Hogyan használható a mesterséges intelligencia a B2B értékesítésben (használati esetek és eszközök)

Különösen a B2B értékesítés esetében nehezebb elérni az ügyfeleket, a verseny keményebb, és csak korlátozott idő áll rendelkezésre a potenciális ügyfelek felkutatására, a kapcsolatok ápolására és az üzletek lezárására.

Szóval, hogyan lehet fordítani a helyzeten?

A lényeg az, hogy okosabb eszközöket és hatékonyabb értékesítési és marketing stratégiákat alkalmazzunk.

Azok az AI-eszközök, amelyek valós időben elemzik az adatokat és automatizálják az ismétlődő feladatokat, valódi változást hozhatnak. Az időigényes feladatok, például az adatbevitel kezelésétől a jobb döntéshozatalhoz szükséges ügyféladatok elemzéséig, az ilyen AI-alapú eszközök segítik az értékesítési csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben. Lehetővé teszik az értékesítőknek, hogy kevesebb időt töltsenek el eredménytelen feladatokkal, és ehelyett érdemi kapcsolatokat építsenek ki a megfelelő potenciális ügyfelekkel.

Olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudja, hogyan használhatja az AI-t a B2B értékesítésben. Többet megtudhat a leghasznosabb mesterséges intelligencia eszközökről és azok valós felhasználási eseteiről. Fejlesszük az értékesítési folyamatot, javítsuk az ügyfélkapcsolatokat, és végül érjük el a kvótákat. 🤝

⏰ 60 másodperces összefoglaló Így segítheti az AI a B2B értékesítési ciklusát: Az AI egyszerűsíti a komplex B2B értékesítési ciklusokat azáltal, hogy elemzi a vásárlók viselkedését és segít az értékesítési csapatoknak hatékonyan testreszabni az üzeneteket.

Automatizálja a nyomon követést és kövesse nyomon az elkötelezettséget, hogy megakadályozza a potenciális ügyfelek elvesztését a hosszú értékesítési ciklusok során.

Fokozza az ügyfélalapú marketinget azáltal, hogy prioritást ad a nagy értékű ügyfeleknek, és személyre szabja a kapcsolattartást az AI-alapú betekintés segítségével.

Javítsa a potenciális ügyfelek értékelését prediktív elemzésekkel, hogy a legígéretesebb potenciális ügyfelekre koncentrálhasson és növelhesse a konverziós arányokat.

Használjon AI-alapú chatbotokat, hogy valós időben vonzza be a potenciális ügyfeleket, és 24 órában, 7 napban a héten értékelje őket.

Használja ki az AI-alapú értékesítési előrejelzéseket a pontosabb bevételi előrejelzések és erőforrás-tervezés érdekében

Összefoglalja az értékesítési hívásokat, és az AI segítségével vonja le a követendő lépéseket, hogy egyszerűsítse a nyomon követést és előre mozdítsa az üzletkötéseket.

Kezelje teljes értékesítési folyamatát a ClickUp segítségével, hogy nyomon követhesse az üzleteket, automatizálhassa a feladatokat és javíthassa a csapat együttműködését.

📖 Olvassa el még: Egy értékesítési vezető napja részletesen

Az AI megértése a B2B értékesítésben

A B2B értékesítés összetettsége, mérete és kapcsolati jellege olyan stratégiai megközelítést igényel, amely túlmutat az egyszerű tranzakciókon. A B2C értékesítéssel ellentétben, ahol az impulzusvásárlások és az érzelmi kiváltó okok jelentős szerepet játszanak, a B2B értékesítési ciklusok hosszabbak, a döntéshozatalban több érdekelt fél vesz részt, és a bizalom kiemelten fontos. A siker a vevő problémáinak megértésén, testreszabott megoldások nyújtásán és hosszú távú kapcsolatok ápolásán múlik.

Bár az emberi érintés minden ügyfélszerzési stratégia kulcsfontosságú eleme, az AI segíthet a vásárlási folyamatok felmérésében az adatok mintáinak elemzésével, a vásárlói viselkedés előrejelzésével és a rutin feladatok automatizálásával.

Az AI-alapú betekintéssel a nagy értékű interakciókra koncentrálhat, és személyre szabottabb, időszerűbb elkötelezettségi stratégiákat hozhat létre.

🧠 Érdekesség: Az első mesterséges intelligenciával működő értékesítési asszisztens nem a ChatGPT volt, hanem az XCON, egy szakértői rendszer, amelyet a 80-as években a Digital Equipment Corporation fejlesztett ki számítógépes megrendelések konfigurálására. Ez évente 40 millió dollár költségmegtakarítást eredményezett, ami már korán bebizonyította, hogy a mesterséges intelligencia forradalmasíthatja az értékesítést.

Az AI azért elengedhetetlen a mai B2B értékesítésben, mert:

1. Az AI komplex vásárlási folyamatokat támogat

A B2B értékesítés hosszú, összetett vásárlási ciklusokat jelent, amelyekben több döntéshozó is részt vesz, mindegyikük saját igényeivel, prioritásaival és aggályaival.

Az AI a különböző érintkezési pontokon és érdekelt feleknél megfigyelt vásárlói viselkedés elemzésével egyszerűsíti ezt a folyamatot. Segít az értékesítési csapatoknak megérteni, mi motiválja a döntéseket. Értékesítési szakemberként Ön is profitálhat az AI használatából, hogy hatékonyabban szabhassa testre kapcsolattartási, üzenetküldési és elkötelezettségi stratégiáit.

👉🏼 Az AI például nyomon követheti, hogy a különböző érdekelt felek (pl. pénzügyi igazgatók és műszaki igazgatók) hogyan reagálnak a termékbemutatókra, és rávilágíthat arra, hogy az egyes személyek mit kereshetnek, így értékesítési csapata minden folyamat szakaszában konkrét kérdésekre tud reagálni.

2. Az AI hatékonyan kezeli a hosszabb értékesítési ciklusokat

A B2B értékesítésben az üzletkötések gyakran hónapokig is eltarthatnak, és az értékesítési képviselők kockáztatják, hogy ez idő alatt elveszítik a kapcsolatot a potenciális ügyféllel. Az AI segítségével automatizálhatja a nyomon követést, emlékeztetőket állíthat be, és megjósolhatja, mikor fog a potenciális ügyfél valószínűleg tovább lépni.

Emellett figyelemmel kísérheti a vásárlói magatartás finom változásait is, például a weboldal látogatásainak számának növekedését vagy bizonyos típusú tartalmak iránti érdeklődés növekedését. Ennek eredményeként az AI képes azonosítani a megfelelő pillanatot, amikor ezek a jelek összegyűlnek, és megkeresni vagy előrelépni az üzletkötésben.

3. Az AI segít az ügyfélalapú marketingben és értékesítésben

Számos B2B értékesítési stratégia, különösen a vállalati értékesítésben, az ügyfélalapú marketingre (ABM) összpontosít, ahol az erőfeszítések egy kiválasztott, nagy értékű ügyfélcsoportra koncentrálódnak.

Az AI segít prioritásként kezelni azokat a fiókokat, amelyeknél a konverzió valószínűsége a legnagyobb, olyan tényezők alapján, mint a korábbi elkötelezettség, a vállalat mérete, az iparág, az új finanszírozási körök vagy a vezetőségi változások.

Az értékesítési csapatok az AI segítségével rendkívül részletes szinten testreszabhatják a kapcsolattartást, hogy személyre szabott, releváns üzeneteket juttassanak el a legfontosabb döntéshozókhoz.

📖 Olvassa el még: A legjobb mesterséges intelligencia eszközök értékesítési csapatok számára

Hogyan használható a mesterséges intelligencia a B2B értékesítésben?

Az AI megváltoztatja, ahogyan az értékesítési csapatok potenciális ügyfeleket keresnek, személyre szabják a kapcsolatfelvételt és előre jelzik az ügyfelek igényeit, így az értékesítési folyamat minden szakasza hatékonyabbá válik. Íme néhány valós példa az AI B2B értékesítésben való felhasználására:

1. Javítsa a potenciális ügyfelek értékelését prediktív elemzésekkel

A hagyományos potenciális ügyfelek értékelése gyakran az értékesítési képviselők ösztönös megérzésein alapul – arra, hogy mely potenciális ügyfelek érdemesek az időt szánni rájuk.

Az AI segítségével a találgatásokat adat alapú megközelítéssé alakíthatja. Az AI elemzi a korábbi interakciók, vásárlási viselkedések és elkötelezettségi előzmények hatalmas mennyiségű adatait, hogy segítsen Önnek megfontolt döntéseket hozni.

Az olyan prediktív modellekkel, mint amilyeneket a Salesforce Einstein és a HubSpot használ, az AI valós időben pontosabban értékelheti a potenciális ügyfeleket, és felismerheti azokat a mintákat, amelyekből kiderül, mely potenciális ügyfeleknél a legnagyobb az esély a konverzióra, és mely tényezők vezetnek sikeres üzletkötéshez.

Ez kevesebb időpazarlást, nagyobb összpontosítást a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelekre és jobb konverziós arányokat jelent, ami segít az értékesítési csapatoknak okosabban, nem pedig keményebben dolgozni.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI beépül a munkaterületébe, és már biztonságos is? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

2. Automatizálja az ügyfélszegmentációt a célzott kampányokhoz

A hagyományos szegmentálás – az ügyfelek iparág vagy vállalatméret szerinti csoportosítása – csak korlátozott eredményeket hoz. A nagy értékű B2B üzletek lezárásához dinamikusabb, viselkedésalapú megközelítésre van szükség – és itt jön be a képbe az AI.

A gépi tanulási algoritmusok valós időben követik nyomon a különböző adatkészleteket az ügyfelek tevékenységének alapján, például a weboldal látogatásokat, a tartalomletöltéseket, a közösségi média aktivitást és az e-mailek megnyitását, hogy a tényleges viselkedés alapján pontosabb szegmenseket (más néven mikroszegmenseket) hozzanak létre.

Az ilyen mikroszegmensek lehetővé teszik, hogy rendkívül célzott üzeneteket és ajánlatokat küldjön, amelyek közvetlenül a potenciális ügyfelek igényeire reagálnak, így a lead-ápolási erőfeszítései sokkal hatékonyabbak lesznek.

3. Javítsa az értékesítési előrejelzéseket gépi tanulási modellekkel

Az értékesítési előrejelzés mindig is kihívást jelentett a B2B értékesítésben, de az AI segítségével ez most pontosabb, mint valaha.

Ahelyett, hogy csak a korábbi értékesítési adatokra támaszkodnának, az AI-alapú algoritmusok számos tényezőt – piaci trendeket, versenytársak tevékenységét, gazdasági változásokat és iparági eseményeket – elemeznek, hogy pontosabban megjósolják a jövőbeli értékesítést.

Ez segít az értékesítési csapatoknak reális célokat kitűzni, hatékonyabban tervezni az erőforrásokat, és biztosítani, hogy a képviselők a megfelelő időben a legmagasabb ROI-val rendelkező megfelelő ügyfelekre koncentráljanak. A jobb előrejelzés pozitív hatással van a készletgazdálkodásra és a termékfejlesztésre is.

4. AI-alapú csevegőrobotok bevezetése az azonnali potenciális ügyfél-elkötelezés érdekében

Az AI-alapú csevegőrobotok már régóta nem csak egyszerű GYIK-válaszadók – ma már aktív értékesítési asszisztensek, akik képesek minősíteni a potenciális ügyfeleket, megbeszéléseket szervezni, sőt termékeket is ajánlani.

Amikor egy potenciális ügyfél meglátogatja webhelyét vagy interakcióba lép a közösségi médián, egy AI-alapú chatbot valós időben léphet kapcsolatba vele. Összegyűjti a legfontosabb részleteket, mint például a költségvetés, az ütemterv és a problémás pontok.

A chatbotok a nap 24 órájában dolgoznak, így segítik az értékesítési csapatokat a legjobb potenciális ügyfelek prioritásba helyezésében és a megfelelő képviselőkhöz való továbbításában, biztosítva, hogy egyetlen lehetőség se vesszen kárba.

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú csevegőrobotok képesek saját nyelvet kitalálni (nos, majdnem)! 2017-ben a Facebook kutatói olyan robotokat hoztak létre, amelyek egymással tárgyalnak. De ahelyett, hogy a szokásos angol nyelvet használták volna, a robotok saját rövidítéseket kezdtek kitalálni, hogy gyorsabban köthessenek üzleteket. Ez nem volt szándékos, de teljesen meglepte a kutatókat, és felkavarta az internetet!

5. Személyre szabott értékesítési kapcsolatfelvétel az AI-alapú betekintés segítségével

Az AI-alapú e-mail marketing a személyre szabást messze túlmutatja a keresztnév hozzáadásán – segít az értékesítési csapatoknak olyan üzeneteket készíteni, amelyek valóban hatást gyakorolnak.

Az e-mailek, telefonhívások, találkozók, közösségi média interakciók és ügyfélszolgálati megkeresések adatainak elemzésével az AI feltárja, mi a legfontosabb az egyes potenciális ügyfelek számára.

👉🏼 Tegyük fel például, hogy egy potenciális ügyfél nemrég részt vett egy csapatmunka témájú webináriumon. Ebben az esetben az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint a ClickUp Brain, létrehozhatnak egy e-mailt, amely kiemeli, hogy terméke hogyan javítja a csapat kommunikációját, így elérése relevánsabbá és hatékonyabbá válik. (Maradjon velünk, és megmutatjuk, hogyan!)

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt a munkaterület egészének kontextusát megőrizve.

6. Összegezze és adjon meg intézkedési pontokat a megbeszélésekből/értékesítési hívásokból az AI segítségével

Az olyan AI-eszközök, mint a ClickUp AI Notetaker, megkönnyítik a hívás utáni adminisztrációt azáltal, hogy elemzik a találkozók átiratából vagy a csevegési naplófájlokból származó beszélgetési adatokat, és kivonják belőlük a legfontosabb tanulságokat, döntéseket és teendőket.

Automatizálja a találkozók átírását, jegyzetelését és összefoglalását a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Ezek az AI által generált összefoglalók integrálhatók a CRM- vagy feladatkezelő rendszerébe, ahol az AI akár határidőket és emlékeztetőket is hozzárendelhet a következő lépésekhez. Ez kevesebb kézi jegyzetelést, több figyelmet a kapcsolatépítésre és a követések elmulasztásának elkerülését jelenti, így az értékesítési folyamat zökkenőmentesen haladhat tovább.

📖 Olvassa el még: A legjobb B2B CRM szoftvereszközök

👀 Tudta? Az AI-t bevezető értékesítési csapatok jelentős sikereket értek el: 83%-uk bevétel növekedésről számolt be, szemben a nem AI-t használó csapatok 66%-ával.

AI szoftverek használata a B2B értékesítésben

Az értékesítési folyamat minden egyes szakaszához más-más eszközt használhat, de ez gyakran túlterhelt technológiai háttérhez, végtelen alkalmazásváltáshoz és időpazarláshoz vezet.

Mi lenne, ha egy mesterséges intelligenciával működő platform mindent összefoghatna? Képzelje el, hogy egyetlen helyen láthatja az értékesítési folyamatot, nyomon követheti az üzletkötések előrehaladását, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és zökkenőmentesen együttműködhet a legígéretesebb potenciális ügyfelek megszerzésében.

Pontosan ezt kínálja a ClickUp értékesítési projektmenedzsment platformja. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen hatékony, mesterséges intelligenciával támogatott platformba egyesíti projektjeit, tudását és csevegését.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a B2B értékesítés optimalizálásához a ClickUp hatékony AI-eszközeivel.

1. A potenciális ügyfelek felkutatásának egyszerűsítése

A B2B potenciális ügyfelek generálásának két legfontosabb szempontja az értékes tartalommal történő vonzás és a személyre szabott üzenetekkel történő ápolás. Az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint a ClickUp Brain, megkönnyítik és hatékonyabbá teszik ezt a folyamatot.

A ClickUp Brain generatív mesterséges intelligenciája lehetővé teszi, hogy gyorsan létrehozzon személyre szabott e-maileket, amelyekkel kapcsolatba léphet a potenciális ügyfelekkel. Egyszerűen adja meg az e-mail témáját és kontextusát, válassza ki a hangnemet és a kreativitás szintjét, és másodpercek alatt elkészítheti a vázlatot.

Készítsen kontextusfüggő értékesítési e-maileket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain nem csak értékesítési képviselőknek szól – értékes eszköz a tanulási és fejlesztési csapat számára is. A Brain segítségével gyorsan létrehozhatnak képzési anyagokat és értékesítési coaching tartalmakat, így a képviselők gyorsabban felzárkózhatnak a magas színvonalú erőforrásokhoz.

Készítsen értékesítési képzési anyagokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain és a ClickUp Clips együttes használata még több lehetőséget kínál. A ClickUp Clips fejlett képernyőfelvételi funkciói lehetővé teszik olyan bemutatók, bemutató videók és bevezető tartalmak létrehozását, amelyek komplex fogalmakat könnyen érthető formátumban mutatnak be.

Emellett termékbemutatókat is készíthet az értékesítési képviselők számára, hogy jobban megértsék a termék funkcióit és hatékonyabban tudják értékesíteni azokat.

Készítsen hatékony termékbemutatókat a ClickUp Clips segítségével

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek felkutatásához és az értékesítési folyamatok bővítéséhez?

2. Hatékonyabb értekezletek lebonyolítása

A B2B értékesítési csapatok napjuk nagy részét megbeszéléseken töltik, akár potenciális ügyfelekkel, akár meglévő ügyfelekkel, akár belső csapatokkal, például a termék- és marketingcsapattal.

Bár ezek a beszélgetések rendkívül fontosak, a jegyzetelés, a legfontosabb pontok összefoglalása és a teendők nyomon követése értékes időt vehet el az értékesítésből vagy a stratégia kidolgozásából.

Ebben segít a ClickUp AI Notetaker. Leírja a megbeszéléseket, elemzi a beszélgetés tartalmát, és világos összefoglalókat készít a teendőkkel együtt, így Ön az ügyletek lezárására koncentrálhat, ahelyett, hogy adminisztratív munkákba fulladna.

Összegezze a hosszú értekezletek jegyzetét, és gyorsabban tegyen lépéseket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

3. Automatizálja az értékesítési folyamatokat

A hosszú és bonyolult B2B értékesítési folyamat több mozgó alkatrészből áll.

A potenciális ügyfelek felkutatásától és a leadek generálásától a szerződések véglegesítéséig és az új ügyfelek bevonásáig a folyamat számos manuális feladatot tartalmaz, amelyeket a csapatnak nyomon kell követnie, utánajárnia és végrehajtania. Ezek jelentős időt és erőfeszítést igényelhetnek, lassítva az általános értékesítési ciklust.

Az értékesítési termelékenység javítása és a fontos feladatok elmulasztásának kockázatának csökkentése érdekében meg kell határoznia, mely feladatok delegálhatók, és értékesítési automatizálási eszközt kell használnia azok automatikus végrehajtásához.

A ClickUp Automations tökéletesen alkalmas erre a feladatra. Íme néhány ismétlődő (de kritikus) feladat, amelyet az eszköz elvégezhet:

A potenciális ügyfelek folyamatban lévő helyzetének megfelelően rendeljen követési feladatokat az értékesítési képviselőkhöz.

Automatikus állapotfrissítések indítása, amikor az ügyfelek lépéseket tesznek

A feladatok prioritásait valós időben módosíthatja, hogy csapata a legfontosabb lehetőségekre koncentrálhasson.

Szüntesse meg a kézi frissítéseket, és biztosítsa a potenciális ügyfelek zökkenőmentes áthaladását az értékesítési folyamaton.

Automatizálja az ismétlődő értékesítéssel kapcsolatos feladatokat a ClickUp Automations segítségével, és takarítson meg időt

💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével természetes nyelven hozhat létre egyedi automatizálásokat. Például egyszerűen írja be az AI kontextus ablakba: „Amikor egy potenciális ügyfél átkerül a „ajánlat elküldve” állapotba, hozzon létre egy nyomonkövetési feladatot, és rendelje hozzám.” A ClickUp Brain beállítja az automatizálást, és így a nyomonkövetés sokkal egyszerűbbé válik!

4. KPI-k nyomon követése testreszabható irányítópultokkal

A B2B értékesítésben a folyamatok egyértelmű, egységes áttekintése nem csak hasznos, hanem elengedhetetlen. Több potenciális ügyfél, különböző szakaszban lévő ügyletek és egy csapat irányítása mellett a helyzet gyorsan kezelhetetlenné válhat. Fontos részletek elsikkadhatnak, és lehetőségek maradhatnak kiaknázatlanul.

A ClickUp Dashboards segítségével világosan láthatja értékesítési folyamatának mutatóit.

Ezért is fontos, hogy egyetlen irányítópulttal követhesse nyomon az előrehaladást, figyelemmel kísérhesse a csapat teljesítményét és értékelhesse az előrejelzések pontosságát, így mindig egy lépéssel előrébb járhat.

A ClickUp Dashboards testreszabható, átfogó képet nyújt az értékesítési folyamatról. Nyomon követheti az üzleteket, figyelemmel kísérheti az értékesítési teljesítményt, és valós időben láthatja, hogyan haladnak az üzletek. Azonnal felismerheti a trendeket, láthatja, ki köt üzleteket, és azonosíthatja, hol van szüksége a csapatának további támogatásra.

Több üzletet lezárni úgy, hogy közben megőrizze a személyes kapcsolatot, nem kis feladat. Egy elmulasztott határidő vagy egy kommunikációs hiba az üzlet elvesztését jelentheti – és ez túl nagy kockázat.

Az AI képes kezelni az ismétlődő feladatokat, de egy erős, AI-alapú CRM-re van szükség ahhoz, hogy minden szervezett és szinkronban legyen.

Rendezze el az összes potenciális ügyfélhez és ügyfélhez kapcsolódó információt és dokumentumot a ClickUp Sales CRM segítségével.

Vegyük például a ClickUp CRM-jét. Ez segít egy személyre szabott ügyfél-adatbázis felépítésében, így értékesítési és marketingcsapatai:

Részletes áttekintést kaphat értékesítési folyamatairól a ClickUp testreszabható Kanban táblázata segítségével.

Az AI és az automatizálás segítségével minden üzletet kézben tarthat anélkül, hogy elveszítené a személyes kapcsolatot.

Úgy gondolom, hogy ez minden olyan helyzetben hasznos, ahol adatokat kell rendezni és figyelni, az értékesítési képviselőktől a vezetői csapatokig, mindenki megtalálhatja a ClickUp használatának előnyeit.

Úgy gondolom, hogy ez minden olyan helyzetben hasznos, ahol adatokat kell rendezni és figyelni, az értékesítési képviselőktől a vezetői csapatokig, mindenki megtalálhatja a ClickUp használatának előnyeit.

6. Gyorsított munka testreszabható értékesítési sablonokkal

Ha kevés az időd, és a teendőlista egyre hosszabb lesz, akkor jól jöhetnek a használatra kész értékesítési sablonok. Rugalmas keretrendszert kínálnak az értékesítési stratégia felvázolásához, a folyamatok nyomon követéséhez és az értékesítési csatorna vizualizálásához – mindezt anélkül, hogy a nulláról kellene kezdened.

A ClickUp sablonkönyvtára minden igényt kielégít! Az értékesítési terv sablonoktól az értékesítési csatorna sablonokig minden igényhez megtalálható a megfelelő sablon.

Vegyük például a ClickUp Sales Tracker sablont. Ez egy helyen gyűjti össze a legfontosabb értékesítési mutatókat, így könnyebben láthatja, hogy csapata eléri-e a célokat, hol van szükség fejlesztésre, és hogyan alakulnak a számok.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon értékesítési tevékenységét egy könnyen használható felületen a ClickUp Sales Tracker Template segítségével.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Értékesítési célok kitűzése

Kövesse nyomon az egyéni és a csapat teljesítményét

Ismerje meg a termékek haszonkulcsát

Tekintse meg az egyes termékek értékesítési állapotát

Kövesse nyomon a havi értékesítési volumeneket

A sablon egyedi állapotokat kínál az értékesítési folyamat nyomon követéséhez, olyan opciókkal, mint Befejezve, Cél elérve, Cél nem elérve, Nem kezdődött el és Folyamatban.

Tartalmaz továbbá 12 egyedi attribútummal rendelkező egyéni mezőket, például Szállítási költség, Visszaküldés, Egységköltség, Szállítási díj és Nyereségcél, amelyek megkönnyítik a legfontosabb értékesítési információk tárolását és a teljesítmény egy pillanat alatt történő megjelenítését.

🌟 Ideális: A sablon segítségével az értékesítési vezetők nyomon követhetik képviselőik teljesítményét, míg a képviselők láthatják, hogy egyéni erőfeszítéseik hogyan járulnak hozzá a csapat céljainak eléréséhez.

👉🏼 Ha ez érdekesnek tűnik, akkor a ClickUp Sales CRM sablon és a ClickUp Sales Call sablon is tetszhet Önnek!

Az értékesítési csapatok hatékonyabban dolgoznak a ClickUp segítségével

A B2B értékesítés nem a gyors eredményekről szól, hanem a tartós ügyfélkapcsolatok kiépítéséről és a bizalom elnyeréséről. A nagyobb üzletek és a több döntéshozó miatt a folyamat gyorsan bonyolulttá válhat. Ezért az értékesítési stratégiát a B2B vásárlók, különösen a felsővezetők és a legfontosabb érdekelt felek egyedi igényeihez kell igazítani.

A jó hír? A ClickUp értékesítési AI-eszközei segítenek leküzdeni a komplexitást. Ők végzik el az ismétlődő feladatokat, így a csapata azokra a dolgokra koncentrálhat, amelyek valóban eredményt hoznak: személyre szabott ügyfélkapcsolatok, testreszabott termékbemutatók és stratégiai kapcsolatépítés. Ráadásul egy hatékony CRM-mel, amely mindent szinkronban tart, az értékesítési folyamat kezdettől végéig egyszerűsödik.

Készen áll a B2B értékesítési célok elérésére? Kezdje el még ma a ClickUp használatát!