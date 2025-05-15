A munkák ütemezése táblázatkezelő programban. SMS-ek küldése a takarítóknak a műszakok megerősítésére. A késedelmes fizetések behajtása. Ha takarítási vállalkozást vezet, akkor valószínűleg mindhárom feladatot elvégezte már – ugyanazon a napon.

A manuális folyamatok lassítják a munkát, hibákhoz vezetnek és megnehezítik a növekedést a takarítási iparban. A takarítási menedzsment szoftver segít ezt orvosolni. Egy helyen egyesíti a ütemezést, a számlázást, a munkák nyomon követését és a csapatok koordinálását, így időt takaríthat meg és több ügyfél kiszolgálására koncentrálhat.

Az alábbiakban felsoroltuk a 10 legjobb takarítási üzleti szoftvert, amelyek segítenek a professzionális takarítási szolgáltatóknak és a takarítószolgáltatások tulajdonosainak egyszerűsíteni a műveleteket, szervezettnek maradni és csökkenteni a napi oda-vissza utazást.

A 10 legjobb takarítási üzleti szoftver 2025-ben egy pillantásra

Mielőtt részletesen bemutatnánk a listán szereplő eszközöket, íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb takarítási üzleti szoftverről és arról, mi teszi őket különlegessé.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Átfogó menedzsment tisztítási projektekhez, ütemezéshez, kommunikációhoz és számlázási funkciókhoz + feladatkövetés, automatizálás és egyedi irányítópultok A legjobb átfogó takarítási vállalkozás-menedzsmenthezCsapat mérete: egyéni vállalkozók, kis takarítási vállalkozások és nagy léptékű takarítási szolgáltatók Örökre ingyenes; testreszabható csomagok elérhetők vállalkozások számára. ZenMaid Egyszerűsített ütemezés drag-and-drop naptárral, automatikus emlékeztetőkkel, takarítói ellenőrzőlistákkal, online foglalásokkal. A legalkalmasabb a hatékony ütemezéshez és az ügyfelekkel való kommunikációhozCsapat mérete: Egyéni vállalkozók és kisvállalkozások Ingyenes próba; fizetős csomagok 19 dollártól/hónap HouseCall Pro Helyszíni szolgáltatások kezelése, online foglalás, automatizált számlázás, ügyfélportál, ismétlődő munkák A legjobb a helyszíni szolgáltatások kommunikációjáhozCsapat mérete: Takarítási szolgáltatók, nagyvállalati takarítási és háztartási szolgáltatók Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 59 dollártól kezdődik havonta. Jobber Árajánlatok, munkák és számlázás kezelése ügyfélportállal és CRM-mel A legjobb ajánlatok, munkák és számlázás kezeléséhezCsapat mérete: Közepes méretű takarítási szolgáltatók Havi 24 dollártól mHelpDesk Egyedi munkamegbízások és helyszíni ütemezés mobilalkalmazással és automatizált üzenetküldéssel A legjobb egyedi munkamegbízásokhoz és helyszíni ütemezéshezCsapat mérete: Egyéni vállalkozók, közepes méretű cégek és nagyobb kereskedelmi cégek Egyedi árazás ServiceTitan Komplex ütemezési és diszpécseri funkciók nagy csapatok számára, mobil hozzáféréssel és jelentéskészítési lehetőséggel. A legjobb komplex ütemezéshez és nagy volumenű diszpécserszolgáltatáshozCsapat mérete: Közepes méretű és nagyobb kereskedelmi cégek Egyedi árazás Hubstaff Időkövetés GPS-szel, termelékenységi jelentések és bérszámfejtési integrációk A legjobb időkövetéshez és alkalmazotti termelékenységhezCsapat mérete: közepes és nagyvállalatok Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Swept Többnyelvű támogatás és ellátmánykövetés a takarítócsapatok kommunikációjához A legjobb a takarítócsapatok közötti kommunikációhozCsapat mérete: Közepes-nagy méretű, többnyelvű takarítási szolgáltatók Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 30 dollártól kezdődik havonta. Connectteam Alkalmazottak beillesztése és napi működési képességek A legjobb alkalmazottak beillesztéséhez és a napi műveletekhezCsapat mérete: Kisebb, helyi takarítási szolgáltató Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. WorkWave Service Útvonaloptimalizálás és nagyszabású diszpécserszolgáltatás valós idejű nyomon követéssel A legjobb útvonaltervezéshez és nagyszabású diszpécserszolgáltatáshozCsapat mérete: Nagy, kereskedelmi takarítási szolgáltatók Egyedi árazás

Mit kell keresnie a takarítási üzleti szoftverben?

