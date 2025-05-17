Jotform árak: csomagok és funkciók, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet

Az online űrlapkészítők életmentők azok számára, akik nem tudnak programozni vagy el akarják kerülni a kézi adatbevitelt. Könnyen használhatók, nagymértékben testreszabhatók és úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűsítsék az egész folyamatot.

De ezt már tudja – azért van itt, hogy eldöntse, megéri-e a Jotform árazási struktúrája. Végül is, miért fektetne be egy AI-alapú űrlapkészítőbe, amely hat hónap múlva már nem felel meg az Ön változó igényeinek?

Ha előre megismeri a Jotform csomagjait, erősségeit és korlátait, elkerülheti a későbbi kellemetlen meglepetéseket. Ez az útmutató elmagyarázza mindazt, amit tudnia kell ahhoz, hogy eldöntse, a Jotform megfelelő-e Önnek, és ami még fontosabb, melyik csomag kínálja a legjobb ár-érték arányt. 💡

Mi az a Jotform?

A Jotform egy online űrlapkészítő, amely lehetővé teszi űrlapok létrehozását, testreszabását és megosztását adatgyűjtés, fizetések, felmérések és egyéb célokra – kódolás nélkül. Akár kisvállalkozás tulajdonosa, tanár vagy csak egy potluckot szervez, ez a megoldás minden igényét kielégíti.

A Jotform sablonkönyvtárának böngészésével elkerülheti a nulláról való indulás gondját, amelyben minden megtalálható az egyszerű kapcsolatfelvételi űrlapoktól a komplex felmérési eredmény sablonokig. A drag-and-drop felület segítségével mindent testre szabhat, a tervezéstől az eseménykezelő eszközökig és az aláírási mezőkig. A megosztás is egyszerű, linkek, beágyazások vagy PDF-ek segítségével.

Az egészségügyi szakemberek számára a HIPAA-nak megfelelő funkciók biztosítják az adatok biztonságos gyűjtését és az érzékeny orvosi információk kezelését.

💡Profi tipp: Töltse le a Jotform forráskódját, és kérje meg fejlesztőit, hogy szerkesszék azt, és további funkciókat adjanak hozzá.

A Jotform használati esetei

Az űrlapkészítő legnagyobb előnye, hogy különböző igényeknek tud megfelelni. A Jotform háromféle módon használható:

Adatgyűjtés felmérések segítségével : Készítsen felméréseket vagy kutatási kérdőíveket, gyűjtsön : Készítsen felméréseket vagy kutatási kérdőíveket, gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket , és használjon olyan eszközöket, mint a drag-and-drop, a többféle kérdés típus és a feltételes logika.

Eseményregisztrációk kezelése : Készítsen regisztrációs űrlapokat eseményekhez, tanfolyamokhoz vagy tagságokhoz, szerezzen be résztvevői adatokat, kezelje a visszaigazolásokat és gyűjtsön be fizetéseket.

Fizetési bejelentések szervezése: Értékesítsen termékeket, fogadjon adományokat vagy számítson fel díjakat szolgáltatásaiért olyan fizetési integrációk segítségével, mint a PayPal, a Stripe és a Square.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár követő megjegyzéseket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

Jotform árazási csomagok

Felhívjuk figyelmét, hogy az árak változhatnak, és a blogbejegyzésben szereplő árak a közzététel időpontjában érvényesek. A legfrissebb árakat a Jotform weboldalán találja.

Most, hogy már ismeri a Jotform funkcióit, nézzük meg az árazási csomagokat, és találjuk meg a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek.

Starter csomag

Ha még nem ismeri az online űrlapokat, vagy csak alapvető igényei vannak, a Jotform ingyenes csomagja jó kiindulási pont. Ezzel ingyenesen felfedezheti a platformot és egyszerű űrlapokat hozhat létre.

Főbb funkciók

Alapvető űrlapkészítés: Hozzáférés a Jotform alapvető funkcióihoz, beleértve a drag-and-drop űrlapkészítőt, sablonokat és alapvető integrációkat.

Korlátozott használat: Öt űrlapot állíthat be, és havi 100 beküldést kap 100 MB tárhellyel. Ezenkívül 1000 űrlapmegtekintést és összesen 500 beküldés tárolását is lehetővé teszi.

