket hozzon létre, amelyek a legjobban megfelelnek csapata igényeinek. Ezenkívül rendelkeznek olyan irányítópultokkal, amelyek lehetővé teszik az egyéni mezők szerint szűrt jelentések létrehozását. Ez igazán remek!

2. Workable (legalkalmasabb a szabályoknak való megfelelésre és jelentéstételre szoruló csapatok számára)

via Workable

A Workable olyan, mintha egy toborzási jogi szakértő és adatelemző állna a csapatod rendelkezésére a nap 24 órájában.

A szoftver végigvezeti Önt a jogi pontosság érdekében lezárt toborzási munkafolyamatokon, gondosan összegyűjtve minden jelölt adatait, miközben Ön a álláshirdetéstől a végleges felvételig halad. A folyamat zökkenőmentesen átvált a jelentési irányítópultra, egy áttekinthető felületre, amely valós idejű toborzási mutatókat és csapat teljesítményadatokat jelenít meg, készen arra, hogy Ön cselekedjen.

A rendszer több mint 70 ingyenes és fizetős állásportállal szinkronizálódik, hogy mindenhonnan vonzza a tehetségeket, valamint egy alkalmazotti ajánló portállal, amelyen keresztül a csapata bemutathatja a legjobb jelöltjeit.

A Workable legjobb funkciói

Hozzon létre professzionális megjelenésű, márkás karrieroldalakat, amelyek illeszkednek vállalatának esztétikájához.

Kövesse nyomon a jelölteket testreszabható toborzási folyamatok segítségével, amelyek alkalmazkodnak a különböző részlegek egyedi toborzási munkafolyamata

Automatikusan készítsen átfogó megfelelőségi dokumentációt audit célokra, ezzel számtalan órányi felülvizsgálati munkát megtakarítva jogi csapatának.

Az intelligens naptárszinkronizálás segítségével zökkenőmentesen ütemezheti az interjúkat több időzónában is.

A Workable korlátai

A felhasználók nehézségekbe ütköztek az API-integrációk és az önéletrajzok feltöltése során.

Nem integrálható olyan népszerű virtuális konferencia-szolgáltatásokkal, mint a Zoom, ami megnehezíti az interjúk ütemezését és lebonyolítását.

A Workable nem rendelkezik robusztus toborzási CRM funkciókkal és testreszabási lehetőségekkel.

Megfizethető árak

Standard: 360 USD/hó-tól

Premier: 599 USD/hó-tól (éves számlázás)

Workable értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (445+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (490+ értékelés)

Mit mondanak a Workable-ről a valós felhasználók?

Íme, mit írt a G2 a Workable-ről:

Eddig a kedvenc ATS. Nagyon intuitív, sok időt takarít meg a képzésben és a bevezetésben. A rendszer nagy rugalmasságot biztosít a toborzás során felmerülő váratlan helyzetek kezelésében. Az ügyfélszolgálati csapat is remek volt. Gyorsan válaszoltak és hasznos információkat adtak.

Eddig a kedvenc ATS. Nagyon intuitív, sok időt takarít meg a képzésben és a bevezetésben. A rendszer nagy rugalmasságot biztosít a toborzás során felmerülő váratlan helyzetek kezelésében. Az ügyfélszolgálati csapat is remek volt. Gyorsan válaszoltak és hasznos információkat adtak.

📖 Olvassa el még: Hogyan fejlesztheti toborzási készségeit

3. Greenhouse (A legjobb strukturált interjúkhoz csapatok bővítéséhez)

via Greenhouse

Szeretné kiküszöbölni a toborzási elfogultságot, miközben bővíti csapatát? A Greenhouse itt nyújt segítséget. Ez a toborzási adatbázis-szoftver strukturált értékelési szakértőkké teszi az interjúztatókat, személyre szabott értékelőlapokkal, amelyek a készségekre, nem pedig az ösztönös megérzésekre koncentrálnak. Ez aztán egy frissítő megközelítés!

Észreveszi majd, hogy a jelöltek élménye is jelentősen javul: az automatizált kommunikáció révén a jelentkezők folyamatosan tájékozottak maradnak, anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. És felejtse el a csapatok közötti kínos átadások problémáját: a kollaboratív felületnek köszönhetően mindenki, a toborzók és a felvételi vezetők egyaránt, ugyanazon az oldalon áll.

A Greenhouse legjobb funkciói

Készítsen értékelőlapokat, amelyek egységesítik a jelöltek értékelését az összes interjúztató számára, csökkentve ezzel a tudattalan elfogultságot a felvétel során.

Vezessen be strukturált interjúcsomagokat, amelyek biztosítják, hogy minden jelöltnek ugyanazokat a kérdéseket tegyék fel, amelyek az adott pozíció követelményeihez igazodnak.

Készítsen átfogó sokszínűségi és inkluzivitási jelentéseket, amelyek segítenek azonosítani az alulreprezentált jelölteket érintő akadályokat.

Kövesse nyomon az interjúztató csapat teljesítményét olyan mutatók segítségével, amelyek megmutatják, mely interjúztatók adnak a legrészletesebb és leghasznosabb visszajelzéseket.

A Greenhouse korlátai

Az önálló ütemezés funkció szabályok nélkül működik, így a jelöltek minden rendelkezésre álló időpontot lefoglalhatnak, pufferek nélkül.

A Greenhouse jelöltkereső funkciója nem rugalmas, csak név szerinti keresést tesz lehetővé, telefon vagy e-mail szerinti keresést nem.

Greenhouse árak

Egyedi árazás

Greenhouse értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (3260+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (730+ értékelés)

Mit mondanak a Greenhouse-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Greenhouse rendkívül egyszerűvé teszi a toborzási munkafolyamatok felépítését és testreszabását. A szakaszokat, e-maileket és jóváhagyásokat pontosan a mi toborzási folyamatunkhoz igazíthatom. A felhasználói élmény intuitív, és egyértelmű, hogy a platformot a toborzók és a felvételi vezetők igényeinek figyelembevételével tervezték. Elég rugalmas ahhoz, hogy mindenféle feladatra alkalmas legyen, a nagy volumenű pozícióktól a speciális keresésekig, és a jelentéskészítő eszközök segítségével szorosan nyomon követhetjük a folyamatot.

A Greenhouse rendkívül egyszerűvé teszi a toborzási munkafolyamatok felépítését és testreszabását. A szakaszokat, e-maileket és jóváhagyásokat pontosan a mi toborzási folyamatunkhoz igazíthatom. A felhasználói élmény intuitív, és egyértelmű, hogy a platformot a toborzók és a felvételi vezetők igényeinek figyelembevételével tervezték. Elég rugalmas ahhoz, hogy mindenféle feladatra alkalmas legyen, a nagy volumenű pozícióktól a speciális keresésekig, és a jelentéskészítő eszközök segítségével szorosan nyomon követhetjük a folyamatot.

🔍 Tudta? A LinkedIn szerint az erős belső mobilitási programokkal rendelkező vállalatoknál a munkavállalói megtartási arány két év alatt kétszeresére nő. A toborzási adatbázis segít nyomon követni a belső készségeket, és megtalálni a megfelelő embereket, amikor új pozíciók nyílnak meg.

4. Zoho Recruit (A legjobb megoldás a költségtudatos, testreszabást igénylő csapatok számára)

via Zoho Recruit

A Zoho Recruit lenyűgöző funkcionalitást kínál, anélkül, hogy az ára meghaladná a nagyvállalati szoftverekét. A testreszabás képezi ennek a tehetségmenedzsment szoftvernek az alapját, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a rendszert saját igényeikhez igazítsák, ahelyett, hogy merev struktúrákhoz kellene alkalmazkodniuk.

Szüksége van mezőkre ritka képesítések vagy iparág-specifikus értékelések számára? Megoldva. A kis létszámú toborzócsapatok különösen értékelik, hogy a felület megszünteti a felesleges kattintásokat és képernyőket.

Természetesen, ha már használja a Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeit, akkor a Zoho részévé válni zökkenőmentes lesz.

A Zoho Recruit legjobb funkciói

Állítson be komplex automatizálási szabályokat, amelyek a jelöltek viselkedése vagy profilváltozásai alapján személyre szabott intézkedéseket indítanak el.

Tervezzen többcsatornás e-mail kampányokat, amelyek releváns tartalommal táplálják a passzív tehetségpoolokat hosszabb időtávon.

Hozzáférés átfogó elemzési irányítópultokhoz, amelyek vizualizálják a különböző részlegek, helyszínek és toborzási csatornák toborzási mutatóit.

