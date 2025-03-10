A 15 legjobb Culture Amp alternatíva az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez

Az elkötelezett csapatok elősegítik az innovációt, ösztönzik a virágzó munkakultúrát és növelik a termelékenységet. Kíváncsi arra, mekkora hatása van ennek? A magas munkavállalói elkötelezettségű vállalkozások 14%-kal jövedelmezőbbek és 70%-kal jobb a munkavállalók jóléte!

Természetesen az olyan eszközök, mint a Culture Amp, a munkavállalói elkötelezettség finom árnyalatú kihívásának kezelésére szolgáló megoldásokká váltak. De a Culture Amp nem az egyetlen megoldás, és nem feltétlenül alkalmas minden csapatra vagy munkafolyamatra.

Ahelyett, hogy órákat töltene kutatással, mi elvégeztük a nehéz munkát Ön helyett. Ez a blog 15 kiemelkedő Culture Amp alternatívát mutat be, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, árait és értékeléseit, hogy segítsen megtalálni a tökéletes megoldást.

Mit kell keresnie a Culture Amp alternatíváiban?

A Culture Amp alternatíváinak keresésekor ügyeljen arra, hogy azok rendelkezzenek az alábbi funkciókkal, amelyekkel növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét és teljesítményét.

Könnyű skálázhatóság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek megfelelnek a jelenlegi és jövőbeli csapat méretének és összetettségének. Válasszon olyan eszközt, amely alkalmazkodik a szervezetének sajátos igényeihez.

Felhasználóbarát funkciók: Keressen intuitív felületeket egyszerű navigációs lehetőségekkel. A felhasználóbarát kialakítás minimalizálja a betanítási időt, megkönnyíti a használatot, sőt még szórakoztatóvá és vonzóvá is teszi a programot.

Helyezze előtérbe a testreszabást: Válasszon olyan szoftvert, amely rugalmas beállításokkal rendelkezik, hogy illeszkedjen az Ön üzleti kultúrájához. Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi olyan eszközök testreszabását, mint a felmérések és a visszajelzési folyamatok.

Elemzések és jelentések: Válasszon olyan Culture Amp alternatívákat, amelyek robusztus jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, és amelyekből hasznos információkat nyerhet. Keressen olyan megoldásokat, amelyek könnyen olvasható vizualizációkat és részletes adatokat kínálnak.

Ellenőrizze az integrációs lehetőségeket: Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő szoftvercsomagjába. Előnyben részesítse azokat a lehetőségeket, amelyek jól működnek a HRIS-szel, a robusztus teljesítménymenedzsment eszközökkel, Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő szoftvercsomagjába. Előnyben részesítse azokat a lehetőségeket, amelyek jól működnek a HRIS-szel, a robusztus teljesítménymenedzsment eszközökkel, az alkalmazottak figyelemmel kísérésére szolgáló szoftverekkel és a kommunikációs alkalmazásokkal.

💡 Profi tipp: Írjon listát azokról a funkciókról, amelyekre szüksége van, és amelyek egyediek a munkakultúrájában és a folyamatokban. Ezzel a kiválasztási folyamat szisztematikus és átfogó lesz.

A 15 legjobb Culture Amp alternatíva

A testreszabható felmérések, a kifinomult elemzések és az egyszerű integrációk révén a Culture Amp alternatívái pontosan azokat a funkciókat kínálhatják, amelyek hiányoznak Önnek. Ahogy csapata növekszik, ez a 15 eszköz Önnel együtt bővül, extra funkciókat és jobb adatbiztonságot kínálva.

1. ClickUp (a legjobb HR-projektmenedzsmenthez és az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez)

A ClickUp a csapatod mindenre kiterjedő munkaalkalmazása, több mint 30 eszközzel és 1000+ integrációval. A kérdőívektől és a feladatkezeléstől a részletes elemzésekig és lenyűgöző vizualizációkig minden megtalálható benne, amire szükséged van a céljaid eléréséhez – mindez egy helyen.

Szeretne elmélyülni a HR-rel kapcsolatos minden témában?

A Clickup HR projektmenedzsment szoftvere az alkalmazottak elkötelezettségének és együttműködésének fokozására lett kifejlesztve. A megoldás célkitűző eszközöket tartalmaz, amelyek összekapcsolják a hosszú távú célokat az egyes feladatokkal, segítve a vezetőknek a csapatok tempójának és irányának meghatározásában.

Kezelje az egyéni kapacitásokat, optimalizálja az alkalmazottak teljesítményét, és tervezze meg a jövőbeli projektekhez szükséges erőforrásokat a ClickUp Workload View segítségével

A ClickUp HR funkciói között található egy praktikus munkaterhelés-nézet, amely egy oldalon áttekintést ad a csapat feladatairól és jövőbeli igényeiről.

Segít a kapacitás tervezésében, erősíti a munkaerő-elemzést, elkerüli a kiégést és stresszmentessé teszi a csapatot. Ráadásul mindig tudni fogja, kinek van még kapacitása további feladatokra!

Készítsen munkavállalói felméréseket, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és dolgozzon ki fejlesztési terveket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp HR Project Management használatával hozzáférhet a platform mesterséges intelligenciával működő eszközéhez, a ClickUp Brainhez. Ez a funkció segít a munkafolyamatok egységesítésében, a szabályzatok kommunikációjának egyszerűsítésében és az ismétlődő feladatok automatizálásában. Sőt, azonnali felméréseket készít, jelentéseket összefoglal és részletes elemzéseket oszt meg a munkavállalók hangulatáról.

A ClickUp Views segítségével vizualizálhatja a felmérési adatokat, rendszerezheti az eredményeket és idővonal-orientált feladatokat tervezhet.

A ClickUp HR projektmenedzsment több mint 15 nézetet kínál, például naptárakat és Gantt-diagramokat. Ez a funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabják a teljesítmény nyomon követésének és az alkalmazottak fejlesztésének tervezésének módját. Ráadásul a HR-csapatok a ClickUp Dashboards segítségével olyan elkötelezettségi mutatókat kaphatnak, amelyek felveszik a versenyt a legátfogóbb teljesítménymenedzsment eszközökkel.

A platform robusztus projektiérhetősége és jogosultságok titkosítása biztosítja a funkciók és a kommunikáció biztonságát. Így a vezetők és a csapatok közötti bizalmas beszélgetések védettek maradnak.

Úgy gondolja, hogy a beállítás unalmas feladat? A ClickUp készen használható, előre kitöltött HR-sablonokat kínál a munkavállalók gyors fejlesztéséhez, így a beállítás egyszerű. Íme néhány kiváló példa:

🔍 Tudta? Az alkalmazottak elkötelezettségének hiánya és a fluktuáció egy átlagos S&P 500 vállalatnak évente 228–355 millió dollárba kerülhet. Egy átfogó megoldás ma már sokkal nagyobb jelentőségű.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp által kínált összes funkció elsajátításához egy kis tanulási időre van szükség.

Lehet, hogy hiányzik a ClickUp Table View átfogó mobil optimalizálása.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 USD/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

Íme, mit mond Ahmad Abu Sharea, a Primeland Real Estate Development projektmenedzsere a ClickUp-ról:

A ClickUp használatának célja kezdetben az volt, hogy a vezetők szemmel tudják tartani mindenki feladatait, de később, amikor mindenki elkezdte idővonalakkal ellátni a feladatait, továbbfejlesztették. Végül egy olyan remek együttműködési eszköz lett belőle, amire nem számítottunk, így több projektet hoztunk létre, és az eredeti célunkat a munkavállalók irányításáról a feladatok irányítására és nyomon követésére változtattuk.

A ClickUp használatának célja kezdetben az volt, hogy a vezetők szemmel tudják tartani mindenki feladatait, de később, amikor mindenki elkezdte idővonalakkal ellátni a feladatait, továbbfejlesztették. Végül egy olyan remek együttműködési eszköz lett belőle, amire nem számítottunk, így több projektet hoztunk létre, és az eredeti célunkat a munkavállalók irányításáról a feladatok irányítására és nyomon követésére helyeztük át.

2. Lattice (a legjobb személyre szabott teljesítményértékelésekhez és növekedési tervekhez)

via Lattice

A Lattice, amelynek célja a jelentőségteljes értékelések előtérbe helyezése, veterán HR-megoldásként került fel erre a listára. Az eszköz 1:1 találkozóeszközöket, tehetségmenedzsment-irányítópultokat és témakörspecifikus teljesítményértékeléseket tartalmaz.

Ez az alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver lehetővé teszi kompetenciamátrixok és egyértelmű karrierutak létrehozását, hogy a HR azonosíthassa a potenciális vezetőket és személyre szabott képzési terveket készíthessen.

A Lattice legjobb funkciói

Könnyen elindítható egyéni fejlesztési tervekkel segítheti elő a munkavállalók karrierjének fejlődését.

Rendszeresen kezelje a szerepkörökkel kapcsolatos elvárásokat a funkciókhoz igazított karrierutakkal.

Tartsa be a kompenzációs referenciaértékeket a legfrissebb piaci információk segítségével.

A Lattice korlátai

A felmérések és értékelések testreszabási lehetőségei korlátozottak és némileg korlátozóak.

A meglévő HR-rendszerek integrálása összetett folyamat.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó/felhasználó

HRIS: 10 USD/hó/felhasználó

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

3. Leapsome (a legjobb a 360 fokos visszajelzések automatizálásához és a célok összehangolásához)

via Leapsome

A Leapsome az intuitív felületet helyezi előtérbe, hogy a HR-fejlesztések könnyebben megközelíthetőek legyenek. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy 360°-os visszajelzéseket, részletes célfákat és AI-alapú betekintést integrál egy egyszerű és vonzó platformba.

A Leapsome emellett egyszerűsíti a felmérések és értékelések készítését is, különféle bevált gyakorlatok alapján készült sablonokkal, többek között a mentális egészség és a változáskezelés területén.

A Leapsome legjobb funkciói

Az automatizált jelentéskészítő eszközökkel, például a 9-box mátrixszal könnyedén azonosíthatja a tehetségeket.

Kössd össze az egyes alkalmazottak törekvéseit és a vállalati célokat célfákkal!

A Leapsome korlátai

Túl széles körű és kiterjedt ahhoz, hogy korlátozott HR-erőforrásokkal rendelkező vállalkozások alkalmazzák.

Nincs ingyenes próbaverziója, és a számos modul ellenére az árak nem egyértelműek.

Leapsome árak

Egyedi árak

Leapsome értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Tudja meg, miért tartják a Capterra felhasználói a Leapsome-ot egyszerűnek és felhasználóbarátnak:

Elképesztő, milyen egyszerű és mégis milyen hatékony az alkalmazottak teljesítményének figyelemmel kísérése és a hálózatában lévő egyénekkel való interakció.

Elképesztő, milyen egyszerű és mégis milyen hatékony az alkalmazottak teljesítményének figyelemmel kísérése és a hálózatában lévő egyénekkel való interakció.

🔍 Tudta? A munkavállalók sokkal jobban értékelik a tartozás érzését, mint azt a munkáltatóik gondolnák. Ez egy olyan hiányosság, amelyet vállalkozása nem engedhet meg magának!

4. Quantum Workplace (a legjobb prediktív elkötelezettség-elemzéshez)

via Quantum Workplace

Szeretné megerősíteni HR-rendszereit? Próbálja ki a Quantum Workplace-t. A megoldás olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a pulzus visszajelzés, az elkötelezettség és az élethosszig tartó felmérések.

Tartalmaz továbbá teljesítményértékelő eszközöket, egyéni megbeszéléseket és egy dedikált célasszisztenst. Bónusz: a Quantum Workplace előrejelzi az elkötelezettséget, és betekintést nyújt a csapatok, az egyének és a visszajelzési ciklusok működésébe.

A Quantum Workplace legjobb funkciói

Hangolja össze a szervezet, a csapat és az alkalmazottak céljait a lépcsőzetes célokkal.

Ossza meg dicséretét és elismerését a munkakultúrához kapcsolódó jelvényekkel és a szervezeti feladatokhoz kapcsolódó dicséretekkel.

Erősítse a vezetők toborzási, beillesztési és elkötelezettségi készségeit kilépési interjúk elemzésével.

A Quantum Workplace korlátai

Korlátozott integráció más HR- és e-mail-rendszerekkel, ami korlátozza a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Nincs intuitív felülete, ami célok zavarosságához és nyomonkövethetőségi problémákhoz vezet.

A visszajelzési adatok importálása és exportálása unalmasnak tűnhet.

Quantum Workplace árak

Egyedi árak

Quantum Workplace értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

5. 15Five (A legjobb heti elkötelezettség-ellenőrzésekhez és hőtérképekhez)

via 15Five

A 15Five egy népszerű megoldás, amely a mentális jólétre összpontosít az elkötelezettség növelése érdekében. Heti jelentkezési funkciója segítségével a munkavállalók megoszthatják, hogyan érzik magukat, a vezetők pedig megérthetik és elősegíthetik a fejlődést.

Emellett AI-alapú javaslatokat és cselekvési terveket is tartalmaz az egyéni fejlődéshez. Ez a Culture Amp alternatíva a felmérési adatokat is elemzi, hogy számszerűsítse a vezetők teljesítményét, a legfontosabb hajtóerőket és az elkötelezettség kockázatait.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Térképezze fel az elkötelezettséget az egyes munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan olyan felmérésekkel, amelyek mérik, mennyire motiválóak azok.

Az integrációs lehetőségek segítségével könnyedén csatlakozhat különböző HRIS-rendszerekhez.

Növeli az alkalmazottak elismertségét a nyilvános dicséret funkciók révén.

A 15Five korlátai

A funkciók korlátai miatt nagyobb szervezeteknél nem feltétlenül működik jól.

A versenytársakhoz, például a Lattice-hez képest hiányoznak a fejlett elemzési funkciók.

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a teljesítményértékelési sablonokban.

15Five árak

Engage: 4 USD/hó felhasználónként

Perform: 10 USD/hó felhasználónként

Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként

15Five értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

Nézze meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a 15Five-ot hatékony eszközkészletnek az alkalmazottak elkötelezettségének és teljesítményének kezeléséhez:

Látom, hogy a különböző funkciók, mint például a High Fives, a Best Self Review, vagy akár az egyéni felhasználói profil beállítása is összhangban vannak a legjobb gyakorlatokkal, amelyeket az alkalmazottak erősségeinek és más fontos HR-területen szerzett ismereteinek kihasználásában láttunk.

Látom, hogy a különböző funkciók, mint például a High Fives, a Best Self Review, vagy akár az egyéni felhasználói profil beállítása is összhangban vannak a legjobb gyakorlatokkal, amelyeket az alkalmazottak erősségeinek és más fontos HR-területen szerzett ismereteinek kihasználásában láttunk.

6. Betterworks (a legjobb az OKR-ek és a folyamatos visszajelzések integrálásához)

via Betterworks

Olyan Culture Amp alternatívákat keres, amelyek ideálisak az agilis módszertant előtérbe helyező vállalkozások számára? Nézze meg a Betterworks szolgáltatást! Dinamikus OKR-követést kínál, hogy a célok összehangolása az alkalmazottak elkötelezettségének előterében maradjon.

A gyors kalibrálások és az egyszerű értékelési módszerek segítségével a Betterworks lehetővé teszi csapatának, hogy a növekvő üzleti szabványokat beépítse a teljesítmény és a munkavállalói potenciál folyamatába.

A Betterworks legjobb funkciói

Biztosítsa az adatalapú teljesítményt az összes modulhoz kapcsolódó adatmegosztással és folyamatokkal.

Szerezzen objektív, adatokon alapuló betekintést az alkalmazottak teljesítményébe testreszabható vállalati szabványok segítségével.

Fokozza a folyamatos fejlődést az átfogó munkavállalói visszajelzések és felmérések korábbi eredményeinek segítségével.

A Betterworks korlátai

Közepes és nagy csapatok számára drága lehet.

A megvalósítás bonyolulttá válhat, ha a szervezetében nincsenek képzett szakértők.

Betterworks árak

Vállalati: Egyedi árak

Középvállalatok: Egyedi árak

Betterworks értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (20+ értékelés)

7. Workleap (A legjobb az együttműködés és az elkötelezettség nyomon követéséhez)

via Workleap

Ha a szervezeti struktúrájába szeretné beépíteni a készségfejlesztést és az elkötelezettséget, akkor a Workleap a legjobb választás! A vezetői értékeléseken túl ez a szoftver gyors kollégai értékelések és önértékelések révén biztosítja a hatékony együttműködést.

A Workleap emellett készségkövetési és tanulási modulok létrehozási funkcióval is rendelkezik. Ráadásul éles képekkel követheti nyomon, hogyan javul az elkötelezettség szintje.

A Workleap legjobb funkciói

Ápolja a megbecsülés kultúráját átgondolt dicséretekkel és játékosított győzelmekkel.

Ötvözze a fejlesztést és az elkötelezettséget a felmérésekből nyert betekintésen alapuló tanfolyamvázlatokkal.

A Workleap korlátai

A Slack és az e-mailhez hasonló csapatkommunikációs eszközök integrálása alkalmi hibákhoz vezethet.

A nagyobb szervezetek számára az árak meglehetősen magasak.

A jelentési funkciók a versenytársakhoz képest meglehetősen alapszintűek.

Workleap árak

Platform tapasztalat: 22 USD/hó felhasználónként

Officevibe: 6,25 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 6,25 USD/hó

Pingboard: 5 USD/hó felhasználónként

Tanuláskezelés: 5 USD/hó felhasználónként

Bevezetés: 2,50 USD/hó felhasználónként

Skills: 2,50 USD/hó felhasználónként

Workleap értékelés és vélemények

G2 : 4,3/5 (720+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Íme, miért tartja ez a Capterra-felhasználó a Workleapot kiváló visszajelzési eszköznek:

Nagyon pozitív, az alkalmazottaknak azt az érzést kelti, hogy ők a csapat fontos tagjai, és lehetővé teszi a vezetőknek, hogy felfedezzék azokat a területeket, amelyek figyelmet vagy változtatásokat igényelnek.

Nagyon pozitív, az alkalmazottaknak azt az érzést kelti, hogy ők a csapat fontos tagjai, és lehetővé teszi a vezetőknek, hogy felfedezzék azokat a területeket, amelyek figyelmet vagy változtatásokat igényelnek.

via Engagedly

Az Engagedly a mobil elsődleges megközelítésével került fel a listára, amelynek célja a csapatok elkötelezettségének és elégedettségének fenntartása – a munkavállalók bármikor és bárhol kapcsolatban maradhatnak és motiváltak lehetnek.

A program a célokat is nyomon követi, mint kulcsfontosságú OKR-eket, gamifikációval és automatizált tanulással, hogy a folyamat szórakoztató és produktív maradjon. Ismerje meg Marissa AI-t, az új asszisztensét a célkitűzéshez, a visszajelzések összefoglalásához és a tartalomkészítéshez!

Engagedly legjobb funkciói

Fejlessze az eredményorientált teljesítménykultúrát AI-alapú OKR-ekkel és célokkal.

Vezessen be hatékony mentorprogramokat elkötelezett mentorálási szakértők segítségével.

A mobilra optimalizált platform segítségével közölje a fontos frissítéseket és tervezze meg az alkalmazottak erőforrásait.

Engagedly korlátozások

A minimális árak miatt kis csapatok számára drága megoldás.

Egyes funkciók, például a bejelentkezés és az integrációk, új felhasználók számára bonyolultak lehetnek.

Engagedly árak

Teljesítménykezelés: 5–8 USD/hó felhasználónként

Tanulás és fejlődés: 3–5 USD/hó felhasználónként

Elismerés és jutalmazás: 2 USD/hó felhasználónként

Engage & Listen: 2 USD/hó felhasználónként

Mentoring Suite: 8 USD/hó

Javadalmazás kezelése: 10 USD/hó

Asztal nélküli alkalmazottak kommunikációja: 5 USD/hó

Engagedly értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

9. Workday (Peakon) (A legjobb alkalmazotti élmény és hangulatelemzés)

A Culture Amp alternatívák listáján a következő a Workday Peakon, egy alkalmazotti elkötelezettségi platform, amely a szubjektív alkalmazotti vélemények vizualizálására összpontosít.

Ez az AI-alapú remekmű személyre szabott elkötelezettségi felméréseket küld, és a válaszokat azonnal valós idejű betekintéssé alakítja. A vezetők könnyedén lezárhatják a visszacsatolási ciklust beszélgetésindítókkal, elismerésekkel és privát kétirányú csevegésekkel.

Az eszköz kiemeli a fókuszterületeket, ünnepli a sikereket, és segít ötleteket gyűjteni a hangulat megváltoztatására.

🔍 Tudta? A Peakon akár 60 nyelvet is támogat, így megszünteti a földrajzi és szociokulturális korlátokat.

A Workday (Peakon) legjobb funkciói

Gyűjtsön visszajelzéseket az irodában és távolról dolgozó alkalmazottaktól asztali számítógépek, mobil eszközök, kioszkok, Slack vagy Microsoft Teams kiterjesztések segítségével.

Jelezze előre a fluktuációs kockázatot, és javítsa a tehetségek megtartását az alkalmazottak életciklusának valós idejű elemzésével.

A Workday (Peakon) korlátai

A teljes előnyök kiaknázásához képzett szakértők folyamatos munkája szükséges.

A versenytársaknál drágább, ezért kevésbé ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kevesebb HR-erőforrással rendelkeznek.

Workday (Peakon) árak

Egyedi árak

Workday (Peakon) értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Nézzük meg, hogyan segít a Workday (Peakon) ennek a G2 felhasználónak megismerni az alkalmazottak hangulatát:

A Peakon egy olyan platform, ahol a szervezet megismerheti alkalmazottainak hangulatát. A felmérésben szereplő sokféle kérdés biztosítja, hogy minden, az alkalmazotti kapcsolatokkal és a szervezettel kapcsolatos téma szerepeljen benne.

A Peakon egy olyan platform, ahol a szervezet megismerheti alkalmazottainak hangulatát. A felmérésben szereplő sokféle kérdés biztosítja, hogy minden, az alkalmazotti kapcsolatokkal és a szervezettel kapcsolatos téma szerepeljen benne.

10. Glint (A legjobb AI-alapú elkötelezettségi betekintéshez)

via Glint

A Glint egy Microsoft-megoldás, amely testreszabható felmérésekkel segíti a szervezeteket abban, hogy a megszerzett ismereteket érdemi változásokká alakítsák. A Glint sablonjai segítségével munkahelye mindig a legfontosabb dolgokra koncentrálhat, az új munkavállalók beilleszkedésétől a kilépési interjúkon és a sokszínűség ellenőrzésén át a változáskezelésig.

Beépített Microsoft AI funkciókkal is rendelkezik, amelyek összesítik az összes megjegyzést és választ, és azokból következtetéseket vonnak le. Ez tökéletes azoknak a vezetőknek, akik kulturális változást szeretnének előmozdítani, és az alkalmazottakat a HR stratégiai céljaival összhangba hozni.

🔍 Tudta? A Glint Inc. , amely korábban önálló vállalat volt, 2018-ban csatlakozott a Microsoft ökoszisztémájához, miután a LinkedIn (a Microsoft leányvállalata) felvásárolta. Ma erőforrásai közösségi fórumként szolgálnak a felhasználók számára, ahol megoszthatják véleményüket és ötleteiket.

A Glint legjobb funkciói

Növelje a munkavállalók megtartását valós idejű visszajelzések nyomon követésével és cselekvési tervek kidolgozásával.

Javítsa a kommunikációt az azonnali és könnyen exportálható jelentéskészítéssel.

A Glint korlátai

A vállalkozásoknak a teljes funkcionalitás érdekében a Microsoft ökoszisztémájára kell korlátozódniuk.

Korlátozott teljesítménymenedzsment platform funkciókat kínál

Glint árak

Microsoft Viva Glint: 2 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Glint értékelés és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

11. Workvivo (A legjobb az alkalmazottak közötti kommunikáció és a munkakultúra elősegítéséhez)

via Workvivo

Intuitív, közösségi stílusú felületre van szüksége az elkötelezettség javítása érdekében? A Workvivo pontosan ezt kínálja. A platform a kommunikációt, a felméréseket és a humánerőforrás-megoldásokat egyetlen térben egyesíti, közösségi élményt biztosítva.

A Workvivio még személyre szabott szervezeti intranetes híreket is kínál, hogy az egyének folyamatosan tájékozottak legyenek a legújabb üzleti célokról és fejleményekről.

A Workvivo legjobb funkciói

Fokozza a csapat eredményeit intuitív elismeréssel és nyilvános dicsérettel.

Ösztönözze az őszinte kapcsolatokat a személyre szabott hírcsatornákkal

Javítsa az együttműködést integrált közösségi és kommunikációs eszközökkel

A Workvivo korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek és drága a kisebb csapatok számára

Nincs integrációs lehetősége más, speciálisabb HR szoftvermegoldásokkal.

Workvivo árak

Üzleti terv: Egyedi árak

Vállalati csomag: Egyedi árak

Workvivo értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

Nézzük meg, miért szereti ez a Capterra-felhasználó a Workvivo-t:

A Workvivo-ban leginkább az tetszett, hogy képes összetartó és motiváló munkahelyi kultúrát teremteni.

A Workvivo-ban leginkább az tetszett, hogy képes összetartó és motiváló munkahelyi kultúrát teremteni.

12. SurveySparrow (A legjobb dinamikus, beszélgetésszerű felmérésekhez és visszajelzésekhez)

via SurveySparrow

A SurveySparrow ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerű, de analitikus felmérési megoldást preferálnak. Szisztematikus felülete lépésekre bontja a motivációs felmérés folyamatát, a felmérés elkészítésétől az eredmények elemzéséig és exportálásáig.

A SurveySparrow egyértelmű háttérrendszere mellett lehetővé teszi több kérdésformátum hozzáadását és a felmérés blokkjainak egyedi logikával történő vezérlését. Emellett a HR-csapatok e-mailes értesítéseket és emlékeztetőket is használhatnak a hatékony nyomon követéshez.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Testreszabhatja az egyes felméréseket a gombok, betűtípusok, színek és akár témák széles választékával.

Állítson be olyan feltételeket, amelyek csak a releváns kérdéseket jelenítik meg az egyes alkalmazottak számára az adaptív intelligens felmérések segítségével.

Gyűjtsön adatokat internet-hozzáférés nélkül is, és szinkronizálja az információkat később az offline felmérési opcióval.

A SurveySparrow korlátai

Kérdések létrehozásakor csak alapvető stílusformázási lehetőségeket kínál.

Csak elkötelezettségi felmérésekre korlátozódik, nem teljesítményértékelésekre vagy más HR-megoldásokra.

SurveySparrow árak

Magánszemélyek számára

Alap: 39 USD/hó

Starter: 59 USD/hó

Csapatok számára

Üzleti: 149 USD/hó

Professional: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Professional: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Hírnévkezelés

Ingyenes

Starter: 99 USD/hó

Jegykezelés

Ingyenes

Starter: 12 USD/hó

360°-os értékelés

Teljesítmény: Egyedi árak

Teljes csomag

Platform: Egyedi árazás

SurveySparrow értékelés és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

via CultureMonkey

A CultureMonkey olyan, mint egy növekedési guru a vállalkozások számára. Anonim visszajelzések és mesterséges intelligencia által támogatott betekintés segítségével őszinte visszajelzéseket alakít át cselekvési tervekké, amelyek valódi változást hoznak.

A legjobb rész? Vizuális irányítópultjai valós idejű, prioritás szerint rangsorolt pillanatképet adnak az alkalmazottak gondolatairól – szűrés nélkül. Ráadásul a CultureMonkey minden kérdése és pulzusfelmérési eszköze könnyen testreszabható.

A CultureMonkey legjobb funkciói

Csökkentse a felmérésekkel kapcsolatos fáradtságot azzal, hogy egy kérdést kéthetente vagy havonta ütemezhet be.

Mérje meg cselekedeteinek hatását a korábbi trendek és betekintések segítségével.

Maximalizálja HR-gyakorlatai és erőfeszítései megtérülését előre meghatározott alkalmazotti elkötelezettségi mutatókkal

A CultureMonkey korlátai

Komplex felmérések készítésekor alkalmanként betöltési problémák és hibák léphetnek fel.

A fejlett jelentések, például a hőtérképek exportálásakor elveszhetnek a vizuális részletek, például a színkódolás.

CultureMonkey árak

Egyedi árak

CultureMonkey értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg, mit mond ez a G2-felhasználó a CultureMonkey-ról:

A Culture Monkey rendelkezik a legfejlettebb irányítópultokkal, amelyekkel eddig találkoztam a sok eszköz közül, amelyet korábban értékeltem vagy használtam. Testreszabott jelentések és nézetek állnak rendelkezésre, vezetői szint, helyszínek, osztályok és szerepkörök szerint felosztva.

A Culture Monkey rendelkezik a legfejlettebb irányítópultokkal, amelyekkel eddig találkoztam a sok eszköz közül, amelyet korábban értékeltem vagy használtam. Testreszabott jelentések és nézetek állnak rendelkezésre, menedzser szint, helyszín, osztály és szerepkör szerint csoportosítva.

14. BambooHR (A legjobb az HR-folyamatok és az alkalmazottak önkiszolgálásának racionalizálására)

via BambooHR

A BambooHR egy népszerű HRM szoftver, amelynek célja a munkavállalók ösztönzése és a folyamatok javítása. Vezetői visszajelzéseket és önértékelést kínál, amelyek könnyen összekapcsolhatók a célkitűző eszközökkel.

A megoldás tartalmaz egy alkalmazotti elégedettségi eszközt, amely azonnal nyomon követi a munkáltatói márkaépítést és az alkalmazottak motivációs szintjét. Ezenkívül egyszerűsíti a bérszámfejtést, a pályázók nyomon követését és a szabadságok kezelését.

A BambooHR legjobb funkciói

Hozzon létre egy központi hubot az összes belső frissítés és bejelentés számára a közösségi tér funkcióval.

Növelje az adatok pontosságát a kutatásokon alapuló, azonnal használható kérdésekkel az alkalmazottak tapasztalatairól.

A BambooHR korlátai

A jelentések stílusa, különösen az olyan elemek, mint az adatbélyegek és a források, meglehetősen egyszerű és elavult.

A funkciók az általános HR-menedzsmentre összpontosítanak, nem az elkötelezettségre, és megtanulásukhoz hosszú időre van szükség.

BambooHR árak

(25 fő alatti alkalmazotti létszám esetén havi átalánydíj; 25 fő feletti alkalmazotti létszám esetén felhasználónkénti árazás)

Alap : Egyedi árazás

Pro: Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

a Microsoft Viva segítségével

Ha vállalkozása Microsoft-termékeket használ, a Microsoft Viva kiváló kiegészítője lehet HR-eszköztárának. A Viva Glint felméréseinek elemzési képességein túl közösségi fórumokat és kampánykezelést is kínál a kapcsolatok és az elkötelezettség elősegítése érdekében.

A Viva segítségével gyors felmérések és feladatokhoz kapcsolódó adatelemzések révén értékelheti az alkalmazottak jólétét. Emellett segít integrálni a tanulást a Microsoft termelékenységi eszközeibe az alkalmazottak fejlesztése érdekében.

A Microsoft Viva legjobb funkciói

Segítse elő a motiváló beszélgetéseket a vállalati híreknek és a közös érdeklődési köröknek szentelt speciális felületekkel.

Térképezze fel és javítsa a jólétet az alkalmazottak munkarendjének és tevékenységi megoszlásának diagramjaival.

A Microsoft Viva korlátai

Az integrációk a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.

Lehet, hogy bonyolultnak tűnik a felület, és nehéz beállítani.

A Microsoft Viva árai

Microsoft Viva a Microsoft 365-ben: Ingyenes

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/hó/felhasználó

Microsoft Viva Workplace Analytics és Employee Feedback: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Suite: 12 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézzük meg, miért részesíti előnyben a G2 felhasználó a Microsoft Viva-t:

A Viva Insights a legjobb szoftver a professzionális környezetben való interakcióhoz és munkavégzéshez. Nagyon könnyen használható és egyszerűen implementálható. A legjobban az tetszik benne, hogy nagyon hasznos a termelékenység növelésében és a munkavállalói élmény javításában.

A Viva Insights a legjobb szoftver a professzionális környezetben való interakcióhoz és munkavégzéshez. Nagyon könnyen használható és egyszerűen implementálható. A legjobban az tetszik benne, hogy nagyon hasznos a termelékenység növelésében és a munkavállalói élmény javításában.

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és teljesítményét a ClickUp segítségével

A magas csapatszellem a lendület és az üzleti célok iránti elkötelezettség hajtóereje – adj hozzá néhány konstruktív visszajelzést, és máris lézeres fókuszban tartod a hosszú távú célokat. De nézzünk szembe a ténnyel: a HR-csapatoknak megfelelő eszközökre van szükségük, mint például a Culture Amp, hogy minden a terv szerint haladjon.

Mivel azonban nem minden vállalkozásnak felel meg, összegyűjtöttünk 15 Culture Amp alternatívát, amelyek tökéletesen megfelelhetnek az Ön igényeinek. Az elkötelezettség és a projekt végrehajtása azonban kéz a kézben járnak.

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. A kifinomult automatizálással, AI-alapú betekintéssel és feladatkezelési varázslattal a ClickUp pozitív és produktív munkakultúrát épít – ez egy igazi win-win helyzet!

Készen áll az alkalmazottak elkötelezettségének és az üzleti teljesítménynek a javítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!