Ha a Zoom ingyenes csomagja már nem felel meg: ideje frissíteni?

Ismeri azt a pillanatot, amikor a negyedéves eredményekről szóló Zoom-értekezlet felénél megjelenik az a rettegett üzenet: „Még 10 perce van”?

Lázasan elkezd számolgatni: be tudja-e szorítani a fennmaradó napirendet néhány sietős mondatba, vagy ideje fontolóra venni a frissítést? Ha ez ismerősen hangzik, akkor nem vagy egyedül.

Sok szakembernek zavarosnak tűnik a Zoom csomagkínálata. Érdemes-e fizetős Zoom csomagot választani? Ha igen, melyiket?

Vessünk egy pillantást a Zoom árakról szóló útmutatóra, hogy összehasonlítsuk a Zoom ingyenes és fizetős csomagjait, és megtaláljuk a választ. 💻

Mi az a Zoom?

A Zoom Workplace indítóképernyője

A Zoom egy videokonferencia-platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a virtuális kapcsolattartást, az élő csevegést és még sok mást. Windows, Mac, Linux, web, iOS és Android platformokon is elérhető.

Akár csapatával szeretne kapcsolatba lépni, akár webináriumot szeretne szervezni, a Zoom segítségével bárhol a világon kapcsolatba léphet másokkal. Íme néhány fontos Zoom-funkció:

Videokonferencia: A Zoom nagy felbontású videót és hangot biztosít, lehetővé téve, hogy akár 1000 résztvevővel is kapcsolatba lépjen, és egyszerre 49 videót jelenítsen meg a képernyőjén.

Képernyő megosztás: Könnyedén megoszthatja az egész asztalát vagy csak bizonyos alkalmazásokat, így mindenki ugyanazt látja, függetlenül attól, hogy prezentál vagy valós időben dolgoznak együtt.

Felvételek és átiratok: Szeretné újra megnézni egy értekezletet? A Zoom lehetővé teszi, hogy felvegye és lokálisan vagy a felhőben tárolja azt, automatikus átiratokkal együtt.

Virtuális háttér: A Zoom virtuális háttér funkciójával a valódi háttér helyett egy képet vagy videót jeleníthet meg, így megőrizve a professzionális és magánjelleget.

A Zoom egyszerű használata, kiváló videominősége és praktikus funkciói, mint például a képernyőmegosztás és a kis csoportok számára kialakított szobák, kedvelt eszközzé teszik a különböző típusú értekezletekhez. Most nézzük meg a Zoom összes csomagját. 👇

Érdekesség: A kedd a legforgalmasabb nap a Zoom-on, a legtöbb találkozóval, konferenciaterem-használattal és hibrid eseménnyel. Nem meglepő, hogy a péntek a legkevésbé forgalmas munkanap a találkozók, telefonhívások és csevegőszobák tekintetében a Zoom-on.

A Zoom ingyenes csomagjának jellemzői

A Zoom ingyenes csomagja, vagyis a Zoom Workplace Basic, kiváló választás kisebb, ritkábban tartott értekezletekhez.

1. funkció: 40 perces videokonferencia

Korlátlan számú egyéni Zoom-találkozót szervezhet, és akár 40 perces, megszakítás nélküli csoporttalálkozókat is tarthat. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a produktív megbeszéléseket anélkül, hogy időkorlátok miatt aggódnia kellene.

Ezen felül hozzáférést kap HD videó- és audiokonferenciákhoz, amelyek javítják a találkozók általános minőségét és biztosítják a résztvevőkkel való tiszta kommunikációt.

2. funkció: Akár 100 résztvevővel is tarthatóak a találkozók

A Zoom Workplace Basic csomaggal akár 100 résztvevővel is tarthat találkozókat, így számos különböző helyzetben jól használható.

Sok kis csapat számára ez a kapacitás bőséges teret biztosít az együttműködéshez, függetlenül attól, hogy ötleteket gyűjt, csapatértekezleteket tart vagy ügyfélmegbeszéléseket szervez. Személyes felhasználásra is alkalmas, például barátaival vagy családtagjaival való virtuális találkozókra, ahol könnyedén kapcsolatba léphet velük, költségek nélkül.

