A 15 legjobb Culture Amp alternatíva az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez

Az elkötelezett csapatok elősegítik az innovációt, ösztönzik a virágzó munkakultúrát és növelik a termelékenységet. Kíváncsi arra, mekkora hatása van ennek? A magas munkavállalói elkötelezettségű vállalkozások 14%-kal jövedelmezőbbek és 70%-kal jobb a munkavállalók jóléte!
Természetesen az olyan eszközök, mint a Culture Amp, a munkavállalói elkötelezettség finom árnyalatú kihívásának kezelésére szolgáló megoldásokká váltak. De a Culture Amp nem az egyetlen megoldás, és nem feltétlenül alkalmas minden csapatra vagy munkafolyamatra.
Ahelyett, hogy órákat töltene kutatással, mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett. Ez a blog 15 kiemelkedő Culture Amp alternatívát mutat be, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, árait és értékeléseit, hogy segítsen megtalálni a tökéletes megoldást.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A Culture Amp egy népszerű HR-megoldás, amely javítja az alkalmazottak elkötelezettségét. Azonban a hosszú tanulási görbe és a funkciók nem minden vállalkozásnak felelnek meg.
Íme a 15 legjobb Culture Amp alternatíva azoknak a csapatoknak, akik jobb megoldást keresnek.
- ClickUp (A legjobb HR-projektmenedzsmenthez és az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez)
- Lattice (A legjobb személyre szabott teljesítményértékelésekhez és növekedési tervekhez)
- Leapsome (A legjobb a 360 fokos visszajelzések automatizálásához és a célok összehangolásához)
- Quantum Workplace (A legjobb prediktív elkötelezettség-elemzéshez)
- 15Five (A legjobb heti jelentkezésekhez és a munkavállalók elismerésének növeléséhez)
- Betterworks (A legjobb az OKR-ek és a folyamatos visszajelzések integrálásához)
- Workleap (A legjobb az együttműködés és az elkötelezettség nyomon követéséhez)
- Engagedly (A legjobb célorientált teljesítménymenedzsmenthez)
- Workday (Peakon) (A legjobb alkalmazotti élmény és hangulatelemzés szempontjából)
- Glint (A legjobb AI-alapú elkötelezettségi betekintéshez)
- Workvivo (A legjobb az alkalmazottak közötti kommunikáció és a munkakultúra elősegítéséhez)
- SurveySparrow (A legjobb dinamikus, beszélgetésszerű felmérésekhez és visszajelzésekhez)
- CultureMonkey (A legjobb pulzusfelmérésekhez és visszajelzési eszközökhöz)
- BambooHR (A legjobb az HR-folyamatok és az alkalmazottak önkiszolgálásának racionalizálásához)
- Microsoft Viva (A legjobb a jólét és a termelékenység integrálására a vállalati eszközökkel)
Mit kell keresnie a Culture Amp alternatíváiban?
A Culture Amp alternatíváinak keresésekor ügyeljen arra, hogy azok rendelkezzenek az alábbi funkciókkal, amelyekkel növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét és teljesítményét.
- Könnyű skálázhatóság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek megfelelnek a jelenlegi és jövőbeli csapat méretének és összetettségének. Válasszon olyan eszközt, amely alkalmazkodik a szervezetének sajátos igényeihez.
- Felhasználóbarát funkciók: Keressen intuitív felületeket egyszerű navigációs lehetőségekkel. A felhasználóbarát kialakítás minimalizálja a betanítási időt, megkönnyíti a használatot, sőt még szórakoztatóvá és vonzóvá is teszi a programot.
- Helyezze előtérbe a testreszabást: Válasszon olyan szoftvert, amely rugalmas beállításokkal rendelkezik, hogy illeszkedjen az Ön üzleti kultúrájához. Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi olyan eszközök testreszabását, mint a felmérések és a visszajelzési folyamatok.
- Elemzések és jelentések: Válasszon olyan Culture Amp alternatívákat, amelyek robusztus jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, és amelyekből hasznos információkat nyerhet. Keressen olyan megoldásokat, amelyek könnyen olvasható vizualizációkat és részletes adatokat kínálnak.
- Ellenőrizze az integrációs lehetőségeket: Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő szoftvercsomagjába. Előnyben részesítse azokat a lehetőségeket, amelyek jól működnek a HRIS-szel, a robusztus teljesítménymenedzsment eszközökkel, az alkalmazottak figyelemmel kísérésére szolgáló szoftverekkel és a kommunikációs alkalmazásokkal.
💡 Profi tipp: Írjon listát azokról a funkciókról, amelyekre szüksége van, és amelyek egyediek a munkakultúrájában és a folyamatokban. Ezzel a kiválasztási folyamat szisztematikus és átfogó lesz.
A 15 legjobb Culture Amp alternatíva
A testreszabható felmérések, a kifinomult elemzések és az egyszerű integrációk révén a Culture Amp alternatívái pontosan azokat a funkciókat kínálhatják, amelyek hiányoznak Önnek. Ahogy csapata növekszik, ez a 15 eszköz Önnel együtt bővül, extra funkciókat és jobb adatbiztonságot kínálva.
1. ClickUp (a legjobb HR-projektmenedzsmenthez és az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez)
A ClickUp a csapatod mindenre kiterjedő munkaalkalmazása, több mint 30 eszközzel és 1000+ integrációval. A kérdőívektől és a feladatkezeléstől a részletes elemzésekig és lenyűgöző vizualizációkig minden megtalálható benne, amire szükséged van a céljaid eléréséhez – mindez egy helyen.
Szeretne elmélyülni a HR-rel kapcsolatos minden témában?
A Clickup HR projektmenedzsment szoftvere az alkalmazottak elkötelezettségének és együttműködésének fokozására lett kifejlesztve. A megoldás célkitűző eszközöket tartalmaz, amelyek összekapcsolják a hosszú távú célokat az egyes feladatokkal, segítve a vezetőknek a csapatok tempójának és irányának meghatározásában.
A ClickUp HR funkciói között található egy praktikus munkaterhelés-nézet, amely egy oldalon áttekintést ad a csapat feladatairól és jövőbeli igényeiről.
Segít a kapacitás tervezésében, erősíti a munkaerő-elemzést, elkerüli a kiégést és stresszmentessé teszi a csapatot. Ráadásul mindig tudni fogja, kinek van még kapacitása további feladatokra!
A ClickUp HR Project Management használatával hozzáférhet a platform mesterséges intelligenciával működő eszközéhez, a ClickUp Brainhez. Ez a funkció segít a munkafolyamatok egységesítésében, a szabályzatok kommunikációjának egyszerűsítésében és az ismétlődő feladatok automatizálásában. Sőt, azonnali felméréseket készít, jelentéseket összefoglal és részletes elemzéseket oszt meg a munkavállalók hangulatáról.
A ClickUp HR projektmenedzsment több mint 15 nézetet kínál, például naptárakat és Gantt-diagramokat. Ez a funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabják a teljesítmény nyomon követésének és az alkalmazottak fejlesztésének tervezésének módját. Ráadásul a HR-csapatok a ClickUp Dashboards segítségével olyan elkötelezettségi mutatókat kaphatnak, amelyek felveszik a versenyt a legátfogóbb teljesítménymenedzsment eszközökkel.
A platform robusztus projektiérhetősége és jogosultságok titkosítása biztosítja a funkciók és a kommunikáció biztonságát. Így a vezetők és a csapatok közötti bizalmas beszélgetések védettek maradnak.
Úgy gondolja, hogy a beállítás unalmas feladat? A ClickUp készen használható, előre kitöltött HR-sablonokat kínál a munkavállalók gyors fejlesztéséhez, így a beállítás egyszerű. Íme néhány kiváló példa:
- A ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonja feltérképezi a munkavállalók törekvéseit, és személyre szabott terveket készít a készségfejlesztés és a karrierépítés érdekében.
- A ClickUp teljesítményértékelési sablon adat alapú teljesítményértékelést biztosít, anélkül, hogy a konstruktív és pozitív visszajelzések rovására menne.
- Kattintson a ClickUp munkavállalói elkötelezettség sablonra, hogy könnyen megosztható felméréseket készítsen a pozitív munkakultúra és a magas csapatmorál érdekében.
🔍 Tudta? Az alkalmazottak elkötelezettségének hiánya és a fluktuáció egy átlagos S&P 500 vállalatnak évente 228–355 millió dollárba kerülhet. Egy átfogó megoldás ma már sokkal nagyobb jelentőségű.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Tasks segítségével rendeljen hozzá és hajtson végre feladatokat a fejlesztési és képzési tervekhez.
- A ClickUp Forms segítségével rögzítheti a válaszokat, és hatékonyan továbbíthatja a munkát a megfelelő csapatnak.
- Címkézze, emelje ki és kommentálja munkatársai munkáját, hogy élő visszajelzést kapjon a ClickUp Assigned Comments segítségével.
- Dokumentálja a szabályzatokat, az elkötelezettségre vonatkozó betekintéseket és a karrierterveket a ClickUp Docs segítségével.
