A 10 legjobb AIOps eszköz a felügyelethez és a műveletekhez 2025-ben

Engineering Team
2025. február 3.

Az IT-műveletek folyamatosan változó jellege és a modern technológiai környezetek egyre növekvő komplexitása egyértelműen megmutatta az AIOps eszközök iránti igényt. Az AIOps, vagyis az IT-műveletekhez használt mesterséges intelligencia mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulás (ML) technológiákat használ különböző IT-műveleti feladatok fejlesztésére és automatizálására.

Az AIOps platformok célja a különböző IT-műveleti eszközök és platformok által generált adatok elemzése és értelmezése, a szolgáltatásbiztosítás és betekintés biztosítása, a rutin feladatok automatizálása, valamint a szervezetek segítése a problémák hatékonyabb felismerésében és megoldásában.

Ezek elősegítik a szolgáltatások állapotának és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítását, garantálva az optimális digitális ügyfélélményt és a magas ügyfél-elégedettségi szintet.

Modern IT-szakemberként Ön a legjobb AIOps platformot szeretné bevezetni vállalkozásában. Alapos kutatás után kiválasztottuk az Ön számára a legjobb AIOps szoftvermegoldásokat.

Akkor vágjunk is bele! ?

Mit kell keresnie az AIOps eszközökben?

Számos AIOps platform elérhető a piacon, és kissé zavaros lehet a választás, amikor megpróbálja kiválasztani a vállalkozásának leginkább megfelelőt.

De ne aggódjon! Összeállítottunk egy listát azokról a feltétlenül szükséges paraméterekről, amelyekre figyelnie kell az AIOps eszközök értékelésekor, függetlenül az AI felhasználási esetétől:

  • Gép tanulási képességek: Értékelje az eszköz által az anomáliák észlelésére, a minták felfedezésére és a prediktív elemzésekre használt ML algoritmusokat és modelleket.
  • Automatizálás és javítás: Határozza meg az eszköz képességeit a rutin feladatok automatizálása, az incidensek kezelése és a javító intézkedések tekintetében.
  • Adatintegráció és források: Értékelje, hogy az eszköz mennyire integrálható a meglévő IT-infrastruktúrájába, felügyeleti rendszereibe és adatforrásaiba.
  • Alapvető okok elemzése: Értékelje az eszköz képességét a hatékony alapvető okok elemzésére, amely segít azonosítani az incidenseket okozó alapvető problémákat.
  • Skálázhatóság: Figyelembe kell venni az AIOps platform skálázhatóságát, hogy biztosan képes legyen kezelni a nagy és komplex IT-környezetekben generált adatmennyiséget. A választott eszköznek képesnek kell lennie a szervezet növekedésének támogatására.
  • Riasztáskezelés: Vizsgálja meg, hogyan kezeli az eszköz a riasztásokat és az incidenseket, és hogy képes-e intelligensen rangsorolni és összefüggésbe hozni a riasztásokat.
  • Könnyű használat: Értékelje a felhasználói felületet és az általános felhasználói élményt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz felhasználóbarát-e.
  • Költség és ROI: Értékelje a potenciális befektetési megtérülést (ROI) az eszköz működési hatékonyság javítására és az állásidő csökkentésére irányuló képességei alapján.
  • Biztonság: Értékelje, hogy az eszköz hogyan kezeli az érzékeny adatokat, és hogy rendelkezik-e a biztonság fokozását szolgáló funkciókkal.
  • Megfelelés: Győződjön meg arról, hogy az AIOps eszköz betartja a biztonsági bevált gyakorlatokat és megfelel a vonatkozó iparági adatvédelmi előírásoknak.

A 10 legjobb AIOps eszköz

Most, hogy már rendelkezik az értékelési paraméterekkel, tekintse meg ezt a rövid listát a legjobb AIOps eszközökről. Ezek az eszközök mindegyike javíthatja az agilitást és növelheti az IT-műveleti csapatok teljesítményét.

1. ClickUp

ClickUp Brain
Kezelje IT-műveleteit egyszerűen és hatékonyan a ClickUp Brain erejének kihasználásával.