Alapvető funkciók: 10 mező űrlaponként, 10 havi fizetési benyújtás és 10 havi aláírt dokumentum.

Korlátozások

Jotform márkajelzés: Az ingyenes csomagban szereplő összes űrlapon megjelenik a Jotform logója és lábléc márkajelzése, amelyeket nem lehet eltávolítani.

Korlátozott erőforrások: Az ingyenes csomag korlátozza az űrlapok számát, a beküldések számát, a tárhely méretét és a fizetési beküldések számát.

Nincs HIPAA-megfelelőség: A HIPAA-megfelelőségi funkciók nem érhetők el az ingyenes csomagban.

Kiknek ajánlott: Az ingyenes csomag ideális magánszemélyek, diákok vagy kis csapatok számára, akiknek alapvető űrlapszükségleteik vannak és korlátozott a költségvetésük. Ez egy remek módja az űrlapkészítés megkezdésének, de a használat növekedésével valószínűleg frissítenie kell a csomagot.

Árak:

Ingyenes

Bronz csomag

A bronz csomagban nő az erőforrás-korlát, és eltávolítható a Jotform márkajelzés.

Főbb funkciók

Megnövelt kapacitás: 25 űrlap létrehozása és elérése, 1000 havi beküldés, 1 GB tárhely, 10 000 űrlapmegtekintés és beküldések tárolása

Professzionális megjelenés: Távolítsa el a Jotform márkajelzést az űrlapjairól

Bővített funkcionalitás: 250 mező létrehozása űrlaponként, 100 havi fizetési benyújtás és 100 aláírt dokumentum havonta.

Korlátozások

Nem alkalmas nagy mennyiségű űrlapokhoz: Bár a funkciók tekintetében gazdagabb, mint az ingyenes csomag, a beküldési és tárolási korlátok még mindig korlátozást jelenthetnek a nagy mennyiségű igényű vállalkozások számára.

Nincs HIPAA-megfelelőség: HIPAA-funkciók nem léteznek.

Kiknek ajánljuk: A Bronze csomag kisvállalkozásoknak, szabadúszóknak és olyan szervezeteknek ideális, amelyeknek több űrlapra, beküldésre és tárhelyre van szükségük, mint amennyit az ingyenes csomag biztosít. Emellett azoknak is ideális, akik professzionális, márkás megjelenést szeretnének.

Árak

39 USD/hó felhasználónként

👀 Tudta-e: A B2B döntéshozók 81%-a szerint elengedhetetlen, hogy a megvásárolt szoftver AI-vel rendelkezzen.

Ezüst csomag

A Silver csomag jó egyensúlyt biztosít a funkciók és a költségek között.

Főbb funkciók

Jelentős erőforrások: 50 űrlapot használhat és havonta 2500 beküldést kaphat. 10 GB tárhely, 100 000 űrlapmegtekintés és 25 000 teljes beküldés tárolása jár hozzá.

További funkciók: 500 mező űrlaponként, 250 havi fizetési benyújtás és 250 havi aláírt dokumentum.

Korlátozások

Költségnövekedés: Drágább, mint a Bronze csomag, ezért mérlegelje, hogy a megnövelt korlátok indokolják-e a költségeket az Ön igényeihez képest.

Nincs HIPAA-megfelelőség: A HIPAA-megfelelőség továbbra sem szerepel a csomagban.

Kiknek ajánlott: A Bronz csomaghoz képest a Silver csomag ideális azoknak a növekvő vállalkozásoknak, amelyeknek növelniük kell az űrlapok használatát, a beküldések számát és a tárhelyet.

Árak

49 USD/hó felhasználónként

Gold csomag

A Gold csomag nagyobb szervezetek vagy vállalkozások számára készült, amelyek nagy mennyiségű űrlapra van szükségük és HIPAA-megfelelőségi követelményeknek kell megfelelniük.

Főbb funkciók

Magas korlátok: Hozzáférés 100 űrlaphoz és 10 000 havi beküldéshez. 100 GB tárhely, 1 000 000 űrlapmegtekintés és 100 000 teljes beküldés tárolása.

HIPAA-kompatibilis: Használja a HIPAA-kompatibilis funkciókat, amelyek elengedhetetlenek az egészségügyi szakemberek és a védett egészségügyi információkat kezelő szervezetek számára.

Kiterjedt funkcionalitás: 1000 mező használata űrlaponként, 1000 havi fizetési bejelentés és 1000 havi aláírt dokumentum.

Korlátozások

Legmagasabb költség: Ez a legdrágább standard csomag, ezért csak akkor érdemes választani, ha magas limitekre és HIPAA-megfelelőségre van szüksége.

Kiknek ajánlott: A Gold csomag nagy szervezeteknek, szabályozott iparágakban működő vállalkozásoknak vagy egészségügyi szolgáltatóknak ajánlott, akiknek HIPAA-megfelelőségre és nagy mennyiségű űrlapkezelési kapacitásra van szükségük.

Árak

129 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag

A korlátlan igényekkel rendelkező vállalkozások számára a Jotform Enterprise csomagok lehetnek a megfelelőek.

Főbb funkciók

Korlátlan használat: Korlátlan hozzáférés űrlapokhoz, beküldésekhez, tárhelyhez és még sok máshoz.

Többfelhasználós platform: Több csapat és felhasználó támogatása részletes vezérléssel

Dedikált támogatás: Élvezze a prioritásos, valós idejű támogatást a munka zökkenőmentes elvégzéséhez.

Speciális funkciók: Használja az egyszeri bejelentkezés (SSO) funkciót, az adatrezidenciával kapcsolatos opciókat és a munkafolyamat-készítő szolgáltatásokat.

Korlátozások

Az árak magasak lehetnek: Mivel az árak az Ön igényeihez vannak igazítva, előfordulhat, hogy azok terhet jelentenek a pénzügyeire nézve.

Kiknek ajánlott: Az Enterprise csomag nagyvállalatok számára készült, amelyek komplex munkafolyamatokkal, nagy volumenű követelményekkel és speciális igényekkel rendelkeznek, amelyeket a standard Jotform csomagok nem tudnak kielégíteni. Az egyedi árazás segít a fokozott biztonsági és adminisztratív igények kielégítésében, míg a többfelhasználós platform nagy csapatok kezelését teszi lehetővé.

Árak

Egyedi árak

Egyéb árkategóriák: A Jotform akár 50% kedvezményt is kínál nonprofit szervezeteknek és oktatási intézményeknek.

🧠 Érdekesség: 1838-ban a Londoni Statisztikai Társaság korai kutatási kezdeményezést indított a westminsteri oktatás állapotának felmérésére. Ez a kezdeményezés egy strukturált kérdőív kidolgozását jelentette a adatok szisztematikus gyűjtése érdekében, megalapozva ezzel a modern felmérési módszertanokat.

A Jotform árazásának előnyei és hátrányai

Miután megismerkedtünk a Jotform árazási szintjeivel, nézzük meg azok előnyeit és hátrányait, hogy megalapozott döntést hozhasson.

A Jotform árazási csomagjainak előnyei

Íme néhány előnye a Jotform online űrlapkészítő árazási szintjeinek:

Ingyenes csomag elérhető: A diákok és magánszemélyek számára a kezdeti költségek nélkül kínálja alapvető funkcióit.

Sávos árképzési struktúra: Lehetővé teszi az igényeinek megfelelő méretezést, így csak a szükséges erőforrásokért fizet, ahogy az űrlaphasználata növekszik.

Különböző csomagok: Különböző felhasználói igényekhez igazodnak, a szabadúszóktól és kis startupoktól a közepes méretű vállalkozásokig és nagy szervezetekig, amelyek nagy volumenű igényekkel rendelkeznek.

Nonprofit/oktatási kedvezmények: Bizonyos szervezetek számára különleges kedvezmények biztosítása

Rugalmas előfizetések: frissítsd, visszaminősítsd vagy mondd le előfizetésedet 30 napos teljes visszatérítési garanciával.

A Jotform árazásának hátrányai

Regisztráció előtt mérlegelje a Jotform árazási struktúrájának ezeket a korlátait.

