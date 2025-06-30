Slack vs. WhatsApp: melyik csevegőalkalmazás jobb a munkához?

A munkahelyen a gyors és egyértelmű kommunikáció biztosítja, hogy minden – és mindenki – a helyes úton haladjon: mindenki ismeri a tervet és a saját szerepét benne, a projektek zökkenőmentesen haladnak, a határidőket betartják, és a dolgok elvégzésre kerülnek.

Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint a Slack és a WhatsApp. Segítenek a csapaton belüli kommunikációban, de több különbség van közöttük, mint gondolná.

Szóval, hogyan viszonyulnak egymáshoz, és melyik illik legjobban a csapatodhoz? Részletezzük neked – és ne aggódj – van egy másik lehetőségünk is, ha egyik sem tűnik megfelelőnek.

Mi az a Slack?

A Slack története minden, csak nem szokványos. Ami 2002-ben egy online játék csevegőfunkciójaként indult, ma már a vállalkozások számára világszerte az első számú kommunikációs eszköz. Nem is beszélve a belső kommunikációról: állításuk szerint a Fortune 100 vállalatok 80%-a használja a Slacket a külső érdekelt felekkel való kommunikációra.

Olyan, mint egy virtuális központ, ahol cseveghetsz, fájlokat oszthatsz meg, médiát küldhetsz (mert ki ne szeretne egy jó mémet?), és videohívásokra is csatlakozhatsz anélkül, hogy elhagynád az alkalmazást.

A Slack funkciói

A Slacket csapatok számára fejlesztették ki, hogy megkönnyítse a kommunikációt és a közös munkavégzést.

Néhány főbb jellemzője:

1. Csatornák és beszélgetési szálak

A Slack csatornái meghatározott témák, projektek vagy csapatok számára kialakított területek. Könnyen felismerhetők: a nyilvános csatornák hashtaggel (#) vannak jelölve, a privát csatornák pedig egy lakat ikonnal (🔒). Az előbbiek mindenki számára nyitottak, míg az utóbbiak biztonságosak, mivel csak meghívóval lehet belépni.

Rendezheti őket egyértelmű nevek (például projekt-, csapat- vagy osztály-) használatával, valamint a régi csatornák archiválásával, hogy rendet tartson. Új tagokat is automatikusan hozzáadhat az alapértelmezett csatornákhoz, hogy azok is gyorsan felzárkózhassanak.

A személyesebb beszélgetésekhez használhat közvetlen üzeneteket. Válaszait szálakba is csoportosíthatja, hasonlóan ahhoz, amit az X-en (Twitter) lát.

💡Profi tipp: Ha villámgyorsan szeretnél csatornák között váltani, egyszerűen nyomd meg a Command + K vagy T (Mac) vagy a CTRL + K (Windows) billentyűkombinációt, írd be a csatorna nevének néhány betűjét, és máris ott vagy.

2. Gyors megbeszélések a Huddles segítségével

Emlékszel az irodában zajló gyors beszélgetésekre? A Slack Huddles ezt online környezetbe helyezte át, hanghívásokkal a spontán csapatmegbeszélésekhez. Bármely csatornán vagy közvetlen üzenetben elindíthatsz egyet egyetlen kattintással, és a csapattársak szükség szerint csatlakozhatnak vagy kiléphetnek.

A Huddles alapértelmezés szerint csak hanghívásokat támogat, de bekapcsolhatod a videót is. Kiválóan alkalmas az együttműködésre, olyan funkciókat kínál, mint a többképernyős megosztás és az élő kurzorok olyan feladatokhoz, mint a szerkesztés vagy a hibaelhárítás. A hívás közben akár emojikkal is reagálhatsz, vagy beszélgetéseket indíthatsz.

👀Tudtad? A Slacken emlékeztetheted magad vagy másokat egy eseményre, találkozóra, határidőre, üzenetre, fájlra vagy bármire a /reminder parancs használatával, amelyet a hely, a tárgy és az időpont követ.

3. Fájlmegosztás és tárolás

A fájlmegosztás a Slackben egyszerű és megbízható, így a szolgáltatás egyfajta központi csomóponttá válhat. Akár 10 GB-os fájlokat is feltölthetsz (fizetős csomagok esetén) húzással, elengedéssel vagy beillesztéssel a csevegésekbe, és kényelmes előnézeteket kapsz a PDF-ekről, képekről, videókról és egyebekről.

A Slackben hatékony keresési szűrők is rendelkezésre állnak, amelyek megkönnyítik a fontos információk megtalálását. A fájlokat rögzítheti vagy megjelölheti csillaggal, és akkor is hozzáférhet hozzájuk, ha az eredeti megosztó kilép.

4. Integrációk

A Slack több mint 2600 alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz csatlakozhat. Könnyedén integrálhat olyan népszerű eszközöket, mint a Google Workspace, a Microsoft Office és a Zoom, hogy fájlokat osszon meg, csatlakozzon értekezletekhez vagy naptárakat kezeljen közvetlenül a Slackből.

A fejlesztési és projektmenedzsment eszközök, mint a GitHub, a Jira és a Trello, frissítéseket tehetnek közzé, így a csapatok alkalmazásváltás nélkül is naprakészek maradhatnak. A Workflow Builder segítségével testreszabott, kódolás nélküli munkafolyamatokat hozhatsz létre különböző folyamatokhoz.

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/felhasználó havonta

Business+: 15 USD/felhasználó havonta

Enterprise Grid: Egyedi árazás

A Slack AI-t minden fizetős csomaghoz hozzáadhatod, havi 10 dollár felár ellenében felhasználónként.

Mi az a WhatsApp?

A WhatsApp eredetileg egy egyszerű módszer volt arra, hogy értesítéseket küldjünk a barátainknak. Ma azonban a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásává vált – nem kevesebb, mint 3 milliárd felhasználóval!

Vonzereje a könnyű használatban rejlik: regisztrálj a telefonszámoddal, és máris indulhat a móka. Küldhetsz szöveges és hangüzeneteket, megoszthatod képeidet, videóidat és dokumentumaidat, vagy csatlakozhatsz hang- és videohívásokhoz. Akár csoportos csevegéseket is létrehozhatsz, hogy mindenkit összehozz, legyen szó projektek, csapatok vagy családi tervezésről.

Végpontok közötti titkosítással, mobil eszközökkel és asztali számítógépekkel való kompatibilitással a WhatsApp egy egyszerű, biztonságos és sokoldalú alkalmazás mindenféle kommunikációhoz.

A WhatsApp funkciói

A WhatsApp néhány funkciója:

1. Egyéni üzenetküldés és hívások

A WhatsApp egyszerűvé teszi a kommunikációt. Az egyéni csevegések, hang- és videohívások ideálisak magánbeszélgetésekhez vagy gyors üdvözlésekhez. A névjegyeket közvetlenül a telefonodról tölti be, így láthatod, ki használja már a WhatsAppot, és meghívhatod azokat, akik még nem.

Szöveges üzeneteket és hangüzeneteket küldhetsz, sőt, a fontos üzeneteket megjelölheted csillaggal vagy továbbíthatod, hogy könnyebben visszakeresd őket. A WhatsApp mostantól szerkesztés gombbal is rendelkezik, amellyel a küldés után módosíthatod a szövegeket. Nem tetszik egy üzenet? Törölheted mindenki számára, de ne feledd: mindkét lehetőség csak a küldés után rövid ideig áll rendelkezésre.

A WhatsApp Business alkalmazás olyan extra funkciókat is tartalmaz, mint az automatikus válaszok beállítása és a termékkatalógusok megosztása, így könnyen kapcsolatban maradhat ügyfeleivel.

💡Profi tipp: Ha rendelkezik Siri vagy Google Assistant szolgáltatással, használja azt a WhatsApp-üzenetek kézmentes elküldéséhez!

2. Csoportok és hírlevelek

A WhatsApp csoportos csevegések (vagy egyszerűen csoportok) olyan közös tér, ahol a csapat tagjai együttműködhetnek, frissítéseket oszthatnak meg, és megbeszélhetnek konkrét projekteket vagy témákat. Egy osztály, egy munkacsoport vagy egy ötletelési ülés esetében a csoportok segítségével mindenki naprakész marad, anélkül, hogy külön e-mail láncokat kellene létrehozni.

Másrészt a tömeges üzenetküldési listák lehetővé teszik, hogy ugyanazt az üzenetet egyszerre több embernek is elküldd – anélkül, hogy csoportos csevegést indítanál. Ez egy gyors módja a bejelentések vagy frissítések megosztásának, miközben a beszélgetések magánjellegűek és elkülönültek maradnak. Ez különösen hasznos, ha nagy csapatokat vagy különböző közönségeket szeretnél hatékonyan elérni.

