Zoom Pro vagy Zoom Business: melyik a legjobb?

A globális munkakörnyezetben a videohívások nem csupán kényelmi funkciók, hanem titkos fegyverei, amelyekkel a csapatok kontinensek között is kapcsolatban maradhatnak!

Akár valós időben brainstormingozik képernyőmegosztással, akár fontos üléseket rögzít nemzetközi munkatársai számára, elengedhetetlen, hogy a megfelelő digitális eszközökkel rendelkezzen.

Természetesen a Zoom Basic is elvégzi a feladatát, de ha korlátai miatt szűknek érzi, akkor talán itt az ideje, hogy egy szinttel feljebb lépjen!

Csatlakozzon hozzánk, és nézzük át együtt a Zoom Pro és a Zoom Business izgalmas funkcióit, hogy megtalálja a tökéletes megoldást.

Mi az a Zoom Pro?

A magánszemélyek és kis csapatok számára tervezett Zoom Pro egy fizetős fiók, amely lehetővé teszi korlátlan számú értekezlet szervezését anélkül, hogy aggódnia kellene az alapcsomag 40 perces korlátozása miatt. Emellett hozzáférhet olyan fejlett funkciókhoz is, mint a felhasználókezelés, 30 órányi értekezlet-korlát és eszközök, amelyekkel biztosíthatja csapata zökkenőmentes munkáját.

A Zoom Pro tökéletes egyensúlyt biztosít a növekvő csapatok számára , amelyeknek több kell, mint az alapszolgáltatások, de nincs szükségük a Zoom Enterprise csomag által kínált méretű szolgáltatásokra.

➡️ További információk: A 8 legjobb Microsoft Teams alternatíva és versenytárs

A Zoom Pro funkciói

Ha a Zoom Pro-ról szeretne áttérni egy magasabb csomagra, itt talál néhány fontos funkciót, amelyek ebben az árkategóriában elérhetők.

1. Funkció#1: Licencszám

A Zoom Pro legfeljebb kilenc licencelt felhasználót engedélyez, így minden csapattagja saját Zoom-fiókkal rendelkezhet, és egyszerre több találkozót is szervezhet. Ezzel elkerülhetőek a tervezéssel kapcsolatos gondok, így a megoldás tökéletes távoli vagy hibrid környezetben, ahol a videokonferenciák a normák.

A vezetőknek vagy a felső vezetésnek licencet rendelhet hozzá, míg a csapat többi tagjának megosztható licencet használhat. Az igazi előnye, hogy a licencek bármikor átruházhatók, így a vállalkozás rugalmas maradhat.

2. 2. funkció: Résztvevők száma

A Zoom Pro segítségével akár 100 résztvevőt is bevonhat minden brainstorming ülésbe, városi közgyűlésbe vagy kérdések-válaszok fórumba. Távoli csapatok esetében a magasabb résztvevői limit lehetővé teszi, hogy globális munkatársai egy helyen kapcsolódjanak össze és megosszák a legfrissebb információkat – függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

💡Pro tipp: Használjon értekezlet-jegyzet sablont, hogy értekezletei produktívabbak legyenek. Ez alapvető szerkezetet kínál az értekezlet-jegyzetek írásához, amelyeket aztán megoszthat más érdekelt felekkel.

3. 3. funkció: AI-társ

A Zoom fizetős csomagjai tartalmaznak egy praktikus AI asszisztenst, amely egyszerűsíti a találkozók kezelését. Az asszisztens rögzíti a legfontosabb beszélgetési pontokat, és összefoglalja azokat cselekvési tételekké, amelyeket megoszthat a Team Chat vagy e-mailen keresztül.

Ha pedig valamit újra meg kell nézni, a kereshető átiratok segítségével könnyedén áttekintheti a felvételeket.

via Zoom

Emellett a Zoom mesterséges intelligenciája szerkeszti az e-mailek és csevegőüzenetek hangnemét, hosszát és formátumát, hogy azok az Ön egyedi igényeihez igazodjanak.

