11 Grok AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha Ön a Grok AI-t használja, akkor valószínűleg már ismeri annak képességét, hogy segít a csapatoknak az adatok elemzésében és az azokhoz való közös munkában.

De talán valami kicsit mást keres – egy új funkciót, egy egyszerűbb felületet, vagy csak valamit, ami jobban megfelel az Ön igényeinek.

Ha ez Önre is igaz, akkor jó helyen jár.

Összeállítottunk egy listát 11 megbízható Grok AI alternatíváról, amelyeket érdemes megnézni. Ezek az eszközök mindent kínálnak az adatvizualizációtól az együttműködési funkciókig, és lehet, hogy pontosan ezekre van szüksége a csapatának. Kezdjük! 💪🏼

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme ajánlásaink a Grok-hoz hasonló 11 legjobb AI eszközre: ClickUp (A legjobb a közös projektmenedzsmenthez)

Microsoft Copilot (A legjobb vállalati integrációhoz és zökkenőmentes munkafolyamat-automatizáláshoz)

Claude (A legjobb fejlett elemzésekhez, kutatásokhoz és etikus AI-implementációhoz)

Perplexity (A legjobb valós idejű kutatáshoz és információszintézishez)

Hugging Chat (A legjobb nyílt forráskódú AI kísérletezéshez és modell testreszabáshoz)

Meta AI (a legjobb a társadalmi kontextus megértéséhez és a kreatív kifejezéshez)

Google Gemini (a legjobb multimodális intelligencia és fejlett problémamegoldáshoz)

Poe (A legjobb AI-modell kísérletezéshez és tanuláshoz)

Character. ai (A legjobb személyre szabott AI interakciókhoz és kreatív szerepjátékokhoz)

Jasper AI (A legjobb személyre szabott tartalomkészítéshez és marketingstratégiákhoz)

ChatGPT (A legjobb sokoldalú beszélgetésekhez és feladatokhoz)

Mit kell keresnie egy Grok AI alternatívában?

Ha Grok AI alternatívát keres, olyan eszközt szeretne, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek és segít leküzdeni az AI kihívásait. Íme, mire kell figyelnie:

Könnyű használat: A platformnak intuitív felülettel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a gyors kezdést, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

Testreszabási lehetőségek: A Grok AI asszisztens jó alternatívája lehetővé teszi a beállítások, nézetek és munkafolyamatok igényeinek megfelelő módosítását.

Együttműködési funkciók: Ha csapatban dolgozik, az AI chatbotnak meg kell könnyítenie az adatok megosztását és a projektekben való együttműködést.

Integrációs képességek: A legjobb AI-alkalmazások zökkenőmentesen integrálódnak a meglévő technológiai rendszerébe, például a CRM-rendszerekbe, adatforrásokba és más platformokba.

Adatbiztonság: Ideális esetben az eszköznek robusztus biztonsági funkciókat kell kínálnia az érzékeny adatok védelme érdekében.

Skálázhatóság: Ahogy csapata vagy vállalkozása növekszik, az AI-alapú eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy Önnel együtt skálázódjon, nagyobb adathalmazokat és összetettebb munkafolyamatokat kezeljen.

🔍 Tudta? Az ELIZA, amelyet 1966-ban Joseph Weizenbaum hozott létre az MIT-n, az első chatbotnak számít. Pszichoterapeutát szimulált, és olyan kérdésekkel tudott válaszolni, mint például: „Hogyan érzi magát ettől?”. Az emberek annyira el voltak ragadtatva, hogy egyesek azt hitték, valódi érzelmei vannak.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 11 legjobb Grok AI alternatíva (ingyenes és fizetős)

Ha AI-alapú eszközöket keres a termelékenység növeléséhez, akkor jó helyen jár.

Íme 11 remek alternatíva a Grok AI-hoz, amelyek egyedi funkciókkal segítik a termelékenység növelését, az együttműködés javítását és a projektmenedzsment egyszerűsítését. 💭

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a kommunikációs és AI projektmenedzsment eszközöket egyetlen zökkenőmentes platformba egyesíti.

