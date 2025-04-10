Ingyenes élelmiszer-készlet sablonok a készletek szervezéséhez és nyomon követéséhez

Ha élelmiszeripari vállalkozást vezet, vagy csak szeret otthon főzni, akkor tudja, mennyire fontos nyomon követni az alapanyagokat és a készleteket. A rendezettség időt takarít meg, csökkenti a pazarlást, és biztosítja, hogy soha ne fogyjon el a legfontosabb alapanyagokból.

Itt jönnek jól az élelmiszer-készlet sablonok!

Ezek a sablonok rendszerezik az információkat, áttekintést adnak a raktárkészletről, a fogytán lévő termékekről és a lejárat közeledtével lévő termékekről. Ez kettős előnyt jelent: pénzt takarít meg és elkerüli a pazarlást.

Ebben a cikkben több mint 15 élelmiszer-készletleltár sablont gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek a készletek kezelésében. Kezdjük is!

🔎 Tudta? A hatékony élelmiszer-készletkezelés akár 25%-kal is csökkentheti a szállítási költségeket!

Mik azok az élelmiszer-készlet sablonok?

Az élelmiszer-készlet sablon strukturált keretrendszert kínál az élelmiszer-készletek nyomon követéséhez, kezeléséhez és szervezéséhez.

Akár food truckot, akár egy elegáns éttermet, akár egy egyszerű otthoni konyhát üzemeltet, ezek a sablonok segítségével pontosan tudni fogja, mi van raktáron, mit kell pótolni, és mi fog hamarosan lejáratni.

A sablon segít elkészíteni egy naprakész készletlistát, így minden fontos alapanyag rendelkezésre áll, és nem keletkezik pazarlás. A sablonok a készlettervezésben is segítenek, mivel így tudni fogja, melyik termékek fogynak lassan.

Végül pedig segítenek az erőforrások kezelésében azáltal, hogy optimalizálják az élelmiszer-felhasználást, csökkentik a romlást, javítják a rendelkezésre állást és optimalizálják az élelmiszer-fogyasztást.

➡️ További információ: Hogyan hozzunk létre készletkezelő rendszert?

Mi jellemzi egy jó élelmiszer-készletleltár sablont?

Az élelmiszer-készlet sablonok számos előnnyel járnak. De mi különbözteti meg a jó élelmiszer-készlet sablonokat a többitől?

Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni:

Felhasználóbarát : A sablonnak egyszerűnek és intuitívnak kell lennie, hogy bárki használhassa, függetlenül a technikai ismereteitől.

Élelmiszerek kategorizálása : Lehetővé kell tennie az élelmiszerek szétválasztását olyan tényezők alapján, mint a romlandó vagy nem romlandó áruk, friss termékek, fagyasztott áruk, szárazáruk stb.

Lejárati dátum nyomon követése : A sablonnak tartalmaznia kell egy oszlopot a termék lejárati dátumának feltüntetésére, amely lehetővé teszi a termék időben történő felhasználását és a hulladék minimalizálását.

Készletmennyiség-jelző : Végül pedig hozzáférnie kell azokhoz a mezőkhez, amelyek a legfrissebb készletszinteket jelzik. Ezzel megelőzheti a készlethiányt és elkerülheti a termékek túlzott vásárlását.

Vásárlási/utánpótlási előzmények : Napló, amely tartalmazza, mikor vásárolták vagy pótolták az adott terméket, így nyomon követheti : Napló, amely tartalmazza, mikor vásárolták vagy pótolták az adott terméket, így nyomon követheti a készletmutatókat , például a vásárlási/utánpótlási gyakoriságot.

Árkövetés : vezessen nyilvántartást az egyes termékek áráról, hogy nyomon követhesse kiadásait és megtervezhesse költségvetését.

Szállító adatai : Ez a mező tartalmazza a : Ez a mező tartalmazza a szállítók listáját vagy adatait, így gyorsan felveheti velük a kapcsolatot újratöltés vagy vásárlás céljából.

AI eszközök integrálása: Az AI eszközök használata a készletgazdálkodásban új lehetőségeket nyit meg Ön előtt. Használja őket a készletek alakulásának előrejelzésére, a termékek iránti kereslet előrejelzésére, a termékek elfogyásának előrejelzésére, sőt akár automatikus megrendelések leadására is.

💡 Profi tipp: Míg a készletmennyiség-jelzőnek numerikus értéket kell tartalmaznia, keressen olyan sablont, amely színkódokat használ, hogy vizuálisan is nyomon követhesse a készlet állapotát.

18 élelmiszer-készlet sablon

Akár kifinomult készletoptimalizáló szoftvert használ étteremtulajdonosok számára, akár egyszerű táblázatokat a kamra rendezettségének megőrzéséhez, íme néhány a legjobb készletkezelési sablonok közül, amelyek integrálhatók a technológiai eszközeibe:

1. ClickUp készletnyilvántartási sablonja

Ingyenes sablon letöltése Vegye kézbe készleteinek irányítását még ma a ClickUp készletnyilvántartási sablon segítségével!

A ClickUp készletnyilvántartási sablon általánosabb célú készletnyilvántartáshoz készült. Azonban testreszabhatja saját igényeinek megfelelően, és felhasználhatja élelmiszer-készletadatok nyomon követésére. Átfogó áttekintést nyújt a készletszintekről és a kapcsolódó részletekről.

A sablon lehetővé teszi, hogy hat különböző nézet között váltson, például „Készlet”, „Szállító szerint” stb. Ez lehetővé teszi az adatok egyszerű vizualizálását és a praktikus készletkezelést.

🏅Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek sokoldalú megoldást keresnek a különböző termékek készletszintjének kezelésére és nyomon követésére.

2. ClickUp éttermi készletnyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése Tárolja az alapanyagokat, mielőtt elfogynak, a ClickUp éttermi készletnyilvántartási sablonjával.

A ClickUp éttermi készletnyilvántartási sablonja jobban igazodik az élelmiszeripari szolgáltatások követelményeihez. Használja a pontos készletszintek, megrendelések és szállítási nyilvántartások vezetésére. Kiválaszthatja az egyéni állapotokat, mint például „Új termék”, „Készleten nincs”, „Készleten van” stb., hogy pontosan nyomon követhesse a készletszinteket.

Ez az éttermi élelmiszer-készlet sablon rugalmasságot kínál a „Heti fogyasztás”, „Termék tárolása” és „Készlethiány” között való váltáshoz, így az információkhoz való hozzáférés szervezettebbé válik.

🏅Ideális: Leginkább éttermi készletek kezelésére és az élelmiszer-pazarlás csökkentésére használható.

3. ClickUp készletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kerülje el a készlethiányt és a túlzott készleteket a ClickUp készletkezelési sablonjával.

A ClickUp készletkezelési sablonja leegyszerűsíti a nagy vagy bonyolult készletlisták kezelésének komplexitását. A sablon áttekintő lapja irányítópultként szolgál, amely lehetővé teszi a készletszintek, a készletek rendelkezésre állása, a készletmozgások és a költségingadozások valós idejű nyomon követését.

A lista elrendezése lehetővé teszi a termékadatok, például a termék neve, ára stb. rendszerezését. Címkékkel is kategorizálhatja a készletben szereplő termékeket.

🏅Ideális: Kiskereskedők és készletkezelők számára, akik megbízható megoldást keresnek készletadataik nyomon követésére és elemzésére.

4. ClickUp készletjelentés-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp készletjelentés-sablonjával másodpercek alatt készíthet áttekinthető készletjelentéseket.

A ClickUp készletjelentés-sablonja megkönnyíti a termékek készletszintjének nyomon követését és a jövőbeli megrendelések tervezését. Testreszabható táblázatot tartalmaz, amelyet frissíthet, hogy tükrözze a rendelkezésre álló készletet. Ez az információ segít a vásárlással kapcsolatos döntések meghozatalában, hogy újrarendeljen-e vagy sem.

Kiválóan alkalmas döntéshozatali eszközként. Ha rendszeresen frissíti ezt a jelentést, akkor nyilvántartási eszközként is használhatja.

🏅Ideális: készletgazdálkodási vezetők és csapatok számára a hatékony újratöltési döntéshozatal és ellenőrzés érdekében. Segít a nyilvántartások vezetésében is.

💡 Profi tipp: Használja a First In, First Out (FIFO) módszert, hogy az élelmiszer-szállítások előtt felhasználtassa a régebbi készleteket, és így minimalizálja a romlást.

5. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp beszerzési megrendelés és készletnyilvántartási sablonjával egyetlen helyen konszolidálhatja a beszerzési megrendeléseket és a készletnyilvántartást.

A ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablonja egyszerűsíti a beszerzési megrendelések kezelését, és összekapcsolja azokat a készletelemekkel.

A készlet sablon segítségével egyedi állapotok közül választhat, hogy nyomon követhesse az egyes megrendelések előrehaladását, miközben szemmel tartja a készlet értékét. A megrendelési folyamatok és a pontos készletgazdálkodás integrálása megakadályozza az élelmiszer-pazarlást és pénzt takarít meg.

🏅Ideális: Éttermek számára, amelyek egységesíteni szeretnék az étterem működését, például a megrendelések beszerzését és a készletnyilvántartást a hatékonyság növelése érdekében.

6. ClickUp irodai kellékek készletnyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp irodai kellékek készletnyilvántartási sablonjával soha többé nem fog kifogyni az alapvető élelmiszerekből.

Az irodai kellékek nem csak tűzőgépek és írószerek lehetnek! Használja a ClickUp irodai kellékek készletnyilvántartási sablonját, hogy rendezett nyilvántartást készítsen az összes gyorsan fogyó termékéről.

Az értékes információk rögzítése a készletek szintjéről megkönnyíti a gyors megrendelések leadását és biztosítja, hogy soha ne fogyjon el a szükséges termékekből.

Ráadásul segítségükkel megtalálhatja a tökéletes egyensúlyt a túlzott készletezés és a hiány között!

🏅Ideális: Gyorséttermek számára, amelyek a napi működés támogatásához szeretnék nyomon követni és kezelni az élelmiszer-készleteket.

7. ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa rendben üzleti készleteit a ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonjával.

Ahogy a neve is mutatja, a ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonja a könnyű hozzáférhetőséget szem előtt tartva készült. Használja a készletelemek áttekinthető és rendezett nyilvántartásához.

Válasszon a különböző egyedi állapotok közül, hogy nyomon követhesse az egyes élelmiszerek életciklusát. Ez különösen hasznos romlandó termékek esetén, mivel lehetővé teszi a készletlista vezetését a maximális élelmiszer-biztonság és a minimális élelmiszer-pazarlás érdekében.

🏅Ideális: Kis- és közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások számára, amelyek egyszerű, de hatékony eszközt keresnek a romlandó áruk készletének nyomon követéséhez és kezeléséhez.

8. ClickUp éttermi receptköltség-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp éttermi receptköltség-sablonját a receptköltségek pontos kiszámításához.

Kíváncsi arra, hogy menüjének egyes ételei mennyibe kerülnek? A ClickUp éttermi receptköltség-sablonja segít ezt kideríteni.

Ez az éttermi készletnyilvántartási sablon tartalmaz egyedi mezőket a receptekhez, a beszállítók adatait, a mértékegységet (UOM), a recept hozamát és a receptenkénti UOM-ot az élelmiszerköltségek automatikus kiszámításához. A költségek egyensúlyba hozása a menüelemek receptjeinek minőségének romlása nélkül minden étterem sikerének kulcsa!

🏅Ideális: szakácsok és étteremvezetők számára, akik gondosan szeretnék kezelni az ételek költségét a nagyobb jövedelmezőség érdekében.

🧠 Érdekes tény: Egy átlagos étteremben a 10-15 legfontosabb étel tétele adja az árbevétel közel 50%-át. Ezért érdemes okosan rangsorolni a termékeket, hogy kiaknázhassa ezeket a lehetőségeket.

9. ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze el a beszerzési megrendeléseket és előzze meg az áruhiányt a ClickUp beszerzési megrendelőlap-sablonjával.

A ClickUp által készített beszerzési megrendelőlap-sablon segít egyszerűsíteni a beszerzési megrendelések kérelmezését és kezelését.

Testreszabható mezőkkel rendelkezik, amelyekkel rögzítheti az olyan részleteket, mint a termék leírása, a szükséges mennyiség, a beszállító adatai stb., így minden adatot beolvas, amelyet a logisztikai szoftverbe be kell vinnie. Kövesse nyomon a megrendelés állapotát a leadástól a teljesítésig, hogy soha ne fogyjon el a legfontosabb termékekből!

🏅Ideális: Éttermek és élelmiszeripari vállalkozások számára, amelyek strukturált és együttműködésen alapuló megközelítéssel szeretnék megerősíteni beszerzési rendelési folyamataikat.

10. ClickUp termékrendelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja a termékrendelési folyamatot és kövesse nyomon a beérkező készleteket a ClickUp termékrendelési űrlap sablonjával.

