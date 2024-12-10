25 virtuális karácsonyi parti ötlet, amelyet a csapata imádni fog

Készen állsz arra, hogy távoli csapatodat összehozd egy ünnepi rendezvényre? Összeállítottunk egy listát 25 kreatív virtuális karácsonyi parti ötlettel, hogy elterjesszük az ünnepi hangulatot. 🎄

Alakítsuk át a hagyományos csapatértekezletet egy szórakoztató és emlékezetes élménnyé, amelyről mindenki még az ünnepek után is sokáig beszélni fog.

Akkor ne is habozzunk tovább, és valósítsuk meg ezeket a virtuális rendezvényterveket, hogy megünnepeljük az év legcsodálatosabb időszakát.

Mi az a virtuális karácsonyi parti?

A virtuális karácsonyi parti olyan, mint egy tipikus ünnepi irodai parti, csak online zajlik, olyan értekezletkezelő szoftverek segítségével, mint a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams vagy a WebEx.

A virtuális ünnepi rendezvény kiváló lehetőség a távoli munkavállalók számára, mert mindenki bárhonnan csatlakozhat. Ráadásul pénzt is megtakaríthat, és elkerülheti a valódi parti megszervezésével járó gondokat.

Ne felejtsd el használni az ünnepi tervezőt, hogy a parti előtt, alatt és után is szervezett maradj, és minden zökkenőmentesen menjen. 🥳

25 emlékezetes virtuális karácsonyi parti ötlet

Függetlenül attól, hogy mekkora a csapata, ezek a virtuális ünnepi parti ötletek, valamint a virtuális találkozókra vonatkozó legfontosabb illemtan szabályok segítségével virtuális partija a szezon legemlékezetesebb eseményévé válik. Kezdjük el, és tegyük az idei partit sikeressé!

1. Virtuális fehér elefánt ajándékcsere

Élvezze a munkatársaival (függetlenül attól, hogy hol vannak) a ClickUp virtuális fehér elefánt sablonját, amely megkönnyíti ennek a klasszikus játéknak az élvezetét.

Az egyik legjobb virtuális karácsonyi parti ötlet, amellyel nem lehet hibázni, a vicces ajándékcsere. Az esemény előtt mindenképpen állapítsd meg és oszd meg az ajándékok költségkeretét. 💰

A résztvevők ezután kiválasztanak egy ajándékot, és elküldik a házigazdának egy képet (a csomagolás dizájnjával együtt). A házigazda a ClickUp virtuális fehér elefánt sablonját használhatja, hogy megjelenítsen ezeket az ajándékokat, amelyek a csomagolás dizájnja mögött rejtőznek, és számozhatja őket a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Használhat egy véletlenszám-generáló alkalmazást is, hogy meghatározza a résztvevők ajándékainak „kibontásának” sorrendjét.

A parti során a résztvevők kiválasztanak egy ajándékot, amelyet kibontanak. Megtarthatják a választásukat, vagy ellophatják másét. Ha egy ajándékot ellopnak, az érintett játékos újra választ. Hogy a játék érdekes maradjon, állítson be maximális korlátot a lopások számára.

A házigazda a sablont használja, hogy nyomon kövesse az ajándékok tulajdonjogát és a lopások számát. A játék akkor ér véget, amikor az első játékosnak van egy utolsó lehetősége, hogy megtartsa vagy kicserélje az ajándékát. A parti után mindenki megveszi és elküldi egymásnak a valódi ajándékokat. 🎁

2. Virtuális karácsonyi Pictionary

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

Ez a karácsonyi Pictionary játék könnyen beállítható, és biztosan mindenki figyelmét lekötni fogja. Szükséged lesz egy online táblára, például a ClickUp Whiteboards-ra, hogy megoszthasd a csapatoddal.

A parti előtt készítsen egy listát karácsonyi témájú szavakról és kifejezésekről, például:

Fagyöngycsók

Tündér a polcon 🧝

Mézeskalács emberke

Amikor eljön a játék ideje, oszd fel a csapatot kis csoportokra. Titokban küldj el egy csoporttagnak egy szót, amit fel kell írnia a táblára (a videóalkalmazás privát csevegőjén keresztül), míg a többiek találgatnak.

