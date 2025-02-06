A 10 legjobb operatív CRM-eszköz az üzleti folyamatok racionalizálásához

Játszott már „Whack-a-Mole” játékot? Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) gyakran olyan érzést kelt, mintha egy ilyen játékban ragadt volna, és a lehető leggyorsabban próbálná elvégezni a feladatokat.

Az ügyféladatok, az értékesítési frissítések és a marketingkampányok kezelése soha nem áll le.

Itt jönnek jól az operatív CRM-eszközök. Szervezik, automatizálják és optimalizálják a folyamatokat, segítve Önt a rohanó üzleti életben.

Ebben a cikkben bemutatunk 10 operatív CRM eszközt, amelyekkel könnyedén kezelheti ügyfélkapcsolatait.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha gyors áttekintést szeretne kapni a legjobb operatív CRM-eszközökről, itt van: ClickUp: A legjobb testreszabható CRM, zökkenőmentes csapatmunkával A legjobb testreszabható CRM, zökkenőmentes csapatmunkával

HubSpot CRM: A legjobb felhasználóbarát felület marketingintegrációval

Salesforce Sales Cloud: A legjobb átfogó CRM fejlett testreszabási lehetőségekkel

Zoho CRM: A legjobb ár-érték arányú CRM többcsatornás kommunikációval

Pipedrive: A legjobb értékesítésközpontú CRM vizuális folyamatkezeléssel

Freshsales: A legjobb AI-alapú CRM lead scoring funkcióval

Bitrix24: A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment funkcióval

Insightly: A legjobb CRM és projektmenedzsment integrációhoz

Monday CRM: A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz, intuitív felülettel.

Copper: A legjobb a zökkenőmentes Google Workspace integrációhoz

Amikor kiválasztja a vállalkozásának legmegfelelőbb operatív CRM-eszközöket, összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek segítenek elérni üzleti céljait:

Ügyféladatok kezelése: Győződjön meg arról, hogy a CRM képes tárolni és elemezni a releváns ügyféladatokat és az értékesítési teljesítményt. Keressen olyan funkciókat, amelyek megkönnyítik az ügyféladatokhoz való hozzáférést a személyre szabott interakciók érdekében.

Értékesítési és marketing automatizálás: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, például az e-mail kampányokat és a nyomon követést. Támogassa az értékesítési folyamatokat olyan eszközökkel, amelyek kezelik az értékesítési csatornát és növelik az értékesítési és marketing csapatok termelékenységét.

Pipeline menedzsment: Olyan eszközökre koncentráljon, amelyek támogatják az értékesítési folyamatok menedzsmentjét és betekintést nyújtanak az értékesítési ciklus minden szakaszába. Egy vizuális értékesítési pipeline-t kínáló eszköz megkönnyítheti ezt a feladatot.

Ügyfélkapcsolatok nyomon követése: Keressen egy jó, Keressen egy jó, ügyfélközpontú operatív CRM rendszert, amely rögzíti az összes ügyfélszolgálati interakciót, e-mailt és hívást. Ezek az információk segítenek javítani az ügyfélelégedettséget és az ügyfélmegtartást.

Integráció és testreszabás: Válasszon olyan, mélyen testreszabható értékesítési CRM-platformokat, amelyek alkalmazkodnak az üzleti igényeihez. Gondoskodjon arról, hogy a CRM zökkenőmentesen integrálódjon a meglévő eszközeihez, például a projektmenedzsment- vagy marketing szoftverekhez.

Elemzés és jelentések: Az olyan funkciók, mint az értékesítési előrejelzés, segíthetnek a trendek előrejelzésében és az erőforrások ésszerű elosztásában. Keressen olyan eszközöket, amelyek értékesítési jelentéseket és betekintést nyújtanak az értékesítési teljesítménybe.

Felhasználóbarát felület: A könnyen használható felülettel rendelkező CRM-platform csökkenti az IT-csapatoktól való függőséget és kiküszöböli az olyan akadályokat, mint a manuális adatbevitel.

Skálázhatóság és költség: Értékelje az árazási modellt, például a felhasználónkénti csomagokat, hogy a választott CRM illeszkedjen a költségvetéséhez. Győződjön meg arról, hogy a CRM skálázható az üzleti növekedéssel, támogatva a nagyobb csapatokat és több ügyfélkapcsolatot.

