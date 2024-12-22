Tudta, hogy az online kérdőívek válaszadási aránya akár 44% is lehet? Kényelmük és könnyű hozzáférhetőségük miatt ezek a legkedveltebb eszközök a visszajelzések gyűjtéséhez.

Emellett a munkavállalói elégedettségi kérdőívek és a munkavállalói véleménykérdőívek is hozzájárulhatnak vállalkozása sikeréhez.

De hogyan lehet olyan kérdőívet készíteni, amely értékes adatokat gyűjt és magas színvonalú válaszokat ösztönöz? A Microsoft Forms egyszerű és hatékony platformot kínál hatékony és könnyen megosztható kérdőívek tervezéséhez.

Akár ügyfél-visszajelzéseket, akár belső visszajelzéseket szeretne gyűjteni, ez az útmutató segít Önnek olyan felmérést készíteni, amely értékes eredményeket hoz vállalkozásának. Kezdjük hát!

Jobb alternatívaként használja a ClickUp Forms alkalmazást, amely nagymértékben testreszabható, részletes elemzéseket és használatra kész felmérési sablonokat kínál, hogy könnyebben elindulhasson. Jelentkezzen be Microsoft Office-fiókjába, hogy új űrlapot hozzon létre a Microsoft Forms alkalmazásban.

Kérdéseket különböző kérdés típusok közül válogathat.

Testreszabhatja a tervezést sablonok, témák vagy képek segítségével.

Az űrlap előnézete asztali számítógépen vagy mobil eszközön

Ossza meg az űrlapot link, e-mail vagy QR-kód segítségével, vagy ágyazza be egy weboldalba.

Kövesse nyomon a felmérésre adott válaszokat, és figyelje az eredményeket valós időben.

Most nézzük meg részletesen a lépéseket.

Hogyan készítsünk felmérést a Microsoft Forms alkalmazásban

A Microsoft Forms felmérés létrehozása egyszerű és hatékony. Íme a legfontosabb lépések:

1. lépés: Új űrlap létrehozása

Az első lépésként hozzon létre egy Microsoft-fiókot. Ez lehet személyes Microsoft-fiók (pl. Outlook) vagy a Microsoft 365-en keresztül iskolához vagy vállalkozáshoz kapcsolódó fiók.

Bejelentkezés után lépjen a Microsoft Forms alkalmazásba.

Kattintson az Új űrlap gombra egy új felmérés létrehozásához. A rendszer kéri, hogy adjon meg egy címet és leírást az űrlaphoz.

via Microsoft

💡Profi tipp: Használja a leírás mezőt a felkészüléshez! Adja meg a legfontosabb részleteket, például a felmérés célját, a kitöltéshez szükséges időt, hogy névtelen-e, és bármilyen különleges utasítást a válaszadók számára.

2. lépés: Kérdések hozzáadása az űrlaphoz

Most itt az ideje a kérdések hozzáadásának. Kattintson a cím vagy szakaszcím alatt található Gyors indítás gombra a kérdések létrehozásának megkezdéséhez. A Microsoft Forms számos kérdés típust kínál, többek között:

Választás: Hagyja, hogy a válaszadók egy vagy több lehetőséget válasszanak ki egy listából.

Szöveg: Lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy rövid vagy hosszú válaszokat írjanak be.

Értékelés: Kérje meg a válaszadókat, hogy értékeljenek valamit egy skálán (pl. 1–5 csillag).

Dátum: Konkrét dátumra vonatkozó válaszok gyűjtése

Rangsorolás: Hagyja, hogy a válaszadók rangsorolják az elemek listáját.

💡Profi tipp: Az űrlap létrehozása előtt végezzen megfelelő felhasználói kutatást. Ez segít azonosítani a felmérés válaszadóinak kritikus észrevételeit és problémáit, így biztosítva, hogy kérdései relevánsak és célzottak legyenek.

Válassza ki az igényeinek megfelelő kérdés típusát, majd írja be a kérdést és az esetleges válaszlehetőségeket.

Ha például egy terméket fejleszt, készíthet egy kérdőívet, amelyben a vásárlók problémáit feltáró kérdéseket tesz fel, hogy megértse, mi okozza nekik gondot.

Döntse el, hogy egy kérdés válaszolható-e, vagy kihagyható. Ha egy választ kötelezőnek jelöl, biztosan összegyűjti a fontos információkat, míg az opcionális kérdések lehetővé teszik a válaszadóknak, hogy csak azokat az információkat osszák meg, amelyeket szeretnének.

A legfontosabb az egyensúly – helyezze előtérbe azt, amit tudnia kell, anélkül, hogy túlterhelné a közönségét!

3. lépés: Az űrlap megjelenésének testreszabása

Miután elkészítette a kérdéseket, itt az ideje, hogy vonzóvá tegye az űrlapot.

A Microsoft Forms sablonjaival és testreszabható témáival megváltoztathatja a felmérés vizuális stílusát. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Stílus gombra, hogy kiválaszthassa a számos előre megtervezett színséma és sablon közül.

