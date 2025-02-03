A 10 legjobb AIOps eszköz a felügyelethez és a műveletekhez 2025-ben

Az IT-műveletek folyamatosan változó jellege és a modern technológiai környezetek egyre növekvő komplexitása egyértelműen megmutatta az AIOps eszközök iránti igényt. Az AIOps, vagyis az IT-műveletekhez használt mesterséges intelligencia mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulás (ML) technológiákat használ különböző IT-műveleti feladatok fejlesztésére és automatizálására.

Az AIOps platformok célja a különböző IT-műveleti eszközök és platformok által generált adatok elemzése és értelmezése, a szolgáltatásbiztosítás és betekintés biztosítása, a rutin feladatok automatizálása, valamint a szervezetek segítése a problémák hatékonyabb felismerésében és megoldásában.

Ezek elősegítik a szolgáltatások állapotának és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítását, garantálva az optimális digitális ügyfélélményt és a magas ügyfél-elégedettségi szintet.

Modern IT-szakemberként Ön a legjobb AIOps platformot szeretné bevezetni vállalkozásában. Alapos kutatás után kiválasztottuk az Ön számára a legjobb AIOps szoftvermegoldásokat.

Akkor vágjunk is bele! ?

Számos AIOps platform elérhető a piacon, és kissé zavaros lehet a választás, amikor megpróbálja kiválasztani a vállalkozásának leginkább megfelelőt.

De ne aggódjon! Összeállítottunk egy listát azokról a feltétlenül szükséges paraméterekről, amelyekre figyelnie kell az AIOps eszközök értékelésekor, függetlenül az AI felhasználási esetétől:

Gép tanulási képességek: Értékelje az eszköz által az anomáliák észlelésére, a minták felfedezésére és a prediktív elemzésekre használt ML algoritmusokat és modelleket.

Automatizálás és javítás: Határozza meg az eszköz képességeit a rutin feladatok automatizálása, az incidensek kezelése és a javító intézkedések tekintetében.

Adatintegráció és források : Értékelje, hogy az eszköz mennyire integrálható a meglévő IT-infrastruktúrájába, felügyeleti rendszereibe és adatforrásaiba.

Alapvető okok elemzése: Értékelje az eszköz képességét a hatékony alapvető okok elemzésére, amely segít azonosítani az incidenseket okozó alapvető problémákat.

Skálázhatóság: Figyelembe kell venni az AIOps platform skálázhatóságát, hogy biztosan képes legyen kezelni a nagy és komplex IT-környezetekben generált adatmennyiséget. A választott eszköznek képesnek kell lennie a szervezet növekedésének támogatására.

Riasztáskezelés: Vizsgálja meg, hogyan kezeli az eszköz a riasztásokat és az incidenseket, és hogy képes-e intelligensen rangsorolni és összefüggésbe hozni a riasztásokat.

Könnyű használat: Értékelje a felhasználói felületet és az általános felhasználói élményt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz felhasználóbarát-e.

Költség és ROI: Értékelje a potenciális befektetési megtérülést (ROI) az eszköz működési hatékonyság javítására és az állásidő csökkentésére irányuló képességei alapján.

Biztonság: Értékelje, hogy az eszköz hogyan kezeli az érzékeny adatokat, és hogy rendelkezik-e a biztonság fokozását szolgáló funkciókkal.

Megfelelés: Győződjön meg arról, hogy az AIOps eszköz betartja a biztonsági bevált gyakorlatokat és megfelel a vonatkozó iparági adatvédelmi előírásoknak.

Most, hogy már rendelkezik az értékelési paraméterekkel, tekintse meg ezt a rövid listát a legjobb AIOps eszközökről. Ezek az eszközök mindegyike javíthatja az agilitást és növelheti az IT-műveleti csapatok teljesítményét.

1. ClickUp

Kezelje IT-műveleteit egyszerűen és hatékonyan a ClickUp Brain erejének kihasználásával.

