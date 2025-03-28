Ingyenes tartalomnaptár-sablonok a Google Táblázatokhoz

Tudta, hogy a tartalommarketinggel foglalkozók 71%-a szerint a tartalommarketing évről évre egyre fontosabbá válik a szervezetük számára?

Nem meglepő, hogy a hatékony tartalomtervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy következetes, minőségi anyagokat szállítson, amelyek rezonálnak a közönségével.

Akár önálló vállalkozó, akár egy nagyobb marketingcsapat tagja, a Google Táblázatok ingyenes tartalomnaptár-sablonjai megkönnyítik a marketingkampányok kezelését. Ezek a tartalommarketing-sablonok egyszerűsítik a platformok közötti tervezést, lehetővé téve az ötletek, a határidők és a teljesítmény utáni eredmények nyomon követését – mindezt egy helyen.

Ráadásul, ha még nem áll készen befektetni egy fizetős tartalomnaptár-szoftverbe, ezek a Google Táblázatok sablonok és más alternatívák segíthetnek abban, hogy stratégiája a tervek szerint haladjon.

Mi jellemzi a jó Google Táblázatok tartalomnaptár-sablont?

Egy jól megtervezett Google Táblázatok tartalomnaptár-sablon elősegítheti a zökkenőmentes, hatékony munkafolyamatot. Akár blogbejegyzéseket, közösségi médiakampányokat vagy e-mailes hírleveleket kezel, az ideális tartalomnaptár-sablonoknak olyan funkciókat kell kínálniuk, amelyek egyszerűsítik a tervezést és növelik a termelékenységet.

Itt van, amit keresni kell:

A dátumok és határidők áttekinthető összefoglalása : Válasszon egy sablont, amely a tartalmakat dátum szerint rendezi, így könnyedén nyomon követheti a közelgő bejegyzéseket, anélkül, hogy szem elől tévesztené a határidőket.

Teljesítménymutatók nyomon követése : Válasszon egy sablont, amelyben helyet kapnak a teljesítménystatisztikák (például az elkötelezettség, az elérés és a megjegyzések).

Hely a tartalom részleteinek : Gondoskodjon arról, hogy legyen hely a feliratok, hashtagek és szükséges linkek megadására. A legjobb sablonok lehetővé teszik, hogy ezeket a részleteket közvetlenül a naptárba adja hozzá, így csapata minden információt egy helyen talál, ami megkönnyíti a közösségi média marketing stratégiájához való igazodást.

Rugalmasan alkalmazható különböző platformokon : lehetővé teszi a különböző közösségi média csatornákhoz való testreszabást, így zökkenőmentesen alkalmazkodik az Ön egyedi tartalomkészítési igényeihez.

Könnyen használható formátum: A jó : A jó Google Táblázatok naptár intuitív és nem igényel sok formázási ismeretet. Valami egyszerű, de hatékony megoldásra lesz szüksége – gondoljon például színkódolt szakaszokra vagy legördülő listákra, amelyek jelzik a tartalom állapotát, platformját vagy a bejegyzés típusát.

Olvassa el még: A 10 legjobb közösségi média menedzsment eszköz ügynökségek számára

Tartalomnaptár Google Táblázatok sablonok

Fedezze fel ezt a hét Google Táblázatok tartalomnaptár-sablont, amelyek segítenek megvalósítani tartalmi ötleteit:

1. Google Táblázatok tartalomnaptár-sablonja a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 Google Táblázatok tartalomnaptár-sablonjával egyszerűsítheti tartalomtervezését és nyomon követését.

Így teheti meg:

Hozzáférhet egy Gantt-diagram idővonalához és egy havi naptárhoz, amelyek átfogó áttekintést nyújtanak a tartalom ütemezéséről.

A Tartalom munkalapon könnyedén szerkesztheti a címeket, leírásokat és dátumokat, míg a Naptár munkalap vizuálisan ábrázolja a közzétételi ütemtervet.

A Google Táblázatok verziójával zökkenőmentesen együttműködhet csapatával.

