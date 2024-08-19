Hogyan javíthatja ügyfélszolgálati etikettjét

Az ügyfél első interakciója a vállalkozással a felfedezési vagy értékesítési fázisban általában pozitív. A potenciális ügyfél általában izgatottan várja, hogy új terméket vásároljon vagy megoldjon egy problémát, az értékesítő pedig természetesen szívesen tesz jó benyomást.

Másrészt, amikor egy ügyfél felveszi a kapcsolatot az „ügyfélszolgálattal”, az valószínűleg azért van, mert problémája van. Amikor telefonál vagy e-mailt ír, valószínűleg dühös, frusztrált, nyugtalan vagy legalábbis zavarodott.

Az ügyfélszolgálati etikett lényege, hogy pozitív módon vegyen részt az adott személy gondolkodásmódjában, anélkül, hogy elveszítené támogatását. Nézzük meg ezt részletesebben!

Mi az ügyfélszolgálati etikett?

Az ügyfélszolgálati etikett egy sor viselkedés, illemtan és technika, amelyet a szakemberek alkalmaznak az ügyfelek problémáinak kielégítő megoldása érdekében.

A jó ügyfélszolgálati etikett az ügyfélszolgálati képviselő viselkedését jelenti, de ez alapvetően alkalmazkodó jellegű, és az ügyfél reakciója alapján módosítani kell.

Miért fontos az ügyfélszolgálati etikett?

Lényegében az ügyfélszolgálat problémamegoldó szerepet tölt be. Ezek az ügyfélproblémák lehetnek olyan egyszerűek, mint „Nem tudom visszaállítani a jelszavam”, vagy olyan összetettek, mint „Nem vagyok elégedett a termékükkel, és visszatérítést szeretnék”.

Bármi is legyen az ügyfél panaszának jellege, a jó etikett számtalan módon segíthet, például:

Az ügyfelek megnyugtatása és a megoldásorientált hozzáállás kialakítása

Hogyan lehet negatív helyzetet pozitívvá vagy legalább semlegessé tenni?

Professzionális és ügyfélközpontú márkaimázs bemutatása

Kellemes ügyfélélmény megteremtése negatív események után is

Ápolja az ügyfelek hűségét azzal, hogy gondoskodik róluk, függetlenül attól, hogy milyen tapasztalataik vannak Önnel.

Mi teszi jóvá az ügyfélszolgálati etikettet?

Bár az egyes ügyfelekkel kapcsolatos tapasztalatok eltérőek lehetnek, vannak bizonyos alapelvek, amelyeket a legtöbb vállalkozás követ.

Tisztelet

Az első és legfontosabb elv az, hogy tisztelje az ügyfelet és problémáját, függetlenül attól, hogy az mennyire butának vagy egyszerűnek tűnik. Még ha a megoldás csak egy egyszerű „indítsa újra a rendszert” is, mondja ezt tisztelettel, hogy jó kapcsolatot építsen ki velük.

Empátia

Az ügyfélszolgálati képviselőnek fel kell ismernie az ügyfelek érzelmi állapotát, bele kell helyezkednie a helyükbe, és ennek megfelelően kell reagálnia. Ez segít az ügyfelek aggályainak megítélés nélküli kezelésében.

Aktív hallgatás

Koncentráljon az ügyfelek mondanivalójára, vegye figyelembe aggályaikat, és tükrözze nyelvhasználatukat, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos információt sem. Az aktív hallgatás jelentősen csökkentheti a frusztrációt és javíthatja az ügyfél-elégedettséget.

Egyértelműség

Kerülje a szakzsargont. Ne használjon bonyolult szavakat, ha egyszerűek is megteszik. Az is segít, ha tükrözi az ügyfél nyelvhasználatát, hogy az ügyfél érezze, hogy meghallgatják és megértik.

Átláthatóság

Ahhoz, hogy ügyfelei megbízzanak Önben problémáikkal kapcsolatban, átláthatónak kell lennie. Ismerje el a problémát. Adjon pontos információkat. Legyen átlátható azzal kapcsolatban, hogy megoldhatja-e a problémát vagy sem. Ha nem tudja, legyen különösen őszinte ezzel kapcsolatban. De javasoljon egy egyértelmű megoldást.

