A 10 legjobb Lattice alternatíva a jobb teljesítménymenedzsmentért 2025-ben

A népszerű tehetségmenedzsment platform, a Lattice egy elismert HR-szoftver. Azonban költsége, funkciói, könnyű használata és adatközpontú megközelítése nem feltétlenül a legmegfelelőbb minden HR-csapat számára.
Ebben a cikkben bemutatunk 10 legjobb Lattice alternatívát, amelyek segítségével 2024-ben hatékonyabban kezelheti alkalmazottai teljesítményét.
Mi az a Lattice? Mi az a teljesítménymenedzsment?
A Lattice egy népszerű HR-szoftver, amelynek célja a munkavállalók teljesítményének, elkötelezettségének és elégedettségének javítása olyan felhasználóbarát eszközökkel és funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy:
- Végezzen teljesítményértékeléseket
- Célok kitűzése és nyomon követése
- Alkalmazzon humánerőforrás-célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket)
- Gyűjtsön visszajelzéseket
- Ismerje el az alkalmazottak eredményeit
- Végezzen csapatfelméréseket
- Teljesítmény- és visszajelzés-elemzés áttekintése
A teljesítménymenedzsmentet úgy tekintse, mint a vállalatok módszerét arra, hogy segítsék alkalmazottaikat a legjobb munkavégzésben. Nem csak az évente egyszer megrendezett beszélgetésről van szó, ahol visszajelzést kap a teljesítményéről. Ez egy folyamatos párbeszéd.
A teljesítménymenedzsment célja, hogy mindenki a legjobbját hozza és fejlődjön a munkakörében. Ez egy kétirányú folyamat, amely mind a munkavállalók, mind a vállalat számára előnyös.
Mit kell keresni egy Lattice alternatívában?
Bár a Lattice kiváló teljesítménymenedzsment platform, nem biztos, hogy mindenki számára ideális megoldás.
A Lattice alternatíváinak keresésekor vegye figyelembe a következőket:
- A platform felhasználóbarát, és mennyi időbe telik, mire megtanulja hatékonyan használni?
- Elég rugalmas ahhoz, hogy megfeleljen HR-osztályának igényeinek?
- Testreszabható?
- Felhasználóbarát elemzéseket biztosít?
- Integrálható-e más HR-rendszereivel?
- A biztonság elég erős ahhoz, hogy megvédje a bizalmas alkalmazotti adatokat?
A 10 legjobb Lattice alternatíva
Íme 10 fantasztikus lehetőség a munkavállalói teljesítménymenedzsment szoftverek terén, ha Lattice alternatívára szeretne váltani.
1. ClickUp
A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, amely számos eszközzel és funkcióval segíti a HR-csapatokat a teljesítménymenedzsment fejlesztésében.
A ClickUp projektmenedzsment platform olyan sablonokat kínál, mint a ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablon, amely a munkavállalók fejlesztési céljainak és előrehaladásának nyomon követésére használható, vagy a ClickUp HR és toborzási sablon, amely a toborzási folyamat minden szakaszának kezelésére alkalmas.
A ClickUp valójában egy teljes humánerőforrás -eszközkészlettel rendelkezik, amely segít a szervezeteknek hatékonyabban és eredményesebben kezelni HR-folyamataikat.
Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkciói segítségével a HR-csapatok jelentős időt takaríthatnak meg, miközben javítják a hatékonyságot az alábbi feladatok automatizálásával:
- Emlékeztetők küldése a közelgő eseményekről vagy határidőkről
- Jelentések készítése az alkalmazottak teljesítményéről
- Interjúk ütemezése
- Új munkatársak beillesztése
- Bérszámfejtés
- Szabadság és szabadnapok kezelése
Ezeknek a feladatoknak az automatizálásával a HR-csapatok időt takarí that nak meg, és helyet teremthetnek más feladatoknak, például stratégiai kezdeményezéseknek.
Összességében a ClickUp egy hatékony teljesítménymenedzsment megoldás, amely jelentősen javíthatja az alkalmazottak teljesítménymenedzsment folyamatát.
A platform széles körű funkciói és erőforrásai miatt szinte bármilyen méretű vállalat számára jó alternatívája a Lattice-nek.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kiváló AI-eszközök, amelyek segítenek jobb leveleket, értékeléseket, e-maileket és egyebeket írni.
- Kiváló testreszabási lehetőségek a platformnak a csapata igényeihez való igazításához
- Az automatizálások egyszerű beállítása a ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és automatizálásához
- A ClickUp Dashboards testreszabható munkaterületek, amelyek adatainak nyomon követésére, megjelenítésére és megosztására használhatók.
