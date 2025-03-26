Zoom árak: csomagok és funkciók a megfelelő választáshoz

Csak 2024 júniusában a Zoom weboldala 11,2 millió látogatást kapott asztali számítógépekről és mobil eszközökről. Lenyűgöző, igaz?

A népszerűség azonban sokféleséget is jelent. A Zoom többféle árazási csomagot kínál, hogy minden igényt kielégítsen. A megfelelő Zoom-csomag kiválasztása fontos, különösen az üzleti felhasználók számára. Ha egy kis startup felesleges funkciókkal ellátott prémium üzleti csomagot vásárol, azok költségei jelentősen megterhelik a költségvetését.

Ebben a blogban a Zoomot, mint vezető videokonferencia-platformot vesszük górcső alá. Megvizsgáljuk az árazási csomagjait, főbb funkcióit, előnyeit és hátrányait, valamint azt, hogy van-e a Zoomnak alternatívája az Ön igényeinek megfelelően.

Pro csomag : Hosszabb találkozók, AI integráció és felhőalapú tárolás

Üzleti csomag : Legfeljebb 300 résztvevőt támogat fejlett együttműködési eszközökkel.

Vállalati csomag: Egyedi árak nagy létszámú értekezletekhez, fejlett biztonsági és AI eszközökkel. A Zoom árazásának előnyei és hátrányai Előnyök : Zökkenőmentes integráció, korlátlan felhőalapú tárhely (magasabb csomagok) és erős biztonság

Hátrányok: Az ingyenes csomag korlátai, a felhasználónkénti költségek összeadódnak, és a fejlett funkciók megtanulása időt igényel. A ClickUp mint Zoom alternatíva A ClickUp többet kínál, mint egyszerű videokonferenciát – integrálja a projektmenedzsmentet, a csapatcsevegést, a feladatok automatizálását, az AI-alapú értekezletjegyzeteket és a táblákat egy platformba. A ClickUp árazási csomagjai és előnyei Ingyenes csomag korlátlan feladatokkal és felhasználókkal

Fizetős csomagok, amelyek munkafolyamat-automatizálást, fejlett biztonságot és zökkenőmentes integrációt kínálnak a Zoom, a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

A ClickUp egyetlen platformba egyesíti a kommunikációt, a projektmenedzsmentet és az együttműködést.

Mi az a Zoom?

via Zoom

A Zoom egy videokonferencia-platform, amely zökkenőmentes videotalálkozók, webináriumok és csapatcsevegések funkcióival rendelkezik. Akár távoli csapatokat irányít, akár virtuális eseményeket szervez, ez a platform megkönnyíti az együttműködést.

Ha nagy létszámú értekezletet szeretne szervezni HD videóval és virtuális háttérrel, a Zoom a legjobb választás. Az értekezletkezelő szoftver korlátlan felhőalapú tárhelyet és fájlmegosztást kínál webináriumok lebonyolításához is.

A Zoom egyszerűsíti az üzleti kommunikációt olyan fejlett funkciókkal, mint a Zoom Rooms, a breakout szobák, az egyéni személyes értekezlet-azonosítók és a Google Naptárhoz hasonló alapvető alkalmazásokkal való zökkenőmentes integráció.

Globális népszerűsége a felhasználóbarát felületének, a biztonsági beállításainak és a különböző árazási csomagoknak köszönhető, a Zoom ingyenes alapcsomagjától a dedikált ügyfélkapcsolati menedzserekkel rendelkező vállalati megoldásokig.

🧠 Érdekes tény: Emlékszik, amikor a Zoom népszerűsége robbanásszerűen megnőtt? 📈 Sajnos ez a Zoom-bombázás elterjedéséhez is vezetett, amikor nem kívánt vendégek zavaró tartalmakkal zavarták meg a találkozókat.

Zoom árak és csomagok

A Zoom különböző igényeket kielégítő, változatos árazási csomagokat kínál. Nézzük meg őket:

1. Ingyenes csomag

Ha önálló vállalkozóként most kezdte meg tevékenységét, a Zoom alapcsomag kiváló választás. Azok számára is ideális, akik a Zoom alapvető funkcióit, például a képernyőmegosztást, a csevegőintegrációt és a jegyzetmegosztási lehetőségeket szeretnék igénybe venni.