4. 4. funkció: Klipek

A klipek rövid videó- vagy hangrészletek , amelyeket a Zoom Pro segítségével hozhat létre és oszthat meg. Hasznosak lehetnek egy átfogó koncepció elmagyarázásához, gyors frissítések megosztásához vagy egy projektre vonatkozó részletes visszajelzés adásához.

A klipek segítségével rögzítheti a megbeszélés legfontosabb pillanatait, és megoszthatja azokat a csapatával. Ez rendkívül hasznos, ha mindenki összhangban szeretne maradni, különösen akkor, ha a csapata különböző földrajzi területeken és időzónákban dolgozik.

Zoom Pro árak

Zoom Pro (1–9 felhasználó): 15,99 USD/hó felhasználónként

Mi az a Zoom Business?

A Zoom Business egy all-in-one eszközkészlet növekvő csapatok számára, amely a Pro csomag összes funkcióját és a kommunikáció zökkenőmentesebbé tételét szolgáló fejlett funkciókat is tartalmazza. Gondoljon nagyobb értekezletkapacitásra, egyedi márkajelzési lehetőségekre és olyan eszközökre, amelyekkel csapata és értekezletei kezelése gyerekjáték lesz.

A Zoom Business funkciói

A csomag tartalma:

1. 1. funkció: Licencszám

A Zoom Business olyan csapatok számára készült, amelyeknek fontos a rugalmasság. Legfeljebb 250 licencet állíthat be, a kezdéshez minimum 10 szükséges. Mind a 250 fiók egyszerre rendezhet találkozókat, így tökéletes megoldás nagyobb szervezetek számára, amelyeknek egyszerre több beszélgetést kell kezelniük.

A Zoom Business 300 résztvevő befogadóképességével zökkenőmentesen lebonyolíthatja Zoom eseményeket, csapatértekezleteket és nagyszabású találkozókat.

2. 2. funkció: Egyéni e-mail domain

A Zoom Business segítségével cégének egyedi e-mail domainjét használva küldhet meghívókat és eseményértesítéseket. Ez a funkció nemcsak professzionális megjelenést biztosít, hanem a bizalmat is növeli. Ez egy lépéssel feljebb lép a Pro csomagnál, és segít abban, hogy Zoom munkahelye professzionális és biztonságos maradjon.

3. 3. funkció: Zoom Scheduler

A Zoom Business csomaghoz tartozik egy „Scheduler” funkció. Ez optimalizálja a találkozók ütemezését azáltal, hogy megmutatja a többi csapattagnak (vagy ügyfélnek) az Ön rendelkezésre állását. Ezzel csökken a találkozók megszervezésével járó végtelen oda-vissza levelezés, különösen nagy csapatok esetében, ahol több egyéni naptárral is konzultálni kell a találkozó megszervezése előtt.

Csak annyit kell tennie, hogy egy link segítségével megosztja a rendelkezésre állásának időtartamait, amelyek megjelennek az e-mailjeiben, szöveges üzeneteiben vagy csevegéseiben.

➡️ További információk: A 10 legjobb fájlmegosztó szoftver online dokumentumokhoz

🍬 Bónusz tipp: A felvételek átiratainak egyéni találkozó sablonokkal való párosítása jó módszer a megbeszélések utáni nyomon követés egyszerűsítésére. A sablon segítségével nyomon követheti a feladatok előrehaladását, míg az átirat a legfontosabb cselekvési pontok és határidők rögzítését biztosítja.

Zoom Business árak

Zoom Business (10–250 felhasználó): 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom Pro és Zoom Business: funkciók összehasonlítása

A Zoom Pro és a Business számos hasonló funkciót kínál, az árak függvényében különböző kapacitásokkal.

Az alábbiakban mindkét csomag funkcióit összehasonlítjuk, hogy segítsünk kiválasztani az üzleti igényeinek leginkább megfelelőt.