A ClickUp termékrendelési űrlap sablonja megkönnyíti a termékrendelések hatékony kezelését a pontos és időbeni teljesítés érdekében. Ez az egységes készletnyilvántartási sablon mezőket tartalmaz az ügyféladatok, a termékadatok, a rendelési mennyiség és a fizetési feltételek megadásához.

Az ilyen betekintés megkönnyíti a gyorsan fogyó élelmiszerek optimális készletének fenntartását, így soha nem fog kifogyni a készlet, és minden megrendelést teljesíteni tud!

🏅Ideális: Éttermek és ételszállító vállalkozások számára, amelyek nyomon szeretnék követni készleteik szintjét.

11. ClickUp megrendelés-teljesítési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp rendeléskezelési sablon segítségével zökkenőmentes rendeléskezelést biztosíthat a vásárlástól a kiszállításig.

Zökkenőmentes és pontos élelmiszer-szállítást szeretne biztosítani? Használja a ClickUp rendeléskezelési sablonját. Ez egyedi állapotokkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a rendeléskezelés minden szakaszát, és részletes rendelési adatokat tartalmaz.

Az ilyen információk segítségével időt takaríthat meg olyan időigényes tevékenységeken, mint a megrendelések állapotának manuális nyomon követése. Mostantól minden ételszállítás mosolyt csal az ügyfelei arcára.

🏅Ideális: Éttermek, pékségek és ételszállító vállalkozások számára, amelyek gyakorlati készletkezeléssel szeretnék javítani a megrendelések teljesítésének hatékonyságát és pontosságát.

12. Éttermi készletlista sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient éttermi készletleltár-sablonja segít a vezetőknek a pontos készletnyilvántartás vezetésében. Ez elősegíti a hatékony készletellenőrzést és költségkezelést.

A felhasználóbarát felületen nyilvántarthatja a készleteket, nyomon követheti a mennyiségeket, figyelemmel kísérheti a felhasználási arányokat és kiszámíthatja az újrarendelési szinteket. A Google Sheets integrációja miatt ez a sablon kiváló választás, ha a Google Workspace-ben dolgozik.

🏅Ideális: Étteremüzemeltetőknek, akik éttermi leltárlapot keresnek a készletnyilvántartás egyszerűsítéséhez és a tájékozott döntések meghozatalához, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást és optimalizálják a beszerzési megrendeléseket.

13. Spreadsheet Food Inventory Template by Template. Net

Ahogy a neve is sugallja, a Spreadsheet Food Inventory Template (Élelmiszer-készletlista sablon táblázatkezelő programhoz) táblázatkezelő programként érhető el, így kompatibilis a Google Sheets és a Microsoft Excel programokkal.

A sablonok segítségével nyomon követheti teljes élelmiszer-készletét a terméknév, élelmiszerkategória, mennyiség, lejárati dátum stb. oszlopok strukturált elrendezésének köszönhetően. Ez segít fenntartani az élelmiszerbiztonságot és kiküszöbölni az élelmiszer-pazarlást anélkül, hogy a rendelkezésre állás csökkenne.

🏅Ideális: Leginkább élelmiszeripari vállalkozások, éttermek és vendéglátók számára, akik pontos és rendezett élelmiszer-készlet nyilvántartást szeretnének vezetni.

14. Otthoni élelmiszer-készlet sablon a Template. Net-től

Bár listánk több sablonja is segít az éttermi készletek nyilvántartásában, itt van egy, amely otthonában is használható. A háztartási élelmiszer-készlet sablon segít a háztartásoknak a kamra és a konyhai készletek rendezett nyilvántartásában.

Jegyezze fel az összes kamraelemet, és rendezze őket kategóriákba, például „Gabonafélék”, „Konzervek”, „Fűszerek” stb. , hogy átfogó áttekintést kapjon. Kövesse nyomon a mennyiségeket és a lejárati dátumokat a hatékony étkezés tervezése érdekében, hulladék nélkül.

🏅Ideális: Magánszemélyek és családok számára, akik szeretnék rendszerezni otthoni élelmiszer-készleteiket és kéznél tartani a szükséges alapanyagokat.

15. Konyhai kamra készletleltár sablon a Template. Net-től

Ha már a kamrákról beszélünk, itt van egy másik konyhai kamra készletleltár sablon. Segít fenntartani az optimális élelmiszer-készleteket, hogy kedvenc ételeit elkészíthesse anélkül, hogy elfogyna a készlet, és anélkül, hogy túl sok készletet tartana.

Használja a sablonokat az élelmiszerek, mennyiségek, lejárati dátumok és speciális tárolási követelmények nyilvántartására, hogy mindig friss és egészséges alapanyagokkal rendelkezzen.

🏅Ideális: Otthoni szakácsok és kulináris rajongók számára, akik szeretnek kísérletezni a konyhában, és szeretnék, ha kamrájuk mindig jól felszerelt és rendezett lenne.

🧠 Érdekesség: A kenyér hűtőben történő tárolása felgyorsítja az elszáradás folyamatát – inkább fagyassza le!

16. Élelmiszer-szállítási leltár sablon a Template. Net webhelyről

Az élelmiszer-szállítási leltár sablon az élelmiszer-szállítási szegmensben működő vállalkozások számára készült.

Strukturált formátumot kínál az egyes teljesített élelmiszer-szállítások rögzítéséhez és nyomon követéséhez, megjegyezve a legfontosabb részleteket, mint például a cég neve, a kapcsolattartó személy, a szállítás dátuma, a megrendelés részletei és a fizetési mód.

Ez segít az élelmiszer-szállítási vállalkozás hatékony pénzügyi irányításában, mivel biztosítja, hogy egyetlen szállítás se vesszen kárba.

🏅Ideális: Élelmiszer-szállítási vállalkozások számára, amelyek pontos és ellenőrizhető nyilvántartást szeretnének vezetni szállításaikról a készletgazdálkodás és az ügyfélélmény javítása érdekében.

17. Élelmiszer-tárolási lista sablon a Template. Net-től

Tele van a hűtőszekrénye vagy kamrája élelmiszerrel, és nem tudja, hogyan tárolja?

Használja az Élelmiszer-tárolási lista sablont. Ez az eszköz segít a hatékony élelmiszer-ellátás kezelésében. Tartalmazza a kamra, hűtőszekrény és fagyasztó tartalmát, attól függően, hogy hogyan tárolja őket.

Kövesse nyomon a termékeket, a tárolási feltételeket, a mennyiségeket és a lejárati dátumokat, hogy biztosítsa az élelmiszerbiztonságot, megőrizze a frissességet és megakadályozza a romlást.

🏅Ideális: Nagy háztartások számára, akik élelmiszereket tárolnak a hatékony étkezés tervezése érdekében.

18. Éttermi készletkezelési terv sablon a Template. Net webhelyről

Az éttermi készletkezelési terv sablon egy keretrendszer, amelynek segítségével az éttermek nyomon követhetik és ellenőrizhetik készletszintjüket. Az éttermi élelmiszer-készlet sablon felvázolja a legfontosabb célokat, mint például a pontos nyomon követés, a költségek minimalizálása, a hatékony utánpótlási folyamatok és a jobb előrejelzés.

Ez elősegíti a folyamatok szabványosítását, különösen nagy létesítményekben és étteremláncokban.

🏅Ideális: Lánc éttermek és nagy létesítmények használhatják ezt az éttermi készletnyilvántartási sablont szabványok és legjobb készletkezelési gyakorlatok kialakításához.

➡️ További információk: A legjobb Microsoft Excel alternatívák

Tartsa karban az egészséges élelmiszer-készletét a ClickUp segítségével

Akár otthon, akár étteremben használja, az élelmiszer-készlet sablon elengedhetetlen az élelmiszerek rendezett nyilvántartásához, a pazarlás és a romlás csökkentéséhez, a pénzmegtakarításhoz és a zökkenőmentes működéshez.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy rugalmas platform, amely segít nyomon követni a készletek szintjét, függetlenül attól, hogy tárolja vagy felhasználja azokat. Használja a fenti sablonok bármelyikét, hogy élő dokumentumot vezessen az összes élelmiszeréről, így biztosítva, hogy soha ne fogyjon ki, ne pazarolja el az élelmiszereket, és ne halmozzon fel túl sok készletet!

Ráadásul a valós idejű együttműködési funkciók, az AI-val való integráció, az interaktív irányítópultok, a valós idejű frissítések és a más eszközökkel való zökkenőmentes integráció miatt ez a legjobb választás.

Tartsa kézben készletlistáját. Regisztráljon most a ClickUp-ra!