Ingyenes csomag korlátai: A korlátozott űrlapok, beküldések, tárhely és a Jotform márkajelzés korlátozó tényezők lehetnek a növekvő igények esetén.

A költségek emelkedhetnek: Ahogy növekszik a használat és magasabb szintű csomagokra van szüksége, az ár jelentős tényezővé válhat, különösen a kisebb vállalkozások esetében.

Jotform HIPAA árak: A HIPAA-nak való megfelelés csak a Gold és Enterprise csomagokban érhető el, ami akadályt jelenthet az egészségügyi ágazatban működő vállalatok és az egészségügyi szakemberek számára.

Szintváltási költség: A szintek közötti árkülönbség jelentős, ezért alaposan meg kell fontolni, hogy a bővített funkciók indokolják-e a költségeket.

📋 Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti felmérési szoftverek HR-csapatok számára

Miért érdemes megismerni a Jotform alternatíváit?

A Jotform a legnépszerűbb fizetési kapukon keresztül fogadja a fizetéseket, és kiváló online űrlapkészítő eszköz. Más eszközök azonban továbbfejlesztett funkciókat és rugalmasabb árazási szinteket kínálnak.

Például egy G2 felhasználó kifejezte, hogy a Jotform ingyenes verziója milyen korlátozó lehet:

Az egyetlen panaszom az, hogy az ingyenes verzió kissé korlátozott. Ha pár űrlapmal és egy kicsit több feltöltési területtel rendelkezhetnénk, az tökéletes lenne. Ideális lenne egy 5–7 dolláros havi díjszabás, amely csak kis mértékben javítana az ingyenes verzión. Nincs szükségünk a 20 dolláros havi csomag által biztosított teljes sávszélességre. Az ingyenes verzió 90%-ban kielégíti az igényeinket!

Az egyetlen panaszom az, hogy az ingyenes verzió kissé korlátozott. Ha pár űrlapmal és egy kicsit több feltöltési területtel rendelkezhetnénk, az tökéletes lenne. Ideális lenne egy 5–7 dolláros havi díjszabás, amely csak kis mértékben javítana az ingyenes verzión. Nincs szükségünk a 20 dolláros havi csomag által biztosított teljes sávszélességre. Az ingyenes verzió 90%-ban kielégíti az igényeinket!

A Gold és Enterprise csomagokba való befektetés komoly terhet jelenthet, ha Ön egy kis startup vállalkozás, amely nagymértékben támaszkodik az online űrlapokra. Az ilyen költségek és egyéb általános kiadások nem jelentik a legjobb megoldást.

Ezért fontolja meg egy olyan Jotform alternatívát, amely teljes munkafolyamat-kezelést ígér.

👀 Tudta-e: A People’s Climate Vote 2024 a világ legnagyobb felmérése a klímaváltozásról.

ClickUp: egy all-in-one alternatíva a Jotformhoz

Használja a feltételes logikát az űrlapokban a belső visszajelzések szervezéséhez a ClickUp Forms segítségével.

Ha valami többet keres, mint egyszerű űrlapok, akkor a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás jó alternatíva lehet.

Például a ClickUp Forms nem csak az információk gyűjtéséről szól, hanem azoknak a munkafolyamatába való közvetlen beépítéséről is. Más szavakkal, ez a szoftver megkönnyíti a felhasználói visszajelzések felhasználását a műveletek végrehajtásához.

Képzelje el, hogy létrehoz egy űrlapot, hogy visszajelzéseket gyűjtsön egy projekttel kapcsolatban. Az összegyűjtött válaszok automatikusan feladatokká válnak az adott területen. Ezután kioszthatja azokat a csapattagjainak, akik szükség esetén javításokat végezhetnek.

Miután valaki kitöltötte az űrlapot, a ClickUp Automations segítségével szabályokat állíthat be, amelyek az űrlap beküldése alapján műveleteket indítanak el.

Állítson be egy egyedi automatizálást a ClickUp Automations segítségével

Például az űrlapra adott válaszok alapján automatikusan hozzárendelhet feladatokat, értesítéseket küldhet, állapotokat frissíthet, sőt, alfeladatokat is létrehozhat anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

Így használhatja a ClickUp Automations szolgáltatást:

Növelje az általános termelékenységet azáltal, hogy kiküszöböli a kézi adatbevitelt és az információk különböző alkalmazások közötti átvitelének szükségességét.

A ClickUp automatizálási funkcióit konkrét munkafolyamatokhoz és űrlap típusokhoz igazíthatja, így biztosítva, hogy a gyűjtött információk alapján a megfelelő intézkedések történjenek.

Küldjön automatikus visszaigazolásokat vagy nyomonkövetési üzeneteket az űrlapot beküldőknek, javítva ezzel a kommunikációt és az ügyfél-elégedettséget.

Kövesse nyomon az automatizált munkafolyamatok előrehaladását, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp Automations lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy manuális erőfeszítés nélkül kezeljék a növekvő mennyiségű űrlapbeküldéseket.

Emellett integrálja az AI-alapú ClickUp Brain-t a munkafolyamatába, és javítja az adatkezelést. Gyűjtse és használja az adatokat, hogy mélyebb betekintést nyerjen a munkafolyamatokba és az ügyfélkörbe.

Így segíthet a ClickUp Brain:

Ötleteljen a felmérési kérdéseihez a ClickUp Brain segítségével

Ha nem tudja, hogyan kérjen visszajelzést , generáljon ötleteket új és meglévő űrlapokhoz és felmérésekhez.

Összegezze az űrlapok válaszokat a legfontosabb megállapításokba, így könnyebb lesz áttekinteni és elemezni a nagy mennyiségű adatot.

Ötleteket gyűjtsön új visszajelzési űrlap sablonok létrehozásához

Azonosítsa a trendeket, mintákat és betekintéseket az űrlapválaszokban, és nyújtson értékes információkat a döntéshozatalhoz.

Kombinálja az AI-t a ClickUp automatizálási funkcióival, hogy az űrlapadatok érzelemelemzése vagy természetes nyelvfeldolgozása alapján műveleteket indítson el.

Miért kiemelkedő a ClickUp?

Miért érdemes a ClickUp-ot Jotform alternatívaként fontolóra venni?

A ClickUp nem csak egy űrlapkészítő, hanem egy munkamenedzsment platform. Gondoljon rá így: a Jotform segít az űrlapok létrehozásában és kezelésében, de a ClickUp még tovább megy, és azokat közvetlenül integrálja a projektjeibe, feladataiba és az általános munkafolyamatba.

Egy helyen szervezheti űrlapjait, teendőlistáit, csapatkommunikációját és minden egyebet. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek nem csak adatgyűjtésre van szükségük.

Ha unja a különböző alkalmazások közötti váltogatást és az adatok kézi átvitelét, a ClickUp all-in-one megközelítése rengeteg időt takarít meg Önnek.

Főbb funkciók

A ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek kiemelkednek az űrlapkészítés területén, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek integráltabb megoldásra van szükségük. Nézzük át őket:

1. Csatlakoztassa az űrlapokat a munkafolyamataihoz

Képzeljen el egy visszajelzési űrlapot, amelynek minden elküldése azonnal létrehoz egy feladatot a csapatának, amelyet át kell tekintenie és megválaszolnia. A ClickUp pontosan így működik. A ClickUp űrlapjai nem csak ott várnak a felülvizsgálatra, hanem úgy vannak kialakítva, hogy aktívan részt vegyenek a munkafolyamatokban.

A ClickUp Chat segítségével megoszthatja az űrlapokat, megbeszélheti a válaszokat és nyomon követheti a platformon elért haladást. Lehetővé teszi a feladatok és üzenetek összekapcsolását, így soha nem veszik el a kontextusok. Nincs többé végtelen e-mail láncok vagy zavaros táblázatok.

A ClickUp integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Drive és a Slack, így űrlapjait és adatait összekapcsolhatja a már használt belső eszközökkel. Ez kevesebb váltást jelent az alkalmazások között, és simább, integráltabb munkafolyamatot eredményez.

Például automatikusan elmentheti az űrlap mellékleteit a Google Drive-ra, vagy Slack értesítéseket kaphat, amikor új űrlapokat nyújtanak be.

📋 Olvassa el még: Hogyan végezzen felhasználói kutatást?