Használja a beépített GDPR-megfelelőségi eszközkészletet a jelöltek adatainak megőrzésére vonatkozó irányelvek és hozzájárulások kezeléséhez.

A Zoho Recruit korlátai

A előszűrési értékeléseket 20 kérdésre korlátozza.

Egyes felhasználók integrációs nehézségeket és fejlett automatizálási funkciók hiányát emelték ki.

A felület az újabb toborzási platformokhoz képest elavultnak tűnik.

Zoho Recruit árak

Vállalati HR-esek számára

Ingyenes

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 60 USD/hó felhasználónként

Személyzeti ügynökségek számára

Ingyenes

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 90 USD/hó használatonként

Zoho Recruit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1770+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1015+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Recruitról a valós felhasználók?

Íme egy G2-értékelő véleménye erről az eszközről:

Gazdag funkciókkal rendelkezik, mint például testreszabható automatizált munkafolyamat-műveletek, önéletrajz-elemzési konfigurációk, és szinte minden művelet sablonként megadható a könnyű használat és értesítések érdekében. Az ára is nagyon kedvező és rugalmasan alkalmazkodik a toborzási sebességünkhöz. Miután a múltban már több más ATS-opciót is kipróbáltunk, nagyon örülök, hogy a Zoho-t választottuk következő ATS-ünknek. A támogatás is nagyon jó, és folyamatosan proaktív visszajelzéseket kapok az üzletfejlesztési csapatuktól.

Gazdag funkciókkal rendelkezik, mint például testreszabható automatizált munkafolyamat-műveletek, önéletrajz-elemzési konfigurációk, és szinte minden művelet sablonként megadható a könnyű használat és értesítések érdekében. Az ára is nagyon kedvező és rugalmasan alkalmazkodik a toborzási sebességünkhöz. Miután a múltban már több más ATS-opciót is kipróbáltunk, nagyon örülök, hogy a Zoho-t választottuk következő ATS-ünknek. A támogatás is nagyon jó, és folyamatosan proaktív visszajelzéseket kapok az üzletfejlesztési csapatuktól.

💡 Profi tipp: Minden alkalommal, amikor időzítés vagy költségvetés miatt elveszíti egy erős jelöltet, jelölje meg egyértelműen, és írjon egy rövid belső megjegyzést arról, miért volt ő az első választás. Legközelebb, amikor hasonló pozíció nyílik meg, máris lesz egy ígéretes jelöltje.

5. Recruit CRM (Legalkalmasabb az ügyfélkapcsolatokra összpontosító ügynökségek számára)

via Recruit CRM

A Recruit CRM kettős fókuszú megközelítésre épül, egyenlő súlyt helyezve a tehetségkutatásra és az ügyfélkapcsolatokra. Az e-mail sorozatok manuális beavatkozás nélkül tájékoztatják mind a jelölteket, mind az ügyfeleket.

Az intuitív drag-and-drop felület meggyorsítja a bevezetést, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek táblázatokról állnak át. Az AI-alapú jelölt-illesztés optimális tehetségeket javasol a megüresedett pozíciókhoz, csökkentve ezzel a toborzók adatbázisok átnézésével töltött idejét.

Ezenkívül a fehér címkézés opciók lehetővé teszik az ügynökségek számára, hogy megőrizzék márkájuk egységességét, amikor a jelöltek profiljait megosztják ügyfeleikkel.

A Recruit CRM legjobb funkciói

Készítsen márkás jelöltprofilokat és pályázati csomagokat, amelyek bemutatják ügynöksége szakmai színvonalát az ügyfeleknek.

Kezelje az állásmeghirdetéseket testreszabható munkafolyamatok segítségével, amelyek igazodnak ügynöksége egyedi ügyfélszolgálati megközelítéséhez.

Hozzon létre automatizált e-mail sorozatokat, amelyek egyszerre ápolják a jelöltekkel és az ügyfelekkel való kapcsolatokat.

Hozzáférés állásközvetítési elemzésekhez, amelyek kiemelik, melyik toborzó, iparág és ügyféltípus generálja a legtöbb bevételt.

A Recruit CRM korlátai

A nagyobb pályázók nyomon követési rendszerekhez (ATS) képest korlátozott vállalati szintű funkciók

A jelentéskészítési funkciókból hiányoznak bizonyos fejlett testreszabási lehetőségek.