Állíts be egy időzítőt, hogy minden kör körülbelül 30-60 másodpercig tartson. Ha egy csapat helyesen találja ki a választ, akkor egy pontot kap. Változtasd meg az illusztrátorokat minden csapatban, hogy interaktívabbá tedd a játékot. Az a csapat nyer, amelyik a végén a legtöbb pontot szerezte.

3. Mad Libs ünnepi paródia

Használja a ClickUp AI-t a virtuális ünnepi parti részeként, hogy szórakoztató jeleneteket találjon ki a csapat tagjai számára.

Ha nevetéssel teli partit szeretnél, akkor ne keress tovább, mint a Mad Libs ünnepi paródia. Ehhez a karácsonyi játékhoz először szükséged lesz egy ünnepi témájú paródia forgatókönyvére.

Ne aggódjon, ha nem drámaíró – rengeteg példát találhat az interneten, vagy használhatja a ClickUp AI-t, egy eseménykezelő mesterséges intelligencia eszközt, amely segít kitalálni valamit. A kulcs az, hogy a forgatókönyvben hagyjon üres helyeket a főnevek, igék, melléknevek és határozószók számára.

A parti során mindenki hozzájárul azzal, hogy szavakat javasol a hiányzó részek kitöltésére, anélkül, hogy ismerné a paródia kontextusát. Miután kitöltötted az összes hiányzó részt, oszd ki a szerepeket a csapat tagjai között, hogy eljátszhassák a paródiát az általad kitalált szavakkal.

4. Mi van a ajándékdobozban?

Hagyja, hogy távoli csapata felszínre hozza belső nyomozói vénáját egy rejtélyt és szórakozást ötvöző virtuális ünnepi játékkal. 🕵️

A házigazdaként töltsön meg egy ajándékdoboz egy „rejtélyes tárgyat”. A parti során a résztvevők csak igen-nem kérdéseket tehetnek fel, hogy kitalálják, mi az a tárgy. Például:

Kerek?

Viselhető?

Megtalálná egy karácsonyfán?

Aki helyesen találja el, pontot kap magának vagy csapatának. Folytassa a játékot a dobozban található különböző tárgyakkal, és a végén az a személy vagy csapat nyer, aki a legtöbb pontot szerezte.

5. Karácsony egy elhagyatott szigeten

Ez hasonló a virtuális szabadulószoba játékhoz, de még jobb – a kreativitásról, a csapatmunkáról és a történetmesélésről szól.

Ossza fel a távoli munkavállalókat csapatokra, és kérje meg őket, hogy hozzanak magukkal egy korlátozott számú tárgyat (körülbelül ötöt-tízöt), hogy egy lakatlan szigeten ünnepeljék meg a karácsonyt. Hagyja, hogy egy whiteboard eszközzel képekkel mutassák be választásaikat. 🏝️

A kis csoportokban való ötletelés után a csapatok újra összeülnek, hogy megosszák egymással, miért választották az egyes elemeket. Az egyes csapatok nézőpontjának és érvelésének meghallgatása teszi ezt a játékot érdekes és szórakoztatóvá.

6. Ünnepi kvíz

Ez egy szórakoztató módja annak, hogy tesztelje csapata ünnepi ismereteit trivia kérdésekkel, amelyek karácsonyi hagyományokat, történelmet, filmeket, zenét és még sok minden mást is felölelnek.

Mint házigazda, előre elkészíted a kérdéseket, és az esemény során felolvasod őket. Ha valaki úgy gondolja, hogy tudja a választ, felemeli a kezét a csevegésben. Ha téved, a következő csapat, amelyik felemeli a kezét, kap egy esélyt. Ennyire egyszerű. ✅

7. Karácsonyi jelmezverseny

Tegye még izgalmasabbá virtuális karácsonyi partiját egy vidám jelmezes hangulattal. Hagyja, hogy csapata ünnepi ruhákban mutassa meg ünnepi hangulatát – a mikulás sapkáktól és ruháktól kezdve az elf jelmezekig és egyedi, saját készítésű ünnepi kreációkig. 🧣

Adjon hozzá egy kis versenyszellemet azzal, hogy mindenki szavazhasson olyan kategóriákra, mint a „Legkreatívabb”, „Legviccesebb” vagy „Legjobb DIY ruha” a videohívás szavazási funkciójának segítségével. Ne felejtsen el egy virtuális „fotóstandot” is beépíteni, ahol csapatfotót készíthetnek az ünnepi emlékek megőrzése érdekében.

