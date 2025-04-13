Trello és Slack: melyik eszköz a jobb a csapatmunkához?

A csapatmunka terén a Trello és a Slack gyakran kerül összehasonlításra, de ezek teljesen különböző problémákra adnak megoldást.

A Trello egy strukturált projektmenedzsment eszköz, amelyet feladatok nyomon követésére terveztek. Kanban-stílusú táblái, testreszabható munkafolyamatai és automatizálása miatt kiváló választás feladatok kiosztásának és a projekt előrehaladásának kezelésére.

Ha viszont a csapatod legnagyobb kihívása a szétszórt kommunikáció – hiányzó frissítések, végtelen e-mail-váltások vagy lassú válaszok –, akkor a Slack minden csevegést egy helyen tárol, biztosítva a gyors döntéshozatalt és a csapat jobb összehangolását.

De itt van a valódi kérdés: helyettesítheti-e a Trello a Slacket az együttműködés terén? Működhet-e a Slack projektmenedzsment eszközként? Vagy csapatának jobb alternatívára van szüksége a Slack és a Trello helyett? Mert van egy adunk a tarsolyunkban: a ClickUp! Tudjon meg többet erről a blogban!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Nem biztos benne, hogy a Trello vagy a Slack a megfelelő választás a csapatának? Íme egy gyors összehasonlítás, amely segít a döntésben. Funkció Trello Slack Cél Vizuális projektmenedzsment Kanban táblákkal és feladatkövetéssel Valós idejű kommunikáció és együttműködés csatornákon és üzenetküldésen keresztül Erősségek Testreszabható munkafolyamatok, feladatfüggőségek és vizuális szervezés Szervezett csatornák, közvetlen üzenetküldés és több mint 2000 alkalmazással való integráció Korlátozások Korlátozott valós idejű kommunikációs funkciók Alapvető feladatkezelési funkciók Legjobb felhasználási eset Csapatok, amelyek strukturált feladat- és projektmenedzsmentre szorulnak Azonnali kommunikációt és együttműködést előtérbe helyező csapatok

Mi az a Trello?

via Trello

A Trello egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a zökkenőmentes együttműködésben. A Kanban módszertan alapján táblákat, listákat és kártyákat használ a munkafolyamatok strukturálására, így mindig tudhatja, ki min dolgozik és mi következik.

👀 Tudta? A magas elkötelezettségű csapatok 21%-kal nagyobb jövedelmezőséget mutatnak, ami aláhúzza az erős együttműködés és elkötelezettség elősegítésének pénzügyi előnyeit.

A Trello funkciói

Ha csapata a vizuális szervezés és a strukturált munkafolyamatok révén ér el sikereket, a Trello a szétszórt feladatokat világos, megvalósítható tervvé alakítja. Íme, ami miatt kedvencnek számít:

1. funkció: Rugalmas vizuális projektmenedzsment

via Trello

A Trello testreszabható munkafolyamatokat kínál, így különböző igényekhez alkalmazkodik, a marketingkampányoktól és a termékfejlesztéstől a HR-es beilleszkedésig.

A csapatok többféle formátumban, például idővonal, naptár, táblázat és térkép formájában tekinthetik meg projektjeiket, így hatékonyan nyomon követhetik a határidőket és a munkaterhelést.

A fejlett ellenőrzőlisták és a feladatok közötti függőségek segítenek a projekteket kisebb, kezelhető lépésekre bontani, miközben biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki.

2. funkció: Testreszabás és munkafolyamat-optimalizálás

via Trello

A Trello kész sablonokat kínál, amelyek egyszerűsítik az ismétlődő projektek beállítását, így a csapatok azonnal munkához láthatnak. A feladatok címkékkel és szűrőkkel kategorizálhatók, így könnyen nyomon követhető a haladás a megbízottak, a határidők vagy a prioritási szintek alapján.

💡 Profi tipp: Használja a Trello beépített automatizálási eszközét, a Butler-t, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a határidők kijelölése és a kártyák listák közötti áthelyezése, ezzel egyszerűsítve a munkafolyamatot és értékes időt takarítva meg.

3. funkció: Együttműködés és hozzáférhetőség

via Trello

A Trello táblákkal az együttműködés gyerekjáték. A csapatok ügyfeleket, szabadúszókat vagy külső partnereket hívhatnak meg bizonyos táblákra, így biztosítva az információkhoz való ellenőrzött hozzáférést, miközben a bizalmas projektek titokban maradnak.

A munkaterület-nézetek és irányítópultok átfogó képet nyújtanak a projekt állásáról és a munkaterhelés eloszlásáról, így egyszerre több kezdeményezés kezelése is könnyebbé válik.

Még offline állapotban is folytathatják a munkát a felhasználók, és a Trello szinkronizálja a frissítéseiket, amint újra csatlakoznak az internethez.

👀 Tudta? A kontextusváltás akár 40%-kal is csökkentheti a termelékenységet — a Trello mindent egy helyen tart, így minimalizálja a figyelemelterelést!

4. funkció: Integrációk és mobilitás

via Trello

A Trello zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a Jira és mások, lehetővé téve a csapatok számára, hogy különböző platformokon központosítsák munkafolyamataikat.

Akár az íróasztalnál ül, akár úton van, a Trello iOS, Android, Mac és Windows mobil és asztali alkalmazásai bármikor és bárhol biztosítják a termelékenységet.

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

📖 Olvassa el még: A legjobb Trello alternatívák és versenytársak

Mi az a Slack?

A Slack egy csapatkommunikációs platform, amelynek célja, hogy a zavaros e-mail-váltásokat és szétszórt beszélgetéseket szervezett, valós idejű üzenetküldéssel váltsa fel. Központi csomópontként működik, ahol a csapatok cseveghetnek, fájlokat oszthatnak meg, együttműködhetnek projektekben és integrálhatnak más eszközöket.

via Slack

A Slack funkciói

Ha csapata az azonnali kommunikációra és a zökkenőmentes együttműködésre épül, akkor a Slack az a digitális munkaterület, amely a beszélgetéseket, fájlokat és eszközöket egy helyen tartja.

Íme az összes funkció, előny és hátrány, amelyek miatt ez a csapatok számára a legnépszerűbb választás:

1. funkció: Egyszerűsített kommunikáció és együttműködés

via Slack

A Slack a csatornák segítségével tartja rendben a csapatok közötti beszélgetéseket, amelyeket csapatok, projektek vagy konkrét témák számára lehet létrehozni. A csatornák lehetnek nyilvánosak a vállalat egészét érintő megbeszélésekhez, vagy magánjellegűek bizalmas ügyekhez.

A csatornákon túl a közvetlen és csoportos üzenetküldés lehetővé teszi az azonnali, e-mail nélküli kommunikációt, míg a szálakba rendezett beszélgetések segítik a viták fókuszált és áttekinthető lefolytatását.

Személyesen kell beszélniük? Az audio- és videohívások, beleértve a képernyő megosztását is, lehetővé teszik, hogy gyorsan kapcsolatba lépjenek csapattársaikkal.

💡 Profi tipp: A Slack-csatornákra vonatkozó egyértelmű névadási konvenciók bevezetése, például a projektcsatornák előtagjának „proj-” vagy a csapatcsatornák előtagjának „team-” használata javíthatja a szervezést, és megkönnyítheti a csapat tagjai számára a navigációt és a releváns beszélgetések megtalálását.

2. funkció: Fokozott termelékenység és fájlmegosztás

Az együttműködés nem csak üzenetküldésből áll – a Slack segítségével könnyedén megoszthat fájlokat, képeket és videókat közvetlenül a beszélgetésekben. A fájlmegosztás és az együttműködés segítségével a csapatok feltölthetnek dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és akár olyan eszközökkel is integrálhatják őket, mint a Google Drive és a Dropbox.

Ráadásul a rögzített üzenetek és könyvjelzők biztosítják, hogy a fontos linkek, fájlok vagy beszélgetések mindig kéznél legyenek. Ha korábbi üzeneteket vagy megosztott fájlokat keres, a Slack hatékony kereső és szűrői segítségével másodpercek alatt megtalálhatja, amit keres.

3. funkció: Intelligens automatizálás és integrációk

Vidd a munkafolyamatodat a következő szintre a munkafolyamat-automatizálással és a botokkal. Használd a Slack Workflow Builder alkalmazását az ismétlődő feladatok automatizálásához, emlékeztető beállításához vagy jóváhagyások gyűjtéséhez, míg a Slackbothoz hasonló botok kezelik a gyakran ismételt kérdéseket és automatizálják a válaszokat.

via Slack

Más eszközökkel való integrációra van szükség? A Slack több mint 2000 alkalmazás integrációt támogat, beleértve a Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp és Salesforce alkalmazásokat, így biztosítva, hogy csapata platformváltás nélkül is szinkronban maradjon.

4. funkció: Egyedi értesítések és gyors együttműködés

Tartsa kézben értesítéseit a személyre szabott riasztások és a „ne zavarjanak” mód segítségével, amely lehetővé teszi, hogy kulcsszavak, említések vagy meghatározott csatornák alapján testreszabja az értesítéseket, miközben a mély munkavégzés során elnémítja a riasztásokat.

A gyors megbeszélésekhez a Huddles egyszerű módot kínál az ad hoc hangcsevegések elindítására bármely csatornán vagy DM-ben. Ha külső partnerekkel dolgozik, a Slack Connect zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé ügyfelekkel, beszállítókkal vagy érdekelt felekkel, miközben a belső beszélgetések titkosságát megőrzi.

5. funkció: Bevonás és személyre szabás

A Slack nem csak a hatékonyságról szól – a kommunikációt is szórakoztatóvá és vonzóvá teszi. Az emoji reakciók segítségével a felhasználók extra válaszok küldése nélkül is nyugtázhatják az üzeneteket, így a csatornák rendezettek maradnak, miközben személyes hangulatot kölcsönöznek nekik.

A Slack árai

Ingyenes

Standard: 6,67 USD/hó aktív felhasználónként

Plusz: 12,50 USD/hó aktív felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Trello és Slack: funkciók összehasonlítása

A Trello vizuális munkafolyamatokkal egyszerűsíti a projektek nyomon követését, míg a Slack a valós idejű kommunikációban és koordinációban jeleskedik. Csapata az egyiket vagy mindkettőt előnyben részesítheti.

Hasonlítsuk össze funkcióikat, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbbet.

Funkció Trello Slack ClickUp Feladatkezelés ✅ Igen ❌ Nem Igen + Testreszabható munkafolyamatok Csapat csevegés ❌ Nem ✅ Igen Igen + Beépített csevegés és megjegyzések Videós együttműködés ❌ Nem ✅ Igen Igen + Képernyőfelvételek és értekezletek Automatizálás és mesterséges intelligencia ✅ Alapvető ✅ Alapvető Fejlett mesterséges intelligencia és automatizálás Több projektnézet ✅ Korlátozott ❌ Nem Igen (Kanban, Gantt, Naptár, Lista stb.) Fájlmegosztás és dokumentumok ✅ Alapvető ✅ Igen Igen + Integrált dokumentumok és tárolás

1. funkció: Feladatkezelés és szervezés

A Trello projekt- és feladatkezelésre lett tervezve, Kanban táblákkal, feladatlapokkal, határidőkkel, ellenőrzőlistákkal, címkékkel és automatizálással. Míg a Slack a kommunikációban jeleskedik, feladat- és projektkezelési funkciói emlékeztetőkre és rögzített üzenetekre korlátozódnak.

🏆 Győztes: Ha a strukturált munkamenedzsment az elsődleges szempont, akkor a Trello vezet.

2. funkció: Kommunikáció és együttműködés

A Slack dominál a szervezett csatornákkal, közvetlen üzenetküldéssel, szálakba rendezett beszélgetésekkel, huddle-okkal és video-/audiohívásokkal. Míg a Trello támogatja az alapvető kommunikációs funkciókat a feladatlapokon belül, nem gyors, folyamatos beszélgetésekre lett kialakítva.

🏆 Győztes: A Slack egyértelműen nyertesnek bizonyult mélyebb beszélgetési megközelítése miatt.

3. funkció: Integrációk és automatizálás

Mindkét eszköz integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Jira, a ClickUp és a Zoom. A Trello Butler automatizálása egyszerűsíti a feladatkezelést, míg a Slack Workflow Builder automatizálja a kommunikációt.

🤝 Döntetlen! A Trello segítségével a feladatok előrehaladásának nyomon követését, a Slack segítségével pedig a munkafolyamatok hatékonyságát helyezheti előtérbe.

4. funkció: Könnyű használat és felhasználói élmény

A Trello intuitív drag-and-drop felülete bárki számára könnyen használható. A Slack ugyan egyszerű, de a túl sok csatorna és értesítés miatt könnyen túlterheltté válhat. A Trello strukturáltan tartja a dolgokat, így még a komplex projektek is vizuálisan áttekinthetők maradnak.

🏆 Győztes: A Trello egyértelműen nyertes. A táblázatok képezik a platform alapját, így a feladatok frissítése sokkal könnyebb, mint a Slack esetében.

5. funkció: Fájlmegosztás és dokumentumkezelés

A Slack segítségével könnyedén megoszthat fájlokat, képeket és dokumentumokat valós időben, közvetlen integrációval olyan felhőalapú tárolási szolgáltatásokhoz, mint a Google Drive és a Dropbox. A Trello-ban a mellékletek csak a feladatlapokra korlátozódnak, ami kevésbé hatékonnyá teszi a gyakran fájlokat cserélő csapatok számára.

🏆 Győztes: Ha a fájlmegosztás a munkafolyamatának fontos részét képezi, a Slack a jobb választás.

6. funkció: Biztonsági és adatvédelmi beállítások

Mindkét eszköz erős biztonsági funkciókat kínál, beleértve a kétfaktoros hitelesítést (2FA), a titkosítást és az olyan iparági szabványoknak való megfelelést, mint a SOC 2, a GDPR és a HIPAA.

🤝 Döntetlen! Ha a biztonság a legfontosabb, mindkét eszköz megvédi az adatait.

7. funkció: Mobil és távoli hozzáférhetőség

A Slack olyan csapatok számára készült, amelyeknek bármikor, bárhol kapcsolatban kell maradniuk. Mobilbarát felhasználói felületével, felhasználási eseteivel, értesítéseivel és hang-/videohívás funkcióival a távoli csapatok zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni.

A Trello mobilalkalmazása kiválóan alkalmas feladatkezelésre, de nem kínál ugyanolyan szintű valós idejű interakciót.

🏆 Győztes: Távoli csapatok számára a Slack a jobb választás. A Huddles és a szálak segítségével sokkal könnyebb kontextusinformációkat találni a Slacken, mint a Trellón.

8. funkció: Árak és megfizethetőség

A Trello ingyenes csomagja gazdag funkciókkal rendelkezik, korlátlan számú táblát, feladatlapot és alapvető automatizálási lehetőségeket kínál. Ha azonban csapata növekszik, akkor szükség lehet egy olyan csomagra, amely korlátlan számú felhasználót támogat.

A Slack ingyenes verziójának üzenetkorlátozása van (csak az elmúlt 90 nap üzenetei érhetők el), ami korlátozó lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek korlátlan üzenetelőzményekre van szükségük.

🏆 Győztes: A Trello a költséghatékonyabb választás, amely hosszú távon is megéri.

Végül is a Trello és a Slack különböző célokat szolgál. Sok csapat a Trellót a feladatok nyomon követésére, a Slacket pedig a kommunikációra használja, így hatékony kombinációt alkotnak.

Trello és Slack a Redditen

A Reddit-viták egy dolgot világossá tesznek: a Trello és a Slack nem is ugyanabba a kategóriába tartoznak. De ez nem tartotta vissza a csapatokat attól, hogy az egyiket a másik helyett próbálják használni.

A Trello projektmenedzsment eszközként tűnik ki, amely vizuális módszert kínál a csapatoknak a munka nyomon követésére Kanban táblák, listák és automatizálás segítségével. Kis csapatok és egyéni felhasználók kedvence, de sok Reddit-felhasználó rámutat, hogy a csapatok növekedésével a komplexitás problémát jelent.

…A Trello kiválóan alkalmas személyes és kisebb projektekhez/kis csapatokhoz. Elég automatizálást és integrációt adhat hozzá ahhoz, hogy „megfeleljen” közepes és nagyobb projektekhez. De komolyabb projektekhez jobb rendszerekre van szükség…

A Slack viszont a kommunikációra, nem pedig a feladatkezelésre lett kifejlesztve.

Míg egyes felhasználók esküsznek a Slack integrációkra a munkafolyamatok fenntartása érdekében, sokan egyetértenek abban, hogy a projektek közvetlenül a Slackben történő kezelése káoszhoz vezet – a feladatok elsüllyednek az üzenetszálakban, és a fontos frissítések eltűnnek a görgetés során.

A Slack NEM egy projektmenedzsment eszköz. (Egyébként imádom a Slacket, és szinte mindent megpróbálok a Slackre írt egyedi alkalmazásokkal elintézni).

Szóval melyik nyer? A Redditors szerint ez attól függ.

Ha strukturált munkafolyamatokra van szüksége, a Trello a jobb választás. Ha a valós idejű kommunikáció a prioritás, a Slack vezet. De azoknak a csapatoknak, akik a legjobb megoldást keresik, sokan azt javasolják, hogy a Trellót a Slackkel párosítsák, vagy még jobb, ha a Trellóról és a Slack ről egy olyan all-in-one eszközre váltanak, mint a ClickUp, amelyik mindkettő helyett megoldást kínál.

Íme, mit mond egy Redditor felhasználó:

Számos PM eszközt kipróbáltam, és úgy találom, hogy a ClickUp egyértelműen a legmegbízhatóbb, és a különböző kombinációs lehetőségeknek köszönhetően bonyolult munkafolyamatokat is képes kezelni.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Trello és a Slack legjobb alternatíváját!

Miért válasszon a Trello és a Slack között, amikor egy all-in-one projektmenedzsment szoftver segítségével mindkét világ legjobbjait – és még többet – megkaphatja?

A ClickUp nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz vagy csevegőalkalmazás; ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely feladatokat, dokumentumokat, csevegést, értekezleteket, automatizálást és AI-alapú együttműködést egyesít egy helyen.

A ClickUp használatával nincs szükség különálló eszközökre – csapata több alkalmazás között váltogatás nélkül kezelheti a projekteket, valós időben kommunikálhat és automatizálhatja a munkafolyamatokat.

Derek Clements, a BankGloucester marketing menedzsere tökéletesen összefoglalja:

A ClickUp egy fantasztikus eszköz a feladatok és prioritások szervezéséhez, a csapatmunkához és az adatkezeléshez. A terek és listák rugalmassága miatt szinte minden iparágban alkalmazható.

A ClickUp egy fantasztikus eszköz a feladatok és prioritások szervezéséhez, a csapatmunkához és az adatkezeléshez. A terek és listák rugalmassága miatt szinte minden iparágban alkalmazható.

A ClickUp első számú előnye: Több, mint egyszerű üzenetküldés

Felejtse el a Slack és a Trello közötti váltást a megbeszélések és a feladatok között. A ClickUp Chat lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű kommunikációt, és a beszélgetéseket projekt vagy téma szerint rendezi.

Kommunikálj valós időben a csapatoddal a ClickUp Chat segítségével.

Ráadásul a ClickUp Assign Comments funkciójával a megbeszélések nem vesznek el – bármelyik megjegyzést határidővel ellátott teendővé alakíthat, így semmi sem marad ki.

Beszélgetés, feladatkiosztás és feladatok lezárása a ClickUp Chat-en belül az Assign Comments (Feladatkiosztás megjegyzésekkel) funkcióval.

📌 Mi teszi a ClickUp-ot egyedülállóvá ?

Csevegés, de kontextussal – a beszélgetések továbbra is kapcsolódnak a feladatokhoz

Cselekvésre ösztönző beszélgetések – alakítsa az üzeneteket tennivalókba

Nincs üzenetkorlátozás – a Slack ingyenes csomagjával ellentétben a ClickUp lehetővé teszi, hogy az összes csevegési előzményt megőrizze.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

ClickUp előnye #2: Fejlett projektmenedzsment

A Trello Kanban táblái remekek, de a ClickUp jobb, mint a Trello, mivel a projektmenedzsmentet egy új szintre emeli.

A többféle nézet, köztük a lista, idővonal, Gantt-diagram és gondolattérkép segítségével a ClickUp projektmenedzsment megoldás alkalmazkodik a csapatod munkamódszeréhez. Könnyedén kezelheted a feladatokat, munkafolyamatokat és függőségeket, miközben a kommunikáció egy helyen marad.

A ClickUp projektmenedzsment segítségével minden feladatot nyomon követhet.

A ClickUp Tasks még nagyobb rugalmasságot biztosít – az egyedi állapotok, prioritások, ismétlődő feladatok és függőségek garantálják, hogy minden projekt a terv szerint haladjon. A beágyazott alfeladatok, ellenőrzőlisták és automatizálás segítségével a csapatok lebontják a komplex feladatokat anélkül, hogy szem elől tévesztenék a nagy képet.

A New York-i Long Island City-ben működő innovatív állatápolási termékeket gyártó Diggs cég például a ClickUp segítségével jelentősen javította a projektkövetést és a csapatok közötti együttműködést.

A ClickUp Tasks segítségével világosan feloszthatja a munkát

📌 Miért felülmúlja a ClickUp mind a Trellót, mind a Slacket?

A ClickUp Clips segítségével azonnal rögzítheti és megoszthatja észrevételeit.

Gyorsan el kell magyaráznia egy feladatot? Ahelyett, hogy hosszú üzeneteket írna a Slackbe vagy részleteket adna hozzá a Trello kártyákhoz, rögzítsen egy képernyőfelvételt a ClickUp Clips segítségével, vagy ugorjon át a ClickUp Meetingsbe közvetlenül a munkaterületéről.

Így nincs szükség külön videóeszközökre, miközben minden a feladatokhoz kapcsolódik.

A ClickUp Meetings segítségével zökkenőmentesebb, koncentráltabb hívásokat bonyolíthat le.

ClickUp előnye #4: Zökkenőmentes Slack integráció – ha még mindig szüksége van rá

Már használja a Slacket? A ClickUp Slack integrációjával feladatokat hozhat létre , emlékeztetőket állíthat be és frissítheti a munkát közvetlenül a Slackből – nincs szükség alkalmazásváltásra.

A ClickUp beépített csevegő funkciójával azonban sok csapat úgy találja, hogy egyáltalán nincs szüksége a Slackre.

💡 Profi tipp: A rendszeres visszajelzések és ellenőrzések javíthatják az együttműködést és a munkavállalók elégedettségét, mivel a HR-vezetők 89%-a egyetért abban, hogy ezek a gyakorlatok kulcsfontosságúak a sikeres eredmények eléréséhez.

Szinkronizálja a beszélgetéseket és feladatokat a ClickUp Slack integrációjával.

ClickUp előnye #5: AI-alapú együttműködés

A ClickUp nem csak egy Trello-Slack hibrid – okosabb is.

A ClickUp Brain segítségével mesterséges intelligenciával működő asszisztenst kap, amely automatizálja a feladatokat, összefoglalja a frissítéseket és optimalizálja a munkafolyamatokat, így az együttműködés gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban hozhat okosabb döntéseket.

A mai munka nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk szétszórt, egymástól független eszközökön zajlik, ami lassít minket.

A ClickUp ezt a problémát egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. A többféle nézet, például a Kanban, Lista, Gantt és Naptár segítségével a csapatok megkapják a szükséges rugalmasságot.

A beépített csevegő, dokumentumkezelő és táblák segítségével a beszélgetések és a tartalmak a feladatokhoz kapcsolódnak, így nincs szükség több alkalmazás közötti váltogatásra. Az AI-alapú automatizálás csökkenti a manuális munkát, míg a videós együttműködési eszközök felváltják a harmadik féltől származó alkalmazásokat.

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 platformmal való mély integrációjával zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít, segítve a csapatokat abban, hogy okosabb módon, nem pedig keményebben dolgozzanak. Ha csapata fáradt az alkalmazások túlterheltségétől, itt az ideje frissíteni.

Regisztrálj még ma ingyenesen, és tapasztald meg az igazi all-in-one együttműködést.