3. Alkalmazáson belüli fizetések a WhatsApp Pay segítségével

Bár csak néhány kiválasztott országra korlátozódik, a WhatsApp Pay egyszerűsíti üzleti tevékenységeit azzal, hogy lehetővé teszi a pénz közvetlen küldését és fogadását a csevegés során.

Például egy ügyfél, aki a WhatsAppon böngészi a termékkatalógusodat, talál valamit, ami tetszik neki, és úgy dönt, hogy megveszi. Ahelyett, hogy megadná a banki adatait vagy egy külső weboldalra lépne, egyszerűen csak megérinti a csevegésben a „Fizetés” gombot, beírja az összeget, és PIN-kóddal vagy biometrikus azonosítással engedélyezi a fizetést.

Az egész tranzakció azonnal megtörténik, és a nyugtákat a csevegésben kapod meg.

👀Tudtad? A WhatsApp Pay (egyelőre) csak Indiában és Brazíliában érhető el — azokban az országokban, ahol a legtöbb WhatsApp Business alkalmazást töltötték le.

4. Megosztás és tárolás

A WhatsApp lehetővé teszi képek, videók, hangfájlok, dokumentumok (beleértve a PDF-eket, Word-, Excel- és PowerPoint-fájlokat) és névjegyek küldését. Emellett megoszthatod élő helyzetedet valós idejű GPS-frissítésekkel egy meghatározott időtartamra (legfeljebb 8 órára), ami megkönnyíti a mobil csapatokkal való koordinációt.

A WhatsApp nem pusztán egy felhőalapú tárolási szolgáltatás. Az összes megosztott tartalom helyet foglal a telefonodon, és biztonsági másolatot készítenek róla a felhőben. Ezt úgy kezelheted, hogy kézzel archiválod az üzeneteket, fájlokat és médiát. Azt is beállíthatod, hogy a média ne kerüljön automatikusan mentésre a telefonod galériájába, és csak azokat tartsd meg, amelyekre szükséged van.

💡Profi tipp: Kapcsold be az „Eltűnő üzenetek” funkciót, hogy a csevegések egy meghatározott idő után automatikusan törlődjenek. Így nem kell aggódnod a hely manuális felszabadítása miatt.

A WhatsApp árai

Rendszeres alkalmazás: Ingyenes

Üzleti alkalmazás: Ingyenes

Üzleti API: Beszélgetésenkénti fizetés

Slack vs. WhatsApp: funkciók összehasonlítása

Íme egy áttekintés a Slack és a WhatsApp különböző funkcióiról:

Funkciók Slack WhatsApp/WhatsApp Business Hang- és videohívások (egyéni és csoportos hívások egyaránt) Igen Igen Üzenetelőzmény-korlát Akár 90 napig ingyenes Korlátlan Képernyőmegosztás Igen Igen Jegyzetek a képernyőmegosztás közben Igen Nem Csoportos csevegések Igen. Csatornák különböző témákról szóló beszélgetésekhez és egyéni csoportok a magánjellegűbb beszélgetésekhez Igen. Csoportok és hírlevelek segítségével tömeges üzeneteket küldhet nagy számú embernek Keresési funkció Igen. Fejlett keresési szűrőkkel rendelkezik a fájlok és üzenetek pontos megtalálásához Igen. Alapvető keresési funkciók a csevegésekhez Fájlmegosztás Igen. Bármilyen típusú fájlt megoszthat 10 GB-ig Igen. Bármilyen típusú fájlt megoszthat 2 GB-ig Helymegosztás Nem Igen. Akár 8 órán keresztül is megoszthatja az élő helyét Alkalmazáson belüli fizetések Nem; integrálható olyan fizetési eszközökkel, mint a PayPal Igen. Az alkalmazáson belül pénzt is küldhet és fogadhat Tárolás Igen. A fizetős csomagban akár 20 GB-ig. Igen. Mindent a készüléken tárol Értesítések Igen. Nagyon testreszabható Igen. Azonnali és egyszerű Biztonság Igen. Adattitkosítással és számos tanúsítvánnyal rendelkezik Igen. Végpontok közötti titkosítást kínál Integrációk Kiterjedt; több mint 2600 alkalmazáshoz csatlakozik Korlátozott; csatlakozás a HubSpot-hoz és néhány platformhoz Mobil- és asztali alkalmazások Igen Igen Árak Ingyenes, fizetős csomagok 8,75 USD-tól/felhasználó/hónap Ingyenes; 1000 beszélgetés után regionális díjak vonatkoznak az API-ra

Vessünk egy közelebbi pillantást a funkciók összehasonlítására:

1. funkció: Beállítás és felhasználói felület

A Slack rendkívül testreszabható felületet kínál, de kezdetben a beállítása kissé bonyolultnak tűnhet. A felhasználóknak munkaterületeket és csatornákat kell létrehozniuk, valamint felhasználói szerepköröket kell kiosztaniuk, mielőtt használni tudnák a platformot.

A beállítás után a felületen könnyű eligazodni: a beszélgetések a képernyő nagy részét elfoglalják, míg a csatornák, szálak és névjegyek egy oldalsávon jelennek meg. A Slack számos testreszabási lehetőséget is kínál, beleértve a témákat, az emojikat, sőt, egyéni emojik létrehozását is.

A WhatsApp ezzel szemben az egyszerűséget helyezi előtérbe. A beállítás gyors és egyszerű, csupán egy telefonszámra és az azonosításra van szükség. A felület minimalista, a csevegések a bal oldalon, az aktív beszélgetés pedig a jobb oldalon jelenik meg az asztali verzióban.

A mobilalkalmazás tiszta elrendezést kínál, könnyen kezelhető fülekkel a hívásokhoz és az állapotfrissítésekhez. A csoportok létrehozása egyszerű, a WhatsApp Business pedig termékkatalógusokat is hozzáad a megszokott felülethez. Mind a főalkalmazás, mind a WhatsApp Business testreszabási lehetőségeket kínál a csevegés háttérképéhez.

🏆 Győztes: WhatsApp. Bárki perceken belül beállíthatja a WhatsAppot és elkezdhet csevegni. A Slacknél ez több időt vesz igénybe – először szükséged lesz egy munkahelyi e-mail címre, meg kell hívnod a tagokat és be kell állítanod a munkaterületet, ami gyakran arra készteti a felhasználókat, hogy könnyebb alternatívákat válasszanak.

2. funkció: Üzleti kommunikáció

A Slacket a hatékony csapatkommunikációra tervezték. Olyan funkciókat kínál, mint az üzenetek formázása, rendszerezése és ütemezése. Ezenkívül lehetőséget nyújt csoportok kezelésére nyilvános vagy privát csatornákkal, egyéni jogosultságokkal és tagszerepkörökkel.

Egyéni hang- és videohívásokat kínál képernyőmegosztással, jegyzeteléssel és rögzítéssel az értekezletekhez. A nagyobb értekezletekhez azonban fizetős csomagok szükségesek.

A WhatsApp a gyors és megbízható üzenetküldésre összpontosít, olvasási visszaigazolásokkal, gépelésjelzőkkel, valamint tiszta hang- és videohívásokkal. Bár a számítógépes verzió már tartalmaz hívás- és képernyőmegosztási funkciókat, előfordulhatnak technikai problémák, és hiányoznak olyan együttműködési funkciók, mint például a hívások közbeni megjegyzések.

A Business alkalmazás automatikus üzeneteket, gyorsválaszokat és címkéket kínál a csevegések rendszerezéséhez. A csoportok nagyok lehetnek, akár 1024 taggal, és olyan eszközöket tartalmaznak, mint az adminisztrátori vezérlők, a szavazások és a hírlevél-listák. A WhatsApp emellett hitelesített profilokat, üzenetstatisztikákat és több eszközön való támogatást kínál az ügyfél-csevegések több eszközön történő kezeléséhez.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Slack kiválóan alkalmas csapatok, különösen technológiai cégek számára, akik egy helyen dolgoznak együtt. Értékesítéshez és sok ügyfél-csevegés kezeléséhez a WhatsApp gyorsabb és időt takarít meg a szervezésben.

3. funkció: Értesítések

A Slack széleskörű ellenőrzést biztosít az értesítések felett, lehetővé téve, hogy kiválaszd, melyik értesítéseket szeretnéd megkapni, és testreszabhatod azok beállításait. Beállíthatsz konkrét időpontokat az értesítésekre, vagy mobil értesítéseket kaphatsz, ha asztali számítógépeden nem vagy aktív. A koncentrált munkavégzés érdekében használhatod a „Ne zavarjanak” funkciót az értesítések ideiglenes szüneteltetéséhez.

A WhatsApp értesítési rendszere egyszerűbb, de mégis kínál némi testreszabási lehetőséget. Kiválaszthatod, hogy értesítést szeretnél-e kapni az egyéni csevegésekről, a csoportos csevegésekről és a hívásokról, sőt, egyedi értesítési hangokat vagy csengőhangokat is beállíthatsz.

Az alkalmazás megmutatja az üzenetek kézbesítési és olvasási állapotát, a Business felhasználók pedig beállíthatnak prioritási értesítéseket és automatikus válaszokat. Ha nyugodt környezetre van szükséged, hosszabb időre elnémíthatod a csevegéseket, csoportokat vagy hívásokat.

🏆 Győztes: Slack. A több testreszabási lehetőségnek köszönhetően a Slack jobban megfelel a mozgalmas munkakörnyezeteknek. A WhatsApp egyszerűségével nem érheted el ezt a mélységet és rugalmasságot.

4. funkció: Fájlmegosztás és tárolás

A Slack egyszerűsíti a fájlmegosztást a távoli csapatok számára, lehetővé téve akár 10 GB-os fájlok megosztását az eszközéről vagy olyan alkalmazásokból, mint a Dropbox. A fájlokat, üzeneteket és médiát automatikusan elmenti és archiválja a felhőben. A tárhely mérete a csomagtól függ: az ingyenes verzió 5 GB-ot kínál és 90 napig tárolja a fájlokat, míg a fizetős csomagok felhasználónként 10 GB-ot vagy 20 GB-ot biztosítanak.

A WhatsApp legfeljebb 2 GB-os fájlmegosztást támogat, beleértve a PDF-eket, képeket, videókat és GIF-eket. Lehetővé teszi a névjegyek és a helyek megosztását is, de nem működik a Google Suite fájljaival. A WhatsApp az üzeneteket, fájlokat és médiát a telefonon tárolja, ami manuális vagy automatikus biztonsági mentést igényelhet az adatvesztés elkerülése érdekében.

🏆 Győztes: Slack. Az üzleti fájlok általában fontosak és nagy méretűek. Érdemes a Slacket használni a cseréjükhöz, így nem kell aggódni a tárhely miatt.

5. funkció: Integrációk

A Slack több mint 2600 alkalmazással integrálható, például a Google Workspace-szel, a Microsoft 365-tel, a Zoommal, a Jirával és a Trellóval. Ez lehetővé teszi a feladatok automatizálását, a fájlmegosztást és az előnézet megtekintését közvetlenül a csatornákon. A Slack botjai kezelik a frissítéseket és a riasztásokat; a csapatok egyedi munkafolyamatokat vagy alkalmazásokat hozhatnak létre.

A WhatsApp integrációi elsősorban az ügyfélszolgálatra és az értékesítésre összpontosítanak. A vállalkozások szinkronizálhatják termékkatalógusaikat a Facebook Shops-szal, az API segítségével összekapcsolhatják CRM-rendszereiket, valamint automatizálhatják a válaszokat és a munkafolyamatokat.

🏆 Győztes: Slack. Csapatod valószínűleg máris számos, a napi működéshez elengedhetetlen eszközre támaszkodik. A Slack könnyen beilleszthető ezek közé, míg a WhatsApp jelentősen elmaradhat az alternatíváktól.

Slack vs. WhatsApp a Redditen

Hogy megértsük a Slack és a WhatsApp közötti vitát, a Redditen kerestünk valós, hitelesebb véleményeket – és a visszajelzések vegyesek.

Az emberek azért kedvelik a Slacket, mert nagyon jól rendszerezi a dolgokat: minden csevegés és beszélgetés egy helyen található, és a kereső eszköz segítségével könnyen megtalálható.

mrbkkt1, aki egy éttermet vezet, azt mondja:

A Slack lehetővé tette számomra, hogy az összes alkalmazott kommunikáljon, és az összes üzenetet egy rendezett, áttekinthető helyen tároljam. Most már képes vagyok olyan ütemterveket közzétenni, amelyeket az emberek a telefonjukon láthatnak, ahelyett, hogy csoportos vagy egyéni üzeneteket küldözgetnék. Most már online tehetek közzé emlékeztetőket, ahelyett, hogy kinyomtatnám és kifüggeszteném őket.