- A ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhatja a szervezeti ábrákat és az elkötelezettségi mutatók közötti kapcsolatokat.
- A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentesen kommunikálhat a teljesítményértékelésekről, egyéni megbeszélésekről és cselekvési tervekről.
- Kövesse nyomon a feladatok elvégzésének idejét, adjon azonnali visszajelzést, és tekintse meg az egyes alkalmazottak időráfordításáról szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp Time Tracking segítségével.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp által kínált összes funkció elsajátításához egy kis tanulási időre van szükség.
- Lehet, hogy hiányzik a ClickUp Table View átfogó mobil optimalizálása.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 USD/hó/felhasználó áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)
Íme, mit mond Ahmad Abu Sharea, a Primeland Real Estate Development projektmenedzsere a ClickUp-ról:
A ClickUp használatának célja kezdetben az volt, hogy a vezetők szemmel tudják tartani mindenki feladatait, de később, amikor mindenki elkezdte idővonalakkal ellátni a feladatait, továbbfejlesztették. Végül egy olyan remek együttműködési eszköz lett belőle, amire nem számítottunk, így több projektet hoztunk létre, és az eredeti célunkat a munkavállalók irányításáról a feladatok irányítására és nyomon követésére változtattuk.
➡️ További információk: A legjobb teljesítményértékelési sablonok az alkalmazottak fejlődésének elősegítéséhez
2. Lattice (a legjobb személyre szabott teljesítményértékelésekhez és növekedési tervekhez)
A Lattice, amelynek célja a jelentőségteljes értékelések előtérbe helyezése, veterán HR-megoldásként került fel erre a listára. Az eszköz 1:1 találkozóeszközöket, tehetségmenedzsment-irányítópultokat és témakörspecifikus teljesítményértékeléseket tartalmaz.
Ez az alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver lehetővé teszi kompetenciamátrixok és egyértelmű karrierutak létrehozását, hogy a HR azonosíthassa a potenciális vezetőket és személyre szabott képzési terveket készíthessen.
A Lattice legjobb funkciói
- Könnyen elindítható egyéni fejlesztési tervekkel segítheti elő a munkavállalók karrierjének fejlődését.
- Rendszeresen kezelje a szerepkörökkel kapcsolatos elvárásokat a funkciókhoz igazított karrierutakkal.
- Tartsa be a kompenzációs referenciaértékeket a legfrissebb piaci információk segítségével.
A Lattice korlátai
- A felmérések és értékelések testreszabási lehetőségei korlátozottak és némileg korlátozóak.
- A meglévő HR-rendszerek integrálása összetett folyamat.
Lattice árak
- Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó/felhasználó
- HRIS: 10 USD/hó/felhasználó
Lattice értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
➡️ További információ: A legjobb Lattice alternatívák a jobb teljesítménymenedzsmentért
3. Leapsome (a legjobb a 360 fokos visszajelzések automatizálásához és a célok összehangolásához)
A Leapsome az intuitív felületet helyezi előtérbe, hogy a HR-fejlesztések könnyebben megközelíthetőek legyenek. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy 360°-os visszajelzéseket, részletes célfákat és AI-alapú betekintést integrál egy egyszerű és vonzó platformba.
A Leapsome emellett egyszerűsíti a felmérések és értékelések készítését is, különféle bevált gyakorlatok alapján készült sablonokkal, többek között a mentális egészség és a változáskezelés területén.
A Leapsome legjobb funkciói
- Az automatizált jelentéskészítő eszközökkel, például a 9-box mátrixszal könnyedén azonosíthatja a tehetségeket.
- Kössd össze az egyes alkalmazottak törekvéseit és a vállalati célokat célfákkal!
A Leapsome korlátai
- Túl széles körű és kiterjedt ahhoz, hogy korlátozott HR-erőforrásokkal rendelkező vállalkozások alkalmazzák.
- Nincs ingyenes próbaverziója, és a számos modul ellenére az árak nem egyértelműek.
Leapsome árak
- Egyedi árak
Leapsome értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
Tudja meg, miért tartják a Capterra felhasználói a Leapsome-ot egyszerűnek és felhasználóbarátnak:
Elképesztő, milyen egyszerű és mégis milyen hatékony az alkalmazottak teljesítményének figyelemmel kísérése és a hálózatában lévő egyénekkel való interakció.
🔍 Tudta? A munkavállalók sokkal jobban értékelik a tartozás érzését, mint azt a munkáltatóik gondolnák. Ez egy olyan hiányosság, amelyet vállalkozása nem engedhet meg magának!