Ez az ingyenes tartalomnaptár-sablon egy hashtag-szervezőt is tartalmaz a közösségi média címkéinek kezeléséhez. Az új „Közzétételi időtartam megjelenítése” funkcióval vizualizálhatja marketingkampányai idővonalát.

✨Ideális: tartalomkezelőknek, akik több projektben többféle eredményt szeretnének kezelni.

2. Google Táblázatok tartalomnaptár-sablonja a Backlinko-tól

via Backlinko

Nehézséget okoz a következetes tartalomütemterv fenntartása? A Backlinko Google Táblázatok tartalomnaptár-sablonja egyszerűsíti a tartalomtervezési és -előállítási folyamatot, biztosítva a hatékonyságot és a szervezettséget.

Három különböző nézetével ez a közösségi média tartalomnaptár könnyedén kezeli tartalom-munkafolyamatának minden aspektusát:

A Tartalomtervezés nézet segít ötleteket gyűjteni, optimalizálni a SEO-t és felvázolni a közösségi média tartalomkészítését.

A Tartalom munkafolyamat nézet lépésről lépésre végigvezeti Önt a folyamaton, biztosítva a megfelelő időben történő végrehajtást.

A Havi naptár egy azonnal használható naptár, amely tartalmazza a határidőket és a közzététel dátumait, hogy elérje szélesebb körű marketingcéljait.

✨Ideális: kis reklámügynökségek számára, amelyek tartalmi eredményeket mutatnak be ügyfeleiknek.

3. Videotartalom-naptár sablon a Coefficient-től

via Coefficient

Szeretné jobban kezelni videotartalom-stratégiáját? A Coefficient videotartalom-naptár sablonja segít megszervezni videótervezési és -kivitelezési folyamatát, és mozgás közben is rendezett állapotban tartja az információkat.

Így teheti meg:

Gyorsan szervezze meg videóötleteit az előre elkészített struktúrával.

Vizualizálja tartalomütemtervét, biztosítva a vonzó videók folyamatos áramlását.

Kövesse nyomon videóinak teljesítményét, hogy adat alapú döntéseket hozhasson és optimalizálhassa stratégiáját.

Zökkenőmentesen együttműködhet csapatával, biztosítva, hogy mindenki egyetért a tartalmi tervekkel és a felelősségi körökkel.

✨Ideális: olyan produkciós cégek számára, amelyek ügyfeleiknek készített videókat szeretnék kezelni.

4. Éves tartalomnaptár-sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient éves tartalomnaptár-sablonjával irányíthatja tartalomstratégiáját az egész évre vonatkozó tartalomtervezés, -szervezés és -nyomon követés révén.

Az év áttekintő nézetével könnyedén áttekintheti tartalomnaptárát. Vizualizálja tartalomstratégiáját, azonosítsa a fontos dátumokat, ütemezze meg blogbejegyzéseit, és tervezzen szezonális kampányokat részletes bontásokkal, így biztosítva a jól strukturált tartalomnaptár elkészítését.

Ezenkívül ez a sablon segít nyomon követni a tartalom teljesítményét és mérni annak hatását az üzleti terveire. A legfontosabb mutatók elemzésével adat alapú döntéseket hozhat stratégiája optimalizálása érdekében.

✨Ideális: olyan közösségi média menedzserek számára, akik éves tartalomtervet szeretnének készíteni.

💡Profi tipp: Adjon hozzá oszlopokat a tartalom típusához, a célközönséghez, a kulcsszavakhoz és a terjesztési csatornákhoz, hogy azok az Ön egyedi igényeinek megfeleljenek.

5. E-mail tartalomnaptár sablon a Coefficient-től

via Coefficient

Használja a Coefficient e-mail tartalomnaptár-sablonját az e-mail marketing stratégiájának megtervezéséhez és végrehajtásához, az e-mailek következetes ütemezésének fenntartásához és a feliratkozók elkötelezettségének növeléséhez.

Határozzon meg rendszeres e-mail-küldési gyakoriságot, hogy a feliratkozók előre látható időközönként értékes tartalmakat kapjanak. Tervezze meg stratégiailag e-mailjeinek tartalmát, igazítsa azt a legfontosabb eseményekhez, és maximalizálja a hatást. Ezenkívül szegmentálja e-mail listáját, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessen, amelyek rezonálnak a közönségével.

