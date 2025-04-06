A kockázatkezelés terén 2025-ben a legjobb 10 mesterséges intelligencia eszköz

A történelem bizonyítja, hogy a potenciális kockázatok felismerésének elmulasztása katasztrófához vezethet. Vegyük például az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi összeomlását: a Lehman Brothers 619 milliárd dolláros adósságának összeomlását, amely 2008-ban tönkretette a globális pénzügyi piacokat.

Az ok? A jelzáloggal fedezett kockázatos értékpapírok rossz kockázatértékelése.

Szerencsénkre a kockázatkezelés azóta sokat fejlődött. A mesterséges intelligencián alapuló kockázatkezelési eszközök gépi tanulást használnak hatalmas adatmennyiségek elemzésére, prediktív elemzéseket a kockázati tényezők pontos meghatározására, valamint valós idejű figyelemmel kísérést a katasztrófák bekövetkezte előtti megelőzésére.

Legyen szó szabályozási megfelelésről, adatvédelmi incidensekről, csalásfelismerésről vagy projektkockázatok kezeléséről, az AI a természetes nyelvfeldolgozás segítségével gyorsabbá és okosabbá teszi a kockázatkezelést.

Íme a 10 legjobb AI eszköz a projektkockázatok értékeléséhez és kockázatkezeléshez, amelyek segítenek szervezetének kezelni a projektkockázatokat, betartani a szabályozási előírásokat és előrébb járni a versenytársaknál!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a kockázatkezeléshez legalkalmasabb mesterséges intelligencia eszközökről és azok kiemelkedő tulajdonságairól: ClickUp : A legjobb AI-alapú kockázatkezeléshez és munkafolyamat-automatizáláshoz A legjobb AI-alapú kockázatkezeléshez és munkafolyamat-automatizáláshoz LogicManager: A legjobb vállalati kockázatkezeléshez és a szabályozási megfeleléshez RiskWatch: A legjobb biztonságközpontú kockázatkezeléshez és megfelelőségi ellenőrzéshez Previse: A legjobb AI-alapú kockázatfelismerés az energiakereskedelemben LogicGate: A legjobb megoldás a kiterjedt irányítás, kockázatkezelés és szabályoknak való megfelelés kezeléséhez Resolver: A legjobb vállalati szintű kockázati intelligencia és megfelelőségi menedzsmenthez Quantifind: A legjobb AI-alapú pénzügyi bűncselekmények felderítésére és kockázatértékelésre Darktrace: A legjobb AI-alapú kiberkockázat-kezeléshez és autonóm fenyegetés-felismeréshez Riskified: A legjobb AI-alapú csalásmegelőzés az e-kereskedelemben IBM OpenPages with Watson: A legjobb AI-alapú irányítás, kockázatkezelés és megfelelőségi menedzsmenthez

A kockázatok elkerülhetetlenek. A vállalkozások nem létezhetnek nélkülük, mert nélkülük a növekedés nem lenne lehetséges.

Statisztikailag a kockázatkezelési szakemberek 57%-a állítja, hogy a technológiai alkalmazások használatával már javult a döntéshozatal és a megvalósítható betekintés.

A bizonytalan helyzetekben a bizonyosság kulcsa? Alapos kockázatértékelés a potenciális fenyegetések felismerése és hatékony kockázatcsökkentés AI eszközökkel.

📌 Íme a legfontosabb előnyök és funkciók, amelyeket a megfelelő kockázatkezelési megoldásnak biztosítania kell a szervezetében a hatékony kockázatkezelés érdekében:

Valós idejű figyelemmel kísérés: Azonnali betekintést nyújt a változó kockázati tényezőkbe.

Prediktív elemzés: gépi tanulást használ a minták azonosításához és a jövőbeli kockázatok előrejelzéséhez.

Automatizált munkafolyamatok: Csökkenti a manuális hibákat és növeli a hatékonyságot

Csalásfelismerés: A pénzügyi tranzakciókban gyanús tevékenységeket azonosít.

Megfelelés nyomon követése: biztosítja a szabályozási előírások betartását és megakadályozza a szankciókat.

Testreszabható irányítópultok: A kockázati jelentéseket az Ön iparágához és üzleti igényeihez igazítja.

Adatintegráció: Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő rendszerekhez az átfogó kockázatértékelés érdekében.

Gép tanulási képességek: Fejlett algoritmusokat használ a minták azonosítására és az anomáliák felismerésére, lehetővé téve a proaktív kockázatfelismerést.

Jelentések és vizualizáció: Világos, adatalapú jelentéseket generál vizuális segédeszközökkel, hogy hatékonyan kommunikálja a kockázati információkat.

Adatbiztonság és adatvédelem: Biztosítja a szigorú biztonsági gyakorlatok betartását az érzékeny adatok védelme és a szabályozási megfelelés fenntartása érdekében.

A megfelelő AI-alapú kockázatkezelési eszköz kiválasztása nem csak a fenyegetések elkerüléséről szól, hanem az AI-eszközök kihasználásáról is , hogy szervezetében okosabb döntéseket hozhasson.

Az AI a kockázatkezelésben nem új keletű, de mivel a mai kockázati tényezők gyorsabban szaporodnak, mint valaha, a megfelelő AI kockázatkezelési megoldás megtalálása kritikus fontosságú a vállalkozások számára. Nézzük meg a top 10 listát!

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú kockázatkezeléshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

A McKinsey szerint a szervezetek 72%-a használ ma már AI-rendszereket, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a vállalkozások prioritásként kezelik az automatizálást és a prediktív elemzéseket, hogy megelőzzék a kockázatokat és megvédjék üzleti tevékenységüket.

De itt van a probléma. A projektkockázatok szétszórtan, egymástól független eszközökben találhatók, ami lassítja a döntéshozatalt és növeli a kockázati kitettséget. Nem csoda, hogy a szakemberek csupán 34%-a érzi úgy, hogy szervezete felkészült a kockázatok hatékony kezelésére.

Itt jön be a ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása , amely egy all-in-one AI-alapú kockázatkezelési platformmal a projektmenedzsmentet, az értékelést és a kommunikációt egy helyen tartja.

Valós idejű betekintéssel, AI-vezérelt feladatok automatizálásával és testreszabható irányítópultokkal a ClickUp segít a csapatoknak azonosítani a potenciális kockázatokat, racionalizálni a műveleteket és javítani a szabályozási megfelelést.

Nincs többé egész éjszakai munkálkodás végtelen táblázatok átnézésével a következő nagy pénzügyi kockázat felkutatására – a ClickUp mindent automatizál és rendszerez az Ön számára:

✅ ClickUp Brain: Az AI-alapú kockázati asszisztens

Szimulálja a potenciális kockázatokat, a szabályoknak való megfelelést és a kockázatcsökkentési technikákat a ClickUp Brain segítségével

Valaha is vágyott már olyan asszisztensre, aki elemezné a projekt kockázatait, előre jelezné a lehetséges megfelelési problémákat, és kockázatcsökkentési stratégiákat javasolna?

Ez a ClickUp Brain – egy AI-alapú asszisztens, amely egy helyen köti össze a feladatokat, dokumentumokat és kockázati információkat.

Akár projektkockázat-kezelési tervet készít, akár a korábbi adatokban szereplő mintákat azonosít, a kockázatok azonosítása nem többé találgatáson alapul. Kezdje el a stratégia kidolgozását a kockázatkezelési terv generátor és a kockázatértékelési prompt segítségével, mindezt néhány másodperc alatt.

✅ ClickUp Whiteboards: Az AI és a vizuális kockázatkövetés találkozása ezzel a kockázatértékelési sablonnal

A kockázatkezelés nem csak számokról szól – hanem a kockázati kitettség értelmes megértéséről is.

A ClickUp Whiteboards interaktív, AI-alapú térré alakítja kockázatkezelési erőfeszítéseit, ahol a csapatok feltérképezhetik a kockázatokat, megvitathatják a kockázatcsökkentési stratégiákat és valós időben együttműködhetnek.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a kockázatok nyomon követését és a kockázatcsökkentési stratégiák kidolgozását egy együttműködésen alapuló, nyílt felületen a ClickUp kockázatértékelési sablonjával.

A ClickUp kockázatértékelési táblája, egy nyílt, együttműködésen alapuló felület, valós idejű nyomon követést tesz lehetővé, így mindig naprakész lehet a közelgő stratégiákról és az előrehaladásról.

💡 Profi tipp: Használjon öntapadós jegyzeteket és színkódolt címkéket a magas kockázatú területek vizualizálásához és a kockázatcsökkentési intézkedések prioritásainak meghatározásához.

✅ ClickUp Tasks: A kockázatkezelés profi szervezése

Automatizálja a feladatokat és a konvergens munkafolyamatokat a ClickUp Tasks segítségével, amely több mint 15 nézetet, ClickUp Docs integrációt és még sok mást kínál

Gondoljon a kockázatértékelésre úgy, mint egy stabilitási tervre – szilárd terv nélkül a váratlan hiányosságok problémákhoz vezethetnek. Akár kockázatokat azonosít, problémákat követ nyomon, vagy eredményeket jelent, a ClickUp Tasks biztosítja, hogy minden lépés egyszerűsödjön és hibátlan legyen.

A több mint 15 feladatnézet segítségével saját módszere szerint vizualizálhatja a kockázatértékeléseket: a Naptár nézet segítségével ütemezheti a kockázati felülvizsgálatokat, az Idővonal nézet segítségével nyomon követheti az előrehaladást, a Több lista segítségével pedig kategorizálhatja a kockázatokat a különböző csapatok között.

📌 Példa: A szétszórt kockázati nyilvántartás helyett hozzon létre egy „kockázatkezelési irányítópultot”, ahol minden potenciális problémát súlyossága szerint kategorizálnak a szokásos mezők segítségével. Rendeljen hozzá prioritási szinteket – alacsonytól sürgősig –, hogy csapata tudja, mire kell először figyelni.

✅ Kockázati nyilvántartási sablonok: Kész használatra alkalmas kockázatkezelési keretrendszerek

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a kockázatok nyomon követését és azonosítását a ClickUp kockázati nyilvántartási sablonjával, és tartson mindent egy helyen.

A kockázatok nyomon követése nem lehet bonyolult, több lépésből álló folyamat. A ClickUp kockázati nyilvántartási sablonja segít a csapatoknak a kockázati kategóriák értékelésében és a tranzakciós adatok elemzésében, hogy azonosítsák a potenciális megfelelési problémákat. Ezenkívül valós idejű figyelemmel kíséréssel nyomon követheti a kockázati kitettséget.

💡 Profi tipp: A jól karbantartott kockázati nyilvántartás javítja a döntéshozatalt. Használja az egyéni mezőket az adatok rendezett és naprakész tárolásához, hogy biztosítsa a szabályozási megfelelést és az érdekelt felek számára a átláthatóságot – anélkül, hogy az utolsó pillanatban kapkodnia kellene.

✅ ClickUp Automations: Felezze meg kockázatkezelési munkaterhelését

A ClickUp Automations segítségével hozzon létre feladatokat, kövesse nyomon az előrehaladási jelentéseket, és egyszerűsítse a kockázatkezelési technikákat

A kockázatértékelések manuális kezelése időigényes feladat – miért ne hagyná hát az AI-ra a nehéz munkát? A ClickUp Automations egyszerűsíti a kockázatkezelési tevékenységeket azáltal, hogy azonosítja a potenciális kockázatokat, a megfelelő csapatoknak rendeli hozzá a kockázatcsökkentési feladatokat, és valós időben követi nyomon azok előrehaladását.

A ClickUp Automations azonnali értesítéseket is küld, ha egy kockázat fokozódik, segítve ezzel a csalások megelőzését és az incidensek jelentését.

📌 Példa: IT-biztonsági incidensek kezelése Egy vállalat adatvédelmi kockázatot észlel az informatikai rendszerében. Ahelyett, hogy manuálisan osztaná el a feladatokat, a ClickUp Automations: Létrehoz egy „kritikus biztonsági kockázat” feladatot, és azt a kiberbiztonsági csapatnak rendeli.

Előre meghatározott kockázatcsökkentő lépéseket tartalmazó ellenőrzőlista (pl. hitelesítő adatok visszaállítása, naplófájlok ellenőrzése).

Figyelmeztetést küld a vezetőknek, ha a feladat 24 óra elteltével sem teljesül.

✅ ClickUp Dashboards: A kockázati intelligencia központja

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálja a kockázati tényezőket, a szabályoknak való megfelelést és a kockázati mutatókat, hogy az adatokat hasznosítható információkká alakítsa

A kockázatok központi adatközpont nélküli kezelése oda vezethet, hogy a kockázatértékelés során bizonyos mutatókat figyelmen kívül hagy.

Ezért a ClickUp Dashboards több mint 50 testreszabható widgetje segíthet a kockázati tényezők, a megfelelőségi mutatók és a pénzügyi kitettség egy helyen történő figyelemmel kísérésében.

Akár az ellenőrzési nyomvonalak nyomon követéséről, más pénzügyi intézmények és pénzügyi piacok figyelemmel kíséréséről, akár a kiberfenyegetések azonosításáról van szó, minden vizualizálásra és rendszerezésre kerül a hatékony kockázatkezelés érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A platform hatalmas funkciói túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzióban elérhető egyes funkciók.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozott:

Karrierem kezdete óta használom a ClickUp alkalmazást. Fejlett funkciói és gyönyörű felülete lehetővé teszi csapatunk számára, hogy minden feladatot maximális hatékonysággal és pontossággal végezzen. Most minden projekt szervezettebb és áttekinthetőbb.

💡Profi tipp: A kockázatkezelés nem csak a megelőzésről szól, hanem a felkészülésről is. Egy szilárd vészhelyzeti terv biztosítja, hogy vállalkozása rugalmas maradjon, ha a dolgok rosszul alakulnak. Fedezze fel itt, hogyan dolgozhatja ki a sajátját!

2. LogicManager (A legjobb vállalati kockázatkezeléshez és a szabályozási megfeleléshez)

A LogicManager segítségével*

A vállalati kockázatkezelés (ERM) terén a szétszórt megközelítés nem elegendő, különösen akkor, ha a szabályozási megfelelés és a kockázatértékelés pontosságot igényel.

A LogicManager mindent egy helyen kínál, és minden kockázatcsökkentési igényt kielégít. Központi kockázatkezelési központot biztosít, amely segít a szervezeteknek a potenciális kockázatok azonosításában, a dominohatások előrejelzésében és a szabályoknak való megfelelés nyomon követésének automatizálásában.

A LogicManager legjobb funkciói

Konszolidálja a kockázati adatokat, a megfelelőségi információkat és az auditprogramokat, hogy egységes képet kapjon a szervezeti kockázatokról.

Elemezze az iparág-specifikus szabályozásokhoz és szabványokhoz igazított kockázatértékelési keretrendszereket

Részletes jelentések, hőtérképek és irányítópultok létrehozásával vizualizálhatja a kockázati profilokat és rangsorolhatja a fenyegetéseket.

Kövesse nyomon a kockázatcsökkentő stratégiák hatékonyságát, biztosítva a kockázatok megfelelő kezelését.

Értékelje a szervezet kockázatkezelési érettségét, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

A LogicManager korlátai

A hatalmas kockázati adathalmazok kezelése nehéz lehet, ami megnehezíti a navigációt és az elemzést.

Egyes felhasználók szerint a jelentéskészítő eszközök nem elég részletesek ahhoz, hogy a kockázati információkat a különböző érdekelt felek számára bemutassák.

A szervezeteknek gyakran kell frissíteniük és kiigazítaniuk kockázatértékeléseiket.

A LogicManager árai

Vállalatok: Egyedi árazás

LogicManager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LogicManagerről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó szerint:

A platform magas szinten nagyon könnyen érthető, és a felhasználók/rendszergazdáknak csak nagyon kevés képzésre van szükségük ahhoz, hogy elkezdjék használni. Én vagyok a fő rendszergazda, és többször is változtattunk azon, hogyan valósítjuk meg ellenőrzéseinket a LogicManagerben.

3. RiskWatch (A legjobb biztonságközpontú kockázatkezeléshez és megfelelőségi ellenőrzéshez)

A RiskWatch segítségével

A Riskwatch egy kockázatkezelési megoldás, amely prioritásként kezeli a kockázatértékelést, a szabályoknak való megfelelés nyomon követését és a biztonsági elemzéseket.

Ahelyett, hogy a táblázatokban fulladna el, a RiskWatch segít a szervezeteknek azonosítani a potenciális kockázatokat, elemezni a fenyegetéseket és nyomon követni a szabályoknak való megfelelést – mindezt egy felhasználóbarát irányítópulton keresztül.

A RiskWatch legjobb funkciói

Hozzáférés eszközökhöz a potenciális kockázatok pontos meghatározásához, a súlyosság értékeléséhez és a valószínűség megállapításához

Segítsen a kockázatok hatásszint szerinti rangsorolásában és célzott kockázatcsökkentési stratégiák kidolgozásában

Lehetővé teszi a biztonsági incidensekre, a szabályok megsértésére és az üzemzavarokra való gyors reagálást.

Valós idejű betekintést nyújt a kockázati kitettségbe, a biztonsági fenyegetésekbe és a szabályozási megfelelésbe.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabott jelentéseket készítsenek és megosszák a legfontosabb eredményeket az érdekelt felekkel.

Használjon harmadik féltől származó adatelemzéseket a kockázatok helyszín, iparági szabványok és korábbi események alapján történő értékeléséhez.

A RiskWatch korlátai

Nehézségekbe ütközhet a kezdeti kockázatelemzésben nem figyelembe vett, újonnan felmerülő kockázatok felismerése.

Néhány alacsony valószínűségű, nagy hatással bíró kockázat észrevétlen maradhat.

A pénzügyi, működési és külső forrásokból származó adatok összegyűjtése bonyolult lehet.

RiskWatch árak

Vállalatok: Egyedi árazás

RiskWatch értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Previse (A legjobb AI-alapú kockázatfelismerés az energiakereskedelemben)

Via Previse

A Previse Coral egy mesterséges intelligenciával működő energia kereskedési és kockázatkezelési (ETRM) rendszer, amelynek célja, hogy segítse az energetikai vállalatokat a potenciális kockázatok azonosításában, a kitettség kezelésében és a piaci ingadozásokra való valós idejű reagálásban.

A Previse Coral kifejezetten az európai villamosenergia-, földgáz- és tanúsítványkereskedelem számára készült, és AI-alapú elemzéseket nyújt testreszabható jelentési funkciókkal. Ez biztosítja, hogy a vállalatok előre lássák a kiszámíthatatlan piaci kockázatokat.

A Previse legjobb funkciói

Használja a gépi tanulást a tranzakciós adatok elemzésére és a csalárd tevékenységek vagy pénzügyi kockázatok felismerésére

A tranzakciók során azonnali riasztásokat küldhet a potenciális kockázatokról, lehetővé téve a gyors reagálást.

Készítsen testreszabott kockázati jelentéseket az üzleti igények és a kockázati profilok alapján

Intuitív kialakítás az egyszerű navigáció, a kockázatok figyelemmel kísérése és az adatok értelmezése érdekében

Alkalmazkodjon a növekvő adatmennyiségekhez és a piac egyre növekvő komplexitásához

A Previse korlátai

A pontos kockázat számításokhoz nagy mértékben támaszkodik a piaci adatok integrációjára, ami volatilis piacokon korlátozó tényező lehet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a nagyon speciális kereskedési igényekkel rendelkező vállalkozások számára

A komplex pénzügyi kockázati modelleket kezelő felhasználók potenciális tanulási görbéje

Previse árak

Vállalatok: Egyedi árazás

Previse értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. LogicGate (A legjobb nagy léptékű irányítás, kockázatkezelés és megfelelőségi menedzsmenthez)

Via LogicGate

A LogicGate egy irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) platform, amely egyetlen, testreszabható rendszerben segíti a szervezeteket a kockázatok értékelésében, a munkafolyamatok automatizálásában és a megfelelőség egyszerűsítésében.

Ahelyett, hogy táblázatok között váltogatna és audit nyomokat követne, a LogicGate automatizált kockázatértékelést, bizonyítékgyűjtést és kockázat-kvantifikációs eszközöket kínál, hogy segítsen a vállalkozásoknak a szabályoknak való megfelelésben.

A LogicGate legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú irányítást a kormányzás, kockázatkezelés és megfelelőség (GRC) folyamatok egyetlen platformon történő kezeléséhez, biztosítva ezzel a kockázatok átfogó áttekintését.

Automatizálja a kockázatértékelést, a kockázatcsökkentési tervezést és a jelentéstételt, hogy csökkentse a manuális munkát és az emberi hibákat.

Testreszabhatja a kockázatértékeléseket az iparági szabályozásoknak és az egyedi üzleti igényeknek megfelelően.

A kockázatokat a hatások valószínűsége és a lehetséges következmények alapján rangsorolja.

Készítsen átfogó jelentéseket és irányítópultokat a kockázati trendek vizualizálása és a betekintés kommunikálása érdekében.

A LogicGate korlátai

Korlátozott szűrési lehetőségeket kínál a jelentésekben, ami megnehezíti a dátumhoz kötött információk kinyerését.

Nincs automatizált auditbizonyíték-gyűjtés, ezért a szabályoknak való megfelelés nyomon követéséhez manuális bevitelre van szükség.

Rendkívül testreszabható munkafolyamatokat biztosít, de egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják a navigációt.

A LogicGate árai

Vállalatok: Egyedi árazás

LogicGate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a LogicGate-ről a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozott:

Az LG támogató csapata forradalmi változásokat hoz! Ők azok, akik összetartják az alkalmazásokat, és segítenek olyan alkalmazást létrehozni, amely nemcsak a szervezet igényeit elégíti ki, hanem az automatizálást is magában foglalja.