A naptárszinkronizálás egyes szolgáltatóknál időnként késedelmet szenved.

A keresési funkció strukturált, nem pedig strukturálatlan alkalmazotti adatok esetén működik a legjobban.

Recruit CRM árak

Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 150 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Recruit CRM értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (85+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (435+ értékelés)

Mit mondanak a Recruit CRM-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Kiváló funkcionalitás igazán kedvező áron. Emellett havi gördülő szerződéses lehetőség is rendelkezésre áll, ami üdítően hat, amikor mindenki más 12 hónapos elkötelezettséget vár el. Amióta a RecruitCRM-et használom, hatalmas fejlődés ment végbe, és folyamatosan jelennek meg új funkciók. Nyilvánvaló, hogy törekednek a folyamatos fejlesztésre, ami elengedhetetlen az AI korában. Az ügyfélszolgálat is kiváló, a kérdésekre nagyon hatékonyan válaszolnak, és az ügyfélmenedzserem mindig szívesen felveszi a telefont, ha szükség van rá. Gyorsan egy olyan egyablakos szolgáltatássá válik, amely csökkenti a hatalmas technológiai háttér szükségességét, és most már többcsatornás elérhetőséget, LinkedIn üzenetküldési integrációkat, telefonhívásokat, adatgazdagítást stb. is magában foglal.

Kiváló funkcionalitás igazán kedvező áron. Emellett havi gördülő szerződéses lehetőség is rendelkezésre áll, ami üdítően hat, amikor mindenki más 12 hónapos elkötelezettséget vár el. Amióta a RecruitCRM-et használom, hatalmas fejlődés ment végbe, és folyamatosan jelennek meg új funkciók. Nyilvánvaló, hogy törekednek a folyamatos fejlesztésre, ami elengedhetetlen az AI korában. Az ügyfélszolgálat is kiváló, a kérdésekre nagyon hatékonyan válaszolnak, és az ügyfélmenedzserem mindig szívesen felveszi a telefont, ha szükség van rá. Gyorsan egy olyan egyablakos szolgáltatássá válik, amely csökkenti a hatalmas technológiai háttér szükségességét, és most már többcsatornás elérhetőséget, LinkedIn üzenetküldési integrációkat, telefonhívásokat, adatgazdagítást stb. is magában foglal.

via Manatal

A Manatal hatékony mesterséges intelligencia alapú illesztési képességeivel tűnik ki, amelyek pontosan összekapcsolják a megfelelő jelölteket a megfelelő pozíciókkal. A toborzási adatbázis-szoftver elemzi a kulcsszavakat, a kontextus információkat, a készségeket, a kapcsolatokat és még a karrierfejlődési mintákat is.

A globálisan működő szervezetek számára ez a toborzási AI-eszköz többnyelvű támogatást nyújt a különböző régiókban végzett munkához. Beépített együttműködési eszközei megkönnyítik a csapat tagjai közötti zökkenőmentes átadást a toborzási folyamat során.

A Manatal legjobb funkciói

Automatikusan gazdagítsa a jelöltek profiljait a nyilvános szakmai profilokból származó releváns közösségi média információkkal.

A beépített megjegyzés-, címkézési és értesítési rendszerekkel, amelyek fenntartják a folyamat lendületét, együttműködhet a toborzási csapatok között.

Különböző pozíciókhoz vagy osztályokhoz különböző toborzási folyamatokat alkalmazhat, egyedi szakaszokkal és követelményekkel.

Hozzon létre és küldjön ajánlatleveleket testreszabható HR-sablonok segítségével, hogy nyomon követhesse az elfogadásokat és megkönnyíthesse az új munkavállalók beilleszkedését.

Manatal korlátai

A munkafolyamatok és folyamatok testreszabási lehetőségei korlátozottak.

A tömeges műveleteknél hiányoznak bizonyos hatékonysági funkciók a nagy volumenű toborzási folyamatokhoz.

A keresősáv nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy az archivált jelölteket előbb archiválásuk feloldása nélkül megtalálják, ami további lépéseket jelent a folyamatban.

