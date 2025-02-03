A 10 legjobb AIOps eszköz a felügyelethez és a műveletekhez 2025-ben

Az IT-műveletek folyamatosan változó jellege és a modern technológiai környezetek egyre növekvő komplexitása egyértelműen megmutatta az AIOps eszközök iránti igényt. Az AIOps, vagyis az IT-műveletekhez használt mesterséges intelligencia mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulás (ML) technológiákat használ különböző IT-műveleti feladatok fejlesztésére és automatizálására.
Az AIOps platformok célja a különböző IT-műveleti eszközök és platformok által generált adatok elemzése és értelmezése, a szolgáltatásbiztosítás és betekintés biztosítása, a rutin feladatok automatizálása, valamint a szervezetek segítése a problémák hatékonyabb felismerésében és megoldásában.
Ezek elősegítik a szolgáltatások állapotának és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítását, garantálva az optimális digitális ügyfélélményt és a magas ügyfél-elégedettségi szintet.
Modern IT-szakemberként Ön a legjobb AIOps platformot szeretné bevezetni vállalkozásában. Alapos kutatás után kiválasztottuk az Ön számára a legjobb AIOps szoftvermegoldásokat.
Akkor vágjunk is bele! ?
Mit kell keresnie az AIOps eszközökben?
Számos AIOps platform elérhető a piacon, és kissé zavaros lehet a választás, amikor megpróbálja kiválasztani a vállalkozásának leginkább megfelelőt.
De ne aggódjon! Összeállítottunk egy listát azokról a feltétlenül szükséges paraméterekről, amelyekre figyelnie kell az AIOps eszközök értékelésekor, függetlenül az AI felhasználási esetétől:
- Gép tanulási képességek: Értékelje az eszköz által az anomáliák észlelésére, a minták felfedezésére és a prediktív elemzésekre használt ML algoritmusokat és modelleket.
- Automatizálás és javítás: Határozza meg az eszköz képességeit a rutin feladatok automatizálása, az incidensek kezelése és a javító intézkedések tekintetében.
- Adatintegráció és források: Értékelje, hogy az eszköz mennyire integrálható a meglévő IT-infrastruktúrájába, felügyeleti rendszereibe és adatforrásaiba.
- Alapvető okok elemzése: Értékelje az eszköz képességét a hatékony alapvető okok elemzésére, amely segít azonosítani az incidenseket okozó alapvető problémákat.
- Skálázhatóság: Figyelembe kell venni az AIOps platform skálázhatóságát, hogy biztosan képes legyen kezelni a nagy és komplex IT-környezetekben generált adatmennyiséget. A választott eszköznek képesnek kell lennie a szervezet növekedésének támogatására.
- Riasztáskezelés: Vizsgálja meg, hogyan kezeli az eszköz a riasztásokat és az incidenseket, és hogy képes-e intelligensen rangsorolni és összefüggésbe hozni a riasztásokat.
- Könnyű használat: Értékelje a felhasználói felületet és az általános felhasználói élményt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz felhasználóbarát-e.
- Költség és ROI: Értékelje a potenciális befektetési megtérülést (ROI) az eszköz működési hatékonyság javítására és az állásidő csökkentésére irányuló képességei alapján.
- Biztonság: Értékelje, hogy az eszköz hogyan kezeli az érzékeny adatokat, és hogy rendelkezik-e a biztonság fokozását szolgáló funkciókkal.
- Megfelelés: Győződjön meg arról, hogy az AIOps eszköz betartja a biztonsági bevált gyakorlatokat és megfelel a vonatkozó iparági adatvédelmi előírásoknak.
A 10 legjobb AIOps eszköz
Most, hogy már rendelkezik az értékelési paraméterekkel, tekintse meg ezt a rövid listát a legjobb AIOps eszközökről. Ezek az eszközök mindegyike javíthatja az agilitást és növelheti az IT-műveleti csapatok teljesítményét.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one, AI-alapú termelékenységi platform, amely lehetővé teszi az összes munkahelyi művelet (beleértve az IT-csapatokét is), üzleti folyamat és rendszer létrehozását és kezelését. Mindezt egyetlen együttműködési munkaterületen belül.
