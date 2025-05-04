25 online csapatépítő játék a távoli együttműködés fokozásához

Nehézségeket tapasztal, hogy virtuális csapata az e-maileken és a Zoom-hívásokon túl is kapcsolatot tartson egymással?

A távoli munkavégzés kissé elszigetelődést okozhat, ami megnehezíti a valódi kapcsolatok kiépítését. De mi lenne, ha a csapatépítés élvezetes és hatékony is lehetne, még a virtuálisan együtt dolgozó csapatok esetében is?

Ez a 25 online csapatépítő játék arra szolgál, hogy segítse a csapat összetartását, javítsa a kommunikációt és szórakoztatóbbá tegye az együttműködést.

Készen áll arra, hogy virtuális csapatát szoros kötelékű csoporttá alakítsa? Kezdjük el felfedezni a legjobb online csapatépítő játékokat!

Miért fontosak a virtuális csapatjátékok?

A virtuális csapatépítő játékok stratégiai lépés a csapat dinamikájának erősítéséhez, az elkötelezettség növeléséhez és a pozitív csapatkultúra kialakításához. Íme, miért fontosak a virtuális csapatok számára a csapatépítő játékok.

Fejlessze kommunikációs készségeit: A virtuális csapatépítő játékok lebontják a korlátokat és segítik a csapat tagjainak természetesebb interakcióját 🗣️

Fokozza az együttműködést : Az online csapatépítő játékok együttes játszása erősíti a csapatmunkát, így a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé válnak 🤝

Javítsa a hangulatot : A szórakoztató online csapatjátékok és tevékenységek felvidítják a résztvevőket, és mindenki számára értékesnek érezhetik magukat 😊

Növelje az elkötelezettséget : Az interaktív játékok mindenki elkötelezettségét fenntartják, munkaidőben és azon kívül is 🎯

Ösztönözze a kreativitást : Sok virtuális csapatépítő játék új gondolatokat ébreszt és javítja a problémamegoldó képességeket. Ez pedig munkahelyi innovációt eredményez 💡

Építsen bizalmat : A rendszeres virtuális csapatépítő tevékenységek erősítik a kötelékeket és összetartóbb csapatot hoznak létre 🛡️

Az elszigeteltség elleni küzdelem: A távoli munkavállalók számára az online csapatépítő játékok közös játszása társadalmi kapcsolatokat és közösségi érzést biztosít 🌐

25 legjobb virtuális csapatépítő játék, amelyet munkatársaival játszhat

🎮 Íme néhány kiváló online csapatépítő játék, amelyekkel összekötheti és együttműködésre ösztönözheti csapatát:

1. Jégtörő kérdések 🧊

Indítsa el a megbeszéléseket szórakoztató jégtörő kérdésekkel, hogy feloldja a hangulatot és mindenki beszélgetni kezdjen! Próbáljon ki nyitott kérdéseket, például:

💬 Mi a kedvenc utazási célpontja és miért?💬 Ha bármilyen szuperképességgel rendelkezhetne, mi lenne az?

Ösztönözze a történetmesélést és a gyors visszajelzéseket, hogy mélyebb beszélgetések alakuljanak ki. Ez egy rendkívül egyszerű módszer a jó kapcsolatok kiépítésére és a hangulat élénkítésére.

A ClickUp Ice Breaker Whiteboard Template sablonunkkal még könnyebbé teheti a dolgot. Ez a sablon strukturált teret kínál a kérdések beviteléhez és a válaszok rögzítéséhez, így az tevékenység interaktívabbá válik.

Ingyenes sablon letöltése Vonja be csapatát a ClickUp Ice Breaker Whiteboard segítségével!

Ez a jégtörő sablon különösen hasznos új csapattagok beillesztésénél, biztosítva, hogy mindenki a kezdetektől fogva befogadottnak érezze magát.

🌟 Ha szórakoztató változatot szeretne, próbálja ki a „igazságok és hazugságok” játékot, amelyben minden résztvevő három állítást oszt meg: kettőt igazat és egyet hamisat. A csapat többi tagja kitalálja, melyik a hazugság, így élénk módszert kínálva egymás megismerésére.

2. Virtuális szabadulószobák 🕵️‍♂️

Semmi sem hozza össze jobban a csapat tagjait, mint a ketyegő óra és egy sor agytornázó rejtvény. Az online szabadulószoba a problémamegoldást izgalmas kalanddá változtatja.

Csapatának meg kell fejtenie a kódokat, meg kell találnia a rejtett nyomokat, és el kell menekülnie, mielőtt lejár az idő.

🗝️ Profi tipp: Sokat beszélgessenek. Az escape roomok a csapatmunkáról szólnak, és a csapatok legnagyobb hibája, ha csendben maradnak. Mondjanak ki minden nyomot hangosan (még akkor is, ha nyilvánvalónak tűnik).

3. Virtuális kvízjátékok 🧠

Semmi sem hozza olyan jól a csapatot, mint egy gyors tempójú virtuális kvízjáték. Válasszon egy platformot, ossza fel a csapatokat, és kezdjenek el válaszolni!

Ez egy szórakoztató módja annak, hogy tesztelje a tudást, vitákat indítson és megosszon néhány nevetést (különösen akkor, ha a vad találgatások helyesnek bizonyulnak).

via Pogo

Tartsa számon a pontokat, koronázza meg a bajnokot, és kezdődjön a dicsekvés! 🏆

4. Pictionary 🎨

Semmi sem törik meg jobban a jeget az online irodai játékokban, mint a nevetségesen rossz rajzok. Egy személy rajzol, a csapat találgat, és káosz (és nevetés) következik.

via LinkedIn

Használjon olyan online platformokat, mint a Skribbl.io, a Drawasaurus vagy a Gartic Phone. Ezekkel az eszközökkel a résztvevők valós időben rajzolhatnak, míg a csapattársaik a csevegőbe írják be a tippjeiket.

5. Among us 🔍

Ne bízz senkiben... vagy talán csak a leggyanúsabb munkatársadban! Az Among Us az egyik legnépszerűbb online játék, amely tökéletesen ötvözi a stratégiát, a megtévesztést és a humort.

A játékban a játékosok űrhajón utazó legénység tagjai vagy csalók szerepét vállalják. A legénység tagjainak feladatokat kell teljesíteniük, míg a csalók titokban szabotálják a küldetésüket.

A valódi szórakozás? Kitalálni, ki hazudik, mielőtt mindenki kiesik!

🛸 Érdekesség: Az Among Us majdnem bukás lett! A 2018-ban megjelent játéknak olyan kevés játékosa volt, hogy a fejlesztők fontolóra vették a leállítását. Aztán jött 2020, mindenki otthon ragadt, és a streamerek világszerte népszerűvé tették a játékot. Ki gondolta volna, hogy a barátainkat „gyanúsnak” titulálni összehozza mindannyiunkat?

6. Virtuális gyilkossági rejtély 🔪

Ha csapata szereti az izgalmas krimiket, akkor egy virtuális gyilkossági rejtélyjáték a tökéletes módszer a munkahelyi együttműködés, a kritikus gondolkodás és a szórakozás ösztönzésére!

Ez a játék nyomozókká (vagy gyanúsítottakká!) változtatja a csapatát, akik együtt dolgoznak egy rejtélyes bűncselekmény megoldásán. Ez egy egyszerű játék, amelyhez nincs szükség felszerelésre, és az egyik legszórakoztatóbb virtuális csapatépítő tevékenységévé válhat!

Minden játékos egy karakter szerepet kap, amelyhez egyedi nyomok és titkok tartoznak. A történet előrehaladtával a csapattagoknak kérdéseket kell feltenniük, bizonyítékokat elemezniük és rejtett indítékokat keresniük, hogy megtalálják a tetteseket.

7. Jackbox party játékok 🤣

Szórakoztató, egyszerű módszert keres a csapat összekovácsolására? A Jackbox Party Games tökéletes választás. A Drawful nevű játékban nevetséges vázlatokat kell rajzolni, a Quiplash játékban pedig vicces válaszokat kell kitalálni – mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Csak egy képernyőre és a telefonjára van szüksége, hogy belevághasson.

via Jackbox Games

8. Kahoot! kvízek 🎓

Ki mondta, hogy a kvízeknek unalmasnak kell lenniük? A Kahoot! a hétköznapi kérdéseket versenyszerű és szórakoztató csapatépítő tevékenységgé alakítja.

A hagyományos kvízektől eltérően a Kahoot! valós idejű ranglistát használ, ami adrenalin-löketet ad a játékosoknak, akik versenyeznek a kérdések helyes megválaszolásáért. Minél gyorsabban válaszol, annál több pontot szerez.

via Kahoot

Ez a játék kiválóan alkalmas képzésekre, vállalati irányelvek vagy termékismeretek elsajátítására is.

9. Virtuális kincskeresés 🎯

Semmi sem mozgatja úgy a csapatot (virtuálisan!), mint egy online kincskeresés! Ez a játék ötvözi a sebességet, a kreativitást és a problémamegoldást, miközben a játékosok versenyeznek, hogy megtalálják vagy teljesítsék a kihívások listáját.

A legjobb az egészben, hogy a játékot tetszés szerint testreszabhatja!

Akár egy tárgyat kell megtalálniuk otthonukban, akár egy vicces szelfit kell készíteniük, akár rejtvényeket kell megoldaniuk, a játékosoknak gyorsan kell cselekedniük, hogy pontokat szerezzenek. Az első személy vagy csapat, aki teljesíti a listát, nyer.

Ez egy fantasztikus módszer a távoli munkatársak összehozására.

10. Virtuális kávészünetek ☕

Néha a legjobb csapatösszetartás a munkahelyi megbeszéléseken kívül alakul ki. A virtuális kávészünetek egy kötetlen, nyomásmentes teret teremtenek a távoli csapatok számára, ahol bizalmat építhetnek, beszélgethetnek és kikapcsolódhatnak.

Tehát, tervezzen be egy rövid, 15-30 perces szünetet, vegyen magához egy italt, és csatlakozzon a csapatával egy videokonferenciához.

via Pexels

A változatosság kedvéért kipróbálhatja a témájú kávészüneteket is, mint például a Throwback Thursday (gyerekkori fotók megosztása), a Show & Tell (vicces tárgyak hozatala) vagy a Rapid-Fire Q&A (véletlenszerű kérdések feltevése).

11. Színjáték videohíváson 🎭

Nincs beszéd, csak vad gesztusok és drámai túljátszás. Akár egy filmet, egy állatot vagy valami teljesen nevetségeset pantomimezel, a videohíváson keresztül játszott színházi játék garantáltan megnevetteti az egész csapatot.

A játékhoz osszák fel a csapatokat, és felváltva adjanak elő egy szót vagy kifejezést, míg a többiek kitalálják.

12. Történetépítési kihívás 📖

A Story Building Challenge egy remek csapatépítő játék, amelyben a csapattagok egy mondat után a másik mondattal építik fel a történetet. A csavar az, hogy senki sem tudja, hogyan fog folytatódni a cselekmény!

Az első játékos mond egy mondatot, például: „Sötét és viharos éjszaka volt, amikor Alex furcsa zajt hallott...”. A következő személy folytatja a történetet, hozzáadva a saját fordulatát.

Szabadítsa fel csapata kreativitását, és hagyja, hogy a történet kibontakozzon, amíg egy vad, váratlan és gyakran nevetséges mese nem lesz belőle.

13. Témájú jelmezes napok 👑

Ki mondta, hogy az öltözködés csak Halloweenre való? A témájú jelmezes napok szórakoztató változatosságot hoznak a szokásos munkarutinba, és okot adnak a távoli csapatoknak a kreativitásra.

Válasszon egy témát, például szuperhősök, 90-es évek divatja, kedvenc filmkarakterek, vagy akár egy „Öltözz úgy, mint a főnököd” nap, és kérje meg mindenkit, hogy a következő virtuális találkozóra teljes jelmezben jelenjen meg.

Például, ha virtuális karácsonyi buli ötleteket keres, egy ünnepi témájú jelmez nap, ahol mindenki Mikulásnak, manónak vagy rénszarvasnak öltözik, ünnepi hangulatot varázsolhat a csapatépítő programba. 🎅

💡 Profi tipp: Nem mindenki szereti a teljes jelmezeket, ezért legyen rugalmas! Pizsamás nap? Könnyű győzelem. Kalapos nap? Könnyedén megcsinálható. De ha valaki teljes szuperhős-jelmezben jelenik meg, automatikusan legendává válik.

14. Virtuális csapat edzés/jóga 🏋️‍♂️

A virtuális csapat edzés vagy jóga óra remek módja annak, hogy csapata aktív és stresszmentes maradjon. Akár egy gyors 15 perces asztali jógát, HIIT kihívást vagy nyugtató meditációs órát tart, mindenki profitál belőle.

via Freepik

Emellett létrehozhat egy barátságos lépésszám-kihívást vagy egy „legkreatívabb edzésprogram” versenyt is, hogy még nagyobb motivációt biztosítson.

A csapatépítő játékok remekül ösztönzik az elkötelezettséget, de a megfelelő eszközökkel az együttműködés is könnyedén megy. Nézze meg válogatásunkat a legjobb távoli együttműködési eszközökről virtuális csapatok számára!

15. Online karaoke est 🎤

Akár magas hangokat énekelsz, akár csak a ritmust szeretnéd tartani, a virtuális karaoke a szórakozásról szól. Válassz egy dalt, fogj egy mikrofont (vagy egy hajkefét), és engedd szabadjára magad. Hamis? Annál jobb.

via SOS Party

Ez egy fantasztikus stresszoldó, amely segít lebontani a csapattagok közötti korlátokat. Énekeljen egyedül, duettet, vagy akár barátságos versenyt is rendezzen, a lényeg, hogy élvezze a pillanatot.

16. Gyors ismerkedés ⚡

Nincs merev bemutatkozás, nincs kényszerű csevegés.

A gyors ismerkedés segít a csapatnak gyors, tartalmas beszélgetésekbe keveredni. Párokba állnak, néhány percig beszélgetnek, majd továbblépnek a következő személyhez. Néhány kör után kiderülhet, hogy a kollégája egyszer hátizsákkal bejárta Izlandot, vagy hogy szeret beatboxolni.

Ez egy egyszerű módszer a szilárd határok lebontására, barátságok kialakítására és a munka emberibbé tételére.

17. Szóasszociációs lánc 🔗

Mi az első szó, ami eszedbe jut, amikor a „strand” szót hallod? Ha azt mondtad, hogy „hullámok”, akkor máris játszol.

A szóasszociációs lánc egy gyors játék, amelyben az egyik játékos kimond egy szót, és a következő játékosnak öt másodpercen belül valami kapcsolódóval kell válaszolnia. A láncnak folytatódnia kell, anélkül, hogy ismétlődnének a válaszok vagy teljesen eltérnének a témától.

Ha valaki habozik vagy elakad, kiestek!

18. Spyfall online 🕶️

A Spyfall egy izgalmas online detektívjáték, amelyben a játékosoknak az idő lejárta előtt kell leleplezniük a rejtőzködő csalót. Ez részben stratégia, részben megtévesztés, de mindenekelőtt szórakozás.

via Tabletopia

Minden játékos (kivéve egyet) ugyanazt a titkos helyszínt kapja meg. Az egyik játékos azonban kém, és fogalma sincs arról, hol van. A nem kém játékosok okos kérdéseket tesznek fel, hogy megerősítsék, ismerik a helyszínt, míg a kém megpróbálja kitalálni, mielőtt lebukna.

Használhatja a spyfall. app alkalmazást vagy hasonló online verziókat. Csak vigyázzon, kiben bízik! 😆

19. Talánycsaták 🧩

A Riddle Battles egy gyors tempójú, agytornázó játék, amelyben a csapatok egymás ellen versenyeznek, és időre kell megoldaniuk a trükkös rejtvényeket. A gyors gondolkodás, a csapatmunka és egy kis szerencse a kulcs a sikerhez.

Próbálja ki ezt: 🤔❓Száj nélkül beszélek és fül nélkül hallok. Nincs testem, de a szél életre kelti. Mi vagyok?

20. Virtuális vitaklub 🎙️

A vitatkozás nem csak arról szól, hogy igazoljuk a véleményünket, hanem arról is, hogy gyorsan gondolkodjunk, csapatként dolgozzunk és közben jól érezzük magunkat. A virtuális vitaklub az egyik legjobb kommunikációs játék csapatok számára, amely ösztönzi a kritikus gondolkodást, és (legyünk őszinték) viccesen drámai viták tanúi lehetünk.

Ha pedig nehezen talál vitatémákat, a ClickUp Brain segíthet új, érdekes ötleteket generálni, hogy virtuális vitaklubja izgalmas és interaktív maradjon.

A ClickUp Brain segítségével azonnal szórakoztató és érdekes vitatémákat generálhat.

21. A suttogó kihívás 🤫

Íme az egyik legviccesebb online csapatépítő játék. A suttogó kihívás egy szájról olvasás, vad találgatások és ellenőrizhetetlen nevetés játék.

via Intro Outro

Az egyik játékos zajszűrős fejhallgatót visel (vagy hangos zenét játszik), míg egy másik csapattársa mond egy mondatot a videohívás során. A fejhallgatót viselő személynek le kell olvasnia csapattársa ajkát, és ki kell találnia a mondatot.

Könnyűnek tűnik? Csak várjon, amíg a „Véglegesítsük a jelentést” mondat „Keressünk egy gyík erődöt” mondattá válik.

Próbáld ki ezt 👉 Rögzítsd a játékot (engedéllyel) és oszd meg a legjobb pillanatokat egy szórakoztató bakiparádéban. Ki tudja, talán még a menő vállalati kultúrát is fellendítheti!

22. Nosztalgia játék 📼

Készen állsz egy nosztalgikus utazásra? A Nostalgia Game játék célja, hogy felidézze a gyerekkori kedvenceket és a régi trendeket, amelyek meleg és kellemes érzéseket keltenek.

Minden körben egy játékos megoszt egy dalt, rajzfilmet, játékot vagy trendet a gyerekkorából. A csapat többi tagjának ki kell találnia, mi az, vagy be kell szállnia a saját nosztalgikus emlékeivel.

Próbáld ki ezt 👉 Oszd fel a csapatot Z generációs és millenniumi csapatokra, és nézd meg, melyik generáció dominál a nosztalgia csatában! A TikTok trendektől a Friends ismétlésekig, készülj fel néhány vicces, generációs visszatérésre.

23. Távoli bingó 🎟️

A Remote Bingo vidám fordulatot hoz a virtuális találkozókba, azáltal, hogy a szokásos távmunkás pillanatokat szórakoztató versennyé alakítja.

A játék előtt készítsen bingókártyát olyan gyakori távoli munkavégzési helyzetekkel, mint például valaki azt kérdezi: „Hallasz engem?”, egy háziállat felbukkan a képernyőn, vagy valaki elfelejti kikapcsolni a némítást.

A videohívás során a játékosok jelölik be a négyzeteket, ahogy azok megjelennek. Az első, aki befejezi egy sort, oszlopot vagy a teljes kártyát, kiáltja: „BINGO!”, és megnyeri a szórakoztató nyereményt.

24. Virtuális komédiaóra 😂

Ez a játék arról szól, hogy összehozza a csapatát egy szórakoztató foglalkozásra, tele viccekkel, amelyeknek köszönhetően a munka kevésbé tűnik... nos, munkának!

Azok, akik úgy gondolják, hogy „nem viccesek” vagy kicsit félénkek, ne aggódjanak!

Ehelyett megoszthatnak egy vicces pillanatot a munkából vagy egy humoros videót. A lényeg a szórakozás, nem az, hogy stand-up sztárrá váljanak.

25. Dicséretlánc 💌

És ezt a listát valami olyasmivel zárjuk, ami a pozitív hozzáállás terjesztéséről szól. Ebben a játékban minden résztvevő őszinte bókot mond a mellette ülőnek, és a lánc addig folytatódik, amíg mindenki részt nem vett benne.

Ez a tökéletes módja annak, hogy jó hangulatban zárjuk a napot, és mindenki értékesnek és elismertnek érezze magát.

Most pedig itt a bók: Fantasztikusan összehozod az embereket! 😊

Nehézségekbe ütközik egy erős virtuális csapat felépítése? Íme, hogyan segíthet ebben a ClickUp

A távoli csapatok összetartását nem könnyű fenntartani. Az együttműködés nehézkesnek tűnhet személyes beszélgetések és spontán brainstormingok nélkül, és a csapatösszetartás gyakran háttérbe szorul. De ez nem jelenti azt, hogy a virtuális csapatok nem lehetnek ugyanolyan összetartóak, mint az irodaiak.

Ismerje meg a ClickUp-ot, egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amely zökkenőmentessé, vonzóvá és szórakoztatóvá teszi a csapatmunkát. Íme, hogyan segít közelebb hozni a távoli csapatokat:

Tervezze meg csapatépítő rendezvényeit a ClickUp rendezvénykezelő szoftverével 🎉

A virtuális csapatjátékok tervezése szórakoztatónak tűnik, amíg nem kell foglalkoznia az ütemtervekkel, a félreértésekkel és a last minute lemondásokkal. Itt jön jól a ClickUp eseménykezelő szoftver.

Ezzel megszűnik a káosz, és könnyűvé válik a virtuális játékok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Íme, hogyan:

Központosított eseménytervezés : Hozzon létre egy külön Game Night Space (Játékestély) teret a ClickUp-ban, ahol feladatok listája található a játékötletekkel, szabályokkal és utasításokkal, hogy mindenki tudja, hogyan kell játszani. : Hozzon létre egy külön(Játékestély) teret a ClickUp-ban, ahol feladatok listája található a játékötletekkel, szabályokkal és utasításokkal, hogy mindenki tudja, hogyan kell játszani.

Ne hagyjon ki egyetlen játékot sem: Használja a Naptár nézetet a játékok ütemezéséhez, automatikus emlékeztető beállításához és a Google Naptárral való szinkronizáláshoz, hogy elkerülje az ütközéseket.

Egyszerű játékoskoordináció : osszon szerepeket a csapattagoknak (játékvezető, pontszámláló stb.), jelölje meg a játékosokat a gyors frissítésekhez, és akár külső résztvevőket is meghívhat vendégként.

Automatizálja a játékestek logisztikáját: Állítson be ismétlődő feladatokat a heti vagy havi játékestekhez, küldjön automatikus emlékeztetőket, és használjon ellenőrzőlistákat, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül (például a játék előzetes kiválasztása).

Zökkenőmentes integráció: Ágyazza be a játékplatformok (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) linkjeit közvetlenül a feladatokba, hogy a játékosok végtelen üzenetváltás nélkül csatlakozhassanak.

Tervezze és kezelje eseményeit zökkenőmentesen a ClickUp eseménytervező szoftverrel.

A ClickUp eseménykezelő szoftverével a csapatépítő tevékenységek stresszmentessé és élvezetessé válnak – mert a tervezésnek ugyanolyan szórakoztatónak kell lennie, mint magának az eseménynek! 🎊

A virtuális együttműködés gyakran fragmentáltnak tűnik – az ötletek elvesznek a végtelen üzenetsorokban, a visszajelzések elsüllyednek az e-mailekben, és a kreatív energia elpárolog. A ClickUp segítségével mindent egy helyen tarthat, függetlenül attól, hogy projekteket tervez, ötleteket gyűjt, vagy akár virtuális játékestét szervez.

ClickUp Whiteboards

Tegyük fel, hogy virtuális kvízestet tervez a csapatának. Szüksége van egy módszerre, amellyel megtervezheti a játék köröket, kijelölheti a házigazdákat és nyomon követheti az eredményeket. A ClickUp Whiteboards pontosan ezt teszi lehetővé. Gondoljon rá úgy, mint egy közös vászonra, ahol a csapata vizuálisan megtervezhet mindent – az üzleti stratégiáktól a játékest logisztikájáig.

Valósítsa meg ötleteit interaktív brainstorminggal, valós idejű együttműködéssel és visszajelzésekkel a ClickUp Whiteboards segítségével.

A munka táblán felvázolhatja a projekt munkafolyamatait, vázlatot készíthet kampányötletekről, vagy akár megoldásokat is kidolgozhat egy bonyolult kihívásra. Szórakozásképp ugyanazt a táblát használhatja játékkategóriák felsorolásához, bajnokság táblázatának elkészítéséhez, vagy közös brainstorminghoz jégtörő kérdésekkel.

Mivel interaktív, mindenki hozzáadhat jegyzeteket, kapcsolatokat rajzolhat, és akár az ötleteket is azonnal cselekvési tételekké alakíthatja.

Vége azoknak az időknek, amikor a visszajelzések hosszú e-mail-váltásokban vesztek el. A ClickUp Assign Comments segítségével a csapatok közvetlenül a feladatokra, dokumentumokra és projektekre hagyhatnak visszajelzéseket.

Tegyük fel, hogy virtuális játékestét szervez.

Hagyhat megjegyzést a játékválasztási feladatra, és megkérheti csapattársait, hogy szavazzanak kedvenc lehetőségükre. Szüksége van valakire, aki elvégzi a pontozást? Jelölje meg egy csapattársát egy megjegyzésben @mention-nal, rendelje hozzá feladatként, és ő azonnal értesítést kap.

Javítsa az együttműködést a ClickUp Comments segítségével. Ossza meg visszajelzéseit, rendeljen hozzá feladatokat, és tartsa rendezettnek a beszélgetéseket a feladatokon belül.

ClickUp Chat

Gyors döntésre van szükséged anélkül, hogy újabb megbeszélést kellene szervezned? A ClickUp Chat segítségével valós idejű beszélgetéseket folytathatsz anélkül, hogy alkalmazást kellene váltanod, függetlenül attól, hogy a projekt határidőiről egyeztetsz, vagy arról vitázol, melyik virtuális társasjátékot játsszátok.

A hosszú e-mail szálakkal vagy szétszórt Slack üzenetekkel ellentétben a ClickUp Chat mindent egy helyen tart a feladataid mellett.

Csapatszintű Pictionary-ülést tervez? Tegye a játék utasításait a csevegőbe, és rögzítse őket, hogy ne vesszenek el.

Sürgős brainstormingot tart? Ugorjon be a csevegőbe, hogy gyorsan megvitassák az ötleteket, majd azonnal alakítsa át a legfontosabb tanulságokat feladatokká.

Tartsa rendezettnek a beszélgetéseket, működjön együtt, és alakítsa a megbeszéléseket cselekvéssé a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a nyomon követést, összefoglalhatja a beszélgetéseket és azonnal létrehozhat teendőket, ezzel időt takarítva meg és növelve a termelékenységet.

Maradjon a pályán a ClickUp Tasks segítségével a csapat elkötelezettségének fenntartása érdekében 📋

A távoli csapatok elkötelezettségének fenntartása nem csak a szórakoztató tevékenységek megtervezéséről szól, hanem azok megvalósításáról is! A ClickUp Tasks megkönnyíti az elkötelezettséget elősegítő tevékenységek megtervezését, kiosztását és nyomon követését, így semmi sem marad ki.

A ClickUp Task Types segítségével könnyedén testreszabhatja és kategorizálhatja a feladatokat.

A ClickUp Tasks a következő funkciókkal segít Önnek a szervezettségben:

Feladatok létrehozása és kiosztása : Hozzon létre olyan motiváló tevékenységeket, mint a „Virtuális kávészünet” vagy a „Pénteki kvíz”, és ossza ki azokat a csapat tagjai között.

Automatizálja az emlékeztetőket és a határidőket : automatizálja a feladatokra vonatkozó emlékeztetőket, hogy a csapatépítő foglalkozások következetesek maradjanak.

A tevékenységek prioritásainak meghatározása egyéni státuszokkal : A tevékenységeket „Közelgő”, „Folyamatban” vagy „Befejezett” státusszal jelölheti meg a jobb áttekinthetőség érdekében.

Kövesse nyomon a részvételt és az elkötelezettséget: Használja a műszerfalakat a részvétel és az elkötelezettség szintjének figyelemmel kísérésére, biztosítva, hogy a tevékenységek hatékonyak és érdemesek legyenek.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

A virtuális csapatépítés még könnyebbé és strukturáltabbá tétele érdekében a ClickUp készen használható sablonokat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak kapcsolatban maradni és szervezetten működni.

Különösen távoli munkakörülmények között kaotikus lehet nyomon követni, ki miért felelős, mikor vannak megbeszélések és hogyan kommunikál a csapat.

A ClickUp Team Communication & Meeting Matrix segít a csapatoknak a szerepek meghatározásában, a bejelentkezések beállításában és a megbeszélések egyszerűsítésében, biztosítva, hogy senki ne érezze magát kívülállónak.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Team Communication & Meeting Matrix segítségével zökkenőmentesen szervezheti a csapatértekezleteket.

Használhat csapatkezelési sablont is, például a ClickUp csapatkezelési terv sablonját , amellyel egy helyen rendelhet szerepeket, állíthat be elvárásokat és követheti nyomon a csapat céljait. Ez tökéletes megoldás az elkötelezettséget elősegítő tevékenységek szervezéséhez és annak biztosításához, hogy mindenki egyetértse a csapat kezdeményezéseivel.

Ezek a sablonok kiküszöbölik a találgatásokat az elkötelezettséget növelő tevékenységek kezeléséből, így Ön a csapat összetartásának és összetartásának erősítésére koncentrálhat.

Könnyítse meg a csapatépítést a ClickUp segítségével 🤝

A távoli csapatok akkor virágoznak, ha összetartozónak érzik magukat.

A csapatépítés célja a bizalom és a kommunikáció megteremtése, az együttműködés javítása és a csapat tagjainak elkötelezettségének fenntartása. De a megfelelő távoli együttműködési eszközök nélkül ezeknek a tevékenységeknek a tervezése plusz munkának tűnhet.

Ez az, ahol a ClickUp különbséget tesz. Az eseményütemezés és a feladatkezelés, valamint a valós idejű együttműködés és kommunikáció között minden, amire szüksége van, egy helyen található. Így nem kell többé több csapatépítő alkalmazást vagy rendezetlen táblázatokat kezelnie – csak zökkenőmentes csapatmunka, minden lépésnél.

Akkor mire vár még? Tegye a távoli csapatépítést könnyebbé, okosabbá és szórakoztatóbbá a ClickUp segítségével még ma. Regisztráljon a ClickUp-ra még ma! 🙌