Funkció Zoom Pro Zoom Business Licencszám 1-9 10-250 Résztvevők maximális száma 100 300 Egyedi e-mail domain Nem elérhető Elérhető Klipek Korlátlan Korlátlan Zoom Scheduler Nem elérhető Elérhető Felvételek átirata Nem elérhető Elérhető AI Companion Elérhető Elérhető Élő csevegés és telefonos ügyfélszolgálat Csak 50 USD/hó és 200 USD/hó feletti előfizetési csomagok esetén elérhető. További költségek nélkül elérhető Videós támogatás Nem elérhető Csak 200 USD/hó feletti előfizetési csomagok esetén elérhető.

1. funkció: Résztvevők kapacitása

A Zoom Pro lehetővé teszi, hogy akár 100 résztvevővel is tartson értekezleteket (kiválóan alkalmas csapatértekezletek, kis létszámú webináriumok vagy workshopok szervezésére). A Large Meeting kiegészítőkkel bővítheti a résztvevők számának korlátozását, bár ezekért egy kis felárat kell fizetnie.

Nagyobb csapatok számára a Zoom Business egy szinttel feljebb lép, mivel egy találkozón akár 300 résztvevő is részt vehet. Nagyobb csapatok számára a Zoom Business egy szinttel feljebb lép, mivel egy találkozón akár 300 résztvevő is részt vehet. Minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség van prezentációk szervezéséhez vagy videokonferenciák lebonyolításához külső érdekelt felekkel.

Győztes 🏆: A Zoom Pro tökéletes választás kis csapatok és egyének számára, akik megbízható, költséghatékony megoldást keresnek a mindennapi értekezletekhez és workshopokhoz. A Zoom Business a nagyobb csapatok és rendezvények számára ideális, mivel nagyobb kapacitást és professzionális funkciókat kínál, amelyekkel minden könnyedén kezelhető.

2. funkció: Találkozók ütemezése

A Zoom Pro segítségével közvetlenül a Zoom alkalmazásból vagy olyan eszközökön keresztül is beállíthat találkozókat, mint a Google Naptár vagy a Microsoft Outlook. A találkozókra szóló meghívók azonban a Zoom alapértelmezett domainjéről (pl. @zoom.us) érkeznek, így nincs lehetőség egyedi márkajelzésre.

A Zoom Business a „Scheduler” funkcióval emeli a színvonalat, amely megmutatja az Ön rendelkezésre állását, és lehetővé teszi a csapattagok és az érdekelt felek számára, hogy mindenki számára legmegfelelőbb időpontban foglaljanak meg találkozókat. Ez megmentő angyal azoknak a csapatoknak, amelyek nagy mennyiségű találkozót kell összehangolniuk. Ezenkívül professzionálisabbá teheti a meghívókat, ha saját márkanevet ad nekik, és egyedi e-mail domainen keresztül küldi el őket.

Győztes🏆: A Zoom Business vezet itt. Megkönnyíti a találkozók lefoglalását azzal, hogy másoknak is megmutatja az Ön rendelkezésre állását. Ezenkívül hozzáadhat egyedi márkajelzést a meghívókhoz, hogy azok professzionálisabbak legyenek.

3. funkció: Jelentések

A Zoom jelentéskészítő eszközei segítségével nyomon követheti a legfontosabb értekezlet-statisztikákat, például az értekezletek számát, a legforgalmasabb napokat és a résztvevők számát.

Ezek az információk megmutatják a legforgalmasabb időszakokat, a jelenlegi csomag hatékonyságát, sőt azt is, hogy a csapata mennyire aktív a megbeszélések során. Kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások számára.

A legjobb az egészben, hogy mind a Zoom Pro, mind a Zoom Business praktikus jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a találkozók stratégiájának finomhangolását.