Mások viszont a WhatsAppot részesítik előnyben a gyorsasága és kényelme miatt, különösen az ügyfelekkel való munkában. Ahogy kevin4076 megjegyzi:

Ha a Slacket választja, arra kényszeríti ügyfeleit, hogy letöltsenek és beállítsanak még egy alkalmazást, miközben valószínűleg már telepítve van náluk a WhatsApp. A WhatsApp választása viszont kevesebb gondot jelentene ügyfeleinek.

A legtöbb ember azonban megérti, hogy mindkét alkalmazás különböző munkahelyi igényeket szolgál ki. Így, ahelyett, hogy elhamarkodott következtetéseket vonnának le, sok Reddit-felhasználó, például fumo7887, először a célra koncentrál.

Mire használod? Minden eszköznek megvannak a maga előnyei és hátrányai, de az attól függ, mire szeretnéd használni. Baráti társaság? Munkatársak? Szomszédok? Nyílt közösség?

Ismerd meg a ClickUp-ot – a Slack és a WhatsApp legjobb alternatíváját

A Slack és a WhatsApp kiválóan alkalmasak a csapatok összekötésére, de a legtöbb munkahelyen több kell, mint egy egyszerű csevegőalkalmazás. A kommunikációs, projekt- és feladatkezelő eszközök közötti váltogatás zavarossá teheti a munkát és értékes időt vesztegethet el.

Itt jön a képbe a ClickUp!

Ez több, mint egy egyszerű kommunikációs eszköz – ez a munkahelyi mindent magában foglaló alkalmazás –, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapatkommunikációt, mindezt a következő generációs mesterséges intelligencia segítségével, az intelligens automatizálás és keresés érdekében.

Így változtathatja meg a ClickUp a munkamódszerét:

A ClickUp első előnye: csevegéssel a jobb csapatmunkáért

A ClickUp Chat egy beépített eszköz, amely ötvözi az üzenetküldést a projektmenedzsmenttel. Úgy tervezték, hogy javítsa a munkafolyamatot azáltal, hogy a beszélgetéseket közvetlenül a munkaközpontodba hozza.

A Slack-kel vagy a WhatsApp-pal ellentétben, ahol a csevegések gyakran elvésznek vagy elszakadnak a tényleges feladatoktól, a ClickUp Chat a beszélgetéseket konkrét teendőkhöz és projektekhez köti, így zökkenőmentessé téve a csapatmunkát.

A ClickUp saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájának segítségével a projekt- és tudásmenedzsmentet egyetlen egységbe egyesíti, könnyedén összekapcsolva a beszélgetéseket a feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel, így a csapatkommunikáció (és a valós idejű együttműködés ) a meglévő munkafolyamatod természetes részévé válik.

A ClickUp Chat funkciói lehetővé teszik, hogy:

Csevegj közvetlenül a Spaces vagy a Lists alkalmazásokban, hogy a beszélgetések a megfelelő feladatokhoz vagy projektekhez kapcsolódjanak

Egyetlen kattintással bármely csevegőüzenetet feladattá alakíthat, rögzítve a kontextust és automatikusan létrehozva a feladatokat, így semmi fontos nem marad ki.

Használd az AI CatchUp funkciót az elmulasztott csevegések összefoglalásához, és az AI CleanUp funkciót az üzenetekből származó teendők kivonásához, hogy segítsen koncentrálni és elkerülni az információtúlterhelést.

Együttműködj élőben videohívások és képernyőmegosztás segítségével a SyncUps -on keresztül. Ezzel egyszerre 200 emberrel cseveghetsz, feladatokat kapcsolhatsz össze és oszthatsz ki a csapattársaidnak, megbeszéléseket szervezhetsz, sőt, a csevegésen belül ellenőrizheted a csapat munkaterhelését is.

Ossza meg frissítéseit és fájljait, közvetlenül a projektekhez kapcsolva őket

Ráadásul, ha csevegés közben gyorsan át szeretnéd tekinteni a projekteket, átválthatsz a projektnézetre, és így a beszélgetéseket is naprakészen tarthatod.

A ClickUp előnye #2: Beszélgetések rögzítése a valós idejű kommunikáció érdekében

Aszinkron munkavégzés a ClickUp Clips segítségével Rögzítsd a képernyődet a ClickUp Clips segítségével, és oszd meg a csapatoddal a részletes megbeszélésekhez

Akár folyamatokat dokumentálsz, hibaelhárítási lépéseket magyarázol, vagy projektfrissítéseket adsz, a ClickUp Clips segítségével mindent rögzíthetsz videón, webkamerás felvételekkel vagy anélkül, hogy több kontextust nyújts.

