Hogyan lehet szavazást létrehozni a Slackben?

Milyen eszközt használ a szervezetén belüli kommunikációhoz?

Ha a Slackre válaszolt, akkor Ön is az a becslések szerint 38,8 millió felhasználó egyike, akik naponta használják a platformot. Ez aztán egy méltó versenytárs!

A Slack megváltoztatta a csapatok együttműködésének módját, dinamikus teret kínálva, ahol a csatornák, az azonnali üzenetküldés és a harmadik féltől származó integrációk egyszerűsítik a kommunikációt. De tudta, hogy döntéshozatalra is használhatja?

Hogyan? A válasz: a Slack-felmérésekkel.

A megfelelő időzítésű Slack-felmérés egyszerűsítheti a döntéshozatalt, visszajelzéseket gyűjthet és aktívan bevonhatja a csapat tagjait.

Nézzük meg, hogyan lehet ilyen szavazásokat létrehozni a Slackben.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Slack szavazások segítenek a csapatoknak visszajelzéseket gyűjteni és gyors döntéseket hozni olyan funkciók segítségével, mint az emoji reakciók vagy a harmadik féltől származó alkalmazások integrálása a szélesebb körű lehetőségek érdekében. A Simple Poll segítségével gyors, testreszabható szavazásokat hozhat létre a Slackben a /poll parancs használatával. Az opciók között szerepel az anonim szavazás, az ismétlődő szavazások és a többválasztós válaszok.

A Polly egy fejlettebb opció, amely olyan funkciókat kínál, mint a tervezett szavazások, az anonim válaszok és a részletes elemzések.

A SurveyMonkey kiválóan alkalmas mélyreható felmérésekhez. Készítsen űrlapokat a platformjukon, és ossza meg a linkeket a Slackben a válaszok begyűjtése érdekében.

A ClickUp integrálódik a Slackkel, így a szavazás és a döntéshozatal hatékony és egyszerű lesz.

A ClickUp Forms a Slack-felmérések megbízható alternatívája, amely lehetővé teszi az űrlapok testreszabását, részletes betekintés gyűjtését és a válaszok elemzését a ClickUp Dashboards segítségével.

A szavazások legjobb gyakorlata magában foglalja a kérdések egyszerűségét, a határidők egyértelmű meghatározását, valamint olyan eszközök használatát, mint a ClickUp, amelyekkel valós időben nyomon követhetőek és elemezhetők az eredmények.

Különböző módszerek szavazások létrehozására a Slackben

A Slackben a szavazások létrehozása könnyebb, mint gondolná. Bár a Slack nem rendelkezik beépített szavazáskészítővel, számos módszer létezik, amellyel gyors felmérést készíthet.

A gyors emoji-reakcióktól a részletesebb válaszokhoz készült speciális szavazási alkalmazásokig a Slack minden eszközt biztosít a szavazás megkönnyítéséhez.

1. Emoji-szavazás Slack-üzenetben

Az emoji reakciók gyors és informális módszerek egy egyszerű szavazás lebonyolítására a Slack csatornán. Így teheti meg:

Kattintson a „Írás” gombra, hogy közzétegyen egy Slack üzenetet, amelyben felvázolja a szavazás kérdését és lehetőségeit (pl. „Melyik időpont a legalkalmasabb a találkozóra? Első lehetőség: 10 óra, második lehetőség: 14 óra”).

Adja hozzá az üzenetéhez a megfelelő emojikat az egyes válaszlehetőségekhez.

Kérje meg a csapat tagjait, hogy szavazzanak azáltal, hogy a választásuknak megfelelő emojival reagálnak.

Egy pillantással megláthatja a legnépszerűbb választást.

Ez tökéletes megoldás gyors felmérésekhez vagy egykérdéses szavazásokhoz, de nem alkalmas több kérdéses vagy névtelen válaszokhoz.

🧠Érdekesség: A Slack népszerűsítette az egyedi hangulatjelek használatát a munkahelyi kommunikációban, lehetővé téve a csapatok számára, hogy feltöltsék saját hangulatjeleiket, amelyek tükrözik belső poénjaikat, a vállalati kultúrát, vagy csak a nevetés kedvéért.