✨Ideális: e-mail kampánymenedzserek számára, akik sikeres kampányokat szeretnének futtatni és nyomon követni.

Olvassa el még: 7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb tartalomkészítéshez

6. Az Instagram tartalomnaptár sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient Instagram tartalomnaptár-sablonjával megtervezheti tartalmát úgy, hogy az egységes márkaüzenetet közvetítsen és kihasználja a trendi témákat.

A sablon a következőket kínálja:

Tartson be rendszeres közzétételi ütemtervet, hogy a közönsége számára mindig első helyen álljon, és növelje láthatóságát.

Gondoskodjon arról, hogy Instagram-fiókja vizuálisan vonzó legyen, és tervezzen meg egy egységes rácsos elrendezést.

Gondosan tervezze meg minden bejegyzést, beleértve a tartalmi ötleteket, a képaláírásokat, a hashtageket és a vizuális elemeket.

Stratégiailag kutassa fel és építse be a releváns hashtageket, hogy növelje a felfedezhetőséget.

Változatossá teheti tartalmát különböző típusú bejegyzésekkel, hogy közönsége érdeklődését fenntartsa.

✨Ideális: olyan közösségi média menedzserek számára, akik alaposan végre akarják hajtani Instagram-stratégiájukat.

7. Google Táblázatok tartalomnaptár a HubSpot-tól

via HubSpot

Gyakran a blogírás legnagyobb kihívása nem maga az írás, hanem a vele járó sok más feladat. A témák ötletelésétől és a célközönség azonosításától a bejegyzések kulcsszavakkal való optimalizálásáig és a vonzó cselekvésre ösztönző felhívások megfogalmazásáig minden lépés elengedhetetlen a szervezettség, a koncentráció és a siker fenntartásához.

A HubSpot Google Táblázatok tartalomnaptára három formátumot kínál a közösségi média szerkesztői naptárához (beleértve az Excel, a Google Táblázatok és a Google Naptár formátumokat).

Minden sablonhoz könnyen követhető utasítások és szakértői blogkezelési tippek tartoznak, amelyek segítségével gyorsan bevezethet egy rendszert, amellyel mindig naprakész marad a publikálási ütemtervével.

✨Ideális: Tartalomkezelőknek, akik SEO segítségével szeretnék nyomon követni, kezelni és végrehajtani blogstratégiájukat.

💡Gyors tipp: Határozza meg tartalmi stratégiájának alapját képező legfontosabb tartalmi pilléreket vagy témákat.

Olvassa el még: 15 ingyenes marketingterv-sablon marketingstratégia kidolgozásához

A Google Táblázatok használatának korlátai tartalomnaptár-sablonokhoz

Bár a Google Táblázatok rugalmas és testreszabható platformot kínál a tartalomnaptárak létrehozásához, fontos tisztában lenni annak korlátaival:

Valós idejű együttműködés kihívásai: Bár a Google Táblázatok valós idejű együttműködést kínál, ez kevésbé intuitív és hatékony, mint a dedikált projektmenedzsment eszközök.

Verziókezelési problémák: A több verzió kezelése és a változások nyomon követése bonyolultabb lehet a Google Táblázatokban, különösen akkor, ha több csapattag dolgozik egyszerre a naptáron.

Alapvető feladatkezelés: A Google Táblázatok képes kezelni az alapvető feladatkiosztásokat és határidőket, de hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a feladatok függőségei, az időkövetés és a haladás nyomon követése.

Beépített munkafolyamatok hiánya: Bonyolult munkafolyamatok létrehozása vagy feladatok automatizálása további integrációk vagy szkriptek nélkül kihívást jelenthet.

Kézi adatbevitel: A tartalom részleteinek kézi bevitelével és frissítésével sok időt lehet tölteni, és könnyen hibák csúszhatnak be.

A felhasználó következetességétől függ: A naptár hatékonysága a következetes frissítések és a választott struktúra betartásától függ, ami idővel kihívást jelenthet.