A ClickUp egy all-in-one, AI-alapú termelékenységi platform, amely lehetővé teszi az összes munkahelyi művelet (beleértve az IT-csapatokét is), üzleti folyamat és rendszer létrehozását és kezelését. Mindezt egyetlen együttműködési munkaterületen belül.

A ClickUp mesterséges intelligencia eszköze, a ClickUp Brain, a világ első neurális hálózata, amely összeköti vállalatának tudását, dokumentumait, feladatait és munkatársait a mesterséges intelligenciával.

A ClickUp Brain AI Knowledge Manager növeli a termelékenységét, mivel csökkenti az információkeresés szükségességét. Kérdezzen bármit a munkájával kapcsolatban a ClickUp bármely részén, és másodpercek alatt részletes válaszokat kap.

A ClickUp Brain AI Project Manager segítségével könnyedén automatizálhatja a rutin IT-feladatokat, prioritásba helyezheti a kritikus fontosságú tevékenységeket, nyomon követheti csapata előrehaladását, konfigurálhatja az adatáramlást és valós idejű riasztásokat generálhat – mindezek a sikeres szoftvercsapatok elengedhetetlen összetevői.

Ráadásul a ClickUp és más AI Ops platformok, mint például a New Relic, Datadog, Prometheus stb. összekapcsolásával az összes incidenskövetési, felügyeleti és reagálási rendszert egyetlen platformon kezelheti. Nincs többé tucatnyi fül között való váltogatás!

A hatékony IT-műveletekhez képesnek kell lennie az adatok elemzésére és a potenciális folyamatbeli hiányosságok szisztematikus azonosítására. Ha elborzasztja az ilyen nagyságrendű, szervezet-szintű projekt megtervezésének és végrehajtásának gondolata, ne aggódjon!

Kezdje ezzel a használatra kész ClickUp adatelemzési eredmények sablonnal. Ez egyszerűsíti a releváns információk pontos forrásokból történő gyűjtésének és strukturálásának folyamatát. Gyors adatelemzés és az adatokból nyert betekintések vizualizálására specializálódott.

Használja a ClickUp adatelemzési eredmények sablonját, hogy rendszerezze a szervezet nagy mennyiségű történeti adatainak elemzését.
Használja a ClickUp adatelemzési eredmények sablonját, hogy rendszerezze a szervezet nagy mennyiségű történeti adatainak elemzését.

Miután azonosította az IT-folyamatok potenciális hiányosságait, valószínűleg kritikus döntéseket kell hoznia az IT-infrastruktúra jövőbiztosításához.

A ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablonja hasznos lehet az összes lehetséges választás objektív értékelésében.

Használja ki a ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonját, hogy csapata előnyt szerezzen.
Használja ki a ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonját, hogy csapata előnyt szerezzen.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Használjon előre definiált utasításokat, vagy hozzon létre sajátokat, hogy jelentéseket, projektösszefoglalókat, értekezletek tanulságait és egyebeket készítsen a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.
  • A ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozási funkciójával nagy adathalmazokból nyerhet betekintést, hogy gyorsítsa és javítsa a döntéshozatalt és a problémamegoldást.
  • Használja ki a több mint 100 szerepkörspecifikus AI-utasítást, amelyek segítenek a különböző döntéshozatali helyzetekben.
  • Egyszerűsítse a műveleteket a beépített feladatok automatizálásával, vagy hozzon létre sajátot kódfüggőségek nélkül.
  • Dolgozzon hatékonyan kedvenc IT Ops platformjaival, meglévő felügyeleti eszközeivel és olyan hasznos alkalmazásokkal, mint a Zapier, a Make és a Webhooks, a ClickUp integrációin keresztül.

A ClickUp korlátai

  • Az első használatkor az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a ClickUp által kínált összes funkciót.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Splunk

Splunk
via Splunk

A Splunk egy adatelemző megoldás, amely különböző rendszerekben figyeli és oldja meg a problémákat. Alkalmas szerver-, alkalmazás- és hálózati eszközök problémáinak pontos meghatározására.

Ezenkívül a Splunk megkönnyíti a jelentések és irányítópultok létrehozását, amelyek vizuálisan ábrázolják az adatokat a teljesítmény figyelemmel kísérése érdekében.

