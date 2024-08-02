5 ingyenes felmérési eredmény sablon a felmérések jobb tervezéséhez és elemzéséhez

Az adatok nem hazudnak. Minél több adattal rendelkezik, annál pontosabb döntéseket hozhat.

A legtöbb vállalkozás ezt nagyon jól tudja. „A legtöbb”, mert az olyan iparági óriások , mint a Blockbuster, a Curves és az Aéropostale nem tudták – a vevői visszajelzésekkel és a változó preferenciákkal kapcsolatos tudatlanságuk és figyelmetlenségük vezetett a bukásukhoz.

Ez a kemény valóság tanulságul szolgál minden vállalkozás számára, legyen az nagy vagy kicsi. Hogy elkerüljék a hasonló sorsot, a szervezeteknek megbízható adatokat kell gyűjteniük ügyfeleikről, alkalmazottaikról és érdekelt feleikről.

Itt jönnek képbe a felmérések. Segítenek megérteni az ügyfelek visszajelzéseit, az érdekelt felek véleményét és a munkavállalók elégedettségét.

A felmérésből nyert információk segítségével előre láthatja az ügyfelek igényeit, megjósolhatja a munkavállalók tendenciáit, és azonosíthatja a piaci lehetőségeket, még mielőtt versenytársai megtennék.

De itt van a bökkenő: Ahhoz, hogy a felmérési eredmények értékét maximálisan kihasználhassa, a nyers adatokat hasznosítható betekintéssé kell alakítania.

Itt jönnek jól ingyenes felmérési eredmény sablonjaink. Segítenek kihozni a legtöbbet a felméréseiből, és lehetővé teszik, hogy stratégiai, adatalapú döntéseket hozzon.

Mik azok a felmérési eredmény sablonok?

A felmérési eredmények sablonja egy előre elkészített keretrendszer, amely segít a felmérési adatok rendszerezésében, elemzésében és bemutatásában.

A felmérési sablonok segítségével alapvetően megszervezheti a felmérési jelentések formátumát és szerkezetét, biztosítva ezzel a világos és vizuálisan vonzó prezentációkat. Ez segít abban, hogy hatékonyan közölje eredményeit és egyéb hasznos információkat anélkül, hogy túlterhelné a közönségét.

Ráadásul a felmérési eredmények jelentés sablonjai – különösen azok, amelyek adatelemző vagy adatbázis-kezelő eszközökre épülnek – még adatszűrőket és részletes diagramokat is támogatnak, így részletes jelentéseket készíthet.

Íme a felmérési eredmények jelentés sablonját alkotó általános szakaszok felsorolása: Összefoglalás : Áttekintés (vagy TL;DR szakasz), amely elmagyarázza, miért végezte el a felmérést, és bemutatja a legfontosabb eredményeket.

A felmérés céljai és módszertana : Ide tartozik, hogy mit reméltél a felméréstől, és ki a célközönség.

Felmérési folyamat : Ezzel elmagyarázhatja, melyik platformot használta a felmérés elkészítéséhez, milyen terjesztési stratégiát alkalmazott (e-mail, közösségi média, harmadik fél webhelyei), és hogyan tervezi az adatok elemzését.

Adatelemzés: A legfontosabb szakasz. Itt értelmezi az adatokat és vizualizálja azokat, hogy kiemelje a trendeket és mintákat.

Főbb eredmények : A felmérés legfontosabb eredményeit összefoglaló pontokból álló lista.

Ajánlások : Gyakorlatias ötletek a csapat számára, például hogyan javíthatnak egy adott folyamaton vagy hogyan fejleszthetnek új termékeket.

Függelék: Ez egy opcionális szakasz, amely további információkat tartalmazhat, például a : Ez egy opcionális szakasz, amely további információkat tartalmazhat, például a felmérési kérdőívet vagy a nyitott kérdésekre adott válaszok kivonatait.

Munkastílusától és belső folyamataitól függően létrehozhatja felmérési eredményeinek sablonját dokumentum, táblázat, prezentáció vagy akár adatbázis segítségével.

Mi jellemzi a jó felmérési eredmény sablont?

Tekintse a felmérési eredmény sablonját a végleges felmérési jelentés vázlatának. Ez befolyásolja a felmérési adatok rendezését és, ami még fontosabb, azok megjelenítését.