Alternatív tartalomnaptár Google Táblázatok sablonok

Bár a Google Táblázatok sokoldalú eszköz lehet a tartalomnaptárak létrehozásához, nem mindig ez a leghatékonyabb vagy a legtöbb funkcióval rendelkező megoldás.

A Google Táblázatok alternatívái, például a ClickUp, számos hatékony funkciót és testreszabható sablont kínálnak a tartalomtervezés és -kezelés folyamatának egyszerűsítéséhez.

Sid Babla, a ClickUp felhasználója, a Dartmouth College Student Wellness Center jóléti programkoordinátora így magyarázza:

A ClickUp alkalmazást használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett kiküszöböli az e-mailes levelezést, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és kioszthatók a feladatok/következő lépések (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp alkalmazást használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett kiküszöböli az e-mailes levelezést, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és kioszthatók a feladatok/következő lépések (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

Beszéljünk az ingyenes tartalomnaptár-sablonokról, amelyek kiváló alternatívát jelentenek a Google Táblázatokhoz:

1. A ClickUp havi tartalomnaptár-sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Tervezze, kezelje, hajtsa végre és tegye közzé tartalmát időben több márka számára a ClickUp havi tartalomnaptár-sablonjával.

Vegye kézbe a tartalomnaptár irányítását a ClickUp havi tartalomnaptár-sablonjával. Ez egy hatékony, rugalmas módszert kínál az összes szerkesztési igényének kezelésére, például:

Válassza ki a munkafolyamatához leginkább megfelelő elrendezést a négy testreszabható nézet közül: Naptár, Tábla, Lista és Idővonal.

Kövesse nyomon a tartalomgyártás minden szakaszát a hét színkóddal jelölt egyéni állapotok segítségével.

Rögzítse és figyelje az egyes bejegyzések legfontosabb adatait öt egyéni mező segítségével: Eszközök, Kategória, Csatorna, Link és Közzététel dátuma.

✨Ideális: tartalomkezelők számára, akik szeretnék szervezni, nyomon követni és kezelni a tartalmi eredményeket.

💡Gyors tipp: Használja fel meglévő tartalmát új formátumokban (pl. blogbejegyzéseket videókban, infográfikákban vagy közösségi média bejegyzésekben), és terjessze azokat a közösségi platformok közönsége szerint.

2. A ClickUp közösségi média naptár sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Biztosítsa a következetességet, és tervezze meg az összes közösségi média tartalmát egy helyen a ClickUp közösségi média naptár sablonjával.

A ClickUp közösségi média naptár sablon segít egységes tervet készíteni az összes közösségi csatornájához, egyszerűsíti a csapatával való együttműködést, és megszervezi a tartalmi ötleteit a maximális hatékonyság érdekében.

Így teheti meg:

Tervezze meg és hozza létre hatékonyan a vonzó tartalmakat olyan funkciók segítségével, mint a Tartalomkönyvtár, a Tartalomfázis és a Tartalomjavaslat-űrlap.

Ütemezze be bejegyzéseit az optimális elérés érdekében a Tartalomnaptár nézet segítségével.

Kövesse nyomon az egyes feladatok előrehaladását, és tartsa csapatát naprakészen és a terv szerint haladva a testreszabható állapotok segítségével.

✨Ideális: marketinges szakemberek számára, akik bejegyzéseket szeretnének ütemezni és az elkötelezettséget nyomon követni.

3. A ClickUp tartalomnaptár-sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp tartalomnaptár-sablon segítségével szervezetten és hatékonyan hozhat létre tartalmakat, összhangban marketingcéljaival.

Ne hagyja, hogy a tartalomzavarok megakadályozzák marketingcéljainak elérését. A ClickUp tartalomnaptár-sablon célja, hogy egyszerűsítse a tartalomtervezési folyamatot, és segítse Önt marketingcéljainak elérésében.

A sablon a következőket tartalmazza:

Öt rugalmas nézet, beleértve a Lista, Naptár, Tábla, Idővonal és Dokumentum nézeteket. A tartalomgyártás minden szakaszát a számára legmegfelelőbb formátumban kezelheti és felügyelheti.

Öt színkóddal jelölt egyéni állapot, amely zökkenőmentessé és áttekinthetővé teszi a szervezést, így könnyen látható, hogy az egyes tartalmak hol tartanak.

Hét egyéni mező, például „Hét”, „Tartalom pillére”, „Kapcsolódó fájlok”, „Érték”, „Ügyfél jóváhagyása”, „Közzététel dátuma” és „Megjegyzések”, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti a fontos részleteket.

✨Ideális: tartalomkezelőknek, akik a márka céljainak megfelelően szeretnék megtervezni tartalomkészítésüket.

4. A ClickUp tartalomterv-sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Tervezze meg tartalmi céljait, kövesse nyomon az egyes tartalmakat, és szervezze meg tartalmi stratégiájához tartozó feladatait a ClickUp tartalmi terv sablonjával.

Ahhoz, hogy elérje tartalomstratégiájának céljait, gondoskodnia kell arról, hogy a tartalomkészítés és -közzététel minden lépése egyértelmű legyen. A ClickUp tartalomterv-sablon ezt hivatott megkönnyíteni.

Ez a cselekvésorientált lista sablon olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűvé és hatékonnyá teszik a tartalom nyomon követését, kezelését és szervezését. Használja az „Jóváhagyva”, „Hátralék”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat alatt” és „Közzétett” egyéni állapotokat az egyes elemek előrehaladásának megtekintéséhez, így biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon figyelmen kívül.

Kilenc egyéni mezővel – köztük „Író”, „Szükséges eszközök”, „Kulcsszavak”, „Cél” és „Tartalomtípus” – ez a sablon segít könnyedén rögzíteni a lényeges részleteket és vizualizálni a tartalomadatokat. Az integrált projektmenedzsment funkciók, mint például az időkövetés, a címkék és a függőségi figyelmeztetések, biztosítják, hogy csapata összehangoltan és a terv szerint haladjon.

✨Ideális: tartalomtervezők és marketingesek számára, akik szeretnének egy hullámhosszon maradni a tartalom tervezése és marketingje terén.

💡Barátos emlékeztető: Vegye figyelembe a szezonális eseményeket és ünnepnapokat, hogy időszerű és releváns tartalmat hozzon létre.

5. A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Ütemezzen be bejegyzéseket a következetes elkötelezettség érdekében, optimalizálja a tartalmat az egyes platformokhoz, és elemezze a teljesítményt a ClickUp közösségi média bejegyzés ütemezési sablonjával, hogy maximalizálja az elérését.

A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon segítségével könnyedén előre megtervezheti a posztokat, hogy fenntartsa a követők érdeklődését. Emellett optimalizálhatja az egyes posztokat a különböző platformokon való maximális elérés érdekében, és elemző eszközökkel elemezheti a teljesítményt, hogy finomítsa stratégiáját.

A következőket kínálja:

Az olyan egyedi állapotok , mint „Törölve”, „Befejezve”, „Folyamatban”, „Felfüggesztve” és „Teendők”, lehetővé teszik minden bejegyzés előrehaladásának nyomon követését.

Az egyéni mezők , például a Hivatkozások, Platform, Média és Gyakoriság segítenek a bejegyzések kategorizálásában, így egyszerűbbé téve az egyes kampányok kezelését és szervezését.

Négy sokoldalú nézet – platformonként, tevékenységi naptár, heti teendőlista és kezdő útmutató – így különböző szemszögekből tekintheti át az összes közösségi média tartalmát.

✨Ideális: marketingesek számára, akik szeretnék megtervezni és ütemezni a közösségi média tartalmait, mint egy közösségi média zseni.

6. A ClickUp szerkesztői naptár sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Tervezze meg és tegye közzé napi, heti, havi és éves tartalmát a ClickUp szerkesztői naptár sablonjával.

A kiváló tartalom kiváló tervezéssel kezdődik, és ehhez egy robusztus rendszerre van szükség.

A ClickUp szerkesztői naptár sablon célja, hogy egyszerűsítse a tartalomtervezést, és világos, áttekinthető képet adjon a napi, heti vagy havi publikálási ütemtervről.

Használja a Tartalomlista nézetet a cikkek és tartalmi elemek rendezett tárolásához és szervezéséhez, hogy gyorsan hozzáférhessenek, és biztosan ne vesszen el semmi a kavarodásban.

A Bevezető útmutató nézet végigvezeti a beállítási és munkafolyamat-tippeken. Ezenkívül a Források nézet hasznos linkeket és eszközöket kínál a tartalom létrehozásának megkönnyítéséhez. Hat egyéni állapot – Tervezet, Felülvizsgálat alatt, Közzétett, Közzétételre kész és Kutatás – segítségével minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, hogy naprakész legyen a szerkesztői tartalommal.

✨Ideális: szerkesztők és tartalomkezelők számára, akik ügyfeleik tartalmát szeretnék megtervezni és ütemezni.

7. A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonja

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával biztosíthatja márkája következetességét a közösségi médiában végzett marketingtevékenységeiben.

Mi lenne, ha a tartalomnaptár nem csak a szervezettséget segítené elő, hanem a marketingstratégiáját is erősítené? A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon pontosan ezt teszi. Segít abban, hogy tartalma szervezett, következetes és hatékony legyen az összes digitális csatornán.

Kezdje az „Első lépések” nézettel, ahol hasznos információkat talál a tartalommarketingről, amelyekkel gyorsan elindíthatja projektjét. Az egyes elemek előrehaladásának nyomon követéséhez a „Haladási táblázat” nézetben láthatja, hogy a tartalom zökkenőmentesen halad-e a különböző szakaszokon, így könnyen felismerheti az esetleges akadályokat.

A hét egyéni állapot – törölve, befejezve, folyamatban, felülvizsgálat alatt és felfüggesztve – segítségével szervezett maradhat, és mindenki naprakész információkat kaphat a haladásról.

✨Ideális: marketinges szakemberek számára, akik szeretnék szervezni és ütemezni a marketingtartalmakat.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Assign Comments funkcióját, hogy ösztönözze a csapat tagjai közötti együttműködést, és biztosítsa, hogy mindenki egyetértse a projekt céljaival.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók csupán 36%-a kapcsolódik ki teljesen a műszak vége után, ami azt jelenti, hogy közel kétharmaduk túlórázik vagy szabadidejében is a munkával foglalkozik. Ez az „állandó rendelkezésre állás” kultúrája egyenes út a kiégéshez. 🔥Automatizálja leállási rutinjait a ClickUp segítségével! Állítson be AI-alapú napvégi összefoglalókat, AI-generált kommentárszálakat és automatizált időblokkolást a ClickUp Naptárban, hogy munka nélküli időblokkokat tervezzen be egy tiszta szünethez!💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

8. A ClickUp promóciós naptár sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kövesse nyomon kampányait, tervezzen promóciós eseményeket és még sok mást a ClickUp promóciós naptár sablonjával.

A tökéletes időzítés mesteri kezelése döntő jelentőségű lehet egy promóció sikere szempontjából – itt jön jól a ClickUp promóciós naptár sablon. Ez egy intelligens módszer minden részlet megtervezésére és kezelésére, a kedvezményes áraktól a promóció időtartamáig és lejárati dátumáig, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a szükséges részleteket, így promóciós tevékenységei célzottabbak és időszerűbbek lesznek.

A Naptár nézetben megtervezheti az egyes promóciók kezdő és befejező dátumát, így könnyebben nyomon követheti a folyamatot. A Közeledő ünnepek nézet segítségével megtervezheti az ünnepekhez és a vásárlási csúcsidőszakokhoz kapcsolódó különleges promóciókat. A Lista nézetben ötleteket gyűjthet és tárolhat, amint új promóciós ötletek merülnek fel.

Ráadásul az automatikus értesítéseknek köszönhetően mindig naprakész marad, így ez a sablon felbecsülhetetlen értékű eszköz minden jól végrehajtott promóciós stratégia számára.

✨Ideális: marketinges szakemberek számára, akik promóciós tevékenységeket szeretnének tervezni és ütemezni.

9. A ClickUp kampánynaptár-sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Tervezze meg kampányát egy idővonalon, működjön együtt a csapatokkal, és vizualizálja az összes tartalommarketing-célját a ClickUp kampánynaptár-sablon segítségével.