A ClickUp egy all-in-one, AI-alapú termelékenységi platform, amely lehetővé teszi az összes munkahelyi művelet (beleértve az IT-csapatokét is), üzleti folyamat és rendszer létrehozását és kezelését. Mindezt egyetlen együttműködési munkaterületen belül.

A ClickUp mesterséges intelligencia eszköze, a ClickUp Brain, a világ első neurális hálózata, amely összeköti vállalatának tudását, dokumentumait, feladatait és munkatársait a mesterséges intelligenciával.

A ClickUp Brain AI Knowledge Manager növeli a termelékenységét, mivel csökkenti az információkeresés szükségességét. Kérdezzen bármit a munkájával kapcsolatban a ClickUp bármely részén, és másodpercek alatt részletes válaszokat kap.

A ClickUp Brain AI Project Manager segítségével könnyedén automatizálhatja a rutin IT-feladatokat, prioritásba helyezheti a kritikus fontosságú tevékenységeket, nyomon követheti csapata előrehaladását, konfigurálhatja az adatáramlást és valós idejű riasztásokat generálhat – mindezek a sikeres szoftvercsapatok elengedhetetlen összetevői.

Ráadásul a ClickUp és más AI Ops platformok, mint például a New Relic, Datadog, Prometheus stb. összekapcsolásával az összes incidenskövetési, felügyeleti és reagálási rendszert egyetlen platformon kezelheti. Nincs többé tucatnyi fül között való váltogatás!

A hatékony IT-műveletekhez képesnek kell lennie az adatok elemzésére és a potenciális folyamatbeli hiányosságok szisztematikus azonosítására. Ha elborzasztja az ilyen nagyságrendű, szervezet-szintű projekt megtervezésének és végrehajtásának gondolata, ne aggódjon!

Kezdje ezzel a használatra kész ClickUp adatelemzési eredmények sablonnal. Ez egyszerűsíti a releváns információk pontos forrásokból történő gyűjtésének és strukturálásának folyamatát. Gyors adatelemzés és az adatokból nyert betekintések vizualizálására specializálódott.

Sablon letöltése Használja a ClickUp adatelemzési eredmények sablonját, hogy rendszerezze a szervezet nagy mennyiségű történeti adatainak elemzését.

Miután azonosította az IT-folyamatok potenciális hiányosságait, valószínűleg kritikus döntéseket kell hoznia az IT-infrastruktúra jövőbiztosításához.

A ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablonja hasznos lehet az összes lehetséges választás objektív értékelésében.

Sablon letöltése Használja ki a ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonját, hogy csapata előnyt szerezzen.

A ClickUp legjobb funkciói

Használjon előre definiált utasításokat, vagy hozzon létre sajátokat, hogy jelentéseket, projektösszefoglalókat, értekezletek tanulságait és egyebeket készítsen a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.

A ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozási funkciójával nagy adathalmazokból nyerhet betekintést, hogy gyorsítsa és javítsa a döntéshozatalt és a problémamegoldást.

Használja ki a több mint 100 szerepkörspecifikus AI-utasítást , amelyek segítenek a különböző döntéshozatali helyzetekben.

Egyszerűsítse a műveleteket a beépített feladatok automatizálásával, vagy hozzon létre sajátot kódfüggőségek nélkül.

Dolgozzon hatékonyan kedvenc IT Ops platformjaival, meglévő felügyeleti eszközeivel és olyan hasznos alkalmazásokkal, mint a Zapier, a Make és a Webhooks, a ClickUp integrációin keresztül.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a ClickUp által kínált összes funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Splunk

A Splunk egy adatelemző megoldás, amely különböző rendszerekben figyeli és oldja meg a problémákat. Alkalmas szerver-, alkalmazás- és hálózati eszközök problémáinak pontos meghatározására.

Ezenkívül a Splunk megkönnyíti a jelentések és irányítópultok létrehozását, amelyek vizuálisan ábrázolják az adatokat a teljesítmény figyelemmel kísérése érdekében.