A rosszul megtervezett (vagy nehézkes) sablon megnehezítheti az adatok összevonását. Ráadásul megzavarhatja a közönséget, ami az utolsó dolog, amit szeretne, amikor a csapatvezetők, menedzserek (vagy CXO-k) jelen vannak a megbeszélésen.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a felmérési eredmények jelentés sablonjának kiválasztásakor:

Világos szerkezet: A sablonnak logikus felépítésűnek kell lennie, és végig kell vezetnie a felhasználókat a legfontosabb szakaszokon, mint például a bevezetés, az adatok vizualizálása, a legfontosabb eredmények és az ajánlások.

Vizuális vonzerő: A sablonnak letisztult kialakításúnak és minimálisan zsúfoltnak kell lennie. Plusz pontokat kap, ha lehetővé teszi a vállalat logójának és színeinek feltüntetését, illetve a saját betűtípusok használatát.

Adatok vizualizálása: Keressen különféle diagramokat, grafikonokat és táblázatokat, hogy az eredményeket könnyen érthető módon tudja bemutatni.

Részletes elemzési lehetőségek : Ha Ön aszinkron módon dolgozik, akkor különösen hasznos lehet egy olyan opció, amely lehetővé teszi a nézők számára az adatok rendezését és szűrését.

Testreszabás : A felmérés típusától függően érdemes lehet további szakaszokat hozzáadni. A felmérési eredmény sablonnak ezt figyelembe kell vennie.

Automatizálás: Rendkívül hasznos funkció – keressen olyan sablont (vagy inkább platformot), amely lehetővé teszi : Rendkívül hasznos funkció – keressen olyan sablont (vagy inkább platformot), amely lehetővé teszi a visszajelzési űrlapon szereplő válaszok valós idejű szinkronizálását a jelentéssel . Így nem kell minden választ manuálisan hozzáadnia.

Végül érdemes lehet különböző csapatok vagy felméréstípusok számára felmérési eredmény sablonok gyűjteményét létrehozni. Például az egyik felmérési eredmény sablont HR-felmérésekhez, a másikat pedig ügyfél-felmérésekhez használhatja. Ez biztosítja, hogy a jelentések minden célközönség számára relevánsak legyenek.

5 ingyenes felmérési eredmény sablon, amelyet használhat

A ClickUpnál összeállítottunk egy listát öt ingyenes sablonról – néhányuk osztályspecifikus, néhányuk általános –, amelyek segítenek a legfontosabb betekintések feltárásában és az adatok hatékony vizualizálásában.

Íme, itt vannak.

1. ClickUp termékvisszajelzési felmérés eredményeinek sablonja

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket, összesítse a válaszokat, és akár feladatokat is rendeljen hozzájuk a ClickUp termékekkel kapcsolatos visszajelzések felmérési sablonjával.

A termékre vonatkozó visszajelzésekkel kapcsolatos felmérések segítségével közvetlen visszajelzéseket kaphat az ügyfelektől a termék használatával kapcsolatos tapasztalataikról. Ezek között szerepelhetnek olyan dolgok, amelyeket szeretnek, nem szeretnek, zavarosnak találnak, vagy akár olyan funkciók is, amelyeket szívesen látnának a platformon.

Az ilyen felhasználói kutatási felmérések feltárják azokat a rejtett használhatósági problémákat is, amelyek belső tesztelés során nem feltétlenül válnak nyilvánvalóvá.

Ha már megszokta ezeknek a termékvisszajelzési felméréseknek a lebonyolítását, akkor tudja, hogy ez nem egyszeri folyamat. Inkább gyakran meg kell ismételnie a folyamatot, és ami még fontosabb, be kell építenie azokat a következő termékiterációba.

Ez azt jelenti, hogy nyomon kell követni a visszajelzéseket és létre kell hozni egy folyamatot azok kezelésére – és itt jön jól a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablonja.

Így használhatja:

Kezdje azzal, hogy létrehozza a felmérési űrlapot a ClickUp Forms segítségével, és megosztja azt a felhasználóival.

Amint az ügyfelek elkezdik kitölteni a felmérést, válaszaik automatikusan hozzáadódnak a ClickUp Projects „Submissions View” (Beküldések nézet) menüpontjához. Ezek a válaszok feladatokként is hozzárendelhetők, így nyomon követheti azok előrehaladását, és értesítheti az ügyfeleket, miután a visszajelzéseket feldolgozta.