A megfelelő kereskedelmi takarítási szoftver biztosítja a csapat összehangolt munkáját, a munkák határidőre történő elvégzését és az ügyfelek elégedettségét. Számos szolgáltatóipari példa, a takarítástól és a légkondicionáláson át a kertépítésig, bizonyítja, hogy a megfelelő szoftver használata a zökkenőmentes működés és a napi káosz közötti különbséget jelenti.

A takarítási üzleti szoftver kiválasztásakor figyeljen az alábbiakra:

Egyszerű ütemezés: A szoftvernek lehetővé kell tennie a drag-and-drop munkatervezést a takarítók kijelöléséhez, a naptárak kezeléséhez és a kettős foglalások elkerüléséhez.

Beépített CRM: A CRM rendszer segítségével egy helyen tárolhatja az ügyfelek fontos adatait, például elérhetőségeiket, szolgáltatási előzményeiket, különleges kéréseiket és takarítási preferenciáikat.

Automatizált számlázás: Egy jó takarítási üzleti szoftvernek automatikusan kell generálnia a számlákat a befejezett munkák alapján, el kell küldenie azokat az ügyfeleknek, és akár integrálódnia is kell a fizetési feldolgozókkal, hogy lehetővé tegye az online fizetéseket.

Időkövetés: Válasszon olyan szoftvert, amely időkövetési funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a takarítók számára, hogy digitálisan regisztrálják a munkaidő kezdetét és végét. Ez segít biztosítani a felelősségre vonhatóságot és pontos nyilvántartást biztosít a munkaidőről a bérszámfejtéshez.

Munkafolyamat-automatizálás: A munkafolyamat-automatizálással rendelkező szoftverek automatizálhatják az olyan feladatokat, mint az ügyfelek nyomon követése, a számlázás és a megbeszélések visszaigazolása, így több idő marad a fő üzleti tevékenységekre.

Készletgazdálkodás: A tisztítószerek nyomon követése kihívást jelenthet. A készletnyomkövető szoftver segít nyomon követni a készleteket, újrarendelési figyelmeztetéseket beállítani, és biztosítani, hogy csapata minden munkához rendelkezzen a megfelelő anyagokkal.

🧠 Tudta? A háztartási tisztítószerek piaca 2025-ben várhatóan több mint 41,15 milliárd dollár bevételt fog generálni.

A legjobb takarítási üzleti szoftver 2025-ben

1. ClickUp (A legjobb átfogó takarítási vállalkozás menedzsmenthez)

Kezelje takarítási vállalkozásának minden aspektusát a ClickUp segítségével

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely segít a takarító cégeknek a munkatervezés, a csapatok koordinálása, az ügyfelekkel való kommunikáció, a számlázás, a feladatok nyomon követése és a munkaerő-gazdálkodás kezelésében.

Az összes eszköz egy helyen elérhető, a ClickUp egy központi rendszerrel váltja fel a táblázatokat, csoportos csevegéseket és szétszórt alkalmazásokat, amely mind egyszeri munkák, mind ismétlődő takarítási szerződések kezelésére alkalmas.

Akár napi műszakokat oszt ki egy kis csapatnak, akár több helyszínen több tucat takarítót irányít, a ClickUp segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, automatizálhatja a rutin feladatokat és valós időben nyomon követheti a munkák előrehaladását. Ideális azoknak a takarító cégeknek, amelyek jobb áttekintést szeretnének kapni a működésükről anélkül, hogy több adminisztratív munkát kellene végezniük.

🧹 Feladat- és projektmenedzsment a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével strukturált munkaterveket készíthet, amelyek olyan részletességgel rendelkeznek, amire a takarító cégeknek szükségük van a hatékonyság fenntartásához. Különböző feladat típusokat hozhat létre egyszeri takarításokhoz, ismétlődő szerződésekhez vagy sürgős kérésekhez – mindegyiknek megadhatja a státuszát, a felelős személyt és a prioritást.

A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan ütemezheti a takarításokat, nyomon követheti a kellékeket, irányíthatja a személyzetet és számlázhat az ügyfeleknek.

Azonnali frissítéseket szeretne kapni a feladatok előrehaladásáról, vagy az ügyfelek igényeit szeretné keresni? A ClickUp Brain, a ClickUp hatékony mesterséges intelligencia asszisztense segít Önnek. Azonnali válaszokat ad a keresési lekérdezéseire.

Szerezzen AI-alapú válaszokat a ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével

📃 Automatizálja az adminisztratív feladatokat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segít a takarító cégeknek csökkenteni a manuális nyomon követést és egyszerűsíteni a munkák kezelését. Az AI automatizálási eszközzel és több mint 100 sablonnal automatikusan kioszthatja a munkákat, frissítheti a feladatok állapotát, és értesítéseket küldhet, amikor egy takarító megkezdi vagy befejezi a munkát – mikromanagement nélkül.