A Zoom előfizetéssel professzionális megjelenést biztosító funkciókat, például virtuális háttérképeket kaphat a megbeszéléseihez, anélkül, hogy befektetési gondokkal kellene foglalkoznia.

📍 Főbb funkciók

Találkozó időtartama: Akár 40 perces Zoom-találkozókat is könnyedén szervezhet.

Résztvevők száma: Akár 100 résztvevőt is meghívhat zökkenőmentes videokonferenciákra.

Csevegés és együttműködés: Könnyed kommunikáció a beépített csapatcsevegővel

Videók készítése: Készítsen akár 5 rövid, kétperces videót a Clips Basic segítségével.

Találkozók ütemezése: Könnyen ütemezhet találkozókat a Mail és a Naptár (Ügyfél) segítségével.

Dokumentummegosztás: A Docs Basic segítségével akár 10 dokumentumot is megoszthat.

Táblák: Kreatív ötletelés 3 szerkeszthető táblával

🎯 Kiknek szól Magánszemélyek, szabadúszók és kis csapatok, akiknek alapvető videokonferencia-szoftverre van szükségük, anélkül, hogy fizetős csomagot kellene vásárolniuk.

➡️ További információ: Egyéni megbeszélés sablonok vezetőknek

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiával való feltöltődésnek!

2. Pro csomag

Ha kis csapatod van, az alapvető funkciók nem feltétlenül felelnek meg az igényeidnek. Ebben az esetben a Pro csomag kiváló választás, hogy Zoom-fiókodat egy magasabb szintre emeld. Átfogóbb funkciókat kínál, hogy vállalkozásod zökkenőmentesen működhessen.

Ez a csomag felhőalapú rögzítési funkcióval rendelkezik, amely segít az egész csapatnak naprakész maradni minden projektben bekövetkező új változásokról.

📍 Főbb funkciók

Tartalmazza a Basic csomagban szereplő összes funkciót, valamint további funkciókat:

A találkozók időtartamának meghosszabbítása: A találkozók időtartama legfeljebb 30 órára meghosszabbítható.

Résztvevők száma: Akár 100 résztvevőt is könnyedén fogadhat egy-egy értekezleten.

AI integráció: Tegye hatékonyabbá az értekezleteket az AI Companion intelligens asszisztenssel.

Felhőalapú tárolás: A felvételeket biztonságosan tárolhatja 5 GB felhőalapú tárhelyen.

Zökkenőmentes dokumentálás: Zökkenőmentes együttműködés korlátlan számú dokumentummal

Korlátlan videók készítése: Készítsen korlátlan számú videót a Clips Plus segítségével.

Ütemezés segítség : Ütemezzen és kezelje a Mail és a Naptár (Ügyfél és Szolgáltatás) segítségével.

További alkalmazás-támogatás: Egy évig ingyenesen hozzáférhet a legfontosabb alkalmazásokhoz.

🎯 Kiknek szól Kis- és középvállalkozások, valamint távoli csapatok, amelyek fejlett funkciókra, hosszabb értekezletidőkre és megbízható felhőalapú tárolásra szorulnak.

💸 Árak

15,99 USD/hó felhasználónként (havi számlázás)

13,33 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

⚡ Bónusz: Ingyenes képernyőfelvevőt keres, amely nem tartalmaz zavaró vízjeleket? Nézze meg a 15 legjobb ingyenes képernyőfelvevő eszközt vízjelek nélkül a zökkenőmentes felvételekhez! 🎥

3. Üzleti csomag

Nézze meg az üzleti csomagot, amely hatékonyabbá teszi Zoom-találkozóit. Ez a tökéletes megoldás nagy csapatok számára, amelyek hatékony funkciókra van szükségük, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetést.

A csomag a Business csomag összes Zoom funkcióját tartalmazza, és néhány további speciális funkciót is kínál, amelyek egy növekvő vállalkozás számára megfelelőek lehetnek.

📍 Főbb funkciók

Magasabb résztvevői létszám: Akár 300 résztvevőt is fogadhat nagyobb értekezletek esetén.

Whiteboard együttműködés: Korlátlan számú whiteboarddal együttműködhet brainstorming céljából.

Ütemezés útközben: A beépített ütemezővel könnyedén A beépített ütemezővel könnyedén ütemezheti a Zoom-találkozókat.

Magas szintű biztonság: Biztosítsa platformját SSO-val, kezelt domainekkel és egyebekkel.

