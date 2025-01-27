A 10 legjobb Lattice alternatíva a jobb teljesítménymenedzsmentért 2025-ben

A népszerű tehetségmenedzsment platform, a Lattice egy elismert HR-szoftver. Azonban költsége, funkciói, könnyű használata és adatközpontú megközelítése nem feltétlenül a legmegfelelőbb minden HR-csapat számára.

Ebben a cikkben bemutatunk 10 legjobb Lattice alternatívát, amelyek segítségével 2024-ben hatékonyabban kezelheti alkalmazottai teljesítményét.

Mi az a Lattice? Mi az a teljesítménymenedzsment?

A Lattice egy népszerű HR-szoftver, amelynek célja a munkavállalók teljesítményének, elkötelezettségének és elégedettségének javítása olyan felhasználóbarát eszközökkel és funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy:

Végezzen teljesítményértékeléseket

Célok kitűzése és nyomon követése

Alkalmazzon humánerőforrás-célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket)

Gyűjtsön visszajelzéseket

Ismerje el az alkalmazottak eredményeit

Végezzen csapatfelméréseket

Teljesítmény- és visszajelzés-elemzés áttekintése

A teljesítménymenedzsmentet úgy tekintse, mint a vállalatok módszerét arra, hogy segítsék alkalmazottaikat a legjobb munkavégzésben. Nem csak az évente egyszer megrendezett beszélgetésről van szó, ahol visszajelzést kap a teljesítményéről. Ez egy folyamatos párbeszéd.

A teljesítménymenedzsment célja, hogy mindenki a legjobbját hozza és fejlődjön a munkakörében. Ez egy kétirányú folyamat, amely mind a munkavállalók, mind a vállalat számára előnyös.

Mit kell keresni egy Lattice alternatívában?

Bár a Lattice kiváló teljesítménymenedzsment platform, nem biztos, hogy mindenki számára ideális megoldás.

A Lattice alternatíváinak keresésekor vegye figyelembe a következőket:

A platform felhasználóbarát, és mennyi időbe telik, mire megtanulja hatékonyan használni?

Elég rugalmas ahhoz, hogy megfeleljen HR-osztályának igényeinek?

Testreszabható?

Felhasználóbarát elemzéseket biztosít?

Integrálható-e más HR-rendszereivel?

A biztonság elég erős ahhoz, hogy megvédje a bizalmas alkalmazotti adatokat?

A 10 legjobb Lattice alternatíva

Íme 10 fantasztikus lehetőség a munkavállalói teljesítménymenedzsment szoftverek terén, ha Lattice alternatívára szeretne váltani.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, amely számos eszközzel és funkcióval segíti a HR-csapatokat a teljesítménymenedzsment fejlesztésében.

A ClickUp projektmenedzsment platform olyan sablonokat kínál, mint a ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablon, amely a munkavállalók fejlesztési céljainak és előrehaladásának nyomon követésére használható, vagy a ClickUp HR és toborzási sablon, amely a toborzási folyamat minden szakaszának kezelésére alkalmas.

A ClickUp valójában egy teljes humánerőforrás -eszközkészlettel rendelkezik, amely segít a szervezeteknek hatékonyabban és eredményesebben kezelni HR-folyamataikat.

Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkciói segítségével a HR-csapatok jelentős időt takaríthatnak meg, miközben javítják a hatékonyságot az alábbi feladatok automatizálásával:

Emlékeztetők küldése a közelgő eseményekről vagy határidőkről

Jelentések készítése az alkalmazottak teljesítményéről

Interjúk ütemezése

Új munkatársak beillesztése

Bérszámfejtés

Szabadság és szabadnapok kezelése

Ezeknek a feladatoknak az automatizálásával a HR-csapatok időt takarí that nak meg, és helyet teremthetnek más feladatoknak, például stratégiai kezdeményezéseknek.

Összességében a ClickUp egy hatékony teljesítménymenedzsment megoldás, amely jelentősen javíthatja az alkalmazottak teljesítménymenedzsment folyamatát.

A platform széles körű funkciói és erőforrásai miatt szinte bármilyen méretű vállalat számára jó alternatívája a Lattice-nek.

A ClickUp legjobb funkciói

Kiváló AI-eszközök , amelyek segítenek jobb leveleket, értékeléseket, e-maileket és egyebeket írni.

Kiváló testreszabási lehetőségek a platformnak a csapata igényeihez való igazításához

Az automatizálások egyszerű beállítása a ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és automatizálásához

A ClickUp Dashboards testreszabható munkaterületek, amelyek adatainak nyomon követésére, megjelenítésére és megosztására használhatók.

A ClickUp Docs egy felhőalapú dokumentum-együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben hozzanak létre, generáljanak, szerkesszenek és osszanak meg dokumentumokat.

A ClickUp korlátai

A rendelkezésre álló átfogó opciók miatt meredek a tanulási görbe.

A program időnként lassan futhat, mert nagyon sok információt dolgoz fel.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: 5 dolláros kiegészítő bármely fizetős csomaghoz

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8566+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3796+ értékelés)

2. BambooHR

A BambooHR felhasználóbarát felületéről és testreszabható funkcióiról ismert. Különösen azok a vállalatok kedvelik, amelyek intuitív HR-platformot keresnek, amely velük együtt tud növekedni, ahogy HR-igényeik fejlődnek.

Ez a megoldás elsősorban kis- és középvállalkozások számára készült. A HR-szakemberek számára eszközöket biztosít, amelyekkel hatékonyabban végezhetik el a különböző feladatokat, és központilag kezelhetik a különböző HR-tevékenységeket.

Emellett tökéletesen integrálható számos különböző bérszámfejtési rendszerrel, ami nagy előny azoknak a HR-szakembereknek, akiknek túl sok szoftverprogram között kell váltogatniuk.

A BambooHR legjobb funkciói

Jól szervezett és intuitív felület

Nagyon megfizethető HR szoftverplatform, különösen más vezető márkákhoz képest.

Sok felhasználó dicséri az ügyfélszolgálatát, beleértve a 24 órás telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot.

A BambooHR korlátai

Egyes más platformokhoz képest integrációs lehetőségei korlátozottnak tűnhetnek.

Nem kínál natív juttatáskezelési megoldást.

Korlátozott testreszabási profilok, például nem és névmások

BambooHR árak

Essentials : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Előny: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1560 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2573+ értékelés)

3. Leapsome

Ha olyan eszközt keres, amely támogatja a virágzó munkahelyet, akkor nézze meg a Leapsome-ot!

A felhőalapú munkavállalói fejlesztési platform nemcsak a teljesítményértékelések és az OKR-ek beállításában segít, hanem az egyéni megbeszélések ütemezésében és a munkavállalói felmérések kiküldésében is.

Emellett elősegíti a munkavállalók és a vezetők közötti produktívabb egyéni megbeszéléseket az irányított napirend-megállapítással és az integrált beszélgetési témákkal.

A Leapsome legjobb funkciói

A teljesítményértékelések és a 360 fokos teljesítményértékelési folyamat több forrásból származó információkat tesz lehetővé.

A felhasználók a képzés után könnyen kezelhetőnek találják a platformot.

Magas értékelést kapott a G2 és a Capterra értékelőitől.

A Leapsome korlátai

A platform komplexitása miatt tanulási görbe lehet szükséges.

Kevesebb testreszabási lehetőség, mint amit egyes HR-vezetők keresnek

Leapsome árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Leapsome értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1280+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (58+ értékelés)

4. Betterworks

A Betterworks egy teljesítménymenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a munkavállalói elkötelezettség javításában, miközben növeli a hatékonyságot és a vezetői szintű hatást.

Ez egy könnyű megoldás minden méretű vállalkozás számára, amely folyamatosan nyomon kívánja követni alkalmazottai teljesítményét és elkötelezettségét a munkaerő-megtartás javítása érdekében.

A Betterworks olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek a HR-csapatoknak olyan folyamatok létrehozásában és nyomon követésében, mint a bejelentkezések, az alkalmazottak elismerése, a visszajelzések és az alkalmazottak elkötelezettsége.

A Betterworks legjobb funkciói

Kiváló célkövetési funkciók

Számos funkciót kínál

A véleményezők imádják a felhasználóbarát felületét.

A Betterworks korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a felmérés résztvevői számára

Nehéz lehet rávenni az egész HR-csapatot, hogy következetesen használja.

Néha hibás és lassú lehet.

Betterworks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Betterworks értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (187+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (19+ értékelés)

5. 15Five

A 15Five teljesítménymenedzsment platform segít a HR-csapatoknak a céljaik elérésében rendszeres ellenőrzések, visszajelzések és célkitűzések révén. A véleményezők dicsérik a munkahelyi növekedés és kommunikáció elősegítésére irányuló képességeit.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Ösztönzi a csapatokat, hogy rendszeresen tartsanak megbeszéléseket, ahol megvitatják céljaikat és előrehaladásukat.

Megkönnyíti a csapat tagjai számára a formális és informális visszajelzések adását és fogadását.

Segít a csapatoknak a célok és az OKR-ek kitűzésében és nyomon követésében.

A 15Five korlátai

Használata bonyolult platform lehet.

Nem annyira testreszabható, mint egyes versenytársai

Sürgős esetekben nincs lehetőség a segítségkérés továbbítására

15Five árak

Engage : 4 USD/hó felhasználónként

Perform : 10 USD/hó felhasználónként

Total Platform : 16 USD/hó felhasználónként

Transform: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

15Five értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1759+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (881+ értékelés)

6. Workday

A Workday segít a HR-csapatoknak az alkalmazottak tapasztalatainak minden szakaszában, beleértve a toborzást, a menedzsmentet és a bérszámfejtést.

Mesterséges intelligenciával és gépi tanulással működő platformja segít növelni a hatékonyságot és az elkötelezettséget a munkavállalói életciklus minden szakaszában.

Akár alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt, kiterjesztett elemzéseket tekint meg, automatizálást használ a munkaterhelés csökkentésére, vagy kompenzációs terveket készít, a Workday célja, hogy az út minden lépése sikeres legyen.

A Workday legjobb funkciói

Könnyű navigáció a felhasználóbarát felületen

Felhőalapú, bárhonnan elérhető

Kis- és nagyvállalatok támogatására alkalmas

A Workday korlátai

A piacon az egyik legdrágább HR-menedzsment rendszerként ismert.

A komplex rendszer néha időigényes lehet, ha visszavonásokat kell végrehajtani, bizonyos dokumentumokat meg kell találni vagy dokumentumokat kell létrehozni.

Konfigurációi jelentős terhet róhatnak a rendszergazdákra.

Workday árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workday értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (1264+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1260+ értékelés)

7. Reflektive

Ha Ön egy kis- és középvállalkozás HR-menedzsere, érdemes megnéznie a Reflektive teljesítménymenedzsment szoftvert. A platformja a munkavállalói visszajelzésekre, a felelősségre és a coachingra összpontosít.

A Reflektive megkönnyíti a csapat tagjai számára a visszajelzések megosztását, és segít a csapatoknak a célok és az OKR-ek meghatározásában és nyomon követésében.

A csapatok elismerhetik egymás eredményeit, és figyelemmel kísérhetik a teljesítményükre vonatkozó belső elemzéseket.

A Reflektive számos egyéb funkciót is kínál, többek között felméréseket és coaching eszközöket.

A Reflektive legjobb funkciói

Jól teljesít és folyamatosan növekszik

Megkönnyíti a munkavállalók számára egymás eredményeinek elismerését.

A HR-esek imádják, hogy ez a szoftver egyszerűsíti a teljesítménymenedzsmentet.

A Reflektive korlátai

Egyes felhasználók a munkafolyamatot nehezen használhatónak találják.

A véleményezők az Outlook integrációját kifogásolják.

Korlátozott számú előre kitöltött sablon

Reflektive árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Reflektive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (429+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

8. Profit. co

A Profit.co egy OKR szoftverplatform, amely segít a csapatoknak céljaik kitűzésében, nyomon követésében és elérésében.

A felhasználók különböző szervezeti szinteken, a vállalat egészétől az egyes csapattagokig, beállíthatják, nyomon követhetik és kezelhetik céljaikat és legfontosabb eredményeiket. A platform csapatmunkát támogató funkciókat kínál, például bejelentkezést, frissítéseket és visszajelzési mechanizmusokat.

Az OKR-ek egyik legnagyobb előnye, hogy összehangolják a csapatokat. A Profit. co ezt olyan funkciókkal hangsúlyozza, amelyek segítségével mindenki láthatja, hogy céljai hogyan illeszkednek a nagyobb képbe.

A csapatok indulásának megkönnyítése érdekében a Profit. co iparág-specifikus OKR-sablonokat kínál.

Profit. co legjobb funkciók

Egyszerű bevezetés és intuitív felhasználói felület

Az ingyenes verzió robusztus, funkciókban gazdag élményt nyújt.

Kiválóan kezeli a célokat és az OKR-eket

Profit. co korlátozások

Kezdetben túl bonyolultnak tűnhet

A rengeteg funkció és opció miatt némi betanításra van szükség.

Profit. co árak

Indítás : Ingyenes

Növekedés : 7 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Profit. co értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,8/5 (164+ értékelés)

9. OfficeVibe

A Workleap OfficeVibe alkalmazott-elkötelezettségi platformja segít a csapatoknak pozitív és produktív munkakörnyezetet teremteni.

Az alkalmazotti élmény platform számos hasznos eszközt és funkciót kínál, amelyek segítségével HR-csapata növelheti a munkahelyi környezet pozitív hangulatát és termelékenységét.

Az OfficeVibe segítségével rendszeresen pulzusfelméréseket küldhet az alkalmazottaknak, hogy felmérje elégedettségüket a munkakörnyezettel. A szoftver lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyedén adjanak és fogadjanak visszajelzéseket, mind formális, mind informális módon.

A csapatok lehetőséget kapnak arra, hogy elismerjék egymás eredményeit, a HR-vezetők pedig rendelkeznek a szükséges belső elemzési eszközökkel a munkavállalók elkötelezettségének nyomon követéséhez.

Az OfficeVibe-ot minden méretű csapat használja, a kis startupoktól a nagyvállalatokig.

Az OfficeVibe legjobb funkciói

Gyors, hatékony és népszerű ügyfélszolgálati csapat

Ritkán kell kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal

Olcsóbb, mint a hasonló programok

Az OfficeVibe korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek és elemzések

A Slack integrációja kihívást jelenthet.

Egyes felhasználók szerint a személyzeti e-mailek kezdeti beállítása bonyolult.

OfficeVibe árak

Ingyenes

Essential : 3,50 USD/hó felhasználónként

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

OfficeVibe értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (51+ értékelés)

10. Culture Amp

A Culture Amp egy olyan platformot kínál, amely az alkalmazottak visszajelzéseire és az elemzésekre összpontosít. Az összegyűjtött visszajelzések alapján a platform megvalósítható betekintést és ajánlásokat kínál a problémás területek kezeléséhez.

A platform célja, hogy segítse a vállalatokat a munkavállalók elkötelezettségének, tapasztalatainak és hatékonyságának megértésében, mérésében és javításában. Ezáltal a szervezetek jobb munkakultúrát hozhatnak létre és pozitív üzleti eredményeket érhetnek el.

A Culture Amp integrálható más HR- és termelékenységi eszközökkel, így funkciói könnyebben beépíthetők a meglévő munkafolyamatokba.

A vállalatok akár össze is hasonlíthatják eredményeiket az iparági referenciaértékekkel, hogy megértsék, hol állnak a versenytársaikhoz képest.

A Culture Amp legjobb funkciói

Átgondolt, tiszta felhasználói felület

Kiváló képesség az értékelések és reflexiók zökkenőmentes nyomon követésére

Sokkal átfogóbb nyomonkövetési képességek, mint sok versenytársának

A Culture Amp korlátai

Korlátozott exportálási funkciók a teljesítményrekordokhoz

A jelentésszűrők javításra szorulnak

Nincsenek testreszabható beállítások az értesítésekhez

Culture Amp árak

Engage : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Perform : Árakért vegye fel a kapcsolatot

Fejlesztés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Culture Amp értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (677+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (106+ értékelés)

Jobb teljesítménymenedzsment az HR-csapatok számára

Ebben a cikkben bemutattuk a 10 legjobb Lattice alternatívát a jobb teljesítménymenedzsment érdekében 2024-ben. Ezek az alternatívák széles árkategóriát, funkciókat és eszközöket kínálnak, így biztosan megtalálja a vállalatának leginkább megfelelőt!