8. Ünnepi kincskeresés

A kincskeresés az egyik leginteraktívabb (és legkönnyebben megvalósítható!) virtuális karácsonyi parti ötlet. Egyszerűen állíts össze egy listát 5-10 ünnepi tárgyról, amelyeket mindenki megtalálhat otthonában. Néhány ötlet:

Ünnepi képeslap

Vicces családi fotó

A siker szimbóluma

Kedvenc ünnepi film vagy könyv

A legjobb vállalati ajándék , amit valaha kaptam

A parti kezdetekor mutasd meg mindenkinek a listát, indítsd el az időzítőt, és nézd, ahogy elkezdődik a hajsza. Amikor mindenki visszatér, hagyd, hogy megosszák a tárgyaikat és a mögöttük álló történetet. Utána kihirdetheted a győztest – az a résztvevő nyer, aki a legtöbb tárgyat szerzi meg, mielőtt lejár az idő. ⏰

9. Találd ki a karácsonyi dalt emojik segítségével

Mindenki tud klasszikus karácsonyi dalokat dúdolni, de felismerik-e őket emoji formában? Ez a virtuális karácsonyi parti ötlet arról szól, hogy népszerű ünnepi dallamokat emoji formába alakítunk. Például a ⛄🎩❄️ lehetne Frosty the Snowman.

Mutassa meg mindenkinek ezeket az emoji kombinációkat egy diavetítéssel, vagy küldje el őket a csevegésben. Aki helyesen találja ki a dalt, egy pontot kap, és az a személy vagy csapat nyer, aki a játék végén a legtöbb pontot szerezte.

10. Virtuális hóemberépítő verseny

Könnyedén vázolja fel ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével.

Még ha nincs is igazi hó, akkor is szórakozhatsz digitális hóemberek építésével – válassz egy online táblát vászonként. 🎨

A parti során szánjon időt arra, hogy mindenki rajzoljon és bemutassa a hóemberét. Amikor mindenki elkészült, szavazást tarthat, hogy kiderüljön, kinek a hóember-terve a legnépszerűbb.

11. DIY karácsonyi kézműves foglalkozások

A karácsonyi kézműves foglalkozások szervezése egy másik ünnepi módja annak, hogy mindenki megmutathassa művészi tehetségét. Válasszon ki egy vagy két egyszerű kézműves foglalkozást, és küldjön a csapatának DIY dekorációs készleteket az összes szükséges eszközzel. ⚒️

Szánjon időt ezeknek a kézműves munkáknak az elkészítésére, akár Ön (vagy egy másik csapattag) vezetésével, akár egy YouTube-tutorial lépéseit követve. A foglalkozás végén lefényképezheti mindenki alkotását, és megoszthatja azokat a közösségi médiában, vagy akár a csapat tagjai is szavazhatnak a kedvenc alkotásukra.

12. Virtuális tehetségkutató show

Fedezze fel csapata rejtett képességeit és tehetségét egy ünnepi tehetségkutató műsorral! Ez egy izgalmas virtuális csapatépítő tevékenység, amelynek során megismerheti kollégái egy másik oldalát, és megbecsülheti sokszínűségüket.

A tehetségkutató műsor elindításához kérje meg csapattagjait, hogy előre készítsenek egy rövid előadást vagy bemutatót tehetségükről. A tehetségek lehetnek például:

Éneklés

Zsonglőrködés

Hangszeren játszani

Eredeti vers felolvasása

Bűvésztrükkök vagy stand-up comedy előadás

Miután mindenki megkapta a maga pillanatát, szavazhatnak olyan szórakoztató címekre, mint a „Legkreatívabb fellépés” vagy a „Legnagyobb meglepetés tehetség”. 🏆

13. Karácsonyi film esti parti

Töltsön el egy kellemes estét a csapatával egy nyugodt környezetben, egy virtuális karácsonyi bulin. Válasszon egy karácsonyi filmet, amelyet mindenki élvezni fog, vagy küldjön ki előre egy szavazást, hogy eldöntsék, melyik filmet nézzék meg. 🎥

A parti előtt küldhetsz mindenkinek egy csomagot karácsonyi süteményekkel, forró kakaó készlettel, pattogatott kukoricával vagy más snackekkel, vagy fedezheted a snackek költségeit. A film alatt használd a videóalkalmazás csevegőjét, hogy megoszthasd a nevetéseket, megjegyzéseket vagy azokat a „nem lehet igaz” pillanatokat, hogy a film szórakoztató és izgalmas maradjon.

14. Virtuális ünnepi táncóra

Hozd ünnepi hangulatba a csapatodat karácsonyi dallamok és egyszerű táncmozdulatok kombinációjával. 🕺

Megkérhet egy tánctanárt, vagy egy táncolni szerető csapattagot, hogy vezessen be egy egyszerű táncrutint. A táncrutin legyen szórakoztató és könnyen követhető, hogy minden csapattag részt vehessen benne és jól érezze magát.

15. Ünnepi szókereső kihívás

Adj ünnepi hangulatot a klasszikus szókereső játéknak a virtuális partidon. Keress online karácsonyi témájú szókereső rejtvényeket, amelyekben olyan szavak szerepelnek, mint „fagyöngy”, „reneszánsz”, „Mikulás” és „hópehely”.

Másolja és illessze be ezeket a rejtvényeket a Google Slides vagy a ClickUp Whiteboards programba, egy diát (vagy táblaterületet) minden résztvevő vagy csapat számára. A parti során adjon mindenkinek időt, hogy minél több szót találjon. Az a személy vagy csapat nyer, aki a legtöbb szót találja. 🎉

16. Szavak egy szóban kihívás

Ez a virtuális karácsonyi parti ötlet arról szól, hogy egy nagyobb, ünnepi témájú szóból sok kisebb szót kell megtalálni. Például a „karácsony” szóból a játékosok olyan szavakat keresnek, mint „Krisztus”, „varázs”, „csillag” és így tovább.

Ha készen áll a játékra, készítsen egy listát az ünnepekkel kapcsolatos szavakról. Osszon meg egyet a csapatával, és adjon nekik három-öt percet, hogy minél több kisebb szót találjanak ki.

Kihívássá teheti a játékot azzal, hogy legalább három vagy négy szót engedélyez. Mindenki felírhatja a szavait, és amikor lejárt az idő, mindenki megosztja a listáját. Az a résztvevő nyer, akinek a legtöbb szava van. 📝

17. Találd ki a „nagyított” tárgyat

Nézett már valaha valamit közelről, és alig ismerte fel, mi az? Valószínűleg még soha nem próbálta, és pont ez a csavar ebben a játékban.

A tevékenység előkészítéséhez keressen karácsonyi tárgyakról és más véletlenszerű tárgyakról készült fotókat. A számítógép fotóalkalmazásával nagyítsa ki az egyes képek egy-egy részét. 🔎

Az esemény során ossza meg a nagyított fotókat a képernyőn, hogy a résztvevők kitalálhassák, mi látható rajtuk. Ha nem találják ki, akkor addig nagyítsa ki a képet, amíg meg nem találják.

18. Karácsonyi keresztrejtvény

Íme egy másik klasszikus szókereső játék, amely felpezsdíti a csapatod agyát. Keress egy karácsonyi témájú keresztrejtvényt, és mutasd be azt külön diákon a Google Slides-ban, így minden résztvevő vagy csapat megkapja a saját diáját, amin dolgozhat.

A résztvevők egyedül vagy csapatokban is dolgozhatnak. Csapatok esetén válassza szét őket külön szobákba. Az idő letelte után gyűjtsék össze a csapatokat, hogy ellenőrizzék a válaszokat, és megnézzék, ki kapott a legtöbb helyes választ.

19. A Mikulás rosszalkodók listája

Tudja meg, ki volt „rossz” ebben az ünnepi szezonban (vagy az előzőekben) a „Soha nem csináltam” karácsonyi változatával. Mint házigazda, mondjon ki olyan állításokat, amelyek így kezdődnek: „A Mikulás rossz listájára kerülsz, ha …”

… még soha nem építettél mézeskalács házat

… újraajándékoztál egy karácsonyi ajándékot

... már karácsony reggel előtt kibontottál egy ajándékot

A játékosok minden elvégzett tevékenység után leteszik az ujjukat. Hogy még érdekesebbé tegyük a játékot, megengedhetjük nekik, hogy megosszák az egyes ujjak mögött rejlő történeteket. Folytassuk a játékot, amíg a lista végére nem érünk, vagy csak egy embernek marad ujja – ő lesz a nyertes. 👆

20. Extrém „cukorka pálcika” játék

Az Extreme Spoons virtuális ünnepi változata garantáltan nagy sikert arat majd az irodai karácsonyi partin – cseréld ki a kanalakat cukorka botokkal. 🥄

Minden játékosnak szüksége van egy cukorka botra és egy kártyacsomagra. Az elején mindenki megkeveri a kártyáit, és négyet választ ki. Ezután még egy kártyát választanak a maradék pakliból, és azt a „szemét” kupacba dobják, vagy kicserélik az egyik kezükben lévő kártyára.

A cél az, hogy minél gyorsabban összegyűjts négy egyforma darabot. Ha megvan, mutasd meg a cukorka botodat a kamerának, hogy mások is ugyanezt tegyék. Aki utoljára mutatja meg a cukorka botját, az „C” betűt kap a „CANDY” szóból. Ha a „CANDY” szót betűzöd, kiesel a játékból. Addig játszotok, amíg egy játékos marad.

21. Mikulás szókereső

Íme egy másik szórakoztató virtuális karácsonyi parti ötlet: mindenki megpróbálja kibogozni a kevert betűket, hogy karácsonyi szavakat alkosson. Nehezítheti a feladatot olyan témákkal, mint karácsonyi ételek, filmek és dalok. 🎶

Mint házigazda, készítsen egy diavetítést, amelyben a karácsonyi szavak összekeverednek. Például a „Santa Claus” (Mikulás) „tanas ualsc”-vá, a „mistletoe” (fagyöngy) pedig „emitlost”-vá válik. A résztvevők kimondhatják a válaszokat, vagy beírhatják azokat a csevegőablakba. Az a résztvevő vagy csapat nyer, aki a legtöbb szót találja el.

22. Karácsonyi éneklés karaoke

Mit szólnál egy karaoke-partihoz, amelynek szórakoztató csavarral teszed még izgalmasabbá a virtuális bulidat?

Készíts karaoke ünnepi lejátszási listát népszerű karácsonyi dalokkal és a csapat tagjai által kért kedvencekkel. Keresd meg ezeket a dalokat a YouTube-on, és tedd fel a dalszövegeket a képernyőre, hogy mindenki énekelhessen. 🎤

Hogy még szórakoztatóbbá tegye az ünnepet, szervezzen egy utánzás kört. Kérje meg mindenkit, hogy énekeljen úgy, mint egy híres énekes vagy híresség – garantáltan nagy nevetés lesz.

23. Karácsonyi „ez” vagy „az”

Ez egy csapatépítő tevékenység, amelynek keretében jégtörő kérdésekkel ismerkedhetnek meg egymással a résztvevők, megoszthatják történeteiket és megismerhetik egymás ünnepi hagyományait. 🧑‍🎄

Készítsen egy diavetítést szórakoztató, ünnepi témájú választásokkal, például:

Igazi fa vagy műfa?

Tojáslikőr vagy forró csokoládé?

Találkozz a Grinccsel, vagy legyél te a Grinch?

Karácsonyi csúnya pulóverek vagy pizsamák?

Tartsd meg a dekorációkat január 5-ig, vagy vedd le őket újév napjáig?