🎯 Kiknek szól Kis- és középvállalkozások, amelyek skálázható videokonferencia-szoftvert keresnek, nagyobb kapacitással és eszközökkel a zökkenőmentes integráció és üzleti kommunikáció érdekében.

💸 Árak

21,99 $ (havi számlázás)

18,32 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

4. Vállalati csomag

Ha szervezetének a legjobb videokonferencia-platformra van szüksége, az Enterprise csomag páratlan teljesítményt, rugalmasságot és támogatást kínál.

Ez a csomag tökéletes azoknak a szervezeteknek, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a videokonferenciákra, és olyan megoldásra van szükségük, amely kielégíti nagy csapatuk sokféle igényét.

📍 Főbb funkciók

Legmagasabb résztvevői szám: Akár 1000 résztvevőt is fogadhat nagy léptékű találkozókra.

Zökkenőmentes együttműködés: Dolgozzon együtt korlátlan számú táblával, felhőalapú tárolóval és dokumentummegosztással.

Zoom Phone: Fokozza a kommunikációt a teljes funkcionalitású Zoom Phone (PBX rendszer) segítségével.

AI-támogatás: Növelje termelékenységét az AI Companion segítségével az intelligens együttműködés érdekében.

Fokozott termelékenység: Maradjon szervezett a Scheduler, a Rooms, a Webinars és a Workspace Reservations segítségével.

Erős biztonság: Biztosítsa a legmagasabb szintű biztonságot fejlett beállításokkal, SSO-val, kezelt domainnel és még sok mással.

🎯 Kiknek szól 250 vagy több felhasználóval rendelkező nagyvállalatok, amelyek hatékony platformra van szükségük a globális kommunikációhoz, webináriumokhoz és üzleti tevékenységekhez, prémium funkciókkal és dedikált támogatással.

💸 Árak

Egyedi árak

A Zoom árazásának előnyei és hátrányai

A Zoom árazása rugalmasságot kínál, de honnan tudhatja, hogy Önnek megéri-e? Nézzük meg néhány fontos előnyt és hátrányt, hogy segítsünk a döntésben.

A Zoom árazásának előnyei

Zökkenőmentes integráció más eszközökkel: Szinkronizálja a Google Naptárral, a Zoom Phone-nal és más eszközökkel a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Korlátlan felhőalapú tárhely: A Business és Enterprise csomagok bőséges tárhelyet biztosítanak felvételek és fájlok számára.

Erős biztonság: Az SSO és a kezelt domainekhez hasonló fejlett beállítások védik az érzékeny adatokat.

Funkciókban gazdagabb magasabb szintű csomagok: A magasabb szintű csomagok olyan fejlett eszközöket tartalmaznak, mint a Zoom Whiteboard, az AI Companion, a Zoom Rooms, a Zoom Webinars és a korlátlan számú értekezlet.

VOIP és telefonintegrációk: A Zoom Phone zökkenőmentes VOIP szolgáltatást nyújt üzleti hívásokhoz.

Kiegészítő rugalmasság: Válasszon további funkciókat, mint például a Zoom Contact Center, a felhőalapú felvétel és még sok más, az egyedi igényeinek megfelelően.

🔍 Tudta? Az első videohívás még 1964-ben történt! 😲 Jóval a Zoom megjelenése előtt, az 1964-es világkiállításon már kísérleteztek a videocsevegéssel. 🌎✨

Ne hagyjuk figyelmen kívül a korlátozásokat sem. Íme néhány, a Zoom árazásával kapcsolatos hátrány, amelyet érdemes figyelembe venni:

A Zoom árazásának hátrányai

Ingyenes csomag korlátai: A 40 perces időkorlátú értekezletek frusztrálóak lehetnek.

A felhasználónkénti költségek összeadódnak: több felhasználó magasabb költségeket jelent, különösen nagy csapatok esetében.

A fejlett funkciók elsajátításának időigénye: Egyes eszközök, például a Zoom Whiteboard vagy az AI Companion elsajátítása időbe telik.

Korlátozó alacsonyabb szintek: Az alacsonyabb szintű csomagok nem tartalmaznak olyan fejlett eszközöket, mint az AI Companion és a korlátlan tárhely.

A kiegészítők további költségekkel járnak: a Zoom Phone, a Zoom Webinars, a nagy létszámú értekezletek és a felhőalapú tárolás kiegészítők megnövelik a teljes költséget.

Bonyolult beállítás vállalatok számára: A vállalati igényekhez való testreszabás késleltetheti a bevezetést.

Miért érdemes alternatívákat keresni a Zoom helyett?

Bár a Zoom számos funkciót kínál kedvező áron, nem mentes a hibáktól. A felhasználónkénti költségek gyorsan felhalmozódhatnak, különösen nagyobb csapatok esetében. Mint korábban említettük, az ingyenes csomagban a Zoom-értekezletek hossza 40 percre korlátozódik, és az olyan alapvető eszközök, mint a Zoom Phone és a Zoom Webinars, kiegészítő szolgáltatások.

A Zoom platform fejlett funkciói kezdők számára túl bonyolultak lehetnek, és a zökkenőmentes fájlmegosztás vagy a korlátlan felhőalapú tárolás csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Ha tehát olyan videokonferencia-megoldást keres, amely ugyanolyan vagy jobb funkciókkal rendelkezik, nagyobb rugalmasságot, versenyképes árakat és testreszabott szolgáltatásokat kínál, akkor érdemes megnéznie a Zoom szoftver alternatíváit.

⚡ Bónusz: Nehézséget okoz a jegyzőkönyvek vezetése? Szerezze be ezt a 10 ingyenes jegyzet sablont, hogy szervezettebb és hatékonyabb jegyzeteléssel jobb jegyzőkönyveket készíthessen! 📝✨

ClickUp: átfogó alternatíva a Zoomhoz

Ha olyan eszközt keres, amely nem csak videotalálkozók szervezésére alkalmas, akkor a ClickUp a megoldás. Mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, zökkenőmentesen integrálja a videós együttműködést a projektmenedzsmenttel, a csapatcsevegéssel, a brainstorminggal és még sok mással – mindezt egy helyen.

Miért jobb alternatíva a ClickUp?

A Zoom elsősorban videohívásokra és alapvető funkciókra, például breakout szobákra és virtuális háttérre összpontosít, de a ClickUp ennél többet kínál. Megszakításmentes hívásokat, zökkenőmentes átmenetet a megbeszélések és feladatok között, valamint átfogó projektmenedzsment eszközöket biztosít.

Nincs szükség az alkalmazások közötti váltásra a megbeszélések, feladatok és jegyzetek miatt – a ClickUp segítségével csapata mindig egy hullámhosszon marad. A megbeszélések kezelésétől és a felhasználói fiókok nyomon követésétől a biztonsági beállítások optimalizálásáig és a felhőben történő munkamenetek rögzítéséig a ClickUp minden tekintetben felülmúlja a Zoomot.

További funkciói segítségével mindent kezelhet, a tárgyalási információktól a projekt ütemtervéig, így minden pénzt megér az üzleti tervében vagy éves előfizetésében.

A ClickUp legfontosabb funkciói

A ClickUp nem csak egy Zoom alternatíva – ez a legkiválóbb platform az intelligens együttműködéshez és a termelékenységhez. Íme néhány figyelemre méltó funkciója a ClickUp-nak, amelyet érdemes felfedezni:

1. ClickUp Chat: A csapatkommunikáció központja

Csevegjen csapataival szálakba rendezett beszélgetésekben, csatoljon fájlokat és hozzárendeljen megjegyzéseket a ClickUp Chat segítségével

A Zoom-mal ellentétben a ClickUp Chat szálakba rendezett beszélgetéseket, közvetlen üzenetküldést és feladat közbeni megjegyzéseket kínál – mindezt egy helyen. Gyors frissítéseket küldhet, fájlokat oszthat meg és konkrét beszélgetéseket rendelhet hozzá a releváns feladatokhoz – mindezt a projekt munkaterületén belül.

Termékbevezetést tervez? Hozzon létre egy dedikált csevegőcsatornát, rendeljen fel feladatokat közvetlenül az üzenetekből, és soha többé ne veszítse el a kontextust. Nincs többé zsonglőrködés a Zoom-fiókjával és különálló csapatcsevegő alkalmazásokkal – a ClickUp mindent elintéz.