A videó rögzítése után a ClickUp Brain segítségével automatikusan leírásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a videóból semmit sem fogsz kihagyni. Gyorsan kereshetsz kulcsszavakra a leírásban, hogy azonnal megtaláld a legfontosabb részeket.

Ezeket a klipeket csatolhatod feladatokhoz és projektekhez, vagy megoszthatod őket a csapattársakkal, hogy mindenki naprakész legyen. A csapatod emellett:

Írj megjegyzést közvetlenül a videóhoz, ha gyors visszajelzést szeretnél adni

Konvertálja a klipeket feladatokká, hogy az ötletekből eredmények szülessenek

Hozzáférhet az összes rögzített kliphez egy központi helyen, a Clips Hub-ban

A „Kijelölt megjegyzések” funkcióval feladatokat és felelősségi köröket rendelhetsz konkrét tagokhoz

Legyen szó Clips-ről vagy csevegőüzenetekről, mindkettőt végrehajtható feladattá alakíthatod, és a ClickUp Assigned Comments funkciójával konkrét csapattagoknak rendelheted hozzá őket. Így minden feladatnak vagy kérésnek van egyértelmű felelőse, és semmi sem marad figyelmen kívül.

Ha az összes hozzárendelt megjegyzés egy központi helyen található, könnyű nyomon követni az előrehaladást és szem előtt tartani a prioritásokat. A megjegyzéseket feladatokká alakíthatod, és így biztosíthatod, hogy a projektek haladjanak előre anélkül, hogy fontos részletek kimaradnának.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben szóródnak szét, ami megnehezíti az információk későbbi visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz kapcsolódnak, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A ClickUp 4. előnye: Valós idejű együttműködés

Valósítsd meg ötleteidet a ClickUp Whiteboards segítségével, és bárhonnan vizuálisan együttműködhess a csapatoddal

Ahelyett, hogy az irodában egy üres táblát keresnél, egyszerűen használd a ClickUp Whiteboards alkalmazást az online ötleteléshez.

Ez a digitális felület lehetővé teszi a csapatod számára, hogy ötleteket gyűjtsön, együttműködjön és az ötleteket tettekre váltsa, függetlenül attól, hogy hol tartózkodtok. Az olyan eszközökkel, mint a szabadkézi rajzolás és az alakzatok létrehozása, életre keltheted koncepcióidat, és a maximális áttekinthetőség érdekében felvázolhatod a munkafolyamatokat vagy a folyamatokat.

Kövesse nyomon csapattagjai tevékenységét valós időben a ClickUp Collaboration Detection segítségével

Amikor ötletei készen állnak a megvalósításra, azonnal feladatokká alakíthatja őket, és kioszthatja a megfelelő csapattagoknak. A ClickUp Collaboration Detection funkciójával pedig valós időben is nyomon követheti tevékenységüket.

Láthatja, amikor a csapata megtekinti vagy szerkeszti a feladatokat, ami összekötöttebb és hatékonyabb munkakörnyezetet teremt. A megosztott feladatokkal kapcsolatos azonnali frissítésekkel biztosítja a csapatok összehangoltságát, és csökkenti a folyamatos oda-vissza levelezést, mivel mindenki tudja, ki min dolgozik.

Ráadásul, ha már használod a Slacket, de mégis szeretnéd kihasználni a ClickUp előnyeit, csak használd a ClickUp és a Slack integrációját, és máris kész.

A Slack és a WhatsApp egyaránt kiválóan alkalmas az azonnali üzenetküldésre és a csapatokkal való kapcsolattartásra.

A Slack gondoskodik minden szakmai igényéről azáltal, hogy összehozza a csapatokat, és egy helyen rendszerezi az összes üzenetet és fájlt. Eközben a WhatsApp az azonnali csevegések és hívások révén személyes hangulatot kölcsönöz a csapatkommunikációnak.

De mi van, ha valami olyasmit szeretnél, ami mindkettő keveréke? Valamit, amit csevegésre és a dolgok elintézésére is használhatsz.

A megoldás a ClickUp, egy átfogó termelékenységi platform, amely mindent egy helyre hoz, amire szüksége van, beleértve a kommunikációt is.

