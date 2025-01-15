A 10 legjobb szervezési eszköz diákok számára a termelékenység fenntartásához

A diákok élete komolyan nyomasztó lehet.

A véget nem érő feladatok, a vártnál gyorsabban közeledő határidők, a valahogy mindig teljes figyelmet igénylő csoportos projektek és a betartani szinte lehetetlen tanulási ütemtervek között sok mindenre kell figyelni.

De van egy jó hír: nem kell egyedül csinálnia.

A megfelelő szervezési eszközök jelentősen megkönnyíthetik az életét. Nem csak divatos teendőlisták vagy tervezők.

Ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy jó tanulmányi átlagot érj el, és kiemelkedj a karriered kezdetén.

Mi teszi egy eszközt tökéletes választássá a diákok szervezettségének fenntartásához? Vegye figyelembe ezeket a legfontosabb jellemzőket:

Könnyű használat: Válasszon olyan eszközt, amely intuitív felülettel rendelkezik, gyorsan beállítható és könnyen kezelhető. Nem akar órákat tölteni az eszköz megtanulásával (és lemaradni a teendőivel).

Feladatok és határidők kezelése: Keressen teendőlistákat, emlékeztetőket és naptárnézeteket, hogy hatékonyan nyomon követhesse a feladatokat és a vizsgákat, és soha ne hagyjon ki egy fontos határidőt sem.

Együttműködési funkciók: Priorizálja az eszközöket valós idejű megosztással, megjegyzésekkel és feladatdelegálással csoportos projektekhez.

Tanulási tervezés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek sablonokat, jegyzetek szervezését és olyan funkciókat kínálnak, amelyek segítenek a tanulási ülések tervezésében és optimalizálásában.

Integrációs lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen működik együtt az Ön által mindennap használt platformokkal, például a Google Drive-val vagy a Microsoft Office-szal.

Megfizethetőség: Keressen ingyenes csomagokat vagy kedvező árú lehetőségeket, amelyek illeszkednek a diákok költségvetéséhez.

💡 Profi tipp: Használja ki az ingyenes próbaverziókat vagy demókat, mielőtt elkötelezi magát egy tanulási eszköz mellett. Így kipróbálhatja, hogy a funkciók mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Megértjük, hogy a diákok élete már így is tele van, és szabadidejüket inkább hobbijuknak szentelik, különféle szabadidős tevékenységekben vesznek részt, vagy csak a barátaikkal lógnak. Ezért vállaltuk magunkra a nehéz munkát, és összegyűjtöttük a tíz legjobb eszközt, amelyek segítségével könnyedén szervezett maradhat.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, all-in-one diákok számára készült termelékenységi eszköz)

Kezelje házi feladatait, kutatási projektjeit és egyéb feladatait egyetlen platformon a ClickUp Task Checklists segítségével.

Akár házi feladatokkal, kutatási projektekkel, beadási határidőkkel vagy millió más dologgal kell foglalkoznia, a ClickUp az az eszköz, amely mindezt megkönnyíti.

Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

Ez az egyik legjobb szervezési eszköz a munkád tervezéséhez, a társaiddal és tanáraiddal való egyszerű kommunikációhoz, valamint a termelékenységed javításához.

Ahogy Paola Landaeta Saldías, a TIM Kutatócsoport – TU Berlin doktorandusza mondja:

Ahogy Paola Landaeta Saldías, a TIM Kutatócsoport – TU Berlin doktorandusza mondja:

A projektek és feladatok egyszerű és áttekinthető kezelése a szoftver fő jellemzője. Sokféleképpen használom, de a csapatunk számára a legértékesebb az a képessége, hogy minden projektet pontosan nyomon követhetünk, és riasztást kapunk, ha valami nem stimmel. Az a képesség, hogy fájltárolás és megjegyzések segítségével is kommunikálhatunk, és így minden feladatot/projektet gazdagíthatunk, rendkívül hasznos volt abban, hogy mindenki naprakész legyen, mert a rendszerezett információknak köszönhetően az időt innovációra is fordíthattuk, egyszerűen csak létrehozva egy speciális táblát az új ötletek/projektek kidolgozásához.