Győztes🏆: A jelentések tekintetében a Zoom Pro és a Business egyenlően jól teljesítenek. A Zoom Pro azonban költséghatékonyabb megoldás azok számára, akik kevesebb értekezletet tartanak, de mégis szükségük van a gyakoriságra, az aktív napokra, az elkötelezettségre stb. vonatkozó információkra.

4. funkció: Támogatás

Ha a Zoom Pro-t választja, hozzáférést kap a technikai támogatáshoz, a Zoom tudásbázisához, közösségéhez és chatbotjához. Kérdése esetén jegyeket is benyújthat az ügyfélszolgálatukhoz.

A Zoom Business az összes fenti támogatási csatornát kínálja, valamint élő csevegést és telefonos ügyfélszolgálatot is. Ha csomagja havi díja meghaladja a 200 dollárt, akkor videohíváson is beszélhet a Zoom ügyfélszolgálatának munkatársával.

Győztes 🏆: A Zoom Business egyértelműen nyerte ezt a kört, egyszerűen azért, mert több közvetlen csatornán keresztül is elérhető a támogatás. Az élő, személyre szabott támogatás nagyon hasznos, ami a Zoom Pro-ból hiányzik.

5. funkció: Árak

A Zoom Pro számos funkciót kínál: hosszabb értekezletek, Zoom felhőalapú tárolás, streaming, jelentések és több eszközről való hozzáférés. Havonta 15,99 dollárba kerül felhasználónként, és akár kilenc licenccel (amelyek átruházhatók) is rendelkezik, így tökéletes kis csapatok számára, akiknek rugalmas igényeik vannak.

A Zoom Business ezzel szemben a Pro funkcióira épül, néhány további fejlesztéssel. Mi a legkiemelkedőbb tulajdonsága? Akár 250 licencet kínál, és lehetővé teszi akár 300 résztvevővel való találkozók szervezését – ideális nagyobb csapatok vagy ügyfélsűrű ütemtervek esetén.

Győztes 🏆: A Zoom Pro tökéletes kisebb csapatok számára, akik rugalmasságra vágynak, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetést. A Zoom Business nagyobb csapatok számára ideális, akik több licencre és résztvevői kapacitásra van szükségük.

Zoom Pro és Zoom Business a Redditen

Nézzük meg ezt a Redditor-kommentet, amely kiemeli a legköltséghatékonyabb Zoom-csomag kiválasztásának kihívásait és szempontjait:

Az elmúlt néhány évben egyetlen Pro fiókot használtam, de néha szükségem volt két párhuzamos értekezlet lebonyolítására. Ezért néhány havonta fizettem egy második Pro fiókért (ugyanazok a fizetési adatok, más e-mail cím). Aztán a második fiókot már sokadik alkalommal törlöm. Van-e jobb/olcsóbb módszer 40 percnél hosszabb, két párhuzamos értekezlet indítására? A teljes csomagok összehasonlítását nézve látom, hogy van egy Licencszám opció a Pro 1-9 csomaghoz. Hogyan működne a licencszám növelése? Ugyanaz lenne az ára, mint egy külön licencnek, nem? Alternatívaként fontolgatom egy Business Zoom licenc megvásárlását, de csak néhány havonta van szükségem két párhuzamos értekezletre.

Az elmúlt néhány évben egyetlen Pro fiókot használtam, de néha szükségem volt két párhuzamos értekezlet lebonyolítására. Ezért néhány havonta fizettem egy második Pro fiókért (ugyanazok a fizetési adatok, más e-mail cím). Aztán a második fiókot már sokadik alkalommal törlöm. Van-e jobb/olcsóbb módszer 40 percnél hosszabb, két párhuzamos értekezlet indítására? A teljes csomagok összehasonlítását nézve látom, hogy van egy Licencszám opció a Pro 1-9 csomaghoz. Hogyan működne a licencszám növelése? Ugyanaz lenne az ára, mint egy külön licencnek, nem? Alternatívaként fontolgatom egy Business Zoom licenc megvásárlását, de csak néhány havonta van szükségem két párhuzamos értekezletre.