Professzionalizmus

A jó kommunikációhoz illedelmes nyelvhasználat, jó modor és megfelelő megjelenés szükséges. Ez segít a vállalat pozitív imázsának kialakításában.

Következetesség

A következetesség elengedhetetlen a kiváló ügyfélszolgálathoz. Az ügyfeleknek ugyanolyan színvonalú szolgáltatást kell kapniuk, függetlenül attól, hogy e-mailben, telefonon vagy élő csevegésen keresztül lépnek kapcsolatba Önnel.

Észreveheti, hogy a fenti jellemzők viselkedésbeliak, ezért bizonyos esetekben többféleképpen is értelmezhetők. Például a magas színvonalú ügyfélszolgálat egyik alapelve az, hogy „tisztelje az emberek idejét”. Mint láthatja, ez nem olyan konkrét utasítás, mint „viseljen nyakkendőt” vagy „említse meg a vállalat szlogenjét a búcsúüzenetében”.

Az emberek idejének tiszteletben tartása magában foglalhatja a várakozási idő csökkentését, egyértelmű válaszok adását, a vendégek elfoglaltságának elismerését stb. A helyzetnek megfelelően az ügyfélszolgálati munkatársak feladata eldönteni, mi a helyes viselkedés.

Manapság az ügyfelek telefonon, e-mailben, közösségi médián, élő csevegésen stb. keresztül kérnek segítséget. Valami olyan egyszerű, mint egy pont a mondat végén, szöveges üzenetben durvának tűnhet. A kontextustól függően az etikett drámaian megváltozhat.

Röviden összefoglalva: az ügyfélszolgálati etikett kényes terület lehet. Nincsenek egyértelmű szabályok az ügyfélszolgálati etikettre vonatkozóan, de vannak olyan bevált gyakorlatok, amelyeket a világszerte sikeres vállalkozások követnek.

Tippek az ügyfélszolgálati etikett elsajátításához

Az ügyfélszolgálati etikett többdimenziós. Elsődleges szempontja természetesen a kommunikáció, azaz az, hogy hogyan beszél az ügyféllel. Ugyanakkor magában foglalja a magánélet védelmével, a személyes adatok kezelésével, az eskalációkkal és egyéb szempontokkal kapcsolatos különböző megfontolásokat is, az ügyfélszolgálati céljaitól függően. Íme néhány bevált gyakorlat.

1. Igazítsa az ügyfélszolgálati etikettet a kommunikációs módhoz

Az ügyfél által használt platformtól függően az etikett is változik, bár az alapelvek gyakran egységesek. Például telefonon aktív hallgatással jelezheti, hogy figyel, ha „hmmm” vagy „értem” mond. Ez a közösségi médiában nehezebb.

Íme, hogyan alkalmazhatja ügyfélszolgálati etikettjét a kommunikációs módhoz.

E-mail-etikett

Az e-mail egy trükkös kommunikációs eszköz. Szöveges, ezért nehéz megérteni a hangnemet. A jó etikett sokat segíthet abban, hogy a kommunikáció pozitív legyen.

Használjon egyértelmű tárgymezőket: Használjon konkrét és egyértelmű tárgymezőket, amelyek jelzik az e-mail tartalmát. Például a „Frissítés a 12345-ös rendeléséről” több információt tartalmaz, mint a „Rendelés frissítése”.

Személyre szabás: Szólítsa meg az ügyfelet a nevén, hogy a kommunikáció személyesebbé és közvetlenebbé váljon. Ha a Gmail-t használja ügyfélszolgálati eszközként, könnyedén kereshet a beszélgetések és a kapcsolatok történetében, megnézheti az összes korábbi e-mailt, és megismerheti az ügyfelet. Ez segít a kapcsolat fenntartásában anélkül, hogy az ügyfélnek újra el kellene mondania magát.

Legyen rövid: Senki sem szeret hosszú e-maileket olvasni, ha elkerülheti, különösen üzleti leveleket. Üzenete legyen rövid és lényegre törő. Ha sok mondanivalója van, használjon formázási eszközöket, például vastag betűket, aláhúzást stb. a fontosabb pontok kiemelésére.

Korrektúra: Mindig ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant. A jól megírt e-mail professzionalizmust és a részletek iránti figyelmet tükröz. A Gmail beépített helyesírás-ellenőrzővel rendelkezik. Használhat külső eszközöket is, például a Grammarly-t.

