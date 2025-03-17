ClickUp és Pipedrive: melyik CRM-eszköz a legjobb az Ön vállalkozásának?

Egyesek az all-in-one munkaterületet részesítik előnyben. Mások az egy célra specializált eszközökben hisznek.

Pontosan ez a lényeg, amikor a ClickUp és a Pipedrive alkalmazásokat hasonlítjuk össze.

Az egyik egy hatékony eszköz projektek, feladatok és munkafolyamatok kezeléséhez, míg a másik speciális szolgáltatásokat nyújt értékesítési csapatok számára.

Mindkettő növeli a termelékenységet, de különböző módon. Szóval, melyik illeszkedik jobban az Ön munkamódszeréhez?

Derítsük ki! 💪

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp és Pipedrive – két CRM-eszköz, amelyek különböző igényekre lettek kifejlesztve, az átfogó munkamenedzsmenttől a dedikált értékesítési folyamatok nyomon követéséig. Íme a legfontosabb összehasonlítások: Pipedrive: értékesítésközpontú CRM, amelynek célja az üzletek nyomon követésének és a potenciális ügyfelek kezelésének egyszerűsítése.

ClickUp: all-in-one CRM és munkamenedzsment megoldás, mélyreható testreszabási és automatizálási lehetőségekkel A ClickUp és a Pipedrive funkcióinak összehasonlítása: Átfogó CRM és projektmenedzsment: A ClickUp egyetlen platformon egyesíti a feladatkövetést, a munkafolyamat-automatizálást és az ügyfélkezelést.

Értékesítési folyamatok kezelése: A Pipedrive strukturált folyamatot kínál az üzletek nyomon követéséhez, a nyomon követés automatizálásához és az értékesítési teljesítmény kezeléséhez.

Együttműködés és testreszabás: A ClickUp valós idejű csevegést, táblákat és testreszabható irányítópultokat kínál, míg a Pipedrive az értékesítési csapatok koordinációjára összpontosít. Miért válassza a ClickUp-ot? ClickUp Brain: AI-alapú betekintés, amely automatikusan összefoglalja az üzleteket, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és azonnali kontextust biztosít.

CRM-sablonok: előre elkészített munkafolyamatok az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a potenciális ügyfelek nyomon követésének egyszerű kezeléséhez.

Munkafolyamat-automatizálás: Automatizálja a CRM-folyamatokat, csökkentse a manuális munkát, és integrálja több mint 1000 eszközzel.

Mi az a ClickUp?

Központosítsa a feladatkezelést és az együttműködést a ClickUp segítségével

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Az egyik legfőbb erőssége a testreszabhatóság: beállíthatja a nézeteket, automatizálhatja a rutin feladatokat, és integrálhatja több mint 1000 másik eszközzel. Ráadásul a desktop, mobil és webes alkalmazásokkal bárhol is dolgozik, mindig kapcsolatban maradhat.

Akár egyszerű feladatkezelőre, akár fejlett projektközpontra van szüksége, a ClickUp biztosítja az eszközöket, amelyekkel saját elképzelései szerint strukturálhatja munkáját.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek információk keresése céljából, és az alkalmazottak közel 1/5-e több mint 50 üzenetet küld. Ráadásul a csapatok idejének több mint 60%-át kontextus, információk és teendők keresésével töltik. A ClickUp segítségével megszüntetheti ezt a problémát, és másodpercek alatt megtalálhat mindent, amire szüksége van. A csapatok gyorsan hozzáférhetnek a releváns részletekhez, legyen szó ügyfélelőzményekről, ajánlatokról vagy fontos teendőkről. Minden összekapcsolódik és könnyen megtalálható, így a munka felesleges oda-vissza mozgás nélkül halad előre.

A ClickUp funkciói

A funkciók tekintetében a ClickUp nem marad le. Más, csak a munkamenedzsment egy aspektusára összpontosító eszközökkel ellentétben a ClickUp mindent – feladatokat, dokumentumokat, célokat, csevegéseket és irányítópultokat – egy helyen egyesít.

Vessünk egy közelebbi pillantást a funkcióira. 👀

1. funkció: CRM projektmenedzsment

Gyorsítsa fel az ügyfélszám növekedését és javítsa az ügyfélelégedettséget a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverrel.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver egy egységes platformot biztosít, amely ötvözi az ügyfélkapcsolat-kezelést a robusztus projektmenedzsment funkciókkal. Ez biztosítja, hogy a csapatok időben kezeljék az ügyfelekkel való interakciókat, nyomon kövessék az értékesítési folyamatokat és felügyeljék a projekt eredményeit.

Így használhatja a kollaboratív CRM szoftvert:

ClickUp dokumentumok

Csatlakoztassa a ClickUp Docs alkalmazást közvetlenül a CRM munkafolyamatához, hogy hatékonyan kezelhesse a dokumentumokat.

A ClickUp Docs a CRM projektmenedzsment irányító központjaként működik.

Tegyük fel, hogy értékesítési csapata egy nagy üzleten dolgozik. A Docs-ban elkészíthetik az ajánlatot, megjelölhetik a csapattagokat, hogy véleményt mondjanak, és beágyazhatnak feladatokat a nyomon követéshez.

Az üzlet lezárásakor az ügyfélszolgálatnak nem kell e-maileket vagy elavult jegyzeteket átnéznie – minden szükséges információ már szerepel a CRM adatbázisban. Hozzáférhetnek az ügyfél előzményeihez, áttekinthetik a korábbi beszélgetéseket, és folytathatják a kapcsolatot anélkül, hogy bármit is kihagynának.

A javaslatokon túl a Docs lehetővé teszi dinamikus felhasználói profilok létrehozását, fontos dokumentumok csatolását a támogatási jegyekhez, valamint ellenőrzőlisták hozzáadását, hogy minden interakció naplózva legyen.

A valós idejű együttműködés, a verziótörténet, a megjegyzések és a Google Docs integrációk segítségével mindenki könnyen követni tudja a fejleményeket.

ClickUp Brain

Szerezzen fontos információkat az üzleti ügyleteiről a ClickUp Brain segítségével, még a következő megbeszélés előtt.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens a ClickUp-on belül, amely azonnal lekérdezi a legfontosabb ügyféladatokat, az üzletkötés előrehaladását és a korábbi interakciókat, amikor csak szüksége van rájuk. Valós idejű betekintést nyújt, automatikusan összefoglalja a beszélgetéseket, előkeresi a releváns dokumentumokat, és még a következő lépéseket is javasolja.

Tegyük fel, hogy egy ügyfél késedelmes megrendeléssel kapcsolatos kérést nyújt be. A ClickUp Brain azonnal lekérdezi a korábbi interakciókat, összekapcsolja a kérést a megfelelő feladattal, és megosztja a sablonos választ.

Szüksége van egy üzletösszefoglalóra a következő értékesítési megbeszélés előtt? A Brain automatikusan létrehoz egy tömör frissítést, amely a pontosság érdekében hivatkozik a releváns e-mailekre, feladatjegyzetekre és csapatmegbeszélésekre.

🔍 Tudta? A CRM szoftverpiac bevételei várhatóan folyamatosan növekedni fognak, éves növekedési rátájuk 10,17% lesz, ami 2029-re 145,61 milliárd dolláros piaci forgalmat eredményez. Ez a növekedés a CRM szoftvermegoldások iránti világszerte növekvő keresletnek köszönhető.

2. funkció: Ügyfélszolgálati projektmenedzsment

Az ügyfélszolgálati projektek kezelése olyan lehet, mintha egyszerre száz feladatot kellene zsonglőrködni – jegyeket nyomon követni, problémákat megoldani és különböző csapatokkal együttműködni, mindezt úgy, hogy semmi ne maradjon ki. Itt jön be a ClickUp ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftver.

Tegyük fel, hogy egy ügyfél technikai problémát jelent. Ahelyett, hogy ez végtelen csevegési szálakban veszne el, az ügyfélszolgálati munkatárs létrehoz egy ClickUp feladatot, hozzárendeli a megfelelő csapattaghoz, és meghatározza a határidőt.

A ClickUp Chatnek köszönhetően az egész beszélgetés a feladathoz kapcsolódik.

ClickUp Chat

A ClickUp Chat segítségével ügyfélszolgálati csapata gyorsabban megoldhatja a problémákat.

A csevegés megszünteti a káoszt az ügyfélkezelési stratégiákból, és a beszélgetéseket, feladatokat és munkafolyamatokat egy zökkenőmentes platformra hozza. Nincs többé ugrálás az e-mailek, a Slack és a jegyrendszerek között – minden a ClickUp-on belül történik.

Például egy magas prioritású ügyfélproblémákat kezelő ügyfélszolgálati csapat a Chat funkciót használja a feladatok szervezésére. Íme, hogyan:

Azonosítsa a kritikus ügyfélproblémákat a csoportos csevegésekben, és alakítsa azokat végrehajtható feladatokká anélkül, hogy elveszítené a kontextust az AI-alapú feladatkezelő funkcióval.

Tartsa a megbeszéléseket, frissítéseket és döntéseket egy helyen úgy, hogy a csevegési szálakat csatolja a feladatokhoz.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást azonnali beszélgetésösszefoglalók létrehozásához , hogy a vezetők áttekinthetik a legfontosabb részleteket.

Csatlakoztassa a csevegéseket az ügyfélszolgálati projektekhez , összekapcsolva a feladatokat, az SLA-kat és a megoldásokat a zökkenőmentes elszámoltathatóság érdekében.

Pótolja a lemaradt beszélgetéseket az AI-alapú Catch Me Up funkcióval.

📖 Olvassa el még: Ingyenes ügyfélút térkép sablonok

3. funkció: Értékesítési projektmenedzsment

ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver

A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver segítségével a kívánt módon ábrázolhatja értékesítési menedzsment munkafolyamatát.

A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver mindent kínál, amire egy értékesítési csapat csak vágyhat. Egyetlen platformon egyesíti a potenciális ügyfelek nyomon követését, az ügyfelek bevonását és az üzletkötésekkel kapcsolatos együttműködést.

Tegyük fel, hogy Ön egy értékesítési vezető, aki egy SaaS vállalatnál az üzletkötéseket felügyelő csapatot irányít.

A ClickUp Board View segítségével egyedi értékesítési folyamatot hozhat létre, ahol minden oszlop egy szakaszt jelöl. Ez a következőkre is kényelmes:

Állítson be munkafolyamatokat , amelyeknek köszönhetően egy ügy előrehaladásakor három napon belül automatikusan hozzárendelődik egy követő feladat , amelyeknek köszönhetően egy ügy előrehaladásakor három napon belül automatikusan hozzárendelődik egy követő feladat a ClickUp Automations segítségével.

Szervezze meg üzleteit a ClickUp egyéni mezőkkel a feladatokban az üzlet értéke, a lezárás valószínűsége és a várható lezárási dátum szerint. a ClickUp egyéni mezőkkel a feladatokban az üzlet értéke, a lezárás valószínűsége és a várható lezárási dátum szerint.

Valós időben együttműködhet a ClickUp segítségével. a ClickUp segítségével. Hozzászólásokat rendelhet hozzá , szerződéseket csatolhat és @megemlítse csapattársait jóváhagyásra közvetlenül az egyes ügyletek feladataiban.

Figyelje a teljesítményt a ClickUp Dashboards segítségével, és valós idejű frissítésekkel lássa el az értékesítési célokat, a bevételi előrejelzéseket és az üzletkötések előrehaladását. a ClickUp Dashboards segítségével, és valós idejű frissítésekkel lássa el az értékesítési célokat, a bevételi előrejelzéseket és az üzletkötések előrehaladását.

A ClickUp kiváló, azonnal használható CRM-sablonokat is kínál értékesítési csapatok számára. Íme az egyik legjobb:

ClickUp CRM sablon

Ingyenes sablon A ClickUp CRM sablon segítségével minden üzletkötés és ügyfélkapcsolat felett kézben tarthatja az irányítást.

Megértjük, hogy a potenciális ügyfelek kezelése, az üzletek nyomon követése és az ügyfélkapcsolatok fenntartása nyomasztó feladatnak tűnhet. A ClickUp CRM sablon a legjobb megoldás az értékesítés racionalizálására anélkül, hogy több eszköz között kellene váltogatni.

Rendkívül testreszabható és alkalmazkodik az értékesítési folyamatához, függetlenül attól, hogy ön egy potenciális ügyfeleket ápoló egyéni vállalkozó vagy egy nagy volumenű ügyfélkapcsolatokat kezelő, növekvő értékesítési csapat. Ez a sablon mindent szervezett, összekapcsolt és hatékony állapotban tart, miközben ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

Mi az a Pipedrive?

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítésközpontú CRM, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a folyamatok hatékonyabb kezelésében. Vizuális értékesítési folyamatot biztosít, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék az ügyleteket az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig. Az ügyletközpontú megközelítésnek köszönhetően testreszabhatja a folyamat szakaszait, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi ügyfélútjának, így biztosítva, hogy egyetlen lehetőség sem maradjon ki.

Ezenkívül elemzési és jelentéskészítő eszközöket is kínál az ügyfélszegmentálás támogatásához, a konverziós arányok elemzéséhez és az üzletkötések előrehaladásának nyomon követéséhez, segítve ezzel a vállalkozásokat értékesítési stratégiáik finomításában. Kis- és közepes méretű csapatok számára tervezett, intuitív és költséghatékony megoldás értékesítési csapatok számára.

🧠 Érdekesség: 2020 márciusában a Pipedrive felvásárolta a Mailigen e-mail marketing platformot, hogy integrált e-mail marketing funkciókkal bővítse CRM-képességeit.

A Pipedrive funkciói

A Pipedrive-ot az értékesítési csapatok igényeinek figyelembevételével fejlesztették ki, és olyan funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik az ügyletek nyomon követését, automatizálják a feladatokat, és betekintést nyújtanak a sikeres CRM-stratégiák kidolgozásához.

Vessünk egy pillantást néhány kulcsfontosságú funkciójára. 📔

1. funkció: Testreszabható értékesítési folyamat

Építsen ki egy értékesítési folyamatot a munkafolyamatához

A Pipedrive vizuális értékesítési folyamatának köszönhetően kanban-stílusú áttekintést kaphat az egyes ügyletek állásáról. A folyamatot az értékesítési folyamatához igazíthatja, egyedi ügyletfázisokat adhat hozzá, és egy pillanat alatt nyomon követheti az előrehaladást.

Például egy értékesítési vezető beállíthat olyan üzletkötési szakaszokat, mint „Minősített potenciális ügyfél” és „Tárgyalás”, hogy nyomon kövesse a napi előrehaladást és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok hatással lennének a bevételekre.

🧠 Érdekesség: A CRM az üzleti élet elengedhetetlen eszközévé vált. A technológiai vállalatok élen járnak ebben, 94%-uk CRM szoftvert használ az értékesítés hatékonyságának növelése és az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében. A technológiai szektoron kívül a gyártóipar (86%), az oktatás (85%), az egészségügy (82%) és a humánerőforrás-gazdálkodás (81%) területén működő vállalatok a legnagyobb CRM-felhasználók.

📖 Olvassa el még: A legjobb ügyfélszolgálati szoftverek támogató csapatok számára

Biztosítson magasabb értékesítési konverziós arányt a Pipedrive leadkezelő rendszerével.

Nem minden potenciális ügyfél érdemes üldözni. A Pipedrive pontszámmal értékeli és kategóriákba sorolja a potenciális ügyfeleket, így Ön a legértékesebb lehetőségekre koncentrálhat. Ráadásul a webes űrlapok közvetlenül a webhelyéről rögzítik az új potenciális ügyfeleket, és automatikusan hozzáadják őket a folyamatához.

Emellett adatokat gyűjt a LinkedIn-ről és más forrásokból is, így minden beszélgetés előtt gazdagabb betekintést nyerhet.

🔍 Tudta? Az Amazon ajánló motorja alapvetően egy hatalmas CRM. Minden alkalommal, amikor „a vásárlók ezt is megvették” javaslatot kap, az a CRM technológia működik a háttérben, hogy nyomon kövesse preferenciáit és javítsa vásárlási élményét.

3. funkció: Automatizálás és jelentések

Állítson be egyedi automatizálást az értékesítési folyamatokhoz

Az ismétlődő feladatok nem szabad, hogy elvegyék az egész napját. A Pipedrive mesterséges intelligenciával működő értékesítési asszisztense automatizálja a nyomon követő e-maileket, a feladatkiosztást és az üzletkötések frissítését, így Ön a táblázatok frissítése helyett az üzletkötésekre koncentrálhat.

A Pipedrive segít az értékesítés előrejelzésében is. A testreszabható jelentések betekintést nyújtanak az üzletkötési arányokba, az értékesítési csapat teljesítményébe és a jövőbeli bevételi trendekbe.

📖 Olvassa el még: A legjobb Pipedrive alternatívák az értékesítés növeléséhez

Pipedrive árak

Alapvető: 19 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

🔍 Tudta? A vállalatok 57%-a nem tudta fenntartani a jó ügyfélélményt, mert CRM-jük nem volt hozzáférhető. Míg a vállalatok csak 32%-a rendelkezik egységes ügyféladat-nézettel, 90%-uk szerint ez értékes lenne.

ClickUp és Pipedrive: funkciók összehasonlítása

ClickUp vagy Pipedrive – melyik a megfelelő az Ön számára?

Minden attól függ, hogy mire van szüksége. Az értékesítési folyamatok és a záró csapatok racionalizálását szeretné, vagy egy rugalmas munkaterületre van szüksége mindenhez?

Mindkét eszköz hatékony funkciókat kínál, de különböző területeken tűnik ki. Hasonlítsuk össze őket, hogy eldönthesse, melyik illik legjobban a munkafolyamatához. 🎯

Kritériumok ClickUp Pipedrive Cél Átfogó projektmenedzsment és termelékenységi eszköz Értékesítési folyamatok kezelésére összpontosító CRM szoftver Főbb erősségek Magasan testreszabható munkafolyamatok, agilis projektmenedzsment és valós idejű együttműködési eszközök Egyszerűsített értékesítési folyamat, ügyletek nyomon követése és potenciális ügyfelek kezelése Könnyű használat A kiterjedt funkciók miatt a tanulási görbe közepes, de az alapvető feladatok elvégzéséhez intuitív. Felhasználóbarát felület, minimális beállítással a CRM-feladatokhoz Testreszabás Több mint 15 nézet, beleértve a Kanban, Gantt, Naptár, Idővonal és Gondolattérkép nézeteket a projektek nyomon követéséhez. Korlátozott testreszabási lehetőségek, elsősorban az értékesítési munkafolyamatokra összpontosítva Együttműködés Valós idejű együttműködési eszközöket kínál, mint például táblák, csevegés és megjegyzések hozzárendelése. Korlátozott együttműködési funkciók, főként a belső értékesítési csapat koordinációjára összpontosít. Megtekintések Különböző eszközökkel integrálható, de a ClickUp-hoz képest kevésbé kiterjedt. Csak pipeline nézetek az üzletek és értékesítési folyamatok kezeléséhez Integrációk Több mint 1000 alkalmazással integrálható, beleértve a Pipedrive-ot és a Google Workspace-t is. Különböző eszközökkel integrálható, de a ClickUp-hoz képest kevésbé kiterjedt.

1. funkció: Munkafolyamat-automatizálás

A hatékonyság attól függ, hogy egy platform mennyire jól automatizálja az ismétlődő feladatokat. Nézzük meg, hogyan kezeli a Pipedrive és a ClickUp a munkafolyamatok automatizálását.

ClickUp

Gondoljon a ClickUp-ra, mint személyes termelékenységi asszisztensére.

Az integrált ClickUp Brain segítségével automatizálhat mindent, a feladatkezeléstől az ismétlődő projektekig, az állapotfrissítésekig és az értesítésekig. Ezenkívül egyedi CRM-munkafolyamatokat hozhat létre a csapatok közötti komplex folyamatok egyszerűsítésére.

Pipedrive

A Pipedrive ideális az értékesítési munkafolyamatok automatizálásához. Automatizálja a nyomon követést, az üzletkötés előrehaladását és az e-mailek szinkronizálását – kiválóan alkalmas az üzletek gyorsabb lezárásához, de nem annyira robusztus az általános munkafolyamatok automatizálásához.

🏆Győztes: ClickUp, mert többfunkciós csapatok és iparágak számára is sokoldalú automatizálási lehetőségeket kínál.

2. funkció: Jelentések és elemzések

A teljesítmény nyomon követéséhez és az adatokon alapuló döntések meghozatalához hatékony jelentéskészítő eszközökre van szükség. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a ClickUp és a Pipedrive az elemzések és betekintések terén.

ClickUp

A ClickUp segítségével egyedi irányítópultokat hozhat létre, nyomon követheti a projekt előrehaladását, elemezheti az eltöltött időt, és saját igényeinek megfelelő jelentéseket készíthet. Ezek az irányítópultok tartalmazhatnak olyan kártyákat, mint a feladatok állapota, az időkövetés és a célok előrehaladása, amelyek segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a teljesítményt és hatékonyabban kezelheti az erőforrásokat.

Pipedrive

A Pipedrive mélyreható értékesítési elemzésekre specializálódott.

Vizuális jelentéseket készíthet az üzletek nyomon követéséhez, a bevételek előrejelzéséhez, valamint az egyéni és csapatos értékesítési teljesítmény értékeléséhez, megkönnyítve ezzel az adatokon alapuló döntéshozatalt. A platform testreszabható irányítópultokat is kínál, amelyek diagramok, grafikonok és táblázatok segítségével mutatják be az értékesítési adatokat.

🏆 Győztes: Döntetlen! A ClickUp-ot általános elemzésekhez, a Pipedrive-ot pedig értékesítési jelentésekhez használhatja.

🧠 Érdekesség: A mobil forradalom rugalmasabbá tette a CRM-et. A értékesítési képviselőknek korábban az asztaluknál kellett ülniük, hogy hozzáférjenek az ügyféladatokhoz, ma viszont útközben is kezelhetik a kapcsolatokat a telefonjukról.

A zökkenőmentes csapatmunka a megfelelő együttműködési funkciókon múlik. Nézzük meg, hogyan támogatják ezek a CRM szoftverek a csapatok közötti kommunikációt és koordinációt.

ClickUp

A ClickUp tele van a csapatmunka elengedhetetlen elemeivel: valós idejű csevegés, kommentek, táblák és dokumentummegosztás. Több projektben, több csapattal kell kezelnie a munkaterhelést? A ClickUp segít!

Pipedrive

A Pipedrive-ban az együttműködés elsősorban az értékesítésre összpontosít – potenciális ügyfelek hozzárendelése, ügyletek nyomon követése és betekintés megosztása a folyamatban. Kiváló az értékesítéshez, de nem ideális a szélesebb körű csapatmunkához.

🏆 Győztes: ClickUp az értékesítési feladatokon túlmutató csapatmunka számára.

🧠 Érdekesség: A CRM-mel kapcsolatos legjelentősebb kihívások a technológiai integráció (41%), a platform funkcióinak korlátai (40%) és a belső tudás és készségek (37%) voltak. A vezetők 43%-a a prognózisokat és a folyamatokba való betekintést emeli ki, mint a legfontosabb CRM-alapú tevékenységet, amelyet a szervezetek manapság prioritásként kezelnek.

ClickUp és Pipedrive a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp és a Pipedrive-ról, és a válaszok nem okoztak csalódást. Noha nincs konkrét téma, amely a két platformot tárgyalná, íme, mit mondanak a felhasználók ezekről az eszközökről. 👇

A felhasználók dicsérik a ClickUp funkcióit, amelyekkel mindent egyszerre lehet kezelni:

Kipróbáltam gyakorlatilag minden komolyabb kereskedelmi eszközt, ami létezik. A ClickUp-ban alapvetően az tetszik, amit hirdetnek: egy alkalmazás mindenre. Nagyon tetszik a feladatkezelés testreszabhatósága, és a tudásbázis is elég szilárd. Nemrégiben jelentősen fejlesztették a csevegő funkciót, ezért a Slacket is lecseréljük.

Kipróbáltam gyakorlatilag minden komolyabb kereskedelmi eszközt, ami létezik. A ClickUp-ban alapvetően az tetszik, amit hirdetnek: egy alkalmazás mindenre. Nagyon tetszik a feladatkezelés testreszabhatósága, és a tudásbázis is elég szilárd. Nemrégiben jelentősen fejlesztették a csevegő funkciót, ezért a Slacket is lecseréljük.

A ClickUp ár-érték arányát a Reddit felhasználói is nagyra értékelik.

Egy ideig tartott, mire megértettem... A ClickUp valódi szuperereje abban rejlik, hogy különböző felhasználók és csapatok ugyanazokból az információkból dolgozhatnak, de azokat a számukra legmegfelelőbb formátumban (nézetben) tekinthetik meg... A ClickUp lehetővé teszi a szervezet különböző csapatainak, hogy a számukra legmegfelelőbb munkafolyamatban működjenek, de egy központi információs struktúrából... A ClickUp egy abszolút fantasztikus rendszer. Ár-érték arány és könnyű használat tekintetében még soha nem láttam ehhez foghatót.

Egy ideig tartott, mire megértettem... A ClickUp valódi szuperereje abban rejlik, hogy különböző felhasználók és csapatok ugyanazokból az információkból dolgozhatnak, de azokat a számukra legmegfelelőbb formátumban (nézetben) tekinthetik meg... A ClickUp lehetővé teszi a szervezet különböző csapatainak, hogy a számukra legmegfelelőbb munkafolyamatban működjenek, de egy központi információs struktúrából... A ClickUp egy abszolút fantasztikus rendszer. Ár-érték arány és könnyű használat tekintetében még soha nem láttam ehhez foghatót.

Másrészt néhány Reddit-felhasználó dicséri a Pipedrive-ot,

Körülbelül 6 hónapja használom a Pipedrive-ot B2B célokra, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Az egyetlen kifogásom, amiről már korábban is írtam, hogy a duplikációk eltávolítása nem túl egyszerű. Ha két Excel táblázatot tölt fel névjegyekkel vagy szervezetekkel, amelyek között vannak átfedések, akkor minden érintett bejegyzést manuálisan kell eltávolítania.

Körülbelül 6 hónapja használom a Pipedrive-ot B2B célokra, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Az egyetlen kifogásom, amiről már korábban is írtam, hogy a duplikációk eltávolítása nem túl egyszerű. Ha két Excel-táblázatot tölt fel, amelyek némi átfedést tartalmaznak, akkor minden érintett bejegyzést manuálisan kell eltávolítania.

Egyes felhasználók panaszkodnak a platform árazására,

A Pipedrive érdekes árazási koncepcióval rendelkezik: a kiegészítőket nem felhasználónként, hanem vállalatonkénti átalánydíj ellenében számlázza. Ez néha drágának tűnhet, ha először felhasználónként számoljuk ki, de valójában meglehetősen ésszerű. Például a Kampányok modul ára havi 20 dollár körül van, ami nem túl drága, bár nem ez a legerőteljesebb elérhető opció.

A Pipedrive érdekes árazási koncepcióval rendelkezik: a kiegészítőket nem felhasználónként, hanem vállalatonkénti átalánydíj ellenében számlázza. Ez néha drágának tűnhet, ha először felhasználónként számoljuk ki, de valójában meglehetősen ésszerű. Például a Kampányok modul ára havi 20 dollár körül van, ami nem túl drága, bár nem ez a legerőteljesebb elérhető opció.

🧠 Érdekesség: A CRM kezdetben tollal és papírral működött. Mielőtt a szoftverek átvették a szerepet, a vállalkozások kézzel írt jegyzetekkel, indexkártyákkal és Rolodexekkel kezelték az ügyfélkapcsolatokat. Ma már minden digitális, automatizált és mesterséges intelligenciával működik.

Melyik CRM-eszköz a legjobb?

Az eredmények megvannak, és egyértelmű a győztes! A ClickUp tűnik a legjobb választásnak. 👑

Bár a Pipedrive felhasználóbarát felületet kínál, amely kifejezetten értékesítési csapatok számára készült, több olyan kulcsfontosságú területen is hiányosságokat mutat, amelyek elengedhetetlenek az átfogó üzleti menedzsmenthez. Az értékesítési folyamatok kezelésére való összpontosítása korlátozza sokoldalúságát, így kevésbé alkalmas olyan csapatok számára, amelyek szélesebb körű projektmenedzsment képességekre van szükségük.

Másrészt a ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, túlmutat a CRM funkciókon, és feladatkezelést, marketing automatizálást, többféle nézetet és még sok más funkciót kínál egy holisztikus üzleti megoldáshoz.

A skálázhatóságra tervezett ClickUp minden méretű vállalkozással együtt növekszik, így jövőbiztos befektetésnek számít.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