Ha a Grok AI alternatíváit keresi, a ClickUp páratlan kombinációját kínálja a fejlett AI funkcióknak és az együttműködési eszközöknek, hogy segítsen Önnek a termelékenység fenntartásában.

ClickUp Brain

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Finomítsa feladatait és projektjegyzeteit azáltal, hogy a ClickUp Brain segítségével a megfelelő AI-modellre vált.

Ha a Grok beszélgetési képességei érdeklik, a ClickUp Brain ugyanazt az AI-vezérelt intelligenciát kínálja, csak közvetlenül a munkájába ágyazva. Gondoljon rá úgy, mint projektmenedzserére, kutatójára és írási asszisztensére egy személyben, aki mindig tisztában van a feladataival, dokumentumaival és céljaival.

Használja a feladataktivitások összefoglalásához, kérdések feltevéséhez a munkaterület adatai és dokumentumai alapján, sőt, frissítések megfogalmazásához is, anélkül, hogy azokat manuálisan kellene megírnia. Írás közben javaslatokat is tesz a világosság, a hangnem és a szerkezet javítására – függetlenül attól, hogy feladatfrissítésről, projekttervről vagy e-mailről van szó.

A ClickUp Brain segítségével azonnali állapotfrissítéseket kaphat a munkaterületi feladatokról.

Segíthet a munkák fontossági sorrendjének megállapításában is, ha több projekt is a figyelmét igényli. Vagy komplex számításokat végezhet Ön helyett. Még a kódok befejezésében és hibakeresésében is segítséget nyújt.

💡 Profi tipp: Tegye feladatait okosabbá az AI-alapú egyéni mezők hozzáadásával, amelyek összefoglalnak, kategorizálnak, becsülik a feladatokhoz szükséges erőfeszítést, fordítanak és még sok mást – mindezt automatikusan, a ClickUp-on belül. Az AI-mezők valós időben frissülnek, így az egyes feladatok megérintése nélkül is azonnali, kontextusfüggő betekintést nyerhet – ez tökéletes megoldás a projektek naprakészségének fenntartásához.

Őszintén szólva, nincs sok olyan, amit ne tudna megcsinálni. Ezek a ClickUp Brain funkciók teszik a világ legteljesebb munka-AI-jává.

Mi lehetne ennél is jobb? A ClickUp Brain felhasználói közvetlenül a ClickUpból érhetik el több LLM-et, például a Claude-ot, a DeepSeek-et, a Gemini-t, a ChatGPT-t és még sok mást. Így soha többé nem lesz szüksége más alkalmazásra vagy drága előfizetésre, hogy minden AI-igényét kielégítse. Nem csoda, hogy a ClickUp Brain felhasználói háromszor gyorsabb feladatvégzésről és 86%-os költségmegtakarításról számolnak be!

A ClickUp Brain MAX segítségével még egy lépéssel tovább mehet. Használja ki a Connected Enterprise AI Search előnyeit a ClickUp, Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, GitHub és más platformokon – mindezt egyetlen asztali AI felületről. A rendszer akár valós időben is tájékoztathatja az eredményekről a webről származó legfrissebb adatokkal.

Keresés az összes alkalmazásában és az interneten a ClickUp Brain MAX segítségével

És akkor ott van még a Talk-to-Text – a termelékenységet növelő trükk, amikor a gépelés nem praktikus. Diktáljon frissítéseket, ötleteket, vagy jegyzeteljen megbeszéléseket valós időben, és a Brain MAX ezeket közvetlenül feladatokká vagy dokumentumokká alakítja – 40 nyelven.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat.

Ez a kombináció teszi a ClickUp-ot nem csupán a Grok alternatívájává, hanem okosabb, integráltabb irányító központtá a csapata tudásához és munkafolyamataikhoz.

ClickUp Chat

Tartsa kapcsolatban a beszélgetéseket, feladatokat és projekteket a ClickUp Chat segítségével.

Most pedig vegye fontolóra a ClickUp Chat erejét, a csapatának ideális kommunikációs központját.

A beszélgetések, feladatok és projektek itt nem csak összekapcsolódnak, hanem össze is futnak.

Tegyük fel például, hogy marketingcsapata hirdetésszövegek átdolgozásáról tárgyal. Ahelyett, hogy egy külön csevegőeszközre váltana, közvetlenül a platformon belül cseveghet, a beszélgetést konkrét projektekhez kapcsolhatja, és a megbeszélés egyes részeit akár végrehajtható feladatokká is alakíthatja – mindezt anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Aggódik, hogy lemarad valami fontosról? A ClickUp Chat AI összefoglalja a beszélgetéseket, így tökéletes megoldás egy mozgalmas nap után.

ClickUp Automations

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, és soha ne hagyjon ki egy lépést sem!

A ClickUp Automations mindezt összefogja azáltal, hogy zökkenőmentesen kezeli az ismétlődő feladatokat.

Például, ha termékbevezetést irányít, automatizálási példákat állíthat be, hogy értesítse az érdekelt feleket, amikor új tervezetek készülnek el, vagy automatikusan frissítse a feladatok állapotát az előrehaladás alapján.

Még emlékeztetőket vagy jóváhagyásokat is beállíthat, így a ClickUp projektmenedzsment szoftverében a munkafolyamatok gyorsabbá és zökkenőmentesebbé válnak.

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi előrehaladási megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi előrehaladási megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

💡 Profi tipp: Frissítsen az Automations-ről az Autopilot Agents-re A ClickUp automatizálási funkciói előre jelezhető, szabályalapú kiváltó eseményekre reagálnak. A ClickUp Autopilot Agents viszont AI-alapú, proaktív asszisztensek, amelyek reagálnak a szándékra, megértik a kontextust és önállóan cselekszenek – olyan feladatokat látnak el, mint a dokumentumok összefoglalása cselekvési tételekké vagy a státuszfrissítések automatikus generálása. Íme egy útmutató az elkészítéséhez:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Chat AI összefoglalásokat nyújt, de még nem képes mélyebb betekintést nyújtani a projekt trendjeibe vagy előrejelző ajánlásokat generálni.

A mobilalkalmazás kezdetben túlterhelő lehet a webes verzióhoz képest.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Microsoft Copilot (A legjobb vállalati integrációhoz és zökkenőmentes munkafolyamat-automatizáláshoz)

a Microsofton keresztül

A Microsoft Copilot jó választás azoknak a szervezeteknek, amelyek a Microsoft ökoszisztémára támaszkodnak. Szorosan integrálódik az Office eszközökbe, például az Excelbe és a PowerPointba, és valós idejű segítséget nyújt a megbeszélésekhez.

Különösen hasznosnak találja majd jelentések készítéséhez, kód hibakereséshez a Visual Studio-ban és ismétlődő feladatok automatizálásához. A Copilot vállalati szintű műveletekhez lett tervezve, és robusztus adatbiztonságot és megfelelőséget is garantál.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat az Excel, a PowerPoint, az Outlook és más Microsoft 365 alkalmazásokban a termelékenység javítása érdekében.

Elemezze és értelmezze a nagy és összetett fájlokat, beleértve a PDF-eket és a táblázatokat, hogy hasznos információkhoz jusson.

Hibakeresés és kódgenerálás különböző programozási nyelvekhez, bármilyen méretű fejlesztési projekt támogatásához.

Hozzon létre szervezet-specifikus bővítményeket, hogy megfeleljen az egyedi követelményeknek anélkül, hogy harmadik féltől származó eszközökre kellene támaszkodnia.

A Microsoft Copilot korlátai

A teljes potenciál kiaknázásához jelentős beruházás szükséges a Microsoft ökoszisztémájába.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a Microsoft natív keretrendszeren kívül dolgozó felhasználók számára

A Microsoft Copilot árai

Ingyenes

Copilot Pro: 20 USD/hó

Copilot for Microsoft 365: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az 1950-ben Alan Turing által kidolgozott Turing-teszt méri egy gép azon képességét, hogy emberitől megkülönböztethetetlen intelligens viselkedést mutasson. Ez az AI alapvető koncepciójává vált, bár Turing „utánzás játéknak” nevezte.

3. Claude (A legjobb fejlett elemzésekhez, kutatáshoz és etikus AI-implementációhoz)

via Claude

A Claude komplex témák kezelésére és átgondolt, részletes válaszok adására lett kifejlesztve. Akadémiai kutatásokhoz, műszaki írásokhoz vagy szakmai dokumentumok megfogalmazásához kiválóan alkalmas. Az eszköz képes hosszú beszélgetések során is fenntartani a kontextust, így bonyolult ötleteket is könnyedén felfedezhet anélkül, hogy elveszítené a fonalat.

Ha lépésről lépésre történő magyarázatra vagy részletes problémamegoldási segítségre van szüksége, Claude zökkenőmentesen elvégzi a feladatot. Emellett prioritásként kezeli a biztonságos és felelősségteljes AI-használatot, ami további megnyugvást jelent az etikus megvalósításra összpontosító felhasználók számára.

A Claude legjobb funkciói

Elemezze az akadémiai és műszaki dokumentumokat a mélység és a pontosságra összpontosítva, ami segít feltárni a kritikus betekintéseket.

Hatékonyan hibakeresés és kódfelülvizsgálat, a fejlesztési munkafolyamatok támogatása és a hibák csökkentése több nyelven.

Oldjon meg bonyolult matematikai és természettudományos feladatokat világos, logikus, lépésről lépésre haladó módszerekkel.

Megtartja a kontextust hosszabb beszélgetések során, így ideális közös kutatásokhoz és hosszú távú projektekhez.

Claude korlátai

Nem kínál valós idejű webes hozzáférést, ami korlátozza a jelenlegi adatok lekérésének képességét.

Nem képes képeket vagy hangokat generálni, ami csökkenti a multimédiás feladatokra való alkalmazhatóságát.

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó (minimum öt tag)

Vállalatok: Egyedi árazás

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? 2016-ban egy AI írt egy Sunspring című rövidfilmet, amelynek főszereplője Thomas Middleditch volt. A forgatókönyv szürreális volt és furcsa párbeszédekkel teli, kiemelve az AI kreatív potenciálját és korlátait a történetmesélésben.

4. Perplexity (A legjobb valós idejű kutatáshoz és információszintézishez)

via Perplexity

A Perplexity valós idejű válaszokat nyújt, amelyek ellenőrizhető forrásokon alapulnak, így megbízható eszköz kutatási és szakmai feladatokhoz. Képessége, hogy több megbízható forrásból származó információkat szintetizál, garantálja, hogy pontos és megbízható válaszokat kapjon.

A platform interaktív kiegészítő kérdései segítenek a témák további feltárásában, míg a tiszta felület megkönnyíti a kérdéseire való koncentrálást. A Perplexity kutatásalapú eredményei túlmutatnak a szokásos Google-keresés vagy a hagyományos keresőmotorok által nyújtott lehetőségeken, így könnyen hozzáférhet pontos, részletes információkhoz.

A Perplexity legjobb funkciói

Végezzen valós idejű webes kereséseket megbízható forrásmegjelölésekkel a hitelesség és az átláthatóság biztosítása érdekében.

Merüljön el mélyebben a témákban interaktív kiegészítő kérdések segítségével, hogy további rétegeket fedezzen fel a betekintésből.

Hasonlítsa össze és állítsa szembe egymással több információforrást, hogy bármely témáról átfogóbb képet kapjon.

Ossza meg eredményeit csapattársaival a beépített együttműködési eszközök segítségével, amelyek egyszerűsítik a kutatási munkafolyamatokat.

Perplexity korlátai

A keresési eredmények néha elhomályosíthatják az AI által generált elemzéseket, csökkentve azok hasznosságát bizonyos lekérdezések esetén.

Az ingyenes verzió nem támogatja a dokumentumok feltöltését, ami korlátozza a kutatásigényes projektek lehetőségeit.

Nem képes elvégezni a néhány felhasználó számára szükséges fejlett számításokat vagy technikai problémamegoldást.

Perplexity árak

Az árak a token méretén és a kérések számán alapulnak.

Perplexity értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Használja ki az AI képességét, hogy több ötletet vagy vázlatot generáljon. Használja arra, hogy áttörje a kreatív blokkokat, majd finomítsa a legjobb lehetőségeket, hogy azok illeszkedjenek az Ön stílusához és igényeihez.

5. Hugging Chat (a legjobb nyílt forráskódú AI-kísérletekhez és modellek testreszabásához)

a Hugging Chat segítségével

A Hugging Chat egy rugalmas és átlátható platform, amely hozzáférést biztosít több nyílt forráskódú AI modellhez. Tökéletes fejlesztők, kutatók és oktatók számára, akik szeretnék felfedezni a különböző AI architektúrák teljesítményét.

Válthat a modellek között, testreszabhatja interakcióit, és akár hozzájárulhat a platform fejlesztéséhez is. Ráadásul közösségvezérelt megközelítése ösztönzi az együttműködést, így értékes teret biztosít a tanuláshoz és a kísérletezéshez.

A Hugging Chat legjobb funkciói

Hozzáférés széles körű nyílt forráskódú nyelvi modellekhez, hogy összehasonlíthassa azok erősségeit és képességeit.

Testreszabhatja és kipróbálhatja az AI kimeneteket, hogy jobban megértse, hogyan dolgozzák fel a modellek a különböző lekérdezéseket.

Csatlakozzon egy erős fejlesztői közösség hez, amely folyamatosan frissíti és fejleszti a platformot.

Fedezze fel az oktatási és kísérleti AI-alkalmazási eseteket, amelyek középpontjában a átláthatóság és a tanulás áll.

A Hugging Chat korlátai

A modell teljesítménye a választott architektúrától függően jelentősen változhat.

A válaszok minősége nem olyan konzisztens, mint a saját fejlesztésű AI-megoldásoké, ami befolyásolhatja a megbízhatóságot.

Nem tartalmaz vállalati szintű funkciókat, ezért kevésbé alkalmas nagyvállalati használatra.

A válaszidők lassabbak lehetnek, ha nagyobb modellek vagy adatkészletek lekérdezéseit dolgozza fel.

Hugging Chat árak

Ingyenes

Starter: 59 USD/hó

Pro: 249 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Modellspecifikus árak Kis: 100 000 kérés havonta (minden modellben) 12,90 USD/hó áron Közepes: 1 millió kérés havonta (minden modellben) 59 USD/hó áron Nagy: 5 millió kérés havonta (minden modellben) 249 USD/hó áron

Kicsi: 100 000 kérés havonta (minden modell esetében) 12,90 USD/hó áron.

Közepes: 1 millió kérés havonta (összes modellben) 59 USD/hó áron

Nagy: 5 millió kérés havonta (minden modell esetében) 249 USD/hó áron

Kicsi: 100 000 kérés havonta (minden modell esetében) 12,90 USD/hó áron.

Közepes: 1 millió kérés havonta (összes modellben) 59 USD/hó áron

Nagy: 5 millió kérés havonta (minden modell esetében) 249 USD/hó áron

Hugging Chat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: 1997-ben az IBM Deep Blue programja legyőzte a sakkbajnok Garry Kasparovot, és ezzel az első mesterséges intelligencia lett, amely világbajnokot győzött le. Később, 2016-ban a Google AlphaGo programja legyőzte a Go bajnok Lee Sedolt, bemutatva a mesterséges intelligencia növekvő stratégiai gondolkodását.

6. Meta AI (a legjobb a társadalmi kontextus megértéséhez és a kreatív kifejezéshez)

via Meta AI

A Meta AI a társadalmi tudatosságra és a kulturális relevanciára összpontosít. Használja arra, hogy változatos közönségnek szóló, vonzó szövegeket, képeket vagy videókat készítsen. A szociális interakciók, trendek és árnyalatok mélyreható megértése megkülönbözteti ezt az eszközt a többi közül, mint olyan eszközt, amellyel értelmes és hatékony tartalmakat lehet készíteni.

Ez a platform különösen hasznos kreatív projektek és közösségi média aktivitás esetén, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy üzeneteik relevanciáját és hitelességét megőrizzék.

A Meta AI legjobb funkciói

Hozzon létre olyan tartalmakat, amelyek illeszkednek a társadalmi és kulturális kontextushoz, hogy hatékonyan vonzza a különböző közönségeket.

Használja ki a több formátumot támogató szöveg-, kép- és videokészítési funkciókat a különböző kommunikációs igények kielégítéséhez.

Elemezze a trendeket, és valós idejű javaslatokat adjon a célzottabb és relevánsabb üzenetek érdekében.

Az érzelmi jelzések alapján alakítsa ki válaszait, hogy empatikus és megfelelő tartalmat nyújtson.

A Meta AI korlátai

A Meta ökoszisztémára való erős támaszkodás korlátozhatja a rugalmasságot azoknak a felhasználóknak, akik nem használják annak platformjait.

hez képest korlátozott funkcionalitás technikai vagy tudományos feladatokhoz, más AI eszközök használata esetén

A Meta ökoszisztémában az adatok felhasználásának jellege miatt adatvédelmi aggályok merülhetnek fel.

A külső eszközökkel való integrációs lehetőségek korlátozottak az önálló platformokhoz képest.

Meta AI árak

Ingyenes

Meta AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2350+ értékelés)

🔍 Tudta? Egyes AI eszközök képesek előre jelezni a betegségeket, még mielőtt a tünetek megjelennek. Például a Google DeepMind egy olyan AI-t hozott létre, amely akár 48 órával előre képes megjósolni a veseelégtelenséget, így kritikus időt nyerve az orvosoknak.

7. Google Gemini (a legjobb multimodális intelligencia és fejlett problémamegoldáshoz)

via Gemini

A Google Gemini szöveg-, kép- és kódfeldolgozási képességeket egyesít egyetlen platformon. A Google Workspace eszközökkel való mély integrációja zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosít, így praktikus választás azoknak a csapatoknak, amelyek termelékenységüket szeretnék növelni.

A Gemini multimodális képességei átfogó megoldást nyújtanak a különböző kihívások kezelésére, így analitikai és kreatív feladatokhoz egyaránt alkalmas.

A Google Gemini legjobb funkciói

Feldolgozza a szövegeket, képeket és kódokat egy platformon, hogy megoldja a különböző bemeneteket igénylő problémákat.

Integrálja a Google Workspace-szel a kutatás, elemzés és együttműködési feladatok közötti zökkenőmentes átmenet érdekében.

Adatvizualizációk létrehozása és komplex számítások elvégzése a döntéshozatal támogatására

Hozzon létre valós idejű betekintést a Google hatalmas tudásbázisának és keresési képességeinek kihasználásával.

A Google Gemini korlátai

A teljes funkcionalitáshoz Google-fiók szükséges, ami akadályt jelenthet a nem Google-felhasználók számára.

A teljesítmény a végzett feladat összetettségétől függően változhat.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A mesterséges intelligencia piacának növekedése 2025 és 2030 között várhatóan 27,67% lesz (CAGR), és 2030-ra eléri a 826,7 milliárd dolláros piaci értéket.

8. Poe (A legjobb AI-modell kísérletezéshez és tanuláshoz)

via Poe

A Poe egyszerű módszert kínál több AI-modell használatára és összehasonlítására. Azok számára készült, akik különböző AI-feladatokkal szeretnének kísérletezni, ezért különösen hasznos oktatási, kutatási és kreatív problémamegoldási célokra.

A platform felhasználóbarát felülete és a közösség által vezérelt tartalom megosztása ösztönzi a tanulást és az együttműködést, lehetővé téve az AI képességeinek felfedezését különböző kontextusokban.

A Poe legjobb funkciói

Hasonlítsa össze a különböző AI-modellek eredményeit, hogy jobban megértse azok erősségeit és korlátait.

Testreszabhatja a csevegő felületet és a promptokat konkrét felhasználási esetekhez, javítva ezzel a használhatóságot és az alkalmazkodóképességet.

Hozzáférés a közösség által létrehozott tartalmakhoz és könyvtárakhoz az együttműködés és a tudásmegosztás javítása érdekében.

Fedezze fel az AI képességeit útközben a Poe intuitív mobil és asztali felületének segítségével.

Poe korlátai

A válaszok minősége modellek között jelentősen eltér, ami befolyásolhatja a megbízhatóságot.

Nincs állandó memória a munkamenetek között, ezért kevésbé alkalmas folyamatban lévő projektekhez.

Poe árak

Havi díj: 19,99 USD/hó

Éves: 199,99 USD/év

Poe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A Microsoft által 2016-ban elindított Tay csevegőrobotot úgy tervezték, hogy a felhasználói interakciókból tanuljon. Sajnos azonban 24 órán belül sértő válaszokat kezdett generálni a nem megfelelő bemeneteknek való kitettség miatt, ami jól mutatja a szűretlen gépi tanulás kockázatait.

9. Character. ai (A legjobb személyre szabott AI interakciókhoz és kreatív szerepjátékokhoz)

A Character. ai személyre szabott és vonzó AI-vezérelt interakciók kidolgozására specializálódott. Egyedi AI-karaktereket hozhat létre történetmeséléshez, szerepjátékhoz vagy oktatási szimulációkhoz, viselkedésüket konkrét forgatókönyvekhez vagy tanulási célokhoz igazítva.

A platform képes fenntartani a személyiségek konzisztenciáját és az érzelmi tudatosságot, ezért kiváló választás kreatív íráshoz vagy interaktív forgatókönyvekhez. Különösen alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik kreatív és rugalmas beszélgetési élményt keresnek.

A Character.ai legjobb funkciói

Tervezzen egyedi AI-személyiségeket, amelyek képesek alkalmazkodni különböző helyzetekhez, beleértve a történetmesélést és a szerepjátékot is.

Tartsa fenn a karakterek állandó memóriáját a hosszú távú beszélgetések és a narratív folytonosság támogatása érdekében.

Ossza meg egyedi karaktereit a felhasználói közösséggel, elősegítve az együttműködést és a kreativitást.

Szimuláljon hatékonyan oktatási helyzeteket a tanulás és az elkötelezettség javítása érdekében.

Character.ai korlátai

Korlátozott funkcionalitás analitikai vagy adatigényes feladatokhoz, ami csökkenti a sokoldalúságát.

A külső eszközökkel való integrációs képességek minimálisak, ezért kevésbé alkalmas professzionális alkalmazásokhoz.

Character. ai árak

Ingyenes

Prémium: 9,99 USD/hó felhasználónként

Character. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🤝 Barátos emlékeztető: Az AI nem tökéletes – néha elvétheti a célt. Legyen türelmes, és adjon egyértelműbb utasításokat, ha pontosabb eredményekre van szüksége. Fedezze fel olyan technikákat, mint a gondolatlánc-ösztönzés.

10. Jasper AI (A legjobb személyre szabott tartalomkészítéshez és marketingstratégiákhoz)

via Jasper

A Jasper AI egy sokoldalú írási asszisztens, amely segít blogok, e-mailek, közösségi média és egyéb tartalmak létrehozásában. AI-je a bevitt adatok alapján generál szöveget, így Ön a nulláról indulás helyett a vonzó üzenetek megfogalmazására koncentrálhat.

Az eszköz különböző hangnemeket és nyelveket támogat, így tartalmát különböző közönségekhez és piacokhoz igazíthatja. Ha felhasználóbarát platformot keres, amely kielégíti a különböző írásbeli igényeket, a Jasper AI a Grok AI-hoz képest nagyfokú rugalmasságot kínál.

A Jasper AI legjobb funkciói

Készítsen gyorsan részletes blogbejegyzéseket, jelentéseket és egyéb hosszú formátumú tartalmakat, hogy erős kiindulási pontot biztosítson magának.

Használja a Surfer SEO SEO-vezérelt funkcióit, hogy tartalma jó helyezést érjen el, miközben releváns marad a közönsége számára.

Takarítson meg időt olyan sablonokkal, amelyek konkrét célokra lettek tervezve, például e-mail kampányokhoz, hirdetések szövegéhez és közösségi média frissítésekhez.

Írjon több nyelven, így külső fordítási szolgáltatások igénybevétele nélkül is kapcsolatba léphet a globális közönséggel.

A Jasper AI korlátai

Nem teszi lehetővé az AI kimenetek mélyreható testreszabását, ami korlátozónak tűnhet, ha nagyobb kontrollt szeretne.

A fejlett funkciók, például a hosszú formátumú tartalom generálása csak magasabb szintű csomaggal érhető el.

A felület túl bonyolultnak tűnhet azoknak a kezdőknek, akik még csak most tanulják az AI-alapú írási eszközök használatát.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Előny: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

🤝 Barátos emlékeztető: Mindig ellenőrizze az AI által nyújtott információkat, különösen kutatási vagy szakmai feladatok esetén. Bár ez egy nagyszerű eszköz, a tények ellenőrzése segít biztosítani a pontosságot.

11. ChatGPT (A legjobb sokoldalú beszélgetésekhez és feladatokhoz)

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT ingyenes hozzáférést kínál számos funkcióhoz, mind hétköznapi, mind professzionális felhasználásra. Kreatív íráshoz, kódolási segítséghez vagy mélyreható elemzéshez is megbízhatóan használható, így sokoldalú választás különböző feladatokhoz.

Felhasználóbarát felülete és rendszeres frissítései javítják a használhatóságot, míg plugin-ökoszisztémája speciális igényekhez igazodó funkciókkal bővíti a lehetőségeket. A ChatGPT alkalmazkodóképessége lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék a különböző kihívásokat, alkalmazásai pedig széles körűek és mélyrehatóak.

Hasonlítsa össze a ChatGPT-t és a Grok AI-t!

A ChatGPT legjobb funkciói

Kezelje könnyedén a kreatív írást, a műszaki dokumentációt és a kódolási feladatokat, támogatva a különböző munkafolyamatokat.

Fokozza a funkcionalitást egy kiterjedt plugin-ökoszisztéma segítségével olyan feladatokhoz, mint a fájlkezelés és a webes hozzáférés.

Vezessen természetes, folyékony beszélgetéseket különböző témákról a beszélgető AI chatbot segítségével.

Hozzon létre fotórealisztikus képeket és vizuális elemeket a DALL·E integrációval, amely lehetővé teszi, hogy egyedi vizuális elemeket hozzon létre projektjeihez vagy ötleteihez.

A ChatGPT korlátai

Az alapmodell korlátozott kontextusablaka csökkenti a hosszabb beszélgetések kezelésének képességét.

Nem lehet közvetlenül manipulálni a fájlokat, vagy bizonyos fejlett integrációkat végrehajtani.

ChatGPT árak

Személyes Ingyenes Plus: 20 USD/hó Pro: 200 USD/hó

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Előny: 200 USD/hó

Üzleti csapat: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Előny: 200 USD/hó

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A ChatGPT 2023 januárjában elérte a 100 millió havi aktív felhasználót, ezzel a leggyorsabban növekvő alkalmazássá vált, amíg a Threads 2023 júliusában meg nem előzte.

📖 Olvassa el még: A 20 legjobb ChatGPT alternatíva

AI + ClickUp = Valóban működő csapatmunka

A megfelelő eszköz megtalálása döntő jelentőségű lehet a csapat munkájának hatékonysága szempontjából.

Akár a projektjeinek racionalizálására, a csapatának összehangolására, akár csak a mindennapok megkönnyítésére keres valamit, biztosan talál magának megfelelő eszközt. Az itt bemutatott eszközök mindegyike valami egyedi előnyt kínál, így csak azt kell kitalálnia, hogy melyik a legalkalmasabb az Ön számára.

Ennek ellenére a ClickUp nehéz legyőzni. Minden megtalálható benne, amire szükség van a szervezettséghez, a jobb kommunikációhoz és a hatékonyabb munkavégzéshez – mindez egy helyen.

Segítségre van szüksége a határidők nyomon követésében? Biztosra akar menni, hogy mindenki ugyanazon az oldalon áll? A ClickUp segít Önnek.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!