4. Quantum Workplace (a legjobb prediktív elkötelezettség-elemzéshez)
Szeretné megerősíteni HR-rendszereit? Próbálja ki a Quantum Workplace-t. A megoldás olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a pulzus visszajelzés, az elkötelezettség és az élethosszig tartó felmérések.
Tartalmaz továbbá teljesítményértékelő eszközöket, egyéni megbeszéléseket és egy dedikált célasszisztenst. Bónusz: a Quantum Workplace előrejelzi az elkötelezettséget, és betekintést nyújt a csapatok, az egyének és a visszajelzési ciklusok működésébe.
A Quantum Workplace legjobb funkciói
- Hangolja össze a szervezet, a csapat és az alkalmazottak céljait a lépcsőzetes célokkal.
- Ossza meg dicséretét és elismerését a munkakultúrához kapcsolódó jelvényekkel és a szervezeti feladatokhoz kapcsolódó dicséretekkel.
- Erősítse a vezetők toborzási, beillesztési és elkötelezettségi készségeit kilépési interjúk elemzésével.
A Quantum Workplace korlátai
- Korlátozott integráció más HR- és e-mail-rendszerekkel, ami korlátozza a zökkenőmentes munkafolyamatot.
- Nincs intuitív felülete, ami célok zavarosságához és nyomonkövethetőségi problémákhoz vezet.
- A visszajelzési adatok importálása és exportálása unalmasnak tűnhet.
Quantum Workplace árak
- Egyedi árak
Quantum Workplace értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (550+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
5. 15Five (A legjobb heti elkötelezettség-ellenőrzésekhez és hőtérképekhez)
A 15Five egy népszerű megoldás, amely a mentális jólétre összpontosít az elkötelezettség növelése érdekében. Heti jelentkezési funkciója segítségével a munkavállalók megoszthatják, hogyan érzik magukat, a vezetők pedig megérthetik és elősegíthetik a fejlődést.
Emellett AI-alapú javaslatokat és cselekvési terveket is tartalmaz az egyéni fejlődéshez. Ez a Culture Amp alternatíva a felmérési adatokat is elemzi, hogy számszerűsítse a vezetők teljesítményét, a legfontosabb hajtóerőket és az elkötelezettség kockázatait.
A 15Five 15 legjobb funkciója
- Térképezze fel az elkötelezettséget az egyes munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan olyan felmérésekkel, amelyek mérik, mennyire motiválóak azok.
- Az integrációs lehetőségek segítségével könnyedén csatlakozhat különböző HRIS-rendszerekhez.
- Növeli az alkalmazottak elismertségét a nyilvános dicséret funkciók révén.
A 15Five korlátai
- A funkciók korlátai miatt nagyobb szervezeteknél nem feltétlenül működik jól.
- A versenytársakhoz, például a Lattice-hez képest hiányoznak a fejlett elemzési funkciók.
- Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a teljesítményértékelési sablonokban.
15Five árak
- Engage: 4 USD/hó felhasználónként
- Perform: 10 USD/hó felhasználónként
- Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként
15Five értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)
Nézze meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a 15Five-ot hatékony eszközkészletnek az alkalmazottak elkötelezettségének és teljesítményének kezeléséhez:
Látom, hogy a különböző funkciók, mint például a High Fives, a Best Self Review, vagy akár az egyéni felhasználói profil beállítása is összhangban vannak a legjobb gyakorlatokkal, amelyeket az alkalmazottak erősségeinek és más fontos HR-területen szerzett ismereteinek kihasználásában láttunk.
6. Betterworks (a legjobb az OKR-ek és a folyamatos visszajelzések integrálásához)
Olyan Culture Amp alternatívákat keres, amelyek ideálisak az agilis módszertant előtérbe helyező vállalkozások számára? Nézze meg a Betterworks szolgáltatást! Dinamikus OKR-követést kínál, hogy a célok összehangolása az alkalmazottak elkötelezettségének előterében maradjon.
A gyors kalibrálások és az egyszerű értékelési módszerek segítségével a Betterworks lehetővé teszi csapatának, hogy a növekvő üzleti szabványokat beépítse a teljesítmény és a munkavállalói potenciál folyamatába.
A Betterworks legjobb funkciói
- Biztosítsa az adatalapú teljesítményt az összes modulhoz kapcsolódó adatmegosztással és folyamatokkal.
- Szerezzen objektív, adatokon alapuló betekintést az alkalmazottak teljesítményébe testreszabható vállalati szabványok segítségével.
- Fokozza a folyamatos fejlődést az átfogó munkavállalói visszajelzések és felmérések korábbi eredményeinek segítségével.