A projektek és feladatok egyszerű és áttekinthető kezelése a szoftver fő jellemzője. Sokféleképpen használom, de a csapatunk számára a legértékesebb az a képessége, hogy minden projektet pontosan nyomon követhetünk, és riasztást kapunk, ha valami nem stimmel. Az a képesség, hogy fájltárolás és megjegyzések segítségével is kommunikálhatunk, és így minden feladatot/projektet gazdagíthatunk, rendkívül hasznos volt abban, hogy mindenki naprakész legyen, mert a rendszerezett információknak köszönhetően az időt innovációra is fordíthattuk, egyszerűen csak létrehozva egy speciális táblát az új ötletek/projektek kidolgozásához.

Szervezze meg napját a ClickUp Tasks segítségével, hogy a célokat kezelhető lépésekre bontsa.

Kezdjük a ClickUp Tasks-szel, amely az akadémiai munkamenet gerincét képezi. Ez a funkció biztosítja, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban kapkodnia, mert elfelejtette a határidőt vagy kihagyott egy fontos részletet.

Használhatja arra, hogy a feladatokat kezelhető lépésekre bontsa a Feladatellenőrző listák segítségével, prioritásokat állítson be, és vizuálisan kövesse nyomon az előrehaladást, akár egyszerű lista formátumban, akár Kanban táblán (vagy tucatnyi más ClickUp nézetben ).

A ClickUp naptárnézetével valós időben láthatja a menetrendjét.

Emellett ott van még a ClickUp Naptár nézet, amely mindig szem előtt tartja az egész tanulmányi ütemtervét, a határidőket és az eseményeket, így mindig naprakész maradhat és kézben tarthatja a dolgokat.

Akár tanulási ütemtervet kell készítenie, akár csoporttalálkozókat kell koordinálnia, a ClickUp naptárnézetével mindent nyomon követhet.

Dolgozzon okosabban a ClickUp Docs segítségével, amely jegyzetek, tervek és ötletek központi tárolóhelyeként szolgál.

Ha szeretsz csoportos projektekben dolgozni (vagy, legyünk őszinték, megpróbálni túlélni őket), a ClickUp Docs sokkal könnyebbé teszi az életedet.

Nincs többé végtelen e-mail láncok vagy elveszett mellékletek. A Docs segítségével valós időben hozhat létre, oszthat meg és szerkeszthet dokumentumokat a csoportjával. Ez tökéletes megoldás dokumentumok közös szerkesztéséhez, ötletek kidolgozásához, vagy akár csak ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

🧠 Érdekesség: A ClickUp több mint 35 ClickAppot kínál, amelyekkel testreszabhatja munkaterületét olyan funkciókkal, mint az időkövetés, a gondolattérképek és akár a sprintek is.

Használja a ClickUp Brain-t személyes ötletek tárházaként, ahol kérdéseket tehet fel, összefoglalhatja gondolatait, vagy akár teljesen új tartalmakat is létrehozhat.

Most beszéljünk a ClickUp Brain-ről, az AI asszisztensről, amely éjjel-nappal segít optimalizálni a tanulási munkát.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például az emlékeztetők beállítása és az előadások jegyzetének összefoglalása, ezzel időt takarítva meg. De ennél is tovább megy, személyre szabott tanulási tippeket kínálva a szokásai és a munkaterhelése alapján.

Alkalmazza a ClickUp Brain-t a tanulási stílusához, hogy a lehető legnagyobb hasznot hozza ki belőle.

Ha pedig előnyt szeretne szerezni a munkaterületének szervezésében, a ClickUp sablonokat is kínál.

A ClickUp diákok számára kész ült tervezési ellenőrzőlista sablon segít Önnek a hét minden feladatának nyomon követésében, míg a ClickUp főiskolai költségvetési sablon biztosítja, hogy a félév közepére ne kerüljön pénzügyi csődbe.

Ha pedig részletesebb információkra van szüksége, tekintse meg a ClickUp diákok számára készült sablonját, hogy már az elejétől fogva szervezett legyen.

Töltse le ezt a sablont Tegye jobbá a diákok életét a ClickUp Student Template segítségével, amellyel könnyedén nyomon követheti a feladatokat, határidőket és projekteket.

A sablon egyszerűsíti tanulmányait, és biztosítja, hogy minden fontos dolgot kézben tartson, például a tanfolyamok és előadások szervezését, a projektek, feladatok és vizsgák kezelését, valamint az összes céljának elérését és a határidőket.

Végül, a ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti az összes információt, így megszünteti az online órákkal járó stresszt. Összekapcsolja az előadásokat, valós időben leírja őket, és összefoglalja a legfontosabb gondolatokat, így nem kell órákon át visszanézni a felvételeket a fogalmak átismétléséhez. Ráadásul szinkronizálja a ClickUp-ban található jegyzeteket és feladatokat, így a feladatok és a határidők egy helyen maradnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Összevonhatja a feladatkezelést, a jegyzetelést, a naptárakat és az emlékeztetőket egy platformon, így nem kell több alkalmazást egyszerre használnia.

Szervezze meg feladatait úgy, ahogy Önnek a legkényelmesebb. Használja például a Naptár nézetet a feladatok határidejének megjelenítéséhez, vagy a Tábla nézetet a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp beépített időkövető és becsült idő funkcióival időt rendelhet a feladatokhoz, és nyomon követheti, mennyi időbe telik azok elvégzése.

Dolgozzon együtt csoportos projektekben, ossza meg jegyzeteit, és tartsa mindenki naprakészen a ClickUp valós idejű együttműködési eszközeivel , beleértve az intuitív mapparendszert, a feladatkommenteket, az említéseket és a megosztott dokumentumokat.

Állítson fel tanulmányi célokat , például egy tanulmányi modul elvégzését vagy egy bizonyos osztályzat elérését, és kövesse nyomon az előrehaladását a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megismerjék a platform számos funkcióját.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

2. Todoist (A legjobb minimalista feladatkezeléshez)

via Todoist

A Todoist egy elegáns és egyszerű feladatkezelő eszköz, amely tökéletes azoknak a diákoknak, akik intuitív módon szeretnének szervezettek maradni, anélkül, hogy bonyolultabb eszközökkel kellene bajlódniuk.

Minimalista kialakítása a legfontosabb funkciókra összpontosít, mint például a feladatok létrehozása, a prioritások meghatározása és a határidők nyomon követése.

Használjon címkéket és szűrőket a feladatlistájának személyre szabásához, hogy a legfontosabb tételekre vagy bizonyos kategóriákra koncentrálhasson. Csatlakoztassa a Todoist alkalmazást a Google Naptárhoz, a Dropboxhoz és más egyetemi menedzsment szoftverekhez, hogy még hatékonyabban használhassa.

Egy szórakoztató bónusz? A Todoist játékosított Karma rendszere motiválja Önt a termelékenység fenntartására.

A Todoist legjobb funkciói

Intuitív projekt- és alfeladat-hierarchiákkal könnyedén szervezheti feladatait.

Állítson be prioritásokat és határidőket testreszabható címkékkel és emlékeztetőkkal.

Dolgozzon együtt csapattagjaival vagy családtagjaival megosztott projektek keretében!

Kövesse nyomon a termelékenységet a beépített célok és a Karma pontok segítségével.

A Todoist korlátai

Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök, például Gantt-diagramok.

Nincs offline mód mobil eszközökön, kivéve, ha a feladatok előre letöltésre kerültek.

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

3. Notion (A legjobban testreszabható munkafolyamatokhoz)

via No t ion

A diákok élete gyakran korlátozottnak és szigorúnak tűnhet, mivel szinte mindennek megvan a maga meghatározott struktúrája – a feladatok formátumától a projektmunka folyamatáig.

A Notion jó megoldás azoknak a diákoknak, akik rugalmasságot és ellenőrzést szeretnének a digitális fájljaik felett. Akár egyszerű teendőlistára, akár részletes tudásmenedzsment rendszerre van szüksége, a Notion segítségével olyan munkafolyamatokat tervezhet, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Létrehozhat vagy felhasználhat előre elkészített sablonokat osztályjegyzetekhez, feladatokhoz vagy projektkövetéshez, és szinkronizálhatja a Notiont olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive vagy a Trello, hogy központosított hozzáférést biztosítson tanulmányi és kutatási forrásaihoz.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi adatbázisokat, wikiket és dokumentumokat egy munkaterületen

Összekapcsolja a munkafolyamatokat az oldalak, feladatok és projektek zökkenőmentes összekapcsolásával.

Vizualizálja az adatokat táblázatok, táblák, idővonalak és naptárak segítségével.

Ossza meg munkaterületét társaival, oktatóival vagy a nyilvánossággal élő oldalak segítségével.

A Notion korlátai

A feladatkezelési funkciók nem tartalmaznak emlékeztetőket vagy fejlett automatizálási lehetőségeket.

Teljesítményproblémák nagy adatbázisok esetén régebbi eszközökön

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

4. Google Keep (a legjobb egyszerű jegyzetek és listák készítéséhez)

via Google Keep

A Google Keep a legjobb könnyűsúlyú alkalmazás ötletek és gyors jegyzetek rögzítésére útközben. A elfoglalt diákoknak színes kódokkal ellátott jegyzeteket készíthető felületet biztosít a jobb vizuális szervezéshez, hangjegyzeteket a gondolatok vagy ötletek gyors rögzítéséhez és a beszéd szöveggé alakításához, valamint ellenőrzőlistákat a feladatok egyszerű kezeléséhez.

A Google Keep legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet másokkal, megosztva velük a jegyzeteket

Állítson be helyalapú vagy időfüggő emlékeztetőket a feladatokhoz

Automatikus szinkronizálás az eszközök között a Google-fiókoddal

A Google Keep korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek a fejlett jegyzetelő alkalmazásokhoz képest

Nincs feladatkezelő funkciója nagyobb projektek kezeléséhez

Nincs integráció más eszközökkel a Google Workspace-en kívül

Minimális szervezési struktúra azoknak, akik sokat jegyzetelnek

A Google Keep árai

Ingyenes

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Megjegyzés: A Google Keep egyéni felhasználók számára ingyenesen elérhető, csapatok számára pedig a Google Workspace részeként. A feltüntetett árak a Google Workspace-re vonatkoznak.

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

5. Microsoft OneNote (a legjobb részletes jegyzetek szervezéséhez)

via Microsoft OneNote Digital

Ha valaha is szerette volna megosztani jegyzeteit és együtt dolgozni rajtuk barátaival és osztálytársaival, akkor a Microsoft OneNote az Ön számára ideális eszköz.

Ez egy funkciókban gazdag digitális jegyzetfüzet, amely részletes, együttműködésen alapuló jegyzetelést és szervezést tesz lehetővé. A OneNote átfogó és jól strukturált jegyzetfüzet-rendszert kínál, amely ideális a sűrű információkat kezelő egyetemisták számára. Lehetővé teszi a jegyzetek jegyzetfüzetekre, szakaszokra és oldalakra való felosztását a könnyű navigáció érdekében.

A kézírás-támogatással stylussal jegyzetelhet vagy diagramokat rajzolhat közvetlenül a készülékére. És a fizikai jegyzetekkel ellentétben soha nem kell attól tartania, hogy értékes információkat téveszt el vagy otthon felejt, amikor szüksége van rájuk – a OneDrive-on keresztül telefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről is hozzáférhet a jegyzetekhez.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Kivághat webes tartalmakat, és közvetlenül a jegyzetfüzeteibe mentheti őket.

Szervezze meg a jegyzetfüzeteket szakaszokkal, címkékkel, alszakaszokkal és OneNote-sablonokkal

Valós időben együttműködhet a megosztott jegyzetfüzeteken

Gyorsan keressen jegyzeteket kulcsszavak és kézírás-felismerés segítségével

A Microsoft OneNote korlátai

Az új felhasználók számára a felület zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.

Nincs kanban vagy projektmenedzsment eszköz

A Microsoft OneNote árai

Személyes: 6,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti alkalmazások: 9,90 USD/hó felhasználónként

Család : 9,99 USD/hó felhasználónként

Business Basic : 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapszint: 15 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Megjegyzés: A Microsoft OneNote a Microsoft 365 csomag részeként érhető el. Az árak a Microsoft 365-re vonatkoznak.

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

6. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez)

via Trello

A Trello kártya- és táblás rendszere intuitív módon, vizuálisan szervezi a feladatokat, így ideális csoportos projektekhez vagy a félév tervezéséhez. A táblák a feladatok különböző szakaszait jelzik, például a teendők, a folyamatban lévő feladatok vagy az elvégzett feladatok. A kártyák az egyes szakaszok egyedi feladatait jelzik.

Adjon hozzá részletes leírásokat, ellenőrzőlistákat, határidőket és mellékleteket az egyes feladatokhoz, így mindig teljes körű kontextus áll rendelkezésére. Megosztott projektekben dolgozva feladatokat rendelhet a csoporttagjaihoz, és akár megjegyzéseket is fűzhet hozzájuk, hogy egyszerűbbé tegye az együttműködést.

A Trello Power-ups funkcióval bővítheti a program funkcionalitását olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack és a naptár.

A Trello legjobb funkciói

Vizualizálja a munkafolyamatokat rugalmas Kanban-stílusú táblák segítségével

A feladatok listák közötti egyszerű szervezése drag and drop funkcióval

Fájlokat, képeket és linkeket közvetlenül a kártyákhoz csatolhat

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat a Butler AI-alapú automatizálási rendszerével.

Használjon egyéni címkéket a feladatok prioritás, téma vagy típus szerinti kategorizálásához.

A Trello korlátai

Hiányoznak a függőségkezelési és feladatösszekapcsolási funkciók

A táblák testreszabási lehetőségei korlátozottnak tűnhetnek.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

7. Evernote (a legjobb jegyzetelési funkciók)

via Evernote

Ha olyan szoftvert keres, amely segít gyorsan jegyzeteket készíteni, majd azokat könnyedén rendszerezni, akkor az Evernote-ra van szüksége. Fejlett eszközöket kínál azoknak a diákoknak, akiknek különböző információkat kell rögzíteniük, rendszerezniük és visszakeresniük.

Az Evernote kiemelkedő szervezési funkciói között szerepel egy hatékony kereső, amellyel gyorsan megtalálhatja a jegyzeteket, még a kézzel írt tartalmakat is, a jegyzetek teendőlistává alakításának lehetősége jelölőnégyzetek és emlékeztetők hozzáadásával, valamint multimédiás jegyzetek létrehozása digitális anyagok, például hangfelvételek, fotók, PDF-ek és vázlatok hozzáadásával az információihoz.

Az Evernote legjobb funkciói

Gyors webes kivágással és OCR-szkenneléssel gyűjtsön információkat bárhonnan.

Szinkronizálja a jegyzeteket zökkenőmentesen az összes eszközén

Rendezze ötleteit jegyzetfüzetekkel, címkékkel és egyedi Evernote-sablonokkal

Együttműködés jegyzetek megosztásával vagy szerkesztéssel a csapattagokkal

Az Evernote korlátai

Az újabb alternatívákhoz képest nehézkes felület

Az offline hozzáférés fizetős csomagokhoz korlátozódik.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

8. myHomework Student Planner (A legjobb egyszerű tanulmányi tervezéshez)

via myHomework Student Planner

A myHomework Student Planner egyszerű, könnyen használható felületével megkönnyíti az akadémiai tervezést. Lehetővé teszi az iskolai órarend szinkronizálását az alkalmazással, hogy kezelni tudja az órákat és a feladatokat, és madártávlatból áttekintse azokat.

Emellett kiváló hozzáférhetőséggel is büszkélkedhet – az alkalmazás okostelefonoktól laptopokig minden eszközön használható.

A myHomework Student Planner legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat, teszteket és határidőket egy helyen

Személyre szabhatja az órarendet színkódokkal és időintervallumokkal.

Értesítések a közelgő határidőkről

Hozzáférjen az eszközökhöz offline módban is, hogy internet nélkül is produktív maradjon.

A myHomework Student Planner korlátai

Elavult kialakítás a modernebb tervezőkhöz képest

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek elvonhatják a figyelmet.

myHomework Student Planner árak

Alapszintű: Ingyenes (hirdetésekkel)

Prémium: 4,99 USD/év

myHomework Student Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. MyStudyLife (A legjobb a menetrendek és vizsgák kezeléséhez)

via MyStudyLife

Ahogy a neve is sugallja, a MyStudyLife célja, hogy a lehető legjobban kihasználja a diákok életét. Az alapvető ütemezésen túlmutatva olyan eszközöket kínál, amelyek kifejezetten az akadémiai sikerre vannak szabva.

Használja tanulási idő tervezésére és vizsgaidőpontok nyomon követésére emlékeztetőkkal. Lehetővé teszi továbbá, hogy nyomon kövesse a házi feladatokat és a konkrét órákhoz kapcsolódó feladatokat. Ó, és említettük már, hogy ingyenes? Nyertes, nyertes, nyertes!

A MyStudyLife legjobb funkciói

Szervezze meg iskolai életét tantárgyak szerinti órarendekkel

Kapjon emlékeztetőket a határidőkkel, vizsgákkal és ütemtervekkel kapcsolatban.

Kövesse nyomon az akadémiai előrehaladást tantárgyi és feladatáttekintésekkel

A MyStudyLife korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek feladatokhoz vagy órákhoz

Nincsenek közvetlen együttműködési eszközök csoportos projektekhez

MyStudyLife árak

Ingyenes

MyStudyLife értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Any. do (A legjobb személyes és tanulmányi feladatok szinkronizálásához)

Az Any.do ötvözi a feladatkezelést a naptárintegrációval, így a diákok könnyedén kezelhetik személyes és tanulmányi életüket. Tekintse meg feladatait a napi ütemtervével együtt a jobb tervezés érdekében, minimalizálja a zavaró tényezőket olyan eszközökkel, mint a Pomodoro időzítő, és akár automatizálhatja is az emlékeztetőket olyan feladatokhoz, mint a házi feladatok vagy az órára való felkészülés.

Any. do legjobb funkciói

Szervezze fel feladatait intelligens listákkal és kategóriákba sorolt mappákkal

Dolgozzon együtt megosztott feladatlistákkal csoportos projektekben

Szinkronizálja az eszközöket, hogy minden egy helyen legyen

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és az Alexa

Any. do korlátozások

Korlátozott funkciók az ingyenes csomagban

A feladatkezelési funkciók kevésbé fejlettek komplex projektek esetében.

A prémium árak nem feltétlenül indokolják a funkciókészletet.

Esetenkénti szinkronizálási késések az eszközök között

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 7,99 USD/hó

Család: 9,99 USD/hó (négy felhasználó számára)

Csapatok: 7,99 USD/hó felhasználónként

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)

Tanulj jól, szerezz jó eredményeket és legyél sikeres a ClickUp segítségével!

Diákként a feladatokkal lépést tartani nem kis feladat, de a megfelelő szervezési eszközökkel nem csak túlélni fogod, hanem virágozni is fogsz.

Ha ki kellene választanunk egy kiemelkedő lehetőséget, a ClickUp viselné a koronát. A színkódolt naptárak és részletes feladatlisták mellett a csoportos projekteket megkönnyítő együttműködési funkciókig a ClickUp mindent kínál.

Túlterheltnek érzi magát a zsúfolt napirendje miatt? Használja a ClickUp prioritási jelölőit és emlékeztetőit, hogy a valóban fontos dolgokra koncentrálhasson. Kutatási projektet szeretne létrehozni? Végezzen brainstormingot a ClickUp Brain segítségével, és jegyezze le ötleteit a gazdag formátumú ClickUp Docs-ban.

Ne feledkezzünk meg a több mint 1000 integrációról olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Zoom és az Outlook, amelyek mindent egy helyen tartanak, segítve a diákokat a szervezettségben.

A legjobb rész? Diákoknak ingyenes, így egy fillér kiadás nélkül is hozzáférhet a prémium szintű funkciókhoz. Szóval, miért elégedne meg a káosszal, amikor tisztán láthat? Regisztráljon most ingyen, és próbálja ki a ClickUp-ot. A jövőbeli önmaga (és talán az átlaga) hálás lesz érte!