Marketingkampányainak kezelése olyan egyszerű lehet, mint egy teendőlista kipipálása. A ClickUp kampánynaptár-sablon segítségével könnyedén felállíthat egy világos ütemtervet minden kampányhoz, és nyomon követheti a legfontosabb mérföldkövekhez viszonyított előrehaladást, így biztosítva, hogy minden feladat hozzájáruljon marketingcéljai eléréséhez.

Az együttműködés egyszerűvé válik – a csapat tagjai és az érdekelt felek naprakészek maradhatnak és összehangoltan dolgozhatnak, így a kampányok kezdettől végig zökkenőmentesen zajlanak, például:

Rendezze el kampányának ütemtervét és legfontosabb dátumait az Eseménynaptár nézet segítségével.

Vizualizálja a feladatok és a határidők áramlását az Idővonal nézet segítségével, és így átfogó képet kaphat a helyzetről.

Kövesse nyomon az egyes feladatokat a kampánylista nézet segítségével.

Figyelje a folyamatot minden szakaszában a Kampányfolyamat nézet segítségével.

Tartson fenn egy egyszerű, áramvonalas munkafolyamatot, amely csak két állapotot tartalmaz: Nyitott és Befejezett.

✨Ideális: Kis reklámügynökségek nyomon követhetik, kezelhetik és bemutathatják ügyfeleiknek hirdetési kampányaikat.

10. A ClickUp tartalomgyártás-skálázási sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp tartalomgyártási méretezési sablonjával méretezheti tartalomgyártási folyamatát több márka számára, és kezelheti azok publikálását több platformon.

A ClickUp tartalomgyártási méretezési sablon célja, hogy segítsen a tartalomgyártás zökkenőmentes kezelésében és méretezésében, ahogyan azt a ClickUp csapata is teszi a blogjaik esetében. Bár ez a sablon blogtartalmakat használ példaként, a munkafolyamat más tartalomtípusokhoz is alkalmazható.

Miután alkalmazta a Tartalomgyártás méretezési mappát a munkaterületén, több optimalizált nézethez is hozzáférhet, beleértve a Blogbejegyzések (folyamatban) listán belül egy kijelölt Backlog nézetet. Ez a Backlog nézet a folyamat egyszerűsítésére készült, lehetővé téve a blog összefoglalók, megjegyzések és élő URL-ek gyors elérését a közelgő tartalomfrissítésekhez.

Az olyan egyéni mezőkkel, mint a „Tartalomtípus”, „Célzott közzétételi dátum”, „Író forrása”, sőt a vázlatok és élő bejegyzések URL-jei, a tartalmakat a lehető leghatékonyabban szervezheti és rangsorolhatja.

✨Ideális: tartalommarketingesek számára, akik különböző tartalmi eredményeket szeretnének méretezni és ütemezni.

Olvassa el még: Ingyenes közösségi média tartalomnaptár-sablonok Excelben és a Táblázatokban

Maximalizálja a tartalom hatékonyságát a ClickUp segítségével

A Google Táblázatok tartalomnaptár-sablonjai világos áttekintést nyújtanak a tartalom idővonaláról, így könnyebben nyomon követheti a fontos eseményeket. A fő előnyök között szerepel a rugalmasság, a könnyű hozzáférhetőség, valamint az adatok kezelésére és a feladatok előrehaladásának nyomon követésére szolgáló központi hub.

Azok számára, akik még robusztusabb megoldást keresnek, a ClickUp ingyenes tartalomnaptár-sablonjai fejlett funkciókat kínálnak a tartalom teljes körű kezeléséhez.

Ez lehetővé teszi a tartalomszolgáltatók és ügynökségek számára, hogy zökkenőmentes tartalomstratégiát hajtsanak végre, az ötletek kidolgozásától a bejegyzések létrehozásáig és ütemezéséig.

A ClickUp segítségével megszervezheti a tartalomkészítés minden szakaszát, határidőket állíthat be, feladatokat rendelhet hozzá és vizualizálhatja a munkafolyamatot, így ideális eszköz a átfogó tartalomtervezéshez.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje tartalomkezelését egy új szintre!