2. Egyszerű szavazás

A Simple Poll egy népszerű szavazási alkalmazás, amelyet Slack-szavazások létrehozására használnak. Tökéletes megoldás, ha gyorsan szeretne visszajelzéseket gyűjteni a csapatától.

Látogass el a Simple Poll webhelyére vagy a Slack App Directory-ba, kattints a „Add to Slack” (Hozzáadás a Slackhez) gombra, és engedélyezd az alkalmazást a Slack munkaterületedhez. Ne feledd, hogy a Simple Poll egy harmadik fél platformja, amelyet hozzá kell adnod a Slack munkaterületedhez, mielőtt használni tudnád.

A Simple Poll alkalmazásban kétféle módon hozhat létre szavazást.

A) Gyorsbillentyű használata

A csevegőablak bal alsó sarkában található egy praktikus Mellékletek és gyorsbillentyűk gomb (a kis pluszjel). Kattintson rá a kezdéshez.

Ha a „Kérdőív létrehozása a Simple Poll segítségével” opció nem jelenik meg azonnal, csak írja be a „poll” szót a keresősávba, és meg fog jelenni.

Miután rákattintott az Egyszerű szavazás parancsikonra, megjelenik egy ablak. Ide írhatja be kérdéseit, beállíthatja a válaszlehetőségeket, és tetszése szerint módosíthatja a beállításokat.

Ha a szavazás készen áll, kattintson az Előnézet gombra. Ez megmutatja, hogyan fog kinézni a szavazás, amikor élre kerül.

B) A /poll parancs használata

Lépjen a Slack csatornára vagy közvetlen üzenetre, ahol a szavazást létre kívánja hozni, és írja be a /poll parancsot, majd a kérdést és a válaszlehetőségeket. Például:

Nyomja meg az Enter billentyűt vagy a Küldés gombot, és a szavazás elindul.

💡Profi tipp: A szavazást tovább testreszabhatja úgy, hogy speciális kulcsszavakat ad hozzá a perjelparancsokhoz, például: „névtelen” a válaszok titkosságának megőrzése érdekében.

„ismétlődő” opcióval rendszeres időközönként ismétlődő szavazásokat hozhat létre.

„szavazatok korlátozása” az egyes résztvevők szavazatainak számának korlátozásához

„allow-options” opcióval lehetővé teheti csapattagjainak, hogy további opciókat adjanak hozzá. Például: /poll „Mit szeretnétek, hogy feltétlenül tárgyaljunk a későbbi vállalati értekezleten?” „A felvételi folyamat” „A buli legfrissebb hírei” „Pénzügyek” allow-options anonymous

Nyomja meg az Enter billentyűt, és a Simple Poll létrehozza a szavazást a csatornában vagy az üzenetben. Csapata azonnal megkezdheti a szavazást!

Olvassa el még: A 10 legjobb alkalmazotti felmérési szoftver HR-csapatok számára

3. Polly

A Polly egy másik fantasztikus eszköz Slack-felmérések létrehozásához, amely olyan fejlett funkciókat kínál, mint a felmérések ütemezése és az anonim szavazás.

1. Látogasson el a Slack App Directory oldalra, és adja hozzá a Polly alkalmazást a Slack munkaterületéhez.

2. A kívánt csatornán írja be a /polly parancsot, majd a kérdést és a válaszlehetőségeket.

3. Megjelenik egy felugró ablak, amelyben különböző kérdés típusok közül választhat:

Többválasztós

Számskála (1-5, 1-10)

Egyetértek/Nem értek egyet

NPS (nettó ajánlói index)

Nyitott végű

4. A Simple Pollhoz hasonlóan további opciókat is hozzáadhat, például névtelen szavazásokat, többszavazatos szavazásokat és ismétlődő szavazásokat.

5. Ha a szavazás készen áll, azonnal elindíthatja, vagy beütemezheti a résztvevők számára.

6. A Polly valós idejű eredményeket és frissítéseket nyújt, így nyomon követheti a felmérés eredményeit, miközben csapata válaszol.

👀 Tudta? A Pollyban, ha egyszer létrehozott egy névtelen szavazást/felmérést, azt később nem lehet névtelenből nem névtelenre változtatni. De a dolgokat meg lehet változtatni.

4. SurveyMonkey

A SurveyMonkey, egy online űrlapkészítő szoftver, kiváló választás részletes szavazások vagy felmérések készítéséhez, fejlett kérdés típusokkal. Bár nem közvetlenül a Slackbe van beépítve, a SurveyMonkey szavazásait könnyedén megoszthatja a csapatával.

A Slack és a SurveyMonkey integrálásával szlászparancsokkal egyszerű kérdéseket tehet fel, és megoszthatja a felméréseket és az eredményeket a Slack résztvevőivel. Például: /poll „Miről kellene brainstormingot tartanunk a következő ülésen?”

Ha már elkészített egy részletesebb kérdőívet a SurveyMonkey-ban, azt egy másik egyszerű paranccsal könnyedén megoszthatja a Slack-csatornáján: /survey.

A Slack használatának korlátai szavazások létrehozásához

A Slack-felmérések gyakran nem elég rugalmasak a kérdés típusok vagy a kialakítás tekintetében, ami korlátozza a visszajelzések gyűjtésének módját.

A szavazások néha különböző csatornákra szóródhatnak szét, ami megnehezíti a válaszok kezelését vagy az eredmények nyomon követését egy helyen.

A fejlett Slack-felmérések (pl. több kérdésből álló felmérések) létrehozásához gyakran harmadik féltől származó alkalmazások telepítése szükséges, ami további költségekkel vagy korlátozásokkal járhat.

Olvassa el még: Hogyan végezzen felhasználói kutatást?

Kérdőívek létrehozása a ClickUp segítségével

A zökkenőmentes szavazás és együttműködés terén a ClickUp – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás – hatékony alternatívát kínál a Slack szavazásokhoz.

Míg a Slack kiváló lehetőségeket kínál az alapvető szavazásokhoz és gyors felmérésekhez, a ClickUp a ClickUp Form View segítségével még tovább megy, megszüntetve az olyan korlátozásokat, mint a korlátozott testreszabás és a részletes adatgyűjtés hiánya.

🧠Érdekesség: A közvélemény-kutatás fogalma a 19. századra nyúlik vissza. George Gallup 1935-ben végzett az első tudományos közvélemény-kutatást az Egyesült Államokban, amely megalapozta a modern közvélemény-kutatási technikákat.

Miért a ClickUp Forms?

Képzelje el, hogy egy céges kirándulást tervez, és szeretné összegyűjteni mindenki preferenciáit a programokkal vagy az ebéddel kapcsolatban. Bár egy gyors Slack-felmérés is megoldhatja a problémát, valószínűleg nagyobb rugalmasságra lesz szüksége, hogy több preferenciát, megjegyzést vagy akár rangsort is rögzíthessen.

Vigye szavazásait egy új szintre a ClickUp Form View segítségével

A ClickUp Forms segítségével:

Tervezzen teljesen testreszabható, igényeinek megfelelő szavazásokat

Gyűjtsön részletes válaszokat, beleértve a nyitott kérdésekre adott visszajelzéseket is.

Ossza meg a linket a ClickUp Chat (vagy Slack) segítségével, hogy könnyen hozzáférhető legyen. A ClickUp Chat segítségével kiemelheti a linket „Bejelentésként”, így nem maradhat el. A ClickUp segítségével emlékeztető üzenetet is küldhet a válaszadóknak, hogy időben beküldjék válaszaikat!

Használja a ClickUp Chat bejelentéseit a megosztott szavazás kiemeléséhez.

A ClickUp segítségével a szavazás minden lépése ugyanazon az alkalmazáson belül történik, így nem kell alkalmazások között váltani vagy harmadik féltől származó eszközöket telepíteni. Először létrehoz egy szavazást a ClickUp Forms alkalmazásban, majd megosztja azt a ClickUp beépített csevegőjében, és a ClickUp-on belül elemzi a válaszokat egyedi jelentések és irányítópultok segítségével. Lehetne ennél hatékonyabb?

Hogyan hozhat létre szavazást a ClickUp Form View segítségével

A ClickUp űrlapnézetében a szavazás létrehozása ugyanolyan gyors, mint intuitív. Így kell csinálni:

1. Állítson be egy űrlapot

Lépjen a ClickUp munkaterületre, ahol a szavazást kezelni szeretné.

Lépjen az Űrlap nézetre, és válassza ki a megfelelő opciót. Választhat egy meglévő űrlap sablont, vagy létrehozhat egy teljesen új űrlapot (a sablonok természetesen sokkal gyorsabbak!).

Készítse el szavazását a drag-and-drop funkciók segítségével, hogy kérdéseket/kategóriákat adjon hozzá. Többválasztós, legördülő menük vagy akár szövegdobozok is használhatók a nyitott kérdésekre adott válaszokhoz.

Egyszerű, de hatékony visszajelzéseket kaphat a ClickUp űrlapnézetével.

Ez biztosan a legegyszerűbb módja a szavazások létrehozásának. Egyetért?

2. Szavazás testreszabása

Használja ki a ClickUp alapértelmezett egyéni mezőit , mint például a „Név”, „E-mail” vagy „Prioritás” a felmérésekhez. Ezeket igényei szerint testreszabhatja.

Használjon feltételes logikát, hogy a válaszadók korábbi válaszaik alapján továbbhaladjanak. Például, ha valaki „Igen” választ ad a kiránduláson való részvételre, akkor felkérhetjük, hogy válassza ki a kívánt dátumokat vagy tevékenységeket.

Részletes betekintést és válaszokat generálhat a ClickUp űrlapnézet feltételes logikájával.

Használja a ClickUp sablonjait inspirációként, valamint a szavazás gyors beállításához. Például a ClickUp űrlap sablon segítségével néhány perc alatt létrehozhat egy általános regisztrációs űrlapot, amellyel összegyűjtheti a válaszadók adatait.

3. Ossza meg a szavazást

Miután az űrlap elkészült és közzétételre került, egyetlen kattintással másolja ki a linket.

A ClickUp Form View-ban létrehozott űrlapokat másodpercek alatt megoszthatja

Tegye közzé a ClickUp Chatben vagy a Slack csatornáján, hogy a csapat tagjai könnyen hozzáférhessenek, és a résztvevők közvetlenül válaszolhassanak.

4. Kövesse nyomon a válaszokat

A ClickUp űrlapnézetében valós időben tekintheti meg a válaszokat.

A beérkező válaszok közvetlenül szinkronizálódnak a ClickUp feladataival . Ez biztosítja, hogy azonnal reagálhasson a visszajelzésekre.

Olvassa el még: A 15 legjobb csevegőplatform

Integráció a Slackkel

De ez még nem minden! A ClickUp Slack integrációjával közvetlenül a Slackbe küldhet felmérési értesítéseket vagy emlékeztetőket. Ez biztosítja, hogy mindenki részt vehessen, áthidalva a platformok közötti szakadékokat.

A hatékony szavazás legjobb gyakorlata

Szeretné, ha több ember válaszolna a szavazásaira? Először jobb szavazásokat kell készítenie!

Íme néhány tipp, amellyel maximalizálhatja a részvételt és az elkötelezettséget a szavazásaiban:

Határozzon meg egyértelmű célokat: Kezdje a szavazás céljának pontos meghatározásával, hogy a kérdések tömörek, relevánsak és könnyen érthetőek legyenek.

Tartsa egyszerűnek: Használjon érthető nyelvet, és több válaszlehetőséget kínáljon, hogy a különböző nézőpontok is megjelenjenek.

Széles körben népszerűsítse: Ossza meg a szavazást e-mailben, csevegőplatformokon vagy irányítópultokon, hogy szélesebb közönséget érjen el. Ossza meg a szavazást e-mailben, csevegőplatformokon vagy irányítópultokon, hogy szélesebb közönséget érjen el. A ClickUp értesítések segítenek abban, hogy emlékeztesse az embereket a válaszok beküldésére.

Ösztönzők felajánlása: Ösztönözze a részvételt azzal, hogy elmagyarázza, hogyan fogják felhasználni az eredményeket, vagy kis jutalmakat kínál.

Teremtsen sürgősségérzetet: Határozzon meg egy egyértelmű határidőt, hogy motiválja a résztvevőket a gyors válaszadásra.

Miután megkapta a szavazás eredményeit, ugyanolyan fontos, hogy olyan hasznos információkat nyerjen ki belőlük, amelyek segítenek a hatékony döntéshozatalban:

A trendek azonosítása: Összesítse az adatokat, hogy feltárja a válaszokban megjelenő mintákat vagy trendeket. Ha lehetséges, használjon demográfiai szűrőket, hogy megértse a különböző csoportok nézőpontjait.

Adatok vizualizálása: Mutassa be az eredményeket táblázatok vagy grafikonok segítségével, hogy a megállapítások könnyebben érthetőek és megvalósíthatóak legyenek.

A legfontosabb tanulságok kiemelése: Összpontosítson a projekt céljaival vagy a szervezet KPI-jeivel összhangban álló betekintésekre, és ne hagyja figyelmen kívül azokat a szélsőséges vagy váratlan válaszokat, amelyek egyedülálló perspektívákat nyújthatnak.

Kommunikálj átláthatóan: oszd meg az eredményeket a résztvevőkkel és az érdekelt felekkel, hogy elősegítsd a bizalom kialakulását és ösztönözd a jövőbeli részvételt.

Vezesse be ezeket a bevált gyakorlatokat a ClickUp segítségével.

A ClickUp robusztus eszközöket kínál, amelyekkel a szavazások és az elemzések rendkívül hatékonyak lesznek az Ön számára. Hozzon létre egy egyedi szavazási eredmények műszerfalat a ClickUp Dashboards segítségével, és használjon olyan widgeteket, mint a kördiagramok vagy oszlopdiagramok, hogy a válaszadási adatokat egy pillanat alatt láthassa.

A ClickUp Dashboards segítségével közvetlenül a ClickUp-ban jelenítheti meg és elemezheti a szavazás eredményeit.

A részvételi arányokat akár a haladáskövető widgetek vagy a tevékenységek nézetének segítségével is nyomon követheti, hogy meghatározza az elkötelezettség szintjét. Használja a ClickUp jelentéskészítő eszközeit összefoglalók készítéséhez, és a ClickUp Goals segítségével kapcsolja össze a szavazás eredményeit konkrét célokkal.

Végül ne felejtsen el megjegyzéseket hozzáadni a műszerfalakhoz vagy jelentésekhez, és összefoglalni az eredményeket a ClickUp Docs-ban, hogy azokat könnyen megoszthassa a csapattal.

A világos célokkal rendelkező szavazások megtervezésével, az eredmények stratégiai elemzésével és a ClickUp hatékony funkcióinak kihasználásával a szavazást stratégiai eszközzé alakíthatja, amely javítja a csapat együttműködését és elősegíti az adatokon alapuló döntéshozatalt.

💡 Profi tipp: A szavazás elkészítésekor a többválasztós kérdések mellett tegyen fel egy opcionális, nyitott kérdést is. Ez lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy olyan betekintéseket, javaslatokat vagy egyedi nézőpontokat osszanak meg, amelyeket az előre megadott válaszok nem feltétlenül tükröznek.

Hozza ki magából a legjobbat (szójáték szándékkal) a ClickUp segítségével

A szavazás egyike azoknak az alulértékelt eszközöknek, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a munkádat. Legyen szó egy gyors emoji-reakciókból álló szavazásról a Slackben vagy egy részletesebb, a Simple Poll vagy a Polly segítségével készített szavazásról, a lényeg a visszajelzések összegyűjtése és a demokratikus döntéshozatal.

De néha egyszerű szavazásnál többre van szükség.

Ha határidők, preferenciák és visszajelzések áradnak minden irányból, egy gyors Slack-felmérés segíthet, de a ClickUp részletes válaszokat gyűjt, azokat a csapat prioritásai szerint szűri, és mindezt valós idejű jelentésekben jeleníti meg.

A ClickUp segítségével a szavazások létrehozása funkcionális, informatív és – merjük kimondani – szórakoztató is.

Ne elégedjen meg a „jó elég” megoldással. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára, és tegye következő szavazását forradalmivá!