- A ClickUp Docs egy felhőalapú dokumentum-együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben hozzanak létre, generáljanak, szerkesszenek és osszanak meg dokumentumokat.
A ClickUp korlátai
- A rendelkezésre álló átfogó opciók miatt meredek a tanulási görbe.
- A program időnként lassan futhat, mert nagyon sok információt dolgoz fel.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: 5 dolláros kiegészítő bármely fizetős csomaghoz
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8566+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3796+ értékelés)
2. BambooHR
A BambooHR felhasználóbarát felületéről és testreszabható funkcióiról ismert. Különösen azok a vállalatok kedvelik, amelyek intuitív HR-platformot keresnek, amely velük együtt tud növekedni, ahogy HR-igényeik fejlődnek.
Ez a megoldás elsősorban kis- és középvállalkozások számára készült. A HR-szakemberek számára eszközöket biztosít, amelyekkel hatékonyabban végezhetik el a különböző feladatokat, és központilag kezelhetik a különböző HR-tevékenységeket.
Emellett tökéletesen integrálható számos különböző bérszámfejtési rendszerrel, ami nagy előny azoknak a HR-szakembereknek, akiknek túl sok szoftverprogram között kell váltogatniuk.
A BambooHR legjobb funkciói
- Jól szervezett és intuitív felület
- Nagyon megfizethető HR szoftverplatform, különösen más vezető márkákhoz képest.
- Sok felhasználó dicséri az ügyfélszolgálatát, beleértve a 24 órás telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot.
A BambooHR korlátai
- Egyes más platformokhoz képest integrációs lehetőségei korlátozottnak tűnhetnek.
- Nem kínál natív juttatáskezelési megoldást.
- Korlátozott testreszabási profilok, például nem és névmások
BambooHR árak
- Essentials: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Előny: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1560 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2573+ értékelés)
3. Leapsome
Ha olyan eszközt keres, amely támogatja a virágzó munkahelyet, akkor nézze meg a Leapsome-ot!
A felhőalapú munkavállalói fejlesztési platform nemcsak a teljesítményértékelések és az OKR-ek beállításában segít, hanem az egyéni megbeszélések ütemezésében és a munkavállalói felmérések kiküldésében is.
Emellett elősegíti a munkavállalók és a vezetők közötti produktívabb egyéni megbeszéléseket az irányított napirend-megállapítással és az integrált beszélgetési témákkal.
A Leapsome legjobb funkciói
- A teljesítményértékelések és a 360 fokos teljesítményértékelési folyamat több forrásból származó információkat tesz lehetővé.
- A felhasználók a képzés után könnyen kezelhetőnek találják a platformot.
- Magas értékelést kapott a G2 és a Capterra értékelőitől.
A Leapsome korlátai
- A platform komplexitása miatt tanulási görbe lehet szükséges.
- Kevesebb testreszabási lehetőség, mint amit egyes HR-vezetők keresnek
Leapsome árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Leapsome értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1280+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (58+ értékelés)
4. Betterworks
A Betterworks egy teljesítménymenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a munkavállalói elkötelezettség javításában, miközben növeli a hatékonyságot és a vezetői szintű hatást.
Ez egy könnyű megoldás minden méretű vállalkozás számára, amely folyamatosan nyomon kívánja követni alkalmazottai teljesítményét és elkötelezettségét a munkaerő-megtartás javítása érdekében.
A Betterworks olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek a HR-csapatoknak olyan folyamatok létrehozásában és nyomon követésében, mint a bejelentkezések, az alkalmazottak elismerése, a visszajelzések és az alkalmazottak elkötelezettsége.
A Betterworks legjobb funkciói
- Kiváló célkövetési funkciók
- Számos funkciót kínál
- A véleményezők imádják a felhasználóbarát felületét.
A Betterworks korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a felmérés résztvevői számára
- Nehéz lehet rávenni az egész HR-csapatot, hogy következetesen használja.
- Néha hibás és lassú lehet.
Betterworks árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Betterworks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (187+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (19+ értékelés)
5. 15Five
A 15Five teljesítménymenedzsment platform segít a HR-csapatoknak a céljaik elérésében rendszeres ellenőrzések, visszajelzések és célkitűzések révén. A véleményezők dicsérik a munkahelyi növekedés és kommunikáció elősegítésére irányuló képességeit.
A 15Five 15 legjobb funkciója
- Ösztönzi a csapatokat, hogy rendszeresen tartsanak megbeszéléseket, ahol megvitatják céljaikat és előrehaladásukat.
- Megkönnyíti a csapat tagjai számára a formális és informális visszajelzések adását és fogadását.
- Segít a csapatoknak a célok és az OKR-ek kitűzésében és nyomon követésében.
A 15Five korlátai
- Használata bonyolult platform lehet.
- Nem annyira testreszabható, mint egyes versenytársai
- Sürgős esetekben nincs lehetőség a segítségkérés továbbítására
15Five árak
- Engage: 4 USD/hó felhasználónként
- Perform: 10 USD/hó felhasználónként
- Total Platform: 16 USD/hó felhasználónként
- Transform: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
15Five értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1759+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (881+ értékelés)
6. Workday
A Workday segít a HR-csapatoknak az alkalmazottak tapasztalatainak minden szakaszában, beleértve a toborzást, a menedzsmentet és a bérszámfejtést.
Mesterséges intelligenciával és gépi tanulással működő platformja segít növelni a hatékonyságot és az elkötelezettséget a munkavállalói életciklus minden szakaszában.
Akár alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt, kiterjesztett elemzéseket tekint meg, automatizálást használ a munkaterhelés csökkentésére, vagy kompenzációs terveket készít, a Workday célja, hogy az út minden lépése sikeres legyen.
A Workday legjobb funkciói
- Könnyű navigáció a felhasználóbarát felületen
- Felhőalapú, bárhonnan elérhető
- Kis- és nagyvállalatok támogatására alkalmas
A Workday korlátai
- A piacon az egyik legdrágább HR-menedzsment rendszerként ismert.
- A komplex rendszer néha időigényes lehet, ha visszavonásokat kell végrehajtani, bizonyos dokumentumokat meg kell találni vagy dokumentumokat kell létrehozni.
- Konfigurációi jelentős terhet róhatnak a rendszergazdákra.
Workday árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Workday értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (1264+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1260+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Workday alternatívákat!
7. Reflektive
Ha Ön egy kis- és középvállalkozás HR-menedzsere, érdemes megnéznie a Reflektive teljesítménymenedzsment szoftvert. A platformja a munkavállalói visszajelzésekre, a felelősségre és a coachingra összpontosít.
A Reflektive megkönnyíti a csapat tagjai számára a visszajelzések megosztását, és segít a csapatoknak a célok és az OKR-ek meghatározásában és nyomon követésében.
A csapatok elismerhetik egymás eredményeit, és figyelemmel kísérhetik a teljesítményükre vonatkozó belső elemzéseket.
A Reflektive számos egyéb funkciót is kínál, többek között felméréseket és coaching eszközöket.
A Reflektive legjobb funkciói
- Jól teljesít és folyamatosan növekszik
- Megkönnyíti a munkavállalók számára egymás eredményeinek elismerését.
- A HR-esek imádják, hogy ez a szoftver egyszerűsíti a teljesítménymenedzsmentet.
A Reflektive korlátai
- Egyes felhasználók a munkafolyamatot nehezen használhatónak találják.
- A véleményezők az Outlook integrációját kifogásolják.
- Korlátozott számú előre kitöltött sablon
Reflektive árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Reflektive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (429+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
8. Profit. co
A Profit.co egy OKR szoftverplatform, amely segít a csapatoknak céljaik kitűzésében, nyomon követésében és elérésében.
A felhasználók különböző szervezeti szinteken, a vállalat egészétől az egyes csapattagokig, beállíthatják, nyomon követhetik és kezelhetik céljaikat és legfontosabb eredményeiket. A platform csapatmunkát támogató funkciókat kínál, például bejelentkezést, frissítéseket és visszajelzési mechanizmusokat.
Az OKR-ek egyik legnagyobb előnye, hogy összehangolják a csapatokat. A Profit. co ezt olyan funkciókkal hangsúlyozza, amelyek segítségével mindenki láthatja, hogy céljai hogyan illeszkednek a nagyobb képbe.
A csapatok indulásának megkönnyítése érdekében a Profit. co iparág-specifikus OKR-sablonokat kínál.
Profit. co legjobb funkciók
- Egyszerű bevezetés és intuitív felhasználói felület
- Az ingyenes verzió robusztus, funkciókban gazdag élményt nyújt.
- Kiválóan kezeli a célokat és az OKR-eket
Profit. co korlátozások
- Kezdetben túl bonyolultnak tűnhet
- A rengeteg funkció és opció miatt némi betanításra van szükség.
Profit. co árak
- Indítás: Ingyenes
- Növekedés: 7 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Profit. co értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (164+ értékelés)
9. OfficeVibe
A Workleap OfficeVibe alkalmazott-elkötelezettségi platformja segít a csapatoknak pozitív és produktív munkakörnyezetet teremteni.
Az alkalmazotti élmény platform számos hasznos eszközt és funkciót kínál, amelyek segítségével HR-csapata növelheti a munkahelyi környezet pozitív hangulatát és termelékenységét.
Az OfficeVibe segítségével rendszeresen pulzusfelméréseket küldhet az alkalmazottaknak, hogy felmérje elégedettségüket a munkakörnyezettel. A szoftver lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyedén adjanak és fogadjanak visszajelzéseket, mind formális, mind informális módon.
A csapatok lehetőséget kapnak arra, hogy elismerjék egymás eredményeit, a HR-vezetők pedig rendelkeznek a szükséges belső elemzési eszközökkel a munkavállalók elkötelezettségének nyomon követéséhez.
Az OfficeVibe-ot minden méretű csapat használja, a kis startupoktól a nagyvállalatokig.
Az OfficeVibe legjobb funkciói
- Gyors, hatékony és népszerű ügyfélszolgálati csapat
- Ritkán kell kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal
- Olcsóbb, mint a hasonló programok
Az OfficeVibe korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek és elemzések
- A Slack integrációja kihívást jelenthet.
- Egyes felhasználók szerint a személyzeti e-mailek kezdeti beállítása bonyolult.
OfficeVibe árak
- Ingyenes
- Essential: 3,50 USD/hó felhasználónként
- Pro: 5 USD/hó felhasználónként
OfficeVibe értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (51+ értékelés)
10. Culture Amp
A Culture Amp egy olyan platformot kínál, amely az alkalmazottak visszajelzéseire és az elemzésekre összpontosít. Az összegyűjtött visszajelzések alapján a platform megvalósítható betekintést és ajánlásokat kínál a problémás területek kezeléséhez.
A platform célja, hogy segítse a vállalatokat a munkavállalók elkötelezettségének, tapasztalatainak és hatékonyságának megértésében, mérésében és javításában. Ezáltal a szervezetek jobb munkakultúrát hozhatnak létre és pozitív üzleti eredményeket érhetnek el.
A Culture Amp integrálható más HR- és termelékenységi eszközökkel, így funkciói könnyebben beépíthetők a meglévő munkafolyamatokba.
A vállalatok akár össze is hasonlíthatják eredményeiket az iparági referenciaértékekkel, hogy megértsék, hol állnak a versenytársaikhoz képest.
A Culture Amp legjobb funkciói
- Átgondolt, tiszta felhasználói felület
- Kiváló képesség az értékelések és reflexiók zökkenőmentes nyomon követésére
- Sokkal átfogóbb nyomonkövetési képességek, mint sok versenytársának
A Culture Amp korlátai
- Korlátozott exportálási funkciók a teljesítményrekordokhoz
- A jelentésszűrők javításra szorulnak
- Nincsenek testreszabható beállítások az értesítésekhez
Culture Amp árak
- Engage: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Perform: Árakért vegye fel a kapcsolatot
- Fejlesztés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Culture Amp értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (677+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (106+ értékelés)
Jobb teljesítménymenedzsment az HR-csapatok számára
Ebben a cikkben bemutattuk a 10 legjobb Lattice alternatívát a jobb teljesítménymenedzsment érdekében 2024-ben. Ezek az alternatívák széles árkategóriát, funkciókat és eszközöket kínálnak, így biztosan megtalálja a vállalatának leginkább megfelelőt!
A ClickUp oldalon számos ingyenes HR-sablont, 30-60-90 napos terv sablonokat, feladatütemező szoftvert és egyéb forrásokat is találhat.
Ezenkívül érdemes elolvasnia ezt a cikket az OKR-ek és a KPI-k összehasonlításáról , ezt a cikket az AI-eszközökről, vagy ezt a cikket a kollaboratív munkamenedzsmentről.
Hatékony HR-platformot keres, amely segít javítani a csapat teljesítményét? Próbálja ki a ClickUp-ot!
A ClickUp egy helyen biztosítja a HR-csapatok számára a célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a visszajelzések megadásához szükséges funkciókat, eszközöket és sablonokat. Ráadásul könnyen használható és megfizethető.