Automatizálja az ütemezést, az emlékeztetőket és az ügyfelek frissítéseit a zökkenőmentes takarítási műveletek érdekében

Beállíthatja az e-mailek automatikus küldését is, hogy értesítse ügyfeleit a tervezett időpontokról vagy a befejezett munkákról, és a munka befejezése után azonnal számlákat állítson ki, javítva ezzel az ügyfél-elégedettséget.

Az olyan funkciók, mint a dinamikus megbízottak és az ellenőrzési napló biztosítják, hogy csapata felelősségteljes maradjon, és számlázása pontos legyen anélkül, hogy a nap végén a részleteket kellene keresnie.

📈 Egyedi irányítópultok a bevételek és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez

A ClickUp Dashboards segítségével a takarítási vállalkozások áttekinthetik a működésüket – a csapat termelékenységétől az ügyfelek elégedettségéig. Ahelyett, hogy több eszközt kellene kezelnie, egyetlen irányítópultról figyelemmel kísérheti a nyitott munkákat, a befejezett feladatokat, a bevételeket és az ügyfelek utánkövetését.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és az üzleti teljesítményt a ClickUp Dashboards segítségével

Ez előnyös azoknak a vezetőknek, akik manuális frissítések nélkül szeretnék nyomon követni a munkák állapotát, a szolgáltatás minőségét és az általános teljesítményt.

🧹 ClickUp CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa az ügyféladatokat, kövesse nyomon az interakciókat, és kezelje a takarítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatokat a ClickUp CRM sablon segítségével.

A ClickUp CRM sablon egy megbízható kiindulási pont. Segít az ügyféladatok szervezésében, a feladatok kiosztásában, valamint az egyes munkák vagy megkeresések meghatározott folyamaton keresztül történő irányításában. Így használhatja:

Lista nézet segítségével. Kövesse nyomon az ügyfelek adatait és preferenciáit asegítségével.

Rendeljen feladatokat a takarítóknak, és kövesse nyomon az előrehaladást a Saját feladatok nézet segítségével.

Kezelje a beérkező szolgáltatási igényeket vagy értékesítési leadeket a Sales Process View segítségével.

Hozzon létre egy személyre szabott bevezető felületet új ügyfelei számára a Welcome View segítségével.

Kipróbálhatja a ClickUp létesítménykezelési sablont is. Ez biztosítja a pontos koordinációt és az erőforrások szervezését, hogy takarítási tevékenysége zökkenőmentesen folyjon. Így működik: Átfogó áttekintést nyújt a létesítményekkel kapcsolatos tevékenységekről a jobb döntéshozatal érdekében.

Segít a vezetőknek a létesítményekkel kapcsolatos feladatok gyors azonosításában, nyomon követésében és jelentésében.

Lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy gyorsan értékeljék szolgáltató személyzetük teljesítményét.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a sokféle funkció miatt némi tanulási időre lehet szükségük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelés szerint:

A munkafolyamatok testreszabásának, a folyamatok automatizálásának és más eszközökkel való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően ez a szoftver elengedhetetlen részét képezi napi működésünknek. A különböző nézetek (lista, tábla és naptár) hatékony feladatkezelést tesznek lehetővé, a beépített dokumentációs funkciók pedig segítenek mindent egy helyen tartani. A platform sebessége és megbízhatósága biztosítja, hogy projektjeink zavartalanul haladjanak.

A munkafolyamatok testreszabásának, a folyamatok automatizálásának és más eszközökkel való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően ez a szoftver elengedhetetlen részét képezi napi működésünknek. A különböző nézetek (lista, tábla és naptár) hatékony feladatkezelést tesznek lehetővé, a beépített dokumentációs funkciók pedig segítenek mindent egy helyen tartani. A platform sebessége és megbízhatósága biztosítja, hogy projektjeink zavartalanul haladjanak.

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik . Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavaró tényezőket? A ClickUp egységesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést) egyetlen, egyszerűsített platformon. Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

2. ZenMaid (A legalkalmasabb a hatékony ütemezéshez és az ügyfelekkel való kommunikációhoz)

via ZenMaid

A ZenMaid egy kifejezetten takarítási szolgáltatások és egyéni takarítók számára kifejlesztett ütemezési szoftver. Segít megszervezni a találkozókat, nyomon követni a csapat rendelkezésre állását és automatizálni a napi kommunikációt egy irányítópulton. A ZenMaid kiküszöböli a manuális ütemezést, lehetővé téve az ismétlődő találkozók beállítását, a rendelkezésre állás megtekintését és a kettős foglalások elkerülését.

Az automatizált emlékeztetők, e-mailes frissítések és takarítóknak szánt eszközök segítenek csökkenteni a kihagyott időpontokat és javítani a szolgáltatások következetességét. Megkönnyítik a feladatok nyomon követését és javítják az ügyfélkezelést anélkül, hogy minden apró részletet mikromanageálnának.

