Notion és Microsoft Excel: melyik eszköz növeli a termelékenységet 2025-ben?

Táblázatok vagy munkaterületek? Ez a valódi kérdés.

Vannak, akik esküsznek az Excelre, bonyolult pénzügyi modelleket építenek és automatizált jelentéseket készítenek a gyakorlatilag megtanult képletekkel. Mások a Notiont részesítik előnyben, ahol a jegyzetek, feladatok és adatbázisok egy helyen találhatók, végtelen sorok és oszlopok nélkül.

Mindkét eszköz adatkezelésre, szervezésre és együttműködésre alkalmas, de teljesen különböző módon. Az egyik számok feldolgozására, a másik ötletek összekapcsolására készült.

Tehát, ha összehasonlítjuk a Notion és a Microsoft Excel programokat, melyik a jobb? Derítsük ki! ⚖️

🚀 Bónusz: Harmadik és (véleményünk szerint) jobb lehetőségként próbálja ki a ClickUp alkalmazást. A ClickUp táblázatos nézet a csapata saját, AI-alapú dinamikus táblázata, valós idejű kommunikációs alkalmazása, valamint projekt- és tudáskezelési megoldása egyben.

De először is, nézzük meg a Notion és a Microsoft Excel összehasonlítását!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Notion és a Microsoft Excel egyaránt egyedi erősségekkel rendelkezik, és különböző célokat szolgál. Az alábbiakban bemutatjuk, miben jeleskedik az egyes eszközök: Notion: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmas munkaterületre van szükségük a projektek kezeléséhez, az információk dokumentálásához és testreszabott adatbázisok létrehozásához.

Excel: Ideális nagy adathalmazok kezeléséhez, komplex számítások elvégzéséhez és adatok pivot táblákkal és diagramokkal történő vizualizálásához. A ClickUp azoknak a csapatoknak és vállalkozásoknak segít, amelyek olyan egységes megoldást keresnek, amely a két világ legjobbjait ötvözi: Feladatok a feladatkezelés egyszerűsítéséhez a feladatok kiosztásával, prioritásainak meghatározásával és nyomon követésével.

Egyéni mezők a feladatok személyre szabásához, konkrét adatok hozzáadásával a jobb szervezés érdekében.

Táblázatos nézet a projektkövetés egyszerűsítéséhez egy rugalmas, táblázatszerű nézetben.

Brain az AI-alapú betekintéssel növeli a termelékenységet, összekapcsolva a feladatokat, az embereket és a tudást a szervezeten belül.

Docs : gazdag, dinamikus dokumentumok közös szerkesztése, amelyek közvetlenül integrálódnak a feladatokba és a munkafolyamatokba.

Automatizálás az ismétlődő feladatok és munkafolyamatok automatizálásával időt takaríthat meg.

Mi az a Notion?

via Notion

A Notion egy sokoldalú, all-in-one platform, amely jegyzetelési, projektmenedzsment és adatbázis funkciókat ötvöz. Lehetővé teszi, hogy saját egyedi módszere szerint szervezze, együttműködjön és kezelje a feladatokat.

Átfogó dokumentumokat, tudásbázisokat és wikiket hozhat létre, miközben a projekteket egyedi nézetekkel, például listákkal, táblákkal és naptárakkal követheti nyomon.

Ráadásul beépített Notion AI funkcióval rendelkezik, amely segít az írásban, az összefoglalásban és az információk azonnali megtalálásában. Gondoljon rá úgy, mint a Google Docs, a Trello és a Confluence helyettesítőjére – csak rugalmasabb és jobban igazodik az Ön munkamódszeréhez.

A Notion funkciói

A Notion egy teljesen testreszabható munkaterület, amely az Ön igényeihez igazodik. Ahelyett, hogy merev struktúrába kényszerítené Önt, lehetővé teszi olyan munkafolyamatok kialakítását, amelyek megfelelnek az Ön gondolkodásmódjának és munkamódszerének. Nézzük meg részletesen néhány funkciót. 👇🏼

1. funkció: AI-alapú segítség

Használja ki a Notion AI személyre szabott javaslatait

A Notion AI közvetlenül a Notionba van beépítve, így hatékonyabbá teszi a projektmenedzsmentet. Információkat gyűjt külső eszközökből, például a Slackből és a Google Drive-ból, így az alkalmazások közötti váltás nélkül is megtalálhatja a válaszokat.

Tartalmat kell létrehoznia? Használja a Notion AI-t az íráshoz, szerkesztéshez és munkájának finomításához. Emellett nagy adatbázisokat is hasznos információkká alakít, és automatikusan generált diagramokkal és folyamatábrákkal javítja a dokumentációt, segítve a csapatokat abban, hogy hatékonyabban dolgozzanak és gyorsabban hozzanak adat alapú döntéseket.

💡 Profi tipp: A Notion oldalak olyanok, mintha egy regényt lapozgatnánk. Helyezzen el egy tartalomjegyzéket a lap tetején, hogy Ön (és csapata) egyből a fontos részekhez ugorhasson.

2. funkció: Egyedi adatbázisok és nézetek

Vizualizálja az adatokat a Notion segítségével, és hozza meg a legmegfelelőbb döntéseket!

A Notion adatbázis-rendszere teljes ellenőrzést biztosít a szervezés és az elrendezés felett, lehetővé téve egyedi terek létrehozását projektek, feladatok vagy tudásbázisok számára.

Minden adatbázisbejegyzés úgy működik, mint egy oldal, vagyis dokumentumokat csatolhat, alfeladatokat adhat hozzá és kapcsolódó tartalmakat linkelhet. Választhat a Notion sablonjai vagy többféle nézet közül, például táblázatok a részletes nyomon követéshez, Kanban táblák a munkafolyamatok kezeléséhez, naptárak a határidőkhöz és galériák a vizuális szervezéshez. Könnyedén válthat ezek között a nézetek között, hogy más perspektívából nézze meg az adatokat.

💡 Profi tipp: Gyorsabban szeretne dolgozni? Tanulja meg a Notion billentyűparancsait. Íme egy rövid segédlet az általános navigációhoz: Vissza és előre: Ctrl + [ (Vissza) / Ctrl + ] (Előre) Új oldal: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac) Új ablak megnyitása: Ctrl + Shift + N / Cmd + Shift + N Ugrás a legutóbbi oldalra: Ctrl + P / Cmd + P

3. funkció: Integrált projektmenedzsment

Integrálja más projektmenedzsment eszközöket a Notionba

A Notion projektmenedzsment eszköz feladatok létrehozására, határidők kijelölésére, prioritások meghatározására és a haladás nyomon követésére szolgál különböző nézetekkel. A merev projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben a Notion lehetővé teszi olyan munkafolyamatok kialakítását, amelyek illeszkednek a csapatod folyamataihoz.

A testreszabás kulcsfontosságú. A munkafolyamatához igazodva prioritási címkéket, állapotcímkéket és függőségeket hozhat létre. Az automatizálás kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például az állapotok frissítése, a hibajelentések naplózása vagy a dokumentumvázlatok létrehozása, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat. A beviteli adatok rögzítése egyszerű a beépített űrlapokkal, amelyek közvetlenül a munkafolyamatokba kerülnek.

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: Bármely csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 10 dollárért.

🔍 Tudta? A Notion-t Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last és Toby Schachman alapította 2013-ban.

Mi az a Microsoft Excel?

via Microsoft

A Microsoft Excel egy hatékony táblázatkezelő alkalmazás az adatok szervezéséhez, elemzéséhez és vizualizálásához.

Rácsalapú felépítésének köszönhetően szöveget, számokat és képleteket vihet be számítások elvégzéséhez, pénzügyek kezeléséhez, készletnyilvántartáshoz, valamint táblázatok és grafikonok készítéséhez.

Az Excel széles körben elterjedt az iparágakban, és elengedhetetlen olyan feladatokhoz, mint a könyvelés, a mérnöki munka és az üzleti elemzés, mivel hatékonyabbá és áttekinthetőbbé teszi az adatkezelést.

A Microsoft Excel funkciói

A Microsoft Excel egy hatékony eszköz az adatok elemzéséhez, automatizálásához és vizualizálásához. A táblázatsablonok segítségével nyomon követheti a kiadásokat, kezelheti a készleteket vagy elemezheti a pénzügyi adatokat.

Vizsgáljuk meg részletesen a funkcióit. ⛏️

1. funkció: Képletek és függvények

Egyszerűsítse a bonyolult számításokat az Excel funkcióival

Az Excel több mint 400 beépített funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a számok feldolgozását, az adatok elemzését és az automatizálást. Gyors összegre van szüksége? Használja a „SUM” funkciót. Logikát szeretne alkalmazni? Az „IF” funkcióval megoldja. Konkrét adatokat keres? A „VLOOKUP” funkcióval elvégezheti a feladatot.

A fejlettebb feladatokhoz az „XLOOKUP”, „INDEX/MATCH” és „ARRAY FORMULAS” funkciók még nagyobb ellenőrzést biztosítanak a nagy adathalmazok felett. Több funkciót is kombinálhat beágyazott képletekbe, így egyetlen lépésben egyszerűsítheti a komplex számításokat.

2. funkció: Feltételes formázás

Kiemelje a legfontosabb adatrendszereket az Excel feltételes formázási funkciójával.

A feltételes formázás megkönnyíti a trendek és a legfontosabb információk felismerését azáltal, hogy meghatározott kritériumok alapján megváltoztatja a cellák megjelenését. Színskálákkal kiemelheti az értékek tartományait, adatcsíkokkal gyorsan összehasonlíthatja az adatokat, ikonokkal pedig megjelölheti a legfontosabb adatokat.

Például jelölje pirossal a lejárt feladatokat, zölddel a legjobban teljesítő értékesítési régiókat, vagy használjon nyilakat a nyereségváltozások nyomon követéséhez. Ez a hatékony technika vizuálisabbá és áttekinthetőbbé teheti a táblázatsablonokban található irányítópultokat, pénzügyi jelentéseket és teljesítménykövetést.

💡 Profi tipp: Tartsa tisztán adatait az adatellenőrzés segítségével. Állítson be szabályokat, hogy csak érvényes bejegyzések legyenek megengedettek – például előre meghatározott opciók legördülő listái –, így nem lesz több véletlen elírás.

3. funkció: Pivot táblázatok és diagramok

Összegezze és elemezze az adatokat az Excel pivot tábláival és diagramjaival.

A pivot táblák segítségével a nyers adatokat összefoglalással, szűréssel és szervezéssel világos, hasznosítható információkká alakíthatja. Csoportosítsa az adatokat kategóriák szerint, számítsa ki az összegeket és az átlagokat, és hozzon létre egyéni számításokat – mindezt komplex képletek írása nélkül.

Párosítsa őket pivot diagramokkal, hogy azonnal láthatóvá tegye a trendeket oszlopdiagramokkal, kördiagramokkal vagy vonaldiagramokkal. Finomítania kell az elemzését? Csak húzza át a mezőket, és az Excel automatikusan frissít mindent. A szeletelők és az idővonalak segítségével interaktív módon szűrheti az adatokat, így a valós idejű elemzés még zökkenőmentesebbé válik.

A Microsoft Excel árai

Személyes: 9,99 USD/hó felhasználónként

Család: 12,99 USD/hó felhasználónként

Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 15,00 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Üzleti alkalmazások: 9,90 USD/hó felhasználónként

📖 Olvassa el még: Microsoft Excel alternatívák

Notion és Microsoft Excel: funkciók összehasonlítása

A Notion és a Microsoft Excel egyedi előnyökkel rendelkezik, de különböző célokat szolgálnak. Míg a Notion kiválóan alkalmas dokumentációk, adatbázisok és projektmenedzsment kezelésére, az Excel fejlett számításokat, elemzéseket és jelentések készítését teszi lehetővé.

Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk ezeket az adatkezelő eszközöket, hogy gyorsabban tudjon választani. 📊

Funkció Notion Microsoft Excel Elsődleges felhasználás Jegyzetelés, adatbázisok, projektmenedzsment Adatelemzés, számítások és pénzügyi modellezés Adatstruktúra Blokkok (szöveg, táblázatok, adatbázis, média) Rács alapú (cellák, sorok, oszlopok) Adatbázis-képességek Relációs adatbázisok és összekapcsolt rekordok Táblázatos adatok és pivot táblák Képletek és függvények Alapvető képletek adatbázisokban Fejlett matematikai és statisztikai funkciók Testreszabás Sablonokkal és drag-and-drop blokkokkal nagymértékben testreszabható Egyedi képletek, makrók és VBA szkriptek Együttműködés Valós idejű szerkesztés, megjegyzések és jogosultságok Valós idejű együttműködés a OneDrive segítségével; korlátozott megjegyzésfunkciók Automatizálás Alapvető automatizálás integrációkkal Fejlett automatizálás a Power Query, a VBA és a makrók segítségével Vizualizáció Egyszerű táblázatok, Kanban, naptár és galéria nézetek Táblázatok, grafikonok, feltételes formázás Integráció Integrálható a Slack, a Zapier és a Google Naptár alkalmazásokkal. Integrálható a Microsoft 365-tel, a Power BI-vel és más külső adatbázisokkal. Offline hozzáférés Korlátozott offline funkcionalitás Teljes offline hozzáférés Fájltárolás Felhőalapú tárolás Helyi és felhőalapú tárolás Legalkalmasabb Tudásmenedzsment, projektkövetés és dokumentáció Pénzügyi elemzés, adatmodellezés és jelentések készítése

1. funkció: Adatbázis-kezelés

Mindkét eszköz strukturált adatokat szervez, de nagyon különböző megközelítést alkalmaz:

Notion

A Notion az adatbázisokat rugalmas tartalomgyűjteményekként kezeli, lehetővé téve a felhasználók számára a rekordok összekapcsolását, különböző nézetek (pl. Kanban, naptár, lista és táblázat) létrehozását, valamint a gazdag média beágyazását. Kiválóan alkalmas projektmenedzsmenthez, tudásbázisokhoz és strukturált információk szervezéséhez relációs adatbázis funkcióval.

Ugyanakkor hiányoznak belőle a fejlett adatkezelési funkciók.

Microsoft Excel

Az Excel strukturált adatok kezelésére készült, és olyan hatékony eszközöket kínál, mint a kimutatások, a szűrés és a rendezés. Fejlett képletkezelési funkciókat és makrókon keresztüli automatizálást biztosít, így ideális adatigényes feladatokhoz.

Mindazonáltal az Excel projektmenedzsment nem kínál ugyanolyan egyszerű lehetőséget a kapcsolódó rekordok több lap közötti összekapcsolására, mint a Notion.

🏆 Győztes: Microsoft Excel a részletes adatkezelés és -elemzés terén.

🔍 Tudta? Az 1980-as években születtek meg az adatraktárak, amelyek lehetővé tették a vállalkozások számára, hogy a nagy adathalmazokat ne csak tárolják, hanem elemezzék is. Ez megnyitotta az utat a modern üzleti intelligencia előtt.

2. funkció: Együttműködés

A Notion és az Excel egyaránt támogatja a csapatmunkát, de eltérő módon:

Notion

A Notion valós idejű együttműködésre lett tervezve. Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy adatbázisokat szerkesszenek, megjegyzéseket fűzzenek az elemekhez, és könnyedén nyomon kövessék a változásokat. Emellett részletes hozzáférés-vezérlést is biztosít, megkönnyítve a különböző csapattagok jogosultságainak kezelését.

Microsoft Excel

Az Excel Microsoft 365 integrációja lehetővé teszi a felhőalapú közös szerkesztést, de komplex táblázatok esetén verziókonfliktusok léphetnek fel. Bár megjegyzések és változások nyomon követése is lehetséges, az együttműködés nem olyan zökkenőmentes, mint a Notionhoz hasonló projektmenedzsment eszközök esetében.

🏆 Győztes: Notion a valós idejű együttműködés, a jobb jogosultság-vezérlés és a felhasználóbarát felület miatt.

3. funkció: Automatizálás és integrációk

Íme, hogyan versenyeznek az eszközök az automatizálás terén:

Notion

A Notion alapvető automatizálási lehetőségeket kínál a Zapier, a Make és a Notion API integrációk révén. Bár hasznos más alkalmazásokkal való összekapcsolásban, automatizálási képességei viszonylag korlátozottak, főként harmadik féltől származó szolgáltatásokra támaszkodnak.

Microsoft Excel

Az Excel automatizálási funkciói kiemelkedőek (szójáték szándékkal), beépített funkcióival, mint a makrók, a VBA szkriptek és a Power Query, amelyek komplex számítások és adatátalakítások kezelésére alkalmasak. Emellett szorosan integrálódik a Microsoft Power Automate és a Power BI programokkal, ami rendkívül sokoldalúvá teszi.

🏆 Győztes: Microsoft Excel a fejlett automatizálási és szkriptelési képességek miatt.

🔍 Tudta? 2025-re a globális adatmennyiség várhatóan 181 zettabyte-ra nő. Ezt a növekedést az IoT-eszközök egyre növekvő használata, a valós idejű adatfeldolgozás és a felhőalapú tárolás ösztönzi. Hogy ez mit jelent: egy zettabyte egy szextillió bájtnak (1 000 000 000 000 000 000 000 bájt) felel meg, vagyis 250 milliárd DVD tárolásának megfelelő mennyiség.

Notion és Microsoft Excel összehasonlítása a Redditen

A Reddit segítségével megnéztük, mit mondanak a felhasználók a Notion és az Excel összehasonlításáról, és a végeredmény… nos, attól függ, mire van szüksége.

Íme, mit mondott egy felhasználó a Notion rugalmasságáról:

A Notionban nincsenek „cellák” – nincs x:y koordináta, mint a táblázatokban. A Notion adatbázisokkal rendelkezik, ahol minden sor rendelkezhet egy adatsorral a tulajdonságaihoz. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egyszerűen cellákkal vagy tartományokkal számolni, viszont élvezheti az adatbázis előnyeit, például az adatok rugalmas megjelenítését.

A Notionban nincsenek „cellák” – nincs x:y koordináta, mint a táblázatokban. A Notion adatbázisokkal rendelkezik, ahol minden sor rendelkezhet egy adatsorral a tulajdonságaihoz. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egyszerűen cellákkal vagy tartományokkal számolni, viszont élvezheti az adatbázis előnyeit, például az adatok rugalmas megjelenítését.

Egyes felhasználók az Excel fejlett funkciói miatt választják ezt a programot:

A Notion nagyon lassúvá válik, ha az adatbázis több száz elemet tartalmaz. Ezenkívül nem annyira rugalmas, mint az Excel, ami az egyenleteket és az adatok áthelyezését illeti. Nem hiszem, hogy a Notion adatbázisok célja az Excel táblázatok helyettesítése lenne.

A Notion nagyon lassúvá válik, ha az adatbázis több száz elemet tartalmaz. Ezenkívül nem annyira rugalmas, mint az Excel, ami az egyenleteket és az adatok áthelyezését illeti. Nem hiszem, hogy a Notion adatbázisok célja az Excel táblázatok helyettesítése lenne.

Míg más felhasználók a Notion-t részesítették előnyben:

Azért használom [a Notiont] az Excel helyett, mert ez egy valódi adatbázis, míg az Excel nem adatbázis, és általában hiba ilyen módon használni. Az Excel használata akkor lehet előnyös, ha nem csak egy egyszerű adatbázis-sorokból álló listára van szükség, hanem tetszőleges cellákkal is lehet képleteket készíteni, vagy ha valóban fontos a diagramok készítésének lehetősége.

Azért használom [a Notiont] az Excel helyett, mert ez egy valódi adatbázis, míg az Excel nem adatbázis, és általában hiba ilyen módon használni. Az Excel használata akkor lehet előnyös, ha nem csak egy egyszerű adatbázis-sorokból álló listára van szükség, hanem tetszőleges cellákkal is lehet képleteket készíteni, vagy ha valóban fontos a diagramok készítésének lehetősége.

🧠 Érdekesség: Az 1950-es években a vállalkozások lyukkártyák és mágnesszalagok segítségével kezelték az adatokat. Ha elvesztett egy kártyát, akkor szó szerint elveszíthette adatbázisának egy részét.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és a Microsoft Excel legjobb alternatíváját

Az Excel az adatelemzésben jeleskedik, míg a Notion a dokumentációban. Mindkettő vagy bármelyikük használata azonban felaprózhatja a munkafolyamatokat, akadályozhatja az együttműködést és idővel hatékonyságcsökkenéshez vezethet.

Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik. 🤩

A ClickUp a munka minden területét lefedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Ahelyett, hogy a vállalkozásokat arra kényszerítené, hogy különböző rendszereket illesszenek össze, a munka minden aspektusát egyetlen, egységes környezetbe centralizálja.

Nézzük meg, miért ez a legjobb alternatíva a Notion és az Excel kombinációjához képest! 👀

ClickUp első számú előnye: Feladatkezelés

ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével az intézkedési tételek átláthatóak és ellenőrizhetőek maradnak.

A ClickUp strukturált feladatkezelő rendszert kínál, amely egyszerű és összetett munkafolyamatokat egyaránt támogat.

A ClickUp feladatok minden projekt alapkövei, amelyek segítik a munka szervezését és a haladás átláthatóságát. Ossza fel a feladatokat alfeladatokra, rendelje őket konkrét csapattagokhoz, és rangsorolja őket a projekt követelményei alapján.

Például egy termékbevezetést tervező marketingcsapat a ClickUp Tasks segítségével szervezheti munkáját. A bevezetést alfeladatokra bonthatják – tartalomkészítés, hirdetéskészítés és e-mail kampányok –, felelősségeket oszthatnak ki és határidőket állapíthatnak meg.

A függőségek nyomon követése biztosítja, hogy az e-mail kampány ne induljon el, mielőtt a céloldal készen állna, míg a haladásjelzők mindenki számára egyértelművé teszik a folyamatot.

ClickUp egyéni mezők

Több részletességre van szüksége? Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket.

Egyszerűsítse a nyilvántartást a feltételes formázással és a speciális mezőkben található fejlett képletekkel.

A Custom Fields segítségével a csapatok konkrét adattípusokat – szöveget, számokat, dátumokat és legördülő menüket – adhatnak hozzá közvetlenül a feladatokhoz, így a projektek szervezettek és megvalósíthatók maradnak.

Például egy potenciális ügyfeleket kezelő értékesítési csapat a legördülő menük segítségével nyomon követheti az üzletkötés szakaszait, a dátummezőkkel emlékeztetőket állíthat be, a számmezőkkel pedig nyomon követheti a bevételi előrejelzéseket. Ez a strukturált megközelítés biztosítja a jobb szervezést, az elszámoltathatóságot és a valós idejű folyamatkövetést.

ClickUp táblázatos nézet

Szeretné vizualizálni a munkafolyamatát? Használja a ClickUp táblázatos nézetét.

A ClickUp Table View drag-and-drop funkciójával könnyedén rendezheti és kezelheti az adatokat.

A Táblázat nézet egy ismerős, táblázatos elrendezést kínál, amely rugalmasan lehetővé teszi a feladatok, határidők és legfontosabb mutatók nyomon követését – mindezt valós időben. Testreszabhatja az oszlopokat, rendezheti az adatokat és szűrőket alkalmazhat, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Ez a nézet ötvözi a Google Sheets és az Excel analitikai pontosságát a valós idejű frissítésekkel a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Például egy HR-csapat a Táblázat nézet segítségével nyomon követheti az álláspályázókat, a jelölteket interjús szakasz szerint rendezheti, és a legjobb képesítések szerint szűrheti őket. Amint a felvételi vezetők visszajelzést adnak, a táblázat azonnal frissül, biztosítva a zökkenőmentes és szervezett toborzási folyamatot.

⚙️ Bónusz: Ismerje meg, hogyan használják a ClickUp termékmenedzserek a ClickUp-ot, hogy segítsenek Önnek a tervek egyszerűsítésében, a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában és a zökkenőmentes együttműködésben.

ClickUp előnye #2: Dokumentáció

Ha összehasonlítja a ClickUp és a Notion alkalmazásokat, a ClickUp jegyzetelésre alkalmas, és tökéletesen illeszkedik a munkafolyamatába.

ClickUp Docs

Dolgozzon, ossza meg visszajelzéseit, és tartsa mozgásban projektjeit a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével valós időben hozhat létre, oszthat meg és frissíthet átfogó dokumentumokat, wikiket és tudásbázisokat. Hozzáadhat gazdag médiaelemeket, táblázatokat és kódrészleteket, így azok alkalmasak lesznek jegyzetek, projektismertetők és műszaki dokumentációk készítésére.

A ClickUp-ban minden összekapcsolódik, így összekapcsolhatja a dokumentumokat a feladatokkal, hogy központosítsa az összes munkáját, és widgeteket adhat hozzá a munkafolyamatok frissítéséhez, a projektállapotok módosításához, a feladatok kiosztásához és egyebekhez.

Például egy termékfejlesztő csapat a Docs segítségével megfogalmazhatja a funkciók specifikációit, beágyazhatja a tervezési maketteket, és közvetlenül kapcsolódhat a kapcsolódó feladatokhoz. Ez biztosítja a mérnökök, tervezők és érdekelt felek közötti összhangot, garantálva a valós idejű frissítéseket és a zökkenőmentes együttműködést.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével könnyedén visszakeresheti a legfontosabb információkat a megbeszélésekből, jegyzetekből és dokumentumokból.

De ami igazán emeli a dokumentáció színvonalát, az a ClickUp Brain, egy hatékony, integrált, AI-alapú asszisztens, amely megkönnyíti az információk szervezését és visszakeresését.

Az AI-alapú összefoglalók segítségével a hosszú dokumentumokat azonnal a legfontosabb információkra lehet redukálni, így időt takaríthat meg a felülvizsgálat során. Az intelligens keresési funkciók segítségével a végtelen fájlok között való kutatás nélkül is megtalálhatja a releváns tartalmakat a feladatok, dokumentumok és projektek között. Ha pedig finomítania kell a dokumentációját, az AI Writer segítségével másodpercek alatt javíthatja a szöveg érthetőségét, szerkezetét és formázását.

Például egy projektmenedzser részletes tervet készít a ClickUp Docs-ban, táblázatokat és kódrészleteket ágyazva bele. A Brain összefoglalót generál, kiemelve a legfontosabb mérföldköveket a csapat gyors összehangolása érdekében. A projekt előrehaladtával az AI Writer finomítja a frissítéseket, míg az intelligens keresés biztosítja a releváns információkhoz való azonnali hozzáférést.

ClickUp előnye #3: Automatizálás

ClickUp automatizálások

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp Automations alkalmazásban, hogy a munkafolyamataihoz specifikus műveleteket indítson el.

Unod már az ismétlődő feladatokat? A ClickUp Automations segítségével szabályokat hozhatsz létre, amelyek meghatározott feltételek alapján bizonyos műveleteket indítanak el.

Például, ha a Docs segítségével kezeli a tartalom jóváhagyási folyamatát. Ahelyett, hogy manuálisan frissítené az állapotokat és értesítené az érintetteket, beállíthat egy automatizálást, amelynek segítségével, amikor egy dokumentum „Vázlat” állapotból „Felülvizsgálat alatt” állapotba kerül, a ClickUp automatikusan hozzárendeli azt a szerkesztőhöz, és értesítést küld.

Ezenkívül a ClickUp integrációk összekapcsolják Önt olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Slack, a Google Drive, a GitHub és a Zoom, hogy mindent egy oldalon összegyűjthessen. Ehhez egyszerűen használhatja a ClickUp Zapier integrációját!

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. Mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve.

A ClickUp kiválóan teljesít abban, amiben a Notion nem

Most, hogy áttekintettük a Notion és a Microsoft Excel közötti vita minden lehetőségét, meghozta a döntését?

A Notion rendkívül rugalmas, de nem alkalmas komplex adatelemzésre. Az Excel kiválóan alkalmas fejlett adatvizualizációra, de a kollaboráció terén gyengélkedik.

Javasoljuk a C(lickUp) opciót!

Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a ClickUp Brain segítségével AI-alapú betekintést, a Table View segítségével hatékony adatkezelést, a Tasks segítségével pedig részletes projektmenedzsmentet kínál. A ClickUp Docs zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a dokumentumok terén, a ClickUp Automations pedig segít a ismétlődő feladatok racionalizálásában.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