Még az ingyenes Basic csomagban is a Zoom képernyőmegosztási és virtuális háttér funkciókat kínál, amelyek kulcsfontosságúak az együttműködéshez és a virtuális találkozók etikettjének részeként a professzionális megjelenés fenntartásához.

A Zoom táblája funkciója szintén elősegíti az együttműködést, megkönnyítve a valós idejű ötletelést. Vázlatokat készíthet, dokumentumokat jegyzetelhet vagy stratégiákat dolgozhat ki, miközben a csapat tagjai továbbra is elkötelezettek és koncentráltak maradnak.

4. funkció: Biztonság

A Zoom Basic robusztus biztonsági funkciókat tartalmaz, például várótermeket, amelyek lehetővé teszik a házigazdák számára a résztvevők belépésének ellenőrzését, valamint találkozó jelszavakat, amelyek biztosítják, hogy csak az engedélyezett felhasználók csatlakozhassanak. A házigazdák lezárhatják a találkozókat, és a résztvevők vezérlőelemeit felhasználva kezelhetik a viselkedést, például elnémíthatják vagy eltávolíthatják a zavaró résztvevőket.

A végpontok közötti titkosítás védi az érzékeny értekezletek tartalmát, míg a jelentési mechanizmusok lehetővé teszik a házigazdák számára, hogy bármilyen problémát azonnal megoldjanak.

5. funkció: Csevegés a megbeszélés során

A találkozó közbeni csevegés lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy szöveges üzeneteket küldjenek mindenkinek vagy csak bizonyos személyeknek. Ez különösen hasznos gyors gondolatok megosztásához, kérdések feltevéséhez vagy források megosztásához anélkül, hogy megzavarnák a beszélőt. Fájlmegosztási funkcióval is rendelkezik. Ösztönzi a részvételt, mivel a résztvevők szabadabban kommunikálhatnak a beszélgetések során.

A Zoom lehetővé teszi a reakciók és az emojik használatát a csevegésben, hogy egy kis szórakozást és interakciót csempésszen a beszélgetésbe. A résztvevők kifejezhetik egyetértésüket, izgalmukat vagy bármilyen érzelmet anélkül, hogy szóban megzavarnák a találkozót.

🔍 Tudta? Ha rugalmas kommunikációs megoldást szeretne, anélkül, hogy teljes videokonferencia-szolgáltatásra kötelezné magát, választhatja a Zoom Phone hanghívási funkciókat, miközben továbbra is élvezheti a Zoom infrastruktúrájának előnyeit.

A fizetős Zoom szolgáltatások

Ha 100 főnél több résztvevőt szeretne fogadni, és el akarja kerülni a 40 perces automatikus találkozólezárást, fontolóra veheti a Zoom fizetős csomagjainak frissítését.

Nézzük meg, mit kínálnak a fizetős csomagok. 👇

1. funkció: Hosszabb találkozók

Emlékszik, amikor a Zoom 40 perc után megszakította fontos ügyfélhívását? Ez egy klasszikus ingyenes Zoom-probléma. A fizetős csomaggal ezek a hirtelen végek már a múlté.

A fizetős csomagok, mint például a Zoom Pro és a Business, lehetővé teszik, hogy a találkozók akár 30 óráig is tarthassanak, ami tökéletes megoldás hosszú stratégiai megbeszélésekhez vagy egész napos képzési workshopokhoz.

2. funkció: Több résztvevő

A csomagtól függően a fizetős előfizetések jelentősen több résztvevőt tudnak befogadni, mint az Alap csomag.

Például a Pro csomag maximum 100 résztvevőt engedélyez, míg a magasabb szintű csomagok (például a Zoom Workplace Business és a Zoom Workplace Enterprise) 300–1000 résztvevőt támogatnak. Ez a skálázhatóság elengedhetetlen a nagyobb szervezetek vagy események számára.

3. funkció: Találkozók rögzítése és tárolása

A fizetős csomagokban elérhető felhőalapú felvételek lehetővé teszik, hogy a találkozókat közvetlenül a Zoom felhőjében mentse el. A Zoom Pro és Business csomagokban licencenként 5 GB, a Business+ csomagban pedig 10 GB tárhely áll rendelkezésre, így könnyedén megoszthatja és visszanézheti a munkameneteket. A felvételeket vízjel nélkül is elmentheti, hogy feltöltse őket a YouTube-ra.

🔍 Tudta? A Zoom Enterprise csomagja korlátlan felhőalapú tárhelyet kínál, így minden találkozó felvételét és fájlját tárolhatja anélkül, hogy aggódnia kellene a tárhely elfogyása miatt.

4. funkció: Egyedi márkajelzés

A fizetős csomagok lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy a márkaépítési lehetőségek segítségével testreszabják a Zoom alkalmazás élményét. Ez magában foglalja a logók hozzáadását a megbeszélés-meghívókhoz, a váróterem képernyőinek testreszabását és a személyre szabott megbeszélés-URL-ek használatát, ami segít fenntartani a márka egységességét.

Ezek a funkciók professzionálisabbá teszik a találkozókat és egységes szervezeti identitást teremtenek. Ezenkívül a márkás anyagok tartós benyomást kelthetnek az ügyfelekben és partnerekben, hozzájárulva az üzleti kapcsolatok megerősítéséhez.

5. funkció: Kis csoportok kezelése

Míg a Basic felhasználók is igénybe vehetik a breakout szobákat, a fizetős csomagok fejlett kezelési funkciókat kínálnak, például a résztvevők előzetes kiosztását a breakout szobákba a találkozó kezdete előtt. Ez biztosítja a találkozók és képzések jó szervezettségét, még akkor is, ha nagy csoportok vesznek részt rajtuk.

A moderátorok meghatározott kritériumok alapján testreszabhatják a kiscsoportokba való beosztást, így célzott beszélgetéseket hozhatnak létre, amelyek különböző érdeklődési köröknek vagy céloknak felelnek meg.

Zoom fizetős csomagok

Pro csomag: 14,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti csomag: 21,99 USD/hó/felhasználó

Business Plus csomag: Egyedi árazás

🔍 Tudta? A Zoom Rooms a fizikai tárgyalótermeket professzionális videokonferencia-környezetté alakítja. Ezekhez a speciális berendezésekhez fizetős előfizetés szükséges (a fent felsorolt Zoom áraktól függetlenül), és olyan partnerek hardvereit használják, mint a Logitech, a Poly és a Crestron. A Zoom Rooms licencbe való befektetés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy zökkenőmentes videokonferencia-élményt teremtsenek, megkönnyítve a csapatok közötti kapcsolattartást és együttműködést.

Zoom ingyenes és fizetős csomagok: egymás melletti összehasonlítás

A Zoom ingyenes fiókjáról fizetős verzióra való áttéréssel olyan funkciókhoz férhet hozzá, amelyek jelentősen javíthatják a találkozók élményét.

Vessünk egy közelebbi pillantást a Zoom ingyenes és fizetős csomagjai közötti különbségekre.

Funkció Zoom ingyenes csomag Zoom fizetős csomagok Kiknek ajánlott? Ideális kis csapatok és alkalmi felhasználók számára Nagyobb szervezetek és gyakori felhasználók számára alkalmas A találkozó időtartama 40 perces korlát a csoportos értekezletekre Hosszabbított értekezletek, akár 30 óráig Résztvevők Akár 100 résztvevőt is befogad Skálázható lehetőségek, 100–1000 résztvevőt támogató csomagokkal. Együttműködési eszközök Képernyőmegosztás és virtuális háttér is benne van Fejlett eszközök, például breakout room menedzsment Találkozók rögzítése Helyi felvétel lehetséges, nincs felhőalapú tárolás Felhőalapú felvétel tárolási lehetőségekkel (5 GB-tól 10 GB-ig) Biztonság Alapvető biztonsági funkciók, mint például várótermek és jelszavak Fokozott biztonság fejlett vezérlőkkel Egyedi márkajelzés Nem elérhető Egyedi márkajelzés-beállítások, beleértve logókat és személyre szabott URL-eket Találkozó közbeni csevegés Alapvető csevegési funkciók reakciókkal és hangulatjelekkel Továbbfejlesztett csevegési lehetőségek robusztusabb funkciókkal

1. funkció: A találkozó időtartama

A legnyilvánvalóbb különbség a találkozók időtartama. Az ingyenes csomag 40 perces korlátja csoportos találkozókra alkalmas lehet alkalmi beszélgetésekhez vagy rövid csapatmegbeszélésekhez, de jelentősebb megbeszélések esetén gyorsan akadályt jelent.

A fizetős csomagok, amelyek akár 30 órányi megszakítás nélküli értekezletidőt kínálnak, hatékony megoldást jelentenek azok számára, akik zökkenőmentes virtuális eseményeket szeretnének biztosítani.

🏆 Győztes: Zoom fizetős csomag

2. funkció: Résztvevők maximális száma

A 100 résztvevőre korlátozott ingyenes csomag tökéletesen megfelel kis csapatok vagy informális összejövetelek számára. Ha azonban nagyobb webináriumokat, vállalati értekezleteket vagy közösségi eseményeket szervez, ez a korlátozás hamar szűknek bizonyulhat.

Ha bővíti tevékenységét vagy nagyobb rendezvényeket szervez, akkor a fizetős csomagok megérik a befektetést. Ha növekvő közönséget kezel vagy nagyobb interakciókat bonyolít le, akkor nem csak több helyről van szó, hanem arról, hogy mindenki részt vehessen és befogadottnak érezhesse magát.

🏆 Győztes: Zoom Free

3. funkció: Felhőalapú felvétel

Az ingyenes csomag csak helyi felvételeket engedélyez, ami azt jelenti, hogy az Ön által rögzített értekezletek közvetlenül az Ön eszközén kerülnek mentésre, ahelyett, hogy a felhőben tárolódnának. Ez nehézkessé teheti a fájlok távoli elérését vagy megosztását.

A fizetős csomagok felhőalapú felvételi funkciót is tartalmaznak, a Zoom Pro csomag 5 GB felhőalapú tárhellyel indul. Ez a funkció felbecsülhetetlen értékű azoknak a szakembereknek, akik aszinkron videokommunikációra támaszkodnak, mivel lehetővé teszi számukra, hogy a felvételeket megosszák a csapatokkal, a munkameneteket archiválják a szabályoknak való megfelelés érdekében, vagy bármikor és bárhol kényelmesen hozzáférjenek a találkozók tartalmához.

🏆 Győztes: Zoom fizetős csomag

4. funkció: Ügyfélszolgálat

A találkozók során felmerülő technikai problémák frusztrálóak lehetnek, különösen, ha ingyenes csomagot használ, amely korlátozott támogatási lehetőségeket kínál.

A fizetős csomagok jobb technikai támogatást nyújtanak, beleértve a 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot és a gyorsabb válaszokat nyújtó élő csevegési támogatást. Bármikor azonnali segítséget kaphat, ha problémája adódik, így a megbeszélései nem szakadnak meg.

🏆 Győztes: Zoom fizetős csomag

💡 Profi tipp: Használjon jegyzőkönyv-készítő szoftvert, hogy egyszerűsítse a találkozók dokumentálását, és rögzítse az összes fontos megbeszélést, döntést és teendőt. Ez a szoftver segít a jegyzetek áttekinthető formában történő rendszerezésében, így később könnyen vissza lehet rájuk hivatkozni és meg lehet osztani őket a csapat tagjaival.

Zoom ingyenes és fizetős csomagok összehasonlítása a Redditen

A Reddit felhasználói sokat írnak a Zoom ingyenes és fizetős csomagjairól – néha meglepő egyetértéssel, máskor pedig nem annyira.

Sok felhasználó, például az r/Zoom közösség tagjai, beismerik, hogy a határidő lejárta után egyszerűen újraindítják a találkozókat, és ezt inkább kisebb kellemetlenségnek, mint döntő tényezőnek tekintik.

A Reddit felhasználói a „Hogyan/miért olyan népszerű a Zoom? ” témájú fórumon gyakran említik, hogy a Zoom „egyszerűen működik” és bárki könnyen használhatja, még akkor is, ha nem ért a technológiához.

Nem számít, hogy a legügyetlenebb alkalmazottjáról, a nagymamájáról vagy egy elsősről van szó, mindannyian képesek voltak csatlakozni egy Zoom-értekezlethez egy linkre kattintva.

Nem számít, hogy a legügyetlenebb alkalmazottjáról, a nagymamájáról vagy egy elsősről van szó, mindannyian képesek voltak csatlakozni egy Zoom-értekezlethez egy linkre kattintva.