Miután feltetted az egyes kérdéseket, engedd meg mindenkinek, hogy kiválassza a preferenciáját (szavazás útján), és elmagyarázza a választását. Ez gyakran vicces vitákat vált ki, és erősíti a csapat összetartását.

24. Élő virtuális előadás

Egy élő virtuális előadás megrendezése olyan, mintha privát koncertet vagy show-t szervezne a csapata számára az otthonukban. 🛋️

Ehhez vegyen fel egy profi előadót, például énekest, bűvészt vagy komikust. Válasszon valakit, aki be tudja vonni a közönséget és szórakoztató előadást tud nyújtani. Ez a tökéletes program, amelynek köszönhetően a csapata hátradőlhet, ellazulhat és szórakozhat.

25. Online karácsonyi díjátadó ünnepség

Az online karácsonyi díjátadó ünnepség kiváló módja annak, hogy az ünnepi rendezvényt méltó módon zárja le. Ha több versenyszerű játékot is szervezett, ez a tökéletes alkalom a nyertesek és nyereményeik kihirdetésére. 🏅

Néhány díjötlet: termelékenységi ajándékok, digitális ajándékkártyák, mozijegyek, happy hour csomagok, vagy akár egy extra szabadnap. Beépíthetsz egy különleges „Köszönöm” díjat is, amellyel mindenki hozzájárulását a parti sikeréhez megköszönheted.

Gyakran ismételt kérdések a virtuális karácsonyi parti tervezéséről

Itt találja a virtuális irodai karácsonyi partikkal kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat.

Hogyan szervezzen virtuális ünnepi partit?

Határozz meg egy időpontot az eseményre, válassz egy videokonferencia-platformot, például a Zoomot, tervezz érdekes programokat, és küldj digitális meghívókat a programmal együtt. A legjobb programok közé tartozik a virtuális titkos Mikulás vagy fehér elefánt ajándékcsere, a Mikulás rosszalkodók listája és a „Ez vagy az” játék.

Hogyan lehet szórakoztatóvá tenni egy virtuális karácsonyi partit?

Kérd meg a csapatodat, hogy karácsonyi témájú ruhát vegyenek fel, kezdjétek a partit szórakoztató játékokkal és jégtörőkkel, és játszatok háttérzenét a tevékenységek vagy a szünetek alatt. Tartsd az eseményt inkluzívnak azáltal, hogy mindenkit ösztönzöl a részvételre.

Mennyi ideig tartson egy virtuális karácsonyi parti?

Az ünnepség körülbelül 1-2 órán át tartson. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy különböző tevékenységeket végezzenek anélkül, hogy a képernyő megterhelné a szemet.

Készítsen szórakoztató és emlékezetes karácsonyi partit a ClickUp segítségével

A tökéletes ünnepi parti megtervezése stresszes lehet. De ezekkel a virtuális karácsonyi parti ötletekkel és a ClickUp segítségével nem kell, hogy az legyen! 🎄

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment platformja számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel könnyedén kézben tarthatja terveit:

Feladatok nyomon követése: Készíts listákat az összes teendőről, oszd szét őket a tervezőcsapat tagjai között, állíts be határidőket, és kövesd nyomon az előrehaladást.

Ne feledkezzen meg a határidőkről: Állítson be feladat-emlékeztetőket, hogy ne maradjon le semmiről 🥁

Kommunikálj másokkal: Ossz meg a legfrissebb információkat a tervezőcsapattal a feladatokhoz fűzött megjegyzések és a csevegés segítségével.

Kérjétek meg a résztvevőket, hogy osszák meg veletek kéréseiket és visszajelzéseiket: Használjátok a ClickUp űrlapjait, hogy a buli előtt összegyűjtsétek a csapat kéréseit (például zenei, film- és snackpreferenciákat), majd utána visszajelzéseket, hogy a jövőbeli rendezvényeket még jobbá tehessétek 🤩

Regisztrálj egy ingyenes ClickUp-fiókra, hogy szervezett maradhass, és élénk, emlékezetes ünnepséget szervezhess!