A ZenMaid legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop naptárat a gyors munkatervezéshez és átütemezéshez.

Csökkentse a meg nem jelenéseket és a félreértéseket automatizált SMS- és e-mail-emlékeztető üzenetekkel.

Készítsen digitális ellenőrzőlistákat a takarítók számára, hogy a munkakörspecifikus utasításokat kövessék.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy integrált online foglalási űrlapok segítségével közvetlenül foglaljanak kereskedelmi takarítási szolgáltatásokat.

A GPS-alapú időkövetéssel pontos bejelentkezési és bérszámfejtési adatokhoz juthat.

A ZenMaid korlátai

Korlátozott jelentési és testreszabási lehetőségek az adatok és sablonok tekintetében

Kevesebb harmadik féltől származó integráció, mint a szélesebb körű szolgáltatási platformok esetében

ZenMaid árak

Ingyenes próba

Starter: 19 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

Pro Max: 49 USD/hó

ZenMaid értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a ZenMaidről a valós felhasználók?

A Capterra értékelés szerint:

A könnyű használat, a méretezhetőség és a kiegészítő funkciók egyszerűen fantasztikusak. A GPS-követő alkalmazásoktól a pillanatfelvételekből készült jelentésekig és az egyszerűen olvasható irányítópultig – ez a szoftver tényleg mindent tud.

A könnyű használat, a méretezhetőség és a kiegészítő funkciók egyszerűen fantasztikusak. A GPS-követő alkalmazásoktól a pillanatfelvételekből készült jelentésekig és az egyszerűen olvasható irányítópultig – ez a szoftver tényleg mindent tud.

3. Housecall Pro (A legjobb a helyszíni szolgáltatások kommunikációjához)

via Housecall Pro

A Housecall Pro segít a takarítási vállalkozásoknak az ütemezés és a diszpécserszolgálat, valamint az ügyfelekkel való kommunikáció és a fizetések kezelésében. Hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek több ismétlődő megbeszélést és helyszíni munkatársakat kezelnek.

A Housecall Pro csökkenti az adminisztrációs terhet olyan eszközökkel, amelyek egyszerűsítik az online foglalást, automatizálják a számlázást és zökkenőmentes ügyfélélményt biztosítanak. Az olyan funkciók, mint az ügyfélportál és a valós idejű frissítések, segítenek a takarító csapatoknak fenntartani a magas színvonalú ügyfélszolgálati etikettet azáltal, hogy minden lépésről tájékoztatják az ügyfeleket.

A Housecall Pro legjobb funkciói

Állítson be ismétlődő takarítási időpontokat heti, kétheti vagy havi rendszerességgel.

Készítsen egyedi árazási űrlapokat, hogy gyorsan pontos árajánlatokat küldhessen.

A munkák befejezése után azonnal automatikusan generálhatja és elküldheti a számlákat.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy szolgáltatásokat közvetlenül a weboldalán vagy a közösségi média platformjain keresztül foglaljanak.

Adjon ügyfeleinek hozzáférést egy portálhoz, ahol kezelhetik foglalásaikat, fizetéseiket és kommunikációjukat.

A Housecall Pro korlátai

A felhasználók késedelmet jelentenek a szoftverfrissítésekben az alkalmazásban.

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest.

Az árazási struktúra kisebb vállalkozások számára zavarosnak tűnhet.

Housecall Pro árak

Alap: 59 USD/hó

Essentials: 149 USD/hó

Max: 299 USD/hó

Housecall Pro értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Housecall Pro-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelés szerint

A Housecall Pro nagyon felhasználóbarát és könnyen bevezethető. Tetszik az árkatalógus beállítása, a hitel-/betéti kártyák egyszerű elfogadása, valamint az ügyfél- és munkacímkék. A potenciális ügyfelek forrásainak nyomon követése is egyszerű. Tetszik az ügyfélszolgálat.

A Housecall Pro nagyon felhasználóbarát és könnyen bevezethető. Tetszik az árkatalógus beállítása, a hitel-/betéti kártyák egyszerű elfogadása, valamint az ügyfél- és munkacímkék. A potenciális ügyfelek forrásainak nyomon követése is egyszerű. Tetszik az ügyfélszolgálat.

📖 További információ: Ügyfélszolgálati sablonok a támogatási műveletek szervezéséhez

4. Jobber (A legjobb ajánlatok, munkák és számlázás kezeléséhez)

via Jobber

A Jobber a takarító vállalkozások számára szervezett módszert kínál az ügyfelek munkájának kezelésére a kezdetektől a befejezésig. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek naponta több munkát végeznek, és gyorsabb, szervezettebb módszert keresnek az árajánlatok elküldésére, a takarítások ütemezésére és a fizetés beszedésére.

Az ütemezés automatizálására, számlák generálására és a hatékony kommunikációra szolgáló eszközökkel a Jobber segít csökkenteni az adminisztratív munkát és biztosítja a takarítási tevékenység zökkenőmentes működését, különösen ismétlődő ügyfelek vagy last minute megrendelések kezelése esetén.

A Jobber legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy szolgáltatásokat foglaljanak közvetlenül a weboldaláról vagy a közösségi médiából.

Adjon ügyfeleinek hozzáférést egy önkiszolgáló portálhoz, ahol megtekinthetik a munkákat, jóváhagyhatják az árajánlatokat és online fizethetnek.

A munkák részleteit azonnal átalakíthatja márkás számlákká, és a számlasablonok segítségével gyorsabban megkapja a fizetést.

Készítsen egyedi munkaleírásokat és ellenőrzőlistákat a tisztítási szabványok következetes betartásának biztosítása érdekében.

Kövesse nyomon az ügyfelek előzményeit, jegyzeteket és kommunikációs naplókat a beépített CRM eszközökkel.

A Jobber korlátai

Nincs robusztus készletkezelési és értékesítési eszköz, amelyek elengedhetetlenek egy takarítási vállalkozás számára.

Egyes felhasználók szerint hiányzik belőle a skálázhatóság és az integrációs lehetőségek.

Jobber árak

Ingyenes próba

Alap: 24 USD/hó

Connect: 72 USD/hó

Grow: 120 USD/hó

Jobber értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Jobberről a valódi felhasználók?

A G2 értékelés szerint:

A Jobber programot használom a tervezett takarítási szolgáltatások szervezésére, valamint árajánlatok küldésére, számlák nyomon követésére és az ügyfelek fizetéseinek/előlegének beszedésére. Nagyon felhasználóbarát, és pontosan az, amire a kisvállalkozásomnak szüksége van.

A Jobber programot használom a tervezett takarítási szolgáltatások szervezésére, valamint árajánlatok küldésére, számlák nyomon követésére és az ügyfelek fizetéseinek/előlegének beszedésére. Nagyon felhasználóbarát, és pontosan az, amire a kisvállalkozásomnak szüksége van.

📖 További információ: Ügyfélmegtartási stratégiák a hosszú távú üzleti siker érdekében

5. mHelpDesk (A legjobb egyedi munkamegbízásokhoz és helyszíni ütemezéshez)

via mHelpDesk

Az mHelpDesk olyan vállalkozások számára készült, amelyek részletes szolgáltatási igényeket kezelnek és jobb ellenőrzést igényelnek a helyszíni ütemezés felett. Lehetővé teszi az egyedi munkatípusok – például alapos takarítás, több egységből álló ingatlanok vagy kiköltözési szolgáltatások – kezelését olyan eszközökkel, amelyekkel részletes munkarendeléseket hozhat létre, személyzetet küldhet ki és valós időben nyomon követheti a munkákat.

A mobilalkalmazás segítségével a takarítók naprakészek maradhatnak a helyszíni feladatokkal kapcsolatban, míg az irodai személyzet egy helyen követheti nyomon a haladást, küldheti a számlákat és dolgozhatja fel a fizetéseket.

Az mHelpDesk legjobb funkciói

A csapatok rendelkezésre állását mutató naptár segítségével rendelje hozzá és ütemezze a takarítási feladatokat.

Állítson be automatizált ügyfél- és munkatársi üzeneteket a nyomon követés csökkentése érdekében.

Számlák létrehozása és elküldése közvetlenül a munkarendekből

Használja a mobilalkalmazást a munkák előrehaladásának frissítéséhez és a munkák részleteinek eléréséhez a terepen.

Fogadjon el online vagy személyesen fizetéseket a beépített fizetésfeldolgozó rendszerrel.

Az mHelpDesk korlátai

Az alkalmazás jelenleg nem támogatja az offline módot. Ezért internetkapcsolat nélkül nem működik.

Az árak nem szerepelnek előre – a részletekért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

mHelpDesk árak

Egyedi árazás

mHelpDesk értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a mHelpDesk-ről a valós felhasználók?

A Capterra értékelés szerint:

Automatizálhatja vállalkozását, hogy ügyféladatbázist vezessen, munkamegbízásokat ütemezzen és nyomon kövessen. A számlázás gyerekjáték az ügyfeleinek küldött e-mail funkcióval.

Automatizálhatja vállalkozását, hogy ügyféladatbázist vezessen, munkamegbízásokat ütemezzen és nyomon kövessen. A számlázás gyerekjáték az ügyfeleinek küldött e-mail funkcióval.

6. ServiceTitan (A legjobb komplex ütemezéshez és nagy volumenű diszpécserszolgáltatáshoz)

via ServiceTitan

A ServiceTitan segít több csapat, szolgáltatási terület vagy nagy mennyiségű napi munka kezelésében. Egyszerűsíti az ütemezést, valós időben figyelemmel kíséri a csapatok helyét, és csökkenti a félreértések vagy a manuális koordináció okozta késedelmeket.

