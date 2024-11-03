A 15 legjobb alkalmazotti pulzusfelmérő eszköz 2025-ben

A munkavállalói pulzusfelmérések természetesen nem arról szólnak, hogy ellenőrizzék, mindenki szíve még dobog-e a munkahelyen (bár egy nehéz hétfőn ez nem is lenne rossz ötlet!😊).
Mi is pontosan az alkalmazotti pulzusfelmérés?
A munkavállalói pulzusfelmérés egy gyors kérdőív, amelyet rendszeres időközönként küldenek ki a munkavállalóknak.
Ahogyan a pulzusmérés betekintést nyújt az egészségi állapotába, úgy ezek a gyakori felmérések is segítenek a HR-nek nyomon követni a munkavállalók hangulatát és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.
Az alkalmazotti pulzusfelmérési szoftver segítségével hatékonyan gyűjthetnek visszajelzéseket az alkalmazottaktól olyan témákban, mint a munkával való elégedettség, a munkahelyi kapcsolatok és az általános környezet.
Ezek az alkalmazotti felmérési eszközök elengedhetetlenek egy vonzóbb és támogatóbb munkahely létrehozásához. Hogy megtalálja az Ön számára ideális megoldást, nézzük meg a 15 legjobb alkalmazotti pulzusfelmérési eszközt.
Mit kell keresnie az alkalmazotti pulzusfelmérési eszközökben?
Amikor új munkatársat választ, több körös interjúkat folytat, hogy megtalálja a legmegfelelőbb jelöltet, igaz? Nos, ugyanez vonatkozik az alkalmazotti felmérési eszközökre is, amelyek elsődleges célja az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtése.
Íme, mire kell figyelni a pulzusfelmérő eszköz kiválasztásakor.
- Testreszabás: A személyre szabás a kulcs! A jó pulzusfelmérési eszközök lehetővé teszik, hogy a kérdéseket és a felméréseket az Ön igényeihez igazítsa, és akár a logóját is feltüntetheti rajtuk, hogy azok illeszkedjenek a márkájához.
- Adatok és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek értékes betekintést nyújtanak. A hatékony adatok és elemzések segítenek a trendek nyomon követésében, a munkavállalói elkötelezettség mérésében és a HR-stratégiák kidolgozásában.
- Könnyű használat: A bonyolult alkalmazotti elkötelezettségi szoftverek nem a legkényelmesebbek – válasszon olyan eszközöket, amelyek egyszerű, felhasználóbarát felülettel és sablonokkal rendelkeznek, hogy a felméréseket pillanatok alatt elindíthassa.
- Automatizálás: Automatizálja a felmérések elküldését és feldolgozását, ezzel időt takaríthat meg, és biztosíthatja, hogy mindig friss információk álljanak rendelkezésére.
A 15 legjobb alkalmazotti pulzusfelmérő eszköz
Rendben, HR-szakemberek és munkahelyi bajnokok, itt az ideje beszélni az eszközökről.
Készítsen egy kávét, helyezkedjen el kényelmesen, és fedezzük fel a 15 legjobb pulzusfelmérési eszközt, amelyeknek köszönhetően alkalmazottai azt fogják mondani: „Végre valaki hallgat ránk!”
1. ClickUp (a legjobb felmérési adatok létrehozásához és megjelenítéséhez)
Az alkalmazotti pulzusfelmérések három részből állnak: tervezés, végrehajtás és elemzés.
A ClickUp pedig gondoskodik mindezekről a lépésekről!
A ClickUp Forms segítségével a szokásos gondok nélkül gyűjtheti össze a munkavállalók visszajelzéseit. Gyorsan elkészítheti azokat a kérdőíveket, amelyeket a munkavállalók perceken belül kitölthetnek, így tökéletesen alkalmasak a gyors és gyakori pulzusfelmérésekhez.
Ezeket az űrlapokat a szervezet igényeinek megfelelően testreszabhatja, például az alkalmazottak elkötelezettségének értékelésével vagy a munka és a magánélet egyensúlyának megértésével kapcsolatos kérdésekkel.
Emellett ott van még a ClickUp Docs, amely megkönnyíti a felmérési eredmények összeállítását és bemutatását.
Ezek a dokumentumok lehetővé teszik, hogy az információkat könnyen olvasható formában formázza, és valós időben megossza más érdekelt felekkel.
Ugyanakkor a ClickUp kész sablonjai rengeteg időt takarítanak meg a tervezés és formázás terén, és szilárd kiindulási pontot biztosítanak. Csak adjon hozzá további kérdéseket, és máris készen áll!
ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon
A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja tökéletes eszköz a munkavállalói elégedettség és elkötelezettség pontos képet adó felméréséhez. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Fejlesszen ki világos, megvalósítható betekintést abba, hogy hogyan érzi magát a csapata.
- Személyre szabott kérdésekkel készíthet személyre szabott felméréseket.
- Gyűjtsen valós idejű visszajelzéseket az alkalmazottaktól bármilyen eszközről
Ez az egyszerűsített űrlap lehetővé teszi, hogy holisztikus munkavállalói visszajelzéseket gyűjtsön és elemezzen, felmérje az elégedettséget, és jobban megértse a vállalati kultúrát.
Ha valami kicsit praktikusabbat keres, a ClickUp-nak van egy tökéletes eszköze az Ön számára: a ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonja. Ez segít azonosítani a legfontosabb elkötelezettségi tényezőket, hatékony változásokat végrehajtani és biztosítani az eredményekért való felelősségvállalást.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Form View: Egyszerűsíti az űrlapok létrehozását és kezelését, így az adatgyűjtés egyszerűbbé válik.
- Kérdésgenerátor: AI-alapú eszköz, amely segít releváns és érdekes kérdéseket összeállítani, amelyek az Ön céljaihoz igazodnak.
- ClickUp Dashboards: A ClickUp dashboards tökéletes a felmérési adatok vizualizálásához, egyedi widgetekkel, amelyekkel nyomon követhetők a konkrét mutatók és összehasonlíthatók az eredmények az idő függvényében.
- ClickUp Docs: kiválóan alkalmas felmérési összefoglalók és betekintések megosztására, valós idejű együttműködési és nyomonkövetési funkciókkal.
- ClickUp Gantt-diagram nézet: Ideális idővonalak beállításához, felmérési ütemtervek kezeléséhez és a folyamat nyomon követéséhez a kezdetektől a befejezésig.
A ClickUp korlátai
- Mobilalkalmazás funkcionalitása: A ClickUp mobilalkalmazása még nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával, ami kissé kihívást jelenthet, ha útközben kell módosításokat végrehajtania.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. SurveySparrow (a legjobb automatizált pulzusfelmérésekhez)
A SurveySparrow intuitív platformot kínál az alkalmazottak pulzusfelméréseinek elvégzéséhez, megkönnyítve ezzel a szervezetek számára az alkalmazottak elkötelezettségének mérését.
Az egyik kiemelkedő funkciója az automatizált felmérési ütemezés, amely lehetővé teszi a felmérések beállítását, a többit pedig a platform intézi.
A platform beszélgetős felülettel is rendelkezik, amely személyesebbé és vonzóbbá teszi a felméréseket, ami a jelentések szerint 40%-kal növeli a felmérések kitöltési arányát.
Egyes felhasználók azonban kissé bonyolultnak találják a felmérések szövegmezőinek átrendezését, és ezek a fejlett funkciók felárral járhatnak.
A SurveySparrow legjobb funkciói
- Automatizált felmérési ütemezés: Állítson be rendszeres pulzusfelméréseket, és hagyja, hogy a rendszer kezelje az emlékeztetőket, így Ön más dolgokra koncentrálhat.
- Beszélgetős felület: személyre szabott élményt nyújt az alkalmazottaknak, növelve ezzel a felmérés kitöltési arányát.
- Részletes jelentési műszerfal: Gyors betekintést nyújt és valós idejű frissítéseket küld, hogy folyamatosan tájékozott legyen a felmérés eredményeiről.
- Omnichannel adatgyűjtés: Gyűjtsön visszajelzéseket több forrásból, például e-mailből, weboldalakról és közösségi médiából, mindezt egy helyen.
- Fejlett feltételes logika: A válaszok alapján testreszabhatja a felméréseket, így a felhasználók számára zökkenőmentes és személyre szabott élményt biztosíthat.
A SurveySparrow korlátai
- A szövegmezők átrendezésének nehézsége: A szövegmezők elrendezése bonyolult lehet, és hatással lehet a felmérés elrendezésére.
- Lassú oldalbetöltés: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a beágyazott felmérések lelassítják az általuk látogatott weboldalakat.
- A fejlett funkciók magas költsége: A fejlett funkciókhoz való hozzáféréshez frissített csomag szükséges, amely a vártnál drágább lehet.
SurveySparrow árak
- Egyedi árazás
SurveySparrow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
3. ThriveSparrow (A legjobb rugalmas pulzusfelmérésekhez)
A ThriveSparrow célja, hogy folyamatos munkavállalói elkötelezettséget ösztönözzön azáltal, hogy rendszeres pulzusfelméréseket biztosít, amelyek segítenek a szervezeteknek megérteni az elkötelezettség szintjét és gyorsan reagálni a változó igényekre.
A ThriveSparrow segítségével könnyen testreszabhatja a felmérések gyakoriságát – függetlenül attól, hogy heti frissítéseket vagy havi trendeket szeretne, az eszköz alkalmazkodik az Ön HR-programjaihoz.
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a ThriveSparrow nem feltétlenül ideális nagyobb vállalatok számára; leginkább kis- és középvállalkozásoknak ajánlott.
A ThriveSparrow legjobb funkciói
- Rugalmas pulzusfelmérés ütemezés: Válassza ki a szervezet igényeinek megfelelő felmérési gyakoriságot, a heti pulzusellenőrzésektől a havi trendekig.
- eNPS felmérések: Egy kérdésből álló felmérések, amelyek mérik a munkavállalók elkötelezettségét és segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.
- Átfogó jelentések: Hasznos információkat nyújt az elkötelezettségi trendekről, lehetővé téve a vezetők számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak.
- Zökkenőmentes integráció: integrálható a Slackkel, a Google Workspace-szel és másokkal, így könnyen beépíthető a meglévő HR-technológiai rendszerébe.
- Többnyelvű támogatás: többnyelvű felmérések készítését teszi lehetővé, így tökéletes globális csapatok számára.
A ThriveSparrow korlátai
- Korlátozott integrációk: Más pulzusfelmérési eszközökhöz képest kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, ami korlátozhatja használatát egy szélesebb technológiai ökoszisztémán belül.
- Alapvető felület: A felület felhasználóbarát, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók, ami nagyobb szervezetek igényeit nem feltétlenül elégíti ki.
- Korlátozott skálázhatóság: A ThriveSparrow kis- és középvállalkozások számára lett kifejlesztve, ezért nagyobb vállalatok esetében nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyan skálázható.
ThriveSparrow árak
- Teljesítmény: 5 USD/hó/alkalmazott
- Engage: 3 dollár havonta alkalmazottanként
- Kudos: 2 dollár havonta alkalmazottanként
4. CultureMonkey (A legjobb átfogó betekintést nyújt az alkalmazottak elkötelezettségébe)
A CultureMonkey számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a pozitív munkahelyi kultúra elősegítése. A CultureMonkey változatos munkavállalói elkötelezettségi felmérések és valós idejű visszajelzéskezelés segítségével segíti a szervezeteket abban, hogy megértsék, mi motiválja munkavállalóikat.
A CultureMonkey egyik erőssége a hő térképek és a hangulatelemzés használata. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vezetők számára, hogy gyorsan azonosítsák az elkötelezettségi trendeket és érdemi intézkedéseket tegyenek.
A CultureMonkey azonban elsősorban közepes és nagyvállalatoknak szól, ami tükröződhet az egyedi árképzési modelljében és a kiterjedtebb szervezeti igényekre szabott funkcióiban.
A CultureMonkey legjobb funkciói
- Különböző felmérési lehetőségek: eNPS, egyedi felmérések és pulzusfelmérések a különböző szervezeti igények kielégítésére.
- Adat alapú betekintés: Hőtérképeket, hangulatelemzéseket és referenciaértékeket biztosít a problémás pontok azonosításához és a fejlődés nyomon követéséhez.
- Névtelen visszajelzések: 100%-os anonimitást biztosít, lehetővé téve a biztonságos, GDPR-nak megfelelő csatornákon keresztül történő őszinte visszajelzéseket.
- Átfogó jelentéskészítő eszközök: CSV és PPT exportálási lehetőségeket kínál a mélyreható adatelemzéshez és az egyedi jelentések készítéséhez.
- Automatizált felmérési ütemezés: Lehetővé teszi automatikus felmérések beállítását, csökkentve ezzel a manuális munkát és maximalizálva a részvételi arányt.
A CultureMonkey korlátai
- Egyedi árképzési modell: Az előzetes árinformációk hiánya megnehezítheti a költséghatékonyság meghatározását, különösen a kisebb vállalkozások esetében.
- Lehetséges bonyolultság: A platform kiterjedt funkciói miatt kis csapatok vagy induló vállalkozások számára szükségtelenül bonyolult lehet.
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk: Bár a platform széles körű eszközöket kínál, az egyéb szoftverekkel való integrációs lehetőségek viszonylag korlátozottak.
CultureMonkey árak
- Egyedi árazás
CultureMonkey értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
5. 15Five (A legkönnyebben használható felmérésekhez)
A 15Five olyan HR-vezetők számára készült, akik kézzelfogható eredményeket szeretnének elérni. Könnyen használható, tudományosan alátámasztott felméréseket kínál, amelyek mindössze két kattintással elindíthatók, és a válaszok körülbelül hat perc alatt összegyűjthetők.
Olyan funkciókkal, mint a benchmarking és a részletes HR-eredmények műszerfalai, a 15Five segít mérni az elkötelezettséget minden szinten – vállalati, részleg vagy csapat szinten – és nyomon követni az időbeli fejlődést.
Bár a platform kiterjedt funkciói miatt kiválóan alkalmas közepes és nagy méretű szervezetek számára, egyszerűsége nem feltétlenül elegendő azok számára, akik erősen testreszabható megoldásokat keresnek.
A 15Five legjobb funkciói
- HR eredmények irányítópultja: Átfogó képet nyújt az elkötelezettségi mutatókról és más fontos üzleti adatokról, támogatva az adatokon alapuló döntéshozatalt.
- Testreszabható felmérések és referenciaértékek: Tudományosan alátámasztott sablonokat és referenciaérték-eszközöket kínál az elkötelezettség időbeli és iparági összehasonlításához.
- Belső coaching és tanácsadás: Szakértői támogatást nyújt az elkötelezettségi stratégiák kidolgozásához és a vezetők hatékonyságának fejlesztéséhez.
- Valós idejű visszajelzések és hangulatelemzés: Lehetővé teszi a munkavállalók aggályainak gyors azonosítását, a kiégéstől a DE&I kezdeményezésekig.
- Slack integráció a kollégák elismeréséhez: Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy dicséretet adjanak és ünnepeljék az eredményeket, elősegítve ezzel a pozitív munkahelyi kultúrát.
A 15Five korlátai
- Megszakítja a munkafolyamatot: Egyes felhasználók zavarónak tartják a platform gyakori értesítéseit, különösen akkor, ha azok beépülnek a napi rutinjukba.
- Nincs teljes testreszabási lehetőség: Bár felhasználóbarát, azok számára, akik nagyon specifikus testreszabást vagy további eszközöket igényelnek, nem feltétlenül megfelelő.
- Az alapcsomagokban hiányzó funkciók: Bizonyos kulcsfontosságú funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami jelentősebb befektetést igényel a teljes élmény érdekében.
15Five árak
- Engage: 4 USD/felhasználó/hónap
- Perform: 10 dollár felhasználónként havonta
- Teljes platform: 16 dollár felhasználónként havonta
15Five értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
6. Workleap Officevibe (A legjobb heti betekintéshez és munkavállalói visszajelzésekhez)
A Workleap Officevibe egy hatékony alkalmazotti pulzusfelmérő eszköz, amely minimális erőfeszítéssel használható információkat nyújt a vezetőknek.
Az Officevibe kiemelkedő funkciói között szerepel az anonim visszajelzési lehetőség, amely ösztönzi a munkavállalók őszinte válaszadását.
Ezenkívül az Officevibe Slack és Google integrációi egyszerűsítik a felmérés elvégzését.
A felhasználók azonban megjegyezték, hogy a Slack integráció néha hibásan működik, ami megzavarhatja a munkafolyamatot.
A Workleap Officevibe legjobb funkciói
- Heti pulzusfelmérések: Hetente öt célzott kérdést tesz fel, folyamatos betekintést nyújtva anélkül, hogy túlterhelné a munkavállalókat.
- Névtelen visszajelzések: névtelen válaszokat gyűjt, hogy ösztönözze az őszinteséget és javítsa az elkötelezettségi adatok pontosságát.
- Valós idejű jelentések: Világos és összesített adatokat biztosít, hogy a HR és a vezetők a kritikus fejlesztési területekre koncentrálhassanak.
- Teljes átláthatóság: a felmérési adatokat megosztja az egész csapattal, így a munkavállalók is részt vehetnek a munkahelyi kultúra fejlesztésében.
- Slack és Google integrációk: Lehetővé teszi a felmérésekhez és eredményekhez való egyszerű hozzáférést közvetlenül a megszokott platformokon belül.
A Workleap Officevibe korlátai
- Kezdeti beállítási zavarok: Egyes felhasználók zavarosnak találják a beállítási folyamatot, különösen a fiók létrehozását és a jelszókezelést illetően.
- Slack integrációs problémák: A Slack integráció nem mindig működik megfelelően, ami miatt egyes felhasználók véletlenül a Google-fiókkal jelentkeznek be.
- Korlátozott ingyenes csomag: Az ingyenes verzió korlátozott adathistóriát kínál, és csak egy csapatot támogat, ami nagyobb szervezetek számára nem feltétlenül elegendő.
Workleap Officevibe árak
- Ingyenes: 0 USD
- Alapvető: 3,50 USD/fő/hónap
- Pro: 5 dollár/fő/hónap
- Teljesítménymenedzsment kiegészítő: 6 USD/fő/hónap
Workleap Officevibe értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
7. TINYpulse (A legjobb névtelen visszajelzések és munkatársak elismerése esetén)
A TINYpulse legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy véleményüket elmondják anélkül, hogy azonosítani lehetne őket.
A platform egyedülálló „Cheers for Peers” funkciója, amelynek segítségével a munkatársak egymásnak dicséretet adhatnak, szintén hozzájárul az elismerés kultúrájának kialakításához.
Másrészt egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a navigációt, különösen az alkalmazás időszakos frissítései miatt, amelyek néha hibás linkekhez vezetnek.
Emellett a kis csapatoknál felmerülhet az anonimitás problémája, mivel az alkalmazottak néha elgondolkodnak azon, hogy „ki adta ezt az alacsony pontszámot?”
A TINYpulse legjobb funkciói
- Testreszabható felmérési kérdések: Lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy a kérdéseket a szervezet konkrét igényeihez igazítsák.
- Boldogsági trendek és jelentések: nyomon követi a munkavállalók hangulatát az idő múlásával, és azonosítja azokat a mintákat, amelyekre figyelmet kell fordítani.
- Névtelen visszajelzési lehetőségek: elősegíti az őszinte válaszokat, és lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy név nélkül, magánjelleggel válaszoljanak.
- Cheers for Peers: Ösztönzi a kollégák közötti elismerést, így összetartóbb és elismerőbb munkahelyi kultúrát teremt.
- Megvalósítható ajánlások: Adat alapú javaslatokat kínál az alkalmazottak elkötelezettségének javítására, így a fejlesztéseknél nem kell találgatni.
A TINYpulse korlátai
- Interfész navigációs problémák: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a felület elrendezése, különösen az alkalmazás frissítése után.
- Anonimitási aggályok kis csapatokban: Kisebb csapatokban nehéz lehet a valódi anonimitás fenntartása, ami kíváncsiságot válthat ki a visszajelzések forrásaival kapcsolatban.
- Árazási modell zavar: A felhasználók az árazási struktúra időbeli változásairól számolnak be, ami némi félreértéshez vezet a felhasználói költségek tekintetében.
A TINYpulse árai
- Egyedi árazás
TINYpulse értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)
8. Culture Amp (A legjobb adat alapú munkavállalói elkötelezettség és személyzeti elemzéshez)
A Culture Amp egy sokoldalú munkavállalói elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy adatokon alapuló betekintéssel segítse a szervezeteket a stratégiai döntések meghozatalában.
A Culture Amp több mint 40 felmérési sablonnal rendelkezik, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I és még sok más, így a HR-csapatok a felméréseket a szervezet konkrét igényeihez igazíthatják.
A Culture Amp ugyan kiterjedt funkciókat kínál, de a platform egyedi árképzési modellje és összetettsége nem feltétlenül ideális kisebb szervezetek vagy egyszerűbb megoldásokat keresők számára.
A Culture Amp legjobb funkciói
- Átfogó felmérési könyvtár: Több mint 40 tudományosan alátámasztott, testreszabható felmérési sablon különböző elkötelezettségi területekhez.
- Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés: Biztonságos, objektív betekintést nyújt, amely segít a kezdeményezések fontossági sorrendjének megállapításában és cselekvésre ösztönöz.
- People analytics: Adat alapú döntéshozatali eszközöket biztosít a HR számára, lehetővé téve a munkavállalók hangulatának mélyebb megértését.
- Bevált cselekvési tervek: A vezető szervezetek tapasztalatai alapján ezek a tervek segítenek a legfontosabb elkötelezettségi kihívások kezelésében.
- Rugalmas jelentéskészítő eszközök: részletes elemzést tesznek lehetővé szeletelési és darabolási funkciókkal, valamint intuitív vizualizációkat kínálnak.
A Culture Amp korlátai
- Egyedi árképzési modell: Az árak nem nyilvánosak, ami megnehezítheti a szervezetek számára a költségek előzetes felmérését.
- Kisebb csapatok számára potenciálisan bonyolult: Széles körű funkcióival a platform kisebb szervezetek vagy induló vállalkozások számára túlterhelőnek tűnhet.
- Platformintegrációs kihívások: A felhasználók megjegyezték, hogy több HR-platform kezelése nehézkes lehet, és jelentési nehézségekhez vezethet.
Culture Amp árak
- Egyedi árazás
Culture Amp értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
9. Qualtrics (A legjobb rugalmas felmérési ütemezéshez)
A rugalmasságáról ismert Qualtrics lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy rugalmas pulzusfelmérésekkel figyelemmel kísérjék a munkavállalók elkötelezettségét.
Ezeket úgy lehet beállítani, hogy olyan területekre összpontosítsanak, mint a jólét és a DE&I, anélkül, hogy egy teljesen új programot kellene elindítani.
A Qualtrics azonban új felhasználók számára néha nehezen kezelhető lehet, és az ügyfélszolgálat válaszadási ideje nem mindig felel meg az elvárásoknak.
A Qualtrics legjobb funkciói
- Rugalmas pulzusfelmérés-ütemezés: lehetővé teszi a felmérés fókuszterületeinek gyors módosítását, így valós időben követhető az elkötelezettség alakulása.
- AI-alapú irányítópultok: szerepkörspecifikus betekintést nyújtanak a gyors döntéshozatal és a hatékony nyomon követés támogatásához.
- Felmérési könyvtár és referenciaértékek: Több mint 300 előre elkészített kérdés és iparági referenciaértékek átfogó felmérési tervekhez.
- HR-rendszer integráció: Biztosítja az alkalmazottak adatainak biztonságát és naprakészségét a meglévő HR-eszközökkel.
- Menedzser-támogató központ: személyre szabott betekintést nyújt az első vonalbeli menedzsereknek, hogy kezelni tudják a csapatra jellemző elkötelezettségbeli hiányosságokat.
A Qualtrics korlátai
- Új felhasználók számára meredek tanulási görbe: A platform kezdetben nehezen kezelhető lehet, különösen azok számára, akik nem ismerik az alkalmazotti élményt mérő szoftvereket.
- Ügyfélszolgálati késések: Egyes felhasználók hosszú várakozási időkről számolnak be a támogatás igénybevétele során, ami frusztráló lehet, ha azonnali segítségre van szükség.
- Lehetséges e-mail kézbesítési problémák: Néhány felhasználó tapasztalt problémákat azzal, hogy a felmérési e-mailek nem értek el a munkavállalókat, valószínűleg a spamszűrés miatt.
Qualtrics árak
- Egyedi árazás
Qualtrics értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (500+ értékelés)
10. Vantage Pulse (A legjobb valós idejű visszajelzésekhez)
A Vantage Pulse ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek növelni szeretnék az alkalmazottak elkötelezettségét és megtartását, mivel elkerüli az éves felméréseket, és helyette valós idejű visszajelzésekkel teszi lehetővé a folyamatos figyelést.
A platform felhasználóbarát irányítópulttal rendelkezik, amely intuitív módon jeleníti meg a trendeket és a referenciaértékeket.
Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platformnak előnyös lenne, ha a felmérési sablonok változatosabbak lennének, és a kollégák elismeréséért járó jutalmak katalógusa dinamikusabb lenne.
A Vantage Pulse legjobb funkciói
- Valós idejű visszajelzések és trendek vizualizálása: Folyamatos betekintést nyújt egy dinamikus irányítópult, amely megjeleníti a munkavállalók hangulatát és elkötelezettségének trendjeit.
- Teljesen névtelen felmérések: Biztosítja, hogy a munkavállalók őszinte visszajelzéseket osszanak meg, garantált névtelenséggel a folyamat során.
- Automatikus felmérési emlékeztetők: Állítson be emlékeztetőket, amelyek segítenek növelni a felmérésben való részvételi arányt anélkül, hogy manuálisan kellene utánajárnia.
- Többnyelvű támogatás: Több mint 14 nyelvet támogat, így globális csapatok számára is elérhető.
- Előre elkészített felmérési sablonok: Több mint 25 sablon áll rendelkezésre különböző célokra, beleértve az új munkavállalók beilleszkedését, a DE&I-t és a kilépési felméréseket.
A Vantage Pulse korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek: Egyes felhasználók szerint a felmérési sablonok és a jutalomkatalógus idővel ismétlődőnek tűnhetnek.
- Esetleges nyomonkövetési problémák: A felhasználók észrevették, hogy a jutalmak pontjainak nyomonkövetése néha inkonzisztens lehet.
- Zavaros felület az új felhasználók számára: Bár általában felhasználóbarát, egyesek néha nehezen kezelhetőnek találják a felületet.
A Vantage Pulse árai
- Egyedi árazás
Vantage Pulse értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 5100 értékelés)
11. Glint (A legjobb alkalmazotti életciklus-felmérésekhez)
A Glint olyan lehetőségekkel, mint a negyedéves elkötelezettségi felmérések, a sokszínűségi és befogadási felmérések, valamint a vezetői hatékonysági felmérések, olyan eszközöket biztosít a szervezetek számára, amelyekkel különböző területeken és a munkavállalói pályafutás különböző szakaszaiban gyűjthetnek információkat a munkavállalókról.
Ezenkívül a Glint 360 Feedback és Anytime Feedback programokat kínál, amelyek minden szinten támogatják a folyamatos növekedést és fejlődést.
A platformon azonban nehéz lehet eligazodni, és a felhasználók hiányolják a részletes dokumentációt, ami megnehezíti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.
A Glint legjobb funkciói
- Különböző felmérési lehetőségek: Különböző felmérési programokat kínál, többek között az elkötelezettség, a DE&I, a vezetői hatékonyság és a betegbiztonság terén, hogy megfeleljen a szervezetek egyedi igényeinek.
- Életciklus-felmérések: Visszajelzéseket gyűjt a munkavállalók fontos mérföldkövei során, és a felvételtől a kilépésig olyan betekintést nyújt, amely támogatja a megtartást és az elkötelezettséget.
- Bármikor elérhető és 360 fokos visszajelzési programok: Folyamatos, valós idejű visszajelzéseket tesznek lehetővé a munkavállalók folyamatos fejlődése és a csapat hatékonysága érdekében.
- Emberi tudományon alapuló felmérések: Minden programot a Glint szakértői csapata támogat, így biztosítva, hogy a felmérésekből hasznosítható információk származzanak.
- Integráció HR-rendszerekkel: Szinkronizálható a meglévő HR-platformokkal, hogy az alkalmazottak adatai pontosak és naprakészek legyenek.
A Glint korlátai
- Bonyolult navigáció: Egyes felhasználók szerint a platform navigációja zavaros lehet, különösen azok számára, akik nem ismerik a Glint funkcióit.
- Korlátozott dokumentáció: Néhány felhasználó megjegyezte, hogy hiányoznak a konkrét funkciókat részletesen ismertető források, ami megnehezítheti a beállítást és a használatot.
- Anonimitással kapcsolatos aggályok: Bár a Glint névtelen visszajelzéseket kínál, egyes felhasználók úgy érzik, hogy a munkavállalók még így is visszatartják őszinte véleményüket.
Glint árak
- Egyedi árazás
Glint értékelések és vélemények
- Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)
12. Weekdone (A legjobb OKR-összehangoláshoz és heti előrehaladási jelentésekhez)
A Weekdone segítségével a szervezetek az OKR-ek (Objectives and Key Results) segítségével összehangolhatják a csapat céljait.
Így a csapat minden tagja láthatja, hogy mit kell elvégezni hetente és negyedévente.
Ezenkívül a Weekdone pulzusfelméréseket és egyéni visszajelzéseket is tartalmaz, támogatva a folyamatos teljesítménymenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettséget.
Bár a Weekdone felhasználóbarát, egyes felhasználók problémákat tapasztaltak a lapok közötti navigációval és a heti összefoglalók elérésével kapcsolatban, ami ronthatja a felhasználói élményt.
A Weekdone legjobb funkciói
- OKR összehangolás és nyomon követés: Szervezze és hangolja össze az egyéni és a csapat céljait egy vizuális OKR hierarchiafa segítségével, amely segít a csapatoknak a vállalat egészére vonatkozó célokra koncentrálni.
- Heti előrehaladási jelentések: automatikus heti állapotjelentéseket biztosít, amelyek segítségével a munkavállalók nyomon követhetik saját előrehaladásukat és prioritásokat állíthatnak fel a feladatok között.
- Pulzusfelmérések és bejelentkezések: 5 csillagos értékelési felméréseket és pulzusbejelentkezéseket kínál az alkalmazottak elkötelezettségének és jólétének nyomon követéséhez.
- Egyéni beszélgetések és csapatbejelentések: Megkönnyíti az egyéni beszélgetéseket és a csapatbejelentéseket, elősegítve a kommunikáció és a visszajelzések javítását.
- Célkitűzés és nyomon követés eszközök: Tartalmazza az OKR-ek, KPI-k és kezdeményezések beállításához és nyomon követéséhez szükséges eszközöket, testreszabható sablonokkal a nagyobb rugalmasság érdekében.
A Weekdone korlátai
- Navigációs kihívások: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a lapok közötti navigálás, különösen a heti összefoglalók megtekintésekor.
- Visszatérítési szabályzat: A felhasználók visszatérítési kérelmekkel kapcsolatos problémákat jelentettek, amelyek hatással lehetnek az ügyfél-elégedettségre.
- Korlátozott ügyfélszolgálat: Néhány felhasználó megjegyezte, hogy az ügyfélszolgálat kritikus helyzetekben nem reagál megfelelően.
A Weekdone árai
- Ingyenes 3 felhasználóig: A ingyenes verzióhoz nem szükséges hitelkártya.
- 4–10 felhasználó: 108 USD havonta, havi számlázással, felhasználónkénti költség 10,80 USD 10 felhasználós csomagok esetén.
Weekdone értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
13. Lattice (A legjobb folyamatos visszajelzés és teljesítménymenedzsmenthez)
A Lattice elkötelezettségi és pulzusfelmérései segítenek a csapatoknak a folyamatos visszajelzések gyűjtésében.
Az Analytics Explorer pedig részletes adatvizualizációkat kínál, amelyek támogatják az adatokon alapuló döntéshozatalt.
Ezenkívül a Lattice 1:1 találkozókat és teljesítményértékeléseket integrál platformjába, segítve a vezetőket a működésük racionalizálásában és a közvetlen beosztottaikkal töltött idő maximális kihasználásában.
Egyes felhasználók azonban a Lattice navigációját bonyolultnak találják, különösen olyan funkciók elérésénél, mint az 1:1 jegyzetek, ami hatással lehet az általános használhatóságra.
A Lattice legjobb funkciói
- Valós idejű pulzus- és elkötelezettségi felmérések: Gyűjts folyamatos visszajelzéseket, hogy azonosítsd és megoldd a potenciális problémákat, mielőtt azok hatással lennének a morálra.
- Átfogó cél- és OKR-nyomon követés: összehangolja az egyéni és a csapat céljait a vállalat prioritásaival, támogatva a stratégiai hatást.
- Mesterséges intelligenciával támogatott betekintés és elemzés: Azonnali, felhasználható adatokat biztosít a döntések meghozatalához és a munkavállalói élmény javításához.
- Integrált egyéni megbeszélések és teljesítményértékelések: Ösztönzi a vezetők és az alkalmazottak közötti érdemi interakciókat a folyamatos visszajelzés és a tehetséggondozás eszközeivel.
- Javadalmazáskezelő kiegészítő: Központosítja a javadalmazás felülvizsgálatát és a benchmarkingot, biztosítva a tisztességes és következetes fizetési gyakorlatot.
A Lattice korlátai
- Navigációs bonyolultság: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a funkciók közötti navigálás, például egy adott 1:1 jegyzet megkeresése.
- A értékelések testreszabási korlátai: A felhasználók szerint a teljesítményértékelés testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami megnehezíti az értékelések konkrét igényekhez való igazítását.
- Alkalmi késések a támogatásban: Bár a támogatás általában gyorsan reagál, egyes felhasználók késéseket tapasztaltak a nagy igénybevételű időszakokban.
Lattice árak
- Tehetségmenedzsment: 11 dollár/felhasználó/hónap
- Elkötelezettség-kiegészítő: +4 USD/felhasználó/hónap
- Grow kiegészítő: +4 USD/hely/hónap
- Kiegészítő szolgáltatás: +6 USD/hely/hónap;
Lattice értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
14. Leena AI (A legjobb AI-alapú érzelemelemzéshez)
A Leena AI felmérései az elkötelezettséget befolyásoló tényezők megértésére összpontosítanak minden szakaszban – a belépéstől a kilépésig –, és fejlett mesterséges intelligenciát használnak a nyitott kérdésekre adott visszajelzések elemzéséhez.
Emellett a többcsatornás támogatás és a több mint 100 nyelven elérhető többnyelvű funkciók révén a Leena AI biztosítja, hogy a visszajelzések globális munkaerő számára is hozzáférhetők és inkluzívak legyenek.
Bár a platform robusztus funkciókat kínál, egyes szervezetek számára a testreszabott árképzési modell kevésbé átlátható lehet.
A Leena AI legjobb funkciói
- AI-alapú érzelemelemzés: Generatív AI-t használ a nyitott végű visszajelzések elemzéséhez, feltárva az alkalmazottak érzelmeit és rámutatva a figyelmet igénylő területekre.
- Cselekvési terv készítése a platformon belül: Lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy projekteket kezeljenek, nyomon kövessék a fejlesztéseket és feladatokat rendeljenek hozzá közvetlenül a platformon, így egyszerűsítve az elkötelezettség kezelését.
- Valós idejű betekintés és irányítópultok: Intuitív, mesterséges intelligenciával működő irányítópultok, amelyek valós időben jelenítik meg az elkötelezettségi adatokat, támogatva a gyors döntéshozatalt.
- Többcsatornás és többnyelvű támogatás: integrálható a meglévő kommunikációs csatornákkal és több mint 100 nyelvet támogat, így ideális globális szervezetek számára.
- Integráció más HR-rendszerekkel: Szinkronizálható a teljesítménymenedzsment, az új munkavállalók beillesztése és más rendszerekkel a koherens munkavállalói élmény érdekében.
A Leena AI korlátai
- Egyedi árképzési modell: Az árak nem könnyen elérhetők, ami megnehezítheti a szervezetek számára, hogy előre megítéljék a megfizethetőséget.
- Kis szervezetek számára bonyolult: a fejlett AI funkciók és átfogó elemzések kisebb csapatok számára feleslegesek lehetnek.
- Korlátozott számú külső értékelés: Bár pozitív értékeléseket kapott, a platformnak kevesebb felhasználói értékelése van, mint nagyobb versenytársainak, ami befolyásolhatja a vásárlók bizalmát.
Leena AI árak
- Egyedi árazás
Leena AI értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
15. WorkTango (A legjobb testreszabható felmérésekhez a munkavállalói életciklus során)
A WorkTango lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy különböző szakaszokban gyűjtsenek visszajelzéseket, olyan sablonok segítségével, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I, az új munkavállalók beillesztése és a távozó munkavállalók elbocsátása.
A platform AI-alapú elemzései és Sentiment Cloud segítségével a HR-csapatok és a vezetők gyorsan azonosíthatják a nyílt szöveges válaszokból a témákat és trendeket, míg az anonim beszélgetések lehetővé teszik a munkavállalók aggályainak mélyebb feltárását.
Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platform elemzési és irányítópult-opciói intuitívabbak lehetnének, és az új felhasználók számára a felület navigálása kihívást jelenthet.
A WorkTango legjobb funkciói
- Korlátlanul testreszabható felmérések: Végezzen felméréseket kutatásokon alapuló kérdésekkel és sablonokkal az alkalmazottak életciklusának minden szakaszában.
- Érzelmi felhő és elemzés: vizualizálja a szabad szöveges válaszokat, és valós idejű betekintést nyerjen a trendek azonosításához és a cselekvési tervek támogatásához.
- Névtelen beszélgetések: Folytassa a párbeszédet, hogy mélyebb betekintést nyerjen, miközben megőrzi a titkosságot.
- Elismerés és jutalmazás: Növelje az alkalmazottak elismertségét automatizált programokkal a mérföldkövek és eredmények eléréséért.
- Prediktív elemzés vezetőknek: Prediktív betekintésen alapuló ajánlott intézkedésekkel támogatja a vezetőket, segítve őket a döntéshozatalban és a szakmai fejlődésben.
A WorkTango korlátai
- Bonyolult navigáció: Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a lapok közötti váltás és a platformon való navigálás során, különösen a beszélgetések részben.
- Alapvető elemzési testreszabás: Bár megbízhatóak, az elemzési és irányítópult opciók korlátozottnak tűnhetnek, és nem annyira testreszabhatók, amennyire egyes felhasználók szeretnék.
- Pontkezelés: A negyedéves „használd vagy elveszíted” pontgyűjtési szabályok egyes felhasználók számára korlátozóak lehetnek.
WorkTango árak
- Egyedi árazás
WorkTango értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (850+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)
Tartsa kézben a helyzetet a ClickUp segítségével
Egy hosszú távú tanulmányban az erős vállalati kultúrával rendelkező, alkalmazottaikat, ügyfeleiket és vezetőségüket nagyra értékelő vállalatok 682%-os bevétel-növekedést értek el .
A munkavállalói pulzusfelmérések ezt tudják Önnek nyújtani: megragadják a munkahely jelenlegi állapotát, és hatékony stratégiákkal segítik a fejlesztésre szoruló területek azonosítását.
A ClickUp funkciói, mint például a testreszabható felmérési sablonok, a valós idejű visszajelzések gyűjtése és a hasznosítható betekintések, minden szükséges eszközt biztosítanak ahhoz, hogy elérje a kívánt szintű munkavállalói elkötelezettséget és elégedettséget.
Készen áll arra, hogy valós idejű betekintést nyerjen csapata tapasztalataiba? Regisztráljon még ma a ClickUp-on!