🌟 Bónusz tipp: Szeretne hatékonyabb értekezleteket tartani és növelni a csapat hatékonyságát? Tanulja meg , hogyan lehet produktív értekezleteket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát ezekkel a tippekkel, és nézze meg, hogyan szárnyal a csapata termelékenysége: 🚀 Gyűjts visszajelzéseket a folyamatos fejlesztés érdekében 🗣️ Határozzon meg egyértelmű célokat a ClickUp napirend-sablonjával 📝 Csak a legfontosabb résztvevőket hívja meg 🍕 Határozza meg az alapvető szabályokat a zökkenőmentes kommunikáció érdekében 📏 Kezdje és fejezze be időben ⏰ Tartsa be a napirendjét 🗂️ Használjon vizuális segédeszközöket a figyelem felkeltéséhez 📊 Bátorítson mindenkit a részvételre 🙋 Ossza meg azonnal a találkozó jegyzőkönyvét 📨 Vezetői rotáció az új ötletekért 🔄

2. ClickUp Clips: Mutasd, ne mondd!

A ClickUp Clips segítségével zökkenőmentesen rögzítheti és beágyazhatja a klipeket a Csevegés és Feladatok menüpontokban

Bonyolult feladatokat kell elmagyarázni anélkül, hogy egyéni megbeszéléseket szervezne? Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő és a hang rögzítéséhez, és vezesse végig csapatát a folyamatokon lépésről lépésre.

Legyen szó egy gyors bemutató az új munkatársak beillesztéséhez vagy visszajelzés egy tervhez, a Clips személyre szabott megoldást kínál anélkül, hogy hosszabb megbeszéléseket kellene tartani a Zoom csomag keretében.

3. ClickUp Whiteboards: egyszerű brainstorming

Ötleteljen a csapattal, és dolgozzon együtt a ClickUp Whiteboards segítségével!

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan együttműködhet, ötleteket térképezhet fel és feladatokat kapcsolhat össze közvetlenül a táblájáról, valós időben. Mostantól vizuálisan térképezheti fel marketingkampányát, majd egyetlen kattintással minden jegyzetet feladattá alakíthat.

Ez a tökéletes eszköz kreatív munkához, projekttervezéshez és csapat brainstorminghoz – nincs szükség Zoom szolgáltatásokra. Ráadásul minden összekapcsolódik a munkafolyamatokkal.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: intelligens átírás és feladat-automatizálás

Egyszerűsítse megértekezéseit a ClickUp mesterséges intelligenciával működő jegyzetelőjével. Egyszerűen adja hozzá a jegyzetelőt a tervezett Zoom-hívásaihoz, és az automatikusan csatlakozik, hogy minden részletet rögzítsen. A jegyzetelő valós időben leírja a beszélgetéseket, és a jegyzeteket közvetlenül egy privát ClickUp Doc-ba menti, hogy könnyen vissza lehessen rájuk hivatkozni.

De ez még nem minden. Az AI jegyzetelő még egy lépéssel tovább megy, és kivonja a beszélgetésből a legfontosabb teendőket és megállapításokat.

Ezeket a teendőket átadhatja a ClickUp Brainnek, a ClickUp beépített AI asszisztensének, amely azokat egyértelmű következő lépésekkel ellátott, végrehajtható feladatokká alakítja. Legyen szó feladatok kiosztásáról, határidők meghatározásáról vagy a projekt frissítéseinek összefoglalásáról, a ClickUp Brain gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon el.

A hang-szöveg átírástól és fordítástól az automatizált feladat létrehozásig, a ClickUp Brain és az AI meeting notetaker együttesen órákat takarít meg Önnek a kézi munkából, növeli a termelékenységet és biztosítja, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.

Kereshető átiratok és megvalósítható feladatok a ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain kombinációval

5. Zökkenőmentes integráció a Zoom, a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal

A ClickUp integrálható az összes kedvenc értekezleteszközével, és segít a feladatok kezelésében, a frissítések nyomon követésében, az aszinkron videokommunikáció egyszerűsítésében, valamint a képernyőfelvételek platformok közötti megosztásában, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

Használja a ClickUp Zoom integrációkat a közvetlen értekezletek ütemezéséhez, a ClickUp Slack integrációkat a csapat csevegéséhez, és a ClickUp Microsoft Teams integrációkat a jobb együttműködéshez.