A ClickUp mesterséges intelligencia eszköze, a ClickUp Brain, a világ első neurális hálózata, amely összeköti vállalatának tudását, dokumentumait, feladatait és munkatársait a mesterséges intelligenciával.
A ClickUp Brain AI Knowledge Manager növeli a termelékenységét, mivel csökkenti az információkeresés szükségességét. Kérdezzen bármit a munkájával kapcsolatban a ClickUp bármely részén, és másodpercek alatt részletes válaszokat kap.
A ClickUp Brain AI Project Manager segítségével könnyedén automatizálhatja a rutin IT-feladatokat, prioritásba helyezheti a kritikus fontosságú tevékenységeket, nyomon követheti csapata előrehaladását, konfigurálhatja az adatáramlást és valós idejű riasztásokat generálhat – mindezek a sikeres szoftvercsapatok elengedhetetlen összetevői.
Ráadásul a ClickUp és más AI Ops platformok, mint például a New Relic, Datadog, Prometheus stb. összekapcsolásával az összes incidenskövetési, felügyeleti és reagálási rendszert egyetlen platformon kezelheti. Nincs többé tucatnyi fül között való váltogatás!
A hatékony IT-műveletekhez képesnek kell lennie az adatok elemzésére és a potenciális folyamatbeli hiányosságok szisztematikus azonosítására. Ha elborzasztja az ilyen nagyságrendű, szervezet-szintű projekt megtervezésének és végrehajtásának gondolata, ne aggódjon!
Kezdje ezzel a használatra kész ClickUp adatelemzési eredmények sablonnal. Ez egyszerűsíti a releváns információk pontos forrásokból történő gyűjtésének és strukturálásának folyamatát. Gyors adatelemzés és az adatokból nyert betekintések vizualizálására specializálódott.
Miután azonosította az IT-folyamatok potenciális hiányosságait, valószínűleg kritikus döntéseket kell hoznia az IT-infrastruktúra jövőbiztosításához.
A ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablonja hasznos lehet az összes lehetséges választás objektív értékelésében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használjon előre definiált utasításokat, vagy hozzon létre sajátokat, hogy jelentéseket, projektösszefoglalókat, értekezletek tanulságait és egyebeket készítsen a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.
- A ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozási funkciójával nagy adathalmazokból nyerhet betekintést, hogy gyorsítsa és javítsa a döntéshozatalt és a problémamegoldást.
- Használja ki a több mint 100 szerepkörspecifikus AI-utasítást, amelyek segítenek a különböző döntéshozatali helyzetekben.
- Egyszerűsítse a műveleteket a beépített feladatok automatizálásával, vagy hozzon létre sajátot kódfüggőségek nélkül.
- Dolgozzon hatékonyan kedvenc IT Ops platformjaival, meglévő felügyeleti eszközeivel és olyan hasznos alkalmazásokkal, mint a Zapier, a Make és a Webhooks, a ClickUp integrációin keresztül.
A ClickUp korlátai
- Az első használatkor az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a ClickUp által kínált összes funkciót.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Splunk
A Splunk egy adatelemző megoldás, amely különböző rendszerekben figyeli és oldja meg a problémákat. Alkalmas szerver-, alkalmazás- és hálózati eszközök problémáinak pontos meghatározására.
Ezenkívül a Splunk megkönnyíti a jelentések és irányítópultok létrehozását, amelyek vizuálisan ábrázolják az adatokat a teljesítmény figyelemmel kísérése érdekében.
A Splunk IT Service Intelligence (ITSI) gépi tanulást használ a különböző forrásokból származó adatok elemzésére és összefüggéseinek feltárására, valós idejű, hasznos információkat nyújtva az IT-környezetről, a teljesítményről és a lehetséges problémákról.
A Splunk segítségével egységes biztonsági és megfigyelhetőségi platformot kap, amely megőrzi vállalati szintű rugalmasságát.
A Splunk legjobb funkciói
- Előzze meg a komoly problémákat azáltal, hogy felismeri és kijavítja a főbb fenyegetéseket, mielőtt azok költséges leállásokhoz vezetnének.
- Soha ne tegyen kompromisszumot a kritikus fontosságú szolgáltatások terén: állítsa vissza azokat perceken belül, biztosítva ezzel, hogy csapata termelékeny maradjon, miközben ügyfelei gondtalan élményben részesülnek.
- Szerezzen valós idejű áttekintést és hasznos információkat, hogy vízhatlan válaszadási ritmust alakíthasson ki, és folyamatosan erősíthesse üzleti rugalmasságát.
- Integrálja a ClickUp-pal, hogy az összes IT-műveleti adatát bevonja a feladatkezelő platformjába.
A Splunk korlátai
- A nagy adatmennyiségek drágák lehetnek
- A valós idejű riasztási funkció még fejlesztésre szorul.
Splunk árak
- Egyedi árazás
Splunk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)
3. BigPanda
A BigPanda egy AIOps platform, amely mesterséges intelligenciát használ a riasztások összefüggéseinek feltárásához és prioritásainak meghatározásához, az incidensek kezelésének automatizálásához és az IT-műveletek egyszerűsítéséhez a problémák gyorsabb megoldása érdekében.
A Big Panda különlegessége, hogy AIOps segítségével összeállítja és rangsorolja a különböző felügyeleti eszközök, például az Icinga, a ThousandEyes, a Prometheus stb. riasztásait, így segítve az IT-csapatokat abban, hogy a kritikus problémákra koncentrálhassanak és csökkenthessék a riasztások okozta fáradtságot.
Ez nagyon hasznos a zaj csökkentésében és abban, hogy csapataid a legkritikusabb kérdésekre koncentrálhassanak.
A BigPanda legjobb funkciói
- Valós idejű, kezelhető incidensekkel kapcsolatos információkat kaphat, mielőtt azok potenciálisan súlyos üzemszünetekhez vezetnének. A BigPanda összevonja a különböző beérkező eszközökből származó információkat, és gépi tanulás segítségével korrelálja azokat.
- Gyorsítsa fel a hibaelhárítási folyamatot. A BigPanda integrálható olyan külső eszközökkel, mint a Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow stb., hogy automatizálja és egyszerűsítse az incidensek kezelését.
- Használja ki a felhasználóbarát és testreszabható irányítópultokat, hogy vezetői mindig naprakészek legyenek az IT-folyamatok racionalizálásának folyamatában.
A BigPanda korlátai
- A támogatás és a válaszidő javításra szorul
- A felhasználók időnként lassúságot tapasztalnak
BigPanda árak
- Egyedi árazás
BigPanda értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. DynaTrace
A DynaTrace egy alkalmazás teljesítményét figyelő és megfigyelhetőségi platform, amely valós idejű betekintést nyújt a szoftveralkalmazásokba és az infrastruktúrába. A Dynatrace mesterséges intelligenciát használ a teljesítményproblémák kiváltó okainak automatikus azonosítására és elemzésére, lehetővé téve a gyors diagnózist és megoldást.
A Dynatrace egyik erőssége a mesterséges intelligencia (AI) fejlett használata az automatizált kiváltó okok elemzéséhez. Az eszköz figyelemmel kíséri az alkalmazások teljesítményét, az infrastruktúra állapotát és a felhasználói élményt, majd mesterséges intelligenciát használ a kiváltó okok elemzésének automatizálásához.
A DynaTrace támogatja a felhőalapú technológiákat, integrálható a DevOps folyamatokba, és biztonsági felügyeleti és prediktív elemzési funkciókat kínál. A platform segít mérnöki csapatainak javítani a kód minőségét, növelni a rendszer általános teljesítményét és megbízhatóságát, valamint racionalizálni a szoftverfejlesztési életciklust.
A DynaTrace legjobb funkciói
- Igazítsa IT-műveleteit a vállalkozás stratégiai céljaihoz azáltal, hogy összefüggésbe hozza alkalmazásának teljesítményét a legfontosabb üzleti mutatókkal.
- Használja ki a DynaTrace valós idejű felügyeletét és AI-vezérelt fejlett elemzéseit, hogy javítsa megfigyelhetőségét és a problémák azonosítását bonyolult kontextusok esetén.
- Használja ki a virtuális asszisztenst, amely intelligensen segít megtalálni a zavarok lehetséges kiváltó okait.
- Egyszerű integrációval összekapcsolhatja az összes Dynatrace-adatát a ClickUp napi munkafolyamataival.
A DynaTrace korlátai
- A rendszer beállítása és konfigurálása időigényes és bonyolult feladat.
- A felhasználói élmény nem túl intuitív, javításra szorul.
DynaTrace árak
- Digitális élményfigyelés: Óradíjas árazás
- Infrastruktúra-felügyelet: Óradíjas árazás
- Teljes körű felügyelet: Óradíjas árazás
DynaTrace értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
5. PagerDuty
A PagerDuty egy incidenskezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket a digitális műveleteik során felmerülő kritikus problémák kezelésében és megoldásában.
A platform a valós idejű digitális műveletek központi csomópontja, amely különböző felügyeleti eszközök, alkalmazások és rendszerek jelzéseit összesíti.
A PagerDuty emellett fejlett elemzéseket és hasznos információkat is nyújt, amelyek segítségével a szervezetek tanulhatnak az incidensekből, azonosíthatják a mintákat, optimalizálhatják a teljesítményt és folyamatosan javíthatják működési folyamataikat.
A PagerDuty legjobb funkciói
- Automatizálja az incidenskezelési folyamatot, hogy csapata gyorsabban felismerje, osztályozza és megoldja az incidenseket.
- Értesítse a megfelelő érdekelt feleket a megfelelő időben, egyszerűsítve a kommunikációt és az együttműködést kritikus helyzetekben.
- Növelje a válaszadási időt azzal, hogy csapatait rugalmassággal ruházza fel, hogy a PagerDuty mobilalkalmazás segítségével közvetlenül mobil eszközeikről ismerjék el és reagáljanak az incidensekre.
- Konszolidálja az összes IT-műveletet, incidenskezelést és napi feladatkezelési folyamatot egy egységes platformon a PagerDuty és a ClickUp integrációjának kihasználásával.
A PagerDuty korlátai
- A felhasználói felület első használatkor zavaró lehet.
- A jelentéskészítési képességek javíthatók
PagerDuty árak
- Ingyenes havonta legfeljebb 5 felhasználó számára
- Professzionális: 25 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként
- Digitális műveletek: Egyedi árazás
PagerDuty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (840+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
6. AppDynamics
A Cisco AppDynamics az IT-csapatokat helyezi az üzleti tevékenység középpontjába. AIOps platformként az AppDynamics AI/ML-t használ az IT-műveletek különböző aspektusainak automatizálására.
A platform AI-vezérelt fejlett elemzéseket használ az anomáliák észlelésére, a potenciális problémák előrejelzésére, valamint a különböző forrásokból származó adatok automatikus összefüggésbe hozására a problémák kiváltó okainak azonosítása érdekében.
Az AppDynamics AIOps funkciói hozzájárulnak a hatékony és proaktív IT-műveletek kezeléséhez, automatizálást és intelligenciát biztosítva a modern IT-környezetekben.
Az AppDynamics legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a kódszintű dinamikát, így fejlesztői felismerhetik a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhatják az alkalmazás kódját a jobb hatékonyság érdekében.
- Használja ki az AppDynamics végfelhasználói felügyeleti funkcióját, hogy betekintést nyerjen a felhasználói élménybe, a munkamenet részleteibe és a teljesítménymutatókba.
- Támogassa a hatékony kommunikációt és döntéshozatalt a különböző funkciók és csapatok között azáltal, hogy többféle teljesítményfigyelési igényt kielégítő, egyedi jelentési műszerfalakat állít be.
- Figyelje és kövesse nyomon az üzleti tranzakciókat az optimalizálható területek azonosítása érdekében.
Az AppDynamics korlátai
- A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult és időigényes.
- Az első használatkor a felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a platform képességeit.
AppDynamics árak
- Infrastruktúra-felügyeleti kiadás: 6 USD/hó CPU-magonként
- Premium Edition: 33 USD/hó CPU-magonként
- Enterprise Edition: 50 USD/hó CPU-magonként
- Enterprise Edition SAP megoldásokhoz: 95 USD/hó CPU magonként
AppDynamics értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
7. Moogsoft
A Moogsoft egy AIOps eszköz, amely javítja az IT-incidensek észlelését, kezelését és megoldását. A platform AI/ML technológiát használ az incidensek automatikus észlelésére és összefüggéseinek feltárására komplex IT-környezetekben.
A Moogsoft automatizált zajcsökkentéssel, korrelációval és az incidenskezelési munkafolyamatok közötti együttműködéssel törekszik az eseményadatok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására.
A Moogsoft legjobb funkciói
- Az anomália-felismerő képességével azonosítsa az IT-rendszerek normál viselkedésétől való eltéréseket.
- Alkalmazzon AI és ML technológiákat a minták felismeréséhez és azok ismétlődésének megelőzéséhez.
- Automatizálja az incidenskezelési munkafolyamatot, és adjon vissza időt az IT-csapatainak, hogy a kritikusabb feladatokra koncentrálhassanak.
A Moogsoft korlátai
- A vélemények és értékelések tekintetében viszonylag kevéssé ismert.
- A gépi tanulási képességek javíthatók
Moogsoft árak
- Egyedi árazás
Moogsoft értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (35+ értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
8. LogicMonitor
A LogicMonitor egy átfogó, felhőalapú IT-infrastruktúra-felügyeleti és megfigyelhetőségi platform.
A platform legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy valós idejű betekintést nyerjenek teljes IT-rendszerük teljesítményébe és állapotába, beleértve a hálózatokat, szervereket, alkalmazásokat és felhőalapú erőforrásokat.
A platform proaktív riasztásokat, testreszabható irányítópultokat és prediktív elemzéseket biztosít, hogy az IT-csapatok gyorsan azonosíthassák és megoldhassák a problémákat, biztosítva az optimális teljesítményt, minimalizálva az állásidőt és támogatva az IT általános megbízhatóságát.
A LogicMonitor legjobb funkciói
- Használja ki az automatizált felderítés és az előre konfigurált felügyeleti sablonok előnyeit, hogy egyszerűsítse a felügyelet telepítését és kezelését különböző környezetekben.
- Minimalizálja az MTTR-t, vagyis a „hátralévő átlagos helyreállítási időt” azáltal, hogy biztosítja a kapcsolatot és a valós idejű láthatóságot az IT-rendszerekben.
- Biztosítsa az alkalmazások robusztus teljesítményének figyelemmel kísérését
A LogicMonitor korlátai
- Kisebb vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.
LogicMonitor árak
- Egyedi árazás
LogicMonitor értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
9. Datadog
A Datadog egy felhőalapú felügyeleti és prediktív elemzési platform, amely átfogó betekintést nyújt a szervezet IT-infrastruktúrájába, alkalmazásaiba, naplóiba és egyebekbe.
Az eszköz segíti a szervezeteket a digitális átalakulási kezdeményezések előmozdításában.
A Datadog legfőbb megkülönböztető jellemzője, hogy teljes átláthatóságot biztosít a teljes technológiai stackben, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy valós időben figyeljék, hibajavítsák és optimalizálják rendszereik és alkalmazásaik teljesítményét.
A Datadog legjobb funkciói
- Kezelje a felügyeleti követelményeket akkor is, ha IT-rendszerei bővülnek és egyre összetettebbé válnak. A Datadog úgy lett kialakítva, hogy az Ön szervezetének növekvő igényeinek megfelelően fejlődjön.
- Használja ki a Datadog fejlett gépi tanulási képességeit, hogy korán felismerje a rendellenességeket, mielőtt azok problémákként jelentkeznének.
- A Datadog szintetikus felügyeleti funkcióinak segítségével azonosíthatja a teljesítményproblémákat és biztosíthatja a pozitív felhasználói élményt.
- Kombinálja a megfigyelhetőséget a napi feladatkezelési munkafolyamatokkal azáltal, hogy összekapcsolja a Datadogot a ClickUp-pal.
A Datadog korlátai
- A kimerítő funkciókészlet megnehezítheti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.
- Nagyobb csapatok és vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.
Datadog árak
- Ingyenes akár 5 hosztig
- Előny: 15 USD/hó/host áron
- Vállalati: 23 USD/hó/host áron
Datadog értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (440+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
10. Edge Delta
Az Edge Delta valós időben feldolgozza a nagy adathalmazokat, áttörve az adatsilókat. Elosztott architektúrája lehetővé teszi bármilyen mennyiségű adat tárolását és keresését a költségek vagy a teljesítmény romlása nélkül.
Az Edge Delta egyik kiemelkedő jellemzője, hogy hangsúlyt fektet az edge computingre és a megfigyelhetőségi adatok valós idejű feldolgozására.
Az adatok periférián történő elemzésével a szervezetek azonnali betekintést nyerhetnek alkalmazásaik és rendszereik teljesítményébe, ami gyorsabb reagálást tesz lehetővé a problémákra és javítja az általános működési hatékonyságot.
Ez a megközelítés különösen előnyös az elosztott architektúrájú alkalmazások és az edge computing infrastruktúrát kihasználó alkalmazások esetében.
Az Edge Delta legjobb funkciói
- Élvezze az adatfeldolgozás felett az ügynöki szinten elérhető páratlan ellenőrzést.
- Növelje az összes adatában való gyors keresés képességét, mivel az eszköz az összes adatot objektumadatokként tudja feldolgozni, így alacsony költségű adattárolást tesz lehetővé.
- Adatait gyártótól függetlenül továbbíthatja egy vagy több streaming célállomásra.
- Kezelje egyszerűen a folyamatokat egy pont-és-kattintásos munkafolyamat segítségével, amely felváltja a bonyolult konfigurációs fájlokat.
Az Edge Delta korlátai
- Skálázhatósági kihívások
Edge Delta árak
- Professzionális: 0,20 USD/GB
- Vállalatok: Egyedi árazás
Edge Delta értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Automatizálja és egyszerűsítse IT-folyamatait az AIOps segítségével
Egy hatékony AIOps-megoldás végre megvalósíthatja azt a visionárius digitális átalakulási kezdeményezést a szervezetében. Az AIOps-eszközök elengedhetetlenek a modern IT-csapatok számára, amelyek a mai IT-környezetek komplexitásával küzdenek.
Az AIOps eszközök, amelyek mesterséges intelligencia és gépi tanulási modellekkel működnek, megoldják a bonyolult infrastruktúrák, a nagy adatmennyiségek és a proaktív problémamegoldás szükségessége által jelentett kihívásokat.
A megfelelő AIOps platform, a ClickUp-pal kombinálva, automatizálhatja és modernizálhatja az IT-folyamatait. A ClickUp segíthet az IT-infrastruktúra racionalizálásában és megerősítésében, valamint a csapat termelékenységének és hatékonyságának növelésében minden szinten. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjához!