A 10 legjobb szervezési eszköz diákok számára a termelékenység fenntartásához

A diákok élete komolyan nyomasztó lehet.
A véget nem érő feladatok, a vártnál gyorsabban közeledő határidők, a valahogy mindig teljes figyelmet igénylő csoportos projektek és a betartani szinte lehetetlen tanulási ütemtervek között sok mindenre kell figyelni.
De van egy jó hír: nem kell egyedül csinálnia.
A megfelelő szervezési eszközök jelentősen megkönnyíthetik az életét. Nem csak divatos teendőlisták vagy tervezők.
Ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy jó tanulmányi átlagot érj el, és kiemelkedj a karriered kezdetén.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 legjobb eszköz, amely segít kézben tartani a diákélet kaotikus helyzetét:
- ClickUp: A legjobb AI-alapú, all-in-one diákok számára készült termelékenységi eszköz
- Todoist: A legjobb minimalista feladatkezeléshez
- Notion: A legjobban testreszabható munkafolyamatokhoz
- Google Keep: A legjobb egyszerű jegyzetek és listák készítéséhez
- Microsoft OneNote: A legjobb részletes jegyzetek szervezéséhez
- Trello: A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez
- Evernote: A legjobb robusztus jegyzetelési funkciókhoz
- myHomework Student Planner: A legjobb egyszerű tanulmányi tervezéshez
- MyStudyLife: A legjobb a menetrendek és vizsgák kezeléséhez
- Any.do: A legjobb személyes és tanulmányi feladatok szinkronizálásához
Mit kell keresni a diákok számára készült szervezési eszközökben?
Mi teszi egy eszközt tökéletes választássá a diákok szervezettségének fenntartásához? Vegye figyelembe ezeket a legfontosabb jellemzőket:
- Könnyű használat: Válasszon olyan eszközt, amely intuitív felülettel rendelkezik, gyorsan beállítható és könnyen kezelhető. Nem akar órákat tölteni az eszköz megtanulásával (és lemaradni a teendőivel).
- Feladatok és határidők kezelése: Keressen teendőlistákat, emlékeztetőket és naptárnézeteket, hogy hatékonyan nyomon követhesse a feladatokat és a vizsgákat, és soha ne hagyjon ki egy fontos határidőt sem.
- Együttműködési funkciók: Priorizálja az eszközöket valós idejű megosztással, megjegyzésekkel és feladatdelegálással csoportos projektekhez.
- Tanulási tervezés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek sablonokat, jegyzetek szervezését és olyan funkciókat kínálnak, amelyek segítenek a tanulási ülések tervezésében és optimalizálásában.
- Integrációs lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen működik együtt az Ön által mindennap használt platformokkal, például a Google Drive-val vagy a Microsoft Office-szal.
- Megfizethetőség: Keressen ingyenes csomagokat vagy kedvező árú lehetőségeket, amelyek illeszkednek a diákok költségvetéséhez.
💡 Profi tipp: Használja ki az ingyenes próbaverziókat vagy demókat, mielőtt elkötelezi magát egy tanulási eszköz mellett. Így kipróbálhatja, hogy a funkciók mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.
A 10 legjobb szervezési eszköz diákok számára
Megértjük, hogy a diákok élete már így is tele van, és szabadidejüket inkább hobbijuknak szentelik, különféle szabadidős tevékenységekben vesznek részt, vagy csak a barátaikkal lógnak. Ezért vállaltuk magunkra a nehéz munkát, és összegyűjtöttük a tíz legjobb eszközt, amelyek segítségével könnyedén szervezett maradhat.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, all-in-one diákok számára készült termelékenységi eszköz)
Akár házi feladatokkal, kutatási projektekkel, beadási határidőkkel vagy millió más dologgal kell foglalkoznia, a ClickUp az az eszköz, amely mindezt megkönnyíti.
Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.
Ez az egyik legjobb szervezési eszköz a munkád tervezéséhez, a társaiddal és tanáraiddal való egyszerű kommunikációhoz, valamint a termelékenységed javításához.
Ahogy Paola Landaeta Saldías, a TIM Kutatócsoport – TU Berlin doktorandusza mondja:
A projektek és feladatok egyszerű és áttekinthető kezelése a szoftver fő jellemzője. Sokféleképpen használom, de a csapatunk számára a legértékesebb az a képessége, hogy minden projektet pontosan nyomon követhetünk, és riasztást kapunk, ha valami nem stimmel. Az a képesség, hogy fájltárolás és megjegyzések segítségével is kommunikálhatunk, és így minden feladatot/projektet gazdagíthatunk, rendkívül hasznos volt abban, hogy mindenki naprakész legyen, mert a rendszerezett információknak köszönhetően az időt innovációra is fordíthattuk, egyszerűen csak létrehozva egy speciális táblát az új ötletek/projektek kidolgozásához.
Kezdjük a ClickUp Tasks-szel, amely az akadémiai munkamenet gerincét képezi. Ez a funkció biztosítja, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban kapkodnia, mert elfelejtette a határidőt vagy kihagyott egy fontos részletet.
Használhatja arra, hogy a feladatokat kezelhető lépésekre bontsa a Feladatellenőrző listák segítségével, prioritásokat állítson be, és vizuálisan kövesse nyomon az előrehaladást, akár egyszerű lista formátumban, akár Kanban táblán (vagy tucatnyi más ClickUp nézetben ).
Olvassa el még: Oktatói útmutató a ClickUp űrlapokhoz
Emellett ott van még a ClickUp Naptár nézet, amely mindig szem előtt tartja az egész tanulmányi ütemtervét, a határidőket és az eseményeket, így mindig naprakész maradhat és kézben tarthatja a dolgokat.
Akár tanulási ütemtervet kell készítenie, akár csoporttalálkozókat kell koordinálnia, a ClickUp naptárnézetével mindent nyomon követhet.
Ha szeretsz csoportos projektekben dolgozni (vagy, legyünk őszinték, megpróbálni túlélni őket), a ClickUp Docs sokkal könnyebbé teszi az életedet.
Nincs többé végtelen e-mail láncok vagy elveszett mellékletek. A Docs segítségével valós időben hozhat létre, oszthat meg és szerkeszthet dokumentumokat a csoportjával. Ez tökéletes megoldás dokumentumok közös szerkesztéséhez, ötletek kidolgozásához, vagy akár csak ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.
🧠 Érdekesség: A ClickUp több mint 35 ClickAppot kínál, amelyekkel testreszabhatja munkaterületét olyan funkciókkal, mint az időkövetés, a gondolattérképek és akár a sprintek is.
Most beszéljünk a ClickUp Brain-ről, az AI asszisztensről, amely éjjel-nappal segít optimalizálni a tanulási munkát.
Automatizálja a rutin feladatokat, mint például az emlékeztetők beállítása és az előadások jegyzetének összefoglalása, ezzel időt takarítva meg. De ennél is tovább megy, személyre szabott tanulási tippeket kínálva a szokásai és a munkaterhelése alapján.
Ha pedig előnyt szeretne szerezni a munkaterületének szervezésében, a ClickUp sablonokat is kínál.
A ClickUp diákok számára kész ült tervezési ellenőrzőlista sablon segít Önnek a hét minden feladatának nyomon követésében, míg a ClickUp főiskolai költségvetési sablon biztosítja, hogy a félév közepére ne kerüljön pénzügyi csődbe.
Ha pedig részletesebb információkra van szüksége, tekintse meg a ClickUp diákok számára készült sablonját, hogy már az elejétől fogva szervezett legyen.
A sablon egyszerűsíti tanulmányait, és biztosítja, hogy minden fontos dolgot kézben tartson, például a tanfolyamok és előadások szervezését, a projektek, feladatok és vizsgák kezelését, valamint az összes céljának elérését és a határidőket.
Végül, a ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti az összes információt, így megszünteti az online órákkal járó stresszt. Összekapcsolja az előadásokat, valós időben leírja őket, és összefoglalja a legfontosabb gondolatokat, így nem kell órákon át visszanézni a felvételeket a fogalmak átismétléséhez. Ráadásul szinkronizálja a ClickUp-ban található jegyzeteket és feladatokat, így a feladatok és a határidők egy helyen maradnak.
Olvassa el még: A legfontosabb projektmenedzsment tippek diákoknak
A ClickUp legjobb funkciói
- Összevonhatja a feladatkezelést, a jegyzetelést, a naptárakat és az emlékeztetőket egy platformon, így nem kell több alkalmazást egyszerre használnia.
- Szervezze meg feladatait úgy, ahogy Önnek a legkényelmesebb. Használja például a Naptár nézetet a feladatok határidejének megjelenítéséhez, vagy a Tábla nézetet a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.
- A ClickUp beépített időkövető és becsült idő funkcióival időt rendelhet a feladatokhoz, és nyomon követheti, mennyi időbe telik azok elvégzése.
- Dolgozzon együtt csoportos projektekben, ossza meg jegyzeteit, és tartsa mindenki naprakészen a ClickUp valós idejű együttműködési eszközeivel, beleértve az intuitív mapparendszert, a feladatkommenteket, az említéseket és a megosztott dokumentumokat.
- Állítson fel tanulmányi célokat, például egy tanulmányi modul elvégzését vagy egy bizonyos osztályzat elérését, és kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp Goals segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megismerjék a platform számos funkcióját.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
2. Todoist (A legjobb minimalista feladatkezeléshez)
A Todoist egy elegáns és egyszerű feladatkezelő eszköz, amely tökéletes azoknak a diákoknak, akik intuitív módon szeretnének szervezettek maradni, anélkül, hogy bonyolultabb eszközökkel kellene bajlódniuk.
Minimalista kialakítása a legfontosabb funkciókra összpontosít, mint például a feladatok létrehozása, a prioritások meghatározása és a határidők nyomon követése.
Használjon címkéket és szűrőket a feladatlistájának személyre szabásához, hogy a legfontosabb tételekre vagy bizonyos kategóriákra koncentrálhasson. Csatlakoztassa a Todoist alkalmazást a Google Naptárhoz, a Dropboxhoz és más egyetemi menedzsment szoftverekhez, hogy még hatékonyabban használhassa.
Egy szórakoztató bónusz? A Todoist játékosított Karma rendszere motiválja Önt a termelékenység fenntartására.
A Todoist legjobb funkciói
- Intuitív projekt- és alfeladat-hierarchiákkal könnyedén szervezheti feladatait.
- Állítson be prioritásokat és határidőket testreszabható címkékkel és emlékeztetőkkal.
- Dolgozzon együtt csapattagjaival vagy családtagjaival megosztott projektek keretében!
- Kövesse nyomon a termelékenységet a beépített célok és a Karma pontok segítségével.
A Todoist korlátai
- Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök, például Gantt-diagramok.
- Nincs offline mód mobil eszközökön, kivéve, ha a feladatok előre letöltésre kerültek.
Todoist árak
- Kezdők: Ingyenes
- Pro: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
3. Notion (A legjobban testreszabható munkafolyamatokhoz)
A diákok élete gyakran korlátozottnak és szigorúnak tűnhet, mivel szinte mindennek megvan a maga meghatározott struktúrája – a feladatok formátumától a projektmunka folyamatáig.
A Notion jó megoldás azoknak a diákoknak, akik rugalmasságot és ellenőrzést szeretnének a digitális fájljaik felett. Akár egyszerű teendőlistára, akár részletes tudásmenedzsment rendszerre van szüksége, a Notion segítségével olyan munkafolyamatokat tervezhet, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Létrehozhat vagy felhasználhat előre elkészített sablonokat osztályjegyzetekhez, feladatokhoz vagy projektkövetéshez, és szinkronizálhatja a Notiont olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive vagy a Trello, hogy központosított hozzáférést biztosítson tanulmányi és kutatási forrásaihoz.
A Notion legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi adatbázisokat, wikiket és dokumentumokat egy munkaterületen
- Összekapcsolja a munkafolyamatokat az oldalak, feladatok és projektek zökkenőmentes összekapcsolásával.
- Vizualizálja az adatokat táblázatok, táblák, idővonalak és naptárak segítségével.
- Ossza meg munkaterületét társaival, oktatóival vagy a nyilvánossággal élő oldalak segítségével.
A Notion korlátai
- A feladatkezelési funkciók nem tartalmaznak emlékeztetőket vagy fejlett automatizálási lehetőségeket.
- Teljesítményproblémák nagy adatbázisok esetén régebbi eszközökön
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)
4. Google Keep (a legjobb egyszerű jegyzetek és listák készítéséhez)
A Google Keep a legjobb könnyűsúlyú alkalmazás ötletek és gyors jegyzetek rögzítésére útközben. A elfoglalt diákoknak színes kódokkal ellátott jegyzeteket készíthető felületet biztosít a jobb vizuális szervezéshez, hangjegyzeteket a gondolatok vagy ötletek gyors rögzítéséhez és a beszéd szöveggé alakításához, valamint ellenőrzőlistákat a feladatok egyszerű kezeléséhez.
A Google Keep legjobb funkciói
- Valós időben együttműködhet másokkal, megosztva velük a jegyzeteket.
- Állítson be helyalapú vagy időfüggő emlékeztetőket a feladatokhoz
- Automatikus szinkronizálás az eszközök között a Google-fiókoddal
A Google Keep korlátai
- Korlátozott formázási lehetőségek a fejlett jegyzetelő alkalmazásokhoz képest
- Nincs feladatkezelő funkciója nagyobb projektek kezeléséhez
- Nincs integráció más eszközökkel a Google Workspace-en kívül
- Minimális szervezési struktúra azoknak, akik sokat jegyzetelnek
A Google Keep árai
- Ingyenes
- Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Megjegyzés: A Google Keep egyéni felhasználók számára ingyenesen elérhető, csapatok számára pedig a Google Workspace részeként. A feltüntetett árak a Google Workspace-re vonatkoznak.
Google Keep értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
5. Microsoft OneNote (a legjobb részletes jegyzetek szervezéséhez)
Ha valaha is szerette volna megosztani jegyzeteit és együtt dolgozni rajtuk barátaival és osztálytársaival, akkor a Microsoft OneNote az Ön számára ideális eszköz.
Ez egy funkciókban gazdag digitális jegyzetfüzet, amely részletes, együttműködésen alapuló jegyzetelést és szervezést tesz lehetővé. A OneNote átfogó és jól strukturált jegyzetfüzet-rendszert kínál, amely ideális a sűrű információkat kezelő egyetemisták számára. Lehetővé teszi a jegyzetek jegyzetfüzetekre, szakaszokra és oldalakra való felosztását a könnyű navigáció érdekében.
A kézírás-támogatással stylussal jegyzetelhet vagy diagramokat rajzolhat közvetlenül a készülékére. És a fizikai jegyzetekkel ellentétben soha nem kell attól tartania, hogy értékes információkat téveszt el vagy otthon felejt, amikor szüksége van rájuk – a OneDrive-on keresztül telefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről is hozzáférhet a jegyzetekhez.
A Microsoft OneNote legjobb funkciói
- Kivághat webes tartalmakat, és közvetlenül a jegyzetfüzeteibe mentheti őket.
- Szervezze meg a jegyzetfüzeteket szakaszokkal, címkékkel, alszakaszokkal és OneNote-sablonokkal.
- Valós időben együttműködhet a megosztott jegyzetfüzeteken
- Gyorsan keressen jegyzeteket kulcsszavak és kézírás-felismerés segítségével
A Microsoft OneNote korlátai
- Az új felhasználók számára a felület zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.
- Nincs kanban vagy projektmenedzsment eszköz
A Microsoft OneNote árai
- Személyes: 6,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alkalmazások: 9,90 USD/hó felhasználónként
- Család: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alapszint: 15 USD/hó felhasználónként
- Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként
Megjegyzés: A Microsoft OneNote a Microsoft 365 csomag részeként érhető el. Az árak a Microsoft 365-re vonatkoznak.
Microsoft OneNote értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
6. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez)
A Trello kártya- és táblás rendszere intuitív módon, vizuálisan szervezi a feladatokat, így ideális csoportos projektekhez vagy a félév tervezéséhez. A táblák a feladatok különböző szakaszait jelzik, például a teendők, a folyamatban lévő feladatok vagy az elvégzett feladatok. A kártyák az egyes szakaszok egyedi feladatait jelzik.
Adjon hozzá részletes leírásokat, ellenőrzőlistákat, határidőket és mellékleteket az egyes feladatokhoz, így mindig teljes körű kontextus áll rendelkezésére. Megosztott projektekben dolgozva feladatokat rendelhet a csoporttagjaihoz, és akár megjegyzéseket is fűzhet hozzájuk, hogy egyszerűbbé tegye az együttműködést.
A Trello Power-ups funkcióval bővítheti a program funkcionalitását olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack és a naptár.
A Trello legjobb funkciói
- Vizualizálja a munkafolyamatokat rugalmas Kanban-stílusú táblák segítségével
- A feladatok listák közötti egyszerű szervezése drag and drop funkcióval
- Fájlokat, képeket és linkeket közvetlenül a kártyákhoz csatolhat
- Automatizálja az ismétlődő folyamatokat a Butler AI-alapú automatizálási rendszerével.
- Használjon egyéni címkéket a feladatok prioritás, téma vagy típus szerinti kategorizálásához.
A Trello korlátai
- Hiányoznak a függőségkezelési és feladatösszekapcsolási funkciók
- A táblák testreszabási lehetőségei korlátozottnak tűnhetnek.
Trello árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)
7. Evernote (a legjobb jegyzetelési funkciók)
Ha olyan szoftvert keres, amely segít gyorsan jegyzeteket készíteni, majd azokat könnyedén rendszerezni, akkor az Evernote-ra van szüksége. Fejlett eszközöket kínál azoknak a diákoknak, akiknek különböző információkat kell rögzíteniük, rendszerezniük és visszakeresniük.
Az Evernote kiemelkedő szervezési funkciói között szerepel egy hatékony kereső, amellyel gyorsan megtalálhatja a jegyzeteket, még a kézzel írt tartalmakat is, a jegyzetek teendőlistává alakításának lehetősége jelölőnégyzetek és emlékeztetők hozzáadásával, valamint multimédiás jegyzetek létrehozása digitális anyagok, például hangfelvételek, fotók, PDF-ek és vázlatok hozzáadásával az információihoz.
Az Evernote legjobb funkciói
- Gyors webes kivágással és OCR-szkenneléssel gyűjtsön információkat bárhonnan.
- Szinkronizálja a jegyzeteket zökkenőmentesen az összes eszközén
- Rendezze ötleteit jegyzetfüzetekkel, címkékkel és egyedi Evernote-sablonokkal.
- Együttműködés jegyzetek megosztásával vagy szerkesztéssel a csapattagokkal
Az Evernote korlátai
- Az újabb alternatívákhoz képest nehézkes felület
- Az offline hozzáférés fizetős csomagokhoz korlátozódik.
Evernote árak
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 USD/hó
- Professzionális: 17,99 USD/hó
- Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)
8. myHomework Student Planner (A legjobb egyszerű tanulmányi tervezéshez)
A myHomework Student Planner egyszerű, könnyen használható felületével megkönnyíti az akadémiai tervezést. Lehetővé teszi az iskolai órarend szinkronizálását az alkalmazással, hogy kezelni tudja az órákat és a feladatokat, és madártávlatból áttekintse azokat.
Emellett kiváló hozzáférhetőséggel is büszkélkedhet – az alkalmazás okostelefonoktól laptopokig minden eszközön használható.
A myHomework Student Planner legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a feladatokat, teszteket és határidőket egy helyen
- Személyre szabhatja az órarendet színkódokkal és időintervallumokkal.
- Értesítések a közelgő határidőkről
- Hozzáférjen az eszközökhöz offline módban is, hogy internet nélkül is produktív maradjon.
A myHomework Student Planner korlátai
- Elavult kialakítás a modernebb tervezőkhöz képest
- Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek elvonhatják a figyelmet.
myHomework Student Planner árak
- Alapszintű: Ingyenes (hirdetésekkel)
- Prémium: 4,99 USD/év
myHomework Student Planner értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
9. MyStudyLife (A legjobb a menetrendek és vizsgák kezeléséhez)
Ahogy a neve is sugallja, a MyStudyLife célja, hogy a lehető legjobban kihasználja a diákok életét. Az alapvető ütemezésen túlmutatva olyan eszközöket kínál, amelyek kifejezetten az akadémiai sikerre vannak szabva.
Használja tanulási idő tervezésére és vizsgaidőpontok nyomon követésére emlékeztetőkkal. Lehetővé teszi továbbá, hogy nyomon kövesse a házi feladatokat és a konkrét órákhoz kapcsolódó feladatokat. Ó, és említettük már, hogy ingyenes? Nyertes, nyertes, nyertes!
A MyStudyLife legjobb funkciói
- Szervezze meg iskolai életét tantárgyak szerinti órarendekkel
- Kapjon emlékeztetőket a határidőkkel, vizsgákkal és ütemtervekkel kapcsolatban.
- Kövesse nyomon az akadémiai előrehaladást tantárgyi és feladatáttekintésekkel
A MyStudyLife korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek feladatokhoz vagy órákhoz
- Nincsenek közvetlen együttműködési eszközök csoportos projektekhez
MyStudyLife árak
- Ingyenes
MyStudyLife értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
10. Any. do (A legjobb személyes és tanulmányi feladatok szinkronizálásához)
Az Any.do ötvözi a feladatkezelést a naptárintegrációval, így a diákok könnyedén kezelhetik személyes és tanulmányi életüket. Tekintse meg feladatait a napi ütemtervével együtt a jobb tervezés érdekében, minimalizálja a zavaró tényezőket olyan eszközökkel, mint a Pomodoro időzítő, és akár automatizálhatja is az emlékeztetőket olyan feladatokhoz, mint a házi feladatok vagy az órára való felkészülés.
Any. do legjobb funkciói
- Szervezze fel feladatait intelligens listákkal és kategóriákba sorolt mappákkal
- Dolgozzon együtt megosztott feladatlistákkal csoportos projektekben
- Szinkronizálja az eszközöket, hogy minden egy helyen legyen
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és az Alexa
Any. do korlátozások
- Korlátozott funkciók az ingyenes csomagban
- A feladatkezelési funkciók kevésbé fejlettek komplex projektek esetében.
- A prémium árak nem feltétlenül indokolják a funkciókészletet.
- Esetenkénti szinkronizálási késések az eszközök között
Any. do árak
- Személyes: Ingyenes
- Prémium: 7,99 USD/hó
- Család: 9,99 USD/hó (négy felhasználó számára)
- Csapatok: 7,99 USD/hó felhasználónként
Any. do értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)
Tanulj jól, szerezz jó eredményeket és legyél sikeres a ClickUp segítségével!
Diákként a feladatokkal lépést tartani nem kis feladat, de a megfelelő szervezési eszközökkel nem csak túlélni fogod, hanem virágozni is fogsz.
Ha ki kellene választanunk egy kiemelkedő lehetőséget, a ClickUp viselné a koronát. A színkódolt naptárak és részletes feladatlisták mellett a csoportos projekteket megkönnyítő együttműködési funkciókig a ClickUp mindent kínál.
Túlterheltnek érzi magát a zsúfolt napirendje miatt? Használja a ClickUp prioritási jelölőit és emlékeztetőit, hogy a valóban fontos dolgokra koncentrálhasson. Kutatási projektet szeretne létrehozni? Végezzen brainstormingot a ClickUp Brain segítségével, és jegyezze le ötleteit a gazdag formátumú ClickUp Docs-ban.
Ne feledkezzünk meg a több mint 1000 integrációról olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Zoom és az Outlook, amelyek mindent egy helyen tartanak, segítve a diákokat a szervezettségben.
A legjobb rész? Diákoknak ingyenes, így egy fillér kiadás nélkül is hozzáférhet a prémium szintű funkciókhoz. Szóval, miért elégedne meg a káosszal, amikor tisztán láthat? Regisztráljon most ingyen, és próbálja ki a ClickUp-ot. A jövőbeli önmaga (és talán az átlaga) hálás lesz érte!