Erre egy másik Reddit-felhasználó így válaszolt:

Igen, a Business csomagnál minimum tíz licenc szükséges. Úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás az, ha szükség esetén licencet ad hozzá a Pro fiókjához. Mivel minimum egy hónapos előfizetés szükséges, ha havonta két egyidejű értekezletre van szüksége, akkor úgy tűnik, hogy a két licenc költségét kell viselnie, és talán az éves előfizetéssel járó kedvezmény is érvényes lesz. De ha vannak szünetek, akkor havonta szükség szerint hozzáadhatja a második licencet a fiókjához, és az a hónap után lejár. Nekem is volt hasonló helyzetem, de mivel nyelvi tolmácsolási funkcióra volt szükségünk, az adott időszakban a 10 licenccel rendelkező Business csomag volt a jobb megoldás. A Zoom nagyon egyszerűvé teszi a licencek hozzáadását és törlését. Ha még nem tette meg, javaslom, hogy tartson fenn egy FIÓKOT, és abból adjon hozzá/vegyen el LICENCET. Több e-mail fiókot hoztam létre, mindegyikhez saját Zoom bejelentkezési adattal a cégünk fiókján. Ezután további licencet vásárolhatok, és szükség szerint hozzárendelhetem azokat. Úgy gondoltam, hogy a Zoom cikkben szereplő példa kissé félrevezető, mert nem említi, hogy Johnnak további licencet kell vásárolnia Paul számára, hogy „meghívhassa” őt.

Igen, a Business csomagnál minimum tíz licenc szükséges. Úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás az, ha szükség esetén licencet ad hozzá a Pro fiókjához. Mivel minimum egy hónapos előfizetés szükséges, ha havonta két egyidejű értekezletre van szüksége, akkor úgy tűnik, hogy a két licenc költségét kell viselnie, és talán az éves előfizetéssel járó kedvezmény is érvényes lesz. De ha vannak szünetek, akkor havonta szükség szerint hozzáadhatja a második licencet a fiókjához, és az a hónap után lejár. Nekem is volt hasonló helyzetem, de mivel nyelvi tolmácsolási funkcióra volt szükségünk, az adott időszakban a 10 licenccel rendelkező Business csomag volt a jobb megoldás. A Zoom nagyon egyszerűvé teszi a licencek hozzáadását és törlését. Ha még nem tette meg, javaslom, hogy tartson fenn egy FIÓKOT, és abból adjon hozzá/vegyen el LICENCET. Több e-mail fiókot hoztam létre, mindegyikhez saját Zoom bejelentkezési adattal a cégünk fiókján. Ezután további licencet vásárolhatok, és szükség szerint hozzárendelhetem azokat. Úgy gondoltam, hogy a Zoom cikkben szereplő példa kissé félrevezető, mert nem említi, hogy Johnnak további licencet kell vásárolnia Paul számára, hogy „meghívhassa” őt.

Tehát a legjobb, ha megvizsgálja a használati szokásait, és kiválasztja az igényeinek és költségvetésének leginkább megfelelő megoldást.

💡Pro tipp: A csomagok kiválasztásakor figyeljen a tárhely opciókra is. A Zoom Pro és Business csomagok 5 GB felhőalapú tárhelyet kínálnak licencelt felhasználónként, míg az Enterprise csomagok korlátlan tárhelyet biztosítanak.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Zoom Pro és a Zoom Business legjobb alternatíváját

A Zoom fantasztikus mindenféle kommunikációhoz – napi megbeszélésekhez a csapattal, nagyszabású webináriumokhoz és minden máshoz. De ha vállalkozást vezet, gyakran több kell, mint csak kiváló kommunikáció (és egy jobb Zoom alternatíva ).

A munkához szüksége van a ClickUp-ra, az „mindenre kiterjedő” alkalmazásra.

A projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést ötvözi – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. Az együttműködésen és a brainstormingon túl a ClickUp egyszerűsíti a feladatkezeléstől a projektkövetésig minden folyamatot.

Nézzük meg, miért lehet a ClickUp jobb alternatíva a Zoom Pro és a Business csomagoknál.

ClickUp előnye #1: ClickUp Meetings

A ClickUp Meetings segítségével könnyedén rögzítheti a megbeszéléseket, és minden beszélgetést produktívvá tehet.

Egyszerűsítse a találkozókkal kapcsolatos feladatokat, mint például a napirend, a dokumentáció és a feladatkezelés, hogy mindenki tisztában legyen a megbeszélt témákkal, és a fontos teendők soha ne maradjanak figyelmen kívül.

Tervezze meg értekezleteit és 👇 ✅Összpontosítsa az összes értekezlettel kapcsolatos információt a ClickUp Docs -ban, és használja a gazdag szerkesztési lehetőségeket a fontos információk kiemeléséhez. ✅Konvertálja a legfontosabb megbeszélési pontokat ClickUp feladatokká, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz. ✅Készítsen ellenőrző listákat az összes alfeladat és kisebb teendő számára, amelyek nyomon követést igényelnek, és jelölje meg őket, ha elkészültek a ClickUp Task Checklists segítségével. ✅Hozzon létre ismétlődő feladatokat különböző típusú értekezletekhez, például csapatértekezletekhez vagy egyéni megbeszélésekhez, így nem kell minden alkalommal új napirendet készítenie.

A ClickUp Meetings lehetővé teszi, hogy egyszerre több dolgot is intézzen – de miért kezdene el mindent a nulláról, ha nem muszáj? Használja a készen használható ClickUp Meetings sablont, hogy kihagyja a beállítást, és rögtön a lényegre térhessen.

Csak töltse ki a hiányzó részeket, igazítsa a csapata igényeihez, és máris készen áll a munkára. Akár gyors bejelentkezésről, akár részletes stratégiai megbeszélésről van szó, ez a sablon megkönnyíti a tervezést, és gondoskodik a zökkenőmentes, stresszmentes munkavégzésről.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Meetings sablont, hogy könnyedén kezelje napirendi pontjait és feladatait.

Ez a sablon segít Önnek:

Tartsa nyilvánvalóvá az összes találkozóját státusz szerint – ütemezett, befejezett vagy folyamatban lévő.

Hozzon létre feladatokat az értekezlet során megbeszélt összes teendőhöz, és kövesse nyomon azok előrehaladását.

A ClickUp több mint 15 egyéni nézetével áttekinthető képet kaphat a megbeszélések utáni teendőkről és a követendő lépésekről.

Rendszeres találkozókat szervezhet úgy, hogy ismétlődő feladatokat hoz létre a heti frissítések, havi áttekintések és negyedéves stratégiai megbeszélésekhez.

⚡️Gyors tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy könnyedén összefoglalja a megbeszélések legfontosabb pontjait. Egyszerűen adja meg az alapvető részleteket, mint például a napirendi pontok, a meghozott döntések, a teendők és a résztvevők. Az AI elemzi a beszélgetést, kiemeli a legfontosabb pontokat, és pillanatok alatt automatikusan elkészíti a megbeszélés jegyzetét!

ClickUp előnye #2: ClickUp Clips

A ClickUp Clips segítségével könnyedén megoszthatja a frissítéseket vagy elmagyarázhatja a bonyolult fogalmakat. Csak nyomja meg a felvétel gombot, hogy rögzítse a képernyőt, és pontosan közölje, amit szeretne, megőrizve az összes kontextust.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő rögzítéséhez és a bonyolult fogalmak egyszerű elmagyarázásához.

