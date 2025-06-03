Hogyan lehet javítani a CRM felhasználói elfogadottságát és ösztönözni a csapat elkötelezettségét

Az ügyfélszerzés – azaz új ügyfelek megnyerése a termék vásárlására – csak egy lépés az értékesítésben. A jó értékesítési folyamatok kapcsolatokat építenek ki az ügyfelekkel, így azok nemcsak többet vásárolnak, hanem hosszú távon több embert is ajánlanak.

A szoftver-szolgáltatás (SaaS) piacon ez még kritikusabbá válik, mivel a „visszatérő bevétel” maga az üzleti modell alapja. Minél többet dolgozol a kapcsolaton, annál tovább marad veled az ügyfél, és annál többet profitálsz belőle.

Tehát nem csoda, hogy a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) piacának értéke 2032-re várhatóan eléri a 262 milliárd dollárt. Azonban az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a szervezetek a CRM-ekkel szembesülnek, a felhasználók általi elfogadás.

Ebben a blogbejegyzésben arról beszélünk, hogyan javíthatja jelentősen a CRM-felhasználók elfogadását a megfelelő eszköz kiválasztásával, annak megfelelő beállításával és a csapatok képzésével annak hatékony kihasználására.

⏰60 másodperces összefoglaló A CRM-felhasználók általi elfogadottság arra utal, hogy az értékesítők, a marketingesek, az ügyfélsiker-csapatok és a vezetők mennyire hatékonyan integrálják és használják a ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert a napi munkájuk során. A CRM bevezetése elengedhetetlen, mert átláthatóságot, hatékonyságot, termelékenységet, folyamatok hatékonyságát és végül a termék elfogadását is biztosítja a szervezet számára. Ez jobb ügyfélkapcsolatokhoz, megnövekedett értékesítéshez és hatékony termék-piac illeszkedéshez vezethet. Másrészt nem mindenki örül egy teljesen új eszköz bevezetésének. A CRM bevezetése számos kihívással járhat, például a változás iránti ellenállás, a megfelelő képzés hiánya, a rossz adatminőség és az integrációs problémák. Ezeknek a kihívásoknak a leküzdése és egy jól bevált CRM létrehozása érdekében vegye fontolóra a következő stratégiákat: A munkavállalók bevonása a változási folyamatba

CRM bevezetési és képzési terv készítése

Gyakorlati képzés sandbox környezetek használatával

A CRM-élmény személyre szabása

A felhasználók támogatása a munkafolyamatban

A CRM-bevezetés arányának figyelemmel kísérése további képzési lehetőségek érdekében

A CRM-adatok minőségének fenntartása

Ösztönzők felajánlása az elkötelezettség növelése érdekében

A vezetők támogatásának és a vezetői támogatásnak a biztosítása

Visszajelzések gyűjtése a CRM-felhasználóktól Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni.

Mi az a CRM-felhasználói adaptáció?

A CRM-felhasználók száma azoknak a személyeknek a számát jelenti, akik aktívan használják a ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvert a napi munkájuk részeként az ügyfélkapcsolatok kezelésére, az értékesítés nyomon követésére és az üzleti folyamatok optimalizálására.

Ki használja a CRM-et?

Egy jó CRM-nek az egész növekedési csapatot kell kiszolgálnia, amely magában foglalja a marketinget, az értékesítést és az ügyfélsiker-menedzsmentet. Nézzünk meg néhány személyiséget, akik a CRM-et használják.

Értékesítők: Ezt használják a potenciális ügyfelek nyomon követésére, az interakciók kezelésére, a visszajelzések dokumentálására, a megrendelések gyűjtésére stb.

Értékesítési vezetők: Ezt használják a csapat teljesítményének figyelemmel kísérésére, a hiányosságok azonosítására, a nehéz ügyletek lezárásának támogatására és a jövőbeli tervek elkészítésére.

Marketingcsapatok: E-mail kampányok lebonyolítására, ügyfélcsoportok szegmentálására, tartalmakkal/eseményekkel/webináriumokkal való megszólítására, valamint a weboldalra visszatérő felhasználók újbóli megcélzására használják.

Ügyfélsiker: A CRM-re azért van szükségük, hogy megértsék az ügyfél életciklusát a bevezetés előtt, beleértve a kihívásaik, követelményeik, specifikációik és az értékesítési csapattal kötött megállapodásaik részleteit.

Vezetés: Az üzleti vezetés számára a CRM egy potenciális ügyfelek listája és egy megrendeléskönyv egyben. Segít megérteni a vállalkozás jelenlegi és a közeljövőben várható helyzetét.

Miért fontos a CRM bevezetése?

Ahogy a CRM felhasználóiból látható, ez nem egy egyszerű eszköz egy kis csoport számára. Ez egy végpontok közötti platform, amely hatással van a szervezet különböző igényeire, például:

1. Láthatóság

A jó CRM-bevezetés központosított, valós idejű ügyféladatokat hoz létre, amelyek felhasználhatók a személyre szabáshoz, a szegmentáláshoz, a célzáshoz és az általános jobb döntéshozatalhoz.

2. Termelékenység

Mivel minden információ egy helyen található, a növekedési csapatnak nem kell „székfoglaló játékot” játszania csak azért, hogy adatokat gyűjtsön, így jelentősen produktívabbá válik és kevesebb gondja van.

3. Hatékonyság

A teljes CRM-bevezetés biztosítja, hogy a marketing, az értékesítés és az ügyfélsiker egy egységként működjön együtt. Ez azt jelenti, hogy a marketing a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálhat, az értékesítés gyorsabban zárhatja le az üzleteket, és az ügyfélszolgálati csapatok gyorsan megoldhatják a problémákat.

4. Hatékonyság

A CRM alapos bevezetése a pazarlást is kiküszöböli. Ha minden adat nyíltan elérhető, az értékesítők nem fogják egymást átfedő potenciális ügyfeleket keresni, és a marketing nem fog pénzt költeni arra, hogy meglévő ügyfeleket célzó akvizíciós kampányokat indítson.

5. Termékelfogadottság

A CRM segít nyomon követni az ügyfelek interakciójának életciklusát is. Használják a termékét? Van visszajelzés? Van kérdésük? A CRM segítségével nyomon követheti és kézben tarthatja mindezt, hogy növelje termékének elterjedtségét.

Ezen előnyök ellenére a CRM-felhasználók bevezetése sok szervezetben továbbra is nehézségekbe ütközik. Nézzük meg, miért.

A CRM bevezetésének gyakori kihívásai

Ha az Ön szervezete eddig személyes jegyzetfüzetekben vagy táblázatokban kezelte az ügyfélkapcsolatokat, akkor a CRM egy teljesen új kihívás. Számítani kell arra, hogy nehéz lesz megszelídíteni és meglovagolni ezt a szörnyet. A CRM bevezetésének leggyakoribb kihívásai a következők:

Változás iránti ellenállás: Az alkalmazottak ellenállnak az új CRM-nek, mert kényelmesnek tartják a meglévő munkafolyamatokat. Ha a felhasználók az eszközt zavaró tényezőnek vagy tehernek érzik, akkor elkerülik, ami alacsony CRM-elfogadottsághoz vezet.

Képzés hiánya: Átfogó képzés nélkül az alkalmazottak nehezen fogják megérteni a CRM-et. A számos funkcióval rendelkező komplex rendszer túlterhelőnek tűnhet, ami frusztrációhoz és alacsony elkötelezettséghez vezethet.

Integrációs problémák: A CRM-nek zökkenőmentesen kell integrálódnia más üzleti eszközökkel, például e-mail platformokkal, marketing automatizálási szoftverekkel és ERP-rendszerekkel. Ha ez nem így van, az alkalmazottak csak egy újabb frissítendő eszköznek fogják tekinteni, és figyelmen kívül hagyják.

A vezetés támogatásának hiánya: Az alkalmazottak nem veszik komolyan, ha a vezetők és a menedzserek nem használják vagy nem népszerűsítik aktívan a CRM-et. A vezetés támogatásának hiányában a CRM bevezetése inkonzisztens marad, és gyakran nem válik a üzleti folyamatok szerves részévé.

Gyenge adatminőség: A CRM-rendszerek csak annyira értékesek, amennyire a beléjük bevitt adatok. A rendszer megbízhatatlanná válik, ha a felhasználók nem frissítik pontosan a rekordokat.

Például, ha a marketing csak a potenciális ügyfél e-mail címét rögzíti, az értékesítésnek nincs oka felhasználni ezt az információt, mivel az nem nyújt semmilyen értéket.

Bár ezek a kihívások rendkívül gyakoriak, csupán kezdeti nehézségekről van szó. Ha egyszer jól működő CRM-rendszerrel rendelkezik, vállalkozása a következő előnyökkel fog rendelkezni.

A sikeres CRM-felhasználói adaptáció előnyei

A jó CRM az üzleti tevékenység alapja. Ez egy hosszú időtartamra kiterjedő, minden ügyfélre vonatkozó adatok nyilvántartása.

A CRM sikeres bevezetése hatalmas minőségi és mennyiségi előnyökkel jár.

1. Jobb ügyfélkapcsolatok

Képzelje el a következő helyzetet. Tudja, mikor találkozott először a potenciális ügyféllel. Tudja, mi érdekli őket. Tudja, milyen tartalmakat olvasnak és milyen munkafüzeteket töltenek le. Azt is tudja, melyik webináriumokon vettek részt. Ha az egész szervezet aktívan használja a CRM-et, akkor teljes képet kap az ügyfelek interakcióiról, preferenciáiról és előzményeiről.

Ezzel az információval előre láthatja az ügyfelek igényeit, és személyre szabott élményt nyújthat nekik. A bemutató során mondhatja például: „Észrevettem, hogy elolvasta az e-könyvünket arról, hogyan használják a HR-vezetők a termékünket. Szeretné, ha megmutatnám Önnek?”

Idővel ez értelmes és kölcsönösen előnyös ügyfélkapcsolatokat teremt.

2. Jobb értékesítési teljesítmény

A jól bevezetett CRM automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés, az emlékeztetők és a potenciális ügyfelek nyomon követése, így racionalizálja az értékesítési folyamatokat. Az értékesítési képviselők így inkább az üzletek lezárására koncentrálhatnak, mint az adminisztratív munkára.

A folyamatok átláthatóságával, az automatizált munkafolyamatokkal és a mesterséges intelligencia által generált betekintéssel a csapatok prioritást adhatnak a nagy értékű potenciális ügyfeleknek, és a nyertes lehetőségeket követhetik.

3. Növekedett bevétel

Ha minden növekedési csapat CRM-et használ, az előre jelezhetőséget biztosít. A marketing előre jelezheti, hogy melyik szegmens reagál jól melyik üzenetre, és erre koncentrálhat. Az értékesítés azonosíthatja a könnyen elérhető lehetőségeket, és gyorsan lezárhatja azokat. Az ügyfélsiker-csapatok előre jelezhetik az aggályokat, és proaktívan kezelhetik azokat.

Mindez jobb ügyfélszerzési és -megtartási mutatókhoz vezet, amelyek mind közvetlenül befolyásolják a növekedést.

4. Jobban összehangolt termék

A jól bevezetett CRM rendszerben látható, hogy hogyan teljesít a termék. Az ügyfelek visszajelzéseinek rögzítésével, a problémák azonosításával, a termék használatának figyelemmel kísérésével és felmérések elvégzésével megértheti, mit szeretnének az ügyfelek, és olyan terméket készíthet, amely pontosan megfelel ezeknek az igényeknek.

Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket folyamatosan kiaknázhassa, aktívan ösztönöznie kell a CRM-felhasználók elfogadását. Íme, hogyan teheti ezt.

Stratégiák a CRM-felhasználók elfogadásának ösztönzésére

Az egyik legnagyobb hiba, amit a vezetők elkövetnek a CRM bevezetésekor, hogy nem gondolnak előre a rendszer elfogadására. Ha azt gondolja, hogy ha egyszer bevezet egy ingyenes CRM-et és mindenkinek felhasználói fiókot ad, akkor automatikusan használni fogják, akkor téved.

A CRM-felhasználók elfogadásának ösztönzése stratégiai és hosszú távú folyamatot igényel. Íme, hogyan hozhat létre saját CRM-elfogadási stratégiát.

1. Csapatainak bevonása a CRM-váltásba

A CRM-rendszer nem a legjobb meglepetés egyetlen csapat számára sem. Tehát mielőtt bármilyen változtatást hajtana végre a CRM-stratégiájában, vonja be az alkalmazottait is a folyamatba.

Tartson egy nagy megbeszélést a növekedési csapattal, és tájékoztassa őket arról, hogy megváltoztatja a CRM eszközt.

Kérjen javaslatokat a csapattól a tapasztalataik alapján

Kérdezze meg őket, milyen funkciók könnyítenék meg az életüket

Szervezeti szintű bejelentések és érdekes beszélgetések a ClickUp Chat-en

A ClickUp Chat-en tegyen közzé egy bejegyzést egy új CRM megfontolásáról, és ösztönözze az egészséges vitát. Bátorítsa az embereket, hogy vitassák meg Önnel, mi a legjobb eszköz a szervezetének. Megoszthat néhány bevezetési terv sablont is, és kérhet megjegyzéseket a könnyű bevezetés érdekében.

2. A munkavállalók bevonása a változási folyamatba

Amikor új CRM-et vezet be, nem ritka, hogy külső csapatot kér fel a beállításra. Ez azt az érzést kelti a csapatban, hogy olyasmit kaptak, amit nem kértek.

Ehelyett segít a CRM közös megvalósítása a csapattal. Használja a ClickUp Tasks funkciót a feladatok kiosztásához. Azonosítsa a CRM bajnokait a szervezeten belül, és bízza rájuk a csapatok átállásának segítését. Jelölje meg őket közvetlen megjegyzések és megbeszélések céljából.

Kezelje CRM-bevezetését a ClickUp Tasks segítségével

3. CRM bevezetési és képzési terv készítése

Miután bevezette a CRM-et, ideje kiképezni csapatait annak hatékony használatára. Íme egy egyszerűsített megközelítés, amely segíthet ebben.

Bevezetés: Biztosítson mindenkinek a szerepéhez szükséges hozzáférést, jogosultságokat és funkciókat, hogy megkezdhessék az átállási folyamatot.

SOP: Hozzon létre egy szabványos működési eljárást a CRM használatára vonatkozóan. Határozza meg a kifejezéseket, rövidítéseket, CRM-összetevőket stb.

Képzés: Tartson élő képzéseket vagy tegyen közzé rögzített videókat az új CRM használatáról. A ClickUp Clips remek módszer erre, amennyire csak szükséges.

Rendszerek: Kínáljon keretrendszereket és sablonokat a csapat számára, hogy gyorsan el tudjanak kezdeni a munkát. A ClickUp CRM sablonja kiváló kiindulási pont. Ez a teljes mértékben testreszabható sablon ideális kezdők számára, hogy központi adatbázist hozzanak létre, racionalizálják az egész értékesítési folyamatot és kezeljék a potenciális ügyfeleiket.

Töltse le ezt a sablont ClickUp CRM-sablon

4. Gyakorlati képzés sandbox környezetek használatával

Az előadáson való megértés egy dolog. A tanított eszköz tényleges használata pedig egészen más. Ezért egészítse ki képzését gyakorlati foglalkozásokkal.

A legjobb módszer erre egy sandbox környezetben történik. Annak érdekében, hogy a csapatok legyőzzék a félelmüket attól, hogy valamit rosszul csinálnak és teljesen tönkreteszik a rendszert, lehetővé kell tenni számukra, hogy kockázatmentes sandboxot használjanak a munkafolyamatok tesztelésére, az adatbevitel gyakorlására és a funkciók kipróbálására, mielőtt azokat élesben használnák.

5. A CRM-élmény személyre szabása

Nem mindenki használja ugyanúgy a CRM-et. Egy marketinges inkább az adatbázisra és a tartalomletöltésekre koncentrálhat. Egy értékesítő pedig szeretné látni a naptárban az összes közelgő utánkövetést.

A CRM-bevezetést jelentősen javíthatja, ha lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver személyre szabását. A testreszabható CRM-szoftver javítja a használhatóságot, ami minden egyes felhasználónak konkrét okot ad arra, hogy visszatérjen.

A ClickUp CRM teljes mértékben testreszabható. Nem, tényleg. Használja a ClickUp naptár nézetét a közelgő határidők megtekintéséhez (beállíthat egyéni dátum mezőket a nyomon követésekhez, bejelentkezésekhez, megújításokhoz és akár születésnapokhoz is!).

Adjon hozzá egyéni mezőket, például várható kedvezmény, döntéshozó, döntésbefolyásoló, iparág típusa stb., hogy nyomon követhesse a szükséges információkat. Kiegészítse ezeket egyéni állapotokkal, például „elhalasztva a következő évre” vagy „X versenytársat használ”, a kívánt részletességi szintre.

Állítsa be a ClickUp Dashboards alkalmazást a mutatók vizualizálásához. Létrehozott kapcsolatok, lezárt ügyletek, közelgő megújítások, az ügyletek lezárásának átlagos ideje, konverziós arányok – bármilyen mutatója is legyen, adjon hozzá egy widgetet, és kövesse nyomon valós időben.

Állítsa be és kövesse nyomon a fontos információkat a ClickUp Dashboards segítségével

6. A felhasználók támogatása a munkafolyamatban

A CRM bevezetésének egyik legnagyobb akadálya a zavar. Az új szoftver megzavarja a csapatok által már megszokott CRM-folyamatokat, ami további erőfeszítéseket igényel. A legjobb módszer ennek az akadálynak a kiküszöbölésére az, ha bebizonyítjuk, hogy az új CRM valójában csökkenti az erőfeszítéseket és az időt.

A ClickUp Automations pontosan erre lett kifejlesztve. A ClickUp segítségével automatikus emlékeztetőket, feladatfüggőségeket és munkafolyamat-indítókat állíthat be, hogy a munkavállalók extra erőfeszítés nélkül is naprakészek legyenek a CRM-mel kapcsolatos feladatokban.

A marketing MQL-ként jelöli meg a potenciális ügyfelet? Értesítse az értékesítést

A potenciális ügyfél letöltött egy „bottom-of-the-funnel” e-könyvet? Állítsa be forró leadként!

Leiratkozás a listáról? Frissítse az érdeklődésük szintjét

A bemutató befejeződött? Frissítse az egyéni státuszt

A ClickUp segítségével automatizálhatja a munkafolyamatának bármely elemét, pontosan úgy, ahogyan szeretné.

Van információja a ClickUp-on kívül? Semmi gond. A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, például a Google Drive-val, az Outlookkal, a Figma-val, a Zoom-mal, a Zendesk-kel, a Twilio-val, a SaveMyLeads-szel, a Jotform-mal és még sok mással!

7. Az új képzési lehetőségek bevezetési arányának figyelemmel kísérése

Tegyük fel, hogy mindenki csatlakozott, és elkezdték használni a terméket; a munkád még nem ért véget. A felhasználói elkötelezettség nyomon követése és azoknak a területeknek az azonosítása, ahol a munkavállalóknak nehézségeik vannak, segíthet a szervezeteknek célzott képzések biztosításában.

Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy minden felhasználó bejelentkezik-e a választott CRM-be. A ClickUp Dashboard segítségével nyomon követheti, hogy mindenki frissítette-e a fontos ügyféladatokat. Azonosítsa, ki marad le milyen feladatok elvégzésében, és ennek megfelelően tervezze meg a képzést.

Határozzon meg egyértelmű célokat és KPI-ket a CRM használatához

Bár szeretné, ha mindenki azonnal használná az összes funkciót, a legjobb, ha nem terheli túl a csapatot. Ossza fel CRM-bevezetési tervét fázisokra, és állítson be megfelelő célokat.

Például az első szakaszban a cél az lehet, hogy a csapatok minden kötelező mezőt kitöltsenek. A második szakaszban megkérheted őket, hogy töltsék fel a hívások átiratát. A harmadik szakaszban érdemes lehet integrálni az e-mail eszközt, hogy automatizáld az értesítéseket és emlékeztetőket.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást a CRM-bevezetési mutatók nyomon követéséhez és a szükséges intézkedések meghozatalához. Céljait számszerűsíthetővé is teheti, például:

Gondoskodjon arról, hogy az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok 90%-a naponta jelentkezzen be a CRM-be a következő három hónapban.

A CRM-követések és az automatizált lead-ápolás optimalizálásával hat hónapon belül 20%-ról 30%-ra növelje a lead-konverziót.

8. A CRM-adatok minőségének fenntartása

Garbage in, garbage out, mondják. Az is kritikus fontosságú, hogy ha a CRM-be bekerülő adatok minősége gyenge, akkor az alkalmazás és a használat automatikusan csökkenni fog. Ha az adatok nem megbízhatóak, senki sem akarja őket használni.

Az automatizálás segítségével elkerülhető, hogy rossz adatok kerüljenek a rendszerbe. Állítson be érvényesítéseket olyan mezőkhez, mint az e-mail vagy a mobilszám, hogy azok a lehető legpontosabbak legyenek. Ha ugyanazokra az adatokra több helyen is szüksége van, automatizálja a későbbi bejegyzéseket.

Ha adatokat visz át egy másik eszközről, használjon automatizálást és integrációt, hogy minden információ pontosan átkerüljön. A kritikus adatok bármikor történő lekéréséhez használja a ClickUp Connected Search funkciót.

Találjon meg mindent, amire szüksége van a ClickUp Connected Search segítségével

9. Ösztönzők felajánlása az elkötelezettség növelése érdekében

A CRM bevezetésének ösztönzése hatékonyabb lehet, ha az alkalmazottak úgy érzik, hogy a rendszer hatékony használatáért jutalomban részesülnek. A gamifikáció, az elismerési programok és a teljesítményalapú jutalmak ösztönzik az elkötelezettséget.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy ranglistát állítson össze azokról, akik a legtöbbet használják a CRM-et.

Hozzon létre közös mappákat a csapat által közösen elérhető célokkal

Azonosítsa azokat a csapattagokat, akik hatékonyan használják a CRM-et, és jutalmazza őket

10. A vezetők támogatásának és a vezetői támogatásnak a biztosítása

Annak ellenére, hogy mennyire hasznos, a CRM bevezetésének első lépéseit a vezetőségnek kell megtennie. Ha az értékesítési alelnök nem érdekelt a CRM-ben vagy annak használatában, az értékesítési csapat sem fogja komolyan venni. Ezért előre biztosítsa a vezetőség támogatását.

Bejelentések : Ösztönözze a marketing-, értékesítési és ügyfélsiker-vezetőknek, hogy tegyenek közzé bejegyzéseket az új CRM bevezetéséről.

Példamutatás : ösztönözze a növekedési csapat alelnökeit és vezetőit, hogy személyesen használják a CRM-et frissítésekkel, irányítópultok beállításával stb.

Használat: Hozzon magával jelentéseket, adatokat, képernyőképeket stb. a CRM-ből az értékelésekre vagy a városi közgyűlésekre, hogy bemutassa, hogy használják az új eszközt.

11. Visszajelzések gyűjtése a CRM-felhasználóktól

Végül, de nem utolsósorban, beszéljen a felhasználókkal és gyűjtsön visszajelzéseket tőlük.

A felhasználói visszajelzések elengedhetetlenek a CRM-bevezetés finomításához és a kihívások korai kezeléséhez. Állítsa be a ClickUp Forms alkalmazást, hogy személyre szabott kérdéseket hozzon létre, és strukturált visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottaktól a CRM-mel kapcsolatos tapasztalataikról. Használja ezeket a visszajelzéseket a szoftver használatának finomításához.

Minőségi és mennyiségi visszajelzések a ClickUp Forms segítségével

Mindezek mellett egy dolgot nem szabad elfelejtenie: az új CRM szoftver még mindig nagy változást jelent a csapata számára.

A változáskezelés szerepe a CRM bevezetésében

Akár egyik CRM-megoldásról másikra vált, akár első eszközét vezeti be, ne feledje, hogy csapata már rendelkezik egy folyamatokkal. Egyesek minden részletet jegyzetfüzetbe írnak, mások telefonjukra vagy táblázatokba jegyzik le a dolgokat. Az új CRM bevezetése előtt is volt módszer, amellyel az emberek kezelték munkájukat.

Ezért az új és csillogó CRM nagy változást jelent. A CRM bevezetésének javítása azt jelenti, hogy meg kell értenünk, hogy ez egy változáskezelési feladat. A változás végrehajtása során vegye figyelembe a következő lépéseket.

Értsd meg a változás szükségességét, és építsd fel egy erős érvelést, miért fontos ez Vonjon be minden érdekelt felet, ne csak a vezetőket, hanem a végfelhasználókat is A bevezetés lassan halad Figyelje az elfogadás mértékét és gyűjtsön visszajelzéseket Finomítsa a megvalósítást és szilárdítsa meg a változást

Tegye CRM-jét örömtelivé a ClickUp segítségével

A CRM-eszközök többek, mint egyszerű adatbázisok. Hatékony szoftverek, amelyek racionalizálják a műveleteket, javítják a döntéshozatalt és fejlesztik az ügyfélkapcsolatokat. Ha azonban nem alkalmazzák teljes körűen és széles körben a szervezeten belül, akkor hatástalanok maradnak.

A ClickUp pontosan ezt hivatott megakadályozni. A ClickUp CRM egy cselekvésorientált módszer a folyamatok vizualizálására, a kapcsolatok kezelésére, az érdekelt felekkel való együttműködésre és a munkafolyamatok automatizálására.

A leadek űrlapok segítségével történő rögzítésétől az egyedi bevitelek alapján történő üzletméret kiszámításáig a ClickUp minden olyan funkciót kínál, amire a növekedési csapatának szüksége van, kezdőbarát, testreszabható módon. Használja a ClickUp-ot CRM-ként. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!