A megfelelő CRM eszköz használata jelentősen megváltoztathatja a helyzetet: a végtelen táblázatok, az elmulasztott visszajelzések és a frusztrált ügyfelek helyett könnyedén nyomon követheti minden potenciális ügyfelet, automatizálhatja az unalmas feladatokat, és erősebb, személyre szabottabb kapcsolatokat építhet ki.

1. ClickUp (A legjobb testreszabható CRM, zökkenőmentes csapatmunkával)

Alakítsa át ügyfélkapcsolatait az all-in-one ClickUp CRM megoldással!

Valaha is vágyott már egy olyan CRM alkalmazásra, amely mindent megcsinál? A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével olyan munkafolyamatokat hozhat létre és testreszabhat, amelyek tökéletesen illeszkednek vállalkozásához.

Használja az egyéni nézeteket, például a listát, a Kanban táblát és a Gantt-diagramokat, hogy hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket és nyomon kövesse az ügyfélkapcsolatokat az értékesítési folyamat különböző szakaszaiban.

Képzelje el csapata előrehaladását és kövesse nyomon a sikereket a ClickUp Dashboards segítségével.

Konszolidálja a KPI-ket a testreszabható ClickUp Dashboards-ban, hogy egy helyen vizualizálhassa és elemezze az értékesítési és marketing mutatókat. Ez a központosított megközelítés biztosítja, hogy csapata gyorsan hozzáférjen a fontos adatokhoz, megkönnyítve a tájékozott döntéshozatalt és a személyre szabott ügyfélkapcsolatokat.

Gyorsabb kommunikáció és egyszerű együttműködés a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat segítségével egy helyen összegyűjtheti munkáit és üzeneteit, és valós időben együttműködhet csapatával. Lehetővé teszi, hogy közvetlenül a csevegőüzenetekből hozzon létre és kezeljen feladatokat, egyetlen kattintással a megbeszéléseket cselekvésre késztető tételekké alakítva. Ez az integráció biztosítja azt is, hogy minden beszélgetés automatikusan összekapcsolódjon a releváns feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel, így biztosítva a kontextust és a folytonosságot az ügyfelekkel való interakciókban.

Maradjon szervezett és teljesítse a teendőit a ClickUp Tasks segítségével!

Kezelje hatékonyan a teendőit a ClickUp Tasks segítségével. Rendeljen hozzá feladatokat, állítson be prioritásokat és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy az ügyfélkapcsolat-kezelés minden aspektusa gyors és hatékony legyen.

További segítségre van szüksége? A ClickUp számos, CRM-folyamatokhoz tervezett sablont kínál. Ezek a használatra kész sablonok egyszerűsítik az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatokat, így időt és energiát takaríthat meg.

Például a ClickUp CRM sablon segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, az üzleteket, a fiókokat és a kapcsolatokat. Az ügyfélkapcsolatok előrehaladásának nyomon követéséhez egyedi állapotok, a lényeges információk (pl. elérhetőségek és iparág) rögzítéséhez pedig egyedi mezők állnak rendelkezésre, amelyek több nézetben is elérhetők, így könnyen hozzáférhetők és kezelhetők.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát. Ha például értékesítési folyamatot kezel, állítson be egy automatizálást, amely automatikusan áthelyezi a feladatot a „Tárgyalás” oszlopba, amikor az állapot „Ajánlat elküldve” -re változik. Mentse el az automatizálást, és figyelje, ahogy zökkenőmentesen fut a háttérben. Takarítson meg időt és egyszerűsítse a munkafolyamatokat a hatékony ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi üzleti folyamatainak, az ügyfelek bevonásától a szolgáltatások automatizálásáig.

Használja ki a népszerű eszközökkel, például a Slackkel, a Google Drive-val és a Salesforce-szal való integrációt a műveletek egyszerűsítéséhez.

Személyre szabott jelentéseket készíthet az értékesítési teljesítmény elemzéséhez, a trendek előrejelzéséhez és az ügyfélmegtartás javításához.

Használja a ClickUp Brain-t , a ClickUp natív AI asszisztensét az ügyfelekkel való interakciókhoz, az adatbevitel és a nyomonkövetési emlékeztetők automatizálásához, valamint az ügyfelek viselkedésének megismeréséhez, hogy személyre szabhassa a kapcsolattartást és egyszerűsíthesse a kommunikációt.

A ClickUp korlátai

A tanulási görbe meredek lehet a szoftver kiterjedt funkciói miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési ciklusokig, a csapatkommunikációig és a gyártási ütemtervekig. A teljes testreszabhatóságnak köszönhetően a ClickUp rugalmasan használható, és minden teret a saját igényeinek megfelelően alakíthat. Tetszik az is, hogy vendégeket is meghívhatok, és ezzel a funkcióval ügyfeleim valós időben követhetik nyomon termékeik gyártási szakaszait, a Gant-diagram pedig lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen lássak, és teljes áttekintést kapjak a gyártási tervről.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési ciklusokig, a csapatkommunikációig és a gyártási ütemtervekig. A teljes testreszabhatóságnak köszönhetően a ClickUp rugalmasan használható, és minden teret a saját igényeinek megfelelően alakíthat. Tetszik az is, hogy vendégeket is meghívhatok, és ezzel a funkcióval ügyfeleim valós időben követhetik nyomon termékeik gyártási szakaszait, a Gant-diagram pedig lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen lássak, és teljes áttekintést kapjak a gyártási tervről.

2. HubSpot CRM (A legjobb felhasználóbarát felület marketingintegrációval)

via HubSpot

Olyan CRM-et keres, amely természetes kiegészítője csapatának?

A HubSpot CRM egy intuitív platform, amely integrálja a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot, így kedvelt eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ügyfélkapcsolataik fejlesztésére törekednek.

A HubSpot CRM egyik legnépszerűbb funkciója a központi irányítópult, amely teljes áttekintést nyújt a felhasználóknak az értékesítési és marketingstratégiájukról. Használja az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére, az értékesítési előrejelzések figyelemmel kísérésére, sőt, a csapat teljesítményének valós idejű frissítéseinek megtekintésére is.

Ez az operatív CRM szoftver megkönnyíti a marketingkampányok létrehozását és nyomon követését, a személyre szabott e-mailek küldését és az értékesítési teljesítmény mutatóinak elemzését.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

A beépített találkozóütemező segítségével a CRM-ből ütemezheti az e-maileket és a találkozókat.

Használja ki a beépített integrációkat az e-mail sablonokkal az e-mail kampányok automatizálásához.

Elemezze az értékesítési teljesítményt olyan értékesítési irányítópultokkal , amelyek mérik a marketingkampányok, hirdetések és potenciális ügyfelek generálására irányuló erőfeszítések hatékonyságát.

A HubSpot CRM korlátai

Egyes fejlett funkciókhoz magasabb szintű előfizetés szükséges.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter Customer Platform: 16 USD/hó (egy felhasználói helyet tartalmaz; további felhasználói helyek ára 20 USD/hó)

Professzionális ügyfélplatform: 1300 USD/hó (öt felhasználói helyet tartalmaz; további felhasználói helyek ára 50 USD/hó)

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó (hét felhasználói helyet tartalmaz; minden további felhasználói hely 75 USD/hó)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valós felhasználók?

Körülbelül 6 hónapja vezettük be a HubSpotot a cégünknél. Nagyszerű, hogy értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatainknak most már egy helyen van az összes adatuk. Korábban az összes kapcsolatunk szétszórtan volt a Gmailben, a weboldalunkon, véletlenszerű táblázatokban és post-it cetliken... igen, szükségünk volt rá.

Körülbelül 6 hónapja vezettük be a HubSpotot a cégünknél. Nagyszerű, hogy értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatainknak most már egy helyen van az összes adatuk. Korábban az összes kapcsolatunk szétszórtan volt a Gmailben, a weboldalunkon, véletlenszerű táblázatokban és post-it cetliken... igen, szükségünk volt rá.

👀 Tudta? 1957-ben a Life Circulation Company, amely később DialAmerica néven vált ismertté, megalakította az első belső értékesítési csapatot az Egyesült Államokban, amely kizárólag nőkből állt!

3. Salesforce Sales Cloud (A legjobb átfogó CRM fejlett testreszabási lehetőségekkel)

via Salesforce

A Salesforce Sales Cloud átfogó eszközkészletet kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, az értékesítési folyamatok automatizálásához és a fejlett elemzések révén mélyreható betekintés biztosításához.

Funkciói támogatják az egyedi munkafolyamatokat, a komplex értékesítési folyamatokat és a nagy értékesítési csapatokat. Kiterjedt integrációs képességei lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal kapcsolódjanak össze, létrehozva egy egységes ökoszisztémát, amely támogatja a különböző üzleti funkciókat.

Ezenkívül a Salesforce Sales Cloud átfogó pipeline-kezelő eszközöket kínál, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak az értékesítési folyamatba. Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy nyomon kövessék az üzletkötések előrehaladását, és elősegítse a proaktív adatkezelést és ügyfélkapcsolat-kezelést.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Szinkronizálja automatikusan az e-mailek és a naptár tartalmát, valamint a CRM-adatokat a Salesforce Einstein funkcióval.

Használjon robusztus jelentéskészítő eszközöket az üzleti teljesítmény nyomon követéséhez.

A beépített kommunikációs funkciók és együttműködési eszközök, például a Chatter segítségével együttműködhet a csapat tagjaival.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A platform összetett lehet, megtanulása és teljes körű kihasználása időt igényel.

A kezdőcsomagban nem elérhetőek olyan vonzó funkciók, mint az előrejelzés és az árajánlatkezelés.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 700 értékelés)

4. Zoho CRM (A legjobb ár-érték arányú CRM többcsatornás kommunikációval)

via Zoho

Olyan operatív és analitikai CRM-et keres, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, és összes kommunikációs csatornáját egy helyen egyesíti? Akkor ez a megfelelő megoldás az Ön számára.

A Zoho CRM egy operatív CRM eszköz minden méretű vállalkozás számára. Különösen népszerű a kis- és középvállalkozások körében, amelyek költséghatékony, ugyanakkor funkciókban gazdag megoldást keresnek az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési ciklusok racionalizálására.

A platform könnyedén kezeli a többcsatornás kommunikációt. Az e-mailektől és telefonhívásoktól a live chatig és a közösségi médiáig, a Zoho biztosítja, hogy az ügyfelekkel azok által preferált platformokon lépjen kapcsolatba.

Az olyan feladatok, mint a potenciális ügyfelek felkutatása, a nyomon követési emlékeztetők és az e-mailes kampányok automatizálhatók, így értékes időt takaríthat meg értékesítési és marketingcsapatainak.

A Zoho CRM legjobb funkciói

A SalesSignals funkcióval valós idejű értesítéseket kaphat, amikor egy ügyfél interakcióba lép az Ön e-mailjeivel, weboldalával vagy közösségi média bejegyzéseivel.

Az AI-alapú asszisztens, Zia segítségével azonosíthatja és elemezheti az értékesítési teljesítményt és trendeket az adataiban.

Elemezze az értékesítési teljesítményt és az értékesítési feladatokat fejlett jelentéskészítő eszközökkel, hogy stratégiai döntéseket hozhasson.

A Zoho CRM korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület kevésbé intuitív, mint más CRM-eké.

Az AI eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Zoho CRM árak

Ingyenes

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát. Ezenkívül az elemzési modul nagyon teljes körű és hasznos a döntéshozatalhoz.

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát. Ezenkívül az elemzési modul nagyon teljes körű és hasznos a döntéshozatalhoz.

5. Pipedrive (A legjobb értékesítésközpontú CRM vizuális folyamatkezeléssel)

via Pipedrive

Szeretné áttekintni az egész értékesítési ciklust, minden üzletet és minden szakaszt áttekinthetően? Akkor a Pipedrive az Ön számára ideális választás.

Ez egy CRM értékesítési eszköz, amelyet kifejezetten azért terveztek, hogy Ön és értékesítési csapata szervezett, koncentrált és a terv szerint haladjon, hogy több üzletet köthessenek.

Akár ingatlanügynök, szoftverértékesítő vagy bármely más iparágban dolgozik, a testreszabható folyamatok alkalmazkodnak csapata igényeihez.

A Pipedrive Insights és Reporting eszközei szintén lenyűgözőek. Jelentéseket készíthet a teljesítmény nyomon követéséhez és a pipeline konverziós arányok elemzéséhez.

Egyszerűsége, valamint olyan hatékony funkciói, mint a mobilalkalmazások és az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a Google Workspace és a Trello, ideális választássá teszik azoknak az értékesítési szakembereknek, akik egy funkcionális és könnyen használható CRM-et keresnek.

A Pipedrive legjobb funkciói

Szinkronizálja az összes e-mail levelezést a CRM-mel a Smart Email BCC funkcióval.

A Pipedrive ügyletkezelő eszközeivel jegyzeteket fűzhet, emlékeztetőket állíthat be és fájlokat csatolhat közvetlenül az ügyletekhez.

Tervezze meg a hívásokat, találkozókat és a nyomon követéseket közvetlenül az eszközön belül, a tevékenységek ütemezésével.

Vizualizálja és kezelje értékesítési folyamatát egy intuitív drag-and-drop felület segítségével.

A Pipedrive korlátai

A marketing automatizálás funkciói más operatív CRM szoftverekhez képest korlátozottak.

Pipedrive árak

Alapvető: 24 USD/hó/felhasználó

Haladó: 44 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 64 USD/hó/felhasználó

Teljesítmény: 79 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 129 USD/hó/felhasználó

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?

A Pipedrive sikeresen úgy alakította ki CRM-jét, hogy figyelembe vette azokat az embereket is, akik nem feltétlenül szakértők a komplex szoftverek használatában. Egyszerűvé tették a rendszert anélkül, hogy a kritikus funkciókat feláldozták volna. Mi minden nap használjuk egyszerű értékesítési feladatoktól bonyolult pályázatokig és projektekig, és a Pipedrive biztosítja az összes tevékenység nyomon követését a lead-in-től a lezárásig.

A Pipedrive sikeresen úgy alakította ki CRM-jét, hogy figyelembe vette azokat az embereket is, akik nem feltétlenül szakértők a komplex szoftverek használatában. Egyszerűvé tették a rendszert anélkül, hogy a kritikus funkciókat feláldozták volna. Mi minden nap használjuk egyszerű értékesítési feladatoktól bonyolult pályázatokig és projektekig, és a Pipedrive biztosítja az összes tevékenység nyomon követését a lead-in-től a lezárásig.

6. Freshsales (A legjobb AI-alapú CRM lead scoring funkcióval)

via Freshsales

A Freshsales ötvözi a szolgáltatásautomatizálást, az elemzéseket és az intuitív felületet, hogy az értékesítéskezelés okosabbá és gyorsabbá váljon.

Ez az egyik legjobb példa a teljes mértékben mesterséges intelligenciával működő operatív CRM szoftverekre. Olyan szolgáltató vállalkozásoknak szól, amelyek erőfeszítéseiket a nagy értékű lehetőségekre szeretnék összpontosítani.

Mobilalkalmazásának köszönhetően a Freshsales távoli csapatok számára is hatékony eszköz. Az alkalmazás lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy útközben is kezeljék a potenciális ügyfeleket, frissítsék az üzletkötési szakaszokat és hozzáférjenek az ügyféladatokhoz.

Végül, a Freshsales jelentéskészítő és elemző eszközei mélyreható betekintést nyújtanak az értékesítési teljesítményébe, függetlenül attól, hogy a konverziós arányokat követi nyomon, egy marketingkampány sikerét elemzi vagy trendeket jósol.

A Freshsales legjobb funkciói

Vezessen be AI-alapú lead scoring rendszert, hogy a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelekre koncentrálhasson.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a potenciális ügyfelek ápolásához az értékesítési sorrend funkcióval, amely megkönnyíti a potenciális ügyfelek irányítását.

Összesítse az összes ügyfélkapcsolatot – e-maileket, hívásokat, csevegéseket és találkozókat – egy egységes nézetben, 360 fokos ügyfélprofilokkal.

Automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat a hatékonyság növelése és a manuális munkák csökkentése érdekében.

A Freshsales korlátai

Egyes felhasználók számára a testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek más operatív CRM-ekhez képest.

Freshsales árak

Növekedés: 9 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással)

Pro: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (610+ értékelés)

7. Bitrix24 (A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsmenttel)

via Bitrix24

Ha olyan operatív CRM eszközt keres, amely integrálja az ügyfélkapcsolat-kezelést a csapatmunkával és az értékesítési projektmenedzsmenttel, akkor a Bitrix24 jó választás lehet.

A Bitrix24 egy all-in-one operatív CRM szoftver, amelyet minden méretű szervezet üzleti folyamatainak kezelésére terveztek. A kis startupoktól a nagyvállalatokig a Bitrix24 átfogó eszközkészletet kínál a termelékenység növeléséhez és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A Bitrix24 CRM-rendszere központosítja az ügyféladatokat, nyomon követi az interakciókat és automatizálja az értékesítési feladatokat. Ez a funkció különösen előnyös azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek célja a ügyfélkommunikáció szervezett nyilvántartása.

Mivel a Bitrix24 projektmenedzsment eszközöket is kínál, marketingcsapatai felhasználhatják azt projektek tervezésére, szervezésére és nyomon követésére, valamint a részlegek közötti együttműködésre.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Kezelje projektjeit és feladatait integrált eszközökkel, amelyek különböző módszertanokat támogatnak, beleértve a Kanban és a Gantt diagramokat.

Hozzon létre és testreszabjon weboldalakat a beépített weboldal-készítővel.

Hozzáférés AI-alapú értékesítési támogatáshoz, hogy betekintést és ajánlásokat kapjon, támogatva az adatalapú döntéshozatalt.

A Bitrix24 korlátai

A funkciók összetettsége miatt az új felhasználóknak hosszú tanulási folyamaton kell átesniük, ami további időt igényelhet a képzés és az alkalmazkodás terén.

Bitrix24 árak

Ingyenes

Alap: 61 USD/hó (öt felhasználót tartalmaz)

Alapcsomag: 124 USD/hó (50 felhasználót tartalmaz)

Professzionális: 249 USD/hó (100 felhasználót tartalmaz)

Vállalati: 499 USD/hó-tól (250+ felhasználót tartalmaz)

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (540+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (920+ értékelés)

8. Insightly (A legjobb CRM és projektmenedzsment integrációhoz)

via Insightly

Az Insightly egy egységes CRM-megoldás, amelynek segítségével a vállalkozások könnyedén kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat és a projektmunkafolyamatokat.

Értékesítési csapata is profitálhat az Insightly vezető útvonaltervezési és értékesítési folyamatkezelési funkcióiból, amelyek automatizálják a potenciális ügyfelek elosztását és valós idejű betekintést nyújtanak az üzletkötési szakaszokba.

Ezenkívül az Insightly testreszabható irányítópultjai és fejlett jelentéskészítő eszközei értékes betekintést nyújtanak az üzleti teljesítménybe. A felhasználók igényeiknek megfelelő jelentéseket készíthetnek, ami megkönnyíti a tájékozott döntéshozatalt és a stratégiai tervezést.

Az Insightly legjobb funkciói

Integrálja a projektmenedzsmentet a CRM-mel, hogy az ügyfelek projektjeit a kezdetektől a befejezésig felügyelhesse.

Hozzáférés mobil alkalmazásokhoz az ügyfélkapcsolatok és projektek kezeléséhez útközben

Automatizálja a potenciális ügyfelek kiosztását, hogy a megfelelő csapat tagjai gyors és megfelelő módon tudjanak utánajárni az ügyeknek.

Az Insightly korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek, amelyek nem feltétlenül felelnek meg azoknak a vállalkozásoknak az igényeinek, amelyek rendkívül testreszabott munkafolyamatokra szorulnak.

A fejlett funkciók többségének használatához az ügyfeleknek meg kell vásárolniuk a vállalati CRM csomagot.

Insightly árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (910+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (650+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A hideghívásokra a legalkalmasabb időpontok a reggel 8:00 és 9:00, valamint a délután 4:00 és 5:00 között vannak, feltéve, hogy az Ön időzónáján belül telefonál (ha nem, akkor igazodjon ahhoz az időzónához, ahová telefonál).

9. monday CRM by monday. com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz intuitív felülettel)

Mit szólna egy olyan operatív CRM-rendszerhez, amely egyszerre rendkívül testreszabható és felhasználóbarát? Ha a válasza igen, akkor a monday CRM lehet a megfelelő választás az Ön számára.

A monday.com minden méretű csapatnak jól működik, a startupoktól a nagyvállalatokig, amelyek egyetlen intuitív felületen keresik az értékesítési folyamatok kezelését, az adatkezelést és az ügyfélkapcsolat-kezelést.

Emellett integrációs képességei lehetővé teszik, hogy minden fontos alkalmazása harmonikusan működjön együtt, létrehozva egy összetartó ökoszisztémát, amely támogatja csapata munkamenetét.

A monday CRM legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat kódolás nélküli automatizálással, növelve ezzel a hatékonyságot és a pontosságot.

Dinamikus táblák, ütemtervek és Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja a projekt előrehaladását, biztosítva ezzel a átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

A beépített kommunikációs funkciók segítségével valós időben együttműködhet a csapat tagjaival, elősegítve a csapatmunkát és az összehangolást.

A monday CRM korlátai

Az árak emelkedhetnek a felhasználók számának növekedésével és a fejlett funkciók hozzáadásával, ami költségtudatos csapatok számára fontos szempont lehet.

A kezdeti beállítás időt igényelhet a teljes testreszabáshoz és a meglévő munkafolyamatokba való integráláshoz, ami késleltetheti az azonnali bevezetést.

monday CRM árak

Alap: 15 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 20 USD/hó/felhasználó

Pro: 33 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (910+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak a monday CRM-ről a valós felhasználók?

Csapatunk imádja a monday CRM rugalmasságát. A monday-en sok olyan dolgot meg tudunk csinálni, amit más szoftverekkel nem (vagy csak sok egyedi/fejlesztői támogatással). Imádjuk azt is, hogy milyen könnyen integrálható a monday munkamenedzsmenttel és űrlapokkal, amelyeket már több éve használunk, így a CRM kiépítése is könnyebb volt.

Csapatunk imádja a monday CRM rugalmasságát. A monday-en sok olyan dolgot meg tudunk csinálni, amit más szoftverekkel nem (vagy csak sok egyedi/fejlesztői támogatással). Imádjuk azt is, hogy milyen könnyen integrálható a monday munkamenedzsmenttel és űrlapokkal, amelyeket már több éve használunk, így a CRM kiépítése is könnyebb volt.

10. Copper (A legjobb a Google Workspace zökkenőmentes integrációjához)

via Copper

Ha munkája nagymértékben támaszkodik a Google Workspace-re, és olyan operatív ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt keres, amely zökkenőmentesen integrálható más Google-alkalmazásokkal, akkor ez a CRM-eszköz az Ön számára ideális.

A Copper egy operatív CRM szoftver, amely közvetlenül integrálódik a Google Workspace-be, és így egy ismerős és intuitív környezetet teremt az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A kis- és középvállalkozások számára tervezett Copper beágyazódik a Gmailbe, a Naptárba és a Drive-ba, így a beérkező levelek mappájából kilépés nélkül kezelheti a potenciális ügyfeleket, nyomon követheti az e-maileket és ütemezheti a visszajelzéseket.

Ez az integráció azt jelenti, hogy kevesebb időt kell az alkalmazások közötti váltással tölteni, és több idő marad az ügyfélkapcsolatok építésére.

A Copper legjobb funkciói

A munkafolyamatok automatizálásával kezelje az ismétlődő feladatokat, így több időt szánhat stratégiai tevékenységekre.

Automatizálja az adatbevitelt az e-mailekből származó kapcsolattartási információk és interakciók rögzítésével, így CRM-je könnyedén naprakész marad.

A Copper korlátai

Az elérhető funkciók széles skálája miatt az új felhasználók számára potenciális tanulási görbe

Copper árak

Starter: 12 USD/hó/felhasználó

Alap: 29 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 134 USD/hó/felhasználó

Copper értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Kattintson ügyfeleire a ClickUp segítségével

Mindenki azt szeretné, ha csapata úgy működne, mint egy szimfónia – minden hangszer tökéletes harmóniában, minden hang pontosan időzítve. Ez az a koordináció és egyértelműség, amelyet a megfelelő operatív CRM eszköz hozhat vállalkozásába.

Ebben a cikkben bemutattuk a legjobb operatív CRM-rendszereket, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítési folyamatok racionalizálásában és a siker elérésében.

Minden eszköznek megvannak a maga egyedi erősségei, de ha a rugalmasság és az együttműködés kombinálásáról van szó, egy eszköz kiemelkedik a többi közül: a ClickUp.

A ClickUp egyszerűsíti a komplex folyamatokat anélkül, hogy túlterhelné csapatát. Az egyetlen területen kiemelkedő eszközökkel ellentétben a ClickUp több mint egy CRM – ez egy mindenre kiterjedő alkalmazás a projektmenedzsmenthez, az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséhez és a csapatok közötti együttműködéshez.

Kiterjedt testreszabási lehetőségei és zökkenőmentes integrációi biztosítják, hogy alkalmazkodjon vállalkozása egyedi igényeihez.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat ez a csapata számára. Végül is a hatékonyság és az ügyfélkapcsolatok fejlesztésének legjobb ideje most van.