A legjobb rész? A klipek a ClickUp munkaterületén bárhonnan elérhetők. A felvétel után közvetlenül beágyazhatja őket a ClickUp-ba, letöltheti őket, vagy azonnal létrehozhat egy nyilvános linket megosztás céljából.

De ez még nem minden: a ClickUp segítségével megoszthatja a klipeket a csapatával, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk visszajelzésként, sőt, akár feladatokká is alakíthatja őket.

A ClickUp Brainnek köszönhetően klipjei másodpercek alatt leírásra kerülnek, így könnyen áttekintheti őket, pontosan megjelölheti az időpontokat és gyorsan megtalálhatja a fontos részleteket. Ez a tudásmegosztás okosabbá válik.

ClickUp előnye #3: ClickUp Chat

Vége azoknak az időknek, amikor több eszközt kellett használnia, hogy lépést tartson a csapat beszélgetéseivel. A ClickUp Chat az új kiegészítés, amely mindent megold, és egy helyen egyesíti a csevegéseit és feladatait. Nincs többé váltogatás – minden, amire szüksége van, itt található.

A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentes csapatmunkát biztosíthat.

A valós idejű frissítések és a beágyazott válaszok segítségével elkerülheti a hosszú e-mail-szálak és a végtelen utánkövetések káoszát, mivel a @mentions funkcióval azonnal bevonhatja a csapattagokat. Ráadásul az értesítéseknek köszönhetően senki sem marad le semmiről.

De a varázslat ezzel még nem ér véget. Minden beszélgetés összekapcsolható egy releváns feladattal, így a megbízottak mindig pontosan tudják, mit kell tenniük. A ClickUp Brain segítségével pedig összefoglalhatja a szálakat vagy javasolt válaszokat kaphat, így a csevegések áttekinthetők és kontextusban maradnak.

További segítségre van szüksége? Használja a ClickUp Assigned Comments funkciót, hogy a megjegyzésekből cselekvési tételeket hozzon létre, és azokat magának vagy másoknak rendelje hozzá. Az összes hozzárendelt megjegyzés a munkaterületén a „Comments” címke alatt található, így könnyen megtalálhatók és nyomon követhetők.

ClickUp előnye #4: ClickUp integrációk

A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik olyan együttműködési eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Google Calendar és a Zoom, így munkafolyamatai simábbá és hatékonyabbá válnak. Például a ClickUp Zoom integrációval közvetlenül a munkaterületén lévő feladatokból indíthat megbeszéléseket, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Integrálja a ClickUp-ot számtalan eszközzel, hogy az együttműködés még zökkenőmentesebb legyen.

Ráadásul a megbeszélés végén a feladat automatikusan frissül egy opcionális linkkel a felvételhez (valóban egy hely minden „munka” számára). Összpontosíthat a produktív megbeszélések vezetésére, a napirend betartására és a virtuális megbeszélések etikettjének betartására, anélkül, hogy megizzadna.

➡️ További információk: A 10 legjobb csapatcsoportos csevegőalkalmazás vállalkozások számára

ClickUp: az all-in-one alternatíva a Zoomhoz

A Zoom Pro és a Business megbízható videokonferencia-opciók kisvállalkozások és csapatok számára, akik könnyen használható eszközt keresnek a közös munkához és a produktivitás növeléséhez.

De miért állna meg itt?

Mi lenne, ha egy „minden a munkához” alkalmazásban ötvözhetné a videotalálkozókat a csapatmunkával, a feladatkezeléssel, az AI-alapú asszisztenciával, az automatizálással és még sok mással?

Ez az, amit a ClickUp a legjobban csinál. Áthidalja a különbséget a megbeszélések és a teendők között.

A feladatok nyomon követésétől a projektek kezeléséig, ez a program arra lett kifejlesztve, hogy segítsen csapatának kapcsolatban maradni, produktívnak és együttműködőnek lenni. Készen áll a kipróbálásra? Regisztráljon ingyen, és nézze meg, hogyan változtatja meg a ClickUp a játékot!