A Betterworks korlátai
- Közepes és nagy csapatok számára drága lehet.
- A megvalósítás bonyolulttá válhat, ha a szervezetében nincsenek képzett szakértők.
Betterworks árak
- Vállalati: Egyedi árak
- Középvállalatok: Egyedi árak
Betterworks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (20+ értékelés)
7. Workleap (A legjobb az együttműködés és az elkötelezettség nyomon követéséhez)
Ha a szervezeti struktúrájába szeretné beépíteni a készségfejlesztést és az elkötelezettséget, akkor a Workleap a legjobb választás! A vezetői értékeléseken túl ez a szoftver gyors kollégai értékelések és önértékelések révén biztosítja a hatékony együttműködést.
A Workleap emellett készségkövetési és tanulási modulok létrehozási funkcióval is rendelkezik. Ráadásul éles képekkel követheti nyomon, hogyan javul az elkötelezettség szintje.
A Workleap legjobb funkciói
- Ápolja a megbecsülés kultúráját átgondolt dicséretekkel és játékosított győzelmekkel.
- Ötvözze a fejlesztést és az elkötelezettséget a felmérésekből nyert betekintésen alapuló tanfolyamvázlatokkal.
A Workleap korlátai
- A Slack és az e-mailhez hasonló csapatkommunikációs eszközök integrálása alkalmi hibákhoz vezethet.
- A nagyobb szervezetek számára az árak meglehetősen magasak.
- A jelentési funkciók a versenytársakhoz képest meglehetősen alapszintűek.
Workleap árak
- Platform tapasztalat: 22 USD/hó felhasználónként
- Officevibe: 6,25 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 6,25 USD/hó
- Pingboard: 5 USD/hó felhasználónként
- Tanuláskezelés: 5 USD/hó felhasználónként
- Bevezetés: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Skills: 2,50 USD/hó felhasználónként
Workleap értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (720+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
Íme, miért tartja ez a Capterra-felhasználó a Workleapot kiváló visszajelzési eszköznek:
Nagyon pozitív, az alkalmazottaknak azt az érzést kelti, hogy ők a csapat fontos tagjai, és lehetővé teszi a vezetőknek, hogy felfedezzék azokat a területeket, amelyek figyelmet vagy változtatásokat igényelnek.
Nagyon pozitív, az alkalmazottaknak azt az érzést kelti, hogy ők a csapat fontos tagjai, és lehetővé teszi a vezetőknek, hogy felfedezzék azokat a területeket, amelyek figyelmet vagy változtatásokat igényelnek.
➡️ További információ: Hatékony együttműködési munkamenedzsment stratégiák csapatok számára
8. Engagedly (a legjobb mobilra optimalizált elkötelezettségi eszközök)
Az Engagedly a mobil elsődleges megközelítésével került fel a listára, amelynek célja a csapatok elkötelezettségének és elégedettségének fenntartása – a munkavállalók bármikor és bárhol kapcsolatban maradhatnak és motiváltak lehetnek.
A program a célokat is nyomon követi, mint kulcsfontosságú OKR-eket, gamifikációval és automatizált tanulással, hogy a folyamat szórakoztató és produktív maradjon. Ismerje meg Marissa AI-t, az új asszisztensét a célkitűzéshez, a visszajelzések összefoglalásához és a tartalomkészítéshez!
Engagedly legjobb funkciói
- Fejlessze az eredményorientált teljesítménykultúrát AI-alapú OKR-ekkel és célokkal.
- Vezessen be hatékony mentorprogramokat elkötelezett mentorálási szakértők segítségével.
- A mobilra optimalizált platform segítségével közölje a fontos frissítéseket és tervezze meg az alkalmazottak erőforrásait.
Engagedly korlátozások
- A minimális árak miatt kis csapatok számára drága megoldás.
- Egyes funkciók, például a bejelentkezés és az integrációk, új felhasználók számára bonyolultak lehetnek.
Engagedly árak
- Teljesítménykezelés: 5–8 USD/hó felhasználónként
- Tanulás és fejlődés: 3–5 USD/hó felhasználónként
- Elismerés és jutalmazás: 2 USD/hó felhasználónként
- Engage & Listen: 2 USD/hó felhasználónként
- Mentoring Suite: 8 USD/hó
- Javadalmazás kezelése: 10 USD/hó
- Asztal nélküli alkalmazottak kommunikációja: 5 USD/hó
Engagedly értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
9. Workday (Peakon) (A legjobb alkalmazotti élmény és hangulatelemzés)
A Culture Amp alternatívák listáján a következő a Workday Peakon, egy alkalmazotti elkötelezettségi platform, amely a szubjektív alkalmazotti vélemények vizualizálására összpontosít.