6. Resolver (A legjobb vállalati szintű kockázati intelligencia és megfelelőségi menedzsmenthez)

Via Resolver

A Resolver olyan szervezetek számára készült, amelyek pénzügyi, működési, megfelelőségi és biztonsági kockázatokkal foglalkoznak. A megoldás kockázati információkat és auditkövetést biztosít, amelyek hasznosítható betekintést nyújtanak a kockázatértékeléshez, hogy a vállalkozások megalapozott döntéseket hozhassanak.

A Resolver több forrásból származó kockázati adatokat is integrál, így biztosítva a vállalat egészét érintő fenyegetések világos és pontos áttekintését.

A Resolver legjobb funkciói

Kapcsolja össze a potenciális kockázatokat a tényleges eseményekkel, biztosítva a pontos kockázatcsökkentési tervezést és a kockázati nyilvántartás frissítését.

Végezzen valós adatokon alapuló, megvalósítható kockázatértékeléseket a tájékozottabb döntéshozatal érdekében.

Egyszerűsítse a szabályoknak való megfelelés kezelését a szabályozási követelmények szervezésével és nyomon követésével.

A belső ellenőrzések révén azonosítsa és kövesse nyomon a kockázatokat, és proaktív módon kezelje a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Konszolidálja és elemezze a kockázati intelligencia adatait, hogy feltárja a kockázatok valódi üzleti hatását.

Integrálja a több forrásból származó adatokat, hogy átfogó kockázati áttekintést nyújtson.

A Resolver korlátai

Ha a részlegek közötti adatintegráció nem megfelelően van kezelve, szilárd kockázatkezelési rendszerek jönnek létre.

Korlátozott vagy pontatlan adatokra támaszkodva hiányos kockázatértékeléseket készít

Resolver árak

Vállalatok: Egyedi árazás

Resolver értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Resolverről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó szerint:

Úgy érzem, hogy a Resolver nagyon felhasználóbarát azok számára, akik RCSA-tapasztalatokkal rendelkeznek, ami forradalmi változást jelentett cégünk második védelmi vonalában. Az emberek sokkal kevésbé érzik magukat megfélemlítve, és intuitívabbnak találják.

7. Quantifind (A legjobb AI-alapú pénzügyi bűncselekmények felderítéséhez és kockázatértékeléshez)

Via Quantifind

A Quantifind egy mesterséges intelligenciával működő kockázatkezelési platform, amely komplex entitáshálózatokat elemzve felismeri a potenciális pénzügyi kockázatokat, beleértve a pénzmosást és a csalást.

A gépi tanulás és az adatelemzés kihasználásával a Quantifind segít a vállalkozásoknak és kormányzati szerveknek a gyanús tevékenységek azonosításában, a magas kockázatú szervezetek figyelemmel kísérésében, a működési hatékonyság biztosításában és a szabályoknak való megfelelés javításában – mindezt egy méretezhető, felhőalapú platformon belül.

A Quantifind legjobb funkciói

Elemezze a hatalmas adatforrásokat, hogy azonosítsa az egyénekkel és vállalkozásokkal kapcsolatos potenciális kockázatokat.

Fedezze fel a rejtett összefüggéseket és kockázati mintákat, amelyeket a hagyományos módszerekkel nem lehet észlelni

Ellenőrizze a szervezeteket a szankciós listák alapján, és valós idejű riasztásokat generáljon gyanús tevékenységek esetén.

Hozzáférés kapcsolati térképészeti és adatvizualizációs eszközökhöz a kockázatok mélyreható vizsgálatához

Egyszerűsítse a KYC-folyamatokat az ügyfelek kockázati profiljának automatikus értékelésével

Alkalmazkodjon a nagy adatmennyiségekhez és a változó szabályozási környezethez

A Quantifind korlátai

Gyakori modellfrissítésekre van szükség, hogy lépést tudjon tartani a folyamatosan fejlődő csalási taktikákkal.

Olyan komplex adatelemzéseket mutat be, amelyek nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthetnek.

Erősen függ az automatizálástól, ami emberi felügyelet hiányában a kockázatok figyelmen kívül hagyásához vezethet.

Quantifind árak

Vállalatok: Egyedi árazás

Quantifind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Darktrace (A legjobb AI-alapú kiberkockázat-kezeléshez és autonóm fenyegetés-felismeréshez)

Via Darktrace

A kiberfenyegetések nem várnak arra, hogy a biztonsági csapata beérkezzen, és a Darktrace sem. Az öntanuló mesterséges intelligenciát használó Darktrace valós időben figyeli a hálózati tevékenységet, alkalmazkodik az új támadási mintákhoz, és azonosítja a potenciális kiberkockázatokat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Ahelyett, hogy előre meghatározott fenyegetésjelzésekre támaszkodna, a Darktrace megérti a „normális” hálózati viselkedést, és jelzi minden gyanús tevékenységet – még akkor is, ha soha nem látott támadásról van szó.

Az automatizált fenyegetéskezeléstől a támadási felületek kezeléséig proaktív megközelítést kínál a kiberkockázatok csökkentéséhez.

A Darktrace legjobb funkciói

Elemezze a normális hálózati tevékenységet, hogy felismerje a kiberfenyegetéseket jelezhető rendellenes viselkedést.

Észlelje a biztonsági incidenseket valós időben, lehetővé téve a csapatok azonnali reagálását

Tekintse át a fenyegetések vizualizálására szolgáló irányítópultokat az incidensek jobb elemzése és a kockázatok prioritásainak jobb meghatározása érdekében.

Automatizálja a fenyegetések visszaszorítását, hogy minimális manuális beavatkozással izolálja a rosszindulatú tevékenységeket.

Korrelálja a különböző rendszerekben található fenyegetési adatokat, hogy feltárja a rejtett támadási mintákat.

Folyamatosan alkalmazkodik a változó kiberkockázatokhoz, új hálózati viselkedésmintákat tanulva a folyamatos védelem érdekében

A Darktrace korlátai

A felismert fenyegetések súlyosságának meghatározásához manuális elemzésre van szükség.

Az adatok minőségétől függ, vagyis a hiányos vagy pontatlan hálózati naplófájlok befolyásolhatják az észlelés pontosságát.

Méghozzá meredek tanulási görbét jelent, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek még nem ismerik az AI-alapú kiberbiztonságot.

Darktrace árak

Vállalatok: Egyedi árazás

Darktrace értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Darktrace-ről a valós felhasználók?

Íme egy G2 felhasználó véleménye:

Kiváló rendszer a hálózat felügyeletére, mind a helyszínen, mind a felhőben. Egyetlen felületről figyelemmel kísérhetjük és ellenőrizhetjük a szolgáltatásaink üzleti szempontból kritikus hálózati forgalmát. A felület élőben mutatja a forgalmat, és lehetővé teszi az események visszatekérését, hogy lássuk, mikor és hogyan történnek a dolgok.

9. Riskified (A legjobb AI-alapú csalásmegelőzés az e-kereskedelemben)

Via Riskified

A csalás az online kiskereskedők számára állandó küzdelmet jelent, és a jó ügyfelek elriasztása, miközben a rossz ügyfeleket blokkolják, költséges hiba. A Riskified mesterséges intelligenciával működő kockázatértékelést használ, hogy segítsen azonosítani a potenciális csalásokat, jóváhagyni a legitim tranzakciókat és minimalizálni a visszaterhelési kockázatokat.

Ahelyett, hogy a kereskedőket arra kényszerítené, hogy a biztonság és az értékesítés között válasszanak, a Riskified gépi tanulási modelljei valós időben elemzik a tranzakciós mintákat, biztosítva, hogy a vállalkozások maximalizálják bevételeiket, miközben távol tartják a csalókat.

A Riskified legjobb funkciói

Fedezze a visszaterhelési költségeket, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy több tranzakciót hagyjanak jóvá pénzügyi kockázat nélkül.

Elemezze a tranzakciós adatokat AI-alapú csalásfelismerő eszközökkel, és pontosan azonosítsa a kockázatos vásárlásokat.

Részletes irányítópultok és csalásokkal kapcsolatos betekintés biztosítása az ügyfelek viselkedésének és a fizetési trendeknek a nyomon követéséhez

Jóváhagyja a jogos tranzakciókat valós időben, minimalizálva a késedelmeket és javítva az ügyfélélményt

A Riskified korlátai

Az adatok minőségétől függően, azaz a hiányos vagy pontatlan tranzakciós adatok csökkenthetik a hatékonyságot.

Kockázatok: téves riasztások, amelyek túl agresszív csalásszűrők esetén érvényes vásárlások elutasítását eredményezhetik

Kereskedői integrációt igényel, így a beállítás és a teljesítmény a megfelelő rendszerkonfigurációtól függ.

Riskified árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Riskified értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Riskifiedről a valós felhasználók?

A Capterra egyik felhasználója szerint:

Luxuscikkeket árulunk, és könnyen áldozatul eshetünk csalásoknak. A Riskified védi minket és megrendeléseinket. Ügyfélszolgálatuk is KIVÁLÓ!

