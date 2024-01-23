Hogyan lehet szakértőként lebonyolítani a Zoom-találkozókat: tippek, trükkök és bevált gyakorlatok

A különböző földrajzi területeken működő csapatok és a bárhonnan távolról dolgozni képes szakemberek mellett el tudná képzelni a modern munkahelyet egy olyan videokonferencia-platform nélkül, mint a Zoom?

A munkavégzés dinamikájának fejlődésével a Zoom ugyanolyan elengedhetetlen, mint a kávéfőző. Ugyanígy fontos tudni, hogyan kell viselkedni ezeken a találkozókon – azaz ismerni a virtuális etikettet.

A Zoom-találkozók etikettjének elsajátítása nem csupán udvariasságról szól. Arról szól, hogy mindenki számára professzionális, produktív és végső soron sikeresebb kommunikációs élményt teremtsen.

A legjobb gyakorlatok, mint például a pontosság és a szemkontaktus, az általános értekezlet-etikett részét képezik, legyen az virtuális vagy más típusú. A videokonferencia-platformok azonban néhány további, kimondatlan szabály ismeretét is megkövetelik tőlünk.

Mi az a Zoom-találkozók etikettje?

A Zoom-találkozók etikettje egy sor irányelv, amely a videohívások során megfelelő viselkedést írja elő. Ez mindenre kiterjed, a ruházatától és a háttérétől kezdve egészen a kommunikáció módjáig.

Ezen elvek elsajátítása elősegíti a pozitív és produktív környezet kialakítását, maximalizálva a virtuális találkozók előnyeit. ⭐

A Zoom-találkozók etikettjét tekintsd olyan hallgatólagos szabályoknak, amelyek tiszteletteljes, koncentrált környezetet teremtenek, ahol mindenki úgy érzi, hogy meghallgatják, és az ötletek szabadon áramlanak. Mindezt úgy, hogy a platform egyedi funkcióit teljes mértékben kihasználod.

A Zoom-találkozók etikettjének fontossága

A megfelelő Zoom-találkozók etikettje elengedhetetlen a hatékony és tiszteletteljes interakció biztosításához. Ez minimálisra csökkenti a figyelemelterelést, elősegíti az aktív hallgatást és biztosítja a világos, tömör kommunikációt. Ennek eredményeként jobb megértés és együttműködés várható a csapaton belül.

Íme néhány előnye a Zoom-találkozók etikettjének betartásának:

Megnövekedett termelékenység: Ha mindenki betartja a megállapított etikettet, a találkozók zökkenőmentesebben zajlanak, és lehetővé teszik a koncentrált megbeszéléseket. Ez gyorsabb döntéshozatalhoz és a idő hatékonyabb kihasználásához vezet 📈

Fokozott professzionalizmus: Ha odafigyel a ruházatára és a háttérre, és aktívan részt vesz a hívásban, az segít fenntartani a professzionális imázsát. A megfelelő Zoom-etikett betartása a többi értekezlet résztvevő iránti tiszteletet is kifejezi.

Pozitív csapatdinamika: A virtuális találkozók során a tiszteletteljes kommunikáció és a figyelmes viselkedés elősegíti a bizalom és a csapatszellem kialakulását a csapaton belül, még akkor is, ha a tagok több száz kilométerre vannak egymástól.

Csökkentett stressz: Ha mindenki betartja a megállapított irányelveket, csökken a virtuális interakciókkal kapcsolatos szorongás, ami mindenki számára kényelmesebb és stresszmentesebb találkozási környezetet teremt.

Ennek kapcsán nézzük meg, mit ne tegyünk egy Zoom-hívás során.

Gyakori hibák a Zoom-találkozók etikettjében

Íme néhány gyakori buktató, amelyet virtuális találkozók során érdemes elkerülni:

1. Többfeladatos munkavégzés

E-mailek ellenőrzése, közösségi média böngészése vagy más feladatok elvégzése a találkozó alatt tiszteletlen és nem produktív. Legyen teljes mértékben jelen és vegyen részt a beszélgetésben.

2. A háttér figyelmen kívül hagyása

A rendetlen vagy zavaró háttér elvonhatja a figyelmet a beszélgetésről. Válasszon tiszta, semleges hátteret, vagy szükség esetén használjon virtuális hátteret. Ha ez nem lehetséges, akkor elmoshatja a hátteret.

3. A beszélgetések dominálása

Ha mások felett beszél, monopolizálja a figyelmet, vagy folyamatosan közbeszól, az akadályozhatja a részvételt és ellenséges légkört teremthet. Gyakorolja az aktív hallgatást, és hagyja másokat is megszólalni.

4. Étkezés a kamera előtt

Bár látszólag ártalmatlanok, a rágás és nyelés hangjai zavaróak és visszataszítóak lehetnek. Kerülje az evést videohívások közben.