Manatal árak

Profi: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Egyedi terv: Egyedi árazás

Manatal értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (135+ értékelés)

Mit mondanak a Manatalról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Összességében remek funkciók. A Linkedin segítségével a jelöltek felkutatása gyerekjáték, és a közös jelöltadatbázisunknak köszönhetően kollégáimmal valóban ki tudjuk aknázni a korábbi jelöltek adta lehetőségeket. Rendkívül egyszerű a jelöltek áthelyezése és a rendszer rendezettségének fenntartása.

Összességében remek funkciók. A Linkedin segítségével a jelöltek felkutatása gyerekjáték, és a közös jelöltadatbázisunknak köszönhetően kollégáimmal valóban ki tudjuk aknázni a korábbi jelöltek adta lehetőségeket. Rendkívül egyszerű a jelöltek áthelyezése és a rendszer rendezettségének fenntartása.

💡 Profi tipp: Osztja fel a visszajelzéseket ismétlődő kategóriákba, például „technikai alkalmasság”, „kulturális illeszkedés” és „kommunikációs stílus”. Idővel felismeri a csapat preferenciáinak mintáit, és gyorsabban lezárhatja a toborzási ciklusokat.

7. Fetcher (A legjobb proaktív toborzási automatizáláshoz)

via Fetcher

A Fetcher AI intelligens keresővel segít megtalálni a megfelelő jelölteket, amely alkalmazkodik a toborzók igényeihez. Egyszerre több embernek is küldhet személyre szabott, természetes hangvételű e-maileket.

A Chrome-bővítmény segítségével egyetlen kattintással hozzáadhat ígéretes jelölteket a LinkedIn-ről vagy más webhelyekről közvetlenül a Fetcher-csatornájához.

Ráadásul a csapatok együtt tudnak dolgozni anélkül, hogy kétszer kellene felvenniük a kapcsolatot ugyanazokkal a személyekkel. A műszerfal nem csak alapvető számadatokat mutat, hanem azt is, hogy a jelöltek hogyan reagálnak a megkeresésre. Ez jól működik olyan technikai és speciális pozíciók esetében, ahol a képzett szakemberek általában nem használnak standard állásportálokat.

A Fetcher legjobb funkciói

Kövesse nyomon az elkötelezettség mutatóit, beleértve a nyitási arányokat, a válaszadási arányokat és a kampányok során az interjúra való átalakulási arányokat.

Finomítsa a keresési paramétereket a teljesítményadatok alapján, amelyek megmutatják, mely jelöltprofilok eredményezik a legnagyobb elkötelezettséget.

Mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet toborzási folyamatához, így útközben is kezelheti a jelöltek adatait.

A kétirányú naptárintegráció segítségével közvetlenül ütemezheti az interjúkat, amely valós időben mutatja a jelöltek rendelkezésre állását.

A Fetcher korlátai

Elsősorban a kimenő toborzásra összpontosít, kevesebb bejövő jelentkezéskezelési funkcióval.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a toborzásban alkalmazott mesterséges intelligencia olyan jelölteket is felkínálhat, akik nem felelnek meg teljes mértékben a meghatározott készségek vagy tapasztalatok követelményeinek.

Integrációs ökoszisztémája még mindig fejlődőben van a már megalapozott ATS platformokhoz képest.

Fetcher árak

Növekedés: 499 USD/hó

Amplify: 849 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Fetcher értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Fetcherről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés, amelyet erről a toborzási adatbázis-szoftverről írtak:

A Fetcher megkönnyíti a jelöltek felkutatását. Csapatuk kiváló munkát végez, figyelembe veszi a keresésekkel kapcsolatos visszajelzéseket, és valóban személyre szabja a keresést. A Fetcher segítségével több alkalmazottat is felvettünk, és toborzóként ez nagyon megkönnyítette az életemet! Rendszerük könnyen integrálható a Chrome-mal és az ATS-ünkkel!

A Fetcher megkönnyíti a jelöltek felkutatását. Csapatuk kiváló munkát végez, figyelembe veszi a keresésekkel kapcsolatos visszajelzéseket, és valóban személyre szabja a keresést. A Fetcher segítségével több alkalmazottat is felvettünk, és toborzóként ez nagyon megkönnyítette az életemet! Rendszerük könnyen integrálható a Chrome-mal és az ATS-ünkkel!

8. SeekOut (A legjobb rejtett tehetségek felfedezésére speciális területeken)

via SeekOut

A SeekOut különböző forrásokból, például nyilvános profilokból, tudományos kutatásokból, szabadalmakból és niche weboldalakról gyűjt információkat, hogy részletes jelöltprofilokat készítsen.

Ha mérnököket vagy technikai szakembereket alkalmaz, biztosan értékelni fogja, hogy kifejezetten a jelöltek által használt programozási nyelvek, keretrendszerek és tényleges technikai hozzájárulások alapján kereshet.

Az elavult információkat tartalmazó adatbázisokkal ellentétben a SeekOut folyamatosan frissíti a jelöltek profiljait, így mindig aktuális információkkal dolgozhat, nem pedig elavult adatokkal. ​​​​​​​​​​​​​​​​

A SeekOut legjobb funkciói

Szűrje a jelölteket fejlett booles keresési operátorok és természetes nyelvfeldolgozás kombinációjával a pontosabb eredmények érdekében.

Elemezze a releváns tehetségpoolokat a sokszínűségre vonatkozó betekintés segítségével, amely segít reprezentatívabb jelöltlisták létrehozásában.

Exportáljon átfogó jelöltprofilokat, hitelesített eredményekkel és elérhetőségi adatokkal együtt.

Adja meg az állásleírását, és hagyja, hogy a SeekOut a készségek, a háttér és a toborzási célok alapján megtalálja a legmegfelelőbb jelölteket.

A SeekOut korlátai

Korlátozza a felhasználók által felhasználható kapcsolattartási kreditek számát, és ezek a kreditek nem vihetők át a következő időszakokra.

A felhasználók visszajelzései szerint a megadott telefonszámok és e-mail címek gyakran helytelenek.

SeekOut árak

Egyedi árazás

SeekOut értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (755+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (185+ értékelés)

Mit mondanak a SeekOutról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Seekoutban leginkább azt szeretem, hogy sokféle jelöltet lehet vele keresni. A technológiai ágazatban a női és férfi tehetségek aránya általában 1:2, ami megnehezíti a sokszínű tehetségek megtalálását. A Seekout segítségével gyorsan megtalálhatja a legjobb, sokszínű jelölteket! Nagyon tetszik az is, hogy a keresési funkciók milyen részletesek. Szerintem jobb, mint az iparági szabvány, a Linkedin.

A Seekoutban leginkább azt szeretem, hogy sokféle jelöltet lehet vele keresni. A technológiai ágazatban a női és férfi tehetségek aránya általában 1:2, ami megnehezíti a sokszínű tehetségek megtalálását. A Seekout segítségével gyorsan megtalálhatja a legjobb, sokszínű jelölteket! Nagyon tetszik az is, hogy a keresési funkciók milyen részletesek. Szerintem jobb, mint az iparági szabvány, a Linkedin.

🧠 Érdekesség: 1901-ben a National Cash Register Company egy nagy sztrájk után létrehozta az első dedikált HR-csapatot. Feladatuk? A munkavállalók panaszainak kezelése, a morál javítása és a béke fenntartása. Alapvetően az eredeti „people ops”.

9. JobAdder (A legjobb a toborzási munkafolyamat hatékonysága szempontjából)

via JobAdder

A JobAdder gondosan megtervezett felületével, amely követi a toborzók napi munkamenetét, zökkenőmentesebbé teszi a toborzási folyamatot. Azonnal észreveszi majd, hogy megszünteti a felesleges kattintásokat és képernyőket, amelyek csak az idejét pazarolják.

A platform órákat takarít meg Önnek olyan praktikus funkciókkal, mint több jelölt egyidejű kezelése, használatra kész beilleszkedési sablonokhoz való hozzáférés, valamint automatizált nyomonkövetési beállítások, amelyek folyamatosan mozgásban tartják a dolgokat anélkül, hogy Önnek folyamatosan oda kellene figyelnie.

A JobAdder elég átfogó ahhoz, hogy komplex toborzási munkafolyamatokat kezeljen, de elég intuitív ahhoz, hogy az új csapat tagok gyorsan megtanulják használni. ​​​​​​​​​​​​​​​​

A JobAdder legjobb funkciói

Vezesse át a jelölteket a toborzási szakaszokon egy kattintással, amely megfelelő értesítéseket és következő lépéseket indít el.

Hozzáférés átfogó mobil funkciókhoz, amelyek funkcionális egyenértékűek a desktop felhasználói élményhez képest.

Integrálható több mint 200 harmadik féltől származó eszközzel, beleértve állásportálokat, értékelő szolgáltatókat és beilleszkedési rendszereket.

Készítsen teljesítménymenedzsment és hatékonysági jelentéseket, amelyek azonosítják a szűk keresztmetszeteket és ünneplik a csapat eredményeit.

A JobAdder korlátai

A testreszabási lehetőségek kevésbé kiterjedtek, mint egyes vállalati szintű versenytársaknál, amelyek karrieroldal-készítőket kínálnak.

A platform integrációi, különösen a LinkedIn és a Google Workspace integrációi, megbízhatatlannak vagy elavultnak bizonyultak.

Az e-mail sablonokból hiányoznak bizonyos fejlett formázási lehetőségek.

JobAdder árak

Egyedi árazás

JobAdder értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (155+ értékelés)

Mit mondanak a JobAdderről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Több mint hat éve használom a JobAdder szoftvert, és az egyre jobb lesz. Az első naptól kezdve lenyűgözött mind a szoftver, mind a mögötte álló csapat. A platform folyamatosan fejlődik, olyan jelentős frissítésekkel, amelyek valóban javítják a funkcionalitást és a felhasználói élményt. A technikai támogatás válaszideje kiváló – gyors, hatékony és mindig segítőkész. Mint valaki, aki évek óta toborzási üzletet vezet, úgy találom, hogy a JobAdder egy hatékony és skálázható megoldás, amely mind a kisebb ügynökségek, mind a nagyobb vállalkozások számára alkalmas. Nem haboznék ajánlani. Világszínvonalú termék, amelyet kivételes csapat támogat.

Több mint hat éve használom a JobAdder szoftvert, és az egyre jobb lesz. Az első naptól kezdve lenyűgözött mind a szoftver, mind a mögötte álló csapat. A platform folyamatosan fejlődik, olyan jelentős frissítésekkel, amelyek valóban javítják a funkcionalitást és a felhasználói élményt. A technikai támogatás válaszideje kiváló – gyors, hatékony és mindig segítőkész. Mint valaki, aki évek óta toborzási üzletet vezet, úgy találom, hogy a JobAdder egy hatékony és skálázható megoldás, amely mind a kisebb ügynökségek, mind a nagyobb vállalkozások számára alkalmas. Nem haboznék ajánlani. Világszínvonalú termék, amelyet kivételes csapat támogat.

📖 Olvassa el még: Ingyenes munkaerő-tervezési sablonok toborzók számára

10. Gem (A legjobb a tehetségek kapcsolattartásának ápolásához)

via Gem

A Gem a toborzás gyakran figyelmen kívül hagyott aspektusára összpontosít: a passzív jelöltekkel való kapcsolatok hosszú távú fenntartására. Kiválóan alkalmas személyre szabott toborzási kampányok létrehozására, amelyek a megfelelő lehetőség megjelenéséig fenntartják a tehetségek érdeklődését.

A toborzási marketingelemzés világos képet ad arról, hogy mely üzenetek és megközelítések generálják a legmagasabb elkötelezettségi arányt. A platform egységes jelöltadatbázist hoz létre, amely idővel megőrzi az összes interakciót, így a toborzók fluktuációja ellenére is intézményi memóriát hoz létre.

A Gem legjobb funkciói

A böngésző kiterjesztés segítségével, amely megőrzi az összes releváns adatot, közvetlenül a LinkedIn-ről és más platformokról gyűjtheti össze a jelölteket.

Koordinálja a csapat tevékenységét az összes jelölt kapcsolattartási pontjának átláthatóságával, megelőzve az ismételt kapcsolatfelvételt vagy a kommunikáció megszakadását.

Hozzáférés a folyamatelemzésekhez, amelyek a különböző demográfiai adatok alapján megmutatják az egyes toborzási szakaszok konverziós arányait.

Gem korlátai

Elsősorban a források felkutatására és ápolására összpontosít, és nem kínál ATS-sablonokat.

Egyes felhasználók a Gem felületét elavultnak vagy zsúfoltnak tartják.

A teljes toborzási ciklus kezeléséhez integrációra van szükség egy ATS-sel.

Gem árak

Startupok: 300 USD/hó

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Gem értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Gemről a valós felhasználók?