Ha személyesebbé szeretné tenni, töltsön fel saját háttérképet.

Szeretné, hogy felmérése kiemelkedjen a többi közül? Válasszon olyan színeket, amelyek tükrözik márkáját vagy rendezvényének témáját. A jól megtervezett űrlap felkelti a figyelmet, és segít a válaszadóknak azonosulni céljával.

Gyors tipp: Ha a felmérés tükrözi márkájának színpalettáját, az erősíti a felismerhetőséget, bizalmat épít és összességében koherensebb élményt teremt.

4. lépés: Az űrlap előnézete

Mielőtt elküldené a kérdőívet a résztvevőknek, mindig érdemes előnézetben ellenőrizni, hogy minden a várakozásoknak megfelelően néz ki és működik-e.

Kattintson az oldal tetején található Előnézet gombra, hogy megtekintse, hogyan fog megjelenni az űrlap a felhasználók számára az összes eszközön.

Még a kérdésekre adott válaszokat is kipróbálhatja.

5. lépés: Ossza meg a kérdőívet

Miután elkészítette a kérdőívet, ideje összegyűjteni az adatokat és a válaszokat. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Válaszok gyűjtése gombra.

A Microsoft Forms többféle módot kínál a felmérés megosztására: URL: Hozzon létre egy közvetlen URL-t az űrlapjához, amelyet e-mailben, közösségi médián vagy szöveges üzenetben megoszthat.

E-mail: Küldjön e-mailes meghívót közvetlenül a Microsoft Forms alkalmazásból, amelybe beágyazva van a felmérés linkje.

QR-kód: Hozzon létre egy QR-kódot, amelyet a válaszadók beolvashatnak telefonjukkal, hogy hozzáférjenek a felméréshez.

Beágyazás weboldalra: Ágyazza be a kérdőívet közvetlenül a blogja vagy webhelye egyik oldalára.

6. lépés: A felmérésre adott válaszok nyomon követése

A felmérés elküldése után valós időben követheti nyomon a válaszokat.

A Válaszok fül alatt tekintheti meg a válaszokat, és a beépített diagramok segítségével elemezheti az eredményeket. Ha helyi másolatot szeretne készíteni megosztás vagy további elemzés céljából, könnyedén exportálhatja a válaszokat Excel-táblázatokba.

👀 Tudta? A Microsoft Forms rendelkezik egy olyan funkcióval, amely a válaszokból szófelhőt hozhat létre, így könnyebben vizualizálhatja ügyfelei visszajelzéseit!

A Microsoft Forms felmérésekhez való használatának korlátai

Bár a Microsoft Forms segít a felmérések létrehozásában, vannak bizonyos korlátai, amelyek befolyásolhatják a hatékony űrlapok létrehozásának képességét:

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A Microsoft Forms alapvető tervezési funkciókat kínál, és nem lehet testreszabni a megjelenését, ami teljes mértékben korlátozza a márkaépítés rugalmasságát.

A felhasználói válaszok nem frissíthetők: Ez az eszköz megköveteli, hogy a felhasználók egy munkamenet alatt töltsék ki az űrlapot, nincs lehetőség a haladás mentésére vagy a későbbi visszatérésre a módosítások elvégzése érdekében.

Válaszok korlátozása: A hosszú szövegmezőben a válaszok hossza legfeljebb 4000 karakter lehet. Ha részletes választ ír, az a korlátozás miatt elvágódhat, és a válasz hiányos lesz.

Korlátozott jelentéskészítési funkciók: A Microsoft Forms alapvető összefoglaló adatokat nyújt, de nem rendelkezik fejlett elemző eszközökkel a felmérési eredmények mélyreható elemzéséhez.

Korlátozott integrációs lehetőségek: Bár a Microsoft ökoszisztémán belül jól működik, sok harmadik féltől származó alkalmazással és szolgáltatással nem integrálható zökkenőmentesen. Ez megakadályozza a felhasználókat abban, hogy könnyen szinkronizálják az adatokat a különböző platformok között, vagy automatizálják a Microsoft csomagján kívüli munkafolyamatokat.

Olvassa el még: A 10 legjobb Microsoft Forms alternatíva és versenytárs

Kérdőívek létrehozása a ClickUp Forms segítségével

A Microsoft Forms-nak számos alternatívája létezik, ezek egyike a ClickUp. Ez egy vezető projektmenedzsment eszköz, amelyben világszerte több mint 200 000 csapat bízik.

A ClickUp Forms segítségével perceken belül interaktív űrlapokat hozhat létre, amelyek tökéletesen alkalmasak felmérésekhez, ügyfélkérésekhez és egyebekhez. A drag-and-drop űrlapszerkesztők, a testreszabható sablonok és a munkafolyamat-integráció nagyobb rugalmasságot kínálnak.

A hagyományos visszajelzési űrlapokhoz képest, amelyek csak táblázatokban tárolják a válaszokat, a ClickUp Forms a válaszokat feladatokká alakítja. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen platformon belül nyomon kövesse az előrehaladást, kezelje és grafikonon ábrázolja adatait.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást a felmérések összegyűjtéséhez, és a válaszok automatikus feladatokká alakításához.

Nézzük meg, hogyan lehet felmérést készíteni a ClickUp Forms segítségével:

Kattintson az eszköztárban a Megtekintés gombra, majd válassza a legördülő menüből az Űrlap lehetőséget az űrlapszerkesztő megnyitásához. A ClickUp alapértelmezett elrendezése egyszerűsíti a beállítást, és gyors és egyszerűvé teszi az űrlapok létrehozását.

Megjegyzés: A ClickUp Forms az Unlimited csomagban található. Az előfizetők közvetlenül hozzáférhetnek az űrlapszerkesztőhöz, míg az ingyenes felhasználók 15 napos ingyenes próbaidőszakkal próbálhatják ki a szolgáltatást – hitelkártya nélkül.

Adjon nevet az űrlapjának Húzza át az elemeket a bal oldali panelen, hogy elkészítse az űrlapot. A mezők a meglévő feladatmezőkhez vannak kapcsolva, így az űrlapok beküldése automatikusan frissíti a feladatokat; nincs szükség kézi beírásra. A mezők átnevezésével testreszabhatja az űrlapot a szükségleteinek megfelelően. Adjon hozzá mezőket, például fájlfeltöltést, dátumválasztót vagy egyedi márkajelzést a fejlett beállításokhoz.

💡Profi tipp: Használjon kérdőívsablonokat a célok meghatározásához és a felmérések felépítéséhez, hogy hasznosítható információkat szerezzen.

Ha az alapértelmezett mezők nem felelnek meg az Ön igényeinek, adjon hozzá mezőket az Egyéni mezők részben. Az új egyéni mezők automatikusan hozzáadódnak a űrlapot tartalmazó térhez, mappához vagy listához.

A ClickUp Forms segítségével testreszabhatja űrlapjait, hogy azok illeszkedjenek márkája stílusához.

Az editor tetején válthat a Szerkesztés és az Előnézet mód között. A munkát elmentheti, és később befejezheti.

A ClickUp Forms segítségével könnyedén szerkesztheti és megtekintheti űrlapjait.

Vonja be csapatát a kérdések finomításába, a válaszok elemzésébe és a munkafolyamatok valós idejű módosításába megjegyzések, mellékletek és @említések hozzáadásával.

💡Profi tipp: Használjon alkalmazotti felmérési szoftvert, hogy értékes információkat gyűjtsön, javítsa az elégedettséget, és biztosítsa, hogy minden alkalmazott hangja hallható legyen.

Kapcsolja be az Aktív opciót a jobb felső sarokban. Ezután kattintson a Link másolása gombra az űrlap megosztásához. A felső menüből bármikor elérheti az űrlapot szerkesztés vagy terjesztés céljából. Használja a ClickUp Automations szolgáltatást emlékeztető beállításához vagy a felmérés kitöltéséhez kapcsolódó nyomonkövetési feladatok hozzárendeléséhez.

Növelje hatékonyságát és takarítson meg időt a ClickUp Automations segítségével

Olvassa el ezt az áttekintést, hogy megtudja, milyen hatással van a ClickUp!

A ClickUp-ot használtam a munkahelyemen nagy és kis rendezvények és projektek szervezésére és kezelésére. Különösen hasznosnak találtam a naptárfunkciót, a függőségi funkciókat és a felmérési funkciókat. Ez a legjobb projektmenedzsment szoftver, amit valaha használtam*.

A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal is, így könnyen szinkronizálhatja az adatokat és automatizálhatja a munkafolyamatokat a különböző platformokon.

Tegye meg a következő lépést a használatra kész sablonokkal!

Amikor a ClickUp Forms segítségével készíti el a kérdőíveit, miért ne tenné a folyamatot még gyorsabbá és hatékonyabbá?

Ezek a teljes mértékben testreszabható sablonok lehetővé teszik, hogy az Ön igényeinek megfelelő egyedi kérdőíveket készítsen, és gyorsan elkezdje gyűjteni a hasznosítható adatokat.

Felmérje az előnyöket és nézze meg az eredményeket a ClickUp segítségével

A Microsoft Formshoz hasonló űrlapkészítő szoftverekkel történő felmérések létrehozása kiváló módszer a gyors információgyűjtésre.

Ha megvizsgálja az előnyöket, felfedezheti a trendeket és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket, amelyek elősegítik a munkaerő-elemzést. De ahhoz, hogy valóban lássa az eredményeket, könnyen használható eszközökre van szüksége, amelyekkel beépítheti a visszajelzéseket a munkafolyamatába, és azonnal intézkedhet.

Míg a Microsoft Forms segít az adatok gyűjtésében, a ClickUp lehetővé teszi azok szervezését, elemzését és nyomon követését. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabott felmérési űrlapok, a válaszok feladatokká alakítása, a csapatmunka és az automatikusan generált jelentések, a ClickUp mindent egy platformra hoz.

Ha tehát szeretné látni az eredményeket, próbálja ki a szolgáltatást, és regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra.