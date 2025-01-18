Hogyan állítsunk fel és érjünk el rövid távú célokat (+példák)

Serena Williams, egykori teniszbajnok és széles körben elismert GOAT egyszer azt mondta:

Az álmom az volt, hogy a világ legjobb teniszezője legyek.

Hároméves korában kezdett el dolgozni ennek elérése érdekében. Mire elérte ezt a célt, már a húszas éveiben járt.

Egy hosszú távú cél elérése, mint például világelsővé válni, vállalkozást indítani vagy valamelyik területen mesterré válni, nem egyszerű, lineáris út. Ez több száz rövid távú célból áll, amelyek idővel összeadódnak.

Ahhoz, hogy hosszú távú céljait szem előtt tartsa, rövid és középtávú célokra van szüksége, amelyek egymásra épülnek. Akár nagy álmai vannak, akár csak a lehető legjobb életet szeretné élni ma, íme néhány rövid távú cél, amely elvezeti Önt a céljához.

Mik a rövid távú célok?

A rövid távú célok meghatározása

A rövid távú célok olyan célok, amelyeket rövidebb időn belül, általában egy nap, egy hét, egy hónap vagy a közeljövő során szeretne elérni. Ezek a következők:

Egyszerű : Általában a rövid távú célok kicsiek és gyorsan megvalósíthatók.

Inkluzív : Gyakran a rövid távú célok hozzájárulnak a hosszú távú célok eléréséhez.

Fókuszált : Azonnali prioritások vagy kisebb mérföldkövek a hosszú távú célok felé vezető úton

Korlátozott: Zárt végű, minimális hatókörű

A rövid és hosszú távú célok közötti különbség

Vegyünk egy egyszerű példát. Ha hosszú távú célja egy coaching vállalkozás indítása, akkor középtávú céljai a következők lennének:

Szerezzen tanúsítványt

Indítson el egy személyes márkát/weboldalt

Építsen ki hálózatot a LinkedIn-en

Készítsen keretrendszereket és sablonokat

Ebből kiindulva rövid távú céljai a következők lehetnek:

Tanuljon minden nap 2 órát a tanúsító vizsgára.

Vegyen részt 20 egyórás coaching gyakorlaton!

Hetente kétszer tegyen közzé bejegyzést a LinkedIn-en.

Mint láthatja, a rövid távú célok segítenek a hosszú távú célokat elérhető, kezelhető, apróbb részekre bontani. Tehát a rövid és a hosszú távú célok közötti fő különbség az időkeret és a hatókör. De ennél többről van szó.

Paraméter Rövid távú célok Hosszú távú célok Idővonal Általában nap, hét vagy hónap Általában 1-5 év Fókusz Azonnali feladatok Összetett és ambiciózus törekvések Erőfeszítés Minimális és azonnali Maximális és következetes Eredmények Kis és fokozatos Nagy és átalakító Hatály Általában egy személy vagy kis csapatok vesznek részt benne. Általában nagyobb csapatokat érint.

A rövid távú célok kitűzésének fontossága

Ha úgy érzi, hogy már így is sok teendője van, és nem akar még egy sor céllal foglalkozni, megértjük. A munka, a hobbi, a párkapcsolatok, a társasági élet, a testmozgás, a mentális egészség és a közösségi tevékenységek között már így is sok teendője van minden egyes embernek.

A rövid távú célok nem további nyomást jelentenek, hanem remek módszert kínálnak az életben elérni kívánt dolgok szervezésére és fontossági sorrendbe állítására. Íme, hogyan.

Kezelhetőség

A rövid távú célok segítenek a hosszú távú élettervek kezelésében. Szüksége van nyugdíjalapra? Fektessen be havonta kis összegeket. Stand-up komikus szeretne lenni? Hetente lépjen fel egy nyílt mikrofonos esten. Fogyni szeretne? Sétáljon minden nap egy mérföldet.

A rövid távú célok kezelhetővé és ellenőrizhetővé teszik távoli, hosszú távú ambícióit. Megakadályozzák a túlterheltséget, a döntésképtelenséget és más pszichológiai akadályokat.

Lendület felépítése

A rövid távú célok segítenek megsokszorozni erőfeszítéseinek gyümölcsét. Ha következetesen eléri rövid távú céljait, önbizalmat és motivációt épít fel, hogy még többet tegyen. Ez lendületet ad.

Ha az év célja az első regény megírása, akkor a rövid távú cél az lehet, hogy minden nap két oldalt vagy egy fejezetet írjon. Ha ezt szokássá teszi, többet tud majd írni, és talán még hamarabb elérheti a célját.

Maradjon koncentrált

A rövid távú célok megakadályozzák, hogy elterelje a figyelmét a feladat végrehajtása közben. Ha egy nagyobb célt kisebb részekre bont, akkor (egyelőre) nem kell aggódnia a nagy kép miatt, és így könnyebben kézben tarthatja a feladatokat.

Tegyük fel, hogy Ön egy termék fejlesztője. Ha a terméket kisebb funkciókra bontja, rövid távú célokat tűzhet ki, és a kódolásra koncentrálhat, ahelyett, hogy a felhasználói visszajelzések vagy a tervezők kérései elvonják a figyelmét.

A haladás nyomon követése

A rövid távú célok a hosszú távú célokhoz vezető út térképének mérföldkövei. Segítenek értékelni az előrehaladást, ünnepelni a sikereket, azonosítani a problémákat és szükség esetén kiigazításokat végrehajtani.

Reméljük, hogy ez meggyőzte Önt arról, hogy próbálja ki a rövid távú célok kitűzését. Íme egy átfogó gyűjtemény inspiráló példákkal az Ön számára.

Példák rövid távú célokra

Rövid távú célokat szinte bármire meghatározhat, amit elérni szeretne az életének bármely területén. Ebben a részben a könnyebb olvashatóság érdekében különböző kategóriákba soroljuk a meghatározható célokat.

Karrierrel kapcsolatos rövid távú célok

Akár szabadúszó, akár pályakezdő alkalmazott vagy vezető, a rövid távú célok egyértelművé tehetik az utat a kívánt pozíció eléréséhez. Próbálja ki az alábbiakat, hogy megtalálja a helyes utat.

1. Fejlesszen ki egy új készséget

A technológia és a mesterséges intelligencia világában mindenkinek folyamatosan fejlesztenie kell képességeit. Használjon rövid távú célokat, hogy új szakmai ismereteket sajátítson el, új eszközök használatát gyakorolja, vagy meglévő ismereteit frissítse.

Cél: Tanuljon meg négy hét alatt Python nyelven gépi tanulási alkalmazást programozni.

2. Készítsen személyes weboldalt

Manapság a karrierfejlődés nagy része a hálózatépítésen keresztül történik. Ahogy feljebb lép a ranglétrán, elérhetőnek kell lennie, hogy potenciális munkáltatók, fejvadászok vagy együttműködők megtalálhassák. Egy személyes weboldal jó kiindulási pont.

Cél: Két hét alatt hozzon létre egy egyszerű személyes weboldalt a Notion vagy a Squarespace platformon, amely tartalmazza az alapvető profiladatokat és elérhetőségeket.

3. Bővítse szakmai hálózatát

A személyes márkaépítés következő lépése egy széles körű és aktív szakmai hálózat kiépítése. Ezt rövid és középtávú célként is kezelheti, attól függően, hogy milyen mélyre szeretne eljutni. Azonban néhány rövid távú cél, amelyet kitűzhet:

A hét végéig frissítse LinkedIn profilját a legfrissebb információkkal.

Hetente kétszer tegyen közzé bejegyzést a LinkedIn-en.

Vegyen részt havonta két offline networking eseményen.

4. Kérjen rendszeresen visszajelzést

A szakmai fejlődéshez rendszeres és konstruktív visszajelzésekre van szükség azok részéről, akikkel együtt dolgozunk. Szokássá tegye a visszajelzések gyűjtését azáltal, hogy rövid távú célokat tűz ki erre vonatkozóan.

Cél: Havonta egyéni megbeszéléseket szervez a közvetlen felettesével és a felettesének felettesével, hogy visszajelzéseket gyűjtsön.

5. Legyen produktív

A McKinsey felmérése szerint a munkavállalók több mint 50%-a úgy érzi, hogy nem elég produktív a munkahelyén. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a modern munkavégzés tele van zavaró tényezőkkel. A túl sok megbeszélés, Slack-üzenet, e-mail és egyéb eszközök elvonják a munkavállalók figyelmét a feladataik elvégzéséről.

Ahhoz, hogy leküzdje ezt a kihívást, állítson fel rövid távú termelékenységi célokat, például:

Korlátozza a megbeszéléseket napi 90 percnél rövidebbre.

Naponta legalább négy órát szánjon alapvető feladatokra, például programozásra, írásra stb.

Állítson be és hajtson végre napi kezdő és záró rutinokat

6. Keressen mentort

Karrierje során előfordulhat, hogy elakad. Egy jó mentor segíthet eltávolítani az akadályokat és simábbá tenni az utat.

Cél: Keressen mentort, beszéljék meg a célokat, és kérjen támogatást. Két havonta találkozzon vele.

7. Legyen jobb a nyilvános beszédben

Amikor nyilvános beszédről beszélünk, az emberek gyakran nagy gyülekezetek előtt való felszólalásra vagy beszédre gondolnak. Nem feltétlenül kell így lennie. A jó nyilvános beszéd hasznos lehet a csapat motiválásában vagy egy családi válság kezelésében.

Cél:

Tanuljon prezentációs készségeket egy online tanfolyamon vagy egy kommunikációs tréner segítségével.

Vegyen részt önkéntesként három vállalati rendezvényen, és tartson előadást

Jelentkezzen konferenciákra, és tartson előadásokat kis csoportok előtt.

Személyes fejlődés rövid távú célok

Yi Tay, a Reka AI volt vezérigazgatója nemrégiben közzétett egy blogbejegyzést, amelyben elmagyarázza, miért tér vissza a Google-hoz. Ebben olyasmit mond, amit a legtöbbünk tapasztal, de nem fogalmaz meg.

Annak érdekében, hogy egyszerre ennyi dolgot tudjak összehangolni, fizikai és mentális egészségem nagy terhet vett ki, és testem 15 kg zsírral gyarapodott az intenzív és egészségtelen életmód miatt.

Személyes és szakmai életünk annyira szorosan összefonódik, hogy az egyik bonyolultan hatással van a másikra. Ezért a személyes célok kitűzése segít fenntartani az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

8. Alakítson ki egészséges szokásokat

Sok dolog az Ön személyes életében ebbe a rövid távú cél kategóriába sorolható. Tehát válassza ki, mi a megfelelő Önnek.

Célok:

Végezzen 30 perces erősítő edzést, hetente ötször.

Csökkentse ételeiben a szénhidrátok mennyiségét, és helyettesítse azokat fehérjével.

Igyon naponta nyolc pohár vizet!

Sétáljon minden nap 20 percet a közeli parkban.

Aludjon hét órát

9. Alakítson ki rutinokat

Az emberek szokások rabjai. Az, amit rendszeresen csinálunk, alakítja gondolkodásmódunkat és azt, hogy kik leszünk. Akár aktívan ápoljuk őket, akár nem, bizonyos szokásokat alakítunk ki, és addig ragaszkodunk hozzájuk, amíg valami nem változik.

Tehát érdemes átgondoltan és tudatosan alakítani szokásait rövid távú célok kitűzésével.

Ágyazzon meg, amint felébred

Írjon naplót minden nap 20 percig

Végezze el az imádkozást, meditációt, olvasást vagy tudatossággyakorlatot.

Zárja le a napot úgy, hogy legalább 60 perccel lefekvés előtt kikapcsolja a képernyőket.

10. Ápolja a társasági életét

Lehet, hogy szokatlan célokat kitűzni a társasági életre vonatkozóan. Ez spontán módon történik, nem igaz? De érezte már valaha, hogy napok óta nem beszélt őszintén egy barátjával? Kerülje el ezt azáltal, hogy rövid távú célokat tűz ki a társasági életre vonatkozóan.

Találkozzon barátaival minden pénteken munka után

Játsszon havonta egyszer strandteniszt vagy nézzön meg egy filmet egy barátjával!

Küldjön SMS-t vagy hívjon fel egy barátot minden hétvégén.

Havonta látogassa meg a tágabb családot

11. Minimalizálja a közösségi média használatát

Gyakran könnyebb végiglapozni az Instagramot és „lájkolni” egy bejegyzést, mint felvenni a telefont és felhívni valakit. A közösségi hálózatok azonban nem elegendőek ahhoz, hogy értelmes kapcsolatokat építsünk ki.

Állítson fel rövid távú célokat a közösségi média használatának minimalizálására, amelyek hosszú távon egészséges digitális szokásokká alakulhatnak.

Korlátozza az Instagram használatát napi 20 percre.

Ébredés után két óráig ne használja a közösségi médiát.

Végezzen 30 napos digitális méregtelenítést!

12. Rendezze el az életét

Bármilyen szervezett is legyen, a rendetlenség észrevétlenül halmozódik fel. Ezért hasznos lehet célokat kitűzni, hogy gyakran rendet tegyen az életében. Ez magában foglalhatja a következőket:

Szabaduljon meg a három hónapja nem használt tárgyaktól (ruháktól, írószerektől stb.).

Tegyen mindent vissza a helyére

A számítógép asztalának, letöltéseknek és egyéb általános mappáknak a kitakarítása

Dokumentumok, számlák stb. rendezése és archiválása.

Felesleges e-mailek leiratkozása

13. Olvasson

Egy nemrégiben készült felmérés szerint az amerikai felnőttek 23%-a nem olvasott könyvet az elmúlt egy évben! Azok, akik olvasnak, kevesebbet olvasnak. Tehát, ha elhanyagolta az olvasást, ne aggódjon. Kezdje újra!

Cél: Minden nap olvass el öt oldalt lefekvés előtt (nem számít, hogy papírkönyv, e-könyv vagy hangoskönyv, az olvasás az olvasás).

14. Gyakorold a főzést

Az egészséges életmód fontos része, hogy otthon főzzünk és családként együtt étkezzünk. Ez segít abban is, hogy pontosan tudjuk, mit viszünk be a szervezetünkbe, és hogyan érezzük magunkat utána. Miért ne tűzhetnénk ki rövid távú célokat a főzéssel kapcsolatban?

Cél: Hetente öt napon keresztül legalább egy étkezést főzzön otthon. (Attól függően, hogy milyen gyorsan sikerül ezt a ritmust kialakítania, növelheti a célt).

15. Önkéntes munka

Ha az élet túl gyorsan halad, az önkéntesség remek módja annak, hogy lelassítson és olyan tevékenységeket fedezzen fel, amelyek több értelmet és célt adnak az életének.

Cél: Minden vasárnap két órát önkénteskedni a környékbeli macskamenhelyen.

16. Fusson maratont

Nos, technikailag a maratonfutás egy hosszú távú cél. De ahhoz, hogy elérd, számos rövid távú célt tűzhetsz ki magad elé:

Minden nap 30 perc futás

Heti/kétheti alapon öt perccel növelje a futási időt.

A maratoni futáshoz megfelelő felszerelés megtalálása

17. Lépjen ki a komfortzónájából

Van valami, amit már régóta meg akart tenni, de soha nem merte meglépni? Most itt a legjobb alkalom rá.

Állítson fel olyan célokat, mint nehezebb súlyok emelése, a szokásosnál egy mérfölddel hosszabb séta, vagy végre megtenni azt a bungee jumpingot.

Pénzügyi rövid távú célok

A legjobb módja annak, hogy több pénze legyen, az, ha jól kezeli azt, amije van. A rövid távú pénzügyi célok segíthetnek tartalékot felhalmozni, növelni a vagyont, és lehetővé teszik, hogy helyesen kezelje a pénzét.

18. Kezdjen el spórolni vésztartalékot

A pénzügyi tervezés első lépése egy jó vésztartalék létrehozása. Ez nemcsak vészhelyzetekben segít, hanem önbizalmat is ad ahhoz, hogy a többi pénzzel kockázatosabb befektetéseket hajtson végre.

Cél: Havonta 200 dollárt tegyen félre vésztartalékba, amíg el nem éri a 3000 dollárt.

19. Készítsen havi költségvetést

Tudja meg, hova megy a pénze, minimalizálja a pazarló kiadásokat, és egy világos és hasznos költségvetés segítségével fordítsa a pénzt arra, ami igazán fontos.

Cél: Minden hónap első napján készítsen átfogó havi költségvetést. Figyelje a költségvetéstől való eltéréseket, és ennek megfelelően módosítsa a következő hónap tervét.

20. Kezelje személyes pénzügyeit

Manapság könnyű pénzt költeni. Az egy kattintásos vásárlás, a tap and pay, a „most vásárolj, később fizess” stb. megkönnyítik és vonzóbbá teszik az impulzusvásárlást. Az egyetlen módja a tudatos költésnek az, ha jól kezeli személyes pénzügyeit.

Célok:

Kutasson számviteli szoftverek után

Regisztráljon egy olyan eszközre, amely a személyes pénzügyeket az Ön által kívánt módon kezeli.

Állítson fel szabályokat a kiadásokra vonatkozóan, például korlátozza az online vásárlást 100 dollár alá.

Állítson be jelentéseket és értesítéseket, hogy ne szegje meg saját szabályait.

21. Kezdjen el befektetni

Soha nem túl korai vagy túl késő elkezdeni befektetni. A rövid távú pénzügyi célok közül a befektetési tervek talán a legfontosabbak, mert a megfelelő befektetések összetett értéke exponenciálisan növekedhet.

Célok:

Havi jövedelmének 10%-át tegye félre befektetésekre.

Diverzifikálja befektetési portfólióját úgy, hogy 40%-át adósságalapokba, 30%-át részvényekbe stb. fekteti.

Növelje a befektetett összeget évente 10%-kal.

Tegyen további befektetéseket rövid távú tervekhez, például utazáshoz vagy új autó vásárlásához.

22. Fizesse előre adósságait

Az olyan hitelek, mint a jelzáloghitel vagy a diákhitel, előtörlesztési lehetőséget kínálnak. Használja ki ezt, és fizesse ki adósságait, amint lehet.

Cél: Havonta további 150 dollárt fizessen a hitelkártya-tartozásába.

23. Szüntesse meg a pazarló kiadásokat

Van olyan magazin előfizetése, amelyet soha nem használ? Továbbra is fizet biztosítást egy olyan eszközre, amely már nem a tulajdonában van? Az ilyen pazarló kiadások kiküszöböléséhez pénzügyi rendrakási célra van szükség.

Cél: Minden negyedévben azonosítsa és szüntesse meg a felesleges kiadásokat. A megtakarított pénzt helyezze át egy külön megtakarítási számlára későbbi felhasználás céljából.

24. Javítsa hitelképességét

A jó hitelminősítés hosszú távú pénzügyi előnyökkel járhat, például alacsonyabb kamatlábakkal, könnyebb hitelhez jutással stb. Mindenkinek rövid távú célokat kell kitűznie a hitelminősítésének javítása érdekében az alábbiak szerint:

Fizesse be időben az összes számlát

Maradjon a hitelkártya hitelkeretén belül

Félévente ellenőrizze hiteljelentését, és vitassa meg a pontatlan tranzakciókat vagy díjakat.

Rövid távú célok diákok számára

Bár a fenti célok általánosak és széles körben alkalmazhatók, nem fedik le az élet egyes szakaszait, például az egyetemi tanulmányokat. Íme néhány rövid távú cél a diákok számára.

25. Végezze el minden feladatot előre

Ha Ön az a típus, aki a feladat leadási határnapján éjszakába nyúlóan dolgozik, ez a cél hasznos lehet.

Cél: A heti feladatot két nappal a határidő előtt befejezni és leadni.

26. Javítsd a jegyeidet

A hosszú távú tanulmányi eredmények javítása érdekében rövid távon javítania kell az osztályzatait. Ehhez próbálja meg a következőket:

Tanulja meg az összes leckét azon a napon, amikor tanították (és ne halassza el a vizsga előtti napra).

Tegyen próbateszteket, hogy értékelje tanulási eredményeit.

Végezze el minden feladatot időben

Aludjon jól a vizsga előtti napon!

27. Legyen minden téren kiváló

Az oktatás nem csak a jegyekről szól, hanem az iskolai tapasztalatokról is. Ne hagyja ki az iskolán kívüli tevékenységeket!

Tűzz ki célokat, hogy minden hétvégén egy órát egy klubban vagy sporttevékenységben vegyél részt.

28. Önkéntes munka

Az átfogó fejlődés másik szempontja az önkéntes munka tapasztalatának megszerzése. Tűzz ki célokat, hogy a hétvégéidet egy helyi jótékonysági szervezetnél töltsd.

Ez nem feltétlenül helyszíni tevékenységet jelent. Az önkéntesség távolról vagy otthonról is végezhető, például online tanfolyamon taníthat egy készséget, segíthet másoknak a weboldaluk frissítésében, vagy karrierrel kapcsolatos tanácsokkal válaszolhat e-mailekre.

29. Készüljön fel a karrierjére

Az egyetem az az időszak is, amikor felkészülhetsz a szakmai életre. Kezdd tehát rövid távú célokkal, például:

Készíts önéletrajzot, amelyben bemutatja szakmai pályafutását.

Készítsen portfóliót személyes projektjeiből, hogy bemutassa képességeit.

Csatlakozzon szakmai hálózatépítő csoportokhoz, hogy kapcsolatokat építsen ki.

Szerezzen vezetői tapasztalatot projektek vagy egyetemi rendezvények szervezésével.

Szerezzen szakmai gyakorlatot

30. Viselkedési készségek fejlesztése

Az egyetemi oktatás gyakran nem tanítja közvetlenül a munkahelyen szükséges viselkedési készségeket, mint például a kommunikáció, a problémamegoldás, az együttműködés, a rugalmasság, a konfliktuskezelés, a visszajelzés adása/fogadása stb.

Cél: Forduljon egy mentorhoz, hogy megértse, milyen viselkedési készségekre van szükség a munkában való kiválósághoz. Készítsen lépésről lépésre egy tervet ezek fejlesztésére.

Bónusz: Nézze meg a főiskolás hallgatók számára kidolgozott egyéb SMART célokat, amelyek segítenek megőrizni a motivációját.

Rövid távú célok fiatal szakemberek számára

2024-ben csak az Egyesült Államokban több millió új munkahely jött létre, ami lehetőséget teremtett a fiatal szakemberek számára, hogy elindítsák karrierjüket. Ezek a rövid távú célok segítenek abban, hogy új pozíciójában sikeres legyen és karrierje során fejlődjön.

31. Tervezze meg a munkanapját

Hozzon létre egy rutint, hogy hatékonyan tudja megtervezni a munkanapját. Egy tudásmunkás tipikus napja magában foglalja az e-mailek ellenőrzését, az azonnali üzenetekre való válaszadást, a megbeszéléseken való részvételt és a kollégákkal való együttműködést, az egyéni feladatok elvégzése mellett.

Cél: Tervezze meg a napot úgy, hogy a fontos feladatok elvégzése összhangban legyen a csapat céljaival. Akár olyan technikákat is alkalmazhat, mint a naptárblokkolás vagy a Pomodoro, hogy elvégezze a feladatokat.

32. Javítsa szakmai kommunikációs készségeit

A mai munkavégzés nagy része a egymás közötti kommunikációra épül, legyen az e-mailek, prezentációk, megbeszélések, emlékeztetők vagy brainstorming ülések formájában. Ezért törekedjen a kommunikáció javítására olyan célok elérése érdekében, mint például:

Írjon rövidebb, világosabb e-maileket

Írjon átfogó összefoglalókat/követelménydokumentumokat kollégáinak.

Gyakorolja a találkozók jegyzőkönyvének írását, hogy jobban kezelhesse a teendőket.

33. Fejlessze döntéshozatali képességeit

A pályakezdő szakembereknek, különösen a startupoknál és kisvállalkozásoknál, számos fontos döntést kell meghozniuk.

Ahhoz, hogy ezeket helyesen állítsa meg, rövid távú célokat tűzzön ki, hogy döntéshozatali keretrendszereket hozzon létre. Ismerje meg a kockázatértékelést, a bevált gyakorlatokat, az ismeretlen ismeretleneket stb.

Tartson kéznél olyan forrásokat, mint a Clickup döntéshozatali keretrendszer dokumentuma.

34. Készítsen személyes fejlesztési tervet

Állítson össze átfogó, mégis rugalmas tervet, és alakítsa karrierjét úgy, ahogyan szeretné. Hozzon létre személyes fejlesztési célokat a következőkre:

Határozza meg az öt legfontosabb növekedési területet

Sorolja fel és tegyen meg a szükséges lépéseket, hogy minden területen előrelépést érjen el.

Beszélje meg az előrehaladást a vezetőjével, és kérjen visszajelzést.

Ismerje meg, mi szükséges az előléptetéshez, és sajátítsa el azokat a készségeket!

Támogassa a promóciót

35. Teremtsen egyensúlyt a munka és a magánélet között

Állítson fel rövid és középtávú célokat a munka és a magánélet egyensúlyának biztosítása érdekében. Állítson fel olyan célokat, mint:

Tervezze meg munkanapját úgy, hogy az a legjobban illeszkedjen az élethelyzetéhez.

Ne ellenőrizze az e-maileket vagy az irodai csevegést 6 óra után.

A hétvégéket tartsa teljes egészében a személyes feltöltődésnek.

Vegye ki a 3 hetes szabadságot, amelyre jogosult!

36. Tanuljon meg nemet mondani

A pályakezdő szakemberek különösen vonakodnak nemet mondani, mert attól tartanak, hogy lemaradnak valamir, vagy akár meg is büntetik őket. Pedig a nemet mondás megtanulása a produktivitás szempontjából elengedhetetlen.

Tanulja meg elutasítani minden olyan feladatot vagy kérést, amely nem tartozik a prioritásai vagy felelősségi köre közé.

37. Tárgyaljon ki juttatásokat vagy fizetésemelést

A jó szakmai fejlődéshez tárgyalási készségek is szükségesek. Az a képesség, hogy magabiztosan bemutassa az ügyét, és tárgyaljon a javadalmazásáról vagy juttatásairól, kulcsfontosságú készség.

Cél: Építsd fel érveidet a fizetésemelés mellett a következő értékelés előtt. Tanulj meg tárgyalni a kívánt fizetésemelésről.

Bónusz: Nézze meg a munkahelyi szakmai célokat is.

Rövid távú célok vezetők számára

A vezetés nem velünk született képesség. Lassan és fáradságosan kell megtanulni. Ahhoz, hogy jobb vezető legyél, időt és energiát kell fektetned abba, hogy megtanuld, hogyan legyél az.

38. Tanuljon meg vezető lenni

Kezdje azzal, hogy vezetői könyveket olvas, hogy megértse, mi is az a vezetés, és mit várnak el Öntől. Építse be ezekből a könyvekből tanultakat és keretrendszereket a mindennapi feladataiba. Értékelje és optimalizálja azokat a folyamat során.

Cél: Olvasson el 10 menedzsment könyvet egy negyedév alatt.

39. Kérjen visszajelzést

A visszajelzés általában felülről lefelé történik, ami azt jelenti, hogy a vezetők gyakran adnak visszajelzést csapattagjaiknak. Ahhoz, hogy jobb vezető legyen, meg kell hallgatnia csapatát.

Cél: Havonta végezzen visszatekintést, hogy visszajelzéseket gyűjtsön vezetői teljesítményéről.

40. Önreflexió

A vezetők gyakran úgy érzik, hogy csak bébiszitterként működnek. Ennek egyik fő oka lehet a csapatok vezetésének módja. Ahhoz, hogy megváltoztassa jelenlegi vezetői stílusát, és olyan vezetővé váljon, amilyen lenni szeretne, állítson fel rövid távú célokat a viselkedés megváltoztatására.

Cél: Havonta végezzen önmagával egyéni beszélgetéseket, hogy azonosítsa a saját teljesítményében fellelhető hiányosságokat.

Rövid távú célok vállalkozók számára

Az Egyesült Államokban tavaly 5,5 millió új vállalkozási kérelmet nyújtottak be. Ha ehhez hozzávesszük a szabadúszókat, az egyéni vállalkozókat és a mellékállásúakat, akkor egy virágzó vállalkozói világot kapunk. A siker ezen a területen átgondolt rövid távú célokat igényel.

Vállalkozóként tudnia kell, hogy ötlete megvalósítható és potenciálisan nyereséges, mielőtt időt fordítana annak kidolgozására. Először ezt tegye meg. Állítson fel célokat, hogy másodlagos kutatások, felmérések, interjúk stb. segítségével igazolja üzleti ötletét.

Cél: Hat hónapon belül megerősíteni a termék és a piac összehangoltságát.

42. Határozza meg a célközönséget

Miután érvényesítette ötletét, gondolkodjon el azon, hogy kik fogják a legtöbb értéket találni termékében, azaz kik az ideális vásárlói profiljai.

Cél: Határozza meg ideális ügyfélprofilját egy hónap alatt.

43. Készítsen terméktervet

Elméletileg az ötlete működőképes. Most itt az ideje, hogy gyakorlatba is ültesse. Állítson fel rövid távú célokat, amelyek hozzájárulnak a sikeres termék létrehozására irányuló hosszú távú tervéhez.

Indítson el egy MVP-t a hónap végéig!

Határozza meg és rangsorolja a minden sprintben hozzáadandó funkciókat.

Készítsen tervet a termék fokozatos fejlesztésére!

Határidőket tűzz ki

44. Készítsen piacra lépési tervet

Célok:

Készítsen egy egyperces bemutatót, amely bemutatja vállalkozása értékeit, egy hét alatt.

Vázolja fel stratégiáját az üzleti tevékenységének online csatornákon történő népszerűsítésére ebben a negyedévben.

Készítsen egy weboldalt, amelynek céloldalai a potenciális ügyfelek megszerzésére szolgálnak, a negyedév végéig.

Hozzon létre profilokat a LinkedIn, Instagram és X oldalakon egy hét alatt.

45. Állítson be egy CRM-et

Minden vállalkozásnak – B2B vagy B2C, iparágtól függetlenül – szüksége van egy robusztus rendszerre, amely egy helyen követi nyomon az összes ügyfélkapcsolatot. Először ezt állítsa be.

Cél: Keressen CRM eszközöket, és egy héten belül iratkozzon fel egyre.

46. Biztosítsa a finanszírozást

Vállalkozóként nem elég csak az üzletet vezetni, hanem gondoskodnia kell az üzemanyagról is.

Cél: Havonta két befektetővel lépj kapcsolatba, hogy induló tőkét szerezz.

47. Növelje ügyfélkörét

Cél: Növelje ügyfélkörét 20%-kal három hónap alatt, hogy bemutassa a potenciális növekedést a befektetőknek.

48. Bevétel generálása

Az üzleti ötletének legjobb igazolása a fizető ügyfél.

Cél: Az első ügyfél regisztrálása, aki 100 000 dollár bevételt generál.

49. Vegyél fel első alkalmazottat

Legyen szó a naptárát kezelő ügyvezető asszisztensről, a kérdéseket kezelő ügyfélszolgálati munkatársról vagy a közösségi média marketingjét kezelő gyakornokról, bátran tegye meg az első lépést a felvételhez.

Cél: Két héten belül vegyen fel egy közösségi média gyakornokot.

50. Fektessen be magába

A vállalkozói tevékenység nehéz. Tele van nagy sikerekkel és mély bukásokkal. Komplex döntések meghozatalát és a következmények egyedül való viselését jelenti. Ahhoz, hogy jó vállalkozó legyen, befektetnie kell magába.

Cél: Keressen egy vezetői coachot, aki támogatja Önt vállalkozói útján.

Ha olyan célokat tűz ki magának, mint például vízivás vagy edző felvétele, és azon töpreng, hogy ezek valóban hatékonyak-e, akkor igaza van. A hatékony célkitűzéshez ennél kicsit többre van szükség.

Hogyan állítsunk fel hatékony rövid távú célokat

A célkitűzés arról szól, hogy elérje, amit akar. Ehhez konkrét és megvalósítható célkitűzési stratégiákra és projektmenedzsment eszközökre van szükség, mint például a ClickUp. Nézzük meg, hogyan használhatja őket együtt a céljai eléréséhez.

1. Kezdje a nagy célokkal

Vizsgálja meg hosszú távú céljait, álmait és ambícióit, és ezekből vezesse le rövid távú céljait. Például, ha hosszú távú célja a fogyás, akkor rövid távú céljai az edzések, az étkezési szokások és más, mindennap elvégzendő mentális egészségügyi gyakorlatok lehetnek.

2. Ossza fel céljait kezelhető részekre

Az éves célok kisebb, rövid távú heti célokra bontása segíthet a jó előrehaladásban.

Például a „naponta 100 szót írni” cél elvezethet a „2025-ben könyvet kiadni” nagyobb célhoz, ha kitartóan dolgozik rajta.

3. Használja a SMART célok keretrendszerét

Ha évek óta vannak céljai, kívánságai és elhatározásai, akkor valószínűleg azon töri a fejét, hogyan írjon jó célkitűzést. Próbálja ki a SMART célok keretrendszerét.

A SMART kifejezés a Specific (konkrét), Measurable (mérhető), Achievable (elérhető), Realistic (reális) és Time-bound (időhöz kötött) szavak kezdőbetűiből áll. Ha olyan célokat tűz ki, amelyek mindegyike megfelel ezeknek a kritériumoknak, azok gyorsabban elérhetők lesznek. Ahelyett, hogy azt a célt tűzné ki, hogy „többet írjon”, inkább azt, hogy „egy hónapig minden nap 400 szót írjon”. Ez SMART cél.

Ha bizonytalan, használjon célkitűzési sablonokat. Próbálja ki a ClickUp SMART Goals Template sablont, amely segít a célkitűzési folyamatban. Ez a strukturált megközelítés időt takarít meg a tervezésben, és többet tud elvégezni.

Töltse le ezt a sablont ClickUp SMART Goals sablon

Ha még több információra van szüksége, itt talál néhány példát 1, 5 és 10 éves célokra. Ezzel szilárd alapot teremthet magának. Íme néhány további tipp, amit érdemes szem előtt tartani.

Tippek a rövid távú célok megvalósításához

A célok helyes kitűzése az első, bár fontos lépés. Ahhoz, hogy biztosan elérje céljait, meg kell találnia a módját, hogy nyomon kövesse az előrehaladását. Íme néhány tipp, hogy pontosan ezt tegye.

Állítsa fel céljainak fontossági sorrendjét

Nem minden cél egyformán fontos. Minden időszakban, napban, héten, hónapban vagy negyedévben rangsorolja a számára legfontosabbakat. Ez segít abban, hogy háromra korlátozza ezeket, és elkerülje a túlterheltség kockázatát.

Maradjon rugalmas

Előfordulhat, hogy olyan körülményekkel szembesül, amelyek miatt módosítania kell céljait. Legyen erre felkészülve. Ez nem jelenti azt, hogy kudarcot vallott. Valójában ez a fajta rugalmasság segít abban, hogy agilis, rugalmas és előrelátó legyen.

Rendszeresen kövesse nyomon és értékelje az előrehaladást.

Nem állíthatja be a céljait, majd elfelejtheti őket. Rendszeresen nyomon kell követnie az előrehaladást, hogy felelősségre vonható maradjon. A rendszeres felülvizsgálatok lehetővé teszik, hogy értékelje, mi működik, azonosítsa a kihívásokat és finomítsa a megközelítését.

Keressen magának egy felelősségteljes partnert

Ne kényszerítse magát arra, hogy mindent egyedül csináljon. Kérjen meg egy barátot, kollégát vagy vezetőt, hogy tartsa számon. Ha olvasással kapcsolatos célokat tűz ki magának, csatlakozhat egy könyvklubhoz. Ha fogyni szeretne, dolgozhat együtt egy edzővel.

A célok elérése önmagában is nehéz lehet, anélkül, hogy a nyomon követés és a jelentések terhe is rá nehezedne. Automatizálja ezt olyan eszközökkel, mint a ClickUp.

Tegye láthatóvá céljait

Ami nincs a szem előtt, az nincs az eszében sem. Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp Goals, hogy céljai láthatóak és elérhetőek legyenek. Munkahelyén egy helyen láthatja az egész csapat céljait, és pontosan nyomon követheti, ki mit csinál.

Mérje sikereit a ClickUp Goals segítségével

Prioritások kezelése

A ClickUp alkalmazásban rangsorolja a feladatokat és célokat „Sürgős”, „Normál” vagy „Alacsony” kategóriákba. Ez segít fenntartani a koncentrációt és a tisztánlátást, biztosítva a jelentőségteljes előrehaladást felesleges zavaró tényezők nélkül.

Készítsen cselekvési tervet

Vázolja fel, hogyan fogja elérni céljait. Ha kell vásárolnia kellékeket, eszközöket, kiegészítőket stb., vegye fel azokat is a tervébe. Ossza meg azt a felelősségvállalási partnerével is.

Próbálja ki a ClickUp SMART Goal Action Plan Template sablont, hogy egy helyen dokumentálhassa és kezelhesse útját.

Kövesse nyomon az előrehaladását

Válasszon a ma elérhető tucatnyi csodálatos célkövető alkalmazás közül. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy személyre szabott jelentéseket állítson be az Ön számára fontos KPI-khez. Ne csak jelentést készítsen. Tegye azt cselekvésre késztetővé időszerű emlékeztetőkkal, ha eltér a tervtől.

Kövesse nyomon céljai elérésének folyamatát a ClickUp Dashboard segítségével

Ne találja fel újra a kereket! Írja be személyes, mindennapi céljait a ClickUp napi cél sablonjába, hogy mindig kézben tartsa a dolgokat. Hozzon létre egyéni állapotokat, és kövesse nyomon a fontos dolgokat.

Használhat mérföldkő sablonokat is, hogy rövid távú céljait csoportokba rendezze.

Brainstorming AI segítségével

Nem tudja, hogyan állítsa fel céljait? Ne aggódjon! Kérjen ötleteket a ClickUp Brain-től. Próbálja meg megkérdezni: „Generáljon öt rövid távú célt” vagy „Milyen rövid távú célokat állíthatok fel hosszú távú céljaim alapján?”. Ismételje meg a ClickUp Brain-nel, dolgozzon ki cselekvési tervet, és hajtsa végre céljait.

Rövid távú célok kitűzése a ClickUp Brain segítségével

A legjobb erőfeszítései ellenére sem könnyű célokat kitűzni és elérni. Íme néhány kihívás, amellyel valószínűleg szembesülni fog, és hogyan lehet azokat leküzdeni.

Gyakori kihívások a rövid távú célok kitűzésekor

Túlterhelje magát túl sok céllal

Amikor célokat tűz ki, különösen az év elején, könnyen kísértésbe eshet, hogy túl sok célt tűz ki, és ezzel „átalakítsa” az életét. Ez túlterheli Önt, kimeríti erőforrásait, és kiégéshez vezet.

Ennek elkerülése érdekében állítson fel kezelhető számú célt, és szánjon mindegyikre megfelelő időt és energiát.

A felelősség hiánya

A cél, amelyért nem tesz semmit, csak egy kívánság marad. Hogy felelősséget vállaljon céljaiért, állítson be egy célkövetőt, vagy regisztráljon egy felelősségvállalási partnerhez.

Halogatás

A halogatás egy általános probléma. Az ébresztőóra elhalasztásától a hosszú munkanap után az edzőterem kihagyásáig, a halogatás mindenhol jelen van. Gyakran nem lustaságból fakad, hanem abból, hogy túlterheltek vagyunk.

Kerülje el a halogatásokat az alábbiakkal:

Kis, elérhető célok kitűzése

Olyan rendszerek létrehozása, amelyek ösztönzik Önt a kitűzött célok elérésére

A haladás látható módon történő nyomon követése

Ünnepelje a kis sikereket

Hatékony rövid távú célok kitűzése a ClickUp segítségével

Mindannyiunknak vannak álmai és ambíciói. Legyen az a világszínpadon való kiválóság, a saját főnökévé válás vagy a makacs zsír eltüntetése, mindenki törekszik valamire. Az emberek ott buknak el, hogy nem alakítanak ki következetes szokásokat, amelyekkel elérhetik a nagy céljaikat.

A rövid távú személyes célok pontosan ezt jelentik. Útmutatást nyújtanak a hosszú távú célok eléréséhez. Rajzolja meg ezt az útitervet egy átfogó és robusztus eszközzel, mint például a ClickUp. Generáljon ötleteket, alakítsa azokat feladatokká, figyelje a munkafolyamatokat, integrálja több platformmal, kövesse nyomon valós időben, és jelölje be céljait! Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!