6. Feladat- és projektmenedzsment a zökkenőmentesebb munkafolyamatokért

A ClickUp Meetings segítségével egyszerűsítheti csapata megbeszéléseinek kezelését és szervezését. Tervezze meg a megbeszéléseket közvetlenül a naptárából, és gondoskodjon arról, hogy mindenki tisztában legyen a megbeszélések napirendjével. A megbeszélés után használja a ClickUp AI-alapú megbeszéléseszközeit a jegyzetek rögzítéséhez, a teendők kiosztásához és a nyomon követéshez, így biztosítva, hogy a megbeszélések eredményei konkrét cselekvésekhez vezessenek.

7. Korlátlan számú felhasználó és feladat – ingyen

Szűkös a költségvetése? A ClickUp ingyenes csomagja korlátlan számú felhasználót és feladatot kínál – tökéletes személyes használatra, szabadúszóknak és növekvő csapatoknak, akiknek nincs szükségük fizetős csomagra.

Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a funkciókat és előnyöket élvezheti, mint egy csúcsminőségű termelékenységi eszköz, anélkül, hogy előfizetési csomagra lenne szüksége.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy rohannod kell, hogy jegyzeteket készíts a megbeszélésekről? Miért nem hagyod, hogy az AI intézze ezt? Tedd félre a tollat és a papírt! Használd az AI produktív megbeszéléseket 🚀

A ClickUp árak áttekintése

A ClickUp árazási csomagjai rugalmasságot kínálnak minden igény kielégítésére – függetlenül attól, hogy személyes feladatokat kezel, vagy dinamikus csapatprojekteket vezet.

1. Örökre ingyenes csomag

Kezdje el használni a ClickUp örökre ingyenes csomagját, anélkül, hogy egy fillért is költenie kellene. A csomag alapvető funkciókat kínál a személyes termelékenység növeléséhez és a kis projektek hatékony kezeléséhez, anyagi kötelezettségvállalás nélkül.

📍 Főbb funkciók

Tároljon akár 100 MB-nyi fájlt az egyszerű hozzáférés és kezelés érdekében.

Hozzon létre korlátlan számú feladatot, hogy munkája szervezett maradjon.

Adjon hozzá korlátlan számú ingyenes csomagot a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

Biztonságosabbá teheti fiókját a kétfaktoros hitelesítéssel.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy egyszerűsítse a kommunikációt és a tervezést.

Az Everything View segítségével mindent egy helyen láthat, így jobb áttekintést kap.

A Kanban táblák segítségével vizualizálhatja a munkafolyamatokat, így szervezett maradhat és prioritásokat állíthat fel a feladatok között.

Kezelje az agilis projektek sprinteit, és hatékonyan kövesse nyomon az előrehaladást.

Naptár nézet segítségével ütemezheti a feladatokat, hogy megtervezhesse és kezelhesse a határidőket.

Testreszabhatja a mezőket az igényeinek megfelelően egy alapvető menedzser segítségével a személyre szabott szervezés érdekében.

🎯 Kiknek szól Személyes feladatokat kezelő magánszemélyek, diákok, szabadúszók vagy bárki, aki ingyenes eszközt keres a szervezettség fenntartásához.

2. Korlátlan csomag

Az Unlimited csomagot olyan kis csapatok számára tervezték, amelyek fejlett funkciókat keresnek a termelékenység növelése és a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Korlátlan tárhellyel, integrációkkal és hatékony eszközökkel minden szükséges funkciót biztosít a munkafolyamatok optimalizálásához és az együttműködés elősegítéséhez – ez elengedhetetlen frissítés a növekvő csapatok számára.

📍 Főbb funkciók

Minden, ami a Free Forever csomagban benne van, plusz:

Tartsa összes fájlját biztonságban és könnyen hozzáférhető helyen, tárolási korlátok nélkül.

Integrálja korlátlan számú harmadik féltől származó eszközzel a munkafolyamatok javítása érdekében.

Készítsen korlátlan számú ClickUp irányítópultot a projektek áttekinthetőbbé tételéhez.

Hívjon meg vendégeket testreszabható jogosultságokkal

Vizuálisan kezelje projektjeit a ClickUp Gantt-diagramokkal

Adjon hozzá korlátlan számú egyéni mezőt a munkaterület testreszabásához

Tartsa csapatát kapcsolatban korlátlan csevegési üzenetküldéssel

Állítson be automatikus számításokat az oszlopokban, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.

Használja a ClickUp alkalmazást az e-mailek kezelésére és megválaszolására a központosított kommunikáció érdekében.

A jobb kezelés érdekében szervezze a felhasználókat csapatokba

🎯 Kiknek szól Kis csapatok, amelyeknek robusztus projektmenedzsmentre van szükségük, növekvő vállalkozások és startupok, amelyek költséghatékony, prémium funkciókkal rendelkező eszközt keresnek.

💸 Árak

7 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

10 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás)

3. Üzleti csomag

Az üzleti csomag fejlett eszközöket kínál a hatékonyság növeléséhez és a termelékenység fokozásához a növekvő szervezetek számára. Ideális közepes méretű csapatok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a projektmenedzsment munkafolyamatokat és fejlett jelentéskészítési és automatizálási funkciókkal szeretnék javítani az együttműködést.

📍 Főbb funkciók

Az Unlimited csomagban szereplő összes szolgáltatás, valamint:

Könnyen hozzáférhet fiókjához a Google SSO integrációval Hatékony együttműködés korlátlan számú csapat létrehozásával Projektadatok exportálása egyedi exportálási lehetőségekkel Automatizálja a feladatokat és a munkafolyamatokat, hogy időt takarítson meg Készítsen informatív irányítópultokat fejlett funkciókkal Pontosan kövesse nyomon az időt a projektekben Becsülje meg pontosan az időt a precíz tervezés érdekében Kezelje a munkaidő-nyilvántartásokat a jobb időkövetés érdekében Felügyelje a munkaterhelést, hogy elkerülje a kiégést Vizualizálja a projekteket idővonalakkal és a ClickUp Mind Maps segítségével

🎯 Kiknek szól Közepes méretű csapatok, amelyek automatizálással, fejlett jelentésekkel, munkaterhelés-kiegyenlítéssel és a részlegek közötti egyszerűsített kommunikációval kezelik a projekteket.

💸 Árak

12 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

19 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás)

4. Vállalati csomag

A ClickUp Enterprise csomagja testreszabott támogatást és fejlett funkciókat kínál szervezetek és nagy csapatok számára, amelyek több projektet és összetett munkafolyamatot kezelnek, és magas szintű biztonságot igényelnek.

Vállalkozása racionalizálhatja működését, javíthatja az együttműködést és biztosíthatja a legmagasabb szintű adatbiztonságot személyre szabott bevezetéssel és felügyelt szolgáltatásokkal.

📍 Főbb funkciók

Személyre szabott élmény érdekében fehér címkézze munkaterületét!

Állítson be részletes jogosultságokat a biztonságos hozzáférés-vezérléshez

Automatizálja az űrlapok munkafolyamatait feltételes logikával

Integrálja rendszereit a vállalati API segítségével

Hozzon létre korlátlan számú egyedi szerepkört a személyre szabott hozzáféréshez

Könnyen megoszthatja a tereket meghatározott csapatokkal

Az egyéni beállításokhoz alapértelmezett személyes nézeteket menthet el.

Korlátlan számú frissítés és üzenet közzététele

Biztosítsa az MSA és HIPAA szabványoknak való megfelelést

Használja az egyszeri bejelentkezést (SSO) az egyszerűbb hozzáférés érdekében.

🎯 Kiknek szól Nagy szervezetek, amelyek több csapattal rendelkeznek, és magas szintű testreszabásra, vállalati szintű biztonságra, dedikált támogatásra és skálázhatóságra van szükségük.

💸 Árak

Egyedi árak – Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal egy bemutatóért

Kiegészítők

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonkéntClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 6 dollárért

Használja a ClickUp-ot, és váltson át a Zoom-találkozókról!

A Zoom kétségkívül fantasztikus eszköz videohívásokhoz. A projektek, munkafolyamatok és csapatkommunikáció kezelése terén azonban a ClickUp egy szinttel feljebb lép. Ez több, mint egyszerű találkozók – ez egy komplett termelékenységi központ.

Aggódik a váltás miatt? Semmi gond! A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a Zoomba. Folytathatja a hívásait, miközben minden mást egy helyen kezelhet.

A ClickUp minden, amire szüksége van, és még több. Egyszerűsíti a munkafolyamatokat – feladatkezelés, célkitűzés, dokumentumszervezés, csapatkommunikáció, ötletelés és együttműködés – mindezt egy helyen.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és növelje termelékenységét!