Íme egy G2-értékelő véleménye erről a toborzási adatbázis-szoftverről:

A Gem forráskereső és adatelemző termékei nagyon felhasználóbarátak – egy-két nap alatt be tudjuk tanítani az új alkalmazottakat a használatukra, és nem kell külső elemző csapatra támaszkodnunk a fontos adatok és mutatók feltárásához. Emellett nagyon jól fogadják a visszajelzéseket, és gyorsan javítják termékeiket!

A Gem forráskereső és adatelemző termékei nagyon felhasználóbarátak – egy-két nap alatt be tudjuk tanítani az új alkalmazottakat a használatukra, és nem kell külső elemző csapatra támaszkodnunk a fontos adatok és mutatók feltárásához. Emellett nagyon jól fogadják a visszajelzéseket, és gyorsan javítják termékeiket!

💡 Profi tipp: Kövesse nyomon, miért fogadják el vagy utasítják el a jelöltek az ajánlatokat. A fizetésen és a beosztáson túlmenően azért csatlakoznak kisebb vállalatokhoz, hogy nagyobb önállóságot élvezhessenek? Például hibrid vagy távmunkás pozíciókat választanak? Rögzítse ezeket az információkat kereshető adatokként a toborzási adatbázis-szoftverében – ez segít finomítani az alkalmazotti értékajánlat (EVP) üzeneteit és a pozíciók hatókörét.

Vezesse saját toborzási folyamatát a ClickUp segítségével

A listán szereplő minden toborzási adatbázis-szoftver egy-egy konkrét feladatot old meg a toborzási folyamat során.

Egyesek az elérhetőségre, mások a megfelelőségre vagy a folyamatelemzésre helyezik a hangsúlyt. Ha azonban az Ön célja a teljes toborzási folyamat kezelése, eszközváltás és kontextusvesztés nélkül, akkor a ClickUp kiemelkedő választás.

A ClickUp egyetlen, testreszabható munkaterületen egyesíti a jelöltek nyomon követését, a szerepkörökön alapuló munkafolyamatokat, a toborzók közötti együttműködést és a valós idejű irányítópultokat.

Ezzel a folyamatok hatékonyak és skálázhatók maradnak, a jelöltek címkézésétől a nyomon követés automatizálásáig. Minden pozícióhoz testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre, a visszajelzéseket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja, és a szűrt nézetek segítségével csak a jelenleg fontos dolgokra koncentrálhat.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen adatbázisokat használnak a toborzók?

A toborzók általában olyan adatbázisokat használnak, mint az Applicant Tracking Systems (ATS), állásportálok (például LinkedIn, Indeed, Monster) és belső tehetségpoolok a jelöltek adatainak tárolására és kezelésére. Néhányan speciális toborzási adatbázisokat vagy CRM (Customer Relationship Management) eszközöket is használnak, amelyeket kifejezetten tehetségszerzésre terveztek.

Mi a legjobb szoftver a toborzáshoz?

A legjobb toborzási szoftver a szervezet igényeitől függ, de a népszerű lehetőségek között szerepel a Greenhouse, a Lever, a Workable, az iCIMS és a BambooHR. Ezek a platformok olyan funkciókat kínálnak, mint a jelentkezők nyomon követése, az interjúk ütemezése és a jelöltekkel való kommunikáció, hogy egyszerűsítsék a felvételi folyamatot.

Az ATS adatbázis?

Igen, az Applicant Tracking System (ATS) is toborzási adatbázisként működik. Tárolja a jelöltek önéletrajzát, a jelentkezés részleteit, a kommunikációs előzményeket és egyéb releváns információkat, megkönnyítve ezzel a toborzók számára a jelöltek keresését, szűrését és kezelését.

Mi az ATS és mi a CRM?

Az ATS (Applicant Tracking System, pályázók nyomon követési rendszer) célja a pályázatok kezelése és a felvételi folyamat egyszerűsítése, különös tekintettel a jelöltek nyomon követésére a toborzási folyamat különböző szakaszaiban. A toborzásban használt CRM (Customer Relationship Management, ügyfélkapcsolat-kezelés), amelyet gyakran toborzási CRM-nek neveznek, a potenciális jelöltekkel való kapcsolatok kiépítésére és ápolására szolgál, még akkor is, ha azok nem aktívan pályázanak állásokra. Míg az ATS folyamatorientált, a CRM kapcsolatorientált.