A Splunk IT Service Intelligence (ITSI) gépi tanulást használ a különböző forrásokból származó adatok elemzésére és összefüggéseinek feltárására, valós idejű, hasznos információkat nyújtva az IT-környezetről, a teljesítményről és a lehetséges problémákról.

A Splunk segítségével egységes biztonsági és megfigyelhetőségi platformot kap, amely megőrzi vállalati szintű rugalmasságát.

A Splunk legjobb funkciói

Előzze meg a komoly problémákat azáltal, hogy felismeri és kijavítja a főbb fenyegetéseket, mielőtt azok költséges leállásokhoz vezetnének.

Soha ne tegyen kompromisszumot a kritikus fontosságú szolgáltatások terén: állítsa vissza azokat perceken belül, biztosítva ezzel, hogy csapata termelékeny maradjon, miközben ügyfelei gondtalan élményben részesülnek.

Szerezzen valós idejű áttekintést és hasznos információkat, hogy vízhatlan válaszadási ritmust alakíthasson ki, és folyamatosan erősíthesse üzleti rugalmasságát.

Integrálja a ClickUp-pal, hogy az összes IT-műveleti adatát bevonja a feladatkezelő platformjába.

A Splunk korlátai

A nagy adatmennyiségek drágák lehetnek

A valós idejű riasztási funkció még fejlesztésre szorul.

Splunk árak

Egyedi árazás

Splunk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

3. BigPanda

A BigPanda egy AIOps platform, amely mesterséges intelligenciát használ a riasztások összefüggéseinek feltárásához és prioritásainak meghatározásához, az incidensek kezelésének automatizálásához és az IT-műveletek egyszerűsítéséhez a problémák gyorsabb megoldása érdekében.

A Big Panda különlegessége, hogy AIOps segítségével összeállítja és rangsorolja a különböző felügyeleti eszközök, például az Icinga, a ThousandEyes, a Prometheus stb. riasztásait, így segítve az IT-csapatokat abban, hogy a kritikus problémákra koncentrálhassanak és csökkenthessék a riasztások okozta fáradtságot.

Ez nagyon hasznos a zaj csökkentésében és abban, hogy csapataid a legkritikusabb kérdésekre koncentrálhassanak.

A BigPanda legjobb funkciói

Valós idejű, kezelhető incidensekkel kapcsolatos információkat kaphat, mielőtt azok potenciálisan súlyos üzemszünetekhez vezetnének. A BigPanda összevonja a különböző beérkező eszközökből származó információkat, és gépi tanulás segítségével korrelálja azokat.

Gyorsítsa fel a hibaelhárítási folyamatot. A BigPanda integrálható olyan külső eszközökkel, mint a Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow stb., hogy automatizálja és egyszerűsítse az incidensek kezelését.

Használja ki a felhasználóbarát és testreszabható irányítópultokat, hogy vezetői mindig naprakészek legyenek az IT-folyamatok racionalizálásának folyamatában.

A BigPanda korlátai

A támogatás és a válaszidő javításra szorul

A felhasználók időnként lassúságot tapasztalnak

BigPanda árak

Egyedi árazás

BigPanda értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. DynaTrace

A DynaTrace egy alkalmazás teljesítményét figyelő és megfigyelhetőségi platform, amely valós idejű betekintést nyújt a szoftveralkalmazásokba és az infrastruktúrába. A Dynatrace mesterséges intelligenciát használ a teljesítményproblémák kiváltó okainak automatikus azonosítására és elemzésére, lehetővé téve a gyors diagnózist és megoldást.

A Dynatrace egyik erőssége a mesterséges intelligencia (AI) fejlett használata az automatizált kiváltó okok elemzéséhez. Az eszköz figyelemmel kíséri az alkalmazások teljesítményét, az infrastruktúra állapotát és a felhasználói élményt, majd mesterséges intelligenciát használ a kiváltó okok elemzésének automatizálásához.