A Splunk IT Service Intelligence (ITSI) gépi tanulást használ a különböző forrásokból származó adatok elemzésére és összefüggéseinek feltárására, valós idejű, hasznos információkat nyújtva az IT-környezetről, a teljesítményről és a lehetséges problémákról.

A Splunk segítségével egységes biztonsági és megfigyelhetőségi platformot kap, amely megőrzi vállalati szintű rugalmasságát.

A Splunk legjobb funkciói

  • Előzze meg a komoly problémákat azáltal, hogy felismeri és kijavítja a főbb fenyegetéseket, mielőtt azok költséges leállásokhoz vezetnének.
  • Soha ne tegyen kompromisszumot a kritikus fontosságú szolgáltatások terén: állítsa vissza azokat perceken belül, biztosítva ezzel, hogy csapata termelékeny maradjon, miközben ügyfelei gondtalan élményben részesülnek.
  • Szerezzen valós idejű áttekintést és hasznos információkat, hogy vízhatlan válaszadási ritmust alakíthasson ki, és folyamatosan erősíthesse üzleti rugalmasságát.
  • Integrálja a ClickUp-pal, hogy az összes IT-műveleti adatát bevonja a feladatkezelő platformjába.

A Splunk korlátai

  • A nagy adatmennyiségek drágák lehetnek
  • A valós idejű riasztási funkció még fejlesztésre szorul.

Splunk árak

  • Egyedi árazás

Splunk értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

3. BigPanda

BigPanda
via BigPanda

A BigPanda egy AIOps platform, amely mesterséges intelligenciát használ a riasztások összefüggéseinek feltárásához és prioritásainak meghatározásához, az incidensek kezelésének automatizálásához és az IT-műveletek egyszerűsítéséhez a problémák gyorsabb megoldása érdekében.

A Big Panda különlegessége, hogy AIOps segítségével összeállítja és rangsorolja a különböző felügyeleti eszközök, például az Icinga, a ThousandEyes, a Prometheus stb. riasztásait, így segítve az IT-csapatokat abban, hogy a kritikus problémákra koncentrálhassanak és csökkenthessék a riasztások okozta fáradtságot.

Ez nagyon hasznos a zaj csökkentésében és abban, hogy csapataid a legkritikusabb kérdésekre koncentrálhassanak.

A BigPanda legjobb funkciói

  • Valós idejű, kezelhető incidensekkel kapcsolatos információkat kaphat, mielőtt azok potenciálisan súlyos üzemszünetekhez vezetnének. A BigPanda összevonja a különböző beérkező eszközökből származó információkat, és gépi tanulás segítségével korrelálja azokat.
  • Gyorsítsa fel a hibaelhárítási folyamatot. A BigPanda integrálható olyan külső eszközökkel, mint a Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow stb., hogy automatizálja és egyszerűsítse az incidensek kezelését.
  • Használja ki a felhasználóbarát és testreszabható irányítópultokat, hogy vezetői mindig naprakészek legyenek az IT-folyamatok racionalizálásának folyamatában.

A BigPanda korlátai

  • A támogatás és a válaszidő javításra szorul
  • A felhasználók időnként lassúságot tapasztalnak

BigPanda árak

  • Egyedi árazás

BigPanda értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. DynaTrace

DynaTrace
via DynaTrace

A DynaTrace egy alkalmazás teljesítményét figyelő és megfigyelhetőségi platform, amely valós idejű betekintést nyújt a szoftveralkalmazásokba és az infrastruktúrába. A Dynatrace mesterséges intelligenciát használ a teljesítményproblémák kiváltó okainak automatikus azonosítására és elemzésére, lehetővé téve a gyors diagnózist és megoldást.

A Dynatrace egyik erőssége a mesterséges intelligencia (AI) fejlett használata az automatizált kiváltó okok elemzéséhez. Az eszköz figyelemmel kíséri az alkalmazások teljesítményét, az infrastruktúra állapotát és a felhasználói élményt, majd mesterséges intelligenciát használ a kiváltó okok elemzésének automatizálásához.