Az ingyenes verzió nagyon népszerű, mert könnyen hozzáférhető és alkalmas alkalmi találkozókra, de az emberek gyorsan rámutatnak a korlátaira, például a csoportos találkozók 40 perces időkorlátjára.

A Zoom ingyenes és fizetős csomagjai közötti választáskor sok felhasználó úgy érzi, hogy a fizetős verzió megéri, ha az alapszolgáltatásokon túl további funkciókra is szükség van.

Fejlett webináriumok, konferenciák stb. esetén ez egy nagyon megbízható termék, amely ráadásul rendkívül könnyen használható.

Fejlett webináriumok, konferenciák stb. esetén ez egy nagyon megbízható termék, amely ráadásul rendkívül könnyen használható.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb Zoom alternatíva és versenytárs

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Zoom ingyenes és fizetős csomagjaihoz képest

A Zoom kiválóan alkalmas videohívásokra, de amint többet igényel, például a megbeszélt témák nyomon követését vagy a megbeszélések eredményeinek integrálását a napi feladatokba, akkor érezni fogja a kihívásokat.

Itt lép be a ClickUp, amely olyan megoldást kínál, amely közvetlenül összekapcsolja a megbeszéléseket a munkafolyamatával.

Nincs többé szükség különböző alkalmazásokból származó beszélgetések összerakására; a ClickUp segítségével minden, amire szüksége van, összekapcsolódik. Ez egy okosabb, koherensebb munkamódszer, különösen akkor, ha már érezte a Zoom korlátait vagy a Microsoft Teams zavaró rendetlenségét. Nézzük meg, hogyan:

ClickUp első számú előnye: ClickUp Meetings integrált kontextussal

Kezelje a találkozók napirendi pontjait és jegyzeteket a ClickUp Meetings segítségével

A Zoommal a nyomon követés nyomon követése zavaros lehet; a ClickUp Meetings egyszerűsíti ezt. A találkozót egy feladat keretében indítja el, és minden részlet – résztvevők, jegyzetek, felvételek – automatikusan összekapcsolva marad.

A megbeszélés után? Minden ott van, a feladatban.

Nem kell kapkodnia, hogy összegyűjtse a döntéseket vagy hogy ki mit kell tennie legközelebb. Minden a kontextusban rögzül, Önnek semmilyen erőfeszítést nem kell tennie. Ez a funkció önmagában is órákat takaríthat meg Önnek, ha olyan komplex projekteket irányít, ahol minden információ döntő fontosságú.

ClickUp előnye #2: ClickUp Clips a világos kommunikációért

Rögzítse a képernyőjét, és ossza meg a videót a feladatot végző személyekkel a ClickUp Clips segítségével.

Nehéz volt valaha megtalálni egy fontos pillanatot egy Zoom-felvételben? Ez időigényes és frusztráló lehet. A ClickUp Clips más megközelítést alkalmaz. A Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, hozzáadhat hangos kommentárokat, és azonnal megoszthatja azokat a csapatával.

De itt jön az érdekes rész: a klipek nem csak videók. Beépülnek a munkafolyamatába. A klipeket feladatokká alakíthatja és kioszthatja, mindezt anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

Ez tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyeknek komplex ötleteket kell megvitatniuk anélkül, hogy újabb megbeszélést kellene szervezniük. És ellentétben a Zoommal, ahol a felvétel csak egy fájl, a Clips-ek megvalósíthatóvá válnak, előmozdítva a projektjét.

Kéthetente találkozom a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

Kéthetente találkozom a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

A ClickUp harmadik előnye: Csevegés, ami több, mint egyszerű beszélgetés

A ClickUp Chat segítségével soha nem veszíti szem elől a fontos dolgokat.

A legtöbb eszközben a csevegés során a munka kontextusa elveszik – a végtelen szálakban könnyen elsiklunk a fontos részletek felett. A ClickUp Chatben ez nem így van. A ClickUp chat közvetlenül integrálódik a feladataival. Üzenetet szeretne feladattá alakítani? Egy kattintás, és kész.

Minden beszélgetés kapcsolódik a releváns feladatokhoz, így mindig a legfontosabb dolgokra koncentrálhat. Készen áll arra, hogy búcsút mondjon a kontextusváltásnak?