A ClickUp Projects alkalmazásban hozzárendelheti a visszajelzéseket a csapattagok feladataiként, így biztosan nem marad le semmiről.

A testreszabott „Termékértékelések nézet” segítségével megtekintheti, hogy ügyfelei hét kritérium alapján hogyan értékelik platformját:

Minőség

Ár

Első használati élmény

Használhatóság

Ügyfélszolgálat

Vásárlási élmény

Használati élmény

A visszajelzéseket különböző értékelések alapján csoportosíthatja, és Kanban táblaként megtekintheti. Ezáltal átfogó képet kaphat arról, hogyan reagálnak a felhasználók a platformjára, például hányan elégedettek és hányan nem.

Készítsen ClickUp Kanban táblát az értékelés típusa alapján csoportosítva a beérkezett válaszokat, és így áttekintheti az összegyűjtött válaszokat.

Röviden összefoglalva, a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon strukturált és hatékony módszert kínál nemcsak a visszajelzések összegyűjtésére és elemzésére, hanem azok alapján történő cselekvésre is, ami jobb termékfejlesztéshez és jobb felhasználói élményhez vezet.

2. ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja

Töltse le ezt a sablont Készítsen cselekvési tervet az alkalmazottak elkötelezettségének eredményei alapján a ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja segítségével.

A következő sablon kifejezetten HR-csapatok számára készült, különösen azok számára, akik rendszeresen felméréseket végeznek a munkavállalók elégedettségi szintjének felmérésére.

A ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja a 4M1E (ember, gép, anyag, módszer, környezet) keretrendszert használja az alkalmazottak visszajelzéseinek kategorizálására és a munkahelyi elkötelezettség javítására.

A ClickUp Docs – egy együttműködésen alapuló dokumentumkezelő eszköz – alapján készült sablon három részből áll:

Áttekintés : A felmérés céljainak és eredményeinek gyors TL;DR összefoglalójának megosztásához

Elemzés : Ez a szakasz két táblázatot tartalmaz. Az első a problémát, annak kiváltó okát és a 4M1E kategóriát írja le, amelybe a probléma tartozik. A második a probléma megoldására vonatkozó megoldását részletezi.

Állapot és ajánlások: Az utolsó szakasz, ahol hozzáadhatja a legfontosabb tanulságokat és nyomon követheti az előrehaladást.

A dokumentum tartalmaz egy vállalati részt is, amelyet a vállalat nevével, logójával és egyéb adatokkal személyre szabhat. Használhatja a ClickUp egyéb funkcióit is, például a ClickUp Brain-t – egy AI-alapú virtuális asszisztenst –, amely segít a felmérési eredmények jelentésének szerkesztésében, a legfontosabb eredmények összefoglalásában vagy más nyelvre történő lefordításában.

Helyezze el az elkötelezettségi felmérés eredményeinek jelentését a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain más feladatokban is segíthet, például a táblázatok cselekvési lépésekre bontásában és a jelentésből konkrét betekintések kivonásában természetes nyelvi utasítások alapján.

Összességében ez a sablon egyszerűsíti a folyamatot, lehetővé téve a HR-csapatok számára, hogy közösen áttekintsék a munkavállalói felmérés eredményeit és cselekvési tervet készítsenek.

Olvassa el még: 360 értékelési kérdés és példa vezetőknek

3. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonjával megtudhatja, mennyire elégedettek az ügyfelek a termékével (és az ügyfélszolgálati munkatársaival).

Az ügyfélélmény-csapat (CX) elégedettségi felméréseket végez, hogy megértsék, mennyire elégedettek az ügyfelek a termékkel, a szolgáltatással vagy az általános márkaélménnyel? Akkor ez a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonja különösen hasznos lehet az Ön számára.

Testreszabhatja az ügyfél-elégedettségi felmérési űrlapot, hogy az megfeleljen üzleti céljainak és folyamatainak.

Ez lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje a felmérési űrlapot és figyelemmel kísérje a válaszokat.

A felmérési űrlap tartalmaz egy kérdést a támogatási ügynök teljesítményéről, így értékelheti támogatási csapatának hatékonyságát és a termék teljesítményét is.

Három alapértelmezett nézet is rendelkezésre áll:

A Form View , ahol szerkesztheti és megtekintheti a felmérési űrlapot.

A Respondents View , amely az összes egyéni válasz listáját jeleníti meg.

A Board View (Táblázatos nézet) segítségével nyomon követheti, hogy egy felmérés elküldésre került-e az ügyfélnek vagy sem.

Ezenkívül egyedi nézeteket is létrehozhat, például a ClickUp Gantt Chart nézetet vagy egy irányítópultot, hogy vizualizálja a felmérési eredményeket. Mivel az irányítópult automatikus frissítési opcióval rendelkezik, mindig hozzáférhet a legfrissebb adatokhoz.

Hozzon létre egy egyedi irányítópultot, hogy valós időben láthassa az ügyfél-elégedettségi pontszámokat.

Ez a sablon lehetővé teszi a CX-csapatok számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak, amelyek javítják az ügyfélélményt és növelik a megtartást. Ezenkívül valós idejű irányítópultokkal vizualizálhatja a trendeket, hogy mindig naprakész legyen az ügyfelek hangulatáról.

4. Felmérési eredmények áttekintő értekezlet sablon a SlidesGo-tól

via SlidesGo

Ha rövid felmérést végzett, vagy a következő értekezleten szeretné megosztani a lényeget a csapatával, és diákkal szeretné bemutatni gondolatait, akkor a SlidesGo felmérési eredmények áttekintő értekezlet sablonja tökéletes választás.

23 előre megtervezett diával rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy négy szakaszt adjon hozzá a diákhoz: összefoglalót, adatelemzést, legfontosabb eredményeket és következő lépéseket. Emellett számos grafikai eszközt is kínál az adatok vizualizálásához (például diagramok, táblázatok, összekötők és folyamatábrák), sőt iparág-specifikus ikonokat és képeket is, hogy releváns felmérési jelentéseket készíthessen.

Ez egy általános sablon, amely számos funkcionális felhasználási esetre alkalmas – a marketingtől a HR-ig –, így bármilyen felméréshez felhasználhatja anélkül, hogy prezentációkat kellene készítenie a semmiből.

5. Felmérési eredmények infografika sablon a SlidesGo-tól

via SlidesGo

Ez egy prezentációs sablon, amely Microsoft PowerPoint, Google Slides vagy akár Canva programokban is testreszabható. 16:9-es képarányú, így nagyobb képernyőkön és személyes találkozókon is bemutatható, valamint videohívásokon keresztül távoli találkozókon is.

A grafikus elemekkel gazdag modell kiváló sablon piackutatásokhoz, tudományos dolgozatokhoz, kutatási cikkekhez és hasonló feladatokhoz, ahol sok válasz érkezik, és az eredmények megosztásához adatokra van szükség.

Több mint 30 különböző infografika áll rendelkezésre különböző formátumokban: oszlopdiagramok, kördiagramok és akár világtérkép-megjelenítések is. Mindegyik testreszabható a felmérésekkel gyűjtött adatok vizualizálására.

Ez a sablon azonban kizárólag a kutatási adatok vizualizálására szolgál; az elemzést egy másik eszközzel kell elvégeznie.

Szervezze meg felméréseit és fedezzen fel értékes betekintéseket a ClickUp segítségével

Bár a hagyományos eszközök, mint a dokumentumok és a táblázatok, rugalmasságot kínálnak a felmérési eredmények vizualizálásához, időigényesek lehetnek, különösen több felmérés vagy nagy adathalmazok kezelése esetén.

Ezért ajánljuk a ClickUp alkalmazást. Ez egy központi megoldást kínál a teljes felmérési munkafolyamat racionalizálására.

Készítsen és ossza meg felméréseit a ClickUp Forms segítségével, majd könnyedén készítsen informatív jelentéseket a ClickUp Docs segítségével. A beépített diagramok és adatvizualizációs lehetőségek segítségével perceken belül vizualizálhatja adatait.

A ClickUp azonban többet kínál, mint egyszerű jelentések készítését. Például a ClickUp Brain segítségével mélyreható betekintést nyerhet az adatokba, és felfedezheti a rejtett trendeket. Sőt, csapata önállóan is elemezheti a felmérési jelentést.

Készen áll a felmérések létrehozásának, elemzésének és jelentésének egyszerűsítésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és azonnal kezdje el a munkát.