A DynaTrace támogatja a felhőalapú technológiákat, integrálható a DevOps folyamatokba, és biztonsági felügyeleti és prediktív elemzési funkciókat kínál. A platform segít mérnöki csapatainak javítani a kód minőségét, növelni a rendszer általános teljesítményét és megbízhatóságát, valamint racionalizálni a szoftverfejlesztési életciklust.

A DynaTrace legjobb funkciói

Igazítsa IT-műveleteit a vállalkozás stratégiai céljaihoz azáltal, hogy összefüggésbe hozza alkalmazásának teljesítményét a legfontosabb üzleti mutatókkal.

Használja ki a DynaTrace valós idejű felügyeletét és AI-vezérelt fejlett elemzéseit, hogy javítsa megfigyelhetőségét és a problémák azonosítását bonyolult kontextusok esetén.

Használja ki a virtuális asszisztenst, amely intelligensen segít megtalálni a zavarok lehetséges kiváltó okait.

Egyszerű integrációval összekapcsolhatja az összes Dynatrace-adatát a ClickUp napi munkafolyamataival.

A DynaTrace korlátai

A rendszer beállítása és konfigurálása időigényes és bonyolult feladat.

A felhasználói élmény nem túl intuitív, javításra szorul.

DynaTrace árak

Digitális élményfigyelés: Óradíjas árazás

Infrastruktúra-felügyelet: Óradíjas árazás

Teljes körű felügyelet: Óradíjas árazás

DynaTrace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

5. PagerDuty

A PagerDuty egy incidenskezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket a digitális műveleteik során felmerülő kritikus problémák kezelésében és megoldásában.

A platform a valós idejű digitális műveletek központi csomópontja, amely különböző felügyeleti eszközök, alkalmazások és rendszerek jelzéseit összesíti.

A PagerDuty emellett fejlett elemzéseket és hasznos információkat is nyújt, amelyek segítségével a szervezetek tanulhatnak az incidensekből, azonosíthatják a mintákat, optimalizálhatják a teljesítményt és folyamatosan javíthatják működési folyamataikat.

A PagerDuty legjobb funkciói

Automatizálja az incidenskezelési folyamatot, hogy csapata gyorsabban felismerje, osztályozza és megoldja az incidenseket.

Értesítse a megfelelő érdekelt feleket a megfelelő időben, egyszerűsítve a kommunikációt és az együttműködést kritikus helyzetekben.

Növelje a válaszadási időt azzal, hogy csapatait rugalmassággal ruházza fel, hogy a PagerDuty mobilalkalmazás segítségével közvetlenül mobil eszközeikről ismerjék el és reagáljanak az incidensekre.

Konszolidálja az összes IT-műveletet, incidenskezelést és napi feladatkezelési folyamatot egy egységes platformon a PagerDuty és a ClickUp integrációjának kihasználásával.

A PagerDuty korlátai

A felhasználói felület első használatkor zavaró lehet.

A jelentéskészítési képességek javíthatók

PagerDuty árak

Ingyenes havonta legfeljebb 5 felhasználó számára

Professzionális: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Digitális műveletek: Egyedi árazás

PagerDuty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. AppDynamics

A Cisco AppDynamics az IT-csapatokat helyezi az üzleti tevékenység középpontjába. AIOps platformként az AppDynamics AI/ML-t használ az IT-műveletek különböző aspektusainak automatizálására.

A platform AI-vezérelt fejlett elemzéseket használ az anomáliák észlelésére, a potenciális problémák előrejelzésére, valamint a különböző forrásokból származó adatok automatikus összefüggésbe hozására a problémák kiváltó okainak azonosítása érdekében.

Az AppDynamics AIOps funkciói hozzájárulnak a hatékony és proaktív IT-műveletek kezeléséhez, automatizálást és intelligenciát biztosítva a modern IT-környezetekben.