Bónuszként itt talál egy részletes bevezetőt a mesterséges intelligencia ügyfélszolgálati felhasználásáról.

Helyesírás- és nyelvtani ellenőrzés a ClickUp Brain segítségével

Írja alá a nevét: Írja alá a nevét és beosztását, hogy az e-mail személyesebbé váljon. Ez egyben a felelősségvállalást is kifejezi.

Telefonos etikett

Ha ügyfelek telefonhívásait fogadja, íme néhány jó etikett-szabály.

Professzionális üdvözlés: Kezdje pozitívan, például így: „Köszönjük, hogy az Acme vállalatot hívta. Elmer Fudd vagyok. Miben segíthetek?”

Rendszeresen nyugtázzon: Mutassa meg, hogy figyelmesen hallgatja az ügyfelet, válaszoljon és nyugtázza az ügyfél szavait. Tegyen fel udvarias, de irányító kérdéseket. Például mondhatja: „Ha jól értem, megpróbálta újraindítani a rendszert, de nem sikerült?”

Beszéljen világosan: Kerülje a szakzsargont, és használjon konkrét szavakat. Például mondja azt, hogy „Azonnal összekötöm Önt egy szakértővel, aki jobban tud segíteni”, ahelyett, hogy valami homályosat mondana, mint például „Továbbítom az ügyet, hamarosan visszahívjuk”.

Ismételje meg az ügyfél aggályát: Annak érdekében, hogy biztosan megértse, amit az ügyfél mond, ismételje meg röviden és világosan az aggályát. Például megkérdezheti: „Az alkalmazás minden alkalommal lefagy, amikor megpróbálja megváltoztatni a jelszót. Igazam van?”

Követés: Kövesse nyomon az ügyet, ha az szükséges, vagy ha megígérte, hogy követni fogja. Ez bizalmat és megbízhatóságot épít.

Csevegési etikett

A live chat ma az egyik legnépszerűbb ügyfélszolgálati eszköz. Azonban az azonnali üzenetküldés nehéz lehet. A megfelelő etikett megkönnyítheti ezt a feladatot.

Gyorsan reagáljon: Törekedjen arra, hogy azonnal válaszoljon az ügyfelek üzeneteire. Sokan a gyors reagálás miatt kedvelik a csevegést, ezért a késedelmek különösen frusztrálóak lehetnek.

Legyen barátságos: Tartson fenn barátságos, vidám hangnemet. Mondja azt, hogy „Örömmel segítek Önnek”.

Legyenek rövidek az üzenetei: Legyen világos és tömör. Szükség esetén ismételje meg, és használjon olyan szavakat, amelyeket az ügyfél is használ.

Használja ki az erőforrásokat: Ha lehetséges, adjon meg az ügyfélnek linkeket videó oktatóanyagokhoz vagy lépésről lépésre leírt utasításokhoz, hogy megkönnyítse a probléma megoldását. Legyen készen arra, hogy megossza a képernyőt, és megmutassa nekik, mit kell tenniük.

Összefoglalás: Foglalja össze a beszélgetés különböző szakaszaiban, és mindenképpen a végén a legfontosabb pontokat. Tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy pontosan milyen lépéseket fog tenni az ő kérdése alapján.

Közösségi média etikett

A közösségi média hasonló az online csevegéshez, azzal a különbséggel, hogy nyilvánosan, több millió ember előtt zajlik. Ha valami rosszul sül el, az nyilvános kínos helyzetet eredményezhet. Ha azonban jól csinálja, az pozitív szájreklámot eredményezhet. A jó közösségi média interakciók kialakítása a következő jó etikettől és viselkedéstől függ:

Legyen udvarias: függetlenül az ügyfél hangnemétől, legyen udvarias és profi. Ne fokozza az érzelmekkel teli beszélgetést.

Gyorsan válaszoljon: A legtöbb ügyfél számára a közösségi média nem az elsődleges kapcsolattartási csatorna. Már megpróbálták az e-mailt/csevegést, de nem kaptak kielégítő választ. Ezért a közösségi médiát használják eskalációs pontként. Győződjön meg róla, hogy gyorsan válaszol.

Tartsa tiszteletben a magánszférát: Bizonyos személyes adatokkal – például a rendelési számmal vagy a szállítási irányítószámmal – óvatosan kell bánni. Tartsa nyitva a DM-eket, és védje az ügyféladatokat.

Vigye a dolgokat offline térbe: Nem minden megoldható a közösségi médián való eszmecserével. A részletes beszélgetésekhez vigye a dolgokat offline térbe. Hívja fel az ügyfelet, és beszéljen vele személyesen.

Visszatérés: Miután megoldotta az ügyfél kérdését, tegye közzé azt a közösségi platformon, és kérje meg az ügyfeleket, hogy osszák meg véleményüket.

Virtuális találkozók etikettje

A modern ügyfelek azt igénylik, hogy az általuk legkényelmesebb csatornán kommunikálhassanak. Különösen, ha B2B-ben dolgozik, a virtuális találkozók elengedhetetlenek az ügyfélkommunikációban. Ennek kezeléséhez hasznos lehet virtuális találkozói etikett szabályokat kidolgozni, beleértve a Zoom találkozói etikettet is.

Legyen pontos: jelentkezzen be jóval az idő előtt, és győződjön meg arról, hogy minden technikai eszköz megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy a hangszórók, a mikrofon, a webkamera, az ügyfélképzési szoftver stb. megfelelően működnek-e.

Professzionális környezetben beszéljen: Gondoskodjon arról, hogy a találkozóhoz csendes, jól megvilágított, tiszta és zavaró tényezőktől mentes helyiség álljon rendelkezésre.

Készüljön fel előre: Gondoskodjon mindenről, amire szüksége van az ügyfelek elvárásainak kezeléséhez, beleértve az anyagokat, a képernyőket, a prezentációkat és a jegyzeteket. Gondoskodjon arról, hogy az ügyfélnek csak azt mutassa meg, amit látnia kell, és semmi mást. Gyakoroljon a jobb teljesítmény érdekében.

Kérjen engedélyt: Ha rögzíti a hívást, kollégát hív be, vagy AI jegyzetelőt használ, kérjen engedélyt az ügyféltől.

2. Értékelje az emberek idejét

Ne feledje, hogy egyetlen ügyfél sem szereti azzal tölteni az idejét, hogy egy ügyfélszolgálati munkatárssal beszéljen egy olyan termékkel kapcsolatos problémáról, amelyért pénzt fizetett. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint „az ügyfelek 43%-a inkább takarítana WC-t, mint hogy ügyfélszolgálatot hívjon”.

A legfontosabb ügyfélszolgálati etikett tehát az, hogy értékelje az emberek idejét.

Figyeljen oda, hogy az ügyfélnek ne kelljen megismételnie magát.

Célja legyen az első kapcsolatfelvétel során történő megoldás, hogy az ügyfeleknek ne kelljen visszahívniuk.

Ne tartsa őket várakozásban, hacsak nem feltétlenül szükséges.

Ha valami időbe telik, magyarázza el az ügyfélnek, miért.

Annak érdekében, hogy csapataid az ügyfelekre és azok igényeire koncentrálhassanak, biztosíts nekik egy megbízható rendszert, amely a többi feladatot elvégzi. Egy jó rendszer a következőket tartalmazza.

Jegykezelés

A ClickUp ügyfélszolgálati funkciójának használatával jegyeket hozhat létre feladatokként, vagy frissítheti a meglévő feladatokat egyéni mezőkkel. Ez az egyablakos áttekinthetőség biztosítja, hogy csapata ne a memóriájára vagy személyes jegyzeteire támaszkodjon a problémák megoldásához.

Hozzon létre egyedi feladat típusokat jegyekhez, eskalációkhoz és egyebekhez a ClickUp segítségével.

Keretrendszerek

Adjon csapatainak előre meghatározott ügyfélszolgálati sablonokat, hogy megkönnyítse munkájukat. Egy jó sablon nemcsak végigvezeti őket a folyamaton, hanem segít fenntartani a következetességet és a szabályok betartását az egész csapatban.

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon

A ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonja egy funkciókban gazdag keretrendszer, amely lehetővé teszi a jegyek nyomon követését és a megoldások kezelését. Szüksége van egyedi állapotokra az eskalációkhoz vagy egyedi mezőkre az okokhoz? Semmi probléma. Ez a testreszabható sablon mindezt és még többet is lehetővé tesz.

Automatizálás

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy tiszteletben tartsa mások idejét és gyorsabban elvégezze a feladatokat, az automatizálás. Azonosítsa a leggyakrabban feltett kérdéseket vagy aggályokat, és törekedjen azok automatizálására.

E-mail munkafolyamatok automatizálása a ClickUp segítségével

Például a ClickUp Automations segítségével feladatműveletek vagy űrlapok beküldése alapján e-maileket küldhet. Ha egy ügyfél élő csevegésben jelenti, hogy nem tudja visszaállítani a jelszavát, a bot létrehozhat egy jegyet, amely automatikusan elindítja a megfelelő munkafolyamatot.

3. Használjon forgatókönyvet

A forgatókönyvek remek módszerek az eddig tárgyalt, immateriális ügyfélszolgálati etikett megvalósítására. Segítenek a következetesség kialakításában, nemcsak az egyes ügyfélszolgálati munkatársak, hanem az egész csapat számára.

A forgatókönyvek elkészítése során vegye figyelembe az alábbi ügyfélszolgálati etikett tippeket.

Tartalom: Számos helyzetet átfogóan bemutatunk, az alapvető üdvözléstől kezdve a dühös ügyfél megnyugtatásáig vagy a hívás félbeszakadásáig.

Frissítések: Tartsa naprakészen a szkripteket.

Hozzáférés: Tegye a szkripteket mindenki számára elérhetővé a csapatban.

Hozzáférés: Tegye a szkripteket mindenki számára elérhetővé a csapatban. Ha olyan eszközt használ, mint a ClickUp Docs, akkor online közzéteheti azokat, és az egyes személyek igényeinek megfelelően megadhatja a megtekintési, megjegyzés-hozzáférési vagy szerkesztési jogosultságot.

Megkönnyítheti a hozzáférést is intelligens keresési funkciókkal. Lehetővé teheti ügyfélszolgálati munkatársainak, hogy kérdéseket tegyenek fel, és átfogó válaszokat kapjanak dokumentumokból, emberektől, feladatokból és a szervezet tudásbázisából.

A ClickUp Brain segítségével könnyen hozzáférhetővé teheti tudását

4. Legyen különösen óvatos az ügyfelek személyes adataival kapcsolatban

Az ügyfélszolgálati etikett megköveteli, hogy az ügyfélszolgálati képviselők minél többet tudjanak az ügyfelekről, vásárlási szokásaikról és arról, hogy hogyan szeretnék megoldani problémáikat.

Ez az információ azonban egy figyelmeztetéssel jár. Ez személyes adat, és az ügyfelek egyre inkább odafigyelnek a magánéletük és az adatok biztonságára. Az ügyfélszolgálati etikett tehát magában foglalja a személyes adatokkal való óvatos és bizalmas bánásmódot.

Gyűjtsön minél kevesebbet: Azok az adatok, amelyekkel nem rendelkezik, nem is lophatók el vagy használhatók fel visszaélésszerűen. Csak az ügyfélszolgálathoz szükséges adatokat gyűjtsön. Például ne kérdezze meg az ügyfél házassági évfordulóját, hacsak nem ajándékplatformot üzemeltet.

Szerezzen beleegyezést: Amikor bármilyen információt gyűjt az ügyféltől, említsen meg, hogy miért és mire fogja felhasználni. Amikor az ügyfél telefonszámát kéri, mondhatja például: „Megadná a mobilszámát, hogy visszahívhassam, ha ez a beszélgetés megszakadna?”

Korlátozza a felhasználást: Az adatokat csak azokra a célokra használja, amelyekre azokat gyűjtötték. Ha visszahívás céljából kéri az ügyfél mobilszámát, ne adja hozzá azt az adatbázishoz, és ne bombázza marketingüzenetekkel.

Adjon irányítást a felhasználóknak: Adjon lehetőséget ügyfeleinek, hogy a webhelyen maguk állítsák be az adatvédelmi beállításokat, és leiratkozhassanak a hírlevelekről.

Legyen szabályszerű: Tartsa be az adatvédelmi előírásokat, például a GDPR-t és a CCPA-t. Ismerje meg az ügyfelek jogait, és vezessen be mechanizmusokat a magánélethez kapcsolódó kérések teljesítésére.

5. Kezelje tapintatosan az eszkalációkat

Ha az ügyfélszolgálati hívások általában negatív élményt jelentenek, az eskalációk még rosszabbak. Az eskaláció azt jelenti, hogy az ügyfél nem elégedett a felkínált megoldással, és olyan személlyel szeretne beszélni, aki nagyobb hatalommal/tudással rendelkezik.

A kiváló ügyfélszolgálat nagyban függ attól, hogy mennyire jól kezeli az eszkalációkat! Ehhez kissé eltérő természetű etikett szükséges.

Ismerje meg az eskalációkat: Az eskalációk két típusba sorolhatók.

Funkcionális eskaláció , amely akkor fordul elő, amikor az ügyfélszolgálati munkatársak nem rendelkeznek a probléma megoldásához szükséges készségekkel vagy jogosultsággal.

Hierarchikus eskaláció, amely akkor következik be, amikor az ügyfél kifejezetten kéri, hogy beszélhessen egy felettesével vagy magasabb beosztású személlyel, mert nem elégedett az első válaszokkal.

Mielőtt beszél az ügyféllel, tudnia kell, mivel áll szemben.

Legyen türelmes: Az ügyfél nyilvánvalóan frusztrált. Figyeljen rá figyelmesen, empatikusan és türelmesen. Törekedjen a pozitív ügyfélkapcsolatok kialakítására, még az eszkalációk idején is.

Legyen felkészült: Mielőtt átveszi az ügyet, kérjen összefoglalót az előző ügyintézőtől az ügyféllel való interakciókról. Ne kényszerítse az ügyfelet arra, hogy ismételje magát. Kezdje a beszélgetést így: „Ha jól értem, ez a probléma, igaz?” Ez segít az ügyfélnek abban, hogy érezze, megértik.

Személyre szabás: Nézze át a CRM-et, és ismerje meg az ügyfél kapcsolatát Önnel. Nézze meg, mit vásároltak, kit ajánlottak, mit mondanak Önről a közösségi médiában stb. Beszélgetés közben mutassa meg tudását.

Például mondhatja: „Látom, hogy 2015 óta ügyfelünk, és nem szeretnénk elveszíteni egy ilyen régóta velünk lévő ügyfelet. Kérem, engedje meg, hogy helyrehozzam a helyzetet.”

Legyen világos és átlátható: Ha nincs más megoldása, mint amit már felajánlott, akkor ezt is közölje az ügyféllel. Mondhatja például: „Megértem a csalódottságát, asszonyom, de Elle már felajánlotta a legjobb megoldásunkat. Sajnálom, hogy nem tudok többet tenni.”

Maradjon pozitív: Az eszkalációk során a dolgok borzalmasan rosszul alakulhatnak. Például egy ügyfél lemondhatja a szolgáltatást, vagy jogi lépésekkel fenyegetőzhet. Még akkor is, ha a beszélgetés rosszul végződik, maradjon udvarias, profi és pozitív.

Fokozza ügyfélszolgálatát megfelelő eszközökkel

A HBR egyik cikkében, amelynek provokatív címe „Ne próbálja meg örömet szerezni ügyfeleinek”, a szerzők azt állítják, hogy „a lojalitás sokkal inkább függ attól, hogy a vállalatok mennyire teljesítik alapvető, akár egyszerű ígéreteiket, mint attól, hogy mennyire lenyűgöző a szolgáltatási élmény”.

Különösen akkor, ha egy ügyfél panasszal fordul Önhöz, a udvarias, empatikus, professzionális és megoldásorientált kommunikáció jelentősen javíthat a helyzeten. Bár ez nagyrészt viselkedésbeli kérdés, a megfelelő eszközökkel javíthatja az eredményeket, és kiváló ügyfélszolgálatot nyújthat.

A ClickUp ügyfélszolgálati csapatok számára pontosan ezt a célt szolgálja. Lehetővé teszi ügyfélszolgálati képviselőinek, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, folyamatokhoz és automatizáláshoz, így gyorsabban és könnyebben tudják megoldani az ügyfelek kérdéseit.

Legyen szó átfogó CRM-ről az ügyfelekkel kapcsolatos adatok kezeléséhez, automatizált sablonokról a gyakori kérdésekhez vagy intelligens helyesírás-ellenőrzőről, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít az ügyfél-elégedettség folyamatos javításához.

Erősítse ügyfélszolgálati csapatát. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.