A DynaTrace támogatja a felhőalapú technológiákat, integrálható a DevOps folyamatokba, és biztonsági felügyeleti és prediktív elemzési funkciókat kínál. A platform segít mérnöki csapatainak javítani a kód minőségét, növelni a rendszer általános teljesítményét és megbízhatóságát, valamint racionalizálni a szoftverfejlesztési életciklust.

A DynaTrace legjobb funkciói

  • Igazítsa IT-műveleteit a vállalkozás stratégiai céljaihoz azáltal, hogy összefüggésbe hozza alkalmazásának teljesítményét a legfontosabb üzleti mutatókkal.
  • Használja ki a DynaTrace valós idejű felügyeletét és AI-vezérelt fejlett elemzéseit, hogy javítsa megfigyelhetőségét és a problémák azonosítását bonyolult kontextusok esetén.
  • Használja ki a virtuális asszisztenst, amely intelligensen segít megtalálni a zavarok lehetséges kiváltó okait.
  • Egyszerű integrációval összekapcsolhatja az összes Dynatrace-adatát a ClickUp napi munkafolyamataival.

A DynaTrace korlátai

  • A rendszer beállítása és konfigurálása időigényes és bonyolult feladat.
  • A felhasználói élmény nem túl intuitív, javításra szorul.

DynaTrace árak

  • Digitális élményfigyelés: Óradíjas árazás
  • Infrastruktúra-felügyelet: Óradíjas árazás
  • Teljes körű felügyelet: Óradíjas árazás

DynaTrace értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

5. PagerDuty

PagerDuty
via PagerDuty

A PagerDuty egy incidenskezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket a digitális műveleteik során felmerülő kritikus problémák kezelésében és megoldásában.

A platform a valós idejű digitális műveletek központi csomópontja, amely különböző felügyeleti eszközök, alkalmazások és rendszerek jelzéseit összesíti.

A PagerDuty emellett fejlett elemzéseket és hasznos információkat is nyújt, amelyek segítségével a szervezetek tanulhatnak az incidensekből, azonosíthatják a mintákat, optimalizálhatják a teljesítményt és folyamatosan javíthatják működési folyamataikat.

A PagerDuty legjobb funkciói

  • Automatizálja az incidenskezelési folyamatot, hogy csapata gyorsabban felismerje, osztályozza és megoldja az incidenseket.
  • Értesítse a megfelelő érdekelt feleket a megfelelő időben, egyszerűsítve a kommunikációt és az együttműködést kritikus helyzetekben.
  • Növelje a válaszadási időt azzal, hogy csapatait rugalmassággal ruházza fel, hogy a PagerDuty mobilalkalmazás segítségével közvetlenül mobil eszközeikről ismerjék el és reagáljanak az incidensekre.
  • Konszolidálja az összes IT-műveletet, incidenskezelést és napi feladatkezelési folyamatot egy egységes platformon a PagerDuty és a ClickUp integrációjának kihasználásával.

A PagerDuty korlátai

  • A felhasználói felület első használatkor zavaró lehet.
  • A jelentéskészítési képességek javíthatók

PagerDuty árak

  • Ingyenes havonta legfeljebb 5 felhasználó számára
  • Professzionális: 25 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként
  • Digitális műveletek: Egyedi árazás

PagerDuty értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (840+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. AppDynamics

AppDynamics
via AppDynamics

A Cisco AppDynamics az IT-csapatokat helyezi az üzleti tevékenység középpontjába. AIOps platformként az AppDynamics AI/ML-t használ az IT-műveletek különböző aspektusainak automatizálására.

A platform AI-vezérelt fejlett elemzéseket használ az anomáliák észlelésére, a potenciális problémák előrejelzésére, valamint a különböző forrásokból származó adatok automatikus összefüggésbe hozására a problémák kiváltó okainak azonosítása érdekében.

Az AppDynamics AIOps funkciói hozzájárulnak a hatékony és proaktív IT-műveletek kezeléséhez, automatizálást és intelligenciát biztosítva a modern IT-környezetekben.

Az AppDynamics legjobb funkciói

  • Lehetővé teszi a kódszintű dinamikát, így fejlesztői felismerhetik a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhatják az alkalmazás kódját a jobb hatékonyság érdekében.
  • Használja ki az AppDynamics végfelhasználói felügyeleti funkcióját, hogy betekintést nyerjen a felhasználói élménybe, a munkamenet részleteibe és a teljesítménymutatókba.
  • Támogassa a hatékony kommunikációt és döntéshozatalt a különböző funkciók és csapatok között azáltal, hogy többféle teljesítményfigyelési igényt kielégítő, egyedi jelentési műszerfalakat állít be.
  • Figyelje és kövesse nyomon az üzleti tranzakciókat az optimalizálható területek azonosítása érdekében.

Az AppDynamics korlátai

  • A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult és időigényes.
  • Az első használatkor a felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a platform képességeit.

AppDynamics árak

  • Infrastruktúra-felügyeleti kiadás: 6 USD/hó CPU-magonként
  • Premium Edition: 33 USD/hó CPU-magonként
  • Enterprise Edition: 50 USD/hó CPU-magonként
  • Enterprise Edition SAP megoldásokhoz: 95 USD/hó CPU magonként

AppDynamics értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (370+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

7. Moogsoft

Moogsoft
via Moogsoft

A Moogsoft egy AIOps eszköz, amely javítja az IT-incidensek észlelését, kezelését és megoldását. A platform AI/ML technológiát használ az incidensek automatikus észlelésére és összefüggéseinek feltárására komplex IT-környezetekben.

A Moogsoft automatizált zajcsökkentéssel, korrelációval és az incidenskezelési munkafolyamatok közötti együttműködéssel törekszik az eseményadatok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására.

A Moogsoft legjobb funkciói

  • Az anomália-felismerő képességével azonosítsa az IT-rendszerek normál viselkedésétől való eltéréseket.
  • Alkalmazzon AI és ML technológiákat a minták felismeréséhez és azok ismétlődésének megelőzéséhez.
  • Automatizálja az incidenskezelési munkafolyamatot, és adjon vissza időt az IT-csapatainak, hogy a kritikusabb feladatokra koncentrálhassanak.

A Moogsoft korlátai

  • A vélemények és értékelések tekintetében viszonylag kevéssé ismert.
  • A gépi tanulási képességek javíthatók

Moogsoft árak

  • Egyedi árazás

Moogsoft értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (35+ értékelés)
  • Capterra: Nem elérhető

8. LogicMonitor

LogicMonitor
via LogicMonitor

A LogicMonitor egy átfogó, felhőalapú IT-infrastruktúra-felügyeleti és megfigyelhetőségi platform.

A platform legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy valós idejű betekintést nyerjenek teljes IT-rendszerük teljesítményébe és állapotába, beleértve a hálózatokat, szervereket, alkalmazásokat és felhőalapú erőforrásokat.

A platform proaktív riasztásokat, testreszabható irányítópultokat és prediktív elemzéseket biztosít, hogy az IT-csapatok gyorsan azonosíthassák és megoldhassák a problémákat, biztosítva az optimális teljesítményt, minimalizálva az állásidőt és támogatva az IT általános megbízhatóságát.

A LogicMonitor legjobb funkciói

  • Használja ki az automatizált felderítés és az előre konfigurált felügyeleti sablonok előnyeit, hogy egyszerűsítse a felügyelet telepítését és kezelését különböző környezetekben.
  • Minimalizálja az MTTR-t, vagyis a „hátralévő átlagos helyreállítási időt” azáltal, hogy biztosítja a kapcsolatot és a valós idejű láthatóságot az IT-rendszerekben.
  • Biztosítsa az alkalmazások robusztus teljesítményének figyelemmel kísérését

A LogicMonitor korlátai

  • Kisebb vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.

LogicMonitor árak

  • Egyedi árazás

LogicMonitor értékelések és vélemények

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

9. Datadog

Datadog
via Datadog

A Datadog egy felhőalapú felügyeleti és prediktív elemzési platform, amely átfogó betekintést nyújt a szervezet IT-infrastruktúrájába, alkalmazásaiba, naplóiba és egyebekbe.

Az eszköz segíti a szervezeteket a digitális átalakulási kezdeményezések előmozdításában.

A Datadog legfőbb megkülönböztető jellemzője, hogy teljes átláthatóságot biztosít a teljes technológiai stackben, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy valós időben figyeljék, hibajavítsák és optimalizálják rendszereik és alkalmazásaik teljesítményét.

A Datadog legjobb funkciói

  • Kezelje a felügyeleti követelményeket akkor is, ha IT-rendszerei bővülnek és egyre összetettebbé válnak. A Datadog úgy lett kialakítva, hogy az Ön szervezetének növekvő igényeinek megfelelően fejlődjön.
  • Használja ki a Datadog fejlett gépi tanulási képességeit, hogy korán felismerje a rendellenességeket, mielőtt azok problémákként jelentkeznének.
  • A Datadog szintetikus felügyeleti funkcióinak segítségével azonosíthatja a teljesítményproblémákat és biztosíthatja a pozitív felhasználói élményt.
  • Kombinálja a megfigyelhetőséget a napi feladatkezelési munkafolyamatokkal azáltal, hogy összekapcsolja a Datadogot a ClickUp-pal.

A Datadog korlátai

  • A kimerítő funkciókészlet megnehezítheti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.
  • Nagyobb csapatok és vállalkozások számára ez drágának bizonyulhat.

Datadog árak

  • Ingyenes akár 5 hosztig
  • Előny: 15 USD/hó/host áron
  • Vállalati: 23 USD/hó/host áron

Datadog értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (440+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

10. Edge Delta

Edge Delta
via Edge Delta

Az Edge Delta valós időben feldolgozza a nagy adathalmazokat, áttörve az adatsilókat. Elosztott architektúrája lehetővé teszi bármilyen mennyiségű adat tárolását és keresését a költségek vagy a teljesítmény romlása nélkül.

Az Edge Delta egyik kiemelkedő jellemzője, hogy hangsúlyt fektet az edge computingre és a megfigyelhetőségi adatok valós idejű feldolgozására.

Az adatok periférián történő elemzésével a szervezetek azonnali betekintést nyerhetnek alkalmazásaik és rendszereik teljesítményébe, ami gyorsabb reagálást tesz lehetővé a problémákra és javítja az általános működési hatékonyságot.

Ez a megközelítés különösen előnyös az elosztott architektúrájú alkalmazások és az edge computing infrastruktúrát kihasználó alkalmazások esetében.

Az Edge Delta legjobb funkciói

  • Élvezze az adatfeldolgozás felett az ügynöki szinten elérhető páratlan ellenőrzést.
  • Növelje az összes adatában való gyors keresés képességét, mivel az eszköz az összes adatot objektumadatokként tudja feldolgozni, így alacsony költségű adattárolást tesz lehetővé.
  • Adatait gyártótól függetlenül továbbíthatja egy vagy több streaming célállomásra.
  • Kezelje egyszerűen a folyamatokat egy pont-és-kattintásos munkafolyamat segítségével, amely felváltja a bonyolult konfigurációs fájlokat.

Az Edge Delta korlátai

  • Skálázhatósági kihívások

Edge Delta árak

  • Professzionális: 0,20 USD/GB
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Edge Delta értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Automatizálja és egyszerűsítse IT-folyamatait az AIOps segítségével

Egy hatékony AIOps-megoldás végre megvalósíthatja azt a visionárius digitális átalakulási kezdeményezést a szervezetében. Az AIOps-eszközök elengedhetetlenek a modern IT-csapatok számára, amelyek a mai IT-környezetek komplexitásával küzdenek.

Az AIOps eszközök, amelyek mesterséges intelligencia és gépi tanulási modellekkel működnek, megoldják a bonyolult infrastruktúrák, a nagy adatmennyiségek és a proaktív problémamegoldás szükségessége által jelentett kihívásokat.

A megfelelő AIOps platform, a ClickUp-pal kombinálva, automatizálhatja és modernizálhatja az IT-folyamatait. A ClickUp segíthet az IT-infrastruktúra racionalizálásában és megerősítésében, valamint a csapat termelékenységének és hatékonyságának növelésében minden szinten. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjához!