Az AppDynamics legjobb funkciói

Lehetővé teszi a kódszintű dinamikát, így fejlesztői felismerhetik a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhatják az alkalmazás kódját a jobb hatékonyság érdekében.

Használja ki az AppDynamics végfelhasználói felügyeleti funkcióját, hogy betekintést nyerjen a felhasználói élménybe, a munkamenet részleteibe és a teljesítménymutatókba.

Támogassa a hatékony kommunikációt és döntéshozatalt a különböző funkciók és csapatok között azáltal, hogy többféle teljesítményfigyelési igényt kielégítő, egyedi jelentési műszerfalakat állít be.

Figyelje és kövesse nyomon az üzleti tranzakciókat az optimalizálható területek azonosítása érdekében.

Az AppDynamics korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult és időigényes.

Az első használatkor a felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a platform képességeit.

AppDynamics árak

Infrastruktúra-felügyeleti kiadás: 6 USD/hó CPU-magonként

Premium Edition: 33 USD/hó CPU-magonként

Enterprise Edition: 50 USD/hó CPU-magonként

Enterprise Edition SAP megoldásokhoz: 95 USD/hó CPU magonként

AppDynamics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

7. Moogsoft

A Moogsoft egy AIOps eszköz, amely javítja az IT-incidensek észlelését, kezelését és megoldását. A platform AI/ML technológiát használ az incidensek automatikus észlelésére és összefüggéseinek feltárására komplex IT-környezetekben.

A Moogsoft automatizált zajcsökkentéssel, korrelációval és az incidenskezelési munkafolyamatok közötti együttműködéssel törekszik az eseményadatok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására.

A Moogsoft legjobb funkciói

Az anomália-felismerő képességével azonosítsa az IT-rendszerek normál viselkedésétől való eltéréseket.

Alkalmazzon AI és ML technológiákat a minták felismeréséhez és azok ismétlődésének megelőzéséhez.

Automatizálja az incidenskezelési munkafolyamatot, és adjon vissza időt az IT-csapatainak, hogy a kritikusabb feladatokra koncentrálhassanak.

A Moogsoft korlátai

A vélemények és értékelések tekintetében viszonylag kevéssé ismert.

A gépi tanulási képességek javíthatók

Moogsoft árak

Egyedi árazás

Moogsoft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

8. LogicMonitor

A LogicMonitor egy átfogó, felhőalapú IT-infrastruktúra-felügyeleti és megfigyelhetőségi platform.

A platform legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy valós idejű betekintést nyerjenek teljes IT-rendszerük teljesítményébe és állapotába, beleértve a hálózatokat, szervereket, alkalmazásokat és felhőalapú erőforrásokat.

A platform proaktív riasztásokat, testreszabható irányítópultokat és prediktív elemzéseket biztosít, hogy az IT-csapatok gyorsan azonosíthassák és megoldhassák a problémákat, biztosítva az optimális teljesítményt, minimalizálva az állásidőt és támogatva az IT általános megbízhatóságát.

A LogicMonitor legjobb funkciói

Használja ki az automatizált felderítés és az előre konfigurált felügyeleti sablonok előnyeit, hogy egyszerűsítse a felügyelet telepítését és kezelését különböző környezetekben.

Minimalizálja az MTTR-t, vagyis a „hátralévő átlagos helyreállítási időt” azáltal, hogy biztosítja a kapcsolatot és a valós idejű láthatóságot az IT-rendszerekben.

Biztosítsa az alkalmazások robusztus teljesítményének figyelemmel kísérését

A LogicMonitor korlátai

Kisebb vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.

LogicMonitor árak

Egyedi árazás

LogicMonitor értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

9. Datadog

A Datadog egy felhőalapú felügyeleti és prediktív elemzési platform, amely átfogó betekintést nyújt a szervezet IT-infrastruktúrájába, alkalmazásaiba, naplóiba és egyebekbe.

Az eszköz segíti a szervezeteket a digitális átalakulási kezdeményezések előmozdításában.

A Datadog legfőbb megkülönböztető jellemzője, hogy teljes átláthatóságot biztosít a teljes technológiai stackben, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy valós időben figyeljék, hibajavítsák és optimalizálják rendszereik és alkalmazásaik teljesítményét.

A Datadog legjobb funkciói

Kezelje a felügyeleti követelményeket akkor is, ha IT-rendszerei bővülnek és egyre összetettebbé válnak. A Datadog úgy lett kialakítva, hogy az Ön szervezetének növekvő igényeinek megfelelően fejlődjön.

Használja ki a Datadog fejlett gépi tanulási képességeit, hogy korán felismerje a rendellenességeket, mielőtt azok problémákként jelentkeznének.

A Datadog szintetikus felügyeleti funkcióinak segítségével azonosíthatja a teljesítményproblémákat és biztosíthatja a pozitív felhasználói élményt.

Kombinálja a megfigyelhetőséget a napi feladatkezelési munkafolyamatokkal azáltal, hogy összekapcsolja a Datadogot a ClickUp-pal.

A Datadog korlátai

A kimerítő funkciókészlet megnehezítheti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.

Nagyobb csapatok és vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.

Datadog árak

Ingyenes akár 5 hosztig

Előny: 15 USD/hó/host áron

Vállalati: 23 USD/hó/host áron

Datadog értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

10. Edge Delta

Az Edge Delta valós időben feldolgozza a nagy adathalmazokat, áttörve az adatsilókat. Elosztott architektúrája lehetővé teszi bármilyen mennyiségű adat tárolását és keresését a költségek vagy a teljesítmény romlása nélkül.

Az Edge Delta egyik kiemelkedő jellemzője, hogy hangsúlyt fektet az edge computingre és a megfigyelhetőségi adatok valós idejű feldolgozására.

Az adatok periférián történő elemzésével a szervezetek azonnali betekintést nyerhetnek alkalmazásaik és rendszereik teljesítményébe, ami gyorsabb reagálást tesz lehetővé a problémákra és javítja az általános működési hatékonyságot.

Ez a megközelítés különösen előnyös az elosztott architektúrájú alkalmazások és az edge computing infrastruktúrát kihasználó alkalmazások esetében.

Az Edge Delta legjobb funkciói

Élvezze az adatfeldolgozás felett az ügynöki szinten elérhető páratlan ellenőrzést.

Növelje az összes adatában való gyors keresés képességét, mivel az eszköz az összes adatot objektumadatokként tudja feldolgozni, így alacsony költségű adattárolást tesz lehetővé.

Adatait gyártótól függetlenül továbbíthatja egy vagy több streaming célállomásra.

Kezelje egyszerűen a folyamatokat egy pont-és-kattintásos munkafolyamat segítségével, amely felváltja a bonyolult konfigurációs fájlokat.

Az Edge Delta korlátai

Skálázhatósági kihívások

Edge Delta árak

Professzionális: 0,20 USD/GB

Vállalatok: Egyedi árazás

Edge Delta értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Automatizálja és egyszerűsítse IT-folyamatait az AIOps segítségével

Egy hatékony AIOps-megoldás végre megvalósíthatja azt a visionárius digitális átalakulási kezdeményezést a szervezetében. Az AIOps-eszközök elengedhetetlenek a modern IT-csapatok számára, amelyek a mai IT-környezetek komplexitásával küzdenek.

Az AIOps eszközök, amelyek mesterséges intelligencia és gépi tanulási modellekkel működnek, megoldják a bonyolult infrastruktúrák, a nagy adatmennyiségek és a proaktív problémamegoldás szükségessége által jelentett kihívásokat.

A megfelelő AIOps platform, a ClickUp-pal kombinálva, automatizálhatja és modernizálhatja az IT-folyamatait. A ClickUp segíthet az IT-infrastruktúra racionalizálásában és megerősítésében, valamint a csapat termelékenységének és hatékonyságának növelésében minden szinten. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjához!