A 10 legjobb Polly AI alternatíva az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtéséhez és a csapat elkötelezettségének növeléséhez

Minden csapatnak eljön az az idő, amikor a hatékony és vonzó együttműködés helyett unalmas, élettelen munkakörülmények uralkodnak. Az olyan megoldások, mint a Polly AI, új életet lehelnek ebbe a nehéz helyzetbe, és olyan elkötelezettséget és visszajelzést elősegítő eszközöket nyújtanak a csapatoknak, amelyekkel megtörhetik a jeget és elindíthatják a folyamatot.

A Polly AI azonban nem az egyetlen lehetőség. Lehet, hogy nem rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyekre valóban szüksége van, vagy talán más lehetőségekre van szüksége, amelyek jobban illeszkednek az Ön konkrét munkafolyamataiba.

Szóval, melyik lehetőség illik hozzád a legjobban? Ez a blog 10 Polly AI alternatívát mutat be, amelyek felülmúlhatják azt a munkahelyi eszköztárában. Ezek a lehetőségek segítenek abban, hogy a felmérések, a kérdések és válaszok, valamint a csapatértekezletek kevésbé tűnjenek vállalati teendőknek. 🎉

Mi az a Polly AI?

A Polly AI egy munkahelyi elkötelezettséget és visszajelzéseket elősegítő eszköz, amely megkönnyíti a csapatoktól származó információk gyűjtését. A platform zökkenőmentesen működik olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meet, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy szavazásokat, felméréseket, kérdések-válaszok szekciókat és automatizált bejelentkezéseket szervezzenek anélkül, hogy megzavarnák a munkafolyamatokat.

A Polly segítségével könnyedén gyűjthetsz gyors visszajelzéseket, tarthatsz standup meetingeket, játszhatok szórakoztató játékokat, és pulzusfelmérésekkel ellenőrizheted az alkalmazottak hangulatát. Segít növelni az elkötelezettséget és támogatja a szilárd adatokon alapuló döntéshozatalt, így a visszacsatolási ciklusok gyorsabbak, vonzóbbak és könnyebben megvalósíthatók lesznek.

Miért érdemes a Polly AI alternatíváit választani?

A Polly AI remek eszközöket kínál a csapat elkötelezettségének növeléséhez, de több ok is lehet, amiért a szervezetek más AI kommunikációs eszközöket is megfontolhatnak:

Korlátozott ingyenes csomag: A Polly ingyenes csomagja havonta 25 válaszra korlátozódik, ami nem biztos, hogy elegendő azoknak a csapatoknak, amelyeknek folyamatos visszajelzésekre van szükségük. Az eredményeket 45 napig tárolják, ami megnehezíti a hosszú távú elemzést.

Bonyolult felhasználói felület: Egyes felhasználóknak a Polly felülete kissé bonyolultnak tűnhet, különösen akkor, ha sok opcióval vagy testreszabott funkcióval rendelkező szavazásokat próbálnak beállítani. Ez a bonyolultság megnehezíti a visszajelzések gyors összegyűjtését.

Adatvédelmi szempontok: A Polly alapértelmezés szerint megjeleníti a válaszadók nevét, ezért némi manuális módosításra lesz szükség az anonimitás megőrzése érdekében. Ez az alapértelmezett beállítás megnehezítheti az emberek számára, hogy őszinte visszajelzéseket osszanak meg érzékeny kérdésekkel kapcsolatban.

Korlátozott adatelemzés: A Polly jól teljesít a visszajelzések gyűjtésében, de a fejlett elemzések terén elmarad. Nem segít a trendek felismerésében vagy a mélyreható betekintés megszerzésében, amelyek pedig rendkívül fontosak a megalapozott döntések meghozatalához.

Lehet, hogy más eszközök teljesebb funkciókat, könnyebben használható felületeket, erősebb adatvédelmi ellenőrzéseket és jobb támogatást kínálnak, ami növeli a csapat elkötelezettségét és javítja a visszajelzési folyamatokat.

🔎 Tudta? Azok a munkavállalók, akik megfelelő elismerésben részesülnek, négyszer nagyobb valószínűséggel elkötelezettek a munkájuk iránt.

A Polly AI alternatívái egy pillantásra

Itt található egy rövid áttekintés az egyes Polly AI alternatívák felhasználási eseteiről és üzleti struktúráiról:

Alternatíva Használati eset Legalkalmasabb ClickUp Feladat- és projektmenedzsment beépített felmérésekkel a csapat visszajelzéseihez Projekteket, feladatokat és munkafolyamatokat hatékonyan kezelő csapatok Egyszerű szavazás Gyors szavazások a Slack munkaterületen Slack-felhasználók, akik gyors, informális csapatdöntésekre van szükségük HeyTaco Munkavállalói elismerés és megbecsülés Csapatok, amelyek a kollégák közötti elismerésen keresztül növelik a morált Microsoft Forms Felmérések, kvízek és visszajelzések gyűjtése A Microsoft 365 felhasználói strukturált válaszokat gyűjtenek Matter Munkatársak visszajelzései és készségfejlesztés A folyamatos visszajelzéseket és a szakmai fejlődést ösztönző csapatok SurveyMonkey Fejlett felmérések és elemzések Mélyreható felmérési eredményekre szoruló vállalkozások Doodle Találkozók és események ütemezése Több időzónában egyeztető csapatok Zapier Munkafolyamat-automatizálás és alkalmazásintegrációk A felhasználók automatizálják az ismétlődő feladatokat különböző eszközökön Google Forms Ingyenes űrlapok, szavazások és adatgyűjtés Egyének és szervezetek, akiknek egyszerű, költségmentes megoldásra van szükségük Culture Amp Munkavállalói elkötelezettség és teljesítménymenedzsment Vállalatok, amelyek javítják a munkahelyi kultúrát és a munkavállalói elégedettséget

A 10 legjobb Polly AI alternatíva

Fedezzük fel a 10 legjobb Polly AI alternatívát! Mindegyik valami különlegessel járul hozzá a felmérésekhez, közvélemény-kutatásokhoz, az alkalmazottak elkötelezettségéhez és a munkafolyamatok automatizálásához.

1. ClickUp (A legjobb visszajelzéskezeléshez és együttműködéshez)

Töltse le ezt a sablont Készítsen testreszabható kérdőíveket a ClickUp Forms segítségével, hogy hasznos információkat szerezzen.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely mindenféle munkához használható, és segít minden méretű csapatnak egy helyen kezelni a munkájukat. Különböző eszközöket kínál, amelyek segítenek a projektmenedzsmentben, az együttműködésben és a munkafolyamatok optimalizálásában, így a folyamat egyszerű és vonzó lesz.

A visszajelzések és az elkötelezettség terén a legtöbbünk külső eszközöket használ, és az így nyert információkat visszaviszi a munkaterületére, ami növeli a kontextusváltást és az eszközök közötti váltogatást. A ClickUp esetében azonban ez nem így van.

A ClickUp AI ügynökeivel automatizálhatja a rutinfolyamatokat és növelheti a csapat termelékenységét. Például az aszinkron standupok futtatása könnyedén megoldható – az ügynökök felkérhetik a csapatot frissítésekre, összegyűjthetik a válaszokat, és automatikusan összefoglalót készíthetnek mindenki előrehaladásáról. Ezzel elkerülhetővé válik a manuális nyomon követés, és biztosítható, hogy a fontos frissítések mindig rögzítésre és megosztásra kerüljenek, így mindenki összhangban maradhat és a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Ösztönözd csapattagjaidat, hogy küldjék el válaszaikat, legyenek azok viccesek vagy komolyak!

A ClickUp Chat nyilvános vagy privát csatornák létrehozásának lehetőségével segít csapatának a beszélgetések szervezettségének és célszerűségének megőrzésében. A ClickUp számos csevegő ügynököt kínál, hogy beszélgetései produktívabbak és hatékonyabbak legyenek!

Ha nagy teljesítményű felmérést szeretne készíteni, és az így nyert információkat azonnal megvalósítható feladatokká alakítani, akkor a ClickUp Forms lesz az új legjobb barátja. Ezzel könnyedén létrehozhat testreszabható űrlapokat, és azokat közvetlenül összekapcsolhatja a ClickUp feladataival. Ez nagyon hasznos visszajelzések gyűjtéséhez, felmérések lebonyolításához vagy szavazások kezeléséhez, mivel a felmérésre adott válaszok áttekinthetően feladatokba vannak rendezve, ami megkönnyíti a nyomon követést és a visszacsatolást.

Slack rajongó? A ClickUp Slack integrációja lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzon létre feladatokat és megjegyzéseket a Slack üzeneteiből. A ClickUp segítségével feladatokat is csatolhat közvetlenül a Microsoft Teams csevegéseihez. Valós idejű állapotfrissítéseket, megjegyzéseket és melléklet-értesítéseket kap, megkönnyítve ezzel a különböző platformok közötti együttműködést.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablont, hogy értékes visszajelzéseket kapjon a munkavállalóktól.

Azonnal el szeretne kezdeni? Nálunk megtalálja a sablonokat. Például a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon segít a csapatoknak nyomon követni a munkavállalói elégedettséget és felismerni a fejlesztendő területeket strukturált visszajelzések gyűjtésével. Célja, hogy valós idejű betekintést nyújtson a munkahelyi kultúrába, hogy a HR-csapatok adat alapú döntéseket hozhassanak a munkavállalói élmény javítása érdekében.

Mi fog tetszeni benne:

Határozza meg egyértelműen azokat a területeket, ahol javítani kell a munkahelyi körülményeken, és növelje az alkalmazottak munkával kapcsolatos elégedettségét.

Kövesse nyomon a fejlődést és a változásokat az idő múlásával

Értékes visszajelzések elemzésével alakítsd ki a politikákat és stratégiákat

Emellett a ClickUp visszajelzési űrlap sablon és a ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablon is rendelkezésre áll, amelyek segítségével a munkavállalók visszajelzései alapján meghatározhatja a következő lépéseket.

Szeretnéd AI-val felturbózni a felméréseidet? Használd a ClickUp Brain-t, hogy másodpercek alatt strukturált munkavállalói elkötelezettségi felméréseket készíts. Íme egy példa, amit mi készítettünk:

A ClickUp Brain által készített alkalmazotti elkötelezettségi felmérés példája

A ClickUp legjobb funkciói

Gyűjts visszajelzéseket testreszabható űrlapokkal, amelyek a válaszokat megvalósítható feladatokká alakítják.

Könnyítse meg a megbeszéléseket a ClickUp Chat segítségével, amely valós idejű csapat visszajelzéseket biztosít.

Figyelje az elkötelezettséget strukturált betekintést nyújtó felmérési sablonokkal

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt módosíthatja és testreszabhatja kérdőíveit.

Elemezze a válaszokat a ClickUp Dashboards segítségével, amely vizualizálja a trendeket és a csapat hangulatát.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói kezdők számára túlnyomóak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók? Íme, mit mond Christian Gonzalez, a Guadalajara-i Nemzeti Kereskedelmi, Szolgáltatási és Idegenforgalmi Kamara adminisztratív koordinátora:

Egyszerűsítjük az osztályaink összes folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelező eszközöket, és egy alkalmazásban (ClickUp) tároljuk a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket.

Egyszerűsítjük az osztályaink összes folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelező eszközöket, és egy alkalmazásban (ClickUp) tároljuk a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket.

🧠 Érdekes tény: A globális gazdaság becslések szerint évente 9 billió dollárt veszít az alacsony munkavállalói elkötelezettség miatt!

2. Simple Poll (a legjobb gyors szavazásokhoz a Slackben)

A Simple Poll egy felhasználóbarát szavazási eszköz, amelyet kifejezetten a Slackhez fejlesztettek ki. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén hozzanak létre szavazásokat és felméréseket a munkaterületükön belül, így minden kényelmesen elérhető marad. A Simple Poll a Slackben működik, így nem kell az alkalmazások között váltogatni. Az anonim szavazási funkció segítségével a munkavállalók könnyedén és habozás nélkül megoszthatják őszinte véleményüket.

A Simple Poll legjobb funkciói

Készítsen Slack-felméréseket azonnal a /poll paranccsal

Végezzen névtelen szavazásokat, hogy őszinte visszajelzéseket kapjon

Ismétlődő szavazásokat ütemezhetsz a csapatok rendszeres ellenőrzésének és a projektekkel kapcsolatos visszajelzések automatizálása érdekében.

A szavazás eredményeit CSV formátumban exportálhatja a hosszú távú nyomon követés és elemzés érdekében.

A Simple Poll korlátai

Az ingyenes verzió havi 100 válaszra korlátozza a felhasználókat.

CSV-exporton kívül nem kínál beépített jelentéskészítési funkciót.

A Simple Poll árai

Ingyenes

Prémium: 59 USD/hó felhasználónként, maximum 24 felhasználóig

Vállalati: Egyedi árazás

Egyszerű szavazások és értékelések

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond erről egy Simple Poll felhasználó:

Tetszik, hogy milyen gyorsan és egyszerűen hozhatok létre és küldhetek ki kérdőívet a Slack különböző csapataiba. Legyen szó csapatépítő rendezvény tervezéséről, projektbe való hozzájárulások gyűjtéséről vagy arról, hogy ki rendelkezik tapasztalattal egy bizonyos szoftverrel kapcsolatban – a Simple Poll segítségével hatékony kérdőívet vagy felmérést állíthatok össze, amellyel bevonhatom a csapatomat és összegyűjthetem a hozzájárulásukat.

Tetszik, hogy milyen gyorsan és egyszerűen hozhatok létre és küldhetek ki kérdőívet a Slack különböző csapataiba. Legyen szó csapatépítő rendezvény tervezéséről, projektbe való hozzájárulások gyűjtéséről vagy arról, hogy ki rendelkezik tapasztalattal egy bizonyos szoftverrel kapcsolatban – a Simple Poll segítségével hatékony kérdőívet vagy felmérést állíthatok össze, amellyel bevonhatom a csapatomat és összegyűjthetem a hozzájárulásukat.

3. HeyTaco (A legjobb peer-to-peer elismeréshez a Slackben és a Microsoft Teamsben)

A HeyTaco egy frissítő platform az alkalmazottak elismerésére, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy szórakoztató és vonzó módon mutassák ki egymás iránti elismerésüket. Más kommunikációs platformokkal való integrációjának köszönhetően a felhasználók virtuális „tacosokat” küldhetnek elismerésük jeléül.

Ez egy szórakoztató módja annak, hogy pozitív és összetartó munkakörnyezetet teremtsen. Minden csapattag napi taco-juttatást kap, amelyet megoszthat kollégáival, hogy elismerje a kiváló munkát vagy a csapatszellemet.

A HeyTaco legjobb funkciói

Tegye lehetővé a kollégák elismerését virtuális taco-kkal, hogy az elismerés szórakoztató és értelmes legyen.

Integrálja a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, hogy a meglévő munkafolyamatokba beépíthesse az elismerést.

Testreszabhatja a jutalmakat, hogy azok illeszkedjenek a vállalati kultúrához.

Figyeld az elkötelezettséget ranglisták és teljesítményszintek segítségével

A HeyTaco korlátai

Hiányoznak belőle olyan funkciók, mint az automatizált felmérések és a mélyebb elemzések.

