A legfontosabb projektmenedzsment tippek diákoknak

Akár most kezded a középiskolát, akár a doktori disszertációdat fejezed be, az egyetemi élet tagadhatatlanul egyedülálló élményekkel jár.

Diákként nemcsak lehetőséged van szellemi ismereteidet bővíteni, hanem új társakkal is megismerkedhetsz, és talán még a világot is beutazhatod! Nem véletlen, hogy nagybátyád folyton azt mondja, hogy az egyetem volt élete legjobb időszaka.

Az akadémiai sikerhez vezető nyomás és felelősség kezelése azonban egyáltalán nem könnyű feladat.

Egy példa erre, hogy a diákok könnyen elterelődnek, mivel minden online történik, és egyre inkább támaszkodnak a mobiltelefonokra és a technológiára. A Massachusetts Institute of Technology által végzett kutatások kimutatták, hogy a mobiltelefonok korlátozása valójában javította a teszt eredményeket.

Annak érdekében, hogy megbirkózzon a számtalan kihívással és zavaró tényezővel, ebben a bejegyzésben néhány tippet osztunk meg azzal kapcsolatban, hogyan maradhat nyugodt és érhet el bármilyen célt.

1. Ossza fel és hódítsa meg a tananyagot

A végtelen házi feladatok, előadási jegyzetek és tanórán kívüli tevékenységek miatt könnyen előfordulhat, hogy valami elkerül a figyelmedet.

Bár a spirálfüzetek és a Post-it cetlik hatékonyak lehetnek a rövid távú emlékezéshez, ha valóban el akarod érni a céljaidat, akkor egy hibátlan rendszert kell létrehoznod a diákok sikerének érdekében.

A ClickUp Hierarchy segítségével ez könnyen megvalósítható.

A hallgatói projekt sablonunk segítségével feladatok szerint oszthatja fel a munkát, így könnyen áttekintheti, mit kell elvégezni:

Projekt: A neved (vagy az osztályprojekt neve)

Listák: egy minden osztályhoz

Feladatok: Azok a teendők , amelyekért az egyes órákon felelős vagy (vizsgafelkészülés, házi feladat stb.)

Akár rendezheti és/vagy szűrheti is feladatait, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson!

Csoportos projektek szervezése

Miután felállította a struktúrát, meg kell találnia a hatékony csoportmunka módszereit. Fontos, hogy kijelöljön egy központi helyet, ahol kommunikálhat társaival, de olyan eszközöket is meg kell találnia, amelyek segítenek a feladatok különböző embereknek való kiosztásában.

Szerencsére a ClickUp feladatok segítségével egyszerűen és koherensen tarthatja rendben a dolgokat.

A feladatokon belül a megjegyzésszálban cseveghetsz a csapattársaiddal, és @-jelöléssel megemlítheted az embereket, hogy értesüljenek a releváns frissítésekről. Még megjegyzéseket is rendelhetsz más felhasználókhoz, hogy kis feladatokkal bízd meg őket.

A jobb oldalon részletes információkat adhat hozzá a feladat leírásához, hogy csapattársai tudják, mi történik, és akár videókat és képeket is beágyazhat a részletesebb tájékoztatás érdekében.

2. Tartsa fenn a felelősségvállalást

Elhatároztad már, hogy pontosan mikor fogod elkészíteni a spanyol irodalom órára a tanulási útmutatót? Mi a helyzet a nap legfontosabb feladatainak osztályozásával? Kihasználod a diákok számára ingyenes tanulási forrásokat?

Ezekre a kérdésekre adott válaszok végtelen bűntudattal teli halogatásba taszíthatnak. Szerencsére a ClickUp néhány egyszerű funkcióval segíthet!

Állítson be egyedi állapotokat , hogy megkülönböztesse a munkafolyamat különböző fázisait.

Egyszerűen mozgassa az egyes feladatokat a következő állapotba, ahogy halad előre, így mindig nyomon követheti az előrehaladást. És ne aggódjon, már beállítottunk néhány remek állapotot az Ön számára a Diák sablonban!

Adja meg a dátumokat. Adja meg a feladatok kezdési és befejezési dátumát úgy, hogy azokat a ClickUp naptárra húzza.

Olyan klassz dolgokat tehetsz, mint a feladatok színezése lista vagy állapot szerint, vagy akár a feladatok közvetlen szinkronizálása a kedvenc külső naptárával.

Állítson be prioritásokat. A prioritások szintén rendkívül hasznos funkciók, amelyek segítenek a legsürgetőbb feladatok elvégzésében. Osztályozza a feladatokat „sürgős”, „magas”, „normál” vagy „alacsony” prioritásúként, majd rendezze őket a Lista nézetben, hogy felülről lefelé sorba rendezve láthassa őket. A prioritások meghatározása elengedhetetlen a jó időgazdálkodási stratégiák kidolgozásához.

A rendezett nézetet kedvencként is elmentheti, hogy bármikor visszatérhessen hozzá!

3. Ne izgulj a kis dolgok miatt

Mindannyian átéltük már azt a borzalmas érzést, amikor közeledik a vizsgaidőszak.

Nem csak 37 vizsgára kell felkészülnöd, hanem Joey-nak is megígérted, hogy vele együtt szervezed meg a tavaszi bált.

Melissa pedig számít rád, hogy elkészítsd azt a biológia tanulási útmutatót. Ja, és anyukád születésnapja is közeledik.

Az iskolai stresszes időszakokban ne feledd, hogy nem minden feladat igényel ugyanolyan mértékű erőfeszítést és felkészülést. És nem kell mindent a fejedben tartanod. A megfelelő rendszerrel mindent kisebb, könnyebben kezelhető részekre bonthatsz.

Két funkció az Ön számára: alfeladatok és ellenőrzőlisták .

Az alfeladatok tükrözik a fő feladatok tartalmát, ezért rengeteg részletet hozzáadhat hozzájuk. Az alfeladatokon belül külön státuszokat, beszélgetési szálakat és akár ellenőrzőlistákat is létrehozhat.

Másrészt, a csekklisták a „elvégzett” vagy „nem elvégzett” tételekről szólnak. Ezek a szuper egyszerű teendőkhöz valók, amelyeket egyszerűen kipipálhatsz, ahogy haladsz!

Következtetés

A szigorú önfegyelem nem az egyetlen kulcs ahhoz, hogy kiváló diák legyél. Valójában az akadémiai siker ugyanolyan mértékben függ attól, hogy hogyan alakítod ki a környezetedet a céljaid eléréséhez. Érdemes kutatást végezni, mielőtt új szoftvert választanál. Javasoljuk, hogy nézd meg a G2Crowd legjobb projektmenedzsment szoftverek listáját, hogy gyorsan eldöntsd, mely eszközökre van szükséged a következő projektedhez.

Ha létrehoz egy megbízható projektmenedzsment rendszert, amelyet valóban használni szeretne, megkímélheti magát a stressztől, és visszanyerheti azt az időt, amelyet a diákélet élvezésére fordíthat!