10. IBM OpenPages with Watson (A legjobb AI-alapú irányítás, kockázatkezelés és megfelelőségi menedzsment)

Az IBM OpenPages with Watson segítségével.

A kormányzás, a kockázatkezelés és a szabályoknak való megfelelés (GRC) manuális kezelése fejfájást okoz, különösen akkor, ha a szabályozások folyamatosan változnak. Az IBM OpenPages with Watson egyszerűsíti a kaotikus helyzetet azáltal, hogy központosítja a kockázatok azonosítását, értékelését és a szabályoknak való megfelelés nyomon követését, mindezt AI-alapú elemzések segítségével.

A Watson gépi tanulási képességeinek köszönhetően a vállalkozások figyelemmel kísérhetik a működési kockázatokat, nyomon követhetik a pénzügyi ellenőrzéseket és biztosíthatják a szabályozási megfelelést – anélkül, hogy végtelen táblázatokat kellene átnézniük.

Az IBM OpenPages és a Watson legjobb funkciói

Automatizálja az operatív kockázatkezelést, mérje és kövesse nyomon a kockázatokat valós időben

Egyszerűsítse a szabályzatok és a szabályoknak való megfelelés kezelését, biztosítva, hogy a vállalkozások megfeleljenek a folyamatosan változó szabályozási előírásoknak.

Kezelje az IT-irányítást, csökkentse a kiberbiztonsági kockázatokat és javítsa a szabályoknak való megfelelés nyomon követését

Csökkentse a pénzügyi költségeket a pénzügyi ellenőrzés javításával és a projekt összköltségének kockázatainak minimalizálásával.

Az AI-alapú kockázatértékelésekkel biztosítsa az üzletmenet folytonosságát zavaró események esetén is.

Szervezze és központosítsa a modellkockázat-kezelést, javítva az üzleti modellek felügyeletét

Egyszerűsítse az auditkezelést, megkönnyítve a kockázatok nyomon követését és a szabályoknak való megfelelés ellenőrzését.

IBM OpenPages with Watson korlátai

Nem lehet minden kockázatot kiküszöbölni, mivel bizonyos működési bizonytalanságok a üzleti folyamatok velejárói.

Felhasználói beavatkozást igényel, vagyis az AI önmagában nem képes teljes mértékben automatizálni az összes kockázatértékelést.

IBM OpenPages with Watson árak

Vállalatok: Egyedi árazás

IBM OpenPages a Watson értékeléseivel és véleményeivel

G2: 4,2/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az IBM OpenPages with Watsonról?

Egy G2 felhasználó szerint:

Az IBM OpenPages rugalmasságát értékelem a leginkább. Testreszabhatom a műszerfalakat, nézeteket, objektumokat és jelentéseket, hogy azok a Bci csapat speciális igényeihez igazodjanak. Ez segít nekünk megalapozottabb döntéseket hozni.

A ClickUp segít Önnek a kockázatok profi kezelésében

A kockázatok általában rossz hírnévnek örvendenek – mintha csak bekövetkezni váró katasztrófák lennének.

De nézzük meg a dolgot egy másik szemszögből: mi van, ha a kockázatok valójában lehetőségek? Lehetőség arra, hogy megerősítse vállalkozását, megelőzze a versenytársakat, és rugalmasabb stratégiát alakítson ki az AI munkahelyi bevezetésével!

Az IBM szerint azok a vállalatok, amelyek rendelkeznek egy incidenskezelő (IR) csapattal, amely aktívan teszteli a tervüket, átlagosan 2,66 millió dollárt takarítanak meg a szabályszegésekkel kapcsolatos költségekben, összehasonlítva azokkal a vállalatokkal, amelyek nem rendelkeznek ilyen csapattal.

Üzleti szempontból ez egy csapásra két legyet üt: alacsonyabb költségek és okosabb kockázatkezelési stratégia.

Az automatizált munkafolyamatok, a központosított irányítópultok és az AI-alapú betekintés segítségével a ClickUp segít a szervezeteknek a kockázatok korai felismerésében, a gyors intézkedések meghozatalában és a költséges zavarok megelőzésében.

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi számomra, hogy a projekteket nyomon kövessem és a kockázatokat korán felismerjem, hanem egyéni munkatársként is segít a napi feladataim elvégzésében.

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi számomra, hogy a projekteket nyomon kövessem és a kockázatokat korán felismerjem, hanem egyéni munkatársként is segít a napi feladataim elvégzésében.

Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást a kockázatok felett, és azokat növekedési lehetőségekké alakítsa? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!