Árak áttekintése

A ClickUp többszintű árazási struktúrát kínál, amely magánszemélyek, kis csapatok és nagyvállalatok igényeinek is megfelel.

Íme a csomagok részletezése:

Örökre ingyenes

Ez a csomag olyan egyéneknek vagy kis csapatoknak készült, akik most kezdik a munkát. Lehetővé teszi, hogy hozzáférjen a ClickUp alapvető funkcióihoz, mint például a korlátlan feladatok, a közös dokumentumok, a táblák és az egyéni mezők kezelője, és első kézből tapasztalja meg a platformot. És igen, ingyenes ClickUp űrlapot is kap!

Kiknek ajánlott: Ez a csomag ideális személyes használatra vagy alapvető igényű kis csapatok számára.

Korlátlan csomag

Ez a csomag eltávolítja a tárolási korlátokat, és olyan funkciókat ad hozzá, amelyek növelik a termelékenységet és az együttműködést.

A Free csomagban minden elérhető: korlátlan tárhely, integrációk, irányítópultok, vendéghozzáférés, Gantt-diagramok, egyéni mezők, csevegőüzenetek és még sok más.

Kiknek ajánljuk: Kis- és közepes méretű csapatok (startupok, kisvállalkozások, nagyobb cégek részlegei), amelyeknek korlátlan tárhelyre, integrációkra és olyan fontos termelékenységi funkciókra van szükségük, mint a Gantt-diagramok, az egyéni mezők és az időkövetés.

Üzleti csomag

Ez a csomag fejlett funkciókat kínál a nagyobb kontroll, automatizálás és adminisztráció érdekében.

Használhatja az Unlimited csomagban szereplő összes funkciót, valamint a Google SSO-t, a korlátlan számú csapatot, az egyéni exportálást, a fejlett automatizálást, a műszerfal funkciókat, az időkövetést és még sok mást.

Vállalati

Ez a csomag komplex igényű nagy szervezetek számára készült, maximális biztonságot, ellenőrzést és támogatást kínál.

A Business csomagban minden funkció elérhető, valamint további funkciók is, mint például a fehér címkézés, a fejlett jogosultságok, az űrlapnézet feltételes logikája, a vállalati API, a korlátlan egyéni szerepkörök, az MSA és HIPAA elérhetőség, az egyszeri bejelentkezés (SSO) és még sok más.

Kiknek ajánlott: Ez a csomag akkor ajánlott, ha a kész megoldások nem elégségesek, és egy magasan testreszabott, vállalati szintű platformra van szükség.

A ClickUp rugalmas árazási struktúrája lehetővé teszi, hogy igényeinek megfelelően méretezze használatát.

Tyler Guthrie, a Home Care Pulse bevételi műveletek igazgatója elmondta:

Az űrlapok és jóváhagyási folyamatok nagyon könnyen megvalósíthatók, és jelentősen megkönnyítik a részlegek közötti kérések kezelését, így időt takaríthat meg.

Az űrlapok és jóváhagyási folyamatok nagyon könnyen megvalósíthatók, és jelentősen megkönnyítik a részlegek közötti kérések kezelését, így időt takaríthat meg.

📋 Olvassa el még: Hatékony alkalmazotti visszajelzések példái objektív visszajelzésekhez és a morál javításához

Kezelje űrlapjait a ClickUp segítségével a munkafolyamat mellett

A Jotform egy megbízható eszköz űrlapok létrehozásához és kezeléséhez, széles körű sablonokkal és integrációkkal. Azonban gyorsan növekvő vállalkozások számára nem biztos, hogy ez a legjobb választás.

Fontolja meg olyan szoftverek használatát, amelyek többet kínálnak az űrlapoknál, összekapcsolják azokat a munkafolyamatokkal, és összefogják az összes munkáját. Például a ClickUp!

A ClickUp segítségével az adatkezelés egyszerűbbé válik. Búcsút inthet a kézi adatbevitelnek vagy az információk különböző alkalmazások közötti átvitelének, és saját márkájával testreszabott űrlapokat hozhat létre.

Röviden: a ClickUp kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek adatgyűjtésüket közvetlenül a munkafolyamatokhoz szeretnék kapcsolni. ✨ Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és szervezze meg munkafolyamatát! ✅