A 15 legjobb alkalmazotti pulzusfelmérő eszköz 2025-ben

Mi is pontosan az alkalmazotti pulzusfelmérés?

A munkavállalói pulzusfelmérés egy gyors kérdőív, amelyet rendszeres időközönként küldenek ki a munkavállalóknak.

Ahogyan a pulzusmérés betekintést nyújt az egészségi állapotába, úgy ezek a gyakori felmérések is segítenek a HR-nek nyomon követni a munkavállalók hangulatát és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

Az alkalmazotti pulzusfelmérési szoftver segítségével hatékonyan gyűjthetnek visszajelzéseket az alkalmazottaktól olyan témákban, mint a munkával való elégedettség, a munkahelyi kapcsolatok és az általános környezet.

Ezek az alkalmazotti felmérési eszközök elengedhetetlenek egy vonzóbb és támogatóbb munkahely létrehozásához. Hogy megtalálja az Ön számára ideális megoldást, nézzük meg a 15 legjobb alkalmazotti pulzusfelmérési eszközt.

Amikor új munkatársat választ, több körös interjúkat folytat, hogy megtalálja a legmegfelelőbb jelöltet, igaz? Nos, ugyanez vonatkozik az alkalmazotti felmérési eszközökre is, amelyek elsődleges célja az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtése.

Íme, mire kell figyelni a pulzusfelmérő eszköz kiválasztásakor.

Testreszabás : A személyre szabás a kulcs! A jó pulzusfelmérési eszközök lehetővé teszik, hogy a kérdéseket és a felméréseket az Ön igényeihez igazítsa, és akár a logóját is feltüntetheti rajtuk, hogy azok illeszkedjenek a márkájához.

Adatok és elemzések : Keressen olyan eszközöket, amelyek értékes betekintést nyújtanak. A hatékony adatok és elemzések segítenek a trendek nyomon követésében, a munkavállalói elkötelezettség mérésében és a HR-stratégiák kidolgozásában.

Könnyű használat : A bonyolult alkalmazotti elkötelezettségi szoftverek nem a legkényelmesebbek – válasszon olyan eszközöket, amelyek egyszerű, felhasználóbarát felülettel és sablonokkal rendelkeznek, hogy a felméréseket pillanatok alatt elindíthassa.

Automatizálás: Automatizálja a felmérések elküldését és feldolgozását, ezzel időt takaríthat meg, és biztosíthatja, hogy mindig friss információk álljanak rendelkezésére.

1. ClickUp (a legjobb felmérési adatok létrehozásához és megjelenítéséhez)

Az alkalmazotti pulzusfelmérések három részből állnak: tervezés, végrehajtás és elemzés.

A ClickUp pedig gondoskodik mindezekről a lépésekről!

A ClickUp Forms segítségével a szokásos gondok nélkül gyűjtheti össze a munkavállalók visszajelzéseit. Gyorsan elkészítheti azokat a kérdőíveket, amelyeket a munkavállalók perceken belül kitölthetnek, így tökéletesen alkalmasak a gyors és gyakori pulzusfelmérésekhez.

Készítsen és kezeljen könnyedén felmérési űrlapokat a ClickUp egyszerűsített űrlapmenüjével

Ezeket az űrlapokat a szervezet igényeinek megfelelően testreszabhatja, például az alkalmazottak elkötelezettségének értékelésével vagy a munka és a magánélet egyensúlyának megértésével kapcsolatos kérdésekkel.

Emellett ott van még a ClickUp Docs, amely megkönnyíti a felmérési eredmények összeállítását és bemutatását.

A ClickUp Docs segítségével hatékonyan együttműködhet a dokumentumokon, és valós időben követheti nyomon a változásokat.

Ezek a dokumentumok lehetővé teszik, hogy az információkat könnyen olvasható formában formázza, és valós időben megossza más érdekelt felekkel.

Ugyanakkor a ClickUp kész sablonjai rengeteg időt takarítanak meg a tervezés és formázás terén, és szilárd kiindulási pontot biztosítanak. Csak adjon hozzá további kérdéseket, és máris készen áll!

ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon

Töltse le ezt a sablont Javítsa vállalati kultúráját és növelje az alkalmazottak elégedettségét a ClickUp alkalmazotti elkötelezettségi felmérési sablonjával.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonja tökéletes eszköz a munkavállalói elégedettség és elkötelezettség pontos képet adó felméréséhez. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Fejlesszen ki világos, megvalósítható betekintést abba, hogy hogyan érzi magát a csapata.

Személyre szabott kérdésekkel készíthet személyre szabott felméréseket.

Gyűjtsen valós idejű visszajelzéseket az alkalmazottaktól bármilyen eszközről

Ez az egyszerűsített űrlap lehetővé teszi, hogy holisztikus munkavállalói visszajelzéseket gyűjtsön és elemezzen, felmérje az elégedettséget, és jobban megértse a vállalati kultúrát.

Ha valami kicsit praktikusabbat keres, a ClickUp-nak van egy tökéletes eszköze az Ön számára: a ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonja. Ez segít azonosítani a legfontosabb elkötelezettségi tényezőket, hatékony változásokat végrehajtani és biztosítani az eredményekért való felelősségvállalást.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Form View : Egyszerűsíti az űrlapok létrehozását és kezelését, így az adatgyűjtés egyszerűbbé válik.

Kérdésgenerátor : AI-alapú eszköz, amely segít releváns és érdekes kérdéseket összeállítani, amelyek az Ön céljaihoz igazodnak.

ClickUp Dashboards : A ClickUp dashboards tökéletes a felmérési adatok vizualizálásához, egyedi widgetekkel, amelyekkel nyomon követhetők a konkrét mutatók és összehasonlíthatók az eredmények az idő függvényében.

ClickUp Docs : kiválóan alkalmas felmérési összefoglalók és betekintések megosztására, valós idejű együttműködési és nyomonkövetési funkciókkal.

ClickUp Gantt-diagram nézet : Ideális idővonalak beállításához, felmérési ütemtervek kezeléséhez és a folyamat nyomon követéséhez a kezdetektől a befejezésig.

A ClickUp korlátai

Mobilalkalmazás funkcionalitása: A ClickUp mobilalkalmazása még nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával, ami kissé kihívást jelenthet, ha útközben kell módosításokat végrehajtania.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SurveySparrow (a legjobb automatizált pulzusfelmérésekhez)

via SurveySparrow

A SurveySparrow intuitív platformot kínál az alkalmazottak pulzusfelméréseinek elvégzéséhez, megkönnyítve ezzel a szervezetek számára az alkalmazottak elkötelezettségének mérését.

Az egyik kiemelkedő funkciója az automatizált felmérési ütemezés, amely lehetővé teszi a felmérések beállítását, a többit pedig a platform intézi.

A platform beszélgetős felülettel is rendelkezik, amely személyesebbé és vonzóbbá teszi a felméréseket, ami a jelentések szerint 40%-kal növeli a felmérések kitöltési arányát.

Egyes felhasználók azonban kissé bonyolultnak találják a felmérések szövegmezőinek átrendezését, és ezek a fejlett funkciók felárral járhatnak.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Automatizált felmérési ütemezés : Állítson be rendszeres pulzusfelméréseket, és hagyja, hogy a rendszer kezelje az emlékeztetőket, így Ön más dolgokra koncentrálhat.

Beszélgetős felület : személyre szabott élményt nyújt az alkalmazottaknak, növelve ezzel a felmérés kitöltési arányát.

Részletes jelentési műszerfal : Gyors betekintést nyújt és valós idejű frissítéseket küld, hogy folyamatosan tájékozott legyen a felmérés eredményeiről.

Omnichannel adatgyűjtés : Gyűjtsön visszajelzéseket több forrásból, például e-mailből, weboldalakról és közösségi médiából, mindezt egy helyen.

Fejlett feltételes logika: A válaszok alapján testreszabhatja a felméréseket, így a felhasználók számára zökkenőmentes és személyre szabott élményt biztosíthat.

A SurveySparrow korlátai

A szövegmezők átrendezésének nehézsége : A szövegmezők elrendezése bonyolult lehet, és hatással lehet a felmérés elrendezésére.

Lassú oldalbetöltés : Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a beágyazott felmérések lelassítják az általuk látogatott weboldalakat.

A fejlett funkciók magas költsége: A fejlett funkciókhoz való hozzáféréshez frissített csomag szükséges, amely a vártnál drágább lehet.

SurveySparrow árak

Egyedi árazás

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

3. ThriveSparrow (A legjobb rugalmas pulzusfelmérésekhez)

via ThriveSparrow

A ThriveSparrow célja, hogy folyamatos munkavállalói elkötelezettséget ösztönözzön azáltal, hogy rendszeres pulzusfelméréseket biztosít, amelyek segítenek a szervezeteknek megérteni az elkötelezettség szintjét és gyorsan reagálni a változó igényekre.

A ThriveSparrow segítségével könnyen testreszabhatja a felmérések gyakoriságát – függetlenül attól, hogy heti frissítéseket vagy havi trendeket szeretne, az eszköz alkalmazkodik az Ön HR-programjaihoz.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a ThriveSparrow nem feltétlenül ideális nagyobb vállalatok számára; leginkább kis- és középvállalkozásoknak ajánlott.

A ThriveSparrow legjobb funkciói

Rugalmas pulzusfelmérés ütemezés : Válassza ki a szervezet igényeinek megfelelő felmérési gyakoriságot, a heti pulzusellenőrzésektől a havi trendekig.

eNPS felmérések : Egy kérdésből álló felmérések, amelyek mérik a munkavállalók elkötelezettségét és segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

Átfogó jelentések : Hasznos információkat nyújt az elkötelezettségi trendekről, lehetővé téve a vezetők számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak.

Zökkenőmentes integráció : integrálható a Slackkel, a Google Workspace-szel és másokkal, így könnyen beépíthető a meglévő HR-technológiai rendszerébe.

Többnyelvű támogatás: többnyelvű felmérések készítését teszi lehetővé, így tökéletes globális csapatok számára.