A gyakori elismerési értesítések túlterhelővé válhatnak

HeyTaco árak

Egyéni és csapatcsomagok: 3 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

HeyTaco értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A HeyTaco egyedi megközelítése sok felhasználót vonz, egyik ük így fogalmazott:

Nagyra értékelem, hogy a Slacken milyen könnyű megosztani a csapat társaimmal a megbecsülésemet. Ez olyan egyszerű, mint egy emoji elküldése, de gondos, személyes érintéssel ismeri el valakinek az erőfeszítéseit. Ez az egyszerűség ösztönzi a gyakori, őszinte hála kifejezését, ami pozitív hatással van a csapat moráljára.

Nagyra értékelem, hogy a Slacken milyen könnyű megosztani a csapat társaimmal a megbecsülésemet. Ez olyan egyszerű, mint egy emoji elküldése, de gondos, személyes érintéssel ismeri el valakinek az erőfeszítéseit. Ez az egyszerűség ösztönzi a gyakori, őszinte hála kifejezését, ami pozitív hatással van a csapat moráljára.

4. Microsoft Forms (a legjobb a Microsoft 365 integrációhoz)

A Microsoft Forms segítségével könnyedén készíthetsz felméréseket, kvízeket és szavazásokat. A Microsoft 365 csomag kulcsfontosságú elemeként jól együttműködik más Microsoft alkalmazásokkal, ami fantasztikus választássá teszi azoknak a szervezeteknek, amelyek már használják a Microsoft ökoszisztémáját.

A platform különböző kérdés típusokat kínál, például többválasztós, szöveges, értékelési és Likert-skálát. A valós idejű válaszok nyomon követése és a beépített elemzési funkciók azonnali betekintést nyújtanak, amelyet az adatok Excelbe való exportálásával tovább lehet elemezni.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Valós időben együttműködhetsz a csapat tagjaival az űrlapok létrehozásában és az adatok elemzésében.

Kvízeket vagy visszajelzési űrlapokat ágyazhat be közvetlenül a Sharepointon található Microsoft Stream videókba.

Lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy fájlokat töltsenek fel az űrlapválaszok részeként, megkönnyítve ezzel a kiegészítő dokumentumok vagy képek gyűjtését.

Hozzon létre több nyelvet támogató űrlapokat, hogy szélesebb körű hozzáférést biztosítson a különböző válaszadó csoportok számára.

A Microsoft Forms korlátai

Az integrációs képességek elsősorban a Microsoft ökoszisztémára koncentrálódnak, ami potenciálisan korlátozza a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való összekapcsolhatóságot.

Ez nem elérhető önálló termékként, és Microsoft 365 előfizetést igényel.

A Microsoft Forms árai

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (200+ értékelés)

➡️ További információ: Hogyan készítsünk felmérést a Microsoft Forms alkalmazásban?

5. Matter (A legjobb a kollégák visszajelzései és elismeréseihez)

A Matter egy alkalmazotti elismerési és visszajelzési platform, amely javítja a munkahelyi kultúrát és a kollégák elkötelezettségét. Emellett segít a csapat tagjainak konstruktív visszajelzéseket megosztani, sikereket ünnepelni, valamint ösztönözni a folyamatos személyes és szakmai fejlődést.

A Polly AI alternatívájaként a Matter zökkenőmentesen integrálódik olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack és a Microsoft Teams, és testreszabható dicséretek és visszajelzések révén lehetővé teszi a peer-to-peer elismerést. A platform testreszabható dicséretekkel, automatizált visszajelzés-emlékeztetővel és elemzésekkel is rendelkezik, amelyek segítenek nyomon követni az elkötelezettséget és a teljesítményt.

A Matter legjobb funkciói

Küldjön automatikus, testreszabható emlékeztetőket a platform „Feedback Friday” funkciójával.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget, és azonosítsa a szervezeten belüli fejlesztési területeket.

Építsd be a visszajelzéseket és az elismerést a napi munkafolyamatokba

Hozzon létre személyre szabott elismerési sablonokat, amelyek összhangban vannak a vállalat értékeivel vagy konkrét alkalmakkal.

A Matter korlátai

Az ingyenes verzióban a felhasználók hetente csak korlátozott számú dicséretet küldhetnek csatornánként.

Egyes felhasználóknak az ár jelenthet kihívást.

Matter árak

Örökre ingyenes

Előny: 4 USD/hó felhasználónként

Pro + Surveys: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Matter értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

6. SurveyMonkey (A legjobb felmérések készítéséhez és elemzéséhez)

A SurveyMonkey egy kiváló online felmérési platform, amely magánszemélyek és szervezetek számára lehetővé teszi felmérések létrehozását, megosztását és elemzését. Különböző kérdés típusokat, testreszabható sablonokat és fejlett logikai funkciókat kínál , megkönnyítve a felhasználók számára a felmérések létrehozását és a felhasználói kutatások elvégzését.

Az olyan fejlett funkciók, mint a skip logic és a branching, javítják a válaszadók élményét azáltal, hogy a korábbi válaszok alapján releváns kérdéseket jelenítenek meg. Ezenkívül a SurveyMonkey valós idejű elemzési és jelentéskészítő eszközöket is biztosít, amelyek segítségével a felhasználók azonnal hasznosítható információkhoz juthatnak.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Hozzáférhet szakértők által összeállított kérdések gyűjteményéhez, amelyekkel javíthatja a felmérések minőségét és relevanciáját.

Készítsen többnyelvű kérdőíveket, hogy sokszínű közönséget érjen el és átfogó visszajelzéseket gyűjtsön.

Terjessze a kérdőíveket több csatornán keresztül, például e-mailben, webes linkeken és közösségi médián keresztül.

Elemezze a válaszokat valós időben dinamikus jelentéskészítő eszközökkel.

A SurveyMonkey korlátai

Az ingyenes verzióban a felhasználók egy felmérésben legfeljebb 10 kérdést tehetnek fel.

Az ár kisvállalkozások vagy magánszemélyek számára túl magas lehet.

SurveyMonkey árak

Advantage Annual: 39 USD/hó felhasználónként

Havi alapdíj: 99 USD/hó felhasználónként

Premier Annual: 139 USD/hó felhasználónként

Team Advantage: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Team Premier: 92 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

💡 Profi tipp: A felhasználói kutatások korai elvégzése segít abban, hogy a tervezés során a valódi felhasználói igényekre támaszkodj, ne pedig feltételezésekre. Aktívan hallgass a felhasználókra, és ismerd meg a problémáikat, hogy intuitív, hatékony és élvezetes terméket tudj létrehozni. Ez magasabb elégedettséghez, jobb megtartáshoz és erősebb elfogadottsághoz vezet. 🚀

7. Doodle (a legjobb egyszerűsített csoportos ütemezéshez)

A Doodle egy népszerű online ütemező eszköz, amely csoportos találkozók és események koordinálására szolgál. Lehetővé teszi a szervezőknek, hogy különböző időpontokat javasoljanak, a résztvevők pedig megoszthatják, mikor érnek rá, így elkerülhető a felesleges oda-vissza levelezés.

Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók több időpontot is javasolhatnak, meghívhatják a résztvevőket, hogy szavazzanak a számukra legmegfelelőbb lehetőségre, és gyorsan megtalálhatják a mindenki számára legalkalmasabb időpontot. A Doodle zökkenőmentesen integrálódik a népszerű naptáralkalmazásokkal, mint például a Google Calendar és az Outlook, így biztosítva, hogy az összes ütemezett esemény szinkronizálva legyen a különböző platformokon.

A Doodle legjobb funkciói

Koordinálja a csoporttalálkozókat úgy, hogy több időpontot javasol, és a résztvevők jelezhetik, mikor érnek rá.

Javítsd a részvételi arányt és a pontosságot olyan funkciókkal, mint az automatikus emlékeztetők és határidők, amelyek arra ösztönzik a résztvevőket, hogy válaszoljanak.

Személyre szabhatja a szavazásokat különböző opciókkal, például dátummal, időponttal és helyszínnel.

Javítsd szakmai imázsodat azzal, hogy szervezeted logóját és márkaelemeit hozzáadod a Doodle meghívókhoz és szavazásokhoz.

A Doodle korlátai

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek zavaróak lehetnek.

Egyes fejlett funkciók csak a fizetős verziókban érhetők el.

Doodle árak

Ingyenes

Előny: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

A Doodle egyszerű funkcionalitása nagy sikert arat a felhasználók körében, egyikük így fogalmazott

Funkcionálisan egyszerű és könnyen megosztható. Kampányok létrehozása és linkek küldése sok címzettnek egyszerű. Több szavazás vagy naptár opció létrehozása kiváló funkció. A legtöbb felmérésben résztvevőhöz hasonlóan én sem mulasztottam el még soha egy találkozó ütemezésének határidejét, és nem kaptam még késedelmes választ sem.

Funkcionálisan egyszerű és könnyen megosztható. Kampányok létrehozása és linkek küldése sok címzettnek egyszerű. Több szavazás vagy naptár opció létrehozása kiváló funkció. A legtöbb felmérésben résztvevőhöz hasonlóan én sem mulasztottam el még soha egy találkozó ütemezésének határidejét, és nem kaptam még késedelmes választ sem.

📚 Olvassa el még: A 10 legjobb Doodle alternatíva és versenytárs a professzionális ütemezéshez

8. Zapier (A legjobb platformok közötti munkafolyamat-automatizáláshoz)

A Zapier egy automatizálási platform, amely lehetővé teszi különböző webalkalmazások összekapcsolását és a munkafolyamatok egyszerűsítését kódolás nélkül. A felhasználók „Zaps” létrehozásával beállíthatnak triggerket és műveleteket az alkalmazások között, megkönnyítve ezzel az ismétlődő feladatokat. Ezenkívül a Zapier több mint 5000 alkalmazást támogat, köztük olyan jól ismert eszközöket, mint a Gmail, a Slack és a Trello. Segít a különböző platformok közötti zökkenőmentes adatáramlás létrehozásában.

A Zapier legjobb funkciói

Vezesse be az if/then logikát a Zaps-ban, hogy meghatározott feltételek alapján különböző műveleteket hajtson végre.

Használja a Zapier beépített eszközeinek csomagját az automatizáláson belüli adatáramlás testreszabásához és vezérléséhez.

Figyelje az automatizálás teljesítményét a részletes feladatelőzményekkel

Hozzon létre több lépésből álló Zaps-okat a feladatok automatizálásához és a komplex munkafolyamatok lehetővé tételéhez.

A Zapier korlátai

Az ingyenes csomagban a felhasználók csak egylépéses Zaps-okat és havi 100 feladatot végezhetnek.

A magasabb szintű csomagok magánszemélyek és kisvállalkozások számára költségesek lehetnek.

Zapier árak

Ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/hó áron

Csapat: 103,50 dollártól/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2900+ értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb felmérési elemző szoftver

9. Google Forms (a legjobb ingyenes és felhasználóbarát űrlapkészítő)

A Google Forms egy ingyenes űrlapkészítő, amely lehetővé teszi felmérések, kvízek és űrlapok létrehozását, megosztását és elemzését, így a Polly AI életképes alternatívájaként pozícionálható. A Google Workspace csomag részét képezi, így jól együttműködik más Google-szolgáltatásokkal, például a Google Sheets-szel, ami hatékonyabbá teszi az adatgyűjtést és a felmérések elemzését.

Az alkalmazás intuitív felülete zökkenőmentesen alkalmazkodik a különböző kérdés típusokhoz, beleértve a többválasztós, legördülő menü és lineáris skálákat, így kielégíti a különböző adatgyűjtési igényeket.

A Google Forms legjobb funkciói

Hozzon létre visszajelzési űrlapokat egy intuitív és felhasználóbarát felület segítségével.

Több felhasználó számára lehetővé teszi az űrlapok egyidejű szerkesztését; valós idejű együttműködési funkciók a csapatmunka megkönnyítésére.

Integrálja a Google Sheets-szel a valós idejű adatelemzéshez.

A fájlokhoz közvetlenül az űrlapon keresztül férhet hozzá és töltheti fel őket, ami hasznos dokumentumok, képek vagy egyéb források gyűjtéséhez.

A Google Forms korlátai

Alapvető tervezési funkciókat kínál, amelyek miatt az űrlapok általánosnak tűnnek.

Nem nyújt fejlett elemzési vagy jelentési funkciókat natív módon.

A Google Forms árai

Ingyenes

Google Forms értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

A felhasználók imádják, hogy milyen gyorsan lehet űrlapokat létrehozni a Google Forms-ban. Az egyik felhasználó így fogalmazott:

A Google Forms segítségével könnyen és gyorsan lehet együttműködni olyanokkal, akik nem tartózkodnak ugyanabban a helyiségben. Az üzleti növekedés érdekében gyorsan kell dolgoznunk, és a Google Forms azonnali eredményeket biztosít.

A Google Forms segítségével könnyen és gyorsan lehet együttműködni olyanokkal, akik nem tartózkodnak ugyanabban a helyiségben. Az üzleti növekedés érdekében gyorsan kell dolgoznunk, és a Google Forms azonnali eredményeket biztosít.

10. Culture Amp (A legjobb alkalmazotti elkötelezettség és teljesítménymenedzsment szempontjából)

A Culture Amp egy átfogó munkavállalói élményplatform, amely kiterjedt eszközöket kínál az elkötelezettség, a teljesítménymenedzsment és a fejlesztés területén.

A munkahelyi kultúra javítására tervezett Culture Amp lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy testreszabható felmérések, teljesítményértékelések és fejlesztési tervek segítségével hasznosítható információkat gyűjtsenek. A platform eszközöket biztosít a munkavállalói visszajelzések gyűjtéséhez és elemzéséhez, a teljesítményértékelések elvégzéséhez és a folyamatos fejlesztés támogatásához.

A Culture Amp legjobb funkciói

Végezzen átfogó munkavállalói elkötelezettségi felméréseket, amelyekből hasznosítható információkat nyerhet.

Tegye lehetővé a teljesítménymenedzsmentet célkitűzések meghatározásával, 360 fokos visszajelzésekkel és a fejlődés nyomon követésével.

Integrálja különböző HRIS rendszerekkel az adatkezelés egyszerűsítése érdekében.

Hozzon létre egy strukturált kompetenciamátrixot a szervezeten belül elvárt készségek és viselkedésmódok meghatározásához és értékeléséhez.

A Culture Amp korlátai

A kiterjedt funkciók elsajátítása időt igényelhet.

Egyes felhasználók a platform költségeit viszonylag magasnak tartják.

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

Válassza ki a legjobb Polly AI alternatívát

A megfelelő Polly AI alternatíva kiválasztása attól függ, hogy mi működik a legjobban a csapatod munkafolyamatában. Számos kiváló lehetőség közül választhatsz, függetlenül attól, hogy gyors szavazásokat szeretnél a Simple Poll segítségével, részletes felmérési eredményeket a SurveyMonkey-tól, vagy zökkenőmentes automatizálást a Zapier-rel.

Ha olyan platformot keres, amely mindent megtesz – visszajelzéseket gyűjt, ösztönzi az együttműködést és hatékony elemzéseket nyújt –, akkor a ClickUp a legjobb választás. Testreszabható űrlapokkal, valós idejű csevegéssel és informatív irányítópultokkal egyszerűsíti a visszajelzések kezelését.

Regisztrálj még ma ingyenesen, és nézd meg, hogyan javítja a ClickUp a csapat elkötelezettségét és a munkafolyamatokat.