Ha csapata folyamatosan ütemtervezési problémákkal vagy hatékonytalan diszpécserszolgálattal küzd, a ServiceTitan teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít ezeknek a szűk keresztmetszeteknek a kiküszöböléséhez. Ez előnyös a növekvő vállalkozások számára, amelyek szigorúbb munkakövetést, gyorsabb átütemezést és átfogóbb, következetesebb szolgáltatásnyújtást igényelnek.

A ServiceTitan legjobb funkciói

Drag-and-drop ütemezés a találkozók egyszerű módosításához a csapat rendelkezésre állása alapján

Valós idejű diszpécser tábla a munkák állapotának és a technikusok helyének nyomon követéséhez

Mobilalkalmazás takarítók számára a munkák előrehaladásának frissítéséhez és a helyszínen történő kommunikációhoz.

Beépített számlázási eszközök a fizetési kérelmek elküldéséhez közvetlenül a szolgáltatás befejezése után.

Egyedi irányítópultok és jelentések a munkamennyiség, a bevételek és a csapat hatékonyságának nyomon követéséhez.

A ServiceTitan korlátai

Kisebb takarító vállalkozások számára túl sok funkcióval rendelkezhet.

A beállítás és a bevezetés hosszabb időt vesz igénybe, mint az egyszerűbb eszközök esetében.

Az árak magasak lehetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

ServiceTitan árak

Egyedi árazás

ServiceTitan értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 290 értékelés)

Mit mondanak a ServiceTitanról a valós felhasználók?

A G2 értékelés szerint:

Imádom, hogy az egész vállalkozást egyetlen alkalmazásból irányíthatjuk. Diszpécserszolgálat, ütemezés, hívásfigyelés, potenciális ügyfelek nyomon követése, árajánlatok, marketing, ügyfélkommunikáció, leltár, számlázás, projektmenedzsment, irodai feladatok, technikusokkal való kommunikáció, ügyfélportál... és a lista még folytatódik.

Imádom, hogy az egész vállalkozást egyetlen alkalmazásból irányíthatjuk. Diszpécserszolgálat, ütemezés, hívásfigyelés, potenciális ügyfelek nyomon követése, árajánlatok, marketing, ügyfélkommunikáció, leltár, számlázás, projektmenedzsment, irodai feladatok, technikusokkal való kommunikáció, ügyfélportál... és a lista még folytatódik.

📖 További információ: A legjobb CRM a HVAC szervizeléshez és karbantartáshoz

7. Hubstaff (A legjobb időkövetéshez és a munkavállalók termelékenységéhez)

via Hubstaff

A Hubstaff segít a takarító cégeknek pontosan nyomon követni az időt és javítani a csapat teljesítményét a munkaterületeken. A GPS-nyomkövetés, a geofencing és az automatizált munkaidő-nyilvántartás egyértelműen megmutatja, hol vannak a takarítók és mennyi időt töltenek az egyes feladatokkal.

Ezek az információk egyszerűsítik a bérszámfejtést és segítenek azonosítani a hatékonyság hiányát, például a munkák közötti időveszteséget vagy a kihasználatlan munkaerőt. A több helyszínen dolgozó csapatok számára a Hubstaff segít fenntartani a felelősségvállalást, nyomon követni a termelékenységet és megfelelni az ügyfelek elvárásainak anélkül, hogy minden apró részletet figyelni kellene.

A Hubstaff legjobb funkciói

Automatizálja a munkahelyeken történő be- és kijelentkezéseket geofencing segítségével.

Készítsen termelékenységi jelentéseket, amelyek bemutatják a feladatokhoz szükséges időt és a csapatok teljesítményét.

A bérszámfejtési integrációk segítségével automatikusan kiszámíthatja a takarítók bérét a nyomon követett óraszám alapján.

Készítsen számlákat közvetlenül a rögzített idő alapján az egyszerű számlázás érdekében.

A Hubstaff korlátai

Nincs beépített munkatervezési vagy diszpécser funkció

A termelékenység nyomon követése egyes csapattagok számára tolakodónak tűnhet.

Korlátozott offline funkcionalitás, ha a csapatok gyenge jelű területeken dolgoznak

Hubstaff árak

Ingyenes próba

Starter: 7 USD/felhasználó/hónap

Grow: 9 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 25 USD/felhasználó/hónap

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valós felhasználók?

A G2 értékelés szerint:

Már egy ideje használjuk a Hubstaffot, és ez jelentősen megváltoztatta a munkaidő nyomon követésének és a távoli csapatunk irányításának módját. Az időkövetési funkció jó, és a felület minden csapattag és a vezetőség számára könnyen érthető. Segített nekünk a csapat hatékony fejlesztésében és a jobb nyomon követésben.

Már egy ideje használjuk a Hubstaffot, és ez jelentősen megváltoztatta a munkaidő nyomon követésének és a távoli csapatunk irányításának módját. Az időkövetési funkció jó, és a felület minden csapattag és a vezetőség számára könnyen érthető. Segített nekünk a csapat hatékony fejlesztésében és a jobb nyomon követésben.

📖 További információ: Alkalmazottak termelékenységét nyomon követő szoftvereszközök

8. Swept (A legjobb a takarítócsapatok közötti kommunikációhoz)

via Swept

A Swept kifejezetten olyan takarító vállalkozások számára készült, amelyeknek több munkaterületen kell összehangolniuk csapataikat. A menedzserek a szétszórt csoportos csevegések vagy az utolsó pillanatban történő telefonálások helyett a Swept segítségével utasításokat küldhetnek, frissítéseket kaphatnak, és biztosíthatják, hogy a takarítók pontosan tudják, mit várnak tőlük.

A többnyelvű támogatás és a helyszíni üzenetküldés segít elkerülni a félreértéseket és a szolgáltatásbeli hiányosságokat, különösen a különböző nyelveken vagy műszakokban dolgozó csapatok esetében.

A Swept legjobb funkciói

Lehetővé teszi a vezetők és a takarítók közötti közvetlen, helyalapú üzenetküldést.

Több mint 100 nyelven elérhető többnyelvű támogatásával biztosítsa a csapatok közötti egyértelműséget.

Kezelje a készleteket valós időben, hogy a takarítók azonnal jelezhessék az esetleges hiányokat.

Készítsen digitális ellenőrzőlistákat, amelyek minden egyes takarítási helyszínhez vagy munkatípushoz igazodnak.

Swept korlátai

Egyes funkciók, például az ügyfél-ellenőrzések, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A mobilalkalmazásokra összpontosító munkafolyamatok nem feltétlenül alkalmasak olyan csapatok számára, amelyek technológiai hozzáféréssel rendelkeznek.

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a platformot.

Swept árak

Indítás: 30 USD/hó

Optimalizálás: 150 USD/hó

Ár: 225 USD/hó

Swept értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Sweptről a valós felhasználók?

A Capterra értékelés szerint

A személyzet számára rendkívül egyszerű a be- és kijelentkezés. Remek funkciók a helyszínekhez rendelt személyzetnek történő üzenetküldéshez. A személyzet számára elérhető munkaidő-nyilvántartások nagyon hasznosak. A helyszínekhez csatolt biztonsági információk ideális eszközök. Az üzenetküldéshez jó, hogy lehet nyelvet váltani.

A személyzet számára rendkívül egyszerű a be- és kijelentkezés. Remek funkciók a helyszínekhez rendelt személyzetnek történő üzenetküldéshez. A személyzet számára elérhető munkaidő-nyilvántartások nagyon hasznosak. A helyszínekhez csatolt biztonsági információk ideális eszközök. Az üzenetküldéshez jó, hogy lehet nyelvet váltani.

9. Connecteam (A legjobb alkalmazottak beillesztéséhez és a napi műveletekhez)

via Connecteam

A Connecteam segít a takarító cégeknek az új alkalmazottak gyors beillesztésében és a napi műveletek zökkenőmentes lebonyolításában, anélkül, hogy a táblázatok vagy papír alapú ellenőrzőlisták káoszát kellene elviselniük. Beállíthat mobilbarát képzéseket, részletes utasításokkal rendelkező feladatokat oszthat ki és nyomon követheti az előrehaladást.

A magas fluktuációjú vagy rotációs műszakban dolgozó takarító cégek számára olyan eszközöket kínál, amelyekkel a helyszínen dolgozó csapatokat képezheti, irányíthatja és velük kommunikálhat anélkül, hogy az irodai munkát lassítaná.

A Connecteam legjobb funkciói

Hozzon létre mobil beilleszkedési munkafolyamatokat az új takarítók hatékony képzéséhez.

Interaktív képzéseket tartson videókkal, PDF-fájlokkal és alkalmazáson belüli kvízekkel.

Használja a beépített időmérőt, hogy pontosan nyomon követhesse az egyes műszakok óráit.

Rendeljen hozzá utasításokat, határidőket és valós idejű frissítéseket a napi takarítási feladatokhoz.

A beépített csevegő és bejelentések segítségével azonnal kommunikálhat csapatával.

A Connecteam korlátai

Az alkalmazás teljesítménye gyenge internetkapcsolat esetén kissé lassulhat.

Egyes felhasználók szerint a sablonok testreszabása további beállítási időt igényel.

A jelentéskészítés funkcionális, de nem olyan részletes, mint egyes speciális eszközök.