5. Nem megfelelő öltözködés

A nem professzionális öltözék gondatlan benyomást kelt, függetlenül a találkozó jellegétől. Öltözzön professzionálisan a munkahelyi hívásokra, még akkor is, ha otthonról dolgozik.

Képzelje el, hogy szemtől szembe beszélget valakivel anélkül, hogy a szemébe nézne. Lehetetlen, igaz? Pedig virtuális találkozók során gyakran elfelejtjük ezt megtenni, és több időt töltünk azzal, hogy a saját képünket vagy a képernyő általános irányát nézzük. Vagy ami még rosszabb: kikapcsolva hagyjuk a kamerát.

Zoom-találkozók etikettjével kapcsolatos tippek a hatékony kommunikáció elősegítéséhez

Miután áttekintettük a buktatókat, íme néhány praktikus tipp, hogy elegánsan és hatékonyan mozoghasson a Zoom-hívások világában:

Készüljön fel profi módjára

A találkozó előtti felkészülés segít abban, hogy magabiztos és stresszmentes legyen a találkozók során. Ahogyan egy hagyományos prezentációra vagy igazgatósági megbeszélésre is felkészülne, kövesse a professzionális ellenőrzőlistát a Zoom-találkozók etikettjének részeként. Ez még fontosabb a találkozók házigazdái számára.

Figyeljen az időzónájára: A találkozókat minden résztvevő számára kényelmes időpontban szervezze meg.

Állítson össze napirendet és ossza meg az anyagokat: Ha Ön a házigazda, gondoskodjon arról, hogy előre közölje a Ha Ön a házigazda, gondoskodjon arról, hogy előre közölje a találkozó napirendjét . Minden meghívottnak tisztában kell lennie azzal, hogy mire számíthat, és mi lesz a szerepe a találkozón. Ugyanilyen fontos, hogy csak a releváns személyeket hívja meg. Azok a munkatársak, akiknek nem kell részt venniük a találkozón vagy döntéseket hozniuk, ronthatják a találkozó minőségét. Ha meghívták egy Zoom-találkozóra, gondosan olvassa el a napirendet, és tegyen fel kérdéseket, hogy tisztázza az esetleges kétségeket a találkozó előtt.

Tesztelje a technikai felszereltségét: A technikai problémák elkerülése érdekében a találkozó előtt ellenőrizze a felszerelését és az internetkapcsolatát. Ez ugyan a találkozó szervezője számára elengedhetetlen, de minden résztvevőnek tesztelnie kell a mikrofonját és a kameráját, hogy elkerülje a zavaró tényezőket és a késéseket.

Keressen egy csendes helyet: A háttérzaj zavaró és elvonja a figyelmet. Válasszon egy csendes helyet, ahol nem zavarják meg, hogy Ön és kollégái a beszélgetésre koncentrálhassanak.

Érkezzen korán: Állítsa be a hangulatot azzal, hogy néhány perccel a tervezett időpont előtt jelentkezik be.

Legyen rövid, vagy tervezzen szüneteket: A Zoom-találkozók ritkán tartanak 45-60 percnél tovább. Ha mégis hosszú találkozót kell terveznie, akkor tervezzen be rövid szüneteket, hogy a résztvevők ne érezzék magukat kimerültnek.

Bónusz tipp: Készítsen ellenőrzőlistákat, amelyeket az egész csapat használhat, és mentse őket sablonként a ClickUp Checklists segítségével.

Egyszerűsítse a Zoom-találkozók napirendjét és előkészítését a ClickUp ellenőrzőlista-sablonjaival

Bemutatkozás

Mint házigazda, az Ön feladata, hogy a találkozó elején bemutassa magát és a többi résztvevőt. Ezzel elkerülhetőek a hosszabb, kényelmetlen csendek és a zavarok.

Alternatív megoldásként ösztönözheti a résztvevőket, hogy mutassák be magukat.

Tartsa bekapcsolva a kamerát: A házigazdaként az illem szabály, hogy a hívás kezdetekor bekapcsolja a kamerát és feloldja a mikrofon némítását. Ön vezeti a találkozót, ezért udvariatlanság, ha mindenki egy üres téglalapra bámul a számítógép képernyőjén. Ha meghívott vendég, akkor elfogadható, ha nem kapcsolja be a kamerát, ha a többi résztvevő sem kapcsolja be.

Állítsa be környezetét a Zoom háttérrel: Ha otthonról, kávézóból vagy irodán kívüli helyről csatlakozik a híváshoz, a legjobb gyakorlat egy professzionálisabb vagy semlegesebb virtuális háttér beállítása. Ezzel elkerülhetőek a mozgás vagy a körülötte lévő emberek okozta zavaró tényezők.

Legyen figyelmes résztvevő

Tegye el a telefonját, zárjon be minden felesleges lapot, és vegyen aktívan részt a beszélgetésben. Mutassa ki érdeklődését arckifejezéseivel és testbeszédével, még akkor is, ha nincs kamera előtt.

Beszéljen világosan és tömören: Hangosan ejtse ki a szavakat, kerülje az „um” és „uh” töltelékszavakat, és tartsa hozzászólásait tömöreknek és a tárgyhoz kapcsolódóaknak.

Ha nem beszél, kapcsolja ki a mikrofont: Ezzel kiküszöböli a háttérzajt és megakadályozza a nem szándékos hangzavarokat, biztosítva a beszélgetés zavartalan folytatását.

Figyeljen testbeszédére: Tartson jó testtartást, kerülje a nyugtalanságot, és tartson szemkontaktust a kamerával (vagy a beszélő nevével). A bólintás, a mosoly és a szemkontaktus (a kamerával) aktív figyelmet és elkötelezettséget sugall.

Fedezze fel az olyan funkciókat, mint a reakciók és a csevegés: A reakciógombok elfogadható módszert nyújtanak véleményének kifejezésére vagy kérdés feltevésére, miközben más beszél. Például „felemelheti a kezét”, hogy a beszélő tudja, hogy szünetet kell tartania, és átadja Önnek a szót. Vagy „taps” vagy „szív” reakciókkal ismerheti el egy eredményt vagy ünnepet. Hasonlóképpen, a csevegés funkció kiváló módja a linkek és ötletek megosztásának anélkül, hogy megzavarná a találkozó menetét.

Kövesse a képernyőmegosztás etikettjét: A képernyőmegosztás hatékony eszköz, de ügyeljen arra, hogy mi látható. Zárjon be felesleges lapokat, és kerülje a figyelmet elterelő személyes fájlok megjelenítését.

Kövesse a képernyőfelvétel-etikettet: Ha a találkozót későbbi felhasználás céljából fel kell vennie, mindig kérjen engedélyt és adjon meg érvényes indokot. Minden résztvevőnek tudnia kell, hogy a találkozót felveszik, és ismernie kell a felvétel célját.

Bónusz tipp: Ne becsülje alá a mosoly erejét! Annak ellenére, hogy kamera előtt van, egy őszinte mosoly melegséget, elkötelezettséget és pozitív energiát sugározhat, megteremtve ezzel a hangulatot egy élvezetesebb és produktívabb találkozóhoz.

Maximalizálja a találkozó potenciálját technológiai fejlesztésekkel

Fedezze fel a Zoom különböző funkcióit és integrációit, a szavazásoktól és a kis csoportok számára kialakított szobáktól a képernyőmegosztásig. Találjon olyan eszközöket, amelyek javítják a találkozókat, miközben kielégítik az Ön egyedi igényeit. Például a ClickUp-ot használhatja átfogó találkozóütemterv-tervező eszközként .

ClickUp naptár nézet

A ClickUp naptárnézet segítségével egy helyen jelenítheti meg csapata összes találkozóját, feladatát és határidejét. Nem kell többé platformok között váltogatnia, és nem fogja elveszíteni a fontos dátumokat. Könnyedén szűrhet csapat, projekt vagy személy szerint, hogy a releváns dolgokra koncentrálhasson.

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas ClickUp Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak

ClickUp Meetings

A ClickUp Meetings az alapvető videokonferenciáknál tovább megy, mivel zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp projektmenedzsment platformba.

Funkciói között szerepelnek

Központosított ütemezés: A ClickUp alkalmazáson belül meghívhatja a találkozó résztvevőit és kezelheti az RSVP-ket.

Automatikus emlékeztetők : időbeni értesítések és a mindenki számára érvényes ütemterv betartása érdekében

Találkozói jegyzetek és teendők: A legfontosabb pontok rögzítése és a követendő feladatok kiosztása közvetlenül a hívás során : A legfontosabb pontok rögzítése és a követendő feladatok kiosztása közvetlenül a hívás során

ClickUp Whiteboards

A ClickUp beépített táblafunkcióval rendelkezik, amely a Zoom-hívásait együttműködési munkaterületté alakítja. Brainstormingozzon ötleteket, rajzoljon diagramokat vagy készítsen idővonalakat valós időben, javítva ezzel a vizuális kommunikációt és az elkötelezettséget.

Vizuálisan együttműködhet a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards-on belül, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható feladatokká alakítsa

ClickUp feladatok

Használja ezt a funkciót, hogy a cselekvési tételeket a platformon belül végrehajtható feladatokká alakítsa. Ez egyszerűsíti a kommunikációt, elősegíti a felelősségvállalást, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, még a találkozó befejezése után is.

Könnyen és gyorsan állítsa be a kezdési és befejezési dátumokat a ClickUp feladatokban, vagy használja a feltételes beállításokat a dátumok ismétléséhez vagy új feladat létrehozásához a befejezés után

Zárja le a találkozót jó hangulatban

A jó befejezés nem csak a pontok kipipálásáról szól. Adjon hozzá személyiséget vagy humort (a találkozó hangulatától függően), hogy maradandó benyomást hagyjon.

Egy gyors „Alig várom, hogy lássam, mit fogunk legközelebb elérni” vagy egy közös vicc felkeltheti a várakozást a jövőbeli Zoom-találkozók iránt.

A házigazda távozik utoljára: Hagyja, hogy a résztvevők a saját tempójukban távozzanak, és mondjanak el egy utolsó szót, mielőtt kilépnek a kapcsolatból. A legjobb gyakorlat az, ha a házigazda akkor teszi le a kagylót, amikor mindenki más már elhagyta a találkozót.

Összegezze a legfontosabb pontokat és teendőket: Röviden foglalja össze a megbeszélést, emelje ki a legfontosabb tanulságokat, és határozzon meg egyértelmű teendőket határidővel, hogy mindenki céltudatos és felelősségteljes érzéssel távozzon.

Hagyjon időt kérdésekre: Mielőtt hivatalosan befejezné a találkozót, szánjon néhány percet az esetleges utolsó kérdésekre vagy pontosításokra. Ezzel biztosíthatja, hogy mindenki kérdése megválaszolásra kerüljön, és a résztvevők pozitív hangulatban távozzanak a találkozóról.

Emelje ki az eredményeket: Ha a találkozó előrelépést vagy áttörést eredményezett, szánjon egy pillanatot arra, hogy elismerje a közös erőfeszítéseket és megünnepelje a sikert. Ez megerősíti Ha a találkozó előrelépést vagy áttörést eredményezett, szánjon egy pillanatot arra, hogy elismerje a közös erőfeszítéseket és megünnepelje a sikert. Ez megerősíti a pozitív csapatmunkát és motiválja a további együttműködést.

Fejezze ki háláját: Köszönje meg kollégáinak a részvételt és az időt. Ez elősegíti a megbecsülés érzését és ösztönzi az aktív részvételt a jövőbeli találkozókon.

Bónusz: Szórakoztató Zoom jégtörők!

Bónusz tippek:

Ha lehetséges, használja ki a jelenlegi találkozó lendületét, és tervezze meg előzetesen a következő találkozót. Ez időt takarít meg a jövőben, és proaktív hozzáállást mutat a projektmenedzsmentben.

Használja a ClickUp Notes alkalmazást a legfontosabb pontok és teendők valós idejű rögzítéséhez, így a találkozó után mindenki gyorsan hozzáférhet ezekhez.

Kioszthat feladatokat közvetlenül a ClickUp-ban, határidőket állíthat be és kijelölhet konkrét felelősöket a nyomon követéshez.

Gondolkodjon el teljesítményén, és azonosítsa a fejlesztendő területeket. Túl gyorsan beszélt? A háttér zavaró volt? Használja ezeket a betekintéseket, hogy finomítsa virtuális jelenlétét a jövőbeli találkozókra.

Rögzítsd a találkozó jegyzeteket és ötleteket a ClickUp-ban valós időben

A híváson túl

A Zoom-találkozók etikettje a találkozó után is érvényes. Fontos, hogy a hívás után azonnal elküldje a találkozó összefoglalóját és a teendőket. Emellett ösztönözze a résztvevőket, hogy osszák meg gondolataikat és javaslataikat a jövőbeli találkozókkal kapcsolatban. ✏️

Bónusz tipp: Dokumentálja a Zoom-találkozókra vonatkozó bevált gyakorlatokat és szabályokat. Ossza meg ezeket irányelvként a szervezetén belül, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen a jövőbeli videokonferenciák során.

Példamutatás: Zoom-találkozók etikettje

A munkahelyek fejlődésével a Zoom a nappalinkká, konferenciatermünkké, sőt akár happy hour helyszínünkké is vált. A hatékony Zoom-etikett pedig kétirányú folyamat.

Ha felelősségteljesen viselkedik és másokat tisztelettel kezeli, hozzájárulhat egy mindenki számára produktívabb, vonzóbb és végső soron sikeresebb virtuális környezet megteremtéséhez.

Ha ezeket a Zoom-tippeket alkalmazza és kihasználja a ClickUp erejét, akkor jó úton halad afelé, hogy magabiztosan és professzionálisan mozogjon a Zoom-találkozók világában. 🎉 Adjon ma Zoom-találkozóinak a ClickUp előnyét!