A ThriveSparrow korlátai

Korlátozott integrációk : Más pulzusfelmérési eszközökhöz képest kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, ami korlátozhatja használatát egy szélesebb technológiai ökoszisztémán belül.

Alapvető felület : A felület felhasználóbarát, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók, ami nagyobb szervezetek igényeit nem feltétlenül elégíti ki.

Korlátozott skálázhatóság: A ThriveSparrow kis- és középvállalkozások számára lett kifejlesztve, ezért nagyobb vállalatok esetében nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyan skálázható.

ThriveSparrow árak

Teljesítmény : 5 USD/hó/alkalmazott

Engage : 3 dollár havonta alkalmazottanként

Kudos: 2 dollár havonta alkalmazottanként

4. CultureMonkey (A legjobb átfogó betekintést nyújt az alkalmazottak elkötelezettségébe)

via CultureMonkey

A CultureMonkey számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a pozitív munkahelyi kultúra elősegítése. A CultureMonkey változatos munkavállalói elkötelezettségi felmérések és valós idejű visszajelzéskezelés segítségével segíti a szervezeteket abban, hogy megértsék, mi motiválja munkavállalóikat.

A CultureMonkey egyik erőssége a hő térképek és a hangulatelemzés használata. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vezetők számára, hogy gyorsan azonosítsák az elkötelezettségi trendeket és érdemi intézkedéseket tegyenek.

A CultureMonkey azonban elsősorban közepes és nagyvállalatoknak szól, ami tükröződhet az egyedi árképzési modelljében és a kiterjedtebb szervezeti igényekre szabott funkcióiban.

A CultureMonkey legjobb funkciói

Különböző felmérési lehetőségek : eNPS, egyedi felmérések és pulzusfelmérések a különböző szervezeti igények kielégítésére.

Adat alapú betekintés : Hőtérképeket, hangulatelemzéseket és referenciaértékeket biztosít a problémás pontok azonosításához és a fejlődés nyomon követéséhez.

Névtelen visszajelzések : 100%-os anonimitást biztosít, lehetővé téve a biztonságos, GDPR-nak megfelelő csatornákon keresztül történő őszinte visszajelzéseket.

Átfogó jelentéskészítő eszközök : CSV és PPT exportálási lehetőségeket kínál a mélyreható adatelemzéshez és az egyedi jelentések készítéséhez.

Automatizált felmérési ütemezés: Lehetővé teszi automatikus felmérések beállítását, csökkentve ezzel a manuális munkát és maximalizálva a részvételi arányt.

A CultureMonkey korlátai

Egyedi árképzési modell : Az előzetes árinformációk hiánya megnehezítheti a költséghatékonyság meghatározását, különösen a kisebb vállalkozások esetében.

Lehetséges bonyolultság : A platform kiterjedt funkciói miatt kis csapatok vagy induló vállalkozások számára szükségtelenül bonyolult lehet.

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk: Bár a platform széles körű eszközöket kínál, az egyéb szoftverekkel való integrációs lehetőségek viszonylag korlátozottak.

CultureMonkey árak

Egyedi árazás

CultureMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Olvassa el még: 10 SurveyMonkey alternatíva és versenytárs

5. 15Five (A legkönnyebben használható felmérésekhez)

via 15Five

A 15Five olyan HR-vezetők számára készült, akik kézzelfogható eredményeket szeretnének elérni. Könnyen használható, tudományosan alátámasztott felméréseket kínál, amelyek mindössze két kattintással elindíthatók, és a válaszok körülbelül hat perc alatt összegyűjthetők.

Olyan funkciókkal, mint a benchmarking és a részletes HR-eredmények műszerfalai, a 15Five segít mérni az elkötelezettséget minden szinten – vállalati, részleg vagy csapat szinten – és nyomon követni az időbeli fejlődést.

Bár a platform kiterjedt funkciói miatt kiválóan alkalmas közepes és nagy méretű szervezetek számára, egyszerűsége nem feltétlenül elegendő azok számára, akik erősen testreszabható megoldásokat keresnek.

A 15Five legjobb funkciói

HR eredmények irányítópultja : Átfogó képet nyújt az elkötelezettségi mutatókról és más fontos üzleti adatokról, támogatva az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Testreszabható felmérések és referenciaértékek: Tudományosan alátámasztott sablonokat és referenciaérték-eszközöket kínál az elkötelezettség időbeli és iparági összehasonlításához.

Belső coaching és tanácsadás : Szakértői támogatást nyújt az elkötelezettségi stratégiák kidolgozásához és a vezetők hatékonyságának fejlesztéséhez.

Valós idejű visszajelzések és hangulatelemzés : Lehetővé teszi a munkavállalók aggályainak gyors azonosítását, a kiégéstől a DE&I kezdeményezésekig.

Slack integráció a kollégák elismeréséhez: Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy dicséretet adjanak és ünnepeljék az eredményeket, elősegítve ezzel a pozitív munkahelyi kultúrát.

A 15Five korlátai

Megszakítja a munkafolyamatot : Egyes felhasználók zavarónak tartják a platform gyakori értesítéseit, különösen akkor, ha azok beépülnek a napi rutinjukba.

Nincs teljes testreszabási lehetőség : Bár felhasználóbarát, azok számára, akik nagyon specifikus testreszabást vagy további eszközöket igényelnek, nem feltétlenül megfelelő.

Az alapcsomagokban hiányzó funkciók: Bizonyos kulcsfontosságú funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami jelentősebb befektetést igényel a teljes élmény érdekében.

15Five árak

Engage : 4 USD/felhasználó/hónap

Perform : 10 dollár felhasználónként havonta

Teljes platform: 16 dollár felhasználónként havonta

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

6. Workleap Officevibe (A legjobb heti betekintéshez és munkavállalói visszajelzésekhez)

via Workleap Officevibe

A Workleap Officevibe egy hatékony alkalmazotti pulzusfelmérő eszköz, amely minimális erőfeszítéssel használható információkat nyújt a vezetőknek.

Az Officevibe kiemelkedő funkciói között szerepel az anonim visszajelzési lehetőség, amely ösztönzi a munkavállalók őszinte válaszadását.

Ezenkívül az Officevibe Slack és Google integrációi egyszerűsítik a felmérés elvégzését.

A felhasználók azonban megjegyezték, hogy a Slack integráció néha hibásan működik, ami megzavarhatja a munkafolyamatot.

A Workleap Officevibe legjobb funkciói

Heti pulzusfelmérések : Hetente öt célzott kérdést tesz fel, folyamatos betekintést nyújtva anélkül, hogy túlterhelné a munkavállalókat.

Névtelen visszajelzések : névtelen válaszokat gyűjt, hogy ösztönözze az őszinteséget és javítsa az elkötelezettségi adatok pontosságát.

Valós idejű jelentések : Világos és összesített adatokat biztosít, hogy a HR és a vezetők a kritikus fejlesztési területekre koncentrálhassanak.

Teljes átláthatóság : a felmérési adatokat megosztja az egész csapattal, így a munkavállalók is részt vehetnek a munkahelyi kultúra fejlesztésében.

Slack és Google integrációk: Lehetővé teszi a felmérésekhez és eredményekhez való egyszerű hozzáférést közvetlenül a megszokott platformokon belül.

A Workleap Officevibe korlátai

Kezdeti beállítási zavarok : Egyes felhasználók zavarosnak találják a beállítási folyamatot, különösen a fiók létrehozását és a jelszókezelést illetően.

Slack integrációs problémák : A Slack integráció nem mindig működik megfelelően, ami miatt egyes felhasználók véletlenül a Google-fiókkal jelentkeznek be.

Korlátozott ingyenes csomag: Az ingyenes verzió korlátozott adathistóriát kínál, és csak egy csapatot támogat, ami nagyobb szervezetek számára nem feltétlenül elegendő.

Workleap Officevibe árak

Ingyenes : 0 USD

Alapvető : 3,50 USD/fő/hónap

Pro : 5 dollár/fő/hónap

Teljesítménymenedzsment kiegészítő: 6 USD/fő/hónap

Workleap Officevibe értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

7. TINYpulse (A legjobb névtelen visszajelzések és munkatársak elismerése esetén)

via TINYpulse

A TINYpulse legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy véleményüket elmondják anélkül, hogy azonosítani lehetne őket.

A platform egyedülálló „Cheers for Peers” funkciója, amelynek segítségével a munkatársak egymásnak dicséretet adhatnak, szintén hozzájárul az elismerés kultúrájának kialakításához.

Másrészt egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a navigációt, különösen az alkalmazás időszakos frissítései miatt, amelyek néha hibás linkekhez vezetnek.

Emellett a kis csapatoknál felmerülhet az anonimitás problémája, mivel az alkalmazottak néha elgondolkodnak azon, hogy „ki adta ezt az alacsony pontszámot?”

A TINYpulse legjobb funkciói

Testreszabható felmérési kérdések : Lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy a kérdéseket a szervezet konkrét igényeihez igazítsák.

Boldogsági trendek és jelentések : nyomon követi a munkavállalók hangulatát az idő múlásával, és azonosítja azokat a mintákat, amelyekre figyelmet kell fordítani.

Névtelen visszajelzési lehetőségek : elősegíti az őszinte válaszokat, és lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy név nélkül, magánjelleggel válaszoljanak.

Cheers for Peers : Ösztönzi a kollégák közötti elismerést, így összetartóbb és elismerőbb munkahelyi kultúrát teremt.

Megvalósítható ajánlások: Adat alapú javaslatokat kínál az alkalmazottak elkötelezettségének javítására, így a fejlesztéseknél nem kell találgatni.

A TINYpulse korlátai

Interfész navigációs problémák : Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a felület elrendezése, különösen az alkalmazás frissítése után.

Anonimitási aggályok kis csapatokban : Kisebb csapatokban nehéz lehet a valódi anonimitás fenntartása, ami kíváncsiságot válthat ki a visszajelzések forrásaival kapcsolatban.

Árazási modell zavar: A felhasználók az árazási struktúra időbeli változásairól számolnak be, ami némi félreértéshez vezet a felhasználói költségek tekintetében.

A TINYpulse árai

Egyedi árazás

TINYpulse értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)

8. Culture Amp (A legjobb adat alapú munkavállalói elkötelezettség és személyzeti elemzéshez)

via Culture Amp

A Culture Amp egy sokoldalú munkavállalói elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy adatokon alapuló betekintéssel segítse a szervezeteket a stratégiai döntések meghozatalában.

A Culture Amp több mint 40 felmérési sablonnal rendelkezik, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I és még sok más, így a HR-csapatok a felméréseket a szervezet konkrét igényeihez igazíthatják.

A Culture Amp ugyan kiterjedt funkciókat kínál, de a platform egyedi árképzési modellje és összetettsége nem feltétlenül ideális kisebb szervezetek vagy egyszerűbb megoldásokat keresők számára.

A Culture Amp legjobb funkciói

Átfogó felmérési könyvtár : Több mint 40 tudományosan alátámasztott, testreszabható felmérési sablon különböző elkötelezettségi területekhez.

Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés : Biztonságos, objektív betekintést nyújt, amely segít a kezdeményezések fontossági sorrendjének megállapításában és cselekvésre ösztönöz.

People analytics : Adat alapú döntéshozatali eszközöket biztosít a HR számára, lehetővé téve a munkavállalók hangulatának mélyebb megértését.

Bevált cselekvési tervek : A vezető szervezetek tapasztalatai alapján ezek a tervek segítenek a legfontosabb elkötelezettségi kihívások kezelésében.

Rugalmas jelentéskészítő eszközök: részletes elemzést tesznek lehetővé szeletelési és darabolási funkciókkal, valamint intuitív vizualizációkat kínálnak.

A Culture Amp korlátai

Egyedi árképzési modell : Az árak nem nyilvánosak, ami megnehezítheti a szervezetek számára a költségek előzetes felmérését.

Kisebb csapatok számára potenciálisan bonyolult : Széles körű funkcióival a platform kisebb szervezetek vagy induló vállalkozások számára túlterhelőnek tűnhet.

Platformintegrációs kihívások: A felhasználók megjegyezték, hogy több HR-platform kezelése nehézkes lehet, és jelentési nehézségekhez vezethet.

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

9. Qualtrics (A legjobb rugalmas felmérési ütemezéshez)

via Qualtrics

A rugalmasságáról ismert Qualtrics lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy rugalmas pulzusfelmérésekkel figyelemmel kísérjék a munkavállalók elkötelezettségét.

Ezeket úgy lehet beállítani, hogy olyan területekre összpontosítsanak, mint a jólét és a DE&I, anélkül, hogy egy teljesen új programot kellene elindítani.

A Qualtrics azonban új felhasználók számára néha nehezen kezelhető lehet, és az ügyfélszolgálat válaszadási ideje nem mindig felel meg az elvárásoknak.

A Qualtrics legjobb funkciói

Rugalmas pulzusfelmérés-ütemezés : lehetővé teszi a felmérés fókuszterületeinek gyors módosítását, így valós időben követhető az elkötelezettség alakulása.

AI-alapú irányítópultok : szerepkörspecifikus betekintést nyújtanak a gyors döntéshozatal és a hatékony nyomon követés támogatásához.

Felmérési könyvtár és referenciaértékek : Több mint 300 előre elkészített kérdés és iparági referenciaértékek átfogó felmérési tervekhez.

HR-rendszer integráció : Biztosítja az alkalmazottak adatainak biztonságát és naprakészségét a meglévő HR-eszközökkel.

Menedzser-támogató központ: személyre szabott betekintést nyújt az első vonalbeli menedzsereknek, hogy kezelni tudják a csapatra jellemző elkötelezettségbeli hiányosságokat.

A Qualtrics korlátai

Új felhasználók számára meredek tanulási görbe : A platform kezdetben nehezen kezelhető lehet, különösen azok számára, akik nem ismerik az alkalmazotti élményt mérő szoftvereket.

Ügyfélszolgálati késések : Egyes felhasználók hosszú várakozási időkről számolnak be a támogatás igénybevétele során, ami frusztráló lehet, ha azonnali segítségre van szükség.

Lehetséges e-mail kézbesítési problémák: Néhány felhasználó tapasztalt problémákat azzal, hogy a felmérési e-mailek nem értek el a munkavállalókat, valószínűleg a spamszűrés miatt.

Qualtrics árak

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

10. Vantage Pulse (A legjobb valós idejű visszajelzésekhez)

via Vantage Pulse

A Vantage Pulse ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek növelni szeretnék az alkalmazottak elkötelezettségét és megtartását, mivel elkerüli az éves felméréseket, és helyette valós idejű visszajelzésekkel teszi lehetővé a folyamatos figyelést.

A platform felhasználóbarát irányítópulttal rendelkezik, amely intuitív módon jeleníti meg a trendeket és a referenciaértékeket.

Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platformnak előnyös lenne, ha a felmérési sablonok változatosabbak lennének, és a kollégák elismeréséért járó jutalmak katalógusa dinamikusabb lenne.

A Vantage Pulse legjobb funkciói

Valós idejű visszajelzések és trendek vizualizálása : Folyamatos betekintést nyújt egy dinamikus irányítópult, amely megjeleníti a munkavállalók hangulatát és elkötelezettségének trendjeit.

Teljesen névtelen felmérések : Biztosítja, hogy a munkavállalók őszinte visszajelzéseket osszanak meg, garantált névtelenséggel a folyamat során.

Automatikus felmérési emlékeztetők : Állítson be emlékeztetőket, amelyek segítenek növelni a felmérésben való részvételi arányt anélkül, hogy manuálisan kellene utánajárnia.

Többnyelvű támogatás : Több mint 14 nyelvet támogat, így globális csapatok számára is elérhető.

Előre elkészített felmérési sablonok: Több mint 25 sablon áll rendelkezésre különböző célokra, beleértve az új munkavállalók beilleszkedését, a DE&I-t és a kilépési felméréseket.

A Vantage Pulse korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Egyes felhasználók szerint a felmérési sablonok és a jutalomkatalógus idővel ismétlődőnek tűnhetnek.

Esetleges nyomonkövetési problémák : A felhasználók észrevették, hogy a jutalmak pontjainak nyomonkövetése néha inkonzisztens lehet.

Zavaros felület az új felhasználók számára: Bár általában felhasználóbarát, egyesek néha nehezen kezelhetőnek találják a felületet.

A Vantage Pulse árai

Egyedi árazás

Vantage Pulse értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 5100 értékelés)

11. Glint (A legjobb alkalmazotti életciklus-felmérésekhez)

via Glint

A Glint olyan lehetőségekkel, mint a negyedéves elkötelezettségi felmérések, a sokszínűségi és befogadási felmérések, valamint a vezetői hatékonysági felmérések, olyan eszközöket biztosít a szervezetek számára, amelyekkel különböző területeken és a munkavállalói pályafutás különböző szakaszaiban gyűjthetnek információkat a munkavállalókról.

Ezenkívül a Glint 360 Feedback és Anytime Feedback programokat kínál, amelyek minden szinten támogatják a folyamatos növekedést és fejlődést.

A platformon azonban nehéz lehet eligazodni, és a felhasználók hiányolják a részletes dokumentációt, ami megnehezíti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.

A Glint legjobb funkciói

Különböző felmérési lehetőségek : Különböző felmérési programokat kínál, többek között az elkötelezettség, a DE&I, a vezetői hatékonyság és a betegbiztonság terén, hogy megfeleljen a szervezetek egyedi igényeinek.

Életciklus-felmérések : Visszajelzéseket gyűjt a munkavállalók fontos mérföldkövei során, és a felvételtől a kilépésig olyan betekintést nyújt, amely támogatja a megtartást és az elkötelezettséget.

Bármikor elérhető és 360 fokos visszajelzési programok : Folyamatos, valós idejű visszajelzéseket tesznek lehetővé a munkavállalók folyamatos fejlődése és a csapat hatékonysága érdekében.

Emberi tudományon alapuló felmérések : Minden programot a Glint szakértői csapata támogat, így biztosítva, hogy a felmérésekből hasznosítható információk származzanak.

Integráció HR-rendszerekkel: Szinkronizálható a meglévő HR-platformokkal, hogy az alkalmazottak adatai pontosak és naprakészek legyenek.

A Glint korlátai

Bonyolult navigáció : Egyes felhasználók szerint a platform navigációja zavaros lehet, különösen azok számára, akik nem ismerik a Glint funkcióit.

Korlátozott dokumentáció : Néhány felhasználó megjegyezte, hogy hiányoznak a konkrét funkciókat részletesen ismertető források, ami megnehezítheti a beállítást és a használatot.

Anonimitással kapcsolatos aggályok: Bár a Glint névtelen visszajelzéseket kínál, egyes felhasználók úgy érzik, hogy a munkavállalók még így is visszatartják őszinte véleményüket.

Glint árak

Egyedi árazás

Glint értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

12. Weekdone (A legjobb OKR-összehangoláshoz és heti előrehaladási jelentésekhez)

via Weekdone

A Weekdone segítségével a szervezetek az OKR-ek (Objectives and Key Results) segítségével összehangolhatják a csapat céljait.

Így a csapat minden tagja láthatja, hogy mit kell elvégezni hetente és negyedévente.

Ezenkívül a Weekdone pulzusfelméréseket és egyéni visszajelzéseket is tartalmaz, támogatva a folyamatos teljesítménymenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettséget.

Bár a Weekdone felhasználóbarát, egyes felhasználók problémákat tapasztaltak a lapok közötti navigációval és a heti összefoglalók elérésével kapcsolatban, ami ronthatja a felhasználói élményt.

A Weekdone legjobb funkciói

OKR összehangolás és nyomon követés : Szervezze és hangolja össze az egyéni és a csapat céljait egy vizuális OKR hierarchiafa segítségével, amely segít a csapatoknak a vállalat egészére vonatkozó célokra koncentrálni.

Heti előrehaladási jelentések : automatikus heti állapotjelentéseket biztosít, amelyek segítségével a munkavállalók nyomon követhetik saját előrehaladásukat és prioritásokat állíthatnak fel a feladatok között.

Pulzusfelmérések és bejelentkezések : 5 csillagos értékelési felméréseket és pulzusbejelentkezéseket kínál az alkalmazottak elkötelezettségének és jólétének nyomon követéséhez.

Egyéni beszélgetések és csapatbejelentések : Megkönnyíti az egyéni beszélgetéseket és a csapatbejelentéseket, elősegítve a kommunikáció és a visszajelzések javítását.

Célkitűzés és nyomon követés eszközök: Tartalmazza az OKR-ek, KPI-k és kezdeményezések beállításához és nyomon követéséhez szükséges eszközöket, testreszabható sablonokkal a nagyobb rugalmasság érdekében.

A Weekdone korlátai

Navigációs kihívások : Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a lapok közötti navigálás, különösen a heti összefoglalók megtekintésekor.

Visszatérítési szabályzat : A felhasználók visszatérítési kérelmekkel kapcsolatos problémákat jelentettek, amelyek hatással lehetnek az ügyfél-elégedettségre.

Korlátozott ügyfélszolgálat: Néhány felhasználó megjegyezte, hogy az ügyfélszolgálat kritikus helyzetekben nem reagál megfelelően.

A Weekdone árai

Ingyenes 3 felhasználóig : A ingyenes verzióhoz nem szükséges hitelkártya.

4–10 felhasználó: 108 USD havonta, havi számlázással, felhasználónkénti költség 10,80 USD 10 felhasználós csomagok esetén.

Weekdone értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

13. Lattice (A legjobb folyamatos visszajelzés és teljesítménymenedzsmenthez)

via Lattice

A Lattice elkötelezettségi és pulzusfelmérései segítenek a csapatoknak a folyamatos visszajelzések gyűjtésében.

Az Analytics Explorer pedig részletes adatvizualizációkat kínál, amelyek támogatják az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Ezenkívül a Lattice 1:1 találkozókat és teljesítményértékeléseket integrál platformjába, segítve a vezetőket a működésük racionalizálásában és a közvetlen beosztottaikkal töltött idő maximális kihasználásában.

Egyes felhasználók azonban a Lattice navigációját bonyolultnak találják, különösen olyan funkciók elérésénél, mint az 1:1 jegyzetek, ami hatással lehet az általános használhatóságra.

A Lattice legjobb funkciói

Valós idejű pulzus- és elkötelezettségi felmérések : Gyűjts folyamatos visszajelzéseket, hogy azonosítsd és megoldd a potenciális problémákat, mielőtt azok hatással lennének a morálra.

Átfogó cél- és OKR-nyomon követés : összehangolja az egyéni és a csapat céljait a vállalat prioritásaival, támogatva a stratégiai hatást.

Mesterséges intelligenciával támogatott betekintés és elemzés : Azonnali, felhasználható adatokat biztosít a döntések meghozatalához és a munkavállalói élmény javításához.

Integrált egyéni megbeszélések és teljesítményértékelések : Ösztönzi a vezetők és az alkalmazottak közötti érdemi interakciókat a folyamatos visszajelzés és a tehetséggondozás eszközeivel.

Javadalmazáskezelő kiegészítő: Központosítja a javadalmazás felülvizsgálatát és a benchmarkingot, biztosítva a tisztességes és következetes fizetési gyakorlatot.

A Lattice korlátai

Navigációs bonyolultság : Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a funkciók közötti navigálás, például egy adott 1:1 jegyzet megkeresése.

A értékelések testreszabási korlátai : A felhasználók szerint a teljesítményértékelés testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami megnehezíti az értékelések konkrét igényekhez való igazítását.

Alkalmi késések a támogatásban: Bár a támogatás általában gyorsan reagál, egyes felhasználók késéseket tapasztaltak a nagy igénybevételű időszakokban.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment : 11 dollár/felhasználó/hónap

Elkötelezettség-kiegészítő : +4 USD/felhasználó/hónap

Grow kiegészítő : +4 USD/hely/hónap

Kiegészítő szolgáltatás: +6 USD/hely/hónap;

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

14. Leena AI (A legjobb AI-alapú érzelemelemzéshez)

via Leena AI

A Leena AI felmérései az elkötelezettséget befolyásoló tényezők megértésére összpontosítanak minden szakaszban – a belépéstől a kilépésig –, és fejlett mesterséges intelligenciát használnak a nyitott kérdésekre adott visszajelzések elemzéséhez.

Emellett a többcsatornás támogatás és a több mint 100 nyelven elérhető többnyelvű funkciók révén a Leena AI biztosítja, hogy a visszajelzések globális munkaerő számára is hozzáférhetők és inkluzívak legyenek.

Bár a platform robusztus funkciókat kínál, egyes szervezetek számára a testreszabott árképzési modell kevésbé átlátható lehet.

A Leena AI legjobb funkciói

AI-alapú érzelemelemzés : Generatív AI-t használ a nyitott végű visszajelzések elemzéséhez, feltárva az alkalmazottak érzelmeit és rámutatva a figyelmet igénylő területekre.

Cselekvési terv készítése a platformon belül : Lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy projekteket kezeljenek, nyomon kövessék a fejlesztéseket és feladatokat rendeljenek hozzá közvetlenül a platformon, így egyszerűsítve az elkötelezettség kezelését.

Valós idejű betekintés és irányítópultok : Intuitív, mesterséges intelligenciával működő irányítópultok, amelyek valós időben jelenítik meg az elkötelezettségi adatokat, támogatva a gyors döntéshozatalt.

Többcsatornás és többnyelvű támogatás : integrálható a meglévő kommunikációs csatornákkal és több mint 100 nyelvet támogat, így ideális globális szervezetek számára.

Integráció más HR-rendszerekkel: Szinkronizálható a teljesítménymenedzsment, az új munkavállalók beillesztése és más rendszerekkel a koherens munkavállalói élmény érdekében.

A Leena AI korlátai

Egyedi árképzési modell : Az árak nem könnyen elérhetők, ami megnehezítheti a szervezetek számára, hogy előre megítéljék a megfizethetőséget.

Kis szervezetek számára bonyolult : a fejlett AI funkciók és átfogó elemzések kisebb csapatok számára feleslegesek lehetnek.

Korlátozott számú külső értékelés: Bár pozitív értékeléseket kapott, a platformnak kevesebb felhasználói értékelése van, mint nagyobb versenytársainak, ami befolyásolhatja a vásárlók bizalmát.

Leena AI árak

Egyedi árazás

Leena AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

15. WorkTango (A legjobb testreszabható felmérésekhez a munkavállalói életciklus során)

via WorkTango

A WorkTango lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy különböző szakaszokban gyűjtsenek visszajelzéseket, olyan sablonok segítségével, amelyek olyan területeket fednek le, mint az elkötelezettség, a DE&I, az új munkavállalók beillesztése és a távozó munkavállalók elbocsátása.

A platform AI-alapú elemzései és Sentiment Cloud segítségével a HR-csapatok és a vezetők gyorsan azonosíthatják a nyílt szöveges válaszokból a témákat és trendeket, míg az anonim beszélgetések lehetővé teszik a munkavállalók aggályainak mélyebb feltárását.

Egyes felhasználók azonban megjegyezték, hogy a platform elemzési és irányítópult-opciói intuitívabbak lehetnének, és az új felhasználók számára a felület navigálása kihívást jelenthet.

A WorkTango legjobb funkciói

Korlátlanul testreszabható felmérések : Végezzen felméréseket kutatásokon alapuló kérdésekkel és sablonokkal az alkalmazottak életciklusának minden szakaszában.

Érzelmi felhő és elemzés : vizualizálja a szabad szöveges válaszokat, és valós idejű betekintést nyerjen a trendek azonosításához és a cselekvési tervek támogatásához.

Névtelen beszélgetések : Folytassa a párbeszédet, hogy mélyebb betekintést nyerjen, miközben megőrzi a titkosságot.

Elismerés és jutalmazás : Növelje az alkalmazottak elismertségét automatizált programokkal a mérföldkövek és eredmények eléréséért.

Prediktív elemzés vezetőknek: Prediktív betekintésen alapuló ajánlott intézkedésekkel támogatja a vezetőket, segítve őket a döntéshozatalban és a szakmai fejlődésben.

A WorkTango korlátai

Bonyolult navigáció : Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a lapok közötti váltás és a platformon való navigálás során, különösen a beszélgetések részben.

Alapvető elemzési testreszabás : Bár megbízhatóak, az elemzési és irányítópult opciók korlátozottnak tűnhetnek, és nem annyira testreszabhatók, amennyire egyes felhasználók szeretnék.

Pontkezelés: A negyedéves „használd vagy elveszíted” pontgyűjtési szabályok egyes felhasználók számára korlátozóak lehetnek.

WorkTango árak

Egyedi árazás

WorkTango értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (850+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Tartsa kézben a helyzetet a ClickUp segítségével

Egy hosszú távú tanulmányban az erős vállalati kultúrával rendelkező, alkalmazottaikat, ügyfeleiket és vezetőségüket nagyra értékelő vállalatok 682%-os bevétel-növekedést értek el .

A munkavállalói pulzusfelmérések ezt tudják Önnek nyújtani: megragadják a munkahely jelenlegi állapotát, és hatékony stratégiákkal segítik a fejlesztésre szoruló területek azonosítását.

A ClickUp funkciói, mint például a testreszabható felmérési sablonok, a valós idejű visszajelzések gyűjtése és a hasznosítható betekintések, minden szükséges eszközt biztosítanak ahhoz, hogy elérje a kívánt szintű munkavállalói elkötelezettséget és elégedettséget.

Készen áll arra, hogy valós idejű betekintést nyerjen csapata tapasztalataiba? Regisztráljon még ma a ClickUp-on!