Ez az AI-alapú remekmű személyre szabott elkötelezettségi felméréseket küld, és a válaszokat azonnal valós idejű betekintéssé alakítja. A vezetők könnyedén lezárhatják a visszacsatolási ciklust beszélgetésindítókkal, elismerésekkel és privát kétirányú csevegésekkel.
Az eszköz kiemeli a fókuszterületeket, ünnepli a sikereket, és segít ötleteket gyűjteni a hangulat megváltoztatására.
🔍 Tudta? A Peakon akár 60 nyelvet is támogat, így megszünteti a földrajzi és szociokulturális korlátokat.
A Workday (Peakon) legjobb funkciói
- Gyűjtsön visszajelzéseket az irodában és távolról dolgozó alkalmazottaktól asztali számítógépek, mobil eszközök, kioszkok, Slack vagy Microsoft Teams kiterjesztések segítségével.
- Jelezze előre a fluktuációs kockázatot, és javítsa a tehetségek megtartását az alkalmazottak életciklusának valós idejű elemzésével.
A Workday (Peakon) korlátai
- A teljes előnyök kiaknázásához képzett szakértők folyamatos munkája szükséges.
- A versenytársaknál drágább, ezért kevésbé ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kevesebb HR-erőforrással rendelkeznek.
Workday (Peakon) árak
- Egyedi árak
Workday (Peakon) értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
Nézzük meg, hogyan segít a Workday (Peakon) ennek a G2 felhasználónak megismerni az alkalmazottak hangulatát:
A Peakon egy olyan platform, ahol a szervezet megismerheti alkalmazottainak hangulatát. A felmérésben szereplő sokféle kérdés biztosítja, hogy minden, az alkalmazotti kapcsolatokkal és a szervezettel kapcsolatos téma szerepeljen benne.
10. Glint (A legjobb AI-alapú elkötelezettségi betekintéshez)
A Glint egy Microsoft-megoldás, amely testreszabható felmérésekkel segíti a szervezeteket abban, hogy a megszerzett ismereteket érdemi változásokká alakítsák. A Glint sablonjai segítségével munkahelye mindig a legfontosabb dolgokra koncentrálhat, az új munkavállalók beilleszkedésétől a kilépési interjúkon és a sokszínűség ellenőrzésén át a változáskezelésig.
Beépített Microsoft AI funkciókkal is rendelkezik, amelyek összesítik az összes megjegyzést és választ, és azokból következtetéseket vonnak le. Ez tökéletes azoknak a vezetőknek, akik kulturális változást szeretnének előmozdítani, és az alkalmazottakat a HR stratégiai céljaival összhangba hozni.
🔍 Tudta? A Glint Inc. , amely korábban önálló vállalat volt, 2018-ban csatlakozott a Microsoft ökoszisztémájához, miután a LinkedIn (a Microsoft leányvállalata) felvásárolta. Ma erőforrásai közösségi fórumként szolgálnak a felhasználók számára, ahol megoszthatják véleményüket és ötleteiket.
A Glint legjobb funkciói
- Növelje a munkavállalók megtartását valós idejű visszajelzések nyomon követésével és cselekvési tervek kidolgozásával.
- Javítsa a kommunikációt az azonnali és könnyen exportálható jelentéskészítéssel.
A Glint korlátai
- A vállalkozásoknak a teljes funkcionalitás érdekében a Microsoft ökoszisztémájára kell korlátozódniuk.
- Korlátozott teljesítménymenedzsment platform funkciókat kínál
Glint árak
- Microsoft Viva Glint: 2 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Glint értékelés és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
11. Workvivo (A legjobb az alkalmazottak közötti kommunikáció és a munkakultúra elősegítéséhez)
Intuitív, közösségi stílusú felületre van szüksége az elkötelezettség javítása érdekében? A Workvivo pontosan ezt kínálja. A platform a kommunikációt, a felméréseket és a humánerőforrás-megoldásokat egyetlen térben egyesíti, közösségi élményt biztosítva.
A Workvivio még személyre szabott szervezeti intranetes híreket is kínál, hogy az egyének folyamatosan tájékozottak legyenek a legújabb üzleti célokról és fejleményekről.
A Workvivo legjobb funkciói
- Fokozza a csapat eredményeit intuitív elismeréssel és nyilvános dicsérettel.
- Ösztönözze az őszinte kapcsolatokat a személyre szabott hírcsatornákkal
- Javítsa az együttműködést integrált közösségi és kommunikációs eszközökkel
A Workvivo korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek és drága a kisebb csapatok számára
- Nincs integrációs lehetősége más, speciálisabb HR szoftvermegoldásokkal.
Workvivo árak
- Üzleti terv: Egyedi árak
- Vállalati csomag: Egyedi árak
Workvivo értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)
Nézzük meg, miért szereti ez a Capterra-felhasználó a Workvivo-t:
A Workvivo-ban leginkább az tetszett, hogy képes összetartó és motiváló munkahelyi kultúrát teremteni.
12. SurveySparrow (A legjobb dinamikus, beszélgetésszerű felmérésekhez és visszajelzésekhez)
A SurveySparrow ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerű, de analitikus felmérési megoldást preferálnak. Szisztematikus felülete lépésekre bontja a motivációs felmérés folyamatát, a felmérés elkészítésétől az eredmények elemzéséig és exportálásáig.
A SurveySparrow egyértelmű háttérrendszere mellett lehetővé teszi több kérdésformátum hozzáadását és a felmérés blokkjainak egyedi logikával történő vezérlését. Emellett a HR-csapatok e-mailes értesítéseket és emlékeztetőket is használhatnak a hatékony nyomon követéshez.
A SurveySparrow legjobb funkciói
- Testreszabhatja az egyes felméréseket a gombok, betűtípusok, színek és akár témák széles választékával.
- Állítson be olyan feltételeket, amelyek csak a releváns kérdéseket jelenítik meg az egyes alkalmazottak számára az adaptív intelligens felmérések segítségével.
- Gyűjtsön adatokat internet-hozzáférés nélkül is, és szinkronizálja az információkat később az offline felmérési opcióval.
A SurveySparrow korlátai
- Kérdések létrehozásakor csak alapvető stílusformázási lehetőségeket kínál.
- Csak elkötelezettségi felmérésekre korlátozódik, nem teljesítményértékelésekre vagy más HR-megoldásokra.
SurveySparrow árak
Magánszemélyek számára
- Alap: 39 USD/hó
- Starter: 59 USD/hó
Csapatok számára
- Üzleti: 149 USD/hó
- Professional: 399 USD/hó
Vállalati: Egyedi árak
CX Suit (NPS, CSAT, CES)
Professional: 399 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árak
Hírnévkezelés
- Ingyenes
- Starter: 99 USD/hó
Jegykezelés
- Ingyenes
- Starter: 12 USD/hó
360°-os értékelés
- Teljesítmény: Egyedi árak
Teljes csomag
- Platform: Egyedi árazás
SurveySparrow értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
13. CultureMonkey (A legjobb pulzusfelmérésekhez és visszajelzési eszközökhöz)
A CultureMonkey olyan, mint egy növekedési guru a vállalkozások számára. Anonim visszajelzések és mesterséges intelligencia által támogatott betekintés segítségével őszinte visszajelzéseket alakít át cselekvési tervekké, amelyek valódi változást hoznak.
A legjobb rész? Vizuális irányítópultjai valós idejű, prioritás szerint rangsorolt pillanatképet adnak az alkalmazottak gondolatairól – szűrés nélkül. Ráadásul a CultureMonkey minden kérdése és pulzusfelmérési eszköze könnyen testreszabható.
A CultureMonkey legjobb funkciói
- Csökkentse a felmérésekkel kapcsolatos fáradtságot azzal, hogy egy kérdést kéthetente vagy havonta ütemezhet be.
- Mérje meg cselekedeteinek hatását a korábbi trendek és betekintések segítségével.
- Maximalizálja HR-gyakorlatai és erőfeszítései megtérülését előre meghatározott alkalmazotti elkötelezettségi mutatókkal.
A CultureMonkey korlátai
- Komplex felmérések készítésekor alkalmanként betöltési problémák és hibák léphetnek fel.
- A fejlett jelentések, például a hőtérképek exportálásakor elveszhetnek a vizuális részletek, például a színkódolás.
CultureMonkey árak
- Egyedi árak
CultureMonkey értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Nézze meg, mit mond ez a G2-felhasználó a CultureMonkey-ról:
A Culture Monkey rendelkezik a legfejlettebb irányítópultokkal, amelyekkel eddig találkoztam a sok eszköz közül, amelyet korábban értékeltem vagy használtam. Testreszabott jelentések és nézetek állnak rendelkezésre, vezetői szint, helyszínek, osztályok és szerepkörök szerint felosztva.
14. BambooHR (A legjobb az HR-folyamatok és az alkalmazottak önkiszolgálásának racionalizálására)
A BambooHR egy népszerű HRM szoftver, amelynek célja a munkavállalók ösztönzése és a folyamatok javítása. Vezetői visszajelzéseket és önértékelést kínál, amelyek könnyen összekapcsolhatók a célkitűző eszközökkel.
A megoldás tartalmaz egy alkalmazotti elégedettségi eszközt, amely azonnal nyomon követi a munkáltatói márkaépítést és az alkalmazottak motivációs szintjét. Ezenkívül egyszerűsíti a bérszámfejtést, a pályázók nyomon követését és a szabadságok kezelését.
A BambooHR legjobb funkciói
- Hozzon létre egy központi hubot az összes belső frissítés és bejelentés számára a közösségi tér funkcióval.
- Növelje az adatok pontosságát a kutatásokon alapuló, azonnal használható kérdésekkel az alkalmazottak tapasztalatairól.
A BambooHR korlátai
- A jelentések stílusa, különösen az olyan elemek, mint az adatbélyegek és a források, meglehetősen egyszerű és elavult.
- A funkciók az általános HR-menedzsmentre összpontosítanak, nem az elkötelezettségre, és megtanulásukhoz hosszú időre van szükség.
BambooHR árak
(25 fő alatti alkalmazotti létszám esetén havi átalánydíj; 25 fő feletti alkalmazotti létszám esetén felhasználónkénti árazás)
- Alap: Egyedi árazás
- Pro: Egyedi árazás
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)
15. Microsoft Viva (a legjobb a jólét és a termelékenység integrálásához a vállalati eszközökkel)
Ha vállalkozása Microsoft-termékeket használ, a Microsoft Viva kiváló kiegészítője lehet HR-eszköztárának. A Viva Glint felméréseinek elemzési képességein túl közösségi fórumokat és kampánykezelést is kínál a kapcsolatok és az elkötelezettség elősegítése érdekében.
A Viva segítségével gyors felmérések és feladatokhoz kapcsolódó adatelemzések révén értékelheti az alkalmazottak jólétét. Emellett segít integrálni a tanulást a Microsoft termelékenységi eszközeibe az alkalmazottak fejlesztése érdekében.
A Microsoft Viva legjobb funkciói
- Segítse elő a motiváló beszélgetéseket a vállalati híreknek és a közös érdeklődési köröknek szentelt speciális felületekkel.
- Térképezze fel és javítsa a jólétet az alkalmazottak munkarendjének és tevékenységi megoszlásának diagramjaival.
A Microsoft Viva korlátai
- Az integrációk a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.
- Lehet, hogy bonyolultnak tűnik a felület, és nehéz beállítani.
A Microsoft Viva árai
- Microsoft Viva a Microsoft 365-ben: Ingyenes
- Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/hó/felhasználó
- Microsoft Viva Workplace Analytics és Employee Feedback: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft Viva Suite: 12 USD/hó felhasználónként
Microsoft Viva értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Nézzük meg, miért részesíti előnyben a G2 felhasználó a Microsoft Viva-t:
A Viva Insights a legjobb szoftver a professzionális környezetben való interakcióhoz és munkavégzéshez. Nagyon könnyen használható és egyszerűen implementálható. A legjobban az tetszik benne, hogy nagyon hasznos a termelékenység növelésében és a munkavállalói élmény javításában.
Külön említésre méltó
- Reflektive: Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, így természetes részévé válik a napi munkafolyamatoknak.
- Qualtrics: Szélesebb körű HR-eszköztárat kínál azoknak a szervezeteknek, amelyek átfogó, vállalati szintű élményt keresnek.
Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és teljesítményét a ClickUp segítségével
A magas csapatszellem a lendület és az üzleti célok iránti elkötelezettség hajtóereje – adj hozzá néhány konstruktív visszajelzést, és máris lézeres fókuszban tartod a hosszú távú célokat. De nézzünk szembe a ténnyel: a HR-csapatoknak megfelelő eszközökre van szükségük, mint például a Culture Amp, hogy minden a terv szerint haladjon.
Mivel azonban nem minden vállalkozásnak felel meg, összegyűjtöttünk 15 Culture Amp alternatívát, amelyek tökéletesen megfelelhetnek az Ön igényeinek. Az elkötelezettség és a projekt végrehajtása azonban kéz a kézben járnak.
Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. A kifinomult automatizálással, AI-alapú betekintéssel és feladatkezelési varázslattal a ClickUp pozitív és produktív munkakultúrát épít – ez egy igazi win-win helyzet!
Készen áll az alkalmazottak elkötelezettségének és az üzleti teljesítménynek a javítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!