Connecteam árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Haladó: 49 USD/hó

Szakértő: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valós felhasználók?

A G2 értékelés szerint:

A Connecteam remek eszköz a szervezetem számára a humánerőforrás-menedzsmenthez. A legjobb ebben az eszközben, hogy a felülete könnyen érthető és az új felhasználók is gyorsan megtanulják használni. Rendkívül egyszerű a használata. Nagyon szeretjük a munkabeosztás részt, mert könnyen beoszthatjuk a munkatársainkat, akik azonnal értesítést kapnak a műszakról.

A Connecteam remek eszköz a szervezetem számára a humánerőforrás-menedzsmenthez. A legjobb ebben az eszközben, hogy a felülete könnyen érthető és az új felhasználók is gyorsan megtanulják használni. Rendkívül egyszerű a használata. Nagyon szeretjük a munkabeosztás részt, mert könnyen beoszthatjuk a munkatársainkat, akik azonnal értesítést kapnak a műszakról.

10. WorkWave Service (A legjobb útvonaltervezéshez és nagy léptékű diszpécserszolgáltatáshoz)

via WorkWave Service

A WorkWave Service ideális olyan vállalkozások számára, amelyek több csapattal rendelkeznek, és napi szinten nagy mennyiségű megbeszélésük van. Útvonaltervezési és diszpécser funkciói segítenek csökkenteni az üzemanyagköltségeket, megelőzni az ütemterv-átfedéseket, és biztosítani a terepen dolgozó csapatok hatékony munkavégzését.

A vezetők másodpercek alatt kijelölhetik az útvonalakat, valós időben nyomon követhetik az előrehaladást, és a nap menetét megzavarva módosíthatják az ütemtervet. A szűk időkerettel vagy nagy szolgáltatási területtel rendelkező, növekvő takarítási vállalkozások számára ez az eszköz biztosítja, hogy a megfelelő takarítók időben eljussanak a megfelelő munkához.

A WorkWave Service legjobb funkciói

Tervezze meg és optimalizálja a takarítási útvonalakat perceken belül a beépített időzítés, zónák és munkatípusok logikájával.

Valós időben küldjön frissítéseket, hogy azonnal átirányíthassa vagy átütemezheti a feladatokat.

A sofőröknek szánt alkalmazás megmutatja a csapat tagjainak, hová kell menniük, mit kell tenniük és mikor kell jelentkezniük.

Automatikusan értesítse az ügyfeleket a becsült érkezési időkről és késésekről.

Hozzáférés a jelentésekhez a munkák hatékonyságának, az útvonalak teljesítményének és a szolgáltatások konzisztenciájának felülvizsgálatához.

WorkWave Service korlátozások

A kezdeti beállításhoz segítségre lehet szükség a zónák, illesztőprogramok és szolgáltatási szabályok konfigurálásához.

Nem tartalmazza a takarítók munkaszintű feladatkezelését (a útvonaltervezésre összpontosít).

A valós idejű nyomon követés zökkenőmentes működéséhez állandó internet-hozzáférés szükséges.

WorkWave Service árak

Egyedi árazás

WorkWave Service értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,1/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a WorkWave Service-ről a valós felhasználók?

A Capterra értékelés szerint

Nemcsak a navigáció (útvonal-optimalizálás) sokkal könnyebb, mint a korábbi platformoknál, hanem azt is szerettük volna, hogy automatizálja a „szolgáltatás befejezését”, majd automatikusan kiszámlázza az ügyfélnek. Ez volt az egyik dolog, ami a régi platformunkon nem volt meg.

Nemcsak a navigáció (útvonal-optimalizálás) sokkal könnyebb, mint a korábbi platformoknál, hanem azt is szerettük volna, hogy automatizálja a „szolgáltatás befejezését”, majd automatikusan kiszámlázza az ügyfélnek. Ez volt az egyik dolog, ami a régi platformunkon nem volt meg.

Ügyfelek, csapatok és takarítások kezelése – mindez a ClickUp segítségével

A takarító cégeknek nincs idejük feladatok után rohangálni, üzeneteket átnézni vagy ütemezési hibákat kijavítani. A megfelelő takarító cég szoftverrel a munkák zökkenőmentesen haladnak, a csapat tagjai összehangoltan dolgoznak, és az ügyfelek visszatérnek.

Minden felsorolt eszköz egy-egy részét kezeli ennek, de a ClickUp mindet összefogja.

Minden egy helyen megtalálható, a munkatervezéstől és a számlázástól az automatizálásig, az ügyfelek nyomon követéséig és a csapatok közötti együttműködésig. Akár egyedül dolgozik, akár egy egész csapatot irányít, a ClickUp illeszkedik az Ön munkamódszeréhez.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezelje teljes takarítási vállalkozását egy helyen.