A ClickUp Assign Comments ezt kiegészíti azzal, hogy lehetővé teszi, hogy konkrét megjegyzéseket rendeljen a csapat tagjaihoz cselekvési tételekként. Ez biztosítja, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon figyelmen kívül, és mindenki pontosan tudja, mi a feladata.

ClickUp Brain

Megtekintés ClickUp Hozzárendelés Hozzászólások a feladatokhoz, és @említések használata a csapattagok felelősségi köreinek értesítésére

Még jobb, hogy a ClickUp Brain összefoglalja a beszélgetési szálakat, és automatikusan feladatokat hoz létre a beszélgetéseiből, amelyeket aztán integrálhat az egyéni találkozók sablonjaiba a hatékony tervezés érdekében.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a csapat megbeszéléseit, hogy gyorsabban felzárkózhasson.

A ClickUp Brain képes leírni a megbeszéléseket és strukturált dokumentumokat készíteni a beszélgetéseiből.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb csapatcsevegő alkalmazás vállalkozások számára

ClickUp előnye #4: Sablonok és integrációk

A ClickUp mindenre kiterjedő sablonkönyvtárral rendelkezik – a projektmenedzsmenttől a találkozók napirendjeiig és jegyzetekig –, így könnyű elkezdeni a használatát. Az olyan integrációknak köszönhetően, mint a Google Drive, az Outlook és igen, még a Zoom is, a ClickUp-ot úgy testreszabhatja, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő folyamatokba.

Csatlakozzon és tervezzen megbeszéléseket a Zoom-on közvetlenül a ClickUp-ból.

ClickUp Meetings sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Meeting Template-t a találkozók szervezéséhez és a dolgok nyomon követéséhez.

A ClickUp Meetings Template egyszerűsíti a találkozók kezelését. Segít a napirendi pontok szervezésében, jegyzetek készítésében és a követési feladatok nyomon követésében a Meeting Minutes dokumentumban, így a folyamat hatékonyabbá és szervezettebbé válik.

Ez a sablon minden fontos információt egy helyen tárol, így a megbeszélések során semmi sem marad figyelmen kívül. Igényeinek megfelelően testreszabhatja, legyen szó csapatértekezletekről, ügyfélhívásokról vagy projektfrissítésekről.

Ráadásul az ismétlődő értekezletek létrehozásának és emlékeztető beállításának lehetősége javítja a sablon használhatóságát, így könnyebb összehangolni a csapatot a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban.

💡 Profi tipp: Tegye hatékonyabbá a találkozói jegyzet sablonjait azáltal, hogy hozzáadja az adott találkozóhoz kapcsolódó témákra vonatkozó szakaszokat, például a projekt frissítéseit vagy a csapat visszajelzéseit. Így mindenki tudja, mire számíthat, és megfelelően felkészülhet. Tartsa kéznél a sablont, hogy könnyen hozzáférhessen, és ne felejtse el megosztani a jegyzeteket a résztvevőkkel, hogy megerősítse a felelősségvállalást és mindenki tisztában legyen a következő lépésekkel.

Röviden összefoglalva: ha a Zoom és a Microsoft Teams korlátozottnak érzi magát, a ClickUp új lehetőségeket nyit meg Ön előtt. Ez nem csak egy eszköz a találkozók kezelésére, hanem egy platform a munka jobb, okosabb és hatékonyabb kezelésére.

📖 Olvassa el még: A 8 legjobb Microsoft Teams alternatíva és versenytárs

Találkozók szervezése a ClickUp segítségével

Bár a Zoom ingyenes csomagja hatékonyan kielégíti az alapvető igényeket, a korlátozások frusztrálóak.

Ha valaha is megszakadt a beszélgetésed, vagy nehezen boldogultál a felvételek kezelésével, akkor talán itt az ideje, hogy fontolóra vedd a fizetős csomagra való áttérést.

Ha a Zoom fizetős csomagjai nem oldják meg teljes mértékben a problémáit, akkor a ClickUp a megoldás. Kezelheti a találkozókat, és mindent – feladatokat, jegyzeteket, felvételeket – egy helyen összekapcsol. Nincs többé több eszközzel való ügyeskedés vagy a részletek elvesztése. A ClickUp segít mindent szervezetten és összekapcsolva tartani.

Készen áll egy jobb munkamenedzsment módszerre? Regisztráljon most a ClickUp-ra.